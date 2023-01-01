大般若波羅蜜多經卷第四百四十八三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大般若波羅蜜多經卷第四百四十八三藏法師玄奘奉 詔譯

第二分真如品第五十二之三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二分真如品第五十二之三

爾時，世尊讚具壽善現言：「善哉！善哉！汝今能為諸菩薩摩訶薩善說法要，汝之所說皆是如來威神之力，非汝自能。善現！若菩薩摩訶薩於法真如不可得相深生信解，知一切法無差別相，聞說如是諸法真如不可得相，其心不驚、不恐、不怖、不疑、不悔、不退、不沒，是菩薩摩訶薩速能成辦所求無上正等菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊讚具壽善現言：「善哉！善哉！汝今能為諸菩薩摩訶薩善說法要，汝之所說皆是如來威神之力，非汝自能。善現！若菩薩摩訶薩於法真如不可得相深生信解，知一切法無差別相，聞說如是諸法真如不可得相，其心不驚、不恐、不怖、不疑、不悔、不退、不沒，是菩薩摩訶薩速能成辦所求無上正等菩提。」

具壽舍利子白佛言：「世尊！若菩薩摩訶薩成就此法，速能成辦所求無上正等覺耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽舍利子白佛言：「世尊！若菩薩摩訶薩成就此法，速能成辦所求無上正等覺耶？」

爾時，佛告舍利子言：「如是！如是！如汝所說。若菩薩摩訶薩成就此法，速能成辦所求無上正等菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告舍利子言：「如是！如是！如汝所說。若菩薩摩訶薩成就此法，速能成辦所求無上正等菩提。」

具壽善現復白佛言：「若菩薩摩訶薩欲疾成辦所求無上正等菩提，當於何住？應云何住？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「若菩薩摩訶薩欲疾成辦所求無上正等菩提，當於何住？應云何住？」

佛告善現：「若菩薩摩訶薩欲疾成辦所求無上正等菩提，當於一切有情住平等心，不應住不平等心；當於一切有情起平等心，不應起不平等心；當於一切有情以平等心與語，不應以不平等心與語。當於一切有情起大慈心，不應起瞋恚心；當於一切有情以大慈心與語，不應以瞋恚心與語。當於一切有情起大悲心，不應起惱害心；當於一切有情以大悲心與語，不應以惱害心與語。當於一切有情起大喜心，不應起嫉妬心；當於一切有情以大喜心與語，不應以嫉妬心與語。當於一切有情起大捨心，不應起偏黨心；當於一切有情以大捨心與語，不應以偏黨心與語。當於一切有情起謙下心，不應起憍慢心；當於一切有情以謙下心與語，不應以憍慢心與語。當於一切有情起質直心，不應起諂詐心；當於一切有情以質直心與語，不應以諂詐心與語。當於一切有情起調柔心，不應起剛強心；當於一切有情以調柔心與語，不應以剛強心與語。當於一切有情起利益心，不應起不利益心；當於一切有情以利益心與語，不應以不利益心與語。當於一切有情起安樂心，不應起不安樂心；當於一切有情以安樂心與語，不應以不安樂心與語。當於一切有情起無礙心，不應起有礙心；當於一切有情以無礙心與語，不應以有礙心與語。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「若菩薩摩訶薩欲疾成辦所求無上正等菩提，當於一切有情住平等心，不應住不平等心；當於一切有情起平等心，不應起不平等心；當於一切有情以平等心與語，不應以不平等心與語。當於一切有情起大慈心，不應起瞋恚心；當於一切有情以大慈心與語，不應以瞋恚心與語。當於一切有情起大悲心，不應起惱害心；當於一切有情以大悲心與語，不應以惱害心與語。當於一切有情起大喜心，不應起嫉妬心；當於一切有情以大喜心與語，不應以嫉妬心與語。當於一切有情起大捨心，不應起偏黨心；當於一切有情以大捨心與語，不應以偏黨心與語。當於一切有情起謙下心，不應起憍慢心；當於一切有情以謙下心與語，不應以憍慢心與語。當於一切有情起質直心，不應起諂詐心；當於一切有情以質直心與語，不應以諂詐心與語。當於一切有情起調柔心，不應起剛強心；當於一切有情以調柔心與語，不應以剛強心與語。當於一切有情起利益心，不應起不利益心；當於一切有情以利益心與語，不應以不利益心與語。當於一切有情起安樂心，不應起不安樂心；當於一切有情以安樂心與語，不應以不安樂心與語。當於一切有情起無礙心，不應起有礙心；當於一切有情以無礙心與語，不應以有礙心與語。

