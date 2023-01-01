大般若波羅蜜多經卷第四百五十四三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大般若波羅蜜多經卷第四百五十四三藏法師玄奘奉 詔譯

第二分增上慢品第六十之三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二分增上慢品第六十之三

「復次，善現！於意云何？假使於此南贍部洲諸有情類皆得人身，得人身已發心修學諸菩薩行，皆證無上正等菩提。有善男子、善女人等盡其壽量以諸世間上妙樂具，供養恭敬、尊重讚歎此諸如來、應、正等覺，復持如是所集善根，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提。是善男子、善女人等由此因緣得福多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！於意云何？假使於此南贍部洲諸有情類皆得人身，得人身已發心修學諸菩薩行，皆證無上正等菩提。有善男子、善女人等盡其壽量以諸世間上妙樂具，供養恭敬、尊重讚歎此諸如來、應、正等覺，復持如是所集善根，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提。是善男子、善女人等由此因緣得福多不？」

善現對曰：「甚多！世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現對曰：「甚多！世尊！」

佛告善現：「若善男子、善女人等，於大眾中宣說如是甚深般若波羅蜜多，施設建立分別開示令其易了，及住如是甚深般若波羅蜜多相應作意。此善男子、善女人等由是因緣所獲功德，甚多於前無量無數。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「若善男子、善女人等，於大眾中宣說如是甚深般若波羅蜜多，施設建立分別開示令其易了，及住如是甚深般若波羅蜜多相應作意。此善男子、善女人等由是因緣所獲功德，甚多於前無量無數。

「復次，善現！於意云何？如是乃至假使三千大千世界諸有情類皆得人身，得人身已發心修學諸菩薩行，皆證無上正等菩提。有善男子、善女人等盡其壽量，以諸世間上妙樂具，供養恭敬、尊重讚歎此諸如來、應、正等覺，復持如是所集善根，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提。是善男子、善女人等由此因緣得福多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！於意云何？如是乃至假使三千大千世界諸有情類皆得人身，得人身已發心修學諸菩薩行，皆證無上正等菩提。有善男子、善女人等盡其壽量，以諸世間上妙樂具，供養恭敬、尊重讚歎此諸如來、應、正等覺，復持如是所集善根，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提。是善男子、善女人等由此因緣得福多不？」

善現對曰：「甚多！世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現對曰：「甚多！世尊！」

佛告善現：「若善男子、善女人等，於大眾中宣說如是甚深般若波羅蜜多，施設建立分別開示令其易了，及住如是甚深般若波羅蜜多相應作意，此善男子、善女人等由是因緣所獲功德，甚多於前無量無數。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「若善男子、善女人等，於大眾中宣說如是甚深般若波羅蜜多，施設建立分別開示令其易了，及住如是甚深般若波羅蜜多相應作意，此善男子、善女人等由是因緣所獲功德，甚多於前無量無數。

「復次，善現！於意云何？假使於此南贍部洲諸有情類，非前非後皆得人身。有善男子、善女人等，方便教導，皆令安住十善業道、或四靜慮、或四無量、或四無色定、或五神通、或預流果、或一來果、或不還果、或阿羅漢果、或獨覺菩提、或復無上正等菩提，復持如是教導善根，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提。是善男子、善女人等由此因緣得福多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！於意云何？假使於此南贍部洲諸有情類，非前非後皆得人身。有善男子、善女人等，方便教導，皆令安住十善業道、或四靜慮、或四無量、或四無色定、或五神通、或預流果、或一來果、或不還果、或阿羅漢果、或獨覺菩提、或復無上正等菩提，復持如是教導善根，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提。是善男子、善女人等由此因緣得福多不？」

善現對曰：「甚多！世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現對曰：「甚多！世尊！」

佛告善現：「若善男子、善女人等，於大眾中宣說如是甚深般若波羅蜜多，施設建立分別開示令其易了，及正安住一切智智相應作意。此善男子、善女人等由是因緣所獲功德，甚多於前無量無數。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「若善男子、善女人等，於大眾中宣說如是甚深般若波羅蜜多，施設建立分別開示令其易了，及正安住一切智智相應作意。此善男子、善女人等由是因緣所獲功德，甚多於前無量無數。

「復次，善現！於意云何？如是乃至假使三千大千世界諸有情類，非前非後皆得人身。有善男子、善女人等，方便教導皆令安住十善業道、或四靜慮、或四無量、或四無色定、或五神通、或預流果、或一來果、或不還果、或阿羅漢果、或獨覺菩提、或復無上正等菩提，復持如是教導善根，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提。是善男子、善女人等由此因緣得福多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！於意云何？如是乃至假使三千大千世界諸有情類，非前非後皆得人身。有善男子、善女人等，方便教導皆令安住十善業道、或四靜慮、或四無量、或四無色定、或五神通、或預流果、或一來果、或不還果、或阿羅漢果、或獨覺菩提、或復無上正等菩提，復持如是教導善根，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提。是善男子、善女人等由此因緣得福多不？」

善現對曰：「甚多！世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現對曰：「甚多！世尊！」

佛告善現：「若善男子、善女人等，於大眾中宣說如是甚深般若波羅蜜多，施設建立分別開示令其易了，及正安住一切智智相應作意。此善男子、善女人等由是因緣所獲功德，甚多於前無量無數。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「若善男子、善女人等，於大眾中宣說如是甚深般若波羅蜜多，施設建立分別開示令其易了，及正安住一切智智相應作意。此善男子、善女人等由是因緣所獲功德，甚多於前無量無數。

「善現！當知是菩薩摩訶薩，由此精進增上威力，到諸有情福田彼岸。所以者何？是菩薩摩訶薩於法精進增上威力，一切有情無能及者，唯除如來、應、正等覺。何以故？善現！是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，見諸有情無利樂者，起大慈心，非諸聲聞、獨覺所得；見諸有情有衰苦者，起大悲心，非諸聲聞、獨覺所得；見諸有情得利樂者，起大喜心，非諸聲聞、獨覺所得；見諸有情離性離相，起大捨心，非諸聲聞、獨覺所得。善現！是菩薩摩訶薩雖於有情平等發起大慈、大悲、大喜、大捨，而於一切無所執著，不同異生、聲聞、獨覺隨有所得起執著心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！當知是菩薩摩訶薩，由此精進增上威力，到諸有情福田彼岸。所以者何？是菩薩摩訶薩於法精進增上威力，一切有情無能及者，唯除如來、應、正等覺。何以故？善現！是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，見諸有情無利樂者，起大慈心，非諸聲聞、獨覺所得；見諸有情有衰苦者，起大悲心，非諸聲聞、獨覺所得；見諸有情得利樂者，起大喜心，非諸聲聞、獨覺所得；見諸有情離性離相，起大捨心，非諸聲聞、獨覺所得。善現！是菩薩摩訶薩雖於有情平等發起大慈、大悲、大喜、大捨，而於一切無所執著，不同異生、聲聞、獨覺隨有所得起執著心。

