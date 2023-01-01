大般若波羅蜜多經卷第四百五十三三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大般若波羅蜜多經卷第四百五十三三藏法師玄奘奉 詔譯

第二分增上慢品第六十之二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二分增上慢品第六十之二

「復次，善現！云何菩薩摩訶薩未久修行布施、淨戒、安忍、精進、靜慮般若波羅蜜多，乃至遠離方便善巧故，為惡魔之所誑惑，勸諸菩薩應善覺知？謂有惡魔為誑惑故，方便化作種種形像，來至菩薩摩訶薩前，作如是言：『咄哉！男子！汝自知不？過去諸佛已曾授汝大菩提記，汝於無上正等菩提決定當得不復退轉。汝身父母、兄弟、姊妹、親友、眷屬乃至七世名字差別我悉善知。汝身生在某方、某國、某城、某邑、某聚落中，汝在某年、某月、某日、某時、某宿、相王中生。』如是惡魔若見菩薩稟性柔軟，諸根昧鈍，便詐記言：『汝於先世所稟根性已曾如是。』若見菩薩稟性剛強，諸根明利，便詐記言：『汝於先世所稟根性亦曾如是。』若見菩薩居阿練若、或常乞食、或一受食、或一坐食、或一鉢食、或居塚間、或居露地、或居樹下、或糞掃衣、或但三衣、或常坐不臥、或如舊敷具、或少欲、或喜足、或樂遠離、或具正念、或樂寂定、或具妙慧、或不重利養、或不貴名譽、或好廉儉不塗其足、或少睡眠、或離掉舉、或樂軟語、或好少言，如是惡魔見此菩薩差別行已，便詐記言：『汝於先世亦曾如是。所以者何？汝今成就如是如是差別功德，世間同見，先世定應亦有如是種種功德，應深慶慰無得自輕。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！云何菩薩摩訶薩未久修行布施、淨戒、安忍、精進、靜慮般若波羅蜜多，乃至遠離方便善巧故，為惡魔之所誑惑，勸諸菩薩應善覺知？謂有惡魔為誑惑故，方便化作種種形像，來至菩薩摩訶薩前，作如是言：『咄哉！男子！汝自知不？過去諸佛已曾授汝大菩提記，汝於無上正等菩提決定當得不復退轉。汝身父母、兄弟、姊妹、親友、眷屬乃至七世名字差別我悉善知。汝身生在某方、某國、某城、某邑、某聚落中，汝在某年、某月、某日、某時、某宿、相王中生。』如是惡魔若見菩薩稟性柔軟，諸根昧鈍，便詐記言：『汝於先世所稟根性已曾如是。』若見菩薩稟性剛強，諸根明利，便詐記言：『汝於先世所稟根性亦曾如是。』若見菩薩居阿練若、或常乞食、或一受食、或一坐食、或一鉢食、或居塚間、或居露地、或居樹下、或糞掃衣、或但三衣、或常坐不臥、或如舊敷具、或少欲、或喜足、或樂遠離、或具正念、或樂寂定、或具妙慧、或不重利養、或不貴名譽、或好廉儉不塗其足、或少睡眠、或離掉舉、或樂軟語、或好少言，如是惡魔見此菩薩差別行已，便詐記言：『汝於先世亦曾如是。所以者何？汝今成就如是如是差別功德，世間同見，先世定應亦有如是種種功德，應深慶慰無得自輕。』

「是菩薩摩訶薩聞彼惡魔說其過去當來功德，及說現在親友自身名等差別，兼讚種種殊勝善根，歡喜踊躍生增上慢，凌蔑毀罵諸餘菩薩。爾時，惡魔知其闇鈍起增上慢凌蔑他人，復告之言：『汝定成就殊勝功德，過去如來、應、正等覺已授汝記。汝於無上正等菩提，定當證得不復退轉，已有如是瑞相現前。』是時惡魔為嬈彼故，或矯化作苾芻形像，或矯化作居士形像，或矯化作父母、親友、人非人等形像，現前高聲唱言：『善哉！大士乃能成就如是功德，過去諸佛久已授汝大菩提記，汝於無上正等菩提已不退轉。所以者何？諸不退轉地菩薩摩訶薩勝功德相，汝皆具有，應自尊重，勿生疑惑。』時此菩薩聞彼語已，增上慢心轉復堅固。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是菩薩摩訶薩聞彼惡魔說其過去當來功德，及說現在親友自身名等差別，兼讚種種殊勝善根，歡喜踊躍生增上慢，凌蔑毀罵諸餘菩薩。爾時，惡魔知其闇鈍起增上慢凌蔑他人，復告之言：『汝定成就殊勝功德，過去如來、應、正等覺已授汝記。汝於無上正等菩提，定當證得不復退轉，已有如是瑞相現前。』是時惡魔為嬈彼故，或矯化作苾芻形像，或矯化作居士形像，或矯化作父母、親友、人非人等形像，現前高聲唱言：『善哉！大士乃能成就如是功德，過去諸佛久已授汝大菩提記，汝於無上正等菩提已不退轉。所以者何？諸不退轉地菩薩摩訶薩勝功德相，汝皆具有，應自尊重，勿生疑惑。』時此菩薩聞彼語已，增上慢心轉復堅固。

「善現！如我所說，實得不退轉菩薩摩訶薩諸行、狀、相，是菩薩摩訶薩實皆非有。善現當知！是菩薩摩訶薩魔所執持，為魔所嬈不得自在。所以者何？是菩薩摩訶薩於得不退轉菩薩摩訶薩諸行、狀、相實皆未有，但聞惡魔矯說其德及名字等，生增上慢，凌蔑毀罵諸餘菩薩。是故，善現！若菩薩摩訶薩欲證無上正等菩提，應善覺知諸惡魔事，勿為欺誑生憍慢心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！如我所說，實得不退轉菩薩摩訶薩諸行、狀、相，是菩薩摩訶薩實皆非有。善現當知！是菩薩摩訶薩魔所執持，為魔所嬈不得自在。所以者何？是菩薩摩訶薩於得不退轉菩薩摩訶薩諸行、狀、相實皆未有，但聞惡魔矯說其德及名字等，生增上慢，凌蔑毀罵諸餘菩薩。是故，善現！若菩薩摩訶薩欲證無上正等菩提，應善覺知諸惡魔事，勿為欺誑生憍慢心。