「當於一切有情起如父母、如兄弟、如姊妹、如男女、如親族心，亦以此心應與其語。當於一切有情起朋友心，亦以此心應與其語。當於一切有情起如親教師、如軌範師、如弟子、如同學心，亦以此心應與其語。當於一切有情起如預流、一來、不還、阿羅漢、獨覺、菩薩摩訶薩、如來應正等覺心，亦以此心應與其語。當於一切有情起應供養恭敬、尊重讚歎心，亦以此心應與其語。當於一切有情起應救濟、憐愍、覆護心，亦以此心應與其語。當於一切有情起畢竟空、無所有、不可得心，亦以此心應與其語。當於一切有情起空無相、無願心，亦以此心應與其語。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「當於一切有情起如父母、如兄弟、如姊妹、如男女、如親族心，亦以此心應與其語。當於一切有情起朋友心，亦以此心應與其語。當於一切有情起如親教師、如軌範師、如弟子、如同學心，亦以此心應與其語。當於一切有情起如預流、一來、不還、阿羅漢、獨覺、菩薩摩訶薩、如來應正等覺心，亦以此心應與其語。當於一切有情起應供養恭敬、尊重讚歎心，亦以此心應與其語。當於一切有情起應救濟、憐愍、覆護心，亦以此心應與其語。當於一切有情起畢竟空、無所有、不可得心，亦以此心應與其語。當於一切有情起空無相、無願心，亦以此心應與其語。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩欲疾成辦所求無上正等菩提，應自離害生命，亦勸他離害生命，恒正稱揚離害生命法，歡喜讚歎離害生命者，乃至應自離邪見，亦勸他離邪見，恒正稱揚離邪見法，歡喜讚歎離邪見者。應自修四靜慮，亦勸他修四靜慮，恒正稱揚修四靜慮法，歡喜讚歎修四靜慮者。應自修四無量，亦勸他修四無量，恒正稱揚修四無量法，歡喜讚歎修四無量者。應自修四無色定，亦勸他修四無色定，恒正稱揚修四無色定法，歡喜讚歎修四無色定者。應自圓滿六波羅蜜多，亦勸他圓滿六波羅蜜多，恒正稱揚圓滿六波羅蜜多法，歡喜讚歎圓滿六波羅蜜多者。應自住十八空，亦勸他住十八空，恒正稱揚住十八空法，歡喜讚歎住十八空者。應自住真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界，亦勸他住真如乃至不思議界，恒正稱揚住真如乃至不思議界法，歡喜讚歎住真如乃至不思議界者。應自住四聖諦，亦勸他住四聖諦，恒正稱揚住四聖諦法，歡喜讚歎住四聖諦者。應自修三十七菩提分法，亦勸他修三十七菩提分法，恒正稱揚修三十七菩提分法法，歡喜讚歎修三十七菩提分法者。應自修三解脫門，亦勸他修三解脫門，恒正稱揚修三解脫門法，歡喜讚歎修三解脫門者。應自修八解脫、八勝處、九次第定、十遍處，亦勸他修八解脫、八勝處、九次第定、十遍處，恒正稱揚修八解脫、八勝處、九次第定、十遍處法，歡喜讚歎修八解脫、八勝處、九次第定、十遍處者。應自圓滿菩薩十地，亦勸他圓滿菩薩十地，恒正稱揚圓滿菩薩十地法，歡喜讚歎圓滿菩薩十地者。應自圓滿五眼、六神通，亦勸他圓滿五眼、六神通，恒正稱揚圓滿五眼、六神通法，歡喜讚歎圓滿五眼、六神通者。應自圓滿陀羅尼門三摩地門，亦勸他圓滿陀羅尼門、三摩地門，恒正稱揚圓滿陀羅尼門、三摩地門法，歡喜讚歎圓滿陀羅尼門、三摩地門者。應自圓滿如來十力乃至十八佛不共法，亦勸他圓滿如來十力乃至十八佛不共法，恒正稱揚圓滿如來十力乃至十八佛不共法法，歡喜讚歎圓滿如來十力乃至十八佛不共法者。應自圓滿三十二大士相、八十隨好，亦勸他圓滿三十二大士相、八十隨好，恒正稱揚圓滿三十二大士相、八十隨好法，歡喜讚歎圓滿三十二大士相、八十隨好者。應自圓滿無忘失法、恒住捨性，亦勸他圓滿無忘失法、恒住捨性，恒正稱揚圓滿無忘失法、恒住捨性法，歡喜讚歎圓滿無忘失法、恒住捨性者。應自順逆觀十二支緣起，亦勸他順逆觀十二支緣起，恒正稱揚順逆觀十二支緣起法，歡喜讚歎順逆觀十二支 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！若菩薩摩訶薩欲疾成辦所求無上正等菩提，應自離害生命，亦勸他離害生命，恒正稱揚離害生命法，歡喜讚歎離害生命者，乃至應自離邪見，亦勸他離邪見，恒正稱揚離邪見法，歡喜讚歎離邪見者。應自修四靜慮，亦勸他修四靜慮，恒正稱揚修四靜慮法，歡喜讚歎修四靜慮者。應自修四無量，亦勸他修四無量，恒正稱揚修四無量法，歡喜讚歎修四無量者。應自修四無色定，亦勸他修四無色定，恒正稱揚修四無色定法，歡喜讚歎修四無色定者。應自圓滿六波羅蜜多，亦勸他圓滿六波羅蜜多，恒正稱揚圓滿六波羅蜜多法，歡喜讚歎圓滿六波羅蜜多者。應自住十八空，亦勸他住十八空，恒正稱揚住十八空法，歡喜讚歎住十八空者。應自住真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界，亦勸他住真如乃至不思議界，恒正稱揚住真如乃至不思議界法，歡喜讚歎住真如乃至不思議界者。應自住四聖諦，亦勸他住四聖諦，恒正稱揚住四聖諦法，歡喜讚歎住四聖諦者。應自修三十七菩提分法，亦勸他修三十七菩提分法，恒正稱揚修三十七菩提分法法，歡喜讚歎修三十七菩提分法者。應自修三解脫門，亦勸他修三解脫門，恒正稱揚修三解脫門法，歡喜讚歎修三解脫門者。應自修八解脫、八勝處、九次第定、十遍處，亦勸他修八解脫、八勝處、九次第定、十遍處，恒正稱揚修八解脫、八勝處、九次第定、十遍處法，歡喜讚歎修八解脫、八勝處、九次第定、十遍處者。應自圓滿菩薩十地，亦勸他圓滿菩薩十地，恒正稱揚圓滿菩薩十地法，歡喜讚歎圓滿菩薩十地者。應自圓滿五眼、六神通，亦勸他圓滿五眼、六神通，恒正稱揚圓滿五眼、六神通法，歡喜讚歎圓滿五眼、六神通者。應自圓滿陀羅尼門三摩地門，亦勸他圓滿陀羅尼門、三摩地門，恒正稱揚圓滿陀羅尼門、三摩地門法，歡喜讚歎圓滿陀羅尼門、三摩地門者。應自圓滿如來十力乃至十八佛不共法，亦勸他圓滿如來十力乃至十八佛不共法，恒正稱揚圓滿如來十力乃至十八佛不共法法，歡喜讚歎圓滿如來十力乃至十八佛不共法者。應自圓滿三十二大士相、八十隨好，亦勸他圓滿三十二大士相、八十隨好，恒正稱揚圓滿三十二大士相、八十隨好法，歡喜讚歎圓滿三十二大士相、八十隨好者。應自圓滿無忘失法、恒住捨性，亦勸他圓滿無忘失法、恒住捨性，恒正稱揚圓滿無忘失法、恒住捨性法，歡喜讚歎圓滿無忘失法、恒住捨性者。應自順逆觀十二支緣起，亦勸他順逆觀十二支緣起，恒正稱揚順逆觀十二支緣起法，歡喜讚歎順逆觀十二支

