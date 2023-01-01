大般若波羅蜜多經卷第四百五十六三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大般若波羅蜜多經卷第四百五十六三藏法師玄奘奉 詔譯

第二分同性品第六十二之二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二分同性品第六十二之二

「復次，善現！若菩薩摩訶薩如是修學甚深般若波羅蜜多方便善巧威德力故，攝持一切波羅蜜多，增長一切波羅蜜多，導引一切波羅蜜多。何以故？善現！甚深般若波羅蜜多中，含藏一切波羅蜜多故。善現！譬如薩迦耶見遍能含藏六十二見，甚深般若波羅蜜多亦復如是，含藏一切波羅蜜多。善現！譬如一切死者命根滅故諸根隨滅，甚深般若波羅蜜多亦復如是，布施等五波羅蜜多悉皆隨從，若無般若波羅蜜多，亦無一切波羅蜜多。是故，善現！若菩薩摩訶薩欲至一切波羅蜜多究竟彼岸，應學如是甚深般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！若菩薩摩訶薩如是修學甚深般若波羅蜜多方便善巧威德力故，攝持一切波羅蜜多，增長一切波羅蜜多，導引一切波羅蜜多。何以故？善現！甚深般若波羅蜜多中，含藏一切波羅蜜多故。善現！譬如薩迦耶見遍能含藏六十二見，甚深般若波羅蜜多亦復如是，含藏一切波羅蜜多。善現！譬如一切死者命根滅故諸根隨滅，甚深般若波羅蜜多亦復如是，布施等五波羅蜜多悉皆隨從，若無般若波羅蜜多，亦無一切波羅蜜多。是故，善現！若菩薩摩訶薩欲至一切波羅蜜多究竟彼岸，應學如是甚深般若波羅蜜多。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩能學如是甚深般若波羅蜜多，於諸有情最尊最勝。何以故？是菩薩摩訶薩已能修學最上處故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！若菩薩摩訶薩能學如是甚深般若波羅蜜多，於諸有情最尊最勝。何以故？是菩薩摩訶薩已能修學最上處故。

「復次，善現！於意云何？於此三千大千世界諸有情類寧為多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！於意云何？於此三千大千世界諸有情類寧為多不？」

善現對曰：「贍部洲中諸有情類尚多無數，何況三千大千世界諸有情類寧不為多！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現對曰：「贍部洲中諸有情類尚多無數，何況三千大千世界諸有情類寧不為多！」

佛告善現：「如是！如是！如汝所說。善現！假使三千大千世界諸有情類，非前非後皆得人身，得人身已，非前非後皆發無上正等覺心，修諸菩薩摩訶薩行，修行滿已，非前非後皆證無上正等菩提。有菩薩摩訶薩盡其壽量，能以種種上妙花鬘、塗散等香、衣服、瓔珞、寶幢、幡蓋、伎樂、燈明、房舍、臥具、飲食、醫藥，供養恭敬、尊重讚歎此諸如來、應、正等覺。於意云何？是菩薩摩訶薩由此因緣得福多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「如是！如是！如汝所說。善現！假使三千大千世界諸有情類，非前非後皆得人身，得人身已，非前非後皆發無上正等覺心，修諸菩薩摩訶薩行，修行滿已，非前非後皆證無上正等菩提。有菩薩摩訶薩盡其壽量，能以種種上妙花鬘、塗散等香、衣服、瓔珞、寶幢、幡蓋、伎樂、燈明、房舍、臥具、飲食、醫藥，供養恭敬、尊重讚歎此諸如來、應、正等覺。於意云何？是菩薩摩訶薩由此因緣得福多不？」

善現對曰：「甚多！世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現對曰：「甚多！世尊！」

佛告善現：「若菩薩摩訶薩能於如是甚深般若波羅蜜多，常樂聽聞、受持、讀誦、究竟通利、如理思惟、依教修行、書寫流布，所獲福聚甚多於前無量倍數。所以者何？甚深般若波羅蜜多具大義用，能令菩薩摩訶薩眾疾得無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「若菩薩摩訶薩能於如是甚深般若波羅蜜多，常樂聽聞、受持、讀誦、究竟通利、如理思惟、依教修行、書寫流布，所獲福聚甚多於前無量倍數。所以者何？甚深般若波羅蜜多具大義用，能令菩薩摩訶薩眾疾得無上正等菩提。

「是故，善現！若菩薩摩訶薩欲居一切有情上首，欲普饒益一切有情，無救護者為作救護，無歸依者為作歸依，無所趣者為作所趣，無眼目者為作眼目，無光明者為作光明，失正路者示以正路，未涅槃者令得涅槃，當學如是甚深般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是故，善現！若菩薩摩訶薩欲居一切有情上首，欲普饒益一切有情，無救護者為作救護，無歸依者為作歸依，無所趣者為作所趣，無眼目者為作眼目，無光明者為作光明，失正路者示以正路，未涅槃者令得涅槃，當學如是甚深般若波羅蜜多。

「善現！若菩薩摩訶薩欲得無上正等菩提，欲行如來所行境界，欲遊戲佛所遊戲處，欲作如來大師子吼，欲擊諸佛無上法鼓，欲扣諸佛無上法鍾，欲吹諸佛無上法螺，欲昇諸佛無上法座，欲宣諸佛無上法義，欲決一切有情疑網，欲入諸佛妙甘露界，欲受諸佛微妙法樂，欲證如來殊勝功德，當學如是甚深般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩欲得無上正等菩提，欲行如來所行境界，欲遊戲佛所遊戲處，欲作如來大師子吼，欲擊諸佛無上法鼓，欲扣諸佛無上法鍾，欲吹諸佛無上法螺，欲昇諸佛無上法座，欲宣諸佛無上法義，欲決一切有情疑網，欲入諸佛妙甘露界，欲受諸佛微妙法樂，欲證如來殊勝功德，當學如是甚深般若波羅蜜多。

「善現！若菩薩摩訶薩能學如是甚深般若波羅蜜多，無有一切功德善根而不能攝，無有一切功德善根而不能得。所以者何？甚深般若波羅蜜多是一切種功德善根所依處故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩能學如是甚深般若波羅蜜多，無有一切功德善根而不能攝，無有一切功德善根而不能得。所以者何？甚深般若波羅蜜多是一切種功德善根所依處故。」

具壽善現白言：「世尊！諸菩薩摩訶薩能學如是甚深般若波羅蜜多，豈於一切聲聞、獨覺功德善根能攝、能得？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現白言：「世尊！諸菩薩摩訶薩能學如是甚深般若波羅蜜多，豈於一切聲聞、獨覺功德善根能攝、能得？」

