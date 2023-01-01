大般若波羅蜜多經
唐 玄奘譯600卷CBETA T0220大于一万字 780 h
向佛经 GPT 提问
第 453 卷
大般若波羅蜜多經卷第四百五十三三藏法師玄奘奉 詔譯
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第二分增上慢品第六十之二
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「復次，善現！云何菩薩摩訶薩未久修行布施、淨戒、安忍、精進、靜慮般若波羅蜜多，乃至遠離方便善巧故，為惡魔之所誑惑，勸諸菩薩應善覺知？謂有惡魔為誑惑故，方便化作種種形像，來至菩薩摩訶薩前，作如是言：『咄哉！男子！汝自知不？過去諸佛已曾授汝大菩提記，汝於無上正等菩提決定當得不復退轉。汝身父母、兄弟、姊妹、親友、眷屬乃至七世名字差別我悉善知。汝身生在某方、某國、某城、某邑、某聚落中，汝在某年、某月、某日、某時、某宿、相王中生。』如是惡魔若見菩薩稟性柔軟，諸根昧鈍，便詐記言：『汝於先世所稟根性已曾如是。』若見菩薩稟性剛強，諸根明利，便詐記言：『汝於先世所稟根性亦曾如是。』若見菩薩居阿練若、或常乞食、或一受食、或一坐食、或一鉢食、或居塚間、或居露地、或居樹下、或糞掃衣、或但三衣、或常坐不臥、或如舊敷具、或少欲、或喜足、或樂遠離、或具正念、或樂寂定、或具妙慧、或不重利養、或不貴名譽、或好廉儉不塗其足、或少睡眠、或離掉舉、或樂軟語、或好少言，如是惡魔見此菩薩差別行已，便詐記言：『汝於先世亦曾如是。所以者何？汝今成就如是如是差別功德，世間同見，先世定應亦有如是種種功德，應深慶慰無得自輕。』
「復次，善現！云何菩薩摩訶薩未久修行布施、淨戒、安忍、精進、靜慮般若波羅蜜多，乃至遠離方便善巧故，為惡魔之所誑惑，勸諸菩薩應善覺知？謂有惡魔為誑惑故，方便化作種種形像，來至菩薩摩訶薩前，作如是言：『咄哉！男子！汝自知不？過去諸佛已曾授汝大菩提記，汝於無上正等菩提決定當得不復退轉。汝身父母、兄弟、姊妹、親友、眷屬乃至七世名字差別我悉善知。汝身生在某方、某國、某城、某邑、某聚落中，汝在某年、某月、某日、某時、某宿、相王中生。』如是惡魔若見菩薩稟性柔軟，諸根昧鈍，便詐記言：『汝於先世所稟根性已曾如是。』若見菩薩稟性剛強，諸根明利，便詐記言：『汝於先世所稟根性亦曾如是。』若見菩薩居阿練若、或常乞食、或一受食、或一坐食、或一鉢食、或居塚間、或居露地、或居樹下、或糞掃衣、或但三衣、或常坐不臥、或如舊敷具、或少欲、或喜足、或樂遠離、或具正念、或樂寂定、或具妙慧、或不重利養、或不貴名譽、或好廉儉不塗其足、或少睡眠、或離掉舉、或樂軟語、或好少言，如是惡魔見此菩薩差別行已，便詐記言：『汝於先世亦曾如是。所以者何？汝今成就如是如是差別功德，世間同見，先世定應亦有如是種種功德，應深慶慰無得自輕。』
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「是菩薩摩訶薩聞彼惡魔說其過去當來功德，及說現在親友自身名等差別，兼讚種種殊勝善根，歡喜踊躍生增上慢，凌蔑毀罵諸餘菩薩。爾時，惡魔知其闇鈍起增上慢凌蔑他人，復告之言：『汝定成就殊勝功德，過去如來、應、正等覺已授汝記。汝於無上正等菩提，定當證得不復退轉，已有如是瑞相現前。』是時惡魔為嬈彼故，或矯化作苾芻形像，或矯化作居士形像，或矯化作父母、親友、人非人等形像，現前高聲唱言：『善哉！大士乃能成就如是功德，過去諸佛久已授汝大菩提記，汝於無上正等菩提已不退轉。所以者何？諸不退轉地菩薩摩訶薩勝功德相，汝皆具有，應自尊重，勿生疑惑。』時此菩薩聞彼語已，增上慢心轉復堅固。
「是菩薩摩訶薩聞彼惡魔說其過去當來功德，及說現在親友自身名等差別，兼讚種種殊勝善根，歡喜踊躍生增上慢，凌蔑毀罵諸餘菩薩。爾時，惡魔知其闇鈍起增上慢凌蔑他人，復告之言：『汝定成就殊勝功德，過去如來、應、正等覺已授汝記。汝於無上正等菩提，定當證得不復退轉，已有如是瑞相現前。』是時惡魔為嬈彼故，或矯化作苾芻形像，或矯化作居士形像，或矯化作父母、親友、人非人等形像，現前高聲唱言：『善哉！大士乃能成就如是功德，過去諸佛久已授汝大菩提記，汝於無上正等菩提已不退轉。所以者何？諸不退轉地菩薩摩訶薩勝功德相，汝皆具有，應自尊重，勿生疑惑。』時此菩薩聞彼語已，增上慢心轉復堅固。
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「善現！如我所說，實得不退轉菩薩摩訶薩諸行、狀、相，是菩薩摩訶薩實皆非有。善現當知！是菩薩摩訶薩魔所執持，為魔所嬈不得自在。所以者何？是菩薩摩訶薩於得不退轉菩薩摩訶薩諸行、狀、相實皆未有，但聞惡魔矯說其德及名字等，生增上慢，凌蔑毀罵諸餘菩薩。是故，善現！若菩薩摩訶薩欲證無上正等菩提，應善覺知諸惡魔事，勿為欺誑生憍慢心。
「善現！如我所說，實得不退轉菩薩摩訶薩諸行、狀、相，是菩薩摩訶薩實皆非有。善現當知！是菩薩摩訶薩魔所執持，為魔所嬈不得自在。所以者何？是菩薩摩訶薩於得不退轉菩薩摩訶薩諸行、狀、相實皆未有，但聞惡魔矯說其德及名字等，生增上慢，凌蔑毀罵諸餘菩薩。是故，善現！若菩薩摩訶薩欲證無上正等菩提，應善覺知諸惡魔事，勿為欺誑生憍慢心。
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「復次，善現！有菩薩摩訶薩魔所執持，為魔所嬈，但聞虛名而生憍慢。所以者何？是菩薩摩訶薩先未修學布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，先未安住內空乃至無性自性空，先未安住真如乃至不思議界，先未安住苦、集、滅、道聖諦，先未修學四念住乃至八聖道支，先未修學四靜慮、四無量、四無色定，先未修學八解脫乃至十遍處，先未修學空、無相、無願解脫門，先未修學極喜地乃至法雲地，先未修學陀羅尼門、三摩地門，先未修學五眼、六神通，先未修學如來十力乃至十八佛不共法，先未修學無忘失法、恒住捨性，先未修學一切智、道相智、一切相智，先未修學一切菩薩摩訶薩行、諸佛無上正等菩提，由是因緣令魔得便。是菩薩摩訶薩不能了知四魔行相，由此因緣令魔得便。
