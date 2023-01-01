大般若波羅蜜多經卷第四百四十四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大般若波羅蜜多經卷第四百四十四

三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三藏法師玄奘奉 詔譯

第二分成辦品第四十八 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二分成辦品第四十八

爾時，具壽善現白佛言：「世尊！甚深般若波羅蜜多，為大事故出現世間，為不可思議事故出現世間，為不可稱量事故出現世間，為無數量事故出現世間，為無等等事故出現世間。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，具壽善現白佛言：「世尊！甚深般若波羅蜜多，為大事故出現世間，為不可思議事故出現世間，為不可稱量事故出現世間，為無數量事故出現世間，為無等等事故出現世間。」

佛告善現：「如是！如是！如汝所說。甚深般若波羅蜜多，為大事故出現世間，乃至為無等等事故出現世間。何以故？善現！甚深般若波羅蜜多，能成辦布施波羅蜜多，亦能成辦淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多；能成辦內空，亦能成辦外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散無散空、本性空、自共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；能成辦真如，亦能成辦法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界；能成辦苦聖諦，亦能成辦集、滅、道聖諦；能成辦四靜慮，亦能成辦四無量、四無色定；能成辦八解脫，亦能成辦八勝處、九次第定、十遍處；能成辦四念住，亦能成辦四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；能成辦空解脫門，亦能成辦無相、無願解脫門；能成辦三乘十地，亦能成辦菩薩十地；能成辦五眼，亦能成辦六神通；能成辦如來十力，亦能成辦四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法；能成辦三十二大士相，亦能成辦八十隨好；能成辦無忘失法，亦能成辦恒住捨性；能成辦一切陀羅尼門，亦能成辦一切三摩地門；能成辦預流果，亦能成辦一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提。能成辦一切菩薩摩訶薩行，亦能成辦諸佛無上正等菩提；能成辦一切智，亦能成辦道相智、一切相智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「如是！如是！如汝所說。甚深般若波羅蜜多，為大事故出現世間，乃至為無等等事故出現世間。何以故？善現！甚深般若波羅蜜多，能成辦布施波羅蜜多，亦能成辦淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多；能成辦內空，亦能成辦外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散無散空、本性空、自共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；能成辦真如，亦能成辦法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界；能成辦苦聖諦，亦能成辦集、滅、道聖諦；能成辦四靜慮，亦能成辦四無量、四無色定；能成辦八解脫，亦能成辦八勝處、九次第定、十遍處；能成辦四念住，亦能成辦四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；能成辦空解脫門，亦能成辦無相、無願解脫門；能成辦三乘十地，亦能成辦菩薩十地；能成辦五眼，亦能成辦六神通；能成辦如來十力，亦能成辦四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法；能成辦三十二大士相，亦能成辦八十隨好；能成辦無忘失法，亦能成辦恒住捨性；能成辦一切陀羅尼門，亦能成辦一切三摩地門；能成辦預流果，亦能成辦一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提。能成辦一切菩薩摩訶薩行，亦能成辦諸佛無上正等菩提；能成辦一切智，亦能成辦道相智、一切相智。

「善現！如剎帝利灌頂大王，威德自在降伏一切，以諸國事付囑大臣，端拱無為，安隱快樂。如來亦爾，為大法王，威德自在降伏一切，以聲聞法、若獨覺法、若菩薩法、若諸佛法，皆悉付囑甚深般若波羅蜜多，由此般若波羅蜜多，皆能成辦一切事業。是故，善現！甚深般若波羅蜜多，為大事故出現世間，乃至為無等等事故出現世間。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！如剎帝利灌頂大王，威德自在降伏一切，以諸國事付囑大臣，端拱無為，安隱快樂。如來亦爾，為大法王，威德自在降伏一切，以聲聞法、若獨覺法、若菩薩法、若諸佛法，皆悉付囑甚深般若波羅蜜多，由此般若波羅蜜多，皆能成辦一切事業。是故，善現！甚深般若波羅蜜多，為大事故出現世間，乃至為無等等事故出現世間。