佛告善現：「是菩薩摩訶薩亦於一切聲聞、獨覺功德善根能攝、能得，然於其中無住無著。以勝智見正觀察已，超過聲聞及獨覺地，趣入菩薩正性離生故，此菩薩摩訶薩眾，無有一切功德善根而不攝得。善現！若菩薩摩訶薩能學如是甚深般若波羅蜜多，則為隣近一切智智，速證無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「是菩薩摩訶薩亦於一切聲聞、獨覺功德善根能攝、能得，然於其中無住無著。以勝智見正觀察已，超過聲聞及獨覺地，趣入菩薩正性離生故，此菩薩摩訶薩眾，無有一切功德善根而不攝得。善現！若菩薩摩訶薩能學如是甚深般若波羅蜜多，則為隣近一切智智，速證無上正等菩提。

「善現！若菩薩摩訶薩能學如是甚深般若波羅蜜多，則為一切世間天、人、阿素洛等真實福田，超諸世間沙門、梵志、聲聞、獨覺福田之上，疾能證得一切智智，隨所生處不捨般若波羅蜜多，不離般若波羅蜜多，常行般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩能學如是甚深般若波羅蜜多，則為一切世間天、人、阿素洛等真實福田，超諸世間沙門、梵志、聲聞、獨覺福田之上，疾能證得一切智智，隨所生處不捨般若波羅蜜多，不離般若波羅蜜多，常行般若波羅蜜多。

「善現！若菩薩摩訶薩能如是學甚深般若波羅蜜多，當知已於一切智智得不退轉，於一切法能正覺知，遠離聲聞及獨覺地，隣近無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩能如是學甚深般若波羅蜜多，當知已於一切智智得不退轉，於一切法能正覺知，遠離聲聞及獨覺地，隣近無上正等菩提。

「善現！若菩薩摩訶薩作如是念：『此是般若波羅蜜多，此是修時，此是修處，我能修此甚深般若波羅蜜多，我由如是甚深般若波羅蜜多棄捨如是所應捨法，定當證得一切智智！』是菩薩摩訶薩非行般若波羅蜜多，亦於般若波羅蜜多不能解了。何以故？甚深般若波羅蜜多不作是念：『我是般若波羅蜜多，此是修時，此是修處，此是修者，此是般若波羅蜜多所遠離法，此是般若波羅蜜多所照了法，此是般若波羅蜜多所證無上正等菩提。』若如是知是行般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩作如是念：『此是般若波羅蜜多，此是修時，此是修處，我能修此甚深般若波羅蜜多，我由如是甚深般若波羅蜜多棄捨如是所應捨法，定當證得一切智智！』是菩薩摩訶薩非行般若波羅蜜多，亦於般若波羅蜜多不能解了。何以故？甚深般若波羅蜜多不作是念：『我是般若波羅蜜多，此是修時，此是修處，此是修者，此是般若波羅蜜多所遠離法，此是般若波羅蜜多所照了法，此是般若波羅蜜多所證無上正等菩提。』若如是知是行般若波羅蜜多。

「善現！若菩薩摩訶薩作如是念：『此非般若波羅蜜多，此非修時，此非修處，此非修者，非由般若波羅蜜多遠離一切所應捨法，非由般若波羅蜜多定能證得一切智智。所以者何？以一切法皆住真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界，此中一切皆無差別。』善現！若菩薩摩訶薩能如是行，是行般若波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩作如是念：『此非般若波羅蜜多，此非修時，此非修處，此非修者，非由般若波羅蜜多遠離一切所應捨法，非由般若波羅蜜多定能證得一切智智。所以者何？以一切法皆住真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界，此中一切皆無差別。』善現！若菩薩摩訶薩能如是行，是行般若波羅蜜多。」

第二分無分別品第六十三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二分無分別品第六十三

爾時，天帝釋竊作是念：「若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多乃至布施波羅蜜多，安住內空乃至無性自性空，安住真如乃至不思議界，安住苦、集、滅、道聖諦，修行四念住乃至八聖道支，修行四靜慮、四無量、四無色定，修行八解脫乃至十遍處，修行空、無相、無願解脫門，修行極喜地乃至法雲地，修行一切陀羅尼門、三摩地門，修行五眼、六神通，修行如來十力乃至十八佛不共法，修行無忘失法、恒住捨性，修行一切智、道相智、一切相智，修行菩薩摩訶薩行，修行無上正等菩提，尚超一切有情之上，況得無上正等菩提！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，天帝釋竊作是念：「若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多乃至布施波羅蜜多，安住內空乃至無性自性空，安住真如乃至不思議界，安住苦、集、滅、道聖諦，修行四念住乃至八聖道支，修行四靜慮、四無量、四無色定，修行八解脫乃至十遍處，修行空、無相、無願解脫門，修行極喜地乃至法雲地，修行一切陀羅尼門、三摩地門，修行五眼、六神通，修行如來十力乃至十八佛不共法，修行無忘失法、恒住捨性，修行一切智、道相智、一切相智，修行菩薩摩訶薩行，修行無上正等菩提，尚超一切有情之上，況得無上正等菩提！

「若諸有情聞說一切智智名字心生信解，尚為獲得人中善利及得世間最勝壽命，況發無上正等覺心，或常聽聞如是般若波羅蜜多甚深經典！若諸有情能發無上正等覺心，聽聞般若波羅蜜多甚深經典，諸餘有情皆應願樂，所獲功德世間天、人、阿素洛等不能及故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若諸有情聞說一切智智名字心生信解，尚為獲得人中善利及得世間最勝壽命，況發無上正等覺心，或常聽聞如是般若波羅蜜多甚深經典！若諸有情能發無上正等覺心，聽聞般若波羅蜜多甚深經典，諸餘有情皆應願樂，所獲功德世間天、人、阿素洛等不能及故。」

時，天帝釋作是念已，即取天上微妙音花，奉散如來、應、正等覺及諸菩薩摩訶薩眾。既散花已，作是願言：「若菩薩乘諸善男子、善女人等求趣無上正等菩提，以我所集功德善根，令彼所求無上佛法一切智智速得圓滿。以我所集功德善根，令彼所求自然人法、真無漏法速得圓滿。以我所集功德善根，令彼一切所欲聞法皆速圓滿。以我所集功德善根，若求聲聞、獨覺乘者亦令所願疾得滿足。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，天帝釋作是念已，即取天上微妙音花，奉散如來、應、正等覺及諸菩薩摩訶薩眾。既散花已，作是願言：「若菩薩乘諸善男子、善女人等求趣無上正等菩提，以我所集功德善根，令彼所求無上佛法一切智智速得圓滿。以我所集功德善根，令彼所求自然人法、真無漏法速得圓滿。以我所集功德善根，令彼一切所欲聞法皆速圓滿。以我所集功德善根，若求聲聞、獨覺乘者亦令所願疾得滿足。」