「復次，善現！有菩薩摩訶薩魔所執持，為魔所嬈，但聞虛名而生憍慢。所以者何？是菩薩摩訶薩先未修學布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，先未安住內空乃至無性自性空，先未安住真如乃至不思議界，先未安住苦、集、滅、道聖諦，先未修學四念住乃至八聖道支，先未修學四靜慮、四無量、四無色定，先未修學八解脫乃至十遍處，先未修學空、無相、無願解脫門，先未修學極喜地乃至法雲地，先未修學陀羅尼門、三摩地門，先未修學五眼、六神通，先未修學如來十力乃至十八佛不共法，先未修學無忘失法、恒住捨性，先未修學一切智、道相智、一切相智，先未修學一切菩薩摩訶薩行、諸佛無上正等菩提，由是因緣令魔得便。是菩薩摩訶薩不能了知四魔行相，由此因緣令魔得便。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！有菩薩摩訶薩魔所執持，為魔所嬈，但聞虛名而生憍慢。所以者何？是菩薩摩訶薩先未修學布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，先未安住內空乃至無性自性空，先未安住真如乃至不思議界，先未安住苦、集、滅、道聖諦，先未修學四念住乃至八聖道支，先未修學四靜慮、四無量、四無色定，先未修學八解脫乃至十遍處，先未修學空、無相、無願解脫門，先未修學極喜地乃至法雲地，先未修學陀羅尼門、三摩地門，先未修學五眼、六神通，先未修學如來十力乃至十八佛不共法，先未修學無忘失法、恒住捨性，先未修學一切智、道相智、一切相智，先未修學一切菩薩摩訶薩行、諸佛無上正等菩提，由是因緣令魔得便。是菩薩摩訶薩不能了知四魔行相，由此因緣令魔得便。

「是菩薩摩訶薩不了知色、受、想、行、識，不了知眼處乃至意處，不了知色處乃至法處，不了知眼界乃至意界，不了知色界乃至法界，不了知眼識界乃至意識界，不了知眼觸乃至意觸，不了知眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受，不了知地界乃至識界，不了知無明乃至老死，不了知布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，不了知內空乃至無性自性空，不了知真如乃至不思議界，不了知苦、集、滅、道聖諦，不了知四念住乃至八聖道支，不了知四靜慮、四無量、四無色定，不了知八解脫乃至十遍處，不了知空、無相、無願解脫門，不了知極喜地乃至法雲地，不了知陀羅尼門、三摩地門，不了知五眼、六神通，不了知如來十力乃至十八佛不共法，不了知無忘失法、恒住捨性，不了知預流果乃至獨覺菩提，不了知一切智、道相智、一切相智，亦不了知有情諸法名字實相，所謂無相。由此因緣令魔得便，方便化作種種形像，語此菩薩摩訶薩言：『汝所修行願行已滿，當證無上正等菩提，汝成佛時當得如是殊勝功德尊貴名號！』謂彼惡魔知此菩薩長夜思願：『我成佛時，當得如是功德名號！』隨其思願而記說之。時此菩薩遠離般若波羅蜜多，無方便善巧故，聞魔記說，作是念言：『奇哉！此人為我記說當得成佛功德名號，與我長夜思願相應。由此故知過去諸佛必已授我大菩提記，我於無上正等菩提決定當得不復退轉。我成佛時必定當得如是功德尊重名號。』是菩薩摩訶薩如是惡魔、或魔眷屬、或魔所使諸沙門等記說當來成佛名號，如是如是憍慢轉增：『我於未來定當作佛，獲得如是功德名號，諸餘菩薩無與我等。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是菩薩摩訶薩不了知色、受、想、行、識，不了知眼處乃至意處，不了知色處乃至法處，不了知眼界乃至意界，不了知色界乃至法界，不了知眼識界乃至意識界，不了知眼觸乃至意觸，不了知眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受，不了知地界乃至識界，不了知無明乃至老死，不了知布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，不了知內空乃至無性自性空，不了知真如乃至不思議界，不了知苦、集、滅、道聖諦，不了知四念住乃至八聖道支，不了知四靜慮、四無量、四無色定，不了知八解脫乃至十遍處，不了知空、無相、無願解脫門，不了知極喜地乃至法雲地，不了知陀羅尼門、三摩地門，不了知五眼、六神通，不了知如來十力乃至十八佛不共法，不了知無忘失法、恒住捨性，不了知預流果乃至獨覺菩提，不了知一切智、道相智、一切相智，亦不了知有情諸法名字實相，所謂無相。由此因緣令魔得便，方便化作種種形像，語此菩薩摩訶薩言：『汝所修行願行已滿，當證無上正等菩提，汝成佛時當得如是殊勝功德尊貴名號！』謂彼惡魔知此菩薩長夜思願：『我成佛時，當得如是功德名號！』隨其思願而記說之。時此菩薩遠離般若波羅蜜多，無方便善巧故，聞魔記說，作是念言：『奇哉！此人為我記說當得成佛功德名號，與我長夜思願相應。由此故知過去諸佛必已授我大菩提記，我於無上正等菩提決定當得不復退轉。我成佛時必定當得如是功德尊重名號。』是菩薩摩訶薩如是惡魔、或魔眷屬、或魔所使諸沙門等記說當來成佛名號，如是如是憍慢轉增：『我於未來定當作佛，獲得如是功德名號，諸餘菩薩無與我等。』

「善現當知！如我所說，已得不退轉菩薩摩訶薩諸行、狀、相，此菩薩摩訶薩皆未成就，但聞魔說成佛虛名，便生憍慢，輕弄毀蔑諸餘菩薩摩訶薩眾。善現當知！是菩薩摩訶薩由起憍慢，輕弄毀蔑諸餘菩薩摩訶薩故，遠離無上正等菩提。善現當知！是菩薩摩訶薩遠離般若波羅蜜多，無方便善巧故，棄善友故，常為惡友所攝受故，當墮聲聞或獨覺地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！如我所說，已得不退轉菩薩摩訶薩諸行、狀、相，此菩薩摩訶薩皆未成就，但聞魔說成佛虛名，便生憍慢，輕弄毀蔑諸餘菩薩摩訶薩眾。善現當知！是菩薩摩訶薩由起憍慢，輕弄毀蔑諸餘菩薩摩訶薩故，遠離無上正等菩提。善現當知！是菩薩摩訶薩遠離般若波羅蜜多，無方便善巧故，棄善友故，常為惡友所攝受故，當墮聲聞或獨覺地。