「復次，善現！甚深般若波羅蜜多，於色無取無執故，出現世間能成辦事；於受、想、行、識無取無執故，出現世間能成辦事。於眼處無取無執故，出現世間能成辦事；於耳、鼻、舌、身、意處無取無執故，出現世間能成辦事。於色處無取無執故，出現世間能成辦事；於聲、香、味、觸、法處無取無執故，出現世間能成辦事。於眼界無取無執故，出現世間能成辦事；於耳、鼻、舌、身、意界無取無執故，出現世間能成辦事。於色界無取無執故，出現世間能成辦事；於聲、香、味、觸、法界無取無執故，出現世間能成辦事。於眼識界無取無執故，出現世間能成辦事；於耳、鼻、舌、身、意識界無取無執故，出現世間能成辦事。於眼觸無取無執故，出現世間能成辦事；於耳、鼻、舌、身、意觸無取無執故，出現世間能成辦事。於眼觸為緣所生諸受無取無執故，出現世間能成辦事；於耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受無取無執故，出現世間能成辦事。於地界無取無執故，出現世間能成辦事；於水、火、風、空、識界無取無執故，出現世間能成辦事。於無明無取無執故，出現世間能成辦事；於行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死無取無執故，出現世間能成辦事。於布施波羅蜜多無取無執故，出現世間能成辦事；乃至於般若波羅蜜多無取無執故，出現世間能成辦事。於內空無取無執故，出現世間能成辦事；乃至於無性自性空無取無執故，出現世間能成辦事。於真如無取無執故，出現世間能成辦事；乃至於不思議界無取無執故，出現世間能成辦事。於苦聖諦無取無執故，出現世間能成辦事；於集、滅、道聖諦無取無執故，出現世間能成辦事。於四靜慮無取無執故，出現世間能成辦事；於四無量、四無色定無取無執故，出現世間能成辦事。於八解脫無取無執故，出現世間能成辦事；於八勝處、九次第定、十遍處無取無執故，出現世間能成辦事。於四念住無取無執故，出現世間能成辦事；乃至於八聖道支無取無執故，出現世間能成辦事。於空解脫門無取無執故，出現世間能成辦事；於無相、無願解脫門無取無執故，出現世間能成辦事。於三乘十地無取無執故，出現世間能成辦事；於菩薩十地無取無執故，出現世間能成辦事。於五眼無取無執故，出現世間能成辦事；於六神通無取無執故，出現世間能成辦事。於如來十力無取無執故，出現世間能成辦事；乃至於十八佛不共法無取無執故，出現世間能成辦事。於三十二大士相無取無執故，出現世間能成辦事；於八十隨好無取無執故，出現世間能成辦事。於無忘失法無取無執故，出現 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！甚深般若波羅蜜多，於色無取無執故，出現世間能成辦事；於受、想、行、識無取無執故，出現世間能成辦事。於眼處無取無執故，出現世間能成辦事；於耳、鼻、舌、身、意處無取無執故，出現世間能成辦事。於色處無取無執故，出現世間能成辦事；於聲、香、味、觸、法處無取無執故，出現世間能成辦事。於眼界無取無執故，出現世間能成辦事；於耳、鼻、舌、身、意界無取無執故，出現世間能成辦事。於色界無取無執故，出現世間能成辦事；於聲、香、味、觸、法界無取無執故，出現世間能成辦事。於眼識界無取無執故，出現世間能成辦事；於耳、鼻、舌、身、意識界無取無執故，出現世間能成辦事。於眼觸無取無執故，出現世間能成辦事；於耳、鼻、舌、身、意觸無取無執故，出現世間能成辦事。於眼觸為緣所生諸受無取無執故，出現世間能成辦事；於耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受無取無執故，出現世間能成辦事。於地界無取無執故，出現世間能成辦事；於水、火、風、空、識界無取無執故，出現世間能成辦事。於無明無取無執故，出現世間能成辦事；於行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死無取無執故，出現世間能成辦事。於布施波羅蜜多無取無執故，出現世間能成辦事；乃至於般若波羅蜜多無取無執故，出現世間能成辦事。於內空無取無執故，出現世間能成辦事；乃至於無性自性空無取無執故，出現世間能成辦事。於真如無取無執故，出現世間能成辦事；乃至於不思議界無取無執故，出現世間能成辦事。於苦聖諦無取無執故，出現世間能成辦事；於集、滅、道聖諦無取無執故，出現世間能成辦事。於四靜慮無取無執故，出現世間能成辦事；於四無量、四無色定無取無執故，出現世間能成辦事。於八解脫無取無執故，出現世間能成辦事；於八勝處、九次第定、十遍處無取無執故，出現世間能成辦事。於四念住無取無執故，出現世間能成辦事；乃至於八聖道支無取無執故，出現世間能成辦事。於空解脫門無取無執故，出現世間能成辦事；於無相、無願解脫門無取無執故，出現世間能成辦事。於三乘十地無取無執故，出現世間能成辦事；於菩薩十地無取無執故，出現世間能成辦事。於五眼無取無執故，出現世間能成辦事；於六神通無取無執故，出現世間能成辦事。於如來十力無取無執故，出現世間能成辦事；乃至於十八佛不共法無取無執故，出現世間能成辦事。於三十二大士相無取無執故，出現世間能成辦事；於八十隨好無取無執故，出現世間能成辦事。於無忘失法無取無執故，出現

