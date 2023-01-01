大般若波羅蜜多經卷第四百四十九 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大般若波羅蜜多經卷第四百四十九

三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三藏法師玄奘奉 詔譯

第二分轉不轉品第五十四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二分轉不轉品第五十四

爾時，具壽善現白佛言：「世尊！如是不退轉菩薩摩訶薩，為但名不退轉，為亦名退轉耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，具壽善現白佛言：「世尊！如是不退轉菩薩摩訶薩，為但名不退轉，為亦名退轉耶？」

佛告善現：「如是不退轉菩薩摩訶薩，既名不退轉，亦得名退轉。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「如是不退轉菩薩摩訶薩，既名不退轉，亦得名退轉。」

具壽善現白言：「世尊！如是不退轉菩薩摩訶薩，以何因緣名不退轉？復何因緣亦名退轉？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現白言：「世尊！如是不退轉菩薩摩訶薩，以何因緣名不退轉？復何因緣亦名退轉？」

佛言：「善現！如是不退轉菩薩摩訶薩定於聲聞、獨覺等地不復退墮，必得無上正等菩提，由是因緣名不退轉，然於法想有退轉故亦名退轉。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！如是不退轉菩薩摩訶薩定於聲聞、獨覺等地不復退墮，必得無上正等菩提，由是因緣名不退轉，然於法想有退轉故亦名退轉。」

爾時善現復白佛言：「是菩薩摩訶薩於何法想有退轉故亦名退轉？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時善現復白佛言：「是菩薩摩訶薩於何法想有退轉故亦名退轉？」

佛言：「善現！是菩薩摩訶薩於色想有退轉故亦名退轉，於受、想、行、識想有退轉故亦名退轉，於內六處想有退轉故亦名退轉，於外六處想有退轉故亦名退轉，於內六界想有退轉故亦名退轉，於外六界想有退轉故亦名退轉，於六識界想有退轉故亦名退轉，於六觸想有退轉故亦名退轉，於六觸為緣所生諸受想有退轉故亦名退轉，於貪、瞋、癡想有退轉故亦名退轉，於諸見趣想有退轉故亦名退轉，於六波羅蜜多想有退轉故亦名退轉，於一切空想有退轉故亦名退轉，於真如等想有退轉故亦名退轉，於四聖諦想有退轉故亦名退轉，於四念住等想有退轉故亦名退轉，於四靜慮等想有退轉故亦名退轉，於八解脫等想有退轉故亦名退轉，於三解脫門想有退轉故亦名退轉，於十地想有退轉故亦名退轉，於五眼、六神通想有退轉故亦名退轉，於陀羅尼門、三摩地門想有退轉故亦名退轉，於佛十力等想有退轉故亦名退轉，於三十二大士相、八十隨好想有退轉故亦名退轉，於無忘失法、恒住捨性想有退轉故亦名退轉，於預流果乃至獨覺菩提想有退轉故亦名退轉，於諸菩薩摩訶薩行及佛無上正等菩提想有退轉故亦名退轉，於一切智、道相智、一切相智想有退轉故亦名退轉，於諸異生、聲聞、獨覺、菩薩、佛想有退轉故亦名退轉。所以者何？如是不退轉菩薩摩訶薩以自相空觀一切法，已入菩薩正性離生，乃至不見少法可得，不可得故無所造作，無所造作故畢竟不生，畢竟不生故名無生法忍，由得如是無生法忍，故名不退轉菩薩摩訶薩。善現！若菩薩摩訶薩，成就如是諸行、狀、相，知是不退轉菩薩摩訶薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！是菩薩摩訶薩於色想有退轉故亦名退轉，於受、想、行、識想有退轉故亦名退轉，於內六處想有退轉故亦名退轉，於外六處想有退轉故亦名退轉，於內六界想有退轉故亦名退轉，於外六界想有退轉故亦名退轉，於六識界想有退轉故亦名退轉，於六觸想有退轉故亦名退轉，於六觸為緣所生諸受想有退轉故亦名退轉，於貪、瞋、癡想有退轉故亦名退轉，於諸見趣想有退轉故亦名退轉，於六波羅蜜多想有退轉故亦名退轉，於一切空想有退轉故亦名退轉，於真如等想有退轉故亦名退轉，於四聖諦想有退轉故亦名退轉，於四念住等想有退轉故亦名退轉，於四靜慮等想有退轉故亦名退轉，於八解脫等想有退轉故亦名退轉，於三解脫門想有退轉故亦名退轉，於十地想有退轉故亦名退轉，於五眼、六神通想有退轉故亦名退轉，於陀羅尼門、三摩地門想有退轉故亦名退轉，於佛十力等想有退轉故亦名退轉，於三十二大士相、八十隨好想有退轉故亦名退轉，於無忘失法、恒住捨性想有退轉故亦名退轉，於預流果乃至獨覺菩提想有退轉故亦名退轉，於諸菩薩摩訶薩行及佛無上正等菩提想有退轉故亦名退轉，於一切智、道相智、一切相智想有退轉故亦名退轉，於諸異生、聲聞、獨覺、菩薩、佛想有退轉故亦名退轉。所以者何？如是不退轉菩薩摩訶薩以自相空觀一切法，已入菩薩正性離生，乃至不見少法可得，不可得故無所造作，無所造作故畢竟不生，畢竟不生故名無生法忍，由得如是無生法忍，故名不退轉菩薩摩訶薩。善現！若菩薩摩訶薩，成就如是諸行、狀、相，知是不退轉菩薩摩訶薩。

「復次，善現！有諸惡魔到是菩薩摩訶薩所，欲令厭背無上菩提，語菩薩言：『一切智智與虛空等，自相本空，無性為性，諸法亦爾，自相本空，無性為性，與虛空等。如是一切與虛空等，性相空中，無有一法可名能證，無有一法可名所證，證處、證時及由此證亦不可得。既一切法性相皆空與虛空等，汝等云何唐受勤苦，求證無上正等菩提？汝先所聞諸菩薩眾應求無上正等菩提，皆是魔說非真佛語。汝等應捨大菩提願，勿於長夜廣為利樂一切有情自受勤苦，雖行種種難行苦行，欲求菩提終不能得。云何汝等唐設劬勞？』善現！是菩薩摩訶薩聞說如是呵諫語時，能審觀察：『此惡魔事，欲退壞我大菩提心，我今不應信受彼說。雖一切法與虛空等，性相皆空，而諸有情生死長夜不知不見，顛倒放逸，受諸苦惱。我當擐戴性相皆空如太虛空功德甲冑，速趣無上正等菩提，為諸有情如應說法，令其解脫生死大苦，得預流果、或一來果、或不還果、或阿羅漢果、或獨覺菩提，或證無上正等菩提。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！有諸惡魔到是菩薩摩訶薩所，欲令厭背無上菩提，語菩薩言：『一切智智與虛空等，自相本空，無性為性，諸法亦爾，自相本空，無性為性，與虛空等。如是一切與虛空等，性相空中，無有一法可名能證，無有一法可名所證，證處、證時及由此證亦不可得。既一切法性相皆空與虛空等，汝等云何唐受勤苦，求證無上正等菩提？汝先所聞諸菩薩眾應求無上正等菩提，皆是魔說非真佛語。汝等應捨大菩提願，勿於長夜廣為利樂一切有情自受勤苦，雖行種種難行苦行，欲求菩提終不能得。云何汝等唐設劬勞？』善現！是菩薩摩訶薩聞說如是呵諫語時，能審觀察：『此惡魔事，欲退壞我大菩提心，我今不應信受彼說。雖一切法與虛空等，性相皆空，而諸有情生死長夜不知不見，顛倒放逸，受諸苦惱。我當擐戴性相皆空如太虛空功德甲冑，速趣無上正等菩提，為諸有情如應說法，令其解脫生死大苦，得預流果、或一來果、或不還果、或阿羅漢果、或獨覺菩提，或證無上正等菩提。』