作是願已，即白佛言：「世尊！若菩薩乘諸善男子、善女人等已發無上正等覺心，我終不生一念異意，令其退轉大菩提心。我亦不生一念異意，令諸菩薩摩訶薩眾厭離無上正等菩提，退住聲聞、獨覺等地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 作是願已，即白佛言：「世尊！若菩薩乘諸善男子、善女人等已發無上正等覺心，我終不生一念異意，令其退轉大菩提心。我亦不生一念異意，令諸菩薩摩訶薩眾厭離無上正等菩提，退住聲聞、獨覺等地。

「世尊！若菩薩摩訶薩已於無上正等菩提心生欲樂，我願彼心倍復增進，疾證無上正等菩提。願彼菩薩摩訶薩眾見生死中種種苦已，為欲利樂世間天、人、阿素洛等發起種種堅固大願：『我既自度生死大海，亦當精勤度未度者。我既自解生死繫縛，亦當精勤解未解者。我於種種生死怖畏既自安隱，亦當精勤安未安者。我既自證究竟涅槃，亦當精勤令未證者皆同證得。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！若菩薩摩訶薩已於無上正等菩提心生欲樂，我願彼心倍復增進，疾證無上正等菩提。願彼菩薩摩訶薩眾見生死中種種苦已，為欲利樂世間天、人、阿素洛等發起種種堅固大願：『我既自度生死大海，亦當精勤度未度者。我既自解生死繫縛，亦當精勤解未解者。我於種種生死怖畏既自安隱，亦當精勤安未安者。我既自證究竟涅槃，亦當精勤令未證者皆同證得。』

「世尊！若善男子、善女人等，於初發心菩薩摩訶薩功德善根起隨喜心，得幾許福？於久發心菩薩摩訶薩功德善根起隨喜心，得幾許福？於不退轉地菩薩摩訶薩功德善根起隨喜心，得幾許福？於一生所繫菩薩摩訶薩功德善根起隨喜心，得幾許福？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！若善男子、善女人等，於初發心菩薩摩訶薩功德善根起隨喜心，得幾許福？於久發心菩薩摩訶薩功德善根起隨喜心，得幾許福？於不退轉地菩薩摩訶薩功德善根起隨喜心，得幾許福？於一生所繫菩薩摩訶薩功德善根起隨喜心，得幾許福？」

爾時，佛告天帝釋言：「憍尸迦！四大洲界可知兩數，此善男子、善女人等，隨喜俱心所生福德不可知量。憍尸迦！乃至三千大千世界可知兩數，此善男子、善女人等，隨喜俱心所生福德不可知量。憍尸迦！假使三千大千世界為一大海，有取一毛析為百分，持一分端霑大海水可知渧數，此善男子、善女人等，隨喜俱心所生福德不可知量。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告天帝釋言：「憍尸迦！四大洲界可知兩數，此善男子、善女人等，隨喜俱心所生福德不可知量。憍尸迦！乃至三千大千世界可知兩數，此善男子、善女人等，隨喜俱心所生福德不可知量。憍尸迦！假使三千大千世界為一大海，有取一毛析為百分，持一分端霑大海水可知渧數，此善男子、善女人等，隨喜俱心所生福德不可知量。」

時，天帝釋復白佛言：「世尊！若諸有情於菩薩摩訶薩功德善根不隨喜者，當知皆是魔所魅著。世尊！若諸有情於菩薩摩訶薩功德善根不隨喜者，當知皆是惡魔朋黨。世尊！若諸有情於菩薩摩訶薩功德善根不隨喜者，當知皆從魔界中沒來生是間。所以者何？若菩薩摩訶薩求趣無上正等菩提，修諸菩薩摩訶薩行，若諸有情於彼菩薩摩訶薩眾功德善根隨喜迴向，皆能破壞一切魔軍、宮殿、眷屬。世尊！若諸有情深心敬愛佛、法、僧寶，隨所生處常欲見佛，常欲聞法，常欲遇僧，於諸菩薩摩訶薩眾功德善根應生隨喜。既隨喜已，迴向無上正等菩提，而不應生二、無二想。若能如是，疾證無上正等菩提，利樂有情，破魔軍眾。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，天帝釋復白佛言：「世尊！若諸有情於菩薩摩訶薩功德善根不隨喜者，當知皆是魔所魅著。世尊！若諸有情於菩薩摩訶薩功德善根不隨喜者，當知皆是惡魔朋黨。世尊！若諸有情於菩薩摩訶薩功德善根不隨喜者，當知皆從魔界中沒來生是間。所以者何？若菩薩摩訶薩求趣無上正等菩提，修諸菩薩摩訶薩行，若諸有情於彼菩薩摩訶薩眾功德善根隨喜迴向，皆能破壞一切魔軍、宮殿、眷屬。世尊！若諸有情深心敬愛佛、法、僧寶，隨所生處常欲見佛，常欲聞法，常欲遇僧，於諸菩薩摩訶薩眾功德善根應生隨喜。既隨喜已，迴向無上正等菩提，而不應生二、無二想。若能如是，疾證無上正等菩提，利樂有情，破魔軍眾。」

爾時，佛告天帝釋言：「如是！如是！如汝所說。憍尸迦！若諸有情於菩薩摩訶薩功德善根深心隨喜，迴向無上正等菩提，是諸有情速能圓滿諸菩薩行，疾證無上正等菩提。若諸有情於菩薩摩訶薩功德善根深心隨喜，迴向無上正等菩提，是諸有情具大威力，常能奉事一切如來、應、正等覺及善知識，恒聞般若波羅蜜多甚深經典，善知義趣。憍尸迦！是諸有情成就如是隨喜迴向功德善根，隨所生處，常為一切世間天、人、阿素洛等供養恭敬、尊重讚歎，不覩惡色，不聞惡聲，不嗅惡香，不甞惡味，不覺惡觸，不思惡法，常不遠離諸佛世尊，從一佛國趣一佛國，親近諸佛種諸善根，成熟有情、嚴淨佛土。何以故？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告天帝釋言：「如是！如是！如汝所說。憍尸迦！若諸有情於菩薩摩訶薩功德善根深心隨喜，迴向無上正等菩提，是諸有情速能圓滿諸菩薩行，疾證無上正等菩提。若諸有情於菩薩摩訶薩功德善根深心隨喜，迴向無上正等菩提，是諸有情具大威力，常能奉事一切如來、應、正等覺及善知識，恒聞般若波羅蜜多甚深經典，善知義趣。憍尸迦！是諸有情成就如是隨喜迴向功德善根，隨所生處，常為一切世間天、人、阿素洛等供養恭敬、尊重讚歎，不覩惡色，不聞惡聲，不嗅惡香，不甞惡味，不覺惡觸，不思惡法，常不遠離諸佛世尊，從一佛國趣一佛國，親近諸佛種諸善根，成熟有情、嚴淨佛土。何以故？

