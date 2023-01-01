大般若波羅蜜多經卷第四百五十一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大般若波羅蜜多經卷第四百五十一

三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三藏法師玄奘奉 詔譯

第二分夢行品第五十六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二分夢行品第五十六

爾時，具壽舍利子問善現言：「若菩薩摩訶薩夢中行此三三摩地，於深般若波羅蜜多有增益不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，具壽舍利子問善現言：「若菩薩摩訶薩夢中行此三三摩地，於深般若波羅蜜多有增益不？」

善現答言：「若菩薩摩訶薩晝時行此三三摩地，於深般若波羅蜜多有增益者，彼夢中行亦有增益。何以故？舍利子！晝與夢中無差別故。舍利子！若菩薩摩訶薩晝行般若波羅蜜多，既名修習甚深般若波羅蜜多，是菩薩摩訶薩夢行般若波羅蜜多，亦名修習甚深般若波羅蜜多三三摩地，於深般若波羅蜜多能為增益應亦如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現答言：「若菩薩摩訶薩晝時行此三三摩地，於深般若波羅蜜多有增益者，彼夢中行亦有增益。何以故？舍利子！晝與夢中無差別故。舍利子！若菩薩摩訶薩晝行般若波羅蜜多，既名修習甚深般若波羅蜜多，是菩薩摩訶薩夢行般若波羅蜜多，亦名修習甚深般若波羅蜜多三三摩地，於深般若波羅蜜多能為增益應亦如是。」

時，舍利子問善現言：「諸菩薩摩訶薩夢中造業為有增益有損減不？佛說有為虛妄不實如夢所造，云何彼業能有增益亦有損減？所以者何？非於夢中所造諸業能有增減，要至覺時憶想分別夢中所造，乃有增益或有損減。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，舍利子問善現言：「諸菩薩摩訶薩夢中造業為有增益有損減不？佛說有為虛妄不實如夢所造，云何彼業能有增益亦有損減？所以者何？非於夢中所造諸業能有增減，要至覺時憶想分別夢中所造，乃有增益或有損減。」

善現答言：「諸有晝日斷他命已，於夜夢中憶想分別深自慶快，或復有人夢斷他命，謂在覺時生大歡喜，如是二業於意云何？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現答言：「諸有晝日斷他命已，於夜夢中憶想分別深自慶快，或復有人夢斷他命，謂在覺時生大歡喜，如是二業於意云何？」

時，舍利子問善現言：「無所緣事，若思若業俱不得生，要有所緣思業方起，夢中思業緣何而生？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，舍利子問善現言：「無所緣事，若思若業俱不得生，要有所緣思業方起，夢中思業緣何而生？」

善現答言：「若夢、若覺無所緣事思業不生，要有所緣思業方起。何以故？舍利子！要於見聞覺知法中有覺慧轉，由此起染或復起淨。若無見聞覺知，諸法無覺慧轉亦無染淨。由此故知若夢、若覺有所緣事思業方生，無所緣事思業不起。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現答言：「若夢、若覺無所緣事思業不生，要有所緣思業方起。何以故？舍利子！要於見聞覺知法中有覺慧轉，由此起染或復起淨。若無見聞覺知，諸法無覺慧轉亦無染淨。由此故知若夢、若覺有所緣事思業方生，無所緣事思業不起。」

時，舍利子問善現言：「佛說思業皆離自性，云何可言有所緣起？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，舍利子問善現言：「佛說思業皆離自性，云何可言有所緣起？」

善現答言：「雖諸思業及所緣事皆自性空，而由自心取相分別，故說思業有所緣生，若無所緣思業不起。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現答言：「雖諸思業及所緣事皆自性空，而由自心取相分別，故說思業有所緣生，若無所緣思業不起。」

時，舍利子問善現言：「若菩薩摩訶薩夢中修行布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，持此善根與諸有情平等共有迴向無上正等菩提，是菩薩摩訶薩為實迴向所求無上正等覺不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，舍利子問善現言：「若菩薩摩訶薩夢中修行布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，持此善根與諸有情平等共有迴向無上正等菩提，是菩薩摩訶薩為實迴向所求無上正等覺不？」

善現報言：「慈氏菩薩久已得受無上菩提不退轉記，唯隔一生定當作佛，善能酬答一切問難，現在此會宜請問之，補處慈尊定應為答。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現報言：「慈氏菩薩久已得受無上菩提不退轉記，唯隔一生定當作佛，善能酬答一切問難，現在此會宜請問之，補處慈尊定應為答。」

時，舍利子如善現言：「恭敬請問慈氏菩薩。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，舍利子如善現言：「恭敬請問慈氏菩薩。」

時，慈氏菩薩語舍利子言：「謂何等名慈氏能答？為色耶？為受、想、行、識耶？為色空耶？為受、想、行、識空耶？且色不能答，受、想、行、識亦不能答，色空不能答，受、想、行、識空亦不能答。何以故？舍利子！我都不見有法能答，我都不見有法所答，答處、答時及由此答亦皆不見，我都不見有法能記，我都不見有法所記，記處、記時及由此記亦皆不見。所以者何？以一切法本性皆空，都無所有無二無別，畢竟推徵不可得故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，慈氏菩薩語舍利子言：「謂何等名慈氏能答？為色耶？為受、想、行、識耶？為色空耶？為受、想、行、識空耶？且色不能答，受、想、行、識亦不能答，色空不能答，受、想、行、識空亦不能答。何以故？舍利子！我都不見有法能答，我都不見有法所答，答處、答時及由此答亦皆不見，我都不見有法能記，我都不見有法所記，記處、記時及由此記亦皆不見。所以者何？以一切法本性皆空，都無所有無二無別，畢竟推徵不可得故。」

爾時具壽舍利子，復問慈氏菩薩摩訶薩言：「仁者所證法為如所說不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時具壽舍利子，復問慈氏菩薩摩訶薩言：「仁者所證法為如所說不？」

慈氏菩薩摩訶薩言：「我所證法非如所說。何以故？舍利子！我所證法不可說故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慈氏菩薩摩訶薩言：「我所證法非如所說。何以故？舍利子！我所證法不可說故。」

時，舍利子便作是念：「慈氏菩薩智慧深廣，修一切種布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多久已圓滿，用無所得而為方便，於所問難能如是答。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，舍利子便作是念：「慈氏菩薩智慧深廣，修一切種布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多久已圓滿，用無所得而為方便，於所問難能如是答。」

爾時，佛告舍利子言：「於意云何？汝由是法證阿羅漢果，為見此法性是可說不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告舍利子言：「於意云何？汝由是法證阿羅漢果，為見此法性是可說不？」