世間能成辦事；於恒住捨性無取無執故，出現世間能成辦事。於一切陀羅尼門無取無執故，出現世間能成辦事；於一切三摩地門無取無執故，出現世間能成辦事。於預流果無取無執故，出現世間能成辦事；乃至於獨覺菩提無取無執故，出現世間能成辦事。於一切菩薩摩訶薩行無取無執故，出現世間能成辦事；於諸佛無上正等菩提無取無執故，出現世間能成辦事。於一切智無取無執故，出現世間能成辦事；於道相智、一切相智無取無執故，出現世間能成辦事。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世間能成辦事；於恒住捨性無取無執故，出現世間能成辦事。於一切陀羅尼門無取無執故，出現世間能成辦事；於一切三摩地門無取無執故，出現世間能成辦事。於預流果無取無執故，出現世間能成辦事；乃至於獨覺菩提無取無執故，出現世間能成辦事。於一切菩薩摩訶薩行無取無執故，出現世間能成辦事；於諸佛無上正等菩提無取無執故，出現世間能成辦事。於一切智無取無執故，出現世間能成辦事；於道相智、一切相智無取無執故，出現世間能成辦事。」

爾時，具壽善現白佛言：「世尊！云何如是甚深般若波羅蜜多，於色無取無執，於受、想、行、識亦無取無執，乃至於一切智無取無執，於道相智、一切相智亦無取無執故，出現世間能成辦事？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，具壽善現白佛言：「世尊！云何如是甚深般若波羅蜜多，於色無取無執，於受、想、行、識亦無取無執，乃至於一切智無取無執，於道相智、一切相智亦無取無執故，出現世間能成辦事？」

佛告善現：「於意云何？汝頗見色可取可執不？頗見受、想、行、識可取可執不？乃至頗見一切智可取可執不？頗見道相智、一切相智可取可執不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「於意云何？汝頗見色可取可執不？頗見受、想、行、識可取可執不？乃至頗見一切智可取可執不？頗見道相智、一切相智可取可執不？」

善現對曰：「不也！世尊！不也！善逝！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現對曰：「不也！世尊！不也！善逝！」