「憍尸迦！是諸有情能於無數最初發心菩薩摩訶薩功德善根深心隨喜，迴向無上正等菩提。能於無數已住初地乃至十地菩薩摩訶薩功德善根深心隨喜，迴向無上正等菩提。能於無數一生所繫菩薩摩訶薩功德善根深心隨喜，迴向無上正等菩提。由此因緣，是諸有情善根增進，速證無上正等菩提。既證無上正等菩提，能盡未來如實利樂無量無數無邊有情，令住無餘般涅槃界。以是故，憍尸迦！住菩薩乘諸善男子、善女人等，於初發心菩薩摩訶薩功德善根，於久發心菩薩摩訶薩功德善根，於不退轉地菩薩摩訶薩功德善根，於一生所繫菩薩摩訶薩功德善根，皆應隨喜，迴向無上正等菩提。於生隨喜及迴向時，不應執著即心、離心隨喜迴向，不應執著即心修行、離心修行。若能如是無所執著，隨喜迴向修諸菩薩摩訶薩行，速證無上正等菩提，能盡未來利益安樂諸有情眾，皆令安住究竟涅槃。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！是諸有情能於無數最初發心菩薩摩訶薩功德善根深心隨喜，迴向無上正等菩提。能於無數已住初地乃至十地菩薩摩訶薩功德善根深心隨喜，迴向無上正等菩提。能於無數一生所繫菩薩摩訶薩功德善根深心隨喜，迴向無上正等菩提。由此因緣，是諸有情善根增進，速證無上正等菩提。既證無上正等菩提，能盡未來如實利樂無量無數無邊有情，令住無餘般涅槃界。以是故，憍尸迦！住菩薩乘諸善男子、善女人等，於初發心菩薩摩訶薩功德善根，於久發心菩薩摩訶薩功德善根，於不退轉地菩薩摩訶薩功德善根，於一生所繫菩薩摩訶薩功德善根，皆應隨喜，迴向無上正等菩提。於生隨喜及迴向時，不應執著即心、離心隨喜迴向，不應執著即心修行、離心修行。若能如是無所執著，隨喜迴向修諸菩薩摩訶薩行，速證無上正等菩提，能盡未來利益安樂諸有情眾，皆令安住究竟涅槃。」

爾時具壽善現白佛言：「世尊！如佛所說，諸法如幻乃至諸法如變化事，云何菩薩摩訶薩以如幻心能證無上正等菩提？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時具壽善現白佛言：「世尊！如佛所說，諸法如幻乃至諸法如變化事，云何菩薩摩訶薩以如幻心能證無上正等菩提？」

佛告善現：「於意云何？汝見菩薩摩訶薩等如幻心不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「於意云何？汝見菩薩摩訶薩等如幻心不？」

善現對曰：「不也！世尊！我不見幻，亦不見有如幻之心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現對曰：「不也！世尊！我不見幻，亦不見有如幻之心。」

佛告善現：「於意云何？若處無幻、無如幻心，汝見有是心能證無上正等菩提不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「於意云何？若處無幻、無如幻心，汝見有是心能證無上正等菩提不？」

善現對曰：「不也！世尊！我都不見有處無幻、無如幻心，更有是心能證無上正等菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現對曰：「不也！世尊！我都不見有處無幻、無如幻心，更有是心能證無上正等菩提。」

佛告善現：「於意云何？若處離幻、離如幻心，汝見有是法能證無上正等菩提不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「於意云何？若處離幻、離如幻心，汝見有是法能證無上正等菩提不？」

善現對曰：「不也！世尊！我都不見有處離幻、離如幻心，更有是法能證無上正等菩提！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現對曰：「不也！世尊！我都不見有處離幻、離如幻心，更有是法能證無上正等菩提！

「世尊！我都不見即、離心法，說何等法是有是無，以一切法畢竟遠離故。若一切法畢竟遠離者，不可施設此法是有、此法是無。若法不可施設有無，則不可說能證無上正等菩提，非無所有法能證菩提故。所以者何？以一切法皆無所有，性不可得，無生無滅、無染無淨。何以故？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！我都不見即、離心法，說何等法是有是無，以一切法畢竟遠離故。若一切法畢竟遠離者，不可施設此法是有、此法是無。若法不可施設有無，則不可說能證無上正等菩提，非無所有法能證菩提故。所以者何？以一切法皆無所有，性不可得，無生無滅、無染無淨。何以故？

「世尊！般若波羅蜜多乃至布施波羅蜜多畢竟遠離故，內空乃至無性自性空畢竟遠離故，真如乃至不思議界畢竟遠離故，苦、集、滅、道聖諦畢竟遠離故，四念住乃至八聖道支畢竟遠離故，四靜慮、四無量、四無色定畢竟遠離故，八解脫乃至十遍處畢竟遠離故，空、無相、無願解脫門畢竟遠離故，極喜地乃至法雲地畢竟遠離故，一切陀羅尼門、三摩地門畢竟遠離故，五眼、六神通畢竟遠離故，如來十力乃至十八佛不共法畢竟遠離故，無忘失法、恒住捨性畢竟遠離故，一切智、道相智、一切相智畢竟遠離故，一切菩薩摩訶薩行畢竟遠離故，諸佛無上正等菩提畢竟遠離故，一切智智畢竟遠離故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！般若波羅蜜多乃至布施波羅蜜多畢竟遠離故，內空乃至無性自性空畢竟遠離故，真如乃至不思議界畢竟遠離故，苦、集、滅、道聖諦畢竟遠離故，四念住乃至八聖道支畢竟遠離故，四靜慮、四無量、四無色定畢竟遠離故，八解脫乃至十遍處畢竟遠離故，空、無相、無願解脫門畢竟遠離故，極喜地乃至法雲地畢竟遠離故，一切陀羅尼門、三摩地門畢竟遠離故，五眼、六神通畢竟遠離故，如來十力乃至十八佛不共法畢竟遠離故，無忘失法、恒住捨性畢竟遠離故，一切智、道相智、一切相智畢竟遠離故，一切菩薩摩訶薩行畢竟遠離故，諸佛無上正等菩提畢竟遠離故，一切智智畢竟遠離故。

「世尊！若法畢竟遠離，是法不應修，亦不應遣，亦復不應有所引發，甚深般若波羅蜜多亦畢竟遠離故，於法不應有所引發。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！若法畢竟遠離，是法不應修，亦不應遣，亦復不應有所引發，甚深般若波羅蜜多亦畢竟遠離故，於法不應有所引發。