「善現！是菩薩摩訶薩從初發心已聞此法，其心堅固不動不轉，依此堅固不動轉心，恒正修行布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，由此六種波羅蜜多，隨分圓滿，已入菩薩正性離生。復正修行布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，由此得住不退轉地，是故惡魔雖作種種退壞方便，而不能退菩薩所發大菩提心。善現！是菩薩摩訶薩超諸聲聞、獨覺等地，一切魔事不能退轉所求無上正等菩提，名不退轉，遠離一切虛妄分別所執諸法、二乘地等，亦名退轉，故此菩薩得二種名，非如餘位唯名退轉。善現！若菩薩摩訶薩成就如是諸行、狀、相，知是不退轉菩薩摩訶薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩從初發心已聞此法，其心堅固不動不轉，依此堅固不動轉心，恒正修行布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，由此六種波羅蜜多，隨分圓滿，已入菩薩正性離生。復正修行布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，由此得住不退轉地，是故惡魔雖作種種退壞方便，而不能退菩薩所發大菩提心。善現！是菩薩摩訶薩超諸聲聞、獨覺等地，一切魔事不能退轉所求無上正等菩提，名不退轉，遠離一切虛妄分別所執諸法、二乘地等，亦名退轉，故此菩薩得二種名，非如餘位唯名退轉。善現！若菩薩摩訶薩成就如是諸行、狀、相，知是不退轉菩薩摩訶薩。

「復次，善現！一切不退轉菩薩摩訶薩欲入初靜慮乃至第四靜慮即隨意能入，欲入慈無量乃至捨無量即隨意能入，欲入空無邊處定乃至非想非非想處定即隨意能入，欲入四念住乃至八聖道支即隨意能入，欲入初解脫乃至想受滅解脫即隨意能入，欲入初勝處乃至第八勝處即隨意能入，欲入初靜慮定乃至想受滅定即隨意能入，欲入初遍處乃至第十遍處即隨意能入，欲入三解脫門即隨意能入，欲引發五神通即隨意能引發。善現！是菩薩摩訶薩雖入四靜慮乃至引發五神通而不受彼果，由此因緣不隨靜慮、無量、等至乃至滅定及餘功德勢力而生，亦不證預流果、或一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提，為欲利樂諸有情故，隨欲攝受所應受身，即隨所願皆能攝受。善現！若菩薩摩訶薩成就如是諸行、狀、相，知是不退轉菩薩摩訶薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！一切不退轉菩薩摩訶薩欲入初靜慮乃至第四靜慮即隨意能入，欲入慈無量乃至捨無量即隨意能入，欲入空無邊處定乃至非想非非想處定即隨意能入，欲入四念住乃至八聖道支即隨意能入，欲入初解脫乃至想受滅解脫即隨意能入，欲入初勝處乃至第八勝處即隨意能入，欲入初靜慮定乃至想受滅定即隨意能入，欲入初遍處乃至第十遍處即隨意能入，欲入三解脫門即隨意能入，欲引發五神通即隨意能引發。善現！是菩薩摩訶薩雖入四靜慮乃至引發五神通而不受彼果，由此因緣不隨靜慮、無量、等至乃至滅定及餘功德勢力而生，亦不證預流果、或一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提，為欲利樂諸有情故，隨欲攝受所應受身，即隨所願皆能攝受。善現！若菩薩摩訶薩成就如是諸行、狀、相，知是不退轉菩薩摩訶薩。

「復次，善現！一切不退轉菩薩摩訶薩成就無上菩提作意，常不遠離大菩提心，不貴重色，不貴重受、想、行、識，不貴重眼處乃至意處，不貴重色處乃至法處，不貴重眼界乃至意界，不貴重色界乃至法界，不貴重眼識界乃至意識界，不貴重眼觸乃至意觸，不貴重眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受，不貴重諸相，不貴重所依，不貴重助伴，不貴重布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，不貴重四靜慮、四無量、四無色定，不貴重四念住乃至八聖道支，不貴重八解脫、八勝處、九次第定、十遍處，不貴重空、無相、無願解脫門，不貴重四聖諦，不貴重十八空，不貴重真如乃至不思議界，不貴重十地，不貴重五眼、六神通，不貴重佛十力乃至十八佛不共法，不貴重無忘失法、恒住捨性，不貴重陀羅尼門、三摩地門，不貴重一切智、道相智、一切相智，不貴重聲聞地、獨覺地、菩薩地、如來地，不貴重成熟有情、嚴淨佛土，不貴重一切菩薩摩訶薩行、諸佛無上正等菩提，不貴重多見諸佛，不貴重種諸善根。何以故？善現！是菩薩摩訶薩達一切法性、相皆空與虛空等都不可得，不見有法可生貴重，能生、所生、生時、生處、由此而生皆不可得。所以者何？善現！是一切法與虛空等，自相本空，無性為性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！一切不退轉菩薩摩訶薩成就無上菩提作意，常不遠離大菩提心，不貴重色，不貴重受、想、行、識，不貴重眼處乃至意處，不貴重色處乃至法處，不貴重眼界乃至意界，不貴重色界乃至法界，不貴重眼識界乃至意識界，不貴重眼觸乃至意觸，不貴重眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受，不貴重諸相，不貴重所依，不貴重助伴，不貴重布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，不貴重四靜慮、四無量、四無色定，不貴重四念住乃至八聖道支，不貴重八解脫、八勝處、九次第定、十遍處，不貴重空、無相、無願解脫門，不貴重四聖諦，不貴重十八空，不貴重真如乃至不思議界，不貴重十地，不貴重五眼、六神通，不貴重佛十力乃至十八佛不共法，不貴重無忘失法、恒住捨性，不貴重陀羅尼門、三摩地門，不貴重一切智、道相智、一切相智，不貴重聲聞地、獨覺地、菩薩地、如來地，不貴重成熟有情、嚴淨佛土，不貴重一切菩薩摩訶薩行、諸佛無上正等菩提，不貴重多見諸佛，不貴重種諸善根。何以故？善現！是菩薩摩訶薩達一切法性、相皆空與虛空等都不可得，不見有法可生貴重，能生、所生、生時、生處、由此而生皆不可得。所以者何？善現！是一切法與虛空等，自相本空，無性為性。