佛言：「善現！善哉！善哉！如是！如是！如汝所說。善現！我亦不見色可取可執，不見受、想、行、識可取可執，乃至不見一切智可取可執，不見道相智、一切相智可取可執，由不見故不取，由不取故不執。由此因緣，甚深般若波羅蜜多，於色無取無執，於受、想、行、識無取無執，如是乃至於一切智無取無執，於道相智、一切相智亦無取無執。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！善哉！善哉！如是！如是！如汝所說。善現！我亦不見色可取可執，不見受、想、行、識可取可執，乃至不見一切智可取可執，不見道相智、一切相智可取可執，由不見故不取，由不取故不執。由此因緣，甚深般若波羅蜜多，於色無取無執，於受、想、行、識無取無執，如是乃至於一切智無取無執，於道相智、一切相智亦無取無執。

「善現！我亦不見一切如來、應、正等覺所有正等覺法、如來法、自然覺法、一切智法可取可執，由不見故不取，由不取故不執。甚深般若波羅蜜多亦復如是，都不見有一切如來、應、正等覺所有正等覺法、如來法、自然覺法、一切智法可取可執，由此因緣無取無執。是故，善現！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不應於色若取若執，不應於受、想、行、識若取若執，如是乃至不應於一切智若取若執，不應於道相智、一切相智若取若執，亦不應於一切如來、應、正等覺所有正等覺法、如來法、自然覺法、一切智法若取若執。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！我亦不見一切如來、應、正等覺所有正等覺法、如來法、自然覺法、一切智法可取可執，由不見故不取，由不取故不執。甚深般若波羅蜜多亦復如是，都不見有一切如來、應、正等覺所有正等覺法、如來法、自然覺法、一切智法可取可執，由此因緣無取無執。是故，善現！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不應於色若取若執，不應於受、想、行、識若取若執，如是乃至不應於一切智若取若執，不應於道相智、一切相智若取若執，亦不應於一切如來、應、正等覺所有正等覺法、如來法、自然覺法、一切智法若取若執。」

爾時，欲色界諸天眾俱白佛言：「世尊！如是般若波羅蜜多最為甚深，難見難覺，不可尋思超尋思境，寂靜微妙審諦沈密，極聰慧者乃能了知。若諸有情能深信解如是般若波羅蜜多，當知彼曾供養過去無量諸佛，於諸佛所發弘誓願多種善根，事多善友，已為無量善友攝受，乃能信解如是般若波羅蜜多。若有得聞如是般若波羅蜜多深生信解，當知彼類即是菩薩，定得無上正等菩提。世尊！假使三千大千世界諸有情類，一切皆成隨信行、隨法行、第八、預流、一來、不還、阿羅漢、獨覺，彼所成就若智若斷，不如有人一日於此甚深般若波羅蜜多忍樂思惟，稱量觀察。是人於此甚深般若波羅蜜多所成就忍，勝彼智斷無量無邊。何以故？諸隨信行若智若斷，乃至獨覺若智若斷，皆是已得無生法忍諸菩薩摩訶薩忍少分故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，欲色界諸天眾俱白佛言：「世尊！如是般若波羅蜜多最為甚深，難見難覺，不可尋思超尋思境，寂靜微妙審諦沈密，極聰慧者乃能了知。若諸有情能深信解如是般若波羅蜜多，當知彼曾供養過去無量諸佛，於諸佛所發弘誓願多種善根，事多善友，已為無量善友攝受，乃能信解如是般若波羅蜜多。若有得聞如是般若波羅蜜多深生信解，當知彼類即是菩薩，定得無上正等菩提。世尊！假使三千大千世界諸有情類，一切皆成隨信行、隨法行、第八、預流、一來、不還、阿羅漢、獨覺，彼所成就若智若斷，不如有人一日於此甚深般若波羅蜜多忍樂思惟，稱量觀察。是人於此甚深般若波羅蜜多所成就忍，勝彼智斷無量無邊。何以故？諸隨信行若智若斷，乃至獨覺若智若斷，皆是已得無生法忍諸菩薩摩訶薩忍少分故。」