舍利子言：「不也！世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「不也！世尊！」

佛告舍利子：「諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，所證法性亦復如是，不可宣說。舍利子！是菩薩摩訶薩不作是念：『我由此法於其無上正等菩提已得受記。』不作是念：『我由此法當證無上正等菩提。』舍利子！是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多不生猶預：『我於無上正等菩提為得不得？』但作是念：『我於無上正等菩提定當證得。』舍利子！是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多聞甚深法，其心不驚、不恐、不怖、不沈、不沒、亦不憂悔，決定自知：我當證得所求無上正等菩提，利樂有情窮未來際。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告舍利子：「諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，所證法性亦復如是，不可宣說。舍利子！是菩薩摩訶薩不作是念：『我由此法於其無上正等菩提已得受記。』不作是念：『我由此法當證無上正等菩提。』舍利子！是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多不生猶預：『我於無上正等菩提為得不得？』但作是念：『我於無上正等菩提定當證得。』舍利子！是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多聞甚深法，其心不驚、不恐、不怖、不沈、不沒、亦不憂悔，決定自知：我當證得所求無上正等菩提，利樂有情窮未來際。」

第二分願行品第五十七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二分願行品第五十七

爾時，佛告具壽善現：「有菩薩摩訶薩修行布施波羅蜜多，見諸有情飢渴所逼，衣服弊壞，臥具乏少，所欲資財皆不如意。見此事已作是思惟：『我當云何拔濟如是諸有情類，令離慳貪，無所匱乏？』既思惟已作是願言：『我當精勤無所顧戀，修行布施波羅蜜多，成熟有情、嚴淨佛土，令速圓滿疾證無上正等菩提，我佛土中得無如是資具匱乏諸有情類。如四大王眾天乃至他化自在天，受用種種上妙樂具，我佛土中諸有情類，亦受種種上妙樂具。』善現！是菩薩摩訶薩由此布施波羅蜜多，速得圓滿疾證無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告具壽善現：「有菩薩摩訶薩修行布施波羅蜜多，見諸有情飢渴所逼，衣服弊壞，臥具乏少，所欲資財皆不如意。見此事已作是思惟：『我當云何拔濟如是諸有情類，令離慳貪，無所匱乏？』既思惟已作是願言：『我當精勤無所顧戀，修行布施波羅蜜多，成熟有情、嚴淨佛土，令速圓滿疾證無上正等菩提，我佛土中得無如是資具匱乏諸有情類。如四大王眾天乃至他化自在天，受用種種上妙樂具，我佛土中諸有情類，亦受種種上妙樂具。』善現！是菩薩摩訶薩由此布施波羅蜜多，速得圓滿疾證無上正等菩提。

「復次，善現！有菩薩摩訶薩修行淨戒波羅蜜多，見諸有情煩惱熾盛，更相殺害乃至邪見，由此因緣短壽多病，顏容顦顇無有威德，資財匱乏生下賤家，支體缺減眾事鄙穢。見此事已作是思惟：『我當云何拔濟如是諸有情類，令其遠離諸惡業果？』既思惟已作是願言：『我當精勤無所顧戀，修行淨戒波羅蜜多，成熟有情、嚴淨佛土，令速圓滿疾證無上正等菩提，我佛土中得無如是眾惡業果諸有情類，一切有情皆行十善，受長壽等殊勝果報。』善現！是菩薩摩訶薩由此淨戒波羅蜜多，速得圓滿疾證無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！有菩薩摩訶薩修行淨戒波羅蜜多，見諸有情煩惱熾盛，更相殺害乃至邪見，由此因緣短壽多病，顏容顦顇無有威德，資財匱乏生下賤家，支體缺減眾事鄙穢。見此事已作是思惟：『我當云何拔濟如是諸有情類，令其遠離諸惡業果？』既思惟已作是願言：『我當精勤無所顧戀，修行淨戒波羅蜜多，成熟有情、嚴淨佛土，令速圓滿疾證無上正等菩提，我佛土中得無如是眾惡業果諸有情類，一切有情皆行十善，受長壽等殊勝果報。』善現！是菩薩摩訶薩由此淨戒波羅蜜多，速得圓滿疾證無上正等菩提。

「復次，善現！有菩薩摩訶薩修行安忍波羅蜜多，見諸有情更相忿恚，口出矛䂎毀罵凌辱，以刀杖等互相殘害，乃至斷命惡心不捨。見此事已作是思惟：『我當云何拔濟如是諸有情類，令其遠離如是諸惡？』既思惟已作是願言：『我當精勤無所顧戀，修行安忍波羅蜜多，成熟有情、嚴淨佛土，令速圓滿疾證無上正等菩提，我佛土中得無如是煩惱惡業諸有情類，一切有情展轉相視如父如母、兄弟姊妹、妻子眷屬，不相乖違。』善現！是菩薩摩訶薩由此安忍波羅蜜多，速得圓滿疾證無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！有菩薩摩訶薩修行安忍波羅蜜多，見諸有情更相忿恚，口出矛䂎毀罵凌辱，以刀杖等互相殘害，乃至斷命惡心不捨。見此事已作是思惟：『我當云何拔濟如是諸有情類，令其遠離如是諸惡？』既思惟已作是願言：『我當精勤無所顧戀，修行安忍波羅蜜多，成熟有情、嚴淨佛土，令速圓滿疾證無上正等菩提，我佛土中得無如是煩惱惡業諸有情類，一切有情展轉相視如父如母、兄弟姊妹、妻子眷屬，不相乖違。』善現！是菩薩摩訶薩由此安忍波羅蜜多，速得圓滿疾證無上正等菩提。

「復次，善現！有菩薩摩訶薩修行精進波羅蜜多，見諸有情懈怠懶惰，不勤精進，棄捨三乘，亦不能修人、天善業。見此事已作是思惟：『我當云何拔濟如是諸有情類，令其遠離懶惰懈怠？』既思惟已作是願言：『我當精勤無所顧戀，修行精進波羅蜜多，成熟有情、嚴淨佛土，令速圓滿疾證無上正等菩提，我佛土中得無如是懶惰懈怠諸有情類，一切有情精進勇猛，勤修善趣及三乘因，生人、天中速證解脫。』善現！是菩薩摩訶薩由此精進波羅蜜多，速得圓滿疾證無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！有菩薩摩訶薩修行精進波羅蜜多，見諸有情懈怠懶惰，不勤精進，棄捨三乘，亦不能修人、天善業。見此事已作是思惟：『我當云何拔濟如是諸有情類，令其遠離懶惰懈怠？』既思惟已作是願言：『我當精勤無所顧戀，修行精進波羅蜜多，成熟有情、嚴淨佛土，令速圓滿疾證無上正等菩提，我佛土中得無如是懶惰懈怠諸有情類，一切有情精進勇猛，勤修善趣及三乘因，生人、天中速證解脫。』善現！是菩薩摩訶薩由此精進波羅蜜多，速得圓滿疾證無上正等菩提。