「善現！是菩薩摩訶薩成就無上菩提作意，常不遠離大菩提心，身四威儀、往來入出、舉足下足心無散亂，行住坐臥進止威儀，所作事業皆住正念。善現！若菩薩摩訶薩成就如是諸行、狀、相，知是不退轉菩薩摩訶薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩成就無上菩提作意，常不遠離大菩提心，身四威儀、往來入出、舉足下足心無散亂，行住坐臥進止威儀，所作事業皆住正念。善現！若菩薩摩訶薩成就如是諸行、狀、相，知是不退轉菩薩摩訶薩。

「復次，善現！一切不退轉菩薩摩訶薩為欲饒益諸有情故，現處居家，方便善巧，雖現攝受五欲樂具，而於其中不生染著，皆為濟給諸有情故，謂諸有情須食施食，須飲施飲，須衣施衣，須乘施乘，乃至一切所須之物皆給施之，令其意滿。善現！是菩薩摩訶薩自行布施波羅蜜多，亦勸他行布施波羅蜜多，恒正稱揚行布施波羅蜜多法，歡喜讚歎行布施波羅蜜多者；乃至自行般若波羅蜜多，亦勸他行般若波羅蜜多，恒正稱揚行般若波羅蜜多法，歡喜讚歎行般若波羅蜜多者。善現！是菩薩摩訶薩現處居家，以神通力或大願力攝受種種七寶資具滿贍部洲乃至三千大千世界，持以供養佛、法、僧寶，及施貧乏諸有情類。善現！是菩薩摩訶薩雖現處居家而常修梵行，終不受用諸妙欲境，雖現攝受種種珍財，而於其中不起染著，又於攝受諸欲樂具及珍財時，終不逼迫諸有情類令生憂苦。善現！若菩薩摩訶薩成就如是諸行、狀、相，知是不退轉菩薩摩訶薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！一切不退轉菩薩摩訶薩為欲饒益諸有情故，現處居家，方便善巧，雖現攝受五欲樂具，而於其中不生染著，皆為濟給諸有情故，謂諸有情須食施食，須飲施飲，須衣施衣，須乘施乘，乃至一切所須之物皆給施之，令其意滿。善現！是菩薩摩訶薩自行布施波羅蜜多，亦勸他行布施波羅蜜多，恒正稱揚行布施波羅蜜多法，歡喜讚歎行布施波羅蜜多者；乃至自行般若波羅蜜多，亦勸他行般若波羅蜜多，恒正稱揚行般若波羅蜜多法，歡喜讚歎行般若波羅蜜多者。善現！是菩薩摩訶薩現處居家，以神通力或大願力攝受種種七寶資具滿贍部洲乃至三千大千世界，持以供養佛、法、僧寶，及施貧乏諸有情類。善現！是菩薩摩訶薩雖現處居家而常修梵行，終不受用諸妙欲境，雖現攝受種種珍財，而於其中不起染著，又於攝受諸欲樂具及珍財時，終不逼迫諸有情類令生憂苦。善現！若菩薩摩訶薩成就如是諸行、狀、相，知是不退轉菩薩摩訶薩。

「復次，善現！一切不退轉菩薩摩訶薩，有執金剛藥叉神常恒隨左右密為守護，常作是念：『此菩薩摩訶薩不久當證所求無上正等菩提，願我恒隨密為守護，乃至無上正等菩提，常有五族執金剛神隨逐守護，時無暫捨，人非人等不能損害，諸天、魔、梵及餘世間亦無有能以法破壞所發無上正等覺心。』由此因緣，乃至無上正等菩提，身心安隱常無擾亂。善現！是菩薩摩訶薩世間五根常無缺減，所謂眼、耳、鼻、舌、身根，出世五根亦無缺減，謂信、精進、念、定、慧根。善現！是菩薩摩訶薩身支圓滿相好莊嚴，心諸功德念念增進，乃至無上正等菩提。善現！若菩薩摩訶薩成就如是諸行、狀、相，知是不退轉菩薩摩訶薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！一切不退轉菩薩摩訶薩，有執金剛藥叉神常恒隨左右密為守護，常作是念：『此菩薩摩訶薩不久當證所求無上正等菩提，願我恒隨密為守護，乃至無上正等菩提，常有五族執金剛神隨逐守護，時無暫捨，人非人等不能損害，諸天、魔、梵及餘世間亦無有能以法破壞所發無上正等覺心。』由此因緣，乃至無上正等菩提，身心安隱常無擾亂。善現！是菩薩摩訶薩世間五根常無缺減，所謂眼、耳、鼻、舌、身根，出世五根亦無缺減，謂信、精進、念、定、慧根。善現！是菩薩摩訶薩身支圓滿相好莊嚴，心諸功德念念增進，乃至無上正等菩提。善現！若菩薩摩訶薩成就如是諸行、狀、相，知是不退轉菩薩摩訶薩。

「復次，善現！一切不退轉菩薩摩訶薩，常作上士不作下士。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！一切不退轉菩薩摩訶薩，常作上士不作下士。」

具壽善現白言：「世尊！是菩薩摩訶薩云何名為常作上士不作下士？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現白言：「世尊！是菩薩摩訶薩云何名為常作上士不作下士？」

佛言：「善現！是菩薩摩訶薩一切煩惱不復現前，剎那剎那功德增進，乃至無上正等菩提，於一切時心無散亂，是故我說常作上士不作下士。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！是菩薩摩訶薩一切煩惱不復現前，剎那剎那功德增進，乃至無上正等菩提，於一切時心無散亂，是故我說常作上士不作下士。