「復次，善現！有菩薩摩訶薩魔所執持，為魔所嬈，但聞虛名而生憍慢。所以者何？是菩薩摩訶薩先未修學布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，先未安住內空乃至無性自性空，先未安住真如乃至不思議界，先未安住苦、集、滅、道聖諦，先未修學四念住乃至八聖道支，先未修學四靜慮、四無量、四無色定，先未修學八解脫乃至十遍處，先未修學空、無相、無願解脫門，先未修學極喜地乃至法雲地，先未修學陀羅尼門、三摩地門，先未修學五眼、六神通，先未修學如來十力乃至十八佛不共法，先未修學無忘失法、恒住捨性，先未修學一切智、道相智、一切相智，先未修學一切菩薩摩訶薩行、諸佛無上正等菩提，由是因緣令魔得便。是菩薩摩訶薩不能了知四魔行相，由此因緣令魔得便。
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「是菩薩摩訶薩不了知色、受、想、行、識，不了知眼處乃至意處，不了知色處乃至法處，不了知眼界乃至意界，不了知色界乃至法界，不了知眼識界乃至意識界，不了知眼觸乃至意觸，不了知眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受，不了知地界乃至識界，不了知無明乃至老死，不了知布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，不了知內空乃至無性自性空，不了知真如乃至不思議界，不了知苦、集、滅、道聖諦，不了知四念住乃至八聖道支，不了知四靜慮、四無量、四無色定，不了知八解脫乃至十遍處，不了知空、無相、無願解脫門，不了知極喜地乃至法雲地，不了知陀羅尼門、三摩地門，不了知五眼、六神通，不了知如來十力乃至十八佛不共法，不了知無忘失法、恒住捨性，不了知預流果乃至獨覺菩提，不了知一切智、道相智、一切相智，亦不了知有情諸法名字實相，所謂無相。由此因緣令魔得便，方便化作種種形像，語此菩薩摩訶薩言：『汝所修行願行已滿，當證無上正等菩提，汝成佛時當得如是殊勝功德尊貴名號！』謂彼惡魔知此菩薩長夜思願：『我成佛時，當得如是功德名號！』隨其思願而記說之。時此菩薩遠離般若波羅蜜多，無方便善巧故，聞魔記說，作是念言：『奇哉！此人為我記說當得成佛功德名號，與我長夜思願相應。由此故知過去諸佛必已授我大菩提記，我於無上正等菩提決定當得不復退轉。我成佛時必定當得如是功德尊重名號。』是菩薩摩訶薩如是惡魔、或魔眷屬、或魔所使諸沙門等記說當來成佛名號，如是如是憍慢轉增：『我於未來定當作佛，獲得如是功德名號，諸餘菩薩無與我等。』
「是菩薩摩訶薩不了知色、受、想、行、識，不了知眼處乃至意處，不了知色處乃至法處，不了知眼界乃至意界，不了知色界乃至法界，不了知眼識界乃至意識界，不了知眼觸乃至意觸，不了知眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受，不了知地界乃至識界，不了知無明乃至老死，不了知布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，不了知內空乃至無性自性空，不了知真如乃至不思議界，不了知苦、集、滅、道聖諦，不了知四念住乃至八聖道支，不了知四靜慮、四無量、四無色定，不了知八解脫乃至十遍處，不了知空、無相、無願解脫門，不了知極喜地乃至法雲地，不了知陀羅尼門、三摩地門，不了知五眼、六神通，不了知如來十力乃至十八佛不共法，不了知無忘失法、恒住捨性，不了知預流果乃至獨覺菩提，不了知一切智、道相智、一切相智，亦不了知有情諸法名字實相，所謂無相。由此因緣令魔得便，方便化作種種形像，語此菩薩摩訶薩言：『汝所修行願行已滿，當證無上正等菩提，汝成佛時當得如是殊勝功德尊貴名號！』謂彼惡魔知此菩薩長夜思願：『我成佛時，當得如是功德名號！』隨其思願而記說之。時此菩薩遠離般若波羅蜜多，無方便善巧故，聞魔記說，作是念言：『奇哉！此人為我記說當得成佛功德名號，與我長夜思願相應。由此故知過去諸佛必已授我大菩提記，我於無上正等菩提決定當得不復退轉。我成佛時必定當得如是功德尊重名號。』是菩薩摩訶薩如是惡魔、或魔眷屬、或魔所使諸沙門等記說當來成佛名號，如是如是憍慢轉增：『我於未來定當作佛，獲得如是功德名號，諸餘菩薩無與我等。』
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「善現當知！如我所說，已得不退轉菩薩摩訶薩諸行、狀、相，此菩薩摩訶薩皆未成就，但聞魔說成佛虛名，便生憍慢，輕弄毀蔑諸餘菩薩摩訶薩眾。善現當知！是菩薩摩訶薩由起憍慢，輕弄毀蔑諸餘菩薩摩訶薩故，遠離無上正等菩提。善現當知！是菩薩摩訶薩遠離般若波羅蜜多，無方便善巧故，棄善友故，常為惡友所攝受故，當墮聲聞或獨覺地。
「善現當知！如我所說，已得不退轉菩薩摩訶薩諸行、狀、相，此菩薩摩訶薩皆未成就，但聞魔說成佛虛名，便生憍慢，輕弄毀蔑諸餘菩薩摩訶薩眾。善現當知！是菩薩摩訶薩由起憍慢，輕弄毀蔑諸餘菩薩摩訶薩故，遠離無上正等菩提。善現當知！是菩薩摩訶薩遠離般若波羅蜜多，無方便善巧故，棄善友故，常為惡友所攝受故，當墮聲聞或獨覺地。
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「善現當知！是菩薩摩訶薩或有此身還得正念，至心悔過捨憍慢心，數數親近真勝善友。彼雖流轉生死多時，而後還依甚深般若波羅蜜多方便善巧漸次修學，當證無上正等菩提。善現當知！是菩薩摩訶薩若有此身不得正念，不能悔過，不捨慢心，不樂親近真勝善友，彼定流轉生死多時，後雖精進修諸善業，而墮聲聞或獨覺地。譬如苾芻求聲聞者，於四重罪若隨犯一，便非沙門非釋迦子，彼於現在定不能得四沙門果。妄執虛名菩薩亦爾，但聞魔說成佛空名，便起慢心，輕弄毀蔑諸餘菩薩摩訶薩眾，當知此罪過彼苾芻所起四重無量倍數，置彼苾芻所犯四重，此菩薩罪過五無間亦無量倍。所以者何？是菩薩摩訶薩實不成就殊勝功德，聞惡魔說成佛虛名，便自憍慢輕餘菩薩，是故此罪過五無間。由此當知若菩薩摩訶薩欲證無上正等菩提，應善覺知如是記說虛名號等微細魔事，勤求無上正等菩提。