「善現！是菩薩摩訶薩雖於有情平等發起慈、悲、喜、捨，然與捨心非恒共住，常為饒益所化有情無暫捨故。善現！是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多得大光明。謂得布施波羅蜜多大光明故，亦得淨戒波羅蜜多大光明故，亦得安忍波羅蜜多大光明故，亦得精進波羅蜜多大光明故，亦得靜慮波羅蜜多大光明故，亦得般若波羅蜜多大光明故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩雖於有情平等發起慈、悲、喜、捨，然與捨心非恒共住，常為饒益所化有情無暫捨故。善現！是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多得大光明。謂得布施波羅蜜多大光明故，亦得淨戒波羅蜜多大光明故，亦得安忍波羅蜜多大光明故，亦得精進波羅蜜多大光明故，亦得靜慮波羅蜜多大光明故，亦得般若波羅蜜多大光明故。

「善現！是菩薩摩訶薩雖未證得一切智智，而於無上正等菩提得不退轉故，至有情福田彼岸，堪受一切衣服、飲食、床座、醫藥諸資生具。善現！是菩薩摩訶薩恒住般若波羅蜜多相應作意故，能畢竟報施主恩，亦能親近一切智智。是故，善現！若菩薩摩訶薩欲不虛受國王大臣及餘有情所有信施，欲示有情真淨道路，欲為有情作大明照，欲脫有情三界牢獄，欲施有情清淨法眼，欲拔有情出生死海，欲與有情作大洲渚，欲惠有情究竟安樂，應常安住甚深般若波羅蜜多相應作意。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩雖未證得一切智智，而於無上正等菩提得不退轉故，至有情福田彼岸，堪受一切衣服、飲食、床座、醫藥諸資生具。善現！是菩薩摩訶薩恒住般若波羅蜜多相應作意故，能畢竟報施主恩，亦能親近一切智智。是故，善現！若菩薩摩訶薩欲不虛受國王大臣及餘有情所有信施，欲示有情真淨道路，欲為有情作大明照，欲脫有情三界牢獄，欲施有情清淨法眼，欲拔有情出生死海，欲與有情作大洲渚，欲惠有情究竟安樂，應常安住甚深般若波羅蜜多相應作意。

「善現！若菩薩摩訶薩能常安住甚深般若波羅蜜多相應作意，諸有所說皆說般若波羅蜜多相應之法，既說般若波羅蜜多相應法已，復能如理思惟般若波羅蜜多相應之法。善現！是菩薩摩訶薩恒住般若波羅蜜多相應作意，諸餘作意於其中間無容暫起。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩能常安住甚深般若波羅蜜多相應作意，諸有所說皆說般若波羅蜜多相應之法，既說般若波羅蜜多相應法已，復能如理思惟般若波羅蜜多相應之法。善現！是菩薩摩訶薩恒住般若波羅蜜多相應作意，諸餘作意於其中間無容暫起。

「善現！是菩薩摩訶薩晝夜精進，安住般若波羅蜜多相應作意無時暫捨。譬如有人先未曾有末尼珠寶，後時遇得，歡喜自慶，藏固不謹遇緣還失，生大愁憂常懷歎惜，未曾離念思當何計還得此珠。彼人由是相應作意，緣此寶珠不離心首。諸菩薩摩訶薩亦復如是，恒時安住甚深般若波羅蜜多相應作意。若離般若波羅蜜多相應作意，則為喪失一切智智相應作意。是故，善現！諸菩薩摩訶薩應常安住甚深般若波羅蜜多相應作意。若常安住甚深般若波羅蜜多相應作意，則不喪失一切智智相應作意。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩晝夜精進，安住般若波羅蜜多相應作意無時暫捨。譬如有人先未曾有末尼珠寶，後時遇得，歡喜自慶，藏固不謹遇緣還失，生大愁憂常懷歎惜，未曾離念思當何計還得此珠。彼人由是相應作意，緣此寶珠不離心首。諸菩薩摩訶薩亦復如是，恒時安住甚深般若波羅蜜多相應作意。若離般若波羅蜜多相應作意，則為喪失一切智智相應作意。是故，善現！諸菩薩摩訶薩應常安住甚深般若波羅蜜多相應作意。若常安住甚深般若波羅蜜多相應作意，則不喪失一切智智相應作意。」

爾時，具壽善現白佛言：「世尊！一切作意自性皆空，一切作意自性皆離，諸法亦爾。於一切法皆自性空、自性離中，若菩薩摩訶薩、若般若波羅蜜多、若一切智智、若諸作意皆不可得，云何如來、應、正等覺勸諸菩薩摩訶薩眾，不離般若波羅蜜多相應作意，亦令不離一切智智相應作意？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，具壽善現白佛言：「世尊！一切作意自性皆空，一切作意自性皆離，諸法亦爾。於一切法皆自性空、自性離中，若菩薩摩訶薩、若般若波羅蜜多、若一切智智、若諸作意皆不可得，云何如來、應、正等覺勸諸菩薩摩訶薩眾，不離般若波羅蜜多相應作意，亦令不離一切智智相應作意？」

佛告善現：「若菩薩摩訶薩知一切法、一切作意皆自性空，皆自性離。如是空、離，非聲聞作，非獨覺作，非菩薩作，非如來作，亦非餘作。然一切法法定、法住、法性、法界、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、虛空界、真如、實際、不思議界，法爾常住。是菩薩摩訶薩即為不離甚深般若波羅蜜多相應作意，亦為不離一切智智相應作意。所以者何？甚深般若波羅蜜多、一切智智及諸作意皆自性空，皆自性離。如是空、離無增無減，能正通達名為不離。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「若菩薩摩訶薩知一切法、一切作意皆自性空，皆自性離。如是空、離，非聲聞作，非獨覺作，非菩薩作，非如來作，亦非餘作。然一切法法定、法住、法性、法界、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、虛空界、真如、實際、不思議界，法爾常住。是菩薩摩訶薩即為不離甚深般若波羅蜜多相應作意，亦為不離一切智智相應作意。所以者何？甚深般若波羅蜜多、一切智智及諸作意皆自性空，皆自性離。如是空、離無增無減，能正通達名為不離。」