「復次，善現！有菩薩摩訶薩修行靜慮波羅蜜多，見諸有情五蓋所覆，失諸靜慮、無量、無色。見此事已，作是思惟：『我當云何拔濟如是諸有情類，令其遠離諸蓋散動？』既思惟已作是願言：『我當精勤無所顧戀，修行靜慮波羅蜜多，成熟有情、嚴淨佛土，令速圓滿疾證無上正等菩提，我佛土中得無如是具蓋散動諸有情類，一切有情自在入出諸靜慮等微妙勝定。』善現！是菩薩摩訶薩由此靜慮波羅蜜多，速得圓滿疾證無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！有菩薩摩訶薩修行靜慮波羅蜜多，見諸有情五蓋所覆，失諸靜慮、無量、無色。見此事已，作是思惟：『我當云何拔濟如是諸有情類，令其遠離諸蓋散動？』既思惟已作是願言：『我當精勤無所顧戀，修行靜慮波羅蜜多，成熟有情、嚴淨佛土，令速圓滿疾證無上正等菩提，我佛土中得無如是具蓋散動諸有情類，一切有情自在入出諸靜慮等微妙勝定。』善現！是菩薩摩訶薩由此靜慮波羅蜜多，速得圓滿疾證無上正等菩提。

「復次，善現！有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，見諸有情愚癡惡慧，於世、出世正見俱失，撥無善惡業及業果，執斷、執常、執一、執異俱不俱等種種邪法。見此事已作是思惟：『我當云何拔濟如是諸有情類，令其遠離惡見邪執？』既思惟已作是願言：『我當精勤無所顧戀，修行般若波羅蜜多，成熟有情、嚴淨佛土，令速圓滿疾證無上正等菩提，我佛土中得無如是惡慧邪執諸有情類，一切有情成就正見，種種妙慧具足莊嚴。』善現！是菩薩摩訶薩由此般若波羅蜜多，速得圓滿疾證無上正等菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，見諸有情愚癡惡慧，於世、出世正見俱失，撥無善惡業及業果，執斷、執常、執一、執異俱不俱等種種邪法。見此事已作是思惟：『我當云何拔濟如是諸有情類，令其遠離惡見邪執？』既思惟已作是願言：『我當精勤無所顧戀，修行般若波羅蜜多，成熟有情、嚴淨佛土，令速圓滿疾證無上正等菩提，我佛土中得無如是惡慧邪執諸有情類，一切有情成就正見，種種妙慧具足莊嚴。』善現！是菩薩摩訶薩由此般若波羅蜜多，速得圓滿疾證無上正等菩提。」

「復次，善現！有菩薩摩訶薩具修六種波羅蜜多，見諸有情三聚差別。見此事已作是思惟：『我當云何方便濟拔諸有情類，令離邪定及不定聚？』既思惟已作是願言：『我當精勤無所顧戀，修行六種波羅蜜多，成熟有情、嚴淨佛土，令速圓滿疾證無上正等菩提，我佛土中得無邪定及不定名，一切有情皆住正定。』善現！是菩薩摩訶薩由此六種波羅蜜多，速得圓滿疾能證得一切智智。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！有菩薩摩訶薩具修六種波羅蜜多，見諸有情三聚差別。見此事已作是思惟：『我當云何方便濟拔諸有情類，令離邪定及不定聚？』既思惟已作是願言：『我當精勤無所顧戀，修行六種波羅蜜多，成熟有情、嚴淨佛土，令速圓滿疾證無上正等菩提，我佛土中得無邪定及不定名，一切有情皆住正定。』善現！是菩薩摩訶薩由此六種波羅蜜多，速得圓滿疾能證得一切智智。」

「復次，善現！有菩薩摩訶薩具修六種波羅蜜多，見諸有情墮三惡趣受諸劇苦。見此事已作是思惟：『我當云何方便濟拔，令其永離三惡趣苦？』既思惟已作是願言：『我當精勤無所顧戀，修行六種波羅蜜多，成熟有情、嚴淨佛土，令速圓滿疾證無上正等菩提，我佛土中得無如是三惡趣名，一切有情皆善趣攝。』善現！是菩薩摩訶薩由此六種波羅蜜多，速得圓滿疾能證得一切智智。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！有菩薩摩訶薩具修六種波羅蜜多，見諸有情墮三惡趣受諸劇苦。見此事已作是思惟：『我當云何方便濟拔，令其永離三惡趣苦？』既思惟已作是願言：『我當精勤無所顧戀，修行六種波羅蜜多，成熟有情、嚴淨佛土，令速圓滿疾證無上正等菩提，我佛土中得無如是三惡趣名，一切有情皆善趣攝。』善現！是菩薩摩訶薩由此六種波羅蜜多，速得圓滿疾能證得一切智智。」

「復次，善現！有菩薩摩訶薩具修六種波羅蜜多，見諸有情由惡業障，所居大地高下不平，塠阜溝坑，穢草株杌，毒刺荊棘，不淨充滿。見此事已作是思惟：『我當云何方便濟拔諸有情類，令永滅除諸惡業障，所居之處地平如掌，無諸穢草株杌等事？』既思惟已作是願言：『我當精勤無所顧戀，修行六種波羅蜜多，成熟有情、嚴淨佛土，令速圓滿疾證無上正等菩提，我佛土中得無如是諸雜穢業，所感大地平坦莊嚴，豐諸花果甚可愛樂。』善現！是菩薩摩訶薩由此六種波羅蜜多，速得圓滿疾能證得一切智智。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！有菩薩摩訶薩具修六種波羅蜜多，見諸有情由惡業障，所居大地高下不平，塠阜溝坑，穢草株杌，毒刺荊棘，不淨充滿。見此事已作是思惟：『我當云何方便濟拔諸有情類，令永滅除諸惡業障，所居之處地平如掌，無諸穢草株杌等事？』既思惟已作是願言：『我當精勤無所顧戀，修行六種波羅蜜多，成熟有情、嚴淨佛土，令速圓滿疾證無上正等菩提，我佛土中得無如是諸雜穢業，所感大地平坦莊嚴，豐諸花果甚可愛樂。』善現！是菩薩摩訶薩由此六種波羅蜜多，速得圓滿疾能證得一切智智。」