「復次，善現！是菩薩摩訶薩成就無上菩提作意，常不遠離大菩提心，恒修淨命，不行呪術、醫藥、占卜諸邪命事，不為名利呪諸鬼神，令著男女問其吉凶，亦不呪禁男女、大小、傍生、鬼等現希有事，亦不占相壽量長短、財位、男女諸善惡事，亦不懸記寒熱、豐儉、吉凶、好惡惑亂有情，亦不呪禁合和湯藥、左道療疾、結好貴人，亦不為他通致使命現親友相侚利求名，尚不染心觀視男女歡笑與語，況有餘事！亦不恭敬供養鬼神，是故我說常作上士不作下士。所以者何？善現！是菩薩摩訶薩知一切法性相皆空，性相空中不見有相，不見相故遠離種種邪命呪術、醫藥、占相，唯求無上正等菩提，與諸有情常作饒益。善現！若菩薩摩訶薩成就如是諸行、狀、相，知是不退轉菩薩摩訶薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！是菩薩摩訶薩成就無上菩提作意，常不遠離大菩提心，恒修淨命，不行呪術、醫藥、占卜諸邪命事，不為名利呪諸鬼神，令著男女問其吉凶，亦不呪禁男女、大小、傍生、鬼等現希有事，亦不占相壽量長短、財位、男女諸善惡事，亦不懸記寒熱、豐儉、吉凶、好惡惑亂有情，亦不呪禁合和湯藥、左道療疾、結好貴人，亦不為他通致使命現親友相侚利求名，尚不染心觀視男女歡笑與語，況有餘事！亦不恭敬供養鬼神，是故我說常作上士不作下士。所以者何？善現！是菩薩摩訶薩知一切法性相皆空，性相空中不見有相，不見相故遠離種種邪命呪術、醫藥、占相，唯求無上正等菩提，與諸有情常作饒益。善現！若菩薩摩訶薩成就如是諸行、狀、相，知是不退轉菩薩摩訶薩。

「復次，善現！一切不退轉菩薩摩訶薩於諸世間文章、伎藝，雖得善巧而不愛著。所以者何？善現！是菩薩摩訶薩達一切法性相皆空，性相空中世間所有文章、伎藝皆不可得，又諸世間文章、伎藝，皆雜穢語邪命所攝，是故菩薩知而不為。善現！是菩薩摩訶薩於諸世俗外道書論，雖亦善知而不樂著。何以故？善現！是菩薩摩訶薩達一切法皆畢竟空，畢竟空中一切書論皆不可得，又諸世俗外道書論，所說理事多有增減，於菩薩道非為隨順，皆是戲論雜穢語攝，故諸菩薩知而不樂。善現！若菩薩摩訶薩成就如是諸行、狀、相，知是不退轉菩薩摩訶薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！一切不退轉菩薩摩訶薩於諸世間文章、伎藝，雖得善巧而不愛著。所以者何？善現！是菩薩摩訶薩達一切法性相皆空，性相空中世間所有文章、伎藝皆不可得，又諸世間文章、伎藝，皆雜穢語邪命所攝，是故菩薩知而不為。善現！是菩薩摩訶薩於諸世俗外道書論，雖亦善知而不樂著。何以故？善現！是菩薩摩訶薩達一切法皆畢竟空，畢竟空中一切書論皆不可得，又諸世俗外道書論，所說理事多有增減，於菩薩道非為隨順，皆是戲論雜穢語攝，故諸菩薩知而不樂。善現！若菩薩摩訶薩成就如是諸行、狀、相，知是不退轉菩薩摩訶薩。

「復次，善現！一切不退轉菩薩摩訶薩復有所餘諸行、狀、相，知是不退轉菩薩摩訶薩。吾當為汝分別解說，汝應諦聽，極善思惟！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！一切不退轉菩薩摩訶薩復有所餘諸行、狀、相，知是不退轉菩薩摩訶薩。吾當為汝分別解說，汝應諦聽，極善思惟！」

善現請言：「唯然！願說！我等大眾專意樂聞。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現請言：「唯然！願說！我等大眾專意樂聞。」

佛言：「善現！一切不退轉菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，通達諸法皆無所有，常不遠離菩提作意，不樂觀察論說諸蘊、諸處、諸界。所以者何？是菩薩摩訶薩於蘊、處、界性相空理，已善思惟、善通達故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！一切不退轉菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，通達諸法皆無所有，常不遠離菩提作意，不樂觀察論說諸蘊、諸處、諸界。所以者何？是菩薩摩訶薩於蘊、處、界性相空理，已善思惟、善通達故。

「善現！是菩薩摩訶薩不樂觀察論說眾事。所以者何？是菩薩摩訶薩於一切眾性相皆空，已善思惟、善通達故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩不樂觀察論說眾事。所以者何？是菩薩摩訶薩於一切眾性相皆空，已善思惟、善通達故。

「善現！是菩薩摩訶薩不樂觀察論說王事。所以者何？是菩薩摩訶薩住本性空，不見少法有勝有劣貴賤相故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩不樂觀察論說王事。所以者何？是菩薩摩訶薩住本性空，不見少法有勝有劣貴賤相故。

「善現！是菩薩摩訶薩不樂觀察論說賊事。所以者何？是菩薩摩訶薩住自相空，不見少法有得有失與奪相故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩不樂觀察論說賊事。所以者何？是菩薩摩訶薩住自相空，不見少法有得有失與奪相故。

「善現！是菩薩摩訶薩不樂觀察論說軍事。所以者何？是菩薩摩訶薩住本性空，不見諸法有多有少聚散相故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩不樂觀察論說軍事。所以者何？是菩薩摩訶薩住本性空，不見諸法有多有少聚散相故。

「善現！是菩薩摩訶薩不樂觀察論說戰事。所以者何？是菩薩摩訶薩善住真如一切法空，不見少法有強有弱愛恚相故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩不樂觀察論說戰事。所以者何？是菩薩摩訶薩善住真如一切法空，不見少法有強有弱愛恚相故。

「善現！是菩薩摩訶薩不樂觀察論說城邑事。何以故？是菩薩摩訶薩住虛空界空，不見少法有攝不攝好惡相故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩不樂觀察論說城邑事。何以故？是菩薩摩訶薩住虛空界空，不見少法有攝不攝好惡相故。

「善現！是菩薩摩訶薩不樂觀察論說聚落事。所以者何？是菩薩摩訶薩住一切法空，不見少法有增有減合離相故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩不樂觀察論說聚落事。所以者何？是菩薩摩訶薩住一切法空，不見少法有增有減合離相故。

「善現！是菩薩摩訶薩不樂觀察論說國土事。所以者何？是菩薩摩訶薩安住實際，不見諸法有屬不屬此彼相故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩不樂觀察論說國土事。所以者何？是菩薩摩訶薩安住實際，不見諸法有屬不屬此彼相故。

「善現！是菩薩摩訶薩不樂觀察論說我、有情乃至知者、見者事。所以者何？是菩薩摩訶薩住畢竟空，都不見我乃至見者若有若無差別相故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩不樂觀察論說我、有情乃至知者、見者事。所以者何？是菩薩摩訶薩住畢竟空，都不見我乃至見者若有若無差別相故。

「善現！是菩薩摩訶薩不樂觀察論說相好事。所以者何？是菩薩摩訶薩善住無相，不見諸法有好有醜差別相故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩不樂觀察論說相好事。所以者何？是菩薩摩訶薩善住無相，不見諸法有好有醜差別相故。