「善現當知！是菩薩摩訶薩或有此身還得正念，至心悔過捨憍慢心，數數親近真勝善友。彼雖流轉生死多時，而後還依甚深般若波羅蜜多方便善巧漸次修學，當證無上正等菩提。善現當知！是菩薩摩訶薩若有此身不得正念，不能悔過，不捨慢心，不樂親近真勝善友，彼定流轉生死多時，後雖精進修諸善業，而墮聲聞或獨覺地。譬如苾芻求聲聞者，於四重罪若隨犯一，便非沙門非釋迦子，彼於現在定不能得四沙門果。妄執虛名菩薩亦爾，但聞魔說成佛空名，便起慢心，輕弄毀蔑諸餘菩薩摩訶薩眾，當知此罪過彼苾芻所起四重無量倍數，置彼苾芻所犯四重，此菩薩罪過五無間亦無量倍。所以者何？是菩薩摩訶薩實不成就殊勝功德，聞惡魔說成佛虛名，便自憍慢輕餘菩薩，是故此罪過五無間。由此當知若菩薩摩訶薩欲證無上正等菩提，應善覺知如是記說虛名號等微細魔事，勤求無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！是菩薩摩訶薩或有此身還得正念，至心悔過捨憍慢心，數數親近真勝善友。彼雖流轉生死多時，而後還依甚深般若波羅蜜多方便善巧漸次修學，當證無上正等菩提。善現當知！是菩薩摩訶薩若有此身不得正念，不能悔過，不捨慢心，不樂親近真勝善友，彼定流轉生死多時，後雖精進修諸善業，而墮聲聞或獨覺地。譬如苾芻求聲聞者，於四重罪若隨犯一，便非沙門非釋迦子，彼於現在定不能得四沙門果。妄執虛名菩薩亦爾，但聞魔說成佛空名，便起慢心，輕弄毀蔑諸餘菩薩摩訶薩眾，當知此罪過彼苾芻所起四重無量倍數，置彼苾芻所犯四重，此菩薩罪過五無間亦無量倍。所以者何？是菩薩摩訶薩實不成就殊勝功德，聞惡魔說成佛虛名，便自憍慢輕餘菩薩，是故此罪過五無間。由此當知若菩薩摩訶薩欲證無上正等菩提，應善覺知如是記說虛名號等微細魔事，勤求無上正等菩提。

「復次，善現！有菩薩摩訶薩修遠離行，謂隱山林、空澤、曠野，居阿練若宴坐思惟。時有惡魔來至其所，恭敬讚歎謂作是言：『善哉！大士！能修如是真遠離行。此遠離行，一切如來、應、正等覺共所稱讚，天帝釋等諸天神仙皆共守護供養尊重，應常住此勿往餘處。』善現當知！我不讚歎諸菩薩摩訶薩居阿練若、曠野、山林，宴坐思惟修遠離行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！有菩薩摩訶薩修遠離行，謂隱山林、空澤、曠野，居阿練若宴坐思惟。時有惡魔來至其所，恭敬讚歎謂作是言：『善哉！大士！能修如是真遠離行。此遠離行，一切如來、應、正等覺共所稱讚，天帝釋等諸天神仙皆共守護供養尊重，應常住此勿往餘處。』善現當知！我不讚歎諸菩薩摩訶薩居阿練若、曠野、山林，宴坐思惟修遠離行。」

具壽善現白言：「世尊！諸菩薩摩訶薩應修何等餘遠離行，而佛不讚居阿練若、曠野、山林，棄勝臥具思惟宴坐遠離功德？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現白言：「世尊！諸菩薩摩訶薩應修何等餘遠離行，而佛不讚居阿練若、曠野、山林，棄勝臥具思惟宴坐遠離功德？」

佛告善現：「諸菩薩摩訶薩若居山林、空澤、曠野阿練若處，若住城邑、聚落、王都喧雜之處，但能遠離煩惱惡業及諸聲聞獨覺作意，勤修般若波羅蜜多，及修諸餘殊勝功德，是名菩薩真遠離行。此遠離行一切如來、應、正等覺共所稱讚，諸佛世尊共所開許，諸菩薩眾常應修學，若晝若夜應正思惟，精進修行此遠離法，是名菩薩修遠離行。此遠離行不雜聲聞、獨覺作意，不雜一切煩惱惡業，離諸喧雜畢竟清淨，令諸菩薩速證無上正等菩提，利樂有情常無斷盡。惡魔所讚隱於山林、空澤、曠野阿練若處，棄勝臥具宴坐思惟，非諸菩薩真遠離行。所以者何？彼遠離行猶有喧雜，謂彼或雜惡業煩惱，或雜聲聞、獨覺作意，於深般若波羅蜜多，不能精勤信受修學，不能圓滿一切智智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「諸菩薩摩訶薩若居山林、空澤、曠野阿練若處，若住城邑、聚落、王都喧雜之處，但能遠離煩惱惡業及諸聲聞獨覺作意，勤修般若波羅蜜多，及修諸餘殊勝功德，是名菩薩真遠離行。此遠離行一切如來、應、正等覺共所稱讚，諸佛世尊共所開許，諸菩薩眾常應修學，若晝若夜應正思惟，精進修行此遠離法，是名菩薩修遠離行。此遠離行不雜聲聞、獨覺作意，不雜一切煩惱惡業，離諸喧雜畢竟清淨，令諸菩薩速證無上正等菩提，利樂有情常無斷盡。惡魔所讚隱於山林、空澤、曠野阿練若處，棄勝臥具宴坐思惟，非諸菩薩真遠離行。所以者何？彼遠離行猶有喧雜，謂彼或雜惡業煩惱，或雜聲聞、獨覺作意，於深般若波羅蜜多，不能精勤信受修學，不能圓滿一切智智。

「善現當知！有菩薩摩訶薩雖樂修行魔所稱讚遠離行法，而起憍慢不清淨心，輕蔑毀呰諸餘菩薩摩訶薩眾。謂有菩薩摩訶薩眾雖居城邑、聚落、王都而心清淨不雜種種煩惱惡業及諸聲聞、獨覺作意，精勤修學布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，精勤安住內空乃至無性自性空，精勤安住真如乃至不思議界，精勤安住苦、集、滅、道聖諦，精勤修學四念住乃至八聖道支，精勤修學四靜慮、四無量、四無色定、五神通等世間功德，精勤修學空、無相、無願解脫門，精勤修學菩薩十地，精勤修學陀羅尼門、三摩地門，精勤修學五眼、六神通，精勤修學八解脫乃至十遍處，精勤修學如來十力乃至十八佛不共法，精勤修學無忘失法、恒住捨性，精勤修學一切智、道相智、一切相智，嚴淨佛土、成熟有情。雖居憒閙而心寂靜，恒勤修習真遠離行。彼於如是真淨菩薩摩訶薩眾，心常傲慢，輕弄毀呰，誹謗凌蔑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！有菩薩摩訶薩雖樂修行魔所稱讚遠離行法，而起憍慢不清淨心，輕蔑毀呰諸餘菩薩摩訶薩眾。謂有菩薩摩訶薩眾雖居城邑、聚落、王都而心清淨不雜種種煩惱惡業及諸聲聞、獨覺作意，精勤修學布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，精勤安住內空乃至無性自性空，精勤安住真如乃至不思議界，精勤安住苦、集、滅、道聖諦，精勤修學四念住乃至八聖道支，精勤修學四靜慮、四無量、四無色定、五神通等世間功德，精勤修學空、無相、無願解脫門，精勤修學菩薩十地，精勤修學陀羅尼門、三摩地門，精勤修學五眼、六神通，精勤修學八解脫乃至十遍處，精勤修學如來十力乃至十八佛不共法，精勤修學無忘失法、恒住捨性，精勤修學一切智、道相智、一切相智，嚴淨佛土、成熟有情。雖居憒閙而心寂靜，恒勤修習真遠離行。彼於如是真淨菩薩摩訶薩眾，心常傲慢，輕弄毀呰，誹謗凌蔑。