「復次，善現！有菩薩摩訶薩具修六種波羅蜜多，見諸有情薄福德故，所居大地無諸珍寶，唯有種種土石瓦礫。見此事已作是思惟：『我當云何濟拔如是多罪少福諸有情類，令所居處豐饒珍寶？』既思惟已作是願言：『我當精勤無所顧戀，修行六種波羅蜜多，成熟有情、嚴淨佛土，令速圓滿疾證無上正等菩提，我佛土中得無如是多罪少福諸有情類，金沙布地，處處皆有吠琉璃等眾妙珍奇，有情受用不生染著。』善現！是菩薩摩訶薩由此六種波羅蜜多，速得圓滿疾能證得一切智智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！有菩薩摩訶薩具修六種波羅蜜多，見諸有情薄福德故，所居大地無諸珍寶，唯有種種土石瓦礫。見此事已作是思惟：『我當云何濟拔如是多罪少福諸有情類，令所居處豐饒珍寶？』既思惟已作是願言：『我當精勤無所顧戀，修行六種波羅蜜多，成熟有情、嚴淨佛土，令速圓滿疾證無上正等菩提，我佛土中得無如是多罪少福諸有情類，金沙布地，處處皆有吠琉璃等眾妙珍奇，有情受用不生染著。』善現！是菩薩摩訶薩由此六種波羅蜜多，速得圓滿疾能證得一切智智。

「復次，善現！有菩薩摩訶薩具修六種波羅蜜多，見諸有情凡所攝受多生愛著，發起種種惡不善業。見此事已作是思惟：『我當云何濟拔如是多所攝受諸有情類，令其永離愛著惡業？』既思惟已作是願言：『我當精勤無所顧戀，修行六種波羅蜜多，成熟有情、嚴淨佛土，令速圓滿疾證無上正等菩提，我佛土中得無如是多所攝受諸有情類，一切有情於色聲等無所攝受不生愛著。』善現！是菩薩摩訶薩由此六種波羅蜜多，速得圓滿疾能證得一切智智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！有菩薩摩訶薩具修六種波羅蜜多，見諸有情凡所攝受多生愛著，發起種種惡不善業。見此事已作是思惟：『我當云何濟拔如是多所攝受諸有情類，令其永離愛著惡業？』既思惟已作是願言：『我當精勤無所顧戀，修行六種波羅蜜多，成熟有情、嚴淨佛土，令速圓滿疾證無上正等菩提，我佛土中得無如是多所攝受諸有情類，一切有情於色聲等無所攝受不生愛著。』善現！是菩薩摩訶薩由此六種波羅蜜多，速得圓滿疾能證得一切智智。

「復次，善現！有菩薩摩訶薩具修六種波羅蜜多，見諸有情有四色類貴賤差別，謂剎帝利、婆羅門等。見此事已作是思惟：『我當云何方便濟拔諸有情類，令無如是貴賤差別？』既思惟已作是願言：『我當精勤無所顧戀，修行六種波羅蜜多，成熟有情、嚴淨佛土，令速圓滿疾證無上正等菩提，我佛土中得無如是四種色類貴賤差別，一切有情同一色類，悉皆尊貴人趣所攝。』善現！是菩薩摩訶薩由此六種波羅蜜多，速得圓滿疾能證得一切智智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！有菩薩摩訶薩具修六種波羅蜜多，見諸有情有四色類貴賤差別，謂剎帝利、婆羅門等。見此事已作是思惟：『我當云何方便濟拔諸有情類，令無如是貴賤差別？』既思惟已作是願言：『我當精勤無所顧戀，修行六種波羅蜜多，成熟有情、嚴淨佛土，令速圓滿疾證無上正等菩提，我佛土中得無如是四種色類貴賤差別，一切有情同一色類，悉皆尊貴人趣所攝。』善現！是菩薩摩訶薩由此六種波羅蜜多，速得圓滿疾能證得一切智智。

「復次，善現！有菩薩摩訶薩具修六種波羅蜜多，見諸有情有下、中、上家族差別。見此事已作是思惟：『我當云何方便濟拔諸有情類，令無如是下、中、上品家族差別？』既思惟已作是願言：『我當精勤無所顧戀，修行六種波羅蜜多，成熟有情、嚴淨佛土，令速圓滿疾證無上正等菩提，我佛土中得無如是下、中、上品家族差別，一切有情皆同上品。』善現！是菩薩摩訶薩由此六種波羅蜜多，速得圓滿疾能證得一切智智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！有菩薩摩訶薩具修六種波羅蜜多，見諸有情有下、中、上家族差別。見此事已作是思惟：『我當云何方便濟拔諸有情類，令無如是下、中、上品家族差別？』既思惟已作是願言：『我當精勤無所顧戀，修行六種波羅蜜多，成熟有情、嚴淨佛土，令速圓滿疾證無上正等菩提，我佛土中得無如是下、中、上品家族差別，一切有情皆同上品。』善現！是菩薩摩訶薩由此六種波羅蜜多，速得圓滿疾能證得一切智智。

「復次，善現！有菩薩摩訶薩具修六種波羅蜜多，見諸有情端正醜陋形色差別。見此事已作是思惟：『我當云何方便濟拔諸有情類，令無如是端正醜陋形色差別？』既思惟已作是願言：『我當精勤無所顧戀，修行六種波羅蜜多，成熟有情、嚴淨佛土，令速圓滿疾證無上正等菩提，我佛土中得無如是端正醜陋形色差別諸有情類，一切有情皆真金色，端嚴殊妙眾所樂見，成就第一圓滿淨色。』善現！是菩薩摩訶薩由此六種波羅蜜多，速得圓滿疾能證得一切智智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！有菩薩摩訶薩具修六種波羅蜜多，見諸有情端正醜陋形色差別。見此事已作是思惟：『我當云何方便濟拔諸有情類，令無如是端正醜陋形色差別？』既思惟已作是願言：『我當精勤無所顧戀，修行六種波羅蜜多，成熟有情、嚴淨佛土，令速圓滿疾證無上正等菩提，我佛土中得無如是端正醜陋形色差別諸有情類，一切有情皆真金色，端嚴殊妙眾所樂見，成就第一圓滿淨色。』善現！是菩薩摩訶薩由此六種波羅蜜多，速得圓滿疾能證得一切智智。

「復次，善現！有菩薩摩訶薩具修六種波羅蜜多，見諸有情繫屬主宰，諸有所作不得自在。見此事已作是思惟：『我當云何方便濟拔諸有情類令得自在？』既思惟已作是願言：『我當精勤無所顧戀，修行六種波羅蜜多，成熟有情、嚴淨佛土，令速圓滿疾證無上正等菩提，我佛土中諸有情類得無主宰，諸有所作皆得自在，乃至不見主宰形像，亦復不聞主宰名字，唯有如來、應、正等覺，以法統攝名為法王。』善現！是菩薩摩訶薩由此六種波羅蜜多，速得圓滿疾能證得一切智智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！有菩薩摩訶薩具修六種波羅蜜多，見諸有情繫屬主宰，諸有所作不得自在。見此事已作是思惟：『我當云何方便濟拔諸有情類令得自在？』既思惟已作是願言：『我當精勤無所顧戀，修行六種波羅蜜多，成熟有情、嚴淨佛土，令速圓滿疾證無上正等菩提，我佛土中諸有情類得無主宰，諸有所作皆得自在，乃至不見主宰形像，亦復不聞主宰名字，唯有如來、應、正等覺，以法統攝名為法王。』善現！是菩薩摩訶薩由此六種波羅蜜多，速得圓滿疾能證得一切智智。

