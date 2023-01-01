大般若波羅蜜多經卷第四百五十五三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大般若波羅蜜多經卷第四百五十五三藏法師玄奘奉 詔譯

第二分同學品第六十一之二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二分同學品第六十一之二

爾時，具壽慶喜竊作是念：「今天帝釋為自辯才宣說如是甚深般若波羅蜜多，讚歎如是甚深般若波羅蜜多功德勝利，為是如來威神之力？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，具壽慶喜竊作是念：「今天帝釋為自辯才宣說如是甚深般若波羅蜜多，讚歎如是甚深般若波羅蜜多功德勝利，為是如來威神之力？」

時，天帝釋即知慶喜心之所念，白言：「大德！我所宣說甚深般若波羅蜜多，我所讚歎甚深般若波羅蜜多功德勝利，皆是如來威神之力。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，天帝釋即知慶喜心之所念，白言：「大德！我所宣說甚深般若波羅蜜多，我所讚歎甚深般若波羅蜜多功德勝利，皆是如來威神之力。」

爾時，世尊告慶喜曰：「如是！如是！今天帝釋宣說讚歎甚深般若波羅蜜多功德勝利，當知皆是如來神力，非自辯才。所以者何？甚深般若波羅蜜多功德勝利，定非一切世間天、人、阿素洛等能知、能說。慶喜當知！若菩薩摩訶薩習學、思惟、修行如是甚深般若波羅蜜多時，此三千大千世界一切惡魔皆生疑惑，咸作是念：『此菩薩摩訶薩為證實際，退取預流、一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提，為趣無上正等菩提？』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊告慶喜曰：「如是！如是！今天帝釋宣說讚歎甚深般若波羅蜜多功德勝利，當知皆是如來神力，非自辯才。所以者何？甚深般若波羅蜜多功德勝利，定非一切世間天、人、阿素洛等能知、能說。慶喜當知！若菩薩摩訶薩習學、思惟、修行如是甚深般若波羅蜜多時，此三千大千世界一切惡魔皆生疑惑，咸作是念：『此菩薩摩訶薩為證實際，退取預流、一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提，為趣無上正等菩提？』

「復次，慶喜！若菩薩摩訶薩不離如是甚深般若波羅蜜多時，諸惡魔生大愁惱，身心痛切如中毒箭。復次，慶喜！若菩薩摩訶薩修行如是甚深般若波羅蜜多時，諸惡魔來至其所，化作種種可怖畏事，欲令菩薩身心驚恐，迷失無上正等覺心，於所修行情懷退屈，乃至發起一念亂意，障得無上正等菩提，是彼惡魔深心所願。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，慶喜！若菩薩摩訶薩不離如是甚深般若波羅蜜多時，諸惡魔生大愁惱，身心痛切如中毒箭。復次，慶喜！若菩薩摩訶薩修行如是甚深般若波羅蜜多時，諸惡魔來至其所，化作種種可怖畏事，欲令菩薩身心驚恐，迷失無上正等覺心，於所修行情懷退屈，乃至發起一念亂意，障得無上正等菩提，是彼惡魔深心所願。」

爾時，慶喜即白佛言：「為諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，皆為惡魔之所惱亂，為有惱亂、不惱亂者？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，慶喜即白佛言：「為諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，皆為惡魔之所惱亂，為有惱亂、不惱亂者？」

佛告慶喜：「非諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，皆為惡魔之所惱亂，然有惱亂、不惱亂者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告慶喜：「非諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，皆為惡魔之所惱亂，然有惱亂、不惱亂者。」

具壽慶喜復白佛言：「何等菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，為諸惡魔之所惱亂？何等菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不為惡魔之所惱亂？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽慶喜復白佛言：「何等菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，為諸惡魔之所惱亂？何等菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不為惡魔之所惱亂？」

佛告慶喜：「若菩薩摩訶薩先世聞此甚深般若波羅蜜多，心不信解，毀呰誹謗，是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，為諸惡魔之所惱亂。若菩薩摩訶薩先世聞此甚深般若波羅蜜多，信解讚美，不生誹謗，是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不為惡魔之所惱亂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告慶喜：「若菩薩摩訶薩先世聞此甚深般若波羅蜜多，心不信解，毀呰誹謗，是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，為諸惡魔之所惱亂。若菩薩摩訶薩先世聞此甚深般若波羅蜜多，信解讚美，不生誹謗，是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不為惡魔之所惱亂。

「復次，慶喜！若菩薩摩訶薩先世聞此甚深般若波羅蜜多，疑惑猶豫：『為有為無？為實、不實？』是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，為諸惡魔之所惱亂。若菩薩摩訶薩先世聞此甚深般若波羅蜜多，其心不生疑惑猶豫，信定實有，是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不為惡魔之所惱亂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，慶喜！若菩薩摩訶薩先世聞此甚深般若波羅蜜多，疑惑猶豫：『為有為無？為實、不實？』是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，為諸惡魔之所惱亂。若菩薩摩訶薩先世聞此甚深般若波羅蜜多，其心不生疑惑猶豫，信定實有，是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不為惡魔之所惱亂。

「復次，慶喜！若菩薩摩訶薩離善知識，為惡知識之所攝受，不聞如是甚深般若波羅蜜多，由不聞故不能解了甚深般若波羅蜜多，不解了故不能修習甚深般若波羅蜜多，不修習故不能請問甚深般若波羅蜜多，不請問故不如說行甚深般若波羅蜜多，不如說行故不能證得甚深般若波羅蜜多，是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，為諸惡魔之所惱亂。若菩薩摩訶薩近善知識，非惡知識之所攝受，得聞如是甚深般若波羅蜜多，由得聞故便能解了甚深般若波羅蜜多，由解了故則能修習甚深般若波羅蜜多，由修習故便能請問甚深般若波羅蜜多，由請問故能如說行甚深般若波羅蜜多，如說行故便能證得甚深般若波羅蜜多，是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不為惡魔之所惱亂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，慶喜！若菩薩摩訶薩離善知識，為惡知識之所攝受，不聞如是甚深般若波羅蜜多，由不聞故不能解了甚深般若波羅蜜多，不解了故不能修習甚深般若波羅蜜多，不修習故不能請問甚深般若波羅蜜多，不請問故不如說行甚深般若波羅蜜多，不如說行故不能證得甚深般若波羅蜜多，是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，為諸惡魔之所惱亂。若菩薩摩訶薩近善知識，非惡知識之所攝受，得聞如是甚深般若波羅蜜多，由得聞故便能解了甚深般若波羅蜜多，由解了故則能修習甚深般若波羅蜜多，由修習故便能請問甚深般若波羅蜜多，由請問故能如說行甚深般若波羅蜜多，如說行故便能證得甚深般若波羅蜜多，是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不為惡魔之所惱亂。