「世尊！甚深般若波羅蜜多既畢竟遠離，云何可說諸菩薩摩訶薩依甚深般若波羅蜜多證得無上正等菩提？諸佛無上正等菩提亦畢竟遠離，云何遠離法能證遠離法？是故般若波羅蜜多應不可說證得無上正等菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！甚深般若波羅蜜多既畢竟遠離，云何可說諸菩薩摩訶薩依甚深般若波羅蜜多證得無上正等菩提？諸佛無上正等菩提亦畢竟遠離，云何遠離法能證遠離法？是故般若波羅蜜多應不可說證得無上正等菩提。」

佛告善現：「善哉！善哉！如是！如是！如汝所說。所以者何？善現！甚深般若波羅蜜多乃至布施波羅蜜多畢竟遠離，如是乃至一切菩薩摩訶薩行畢竟遠離，諸佛無上正等菩提畢竟遠離，一切智智亦畢竟遠離。善現！以甚深般若波羅蜜多乃至布施波羅蜜多畢竟遠離，可說菩薩摩訶薩證得畢竟遠離無上正等菩提。如是乃至以一切智智畢竟遠離，可說菩薩摩訶薩證得畢竟遠離無上正等菩提。善現！若甚深般若波羅蜜多乃至布施波羅蜜多非畢竟遠離，應非般若波羅蜜多乃至布施波羅蜜多，如是乃至若一切智智非畢竟遠離，應非一切智智。善現，以甚深般若波羅蜜多乃至布施波羅蜜多畢竟遠離，得名般若波羅蜜多乃至布施波羅蜜多，如是乃至以一切智智畢竟遠離，得名一切智智。是故，善現！諸菩薩摩訶薩非不依止甚深般若波羅蜜多，證得無上正等菩提。善現！雖非遠離法能證遠離法，而證無上正等菩提，非不依止甚深般若波羅蜜多。是故菩薩摩訶薩眾欲得無上正等菩提，常應精勤修學如是甚深般若波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「善哉！善哉！如是！如是！如汝所說。所以者何？善現！甚深般若波羅蜜多乃至布施波羅蜜多畢竟遠離，如是乃至一切菩薩摩訶薩行畢竟遠離，諸佛無上正等菩提畢竟遠離，一切智智亦畢竟遠離。善現！以甚深般若波羅蜜多乃至布施波羅蜜多畢竟遠離，可說菩薩摩訶薩證得畢竟遠離無上正等菩提。如是乃至以一切智智畢竟遠離，可說菩薩摩訶薩證得畢竟遠離無上正等菩提。善現！若甚深般若波羅蜜多乃至布施波羅蜜多非畢竟遠離，應非般若波羅蜜多乃至布施波羅蜜多，如是乃至若一切智智非畢竟遠離，應非一切智智。善現，以甚深般若波羅蜜多乃至布施波羅蜜多畢竟遠離，得名般若波羅蜜多乃至布施波羅蜜多，如是乃至以一切智智畢竟遠離，得名一切智智。是故，善現！諸菩薩摩訶薩非不依止甚深般若波羅蜜多，證得無上正等菩提。善現！雖非遠離法能證遠離法，而證無上正等菩提，非不依止甚深般若波羅蜜多。是故菩薩摩訶薩眾欲得無上正等菩提，常應精勤修學如是甚深般若波羅蜜多。」

具壽善現白言：「世尊！諸菩薩摩訶薩所行法義並為甚深。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現白言：「世尊！諸菩薩摩訶薩所行法義並為甚深。」

佛告善現：「如是！如是！諸菩薩摩訶薩所行法義，並為甚深難見難覺，非所尋思超尋思境，微密智者自內所證不可宣說。善現當知！諸菩薩摩訶薩能為難事，雖行如是甚深法義，而於聲聞、獨覺地法能不作證。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「如是！如是！諸菩薩摩訶薩所行法義，並為甚深難見難覺，非所尋思超尋思境，微密智者自內所證不可宣說。善現當知！諸菩薩摩訶薩能為難事，雖行如是甚深法義，而於聲聞、獨覺地法能不作證。」

具壽善現復白佛言：「如我解佛所說義者，諸菩薩摩訶薩所作無難，不應說彼能為難事。所以者何？諸菩薩摩訶薩所證法義都不可得，能證般若波羅蜜多亦不可得，證法、證者、證處、證時亦不可得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「如我解佛所說義者，諸菩薩摩訶薩所作無難，不應說彼能為難事。所以者何？諸菩薩摩訶薩所證法義都不可得，能證般若波羅蜜多亦不可得，證法、證者、證處、證時亦不可得。

「世尊！諸菩薩摩訶薩觀一切法既不可得，有何法義可為所證？有何般若波羅蜜多可為能證？復有何等而可施設證法、證者、證處、證時？既爾，云何可執由此證得無上正等菩提？無上正等菩提尚不可證，況證聲聞、獨覺地法！世尊！若如是行是名菩薩無所得行，若菩薩摩訶薩能行如是無所得行，於一切法無障無礙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！諸菩薩摩訶薩觀一切法既不可得，有何法義可為所證？有何般若波羅蜜多可為能證？復有何等而可施設證法、證者、證處、證時？既爾，云何可執由此證得無上正等菩提？無上正等菩提尚不可證，況證聲聞、獨覺地法！世尊！若如是行是名菩薩無所得行，若菩薩摩訶薩能行如是無所得行，於一切法無障無礙。

「世尊！若菩薩摩訶薩聞說此語，其心不驚、不恐、不怖、不憂、不悔、不沈、不沒，是行般若波羅蜜多。世尊！是菩薩摩訶薩如是行時，不見諸相，不見我行，不見不行，不見般若波羅蜜多是我所行，不見無上正等菩提是我所證，亦復不見證時、處等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！若菩薩摩訶薩聞說此語，其心不驚、不恐、不怖、不憂、不悔、不沈、不沒，是行般若波羅蜜多。世尊！是菩薩摩訶薩如是行時，不見諸相，不見我行，不見不行，不見般若波羅蜜多是我所行，不見無上正等菩提是我所證，亦復不見證時、處等。

「世尊！是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多不作是念：『我遠聲聞、獨覺等地，我近無上正等菩提。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多不作是念：『我遠聲聞、獨覺等地，我近無上正等菩提。』

「世尊！譬如虛空，不作是念：『我去彼法若遠若近。』何以故？虛空無動亦無差別，無分別故。諸菩薩摩訶薩亦復如是行深般若波羅蜜多，不作是念：『我遠聲聞、獨覺等地，我近無上正等菩提。』何以故？甚深般若波羅蜜多於一切法無分別故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！譬如虛空，不作是念：『我去彼法若遠若近。』何以故？虛空無動亦無差別，無分別故。諸菩薩摩訶薩亦復如是行深般若波羅蜜多，不作是念：『我遠聲聞、獨覺等地，我近無上正等菩提。』何以故？甚深般若波羅蜜多於一切法無分別故。