「復次，善現！有菩薩摩訶薩具修六種波羅蜜多，見諸有情有地獄等諸趣差別。見此事已作是思惟：『我當云何濟拔如是諸有情類，令無善惡諸趣差別？』既思惟已作是願言：『我當精勤無所顧戀，修行六種波羅蜜多，成熟有情、嚴淨佛土，令速圓滿疾證無上正等菩提，我佛土中得無善惡諸趣差別，乃至無有地獄、傍生、鬼界、阿素洛、人、天名字，一切有情皆同一類等修一業，謂皆和合修行布施乃至般若波羅蜜多，安住內空乃至無性自性空，安住真如乃至不思議界，安住苦、集、滅、道聖諦，修行四念住乃至八聖道支，修行四靜慮、四無量、四無色定，修行八解脫、八勝處、九次第定、十遍處，修行空、無相、無願解脫門，修行陀羅尼門、三摩地門，修行五眼、六神通，修行佛十力乃至十八佛不共法，修行無忘失法、恒住捨性，修行一切智、道相智、一切相智，修行菩薩摩訶薩行及佛無上正等菩提。』善現！是菩薩摩訶薩由此六種波羅蜜多，速得圓滿疾能證得一切智智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！有菩薩摩訶薩具修六種波羅蜜多，見諸有情有地獄等諸趣差別。見此事已作是思惟：『我當云何濟拔如是諸有情類，令無善惡諸趣差別？』既思惟已作是願言：『我當精勤無所顧戀，修行六種波羅蜜多，成熟有情、嚴淨佛土，令速圓滿疾證無上正等菩提，我佛土中得無善惡諸趣差別，乃至無有地獄、傍生、鬼界、阿素洛、人、天名字，一切有情皆同一類等修一業，謂皆和合修行布施乃至般若波羅蜜多，安住內空乃至無性自性空，安住真如乃至不思議界，安住苦、集、滅、道聖諦，修行四念住乃至八聖道支，修行四靜慮、四無量、四無色定，修行八解脫、八勝處、九次第定、十遍處，修行空、無相、無願解脫門，修行陀羅尼門、三摩地門，修行五眼、六神通，修行佛十力乃至十八佛不共法，修行無忘失法、恒住捨性，修行一切智、道相智、一切相智，修行菩薩摩訶薩行及佛無上正等菩提。』善現！是菩薩摩訶薩由此六種波羅蜜多，速得圓滿疾能證得一切智智。

「復次，善現！有菩薩摩訶薩具修六種波羅蜜多，見諸有情四生差別，所謂胎卵及濕化生。見此事已作是思惟：『我當云何方便濟拔令無如是四生差別？』既思惟已作是願言：『我當精勤無所顧戀，修行六種波羅蜜多，成熟有情、嚴淨佛土，令速圓滿疾證無上正等菩提，我佛土中得無如是四生差別，諸有情類皆同化生。』善現！是菩薩摩訶薩由此六種波羅蜜多，速得圓滿疾能證得一切智智。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！有菩薩摩訶薩具修六種波羅蜜多，見諸有情四生差別，所謂胎卵及濕化生。見此事已作是思惟：『我當云何方便濟拔令無如是四生差別？』既思惟已作是願言：『我當精勤無所顧戀，修行六種波羅蜜多，成熟有情、嚴淨佛土，令速圓滿疾證無上正等菩提，我佛土中得無如是四生差別，諸有情類皆同化生。』善現！是菩薩摩訶薩由此六種波羅蜜多，速得圓滿疾能證得一切智智。」

「復次，善現！有菩薩摩訶薩具修六種波羅蜜多，見諸有情無五通慧，諸有所作不得自在。見此事已作是思惟：『我當云何方便濟拔皆令獲得五神通慧？』既思惟已作是願言：『我當精勤無所顧戀，修行六種波羅蜜多，成熟有情、嚴淨佛土，令速圓滿疾證無上正等菩提，我佛土中諸有情類，五神通慧皆得自在。』善現！是菩薩摩訶薩由此六種波羅蜜多，速得圓滿疾能證得一切智智。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！有菩薩摩訶薩具修六種波羅蜜多，見諸有情無五通慧，諸有所作不得自在。見此事已作是思惟：『我當云何方便濟拔皆令獲得五神通慧？』既思惟已作是願言：『我當精勤無所顧戀，修行六種波羅蜜多，成熟有情、嚴淨佛土，令速圓滿疾證無上正等菩提，我佛土中諸有情類，五神通慧皆得自在。』善現！是菩薩摩訶薩由此六種波羅蜜多，速得圓滿疾能證得一切智智。」

「復次，善現！有菩薩摩訶薩具修六種波羅蜜多，見諸有情受用段食，身有種種大小便利，膿血臭穢甚可厭捨。見此事已作是思惟：『我當云何濟拔如是受用段食諸有情類，令其身中無諸便穢？』既思惟已作是願言：『我當精勤無所顧戀，修行六種波羅蜜多，成熟有情、嚴淨佛土，令速圓滿疾證無上正等菩提，我佛土中諸有情類，唯同受用妙法喜食，一切皆似極光淨天，內外身支無諸雜穢。』善現！是菩薩摩訶薩由此六種波羅蜜多，速得圓滿疾能證得一切智智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！有菩薩摩訶薩具修六種波羅蜜多，見諸有情受用段食，身有種種大小便利，膿血臭穢甚可厭捨。見此事已作是思惟：『我當云何濟拔如是受用段食諸有情類，令其身中無諸便穢？』既思惟已作是願言：『我當精勤無所顧戀，修行六種波羅蜜多，成熟有情、嚴淨佛土，令速圓滿疾證無上正等菩提，我佛土中諸有情類，唯同受用妙法喜食，一切皆似極光淨天，內外身支無諸雜穢。』善現！是菩薩摩訶薩由此六種波羅蜜多，速得圓滿疾能證得一切智智。

