大般若波羅蜜多經卷第四百五十二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大般若波羅蜜多經卷第四百五十二

三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三藏法師玄奘奉 詔譯

第二分習近品第五十九 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二分習近品第五十九

爾時，具壽善現白佛言：「世尊！修行如是甚深般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩，云何習近空？云何入空三摩地？云何習近無相？云何入無相三摩地？云何習近無願？云何入無願三摩地？云何習近四念住乃至八聖道支？云何修四念住乃至八聖道支？云何習近如來十力乃至十八佛不共法？云何修如來十力乃至十八佛不共法？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，具壽善現白佛言：「世尊！修行如是甚深般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩，云何習近空？云何入空三摩地？云何習近無相？云何入無相三摩地？云何習近無願？云何入無願三摩地？云何習近四念住乃至八聖道支？云何修四念住乃至八聖道支？云何習近如來十力乃至十八佛不共法？云何修如來十力乃至十八佛不共法？」

佛告善現：「修行如是甚深般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩，應觀色空，應觀受、想、行、識、空；應觀眼處乃至意處空，應觀色處乃至法處空，應觀眼界乃至意界空，應觀色界乃至法界空，應觀眼識界乃至意識界空，應觀眼觸乃至意觸空，應觀眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受空，應觀地界乃至識界空，應觀無明乃至老死空，應觀布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多空，應觀內空乃至無性自性空空，應觀真如乃至不思議界空，應觀苦、集、滅、道聖諦空，應觀四靜慮、四無量、四無色定空，應觀八解脫乃至十遍處空，應觀四念住乃至八聖道支空，應觀空、無相、無願解脫門空，應觀三乘、菩薩十地空，應觀陀羅尼門、三摩地門空，應觀五眼、六神通空，應觀佛十力乃至十八佛不共法空，應觀三十二大士相、八十隨好空，應觀無忘失法、恒住捨性空，應觀一切智、道相智、一切相智空，應觀預流果乃至獨覺菩提空，應觀一切菩薩摩訶薩行空，應觀諸佛無上正等菩提空，應觀有漏、無漏法空，應觀世間、出世間法空，應觀有為、無為法空，應觀過去、未來、現在法空，應觀善、不善、無記法空，應觀欲界、色界、無色界法空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「修行如是甚深般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩，應觀色空，應觀受、想、行、識、空；應觀眼處乃至意處空，應觀色處乃至法處空，應觀眼界乃至意界空，應觀色界乃至法界空，應觀眼識界乃至意識界空，應觀眼觸乃至意觸空，應觀眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受空，應觀地界乃至識界空，應觀無明乃至老死空，應觀布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多空，應觀內空乃至無性自性空空，應觀真如乃至不思議界空，應觀苦、集、滅、道聖諦空，應觀四靜慮、四無量、四無色定空，應觀八解脫乃至十遍處空，應觀四念住乃至八聖道支空，應觀空、無相、無願解脫門空，應觀三乘、菩薩十地空，應觀陀羅尼門、三摩地門空，應觀五眼、六神通空，應觀佛十力乃至十八佛不共法空，應觀三十二大士相、八十隨好空，應觀無忘失法、恒住捨性空，應觀一切智、道相智、一切相智空，應觀預流果乃至獨覺菩提空，應觀一切菩薩摩訶薩行空，應觀諸佛無上正等菩提空，應觀有漏、無漏法空，應觀世間、出世間法空，應觀有為、無為法空，應觀過去、未來、現在法空，應觀善、不善、無記法空，應觀欲界、色界、無色界法空。

「善現！是菩薩摩訶薩作此觀時不令心亂。若心不亂則不見法，若不見法則不作證。所以者何？善現！是菩薩摩訶薩善學諸法自相皆空，無法可增無法可減，故於諸法不見不證。何以故？善現！於一切法勝義諦中，能證、所證、證處、證時及由此證，若合若離皆不可得不可見故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩作此觀時不令心亂。若心不亂則不見法，若不見法則不作證。所以者何？善現！是菩薩摩訶薩善學諸法自相皆空，無法可增無法可減，故於諸法不見不證。何以故？善現！於一切法勝義諦中，能證、所證、證處、證時及由此證，若合若離皆不可得不可見故。」

具壽善現白言：「世尊！如佛所說諸菩薩摩訶薩應觀法空而不作證，世尊！云何諸菩薩摩訶薩應觀法空而不作證？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現白言：「世尊！如佛所說諸菩薩摩訶薩應觀法空而不作證，世尊！云何諸菩薩摩訶薩應觀法空而不作證？」

佛告善現：「諸菩薩摩訶薩觀法空時，先作是念：『我應觀法諸相皆空，不應作證。我為學故觀諸法空，不為證故觀諸法空，今是學時，非為證時。』善現！是菩薩摩訶薩未入定位，繫心於所緣，已入定時不繫心於境。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「諸菩薩摩訶薩觀法空時，先作是念：『我應觀法諸相皆空，不應作證。我為學故觀諸法空，不為證故觀諸法空，今是學時，非為證時。』善現！是菩薩摩訶薩未入定位，繫心於所緣，已入定時不繫心於境。

「善現！是菩薩摩訶薩於如是時，不退布施波羅蜜多不證漏盡，乃至不退般若波羅蜜多不證漏盡；不退內空不證漏盡，乃至不退無性自性空不證漏盡；不退真如不證漏盡，乃至不退不思議界不證漏盡；不退苦聖諦不證漏盡，不退集、滅、道聖諦不證漏盡；不退四靜慮不證漏盡，不退四無量、四無色定不證漏盡；不退八解脫不證漏盡，不退八勝處、九次第定、十遍處不證漏盡；不退四念住不證漏盡，乃至不退八聖道支不證漏盡；不退空解脫門不證漏盡，不退無相、無願解脫門不證漏盡；不退三乘、菩薩十地不證漏盡；不退陀羅尼門、三摩地門不證漏盡；不退五眼、六神通不證漏盡；不退佛十力不證漏盡，乃至不退十八佛不共法不證漏盡；不退相好不證漏盡；不退無忘失法、恒住捨性不證漏盡；不退一切智、道相智、一切相智不證漏盡；不退菩薩摩訶薩行不證漏盡；不退無上正等菩提不證漏盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩於如是時，不退布施波羅蜜多不證漏盡，乃至不退般若波羅蜜多不證漏盡；不退內空不證漏盡，乃至不退無性自性空不證漏盡；不退真如不證漏盡，乃至不退不思議界不證漏盡；不退苦聖諦不證漏盡，不退集、滅、道聖諦不證漏盡；不退四靜慮不證漏盡，不退四無量、四無色定不證漏盡；不退八解脫不證漏盡，不退八勝處、九次第定、十遍處不證漏盡；不退四念住不證漏盡，乃至不退八聖道支不證漏盡；不退空解脫門不證漏盡，不退無相、無願解脫門不證漏盡；不退三乘、菩薩十地不證漏盡；不退陀羅尼門、三摩地門不證漏盡；不退五眼、六神通不證漏盡；不退佛十力不證漏盡，乃至不退十八佛不共法不證漏盡；不退相好不證漏盡；不退無忘失法、恒住捨性不證漏盡；不退一切智、道相智、一切相智不證漏盡；不退菩薩摩訶薩行不證漏盡；不退無上正等菩提不證漏盡。