「善現！是菩薩摩訶薩不樂觀察論說世間如是等事，但樂觀察論說般若波羅蜜多。所以者何？甚深般若波羅蜜多遠離眾相，能證無上正等覺故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩不樂觀察論說世間如是等事，但樂觀察論說般若波羅蜜多。所以者何？甚深般若波羅蜜多遠離眾相，能證無上正等覺故。

「善現！是菩薩摩訶薩常不遠離一切智智相應作意，修行布施波羅蜜多離慳貪事，修行淨戒波羅蜜多離破戒事，修行安忍波羅蜜多離忿恚事，修行精進波羅蜜多離懈怠事，修行靜慮波羅蜜多離散動事，修行般若波羅蜜多離惡慧事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩常不遠離一切智智相應作意，修行布施波羅蜜多離慳貪事，修行淨戒波羅蜜多離破戒事，修行安忍波羅蜜多離忿恚事，修行精進波羅蜜多離懈怠事，修行靜慮波羅蜜多離散動事，修行般若波羅蜜多離惡慧事。

「善現！是菩薩摩訶薩雖行一切法空，而愛樂正法不愛非法，恒願饒益一切有情。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩雖行一切法空，而愛樂正法不愛非法，恒願饒益一切有情。

「善現！是菩薩摩訶薩雖行不可得空，而常稱讚三寶功德，利益安樂一切有情。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩雖行不可得空，而常稱讚三寶功德，利益安樂一切有情。

「善現！是菩薩摩訶薩雖行諸法真如法界一味之相，而樂稱讚真如法界種種功德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩雖行諸法真如法界一味之相，而樂稱讚真如法界種種功德。

「善現！是菩薩摩訶薩雖知諸法皆畢竟空，而愛善友不樂惡友。言善友者謂佛、菩薩，若諸聲聞、獨覺乘等，能善教化安立有情，令趣無上正等菩提，亦名善友。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩雖知諸法皆畢竟空，而愛善友不樂惡友。言善友者謂佛、菩薩，若諸聲聞、獨覺乘等，能善教化安立有情，令趣無上正等菩提，亦名善友。

「善現！是菩薩摩訶薩常樂親覲一切如來、應、正等覺，若聞如來、應、正等覺在餘世界現說正法，即以願力往生彼界，供養恭敬、尊重讚歎聽受正法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩常樂親覲一切如來、應、正等覺，若聞如來、應、正等覺在餘世界現說正法，即以願力往生彼界，供養恭敬、尊重讚歎聽受正法。

「善現！是菩薩摩訶薩若晝若夜常不遠離念佛作意，常不遠離聞法作意，由此因緣，隨諸國土有佛世尊現說正法，即乘願力往彼受生，或乘神通往彼聽法。由是因緣，此諸菩薩生生之處常不離佛，恒聞正法無間無斷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩若晝若夜常不遠離念佛作意，常不遠離聞法作意，由此因緣，隨諸國土有佛世尊現說正法，即乘願力往彼受生，或乘神通往彼聽法。由是因緣，此諸菩薩生生之處常不離佛，恒聞正法無間無斷。

「善現！是菩薩摩訶薩常為利樂諸有情故，雖能現起初靜慮定乃至非想非非想處定，而巧方便起欲界心，教諸有情十善業道，亦隨願力現生欲界有佛國土，供養恭敬、尊重讚歎諸佛世尊，聽聞正法修諸勝行。善現！若菩薩摩訶薩成就如是諸行、狀、相，知是不退轉菩薩摩訶薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩常為利樂諸有情故，雖能現起初靜慮定乃至非想非非想處定，而巧方便起欲界心，教諸有情十善業道，亦隨願力現生欲界有佛國土，供養恭敬、尊重讚歎諸佛世尊，聽聞正法修諸勝行。善現！若菩薩摩訶薩成就如是諸行、狀、相，知是不退轉菩薩摩訶薩。

「復次，善現！一切不退轉菩薩摩訶薩常修布施乃至般若波羅蜜多，常行內空乃至無性自性空，常行真如乃至不思議界，常行苦、集、滅、道聖諦，常修四念住乃至八聖道支，常修四靜慮、四無量、四無色定，常修八解脫、八勝處、九次第定、十遍處，常修空、無相、無願解脫門，常修五眼、六神通，常修一切陀羅尼門、三摩地門，常修佛十力乃至十八佛不共法，常修無忘失法、恒住捨性，常修一切智、道相智、一切相智，常修一切菩薩摩訶薩行，常求無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！一切不退轉菩薩摩訶薩常修布施乃至般若波羅蜜多，常行內空乃至無性自性空，常行真如乃至不思議界，常行苦、集、滅、道聖諦，常修四念住乃至八聖道支，常修四靜慮、四無量、四無色定，常修八解脫、八勝處、九次第定、十遍處，常修空、無相、無願解脫門，常修五眼、六神通，常修一切陀羅尼門、三摩地門，常修佛十力乃至十八佛不共法，常修無忘失法、恒住捨性，常修一切智、道相智、一切相智，常修一切菩薩摩訶薩行，常求無上正等菩提。

「善現！是菩薩摩訶薩常於自地不起疑惑，不作是念：『我是不退轉，我非不退轉。』所以者何？是菩薩摩訶薩不見少法可於無上正等菩提說有退轉，說無退轉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩常於自地不起疑惑，不作是念：『我是不退轉，我非不退轉。』所以者何？是菩薩摩訶薩不見少法可於無上正等菩提說有退轉，說無退轉。

「善現！是菩薩摩訶薩於自地法無惑無疑。所以者何？是菩薩摩訶薩於自地法，已善了知、善通達故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩於自地法無惑無疑。所以者何？是菩薩摩訶薩於自地法，已善了知、善通達故。

「善現！如預流者住預流果，於自果法無惑無疑，一來、不還、阿羅漢、獨覺及諸如來、應、正等覺各住自果，於自果法亦無惑無疑。是菩薩摩訶薩亦復如是，於自所住不退轉地所攝諸法，現知現見，無惑無疑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！如預流者住預流果，於自果法無惑無疑，一來、不還、阿羅漢、獨覺及諸如來、應、正等覺各住自果，於自果法亦無惑無疑。是菩薩摩訶薩亦復如是，於自所住不退轉地所攝諸法，現知現見，無惑無疑。

「善現！是菩薩摩訶薩住此地中，成熟有情、嚴淨佛土修諸功德，有魔事起即能覺知，不隨魔事勢力而轉，善能摧伏種種魔事，令不障礙所修功德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩住此地中，成熟有情、嚴淨佛土修諸功德，有魔事起即能覺知，不隨魔事勢力而轉，善能摧伏種種魔事，令不障礙所修功德。

