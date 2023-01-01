大般若波羅蜜多經卷第四百五十八三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大般若波羅蜜多經卷第四百五十八三藏法師玄奘奉 詔譯

第二分實語品第六十五之二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二分實語品第六十五之二

「慶喜當知！若善男子、善女人等，愛樂聽聞如是所說甚深般若波羅蜜多，聞已受持、讀誦、通利、精勤修學、如理思惟，為菩薩乘諸善男子、善女人等宣說、開示、教誡教授，當知彼人曾於過去，親從諸佛聞說如是甚深般若波羅蜜多，聞已受持、讀誦、通利、精勤修學、如理思惟，亦曾為他宣說開示教誡教授。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「慶喜當知！若善男子、善女人等，愛樂聽聞如是所說甚深般若波羅蜜多，聞已受持、讀誦、通利、精勤修學、如理思惟，為菩薩乘諸善男子、善女人等宣說、開示、教誡教授，當知彼人曾於過去，親從諸佛聞說如是甚深般若波羅蜜多，聞已受持、讀誦、通利、精勤修學、如理思惟，亦曾為他宣說開示教誡教授。

「慶喜當知！是善男子、善女人等，曾於過去無量佛所種諸善根故，於今生能辦斯事。是善男子、善女人等應作是念：『我先不從聲聞、獨覺聞說如是甚深般若波羅蜜多，定從如來、應、正等覺聞說如是甚深般若波羅蜜多。我先不於聲聞、獨覺種諸善根，定於如來、應、正等覺種諸善根。由是因緣今得聞此甚深般若波羅蜜多，愛樂受持、讀誦、通利、精勤修學、如理思惟、廣為他說，能無厭倦。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「慶喜當知！是善男子、善女人等，曾於過去無量佛所種諸善根故，於今生能辦斯事。是善男子、善女人等應作是念：『我先不從聲聞、獨覺聞說如是甚深般若波羅蜜多，定從如來、應、正等覺聞說如是甚深般若波羅蜜多。我先不於聲聞、獨覺種諸善根，定於如來、應、正等覺種諸善根。由是因緣今得聞此甚深般若波羅蜜多，愛樂受持、讀誦、通利、精勤修學、如理思惟、廣為他說，能無厭倦。』

「慶喜當知！若善男子、善女人等，愛樂聽聞甚深般若波羅蜜多，聞已受持、讀誦、通利、精勤修學、如理思惟，若義、若文、若法、若意、若毘奈耶皆能通達，是善男子、善女人等，則為現見一切如來、應、正等覺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「慶喜當知！若善男子、善女人等，愛樂聽聞甚深般若波羅蜜多，聞已受持、讀誦、通利、精勤修學、如理思惟，若義、若文、若法、若意、若毘奈耶皆能通達，是善男子、善女人等，則為現見一切如來、應、正等覺。

「慶喜當知！若善男子、善女人等，聞說般若波羅蜜多甚深義趣，生淨信解，不毀不謗不可沮壞，是善男子、善女人等已曾供養無量諸佛，於諸佛所發弘誓願，殖多善根，亦為無量真善知識之所攝受。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「慶喜當知！若善男子、善女人等，聞說般若波羅蜜多甚深義趣，生淨信解，不毀不謗不可沮壞，是善男子、善女人等已曾供養無量諸佛，於諸佛所發弘誓願，殖多善根，亦為無量真善知識之所攝受。

「慶喜當知！若善男子、善女人等，能於如來、應、正等覺勝福田所種諸善根，雖定當得或聲聞果、或獨覺果、或如來果，而證無上正等菩提，要於般若波羅蜜多甚深義趣善達無礙，修行布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，安住內空乃至無性自性空，安住真如乃至不思議界，安住苦、集、滅、道聖諦，修行四念住乃至八聖道支，修行四靜慮、四無量、四無色定，修行八解脫乃至十遍處，修行空、無相、無願解脫門，修行極喜地乃至法雲地，修行一切陀羅尼門、三摩地門，修行五眼、六神通，修行如來十力乃至十八佛不共法，修行無忘失法、恒住捨性，修行一切智、道相智、一切相智，令得圓滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「慶喜當知！若善男子、善女人等，能於如來、應、正等覺勝福田所種諸善根，雖定當得或聲聞果、或獨覺果、或如來果，而證無上正等菩提，要於般若波羅蜜多甚深義趣善達無礙，修行布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，安住內空乃至無性自性空，安住真如乃至不思議界，安住苦、集、滅、道聖諦，修行四念住乃至八聖道支，修行四靜慮、四無量、四無色定，修行八解脫乃至十遍處，修行空、無相、無願解脫門，修行極喜地乃至法雲地，修行一切陀羅尼門、三摩地門，修行五眼、六神通，修行如來十力乃至十八佛不共法，修行無忘失法、恒住捨性，修行一切智、道相智、一切相智，令得圓滿。

「慶喜當知！若菩薩摩訶薩能於般若波羅蜜多甚深義趣善達無礙，修行布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多令得圓滿，如是乃至修行一切智、道相智、一切相智令得圓滿，是菩薩摩訶薩若住聲聞或獨覺地不證無上正等菩提，無有是處。是故菩薩摩訶薩眾欲證無上正等菩提，應於般若波羅蜜多甚深義趣善達無礙，修行布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多令速圓滿，如是乃至修行一切智、道相智、一切相智令速圓滿。是故，慶喜！我以般若波羅蜜多付囑於汝，應正受持、讀誦、通利、無令忘失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「慶喜當知！若菩薩摩訶薩能於般若波羅蜜多甚深義趣善達無礙，修行布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多令得圓滿，如是乃至修行一切智、道相智、一切相智令得圓滿，是菩薩摩訶薩若住聲聞或獨覺地不證無上正等菩提，無有是處。是故菩薩摩訶薩眾欲證無上正等菩提，應於般若波羅蜜多甚深義趣善達無礙，修行布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多令速圓滿，如是乃至修行一切智、道相智、一切相智令速圓滿。是故，慶喜！我以般若波羅蜜多付囑於汝，應正受持、讀誦、通利、無令忘失。

「慶喜當知！除此般若波羅蜜多甚深經典，受持所餘我所說法，設有忘失其罪尚輕，若於般若波羅蜜多甚深經典，不善受持，下至一句有所忘失，其罪甚重。慶喜當知！若於般若波羅蜜多甚深經典，下至一句能善受持不忘失者，獲福無量。若於般若波羅蜜多甚深經典不善受持，下至一句有忘失者，所獲重罪量同前福。是故，慶喜！我以般若波羅蜜多甚深經典慇懃付汝，當正受持、讀誦、通利、如理思惟、廣為他說、分別開示，令聽受者究竟解了文義意趣，復能為他如理演說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「慶喜當知！除此般若波羅蜜多甚深經典，受持所餘我所說法，設有忘失其罪尚輕，若於般若波羅蜜多甚深經典，不善受持，下至一句有所忘失，其罪甚重。慶喜當知！若於般若波羅蜜多甚深經典，下至一句能善受持不忘失者，獲福無量。若於般若波羅蜜多甚深經典不善受持，下至一句有忘失者，所獲重罪量同前福。是故，慶喜！我以般若波羅蜜多甚深經典慇懃付汝，當正受持、讀誦、通利、如理思惟、廣為他說、分別開示，令聽受者究竟解了文義意趣，復能為他如理演說。