「何以故？善現！是菩薩摩訶薩成就如是微妙大智善住法空，及一切種菩提分法，常作是念：『今時應學不應作證。』善現！是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，恒作是念：『我於布施乃至般若波羅蜜多，今時應學不應作證。我於內空乃至無性自性空，今時應學不應作證。我於真如乃至不思議界，今時應學不應作證。我於苦、集、滅、道聖諦，今時應學不應作證。我於四靜慮、四無量、四無色定，今時應學不應作證。我於八解脫乃至十遍處，今時應學不應作證。我於四念住乃至八聖道支，今時應學不應作證。我於空、無相、無願解脫門，今時應學不應作證。我於三乘、菩薩十地，今時應學不應作證。我於陀羅尼門三摩地門，今時應學不應作證。我於五眼、六神通，今時應學不應作證。我於佛十力乃至十八佛不共法，今時應學不應作證。我於相好，今時應學不應作證。我於無忘失法、恒住捨性，今時應學不應作證。我於一切智、道相智、一切相智，今時應學不應作證。我於一切菩薩摩訶薩行，今時應學不應作證。我於諸佛無上正等菩提，今時應學不應作證。我今為學一切智智，應學預流果乃至獨覺菩提，皆令善巧不應作證。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何以故？善現！是菩薩摩訶薩成就如是微妙大智善住法空，及一切種菩提分法，常作是念：『今時應學不應作證。』善現！是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，恒作是念：『我於布施乃至般若波羅蜜多，今時應學不應作證。我於內空乃至無性自性空，今時應學不應作證。我於真如乃至不思議界，今時應學不應作證。我於苦、集、滅、道聖諦，今時應學不應作證。我於四靜慮、四無量、四無色定，今時應學不應作證。我於八解脫乃至十遍處，今時應學不應作證。我於四念住乃至八聖道支，今時應學不應作證。我於空、無相、無願解脫門，今時應學不應作證。我於三乘、菩薩十地，今時應學不應作證。我於陀羅尼門三摩地門，今時應學不應作證。我於五眼、六神通，今時應學不應作證。我於佛十力乃至十八佛不共法，今時應學不應作證。我於相好，今時應學不應作證。我於無忘失法、恒住捨性，今時應學不應作證。我於一切智、道相智、一切相智，今時應學不應作證。我於一切菩薩摩訶薩行，今時應學不應作證。我於諸佛無上正等菩提，今時應學不應作證。我今為學一切智智，應學預流果乃至獨覺菩提，皆令善巧不應作證。』

「善現！是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，應習近空，應安住空，應修行空三摩地，而於實際不應作證。應習近無相，應安住無相，應修行無相三摩地，而於實際不應作證。應習近無願，應安住無願，應修行無願三摩地，而於實際不應作證。應習近四念住，應安住四念住，應修行四念住，而於實際不應作證。應習近四正斷乃至八聖道支，應安住四正斷乃至八聖道支，應修行四正斷乃至八聖道支，而於實際不應作證。如是乃至應習近佛十力，應發趣佛十力，應修行佛十力，而於實際不應作證。應習近四無所畏乃至十八佛不共法，應發趣四無所畏乃至十八佛不共法，應修行四無所畏乃至十八佛不共法，而於實際不應作證。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，應習近空，應安住空，應修行空三摩地，而於實際不應作證。應習近無相，應安住無相，應修行無相三摩地，而於實際不應作證。應習近無願，應安住無願，應修行無願三摩地，而於實際不應作證。應習近四念住，應安住四念住，應修行四念住，而於實際不應作證。應習近四正斷乃至八聖道支，應安住四正斷乃至八聖道支，應修行四正斷乃至八聖道支，而於實際不應作證。如是乃至應習近佛十力，應發趣佛十力，應修行佛十力，而於實際不應作證。應習近四無所畏乃至十八佛不共法，應發趣四無所畏乃至十八佛不共法，應修行四無所畏乃至十八佛不共法，而於實際不應作證。

「善現！是菩薩摩訶薩雖習近空、無相、無願，亦安住空、無相、無願，亦修行空、無相、無願三摩地，而不證預流果乃至不證獨覺菩提。雖習近四念住乃至八聖道支，亦安住四念住乃至八聖道支，亦修行四念住乃至八聖道支，而不證預流果乃至不證獨覺菩提。由此因緣不墮聲聞及獨覺地，疾證無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩雖習近空、無相、無願，亦安住空、無相、無願，亦修行空、無相、無願三摩地，而不證預流果乃至不證獨覺菩提。雖習近四念住乃至八聖道支，亦安住四念住乃至八聖道支，亦修行四念住乃至八聖道支，而不證預流果乃至不證獨覺菩提。由此因緣不墮聲聞及獨覺地，疾證無上正等菩提。