緣起者。應自知苦、斷集、證滅、修道，亦勸他知苦、斷集、證滅、修道，恒正稱揚知苦、斷集、證滅、修道法，歡喜讚歎知苦、斷集、證滅、修道者。應自起證預流果智而不證實際得預流果，亦勸他起證預流果智及證實際得預流果，恒正稱揚起證預流果智及證實際得預流果法，歡喜讚歎起證預流果智及證實際得預流果者。應自起證一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提智而不證實際得一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提，亦勸他起證一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提智及證實際得一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提，恒正稱揚起證一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提智及證實際得一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提法，歡喜讚歎起證一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提智及證實際得一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提者。應自入菩薩正性離生位，亦勸他入菩薩正性離生位，恒正稱揚入菩薩正性離生位法，歡喜讚歎入菩薩正性離生位者。應自嚴淨佛土、成熟有情，亦勸他嚴淨佛土、成熟有情，恒正稱揚嚴淨佛土、成熟有情法，歡喜讚歎嚴淨佛土、成熟有情者。應自起菩薩神通，亦勸他起菩薩神通，恒正稱揚起菩薩神通法，歡喜讚歎起菩薩神通者。應自起一切智、道相智、一切相智，亦勸他起一切智、道相智、一切相智，恒正稱揚起一切智、道相智、一切相智法，歡喜讚歎起一切智、道相智、一切相智者。應自斷一切煩惱習氣相續，亦勸他斷一切煩惱習氣相續，恒正稱揚斷一切煩惱習氣相續法，歡喜讚歎斷一切煩惱習氣相續者。應自攝受圓滿壽量，亦勸他攝受圓滿壽量，恒正稱揚攝受圓滿壽量法，歡喜讚歎攝受圓滿壽量者。應自轉法輪，亦勸他轉法輪，恒正稱揚轉法輪法，歡喜讚歎轉法輪者。應自攝護正法令住，亦勸他攝護正法令住，恒正稱揚攝護正法令住法，歡喜讚歎攝護正法令住者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 緣起者。應自知苦、斷集、證滅、修道，亦勸他知苦、斷集、證滅、修道，恒正稱揚知苦、斷集、證滅、修道法，歡喜讚歎知苦、斷集、證滅、修道者。應自起證預流果智而不證實際得預流果，亦勸他起證預流果智及證實際得預流果，恒正稱揚起證預流果智及證實際得預流果法，歡喜讚歎起證預流果智及證實際得預流果者。應自起證一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提智而不證實際得一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提，亦勸他起證一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提智及證實際得一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提，恒正稱揚起證一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提智及證實際得一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提法，歡喜讚歎起證一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提智及證實際得一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提者。應自入菩薩正性離生位，亦勸他入菩薩正性離生位，恒正稱揚入菩薩正性離生位法，歡喜讚歎入菩薩正性離生位者。應自嚴淨佛土、成熟有情，亦勸他嚴淨佛土、成熟有情，恒正稱揚嚴淨佛土、成熟有情法，歡喜讚歎嚴淨佛土、成熟有情者。應自起菩薩神通，亦勸他起菩薩神通，恒正稱揚起菩薩神通法，歡喜讚歎起菩薩神通者。應自起一切智、道相智、一切相智，亦勸他起一切智、道相智、一切相智，恒正稱揚起一切智、道相智、一切相智法，歡喜讚歎起一切智、道相智、一切相智者。應自斷一切煩惱習氣相續，亦勸他斷一切煩惱習氣相續，恒正稱揚斷一切煩惱習氣相續法，歡喜讚歎斷一切煩惱習氣相續者。應自攝受圓滿壽量，亦勸他攝受圓滿壽量，恒正稱揚攝受圓滿壽量法，歡喜讚歎攝受圓滿壽量者。應自轉法輪，亦勸他轉法輪，恒正稱揚轉法輪法，歡喜讚歎轉法輪者。應自攝護正法令住，亦勸他攝護正法令住，恒正稱揚攝護正法令住法，歡喜讚歎攝護正法令住者。

「善現！若菩薩摩訶薩欲疾成辦所求無上正等菩提，於如是法以無所得而為方便應如是住。善現！諸菩薩摩訶薩應如是學甚深般若波羅蜜多方便善巧，若如是學乃能安住所應住法。若如是學如是安住，則於色得無障礙，於受、想、行、識得無障礙，乃至於轉法輪得無障礙，於正法住得無障礙。所以者何？善現！是菩薩摩訶薩從前際來，不攝受色，不攝受受、想、行、識，乃至不攝受轉法輪，不攝受正法住。何以故？善現！色不可攝受故，若色不可攝受則非色；受、想、行、識不可攝受故，若受、想、行、識不可攝受則非受、想、行、識；乃至轉法輪不可攝受故，若轉法輪不可攝受則非轉法輪；正法住不可攝受故，若正法住不可攝受則非正法住。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩欲疾成辦所求無上正等菩提，於如是法以無所得而為方便應如是住。善現！諸菩薩摩訶薩應如是學甚深般若波羅蜜多方便善巧，若如是學乃能安住所應住法。若如是學如是安住，則於色得無障礙，於受、想、行、識得無障礙，乃至於轉法輪得無障礙，於正法住得無障礙。所以者何？善現！是菩薩摩訶薩從前際來，不攝受色，不攝受受、想、行、識，乃至不攝受轉法輪，不攝受正法住。何以故？善現！色不可攝受故，若色不可攝受則非色；受、想、行、識不可攝受故，若受、想、行、識不可攝受則非受、想、行、識；乃至轉法輪不可攝受故，若轉法輪不可攝受則非轉法輪；正法住不可攝受故，若正法住不可攝受則非正法住。」

說是菩薩所住法時，二千菩薩得無生忍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說是菩薩所住法時，二千菩薩得無生忍。

第二分不退轉品第五十三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二分不退轉品第五十三

爾時，具壽善現復白佛言：「世尊！我等當以何行、狀、相知是不退轉菩薩摩訶薩？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，具壽善現復白佛言：「世尊！我等當以何行、狀、相知是不退轉菩薩摩訶薩？」

佛告善現：「若菩薩摩訶薩能如實知諸異生地、諸聲聞地、諸獨覺地、諸菩薩地、諸如來地，如是諸地雖說有異，而於諸法真如理中，無變異、無分別，皆無二無二分。是菩薩摩訶薩雖實悟入諸法真如，而於真如無所分別，以無所得為方便故。是菩薩摩訶薩既實悟入諸法真如，雖聞真如與一切法無二無別而無滯礙。所以者何？真如與法不可說一，不可說異，不可說俱及不俱故。法界乃至不思議界亦復如是。是菩薩摩訶薩終不率爾而發語言，諸有所說皆引義利，若無義利終不發言。是菩薩摩訶薩終不觀他好惡長短，平等憐愍而為說法。是菩薩摩訶薩不觀法師種姓好惡，唯求所說微妙法義。善現！不退轉菩薩摩訶薩具如是等諸行、狀、相，應以如是諸行、狀、相知是不退轉菩薩摩訶薩。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「若菩薩摩訶薩能如實知諸異生地、諸聲聞地、諸獨覺地、諸菩薩地、諸如來地，如是諸地雖說有異，而於諸法真如理中，無變異、無分別，皆無二無二分。是菩薩摩訶薩雖實悟入諸法真如，而於真如無所分別，以無所得為方便故。是菩薩摩訶薩既實悟入諸法真如，雖聞真如與一切法無二無別而無滯礙。所以者何？真如與法不可說一，不可說異，不可說俱及不俱故。法界乃至不思議界亦復如是。是菩薩摩訶薩終不率爾而發語言，諸有所說皆引義利，若無義利終不發言。是菩薩摩訶薩終不觀他好惡長短，平等憐愍而為說法。是菩薩摩訶薩不觀法師種姓好惡，唯求所說微妙法義。善現！不退轉菩薩摩訶薩具如是等諸行、狀、相，應以如是諸行、狀、相知是不退轉菩薩摩訶薩。」

爾時，善現復白佛言：「何等名為諸行、狀、相？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善現復白佛言：「何等名為諸行、狀、相？」

佛言：「善現！諸法無行、無狀、無相，當知是為諸行、狀、相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！諸法無行、無狀、無相，當知是為諸行、狀、相。」

具壽善現復白佛言：「若一切法無行、狀、相，是菩薩摩訶薩於何轉故名不退轉？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「若一切法無行、狀、相，是菩薩摩訶薩於何轉故名不退轉？」

