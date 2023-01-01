大般若波羅蜜多經卷第四百四十七三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大般若波羅蜜多經卷第四百四十七三藏法師玄奘奉 詔譯

第二分真如品第五十二之二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二分真如品第五十二之二

爾時，欲、色界天眾復白佛言：「世尊！大德善現佛真弟子隨如來生。所以者何？大德善現諸所說法，一切皆與空相應故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，欲、色界天眾復白佛言：「世尊！大德善現佛真弟子隨如來生。所以者何？大德善現諸所說法，一切皆與空相應故。」

爾時，善現告欲、色界諸天眾言：「汝諸天眾說我善現佛真弟子隨如來生，云何善現隨如來生？謂隨如來真如生故。所以者何？如來真如無來無去，善現真如亦無來去故，說善現隨如來生。如來真如即一切法真如，一切法真如即如來真如，如是真如無真如性，亦無不真如性，善現真如亦復如是，故說善現隨如來生。如來真如常住為相，善現真如亦復如是，故說善現隨如來生。如來真如無變異、無分別，遍諸法轉，善現真如亦復如是，故說善現隨如來生。如來真如無所罣礙，一切法真如亦無所罣礙，若如來真如，若一切法真如，同一真如無二無別、無造無作，如是真如常真如相，無時非真如相，以常真如相無時非真如相故，無二無別，善現真如亦復如是，故說善現隨如來生。如來真如於一切處無憶念、無分別，善現真如亦復如是，故說善現隨如來生。如來真如無別異不可得，善現真如亦復如是，故說善現隨如來生。如來真如不離一切法真如，一切法真如不離如來真如，如是真如常真如相，無時非真如相，善現真如亦復如是，故說善現隨如來生。雖說隨生而無所隨生，以善現真如不異佛故。如來真如非過去、非未來、非現在，一切法真如亦非過去、非未來、非現在，善現真如亦復如是，故說善現隨如來生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善現告欲、色界諸天眾言：「汝諸天眾說我善現佛真弟子隨如來生，云何善現隨如來生？謂隨如來真如生故。所以者何？如來真如無來無去，善現真如亦無來去故，說善現隨如來生。如來真如即一切法真如，一切法真如即如來真如，如是真如無真如性，亦無不真如性，善現真如亦復如是，故說善現隨如來生。如來真如常住為相，善現真如亦復如是，故說善現隨如來生。如來真如無變異、無分別，遍諸法轉，善現真如亦復如是，故說善現隨如來生。如來真如無所罣礙，一切法真如亦無所罣礙，若如來真如，若一切法真如，同一真如無二無別、無造無作，如是真如常真如相，無時非真如相，以常真如相無時非真如相故，無二無別，善現真如亦復如是，故說善現隨如來生。如來真如於一切處無憶念、無分別，善現真如亦復如是，故說善現隨如來生。如來真如無別異不可得，善現真如亦復如是，故說善現隨如來生。如來真如不離一切法真如，一切法真如不離如來真如，如是真如常真如相，無時非真如相，善現真如亦復如是，故說善現隨如來生。雖說隨生而無所隨生，以善現真如不異佛故。如來真如非過去、非未來、非現在，一切法真如亦非過去、非未來、非現在，善現真如亦復如是，故說善現隨如來生。

「過去真如即如來真如，如來真如即過去真如；未來真如即如來真如，如來真如即未來真如；現在真如即如來真如，如來真如即現在真如。若過去真如，若未來真如，若現在真如，若如來真如，同一真如無二無別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「過去真如即如來真如，如來真如即過去真如；未來真如即如來真如，如來真如即未來真如；現在真如即如來真如，如來真如即現在真如。若過去真如，若未來真如，若現在真如，若如來真如，同一真如無二無別。

「色真如即如來真如，如來真如即色真如，受、想、行、識真如即如來真如，如來真如即受、想、行、識真如。若色真如，若受、想、行、識真如，若如來真如，同一真如無二無別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「色真如即如來真如，如來真如即色真如，受、想、行、識真如即如來真如，如來真如即受、想、行、識真如。若色真如，若受、想、行、識真如，若如來真如，同一真如無二無別。

「眼處真如即如來真如，如來真如即眼處真如，耳、鼻、舌、身、意處真如即如來真如，如來真如即耳、鼻、舌、身、意處真如。若眼處真如，若耳、鼻、舌、身、意處真如，若如來真如，同一真如無二無別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「眼處真如即如來真如，如來真如即眼處真如，耳、鼻、舌、身、意處真如即如來真如，如來真如即耳、鼻、舌、身、意處真如。若眼處真如，若耳、鼻、舌、身、意處真如，若如來真如，同一真如無二無別。

「色處真如即如來真如，如來真如即色處真如，聲、香、味、觸、法處真如即如來真如，如來真如即聲、香、味、觸、法處真如。若色處真如，若聲、香、味、觸、法處真如，若如來真如，同一真如無二無別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「色處真如即如來真如，如來真如即色處真如，聲、香、味、觸、法處真如即如來真如，如來真如即聲、香、味、觸、法處真如。若色處真如，若聲、香、味、觸、法處真如，若如來真如，同一真如無二無別。

「眼界真如即如來真如，如來真如即眼界真如，耳、鼻、舌、身、意界真如即如來真如，如來真如即耳、鼻、舌、身、意界真如。若眼界真如，若耳、鼻、舌、身、意界真如，若如來真如，同一真如無二無別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「眼界真如即如來真如，如來真如即眼界真如，耳、鼻、舌、身、意界真如即如來真如，如來真如即耳、鼻、舌、身、意界真如。若眼界真如，若耳、鼻、舌、身、意界真如，若如來真如，同一真如無二無別。

「色界真如即如來真如，如來真如即色界真如，聲、香、味、觸、法界真如即如來真如，如來真如即聲、香、味、觸、法界真如。若色界真如，若聲、香、味、觸、法界真如，若如來真如，同一真如無二無別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「色界真如即如來真如，如來真如即色界真如，聲、香、味、觸、法界真如即如來真如，如來真如即聲、香、味、觸、法界真如。若色界真如，若聲、香、味、觸、法界真如，若如來真如，同一真如無二無別。