「善現！如有造作無間業者，彼無間心恒常隨逐，乃至命終亦不能捨。何以故？善現！彼能等起無間業纏增上勢力恒常隨轉，乃至命盡亦不能伏，設有餘心不能遮礙。是菩薩摩訶薩亦復如是，安住自地其心不動，無所分別，世間天、人、阿素洛等皆不能轉。何以故？善現！是菩薩摩訶薩其心堅固，超諸世間天、人、魔、梵、阿素洛等，已入菩薩正性離生住不退地，已得菩薩殊勝神通，成熟有情、嚴淨佛土，從一佛國至一佛國，供養恭敬、尊重讚歎諸佛世尊及佛弟子，聽聞正法於諸佛所種諸善根，請問菩薩所學法義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！如有造作無間業者，彼無間心恒常隨逐，乃至命終亦不能捨。何以故？善現！彼能等起無間業纏增上勢力恒常隨轉，乃至命盡亦不能伏，設有餘心不能遮礙。是菩薩摩訶薩亦復如是，安住自地其心不動，無所分別，世間天、人、阿素洛等皆不能轉。何以故？善現！是菩薩摩訶薩其心堅固，超諸世間天、人、魔、梵、阿素洛等，已入菩薩正性離生住不退地，已得菩薩殊勝神通，成熟有情、嚴淨佛土，從一佛國至一佛國，供養恭敬、尊重讚歎諸佛世尊及佛弟子，聽聞正法於諸佛所種諸善根，請問菩薩所學法義。

「善現！是菩薩摩訶薩安住自地，修行般若波羅蜜多及餘善法，有魔事起即能覺知，終不隨順魔事，而轉方便善巧集諸魔事，置實際中方便除滅，於自地法無惑無疑。所以者何？是菩薩摩訶薩知一切法皆入實際，通達實際非一非多，於實際中無所分別，以於實際無惑無疑，於自地法亦無猶豫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩安住自地，修行般若波羅蜜多及餘善法，有魔事起即能覺知，終不隨順魔事，而轉方便善巧集諸魔事，置實際中方便除滅，於自地法無惑無疑。所以者何？是菩薩摩訶薩知一切法皆入實際，通達實際非一非多，於實際中無所分別，以於實際無惑無疑，於自地法亦無猶豫。

「善現！是菩薩摩訶薩設轉受生，亦於實際無復退轉，終不發起趣向聲聞、獨覺地心。所以者何？是菩薩摩訶薩達一切法自相皆空，於此空中不見有法若生若滅、若染若淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩設轉受生，亦於實際無復退轉，終不發起趣向聲聞、獨覺地心。所以者何？是菩薩摩訶薩達一切法自相皆空，於此空中不見有法若生若滅、若染若淨。

「善現！是菩薩摩訶薩乃至轉身，亦不疑我當得無上正等菩提為不當得。何以故？是菩薩摩訶薩達一切法皆自相空，即是無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩乃至轉身，亦不疑我當得無上正等菩提為不當得。何以故？是菩薩摩訶薩達一切法皆自相空，即是無上正等菩提。

「善現！是菩薩摩訶薩安住自地不隨他緣，於自地法無能壞者。何以故？是菩薩摩訶薩成就無動無退轉智，一切惡緣不能傾動。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩安住自地不隨他緣，於自地法無能壞者。何以故？是菩薩摩訶薩成就無動無退轉智，一切惡緣不能傾動。

「善現！是菩薩摩訶薩，設有惡魔作佛形像來至其所，作如是言：『汝今應求阿羅漢果，永盡諸漏證般涅槃。汝未堪受大菩提記，亦未證得無生法忍，汝今未有不退轉地諸行、狀、相，如來不應授汝無上大菩提記，要有具足不退轉地諸行、狀、相，乃可蒙佛授與無上大菩提記。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩，設有惡魔作佛形像來至其所，作如是言：『汝今應求阿羅漢果，永盡諸漏證般涅槃。汝未堪受大菩提記，亦未證得無生法忍，汝今未有不退轉地諸行、狀、相，如來不應授汝無上大菩提記，要有具足不退轉地諸行、狀、相，乃可蒙佛授與無上大菩提記。』

「善現！是菩薩摩訶薩聞彼語已心無轉變，不驚不怖，不退不沒，是菩薩摩訶薩應自證知：『我於過去佛世尊所，必已受得大菩提記。何以故？菩薩成就如是勝法，定蒙如來、應、正等覺授菩提記。我已成就如是勝法，云何如來、應、正等覺不授我記？故我過去於諸佛所，定已受得大菩提記。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩聞彼語已心無轉變，不驚不怖，不退不沒，是菩薩摩訶薩應自證知：『我於過去佛世尊所，必已受得大菩提記。何以故？菩薩成就如是勝法，定蒙如來、應、正等覺授菩提記。我已成就如是勝法，云何如來、應、正等覺不授我記？故我過去於諸佛所，定已受得大菩提記。』

「善現！是菩薩摩訶薩，設有惡魔或魔使者作佛形像，來授菩薩聲聞地記，或授菩薩獨覺地記，謂菩薩言：『汝善男子何用無上正等菩提，生死輪迴久受大苦？宜自速證無餘涅槃，永離生死畢竟安樂！』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩，設有惡魔或魔使者作佛形像，來授菩薩聲聞地記，或授菩薩獨覺地記，謂菩薩言：『汝善男子何用無上正等菩提，生死輪迴久受大苦？宜自速證無餘涅槃，永離生死畢竟安樂！』

「善現！是菩薩摩訶薩聞彼語已，作是念言：『此定惡魔或魔使者詐現佛像擾亂我心，授我聲聞、獨覺地記，令退無上正等菩提。所以者何？定無諸佛教諸菩薩趣向聲聞或獨覺地，棄捨無上正等菩提。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩聞彼語已，作是念言：『此定惡魔或魔使者詐現佛像擾亂我心，授我聲聞、獨覺地記，令退無上正等菩提。所以者何？定無諸佛教諸菩薩趣向聲聞或獨覺地，棄捨無上正等菩提。』

「善現！是菩薩摩訶薩，設有惡魔或魔使者詐現佛像語菩薩言：『汝所受持大乘經典非佛所說，亦非如來弟子所說，是諸惡魔或諸外道為誑惑汝作如是說，汝今不應受持、讀誦。』是菩薩摩訶薩聞彼語已，作是念言：『此定惡魔或魔眷屬，令我厭捨所求無上正等菩提故，說大乘甚深經典非佛所說，亦非如來弟子所說。所以者何？離此經典能得無上正等菩提，定無是處。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩，設有惡魔或魔使者詐現佛像語菩薩言：『汝所受持大乘經典非佛所說，亦非如來弟子所說，是諸惡魔或諸外道為誑惑汝作如是說，汝今不應受持、讀誦。』是菩薩摩訶薩聞彼語已，作是念言：『此定惡魔或魔眷屬，令我厭捨所求無上正等菩提故，說大乘甚深經典非佛所說，亦非如來弟子所說。所以者何？離此經典能得無上正等菩提，定無是處。』