佛言：「善現！是菩薩摩訶薩於色轉故名不退轉，於受、想、行、識轉故名不退轉；於眼處轉故名不退轉，於耳、鼻、舌、身、意處轉故名不退轉；於色處轉故名不退轉，於聲、香、味、觸、法處轉故名不退轉；於眼界轉故名不退轉，於耳、鼻、舌、身、意界轉故名不退轉；於色界轉故名不退轉，於聲、香、味、觸、法界轉故名不退轉；於眼識界轉故名不退轉，於耳、鼻、舌、身、意識界轉故名不退轉；於眼觸轉故名不退轉，於耳、鼻、舌、身、意觸轉故名不退轉；於眼觸為緣所生諸受轉故名不退轉，於耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受轉故名不退轉；於布施波羅蜜多轉故名不退轉，於淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多轉故名不退轉；於內空轉故名不退轉，於外空乃至無性自性空轉故名不退轉；於真如轉故名不退轉，於法界乃至不思議界轉故名不退轉；於苦聖諦轉故名不退轉，於集、滅、道聖諦轉故名不退轉；於四念住轉故名不退轉乃至於八聖道支轉故名不退轉；於四靜慮轉故名不退轉，於四無量、四無色定轉故名不退轉；於八解脫轉故名不退轉，於八勝處、九次第定、十遍處轉故名不退轉；於空解脫門轉故名不退轉，於無相、無願、解脫門轉故名不退轉；於三乘十地轉故名不退轉，於菩薩十地轉故名不退轉；於陀羅尼門轉故名不退轉，於三摩地門轉故名不退轉；於五眼轉故名不退轉，於六神通轉故名不退轉；於佛十力轉故名不退轉乃至於十八佛不共法轉故名不退轉；於三十二大士相轉故名不退轉，於八十隨好轉故名不退轉；於無忘失法轉故名不退轉，於恒住捨性轉故名不退轉；於一切智轉故名不退轉，於道相智、一切相智轉故名不退轉；於異生地轉故名不退轉，於聲聞地、獨覺地、菩薩地、如來地轉故名不退轉；於一切菩薩摩訶薩行轉故名不退轉，於諸佛無上正等菩提轉故名不退轉。何以故？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！是菩薩摩訶薩於色轉故名不退轉，於受、想、行、識轉故名不退轉；於眼處轉故名不退轉，於耳、鼻、舌、身、意處轉故名不退轉；於色處轉故名不退轉，於聲、香、味、觸、法處轉故名不退轉；於眼界轉故名不退轉，於耳、鼻、舌、身、意界轉故名不退轉；於色界轉故名不退轉，於聲、香、味、觸、法界轉故名不退轉；於眼識界轉故名不退轉，於耳、鼻、舌、身、意識界轉故名不退轉；於眼觸轉故名不退轉，於耳、鼻、舌、身、意觸轉故名不退轉；於眼觸為緣所生諸受轉故名不退轉，於耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受轉故名不退轉；於布施波羅蜜多轉故名不退轉，於淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多轉故名不退轉；於內空轉故名不退轉，於外空乃至無性自性空轉故名不退轉；於真如轉故名不退轉，於法界乃至不思議界轉故名不退轉；於苦聖諦轉故名不退轉，於集、滅、道聖諦轉故名不退轉；於四念住轉故名不退轉乃至於八聖道支轉故名不退轉；於四靜慮轉故名不退轉，於四無量、四無色定轉故名不退轉；於八解脫轉故名不退轉，於八勝處、九次第定、十遍處轉故名不退轉；於空解脫門轉故名不退轉，於無相、無願、解脫門轉故名不退轉；於三乘十地轉故名不退轉，於菩薩十地轉故名不退轉；於陀羅尼門轉故名不退轉，於三摩地門轉故名不退轉；於五眼轉故名不退轉，於六神通轉故名不退轉；於佛十力轉故名不退轉乃至於十八佛不共法轉故名不退轉；於三十二大士相轉故名不退轉，於八十隨好轉故名不退轉；於無忘失法轉故名不退轉，於恒住捨性轉故名不退轉；於一切智轉故名不退轉，於道相智、一切相智轉故名不退轉；於異生地轉故名不退轉，於聲聞地、獨覺地、菩薩地、如來地轉故名不退轉；於一切菩薩摩訶薩行轉故名不退轉，於諸佛無上正等菩提轉故名不退轉。何以故？

「善現！色自性無所有，受、想、行、識自性無所有，如是乃至一切菩薩摩訶薩行自性無所有，諸佛無上正等菩提自性無所有。是菩薩摩訶薩於中不住故名為轉，由不轉故說名不退轉菩薩摩訶薩，若菩薩摩訶薩能如是知，是名不退轉菩薩摩訶薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！色自性無所有，受、想、行、識自性無所有，如是乃至一切菩薩摩訶薩行自性無所有，諸佛無上正等菩提自性無所有。是菩薩摩訶薩於中不住故名為轉，由不轉故說名不退轉菩薩摩訶薩，若菩薩摩訶薩能如是知，是名不退轉菩薩摩訶薩。

「復次，善現！一切不退轉菩薩摩訶薩，終不樂觀外道沙門、婆羅門等形相言說，彼諸沙門、婆羅門等於所知法實知實見，或能施設正見法門無有是處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！一切不退轉菩薩摩訶薩，終不樂觀外道沙門、婆羅門等形相言說，彼諸沙門、婆羅門等於所知法實知實見，或能施設正見法門無有是處。

「復次，善現！一切不退轉菩薩摩訶薩，於佛善說法毘奈耶不生疑惑，於世間事無戒禁取、不墮惡見，不執世俗諸吉祥事以為清淨，終不禮敬諸餘天神，如諸世間外道所事，決定不以種種花鬘、塗散等香、衣服、瓔珞、寶幢、幡蓋、伎樂、燈明供養天神及諸外道。善現！若菩薩摩訶薩成就如是諸行、狀、相，知是不退轉菩薩摩訶薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！一切不退轉菩薩摩訶薩，於佛善說法毘奈耶不生疑惑，於世間事無戒禁取、不墮惡見，不執世俗諸吉祥事以為清淨，終不禮敬諸餘天神，如諸世間外道所事，決定不以種種花鬘、塗散等香、衣服、瓔珞、寶幢、幡蓋、伎樂、燈明供養天神及諸外道。善現！若菩薩摩訶薩成就如是諸行、狀、相，知是不退轉菩薩摩訶薩。

「復次，善現！一切不退轉菩薩摩訶薩，不墮地獄、傍生、鬼界、阿素洛中，亦不生於卑賤種族，謂旃荼羅、補羯娑等，亦終不受扇𢮎、半擇、無形、二形及女人身，亦復不受盲聾、瘖瘂、攣躄、癲癎、矬陋等身，亦終不生無暇時處。善現！若菩薩摩訶薩成就如是諸行、狀、相，知是不退轉菩薩摩訶薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！一切不退轉菩薩摩訶薩，不墮地獄、傍生、鬼界、阿素洛中，亦不生於卑賤種族，謂旃荼羅、補羯娑等，亦終不受扇𢮎、半擇、無形、二形及女人身，亦復不受盲聾、瘖瘂、攣躄、癲癎、矬陋等身，亦終不生無暇時處。善現！若菩薩摩訶薩成就如是諸行、狀、相，知是不退轉菩薩摩訶薩。