「眼識界真如即如來真如，如來真如即眼識界真如，耳、鼻、舌、身、意識界真如即如來真如，如來真如即耳、鼻、舌、身、意識界真如。若眼識界真如，若耳、鼻、舌、身、意識界真如，若如來真如，同一真如無二無別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「眼識界真如即如來真如，如來真如即眼識界真如，耳、鼻、舌、身、意識界真如即如來真如，如來真如即耳、鼻、舌、身、意識界真如。若眼識界真如，若耳、鼻、舌、身、意識界真如，若如來真如，同一真如無二無別。

「眼觸真如即如來真如，如來真如即眼觸真如，耳、鼻、舌、身、意觸真如即如來真如，如來真如即耳、鼻、舌、身、意觸真如。若眼觸真如，若耳、鼻、舌、身、意觸真如，若如來真如，同一真如無二無別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「眼觸真如即如來真如，如來真如即眼觸真如，耳、鼻、舌、身、意觸真如即如來真如，如來真如即耳、鼻、舌、身、意觸真如。若眼觸真如，若耳、鼻、舌、身、意觸真如，若如來真如，同一真如無二無別。

「眼觸為緣所生諸受真如即如來真如，如來真如即眼觸為緣所生諸受真如，耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受真如即如來真如，如來真如即耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受真如。若眼觸為緣所生諸受真如，若耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受真如，若如來真如，同一真如無二無別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「眼觸為緣所生諸受真如即如來真如，如來真如即眼觸為緣所生諸受真如，耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受真如即如來真如，如來真如即耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受真如。若眼觸為緣所生諸受真如，若耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受真如，若如來真如，同一真如無二無別。

「我真如即如來真如，如來真如即我真如，有情、命者、生者、養者、士夫、補特伽羅、意生、儒童、作者、受者、知者、見者真如即如來真如，如來真如即有情乃至見者真如。若我真如，若有情乃至見者真如，若如來真如，同一真如無二無別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我真如即如來真如，如來真如即我真如，有情、命者、生者、養者、士夫、補特伽羅、意生、儒童、作者、受者、知者、見者真如即如來真如，如來真如即有情乃至見者真如。若我真如，若有情乃至見者真如，若如來真如，同一真如無二無別。

「布施波羅蜜多真如即如來真如，如來真如即布施波羅蜜多真如，淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多真如即如來真如，如來真如即淨戒乃至般若波羅蜜多真如。若布施波羅蜜多真如，若淨戒乃至般若波羅蜜多真如，若如來真如，同一真如無二無別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「布施波羅蜜多真如即如來真如，如來真如即布施波羅蜜多真如，淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多真如即如來真如，如來真如即淨戒乃至般若波羅蜜多真如。若布施波羅蜜多真如，若淨戒乃至般若波羅蜜多真如，若如來真如，同一真如無二無別。

「內空真如即如來真如，如來真如即內空真如，外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散無散空、本性空、自共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空真如即如來真如，如來真如即外空乃至無性自性空真如。若內空真如，若外空乃至無性自性空真如，若如來真如，同一真如無二無別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「內空真如即如來真如，如來真如即內空真如，外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散無散空、本性空、自共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空真如即如來真如，如來真如即外空乃至無性自性空真如。若內空真如，若外空乃至無性自性空真如，若如來真如，同一真如無二無別。

「真如真如即如來真如，如來真如即真如真如，法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界真如即如來真如，如來真如即法界乃至不思議界真如。若真如真如，若法界乃至不思議界真如，若如來真如，同一真如無二無別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「真如真如即如來真如，如來真如即真如真如，法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界真如即如來真如，如來真如即法界乃至不思議界真如。若真如真如，若法界乃至不思議界真如，若如來真如，同一真如無二無別。

「苦聖諦真如即如來真如，如來真如即苦聖諦真如，集、滅、道聖諦真如即如來真如，如來真如即集、滅、道聖諦真如。若苦聖諦真如，若集、滅、道聖諦真如，若如來真如，同一真如無二無別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「苦聖諦真如即如來真如，如來真如即苦聖諦真如，集、滅、道聖諦真如即如來真如，如來真如即集、滅、道聖諦真如。若苦聖諦真如，若集、滅、道聖諦真如，若如來真如，同一真如無二無別。

「四念住真如即如來真如，如來真如即四念住真如，四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支真如即如來真如，如來真如即四正斷乃至八聖道支真如。若四念住真如，若四正斷乃至八聖道支真如，若如來真如，同一真如無二無別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「四念住真如即如來真如，如來真如即四念住真如，四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支真如即如來真如，如來真如即四正斷乃至八聖道支真如。若四念住真如，若四正斷乃至八聖道支真如，若如來真如，同一真如無二無別。

「四靜慮真如即如來真如，如來真如即四靜慮真如，四無量、四無色定真如即如來真如，如來真如即四無量、四無色定真如。若四靜慮真如，若四無量、四無色定真如，若如來真如，同一真如無二無別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「四靜慮真如即如來真如，如來真如即四靜慮真如，四無量、四無色定真如即如來真如，如來真如即四無量、四無色定真如。若四靜慮真如，若四無量、四無色定真如，若如來真如，同一真如無二無別。

「八解脫真如即如來真如，如來真如即八解脫真如，八勝處、九次第定、十遍處真如即如來真如，如來真如即八勝處、九次第定、十遍處真如。若八解脫真如，若八勝處、九次第定、十遍處真如，若如來真如，同一真如無二無別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「八解脫真如即如來真如，如來真如即八解脫真如，八勝處、九次第定、十遍處真如即如來真如，如來真如即八勝處、九次第定、十遍處真如。若八解脫真如，若八勝處、九次第定、十遍處真如，若如來真如，同一真如無二無別。

「空解脫門真如即如來真如，如來真如即空解脫門真如，無相、無願解脫門真如即如來真如，如來真如即無相、無願解脫門真如。若空解脫門真如，若無相、無願解脫門真如，若如來真如，同一真如無二無別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「空解脫門真如即如來真如，如來真如即空解脫門真如，無相、無願解脫門真如即如來真如，如來真如即無相、無願解脫門真如。若空解脫門真如，若無相、無願解脫門真如，若如來真如，同一真如無二無別。