「復次，慶喜！若菩薩摩訶薩遠離般若波羅蜜多，攝受讚歎非真妙法，是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，為諸惡魔之所惱亂。若菩薩摩訶薩親近般若波羅蜜多，不攝不讚非真妙法，是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不為惡魔之所惱亂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，慶喜！若菩薩摩訶薩遠離般若波羅蜜多，攝受讚歎非真妙法，是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，為諸惡魔之所惱亂。若菩薩摩訶薩親近般若波羅蜜多，不攝不讚非真妙法，是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不為惡魔之所惱亂。

「復次，慶喜！若菩薩摩訶薩遠離般若波羅蜜多，於真妙法毀呰誹謗，爾時，惡魔便作是念：『今此菩薩與我為伴，由彼毀謗真妙法故，便有無量住菩薩乘補特伽羅，於真妙法亦生毀謗，由此因緣我願圓滿。』是菩薩乘補特伽羅，設勤精進修諸善法，而墮聲聞或獨覺地亦令他墮，是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，為諸惡魔之所惱亂。若菩薩摩訶薩親近般若波羅蜜多，於真妙法讚歎信受，亦令無量住菩薩乘補特伽羅於真妙法讚歎信受，由此惡魔愁憂驚怖，是菩薩乘補特伽羅，設不精進修諸善法，而亦決定不令自他退墮聲聞或獨覺地，必證無上正等菩提，是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不為惡魔之所惱亂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，慶喜！若菩薩摩訶薩遠離般若波羅蜜多，於真妙法毀呰誹謗，爾時，惡魔便作是念：『今此菩薩與我為伴，由彼毀謗真妙法故，便有無量住菩薩乘補特伽羅，於真妙法亦生毀謗，由此因緣我願圓滿。』是菩薩乘補特伽羅，設勤精進修諸善法，而墮聲聞或獨覺地亦令他墮，是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，為諸惡魔之所惱亂。若菩薩摩訶薩親近般若波羅蜜多，於真妙法讚歎信受，亦令無量住菩薩乘補特伽羅於真妙法讚歎信受，由此惡魔愁憂驚怖，是菩薩乘補特伽羅，設不精進修諸善法，而亦決定不令自他退墮聲聞或獨覺地，必證無上正等菩提，是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不為惡魔之所惱亂。

「復次，慶喜！若菩薩摩訶薩聞說般若波羅蜜多甚深經時，作如是語：『如是般若波羅蜜多理趣甚深，難見難覺，何用宣說、聽聞、受持、讀誦、思惟、精勤修習、書寫流布此經典為？我尚不能得其源底，況餘薄福淺智者哉！』時，有無量住菩薩乘補特伽羅聞其所說，心皆驚怖，便退無上正等覺心，墮二乘地，是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，為諸惡魔之所惱亂。若菩薩摩訶薩聞說般若波羅蜜多甚深經時，作如是語：『如是般若波羅蜜多理趣甚深，難見難覺，若不宣說、聽聞、受持、讀誦、思惟、精勤修習、書寫流布，能證無上正等菩提必無是處。』時，有無量住菩薩乘補特伽羅聞其所說，歡喜踊躍，皆於如是甚深般若波羅蜜多常樂聽聞、受持、讀誦、究竟通利、如理思惟、精進修行、為他演說、書寫流布，發趣無上正等菩提，是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不為惡魔之所惱亂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，慶喜！若菩薩摩訶薩聞說般若波羅蜜多甚深經時，作如是語：『如是般若波羅蜜多理趣甚深，難見難覺，何用宣說、聽聞、受持、讀誦、思惟、精勤修習、書寫流布此經典為？我尚不能得其源底，況餘薄福淺智者哉！』時，有無量住菩薩乘補特伽羅聞其所說，心皆驚怖，便退無上正等覺心，墮二乘地，是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，為諸惡魔之所惱亂。若菩薩摩訶薩聞說般若波羅蜜多甚深經時，作如是語：『如是般若波羅蜜多理趣甚深，難見難覺，若不宣說、聽聞、受持、讀誦、思惟、精勤修習、書寫流布，能證無上正等菩提必無是處。』時，有無量住菩薩乘補特伽羅聞其所說，歡喜踊躍，皆於如是甚深般若波羅蜜多常樂聽聞、受持、讀誦、究竟通利、如理思惟、精進修行、為他演說、書寫流布，發趣無上正等菩提，是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不為惡魔之所惱亂。

「復次，慶喜！若菩薩摩訶薩恃己所有功德善根，輕餘菩薩摩訶薩眾，謂作是言：『我能修行布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，汝等不能。我能安住內空乃至無性自性空，汝等不能。我能安住真如乃至不思議界，汝等不能。我能安住苦、集、滅、道聖諦，汝等不能。我能修行四念住乃至八聖道支，汝等不能。我能修行四靜慮、四無量、四無色定，汝等不能。我能修行八解脫乃至十遍處，汝等不能。我能修行空、無相、無願解脫門，汝等不能。我能修行極喜地乃至法雲地，汝等不能。我能修行淨觀地智乃至如來地智，汝等不能。我能修行五眼、六神通，汝等不能。我能修行如來十力乃至十八佛不共法，汝等不能。我能修行無忘失法、恒住捨性，汝等不能。我能修行一切智、道相智、一切相智，汝等不能。我能嚴淨佛土、成熟有情，汝等不能。我能順逆觀緣起支，汝等不能。我能觀察自相共相，汝等不能。我能修習陀羅尼門、三摩地門，汝等不能。我能修習一切菩薩摩訶薩行、諸佛無上正等菩提，汝等不能。』爾時，惡魔歡喜踊躍言：『此菩薩是我伴黨，輪迴生死未有出期。』是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，為諸惡魔之所惱亂。若菩薩摩訶薩不恃己有功德善根，輕餘菩薩摩訶薩眾，雖常精勤修諸善法，而不執著諸善法相，是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不為惡魔之所惱亂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，慶喜！若菩薩摩訶薩恃己所有功德善根，輕餘菩薩摩訶薩眾，謂作是言：『我能修行布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，汝等不能。我能安住內空乃至無性自性空，汝等不能。我能安住真如乃至不思議界，汝等不能。我能安住苦、集、滅、道聖諦，汝等不能。我能修行四念住乃至八聖道支，汝等不能。我能修行四靜慮、四無量、四無色定，汝等不能。我能修行八解脫乃至十遍處，汝等不能。我能修行空、無相、無願解脫門，汝等不能。我能修行極喜地乃至法雲地，汝等不能。我能修行淨觀地智乃至如來地智，汝等不能。我能修行五眼、六神通，汝等不能。我能修行如來十力乃至十八佛不共法，汝等不能。我能修行無忘失法、恒住捨性，汝等不能。我能修行一切智、道相智、一切相智，汝等不能。我能嚴淨佛土、成熟有情，汝等不能。我能順逆觀緣起支，汝等不能。我能觀察自相共相，汝等不能。我能修習陀羅尼門、三摩地門，汝等不能。我能修習一切菩薩摩訶薩行、諸佛無上正等菩提，汝等不能。』爾時，惡魔歡喜踊躍言：『此菩薩是我伴黨，輪迴生死未有出期。』是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，為諸惡魔之所惱亂。若菩薩摩訶薩不恃己有功德善根，輕餘菩薩摩訶薩眾，雖常精勤修諸善法，而不執著諸善法相，是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不為惡魔之所惱亂。