「世尊，譬如幻士，不作是念：『幻質、幻師、觀眾去我若遠若近。』何以故？所幻之士無分別故。諸菩薩摩訶薩亦復如是行深般若波羅蜜多，不作是念：『我遠聲聞、獨覺等地，我近無上正等菩提。』何以故？甚深般若波羅蜜多於一切法無分別故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊，譬如幻士，不作是念：『幻質、幻師、觀眾去我若遠若近。』何以故？所幻之士無分別故。諸菩薩摩訶薩亦復如是行深般若波羅蜜多，不作是念：『我遠聲聞、獨覺等地，我近無上正等菩提。』何以故？甚深般若波羅蜜多於一切法無分別故。

「世尊！譬如影像，不作是念：『我去本質及我所依若遠若近。』何以故？所現影像無分別故。諸菩薩摩訶薩亦復如是，行深般若波羅蜜多不作是念：『我遠聲聞、獨覺等地，我近無上正等菩提。』何以故？甚深般若波羅蜜多於一切法無分別故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！譬如影像，不作是念：『我去本質及我所依若遠若近。』何以故？所現影像無分別故。諸菩薩摩訶薩亦復如是，行深般若波羅蜜多不作是念：『我遠聲聞、獨覺等地，我近無上正等菩提。』何以故？甚深般若波羅蜜多於一切法無分別故。

「世尊！行深般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩無愛無憎。何以故？甚深般若波羅蜜多若愛若憎及境自性不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！行深般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩無愛無憎。何以故？甚深般若波羅蜜多若愛若憎及境自性不可得故。

「世尊！如諸如來、應、正等覺於一切法無愛無憎，行深般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩亦復如是，於一切法無愛無憎。何以故？諸佛菩薩甚深般若波羅蜜多愛憎斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！如諸如來、應、正等覺於一切法無愛無憎，行深般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩亦復如是，於一切法無愛無憎。何以故？諸佛菩薩甚深般若波羅蜜多愛憎斷故。

「世尊！如諸如來、應、正等覺一切分別、種種分別、周遍分別皆畢竟斷，行深般若波羅蜜多，諸菩薩摩訶薩亦復如是，一切分別、種種分別、周遍分別皆畢竟斷。何以故？諸佛菩薩甚深般若波羅蜜多於一切法無分別故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！如諸如來、應、正等覺一切分別、種種分別、周遍分別皆畢竟斷，行深般若波羅蜜多，諸菩薩摩訶薩亦復如是，一切分別、種種分別、周遍分別皆畢竟斷。何以故？諸佛菩薩甚深般若波羅蜜多於一切法無分別故。

「世尊！如諸如來、應、正等覺不作是念：『我遠聲聞、獨覺等地，我近無上正等菩提。』行深般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩亦復如是，不作是念：『我遠聲聞、獨覺等地，我近無上正等菩提。』何以故？諸佛菩薩甚深般若波羅蜜多於一切法無分別故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！如諸如來、應、正等覺不作是念：『我遠聲聞、獨覺等地，我近無上正等菩提。』行深般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩亦復如是，不作是念：『我遠聲聞、獨覺等地，我近無上正等菩提。』何以故？諸佛菩薩甚深般若波羅蜜多於一切法無分別故。

「世尊！如諸如來、應、正等覺所變化者，不作是念：『我遠聲聞、獨覺等地，我近無上正等菩提。』何以故？一切如來、應、正等覺及所變化無分別故。行深般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩亦復如是，不作是念：『我遠聲聞、獨覺等地，我近無上正等菩提。』何以故？甚深般若波羅蜜多於一切法無分別故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！如諸如來、應、正等覺所變化者，不作是念：『我遠聲聞、獨覺等地，我近無上正等菩提。』何以故？一切如來、應、正等覺及所變化無分別故。行深般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩亦復如是，不作是念：『我遠聲聞、獨覺等地，我近無上正等菩提。』何以故？甚深般若波羅蜜多於一切法無分別故。

「世尊！如諸佛等欲有所作，化作化者令作彼事，而所化者不作是念：『我能造作如是事業。』何以故？諸所化者於所作業無分別故。甚深般若波羅蜜多亦復如是，有所為故而勤修習，既修習已雖能成辦所作事業，而於所作無所分別。何以故？甚深般若波羅蜜多法爾於法無分別故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！如諸佛等欲有所作，化作化者令作彼事，而所化者不作是念：『我能造作如是事業。』何以故？諸所化者於所作業無分別故。甚深般若波羅蜜多亦復如是，有所為故而勤修習，既修習已雖能成辦所作事業，而於所作無所分別。何以故？甚深般若波羅蜜多法爾於法無分別故。

「世尊！如巧工匠或彼弟子有所為故造諸機關，或女、或男、或象、馬等，此諸機關雖有所作，而於彼事無所分別。何以故？機關法爾無分別故。甚深般若波羅蜜多亦復如是，有所為故而成立之，既成立已，雖能成辦所作所說，而於其中都無分別。何以故？甚深般若波羅蜜多法爾於法無分別故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！如巧工匠或彼弟子有所為故造諸機關，或女、或男、或象、馬等，此諸機關雖有所作，而於彼事無所分別。何以故？機關法爾無分別故。甚深般若波羅蜜多亦復如是，有所為故而成立之，既成立已，雖能成辦所作所說，而於其中都無分別。何以故？甚深般若波羅蜜多法爾於法無分別故。」

時，舍利子問善現言：「為但般若波羅蜜多無分別，為靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多亦無分別？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，舍利子問善現言：「為但般若波羅蜜多無分別，為靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多亦無分別？」

善現答言：「非但般若波羅蜜多無分別，靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多亦無分別。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現答言：「非但般若波羅蜜多無分別，靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多亦無分別。」