「三乘十地真如即如來真如，如來真如即三乘十地真如，菩薩十地真如即如來真如，如來真如即菩薩十地真如。若三乘十地真如，若菩薩十地真如，若如來真如，同一真如無二無別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「三乘十地真如即如來真如，如來真如即三乘十地真如，菩薩十地真如即如來真如，如來真如即菩薩十地真如。若三乘十地真如，若菩薩十地真如，若如來真如，同一真如無二無別。

「五眼真如即如來真如，如來真如即五眼真如，六神通真如即如來真如，如來真如即六神通真如。若五眼真如，若六神通真如，若如來真如，同一真如無二無別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「五眼真如即如來真如，如來真如即五眼真如，六神通真如即如來真如，如來真如即六神通真如。若五眼真如，若六神通真如，若如來真如，同一真如無二無別。

「佛十力真如即如來真如，如來真如即佛十力真如，四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法真如即如來真如，如來真如即四無所畏乃至十八佛不共法真如。若佛十力真如，若四無所畏乃至十八佛不共法真如，若如來真如，同一真如無二無別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛十力真如即如來真如，如來真如即佛十力真如，四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法真如即如來真如，如來真如即四無所畏乃至十八佛不共法真如。若佛十力真如，若四無所畏乃至十八佛不共法真如，若如來真如，同一真如無二無別。

「三十二大士相真如即如來真如，如來真如即三十二大士相真如，八十隨好真如即如來真如，如來真如即八十隨好真如。若三十二大士相真如，若八十隨好真如，若如來真如，同一真如無二無別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「三十二大士相真如即如來真如，如來真如即三十二大士相真如，八十隨好真如即如來真如，如來真如即八十隨好真如。若三十二大士相真如，若八十隨好真如，若如來真如，同一真如無二無別。

「無忘失法真如即如來真如，如來真如即無忘失法真如，恒住捨性真如即如來真如，如來真如即恒住捨性真如。若無忘失法真如，若恒住捨性真如，若如來真如，同一真如無二無別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「無忘失法真如即如來真如，如來真如即無忘失法真如，恒住捨性真如即如來真如，如來真如即恒住捨性真如。若無忘失法真如，若恒住捨性真如，若如來真如，同一真如無二無別。

「陀羅尼門真如即如來真如，如來真如即陀羅尼門真如，三摩地門真如即如來真如，如來真如即三摩地門真如。若陀羅尼門真如，若三摩地門真如，若如來真如，同一真如無二無別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「陀羅尼門真如即如來真如，如來真如即陀羅尼門真如，三摩地門真如即如來真如，如來真如即三摩地門真如。若陀羅尼門真如，若三摩地門真如，若如來真如，同一真如無二無別。

「預流果真如即如來真如，如來真如即預流果真如，一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提真如即如來真如，如來真如即一來果乃至獨覺菩提真如。若預流果真如，若一來果乃至獨覺菩提真如，若如來真如，同一真如無二無別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「預流果真如即如來真如，如來真如即預流果真如，一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提真如即如來真如，如來真如即一來果乃至獨覺菩提真如。若預流果真如，若一來果乃至獨覺菩提真如，若如來真如，同一真如無二無別。

「一切菩薩摩訶薩行真如即如來真如，如來真如即一切菩薩摩訶薩行真如，諸佛無上正等菩提真如即如來真如，如來真如即諸佛無上正等菩提真如。若一切菩薩摩訶薩行真如，若諸佛無上正等菩提真如，若如來真如，同一真如無二無別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「一切菩薩摩訶薩行真如即如來真如，如來真如即一切菩薩摩訶薩行真如，諸佛無上正等菩提真如即如來真如，如來真如即諸佛無上正等菩提真如。若一切菩薩摩訶薩行真如，若諸佛無上正等菩提真如，若如來真如，同一真如無二無別。

「一切智真如即如來真如，如來真如即一切智真如，道相智、一切相智真如即如來真如，如來真如即道相智、一切相智真如。若一切智真如，若道相智、一切相智真如，若如來真如，同一真如無二無別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「一切智真如即如來真如，如來真如即一切智真如，道相智、一切相智真如即如來真如，如來真如即道相智、一切相智真如。若一切智真如，若道相智、一切相智真如，若如來真如，同一真如無二無別。

「天眾當知！諸菩薩摩訶薩現證如是一切法真如，說名如來、應、正等覺，我於如是諸法真如能深信解，故說善現從如來生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「天眾當知！諸菩薩摩訶薩現證如是一切法真如，說名如來、應、正等覺，我於如是諸法真如能深信解，故說善現從如來生。」

當說如是真如相時，於此三千大千世界，諸山大地六種變動：東踊西沒，西踊東沒，南踊北沒，北踊南沒，中踊邊沒，邊踊中沒。爾時，欲界、色界天眾，復以天上旃檀香末、多揭羅香末、多摩羅香末，及以天上嗢鉢羅花、鉢特摩花、拘某陀花、奔荼利花，奉散如來及善現上而白佛言：「甚奇！如來！未曾有也！大德善現由真如故隨如來生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當說如是真如相時，於此三千大千世界，諸山大地六種變動：東踊西沒，西踊東沒，南踊北沒，北踊南沒，中踊邊沒，邊踊中沒。爾時，欲界、色界天眾，復以天上旃檀香末、多揭羅香末、多摩羅香末，及以天上嗢鉢羅花、鉢特摩花、拘某陀花、奔荼利花，奉散如來及善現上而白佛言：「甚奇！如來！未曾有也！大德善現由真如故隨如來生。」