「善現當知！是菩薩摩訶薩或有此身還得正念，至心悔過捨憍慢心，數數親近真勝善友。彼雖流轉生死多時，而後還依甚深般若波羅蜜多方便善巧漸次修學，當證無上正等菩提。善現當知！是菩薩摩訶薩若有此身不得正念，不能悔過，不捨慢心，不樂親近真勝善友，彼定流轉生死多時，後雖精進修諸善業，而墮聲聞或獨覺地。譬如苾芻求聲聞者，於四重罪若隨犯一，便非沙門非釋迦子，彼於現在定不能得四沙門果。妄執虛名菩薩亦爾，但聞魔說成佛空名，便起慢心，輕弄毀蔑諸餘菩薩摩訶薩眾，當知此罪過彼苾芻所起四重無量倍數，置彼苾芻所犯四重，此菩薩罪過五無間亦無量倍。所以者何？是菩薩摩訶薩實不成就殊勝功德，聞惡魔說成佛虛名，便自憍慢輕餘菩薩，是故此罪過五無間。由此當知若菩薩摩訶薩欲證無上正等菩提，應善覺知如是記說虛名號等微細魔事，勤求無上正等菩提。
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「復次，善現！有菩薩摩訶薩修遠離行，謂隱山林、空澤、曠野，居阿練若宴坐思惟。時有惡魔來至其所，恭敬讚歎謂作是言：『善哉！大士！能修如是真遠離行。此遠離行，一切如來、應、正等覺共所稱讚，天帝釋等諸天神仙皆共守護供養尊重，應常住此勿往餘處。』善現當知！我不讚歎諸菩薩摩訶薩居阿練若、曠野、山林，宴坐思惟修遠離行。」
「復次，善現！有菩薩摩訶薩修遠離行，謂隱山林、空澤、曠野，居阿練若宴坐思惟。時有惡魔來至其所，恭敬讚歎謂作是言：『善哉！大士！能修如是真遠離行。此遠離行，一切如來、應、正等覺共所稱讚，天帝釋等諸天神仙皆共守護供養尊重，應常住此勿往餘處。』善現當知！我不讚歎諸菩薩摩訶薩居阿練若、曠野、山林，宴坐思惟修遠離行。」
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具壽善現白言：「世尊！諸菩薩摩訶薩應修何等餘遠離行，而佛不讚居阿練若、曠野、山林，棄勝臥具思惟宴坐遠離功德？」
具壽善現白言：「世尊！諸菩薩摩訶薩應修何等餘遠離行，而佛不讚居阿練若、曠野、山林，棄勝臥具思惟宴坐遠離功德？」
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佛告善現：「諸菩薩摩訶薩若居山林、空澤、曠野阿練若處，若住城邑、聚落、王都喧雜之處，但能遠離煩惱惡業及諸聲聞獨覺作意，勤修般若波羅蜜多，及修諸餘殊勝功德，是名菩薩真遠離行。此遠離行一切如來、應、正等覺共所稱讚，諸佛世尊共所開許，諸菩薩眾常應修學，若晝若夜應正思惟，精進修行此遠離法，是名菩薩修遠離行。此遠離行不雜聲聞、獨覺作意，不雜一切煩惱惡業，離諸喧雜畢竟清淨，令諸菩薩速證無上正等菩提，利樂有情常無斷盡。惡魔所讚隱於山林、空澤、曠野阿練若處，棄勝臥具宴坐思惟，非諸菩薩真遠離行。所以者何？彼遠離行猶有喧雜，謂彼或雜惡業煩惱，或雜聲聞、獨覺作意，於深般若波羅蜜多，不能精勤信受修學，不能圓滿一切智智。
佛告善現：「諸菩薩摩訶薩若居山林、空澤、曠野阿練若處，若住城邑、聚落、王都喧雜之處，但能遠離煩惱惡業及諸聲聞獨覺作意，勤修般若波羅蜜多，及修諸餘殊勝功德，是名菩薩真遠離行。此遠離行一切如來、應、正等覺共所稱讚，諸佛世尊共所開許，諸菩薩眾常應修學，若晝若夜應正思惟，精進修行此遠離法，是名菩薩修遠離行。此遠離行不雜聲聞、獨覺作意，不雜一切煩惱惡業，離諸喧雜畢竟清淨，令諸菩薩速證無上正等菩提，利樂有情常無斷盡。惡魔所讚隱於山林、空澤、曠野阿練若處，棄勝臥具宴坐思惟，非諸菩薩真遠離行。所以者何？彼遠離行猶有喧雜，謂彼或雜惡業煩惱，或雜聲聞、獨覺作意，於深般若波羅蜜多，不能精勤信受修學，不能圓滿一切智智。
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「善現當知！有菩薩摩訶薩雖樂修行魔所稱讚遠離行法，而起憍慢不清淨心，輕蔑毀呰諸餘菩薩摩訶薩眾。謂有菩薩摩訶薩眾雖居城邑、聚落、王都而心清淨不雜種種煩惱惡業及諸聲聞、獨覺作意，精勤修學布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，精勤安住內空乃至無性自性空，精勤安住真如乃至不思議界，精勤安住苦、集、滅、道聖諦，精勤修學四念住乃至八聖道支，精勤修學四靜慮、四無量、四無色定、五神通等世間功德，精勤修學空、無相、無願解脫門，精勤修學菩薩十地，精勤修學陀羅尼門、三摩地門，精勤修學五眼、六神通，精勤修學八解脫乃至十遍處，精勤修學如來十力乃至十八佛不共法，精勤修學無忘失法、恒住捨性，精勤修學一切智、道相智、一切相智，嚴淨佛土、成熟有情。雖居憒閙而心寂靜，恒勤修習真遠離行。彼於如是真淨菩薩摩訶薩眾，心常傲慢，輕弄毀呰，誹謗凌蔑。
「善現當知！有菩薩摩訶薩雖樂修行魔所稱讚遠離行法，而起憍慢不清淨心，輕蔑毀呰諸餘菩薩摩訶薩眾。謂有菩薩摩訶薩眾雖居城邑、聚落、王都而心清淨不雜種種煩惱惡業及諸聲聞、獨覺作意，精勤修學布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，精勤安住內空乃至無性自性空，精勤安住真如乃至不思議界，精勤安住苦、集、滅、道聖諦，精勤修學四念住乃至八聖道支，精勤修學四靜慮、四無量、四無色定、五神通等世間功德，精勤修學空、無相、無願解脫門，精勤修學菩薩十地，精勤修學陀羅尼門、三摩地門，精勤修學五眼、六神通，精勤修學八解脫乃至十遍處，精勤修學如來十力乃至十八佛不共法，精勤修學無忘失法、恒住捨性，精勤修學一切智、道相智、一切相智，嚴淨佛土、成熟有情。雖居憒閙而心寂靜，恒勤修習真遠離行。彼於如是真淨菩薩摩訶薩眾，心常傲慢，輕弄毀呰，誹謗凌蔑。
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「善現當知！是菩薩摩訶薩遠離般若波羅蜜多，無方便善巧故，雖居曠野百踰繕那，其中絕無諸惡禽獸、蛇蝎、盜賊，唯有鬼神、羅剎娑等遊止其中。彼住如是阿練若處，設經一年、或五、或十、或復乃至百千俱胝，若過是數修遠離行，而不了知真遠離行。謂諸菩薩摩訶薩眾雖居憒閙而心寂靜，遠離種種煩惱惡業及諸聲聞、獨覺作意，發趣無上正等菩提。善現當知！是諸菩薩雖居曠野經歷多時，而雜聲聞、獨覺作意，於彼二地深生樂著，依二地法修遠離行，復於此行深生躭染。善現當知！彼雖如是修遠離行，而不稱順諸如來心。