「慶喜當知！若善男子、善女人等，於此般若波羅蜜多甚深經典，受持、讀誦、究竟通利、如理思惟、廣為他說，則為受持攝取過去、未來、現在一切如來、應、正等覺所證無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「慶喜當知！若善男子、善女人等，於此般若波羅蜜多甚深經典，受持、讀誦、究竟通利、如理思惟、廣為他說，則為受持攝取過去、未來、現在一切如來、應、正等覺所證無上正等菩提。

「慶喜當知！若善男子、善女人等起殷淨心，現於我所欲以種種上妙花鬘、塗散等香、衣服、瓔珞、寶幢、幡蓋、伎樂、燈明，供養恭敬、尊重讚歎無厭倦者，當於般若波羅蜜多甚深經典，至心聽聞、受持、讀誦、究竟通利、如理思惟、廣為他說，或復書寫眾寶莊嚴，常以種種上妙花鬘、塗散等香、衣服、瓔珞、寶幢、幡蓋、伎樂、燈明，供養恭敬、尊重讚歎無得懈怠。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「慶喜當知！若善男子、善女人等起殷淨心，現於我所欲以種種上妙花鬘、塗散等香、衣服、瓔珞、寶幢、幡蓋、伎樂、燈明，供養恭敬、尊重讚歎無厭倦者，當於般若波羅蜜多甚深經典，至心聽聞、受持、讀誦、究竟通利、如理思惟、廣為他說，或復書寫眾寶莊嚴，常以種種上妙花鬘、塗散等香、衣服、瓔珞、寶幢、幡蓋、伎樂、燈明，供養恭敬、尊重讚歎無得懈怠。

「慶喜當知！若善男子、善女人等，供養恭敬、尊重讚歎甚深般若波羅蜜多，則為供養恭敬、尊重讚歎於我，亦為供養恭敬、尊重讚歎現在十方世界一切如來、應、正等覺現說法者，及為供養恭敬、尊重讚歎過去未來諸佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「慶喜當知！若善男子、善女人等，供養恭敬、尊重讚歎甚深般若波羅蜜多，則為供養恭敬、尊重讚歎於我，亦為供養恭敬、尊重讚歎現在十方世界一切如來、應、正等覺現說法者，及為供養恭敬、尊重讚歎過去未來諸佛。

「慶喜當知！若善男子、善女人等，聞說如是甚深般若波羅蜜多，起淨信心恭敬愛樂，即於過去、未來、現在一切如來、應、正等覺所證無上正等菩提，以淨信心恭敬愛樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「慶喜當知！若善男子、善女人等，聞說如是甚深般若波羅蜜多，起淨信心恭敬愛樂，即於過去、未來、現在一切如來、應、正等覺所證無上正等菩提，以淨信心恭敬愛樂。

「慶喜！若汝恭敬愛樂於我、不捨於我，亦當勇勵倍加恭敬、愛樂、不捨甚深般若波羅蜜多，下至一句勿令忘失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「慶喜！若汝恭敬愛樂於我、不捨於我，亦當勇勵倍加恭敬、愛樂、不捨甚深般若波羅蜜多，下至一句勿令忘失。

「慶喜！我說如是甚深般若波羅蜜多付囑因緣，雖有無量，舉要而言，如我既是汝等大師，甚深般若波羅蜜多當知亦是汝等大師，汝等天、人敬重於我，亦當敬重甚深般若波羅蜜多。是故，慶喜！我以無量方便善巧付汝般若波羅蜜多甚深經典，汝當受持勿令忘失，我今以此甚深般若波羅蜜多，對諸天、人、阿素洛等無量大眾付囑於汝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「慶喜！我說如是甚深般若波羅蜜多付囑因緣，雖有無量，舉要而言，如我既是汝等大師，甚深般若波羅蜜多當知亦是汝等大師，汝等天、人敬重於我，亦當敬重甚深般若波羅蜜多。是故，慶喜！我以無量方便善巧付汝般若波羅蜜多甚深經典，汝當受持勿令忘失，我今以此甚深般若波羅蜜多，對諸天、人、阿素洛等無量大眾付囑於汝。

「慶喜！我今誠言告汝，諸有淨信欲不捨佛、欲不捨法、欲不捨僧，復欲不捨過去、未來、現在諸佛所證無上正等菩提，必應不捨甚深般若波羅蜜多，如是名為我等諸佛教誡教授諸弟子法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「慶喜！我今誠言告汝，諸有淨信欲不捨佛、欲不捨法、欲不捨僧，復欲不捨過去、未來、現在諸佛所證無上正等菩提，必應不捨甚深般若波羅蜜多，如是名為我等諸佛教誡教授諸弟子法。

「慶喜當知！若善男子、善女人等，愛樂聽聞甚深般若波羅蜜多，受持、讀誦、究竟通利、如理思惟，以無量門廣為他說，分別開示、施設安立，令其解了精勤修學，是善男子、善女人等速證無上正等菩提，能近圓滿一切智智。何以故？慶喜！一切如來、應、正等覺，所得無上正等菩提，皆依如是甚深般若波羅蜜多而得生故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「慶喜當知！若善男子、善女人等，愛樂聽聞甚深般若波羅蜜多，受持、讀誦、究竟通利、如理思惟，以無量門廣為他說，分別開示、施設安立，令其解了精勤修學，是善男子、善女人等速證無上正等菩提，能近圓滿一切智智。何以故？慶喜！一切如來、應、正等覺，所得無上正等菩提，皆依如是甚深般若波羅蜜多而得生故。

「慶喜當知！過去未來現在諸佛，皆依如是甚深般若波羅蜜多出生無上正等菩提。是故，慶喜！若菩薩摩訶薩欲得無上正等菩提，當勤精進修學如是甚深般若波羅蜜多。何以故？慶喜！甚深般若波羅蜜多是諸菩薩摩訶薩母，生諸菩薩摩訶薩故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「慶喜當知！過去未來現在諸佛，皆依如是甚深般若波羅蜜多出生無上正等菩提。是故，慶喜！若菩薩摩訶薩欲得無上正等菩提，當勤精進修學如是甚深般若波羅蜜多。何以故？慶喜！甚深般若波羅蜜多是諸菩薩摩訶薩母，生諸菩薩摩訶薩故。