「復次，善現！一切不退轉菩薩摩訶薩常樂受行十善業道，自離害生命，亦勸他離害生命，恒正稱揚離害生命法，歡喜讚歎離害生命者，乃至自離邪見，亦勸他離邪見，恒正稱揚離邪見法，歡喜讚歎離邪見者。是菩薩摩訶薩乃至夢中亦不現起十惡業道，況在覺時！善現！若菩薩摩訶薩成就如是諸行、狀、相，知是不退轉菩薩摩訶薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！一切不退轉菩薩摩訶薩常樂受行十善業道，自離害生命，亦勸他離害生命，恒正稱揚離害生命法，歡喜讚歎離害生命者，乃至自離邪見，亦勸他離邪見，恒正稱揚離邪見法，歡喜讚歎離邪見者。是菩薩摩訶薩乃至夢中亦不現起十惡業道，況在覺時！善現！若菩薩摩訶薩成就如是諸行、狀、相，知是不退轉菩薩摩訶薩。

「復次，善現！一切不退轉菩薩摩訶薩普為饒益一切有情，以無所得而為方便，恒修布施乃至般若波羅蜜多常無間斷。善現！若菩薩摩訶薩成就如是諸行狀相，知是不退轉菩薩摩訶薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！一切不退轉菩薩摩訶薩普為饒益一切有情，以無所得而為方便，恒修布施乃至般若波羅蜜多常無間斷。善現！若菩薩摩訶薩成就如是諸行狀相，知是不退轉菩薩摩訶薩。

「復次，善現！一切不退轉菩薩摩訶薩，諸所受持、思惟、讀誦契經、應頌、記別、諷頌、自說、緣起、本事、本生、方廣、希法、譬喻、論議，一切皆令究竟通利，以如是法常樂布施一切有情，恒作是念：『云何當令諸有情類求正法願皆得滿足？』以無所得而為方便，復持如是法施善根，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提。善現！若菩薩摩訶薩成就如是諸行、狀、相，知是不退轉菩薩摩訶薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！一切不退轉菩薩摩訶薩，諸所受持、思惟、讀誦契經、應頌、記別、諷頌、自說、緣起、本事、本生、方廣、希法、譬喻、論議，一切皆令究竟通利，以如是法常樂布施一切有情，恒作是念：『云何當令諸有情類求正法願皆得滿足？』以無所得而為方便，復持如是法施善根，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提。善現！若菩薩摩訶薩成就如是諸行、狀、相，知是不退轉菩薩摩訶薩。

「復次，善現！一切不退轉菩薩摩訶薩於佛所說甚深法門，終不生於疑惑猶豫。何以故？善現！是菩薩摩訶薩不見有法，若色、若受、想、行、識，可於其中疑惑猶豫。如是乃至不見有法，若一切菩薩摩訶薩行、若諸佛無上正等菩提，可於其中疑惑猶豫。善現！若菩薩摩訶薩成就如是諸行、狀、相，知是不退轉菩薩摩訶薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！一切不退轉菩薩摩訶薩於佛所說甚深法門，終不生於疑惑猶豫。何以故？善現！是菩薩摩訶薩不見有法，若色、若受、想、行、識，可於其中疑惑猶豫。如是乃至不見有法，若一切菩薩摩訶薩行、若諸佛無上正等菩提，可於其中疑惑猶豫。善現！若菩薩摩訶薩成就如是諸行、狀、相，知是不退轉菩薩摩訶薩。

「復次，善現！一切不退轉菩薩摩訶薩，成就調柔身、語、意業，於諸有情心無罣礙，恒常成就慈、悲、喜、捨等，起相應身、語、意業，決定不與五蓋共居，所謂貪欲、瞋恚、惛沈睡眠、掉舉惡作、疑蓋，一切隨眠皆已摧伏，一切結縛隨煩惱纏皆永不起。入出往來心不迷謬，恒時安住正念正知，進止威儀、行住坐臥、舉足下足亦復如是，諸所遊履必觀其地，安庠繫念直視而行，運動語言曾無卒暴。善現！若菩薩摩訶薩成就如是諸行、狀、相，知是不退轉菩薩摩訶薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！一切不退轉菩薩摩訶薩，成就調柔身、語、意業，於諸有情心無罣礙，恒常成就慈、悲、喜、捨等，起相應身、語、意業，決定不與五蓋共居，所謂貪欲、瞋恚、惛沈睡眠、掉舉惡作、疑蓋，一切隨眠皆已摧伏，一切結縛隨煩惱纏皆永不起。入出往來心不迷謬，恒時安住正念正知，進止威儀、行住坐臥、舉足下足亦復如是，諸所遊履必觀其地，安庠繫念直視而行，運動語言曾無卒暴。善現！若菩薩摩訶薩成就如是諸行、狀、相，知是不退轉菩薩摩訶薩。

「復次，善現！一切不退轉菩薩摩訶薩諸所受用臥具衣服，皆常香潔無諸臭穢，亦無垢膩、蟣虱等蟲，心樂清華，身無疾病。善現！若菩薩摩訶薩成就如是諸行、狀、相，知是不退轉菩薩摩訶薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！一切不退轉菩薩摩訶薩諸所受用臥具衣服，皆常香潔無諸臭穢，亦無垢膩、蟣虱等蟲，心樂清華，身無疾病。善現！若菩薩摩訶薩成就如是諸行、狀、相，知是不退轉菩薩摩訶薩。

「復次，善現！一切不退轉菩薩摩訶薩身心清淨，非如常人身中恒為八萬戶蟲之所侵食。何以故？是諸菩薩善根增上出過世間，所受身形內外清淨故，無蟲類侵食其身。如如善根漸漸增益，如是如是身心轉淨。由此因緣，是諸菩薩身心堅固逾於金剛，不為違緣之所侵惱，所謂寒熱、飢渴、蚊䖟、風日、毒蟲、刀杖等類，及諸纏結不能侵惱。善現！若菩薩摩訶薩成就如是諸行、狀、相，知是不退轉菩薩摩訶薩。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！一切不退轉菩薩摩訶薩身心清淨，非如常人身中恒為八萬戶蟲之所侵食。何以故？是諸菩薩善根增上出過世間，所受身形內外清淨故，無蟲類侵食其身。如如善根漸漸增益，如是如是身心轉淨。由此因緣，是諸菩薩身心堅固逾於金剛，不為違緣之所侵惱，所謂寒熱、飢渴、蚊䖟、風日、毒蟲、刀杖等類，及諸纏結不能侵惱。善現！若菩薩摩訶薩成就如是諸行、狀、相，知是不退轉菩薩摩訶薩。」

爾時，具壽善現白佛言：「世尊！如是不退轉菩薩摩訶薩，云何常得身、語、意淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，具壽善現白佛言：「世尊！如是不退轉菩薩摩訶薩，云何常得身、語、意淨？」