具壽善現復白佛言：「若深般若波羅蜜多亦自性空、自性離者，云何菩薩摩訶薩眾修證般若波羅蜜多平等性已，便得無上正等菩提？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「若深般若波羅蜜多亦自性空、自性離者，云何菩薩摩訶薩眾修證般若波羅蜜多平等性已，便得無上正等菩提？」

佛告善現：「諸菩薩摩訶薩修證般若波羅蜜多平等性時，非諸佛法有增有減，亦非諸法法定、法住、法性、法界、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、虛空界、真如、實際、不思議界有增有減。何以故？甚深般若波羅蜜多非一、非二、非三、非四，亦非多故。善現！若菩薩摩訶薩聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心不驚、不恐、不怖、不沈、不沒、亦不生疑，是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多已得究竟，安住菩薩不退轉地，疾證無上正等菩提，普為有情作大饒益。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「諸菩薩摩訶薩修證般若波羅蜜多平等性時，非諸佛法有增有減，亦非諸法法定、法住、法性、法界、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、虛空界、真如、實際、不思議界有增有減。何以故？甚深般若波羅蜜多非一、非二、非三、非四，亦非多故。善現！若菩薩摩訶薩聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心不驚、不恐、不怖、不沈、不沒、亦不生疑，是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多已得究竟，安住菩薩不退轉地，疾證無上正等菩提，普為有情作大饒益。」

爾時，具壽善現復白佛言：「世尊！為即深般若波羅蜜多空虛、非有、不自在性、不堅實性，能行深般若波羅蜜多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，具壽善現復白佛言：「世尊！為即深般若波羅蜜多空虛、非有、不自在性、不堅實性，能行深般若波羅蜜多不？」

「不爾！善現！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不爾！善現！」

「世尊！為離深般若波羅蜜多空虛、非有、不自在性、不堅實性有法可得，能行深般若波羅蜜多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！為離深般若波羅蜜多空虛、非有、不自在性、不堅實性有法可得，能行深般若波羅蜜多不？」

「不爾！善現！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不爾！善現！」

「世尊！為即深般若波羅蜜多，能行深般若波羅蜜多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！為即深般若波羅蜜多，能行深般若波羅蜜多不？」

「不爾！善現！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不爾！善現！」

「世尊！為離深般若波羅蜜多有法可得，能行深般若波羅蜜多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！為離深般若波羅蜜多有法可得，能行深般若波羅蜜多不？」

「不爾！善現！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不爾！善現！」

「世尊！為即空性能行空不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！為即空性能行空不？」

「不爾！善現！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不爾！善現！」

「世尊！為離空性有法可得能行空不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！為離空性有法可得能行空不？」

「不爾！善現！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不爾！善現！」

「世尊！為即色、受、想、行、識，能行深般若波羅蜜多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！為即色、受、想、行、識，能行深般若波羅蜜多不？」

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「世尊！為離色、受、想、行、識有法可得，能行深般若波羅蜜多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！為離色、受、想、行、識有法可得，能行深般若波羅蜜多不？」

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「世尊！為即眼處乃至意處，能行深般若波羅蜜多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！為即眼處乃至意處，能行深般若波羅蜜多不？」

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「世尊！為離眼處乃至意處有法可得，能行深般若波羅蜜多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！為離眼處乃至意處有法可得，能行深般若波羅蜜多不？」

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「世尊！為即色處乃至法處，能行深般若波羅蜜多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！為即色處乃至法處，能行深般若波羅蜜多不？」

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「世尊！為離色處乃至法處有法可得，能行深般若波羅蜜多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！為離色處乃至法處有法可得，能行深般若波羅蜜多不？」

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「世尊！為即眼界乃至意界，能行深般若波羅蜜多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！為即眼界乃至意界，能行深般若波羅蜜多不？」

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「世尊！為離眼界乃至意界有法可得，能行深般若波羅蜜多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！為離眼界乃至意界有法可得，能行深般若波羅蜜多不？」

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「世尊！為即色界乃至法界，能行深般若波羅蜜多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！為即色界乃至法界，能行深般若波羅蜜多不？」

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「世尊！為離色界乃至法界有法可得，能行深般若波羅蜜多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！為離色界乃至法界有法可得，能行深般若波羅蜜多不？」

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「世尊！為即眼識界乃至意識界，能行深般若波羅蜜多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！為即眼識界乃至意識界，能行深般若波羅蜜多不？」

「不爾！善現！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不爾！善現！」

「世尊！為離眼識界乃至意識界有法可得，能行深般若波羅蜜多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！為離眼識界乃至意識界有法可得，能行深般若波羅蜜多不？」

「不爾！善現！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不爾！善現！」

「世尊！為即眼觸乃至意觸，能行深般若波羅蜜多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！為即眼觸乃至意觸，能行深般若波羅蜜多不？」

「不爾！善現！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不爾！善現！」

「世尊！為離眼觸乃至意觸有法可得，能行深般若波羅蜜多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！為離眼觸乃至意觸有法可得，能行深般若波羅蜜多不？」

「不爾！善現！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不爾！善現！」

「世尊！為即眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受，能行深般若波羅蜜多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！為即眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受，能行深般若波羅蜜多不？」

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「世尊！為離眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受有法可得，能行深般若波羅蜜多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！為離眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受有法可得，能行深般若波羅蜜多不？」

「不爾！善現！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不爾！善現！」

「世尊！為即地界乃至識界，能行深般若波羅蜜多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！為即地界乃至識界，能行深般若波羅蜜多不？」

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「世尊！為離地界乃至識界有法可得，能行深般若波羅蜜多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！為離地界乃至識界有法可得，能行深般若波羅蜜多不？」

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「世尊！為即因緣乃至增上緣，能行深般若波羅蜜多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！為即因緣乃至增上緣，能行深般若波羅蜜多不？」

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「世尊！為離因緣乃至增上緣有法可得，能行深般若波羅蜜多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！為離因緣乃至增上緣有法可得，能行深般若波羅蜜多不？」

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「世尊！為即無明乃至老死，能行深般若波羅蜜多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！為即無明乃至老死，能行深般若波羅蜜多不？」