「善現當知！是菩薩摩訶薩遠離般若波羅蜜多，無方便善巧故，雖居曠野百踰繕那，其中絕無諸惡禽獸、蛇蝎、盜賊，唯有鬼神、羅剎娑等遊止其中。彼住如是阿練若處，設經一年、或五、或十、或復乃至百千俱胝，若過是數修遠離行，而不了知真遠離行。謂諸菩薩摩訶薩眾雖居憒閙而心寂靜，遠離種種煩惱惡業及諸聲聞、獨覺作意，發趣無上正等菩提。善現當知！是諸菩薩雖居曠野經歷多時，而雜聲聞、獨覺作意，於彼二地深生樂著，依二地法修遠離行，復於此行深生躭染。善現當知！彼雖如是修遠離行，而不稱順諸如來心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！是菩薩摩訶薩遠離般若波羅蜜多，無方便善巧故，雖居曠野百踰繕那，其中絕無諸惡禽獸、蛇蝎、盜賊，唯有鬼神、羅剎娑等遊止其中。彼住如是阿練若處，設經一年、或五、或十、或復乃至百千俱胝，若過是數修遠離行，而不了知真遠離行。謂諸菩薩摩訶薩眾雖居憒閙而心寂靜，遠離種種煩惱惡業及諸聲聞、獨覺作意，發趣無上正等菩提。善現當知！是諸菩薩雖居曠野經歷多時，而雜聲聞、獨覺作意，於彼二地深生樂著，依二地法修遠離行，復於此行深生躭染。善現當知！彼雖如是修遠離行，而不稱順諸如來心。

「善現當知！我所稱讚諸菩薩摩訶薩真遠離行，是菩薩摩訶薩都不成就，彼於真勝遠離行中亦不見有相似行相。所以者何？彼於菩薩真遠離行不生愛樂，但樂勤修聲聞、獨覺空遠離行。善現當知！是諸菩薩修不真勝遠離行時，魔來空中，歡喜讚歎告言：『大士！善哉！善哉！汝能勤修真遠離行，此遠離行一切如來、應、正等覺共所稱讚。汝於此行精勤修學，速能證得一切智智。』善現當知！是諸菩薩樂著如是二乘所修遠離行法，輕弄毀蔑住菩薩乘雖居憒閙而心寂靜諸苾芻等，言彼不能修遠離行，身居憒閙心不寂靜無調善法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！我所稱讚諸菩薩摩訶薩真遠離行，是菩薩摩訶薩都不成就，彼於真勝遠離行中亦不見有相似行相。所以者何？彼於菩薩真遠離行不生愛樂，但樂勤修聲聞、獨覺空遠離行。善現當知！是諸菩薩修不真勝遠離行時，魔來空中，歡喜讚歎告言：『大士！善哉！善哉！汝能勤修真遠離行，此遠離行一切如來、應、正等覺共所稱讚。汝於此行精勤修學，速能證得一切智智。』善現當知！是諸菩薩樂著如是二乘所修遠離行法，輕弄毀蔑住菩薩乘雖居憒閙而心寂靜諸苾芻等，言彼不能修遠離行，身居憒閙心不寂靜無調善法。

「善現當知！是諸菩薩於佛所讚住真遠離行菩薩摩訶薩輕蔑毀呰，謂居憒閙心不寂靜，不能勤修真遠離行；於諸如來、應、正等覺所不稱讚住真喧雜行菩薩摩訶薩尊重讚歎，謂不喧雜，其心寂靜，能正修行真遠離行。善現當知！是諸菩薩於應親近恭敬供養如諸佛者，而不親近恭敬供養，反生輕毀；於應遠離不應親近恭敬供養如惡友者，而反親近恭敬供養如事諸佛。善現當知！是諸菩薩遠離般若波羅蜜多，無方便善巧故，妄生種種分別執著。所以者何？彼作是念：『我所修學是真遠離，故為非人稱歎護念。居城邑者，身心擾亂，誰當護念恭敬讚美？』是諸菩薩由此因緣，心多憍慢，輕蔑毀呰諸餘菩薩摩訶薩眾，煩惱惡業晝夜增長。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！是諸菩薩於佛所讚住真遠離行菩薩摩訶薩輕蔑毀呰，謂居憒閙心不寂靜，不能勤修真遠離行；於諸如來、應、正等覺所不稱讚住真喧雜行菩薩摩訶薩尊重讚歎，謂不喧雜，其心寂靜，能正修行真遠離行。善現當知！是諸菩薩於應親近恭敬供養如諸佛者，而不親近恭敬供養，反生輕毀；於應遠離不應親近恭敬供養如惡友者，而反親近恭敬供養如事諸佛。善現當知！是諸菩薩遠離般若波羅蜜多，無方便善巧故，妄生種種分別執著。所以者何？彼作是念：『我所修學是真遠離，故為非人稱歎護念。居城邑者，身心擾亂，誰當護念恭敬讚美？』是諸菩薩由此因緣，心多憍慢，輕蔑毀呰諸餘菩薩摩訶薩眾，煩惱惡業晝夜增長。