「慶喜當知！若菩薩摩訶薩精勤修學布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，速證無上正等菩提。是故，慶喜！我以此六波羅蜜多更付囑汝，當正受持勿令忘失。所以者何？如是六種波羅蜜多，是諸如來、應、正等覺無盡法藏，一切佛法從此生故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「慶喜當知！若菩薩摩訶薩精勤修學布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，速證無上正等菩提。是故，慶喜！我以此六波羅蜜多更付囑汝，當正受持勿令忘失。所以者何？如是六種波羅蜜多，是諸如來、應、正等覺無盡法藏，一切佛法從此生故。

「慶喜當知！現在過去未來諸佛所說法要，皆是六種波羅蜜多無盡法藏之所流出。慶喜當知！現在過去未來諸佛，皆依六種波羅蜜多無盡法藏精勤修學，證得無上正等菩提。慶喜當知！現在過去未來諸佛、聲聞、僧眾，皆依六種波羅蜜多無盡法藏精勤修學，於無餘依妙涅槃界而般涅槃。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「慶喜當知！現在過去未來諸佛所說法要，皆是六種波羅蜜多無盡法藏之所流出。慶喜當知！現在過去未來諸佛，皆依六種波羅蜜多無盡法藏精勤修學，證得無上正等菩提。慶喜當知！現在過去未來諸佛、聲聞、僧眾，皆依六種波羅蜜多無盡法藏精勤修學，於無餘依妙涅槃界而般涅槃。

「復次，慶喜！假使汝等為聲聞乘補特伽羅說聲聞法，由此法故三千大千世界有情一切皆證阿羅漢果，猶未為我作佛弟子所應作事。汝等若能為菩薩乘補特伽羅宣說一句甚深般若波羅蜜多相應之法，即名為我作佛弟子所應作事，我於此事深生隨喜，勝於汝等教化三千大千世界一切有情皆令證得阿羅漢果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，慶喜！假使汝等為聲聞乘補特伽羅說聲聞法，由此法故三千大千世界有情一切皆證阿羅漢果，猶未為我作佛弟子所應作事。汝等若能為菩薩乘補特伽羅宣說一句甚深般若波羅蜜多相應之法，即名為我作佛弟子所應作事，我於此事深生隨喜，勝於汝等教化三千大千世界一切有情皆令證得阿羅漢果。

「復次，慶喜！假使三千大千世界一切有情，由他教力非前非後皆得人身，俱時證得阿羅漢果，是諸阿羅漢所有殊勝施性福業事、戒性福業事、修性福業事。於意云何？彼福業事寧為多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，慶喜！假使三千大千世界一切有情，由他教力非前非後皆得人身，俱時證得阿羅漢果，是諸阿羅漢所有殊勝施性福業事、戒性福業事、修性福業事。於意云何？彼福業事寧為多不？」

慶喜白言：「甚多！世尊！彼福業事無量無數。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慶喜白言：「甚多！世尊！彼福業事無量無數。」

佛告慶喜：「若有聲聞弟子能為菩薩摩訶薩宣說般若波羅蜜多相應之法，經一日夜所獲福聚甚多於彼。慶喜當知！置一日夜但經一日，復置一日但經半日，復置半日但經一時，復置一時但經食頃，復置食頃但經須臾，復置須臾但經俄爾，復置俄爾但瞬息間，是聲聞人能為菩薩摩訶薩眾，宣說般若波羅蜜多相應之法，所獲福聚甚多於前。何以故？此聲聞人所獲福聚，超過一切聲聞、獨覺諸功德故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告慶喜：「若有聲聞弟子能為菩薩摩訶薩宣說般若波羅蜜多相應之法，經一日夜所獲福聚甚多於彼。慶喜當知！置一日夜但經一日，復置一日但經半日，復置半日但經一時，復置一時但經食頃，復置食頃但經須臾，復置須臾但經俄爾，復置俄爾但瞬息間，是聲聞人能為菩薩摩訶薩眾，宣說般若波羅蜜多相應之法，所獲福聚甚多於前。何以故？此聲聞人所獲福聚，超過一切聲聞、獨覺諸功德故。

「復次，慶喜！若菩薩摩訶薩為聲聞乘補特伽羅，宣說種種聲聞乘法，假使三千大千世界一切有情由此法故，悉皆證得阿羅漢果，皆具種種殊勝功德，於意云何？是菩薩摩訶薩由此因緣所獲福聚寧為多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，慶喜！若菩薩摩訶薩為聲聞乘補特伽羅，宣說種種聲聞乘法，假使三千大千世界一切有情由此法故，悉皆證得阿羅漢果，皆具種種殊勝功德，於意云何？是菩薩摩訶薩由此因緣所獲福聚寧為多不？」

慶喜白言：「甚多！世尊！是菩薩摩訶薩所獲福聚無量無邊。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慶喜白言：「甚多！世尊！是菩薩摩訶薩所獲福聚無量無邊。」

佛告慶喜：「若菩薩摩訶薩為聲聞乘、或獨覺乘、或無上乘諸善男子、善女人等，宣說般若波羅蜜多相應之法，經一日夜所獲福聚甚多於前。慶喜當知！置一日夜但經一日，復置一日但經半日，復置半日但經一時，復置一時但經食頃，復置食頃但經須臾，復置須臾但經俄爾，復置俄爾但瞬息間，是菩薩摩訶薩能為三乘諸善男子、善女人等，宣說般若波羅蜜多相應之法，所獲福聚甚多於前無量無數。何以故？甚深般若波羅蜜多相應法施，超過一切聲聞、獨覺相應法施及彼二乘諸功德故。所以者何？是菩薩摩訶薩自求無上正等菩提，亦以大乘相應之法示現教導讚勵慶喜他諸有情，令於無上正等菩提得不退轉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告慶喜：「若菩薩摩訶薩為聲聞乘、或獨覺乘、或無上乘諸善男子、善女人等，宣說般若波羅蜜多相應之法，經一日夜所獲福聚甚多於前。慶喜當知！置一日夜但經一日，復置一日但經半日，復置半日但經一時，復置一時但經食頃，復置食頃但經須臾，復置須臾但經俄爾，復置俄爾但瞬息間，是菩薩摩訶薩能為三乘諸善男子、善女人等，宣說般若波羅蜜多相應之法，所獲福聚甚多於前無量無數。何以故？甚深般若波羅蜜多相應法施，超過一切聲聞、獨覺相應法施及彼二乘諸功德故。所以者何？是菩薩摩訶薩自求無上正等菩提，亦以大乘相應之法示現教導讚勵慶喜他諸有情，令於無上正等菩提得不退轉。