「善現！如有壯士形貌端嚴威猛勇健，見者歡喜，具勝圓滿清淨眷屬，於諸兵法學至究竟，善持器仗，安固不動，六十四能、十八明處，一切伎術無不善巧，眾人欽仰悉皆敬伏，善事業故功少利多。由此諸人供養恭敬、尊重讚嘆，無時暫捨，彼於爾時倍增喜躍，對諸眷屬而自慶慰。有因緣故，將其父母妻子眷屬發趣他方，中路經過險難曠野，其間多有惡獸、劫賊、怨家潛伏諸怖畏事，眷屬小大無不驚惶。其人自恃多諸技術，威猛勇健身意泰然，安慰父母并諸眷屬，勿有憂懼必令無苦。彼人於是以善巧術，將諸眷屬至安隱處，既免危難，歡娛受樂。然彼壯士於曠野中，惡獸、怨賊無加害意。所以者何？自恃威猛具諸技術無所畏故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！如有壯士形貌端嚴威猛勇健，見者歡喜，具勝圓滿清淨眷屬，於諸兵法學至究竟，善持器仗，安固不動，六十四能、十八明處，一切伎術無不善巧，眾人欽仰悉皆敬伏，善事業故功少利多。由此諸人供養恭敬、尊重讚嘆，無時暫捨，彼於爾時倍增喜躍，對諸眷屬而自慶慰。有因緣故，將其父母妻子眷屬發趣他方，中路經過險難曠野，其間多有惡獸、劫賊、怨家潛伏諸怖畏事，眷屬小大無不驚惶。其人自恃多諸技術，威猛勇健身意泰然，安慰父母并諸眷屬，勿有憂懼必令無苦。彼人於是以善巧術，將諸眷屬至安隱處，既免危難，歡娛受樂。然彼壯士於曠野中，惡獸、怨賊無加害意。所以者何？自恃威猛具諸技術無所畏故。

「善現當知！諸菩薩摩訶薩亦復如是，愍生死苦諸有情類，發趣無上正等菩提，普緣有情發四無量，住四無量俱行之心，勇猛修習布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，令速圓滿。是菩薩摩訶薩於此六種波羅蜜多未圓滿位，為欲修學一切智智不證漏盡，雖住空、無相、無願解脫門，然不隨其勢力而轉，亦不為彼障所引奪，於解脫門亦不作證。由不證故，不墮聲聞及獨覺地，必趣無上正等菩提。善現！如堅翅鳥飛騰虛空，自在翱翔久不墮落，雖依空戲而不據空，亦不為空之所拘礙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！諸菩薩摩訶薩亦復如是，愍生死苦諸有情類，發趣無上正等菩提，普緣有情發四無量，住四無量俱行之心，勇猛修習布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，令速圓滿。是菩薩摩訶薩於此六種波羅蜜多未圓滿位，為欲修學一切智智不證漏盡，雖住空、無相、無願解脫門，然不隨其勢力而轉，亦不為彼障所引奪，於解脫門亦不作證。由不證故，不墮聲聞及獨覺地，必趣無上正等菩提。善現！如堅翅鳥飛騰虛空，自在翱翔久不墮落，雖依空戲而不據空，亦不為空之所拘礙。

「善現當知！諸菩薩摩訶薩亦復如是，雖於空、無相、無願解脫門數數習近、安住、修行，而於其中能不作證，由不證故不墮聲聞及獨覺地。修佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法、無忘失法、恒住捨性、陀羅尼門、三摩地門、一切智、道相智、一切相智，及餘無量無邊佛法，若未圓滿，終不依空、無相、無願三三摩地而證漏盡。善現！如有壯夫善閑射術，欲顯己技，仰射虛空，為令空中箭不墮地，復以後箭射前箭筈，如是展轉經於多時，箭箭相承不令其墮。若欲令墮便止後箭，爾時諸箭方頓墮落。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！諸菩薩摩訶薩亦復如是，雖於空、無相、無願解脫門數數習近、安住、修行，而於其中能不作證，由不證故不墮聲聞及獨覺地。修佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法、無忘失法、恒住捨性、陀羅尼門、三摩地門、一切智、道相智、一切相智，及餘無量無邊佛法，若未圓滿，終不依空、無相、無願三三摩地而證漏盡。善現！如有壯夫善閑射術，欲顯己技，仰射虛空，為令空中箭不墮地，復以後箭射前箭筈，如是展轉經於多時，箭箭相承不令其墮。若欲令墮便止後箭，爾時諸箭方頓墮落。

「善現當知！諸菩薩摩訶薩亦復如是，行深般若波羅蜜多，方便善巧所攝受故，乃至無上正等菩提，因行善根未皆成熟，終不中道證於實際。若時無上正等菩提，因行善根一切成熟，爾時菩薩方證實際，便得無上正等菩提。是故，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，皆應如是審諦觀察，如先所說諸法實相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！諸菩薩摩訶薩亦復如是，行深般若波羅蜜多，方便善巧所攝受故，乃至無上正等菩提，因行善根未皆成熟，終不中道證於實際。若時無上正等菩提，因行善根一切成熟，爾時菩薩方證實際，便得無上正等菩提。是故，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，皆應如是審諦觀察，如先所說諸法實相。」

爾時，具壽善現白佛言：「世尊！諸菩薩摩訶薩甚為希有能為難事，雖學諸法真如、法界、法性、實際，雖學諸法皆畢竟空乃至自相空，雖學苦、集、滅、道聖諦，雖學四念住乃至八聖道支，雖學空、無相、無願解脫門，而於中道不墮聲聞及獨覺地，退失無上正等菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，具壽善現白佛言：「世尊！諸菩薩摩訶薩甚為希有能為難事，雖學諸法真如、法界、法性、實際，雖學諸法皆畢竟空乃至自相空，雖學苦、集、滅、道聖諦，雖學四念住乃至八聖道支，雖學空、無相、無願解脫門，而於中道不墮聲聞及獨覺地，退失無上正等菩提。」

佛告善現：「諸菩薩摩訶薩於諸有情誓不捨，故謂作是願：『若諸有情未得解脫，我終不捨所起加行。』善現！諸菩薩摩訶薩願力殊勝，常作是念：『一切有情若未解脫，我終不捨。』由起如是廣大心故，於其中道必不退落。善現！諸菩薩摩訶薩，恒作是念：『我不應捨一切有情，必令解脫，然諸有情行不正法，我為度彼，應數引發寂靜空、無相、無願解脫門，雖數引發而不取證。』善現！是菩薩摩訶薩成就善巧方便力故，雖數現起三解脫門，而於中間不證實際，乃至未得一切智智，要得無上正等菩提方乃取證。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「諸菩薩摩訶薩於諸有情誓不捨，故謂作是願：『若諸有情未得解脫，我終不捨所起加行。』善現！諸菩薩摩訶薩願力殊勝，常作是念：『一切有情若未解脫，我終不捨。』由起如是廣大心故，於其中道必不退落。善現！諸菩薩摩訶薩，恒作是念：『我不應捨一切有情，必令解脫，然諸有情行不正法，我為度彼，應數引發寂靜空、無相、無願解脫門，雖數引發而不取證。』善現！是菩薩摩訶薩成就善巧方便力故，雖數現起三解脫門，而於中間不證實際，乃至未得一切智智，要得無上正等菩提方乃取證。