爾時，具壽善現便謂諸天眾言：「諸天當知！然我善現不由色故隨如來生，不由色真如故隨如來生，不離色故隨如來生，不離色真如故隨如來生；不由受、想、行、識故隨如來生，不由受、想、行、識真如故隨如來生，不離受、想、行、識故隨如來生，不離受、想、行、識真如故隨如來生。如是乃至不由一切智故隨如來生，不由一切智真如故隨如來生，不離一切智故隨如來生，不離一切智真如故隨如來生；不由道相智、一切相智故隨如來生，不由道相智、一切相智真如故隨如來生，不離道相智、一切相智故隨如來生，不離道相智、一切相智真如故隨如來生。不由有為故隨如來生，不由有為真如故隨如來生，不離有為故隨如來生，不離有為真如故隨如來生；不由無為故隨如來生，不由無為真如故隨如來生，不離無為故隨如來生，不離無為真如故隨如來生。何以故？諸天眾！是一切法都無所有，諸隨生者、若所隨生、由此隨生、隨生時處皆不可得。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，具壽善現便謂諸天眾言：「諸天當知！然我善現不由色故隨如來生，不由色真如故隨如來生，不離色故隨如來生，不離色真如故隨如來生；不由受、想、行、識故隨如來生，不由受、想、行、識真如故隨如來生，不離受、想、行、識故隨如來生，不離受、想、行、識真如故隨如來生。如是乃至不由一切智故隨如來生，不由一切智真如故隨如來生，不離一切智故隨如來生，不離一切智真如故隨如來生；不由道相智、一切相智故隨如來生，不由道相智、一切相智真如故隨如來生，不離道相智、一切相智故隨如來生，不離道相智、一切相智真如故隨如來生。不由有為故隨如來生，不由有為真如故隨如來生，不離有為故隨如來生，不離有為真如故隨如來生；不由無為故隨如來生，不由無為真如故隨如來生，不離無為故隨如來生，不離無為真如故隨如來生。何以故？諸天眾！是一切法都無所有，諸隨生者、若所隨生、由此隨生、隨生時處皆不可得。」

爾時，舍利子白佛言：「世尊！諸法真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界皆最甚深。謂於此中色不可得，色真如亦不可得。何以故？此中色尚不可得，況有色真如可得！此中受、想、行、識不可得，受、想、行、識真如亦不可得。何以故？此中受、想、行、識尚不可得，況有受、想、行、識真如可得！如是乃至此中一切智不可得，一切智真如亦不可得。何以故？此中一切智尚不可得，況有一切智真如可得！此中道相智、一切相智不可得，道相智、一切相智真如亦不可得。何以故？此中道相智、一切相智尚不可得，況有道相智、一切相智真如可得！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，舍利子白佛言：「世尊！諸法真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界皆最甚深。謂於此中色不可得，色真如亦不可得。何以故？此中色尚不可得，況有色真如可得！此中受、想、行、識不可得，受、想、行、識真如亦不可得。何以故？此中受、想、行、識尚不可得，況有受、想、行、識真如可得！如是乃至此中一切智不可得，一切智真如亦不可得。何以故？此中一切智尚不可得，況有一切智真如可得！此中道相智、一切相智不可得，道相智、一切相智真如亦不可得。何以故？此中道相智、一切相智尚不可得，況有道相智、一切相智真如可得！」

佛言：「舍利子！如是！如是！如汝所說。諸法真如乃至不思議界皆最甚深，所謂此中色不可得，色真如亦不可得。何以故？此中色尚不可得，況有色真如可得！如是乃至此中一切相智不可得，一切相智真如亦不可得。何以故？此中一切相智尚不可得，況有一切相智真如可得！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「舍利子！如是！如是！如汝所說。諸法真如乃至不思議界皆最甚深，所謂此中色不可得，色真如亦不可得。何以故？此中色尚不可得，況有色真如可得！如是乃至此中一切相智不可得，一切相智真如亦不可得。何以故？此中一切相智尚不可得，況有一切相智真如可得！」

當說如是真如相時，二百苾芻諸漏永盡，心得解脫，成阿羅漢。復有五百苾芻尼眾遠塵離垢，於諸法中生淨法眼，五千菩薩生天人中得無生忍，六千菩薩諸漏永盡，心得解脫，成阿羅漢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當說如是真如相時，二百苾芻諸漏永盡，心得解脫，成阿羅漢。復有五百苾芻尼眾遠塵離垢，於諸法中生淨法眼，五千菩薩生天人中得無生忍，六千菩薩諸漏永盡，心得解脫，成阿羅漢。

爾時，佛告舍利子言：「今此眾中六千菩薩已於過去親近供養五百諸佛，一一佛所發弘誓願正信出家，雖修布施、淨戒、安忍、精進、靜慮，而不攝受般若波羅蜜多，遠離方便善巧，起別異想，行別異行。修布施時作如是念：『此是布施，此是施物，此是受者，我能行施。』修淨戒時作如是念：『此是淨戒，此是罪業，此所護境，我能持戒。』修安忍時作如是念：『此是安忍，此是忍障，此所忍境，我能安忍。』修精進時作如是念：『此是精進，此是懈怠，此是所為，我能精進。』修靜慮時作如是念：『此是靜慮，此是散動，此是所為，我能修定。』彼不攝受般若波羅蜜多，遠離方便善巧，依別異想而行布施、淨戒、安忍、精進、靜慮別異之行。由別異想、別異行故，不得菩薩無別異想及失菩薩無別異行。由此因緣不得入菩薩正性離生位，由不得入菩薩正性離生位故，得預流果漸次乃至阿羅漢果。是故，舍利子！若菩薩摩訶薩雖有菩提道及有空、無相、無願解脫門，而不攝受般若波羅蜜多，及遠離方便善巧，便證實際墮於聲聞或獨覺地。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告舍利子言：「今此眾中六千菩薩已於過去親近供養五百諸佛，一一佛所發弘誓願正信出家，雖修布施、淨戒、安忍、精進、靜慮，而不攝受般若波羅蜜多，遠離方便善巧，起別異想，行別異行。修布施時作如是念：『此是布施，此是施物，此是受者，我能行施。』修淨戒時作如是念：『此是淨戒，此是罪業，此所護境，我能持戒。』修安忍時作如是念：『此是安忍，此是忍障，此所忍境，我能安忍。』修精進時作如是念：『此是精進，此是懈怠，此是所為，我能精進。』修靜慮時作如是念：『此是靜慮，此是散動，此是所為，我能修定。』彼不攝受般若波羅蜜多，遠離方便善巧，依別異想而行布施、淨戒、安忍、精進、靜慮別異之行。由別異想、別異行故，不得菩薩無別異想及失菩薩無別異行。由此因緣不得入菩薩正性離生位，由不得入菩薩正性離生位故，得預流果漸次乃至阿羅漢果。是故，舍利子！若菩薩摩訶薩雖有菩提道及有空、無相、無願解脫門，而不攝受般若波羅蜜多，及遠離方便善巧，便證實際墮於聲聞或獨覺地。」