「慶喜當知！是菩薩摩訶薩自修布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，亦教他修布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多；自修四念住乃至八聖道支，亦教他修四念住乃至八聖道支；自住內空乃至無性自性空，亦教他住內空乃至無性自性空；自住真如乃至不思議界，亦教他住真如乃至不思議界；自住苦、集、滅、道聖諦，亦教他住苦、集、滅、道聖諦；自修四靜慮、四無量、四無色定，亦教他修四靜慮、四無量、四無色定；自修八解脫乃至十遍處，亦教他修八解脫乃至十遍處；自修空、無相、無願解脫門，亦教他修空、無相、無願解脫門；自修菩薩地，亦教他修菩薩地；自修一切陀羅尼門、三摩地門，亦教他修一切陀羅尼門、三摩地門；自修五眼、六神通，亦教他修五眼、六神通；自修如來十力乃至十八佛不共法，亦教他修如來十力乃至十八佛不共法；自修三十二大士相、八十隨好，亦教他修三十二大士相、八十隨好；自修無忘失法、恒住捨性，亦教他修無忘失法、恒住捨性；自修一切智、道相智、一切相智，亦教他修一切智、道相智、一切相智；自修一切菩薩摩訶薩行，亦教他修一切菩薩摩訶薩行；自修諸佛無上正等菩提，亦教他修諸佛無上正等菩提；自修一切智智，亦教他修一切智智。由是因緣善根增長，若於無上正等菩提有退轉者，無有是處。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「慶喜當知！是菩薩摩訶薩自修布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，亦教他修布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多；自修四念住乃至八聖道支，亦教他修四念住乃至八聖道支；自住內空乃至無性自性空，亦教他住內空乃至無性自性空；自住真如乃至不思議界，亦教他住真如乃至不思議界；自住苦、集、滅、道聖諦，亦教他住苦、集、滅、道聖諦；自修四靜慮、四無量、四無色定，亦教他修四靜慮、四無量、四無色定；自修八解脫乃至十遍處，亦教他修八解脫乃至十遍處；自修空、無相、無願解脫門，亦教他修空、無相、無願解脫門；自修菩薩地，亦教他修菩薩地；自修一切陀羅尼門、三摩地門，亦教他修一切陀羅尼門、三摩地門；自修五眼、六神通，亦教他修五眼、六神通；自修如來十力乃至十八佛不共法，亦教他修如來十力乃至十八佛不共法；自修三十二大士相、八十隨好，亦教他修三十二大士相、八十隨好；自修無忘失法、恒住捨性，亦教他修無忘失法、恒住捨性；自修一切智、道相智、一切相智，亦教他修一切智、道相智、一切相智；自修一切菩薩摩訶薩行，亦教他修一切菩薩摩訶薩行；自修諸佛無上正等菩提，亦教他修諸佛無上正等菩提；自修一切智智，亦教他修一切智智。由是因緣善根增長，若於無上正等菩提有退轉者，無有是處。」

爾時，如來四眾圍繞，讚說般若波羅蜜多付囑慶喜，令受持已，復於一切天、龍、藥叉廣說乃至人非人等大眾會前現神通力，令眾皆見不動如來，聲聞、菩薩前後圍繞，為如海眾宣說妙法，及見彼土嚴淨之相。其聲聞僧皆阿羅漢，諸漏已盡無復煩惱，得真自在心善解脫、慧善解脫，如調慧馬亦如大龍，已作所作已辦所辦，棄諸重擔逮得己利，盡諸有結正知解脫，至心自在第一究竟。其菩薩僧一切皆是眾望所識，得陀羅尼獲無礙辯，功德智慧猶如大海。於是，世尊攝神通力，令此眾會天、龍、藥叉廣說乃至人非人等，不復見彼不動如來、聲聞、菩薩及餘大眾，并彼佛土嚴淨之相。彼佛眾會及嚴淨土，皆非此土眼根所對。所以者何？佛攝神力，於彼遠境無見緣故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，如來四眾圍繞，讚說般若波羅蜜多付囑慶喜，令受持已，復於一切天、龍、藥叉廣說乃至人非人等大眾會前現神通力，令眾皆見不動如來，聲聞、菩薩前後圍繞，為如海眾宣說妙法，及見彼土嚴淨之相。其聲聞僧皆阿羅漢，諸漏已盡無復煩惱，得真自在心善解脫、慧善解脫，如調慧馬亦如大龍，已作所作已辦所辦，棄諸重擔逮得己利，盡諸有結正知解脫，至心自在第一究竟。其菩薩僧一切皆是眾望所識，得陀羅尼獲無礙辯，功德智慧猶如大海。於是，世尊攝神通力，令此眾會天、龍、藥叉廣說乃至人非人等，不復見彼不動如來、聲聞、菩薩及餘大眾，并彼佛土嚴淨之相。彼佛眾會及嚴淨土，皆非此土眼根所對。所以者何？佛攝神力，於彼遠境無見緣故。

爾時，佛告具壽慶喜：「不動如來、應、正等覺國土眾會，汝更見不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告具壽慶喜：「不動如來、應、正等覺國土眾會，汝更見不？」

慶喜對曰：「我不復見，彼事非此眼所行故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慶喜對曰：「我不復見，彼事非此眼所行故。」

佛告慶喜：「如彼如來眾會國土，非此土眼所行境界，當知諸法亦復如是，非眼根等所行境界，法不行法、法不見法、法不知法、法不證法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告慶喜：「如彼如來眾會國土，非此土眼所行境界，當知諸法亦復如是，非眼根等所行境界，法不行法、法不見法、法不知法、法不證法。

「慶喜當知！一切法性無能行者，無能見者，無能知者，無能證者，無動、無作。所以者何？以一切法皆如虛空，無有作用，能取、所取性遠離故。以一切法不可思議，能、所思議性遠離故。以一切法皆如幻等，眾緣和合相似有故。以一切法無作、受者，妄現似有無堅實故。慶喜當知！若菩薩摩訶薩能如是行能如是見，能如是知，能如是證，是行般若波羅蜜多，亦不執着此諸法相。慶喜當知！若菩薩摩訶薩如是學時，是學般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「慶喜當知！一切法性無能行者，無能見者，無能知者，無能證者，無動、無作。所以者何？以一切法皆如虛空，無有作用，能取、所取性遠離故。以一切法不可思議，能、所思議性遠離故。以一切法皆如幻等，眾緣和合相似有故。以一切法無作、受者，妄現似有無堅實故。慶喜當知！若菩薩摩訶薩能如是行能如是見，能如是知，能如是證，是行般若波羅蜜多，亦不執着此諸法相。慶喜當知！若菩薩摩訶薩如是學時，是學般若波羅蜜多。