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「世尊！為即布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，能行深般若波羅蜜多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！為即布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，能行深般若波羅蜜多不？」

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「世尊！為離布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多有法可得，能行深般若波羅蜜多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！為離布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多有法可得，能行深般若波羅蜜多不？」

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「世尊！為即內空乃至無性自性空，能行深般若波羅蜜多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！為即內空乃至無性自性空，能行深般若波羅蜜多不？」

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「世尊！為即苦、集、滅、道聖諦，能行深般若波羅蜜多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！為即苦、集、滅、道聖諦，能行深般若波羅蜜多不？」

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「世尊！為即四靜慮、四無量、四無色定，能行深般若波羅蜜多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！為即四靜慮、四無量、四無色定，能行深般若波羅蜜多不？」

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「世尊！為即八解脫乃至十遍處，能行深般若波羅蜜多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！為即八解脫乃至十遍處，能行深般若波羅蜜多不？」

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「世尊！為離八解脫乃至十遍處有法可得，能行深般若波羅蜜多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！為離八解脫乃至十遍處有法可得，能行深般若波羅蜜多不？」

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「世尊！為即四念住乃至八聖道支，能行深般若波羅蜜多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！為即四念住乃至八聖道支，能行深般若波羅蜜多不？」

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「世尊！為離四念住乃至八聖道支有法可得，能行深般若波羅蜜多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！為離四念住乃至八聖道支有法可得，能行深般若波羅蜜多不？」

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「世尊！為即空、無相、無願解脫門，能行深般若波羅蜜多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！為即空、無相、無願解脫門，能行深般若波羅蜜多不？」

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「世尊！為離空、無相、無願解脫門有法可得，能行深般若波羅蜜多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！為離空、無相、無願解脫門有法可得，能行深般若波羅蜜多不？」

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「世尊！為即淨觀地乃至如來地，能行深般若波羅蜜多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！為即淨觀地乃至如來地，能行深般若波羅蜜多不？」

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「世尊！為離淨觀地乃至如來地有法可得，能行深般若波羅蜜多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！為離淨觀地乃至如來地有法可得，能行深般若波羅蜜多不？」

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「世尊！為即極喜地乃至法雲地，能行深般若波羅蜜多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！為即極喜地乃至法雲地，能行深般若波羅蜜多不？」

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「世尊！為離極喜地乃至法雲地有法可得，能行深般若波羅蜜多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！為離極喜地乃至法雲地有法可得，能行深般若波羅蜜多不？」

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「世尊！為即一切陀羅尼門、三摩地門，能行深般若波羅蜜多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！為即一切陀羅尼門、三摩地門，能行深般若波羅蜜多不？」

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「世尊！為離一切陀羅尼門、三摩地門有法可得，能行深般若波羅蜜多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！為離一切陀羅尼門、三摩地門有法可得，能行深般若波羅蜜多不？」

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「世尊！為即五眼、六神通，能行深般若波羅蜜多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！為即五眼、六神通，能行深般若波羅蜜多不？」

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「世尊！為離五眼、六神通有法可得，能行深般若波羅蜜多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！為離五眼、六神通有法可得，能行深般若波羅蜜多不？」

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「世尊！為即如來十力乃至十八佛不共法，能行深般若波羅蜜多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！為即如來十力乃至十八佛不共法，能行深般若波羅蜜多不？」

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「世尊！為離如來十力乃至十八佛不共法有法可得，能行深般若波羅蜜多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！為離如來十力乃至十八佛不共法有法可得，能行深般若波羅蜜多不？」

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「世尊！為即三十二相、八十隨好，能行深般若波羅蜜多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！為即三十二相、八十隨好，能行深般若波羅蜜多不？」

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「世尊！為離三十二相、八十隨好有法可得，能行深般若波羅蜜多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！為離三十二相、八十隨好有法可得，能行深般若波羅蜜多不？」

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「世尊！為即無忘失法、恒住捨性，能行深般若波羅蜜多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！為即無忘失法、恒住捨性，能行深般若波羅蜜多不？」

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「世尊！為離無忘失法、恒住捨性有法可得，能行深般若波羅蜜多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！為離無忘失法、恒住捨性有法可得，能行深般若波羅蜜多不？」

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「世尊！為即預流果乃至獨覺菩提，能行深般若波羅蜜多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！為即預流果乃至獨覺菩提，能行深般若波羅蜜多不？」

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「世尊！為離預流果乃至獨覺菩提有法可得，能行深般若波羅蜜多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！為離預流果乃至獨覺菩提有法可得，能行深般若波羅蜜多不？」

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「世尊！為即一切菩薩摩訶薩行、諸佛無上正等菩提，能行深般若波羅蜜多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！為即一切菩薩摩訶薩行、諸佛無上正等菩提，能行深般若波羅蜜多不？」

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「世尊！為離一切菩薩摩訶薩行、諸佛無上正等菩提有法可得，能行深般若波羅蜜多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！為離一切菩薩摩訶薩行、諸佛無上正等菩提有法可得，能行深般若波羅蜜多不？」

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「世尊！為即一切智、道相智、一切相智，能行深般若波羅蜜多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！為即一切智、道相智、一切相智，能行深般若波羅蜜多不？」

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「世尊！為離一切智、道相智、一切相智有法可得，能行深般若波羅蜜多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！為離一切智、道相智、一切相智有法可得，能行深般若波羅蜜多不？」

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「世尊！為即色、受、想、行、識空虛、非有、不自在性、不堅實性，能行深般若波羅蜜多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！為即色、受、想、行、識空虛、非有、不自在性、不堅實性，能行深般若波羅蜜多不？」

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「世尊！為離色、受、想、行、識空虛、非有、不自在性、不堅實性有法可得，能行深般若波羅蜜多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！為離色、受、想、行、識空虛、非有、不自在性、不堅實性有法可得，能行深般若波羅蜜多不？」

「不爾！善現！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不爾！善現！」

「世尊！如是乃至為即一切智、道相智、一切相智空虛、非有、不自在性、不堅實性，能行深般若波羅蜜多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！如是乃至為即一切智、道相智、一切相智空虛、非有、不自在性、不堅實性，能行深般若波羅蜜多不？」

「不爾！善現！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不爾！善現！」

「世尊！為離一切智、道相智、一切相智空虛、非有、不自在性、不堅實性有法可得，能行深般若波羅蜜多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！為離一切智、道相智、一切相智空虛、非有、不自在性、不堅實性有法可得，能行深般若波羅蜜多不？」