爾時，具壽舍利子復白佛言：「世尊！何因緣故，有聲聞乘或獨覺乘補特伽羅，修空、無相、無願之法，不攝受般若波羅蜜多，遠離方便善巧，便證實際墮於聲聞或獨覺地；有菩薩乘補特伽羅，修空、無相、無願之法，攝受般若波羅蜜多，依方便善巧，雖證實際而趣無上正等菩提？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，具壽舍利子復白佛言：「世尊！何因緣故，有聲聞乘或獨覺乘補特伽羅，修空、無相、無願之法，不攝受般若波羅蜜多，遠離方便善巧，便證實際墮於聲聞或獨覺地；有菩薩乘補特伽羅，修空、無相、無願之法，攝受般若波羅蜜多，依方便善巧，雖證實際而趣無上正等菩提？」

佛言：「舍利子！諸聲聞乘或獨覺乘補特伽羅，遠離一切智智心，不攝受般若波羅蜜多，無方便善巧故，修空、無相、無願之法，便證實際墮於聲聞或獨覺地。諸菩薩乘補特伽羅不離一切智智心，攝受般若波羅蜜多，依方便善巧，大悲心為上首，修空、無相、無願之法，雖證實際而能入菩薩正性離生位，能證無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「舍利子！諸聲聞乘或獨覺乘補特伽羅，遠離一切智智心，不攝受般若波羅蜜多，無方便善巧故，修空、無相、無願之法，便證實際墮於聲聞或獨覺地。諸菩薩乘補特伽羅不離一切智智心，攝受般若波羅蜜多，依方便善巧，大悲心為上首，修空、無相、無願之法，雖證實際而能入菩薩正性離生位，能證無上正等菩提。

「舍利子！譬如有鳥，其身長大百踰繕那，或復二百、或復三百踰繕那量而無有翅。是鳥或從三十三天，投身而下趣贍部洲，於其中路復作是念：『我欲還上三十三天。』舍利子！於汝意云何？是鳥能還三十三天不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！譬如有鳥，其身長大百踰繕那，或復二百、或復三百踰繕那量而無有翅。是鳥或從三十三天，投身而下趣贍部洲，於其中路復作是念：『我欲還上三十三天。』舍利子！於汝意云何？是鳥能還三十三天不？」

舍利子言：「不也！世尊！不也！善逝！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「不也！世尊！不也！善逝！」

佛告舍利子：「是鳥中路或作是願：『至贍部洲當令我身無損無惱。』舍利子！於汝意云何？是鳥所願可得遂不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告舍利子：「是鳥中路或作是願：『至贍部洲當令我身無損無惱。』舍利子！於汝意云何？是鳥所願可得遂不？」

舍利子言：「不也！世尊！不也！善逝！是鳥至此贍部洲時，其身決定有損有惱，或致命終或隣死苦。何以故？是鳥身大，從遠而墮，無有翅故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「不也！世尊！不也！善逝！是鳥至此贍部洲時，其身決定有損有惱，或致命終或隣死苦。何以故？是鳥身大，從遠而墮，無有翅故。」

佛言：「舍利子！如是！如是！如汝所說。舍利子！有菩薩乘補特伽羅亦復如是，雖經無量無數大劫，勤修布施、淨戒、安忍、精進、靜慮，亦修般若求趣無上正等菩提，而不攝受般若波羅蜜多，遠離方便善巧，修空、無相、無願之法，便證實際墮於聲聞或獨覺地。何以故？舍利子！是菩薩乘補特伽羅遠離一切智智心，雖經無量無數大劫，勤修布施、淨戒、安忍、精進、靜慮，亦修般若，而不攝受般若波羅蜜多，遠離方便善巧，遂墮聲聞或獨覺地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「舍利子！如是！如是！如汝所說。舍利子！有菩薩乘補特伽羅亦復如是，雖經無量無數大劫，勤修布施、淨戒、安忍、精進、靜慮，亦修般若求趣無上正等菩提，而不攝受般若波羅蜜多，遠離方便善巧，修空、無相、無願之法，便證實際墮於聲聞或獨覺地。何以故？舍利子！是菩薩乘補特伽羅遠離一切智智心，雖經無量無數大劫，勤修布施、淨戒、安忍、精進、靜慮，亦修般若，而不攝受般若波羅蜜多，遠離方便善巧，遂墮聲聞或獨覺地。

「舍利子！是菩薩乘補特伽羅，雖念過去未來現在諸佛世尊所有戒蘊、定蘊、慧蘊、解脫蘊、解脫智見蘊，恭敬供養隨順修行，而於其中執取相故，不能正解是諸如來、應、正等覺所有戒蘊、定蘊、慧蘊、解脫蘊、解脫智見蘊圓滿功德。是諸菩薩不能正解佛功德故，雖聞無上正等覺道及空、無相、無願法聲，而依此聲執取其相，執取相已迴向無上正等菩提。此菩薩乘補特伽羅，如是迴向不得無上正等菩提，墮於聲聞或獨覺地。何以故？舍利子！是菩薩乘補特伽羅，由不攝受般若波羅蜜多，及遠離方便善巧故，雖以種種所修善根迴向無上正等菩提，而墮聲聞或獨覺地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！是菩薩乘補特伽羅，雖念過去未來現在諸佛世尊所有戒蘊、定蘊、慧蘊、解脫蘊、解脫智見蘊，恭敬供養隨順修行，而於其中執取相故，不能正解是諸如來、應、正等覺所有戒蘊、定蘊、慧蘊、解脫蘊、解脫智見蘊圓滿功德。是諸菩薩不能正解佛功德故，雖聞無上正等覺道及空、無相、無願法聲，而依此聲執取其相，執取相已迴向無上正等菩提。此菩薩乘補特伽羅，如是迴向不得無上正等菩提，墮於聲聞或獨覺地。何以故？舍利子！是菩薩乘補特伽羅，由不攝受般若波羅蜜多，及遠離方便善巧故，雖以種種所修善根迴向無上正等菩提，而墮聲聞或獨覺地。