「慶喜當知！若菩薩摩訶薩欲得一切波羅蜜多速疾圓滿，應學般若波羅蜜多。所以者何？如是學者，於諸學中為最為勝、為尊為高、為妙為微妙、為上為無上、無等無等等，利益安樂一切有情，無依怙者為作依怙，無歸依者為作歸依，無投趣者為作投趣，無舍宅者為作舍宅，無救護者為作救護，諸佛世尊開許稱讚，修學般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「慶喜當知！若菩薩摩訶薩欲得一切波羅蜜多速疾圓滿，應學般若波羅蜜多。所以者何？如是學者，於諸學中為最為勝、為尊為高、為妙為微妙、為上為無上、無等無等等，利益安樂一切有情，無依怙者為作依怙，無歸依者為作歸依，無投趣者為作投趣，無舍宅者為作舍宅，無救護者為作救護，諸佛世尊開許稱讚，修學般若波羅蜜多。

「慶喜當知！若諸菩薩摩訶薩眾及諸如來、應、正等覺住此學中，能以右手若右足指，舉取三千大千世界，擲置他方，或還本處，其中有情不知不覺、無損無怖。所以者何？甚深般若波羅蜜多功德威力不思議故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「慶喜當知！若諸菩薩摩訶薩眾及諸如來、應、正等覺住此學中，能以右手若右足指，舉取三千大千世界，擲置他方，或還本處，其中有情不知不覺、無損無怖。所以者何？甚深般若波羅蜜多功德威力不思議故。

「慶喜當知！過去未來現在諸佛及諸菩薩摩訶薩眾，學此般若波羅蜜多，於諸無為及三世法，悉皆獲得無礙智見。是故，慶喜！我說學此甚深般若波羅蜜多，於諸學中為最為勝、為尊為高、為妙為微妙、為上為無上、無等無等等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「慶喜當知！過去未來現在諸佛及諸菩薩摩訶薩眾，學此般若波羅蜜多，於諸無為及三世法，悉皆獲得無礙智見。是故，慶喜！我說學此甚深般若波羅蜜多，於諸學中為最為勝、為尊為高、為妙為微妙、為上為無上、無等無等等。

「慶喜當知！諸有欲取甚深般若波羅蜜多量、邊際者，如愚癡者欲取虛空量及邊際。何以故？甚深般若波羅蜜多功德無量、無邊際故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「慶喜當知！諸有欲取甚深般若波羅蜜多量、邊際者，如愚癡者欲取虛空量及邊際。何以故？甚深般若波羅蜜多功德無量、無邊際故。

「慶喜當知！我終不說甚深般若波羅蜜多功德勝利如名身等有量、邊際。所以者何？一切名身、句身、文身是有量法，甚深般若波羅蜜多功德勝利非有量法，非諸名身、句身、文身能量般若波羅蜜多功德勝利，亦非般若波羅蜜多功德勝利是彼所量。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「慶喜當知！我終不說甚深般若波羅蜜多功德勝利如名身等有量、邊際。所以者何？一切名身、句身、文身是有量法，甚深般若波羅蜜多功德勝利非有量法，非諸名身、句身、文身能量般若波羅蜜多功德勝利，亦非般若波羅蜜多功德勝利是彼所量。」

爾時，慶喜白言：「世尊！何因緣故，甚深般若波羅蜜多說為無量？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，慶喜白言：「世尊！何因緣故，甚深般若波羅蜜多說為無量？」

佛告慶喜：「甚深般若波羅蜜多，性無盡故說為無量，性遠離故說為無量，性寂靜故說為無量，如實際故說為無量，如虛空故說為無量。慶喜當知！一切過去未來現在諸佛世尊皆學般若波羅蜜多，究竟圓滿證得無上正等菩提，為諸有情宣說開示，而此般若波羅蜜多常無有盡。所以者何？甚深般若波羅蜜多譬如虛空不可盡故。諸有欲盡甚深般若波羅蜜多，則為欲盡虛空邊際。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告慶喜：「甚深般若波羅蜜多，性無盡故說為無量，性遠離故說為無量，性寂靜故說為無量，如實際故說為無量，如虛空故說為無量。慶喜當知！一切過去未來現在諸佛世尊皆學般若波羅蜜多，究竟圓滿證得無上正等菩提，為諸有情宣說開示，而此般若波羅蜜多常無有盡。所以者何？甚深般若波羅蜜多譬如虛空不可盡故。諸有欲盡甚深般若波羅蜜多，則為欲盡虛空邊際。

「慶喜當知！甚深般若波羅蜜多乃至布施波羅蜜多非已盡、非今盡、非當盡，內空乃至無性自性空非已盡、非今盡、非當盡，真如乃至不思議界非已盡、非今盡、非當盡，苦、集、滅、道聖諦非已盡、非今盡、非當盡，四念住乃至八聖道支非已盡、非今盡、非當盡，四靜慮、四無量、四無色定非已盡、非今盡、非當盡，八解脫乃至十遍處非已盡、非今盡、非當盡，空、無相、無願解脫門非已盡、非今盡、非當盡，極喜地乃至法雲地非已盡、非今盡、非當盡，一切陀羅尼門、三摩地門非已盡、非今盡、非當盡，五眼、六神通非已盡、非今盡、非當盡，如來十力乃至十八佛不共法非已盡、非今盡、非當盡，三十二大士相、八十隨好非已盡、非今盡、非當盡，無忘失法、恒住捨性非已盡、非今盡、非當盡，一切智、道相智、一切相智非已盡、非今盡、非當盡，一切菩薩摩訶薩行非已盡、非今盡、非當盡，諸佛無上正等菩提非已盡、非今盡、非當盡，一切智智非已盡、非今盡、非當盡。所以者何？如是等法無生、無滅、亦無住異，如何可得施設有盡！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「慶喜當知！甚深般若波羅蜜多乃至布施波羅蜜多非已盡、非今盡、非當盡，內空乃至無性自性空非已盡、非今盡、非當盡，真如乃至不思議界非已盡、非今盡、非當盡，苦、集、滅、道聖諦非已盡、非今盡、非當盡，四念住乃至八聖道支非已盡、非今盡、非當盡，四靜慮、四無量、四無色定非已盡、非今盡、非當盡，八解脫乃至十遍處非已盡、非今盡、非當盡，空、無相、無願解脫門非已盡、非今盡、非當盡，極喜地乃至法雲地非已盡、非今盡、非當盡，一切陀羅尼門、三摩地門非已盡、非今盡、非當盡，五眼、六神通非已盡、非今盡、非當盡，如來十力乃至十八佛不共法非已盡、非今盡、非當盡，三十二大士相、八十隨好非已盡、非今盡、非當盡，無忘失法、恒住捨性非已盡、非今盡、非當盡，一切智、道相智、一切相智非已盡、非今盡、非當盡，一切菩薩摩訶薩行非已盡、非今盡、非當盡，諸佛無上正等菩提非已盡、非今盡、非當盡，一切智智非已盡、非今盡、非當盡。所以者何？如是等法無生、無滅、亦無住異，如何可得施設有盡！」