「善現！是菩薩摩訶薩當知已住不退轉地，過去諸佛久已授彼大菩提記。何以故？是菩薩摩訶薩具足成就不退轉地諸行、狀、相，若諸菩薩成就如是諸行、狀、相，當知已受大菩提記，必已安住不退轉地。善現！若菩薩摩訶薩成就如是諸行、狀、相，知是不退轉菩薩摩訶薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩當知已住不退轉地，過去諸佛久已授彼大菩提記。何以故？是菩薩摩訶薩具足成就不退轉地諸行、狀、相，若諸菩薩成就如是諸行、狀、相，當知已受大菩提記，必已安住不退轉地。善現！若菩薩摩訶薩成就如是諸行、狀、相，知是不退轉菩薩摩訶薩。

「復次，善現！一切不退轉菩薩摩訶薩行甚深般若波羅蜜多時，攝受正法，護持正法，不惜身命，況餘親財！是菩薩摩訶薩常作是念：『我寧棄捨親友、珍財及自身命，終不棄捨諸佛正法。何以故？親友、珍財及自身命，生生恒有甚為易得，諸佛正法百千俱胝那庾多劫乃得一遇，遇已長夜獲大利樂，故我定應精勤守護。』善現！是菩薩摩訶薩護正法時應作是念：『我不為護一佛、二佛乃至百千諸佛正法，普為護持十方三世諸佛正法，令不虧損。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！一切不退轉菩薩摩訶薩行甚深般若波羅蜜多時，攝受正法，護持正法，不惜身命，況餘親財！是菩薩摩訶薩常作是念：『我寧棄捨親友、珍財及自身命，終不棄捨諸佛正法。何以故？親友、珍財及自身命，生生恒有甚為易得，諸佛正法百千俱胝那庾多劫乃得一遇，遇已長夜獲大利樂，故我定應精勤守護。』善現！是菩薩摩訶薩護正法時應作是念：『我不為護一佛、二佛乃至百千諸佛正法，普為護持十方三世諸佛正法，令不虧損。』」

時，具壽善現白佛言：「世尊！何等名為諸佛正法？是菩薩摩訶薩云何護持不惜身命？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，具壽善現白佛言：「世尊！何等名為諸佛正法？是菩薩摩訶薩云何護持不惜身命？」

佛告善現：「一切如來、應、正等覺所覺所說一切法空，如是名為諸佛正法。有愚癡類誹謗毀呰，言此非法、非毘奈耶，非天人師所說聖教，修行此法不得無上正等菩提，不證涅槃究竟安樂。善現！是菩薩摩訶薩護持此法不惜身命，恒作是念：『諸佛所說一切法空是諸有情所歸依處，菩薩修學速證無上正等菩提，拔諸有情生老病死，令得究竟安樂涅槃，故應護持不惜身命。』又作是念：『我亦墮在未來佛數，佛已授我大菩提記，由此因緣，諸佛正法即是我法，我應護持不惜身命，我未來世得作佛時，亦為有情當說如是諸法空故。』善現！是菩薩摩訶薩見此義利，護持如來所說正法，不惜身命，乃至無上正等菩提，常無懈癈。善現！若菩薩摩訶薩成就如是諸行、狀、相，知是不退轉菩薩摩訶薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「一切如來、應、正等覺所覺所說一切法空，如是名為諸佛正法。有愚癡類誹謗毀呰，言此非法、非毘奈耶，非天人師所說聖教，修行此法不得無上正等菩提，不證涅槃究竟安樂。善現！是菩薩摩訶薩護持此法不惜身命，恒作是念：『諸佛所說一切法空是諸有情所歸依處，菩薩修學速證無上正等菩提，拔諸有情生老病死，令得究竟安樂涅槃，故應護持不惜身命。』又作是念：『我亦墮在未來佛數，佛已授我大菩提記，由此因緣，諸佛正法即是我法，我應護持不惜身命，我未來世得作佛時，亦為有情當說如是諸法空故。』善現！是菩薩摩訶薩見此義利，護持如來所說正法，不惜身命，乃至無上正等菩提，常無懈癈。善現！若菩薩摩訶薩成就如是諸行、狀、相，知是不退轉菩薩摩訶薩。

「復次，善現！一切不退轉菩薩摩訶薩聞諸如來、應、正等覺所說正法無惑無疑，聞已受持常不忘失，乃至無上正等菩提。何以故？是菩薩摩訶薩已善證得陀羅尼故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！一切不退轉菩薩摩訶薩聞諸如來、應、正等覺所說正法無惑無疑，聞已受持常不忘失，乃至無上正等菩提。何以故？是菩薩摩訶薩已善證得陀羅尼故。」

爾時，善現白言：「世尊！是菩薩摩訶薩已得何等陀羅尼故，聞諸如來、應、正等覺所說正法無惑無疑，聞已受持常不忘失？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善現白言：「世尊！是菩薩摩訶薩已得何等陀羅尼故，聞諸如來、應、正等覺所說正法無惑無疑，聞已受持常不忘失？」

佛言：「善現！是菩薩摩訶薩已得無盡藏陀羅尼、海印陀羅尼、蓮花眾藏陀羅尼等故，聞諸如來、應、正等覺所說正法無惑無疑，聞已受持常不忘失？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！是菩薩摩訶薩已得無盡藏陀羅尼、海印陀羅尼、蓮花眾藏陀羅尼等故，聞諸如來、應、正等覺所說正法無惑無疑，聞已受持常不忘失？」

具壽善現復白佛言：「是菩薩摩訶薩但聞如來、應、正等覺所說正法無惑無疑，聞已受持常不忘失，為聞菩薩、獨覺、聲聞、天、龍、藥叉、阿素洛等所說正法，亦能於彼無惑無疑，聞已受持常不忘失？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「是菩薩摩訶薩但聞如來、應、正等覺所說正法無惑無疑，聞已受持常不忘失，為聞菩薩、獨覺、聲聞、天、龍、藥叉、阿素洛等所說正法，亦能於彼無惑無疑，聞已受持常不忘失？」

佛言：「善現！是菩薩摩訶薩普聞一切有情言音文字義趣，悉能解了無惑無疑，窮未來際常不忘失。所以者何？是菩薩摩訶薩已得無盡藏陀羅尼等，任持所說令不忘故。善現！若菩薩摩訶薩成就如是諸行、狀、相，知是不退轉菩薩摩訶薩。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！是菩薩摩訶薩普聞一切有情言音文字義趣，悉能解了無惑無疑，窮未來際常不忘失。所以者何？是菩薩摩訶薩已得無盡藏陀羅尼等，任持所說令不忘故。善現！若菩薩摩訶薩成就如是諸行、狀、相，知是不退轉菩薩摩訶薩。」