「善現當知！是菩薩摩訶薩遠離般若波羅蜜多，無方便善巧故，雖居曠野百踰繕那，其中絕無諸惡禽獸、蛇蝎、盜賊，唯有鬼神、羅剎娑等遊止其中。彼住如是阿練若處，設經一年、或五、或十、或復乃至百千俱胝，若過是數修遠離行，而不了知真遠離行。謂諸菩薩摩訶薩眾雖居憒閙而心寂靜，遠離種種煩惱惡業及諸聲聞、獨覺作意，發趣無上正等菩提。善現當知！是諸菩薩雖居曠野經歷多時，而雜聲聞、獨覺作意，於彼二地深生樂著，依二地法修遠離行，復於此行深生躭染。善現當知！彼雖如是修遠離行，而不稱順諸如來心。
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「善現當知！我所稱讚諸菩薩摩訶薩真遠離行，是菩薩摩訶薩都不成就，彼於真勝遠離行中亦不見有相似行相。所以者何？彼於菩薩真遠離行不生愛樂，但樂勤修聲聞、獨覺空遠離行。善現當知！是諸菩薩修不真勝遠離行時，魔來空中，歡喜讚歎告言：『大士！善哉！善哉！汝能勤修真遠離行，此遠離行一切如來、應、正等覺共所稱讚。汝於此行精勤修學，速能證得一切智智。』善現當知！是諸菩薩樂著如是二乘所修遠離行法，輕弄毀蔑住菩薩乘雖居憒閙而心寂靜諸苾芻等，言彼不能修遠離行，身居憒閙心不寂靜無調善法。
「善現當知！我所稱讚諸菩薩摩訶薩真遠離行，是菩薩摩訶薩都不成就，彼於真勝遠離行中亦不見有相似行相。所以者何？彼於菩薩真遠離行不生愛樂，但樂勤修聲聞、獨覺空遠離行。善現當知！是諸菩薩修不真勝遠離行時，魔來空中，歡喜讚歎告言：『大士！善哉！善哉！汝能勤修真遠離行，此遠離行一切如來、應、正等覺共所稱讚。汝於此行精勤修學，速能證得一切智智。』善現當知！是諸菩薩樂著如是二乘所修遠離行法，輕弄毀蔑住菩薩乘雖居憒閙而心寂靜諸苾芻等，言彼不能修遠離行，身居憒閙心不寂靜無調善法。
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「善現當知！是諸菩薩於佛所讚住真遠離行菩薩摩訶薩輕蔑毀呰，謂居憒閙心不寂靜，不能勤修真遠離行；於諸如來、應、正等覺所不稱讚住真喧雜行菩薩摩訶薩尊重讚歎，謂不喧雜，其心寂靜，能正修行真遠離行。善現當知！是諸菩薩於應親近恭敬供養如諸佛者，而不親近恭敬供養，反生輕毀；於應遠離不應親近恭敬供養如惡友者，而反親近恭敬供養如事諸佛。善現當知！是諸菩薩遠離般若波羅蜜多，無方便善巧故，妄生種種分別執著。所以者何？彼作是念：『我所修學是真遠離，故為非人稱歎護念。居城邑者，身心擾亂，誰當護念恭敬讚美？』是諸菩薩由此因緣，心多憍慢，輕蔑毀呰諸餘菩薩摩訶薩眾，煩惱惡業晝夜增長。
「善現當知！是諸菩薩於佛所讚住真遠離行菩薩摩訶薩輕蔑毀呰，謂居憒閙心不寂靜，不能勤修真遠離行；於諸如來、應、正等覺所不稱讚住真喧雜行菩薩摩訶薩尊重讚歎，謂不喧雜，其心寂靜，能正修行真遠離行。善現當知！是諸菩薩於應親近恭敬供養如諸佛者，而不親近恭敬供養，反生輕毀；於應遠離不應親近恭敬供養如惡友者，而反親近恭敬供養如事諸佛。善現當知！是諸菩薩遠離般若波羅蜜多，無方便善巧故，妄生種種分別執著。所以者何？彼作是念：『我所修學是真遠離，故為非人稱歎護念。居城邑者，身心擾亂，誰當護念恭敬讚美？』是諸菩薩由此因緣，心多憍慢，輕蔑毀呰諸餘菩薩摩訶薩眾，煩惱惡業晝夜增長。
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「善現當知！是諸菩薩於餘菩薩摩訶薩眾為旃茶羅，染污菩薩摩訶薩眾。雖似菩薩摩訶薩相，而是天上人中大賊，誑惑天、人、阿素洛等，其身雖服沙門法衣，而心常懷盜賊意樂。諸有發趣菩薩乘者，不應親近恭敬供養、尊重讚歎如是惡人。何以故？當知是人懷增上慢，外似菩薩內多煩惱。是故，善現！若菩薩摩訶薩真實不捨一切智智，不捨無上正等菩提，深心欲求一切智智，欲證無上正等菩提，普為利樂諸有情者，不應親近恭敬供養、尊重讚歎如是惡人。
「善現當知！是諸菩薩於餘菩薩摩訶薩眾為旃茶羅，染污菩薩摩訶薩眾。雖似菩薩摩訶薩相，而是天上人中大賊，誑惑天、人、阿素洛等，其身雖服沙門法衣，而心常懷盜賊意樂。諸有發趣菩薩乘者，不應親近恭敬供養、尊重讚歎如是惡人。何以故？當知是人懷增上慢，外似菩薩內多煩惱。是故，善現！若菩薩摩訶薩真實不捨一切智智，不捨無上正等菩提，深心欲求一切智智，欲證無上正等菩提，普為利樂諸有情者，不應親近恭敬供養、尊重讚歎如是惡人。
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「善現當知！諸菩薩摩訶薩應常精進修自事業，遠離生死，不著三界，於彼惡賊旃茶羅人，常應發生慈、悲、喜、捨，應作是念：『我不應起如彼惡人所起過患，設當失念如彼暫起，即應覺知令速除滅。』是故菩薩摩訶薩眾欲證無上正等菩提，當善覺知諸惡魔事，應勤精進遠離除滅如彼菩薩所起過患，勤求無上正等菩提。
「善現當知！諸菩薩摩訶薩應常精進修自事業，遠離生死，不著三界，於彼惡賊旃茶羅人，常應發生慈、悲、喜、捨，應作是念：『我不應起如彼惡人所起過患，設當失念如彼暫起，即應覺知令速除滅。』是故菩薩摩訶薩眾欲證無上正等菩提，當善覺知諸惡魔事，應勤精進遠離除滅如彼菩薩所起過患，勤求無上正等菩提。
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「復次，善現！若菩薩摩訶薩增上作意，欲證無上正等菩提，應常親近恭敬供養、尊重讚歎真善知識。」
「復次，善現！若菩薩摩訶薩增上作意，欲證無上正等菩提，應常親近恭敬供養、尊重讚歎真善知識。」
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爾時，善現即白佛言：「何等名為諸菩薩摩訶薩真善知識？」
爾時，善現即白佛言：「何等名為諸菩薩摩訶薩真善知識？」
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佛告善現：「一切如來、應、正等覺是諸菩薩真善知識，一切菩薩摩訶薩眾亦是菩薩真善知識。諸有聲聞及餘善士，能為菩薩摩訶薩眾宣說開示，分別顯了布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多相應義趣令易解者，亦是菩薩真善知識。