「復次，舍利子！有菩薩乘補特伽羅，從初發心常不遠離一切智智心，大悲為上首，勤修布施、淨戒、安忍、精進、靜慮，亦修妙慧攝受般若波羅蜜多，常不遠離方便善巧，雖念過去未來現在諸佛世尊所有戒蘊、定蘊、慧蘊、解脫蘊、解脫智見蘊而不取相，雖修空、無相、無願解脫門亦不取相，雖念自他種種功德，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提亦不取相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利子！有菩薩乘補特伽羅，從初發心常不遠離一切智智心，大悲為上首，勤修布施、淨戒、安忍、精進、靜慮，亦修妙慧攝受般若波羅蜜多，常不遠離方便善巧，雖念過去未來現在諸佛世尊所有戒蘊、定蘊、慧蘊、解脫蘊、解脫智見蘊而不取相，雖修空、無相、無願解脫門亦不取相，雖念自他種種功德，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提亦不取相。

「舍利子當知！如是住菩薩乘補特伽羅直趣無上正等菩提，不墮聲聞及獨覺地。何以故？舍利子！是菩薩乘補特伽羅從初發心乃至究竟，常不遠離一切智智心，於一切時大悲為上首，雖修布施、淨戒、安忍、精進、靜慮，亦修般若而不取相，雖念過去未來現在諸佛世尊所有戒蘊、定蘊、慧蘊、解脫蘊、解脫智見蘊亦不取相，雖修無上正等覺道及空、無相、無願之法亦不取相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子當知！如是住菩薩乘補特伽羅直趣無上正等菩提，不墮聲聞及獨覺地。何以故？舍利子！是菩薩乘補特伽羅從初發心乃至究竟，常不遠離一切智智心，於一切時大悲為上首，雖修布施、淨戒、安忍、精進、靜慮，亦修般若而不取相，雖念過去未來現在諸佛世尊所有戒蘊、定蘊、慧蘊、解脫蘊、解脫智見蘊亦不取相，雖修無上正等覺道及空、無相、無願之法亦不取相。

「舍利子！是菩薩乘補特伽羅有方便善巧故，以離相心修行布施、淨戒、安忍、精進、靜慮及修般若波羅蜜多，如是乃至以離相心修行一切智、道相智、一切相智，由斯定證所求無上正等菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！是菩薩乘補特伽羅有方便善巧故，以離相心修行布施、淨戒、安忍、精進、靜慮及修般若波羅蜜多，如是乃至以離相心修行一切智、道相智、一切相智，由斯定證所求無上正等菩提。」

爾時，舍利子白佛言：「世尊！如我解佛所說義者，若菩薩摩訶薩從初發心乃至究竟，攝受般若波羅蜜多，常不遠離方便善巧，是菩薩摩訶薩隣近無上正等菩提。所以者何？是菩薩摩訶薩從初發心乃至究竟，都不見有少法可得，謂若能證、若所證、若證處、若證時、若由此證都不可得。所謂若色、若受、想、行、識，如是乃至若一切智、若道相智、一切相智都不可得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，舍利子白佛言：「世尊！如我解佛所說義者，若菩薩摩訶薩從初發心乃至究竟，攝受般若波羅蜜多，常不遠離方便善巧，是菩薩摩訶薩隣近無上正等菩提。所以者何？是菩薩摩訶薩從初發心乃至究竟，都不見有少法可得，謂若能證、若所證、若證處、若證時、若由此證都不可得。所謂若色、若受、想、行、識，如是乃至若一切智、若道相智、一切相智都不可得。

「復次，世尊！有菩薩乘諸善男子、善女人等，不攝受般若波羅蜜多，遠離方便善巧，而求無上正等菩提，當知彼於所求無上正等菩提，疑惑猶豫或得不得。所以者何？是菩薩乘諸善男子、善女人等，不攝受般若波羅蜜多，遠離方便善巧故，於所修行布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多皆取其相，如是乃至於所修行一切智、道相智、一切相智皆取其相。由此因緣，是菩薩乘諸善男子、善女人等皆於無上正等菩提，疑惑猶豫或得不得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，世尊！有菩薩乘諸善男子、善女人等，不攝受般若波羅蜜多，遠離方便善巧，而求無上正等菩提，當知彼於所求無上正等菩提，疑惑猶豫或得不得。所以者何？是菩薩乘諸善男子、善女人等，不攝受般若波羅蜜多，遠離方便善巧故，於所修行布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多皆取其相，如是乃至於所修行一切智、道相智、一切相智皆取其相。由此因緣，是菩薩乘諸善男子、善女人等皆於無上正等菩提，疑惑猶豫或得不得。

「是故，世尊！若菩薩摩訶薩欲證無上正等菩提，決定不應遠離般若波羅蜜多方便善巧。是菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多方便善巧，用無所得而為方便，以無相俱行心應修布施波羅蜜多，應修淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，如是乃至以無相俱行心，應修一切智，應修道相智、一切相智。若菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多方便善巧，用無所得而為方便，以無相俱行心修行如是一切佛法，必獲無上正等菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是故，世尊！若菩薩摩訶薩欲證無上正等菩提，決定不應遠離般若波羅蜜多方便善巧。是菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多方便善巧，用無所得而為方便，以無相俱行心應修布施波羅蜜多，應修淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，如是乃至以無相俱行心，應修一切智，應修道相智、一切相智。若菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多方便善巧，用無所得而為方便，以無相俱行心修行如是一切佛法，必獲無上正等菩提。」

爾時，欲界、色界天眾俱白佛言：「諸佛無上正等菩提，極難信解、甚難證得。所以者何？諸菩薩摩訶薩於一切法自相、共相皆應證知，乃能獲得所求無上正等菩提，而諸菩薩摩訶薩眾所知法相都無所有，皆不可得。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，欲界、色界天眾俱白佛言：「諸佛無上正等菩提，極難信解、甚難證得。所以者何？諸菩薩摩訶薩於一切法自相、共相皆應證知，乃能獲得所求無上正等菩提，而諸菩薩摩訶薩眾所知法相都無所有，皆不可得。」

爾時，佛告諸天眾言：「如是！如是！如汝所說。諸佛無上正等菩提，極難信解、甚難證得。諸天當知！我亦現覺一切法相，證得無上正等菩提，而都不得勝義法相，可說名為此是能證、此是所證、此是證處、此是證時、由此而證。所以者何？以一切法畢竟淨故，有為、無為畢竟空故，由斯無上正等菩提，極難信解、甚難證得。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告諸天眾言：「如是！如是！如汝所說。諸佛無上正等菩提，極難信解、甚難證得。諸天當知！我亦現覺一切法相，證得無上正等菩提，而都不得勝義法相，可說名為此是能證、此是所證、此是證處、此是證時、由此而證。所以者何？以一切法畢竟淨故，有為、無為畢竟空故，由斯無上正等菩提，極難信解、甚難證得。」