舍利子言：「為但六波羅蜜多無分別，為色、受、想、行、識亦無分別，為眼處乃至意處亦無分別，為色處乃至法處亦無分別，為眼界乃至意界亦無分別，為色界乃至法界亦無分別，為眼識界乃至意識界亦無分別，為眼觸乃至意觸亦無分別，為眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受亦無分別，為地界乃至識界亦無分別，為無明乃至老死亦無分別，為內空乃至無性自性空亦無分別，為真如乃至不思議界亦無分別，為苦、集、滅、道聖諦亦無分別，為四靜慮、四無量、四無色定亦無分別，為八解脫乃至十遍處亦無分別，為四念住乃至八聖道支亦無分別，為空、無相、無願解脫門亦無分別，為淨觀地乃至如來地亦無分別，為極喜地乃至法雲地亦無分別，為一切陀羅尼門、三摩地門亦無分別，為五眼、六神通亦無分別，為如來十力乃至十八佛不共法亦無分別，為無忘失法、恒住捨性亦無分別，為一切智、道相智、一切相智亦無分別，為預流果乃至獨覺菩提亦無分別，為一切菩薩摩訶薩行亦無分別，為諸佛無上正等菩提亦無分別，為有為界亦無分別，為無為界亦無分別？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「為但六波羅蜜多無分別，為色、受、想、行、識亦無分別，為眼處乃至意處亦無分別，為色處乃至法處亦無分別，為眼界乃至意界亦無分別，為色界乃至法界亦無分別，為眼識界乃至意識界亦無分別，為眼觸乃至意觸亦無分別，為眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受亦無分別，為地界乃至識界亦無分別，為無明乃至老死亦無分別，為內空乃至無性自性空亦無分別，為真如乃至不思議界亦無分別，為苦、集、滅、道聖諦亦無分別，為四靜慮、四無量、四無色定亦無分別，為八解脫乃至十遍處亦無分別，為四念住乃至八聖道支亦無分別，為空、無相、無願解脫門亦無分別，為淨觀地乃至如來地亦無分別，為極喜地乃至法雲地亦無分別，為一切陀羅尼門、三摩地門亦無分別，為五眼、六神通亦無分別，為如來十力乃至十八佛不共法亦無分別，為無忘失法、恒住捨性亦無分別，為一切智、道相智、一切相智亦無分別，為預流果乃至獨覺菩提亦無分別，為一切菩薩摩訶薩行亦無分別，為諸佛無上正等菩提亦無分別，為有為界亦無分別，為無為界亦無分別？」

善現答言：「非但六波羅蜜多無分別，色亦無分別，受、想、行、識亦無分別，乃至有為界亦無分別，無為界亦無分別。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現答言：「非但六波羅蜜多無分別，色亦無分別，受、想、行、識亦無分別，乃至有為界亦無分別，無為界亦無分別。」

舍利子言：「若一切法皆無分別，云何分別五趣差別，謂是地獄、是傍生、是鬼界、是人、是天？云何分別聖者差別，謂是預流、是一來、是不還、是阿羅漢、是獨覺、是菩薩、是如來？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「若一切法皆無分別，云何分別五趣差別，謂是地獄、是傍生、是鬼界、是人、是天？云何分別聖者差別，謂是預流、是一來、是不還、是阿羅漢、是獨覺、是菩薩、是如來？」

善現答言：「有情顛倒煩惱因緣，發起種種身、語、意業，由此感得欲為根本業異熟果，依此施設地獄、傍生、鬼界、人、天五趣差別。又所問言『云何分別聖差別？』者，舍利子！無分別故，施設預流及預流果；無分別故，施設一來及一來果；無分別故，施設不還及不還果；無分別故，施設阿羅漢及阿羅漢果；無分別故，施設獨覺及獨覺菩提；無分別故，施設菩薩摩訶薩及菩薩摩訶薩行；無分別故，施設如來、應、正等覺及彼無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現答言：「有情顛倒煩惱因緣，發起種種身、語、意業，由此感得欲為根本業異熟果，依此施設地獄、傍生、鬼界、人、天五趣差別。又所問言『云何分別聖差別？』者，舍利子！無分別故，施設預流及預流果；無分別故，施設一來及一來果；無分別故，施設不還及不還果；無分別故，施設阿羅漢及阿羅漢果；無分別故，施設獨覺及獨覺菩提；無分別故，施設菩薩摩訶薩及菩薩摩訶薩行；無分別故，施設如來、應、正等覺及彼無上正等菩提。

「舍利子！過去如來、應、正等覺由無分別、分別斷故，可施設有種種差別；未來如來、應、正等覺亦無分別、分別斷故，可施設有種種差別；現在十方諸佛世界一切如來、應、正等覺現說法者亦無分別、分別斷故，可施設有種種差別。舍利子！由是因緣，當知諸法皆無分別，由無分別真如、法界廣說乃至不思議界為定量故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！過去如來、應、正等覺由無分別、分別斷故，可施設有種種差別；未來如來、應、正等覺亦無分別、分別斷故，可施設有種種差別；現在十方諸佛世界一切如來、應、正等覺現說法者亦無分別、分別斷故，可施設有種種差別。舍利子！由是因緣，當知諸法皆無分別，由無分別真如、法界廣說乃至不思議界為定量故。

「舍利子！諸菩薩摩訶薩應行如是無所分別甚深般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩能行如是無所分別甚深般若波羅蜜多，便能證得無所分別微妙無上正等菩提，覺一切法無分別性，盡未來際利樂有情。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！諸菩薩摩訶薩應行如是無所分別甚深般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩能行如是無所分別甚深般若波羅蜜多，便能證得無所分別微妙無上正等菩提，覺一切法無分別性，盡未來際利樂有情。」

第二分堅非堅品第六十四之一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二分堅非堅品第六十四之一

時，舍利子問善現言：「諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，為行堅法？為行非堅法？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，舍利子問善現言：「諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，為行堅法？為行非堅法？」

善現答言：「諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，行非堅法，不行堅法。何以故？舍利子！般若波羅蜜多乃至布施波羅蜜多非堅法故，內空乃至無性自性空非堅法故，真如乃至不思議界非堅法故，苦、集、滅、道聖諦非堅法故，四念住乃至八聖道支非堅法故，四靜慮、四無量、四無色定非堅法故，八解脫乃至十遍處非堅法故，空、無相、無願解脫門非堅法故，極喜地乃至法雲地非堅法故，一切陀羅尼門、三摩地門非堅法故，五眼、六神通非堅法故，如來十力乃至十八佛不共法非堅法故，無忘失法、恒住捨性非堅法故，一切智、道相智、一切相智非堅法故，一切菩薩摩訶薩行非堅法故，諸佛無上正等菩提非堅法故，一切智智非堅法故。所以者何？諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，於深般若波羅蜜多尚不見有非堅可得，況見有堅可得！如是乃至行一切智智時，於一切智智尚不見有非堅可得，況見有堅可得！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現答言：「諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，行非堅法，不行堅法。何以故？舍利子！般若波羅蜜多乃至布施波羅蜜多非堅法故，內空乃至無性自性空非堅法故，真如乃至不思議界非堅法故，苦、集、滅、道聖諦非堅法故，四念住乃至八聖道支非堅法故，四靜慮、四無量、四無色定非堅法故，八解脫乃至十遍處非堅法故，空、無相、無願解脫門非堅法故，極喜地乃至法雲地非堅法故，一切陀羅尼門、三摩地門非堅法故，五眼、六神通非堅法故，如來十力乃至十八佛不共法非堅法故，無忘失法、恒住捨性非堅法故，一切智、道相智、一切相智非堅法故，一切菩薩摩訶薩行非堅法故，諸佛無上正等菩提非堅法故，一切智智非堅法故。所以者何？諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，於深般若波羅蜜多尚不見有非堅可得，況見有堅可得！如是乃至行一切智智時，於一切智智尚不見有非堅可得，況見有堅可得！」