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩於甚深處常樂觀察。謂樂觀察內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散無散空、本性空、自共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空，亦樂觀察四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，及空、無相、無願解脫門等皆自相空。善現！是菩薩摩訶薩作此觀已，生如是念：『諸有情類由惡友力，於長夜中起我想執，有情想執，乃至知者見者想執。由此想執，行有所得，輪迴生死受種種苦。為斷有情如是想執，應趣無上正等菩提，為諸有情說深妙法，令斷想執離生死苦。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！諸菩薩摩訶薩於甚深處常樂觀察。謂樂觀察內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散無散空、本性空、自共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空，亦樂觀察四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，及空、無相、無願解脫門等皆自相空。善現！是菩薩摩訶薩作此觀已，生如是念：『諸有情類由惡友力，於長夜中起我想執，有情想執，乃至知者見者想執。由此想執，行有所得，輪迴生死受種種苦。為斷有情如是想執，應趣無上正等菩提，為諸有情說深妙法，令斷想執離生死苦。』

「善現！是菩薩摩訶薩爾時雖學空解脫門，而不依此證於實際。雖學無相、無願解脫門，而不依此證於實際。以於實際不取證故，不墮預流、一來、不還、阿羅漢果，亦復不墮獨覺菩提。善現！是菩薩摩訶薩由如是念行深般若波羅蜜多，成就善根不證實際。雖於實際未即作證，而不退失四靜慮、四無量、四無色定，亦不退失四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，亦不退失八解脫、八勝處、九次第定、十遍處，亦不退失空、無相、無願解脫門，亦不退失內空乃至無性自性空，亦不退失真如乃至不思議界，亦不退失苦、集、滅、道聖諦，亦不退失布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，亦不退失陀羅尼門、三摩地門，亦不退失五眼、六神通，亦不退失如來十力乃至十八佛不共法，亦不退失無忘失法、恒住捨性，亦不退失一切智、道相智、一切相智，亦不退失諸餘無量無邊佛法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩爾時雖學空解脫門，而不依此證於實際。雖學無相、無願解脫門，而不依此證於實際。以於實際不取證故，不墮預流、一來、不還、阿羅漢果，亦復不墮獨覺菩提。善現！是菩薩摩訶薩由如是念行深般若波羅蜜多，成就善根不證實際。雖於實際未即作證，而不退失四靜慮、四無量、四無色定，亦不退失四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，亦不退失八解脫、八勝處、九次第定、十遍處，亦不退失空、無相、無願解脫門，亦不退失內空乃至無性自性空，亦不退失真如乃至不思議界，亦不退失苦、集、滅、道聖諦，亦不退失布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，亦不退失陀羅尼門、三摩地門，亦不退失五眼、六神通，亦不退失如來十力乃至十八佛不共法，亦不退失無忘失法、恒住捨性，亦不退失一切智、道相智、一切相智，亦不退失諸餘無量無邊佛法。

「善現！是菩薩摩訶薩爾時成就一切菩提分法，乃至證得無上正等菩提，於諸功德終不衰減。善現！是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，方便善巧所攝受故，於念念中白法增益，諸根猛利超過一切聲聞、獨覺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩爾時成就一切菩提分法，乃至證得無上正等菩提，於諸功德終不衰減。善現！是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，方便善巧所攝受故，於念念中白法增益，諸根猛利超過一切聲聞、獨覺。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩常作是念：『諸有情類於長夜中，為諸惡友所攝受故，其心常行三四顛倒。謂常想倒、心倒、見倒，若樂想倒、心倒、見倒，若我想倒、心倒、見倒，若淨想倒、心倒、見倒。我為如是諸有情故，應趣無上正等菩提，修諸菩薩摩訶薩行，證得無上正等覺時，為諸有情說無倒法，謂說生死無常、無樂、無我、無淨，唯有涅槃微妙寂靜，具足種種常、樂、我、淨真實功德。』善現！是菩薩摩訶薩成就此念，行深般若波羅蜜多，方便善巧所攝受故，於佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法，及餘無量無邊佛法，若未圓滿，終不證入如來勝定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！若菩薩摩訶薩常作是念：『諸有情類於長夜中，為諸惡友所攝受故，其心常行三四顛倒。謂常想倒、心倒、見倒，若樂想倒、心倒、見倒，若我想倒、心倒、見倒，若淨想倒、心倒、見倒。我為如是諸有情故，應趣無上正等菩提，修諸菩薩摩訶薩行，證得無上正等覺時，為諸有情說無倒法，謂說生死無常、無樂、無我、無淨，唯有涅槃微妙寂靜，具足種種常、樂、我、淨真實功德。』善現！是菩薩摩訶薩成就此念，行深般若波羅蜜多，方便善巧所攝受故，於佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法，及餘無量無邊佛法，若未圓滿，終不證入如來勝定。