「復次，慶喜！若菩薩摩訶薩自恃名姓眾所識知，輕蔑諸餘修善菩薩，常讚己德毀呰他過，實無不退轉菩薩摩訶薩諸行、狀、相而謂實有，起諸煩惱自讚毀他，言：『汝等無菩薩名姓，唯我獨有菩薩名姓。』由增上慢輕蔑毀呰諸餘菩薩摩訶薩眾。爾時，惡魔見此事已，便作是念：『今此菩薩令我國土宮殿不空，增益地獄、傍生、鬼界。』是時，惡魔助其神力，令轉增盛威勢辯才，由此多人信受其語，因斯勸發同彼惡見。同惡見已隨彼邪學，隨邪學已煩惱熾盛，心顛倒故，諸所發起身、語、意業，皆能感得不可愛樂衰損苦果。由此因緣，增長地獄、傍生、鬼界，令魔宮殿國土充滿，由是惡魔歡喜踊躍，諸有所作隨意自在，是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，為諸惡魔之所惱亂。若菩薩摩訶薩不恃己有虛妄姓名輕蔑諸餘修善菩薩，於諸功德無增上慢，常不自讚亦不毀他，能善覺知諸惡魔事，是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不為惡魔之所惱亂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，慶喜！若菩薩摩訶薩自恃名姓眾所識知，輕蔑諸餘修善菩薩，常讚己德毀呰他過，實無不退轉菩薩摩訶薩諸行、狀、相而謂實有，起諸煩惱自讚毀他，言：『汝等無菩薩名姓，唯我獨有菩薩名姓。』由增上慢輕蔑毀呰諸餘菩薩摩訶薩眾。爾時，惡魔見此事已，便作是念：『今此菩薩令我國土宮殿不空，增益地獄、傍生、鬼界。』是時，惡魔助其神力，令轉增盛威勢辯才，由此多人信受其語，因斯勸發同彼惡見。同惡見已隨彼邪學，隨邪學已煩惱熾盛，心顛倒故，諸所發起身、語、意業，皆能感得不可愛樂衰損苦果。由此因緣，增長地獄、傍生、鬼界，令魔宮殿國土充滿，由是惡魔歡喜踊躍，諸有所作隨意自在，是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，為諸惡魔之所惱亂。若菩薩摩訶薩不恃己有虛妄姓名輕蔑諸餘修善菩薩，於諸功德無增上慢，常不自讚亦不毀他，能善覺知諸惡魔事，是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不為惡魔之所惱亂。

「復次，慶喜！若菩薩摩訶薩與求聲聞、獨覺乘者，更相毀蔑誹謗鬪諍。爾時，惡魔見此事已，便作是念：『今此菩薩遠離無上正等菩提，親近地獄、傍生、鬼界。所以者何？更相毀蔑誹謗鬪諍，非菩提道，但是地獄、傍生、鬼界險惡趣道。』作是念已，歡喜踊躍，令此菩薩威力轉盛，使無量人增長惡業，是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，為諸惡魔之所惱亂。若菩薩摩訶薩與求聲聞、獨覺乘者，不相毀蔑誹謗鬪諍，方便化導令趣大乘，或令勤修自乘善法，是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不為惡魔之所惱亂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，慶喜！若菩薩摩訶薩與求聲聞、獨覺乘者，更相毀蔑誹謗鬪諍。爾時，惡魔見此事已，便作是念：『今此菩薩遠離無上正等菩提，親近地獄、傍生、鬼界。所以者何？更相毀蔑誹謗鬪諍，非菩提道，但是地獄、傍生、鬼界險惡趣道。』作是念已，歡喜踊躍，令此菩薩威力轉盛，使無量人增長惡業，是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，為諸惡魔之所惱亂。若菩薩摩訶薩與求聲聞、獨覺乘者，不相毀蔑誹謗鬪諍，方便化導令趣大乘，或令勤修自乘善法，是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不為惡魔之所惱亂。

「復次，慶喜！若菩薩摩訶薩與求無上正等菩提忍辱柔和諸菩薩眾，鬪諍誹謗互相毀蔑。爾時，惡魔見此事已，便作是念：『此二菩薩俱遠所求一切智智，皆近地獄、傍生、餓鬼、阿素洛等諸險惡趣。所以者何？鬪諍誹謗，互相毀蔑，非菩提道，但是地獄、傍生、餓鬼、阿素洛等險惡趣路。』是時，惡魔作此念已，歡喜踊躍增其威勢，令二朋黨鬪諍不息，是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，為諸惡魔之所惱亂。若菩薩摩訶薩與求無上正等菩提忍辱柔和諸菩薩眾，不相鬪諍誹謗毀蔑，但相勸率修殊勝行，速趣無上正等菩提，是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不為惡魔之所惱亂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，慶喜！若菩薩摩訶薩與求無上正等菩提忍辱柔和諸菩薩眾，鬪諍誹謗互相毀蔑。爾時，惡魔見此事已，便作是念：『此二菩薩俱遠所求一切智智，皆近地獄、傍生、餓鬼、阿素洛等諸險惡趣。所以者何？鬪諍誹謗，互相毀蔑，非菩提道，但是地獄、傍生、餓鬼、阿素洛等險惡趣路。』是時，惡魔作此念已，歡喜踊躍增其威勢，令二朋黨鬪諍不息，是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，為諸惡魔之所惱亂。若菩薩摩訶薩與求無上正等菩提忍辱柔和諸菩薩眾，不相鬪諍誹謗毀蔑，但相勸率修殊勝行，速趣無上正等菩提，是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不為惡魔之所惱亂。

「復次，慶喜！若菩薩摩訶薩未得無上大菩提記，於得無上大菩提記諸菩薩摩訶薩起瞋忿心，鬪諍輕蔑罵辱誹謗，是菩薩摩訶薩隨起爾許念不饒益心，還退爾許劫曾修勝行，經爾許時遠離善友，還受爾許生死繫縛。若不棄捨大菩提心，還爾許劫被戴甲冑，勤修勝行時無間斷，然後乃補所退功德。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，慶喜！若菩薩摩訶薩未得無上大菩提記，於得無上大菩提記諸菩薩摩訶薩起瞋忿心，鬪諍輕蔑罵辱誹謗，是菩薩摩訶薩隨起爾許念不饒益心，還退爾許劫曾修勝行，經爾許時遠離善友，還受爾許生死繫縛。若不棄捨大菩提心，還爾許劫被戴甲冑，勤修勝行時無間斷，然後乃補所退功德。」