佛告善現：「一切如來、應、正等覺是諸菩薩真善知識，一切菩薩摩訶薩眾亦是菩薩真善知識。諸有聲聞及餘善士，能為菩薩摩訶薩眾宣說開示，分別顯了布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多相應義趣令易解者，亦是菩薩真善知識。
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「復次，善現！布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多是諸菩薩真善知識，四念住乃至八聖道支亦是菩薩真善知識，四靜慮、四無量、四無色定亦是菩薩真善知識，八解脫乃至十遍處亦是菩薩真善知識，空、無相、無願解脫門亦是菩薩真善知識，極喜地乃至法雲地亦是菩薩真善知識，陀羅尼門、三摩地門亦是菩薩真善知識，五眼、六神通亦是菩薩真善知識，如來十力乃至十八佛不共法亦是菩薩真善知識，無忘失法、恒住捨性亦是菩薩真善知識，一切智、道相智、一切相智亦是菩薩真善知識，一切菩薩摩訶薩行亦是菩薩真善知識，諸佛無上正等菩提亦是菩薩真善知識，永斷一切習氣相續亦是菩薩真善知識。
「復次，善現！布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多是諸菩薩真善知識，四念住乃至八聖道支亦是菩薩真善知識，四靜慮、四無量、四無色定亦是菩薩真善知識，八解脫乃至十遍處亦是菩薩真善知識，空、無相、無願解脫門亦是菩薩真善知識，極喜地乃至法雲地亦是菩薩真善知識，陀羅尼門、三摩地門亦是菩薩真善知識，五眼、六神通亦是菩薩真善知識，如來十力乃至十八佛不共法亦是菩薩真善知識，無忘失法、恒住捨性亦是菩薩真善知識，一切智、道相智、一切相智亦是菩薩真善知識，一切菩薩摩訶薩行亦是菩薩真善知識，諸佛無上正等菩提亦是菩薩真善知識，永斷一切習氣相續亦是菩薩真善知識。
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「復次，善現！苦、集、滅、道聖諦是諸菩薩真善知識，諸法緣性亦是菩薩真善知識，諸緣起支亦是菩薩真善知識，內空乃至無性自性空亦是菩薩真善知識，真如乃至不思議界亦是菩薩真善知識。
「復次，善現！苦、集、滅、道聖諦是諸菩薩真善知識，諸法緣性亦是菩薩真善知識，諸緣起支亦是菩薩真善知識，內空乃至無性自性空亦是菩薩真善知識，真如乃至不思議界亦是菩薩真善知識。
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「復次，善現！布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，與諸菩薩摩訶薩眾為師為導，為明為炬，為燈為照，為解為覺，為智為慧，為救為護，為舍為宅，為洲為渚，為歸為趣，為父為母。四念住乃至八聖道支，亦與菩薩摩訶薩眾為師為導，為明為炬，為燈為照，為解為覺，為智為慧，為救為護，為舍為宅，為洲為渚，為歸為趣，為父為母。四靜慮、四無量、四無色定，亦與菩薩摩訶薩眾為師為導，為明為炬，為燈為照，為解為覺，為智為慧，為救為護，為舍為宅，為洲為渚，為歸為趣，為父為母。八解脫乃至十遍處，亦與菩薩摩訶薩眾為師為導，為明為炬，為燈為照，為解為覺，為智為慧，為救為護，為舍為宅，為洲為渚，為歸為趣，為父為母。
「復次，善現！布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，與諸菩薩摩訶薩眾為師為導，為明為炬，為燈為照，為解為覺，為智為慧，為救為護，為舍為宅，為洲為渚，為歸為趣，為父為母。四念住乃至八聖道支，亦與菩薩摩訶薩眾為師為導，為明為炬，為燈為照，為解為覺，為智為慧，為救為護，為舍為宅，為洲為渚，為歸為趣，為父為母。四靜慮、四無量、四無色定，亦與菩薩摩訶薩眾為師為導，為明為炬，為燈為照，為解為覺，為智為慧，為救為護，為舍為宅，為洲為渚，為歸為趣，為父為母。八解脫乃至十遍處，亦與菩薩摩訶薩眾為師為導，為明為炬，為燈為照，為解為覺，為智為慧，為救為護，為舍為宅，為洲為渚，為歸為趣，為父為母。
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「空、無相、無願解脫門，亦與菩薩摩訶薩眾為師為導，為明為炬，為燈為照，為解為覺，為智為慧，為救為護，為舍為宅，為洲為渚，為歸為趣，為父為母。極喜地乃至法雲地，亦與菩薩摩訶薩眾為師為導，為明為炬，為燈為照，為解為覺，為智為慧，為救為護，為舍為宅，為洲為渚，為歸為趣，為父為母。陀羅尼門、三摩地門，亦與菩薩摩訶薩眾為師為導，為明為炬，為燈為照，為解為覺，為智為慧，為救為護，為舍為宅，為洲為渚，為歸為趣，為父為母。五眼、六神通，亦與菩薩摩訶薩眾為師為導，為明為炬，為燈為照，為解為覺，為智為慧，為救為護，為舍為宅，為洲為渚，為歸為趣，為父為母。如來十力乃至十八佛不共法，亦與菩薩摩訶薩眾為師為導，為明為炬，為燈為照，為解為覺，為智為慧，為救為護，為舍為宅，為洲為渚，為歸為趣，為父為母。
「空、無相、無願解脫門，亦與菩薩摩訶薩眾為師為導，為明為炬，為燈為照，為解為覺，為智為慧，為救為護，為舍為宅，為洲為渚，為歸為趣，為父為母。極喜地乃至法雲地，亦與菩薩摩訶薩眾為師為導，為明為炬，為燈為照，為解為覺，為智為慧，為救為護，為舍為宅，為洲為渚，為歸為趣，為父為母。陀羅尼門、三摩地門，亦與菩薩摩訶薩眾為師為導，為明為炬，為燈為照，為解為覺，為智為慧，為救為護，為舍為宅，為洲為渚，為歸為趣，為父為母。五眼、六神通，亦與菩薩摩訶薩眾為師為導，為明為炬，為燈為照，為解為覺，為智為慧，為救為護，為舍為宅，為洲為渚，為歸為趣，為父為母。如來十力乃至十八佛不共法，亦與菩薩摩訶薩眾為師為導，為明為炬，為燈為照，為解為覺，為智為慧，為救為護，為舍為宅，為洲為渚，為歸為趣，為父為母。
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「無忘失法、恒住捨性，亦與菩薩摩訶薩眾為師為導，為明為炬，為燈為照，為解為覺，為智為慧，為救為護，為舍為宅，為洲為渚，為歸為趣，為父為母。一切智、道相智、一切相智，亦與菩薩摩訶薩眾為師為導，為明為炬，為燈為照，為解為覺，為智為慧，為救為護，為舍為宅，為洲為渚，為歸為趣，為父為母。一切菩薩摩訶薩行，亦與菩薩摩訶薩眾為師為導，為明為炬，為燈為照，為解為覺，為智為慧，為救為護，為舍為宅，為洲為渚，為歸為趣，為父為母。諸佛無上正等菩提，亦與菩薩摩訶薩眾為師為導，為明為炬，為燈為照，為解為覺，為智為慧，為救為護，為舍為宅，為洲為渚，為歸為趣，為父為母。永斷一切習氣相續，亦與菩薩摩訶薩眾為師為導，為明為炬，為燈為照，為解為覺，為智為慧，為救為護，為舍為宅，為洲為渚，為歸為趣，為父為母。