「善現！是菩薩摩訶薩爾時雖學空、無相、無願解脫門入出自在，而於實際未即作證，乃至無上正等菩提，因行功德未善圓滿，不證實際及餘功德，若得無上正等覺時，乃可證得此實際等。善現！是菩薩摩訶薩爾時雖於諸餘功德修未圓滿，而於無願三摩地門修已圓滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩爾時雖學空、無相、無願解脫門入出自在，而於實際未即作證，乃至無上正等菩提，因行功德未善圓滿，不證實際及餘功德，若得無上正等覺時，乃可證得此實際等。善現！是菩薩摩訶薩爾時雖於諸餘功德修未圓滿，而於無願三摩地門修已圓滿。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩常作是念：『諸有情類於長夜中，為諸惡友所攝受故行有所得，謂執有我或有有情乃至執有知者見者，或執有色、受、想、行、識，或執有眼處乃至意處，或執有色處乃至法處，或執有眼界乃至意界，或執有色界乃至法界，或執有眼識界乃至意識界，或執有眼觸乃至意觸，或執有眼觸為緣所生諸受，乃至意觸為緣所生諸受，或執有地界乃至識界，或執有無明乃至老死，或執有十善業道，或執有四靜慮，或執有四無量，或執有四無色定，或執有四攝事。我為如是諸有情故，應趣無上正等菩提，修諸菩薩摩訶薩行，證得無上正等覺時，令諸有情永斷如是有所得執。』善現！是菩薩摩訶薩成就此念，行深般若波羅蜜多，方便善巧所攝受故，於佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法，及餘無量無邊佛法，若未圓滿，終不證入如來勝定。善現！是菩薩摩訶薩爾時雖學空、無相、無願解脫門，入出自在，而於實際未即作證。乃至無上正等菩提，因行功德未善圓滿，不證實際及餘功德，若得無上正等覺時，乃可證得此實際等。善現！是菩薩摩訶薩爾時雖於諸餘功德，修未圓滿，而但於空三摩地門修已圓滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！若菩薩摩訶薩常作是念：『諸有情類於長夜中，為諸惡友所攝受故行有所得，謂執有我或有有情乃至執有知者見者，或執有色、受、想、行、識，或執有眼處乃至意處，或執有色處乃至法處，或執有眼界乃至意界，或執有色界乃至法界，或執有眼識界乃至意識界，或執有眼觸乃至意觸，或執有眼觸為緣所生諸受，乃至意觸為緣所生諸受，或執有地界乃至識界，或執有無明乃至老死，或執有十善業道，或執有四靜慮，或執有四無量，或執有四無色定，或執有四攝事。我為如是諸有情故，應趣無上正等菩提，修諸菩薩摩訶薩行，證得無上正等覺時，令諸有情永斷如是有所得執。』善現！是菩薩摩訶薩成就此念，行深般若波羅蜜多，方便善巧所攝受故，於佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法，及餘無量無邊佛法，若未圓滿，終不證入如來勝定。善現！是菩薩摩訶薩爾時雖學空、無相、無願解脫門，入出自在，而於實際未即作證。乃至無上正等菩提，因行功德未善圓滿，不證實際及餘功德，若得無上正等覺時，乃可證得此實際等。善現！是菩薩摩訶薩爾時雖於諸餘功德，修未圓滿，而但於空三摩地門修已圓滿。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩常作是念：『諸有情類於長夜中，為諸惡友所攝受故常行諸相。謂執男相，或執女相，或執色相，或執聲相，或執香相，或執味相，或執觸相，或執法相，或復於中執諸餘相，我為如是諸有情類，應趣無上正等菩提，修諸菩薩摩訶薩行，證得無上正等覺時，令諸有情永斷如是諸相執著。』善現！是菩薩摩訶薩成就此念：『行深般若波羅蜜多，方便善巧所攝受故，於佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法，及餘無量無邊佛法。若未圓滿，終不證入如來勝定。』善現！是菩薩摩訶薩爾時雖學空無相無願解脫門，入出自在，而於實際未即作證，乃至無上正等菩提因行功德，未善圓滿，不證實際及餘功德。若得無上正等覺時，乃可證得此實際等。善現！是菩薩摩訶薩爾時雖於諸餘功德，修未圓滿，而於無相三摩地門修已圓滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！若菩薩摩訶薩常作是念：『諸有情類於長夜中，為諸惡友所攝受故常行諸相。謂執男相，或執女相，或執色相，或執聲相，或執香相，或執味相，或執觸相，或執法相，或復於中執諸餘相，我為如是諸有情類，應趣無上正等菩提，修諸菩薩摩訶薩行，證得無上正等覺時，令諸有情永斷如是諸相執著。』善現！是菩薩摩訶薩成就此念：『行深般若波羅蜜多，方便善巧所攝受故，於佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法，及餘無量無邊佛法。若未圓滿，終不證入如來勝定。』善現！是菩薩摩訶薩爾時雖學空無相無願解脫門，入出自在，而於實際未即作證，乃至無上正等菩提因行功德，未善圓滿，不證實際及餘功德。若得無上正等覺時，乃可證得此實際等。善現！是菩薩摩訶薩爾時雖於諸餘功德，修未圓滿，而於無相三摩地門修已圓滿。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩已善修學布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，已善安住內空乃至無性自性空，已善安住真如乃至不思議界，已善安住苦、集、滅、道聖諦，已善修學四念住乃至八聖道支，已善修學空、無相、無願解脫門，已善修學四靜慮、四無量、四無色定，已善修學八解脫、八勝處、九次第定、十遍處，已善修學所行十地，已善修學陀羅尼門、三摩地門，已善修學五眼、六神通，已善修學如來十力乃至十八佛不共法，已善修學無忘失法、恒住捨性，已善修學一切智、道相智、一切相智，已善修學一切菩薩摩訶薩行，已善修學諸佛無上正等菩提，善現！是菩薩摩訶薩成就如是功德智慧，若於生死發起樂想，或說有樂，或於三界安住執著，必無是處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！若菩薩摩訶薩已善修學布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，已善安住內空乃至無性自性空，已善安住真如乃至不思議界，已善安住苦、集、滅、道聖諦，已善修學四念住乃至八聖道支，已善修學空、無相、無願解脫門，已善修學四靜慮、四無量、四無色定，已善修學八解脫、八勝處、九次第定、十遍處，已善修學所行十地，已善修學陀羅尼門、三摩地門，已善修學五眼、六神通，已善修學如來十力乃至十八佛不共法，已善修學無忘失法、恒住捨性，已善修學一切智、道相智、一切相智，已善修學一切菩薩摩訶薩行，已善修學諸佛無上正等菩提，善現！是菩薩摩訶薩成就如是功德智慧，若於生死發起樂想，或說有樂，或於三界安住執著，必無是處。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩已善修行菩提分法、一切如來、應、正等覺及諸菩薩摩訶薩眾法，應試問：『若菩薩摩訶薩欲證無上正等菩提，云何修學菩提分法而不證空、無相、無願、無生、無滅、無作、無為、無性、實際，由不證故不得預流、一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提，而勤修學甚深般若波羅蜜多，常無所執？』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！若菩薩摩訶薩已善修行菩提分法、一切如來、應、正等覺及諸菩薩摩訶薩眾法，應試問：『若菩薩摩訶薩欲證無上正等菩提，云何修學菩提分法而不證空、無相、無願、無生、無滅、無作、無為、無性、實際，由不證故不得預流、一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提，而勤修學甚深般若波羅蜜多，常無所執？』