時，有無量欲、色界天咸作是念：「住菩薩乘諸善男子、善女人等能發無上正等覺心，如深般若波羅蜜多所說義行，不證實際平等法性，不墮聲聞及獨覺地，由此因緣，是善男子、善女人等甚為希有，能為難事，應當敬禮。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，有無量欲、色界天咸作是念：「住菩薩乘諸善男子、善女人等能發無上正等覺心，如深般若波羅蜜多所說義行，不證實際平等法性，不墮聲聞及獨覺地，由此因緣，是善男子、善女人等甚為希有，能為難事，應當敬禮。」

爾時，善現知彼諸天心之所念，便告彼曰：「是善男子、善女人等不證實際平等法性，不墮聲聞及獨覺地，非甚希有，亦未為難。若菩薩摩訶薩知一切法及諸有情皆不可得，而發無上正等覺心，被精進甲，誓度無量無邊有情，令入無餘般涅槃界，是菩薩摩訶薩乃甚希有，能為難事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善現知彼諸天心之所念，便告彼曰：「是善男子、善女人等不證實際平等法性，不墮聲聞及獨覺地，非甚希有，亦未為難。若菩薩摩訶薩知一切法及諸有情皆不可得，而發無上正等覺心，被精進甲，誓度無量無邊有情，令入無餘般涅槃界，是菩薩摩訶薩乃甚希有，能為難事。

「諸天當知！若菩薩摩訶薩雖知有情都無所有，而發無上正等覺心，被精進甲為欲調伏諸有情類，如有為欲調伏虛空。所以者何？虛空離故，當知一切有情亦離；虛空空故，當知一切有情亦空；虛空非堅實故，當知一切有情亦非堅實；虛空無所有故，當知一切有情亦無所有。由此因緣，是菩薩摩訶薩乃甚希有，能為難事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天當知！若菩薩摩訶薩雖知有情都無所有，而發無上正等覺心，被精進甲為欲調伏諸有情類，如有為欲調伏虛空。所以者何？虛空離故，當知一切有情亦離；虛空空故，當知一切有情亦空；虛空非堅實故，當知一切有情亦非堅實；虛空無所有故，當知一切有情亦無所有。由此因緣，是菩薩摩訶薩乃甚希有，能為難事。

「諸天當知！是菩薩摩訶薩被大悲甲，為欲調伏一切有情，而諸有情都無所有，如有被甲與虛空戰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天當知！是菩薩摩訶薩被大悲甲，為欲調伏一切有情，而諸有情都無所有，如有被甲與虛空戰。

「諸天當知！是菩薩摩訶薩被大悲甲，為欲利樂一切有情，而諸有情及大悲甲俱不可得。所以者何？有情離故，此大悲甲當知亦離；有情空故，此大悲甲當知亦空；有情非堅實故，此大悲甲當知亦非堅實；有情無所有故，此大悲甲當知亦無所有。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天當知！是菩薩摩訶薩被大悲甲，為欲利樂一切有情，而諸有情及大悲甲俱不可得。所以者何？有情離故，此大悲甲當知亦離；有情空故，此大悲甲當知亦空；有情非堅實故，此大悲甲當知亦非堅實；有情無所有故，此大悲甲當知亦無所有。

「諸天當知！是菩薩摩訶薩調伏利樂諸有情事亦不可得。所以者何？有情離、空、非堅實、無所有故，此調伏利樂事當知亦離、空、非堅實、無所有。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天當知！是菩薩摩訶薩調伏利樂諸有情事亦不可得。所以者何？有情離、空、非堅實、無所有故，此調伏利樂事當知亦離、空、非堅實、無所有。

「諸天當知！是菩薩摩訶薩亦無所有。所以者何？有情離、空、非堅實、無所有故，當知菩薩亦離、空、非堅實、無所有。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天當知！是菩薩摩訶薩亦無所有。所以者何？有情離、空、非堅實、無所有故，當知菩薩亦離、空、非堅實、無所有。

「諸天當知！若菩薩摩訶薩聞如是事，其心不驚、不恐、不怖、不憂、不悔、不沈、不沒，當知是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天當知！若菩薩摩訶薩聞如是事，其心不驚、不恐、不怖、不憂、不悔、不沈、不沒，當知是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多。

「所以者何？諸色離即有情離，受、想、行、識離即有情離，眼處乃至意處離即有情離，色處乃至法處離即有情離，眼界乃至意界離即有情離，色界乃至法界離即有情離，眼識界乃至意識界離即有情離，眼觸乃至意觸離即有情離，眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受離即有情離，地界乃至識界離即有情離，因緣乃至增上緣離即有情離，無明乃至老死離即有情離，布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多離即有情離，內空乃至無性自性空離即有情離，真如乃至不思議界離即有情離，苦、集、滅、道聖諦離即有情離，四念住乃至八聖道支離即有情離，四靜慮、四無量、四無色定離即有情離，八解脫乃至十遍處離即有情離，空、無相、無願解脫門離即有情離，淨觀地乃至如來地離即有情離，極喜地乃至法雲地離即有情離，一切陀羅尼門、三摩地門離即有情離，五眼、六神通離即有情離，如來十力乃至十八佛不共法離即有情離，三十二大士相、八十隨好離即有情離，無忘失法、恒住捨性離即有情離，一切智、道相智、一切相智離即有情離，預流果乃至獨覺菩提離即有情離，一切菩薩摩訶薩行離即有情離，諸佛無上正等菩提離即有情離，一切智智離即有情離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「所以者何？諸色離即有情離，受、想、行、識離即有情離，眼處乃至意處離即有情離，色處乃至法處離即有情離，眼界乃至意界離即有情離，色界乃至法界離即有情離，眼識界乃至意識界離即有情離，眼觸乃至意觸離即有情離，眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受離即有情離，地界乃至識界離即有情離，因緣乃至增上緣離即有情離，無明乃至老死離即有情離，布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多離即有情離，內空乃至無性自性空離即有情離，真如乃至不思議界離即有情離，苦、集、滅、道聖諦離即有情離，四念住乃至八聖道支離即有情離，四靜慮、四無量、四無色定離即有情離，八解脫乃至十遍處離即有情離，空、無相、無願解脫門離即有情離，淨觀地乃至如來地離即有情離，極喜地乃至法雲地離即有情離，一切陀羅尼門、三摩地門離即有情離，五眼、六神通離即有情離，如來十力乃至十八佛不共法離即有情離，三十二大士相、八十隨好離即有情離，無忘失法、恒住捨性離即有情離，一切智、道相智、一切相智離即有情離，預流果乃至獨覺菩提離即有情離，一切菩薩摩訶薩行離即有情離，諸佛無上正等菩提離即有情離，一切智智離即有情離。