「善現當知！是諸菩薩於餘菩薩摩訶薩眾為旃茶羅，染污菩薩摩訶薩眾。雖似菩薩摩訶薩相，而是天上人中大賊，誑惑天、人、阿素洛等，其身雖服沙門法衣，而心常懷盜賊意樂。諸有發趣菩薩乘者，不應親近恭敬供養、尊重讚歎如是惡人。何以故？當知是人懷增上慢，外似菩薩內多煩惱。是故，善現！若菩薩摩訶薩真實不捨一切智智，不捨無上正等菩提，深心欲求一切智智，欲證無上正等菩提，普為利樂諸有情者，不應親近恭敬供養、尊重讚歎如是惡人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！是諸菩薩於餘菩薩摩訶薩眾為旃茶羅，染污菩薩摩訶薩眾。雖似菩薩摩訶薩相，而是天上人中大賊，誑惑天、人、阿素洛等，其身雖服沙門法衣，而心常懷盜賊意樂。諸有發趣菩薩乘者，不應親近恭敬供養、尊重讚歎如是惡人。何以故？當知是人懷增上慢，外似菩薩內多煩惱。是故，善現！若菩薩摩訶薩真實不捨一切智智，不捨無上正等菩提，深心欲求一切智智，欲證無上正等菩提，普為利樂諸有情者，不應親近恭敬供養、尊重讚歎如是惡人。

「善現當知！諸菩薩摩訶薩應常精進修自事業，遠離生死，不著三界，於彼惡賊旃茶羅人，常應發生慈、悲、喜、捨，應作是念：『我不應起如彼惡人所起過患，設當失念如彼暫起，即應覺知令速除滅。』是故菩薩摩訶薩眾欲證無上正等菩提，當善覺知諸惡魔事，應勤精進遠離除滅如彼菩薩所起過患，勤求無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！諸菩薩摩訶薩應常精進修自事業，遠離生死，不著三界，於彼惡賊旃茶羅人，常應發生慈、悲、喜、捨，應作是念：『我不應起如彼惡人所起過患，設當失念如彼暫起，即應覺知令速除滅。』是故菩薩摩訶薩眾欲證無上正等菩提，當善覺知諸惡魔事，應勤精進遠離除滅如彼菩薩所起過患，勤求無上正等菩提。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩增上作意，欲證無上正等菩提，應常親近恭敬供養、尊重讚歎真善知識。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！若菩薩摩訶薩增上作意，欲證無上正等菩提，應常親近恭敬供養、尊重讚歎真善知識。」

爾時，善現即白佛言：「何等名為諸菩薩摩訶薩真善知識？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善現即白佛言：「何等名為諸菩薩摩訶薩真善知識？」

佛告善現：「一切如來、應、正等覺是諸菩薩真善知識，一切菩薩摩訶薩眾亦是菩薩真善知識。諸有聲聞及餘善士，能為菩薩摩訶薩眾宣說開示，分別顯了布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多相應義趣令易解者，亦是菩薩真善知識。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「一切如來、應、正等覺是諸菩薩真善知識，一切菩薩摩訶薩眾亦是菩薩真善知識。諸有聲聞及餘善士，能為菩薩摩訶薩眾宣說開示，分別顯了布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多相應義趣令易解者，亦是菩薩真善知識。

「復次，善現！布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多是諸菩薩真善知識，四念住乃至八聖道支亦是菩薩真善知識，四靜慮、四無量、四無色定亦是菩薩真善知識，八解脫乃至十遍處亦是菩薩真善知識，空、無相、無願解脫門亦是菩薩真善知識，極喜地乃至法雲地亦是菩薩真善知識，陀羅尼門、三摩地門亦是菩薩真善知識，五眼、六神通亦是菩薩真善知識，如來十力乃至十八佛不共法亦是菩薩真善知識，無忘失法、恒住捨性亦是菩薩真善知識，一切智、道相智、一切相智亦是菩薩真善知識，一切菩薩摩訶薩行亦是菩薩真善知識，諸佛無上正等菩提亦是菩薩真善知識，永斷一切習氣相續亦是菩薩真善知識。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多是諸菩薩真善知識，四念住乃至八聖道支亦是菩薩真善知識，四靜慮、四無量、四無色定亦是菩薩真善知識，八解脫乃至十遍處亦是菩薩真善知識，空、無相、無願解脫門亦是菩薩真善知識，極喜地乃至法雲地亦是菩薩真善知識，陀羅尼門、三摩地門亦是菩薩真善知識，五眼、六神通亦是菩薩真善知識，如來十力乃至十八佛不共法亦是菩薩真善知識，無忘失法、恒住捨性亦是菩薩真善知識，一切智、道相智、一切相智亦是菩薩真善知識，一切菩薩摩訶薩行亦是菩薩真善知識，諸佛無上正等菩提亦是菩薩真善知識，永斷一切習氣相續亦是菩薩真善知識。

「復次，善現！苦、集、滅、道聖諦是諸菩薩真善知識，諸法緣性亦是菩薩真善知識，諸緣起支亦是菩薩真善知識，內空乃至無性自性空亦是菩薩真善知識，真如乃至不思議界亦是菩薩真善知識。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！苦、集、滅、道聖諦是諸菩薩真善知識，諸法緣性亦是菩薩真善知識，諸緣起支亦是菩薩真善知識，內空乃至無性自性空亦是菩薩真善知識，真如乃至不思議界亦是菩薩真善知識。

「復次，善現！布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，與諸菩薩摩訶薩眾為師為導，為明為炬，為燈為照，為解為覺，為智為慧，為救為護，為舍為宅，為洲為渚，為歸為趣，為父為母。四念住乃至八聖道支，亦與菩薩摩訶薩眾為師為導，為明為炬，為燈為照，為解為覺，為智為慧，為救為護，為舍為宅，為洲為渚，為歸為趣，為父為母。四靜慮、四無量、四無色定，亦與菩薩摩訶薩眾為師為導，為明為炬，為燈為照，為解為覺，為智為慧，為救為護，為舍為宅，為洲為渚，為歸為趣，為父為母。八解脫乃至十遍處，亦與菩薩摩訶薩眾為師為導，為明為炬，為燈為照，為解為覺，為智為慧，為救為護，為舍為宅，為洲為渚，為歸為趣，為父為母。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，與諸菩薩摩訶薩眾為師為導，為明為炬，為燈為照，為解為覺，為智為慧，為救為護，為舍為宅，為洲為渚，為歸為趣，為父為母。四念住乃至八聖道支，亦與菩薩摩訶薩眾為師為導，為明為炬，為燈為照，為解為覺，為智為慧，為救為護，為舍為宅，為洲為渚，為歸為趣，為父為母。四靜慮、四無量、四無色定，亦與菩薩摩訶薩眾為師為導，為明為炬，為燈為照，為解為覺，為智為慧，為救為護，為舍為宅，為洲為渚，為歸為趣，為父為母。八解脫乃至十遍處，亦與菩薩摩訶薩眾為師為導，為明為炬，為燈為照，為解為覺，為智為慧，為救為護，為舍為宅，為洲為渚，為歸為趣，為父為母。