佛告善現：「是菩薩摩訶薩如如善根漸漸增長，如是如是身、語、意曲，由善根力所除遣故，窮未來際畢竟不起，由此常得身、語、意淨。復次，善現！是菩薩摩訶薩身三、語四、意三妙行常現在前故，一切時身、語、意淨，由此淨故，超過聲聞及獨覺地，已入菩薩正性離生不證實際，常樂成熟一切有情、嚴淨佛土，由斯常得身、語、意淨，住菩薩位堅固不動。善現！若菩薩摩訶薩成就如是諸行、狀、相，知是不退轉菩薩摩訶薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「是菩薩摩訶薩如如善根漸漸增長，如是如是身、語、意曲，由善根力所除遣故，窮未來際畢竟不起，由此常得身、語、意淨。復次，善現！是菩薩摩訶薩身三、語四、意三妙行常現在前故，一切時身、語、意淨，由此淨故，超過聲聞及獨覺地，已入菩薩正性離生不證實際，常樂成熟一切有情、嚴淨佛土，由斯常得身、語、意淨，住菩薩位堅固不動。善現！若菩薩摩訶薩成就如是諸行、狀、相，知是不退轉菩薩摩訶薩。

「復次，善現！一切不退轉菩薩摩訶薩不重利養，不侚名譽，於諸飲食、衣服、臥具、房舍、資財皆不貪染，雖受十二杜多功德，而於其中都無所恃，畢竟不起慳貪、破戒、忿恚、懈怠、散亂、愚癡及餘種種煩惱纏結相應之心。善現！若菩薩摩訶薩成就如是諸行、狀、相，知是不退轉菩薩摩訶薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！一切不退轉菩薩摩訶薩不重利養，不侚名譽，於諸飲食、衣服、臥具、房舍、資財皆不貪染，雖受十二杜多功德，而於其中都無所恃，畢竟不起慳貪、破戒、忿恚、懈怠、散亂、愚癡及餘種種煩惱纏結相應之心。善現！若菩薩摩訶薩成就如是諸行、狀、相，知是不退轉菩薩摩訶薩。

「復次，善現！一切不退轉菩薩摩訶薩覺慧堅猛能深悟入，聽聞正法恭敬信受，繫念思惟究竟理趣，隨所聽聞世、出世法，皆能方便會入般若波羅蜜多甚深理趣，諸所造作世間事業，亦依般若波羅蜜多會入法性，不見一事出法性者，設有不與法性相應，亦能方便會入般若波羅蜜多甚深理趣，由此不見出法性者。善現！若菩薩摩訶薩成就如是諸行、狀、相，知是不退轉菩薩摩訶薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！一切不退轉菩薩摩訶薩覺慧堅猛能深悟入，聽聞正法恭敬信受，繫念思惟究竟理趣，隨所聽聞世、出世法，皆能方便會入般若波羅蜜多甚深理趣，諸所造作世間事業，亦依般若波羅蜜多會入法性，不見一事出法性者，設有不與法性相應，亦能方便會入般若波羅蜜多甚深理趣，由此不見出法性者。善現！若菩薩摩訶薩成就如是諸行、狀、相，知是不退轉菩薩摩訶薩。

「復次，善現！一切不退轉菩薩摩訶薩，設有惡魔現前化作八大地獄，復於一一大地獄中，化作無量無邊菩薩，皆被猛焰交徹燒然，各受辛酸楚毒大苦，作是化已，語不退轉諸菩薩言：『此諸菩薩皆受無上正等菩提不退轉記故，墮如是大地獄中，恒受如斯種種劇苦。汝等菩薩既受無上正等菩提不退轉記，亦當墮此大地獄中受諸劇苦。佛授汝等大地獄中受極苦記，非授無上正等菩提不退轉記，是故汝等應速棄捨大菩提心，可得免脫大地獄苦，生於天上或生人中，受諸富樂。』是時，不退轉菩薩摩訶薩，見聞此事其心不動亦不驚疑，但作是念：『受不退轉記菩薩摩訶薩，若墮地獄、傍生、鬼界、阿素洛中必無是處。所以者何？不退轉位菩薩，定無不善業故，亦無善業招苦果故，諸佛定無虛誑語故，如來所說皆為利樂一切有情，大慈悲心所流出故，所見聞者定是惡魔所作所說。』善現！若菩薩摩訶薩成就如是諸行、狀、相，知是不退轉菩薩摩訶薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！一切不退轉菩薩摩訶薩，設有惡魔現前化作八大地獄，復於一一大地獄中，化作無量無邊菩薩，皆被猛焰交徹燒然，各受辛酸楚毒大苦，作是化已，語不退轉諸菩薩言：『此諸菩薩皆受無上正等菩提不退轉記故，墮如是大地獄中，恒受如斯種種劇苦。汝等菩薩既受無上正等菩提不退轉記，亦當墮此大地獄中受諸劇苦。佛授汝等大地獄中受極苦記，非授無上正等菩提不退轉記，是故汝等應速棄捨大菩提心，可得免脫大地獄苦，生於天上或生人中，受諸富樂。』是時，不退轉菩薩摩訶薩，見聞此事其心不動亦不驚疑，但作是念：『受不退轉記菩薩摩訶薩，若墮地獄、傍生、鬼界、阿素洛中必無是處。所以者何？不退轉位菩薩，定無不善業故，亦無善業招苦果故，諸佛定無虛誑語故，如來所說皆為利樂一切有情，大慈悲心所流出故，所見聞者定是惡魔所作所說。』善現！若菩薩摩訶薩成就如是諸行、狀、相，知是不退轉菩薩摩訶薩。

「復次，善現！一切不退轉菩薩摩訶薩設有惡魔作沙門像，來至其所說如是言：『汝先所聞應修布施波羅蜜多令速圓滿，應修淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多令速圓滿，如是乃至應證無上正等菩提，如是所聞皆為邪說，應速棄捨勿謂為真。又汝先聞應於過去未來現在一切如來、應、正等覺及諸弟子，從初發心乃至法住，其中所有功德善根，皆生隨喜一切合集，與諸有情平等共有迴求無上正等菩提，如是所聞亦為邪說，應速棄捨勿謂為真。若汝捨彼所說邪法，我當教汝真實佛法，令汝修學疾證無上正等菩提。汝先所聞非真佛語，是文頌者虛妄撰集，我之所說是真佛語，令汝速證所求無上正等菩提。』善現！若菩薩摩訶薩聞如是語心動驚疑，當知未受不退轉記，彼於無上正等菩提猶未決定，未名不退轉菩薩摩訶薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！一切不退轉菩薩摩訶薩設有惡魔作沙門像，來至其所說如是言：『汝先所聞應修布施波羅蜜多令速圓滿，應修淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多令速圓滿，如是乃至應證無上正等菩提，如是所聞皆為邪說，應速棄捨勿謂為真。又汝先聞應於過去未來現在一切如來、應、正等覺及諸弟子，從初發心乃至法住，其中所有功德善根，皆生隨喜一切合集，與諸有情平等共有迴求無上正等菩提，如是所聞亦為邪說，應速棄捨勿謂為真。若汝捨彼所說邪法，我當教汝真實佛法，令汝修學疾證無上正等菩提。汝先所聞非真佛語，是文頌者虛妄撰集，我之所說是真佛語，令汝速證所求無上正等菩提。』善現！若菩薩摩訶薩聞如是語心動驚疑，當知未受不退轉記，彼於無上正等菩提猶未決定，未名不退轉菩薩摩訶薩。