「不爾！善現！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不爾！善現！」

「世尊！為即色、受、想、行、識真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界，能行深般若波羅蜜多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！為即色、受、想、行、識真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界，能行深般若波羅蜜多不？」

「不爾！善現！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不爾！善現！」

「世尊！為離色、受、想、行、識真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界有法可得，能行深般若波羅蜜多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！為離色、受、想、行、識真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界有法可得，能行深般若波羅蜜多不？」

「不爾！善現！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不爾！善現！」

「世尊！如是乃至為即一切智、道相智、一切相智真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界，能行深般若波羅蜜多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！如是乃至為即一切智、道相智、一切相智真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界，能行深般若波羅蜜多不？」

「不爾！善現！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不爾！善現！」

「世尊！為離一切智、道相智、一切相智真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界有法可得，能行深般若波羅蜜多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！為離一切智、道相智、一切相智真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界有法可得，能行深般若波羅蜜多不？」

「不爾！善現！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不爾！善現！」

「世尊！若如是諸法皆不能行深般若波羅蜜多，諸菩薩摩訶薩云何能行深般若波羅蜜多？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！若如是諸法皆不能行深般若波羅蜜多，諸菩薩摩訶薩云何能行深般若波羅蜜多？」

佛告善現：「於意云何？汝見有法能行深般若波羅蜜多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「於意云何？汝見有法能行深般若波羅蜜多不？」

善現對曰：「不也！世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現對曰：「不也！世尊！」

佛告善現：「於意云何？汝見深般若波羅蜜多是菩薩摩訶薩所行處不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「於意云何？汝見深般若波羅蜜多是菩薩摩訶薩所行處不？」

善現對曰：「不也！世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現對曰：「不也！世尊！」

佛告善現：「於意云何？汝所不見法，是法可得不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「於意云何？汝所不見法，是法可得不？」

善現對曰：「不也！世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現對曰：「不也！世尊！」

佛告善現：「於意云何？不可得法有生滅不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「於意云何？不可得法有生滅不？」

善現對曰：「不也！世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現對曰：「不也！世尊！」

佛告善現：「如汝所見諸法法性，即是菩薩摩訶薩眾無生法忍。若菩薩摩訶薩成就如是無生法忍，便為諸佛授與無上正等菩提不退轉記。是菩薩摩訶薩於佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨及十八佛不共法等，無量無邊殊勝功德，號能精進如實行者。若能如是精進修行，不得無上正等菩提、一切相智、大智、妙智，無有是處。所以者何？是菩薩摩訶薩既已證得無生法忍，乃至無上正等菩提，於所得法常無退減。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「如汝所見諸法法性，即是菩薩摩訶薩眾無生法忍。若菩薩摩訶薩成就如是無生法忍，便為諸佛授與無上正等菩提不退轉記。是菩薩摩訶薩於佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨及十八佛不共法等，無量無邊殊勝功德，號能精進如實行者。若能如是精進修行，不得無上正等菩提、一切相智、大智、妙智，無有是處。所以者何？是菩薩摩訶薩既已證得無生法忍，乃至無上正等菩提，於所得法常無退減。」

具壽善現復白佛言：「世尊！諸菩薩摩訶薩為以一切法無生性，得佛無上正等菩提不退轉記不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「世尊！諸菩薩摩訶薩為以一切法無生性，得佛無上正等菩提不退轉記不？」

「不爾！善現！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不爾！善現！」

「世尊！諸菩薩摩訶薩為以一切法生性，得佛無上正等菩提不退轉記不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！諸菩薩摩訶薩為以一切法生性，得佛無上正等菩提不退轉記不？」

「不爾！善現！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不爾！善現！」

「世尊！諸菩薩摩訶薩為以一切法生無生性，得佛無上正等菩提不退轉記不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！諸菩薩摩訶薩為以一切法生無生性，得佛無上正等菩提不退轉記不？」

「不爾！善現！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不爾！善現！」

「世尊！諸菩薩摩訶薩為以一切法，非生非無生性，得佛無上正等菩提不退轉記不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！諸菩薩摩訶薩為以一切法，非生非無生性，得佛無上正等菩提不退轉記不？」

「不爾！善現！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不爾！善現！」

「世尊！若爾云何諸菩薩摩訶薩，得佛無上正等菩提不退轉記？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！若爾云何諸菩薩摩訶薩，得佛無上正等菩提不退轉記？」

佛告善現：「於意云何？汝見有法能得佛無上正等菩提不退轉記不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「於意云何？汝見有法能得佛無上正等菩提不退轉記不？」

善現對曰：「不也！世尊！我不見有法能得佛無上正等菩提不退轉記，亦不見法於佛無上正等菩提有能證者，證處、證時及由此證皆不可得。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現對曰：「不也！世尊！我不見有法能得佛無上正等菩提不退轉記，亦不見法於佛無上正等菩提有能證者，證處、證時及由此證皆不可得。」

佛告善現：「如是！如是！如汝所說。善現！若菩薩摩訶薩於一切法無所得時，不作是念：『我於無上正等菩提當能證得，我用是法於如是時，於如是處，證得無上正等菩提。』所以者何？善現！諸菩薩摩訶薩修行如是甚深般若波羅蜜多，無如是等一切分別。何以故？善現！甚深般若波羅蜜多一切分別皆遠離故。若起如是種種分別，非行般若波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「如是！如是！如汝所說。善現！若菩薩摩訶薩於一切法無所得時，不作是念：『我於無上正等菩提當能證得，我用是法於如是時，於如是處，證得無上正等菩提。』所以者何？善現！諸菩薩摩訶薩修行如是甚深般若波羅蜜多，無如是等一切分別。何以故？善現！甚深般若波羅蜜多一切分別皆遠離故。若起如是種種分別，非行般若波羅蜜多。」

第二分同學品第六十一之一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二分同學品第六十一之一

爾時天帝釋白佛言：「世尊！如是般若波羅蜜多，極為甚深難見難覺，不可尋思過尋思境，微密聰敏智者所證，諸相分別畢竟離故。世尊！若善男子、善女人等，於此般若波羅蜜多甚深經典，常樂聽聞、受持、讀誦、究竟通利、如理思惟、依教修行、為他正說，乃至無上正等菩提，不雜諸餘心、心所法，是善男子、善女人等非為成就少分善根，可於是中能辦斯事。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時天帝釋白佛言：「世尊！如是般若波羅蜜多，極為甚深難見難覺，不可尋思過尋思境，微密聰敏智者所證，諸相分別畢竟離故。世尊！若善男子、善女人等，於此般若波羅蜜多甚深經典，常樂聽聞、受持、讀誦、究竟通利、如理思惟、依教修行、為他正說，乃至無上正等菩提，不雜諸餘心、心所法，是善男子、善女人等非為成就少分善根，可於是中能辦斯事。」