爾時，慶喜白言：「世尊！是菩薩摩訶薩所起惡心生死罪苦，為要流轉經爾許時，為於中間亦得出離？是菩薩摩訶薩所退勝行，為要精勤經爾許劫然後乃補，為於中間有復本義？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，慶喜白言：「世尊！是菩薩摩訶薩所起惡心生死罪苦，為要流轉經爾許時，為於中間亦得出離？是菩薩摩訶薩所退勝行，為要精勤經爾許劫然後乃補，為於中間有復本義？」

佛告慶喜：「我為菩薩、獨覺、聲聞說有出罪還補善法。慶喜當知！若菩薩摩訶薩未得無上大菩提記，於得無上大菩提記諸菩薩摩訶薩起瞋忿心，鬪諍輕蔑罵辱誹謗後無慚愧，懷惡不捨，不能如法發露悔過，我說彼類於其中間無有出罪還補善義，要爾許劫流轉生死，遠離善友、眾苦所縛。若不棄捨大菩提心，要爾許劫被戴甲冑，勤修勝行時無間斷，然後乃補所退功德。若菩薩摩訶薩未得無上大菩提記，於得無上大菩提記諸菩薩摩訶薩起瞋忿心，鬪諍輕蔑罵辱誹謗後生慚愧，心不繫惡，尋能如法發露悔過，作如是念：『我今已得難得人身，何容復起如是過惡失大善利？我應饒益一切有情，何容於中反作衰損？我應恭敬一切有情如僕事主，何容於中反生憍慢罵辱凌蔑？我應忍受一切有情捶打呵叱，何容於中反以暴惡身語加報？我應和解一切有情令相敬愛，何容復起勃惡語言與彼乖諍？我應堪忍一切有情長時履踐，猶如道路亦如橋梁，何容於彼反加凌辱？我求無上正等菩提，為拔有情生死大苦，令得究竟安樂涅槃，何容反欲加之以苦？我應從今盡未來際，如癡、如瘂、如聾、如盲，於諸有情無所分別，假使斬截頭、足、手、臂，挑眼、割耳、劓鼻、截舌，及餘一切身分肢體，於彼有情終不起惡。若我起惡，則便退壞所發無上正等覺心，障礙所求一切智智，不能利益安樂有情。』慶喜當知！是菩薩摩訶薩我說中間亦有出罪還補善義，非要經於爾許劫數流轉生死，惡魔於彼不能惱亂，疾證無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告慶喜：「我為菩薩、獨覺、聲聞說有出罪還補善法。慶喜當知！若菩薩摩訶薩未得無上大菩提記，於得無上大菩提記諸菩薩摩訶薩起瞋忿心，鬪諍輕蔑罵辱誹謗後無慚愧，懷惡不捨，不能如法發露悔過，我說彼類於其中間無有出罪還補善義，要爾許劫流轉生死，遠離善友、眾苦所縛。若不棄捨大菩提心，要爾許劫被戴甲冑，勤修勝行時無間斷，然後乃補所退功德。若菩薩摩訶薩未得無上大菩提記，於得無上大菩提記諸菩薩摩訶薩起瞋忿心，鬪諍輕蔑罵辱誹謗後生慚愧，心不繫惡，尋能如法發露悔過，作如是念：『我今已得難得人身，何容復起如是過惡失大善利？我應饒益一切有情，何容於中反作衰損？我應恭敬一切有情如僕事主，何容於中反生憍慢罵辱凌蔑？我應忍受一切有情捶打呵叱，何容於中反以暴惡身語加報？我應和解一切有情令相敬愛，何容復起勃惡語言與彼乖諍？我應堪忍一切有情長時履踐，猶如道路亦如橋梁，何容於彼反加凌辱？我求無上正等菩提，為拔有情生死大苦，令得究竟安樂涅槃，何容反欲加之以苦？我應從今盡未來際，如癡、如瘂、如聾、如盲，於諸有情無所分別，假使斬截頭、足、手、臂，挑眼、割耳、劓鼻、截舌，及餘一切身分肢體，於彼有情終不起惡。若我起惡，則便退壞所發無上正等覺心，障礙所求一切智智，不能利益安樂有情。』慶喜當知！是菩薩摩訶薩我說中間亦有出罪還補善義，非要經於爾許劫數流轉生死，惡魔於彼不能惱亂，疾證無上正等菩提。

「復次，慶喜！住菩薩乘諸善男子、善女人等與求聲聞、獨覺乘者不應交涉，設與交涉不應共住，設與共住不應與彼論議決擇。所以者何？若與彼類論議決擇，或當發動忿恚等心，或復起於麁惡言說，然諸菩薩於有情類，不應發起忿恚等心，亦不應生麁惡言說。設被斬截首足身分，亦不應起忿恚麁言。所以者何？諸菩薩摩訶薩應作是念：『我求無上正等菩提，為拔有情生死眾苦，令得究竟利益安樂，何容於彼翻為惡事？』慶喜當知！若菩薩摩訶薩於有情類起忿恚心，發麁惡語，便礙無上正等菩提，亦壞無邊菩薩行法。是故菩薩摩訶薩眾欲得無上正等菩提，於諸有情不應忿恚，亦不應起麁惡言說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，慶喜！住菩薩乘諸善男子、善女人等與求聲聞、獨覺乘者不應交涉，設與交涉不應共住，設與共住不應與彼論議決擇。所以者何？若與彼類論議決擇，或當發動忿恚等心，或復起於麁惡言說，然諸菩薩於有情類，不應發起忿恚等心，亦不應生麁惡言說。設被斬截首足身分，亦不應起忿恚麁言。所以者何？諸菩薩摩訶薩應作是念：『我求無上正等菩提，為拔有情生死眾苦，令得究竟利益安樂，何容於彼翻為惡事？』慶喜當知！若菩薩摩訶薩於有情類起忿恚心，發麁惡語，便礙無上正等菩提，亦壞無邊菩薩行法。是故菩薩摩訶薩眾欲得無上正等菩提，於諸有情不應忿恚，亦不應起麁惡言說。」

具壽慶喜白言：「世尊！諸菩薩摩訶薩與菩薩摩訶薩云何共住？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽慶喜白言：「世尊！諸菩薩摩訶薩與菩薩摩訶薩云何共住？」