「復次，善現！有菩薩摩訶薩具修六種波羅蜜多，見諸有情身無光明，諸有所作須求外照。見此事已作是思惟：『我當云何方便濟拔諸有情類，令離如是無光明身？』既思惟已作是願言：『我當精勤無所顧戀，修行六種波羅蜜多，成熟有情、嚴淨佛土，令速圓滿疾證無上正等菩提，我佛土中諸有情類，身具光明不假外照。』善現！是菩薩摩訶薩由此六種波羅蜜多，速得圓滿疾能證得一切智智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！有菩薩摩訶薩具修六種波羅蜜多，見諸有情身無光明，諸有所作須求外照。見此事已作是思惟：『我當云何方便濟拔諸有情類，令離如是無光明身？』既思惟已作是願言：『我當精勤無所顧戀，修行六種波羅蜜多，成熟有情、嚴淨佛土，令速圓滿疾證無上正等菩提，我佛土中諸有情類，身具光明不假外照。』善現！是菩薩摩訶薩由此六種波羅蜜多，速得圓滿疾能證得一切智智。

「復次，善現！有菩薩摩訶薩具修六種波羅蜜多，見諸有情所居之土，有晝、有夜、有月、半月，時節歲數轉變非恒。見此事已作是思惟：『我當云何濟拔如是諸有情類，令所居處無晝夜等時節變易？』既思惟已作是願言：『我當精勤無所顧戀，修行六種波羅蜜多，成熟有情、嚴淨佛土，令速圓滿疾證無上正等菩提，我佛土中得無晝夜月半月等時節之名。』善現！是菩薩摩訶薩由此六種波羅蜜多，速得圓滿疾能證得一切智智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！有菩薩摩訶薩具修六種波羅蜜多，見諸有情所居之土，有晝、有夜、有月、半月，時節歲數轉變非恒。見此事已作是思惟：『我當云何濟拔如是諸有情類，令所居處無晝夜等時節變易？』既思惟已作是願言：『我當精勤無所顧戀，修行六種波羅蜜多，成熟有情、嚴淨佛土，令速圓滿疾證無上正等菩提，我佛土中得無晝夜月半月等時節之名。』善現！是菩薩摩訶薩由此六種波羅蜜多，速得圓滿疾能證得一切智智。

「復次，善現！有菩薩摩訶薩具修六種波羅蜜多，見諸有情壽量短促。見此事已作是思惟：『我當云何方便濟拔諸有情類，令離如是壽量短促？』既思惟已作是願言：『我當精勤無所顧戀，修行六種波羅蜜多，成熟有情、嚴淨佛土，令速圓滿疾證無上正等菩提，我佛土中諸有情類，壽量長遠劫數難知。』善現！是菩薩摩訶薩由此六種波羅蜜多，速得圓滿疾能證得一切智智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！有菩薩摩訶薩具修六種波羅蜜多，見諸有情壽量短促。見此事已作是思惟：『我當云何方便濟拔諸有情類，令離如是壽量短促？』既思惟已作是願言：『我當精勤無所顧戀，修行六種波羅蜜多，成熟有情、嚴淨佛土，令速圓滿疾證無上正等菩提，我佛土中諸有情類，壽量長遠劫數難知。』善現！是菩薩摩訶薩由此六種波羅蜜多，速得圓滿疾能證得一切智智。

「復次，善現！有菩薩摩訶薩具修六種波羅蜜多，見諸有情身無相好。見此事已作是思惟：『我當云何方便濟拔諸有情類令得相好？』既思惟已作是願言：『我當精勤無所顧戀，修行六種波羅蜜多，成熟有情、嚴淨佛土，令速圓滿疾證無上正等菩提，我佛土中諸有情類，身具相好圓滿莊嚴，有情見之生淨妙喜。』善現！是菩薩摩訶薩由此六種波羅蜜多，速得圓滿疾能證得一切智智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！有菩薩摩訶薩具修六種波羅蜜多，見諸有情身無相好。見此事已作是思惟：『我當云何方便濟拔諸有情類令得相好？』既思惟已作是願言：『我當精勤無所顧戀，修行六種波羅蜜多，成熟有情、嚴淨佛土，令速圓滿疾證無上正等菩提，我佛土中諸有情類，身具相好圓滿莊嚴，有情見之生淨妙喜。』善現！是菩薩摩訶薩由此六種波羅蜜多，速得圓滿疾能證得一切智智。

「復次，善現！有菩薩摩訶薩具修六種波羅蜜多，見有情類離諸善根。見此事已作是思惟：『我當云何濟拔如是諸有情類令具善根？』既思惟已作是願言：『我當精勤無所顧戀，修行六種波羅蜜多，成熟有情、嚴淨佛土，令速圓滿疾證無上正等菩提，我佛土中諸有情類，一切成就勝妙善根，由此善根，能辦種種上妙供具供養諸佛，乘此福力隨所生處，復能供養諸佛世尊。』善現！是菩薩摩訶薩由此六種波羅蜜多，速得圓滿疾能證得一切智智。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！有菩薩摩訶薩具修六種波羅蜜多，見有情類離諸善根。見此事已作是思惟：『我當云何濟拔如是諸有情類令具善根？』既思惟已作是願言：『我當精勤無所顧戀，修行六種波羅蜜多，成熟有情、嚴淨佛土，令速圓滿疾證無上正等菩提，我佛土中諸有情類，一切成就勝妙善根，由此善根，能辦種種上妙供具供養諸佛，乘此福力隨所生處，復能供養諸佛世尊。』善現！是菩薩摩訶薩由此六種波羅蜜多，速得圓滿疾能證得一切智智。」

「復次，善現！有菩薩摩訶薩具修六種波羅蜜多，見諸有情具身心病。身病有四，謂風、熱、痰、及諸雜病。心病亦四，謂貪、瞋、癡、及慢等病。見此事已作是思惟：『我當云何濟拔如是身心病苦諸有情類？』既思惟已作是願言：『我當精勤無所顧戀，修行六種波羅蜜多，成熟有情、嚴淨佛土，令速圓滿疾證無上正等菩提，我佛土中諸有情類，身心清淨無諸病苦乃至無有身心病名。』善現！是菩薩摩訶薩由此六種波羅蜜多，速得圓滿疾能證得一切智智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！有菩薩摩訶薩具修六種波羅蜜多，見諸有情具身心病。身病有四，謂風、熱、痰、及諸雜病。心病亦四，謂貪、瞋、癡、及慢等病。見此事已作是思惟：『我當云何濟拔如是身心病苦諸有情類？』既思惟已作是願言：『我當精勤無所顧戀，修行六種波羅蜜多，成熟有情、嚴淨佛土，令速圓滿疾證無上正等菩提，我佛土中諸有情類，身心清淨無諸病苦乃至無有身心病名。』善現！是菩薩摩訶薩由此六種波羅蜜多，速得圓滿疾能證得一切智智。