爾時，具壽善現白佛言：「世尊！如佛所說諸佛無上正等菩提，極難信解、甚難證得，如我思惟佛所說義，諸佛無上正等菩提，極易信解、甚易證得。所以者何？若能信解無法能證、無法所證、無有證處、無有證時、亦無由此而有所證，則能信解諸佛無上正等菩提。若有證知無法能證、無法所證、無有證處、無有證時、亦無由此而有所證，則能證得所求無上正等菩提。何以故？以一切法皆畢竟空，畢竟空中都無有法可名能證、可名所證、可名證處、可名證時、可名由此而有所證。所以者何？以一切法性相皆空，若增若減都無所有皆不可得。由此因緣諸菩薩摩訶薩常所修行布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，都無所有皆不可得，如是乃至一切智、道相智、一切相智，都無所有皆不可得。諸菩薩摩訶薩所觀諸法，若有色若無色、若有見若無見、若有對若無對、若有漏若無漏、若有為若無為，都無所有皆不可得。由此因緣我思惟佛所說義趣，諸佛無上正等菩提，極易信解、甚易證得，諸菩薩摩訶薩不應於中謂難信解及難證得。所以者何？色色自性空，受、想、行、識受、想、行、識自性空，如是乃至一切智一切智自性空，道相智、一切相智道相智、一切相智自性空。若菩薩摩訶薩能於如是自性空義，深生信解無倒而證，便得無上正等菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，具壽善現白佛言：「世尊！如佛所說諸佛無上正等菩提，極難信解、甚難證得，如我思惟佛所說義，諸佛無上正等菩提，極易信解、甚易證得。所以者何？若能信解無法能證、無法所證、無有證處、無有證時、亦無由此而有所證，則能信解諸佛無上正等菩提。若有證知無法能證、無法所證、無有證處、無有證時、亦無由此而有所證，則能證得所求無上正等菩提。何以故？以一切法皆畢竟空，畢竟空中都無有法可名能證、可名所證、可名證處、可名證時、可名由此而有所證。所以者何？以一切法性相皆空，若增若減都無所有皆不可得。由此因緣諸菩薩摩訶薩常所修行布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，都無所有皆不可得，如是乃至一切智、道相智、一切相智，都無所有皆不可得。諸菩薩摩訶薩所觀諸法，若有色若無色、若有見若無見、若有對若無對、若有漏若無漏、若有為若無為，都無所有皆不可得。由此因緣我思惟佛所說義趣，諸佛無上正等菩提，極易信解、甚易證得，諸菩薩摩訶薩不應於中謂難信解及難證得。所以者何？色色自性空，受、想、行、識受、想、行、識自性空，如是乃至一切智一切智自性空，道相智、一切相智道相智、一切相智自性空。若菩薩摩訶薩能於如是自性空義，深生信解無倒而證，便得無上正等菩提。」

時，舍利子語善現言：「由此因緣諸佛無上正等菩提，極難信解、甚難證得。所以者何？諸菩薩摩訶薩觀一切法，都無自性皆如虛空。譬如虛空不作是念：『我當信解疾證無上正等菩提。』諸菩薩摩訶薩亦應如是不作是念：『我當信解疾證無上正等菩提。』何以故？諸法皆空與虛空等，諸菩薩摩訶薩要能信解諸法皆空與虛空等，無倒而證乃得無上正等菩提。若菩薩摩訶薩信解諸法與虛空等，便於無上正等菩提，易生信解、易證得者，則不應有殑伽沙等菩薩摩訶薩，擐大功德鎧發趣無上正等菩提，於其中間而有退屈。故知無上正等菩提，極難信解、甚難證得。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，舍利子語善現言：「由此因緣諸佛無上正等菩提，極難信解、甚難證得。所以者何？諸菩薩摩訶薩觀一切法，都無自性皆如虛空。譬如虛空不作是念：『我當信解疾證無上正等菩提。』諸菩薩摩訶薩亦應如是不作是念：『我當信解疾證無上正等菩提。』何以故？諸法皆空與虛空等，諸菩薩摩訶薩要能信解諸法皆空與虛空等，無倒而證乃得無上正等菩提。若菩薩摩訶薩信解諸法與虛空等，便於無上正等菩提，易生信解、易證得者，則不應有殑伽沙等菩薩摩訶薩，擐大功德鎧發趣無上正等菩提，於其中間而有退屈。故知無上正等菩提，極難信解、甚難證得。」

時，具壽善現謂舍利子言：「舍利子！於意云何？色於佛無上正等菩提有退屈不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，具壽善現謂舍利子言：「舍利子！於意云何？色於佛無上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善現！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「不也！善現！」

「舍利子！於意云何？受、想、行、識於佛無上正等菩提有退屈不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！於意云何？受、想、行、識於佛無上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善現！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「不也！善現！」

「舍利子！於意云何？乃至一切智於佛無上正等菩提有退屈不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！於意云何？乃至一切智於佛無上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善現！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「不也！善現！」

「舍利子！於意云何？道相智、一切相智、於佛無上正等菩提有退屈不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！於意云何？道相智、一切相智、於佛無上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善現！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「不也！善現！」

「舍利子！於意云何？色真如於佛無上正等菩提有退屈不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！於意云何？色真如於佛無上正等菩提有退屈不？」

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「舍利子！於意云何？受、想、行、識真如於佛無上正等菩提有退屈不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！於意云何？受、想、行、識真如於佛無上正等菩提有退屈不？」

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「舍利子！於意云何？乃至一切智真如於佛無上正等菩提有退屈不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！於意云何？乃至一切智真如於佛無上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善現！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「不也！善現！」

「舍利子！於意云何？道相智、一切相智真如於佛無上正等菩提有退屈不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！於意云何？道相智、一切相智真如於佛無上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善現！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「不也！善現！」

「舍利子！於意云何？離色有法於佛無上正等菩提有退屈不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！於意云何？離色有法於佛無上正等菩提有退屈不？」

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「舍利子！於意云何？離受、想、行、識有法於佛無上正等菩提有退屈不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！於意云何？離受、想、行、識有法於佛無上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善現！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「不也！善現！」