爾時，佛告諸天眾言：「善哉！善哉！如汝所說。諸隨信行、若隨法行、第八、預流、一來、不還、阿羅漢、獨覺所有智斷，皆是已得無生法忍諸菩薩摩訶薩忍之少分。天眾當知！若善男子、善女人等，暫聽如是甚深般若波羅蜜多，聞已信解、書寫、受持、讀誦、修習、思惟、演說，是善男子、善女人等速出生死證得涅槃，成就如來正等覺智，勝求二乘諸善男子、善女人等遠離般若波羅蜜多，學餘經典若經一劫若一劫餘。所以者何？於此般若波羅蜜多甚深經中，廣說一切微妙勝法，諸隨信行、若隨法行、第八、預流、一來、不還、阿羅漢、獨覺、菩薩摩訶薩皆應於此精勤修學，隨所願求皆速究竟所作事業，一切如來、應、正等覺皆依此學，已證、正證、當證無上正等菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告諸天眾言：「善哉！善哉！如汝所說。諸隨信行、若隨法行、第八、預流、一來、不還、阿羅漢、獨覺所有智斷，皆是已得無生法忍諸菩薩摩訶薩忍之少分。天眾當知！若善男子、善女人等，暫聽如是甚深般若波羅蜜多，聞已信解、書寫、受持、讀誦、修習、思惟、演說，是善男子、善女人等速出生死證得涅槃，成就如來正等覺智，勝求二乘諸善男子、善女人等遠離般若波羅蜜多，學餘經典若經一劫若一劫餘。所以者何？於此般若波羅蜜多甚深經中，廣說一切微妙勝法，諸隨信行、若隨法行、第八、預流、一來、不還、阿羅漢、獨覺、菩薩摩訶薩皆應於此精勤修學，隨所願求皆速究竟所作事業，一切如來、應、正等覺皆依此學，已證、正證、當證無上正等菩提。」

時，諸天眾俱發聲言：「如是般若波羅蜜多是大波羅蜜多，是不可思議波羅蜜多，是不可稱量波羅蜜多，是無數量波羅蜜多，是無等等波羅蜜多。世尊！諸隨信行、若隨法行、第八、預流、一來、不還、阿羅漢、獨覺皆於如是甚深般若波羅蜜多，精勤修學，速出生死，證無餘依般涅槃界。一切菩薩摩訶薩眾皆於如是甚深般若波羅蜜多，精勤修學，速證無上正等菩提，入無餘依般涅槃界。世尊！雖諸聲聞、獨覺、菩薩皆依如是甚深般若波羅蜜多，精勤修學，各得究竟所作事業，而是般若波羅蜜多無增無減。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，諸天眾俱發聲言：「如是般若波羅蜜多是大波羅蜜多，是不可思議波羅蜜多，是不可稱量波羅蜜多，是無數量波羅蜜多，是無等等波羅蜜多。世尊！諸隨信行、若隨法行、第八、預流、一來、不還、阿羅漢、獨覺皆於如是甚深般若波羅蜜多，精勤修學，速出生死，證無餘依般涅槃界。一切菩薩摩訶薩眾皆於如是甚深般若波羅蜜多，精勤修學，速證無上正等菩提，入無餘依般涅槃界。世尊！雖諸聲聞、獨覺、菩薩皆依如是甚深般若波羅蜜多，精勤修學，各得究竟所作事業，而是般若波羅蜜多無增無減。」

爾時，欲界、色界天眾說是語已歡喜踊躍，於此般若波羅蜜多深生信樂，頂禮佛足右遶三匝辭佛還宮，去會未遠俱時不現。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，欲界、色界天眾說是語已歡喜踊躍，於此般若波羅蜜多深生信樂，頂禮佛足右遶三匝辭佛還宮，去會未遠俱時不現。

爾時，具壽善現白佛言：「世尊！若菩薩摩訶薩聞說如是甚深般若波羅蜜多深生信解，書寫、受持、讀誦、修習、思惟、演說，供養恭敬、尊重讚歎，是菩薩摩訶薩從何處沒來生此間？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，具壽善現白佛言：「世尊！若菩薩摩訶薩聞說如是甚深般若波羅蜜多深生信解，書寫、受持、讀誦、修習、思惟、演說，供養恭敬、尊重讚歎，是菩薩摩訶薩從何處沒來生此間？」