「無忘失法、恒住捨性，亦與菩薩摩訶薩眾為師為導，為明為炬，為燈為照，為解為覺，為智為慧，為救為護，為舍為宅，為洲為渚，為歸為趣，為父為母。一切智、道相智、一切相智，亦與菩薩摩訶薩眾為師為導，為明為炬，為燈為照，為解為覺，為智為慧，為救為護，為舍為宅，為洲為渚，為歸為趣，為父為母。一切菩薩摩訶薩行，亦與菩薩摩訶薩眾為師為導，為明為炬，為燈為照，為解為覺，為智為慧，為救為護，為舍為宅，為洲為渚，為歸為趣，為父為母。諸佛無上正等菩提，亦與菩薩摩訶薩眾為師為導，為明為炬，為燈為照，為解為覺，為智為慧，為救為護，為舍為宅，為洲為渚，為歸為趣，為父為母。永斷一切習氣相續，亦與菩薩摩訶薩眾為師為導，為明為炬，為燈為照，為解為覺，為智為慧，為救為護，為舍為宅，為洲為渚，為歸為趣，為父為母。
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「復次，善現！苦、集、滅、道聖諦，亦與諸菩薩摩訶薩眾為師為導，為明為炬，為燈為照，為解為覺，為智為慧，為救為護，為舍為宅，為洲為渚，為歸為趣，為父為母。諸法緣性及緣起支，亦與菩薩摩訶薩眾為師為導，為明為炬，為燈為照，為解為覺，為智為慧，為救為護，為舍為宅，為洲為渚，為歸為趣，為父為母。內空乃至無性自性空，亦與菩薩摩訶薩眾為師為導，為明為炬，為燈為照，為解為覺，為智為慧，為救為護，為舍為宅，為洲為渚，為歸為趣，為父為母。真如乃至不思議界，亦與菩薩摩訶薩眾為師為導，為明為炬，為燈為照，為解為覺，為智為慧，為救為護，為舍為宅，為洲為渚，為歸為趣，為父為母。所以者何？一切過去、未來、現在諸佛世尊皆以布施波羅蜜多，廣說乃至不思議界為師為導，為明為炬，為燈為照，為解為覺，為智為慧，為救為護，為舍為宅，為洲為渚，為歸為趣，為父為母。何以故？善現！一切過去、未來、現在諸佛世尊皆從布施波羅蜜多，廣說乃至不思議界而出生故。
「復次，善現！苦、集、滅、道聖諦，亦與諸菩薩摩訶薩眾為師為導，為明為炬，為燈為照，為解為覺，為智為慧，為救為護，為舍為宅，為洲為渚，為歸為趣，為父為母。諸法緣性及緣起支，亦與菩薩摩訶薩眾為師為導，為明為炬，為燈為照，為解為覺，為智為慧，為救為護，為舍為宅，為洲為渚，為歸為趣，為父為母。內空乃至無性自性空，亦與菩薩摩訶薩眾為師為導，為明為炬，為燈為照，為解為覺，為智為慧，為救為護，為舍為宅，為洲為渚，為歸為趣，為父為母。真如乃至不思議界，亦與菩薩摩訶薩眾為師為導，為明為炬，為燈為照，為解為覺，為智為慧，為救為護，為舍為宅，為洲為渚，為歸為趣，為父為母。所以者何？一切過去、未來、現在諸佛世尊皆以布施波羅蜜多，廣說乃至不思議界為師為導，為明為炬，為燈為照，為解為覺，為智為慧，為救為護，為舍為宅，為洲為渚，為歸為趣，為父為母。何以故？善現！一切過去、未來、現在諸佛世尊皆從布施波羅蜜多，廣說乃至不思議界而出生故。
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「是故，善現！若菩薩摩訶薩增上作意欲證無上正等菩提，成熟有情、嚴淨佛土，當學布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，當學四念住乃至八聖道支，當學四靜慮、四無量、四無色定，當學八解脫乃至十遍處，當學空、無相、無願解脫門，當學極喜地乃至法雲地，當學陀羅尼門、三摩地門，當學五眼、六神通，當學如來十力乃至十八佛不共法，當學無忘失法、恒住捨性，當學一切智、道相智、一切相智，當學一切菩薩摩訶薩行，當學諸佛無上正等菩提，當學永斷一切習氣相續，當學苦、集、滅、道聖諦，當學諸法緣性及緣起支，當學內空乃至無性自性空，當學真如乃至不思議界。
「是故，善現！若菩薩摩訶薩增上作意欲證無上正等菩提，成熟有情、嚴淨佛土，當學布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，當學四念住乃至八聖道支，當學四靜慮、四無量、四無色定，當學八解脫乃至十遍處，當學空、無相、無願解脫門，當學極喜地乃至法雲地，當學陀羅尼門、三摩地門，當學五眼、六神通，當學如來十力乃至十八佛不共法，當學無忘失法、恒住捨性，當學一切智、道相智、一切相智，當學一切菩薩摩訶薩行，當學諸佛無上正等菩提，當學永斷一切習氣相續，當學苦、集、滅、道聖諦，當學諸法緣性及緣起支，當學內空乃至無性自性空，當學真如乃至不思議界。
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「善現！是菩薩摩訶薩既學布施波羅蜜多，廣說乃至不思議界，復應以四攝事攝諸有情。何等為四？一者、布施。二者、愛語。三者、利行。四者、同事。善現！我觀此義故作是說，所有布施波羅蜜多，廣說乃至不思議界，與諸菩薩摩訶薩眾為師為導，廣說乃至為父為母。是故，善現！諸菩薩摩訶薩欲得不隨他語行，欲得不依他語住，欲斷一切有情疑，欲滿一切有情願，欲嚴淨佛土，欲成熟有情，應學般若波羅蜜多。何以故？善現！於此般若波羅蜜多甚深經中，廣說菩薩摩訶薩眾所應學法，一切菩薩摩訶薩眾，皆於其中應勤修學。」
「善現！是菩薩摩訶薩既學布施波羅蜜多，廣說乃至不思議界，復應以四攝事攝諸有情。何等為四？一者、布施。二者、愛語。三者、利行。四者、同事。善現！我觀此義故作是說，所有布施波羅蜜多，廣說乃至不思議界，與諸菩薩摩訶薩眾為師為導，廣說乃至為父為母。是故，善現！諸菩薩摩訶薩欲得不隨他語行，欲得不依他語住，欲斷一切有情疑，欲滿一切有情願，欲嚴淨佛土，欲成熟有情，應學般若波羅蜜多。何以故？善現！於此般若波羅蜜多甚深經中，廣說菩薩摩訶薩眾所應學法，一切菩薩摩訶薩眾，皆於其中應勤修學。」
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爾時善現白言：「世尊！甚深般若波羅蜜多以何為相？」