爾時，佛告天帝釋言：「如是！如是！如汝所說。憍尸迦！若善男子、善女人等，於此般若波羅蜜多甚深經典，常樂聽聞、受持、讀誦、究竟通利、如理思惟、依教修行、為他正說，乃至無上正等菩提，不雜諸餘心、心所法，是善男子、善女人等必定成就廣大善根，當於是中能辦斯事。憍尸迦！若善男子、善女人等，假使能勸此贍部洲乃至三千大千世界諸有情類，皆令受行十善業道、若四靜慮、若四無量、若四無色定、若五神通等無量功德。有善男子、善女人等，於此般若波羅蜜多甚深經典，常樂聽聞、受持、讀誦、究竟通利、如理思惟、依教修行、為他正說，是善男子、善女人等所獲功德，勝前福聚百倍、千倍乃至鄔波尼殺曇倍。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告天帝釋言：「如是！如是！如汝所說。憍尸迦！若善男子、善女人等，於此般若波羅蜜多甚深經典，常樂聽聞、受持、讀誦、究竟通利、如理思惟、依教修行、為他正說，乃至無上正等菩提，不雜諸餘心、心所法，是善男子、善女人等必定成就廣大善根，當於是中能辦斯事。憍尸迦！若善男子、善女人等，假使能勸此贍部洲乃至三千大千世界諸有情類，皆令受行十善業道、若四靜慮、若四無量、若四無色定、若五神通等無量功德。有善男子、善女人等，於此般若波羅蜜多甚深經典，常樂聽聞、受持、讀誦、究竟通利、如理思惟、依教修行、為他正說，是善男子、善女人等所獲功德，勝前福聚百倍、千倍乃至鄔波尼殺曇倍。」

爾時，眾中有一苾芻語天帝釋言：「憍尸迦！若善男子、善女人等，於此般若波羅蜜多甚深經典攝心不亂，常樂聽聞、受持、讀誦、究竟通利、如理思惟、依教修行、為他正說，乃至無上正等菩提，不雜諸餘心、心所法。是善男子、善女人等所獲功德，勝贍部洲乃至三千大千世界諸有情類，皆共受行十善業道、若四靜慮、若四無量、若四無色定、若五神通等無量功德。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，眾中有一苾芻語天帝釋言：「憍尸迦！若善男子、善女人等，於此般若波羅蜜多甚深經典攝心不亂，常樂聽聞、受持、讀誦、究竟通利、如理思惟、依教修行、為他正說，乃至無上正等菩提，不雜諸餘心、心所法。是善男子、善女人等所獲功德，勝贍部洲乃至三千大千世界諸有情類，皆共受行十善業道、若四靜慮、若四無量、若四無色定、若五神通等無量功德。」

天帝釋言：「是善男子、善女人等，初發一念一切相智相應心時所獲功德，已勝一切滿贍部洲乃至三千大千世界諸有情類，皆共受行十善業道、若四靜慮、若四無量、若四無色定、若五神通等無量功德多百千倍。何況復能於此般若波羅蜜多甚深經典，攝心不亂，常樂聽聞、受持、讀誦、究竟通利、如理思惟、依教修行、為他正說，乃至無上正等菩提，不雜諸餘心、心所法，所獲功德不可挍量。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天帝釋言：「是善男子、善女人等，初發一念一切相智相應心時所獲功德，已勝一切滿贍部洲乃至三千大千世界諸有情類，皆共受行十善業道、若四靜慮、若四無量、若四無色定、若五神通等無量功德多百千倍。何況復能於此般若波羅蜜多甚深經典，攝心不亂，常樂聽聞、受持、讀誦、究竟通利、如理思惟、依教修行、為他正說，乃至無上正等菩提，不雜諸餘心、心所法，所獲功德不可挍量。

「苾芻當知！是善男子、善女人等功德智慧，非但勝彼滿贍部洲乃至三千大千世界諸有情類，皆共受行十善業道、四靜慮等無量功德，亦勝一切世間天、人、阿素洛等所有功德。所以者何？是善男子、善女人等速證無上正等菩提，饒益有情無邊際故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「苾芻當知！是善男子、善女人等功德智慧，非但勝彼滿贍部洲乃至三千大千世界諸有情類，皆共受行十善業道、四靜慮等無量功德，亦勝一切世間天、人、阿素洛等所有功德。所以者何？是善男子、善女人等速證無上正等菩提，饒益有情無邊際故。

「苾芻當知！是善男子、善女人等功德智慧，非但勝於世間天、人、阿素洛等所有功德，亦勝一切預流、一來、不還、阿羅漢、獨覺所有功德。所以者何？是善男子、善女人等速證無上正等菩提，饒益有情無邊際故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「苾芻當知！是善男子、善女人等功德智慧，非但勝於世間天、人、阿素洛等所有功德，亦勝一切預流、一來、不還、阿羅漢、獨覺所有功德。所以者何？是善男子、善女人等速證無上正等菩提，饒益有情無邊際故。