爾時，世尊從面門出廣長舌相遍覆面輪，現舌相已，還從口入。告慶喜曰：「於意云何？世間若有如是舌相，所發語言有虛妄不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊從面門出廣長舌相遍覆面輪，現舌相已，還從口入。告慶喜曰：「於意云何？世間若有如是舌相，所發語言有虛妄不？」

慶喜對曰：「不也！世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慶喜對曰：「不也！世尊！」

佛告慶喜：「汝從今去，應為四眾廣說如是甚深般若波羅蜜多，分別開示、施設安立、令其易解。慶喜當知！如是般若波羅蜜多甚深經中，廣說一切菩提分法及諸法相，是故一切求聲聞乘補特伽羅、求獨覺乘補特伽羅、求無上乘補特伽羅，皆應依此甚深般若波羅蜜多所說法門，常勤修學勿生厭倦。若能如是常勤修學，速當證得自所求處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告慶喜：「汝從今去，應為四眾廣說如是甚深般若波羅蜜多，分別開示、施設安立、令其易解。慶喜當知！如是般若波羅蜜多甚深經中，廣說一切菩提分法及諸法相，是故一切求聲聞乘補特伽羅、求獨覺乘補特伽羅、求無上乘補特伽羅，皆應依此甚深般若波羅蜜多所說法門，常勤修學勿生厭倦。若能如是常勤修學，速當證得自所求處。

「復次，慶喜！甚深般若波羅蜜多是能悟入一切法相，是能悟入一切文字，是能悟入陀羅尼門，諸菩薩摩訶薩應於如是陀羅尼門常勤修學。若菩薩摩訶薩受持如是陀羅尼門，速能證得一切辯才諸無礙解。慶喜當知！如是般若波羅蜜多甚深經典，乃是過去未來現在諸佛世尊無盡法藏。是故我今分明告汝，若有於此甚深般若波羅蜜多受持、讀誦、究竟通利、如理思惟，則為受持一切過去未來現在諸佛無上正等菩提。慶喜當知！我說如是甚深般若波羅蜜多，是能遊趣菩提道者之堅固足，亦是一切無上佛法大陀羅尼，汝等若能受持如是甚深般若波羅蜜多陀羅尼者，則為總持一切佛法令不忘失，與諸有情盡未來際作大饒益。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，慶喜！甚深般若波羅蜜多是能悟入一切法相，是能悟入一切文字，是能悟入陀羅尼門，諸菩薩摩訶薩應於如是陀羅尼門常勤修學。若菩薩摩訶薩受持如是陀羅尼門，速能證得一切辯才諸無礙解。慶喜當知！如是般若波羅蜜多甚深經典，乃是過去未來現在諸佛世尊無盡法藏。是故我今分明告汝，若有於此甚深般若波羅蜜多受持、讀誦、究竟通利、如理思惟，則為受持一切過去未來現在諸佛無上正等菩提。慶喜當知！我說如是甚深般若波羅蜜多，是能遊趣菩提道者之堅固足，亦是一切無上佛法大陀羅尼，汝等若能受持如是甚深般若波羅蜜多陀羅尼者，則為總持一切佛法令不忘失，與諸有情盡未來際作大饒益。」

第二分無盡品第六十六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二分無盡品第六十六

爾時，具壽善現作如是念：「如是般若波羅蜜多最為甚深，諸佛無上正等菩提亦最甚深，我當問佛二甚深義。」作是念已，即白佛言：「世尊！甚深般若波羅蜜多即佛無上正等菩提，諸佛無上正等菩提即深般若波羅蜜多，如是般若波羅蜜多及佛無上正等菩提，俱最甚深不可盡故，何緣此二說為無盡？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，具壽善現作如是念：「如是般若波羅蜜多最為甚深，諸佛無上正等菩提亦最甚深，我當問佛二甚深義。」作是念已，即白佛言：「世尊！甚深般若波羅蜜多即佛無上正等菩提，諸佛無上正等菩提即深般若波羅蜜多，如是般若波羅蜜多及佛無上正等菩提，俱最甚深不可盡故，何緣此二說為無盡？」

佛告善現：「甚深般若波羅蜜多及佛無上正等菩提，皆如虛空不可盡故，說為無盡。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「甚深般若波羅蜜多及佛無上正等菩提，皆如虛空不可盡故，說為無盡。」

具壽善現復白佛言：「云何菩薩摩訶薩應引發般若波羅蜜多？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「云何菩薩摩訶薩應引發般若波羅蜜多？」

佛言：「善現！諸菩薩摩訶薩應觀色無盡故，引發般若波羅蜜多；應觀受、想、行、識無盡故，引發般若波羅蜜多；應觀眼處乃至意處皆無盡故，引發般若波羅蜜多；應觀色處乃至法處皆無盡故，引發般若波羅蜜多；應觀眼界乃至意界皆無盡故，引發般若波羅蜜多；應觀色界乃至法界皆無盡故，引發般若波羅蜜多；應觀眼識界乃至意識界皆無盡故，引發般若波羅蜜多；應觀眼觸乃至意觸皆無盡故，引發般若波羅蜜多；應觀眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受皆無盡故，引發般若波羅蜜多；應觀地界乃至識界皆無盡故，引發般若波羅蜜多；應觀因緣乃至增上緣皆無盡故，引發般若波羅蜜多；應觀無明乃至老死皆無盡故，引發般若波羅蜜多；應觀布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多皆無盡故，引發般若波羅蜜多；應觀內空乃至無性自性空皆無盡故，引發般若波羅蜜多；應觀真如乃至不思議界皆無盡故，引發般若波羅蜜多；應觀苦、集、滅、道聖諦皆無盡故，引發般若波羅蜜多；應觀四念住乃至八聖道支皆無盡故，引發般若波羅蜜多；應觀四靜慮、四無量、四無色定皆無盡故，引發般若波羅蜜多；應觀八解脫乃至十遍處皆無盡故，引發般若波羅蜜多；應觀空、無相、無願解脫門皆無盡故，引發般若波羅蜜多；應觀淨觀地乃至如來地皆無盡故，引發般若波羅蜜多；應觀極喜地乃至法雲地皆無盡故，引發般若波羅蜜多；應觀一切陀羅尼門、三摩地門皆無盡故，引發般若波羅蜜多；應觀五眼、六神通皆無盡故，引發般若波羅蜜多；應觀如來十力乃至十八佛不共法皆無盡故，引發般若波羅蜜多；應觀三十二大士相、八十隨好皆無盡故，引發般若波羅蜜多；應觀無忘失法、恒住捨性皆無盡故，引發般若波羅蜜多；應觀一切智、道相智、一切相智皆無盡故，引發般若波羅蜜多；應觀預流果乃至獨覺菩提皆無盡故，引發般若波羅蜜多；應觀一切菩薩摩訶薩行皆無盡故，引發般若波羅蜜多；應觀諸佛無上正等菩提皆無盡故，引發般若波羅蜜多；應觀一切智智亦無盡故，引發般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！諸菩薩摩訶薩應觀色無盡故，引發般若波羅蜜多；應觀受、想、行、識無盡故，引發般若波羅蜜多；應觀眼處乃至意處皆無盡故，引發般若波羅蜜多；應觀色處乃至法處皆無盡故，引發般若波羅蜜多；應觀眼界乃至意界皆無盡故，引發般若波羅蜜多；應觀色界乃至法界皆無盡故，引發般若波羅蜜多；應觀眼識界乃至意識界皆無盡故，引發般若波羅蜜多；應觀眼觸乃至意觸皆無盡故，引發般若波羅蜜多；應觀眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受皆無盡故，引發般若波羅蜜多；應觀地界乃至識界皆無盡故，引發般若波羅蜜多；應觀因緣乃至增上緣皆無盡故，引發般若波羅蜜多；應觀無明乃至老死皆無盡故，引發般若波羅蜜多；應觀布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多皆無盡故，引發般若波羅蜜多；應觀內空乃至無性自性空皆無盡故，引發般若波羅蜜多；應觀真如乃至不思議界皆無盡故，引發般若波羅蜜多；應觀苦、集、滅、道聖諦皆無盡故，引發般若波羅蜜多；應觀四念住乃至八聖道支皆無盡故，引發般若波羅蜜多；應觀四靜慮、四無量、四無色定皆無盡故，引發般若波羅蜜多；應觀八解脫乃至十遍處皆無盡故，引發般若波羅蜜多；應觀空、無相、無願解脫門皆無盡故，引發般若波羅蜜多；應觀淨觀地乃至如來地皆無盡故，引發般若波羅蜜多；應觀極喜地乃至法雲地皆無盡故，引發般若波羅蜜多；應觀一切陀羅尼門、三摩地門皆無盡故，引發般若波羅蜜多；應觀五眼、六神通皆無盡故，引發般若波羅蜜多；應觀如來十力乃至十八佛不共法皆無盡故，引發般若波羅蜜多；應觀三十二大士相、八十隨好皆無盡故，引發般若波羅蜜多；應觀無忘失法、恒住捨性皆無盡故，引發般若波羅蜜多；應觀一切智、道相智、一切相智皆無盡故，引發般若波羅蜜多；應觀預流果乃至獨覺菩提皆無盡故，引發般若波羅蜜多；應觀一切菩薩摩訶薩行皆無盡故，引發般若波羅蜜多；應觀諸佛無上正等菩提皆無盡故，引發般若波羅蜜多；應觀一切智智亦無盡故，引發般若波羅蜜多。