佛告善現：「若菩薩摩訶薩聞說如是甚深般若波羅蜜多深生信解，書寫、受持、讀誦、修習、如理思惟、供養恭敬、尊重讚歎，常隨法師諮問義趣，若行、若立、若坐、若臥無時暫捨，如新生犢不離其母，乃至未得甚深般若波羅蜜多所有義趣，究竟通利，能為他說，終不捨離如是般若波羅蜜多甚深經典及說法師。善現當知！是菩薩摩訶薩從人中沒來生此間。何以故？善現！是菩薩摩訶薩先世已聞甚深般若波羅蜜多，聞已受持、讀誦、修習、如理思惟，復能書寫眾寶嚴飾，又以種種上妙花鬘、塗散等香、衣服、瓔珞、寶幢、幡蓋、伎樂、燈明，供養恭敬、尊重讚歎。由此善根離八無暇，從人趣沒還生人中，聞說如是甚深般若波羅蜜多，深生信解，書寫、受持、讀誦、修習、思惟、演說，供養恭敬、尊重讚歎。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「若菩薩摩訶薩聞說如是甚深般若波羅蜜多深生信解，書寫、受持、讀誦、修習、如理思惟、供養恭敬、尊重讚歎，常隨法師諮問義趣，若行、若立、若坐、若臥無時暫捨，如新生犢不離其母，乃至未得甚深般若波羅蜜多所有義趣，究竟通利，能為他說，終不捨離如是般若波羅蜜多甚深經典及說法師。善現當知！是菩薩摩訶薩從人中沒來生此間。何以故？善現！是菩薩摩訶薩先世已聞甚深般若波羅蜜多，聞已受持、讀誦、修習、如理思惟，復能書寫眾寶嚴飾，又以種種上妙花鬘、塗散等香、衣服、瓔珞、寶幢、幡蓋、伎樂、燈明，供養恭敬、尊重讚歎。由此善根離八無暇，從人趣沒還生人中，聞說如是甚深般若波羅蜜多，深生信解，書寫、受持、讀誦、修習、思惟、演說，供養恭敬、尊重讚歎。」

時，具壽善現復白佛言：「世尊！頗有菩薩摩訶薩成就如是殊勝功德，供養承事他方如來、應、正等覺，從彼處沒來生此間，聞說如是甚深般若波羅蜜多深生信解，書寫、受持、讀誦、修習、思惟、演說，供養恭敬、尊重讚歎，無懈倦不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，具壽善現復白佛言：「世尊！頗有菩薩摩訶薩成就如是殊勝功德，供養承事他方如來、應、正等覺，從彼處沒來生此間，聞說如是甚深般若波羅蜜多深生信解，書寫、受持、讀誦、修習、思惟、演說，供養恭敬、尊重讚歎，無懈倦不？」

佛告善現：「如是！如是！有菩薩摩訶薩成就如是殊勝功德，供養承事他方如來、應、正等覺，從彼處沒來生此間，聞說如是甚深般若波羅蜜多深生信解，書寫、受持、讀誦、修習、思惟、演說，供養恭敬、尊重讚歎，無懈倦心。所以者何？是菩薩摩訶薩先從他方無量佛所，聞說如是甚深般若波羅蜜多，深生信解，書寫、受持、讀誦、修習、思惟、演說，供養恭敬、尊重讚歎，無懈倦心，彼乘如是善根力故，從彼處沒來生此間。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「如是！如是！有菩薩摩訶薩成就如是殊勝功德，供養承事他方如來、應、正等覺，從彼處沒來生此間，聞說如是甚深般若波羅蜜多深生信解，書寫、受持、讀誦、修習、思惟、演說，供養恭敬、尊重讚歎，無懈倦心。所以者何？是菩薩摩訶薩先從他方無量佛所，聞說如是甚深般若波羅蜜多，深生信解，書寫、受持、讀誦、修習、思惟、演說，供養恭敬、尊重讚歎，無懈倦心，彼乘如是善根力故，從彼處沒來生此間。