「空、無相、無願解脫門，亦與菩薩摩訶薩眾為師為導，為明為炬，為燈為照，為解為覺，為智為慧，為救為護，為舍為宅，為洲為渚，為歸為趣，為父為母。極喜地乃至法雲地，亦與菩薩摩訶薩眾為師為導，為明為炬，為燈為照，為解為覺，為智為慧，為救為護，為舍為宅，為洲為渚，為歸為趣，為父為母。陀羅尼門、三摩地門，亦與菩薩摩訶薩眾為師為導，為明為炬，為燈為照，為解為覺，為智為慧，為救為護，為舍為宅，為洲為渚，為歸為趣，為父為母。五眼、六神通，亦與菩薩摩訶薩眾為師為導，為明為炬，為燈為照，為解為覺，為智為慧，為救為護，為舍為宅，為洲為渚，為歸為趣，為父為母。如來十力乃至十八佛不共法，亦與菩薩摩訶薩眾為師為導，為明為炬，為燈為照，為解為覺，為智為慧，為救為護，為舍為宅，為洲為渚，為歸為趣，為父為母。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「空、無相、無願解脫門，亦與菩薩摩訶薩眾為師為導，為明為炬，為燈為照，為解為覺，為智為慧，為救為護，為舍為宅，為洲為渚，為歸為趣，為父為母。極喜地乃至法雲地，亦與菩薩摩訶薩眾為師為導，為明為炬，為燈為照，為解為覺，為智為慧，為救為護，為舍為宅，為洲為渚，為歸為趣，為父為母。陀羅尼門、三摩地門，亦與菩薩摩訶薩眾為師為導，為明為炬，為燈為照，為解為覺，為智為慧，為救為護，為舍為宅，為洲為渚，為歸為趣，為父為母。五眼、六神通，亦與菩薩摩訶薩眾為師為導，為明為炬，為燈為照，為解為覺，為智為慧，為救為護，為舍為宅，為洲為渚，為歸為趣，為父為母。如來十力乃至十八佛不共法，亦與菩薩摩訶薩眾為師為導，為明為炬，為燈為照，為解為覺，為智為慧，為救為護，為舍為宅，為洲為渚，為歸為趣，為父為母。

「無忘失法、恒住捨性，亦與菩薩摩訶薩眾為師為導，為明為炬，為燈為照，為解為覺，為智為慧，為救為護，為舍為宅，為洲為渚，為歸為趣，為父為母。一切智、道相智、一切相智，亦與菩薩摩訶薩眾為師為導，為明為炬，為燈為照，為解為覺，為智為慧，為救為護，為舍為宅，為洲為渚，為歸為趣，為父為母。一切菩薩摩訶薩行，亦與菩薩摩訶薩眾為師為導，為明為炬，為燈為照，為解為覺，為智為慧，為救為護，為舍為宅，為洲為渚，為歸為趣，為父為母。諸佛無上正等菩提，亦與菩薩摩訶薩眾為師為導，為明為炬，為燈為照，為解為覺，為智為慧，為救為護，為舍為宅，為洲為渚，為歸為趣，為父為母。永斷一切習氣相續，亦與菩薩摩訶薩眾為師為導，為明為炬，為燈為照，為解為覺，為智為慧，為救為護，為舍為宅，為洲為渚，為歸為趣，為父為母。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「無忘失法、恒住捨性，亦與菩薩摩訶薩眾為師為導，為明為炬，為燈為照，為解為覺，為智為慧，為救為護，為舍為宅，為洲為渚，為歸為趣，為父為母。一切智、道相智、一切相智，亦與菩薩摩訶薩眾為師為導，為明為炬，為燈為照，為解為覺，為智為慧，為救為護，為舍為宅，為洲為渚，為歸為趣，為父為母。一切菩薩摩訶薩行，亦與菩薩摩訶薩眾為師為導，為明為炬，為燈為照，為解為覺，為智為慧，為救為護，為舍為宅，為洲為渚，為歸為趣，為父為母。諸佛無上正等菩提，亦與菩薩摩訶薩眾為師為導，為明為炬，為燈為照，為解為覺，為智為慧，為救為護，為舍為宅，為洲為渚，為歸為趣，為父為母。永斷一切習氣相續，亦與菩薩摩訶薩眾為師為導，為明為炬，為燈為照，為解為覺，為智為慧，為救為護，為舍為宅，為洲為渚，為歸為趣，為父為母。

「復次，善現！苦、集、滅、道聖諦，亦與諸菩薩摩訶薩眾為師為導，為明為炬，為燈為照，為解為覺，為智為慧，為救為護，為舍為宅，為洲為渚，為歸為趣，為父為母。諸法緣性及緣起支，亦與菩薩摩訶薩眾為師為導，為明為炬，為燈為照，為解為覺，為智為慧，為救為護，為舍為宅，為洲為渚，為歸為趣，為父為母。內空乃至無性自性空，亦與菩薩摩訶薩眾為師為導，為明為炬，為燈為照，為解為覺，為智為慧，為救為護，為舍為宅，為洲為渚，為歸為趣，為父為母。真如乃至不思議界，亦與菩薩摩訶薩眾為師為導，為明為炬，為燈為照，為解為覺，為智為慧，為救為護，為舍為宅，為洲為渚，為歸為趣，為父為母。所以者何？一切過去、未來、現在諸佛世尊皆以布施波羅蜜多，廣說乃至不思議界為師為導，為明為炬，為燈為照，為解為覺，為智為慧，為救為護，為舍為宅，為洲為渚，為歸為趣，為父為母。何以故？善現！一切過去、未來、現在諸佛世尊皆從布施波羅蜜多，廣說乃至不思議界而出生故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！苦、集、滅、道聖諦，亦與諸菩薩摩訶薩眾為師為導，為明為炬，為燈為照，為解為覺，為智為慧，為救為護，為舍為宅，為洲為渚，為歸為趣，為父為母。諸法緣性及緣起支，亦與菩薩摩訶薩眾為師為導，為明為炬，為燈為照，為解為覺，為智為慧，為救為護，為舍為宅，為洲為渚，為歸為趣，為父為母。內空乃至無性自性空，亦與菩薩摩訶薩眾為師為導，為明為炬，為燈為照，為解為覺，為智為慧，為救為護，為舍為宅，為洲為渚，為歸為趣，為父為母。真如乃至不思議界，亦與菩薩摩訶薩眾為師為導，為明為炬，為燈為照，為解為覺，為智為慧，為救為護，為舍為宅，為洲為渚，為歸為趣，為父為母。所以者何？一切過去、未來、現在諸佛世尊皆以布施波羅蜜多，廣說乃至不思議界為師為導，為明為炬，為燈為照，為解為覺，為智為慧，為救為護，為舍為宅，為洲為渚，為歸為趣，為父為母。何以故？善現！一切過去、未來、現在諸佛世尊皆從布施波羅蜜多，廣說乃至不思議界而出生故。