「復次，善現！有菩薩摩訶薩具修六種波羅蜜多，見諸有情種種意樂三乘差別。見此事已作是思惟：『我當云何方便濟拔諸有情類，令其棄捨二乘意樂，唯令樂趣無上大乘？』既思惟已作是願言：『我當精勤無所顧戀，修行六種波羅蜜多，成熟有情、嚴淨佛土，令速圓滿疾證無上正等菩提，我佛土中諸有情類，唯求無上正等菩提，不樂聲聞、獨覺乘果，乃至無有二乘之名。』善現！是菩薩摩訶薩由此六種波羅蜜多，速得圓滿疾能證得一切智智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！有菩薩摩訶薩具修六種波羅蜜多，見諸有情種種意樂三乘差別。見此事已作是思惟：『我當云何方便濟拔諸有情類，令其棄捨二乘意樂，唯令樂趣無上大乘？』既思惟已作是願言：『我當精勤無所顧戀，修行六種波羅蜜多，成熟有情、嚴淨佛土，令速圓滿疾證無上正等菩提，我佛土中諸有情類，唯求無上正等菩提，不樂聲聞、獨覺乘果，乃至無有二乘之名。』善現！是菩薩摩訶薩由此六種波羅蜜多，速得圓滿疾能證得一切智智。

「復次，善現！有菩薩摩訶薩具修六種波羅蜜多，見諸有情起增上慢，未得謂得未證謂證。見此事已作是思惟：『我當云何濟拔如是諸有情類，令其棄捨增上慢結？』既思惟已作是願言：『我當精勤無所顧戀，修行六種波羅蜜多，成熟有情、嚴淨佛土，令速圓滿疾證無上正等菩提，我佛土中得無如是增上慢者，一切有情離增上慢。』善現！是菩薩摩訶薩由此六種波羅蜜多，速得圓滿疾能證得一切智智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！有菩薩摩訶薩具修六種波羅蜜多，見諸有情起增上慢，未得謂得未證謂證。見此事已作是思惟：『我當云何濟拔如是諸有情類，令其棄捨增上慢結？』既思惟已作是願言：『我當精勤無所顧戀，修行六種波羅蜜多，成熟有情、嚴淨佛土，令速圓滿疾證無上正等菩提，我佛土中得無如是增上慢者，一切有情離增上慢。』善現！是菩薩摩訶薩由此六種波羅蜜多，速得圓滿疾能證得一切智智。

「復次，善現！有菩薩摩訶薩具修六種波羅蜜多，見有如來、應、正等覺光明壽量、弟子眾數皆有分限。見此事已作是思惟：『我當云何得光明壽量、弟子眾數皆無分限？』既思惟已作是願言：『我當精勤無所顧戀，修行六種波羅蜜多，成熟有情、嚴淨佛土，令速圓滿疾證無上正等菩提，令我爾時光明壽量、弟子眾數皆無分限。』善現！是菩薩摩訶薩由此六種波羅蜜多，速得圓滿疾能證得一切智智。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！有菩薩摩訶薩具修六種波羅蜜多，見有如來、應、正等覺光明壽量、弟子眾數皆有分限。見此事已作是思惟：『我當云何得光明壽量、弟子眾數皆無分限？』既思惟已作是願言：『我當精勤無所顧戀，修行六種波羅蜜多，成熟有情、嚴淨佛土，令速圓滿疾證無上正等菩提，令我爾時光明壽量、弟子眾數皆無分限。』善現！是菩薩摩訶薩由此六種波羅蜜多，速得圓滿疾能證得一切智智。」

「復次，善現！有菩薩摩訶薩具修六種波羅蜜多，見有如來、應、正等覺所居之土周圓有量。見此事已作是思惟：『我當云何得所居土周圓無量？』既思惟已作是願言：『我當精勤無所顧戀，修行六種波羅蜜多，成熟有情、嚴淨佛土，令速圓滿疾證無上正等菩提，十方各如殑伽沙數大千世界合為一土，我住其中說法，教化無量無數無邊有情。』善現！是菩薩摩訶薩由此六種波羅蜜多，速得圓滿疾能證得一切智智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！有菩薩摩訶薩具修六種波羅蜜多，見有如來、應、正等覺所居之土周圓有量。見此事已作是思惟：『我當云何得所居土周圓無量？』既思惟已作是願言：『我當精勤無所顧戀，修行六種波羅蜜多，成熟有情、嚴淨佛土，令速圓滿疾證無上正等菩提，十方各如殑伽沙數大千世界合為一土，我住其中說法，教化無量無數無邊有情。』善現！是菩薩摩訶薩由此六種波羅蜜多，速得圓滿疾能證得一切智智。

「復次，善現！有菩薩摩訶薩具修六種波羅蜜多，見諸有情生死長遠，諸有情界其數無邊。見此事已作是思惟：『生死邊際猶如虛空，諸有情界亦如虛空，雖無真實諸有情類，流轉生死及得解脫，而諸有情妄執為有，輪迴生死受苦無邊，我當云何方便濟拔？』既思惟已作是願言：『我當精勤無所顧戀，修行六種波羅蜜多，成熟有情、嚴淨佛土，令速圓滿疾證無上正等菩提，為諸有情說無上法，皆令解脫生死大苦，亦令證知生死解脫都無所有畢竟皆空。』善現！是菩薩摩訶薩由此六種波羅蜜多，速得圓滿疾能證得一切智智。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！有菩薩摩訶薩具修六種波羅蜜多，見諸有情生死長遠，諸有情界其數無邊。見此事已作是思惟：『生死邊際猶如虛空，諸有情界亦如虛空，雖無真實諸有情類，流轉生死及得解脫，而諸有情妄執為有，輪迴生死受苦無邊，我當云何方便濟拔？』既思惟已作是願言：『我當精勤無所顧戀，修行六種波羅蜜多，成熟有情、嚴淨佛土，令速圓滿疾證無上正等菩提，為諸有情說無上法，皆令解脫生死大苦，亦令證知生死解脫都無所有畢竟皆空。』善現！是菩薩摩訶薩由此六種波羅蜜多，速得圓滿疾能證得一切智智。」

第二分殑伽天品第五十八 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二分殑伽天品第五十八

爾時，眾中有一天女名殑伽天，從座而起，頂禮佛足，偏覆左肩右膝著地，合掌恭敬白言：「世尊！我當具修布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，成熟有情、嚴淨佛土，所嚴淨土如今世尊為諸大眾於此般若波羅蜜多甚深經中所說土相一切圓滿。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，眾中有一天女名殑伽天，從座而起，頂禮佛足，偏覆左肩右膝著地，合掌恭敬白言：「世尊！我當具修布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，成熟有情、嚴淨佛土，所嚴淨土如今世尊為諸大眾於此般若波羅蜜多甚深經中所說土相一切圓滿。」