爾時善現白言：「世尊！甚深般若波羅蜜多以何為相？」
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佛告善現：「甚深般若波羅蜜多虛空為相，無著為相，無相為相。所以者何？善現！於此般若波羅蜜多甚深相中，諸法諸相皆無所有不可得故。」
佛告善現：「甚深般若波羅蜜多虛空為相，無著為相，無相為相。所以者何？善現！於此般若波羅蜜多甚深相中，諸法諸相皆無所有不可得故。」
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具壽善現復白佛言：「頗有因緣可說般若波羅蜜多所有妙相，諸法亦有如是相耶？」
具壽善現復白佛言：「頗有因緣可說般若波羅蜜多所有妙相，諸法亦有如是相耶？」
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佛告善現：「如是！如是！如汝所說。有因緣故可說般若波羅蜜多所有妙相，諸法亦有如是妙相。何以故？善現！甚深般若波羅蜜多遠離為相，諸法亦以遠離為相；甚深般若波羅蜜多性空為相，諸法亦以性空為相。由此因緣可作是說：甚深般若波羅蜜多所有妙相，諸法亦有如是妙相。以一切法皆自性空離諸相故。」
佛告善現：「如是！如是！如汝所說。有因緣故可說般若波羅蜜多所有妙相，諸法亦有如是妙相。何以故？善現！甚深般若波羅蜜多遠離為相，諸法亦以遠離為相；甚深般若波羅蜜多性空為相，諸法亦以性空為相。由此因緣可作是說：甚深般若波羅蜜多所有妙相，諸法亦有如是妙相。以一切法皆自性空離諸相故。」
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具壽善現復白佛言：「若一切法皆自性空遠離諸相，則一切法一切法空，亦一切法一切法離，云何有情施設染淨？非性空法有染有淨，亦非離法有染有淨；非性空法能證無上正等菩提，亦非離法能證無上正等菩提；非性空中有法可得，亦非離中有法可得；非性空中有菩薩摩訶薩證得無上正等菩提，亦非離中有菩薩摩訶薩證得無上正等菩提。世尊！云何令我解佛所說甚深義趣？」
具壽善現復白佛言：「若一切法皆自性空遠離諸相，則一切法一切法空，亦一切法一切法離，云何有情施設染淨？非性空法有染有淨，亦非離法有染有淨；非性空法能證無上正等菩提，亦非離法能證無上正等菩提；非性空中有法可得，亦非離中有法可得；非性空中有菩薩摩訶薩證得無上正等菩提，亦非離中有菩薩摩訶薩證得無上正等菩提。世尊！云何令我解佛所說甚深義趣？」
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佛告善現：「於意云何？有情長夜有我、我所，心執我、我所不？」
佛告善現：「於意云何？有情長夜有我、我所，心執我、我所不？」
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善現對曰：「如是！世尊！有情長夜有我、我所，心執著我、我所。」
善現對曰：「如是！世尊！有情長夜有我、我所，心執著我、我所。」
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佛告善現：「於意云何？有情所執我及我所空、遠離不？」
佛告善現：「於意云何？有情所執我及我所空、遠離不？」
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善現對曰：「如是！世尊！有情所執我及我所皆空、遠離。」
善現對曰：「如是！世尊！有情所執我及我所皆空、遠離。」
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佛告善現：「於意云何？豈不有情由我、我所執馳流生死？」
佛告善現：「於意云何？豈不有情由我、我所執馳流生死？」
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善現對曰：「如是！世尊！諸有情類由我、我所執馳流生死。」
善現對曰：「如是！世尊！諸有情類由我、我所執馳流生死。」
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佛告善現：「如是有情馳流生死，由有雜染，是故有情施設有染。若諸有情無心執著我及我所則無雜染，若無雜染，則不得有馳流生死。馳流生死既不可得，當知有情遠離雜染，由無雜染施設有情。是故，善現！應知有情雖自性空，遠離諸相，而可施設有染有淨。」
佛告善現：「如是有情馳流生死，由有雜染，是故有情施設有染。若諸有情無心執著我及我所則無雜染，若無雜染，則不得有馳流生死。馳流生死既不可得，當知有情遠離雜染，由無雜染施設有情。是故，善現！應知有情雖自性空，遠離諸相，而可施設有染有淨。」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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爾時具壽善現復白佛言：「世尊！若菩薩摩訶薩能行如是甚深般若波羅蜜多及一切法空、遠離相，是菩薩摩訶薩則不行色，亦不行受、想、行、識；不行眼處，亦不行耳、鼻、舌、身、意處；不行色處，亦不行聲、香、味、觸、法處；不行眼界，亦不行耳、鼻、舌、身、意界；不行色界，亦不行聲、香、味、觸、法界；不行眼識界，亦不行耳、鼻、舌、身、意識界；不行眼觸，亦不行耳、鼻、舌、身、意觸；不行眼觸為緣所生諸受，亦不行耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受；不行地界，亦不行水、火、風、空、識界；不行因緣，亦不行等無間緣、所緣緣、增上緣；不行無明，亦不行行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死；不行布施波羅蜜多，亦不行淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多；不行內空，亦不行外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散無散空、本性空、自共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