「苾芻當知！是善男子、善女人等功德智慧，非但勝彼一切預流、一來、不還、阿羅漢、獨覺所有功德，亦勝一切菩薩摩訶薩遠離般若波羅蜜多方便善巧，修行布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、波羅蜜多，安住內空乃至無性自性空，安住真如乃至不思議界，安住苦、集、滅、道聖諦，修行四靜慮、四無量、四無色定，修行八解脫、八勝處、九次第定、十遍處，修行四念住乃至八聖道支，修行空、無相、無願解脫門，修行極喜地乃至法雲地，修行一切陀羅尼門、三摩地門，修行五眼、六神通，修行如來十力乃至十八佛不共法，修行無忘失法、恒住捨性，修行一切智、道相智、一切相智，修行順逆十二緣起觀，嚴淨佛土、成熟有情，修諸菩薩摩訶薩行，及修無上正等覺者所有功德。何以故？是善男子、善女人等速證無上正等菩提，饒益有情無邊際故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「苾芻當知！是善男子、善女人等功德智慧，非但勝彼一切預流、一來、不還、阿羅漢、獨覺所有功德，亦勝一切菩薩摩訶薩遠離般若波羅蜜多方便善巧，修行布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、波羅蜜多，安住內空乃至無性自性空，安住真如乃至不思議界，安住苦、集、滅、道聖諦，修行四靜慮、四無量、四無色定，修行八解脫、八勝處、九次第定、十遍處，修行四念住乃至八聖道支，修行空、無相、無願解脫門，修行極喜地乃至法雲地，修行一切陀羅尼門、三摩地門，修行五眼、六神通，修行如來十力乃至十八佛不共法，修行無忘失法、恒住捨性，修行一切智、道相智、一切相智，修行順逆十二緣起觀，嚴淨佛土、成熟有情，修諸菩薩摩訶薩行，及修無上正等覺者所有功德。何以故？是善男子、善女人等速證無上正等菩提，饒益有情無邊際故。

「苾芻當知！是善男子、善女人等功德智慧，亦勝一切菩薩摩訶薩遠離方便善巧，修行般若波羅蜜多者所有功德。何以故？是善男子、善女人等速證無上正等菩提，饒益有情無邊際故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「苾芻當知！是善男子、善女人等功德智慧，亦勝一切菩薩摩訶薩遠離方便善巧，修行般若波羅蜜多者所有功德。何以故？是善男子、善女人等速證無上正等菩提，饒益有情無邊際故。

「苾芻當知！是善男子、善女人等即是菩薩摩訶薩，是菩薩摩訶薩如說修行甚深般若波羅蜜多故，不為一切世間天、人、阿素洛等，及餘菩薩、獨覺、聲聞之所勝伏，能紹一切智智種性令不斷絕，常不遠離諸佛菩薩真勝善友，不久當坐妙菩提座，降伏一切惡魔眷屬，證得無上正等菩提，拔諸有情生老病死，令得究竟寂靜安樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「苾芻當知！是善男子、善女人等即是菩薩摩訶薩，是菩薩摩訶薩如說修行甚深般若波羅蜜多故，不為一切世間天、人、阿素洛等，及餘菩薩、獨覺、聲聞之所勝伏，能紹一切智智種性令不斷絕，常不遠離諸佛菩薩真勝善友，不久當坐妙菩提座，降伏一切惡魔眷屬，證得無上正等菩提，拔諸有情生老病死，令得究竟寂靜安樂。

「苾芻當知！是菩薩摩訶薩如說修行甚深般若波羅蜜多故，常學菩薩摩訶薩眾所應學法，不學聲聞、及獨覺等所應學法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「苾芻當知！是菩薩摩訶薩如說修行甚深般若波羅蜜多故，常學菩薩摩訶薩眾所應學法，不學聲聞、及獨覺等所應學法。

「苾芻當知！是菩薩摩訶薩修行如是甚深般若波羅蜜多，常學菩薩摩訶薩眾所應學故，護世四王領己天眾來到其所，供養恭敬、尊重讚歎，作如是言：『善哉！大士！當速精進學諸菩薩摩訶薩眾所應學法，勿學聲聞及獨覺等所應學法，若如是學疾當安坐妙菩提座，證得無上正等菩提。如先如來、應、正等覺受四天王所奉四鉢，汝亦當受，如昔護世四大天王奉上四鉢，我亦當奉。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「苾芻當知！是菩薩摩訶薩修行如是甚深般若波羅蜜多，常學菩薩摩訶薩眾所應學故，護世四王領己天眾來到其所，供養恭敬、尊重讚歎，作如是言：『善哉！大士！當速精進學諸菩薩摩訶薩眾所應學法，勿學聲聞及獨覺等所應學法，若如是學疾當安坐妙菩提座，證得無上正等菩提。如先如來、應、正等覺受四天王所奉四鉢，汝亦當受，如昔護世四大天王奉上四鉢，我亦當奉。』

「苾芻當知！是菩薩摩訶薩修行如是甚深般若波羅蜜多，常學菩薩摩訶薩眾所應學故，我等天帝領己天眾來到其所，供養恭敬、尊重讚歎，作如是言：『善哉！大士！當速精進修諸菩薩摩訶薩眾所應學法，勿學聲聞及獨覺等所應學法，若如是學疾當安坐妙菩提座，證得無上正等菩提，轉妙法輪度有情眾。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「苾芻當知！是菩薩摩訶薩修行如是甚深般若波羅蜜多，常學菩薩摩訶薩眾所應學故，我等天帝領己天眾來到其所，供養恭敬、尊重讚歎，作如是言：『善哉！大士！當速精進修諸菩薩摩訶薩眾所應學法，勿學聲聞及獨覺等所應學法，若如是學疾當安坐妙菩提座，證得無上正等菩提，轉妙法輪度有情眾。』

「苾芻當知！是菩薩摩訶薩修行如是甚深般若波羅蜜多，常學菩薩摩訶薩眾所應學故，妙時分天子領時分天眾來到其所，供養恭敬、尊重讚歎，作如是言：『善哉！大士！當速精進學諸菩薩摩訶薩眾所應學法，勿學聲聞及獨覺等所應學法，若如是學疾當安坐妙菩提座，證得無上正等菩提，轉妙法輪度有情眾。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「苾芻當知！是菩薩摩訶薩修行如是甚深般若波羅蜜多，常學菩薩摩訶薩眾所應學故，妙時分天子領時分天眾來到其所，供養恭敬、尊重讚歎，作如是言：『善哉！大士！當速精進學諸菩薩摩訶薩眾所應學法，勿學聲聞及獨覺等所應學法，若如是學疾當安坐妙菩提座，證得無上正等菩提，轉妙法輪度有情眾。』

「苾芻當知！是菩薩摩訶薩修行如是甚深般若波羅蜜多，常學菩薩摩訶薩眾所應學故，妙喜足天子領喜足天眾來到其所，供養恭敬、尊重讚歎，作如是言：『善哉！大士！當速精進學諸菩薩摩訶薩眾所應學法，勿學聲聞及獨覺等所應學法，若如是學疾當安坐妙菩提座，證得無上正等菩提，轉妙法輪度有情眾。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「苾芻當知！是菩薩摩訶薩修行如是甚深般若波羅蜜多，常學菩薩摩訶薩眾所應學故，妙喜足天子領喜足天眾來到其所，供養恭敬、尊重讚歎，作如是言：『善哉！大士！當速精進學諸菩薩摩訶薩眾所應學法，勿學聲聞及獨覺等所應學法，若如是學疾當安坐妙菩提座，證得無上正等菩提，轉妙法輪度有情眾。』