時，殑伽天作是語已，即取種種金花、銀花、水陸生華及自嚴具，并持金色天衣一雙，恭敬至心奉散佛上，佛神力故上踊空中宛轉右旋，於佛頂上化成四柱四角寶臺，綺飾莊嚴甚可愛樂，於是天女持此善根與諸有情平等共有迴向無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，殑伽天作是語已，即取種種金花、銀花、水陸生華及自嚴具，并持金色天衣一雙，恭敬至心奉散佛上，佛神力故上踊空中宛轉右旋，於佛頂上化成四柱四角寶臺，綺飾莊嚴甚可愛樂，於是天女持此善根與諸有情平等共有迴向無上正等菩提。

爾時，世尊知彼天女志願深廣，即便微笑，諸佛法爾於微笑時，種種色光從面門出，今佛亦爾，從其面門放種種光，青黃赤白紅紫碧綠，遍照十方無量無邊諸佛世界，還來此土現大神變，繞佛三匝入佛頂中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊知彼天女志願深廣，即便微笑，諸佛法爾於微笑時，種種色光從面門出，今佛亦爾，從其面門放種種光，青黃赤白紅紫碧綠，遍照十方無量無邊諸佛世界，還來此土現大神變，繞佛三匝入佛頂中。

時，阿難陀見聞是已，從座而起頂禮佛足，偏覆左肩右膝著地，合掌恭敬白言：「世尊！何因何緣現此微笑？諸佛現笑非無因緣。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，阿難陀見聞是已，從座而起頂禮佛足，偏覆左肩右膝著地，合掌恭敬白言：「世尊！何因何緣現此微笑？諸佛現笑非無因緣。」

爾時，世尊告慶喜曰：「今此天女於未來世當成如來、應、正等覺，劫名星喻，佛號金花。慶喜當知！今此天女即是最後所受女身，捨此身已便受男身，盡未來際不復為女。從此歿已生於東方不動如來、應、正等覺甚可愛樂佛國土中，於彼佛所勤修梵行，此女彼界便號金花，修諸菩薩摩訶薩行。慶喜當知！金花菩薩從不動佛世界歿已復生他方，從一佛土至一佛土，供養恭敬、尊重讚歎諸佛世尊，於生生處常不離佛，如轉輪王從一臺觀至一臺觀，歡娛受樂，乃至命終足不履地。金花菩薩亦復如是，從一佛國往一佛國，乃至無上正等菩提，於生生中常見諸佛，恒聞正法修菩薩行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊告慶喜曰：「今此天女於未來世當成如來、應、正等覺，劫名星喻，佛號金花。慶喜當知！今此天女即是最後所受女身，捨此身已便受男身，盡未來際不復為女。從此歿已生於東方不動如來、應、正等覺甚可愛樂佛國土中，於彼佛所勤修梵行，此女彼界便號金花，修諸菩薩摩訶薩行。慶喜當知！金花菩薩從不動佛世界歿已復生他方，從一佛土至一佛土，供養恭敬、尊重讚歎諸佛世尊，於生生處常不離佛，如轉輪王從一臺觀至一臺觀，歡娛受樂，乃至命終足不履地。金花菩薩亦復如是，從一佛國往一佛國，乃至無上正等菩提，於生生中常見諸佛，恒聞正法修菩薩行。」

爾時，慶喜竊作是念：「金花菩薩當作佛時，亦當宣說甚深般若波羅蜜多，彼會菩薩摩訶薩眾，其數多少應如今佛菩薩眾會。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，慶喜竊作是念：「金花菩薩當作佛時，亦當宣說甚深般若波羅蜜多，彼會菩薩摩訶薩眾，其數多少應如今佛菩薩眾會。」

佛知其念，告慶喜言：「如是！如是！如汝所念。金花菩薩當作佛時，亦為眾會宣說如是甚深般若波羅蜜多，彼會菩薩摩訶薩眾，其數多少亦如今佛菩薩眾會。慶喜當知！金花菩薩當作佛時，出家弟子其數甚多不可稱計，謂不可數若百、若千、若百千等，但可總說無量無邊百千俱胝那庾多眾。慶喜當知！金花菩薩當作佛時，其土無有如此般若波羅蜜多經中所說種種過患。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛知其念，告慶喜言：「如是！如是！如汝所念。金花菩薩當作佛時，亦為眾會宣說如是甚深般若波羅蜜多，彼會菩薩摩訶薩眾，其數多少亦如今佛菩薩眾會。慶喜當知！金花菩薩當作佛時，出家弟子其數甚多不可稱計，謂不可數若百、若千、若百千等，但可總說無量無邊百千俱胝那庾多眾。慶喜當知！金花菩薩當作佛時，其土無有如此般若波羅蜜多經中所說種種過患。」

爾時，慶喜復白佛言：「今此天女先於何佛已發無上正等覺心，種諸善根迴向發願，今得遇佛供養恭敬而得受於不退轉記？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，慶喜復白佛言：「今此天女先於何佛已發無上正等覺心，種諸善根迴向發願，今得遇佛供養恭敬而得受於不退轉記？」

佛告慶喜：「今此天女於燃燈佛已發無上正等覺心，種諸善根迴向發願，故今遇我供養恭敬而得受於不退轉記。慶喜當知！我於過去燃燈佛所以五莖花奉散彼佛迴向發願，燃燈如來、應、正等覺知我根熟與我受記：『汝於未來世當得作佛，號曰能寂，界名堪忍，劫號為賢。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告慶喜：「今此天女於燃燈佛已發無上正等覺心，種諸善根迴向發願，故今遇我供養恭敬而得受於不退轉記。慶喜當知！我於過去燃燈佛所以五莖花奉散彼佛迴向發願，燃燈如來、應、正等覺知我根熟與我受記：『汝於未來世當得作佛，號曰能寂，界名堪忍，劫號為賢。』

「天女爾時聞佛授我大菩提記，歡喜踊躍，即以金華奉散佛上，便發無上正等覺心，種諸善根迴向發願，使我來世於此菩薩當作佛時，亦如今佛現前授我大菩提記，故我今者與彼授記。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「天女爾時聞佛授我大菩提記，歡喜踊躍，即以金華奉散佛上，便發無上正等覺心，種諸善根迴向發願，使我來世於此菩薩當作佛時，亦如今佛現前授我大菩提記，故我今者與彼授記。」

爾時，慶喜聞佛所說歡喜踊躍，復白佛言：「今此天女久為無上正等菩提植眾德本，今得成熟，是故如來、應、正等覺與彼授記。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，慶喜聞佛所說歡喜踊躍，復白佛言：「今此天女久為無上正等菩提植眾德本，今得成熟，是故如來、應、正等覺與彼授記。」

佛告慶喜：「如是！如是！如汝所說。此殑伽天女久為無上正等菩提植眾德本，今既成熟，故我授彼所求無上正等菩提不退轉記。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告慶喜：「如是！如是！如汝所說。此殑伽天女久為無上正等菩提植眾德本，今既成熟，故我授彼所求無上正等菩提不退轉記。」