「善現！若菩薩摩訶薩聞如是語，其心不動亦不驚疑，但隨無作、無相、無生法性而住，是菩薩摩訶薩諸有所作不信他語，不隨他教而修布施波羅蜜多，不隨他教而修淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，乃至不隨他教而趣無上正等菩提，當知如是菩薩摩訶薩已於無上正等菩提得不退轉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩聞如是語，其心不動亦不驚疑，但隨無作、無相、無生法性而住，是菩薩摩訶薩諸有所作不信他語，不隨他教而修布施波羅蜜多，不隨他教而修淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，乃至不隨他教而趣無上正等菩提，當知如是菩薩摩訶薩已於無上正等菩提得不退轉。

「善現！如漏盡阿羅漢諸有所為，不信他語現證法性無惑無疑，一切惡魔不能傾動，如是不退轉菩薩摩訶薩，一切聲聞、獨覺、外道、諸惡魔等不能破壞、折伏其心，令於菩提而生退屈。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！如漏盡阿羅漢諸有所為，不信他語現證法性無惑無疑，一切惡魔不能傾動，如是不退轉菩薩摩訶薩，一切聲聞、獨覺、外道、諸惡魔等不能破壞、折伏其心，令於菩提而生退屈。

「善現！是菩薩摩訶薩決定已住不退轉地，所有事業皆自審思，非但信他而便起作，乃至如來、應、正等覺所有言教，尚不輕爾信受奉行，況信聲聞、獨覺、外道、惡魔等語而有所作！是諸菩薩諸有所為，但信他行終無是處。何以故？善現！是菩薩摩訶薩不見有法可信行者。所以者何？善現！是諸菩薩不見有色可信行者，不見有受、想、行、識可信行者，亦不見有色真如可信行者，不見有受、想、行、識真如可信行者，如是乃至不見有諸佛無上正等菩提可信行者，亦不見有諸佛無上正等菩提真如可信行者。善現！若菩薩摩訶薩成就如是諸行、狀、相，知是不退轉菩薩摩訶薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩決定已住不退轉地，所有事業皆自審思，非但信他而便起作，乃至如來、應、正等覺所有言教，尚不輕爾信受奉行，況信聲聞、獨覺、外道、惡魔等語而有所作！是諸菩薩諸有所為，但信他行終無是處。何以故？善現！是菩薩摩訶薩不見有法可信行者。所以者何？善現！是諸菩薩不見有色可信行者，不見有受、想、行、識可信行者，亦不見有色真如可信行者，不見有受、想、行、識真如可信行者，如是乃至不見有諸佛無上正等菩提可信行者，亦不見有諸佛無上正等菩提真如可信行者。善現！若菩薩摩訶薩成就如是諸行、狀、相，知是不退轉菩薩摩訶薩。

「復次，善現！一切不退轉菩薩摩訶薩設有惡魔作苾芻像，來詣其所唱如是言：『汝等所行是生死法，非菩薩行，非由此得一切智智。汝等今應修盡苦道，速盡眾苦證般涅槃。』是時，惡魔即為菩薩說墮生死相似道法，所謂骨想、或青瘀想、或膿爛想、或膖脹想、或蟲食想、或異赤想、或慈、或悲、或喜、或捨、或四靜慮、或四無色，告菩薩言：『此是真道真行，汝用此道此行當得預流果，乃至當得獨覺菩提。汝由此道由此行故，速盡一切生老病死，何用久受生死苦為？現在苦身尚應厭捨，況更求受當來苦身！宜自審思捨先所信。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！一切不退轉菩薩摩訶薩設有惡魔作苾芻像，來詣其所唱如是言：『汝等所行是生死法，非菩薩行，非由此得一切智智。汝等今應修盡苦道，速盡眾苦證般涅槃。』是時，惡魔即為菩薩說墮生死相似道法，所謂骨想、或青瘀想、或膿爛想、或膖脹想、或蟲食想、或異赤想、或慈、或悲、或喜、或捨、或四靜慮、或四無色，告菩薩言：『此是真道真行，汝用此道此行當得預流果，乃至當得獨覺菩提。汝由此道由此行故，速盡一切生老病死，何用久受生死苦為？現在苦身尚應厭捨，況更求受當來苦身！宜自審思捨先所信。』

「善現！是菩薩摩訶薩聞彼語時，其心不動亦不驚疑，但作是念：『今此苾芻益我不少，能為我說相似道法，令我識知此道不能證預流果乃至不證獨覺菩提，況當能證所求無上正等菩提！』是菩薩摩訶薩作此念已，深生歡喜，復作是念：『今此苾芻甚為益我，方便為我說障道法，令我識知障道法已，於三乘道自在修學。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩聞彼語時，其心不動亦不驚疑，但作是念：『今此苾芻益我不少，能為我說相似道法，令我識知此道不能證預流果乃至不證獨覺菩提，況當能證所求無上正等菩提！』是菩薩摩訶薩作此念已，深生歡喜，復作是念：『今此苾芻甚為益我，方便為我說障道法，令我識知障道法已，於三乘道自在修學。』