佛告慶喜：「諸菩薩摩訶薩與菩薩摩訶薩，共住相視應如大師。所以者何？是諸菩薩展轉相視，應作是念：『彼皆是我真善知識，與我為伴，同乘一船，學處、學時及所學法，若由此學皆無有異。如彼應學布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，我亦應學。如彼應學內空乃至無性自性空，我亦應學。如彼應學真如乃至不思議界，我亦應學。如彼應學苦、集、滅、道聖諦，我亦應學。如彼應學四念住乃至八聖道支，我亦應學。如彼應學四靜慮、四無量、四無色定，我亦應學。如彼應學八解脫乃至十遍處，我亦應學。如彼應學空、無相、無願解脫門，我亦應學。如彼應學極喜地乃至法雲地，我亦應學。如彼應學一切陀羅尼門、三摩地門，我亦應學。如彼應學五眼、六神通，我亦應學。如彼應學如來十力乃至十八佛不共法，我亦應學。如彼應學無忘失法、恒住捨性，我亦應學。如彼應學成熟有情、嚴淨佛土，我亦應學。如彼應學一切智、道相智、一切相智，我亦應學。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告慶喜：「諸菩薩摩訶薩與菩薩摩訶薩，共住相視應如大師。所以者何？是諸菩薩展轉相視，應作是念：『彼皆是我真善知識，與我為伴，同乘一船，學處、學時及所學法，若由此學皆無有異。如彼應學布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，我亦應學。如彼應學內空乃至無性自性空，我亦應學。如彼應學真如乃至不思議界，我亦應學。如彼應學苦、集、滅、道聖諦，我亦應學。如彼應學四念住乃至八聖道支，我亦應學。如彼應學四靜慮、四無量、四無色定，我亦應學。如彼應學八解脫乃至十遍處，我亦應學。如彼應學空、無相、無願解脫門，我亦應學。如彼應學極喜地乃至法雲地，我亦應學。如彼應學一切陀羅尼門、三摩地門，我亦應學。如彼應學五眼、六神通，我亦應學。如彼應學如來十力乃至十八佛不共法，我亦應學。如彼應學無忘失法、恒住捨性，我亦應學。如彼應學成熟有情、嚴淨佛土，我亦應學。如彼應學一切智、道相智、一切相智，我亦應學。』

「復作是念：『彼諸菩薩為我等說大菩提道，即我良伴，亦我導師。若彼菩薩摩訶薩住雜染作意，離一切智智相應作意，我當於中不同其學。若彼菩薩摩訶薩離雜染作意，不離一切智智相應作意，我當於中每同其學。』慶喜當知！若菩薩摩訶薩能如是學，菩提資糧疾得圓滿。若菩薩摩訶薩如是學時，與諸菩薩摩訶薩眾名為同學。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復作是念：『彼諸菩薩為我等說大菩提道，即我良伴，亦我導師。若彼菩薩摩訶薩住雜染作意，離一切智智相應作意，我當於中不同其學。若彼菩薩摩訶薩離雜染作意，不離一切智智相應作意，我當於中每同其學。』慶喜當知！若菩薩摩訶薩能如是學，菩提資糧疾得圓滿。若菩薩摩訶薩如是學時，與諸菩薩摩訶薩眾名為同學。」

第二分同性品第六十二之一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二分同性品第六十二之一

爾時，具壽善現白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩同性，由諸菩薩摩訶薩住此中學名為同學？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，具壽善現白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩同性，由諸菩薩摩訶薩住此中學名為同學？」

佛告善現：「內空是菩薩摩訶薩同性，外空乃至無性自性空是菩薩摩訶薩同性，諸菩薩摩訶薩住中學故，名為同學，由此同學速證無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「內空是菩薩摩訶薩同性，外空乃至無性自性空是菩薩摩訶薩同性，諸菩薩摩訶薩住中學故，名為同學，由此同學速證無上正等菩提。

「復次，善現！色色性空，受、想、行、識受、想、行、識性空，是菩薩摩訶薩同性。眼處眼處性空，乃至意處意處性空，是菩薩摩訶薩同性。色處色處性空，乃至法處法處性空，是菩薩摩訶薩同性。眼界眼界性空，乃至意界意界性空，是菩薩摩訶薩同性。色界色界性空，乃至法界法界性空，是菩薩摩訶薩同性。眼識界眼識界性空，乃至意識界意識界性空，是菩薩摩訶薩同性。眼觸眼觸性空，乃至意觸意觸性空，是菩薩摩訶薩同性。眼觸為緣所生諸受眼觸為緣所生諸受性空，乃至意觸為緣所生諸受意觸為緣所生諸受性空，是菩薩摩訶薩同性。地界地界性空，乃至識界識界性空，是菩薩摩訶薩同性。無明無明性空，乃至老死老死性空，是菩薩摩訶薩同性。布施波羅蜜多布施波羅蜜多性空，乃至般若波羅蜜多般若波羅蜜多性空，是菩薩摩訶薩同性。內空內空性空，乃至無性自性空無性自性空性空，是菩薩摩訶薩同性。真如真如性空，乃至不思議界不思議界性空，是菩薩摩訶薩同性。苦聖諦苦聖諦性空，集、滅、道聖諦集、滅、道聖諦性空，是菩薩摩訶薩同性。四念住四念住性空，乃至八聖道支八聖道支性空，是菩薩摩訶薩同性。四靜慮四靜慮性空，四無量、四無色定四無量、四無色定性空，是菩薩摩訶薩同性。八解脫八解脫性空，乃至十遍處十遍處性空，是菩薩摩訶薩同性。空解脫門空解脫門性空，無相、無願解脫門無相、無願解脫門性空，是菩薩摩訶薩同性。淨觀地淨觀地性空，乃至如來地如來地性空，是菩薩摩訶薩同性。極喜地極喜地性空，乃至法雲地法雲地性空，是菩薩摩訶薩同性。陀羅尼門陀羅尼門性空，三摩地門三摩地門性空，是菩薩摩訶薩同性。五眼五眼性空，六神通六神通性空，是菩薩摩訶薩同性。如來十力如來十力性空，乃至十八佛不共法十八佛不共法性空，是菩薩摩訶薩同性。無忘失法無忘失法性空，恒住捨性恒住捨性性空，是菩薩摩訶薩同性。一切智一切智性空，道相智、一切相智道相智、一切相智性空，是菩薩摩訶薩同性。預流果預流果性空，乃至獨覺菩提獨覺菩提性空，是菩薩摩訶薩同性。菩薩摩訶薩行菩薩摩訶薩行性空，是菩薩摩訶薩同性。佛無上正等菩提佛無上正等菩提性空，是菩薩摩訶薩同性。諸菩薩摩訶薩住中學故，名為同學，由此同學速證無上正等菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！色色性空，受、想、行、識受、想、行、識性空，是菩薩摩訶薩同性。眼處眼處性空，乃至意處意處性空，是菩薩摩訶薩同性。色處色處性空，乃至法處法處性空，是菩薩摩訶薩同性。眼界眼界性空，乃至意界意界性空，是菩薩摩訶薩同性。色界色界性空，乃至法界法界性空，是菩薩摩訶薩同性。眼識界眼識界性空，乃至意識界意識界性空，是菩薩摩訶薩同性。眼觸眼觸性空，乃至意觸意觸性空，是菩薩摩訶薩同性。眼觸為緣所生諸受眼觸為緣所生諸受性空，乃至意觸為緣所生諸受意觸為緣所生諸受性空，是菩薩摩訶薩同性。地界地界性空，乃至識界識界性空，是菩薩摩訶薩同性。無明無明性空，乃至老死老死性空，是菩薩摩訶薩同性。布施波羅蜜多布施波羅蜜多性空，乃至般若波羅蜜多般若波羅蜜多性空，是菩薩摩訶薩同性。內空內空性空，乃至無性自性空無性自性空性空，是菩薩摩訶薩同性。真如真如性空，乃至不思議界不思議界性空，是菩薩摩訶薩同性。苦聖諦苦聖諦性空，集、滅、道聖諦集、滅、道聖諦性空，是菩薩摩訶薩同性。四念住四念住性空，乃至八聖道支八聖道支性空，是菩薩摩訶薩同性。四靜慮四靜慮性空，四無量、四無色定四無量、四無色定性空，是菩薩摩訶薩同性。八解脫八解脫性空，乃至十遍處十遍處性空，是菩薩摩訶薩同性。空解脫門空解脫門性空，無相、無願解脫門無相、無願解脫門性空，是菩薩摩訶薩同性。淨觀地淨觀地性空，乃至如來地如來地性空，是菩薩摩訶薩同性。極喜地極喜地性空，乃至法雲地法雲地性空，是菩薩摩訶薩同性。陀羅尼門陀羅尼門性空，三摩地門三摩地門性空，是菩薩摩訶薩同性。五眼五眼性空，六神通六神通性空，是菩薩摩訶薩同性。如來十力如來十力性空，乃至十八佛不共法十八佛不共法性空，是菩薩摩訶薩同性。無忘失法無忘失法性空，恒住捨性恒住捨性性空，是菩薩摩訶薩同性。一切智一切智性空，道相智、一切相智道相智、一切相智性空，是菩薩摩訶薩同性。預流果預流果性空，乃至獨覺菩提獨覺菩提性空，是菩薩摩訶薩同性。菩薩摩訶薩行菩薩摩訶薩行性空，是菩薩摩訶薩同性。佛無上正等菩提佛無上正等菩提性空，是菩薩摩訶薩同性。諸菩薩摩訶薩住中學故，名為同學，由此同學速證無上正等菩提。」