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩應觀色如虛空無盡故，引發般若波羅蜜多；應觀受、想、行、識如虛空無盡故，引發般若波羅蜜多；如是乃至應觀一切智智如虛空無盡故，引發般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！諸菩薩摩訶薩應觀色如虛空無盡故，引發般若波羅蜜多；應觀受、想、行、識如虛空無盡故，引發般若波羅蜜多；如是乃至應觀一切智智如虛空無盡故，引發般若波羅蜜多。

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩應觀無明緣行如虛空無盡故，引發般若波羅蜜多；應觀行緣識如虛空無盡故，引發般若波羅蜜多；應觀識緣名色如虛空無盡故，引發般若波羅蜜多；應觀名色緣六處如虛空無盡故，引發般若波羅蜜多；應觀六處緣觸如虛空無盡故，引發般若波羅蜜多；應觀觸緣受如虛空無盡故，引發般若波羅蜜多；應觀受緣愛如虛空無盡故，引發般若波羅蜜多；應觀愛緣取如虛空無盡故，引發般若波羅蜜多；應觀取緣有如虛空無盡故，引發般若波羅蜜多；應觀有緣生如虛空無盡故，引發般若波羅蜜多；應觀生緣老死愁歎苦憂惱如虛空無盡故，引發般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！諸菩薩摩訶薩應觀無明緣行如虛空無盡故，引發般若波羅蜜多；應觀行緣識如虛空無盡故，引發般若波羅蜜多；應觀識緣名色如虛空無盡故，引發般若波羅蜜多；應觀名色緣六處如虛空無盡故，引發般若波羅蜜多；應觀六處緣觸如虛空無盡故，引發般若波羅蜜多；應觀觸緣受如虛空無盡故，引發般若波羅蜜多；應觀受緣愛如虛空無盡故，引發般若波羅蜜多；應觀愛緣取如虛空無盡故，引發般若波羅蜜多；應觀取緣有如虛空無盡故，引發般若波羅蜜多；應觀有緣生如虛空無盡故，引發般若波羅蜜多；應觀生緣老死愁歎苦憂惱如虛空無盡故，引發般若波羅蜜多。

「善現！諸菩薩摩訶薩應如是引發般若波羅蜜多。善現！諸菩薩摩訶薩如是觀察十二緣起，遠離二邊，是諸菩薩摩訶薩眾不共妙觀。善現！諸菩薩摩訶薩菩提樹下坐金剛座，如實觀察十二緣起，譬如虛空不可盡故，便能證得一切智智。善現！若菩薩摩訶薩以如虛空無盡行住引發般若波羅蜜多，如實觀察十二緣起，不墮聲聞及獨覺地，疾證無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！諸菩薩摩訶薩應如是引發般若波羅蜜多。善現！諸菩薩摩訶薩如是觀察十二緣起，遠離二邊，是諸菩薩摩訶薩眾不共妙觀。善現！諸菩薩摩訶薩菩提樹下坐金剛座，如實觀察十二緣起，譬如虛空不可盡故，便能證得一切智智。善現！若菩薩摩訶薩以如虛空無盡行住引發般若波羅蜜多，如實觀察十二緣起，不墮聲聞及獨覺地，疾證無上正等菩提。

「善現！住菩薩乘補特伽羅，若於無上正等菩提有退轉者，皆悉不依引發般若波羅蜜多善巧作意。由彼不了，云何菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，能以如虛空無盡行住引發般若波羅蜜多，如實觀察十二緣起？善現！住菩薩乘諸善男子、善女人等，若於無上正等菩提而有退轉，皆由遠離引發般若波羅蜜多方便善巧。若菩薩摩訶薩能於無上正等菩提得不退轉，一切皆依引發般若波羅蜜多方便善巧。是菩薩摩訶薩由依如是方便善巧修行般若波羅蜜多，以如虛空無盡行住引發般若波羅蜜多，如實觀察十二緣起，是菩薩摩訶薩由此因緣，速能圓滿甚深般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！住菩薩乘補特伽羅，若於無上正等菩提有退轉者，皆悉不依引發般若波羅蜜多善巧作意。由彼不了，云何菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，能以如虛空無盡行住引發般若波羅蜜多，如實觀察十二緣起？善現！住菩薩乘諸善男子、善女人等，若於無上正等菩提而有退轉，皆由遠離引發般若波羅蜜多方便善巧。若菩薩摩訶薩能於無上正等菩提得不退轉，一切皆依引發般若波羅蜜多方便善巧。是菩薩摩訶薩由依如是方便善巧修行般若波羅蜜多，以如虛空無盡行住引發般若波羅蜜多，如實觀察十二緣起，是菩薩摩訶薩由此因緣，速能圓滿甚深般若波羅蜜多。