「苾芻當知！是菩薩摩訶薩修行如是甚深般若波羅蜜多，常學菩薩摩訶薩眾所應學故，樂變化天子領樂變化天眾來到其所，供養恭敬、尊重讚歎，作如是言：『善哉！大士！當速精進學諸菩薩摩訶薩眾所應學法，勿學聲聞及獨覺等所應學法，若如是學疾當安坐妙菩提座，證得無上正等菩提，轉妙法輪度有情眾。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「苾芻當知！是菩薩摩訶薩修行如是甚深般若波羅蜜多，常學菩薩摩訶薩眾所應學故，樂變化天子領樂變化天眾來到其所，供養恭敬、尊重讚歎，作如是言：『善哉！大士！當速精進學諸菩薩摩訶薩眾所應學法，勿學聲聞及獨覺等所應學法，若如是學疾當安坐妙菩提座，證得無上正等菩提，轉妙法輪度有情眾。』

「苾芻當知！是菩薩摩訶薩修行如是甚深般若波羅蜜多，常學菩薩摩訶薩眾所應學故，妙自在天子領他化自在天眾來到其所，供養恭敬、尊重讚歎，作如是言：『善哉！大士！當速精進學諸菩薩摩訶薩眾所應學法，勿學聲聞及獨覺等所應學法，若如是學疾當安坐妙菩提座，證得無上正等菩提，轉妙法輪度有情眾。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「苾芻當知！是菩薩摩訶薩修行如是甚深般若波羅蜜多，常學菩薩摩訶薩眾所應學故，妙自在天子領他化自在天眾來到其所，供養恭敬、尊重讚歎，作如是言：『善哉！大士！當速精進學諸菩薩摩訶薩眾所應學法，勿學聲聞及獨覺等所應學法，若如是學疾當安坐妙菩提座，證得無上正等菩提，轉妙法輪度有情眾。』

「苾芻當知！是菩薩摩訶薩修行如是甚深般若波羅蜜多，常學菩薩摩訶薩眾所應學故，索訶界主大梵天王領梵眾天、梵輔天、梵會天眾來到其所，供養恭敬、尊重讚歎，作如是言：『善哉！大士！當速精進學諸菩薩摩訶薩眾所應學法，勿學聲聞及獨覺等所應學法，若如是學疾當安坐妙菩提座，證得無上正等菩提，我當往詣菩提樹下，慇懃請轉無上法輪，利樂無邊諸有情眾。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「苾芻當知！是菩薩摩訶薩修行如是甚深般若波羅蜜多，常學菩薩摩訶薩眾所應學故，索訶界主大梵天王領梵眾天、梵輔天、梵會天眾來到其所，供養恭敬、尊重讚歎，作如是言：『善哉！大士！當速精進學諸菩薩摩訶薩眾所應學法，勿學聲聞及獨覺等所應學法，若如是學疾當安坐妙菩提座，證得無上正等菩提，我當往詣菩提樹下，慇懃請轉無上法輪，利樂無邊諸有情眾。』

「苾芻當知！是菩薩摩訶薩修行如是甚深般若波羅蜜多，常學菩薩摩訶薩眾所應學故，極光淨天與光天、少光天、無量光天眾來到其所，供養恭敬、尊重讚歎；遍淨天與淨天、少淨天、無量淨天眾來到其所，供養恭敬、尊重讚歎；廣果天與廣天、少廣天、無量廣天眾來到其所，供養恭敬、尊重讚歎；色究竟天與無煩天、無熱天、善現天、善見天眾來到其所，供養恭敬、尊重讚歎，各作是言：『善哉！大士！當速精進學諸菩薩摩訶薩眾所應學法，勿學聲聞及獨覺等所應學法，若如是學疾當安坐妙菩提座，證得無上正等菩提，轉妙法輪度有情眾。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「苾芻當知！是菩薩摩訶薩修行如是甚深般若波羅蜜多，常學菩薩摩訶薩眾所應學故，極光淨天與光天、少光天、無量光天眾來到其所，供養恭敬、尊重讚歎；遍淨天與淨天、少淨天、無量淨天眾來到其所，供養恭敬、尊重讚歎；廣果天與廣天、少廣天、無量廣天眾來到其所，供養恭敬、尊重讚歎；色究竟天與無煩天、無熱天、善現天、善見天眾來到其所，供養恭敬、尊重讚歎，各作是言：『善哉！大士！當速精進學諸菩薩摩訶薩眾所應學法，勿學聲聞及獨覺等所應學法，若如是學疾當安坐妙菩提座，證得無上正等菩提，轉妙法輪度有情眾。』

「苾芻當知！是菩薩摩訶薩如說修行甚深般若波羅蜜多故，一切如來、應、正等覺及諸菩薩摩訶薩眾并諸天、龍、阿素洛等，常隨護念。由此因緣是菩薩摩訶薩，世間一切險難危厄、身心憂苦皆不能害。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「苾芻當知！是菩薩摩訶薩如說修行甚深般若波羅蜜多故，一切如來、應、正等覺及諸菩薩摩訶薩眾并諸天、龍、阿素洛等，常隨護念。由此因緣是菩薩摩訶薩，世間一切險難危厄、身心憂苦皆不能害。

「苾芻當知！是菩薩摩訶薩如說修行甚深般若波羅蜜多故，世間所有四大相違所起諸病，皆不侵惱。所謂眼病、耳病、鼻病、舌病、身病、諸肢節病，如是一切四百四病，皆於身中永無所有，唯除重業轉現輕受。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「苾芻當知！是菩薩摩訶薩如說修行甚深般若波羅蜜多故，世間所有四大相違所起諸病，皆不侵惱。所謂眼病、耳病、鼻病、舌病、身病、諸肢節病，如是一切四百四病，皆於身中永無所有，唯除重業轉現輕受。

「苾芻當知！是菩薩摩訶薩如說修行甚深般若波羅蜜多故，獲如是等現世功德、後世功德無量無邊，諸佛世尊能知見覺。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「苾芻當知！是菩薩摩訶薩如說修行甚深般若波羅蜜多故，獲如是等現世功德、後世功德無量無邊，諸佛世尊能知見覺。」