；不行真如，亦不行法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界；不行苦聖諦，亦不行集、滅、道聖諦；不行四念住，亦不行四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；不行四靜慮，亦不行四無量、四無色定；不行八解脫，亦不行八勝處、九次第定、十遍處；不行空解脫門，亦不行無相、無願解脫門；不行淨觀地，亦不行種姓地、第八地、具見地、薄地、離欲地、已辦地、獨覺地、菩薩地、如來地；不行極喜地，亦不行離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地；不行一切陀羅尼門，亦不行一切三摩地門；不行五眼，亦不行六神通；不行佛十力，亦不行四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法；不行無忘失法，亦不行恒住捨性；不行預流果，亦不行一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提；不行一切智，亦不行道相智、一切相智。所以者何？如是諸法能行、所行及由此行、行時、行處皆不可得。
爾時具壽善現復白佛言：「世尊！若菩薩摩訶薩能行如是甚深般若波羅蜜多及一切法空、遠離相，是菩薩摩訶薩則不行色，亦不行受、想、行、識；不行眼處，亦不行耳、鼻、舌、身、意處；不行色處，亦不行聲、香、味、觸、法處；不行眼界，亦不行耳、鼻、舌、身、意界；不行色界，亦不行聲、香、味、觸、法界；不行眼識界，亦不行耳、鼻、舌、身、意識界；不行眼觸，亦不行耳、鼻、舌、身、意觸；不行眼觸為緣所生諸受，亦不行耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受；不行地界，亦不行水、火、風、空、識界；不行因緣，亦不行等無間緣、所緣緣、增上緣；不行無明，亦不行行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死；不行布施波羅蜜多，亦不行淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多；不行內空，亦不行外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散無散空、本性空、自共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；不行真如，亦不行法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界；不行苦聖諦，亦不行集、滅、道聖諦；不行四念住，亦不行四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；不行四靜慮，亦不行四無量、四無色定；不行八解脫，亦不行八勝處、九次第定、十遍處；不行空解脫門，亦不行無相、無願解脫門；不行淨觀地，亦不行種姓地、第八地、具見地、薄地、離欲地、已辦地、獨覺地、菩薩地、如來地；不行極喜地，亦不行離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地；不行一切陀羅尼門，亦不行一切三摩地門；不行五眼，亦不行六神通；不行佛十力，亦不行四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法；不行無忘失法，亦不行恒住捨性；不行預流果，亦不行一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提；不行一切智，亦不行道相智、一切相智。所以者何？如是諸法能行、所行及由此行、行時、行處皆不可得。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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「世尊！若菩薩摩訶薩能如是行，不為一切世間天、人、阿素洛等之所降伏，而能伏彼。世尊！若菩薩摩訶薩能如是行，不為一切聲聞、獨覺之所降伏，而能伏彼。所以者何？是菩薩摩訶薩已得安住無能伏位，謂菩薩離生位。世尊！是菩薩摩訶薩恒住一切智智作意不可屈伏。世尊！是菩薩摩訶薩如是行時，則為隣近一切智智，疾證無上正等菩提。」
「世尊！若菩薩摩訶薩能如是行，不為一切世間天、人、阿素洛等之所降伏，而能伏彼。世尊！若菩薩摩訶薩能如是行，不為一切聲聞、獨覺之所降伏，而能伏彼。所以者何？是菩薩摩訶薩已得安住無能伏位，謂菩薩離生位。世尊！是菩薩摩訶薩恒住一切智智作意不可屈伏。世尊！是菩薩摩訶薩如是行時，則為隣近一切智智，疾證無上正等菩提。」
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佛言：「善現！如是！如是！如汝所說。若菩薩摩訶薩能行如是甚深般若波羅蜜多及一切法空、遠離相，是菩薩摩訶薩則不行色，亦不行受、想、行、識；乃至不行一切智，亦不行道相智、一切相智。如是諸法能行、所行及由此行、行時、行處皆不可得。若菩薩摩訶薩能如是行，不為一切世間天、人、阿素洛等之所降伏，亦復不為聲聞、獨覺之所降伏，而能伏彼。是菩薩摩訶薩已得安住無能伏位，謂菩薩離生位，恒住一切智智作意不可屈伏，則為隣近一切智智，疾證無上正等菩提。
佛言：「善現！如是！如是！如汝所說。若菩薩摩訶薩能行如是甚深般若波羅蜜多及一切法空、遠離相，是菩薩摩訶薩則不行色，亦不行受、想、行、識；乃至不行一切智，亦不行道相智、一切相智。如是諸法能行、所行及由此行、行時、行處皆不可得。若菩薩摩訶薩能如是行，不為一切世間天、人、阿素洛等之所降伏，亦復不為聲聞、獨覺之所降伏，而能伏彼。是菩薩摩訶薩已得安住無能伏位，謂菩薩離生位，恒住一切智智作意不可屈伏，則為隣近一切智智，疾證無上正等菩提。
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大般若波羅蜜多經卷第四百五十三
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