「善現！是菩薩摩訶薩得此問時，若作是答：『諸菩薩摩訶薩欲證無上正等菩提，但應思惟空、無相、無願、無生、無滅、無作、無為、無性、實際及餘一切菩提分法，不應修學。』善現當知！是菩薩摩訶薩未蒙如來、應、正等覺授與無上正等菩提不退轉記。何以故？善現！是菩薩摩訶薩未能開示、記別、顯了住不退轉地菩薩摩訶薩修學法相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩得此問時，若作是答：『諸菩薩摩訶薩欲證無上正等菩提，但應思惟空、無相、無願、無生、無滅、無作、無為、無性、實際及餘一切菩提分法，不應修學。』善現當知！是菩薩摩訶薩未蒙如來、應、正等覺授與無上正等菩提不退轉記。何以故？善現！是菩薩摩訶薩未能開示、記別、顯了住不退轉地菩薩摩訶薩修學法相。

「善現！是菩薩摩訶薩得此問時，若作是答：『諸菩薩摩訶薩欲證無上正等菩提，應正思惟空、無相、無願、無生、無滅、無作、無為、無性、實際，及餘一切菩提分法，亦應方便如先所說善巧修學而不作證。』善現當知！是菩薩摩訶薩，已蒙如來、應、正等覺授與無上正等菩提不退轉記。何以故？善現！是菩薩摩訶薩已能開示、記別、顯了住不退轉地菩薩摩訶薩修學法相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩得此問時，若作是答：『諸菩薩摩訶薩欲證無上正等菩提，應正思惟空、無相、無願、無生、無滅、無作、無為、無性、實際，及餘一切菩提分法，亦應方便如先所說善巧修學而不作證。』善現當知！是菩薩摩訶薩，已蒙如來、應、正等覺授與無上正等菩提不退轉記。何以故？善現！是菩薩摩訶薩已能開示、記別、顯了住不退轉地菩薩摩訶薩修學法相。

「善現！若菩薩摩訶薩未能開示、記別、顯了住不退轉地菩薩摩訶薩修學法相，當知是菩薩摩訶薩未善修學六波羅蜜多及餘一切菩提分法，未入薄地，未如其餘住不退轉地菩薩摩訶薩開示、記別、顯了安住不退轉相。善現！若菩薩摩訶薩已能開示、記別、顯了住不退轉地菩薩摩訶薩修學法相，當知是菩薩摩訶薩已善修學六波羅蜜多及餘一切菩提分法，已入薄地，已如其餘住不退轉地菩薩摩訶薩開示、記別、顯了安住不退轉相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩未能開示、記別、顯了住不退轉地菩薩摩訶薩修學法相，當知是菩薩摩訶薩未善修學六波羅蜜多及餘一切菩提分法，未入薄地，未如其餘住不退轉地菩薩摩訶薩開示、記別、顯了安住不退轉相。善現！若菩薩摩訶薩已能開示、記別、顯了住不退轉地菩薩摩訶薩修學法相，當知是菩薩摩訶薩已善修學六波羅蜜多及餘一切菩提分法，已入薄地，已如其餘住不退轉地菩薩摩訶薩開示、記別、顯了安住不退轉相。」

爾時，善現白言：「世尊！頗有未得不退轉菩薩摩訶薩能作如是如實答不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善現白言：「世尊！頗有未得不退轉菩薩摩訶薩能作如是如實答不？」

佛告善現：「有菩薩摩訶薩雖未得不退轉，而能於此作如實答。善現！是菩薩摩訶薩雖未得不退轉，而能修學六波羅蜜多及餘一切菩提分法，已得成熟覺慧猛利，若聞、不聞能如實答如不退轉地菩薩摩訶薩。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「有菩薩摩訶薩雖未得不退轉，而能於此作如實答。善現！是菩薩摩訶薩雖未得不退轉，而能修學六波羅蜜多及餘一切菩提分法，已得成熟覺慧猛利，若聞、不聞能如實答如不退轉地菩薩摩訶薩。」

爾時，善現復白佛言：「多有菩薩摩訶薩修行無上正等菩提，少有能如實答如不退轉地菩薩摩訶薩已善修習地，未善修習地而安住故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善現復白佛言：「多有菩薩摩訶薩修行無上正等菩提，少有能如實答如不退轉地菩薩摩訶薩已善修習地，未善修習地而安住故。」

佛告善現：「如是！如是！如汝所說。何以故？善現！少有菩薩摩訶薩得受如是不退轉地微妙慧記，若有得受如是記者，皆能於此作如實答。善現！若能於此如實答者，當知是菩薩摩訶薩善根明利，智慧深廣，世間天、人、阿素洛等不能引奪。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「如是！如是！如汝所說。何以故？善現！少有菩薩摩訶薩得受如是不退轉地微妙慧記，若有得受如是記者，皆能於此作如實答。善現！若能於此如實答者，當知是菩薩摩訶薩善根明利，智慧深廣，世間天、人、阿素洛等不能引奪。」