爾時，善現復白佛言：「世尊！若菩薩摩訶薩為色盡故學，為受、想、行、識盡故學，是學一切智智不？為色離故學，為受、想、行、識離故學，是學一切智智不？為色滅故學，為受、想、行、識滅故學，是學一切智智不？為色不生故學，為受、想、行、識不生故學，是學一切智智不？世尊！若菩薩摩訶薩如是乃至為菩薩摩訶薩行盡故學，為佛無上正等菩提盡故學，是學一切智智不？為菩薩摩訶薩行離故學，為佛無上正等菩提離故學，是學一切智智不？為菩薩摩訶薩行滅故學，為佛無上正等菩提滅故學，是學一切智智不？為菩薩摩訶薩行不生故學，為佛無上正等菩提不生故學，是學一切智智不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善現復白佛言：「世尊！若菩薩摩訶薩為色盡故學，為受、想、行、識盡故學，是學一切智智不？為色離故學，為受、想、行、識離故學，是學一切智智不？為色滅故學，為受、想、行、識滅故學，是學一切智智不？為色不生故學，為受、想、行、識不生故學，是學一切智智不？世尊！若菩薩摩訶薩如是乃至為菩薩摩訶薩行盡故學，為佛無上正等菩提盡故學，是學一切智智不？為菩薩摩訶薩行離故學，為佛無上正等菩提離故學，是學一切智智不？為菩薩摩訶薩行滅故學，為佛無上正等菩提滅故學，是學一切智智不？為菩薩摩訶薩行不生故學，為佛無上正等菩提不生故學，是學一切智智不？」

佛告善現：「如汝所說『若菩薩摩訶薩為色盡故、離故、滅故、不生故學，是學一切智智不？為受、想、行、識盡故、離故、滅故、不生故學，是學一切智智不？如是乃至為菩薩摩訶薩行盡故、離故、滅故、不生故學，是學一切智智不？為佛無上正等菩提盡故、離故、滅故、不生故學，是學一切智智不？』者，善現！於意云何？色真如盡、離、滅、斷不？受、想、行、識真如盡、離、滅、斷不？如是乃至菩薩摩訶薩行真如盡、離、滅、斷不？佛無上正等菩提真如盡、離、滅、斷不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「如汝所說『若菩薩摩訶薩為色盡故、離故、滅故、不生故學，是學一切智智不？為受、想、行、識盡故、離故、滅故、不生故學，是學一切智智不？如是乃至為菩薩摩訶薩行盡故、離故、滅故、不生故學，是學一切智智不？為佛無上正等菩提盡故、離故、滅故、不生故學，是學一切智智不？』者，善現！於意云何？色真如盡、離、滅、斷不？受、想、行、識真如盡、離、滅、斷不？如是乃至菩薩摩訶薩行真如盡、離、滅、斷不？佛無上正等菩提真如盡、離、滅、斷不？」

善現對曰：「不也！世尊！不也！善逝！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現對曰：「不也！世尊！不也！善逝！」