「是故，善現！若菩薩摩訶薩增上作意欲證無上正等菩提，成熟有情、嚴淨佛土，當學布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，當學四念住乃至八聖道支，當學四靜慮、四無量、四無色定，當學八解脫乃至十遍處，當學空、無相、無願解脫門，當學極喜地乃至法雲地，當學陀羅尼門、三摩地門，當學五眼、六神通，當學如來十力乃至十八佛不共法，當學無忘失法、恒住捨性，當學一切智、道相智、一切相智，當學一切菩薩摩訶薩行，當學諸佛無上正等菩提，當學永斷一切習氣相續，當學苦、集、滅、道聖諦，當學諸法緣性及緣起支，當學內空乃至無性自性空，當學真如乃至不思議界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是故，善現！若菩薩摩訶薩增上作意欲證無上正等菩提，成熟有情、嚴淨佛土，當學布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，當學四念住乃至八聖道支，當學四靜慮、四無量、四無色定，當學八解脫乃至十遍處，當學空、無相、無願解脫門，當學極喜地乃至法雲地，當學陀羅尼門、三摩地門，當學五眼、六神通，當學如來十力乃至十八佛不共法，當學無忘失法、恒住捨性，當學一切智、道相智、一切相智，當學一切菩薩摩訶薩行，當學諸佛無上正等菩提，當學永斷一切習氣相續，當學苦、集、滅、道聖諦，當學諸法緣性及緣起支，當學內空乃至無性自性空，當學真如乃至不思議界。

「善現！是菩薩摩訶薩既學布施波羅蜜多，廣說乃至不思議界，復應以四攝事攝諸有情。何等為四？一者、布施。二者、愛語。三者、利行。四者、同事。善現！我觀此義故作是說，所有布施波羅蜜多，廣說乃至不思議界，與諸菩薩摩訶薩眾為師為導，廣說乃至為父為母。是故，善現！諸菩薩摩訶薩欲得不隨他語行，欲得不依他語住，欲斷一切有情疑，欲滿一切有情願，欲嚴淨佛土，欲成熟有情，應學般若波羅蜜多。何以故？善現！於此般若波羅蜜多甚深經中，廣說菩薩摩訶薩眾所應學法，一切菩薩摩訶薩眾，皆於其中應勤修學。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩既學布施波羅蜜多，廣說乃至不思議界，復應以四攝事攝諸有情。何等為四？一者、布施。二者、愛語。三者、利行。四者、同事。善現！我觀此義故作是說，所有布施波羅蜜多，廣說乃至不思議界，與諸菩薩摩訶薩眾為師為導，廣說乃至為父為母。是故，善現！諸菩薩摩訶薩欲得不隨他語行，欲得不依他語住，欲斷一切有情疑，欲滿一切有情願，欲嚴淨佛土，欲成熟有情，應學般若波羅蜜多。何以故？善現！於此般若波羅蜜多甚深經中，廣說菩薩摩訶薩眾所應學法，一切菩薩摩訶薩眾，皆於其中應勤修學。」

爾時善現白言：「世尊！甚深般若波羅蜜多以何為相？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時善現白言：「世尊！甚深般若波羅蜜多以何為相？」

佛告善現：「甚深般若波羅蜜多虛空為相，無著為相，無相為相。所以者何？善現！於此般若波羅蜜多甚深相中，諸法諸相皆無所有不可得故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「甚深般若波羅蜜多虛空為相，無著為相，無相為相。所以者何？善現！於此般若波羅蜜多甚深相中，諸法諸相皆無所有不可得故。」

具壽善現復白佛言：「頗有因緣可說般若波羅蜜多所有妙相，諸法亦有如是相耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「頗有因緣可說般若波羅蜜多所有妙相，諸法亦有如是相耶？」

佛告善現：「如是！如是！如汝所說。有因緣故可說般若波羅蜜多所有妙相，諸法亦有如是妙相。何以故？善現！甚深般若波羅蜜多遠離為相，諸法亦以遠離為相；甚深般若波羅蜜多性空為相，諸法亦以性空為相。由此因緣可作是說：甚深般若波羅蜜多所有妙相，諸法亦有如是妙相。以一切法皆自性空離諸相故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「如是！如是！如汝所說。有因緣故可說般若波羅蜜多所有妙相，諸法亦有如是妙相。何以故？善現！甚深般若波羅蜜多遠離為相，諸法亦以遠離為相；甚深般若波羅蜜多性空為相，諸法亦以性空為相。由此因緣可作是說：甚深般若波羅蜜多所有妙相，諸法亦有如是妙相。以一切法皆自性空離諸相故。」

具壽善現復白佛言：「若一切法皆自性空遠離諸相，則一切法一切法空，亦一切法一切法離，云何有情施設染淨？非性空法有染有淨，亦非離法有染有淨；非性空法能證無上正等菩提，亦非離法能證無上正等菩提；非性空中有法可得，亦非離中有法可得；非性空中有菩薩摩訶薩證得無上正等菩提，亦非離中有菩薩摩訶薩證得無上正等菩提。世尊！云何令我解佛所說甚深義趣？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「若一切法皆自性空遠離諸相，則一切法一切法空，亦一切法一切法離，云何有情施設染淨？非性空法有染有淨，亦非離法有染有淨；非性空法能證無上正等菩提，亦非離法能證無上正等菩提；非性空中有法可得，亦非離中有法可得；非性空中有菩薩摩訶薩證得無上正等菩提，亦非離中有菩薩摩訶薩證得無上正等菩提。世尊！云何令我解佛所說甚深義趣？」

佛告善現：「於意云何？有情長夜有我、我所，心執我、我所不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「於意云何？有情長夜有我、我所，心執我、我所不？」

善現對曰：「如是！世尊！有情長夜有我、我所，心執著我、我所。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現對曰：「如是！世尊！有情長夜有我、我所，心執著我、我所。」

佛告善現：「於意云何？有情所執我及我所空、遠離不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「於意云何？有情所執我及我所空、遠離不？」

善現對曰：「如是！世尊！有情所執我及我所皆空、遠離。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現對曰：「如是！世尊！有情所執我及我所皆空、遠離。」