第二分增上慢品第六十之一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二分增上慢品第六十之一

爾時，佛告具壽善現：「若菩薩摩訶薩乃至夢中，亦不愛樂稱讚聲聞及獨覺地，於三界法亦不起心愛樂稱讚，常觀諸法如夢、如響、如像、如幻、如陽焰、如光影、如變化事、如尋香城，雖如是觀察而不證實際，當知是菩薩有不退轉相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告具壽善現：「若菩薩摩訶薩乃至夢中，亦不愛樂稱讚聲聞及獨覺地，於三界法亦不起心愛樂稱讚，常觀諸法如夢、如響、如像、如幻、如陽焰、如光影、如變化事、如尋香城，雖如是觀察而不證實際，當知是菩薩有不退轉相。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩夢見如來、應、正等覺，有無數量百千俱胝那庾多眾，恭敬圍繞而為說法。既聞法已善解義趣，解義趣已精進修行，法隨法行，及和敬行，并隨法行，當知是菩薩有不退轉相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！若菩薩摩訶薩夢見如來、應、正等覺，有無數量百千俱胝那庾多眾，恭敬圍繞而為說法。既聞法已善解義趣，解義趣已精進修行，法隨法行，及和敬行，并隨法行，當知是菩薩有不退轉相。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩夢見如來、應、正等覺，具三十二大士夫相，八十隨好圓滿莊嚴，常光一尋周匝照曜，與無量眾騰踊虛空，現大神通說正法要，化作化士，令往他方無邊佛土施作佛事，當知是菩薩有不退轉相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！若菩薩摩訶薩夢見如來、應、正等覺，具三十二大士夫相，八十隨好圓滿莊嚴，常光一尋周匝照曜，與無量眾騰踊虛空，現大神通說正法要，化作化士，令往他方無邊佛土施作佛事，當知是菩薩有不退轉相。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩夢見狂賊破壞村城，或見火起焚燒聚落，或見師子、虎狼、猛獸、毒蛇、惡蝎欲來害身，或見怨家欲斬其首，或見父母、兄弟、姊妹、妻子、親友臨當命終，或見自身寒熱飢渴及餘苦事之所逼惱。見如是等可怖畏事，不驚不懼亦不憂惱，從夢覺已即能思惟：『三界非真皆如夢見，我證無上正等覺時，當為有情說三界法，一切虛妄皆如夢境，令諸有情不生執著。』當知是菩薩有不退轉相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！若菩薩摩訶薩夢見狂賊破壞村城，或見火起焚燒聚落，或見師子、虎狼、猛獸、毒蛇、惡蝎欲來害身，或見怨家欲斬其首，或見父母、兄弟、姊妹、妻子、親友臨當命終，或見自身寒熱飢渴及餘苦事之所逼惱。見如是等可怖畏事，不驚不懼亦不憂惱，從夢覺已即能思惟：『三界非真皆如夢見，我證無上正等覺時，當為有情說三界法，一切虛妄皆如夢境，令諸有情不生執著。』當知是菩薩有不退轉相。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩乃至夢中見有地獄、傍生、鬼界諸有情類，便作是念：『我當精勤修菩薩行，速趣無上正等菩提，我佛土中無有地獄、傍生、鬼界惡趣之名。』從夢覺已亦作是念。善現當知！是菩薩摩訶薩當作佛時，彼佛土中定無惡趣。所以者何？若夢、若覺諸法無二、無二分故，當知是菩薩有不退轉相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！若菩薩摩訶薩乃至夢中見有地獄、傍生、鬼界諸有情類，便作是念：『我當精勤修菩薩行，速趣無上正等菩提，我佛土中無有地獄、傍生、鬼界惡趣之名。』從夢覺已亦作是念。善現當知！是菩薩摩訶薩當作佛時，彼佛土中定無惡趣。所以者何？若夢、若覺諸法無二、無二分故，當知是菩薩有不退轉相。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩夢中見火燒地獄等諸有情類，或復見燒城邑、聚落，便發誓願：『若我已受不退轉記，當得無上正等菩提，願此大火即時頓滅變為清涼。』若此菩薩作是願已，夢中見火即時頓滅，當知已得不退轉記。若此菩薩作是願已，夢中見火不即頓滅，當知未得不退轉記。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！若菩薩摩訶薩夢中見火燒地獄等諸有情類，或復見燒城邑、聚落，便發誓願：『若我已受不退轉記，當得無上正等菩提，願此大火即時頓滅變為清涼。』若此菩薩作是願已，夢中見火即時頓滅，當知已得不退轉記。若此菩薩作是願已，夢中見火不即頓滅，當知未得不退轉記。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩覺時現見大火卒起，燒諸城邑或燒聚落，便作是念：『我在夢中或在覺位，曾見自有不退轉相未審虛實，若我所見是實有者，願此大火即時頓滅變為清涼。』若此菩薩作是誓願發誠諦言，爾時大火即為頓滅，當知已得不退轉記。若此菩薩作是誓願發誠諦言，火不頓滅，當知未得不退轉記。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！若菩薩摩訶薩覺時現見大火卒起，燒諸城邑或燒聚落，便作是念：『我在夢中或在覺位，曾見自有不退轉相未審虛實，若我所見是實有者，願此大火即時頓滅變為清涼。』若此菩薩作是誓願發誠諦言，爾時大火即為頓滅，當知已得不退轉記。若此菩薩作是誓願發誠諦言，火不頓滅，當知未得不退轉記。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩覺時見火燒諸城邑或燒聚落，便作是念：『我在夢中或在覺位，曾見自有不退轉相。若我所見定是實有，必獲無上正等菩提，願此大火即時頓滅變為清涼。』是菩薩摩訶薩發此誓願誠諦言已，爾時大火不為頓滅，然燒一家越置一家，復燒一家或燒一巷，越置一巷復燒一巷，如是展轉其火乃滅，是菩薩摩訶薩應自了知決定已得不退轉記。然被燒者，由彼有情造作增長壞正法業，彼由此業先墮惡趣，無量劫中受正苦果，今生人趣受彼餘殃，或由此業當墮惡趣，經無量劫受正苦果，今在人趣先現少殃。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！若菩薩摩訶薩覺時見火燒諸城邑或燒聚落，便作是念：『我在夢中或在覺位，曾見自有不退轉相。若我所見定是實有，必獲無上正等菩提，願此大火即時頓滅變為清涼。』是菩薩摩訶薩發此誓願誠諦言已，爾時大火不為頓滅，然燒一家越置一家，復燒一家或燒一巷，越置一巷復燒一巷，如是展轉其火乃滅，是菩薩摩訶薩應自了知決定已得不退轉記。然被燒者，由彼有情造作增長壞正法業，彼由此業先墮惡趣，無量劫中受正苦果，今生人趣受彼餘殃，或由此業當墮惡趣，經無量劫受正苦果，今在人趣先現少殃。

「復次，善現！依前所說種種因緣，知是不退轉菩薩摩訶薩。復有成就餘行、狀、相，知是不退轉菩薩摩訶薩，吾當為汝分別解說，汝應諦聽！極善思惟！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！依前所說種種因緣，知是不退轉菩薩摩訶薩。復有成就餘行、狀、相，知是不退轉菩薩摩訶薩，吾當為汝分別解說，汝應諦聽！極善思惟！」