佛告善現：「若菩薩摩訶薩於真如如是學，是學一切智智。善現當知！真如無盡、無離、無滅、無斷，不可作證。若菩薩摩訶薩於真如如是學，是學一切智智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「若菩薩摩訶薩於真如如是學，是學一切智智。善現當知！真如無盡、無離、無滅、無斷，不可作證。若菩薩摩訶薩於真如如是學，是學一切智智。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩如是學時，是學布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，是學內空乃至無性自性空，是學真如乃至不思議界，是學苦、集、滅、道聖諦，是學四念住乃至八聖道支，是學四靜慮、四無量、四無色定，是學八解脫乃至十遍處，是學空、無相、無願解脫門，是學極喜地乃至法雲地，是學一切陀羅尼門、三摩地門，是學五眼、六神通，是學如來十力乃至十八佛不共法，是學無忘失法、恒住捨性，是學一切智、道相智、一切相智，是學一切菩薩摩訶薩行，是學諸佛無上正等菩提。善現！若菩薩摩訶薩學布施波羅蜜多乃至諸佛無上正等菩提，當知是學一切智智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！若菩薩摩訶薩如是學時，是學布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，是學內空乃至無性自性空，是學真如乃至不思議界，是學苦、集、滅、道聖諦，是學四念住乃至八聖道支，是學四靜慮、四無量、四無色定，是學八解脫乃至十遍處，是學空、無相、無願解脫門，是學極喜地乃至法雲地，是學一切陀羅尼門、三摩地門，是學五眼、六神通，是學如來十力乃至十八佛不共法，是學無忘失法、恒住捨性，是學一切智、道相智、一切相智，是學一切菩薩摩訶薩行，是學諸佛無上正等菩提。善現！若菩薩摩訶薩學布施波羅蜜多乃至諸佛無上正等菩提，當知是學一切智智。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩如是學時，至一切學究竟彼岸，一切天魔及諸外道所不能伏，疾至菩薩不退轉地，行自祖父一切如來、應、正等覺所應行處，於能護法無倒隨轉，能作離暗所應作法，善能成熟一切有情，巧能嚴淨自佛國土，名為善學大慈、大悲、大喜、大捨及餘無量無邊佛法。善現！若菩薩摩訶薩如是學時，是學三轉十二行相無上法輪，是學安處百千俱胝那庾多眾於無餘依般涅槃界令般涅槃，是學不斷佛種妙行，是學諸佛開甘露門，是學安立無量無數無邊有情住三乘法，是學示現一切有情究竟寂滅真無為界，是為修學一切智智，如是學者下劣有情所不能學。善現！若菩薩摩訶薩欲善拔濟一切有情生死大苦，應如是學。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！若菩薩摩訶薩如是學時，至一切學究竟彼岸，一切天魔及諸外道所不能伏，疾至菩薩不退轉地，行自祖父一切如來、應、正等覺所應行處，於能護法無倒隨轉，能作離暗所應作法，善能成熟一切有情，巧能嚴淨自佛國土，名為善學大慈、大悲、大喜、大捨及餘無量無邊佛法。善現！若菩薩摩訶薩如是學時，是學三轉十二行相無上法輪，是學安處百千俱胝那庾多眾於無餘依般涅槃界令般涅槃，是學不斷佛種妙行，是學諸佛開甘露門，是學安立無量無數無邊有情住三乘法，是學示現一切有情究竟寂滅真無為界，是為修學一切智智，如是學者下劣有情所不能學。善現！若菩薩摩訶薩欲善拔濟一切有情生死大苦，應如是學。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩如是學時，決定不墮地獄、傍生、剡魔鬼界，決定不生邊地、達絮、蔑隷車中，決定不生旃茶羅家、補羯娑家，及餘種種貧窮、下賤、不律儀家，終不盲聾、瘖瘂、攣躄、根支殘缺、背僂、癲癎、癰疽、疥癩、痔瘻、惡瘡，不長不短，亦不黧黑，及無種種穢惡瘡病。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！若菩薩摩訶薩如是學時，決定不墮地獄、傍生、剡魔鬼界，決定不生邊地、達絮、蔑隷車中，決定不生旃茶羅家、補羯娑家，及餘種種貧窮、下賤、不律儀家，終不盲聾、瘖瘂、攣躄、根支殘缺、背僂、癲癎、癰疽、疥癩、痔瘻、惡瘡，不長不短，亦不黧黑，及無種種穢惡瘡病。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩如是學時，生生常得眷屬圓滿，形貌端嚴，言詞威肅，眾人愛敬，所生之處離害生命乃至邪見，終不攝受虛妄邪法，不以邪法而自活命，亦不攝受破戒、惡見、謗法有情以為親友。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！若菩薩摩訶薩如是學時，生生常得眷屬圓滿，形貌端嚴，言詞威肅，眾人愛敬，所生之處離害生命乃至邪見，終不攝受虛妄邪法，不以邪法而自活命，亦不攝受破戒、惡見、謗法有情以為親友。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩如是學時，終不生於耽樂少慧長壽天處。所以者何？是菩薩摩訶薩成就方便善巧勢力，由此方便善巧力故，雖能數入靜慮、無量及無色定，而不隨彼勢力受生。甚深般若波羅蜜多所攝受故，成就如是方便善巧，於諸定中雖常獲得入出自在，而不隨彼諸定勢力生長壽天，廢修菩薩殊勝妙行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！若菩薩摩訶薩如是學時，終不生於耽樂少慧長壽天處。所以者何？是菩薩摩訶薩成就方便善巧勢力，由此方便善巧力故，雖能數入靜慮、無量及無色定，而不隨彼勢力受生。甚深般若波羅蜜多所攝受故，成就如是方便善巧，於諸定中雖常獲得入出自在，而不隨彼諸定勢力生長壽天，廢修菩薩殊勝妙行。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩如是學時，於佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨及十八佛不共法等無量無邊諸佛妙法，皆得清淨。由清淨故，不墮聲聞、獨覺等地。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！若菩薩摩訶薩如是學時，於佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨及十八佛不共法等無量無邊諸佛妙法，皆得清淨。由清淨故，不墮聲聞、獨覺等地。」

爾時，具壽善現白佛言：「世尊！若一切法本性清淨，諸菩薩摩訶薩云何復於諸佛妙法而得清淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，具壽善現白佛言：「世尊！若一切法本性清淨，諸菩薩摩訶薩云何復於諸佛妙法而得清淨？」

佛告善現：「如是！如是！如汝所說。諸法本來自性清淨。是菩薩摩訶薩於一切法本性淨中，精勤修學甚深般若波羅蜜多，如實通達，無沒無滯，遠離一切煩惱染著，故說菩薩復得清淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「如是！如是！如汝所說。諸法本來自性清淨。是菩薩摩訶薩於一切法本性淨中，精勤修學甚深般若波羅蜜多，如實通達，無沒無滯，遠離一切煩惱染著，故說菩薩復得清淨。

「復次，善現！雖一切法本性清淨，愚夫異生不知、見、覺，是菩薩摩訶薩為欲令彼知、見、覺故，修行布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，安住內空乃至無性自性空，安住真如乃至不思議界，安住苦、集、滅、道聖諦，修行四念住乃至八聖道支，修行四靜慮、四無量、四無色定，修行八解脫乃至十遍處，修行空、無相、無願解脫門，修行極喜地乃至法雲地，修行五眼、六神通，修行佛十力乃至十八佛不共法，修行無忘失法、恒住捨性，修行一切陀羅尼門、三摩地門，修行一切智、道相智、一切相智。是菩薩摩訶薩於一切法本性清淨如是學時，於佛十力乃至十八佛不共法，及餘無量無邊佛法，皆得清淨，不墮聲聞、獨覺等地。於諸有情心行差別，皆能通達至極彼岸，善巧方便令諸有情證一切法本性清淨，證得究竟安樂涅槃。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！雖一切法本性清淨，愚夫異生不知、見、覺，是菩薩摩訶薩為欲令彼知、見、覺故，修行布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，安住內空乃至無性自性空，安住真如乃至不思議界，安住苦、集、滅、道聖諦，修行四念住乃至八聖道支，修行四靜慮、四無量、四無色定，修行八解脫乃至十遍處，修行空、無相、無願解脫門，修行極喜地乃至法雲地，修行五眼、六神通，修行佛十力乃至十八佛不共法，修行無忘失法、恒住捨性，修行一切陀羅尼門、三摩地門，修行一切智、道相智、一切相智。是菩薩摩訶薩於一切法本性清淨如是學時，於佛十力乃至十八佛不共法，及餘無量無邊佛法，皆得清淨，不墮聲聞、獨覺等地。於諸有情心行差別，皆能通達至極彼岸，善巧方便令諸有情證一切法本性清淨，證得究竟安樂涅槃。