「善現！諸菩薩摩訶薩如是觀察緣起法時，不見有法無因而生，不見有法無因而滅，不見有法性相常住、不生不滅，不見有法有我、有情廣說乃至知者、見者，不見有法若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離。善現！諸菩薩摩訶薩應當如是觀察緣起，修行般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！諸菩薩摩訶薩如是觀察緣起法時，不見有法無因而生，不見有法無因而滅，不見有法性相常住、不生不滅，不見有法有我、有情廣說乃至知者、見者，不見有法若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離。善現！諸菩薩摩訶薩應當如是觀察緣起，修行般若波羅蜜多。

「善現！若時菩薩摩訶薩如實觀察緣起法門修行般若波羅蜜多，是時菩薩摩訶薩不見色若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離，亦不見受、想、行、識若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離，如是乃至亦不見一切智智若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若時菩薩摩訶薩如實觀察緣起法門修行般若波羅蜜多，是時菩薩摩訶薩不見色若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離，亦不見受、想、行、識若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離，如是乃至亦不見一切智智若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離。

「善現！若時菩薩摩訶薩如是修行甚深般若波羅蜜多，是時菩薩摩訶薩雖行般若波羅蜜多，而不見有所行般若波羅蜜多，亦復不見有法能見所行般若波羅蜜多，亦不見有如是不見。雖行靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多，而不見有所行靜慮乃至布施波羅蜜多，亦復不見有法能見所行靜慮乃至布施波羅蜜多，亦不見有如是不見。如是乃至雖修一切智智，而不見有所修一切智智，亦復不見有法能見所修一切智智，亦不見有如是不見，亦復不見有法能斷一切煩惱習氣相續。善現！諸菩薩摩訶薩於一切法以無所得而為方便，應行般若波羅蜜多。善現！若時菩薩摩訶薩於一切法，以無所得而為方便修行般若波羅蜜多，是時惡魔生大愁苦，煩冤荼毒如箭入心。譬如有人父母卒喪，身心楚痛，惡魔亦爾。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若時菩薩摩訶薩如是修行甚深般若波羅蜜多，是時菩薩摩訶薩雖行般若波羅蜜多，而不見有所行般若波羅蜜多，亦復不見有法能見所行般若波羅蜜多，亦不見有如是不見。雖行靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多，而不見有所行靜慮乃至布施波羅蜜多，亦復不見有法能見所行靜慮乃至布施波羅蜜多，亦不見有如是不見。如是乃至雖修一切智智，而不見有所修一切智智，亦復不見有法能見所修一切智智，亦不見有如是不見，亦復不見有法能斷一切煩惱習氣相續。善現！諸菩薩摩訶薩於一切法以無所得而為方便，應行般若波羅蜜多。善現！若時菩薩摩訶薩於一切法，以無所得而為方便修行般若波羅蜜多，是時惡魔生大愁苦，煩冤荼毒如箭入心。譬如有人父母卒喪，身心楚痛，惡魔亦爾。」

於是善現白言：「世尊！為一惡魔見諸菩薩摩訶薩眾於一切法，以無所得而為方便修行般若波羅蜜多，生大愁苦，煩冤荼毒如箭入心？為遍三千大千世界一切惡魔皆亦如是？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是善現白言：「世尊！為一惡魔見諸菩薩摩訶薩眾於一切法，以無所得而為方便修行般若波羅蜜多，生大愁苦，煩冤荼毒如箭入心？為遍三千大千世界一切惡魔皆亦如是？」

佛告善現：「遍滿三千大千世界一切惡魔皆亦如是，各於本座不能自安。善現！諸菩薩摩訶薩應常安住甚深般若波羅蜜多微妙行住，若菩薩摩訶薩能如是住，世間天、人、阿素洛等伺求其短終不能得，亦復不能惱亂障礙。是故，善現！若菩薩摩訶薩欲得無上正等菩提，當勤安住甚深般若波羅蜜多微妙行住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「遍滿三千大千世界一切惡魔皆亦如是，各於本座不能自安。善現！諸菩薩摩訶薩應常安住甚深般若波羅蜜多微妙行住，若菩薩摩訶薩能如是住，世間天、人、阿素洛等伺求其短終不能得，亦復不能惱亂障礙。是故，善現！若菩薩摩訶薩欲得無上正等菩提，當勤安住甚深般若波羅蜜多微妙行住。

「善現！若菩薩摩訶薩能正安住甚深般若波羅蜜多微妙行住，則能修滿布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，若菩薩摩訶薩能正修行甚深般若波羅蜜多，便能具足修滿一切波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩能正安住甚深般若波羅蜜多微妙行住，則能修滿布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，若菩薩摩訶薩能正修行甚深般若波羅蜜多，便能具足修滿一切波羅蜜多。」

具壽善現白言：「世尊！云何菩薩摩訶薩能正修行甚深般若波羅蜜多，便能修滿布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現白言：「世尊！云何菩薩摩訶薩能正修行甚深般若波羅蜜多，便能修滿布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多？」

佛告善現：「若菩薩摩訶薩無倒修行甚深般若波羅蜜多時，以一切智智相應之心而行布施，復持如是布施功德，與諸有情同共迴向一切智智。善現！是為菩薩摩訶薩能正修行甚深般若波羅蜜多，修滿布施波羅蜜多。若菩薩摩訶薩無倒修行甚深般若波羅蜜多時，以一切智智相應之心而行淨戒、安忍、精進、靜慮、般若，復持如是淨戒、安忍、精進、靜慮、般若功德，與諸有情同共迴向一切智智。善現！是為菩薩摩訶薩能正修行甚深般若波羅蜜多，修滿淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多。如是，善現！諸菩薩摩訶薩能正修行甚深般若波羅蜜多，便能修滿布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「若菩薩摩訶薩無倒修行甚深般若波羅蜜多時，以一切智智相應之心而行布施，復持如是布施功德，與諸有情同共迴向一切智智。善現！是為菩薩摩訶薩能正修行甚深般若波羅蜜多，修滿布施波羅蜜多。若菩薩摩訶薩無倒修行甚深般若波羅蜜多時，以一切智智相應之心而行淨戒、安忍、精進、靜慮、般若，復持如是淨戒、安忍、精進、靜慮、般若功德，與諸有情同共迴向一切智智。善現！是為菩薩摩訶薩能正修行甚深般若波羅蜜多，修滿淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多。如是，善現！諸菩薩摩訶薩能正修行甚深般若波羅蜜多，便能修滿布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多。」