善現對曰：「惟願為說！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現對曰：「惟願為說！」

佛言：「善現！若菩薩摩訶薩見有男子或有女人，現為非人之所魅著，受諸苦惱不能遠離，便作是念：『若諸如來、應、正等覺知我已得清淨意樂，授我無上正等菩提不退轉記；若我久發清淨作意，求證無上正等菩提，遠離聲聞、獨覺作意，不以聲聞、獨覺作意求證無上正等菩提；若我當來必得無上正等菩提，窮未來際利益安樂諸有情類；若十方界現在實有無量如來、應、正等覺，說微妙法利樂有情，彼諸如來、應、正等覺無所不見、無所不知、無所不解、無所不證，現知、見、覺一切有情意樂差別，願垂照察我心所念及誠諦言；若我實能修菩薩行，必獲無上正等菩提，濟拔有情生死苦者，願是男子或此女人，不為非人之所擾惱，彼隨我語即當捨去。』是菩薩摩訶薩作此語時，若彼非人不為去者，當知未得不退轉記。是菩薩摩訶薩作此語時，若彼非人即為去者，當知已得不退轉記。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！若菩薩摩訶薩見有男子或有女人，現為非人之所魅著，受諸苦惱不能遠離，便作是念：『若諸如來、應、正等覺知我已得清淨意樂，授我無上正等菩提不退轉記；若我久發清淨作意，求證無上正等菩提，遠離聲聞、獨覺作意，不以聲聞、獨覺作意求證無上正等菩提；若我當來必得無上正等菩提，窮未來際利益安樂諸有情類；若十方界現在實有無量如來、應、正等覺，說微妙法利樂有情，彼諸如來、應、正等覺無所不見、無所不知、無所不解、無所不證，現知、見、覺一切有情意樂差別，願垂照察我心所念及誠諦言；若我實能修菩薩行，必獲無上正等菩提，濟拔有情生死苦者，願是男子或此女人，不為非人之所擾惱，彼隨我語即當捨去。』是菩薩摩訶薩作此語時，若彼非人不為去者，當知未得不退轉記。是菩薩摩訶薩作此語時，若彼非人即為去者，當知已得不退轉記。

「復次，善現！有菩薩摩訶薩未善修學布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，未善安住內空乃至無性自性空，未善安住真如乃至不思議界，未善安住苦、集、滅、道聖諦，未善修學四念住乃至八聖道支，未善修學四靜慮、四無量、四無色定，未善修學八解脫、八勝處、九次第定、十遍處，未善修學空、無相、無願解脫門，未善修學陀羅尼門、三摩地門，未入菩薩正性離生，未具修習一切佛法，遠離菩薩方便善巧，未免惡魔之所擾亂，於諸魔事未能覺知，不自度量善根多少，學諸菩薩發誠諦言，便為惡魔之所誑惑。是菩薩摩訶薩見有男子或有女人，現為非人之所魅著，受諸苦惱不能遠離，即便輕爾發誠諦言：『我若已從過去諸佛，受得無上正等菩提不退轉記，令是男子或此女人，不為非人之所擾惱，彼隨我語速當捨去。』是菩薩摩訶薩作此語已，爾時惡魔為誑惑故，即便驅逼非人令去。所以者何？惡魔勢力勝彼非人，是故非人受魔教勅即便捨去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！有菩薩摩訶薩未善修學布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，未善安住內空乃至無性自性空，未善安住真如乃至不思議界，未善安住苦、集、滅、道聖諦，未善修學四念住乃至八聖道支，未善修學四靜慮、四無量、四無色定，未善修學八解脫、八勝處、九次第定、十遍處，未善修學空、無相、無願解脫門，未善修學陀羅尼門、三摩地門，未入菩薩正性離生，未具修習一切佛法，遠離菩薩方便善巧，未免惡魔之所擾亂，於諸魔事未能覺知，不自度量善根多少，學諸菩薩發誠諦言，便為惡魔之所誑惑。是菩薩摩訶薩見有男子或有女人，現為非人之所魅著，受諸苦惱不能遠離，即便輕爾發誠諦言：『我若已從過去諸佛，受得無上正等菩提不退轉記，令是男子或此女人，不為非人之所擾惱，彼隨我語速當捨去。』是菩薩摩訶薩作此語已，爾時惡魔為誑惑故，即便驅逼非人令去。所以者何？惡魔勢力勝彼非人，是故非人受魔教勅即便捨去。

「是菩薩摩訶薩見此事已，歡喜踊躍作是念言：『非人今去是吾威力！所以者何？非人隨我所發誓願，即便放此男子、女人無別緣故。』是菩薩摩訶薩不能覺知惡魔所作，謂是己力妄生歡喜，恃此輕弄諸餘菩薩言：『我已從過去諸佛受得無上正等菩提不退轉記，所發誓願皆不唐捐，汝等未蒙諸佛授記，不應學我發誠諦言，設有要期必空無果。』是菩薩摩訶薩輕弄毀呰諸菩薩故，妄恃少能，於諸功德生長多種增上慢故，遠離無上正等菩提，不能證得一切智智。是菩薩摩訶薩以無善巧方便力故，生長多品增上慢故，輕蔑毀呰諸菩薩故，雖勤精進而墮聲聞或獨覺地。是菩薩摩訶薩薄福德故，所作善業、發誠諦言皆起魔事。是菩薩摩訶薩不能親近供養恭敬、尊重讚嘆諸善知識，不能請問得不退轉諸菩薩相，不能諮受諸惡魔軍所作事業，由斯魔縛轉復堅牢。所以者何？是菩薩摩訶薩未久修行布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，乃至遠離方便善巧故，為惡魔之所誑惑。是故，善現！諸菩薩摩訶薩應善覺知諸惡魔事，不應妄起增上慢心，退失所求無上佛果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是菩薩摩訶薩見此事已，歡喜踊躍作是念言：『非人今去是吾威力！所以者何？非人隨我所發誓願，即便放此男子、女人無別緣故。』是菩薩摩訶薩不能覺知惡魔所作，謂是己力妄生歡喜，恃此輕弄諸餘菩薩言：『我已從過去諸佛受得無上正等菩提不退轉記，所發誓願皆不唐捐，汝等未蒙諸佛授記，不應學我發誠諦言，設有要期必空無果。』是菩薩摩訶薩輕弄毀呰諸菩薩故，妄恃少能，於諸功德生長多種增上慢故，遠離無上正等菩提，不能證得一切智智。是菩薩摩訶薩以無善巧方便力故，生長多品增上慢故，輕蔑毀呰諸菩薩故，雖勤精進而墮聲聞或獨覺地。是菩薩摩訶薩薄福德故，所作善業、發誠諦言皆起魔事。是菩薩摩訶薩不能親近供養恭敬、尊重讚嘆諸善知識，不能請問得不退轉諸菩薩相，不能諮受諸惡魔軍所作事業，由斯魔縛轉復堅牢。所以者何？是菩薩摩訶薩未久修行布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，乃至遠離方便善巧故，為惡魔之所誑惑。是故，善現！諸菩薩摩訶薩應善覺知諸惡魔事，不應妄起增上慢心，退失所求無上佛果。