「善現當知！譬如大地少處出生金銀等寶，多處出生沙石瓦礫，諸有情類亦復如是，少分能學甚深般若波羅蜜多，謂住大乘諸菩薩眾，多學聲聞、獨覺地法，謂求自利中下乘者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！譬如大地少處出生金銀等寶，多處出生沙石瓦礫，諸有情類亦復如是，少分能學甚深般若波羅蜜多，謂住大乘諸菩薩眾，多學聲聞、獨覺地法，謂求自利中下乘者。

「善現當知！譬如人趣少分能修轉輪王業，多分受行小國王業，諸有情類亦復如是，少分能修一切智智道，多分受行聲聞、獨覺道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！譬如人趣少分能修轉輪王業，多分受行小國王業，諸有情類亦復如是，少分能修一切智智道，多分受行聲聞、獨覺道。

「善現當知！求趣無上正等菩提諸菩薩眾，少證無上正等菩提，多墮聲聞及獨覺地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！求趣無上正等菩提諸菩薩眾，少證無上正等菩提，多墮聲聞及獨覺地。

「善現當知！住菩薩乘補特伽羅，若不遠離甚深般若波羅蜜多方便善巧，定能趣入不退轉地。若有遠離甚深般若波羅蜜多方便善巧，定於無上正等菩提當有退轉。是故菩薩摩訶薩眾欲得菩薩不退轉地，欲入菩薩不退轉數，當勤修學甚深般若波羅蜜多方便善巧無得暫廢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！住菩薩乘補特伽羅，若不遠離甚深般若波羅蜜多方便善巧，定能趣入不退轉地。若有遠離甚深般若波羅蜜多方便善巧，定於無上正等菩提當有退轉。是故菩薩摩訶薩眾欲得菩薩不退轉地，欲入菩薩不退轉數，當勤修學甚深般若波羅蜜多方便善巧無得暫廢。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩如是修學甚深般若波羅蜜多方便善巧，終不發起慳貪、破戒、忿恚、懈怠、散動、惡慧俱行之心，亦不發起貪欲、瞋恚、愚癡、憍慢俱行之心，亦不發起放逸、謬誤及餘過失俱行之心，亦不發起執著色、受、想、行、識俱行之心，亦不發起執著眼處乃至意處俱行之心，亦不發起執著色處乃至法處俱行之心，亦不發起執著眼界乃至意界俱行之心，亦不發起執著色界乃至法界俱行之心，亦不發起執著眼識界乃至意識界俱行之心，亦不發起執著眼觸乃至意觸俱行之心，亦不發起執著眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受俱行之心，亦不發起執著地界乃至識界俱行之心，亦不發起執著無明乃至老死俱行之心，亦不發起執著布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多俱行之心，亦不發起執著內空乃至無性自性空俱行之心，亦不發起執著真如乃至不思議界俱行之心，亦不發起執著苦、集、滅、道聖諦俱行之心，亦不發起執著四靜慮、四無量、四無色定俱行之心，亦不發起執著八解脫乃至十遍處俱行之心，亦不發起執著四念住乃至八聖道支俱行之心，亦不發起執著空、無相、無願解脫門俱行之心，亦不發起執著淨觀地乃至如來地俱行之心，亦不發起執著極喜地乃至法雲地俱行之心，亦不發起執著五眼、六神通俱行之心，亦不發起執著如來十力乃至十八佛不共法俱行之心，亦不發起執著三十二相、八十隨好俱行之心，亦不發起執著無忘失法、恒住捨性俱行之心，亦不發起執著陀羅尼門、三摩地門俱行之心，亦不發起執著一切智、道相智、一切相智俱行之心，亦不發起執著預流果乃至獨覺菩提俱行之心，亦不發起執著一切菩薩摩訶薩行俱行之心，亦不發起執著諸佛無上正等菩提俱行之心。所以者何？是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多方便善巧，不見有法是可得者，無所得故，不起執著色等諸法俱行之心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！若菩薩摩訶薩如是修學甚深般若波羅蜜多方便善巧，終不發起慳貪、破戒、忿恚、懈怠、散動、惡慧俱行之心，亦不發起貪欲、瞋恚、愚癡、憍慢俱行之心，亦不發起放逸、謬誤及餘過失俱行之心，亦不發起執著色、受、想、行、識俱行之心，亦不發起執著眼處乃至意處俱行之心，亦不發起執著色處乃至法處俱行之心，亦不發起執著眼界乃至意界俱行之心，亦不發起執著色界乃至法界俱行之心，亦不發起執著眼識界乃至意識界俱行之心，亦不發起執著眼觸乃至意觸俱行之心，亦不發起執著眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受俱行之心，亦不發起執著地界乃至識界俱行之心，亦不發起執著無明乃至老死俱行之心，亦不發起執著布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多俱行之心，亦不發起執著內空乃至無性自性空俱行之心，亦不發起執著真如乃至不思議界俱行之心，亦不發起執著苦、集、滅、道聖諦俱行之心，亦不發起執著四靜慮、四無量、四無色定俱行之心，亦不發起執著八解脫乃至十遍處俱行之心，亦不發起執著四念住乃至八聖道支俱行之心，亦不發起執著空、無相、無願解脫門俱行之心，亦不發起執著淨觀地乃至如來地俱行之心，亦不發起執著極喜地乃至法雲地俱行之心，亦不發起執著五眼、六神通俱行之心，亦不發起執著如來十力乃至十八佛不共法俱行之心，亦不發起執著三十二相、八十隨好俱行之心，亦不發起執著無忘失法、恒住捨性俱行之心，亦不發起執著陀羅尼門、三摩地門俱行之心，亦不發起執著一切智、道相智、一切相智俱行之心，亦不發起執著預流果乃至獨覺菩提俱行之心，亦不發起執著一切菩薩摩訶薩行俱行之心，亦不發起執著諸佛無上正等菩提俱行之心。所以者何？是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多方便善巧，不見有法是可得者，無所得故，不起執著色等諸法俱行之心。