「復次，善現！有菩薩摩訶薩從覩史多天眾同分沒來生人中，彼亦成就如是功德。所以者何？是菩薩摩訶薩先世已於覩史多天慈氏菩薩摩訶薩所，請問般若波羅蜜多甚深義趣，彼乘如是善根力故，從彼處沒來生人中，聞說如是甚深般若波羅蜜多深生信解，書寫、受持、讀誦、修習、思惟、演說，供養恭敬、尊重讚歎，無懈倦心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！有菩薩摩訶薩從覩史多天眾同分沒來生人中，彼亦成就如是功德。所以者何？是菩薩摩訶薩先世已於覩史多天慈氏菩薩摩訶薩所，請問般若波羅蜜多甚深義趣，彼乘如是善根力故，從彼處沒來生人中，聞說如是甚深般若波羅蜜多深生信解，書寫、受持、讀誦、修習、思惟、演說，供養恭敬、尊重讚歎，無懈倦心。

「復次，善現！有菩薩乘諸善男子、善女人等，雖於先世得聞般若波羅蜜多乃至布施波羅蜜多，而不請問甚深義趣，今生人中聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心迷悶、猶豫、怯弱，或生異解，難可開悟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！有菩薩乘諸善男子、善女人等，雖於先世得聞般若波羅蜜多乃至布施波羅蜜多，而不請問甚深義趣，今生人中聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心迷悶、猶豫、怯弱，或生異解，難可開悟。

「復次，善現！有菩薩乘諸善男子、善女人等，雖於先世得聞內空乃至無性自性空，而不請問甚深義趣；雖於先世得聞真如乃至不思議界，而不請問甚深義趣；雖於先世得聞苦、集、滅、道聖諦，而不請問甚深義趣。今生人中聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心迷悶、猶豫、怯弱，或生異解，難可開悟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！有菩薩乘諸善男子、善女人等，雖於先世得聞內空乃至無性自性空，而不請問甚深義趣；雖於先世得聞真如乃至不思議界，而不請問甚深義趣；雖於先世得聞苦、集、滅、道聖諦，而不請問甚深義趣。今生人中聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心迷悶、猶豫、怯弱，或生異解，難可開悟。

「復次，善現！有菩薩乘諸善男子、善女人等，雖於先世得聞四靜慮、四無量、四無色定，而不請問甚深義趣；雖於先世得聞八解脫、八勝處、九次第定、十遍處，而不請問甚深義趣；雖於先世得聞四念住乃至八聖道支，而不請問甚深義趣；雖於先世得聞空、無相、無願解脫門，而不請問甚深義趣；雖於先世得聞三乘、菩薩十地，而不請問甚深義趣。今生人中聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心迷悶、猶豫、怯弱，或生異解，難可開悟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！有菩薩乘諸善男子、善女人等，雖於先世得聞四靜慮、四無量、四無色定，而不請問甚深義趣；雖於先世得聞八解脫、八勝處、九次第定、十遍處，而不請問甚深義趣；雖於先世得聞四念住乃至八聖道支，而不請問甚深義趣；雖於先世得聞空、無相、無願解脫門，而不請問甚深義趣；雖於先世得聞三乘、菩薩十地，而不請問甚深義趣。今生人中聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心迷悶、猶豫、怯弱，或生異解，難可開悟。