「善現！時，彼惡魔知此菩薩深心歡喜，復作是言：『咄哉！男子！汝今欲見諸菩薩摩訶薩，長時勤行無益行不？謂諸菩薩摩訶薩眾經如殑伽沙數大劫，以無量種上妙衣服、飲食、臥具、醫藥、資財、花香等物，供養恭敬、尊重讚歎殑伽沙等諸佛世尊。復於殑伽沙等佛所修行布施波羅蜜多，修行淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，乃至殑伽沙等佛所，修一切智、修道相智、一切相智。是諸菩薩摩訶薩眾亦親近承事如殑伽沙佛，於諸佛所請問無上正等覺道，謂作是言：「云何菩薩摩訶薩安住無上正等覺道？云何菩薩摩訶薩修行布施乃至般若波羅蜜多？安住內空乃至無性自性空，安住真如乃至不思議界，安住苦、集、滅、道聖諦，修四念住乃至八聖道支，修四靜慮、四無量、四無色定，修八解脫乃至十遍處，修空、無相、無願解脫門，修極喜地乃至法雲地，修五眼、六神通，修佛十力乃至十八佛不共法，修三十二大士相八十隨好，修無忘失法、恒住捨性，修陀羅尼門、三摩地門，修順逆觀十二支緣起，嚴淨佛土、成熟有情，修諸菩薩殊勝神通，修圓滿壽量，學轉大法輪護持正法令得久住，修一切智、道相智、一切相智？」殑伽沙等諸佛世尊如所請問次第為說，是諸菩薩摩訶薩眾如佛教誨安住修學，經無量劫熾然精進，尚不能證所求無上正等菩提，況今汝等所修所學能證無上正等菩提！』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！時，彼惡魔知此菩薩深心歡喜，復作是言：『咄哉！男子！汝今欲見諸菩薩摩訶薩，長時勤行無益行不？謂諸菩薩摩訶薩眾經如殑伽沙數大劫，以無量種上妙衣服、飲食、臥具、醫藥、資財、花香等物，供養恭敬、尊重讚歎殑伽沙等諸佛世尊。復於殑伽沙等佛所修行布施波羅蜜多，修行淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，乃至殑伽沙等佛所，修一切智、修道相智、一切相智。是諸菩薩摩訶薩眾亦親近承事如殑伽沙佛，於諸佛所請問無上正等覺道，謂作是言：「云何菩薩摩訶薩安住無上正等覺道？云何菩薩摩訶薩修行布施乃至般若波羅蜜多？安住內空乃至無性自性空，安住真如乃至不思議界，安住苦、集、滅、道聖諦，修四念住乃至八聖道支，修四靜慮、四無量、四無色定，修八解脫乃至十遍處，修空、無相、無願解脫門，修極喜地乃至法雲地，修五眼、六神通，修佛十力乃至十八佛不共法，修三十二大士相八十隨好，修無忘失法、恒住捨性，修陀羅尼門、三摩地門，修順逆觀十二支緣起，嚴淨佛土、成熟有情，修諸菩薩殊勝神通，修圓滿壽量，學轉大法輪護持正法令得久住，修一切智、道相智、一切相智？」殑伽沙等諸佛世尊如所請問次第為說，是諸菩薩摩訶薩眾如佛教誨安住修學，經無量劫熾然精進，尚不能證所求無上正等菩提，況今汝等所修所學能證無上正等菩提！』

「善現！是菩薩摩訶薩雖聞其言而心無異，不驚不恐，無疑無惑，倍復歡喜作是念言：『今此苾芻極多益我，方便為我說障道法，令我知此障道之法決定不能證預流果，乃至不證獨覺菩提，況能證得所求無上正等菩提！』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩雖聞其言而心無異，不驚不恐，無疑無惑，倍復歡喜作是念言：『今此苾芻極多益我，方便為我說障道法，令我知此障道之法決定不能證預流果，乃至不證獨覺菩提，況能證得所求無上正等菩提！』

「善現！時，彼惡魔知此菩薩心不退屈，無惑無疑，即於是處化作無量苾芻形像，語菩薩言：『此諸苾芻皆於過去勤求無上正等菩提，經無量劫修行種種難行苦行，而不能得所求無上正等菩提，今皆退證阿羅漢果，諸漏已盡至苦邊際，云何汝等能證無上正等菩提？』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！時，彼惡魔知此菩薩心不退屈，無惑無疑，即於是處化作無量苾芻形像，語菩薩言：『此諸苾芻皆於過去勤求無上正等菩提，經無量劫修行種種難行苦行，而不能得所求無上正等菩提，今皆退證阿羅漢果，諸漏已盡至苦邊際，云何汝等能證無上正等菩提？』

「善現！是菩薩摩訶薩見聞此已，即作是念：『定為惡魔化作如此苾芻形像擾亂我心，因說障礙相似道法，必無菩薩摩訶薩眾修行般若波羅蜜多至圓滿位，不證無上正等菩提，退墮聲聞或獨覺地。』爾時，菩薩復作是念：『若菩薩摩訶薩修行布施乃至般若波羅蜜多至圓滿位，不證無上正等菩提必無是處；乃至修行一切智、道相智、一切相智至圓滿位，不證無上正等菩提必無是處。』善現！若菩薩摩訶薩成就如是諸行、狀、相，知是不退轉菩薩摩訶薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩見聞此已，即作是念：『定為惡魔化作如此苾芻形像擾亂我心，因說障礙相似道法，必無菩薩摩訶薩眾修行般若波羅蜜多至圓滿位，不證無上正等菩提，退墮聲聞或獨覺地。』爾時，菩薩復作是念：『若菩薩摩訶薩修行布施乃至般若波羅蜜多至圓滿位，不證無上正等菩提必無是處；乃至修行一切智、道相智、一切相智至圓滿位，不證無上正等菩提必無是處。』善現！若菩薩摩訶薩成就如是諸行、狀、相，知是不退轉菩薩摩訶薩。

「復次，善現！一切不退轉菩薩摩訶薩恒作是念：『若菩薩摩訶薩如諸佛教精勤修學，常不遠離布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多所攝妙行相應作意，常不遠離一切智智相應作意，常以方便勸諸有情，精勤修學布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，是菩薩摩訶薩決定不退六波羅蜜多，乃至決定不退一切相智，必證無上正等菩提。』善現！若菩薩摩訶薩成就如是諸行、狀、相，知是不退轉菩薩摩訶薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！一切不退轉菩薩摩訶薩恒作是念：『若菩薩摩訶薩如諸佛教精勤修學，常不遠離布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多所攝妙行相應作意，常不遠離一切智智相應作意，常以方便勸諸有情，精勤修學布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，是菩薩摩訶薩決定不退六波羅蜜多，乃至決定不退一切相智，必證無上正等菩提。』善現！若菩薩摩訶薩成就如是諸行、狀、相，知是不退轉菩薩摩訶薩。

「復次，善現！一切不退轉菩薩摩訶薩恒作是念：『若菩薩摩訶薩覺知魔事不隨魔事，覺知惡友不隨惡友語，覺知境界不隨境界轉，是菩薩摩訶薩決定不退六波羅蜜多，乃至決定不退一切相智，必證無上正等菩提。』善現！若菩薩摩訶薩成就如是諸行、狀、相，知是不退轉菩薩摩訶薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！一切不退轉菩薩摩訶薩恒作是念：『若菩薩摩訶薩覺知魔事不隨魔事，覺知惡友不隨惡友語，覺知境界不隨境界轉，是菩薩摩訶薩決定不退六波羅蜜多，乃至決定不退一切相智，必證無上正等菩提。』善現！若菩薩摩訶薩成就如是諸行、狀、相，知是不退轉菩薩摩訶薩。

「復次，善現！一切不退轉菩薩摩訶薩聞佛世尊所說法要，深心歡喜、恭敬信受，善解義趣，其心堅固踰於金剛，不可動轉不可引奪，常勤修學六波羅蜜多心無厭倦，亦勸他學六波羅蜜多心無厭倦。善現！若菩薩摩訶薩成就如是諸行、狀、相，知是不退轉菩薩摩訶薩。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！一切不退轉菩薩摩訶薩聞佛世尊所說法要，深心歡喜、恭敬信受，善解義趣，其心堅固踰於金剛，不可動轉不可引奪，常勤修學六波羅蜜多心無厭倦，亦勸他學六波羅蜜多心無厭倦。善現！若菩薩摩訶薩成就如是諸行、狀、相，知是不退轉菩薩摩訶薩。」