「舍利子！於意云何？乃至離一切智有法於佛無上正等菩提有退屈不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！於意云何？乃至離一切智有法於佛無上正等菩提有退屈不？」

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「舍利子！於意云何？離道相智、一切相智有法於佛無上正等菩提有退屈不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！於意云何？離道相智、一切相智有法於佛無上正等菩提有退屈不？」

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「舍利子！於意云何？離色真如有法於佛無上正等菩提有退屈不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！於意云何？離色真如有法於佛無上正等菩提有退屈不？」

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「舍利子！於意云何？離受、想、行、識真如有法於佛無上正等菩提有退屈不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！於意云何？離受、想、行、識真如有法於佛無上正等菩提有退屈不？」

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「舍利子！於意云何？乃至離一切智真如有法於佛無上正等菩提有退屈不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！於意云何？乃至離一切智真如有法於佛無上正等菩提有退屈不？」

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「舍利子！於意云何？離道相智、一切相智真如有法於佛無上正等菩提有退屈不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！於意云何？離道相智、一切相智真如有法於佛無上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善現！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「不也！善現！」

「舍利子！於意云何？諸法真如於佛無上正等菩提有退屈不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！於意云何？諸法真如於佛無上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善現！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「不也！善現！」

「舍利子！於意云何？諸法法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界於佛無上正等菩提有退屈不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！於意云何？諸法法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界於佛無上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善現！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「不也！善現！」

「舍利子！於意云何？離諸法真如有法於佛無上正等菩提有退屈不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！於意云何？離諸法真如有法於佛無上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善現！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「不也！善現！」

「舍利子！於意云何？離諸法法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界有法於佛無上正等菩提有退屈不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！於意云何？離諸法法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界有法於佛無上正等菩提有退屈不？」

舍利子言：「不也！善現！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「不也！善現！」

爾時，具壽善現白舍利子言：「若一切法都無所有皆不可得，說何等法可於無上正等菩提而有退屈？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，具壽善現白舍利子言：「若一切法都無所有皆不可得，說何等法可於無上正等菩提而有退屈？」

時，舍利子語善現言：「如仁者所說，無生法忍中都無有法，亦無菩薩可於無上正等菩提說有退屈，若爾，何故佛說三種住菩薩乘補特伽羅但應說一？又如仁說，應無三乘菩薩差別，唯應有一正等覺乘。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，舍利子語善現言：「如仁者所說，無生法忍中都無有法，亦無菩薩可於無上正等菩提說有退屈，若爾，何故佛說三種住菩薩乘補特伽羅但應說一？又如仁說，應無三乘菩薩差別，唯應有一正等覺乘。」

時，滿慈子白舍利子言：「應問尊者善現：為許有一菩薩乘不？然後可難：應無三乘建立差別，唯應有一正等覺乘。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，滿慈子白舍利子言：「應問尊者善現：為許有一菩薩乘不？然後可難：應無三乘建立差別，唯應有一正等覺乘。」

時，舍利子問善現言：「為許有一菩薩乘不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，舍利子問善現言：「為許有一菩薩乘不？」

時，具壽善現謂舍利子言：「舍利子！於意云何？一切法真如中，為有三種住菩薩乘補特伽羅差別相不？謂有退住聲聞乘者，或有退住獨覺乘者，或有證得無上乘者？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，具壽善現謂舍利子言：「舍利子！於意云何？一切法真如中，為有三種住菩薩乘補特伽羅差別相不？謂有退住聲聞乘者，或有退住獨覺乘者，或有證得無上乘者？」

舍利子言：「不也！善現！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「不也！善現！」

「舍利子！於意云何？一切法真如中為有三乘菩薩異不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！於意云何？一切法真如中為有三乘菩薩異不？」

舍利子言：「不也！善現！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「不也！善現！」

「舍利子！於意云何？一切法真如中為實有一定無退屈菩薩乘不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！於意云何？一切法真如中為實有一定無退屈菩薩乘不？」

舍利子言：「不也！善現！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「不也！善現！」

「舍利子！於意云何？一切法真如中為實有一正等覺乘諸菩薩不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！於意云何？一切法真如中為實有一正等覺乘諸菩薩不？」

舍利子言：「不也！善現！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「不也！善現！」

「舍利子！於意云何？諸法真如有一有二有三相不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！於意云何？諸法真如有一有二有三相不？」

舍利子言：「不也！善現！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「不也！善現！」

「舍利子！於意云何？一切法真如中為有一法或一菩薩而可得不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！於意云何？一切法真如中為有一法或一菩薩而可得不？」

舍利子言：「不也！善現！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「不也！善現！」

時，具壽善現謂舍利子言：「若一切法都無所有皆不可得，云何舍利子可作是念言：如是菩薩於佛無上正等菩提定有退屈，如是菩薩於佛無上正等菩提定無退屈，如是菩薩於佛無上正等菩提說不決定，如是菩薩是聲聞乘，如是菩薩是獨覺乘，如是菩薩是正等覺乘，如是為三，如是為一？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，具壽善現謂舍利子言：「若一切法都無所有皆不可得，云何舍利子可作是念言：如是菩薩於佛無上正等菩提定有退屈，如是菩薩於佛無上正等菩提定無退屈，如是菩薩於佛無上正等菩提說不決定，如是菩薩是聲聞乘，如是菩薩是獨覺乘，如是菩薩是正等覺乘，如是為三，如是為一？

「舍利子！若菩薩摩訶薩於一切法都無所得，於一切法真如亦能善信解都無所得，於諸菩薩亦無所得，於佛無上正等菩提亦無所得，當知是為真菩薩摩訶薩。舍利子！若菩薩摩訶薩聞說如是諸法真如不可得相，其心不驚、不恐、不怖、不疑、不悔、不退、不沒，是菩薩摩訶薩速證無上正等菩提，於其中間定無退屈。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！若菩薩摩訶薩於一切法都無所得，於一切法真如亦能善信解都無所得，於諸菩薩亦無所得，於佛無上正等菩提亦無所得，當知是為真菩薩摩訶薩。舍利子！若菩薩摩訶薩聞說如是諸法真如不可得相，其心不驚、不恐、不怖、不疑、不悔、不退、不沒，是菩薩摩訶薩速證無上正等菩提，於其中間定無退屈。」