第二分甚深義品第五十五之一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二分甚深義品第五十五之一

爾時，具壽善現白佛言：「世尊！如是不退轉菩薩摩訶薩，成就廣大無量無數、無有邊際、不可思議殊勝功德。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，具壽善現白佛言：「世尊！如是不退轉菩薩摩訶薩，成就廣大無量無數、無有邊際、不可思議殊勝功德。」

佛言：「善現！如是！如是！如汝所說。如是不退轉菩薩摩訶薩成就廣大無量無數、無有邊際、不可思議殊勝功德。所以者何？善現！是菩薩摩訶薩已得殊勝無量無邊不共聲聞及獨覺智，是菩薩摩訶薩住此智中引發殊勝四無礙解。由此殊勝四無礙解，世間天、人、阿素洛等無能問難，令此菩薩智慧辯才至窮盡者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！如是！如是！如汝所說。如是不退轉菩薩摩訶薩成就廣大無量無數、無有邊際、不可思議殊勝功德。所以者何？善現！是菩薩摩訶薩已得殊勝無量無邊不共聲聞及獨覺智，是菩薩摩訶薩住此智中引發殊勝四無礙解。由此殊勝四無礙解，世間天、人、阿素洛等無能問難，令此菩薩智慧辯才至窮盡者。」

爾時，善現復白佛言：「世尊！能如殑伽沙劫宣說不退轉菩薩摩訶薩諸行、狀、相，由佛所說諸行、狀、相顯示不退轉菩薩摩訶薩成就無邊殊勝功德。唯願如來、應、正等覺，復為菩薩摩訶薩眾說甚深義，令諸菩薩摩訶薩眾安住其中，能修布施乃至般若波羅蜜多令速圓滿，能住內空乃至無性自性空令速圓滿，能住真如乃至不思議界令速圓滿，能住苦、集、滅、道聖諦令速圓滿，能修四念住乃至八聖道支令速圓滿，能修四靜慮、四無量、四無色定令速圓滿，能修八解脫、八勝處、九次第定、十遍處令速圓滿，能修空、無相、無願解脫門令速圓滿，能修陀羅尼門、三摩地門令速圓滿，能修極喜地乃至法雲地令速圓滿，能修五眼、六神通令速圓滿，能修佛十力乃至十八佛不共法令速圓滿，能修三十二大士相、八十隨好令速圓滿，能修無忘失法、恒住捨性令速圓滿，能修一切智、道相智、一切相智令速圓滿。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善現復白佛言：「世尊！能如殑伽沙劫宣說不退轉菩薩摩訶薩諸行、狀、相，由佛所說諸行、狀、相顯示不退轉菩薩摩訶薩成就無邊殊勝功德。唯願如來、應、正等覺，復為菩薩摩訶薩眾說甚深義，令諸菩薩摩訶薩眾安住其中，能修布施乃至般若波羅蜜多令速圓滿，能住內空乃至無性自性空令速圓滿，能住真如乃至不思議界令速圓滿，能住苦、集、滅、道聖諦令速圓滿，能修四念住乃至八聖道支令速圓滿，能修四靜慮、四無量、四無色定令速圓滿，能修八解脫、八勝處、九次第定、十遍處令速圓滿，能修空、無相、無願解脫門令速圓滿，能修陀羅尼門、三摩地門令速圓滿，能修極喜地乃至法雲地令速圓滿，能修五眼、六神通令速圓滿，能修佛十力乃至十八佛不共法令速圓滿，能修三十二大士相、八十隨好令速圓滿，能修無忘失法、恒住捨性令速圓滿，能修一切智、道相智、一切相智令速圓滿。」

佛告善現：「善哉！善哉！汝今乃能為諸菩薩摩訶薩眾請問如來、應、正等覺甚深義處，令諸菩薩摩訶薩眾安住其中，修住功德令速圓滿。善現當知！甚深義處，謂空、無相、無願、無作、無生、無滅、寂靜、涅槃、真如、法界、法性、實際，如是等名甚深義處。善現當知！如是所說甚深義處種種增語，皆顯涅槃為甚深義。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「善哉！善哉！汝今乃能為諸菩薩摩訶薩眾請問如來、應、正等覺甚深義處，令諸菩薩摩訶薩眾安住其中，修住功德令速圓滿。善現當知！甚深義處，謂空、無相、無願、無作、無生、無滅、寂靜、涅槃、真如、法界、法性、實際，如是等名甚深義處。善現當知！如是所說甚深義處種種增語，皆顯涅槃為甚深義。」

爾時，善現復白佛言：「為但涅槃名甚深義，為諸餘法亦名甚深？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善現復白佛言：「為但涅槃名甚深義，為諸餘法亦名甚深？」

佛告善現：「餘一切法亦名甚深。何以故？善現！色亦名甚深，受、想、行、識亦名甚深，眼處乃至意處亦名甚深，色處乃至法處亦名甚深，眼界乃至意界亦名甚深，色界乃至法界亦名甚深，眼識界乃至意識界亦名甚深，眼觸乃至意觸亦名甚深，眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受亦名甚深，地界乃至識界亦名甚深，無明乃至老死亦名甚深，布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多亦名甚深，苦、集、滅、道聖諦亦名甚深，四念住乃至八聖道支亦名甚深，四靜慮、四無量、四無色定亦名甚深，八解脫、八勝處、九次第定、十遍處亦名甚深，空、無相、無願解脫門亦名甚深，陀羅尼門、三摩地門亦名甚深，三乘菩薩所行十地亦名甚深，五眼、六神通亦名甚深，如來十力乃至十八佛不共法亦名甚深，三十二大士相、八十隨好亦名甚深，無忘失法、恒住捨性亦名甚深，預流果乃至獨覺菩提亦名甚深，一切智、道相智、一切相智亦名甚深，一切菩薩摩訶薩行、諸佛無上正等菩提亦名甚深。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「餘一切法亦名甚深。何以故？善現！色亦名甚深，受、想、行、識亦名甚深，眼處乃至意處亦名甚深，色處乃至法處亦名甚深，眼界乃至意界亦名甚深，色界乃至法界亦名甚深，眼識界乃至意識界亦名甚深，眼觸乃至意觸亦名甚深，眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受亦名甚深，地界乃至識界亦名甚深，無明乃至老死亦名甚深，布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多亦名甚深，苦、集、滅、道聖諦亦名甚深，四念住乃至八聖道支亦名甚深，四靜慮、四無量、四無色定亦名甚深，八解脫、八勝處、九次第定、十遍處亦名甚深，空、無相、無願解脫門亦名甚深，陀羅尼門、三摩地門亦名甚深，三乘菩薩所行十地亦名甚深，五眼、六神通亦名甚深，如來十力乃至十八佛不共法亦名甚深，三十二大士相、八十隨好亦名甚深，無忘失法、恒住捨性亦名甚深，預流果乃至獨覺菩提亦名甚深，一切智、道相智、一切相智亦名甚深，一切菩薩摩訶薩行、諸佛無上正等菩提亦名甚深。」