佛告善現：「於意云何？豈不有情由我、我所執馳流生死？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「於意云何？豈不有情由我、我所執馳流生死？」

善現對曰：「如是！世尊！諸有情類由我、我所執馳流生死。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現對曰：「如是！世尊！諸有情類由我、我所執馳流生死。」

佛告善現：「如是有情馳流生死，由有雜染，是故有情施設有染。若諸有情無心執著我及我所則無雜染，若無雜染，則不得有馳流生死。馳流生死既不可得，當知有情遠離雜染，由無雜染施設有情。是故，善現！應知有情雖自性空，遠離諸相，而可施設有染有淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「如是有情馳流生死，由有雜染，是故有情施設有染。若諸有情無心執著我及我所則無雜染，若無雜染，則不得有馳流生死。馳流生死既不可得，當知有情遠離雜染，由無雜染施設有情。是故，善現！應知有情雖自性空，遠離諸相，而可施設有染有淨。」

爾時具壽善現復白佛言：「世尊！若菩薩摩訶薩能行如是甚深般若波羅蜜多及一切法空、遠離相，是菩薩摩訶薩則不行色，亦不行受、想、行、識；不行眼處，亦不行耳、鼻、舌、身、意處；不行色處，亦不行聲、香、味、觸、法處；不行眼界，亦不行耳、鼻、舌、身、意界；不行色界，亦不行聲、香、味、觸、法界；不行眼識界，亦不行耳、鼻、舌、身、意識界；不行眼觸，亦不行耳、鼻、舌、身、意觸；不行眼觸為緣所生諸受，亦不行耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受；不行地界，亦不行水、火、風、空、識界；不行因緣，亦不行等無間緣、所緣緣、增上緣；不行無明，亦不行行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死；不行布施波羅蜜多，亦不行淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多；不行內空，亦不行外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散無散空、本性空、自共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；不行真如，亦不行法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界；不行苦聖諦，亦不行集、滅、道聖諦；不行四念住，亦不行四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；不行四靜慮，亦不行四無量、四無色定；不行八解脫，亦不行八勝處、九次第定、十遍處；不行空解脫門，亦不行無相、無願解脫門；不行淨觀地，亦不行種姓地、第八地、具見地、薄地、離欲地、已辦地、獨覺地、菩薩地、如來地；不行極喜地，亦不行離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地；不行一切陀羅尼門，亦不行一切三摩地門；不行五眼，亦不行六神通；不行佛十力，亦不行四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法；不行無忘失法，亦不行恒住捨性；不行預流果，亦不行一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提；不行一切智，亦不行道相智、一切相智。所以者何？如是諸法能行、所行及由此行、行時、行處皆不可得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時具壽善現復白佛言：「世尊！若菩薩摩訶薩能行如是甚深般若波羅蜜多及一切法空、遠離相，是菩薩摩訶薩則不行色，亦不行受、想、行、識；不行眼處，亦不行耳、鼻、舌、身、意處；不行色處，亦不行聲、香、味、觸、法處；不行眼界，亦不行耳、鼻、舌、身、意界；不行色界，亦不行聲、香、味、觸、法界；不行眼識界，亦不行耳、鼻、舌、身、意識界；不行眼觸，亦不行耳、鼻、舌、身、意觸；不行眼觸為緣所生諸受，亦不行耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受；不行地界，亦不行水、火、風、空、識界；不行因緣，亦不行等無間緣、所緣緣、增上緣；不行無明，亦不行行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死；不行布施波羅蜜多，亦不行淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多；不行內空，亦不行外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散無散空、本性空、自共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；不行真如，亦不行法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界；不行苦聖諦，亦不行集、滅、道聖諦；不行四念住，亦不行四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；不行四靜慮，亦不行四無量、四無色定；不行八解脫，亦不行八勝處、九次第定、十遍處；不行空解脫門，亦不行無相、無願解脫門；不行淨觀地，亦不行種姓地、第八地、具見地、薄地、離欲地、已辦地、獨覺地、菩薩地、如來地；不行極喜地，亦不行離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地；不行一切陀羅尼門，亦不行一切三摩地門；不行五眼，亦不行六神通；不行佛十力，亦不行四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法；不行無忘失法，亦不行恒住捨性；不行預流果，亦不行一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提；不行一切智，亦不行道相智、一切相智。所以者何？如是諸法能行、所行及由此行、行時、行處皆不可得。

「世尊！若菩薩摩訶薩能如是行，不為一切世間天、人、阿素洛等之所降伏，而能伏彼。世尊！若菩薩摩訶薩能如是行，不為一切聲聞、獨覺之所降伏，而能伏彼。所以者何？是菩薩摩訶薩已得安住無能伏位，謂菩薩離生位。世尊！是菩薩摩訶薩恒住一切智智作意不可屈伏。世尊！是菩薩摩訶薩如是行時，則為隣近一切智智，疾證無上正等菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！若菩薩摩訶薩能如是行，不為一切世間天、人、阿素洛等之所降伏，而能伏彼。世尊！若菩薩摩訶薩能如是行，不為一切聲聞、獨覺之所降伏，而能伏彼。所以者何？是菩薩摩訶薩已得安住無能伏位，謂菩薩離生位。世尊！是菩薩摩訶薩恒住一切智智作意不可屈伏。世尊！是菩薩摩訶薩如是行時，則為隣近一切智智，疾證無上正等菩提。」

佛言：「善現！如是！如是！如汝所說。若菩薩摩訶薩能行如是甚深般若波羅蜜多及一切法空、遠離相，是菩薩摩訶薩則不行色，亦不行受、想、行、識；乃至不行一切智，亦不行道相智、一切相智。如是諸法能行、所行及由此行、行時、行處皆不可得。若菩薩摩訶薩能如是行，不為一切世間天、人、阿素洛等之所降伏，亦復不為聲聞、獨覺之所降伏，而能伏彼。是菩薩摩訶薩已得安住無能伏位，謂菩薩離生位，恒住一切智智作意不可屈伏，則為隣近一切智智，疾證無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！如是！如是！如汝所說。若菩薩摩訶薩能行如是甚深般若波羅蜜多及一切法空、遠離相，是菩薩摩訶薩則不行色，亦不行受、想、行、識；乃至不行一切智，亦不行道相智、一切相智。如是諸法能行、所行及由此行、行時、行處皆不可得。若菩薩摩訶薩能如是行，不為一切世間天、人、阿素洛等之所降伏，亦復不為聲聞、獨覺之所降伏，而能伏彼。是菩薩摩訶薩已得安住無能伏位，謂菩薩離生位，恒住一切智智作意不可屈伏，則為隣近一切智智，疾證無上正等菩提。