「復次，善現！有菩薩乘諸善男子、善女人等，雖於先世得聞五眼、六神通，而不請問甚深義趣；雖於先世得聞佛十力乃至十八佛不共法，而不請問甚深義趣；雖於先世得聞三十二大士相、八十隨好，而不請問甚深義趣；雖於先世得聞無忘失法、恒住捨性，而不請問甚深義趣；雖於先世得聞陀羅尼門、三摩地門，而不請問甚深義趣；雖於先世得聞菩薩摩訶薩行、諸佛無上正等菩提，而不請問甚深義趣；雖於先世得聞一切智、道相智、一切相智，而不請問甚深義趣，今生人中聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心迷悶、猶豫、怯弱，或生異解，難可開悟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！有菩薩乘諸善男子、善女人等，雖於先世得聞五眼、六神通，而不請問甚深義趣；雖於先世得聞佛十力乃至十八佛不共法，而不請問甚深義趣；雖於先世得聞三十二大士相、八十隨好，而不請問甚深義趣；雖於先世得聞無忘失法、恒住捨性，而不請問甚深義趣；雖於先世得聞陀羅尼門、三摩地門，而不請問甚深義趣；雖於先世得聞菩薩摩訶薩行、諸佛無上正等菩提，而不請問甚深義趣；雖於先世得聞一切智、道相智、一切相智，而不請問甚深義趣，今生人中聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心迷悶、猶豫、怯弱，或生異解，難可開悟。

「復次，善現！有菩薩乘諸善男子、善女人等，雖於先世得聞般若波羅蜜多，亦曾請問甚深義趣，或經一日、二日、三日、四日、五日，而不如說精進修行。今生人中聞說如是甚深般若波羅蜜多，設經一日、二日、三日、四日、五日，其心堅固無能壞者，若離所聞甚深般若波羅蜜多，尋便退失心生猶豫。何以故？善現！是菩薩乘諸善男子、善女人等由於先世得聞般若波羅蜜多，雖亦請問甚深義趣，而不如說精進修行故，於今生若遇善友慇懃勸勵，便樂聽受甚深般若波羅蜜多，若無善友慇懃勸勵，便於此經不樂聽受。彼於般若波羅蜜多，或時樂聞、或時不樂、或時堅固、或時退失，其心輕動進退非恒，猶如輕毛隨風飄轉。當知如是住菩薩乘諸善男子、善女人等，發趣大乘經時未久，未多親近真善知識，未多供養諸佛世尊，未曾受持、讀誦、書寫、思惟、演說甚深般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！有菩薩乘諸善男子、善女人等，雖於先世得聞般若波羅蜜多，亦曾請問甚深義趣，或經一日、二日、三日、四日、五日，而不如說精進修行。今生人中聞說如是甚深般若波羅蜜多，設經一日、二日、三日、四日、五日，其心堅固無能壞者，若離所聞甚深般若波羅蜜多，尋便退失心生猶豫。何以故？善現！是菩薩乘諸善男子、善女人等由於先世得聞般若波羅蜜多，雖亦請問甚深義趣，而不如說精進修行故，於今生若遇善友慇懃勸勵，便樂聽受甚深般若波羅蜜多，若無善友慇懃勸勵，便於此經不樂聽受。彼於般若波羅蜜多，或時樂聞、或時不樂、或時堅固、或時退失，其心輕動進退非恒，猶如輕毛隨風飄轉。當知如是住菩薩乘諸善男子、善女人等，發趣大乘經時未久，未多親近真善知識，未多供養諸佛世尊，未曾受持、讀誦、書寫、思惟、演說甚深般若波羅蜜多。

「善現當知！是菩薩乘諸善男子、善女人等，未學般若波羅蜜多乃至布施波羅蜜多，未學內空乃至無性自性空，未學真如乃至不思議界，未學苦、集、滅、道聖諦，未學四靜慮、四無量、四無色定，未學八解脫、八勝處、九次第定、十遍處，未學四念住乃至八聖道支，未學空、無相、無願解脫門，未學三乘、菩薩十地，未學五眼、六神通，未學如來十力乃至十八佛不共法，未學三十二大士相、八十隨好，未學無忘失法、恒住捨性，未學一切陀羅尼門、三摩地門，未學一切菩薩摩訶薩行、諸佛無上正等菩提，未學一切智、道相智、一切相智。善現當知！是菩薩乘諸善男子、善女人等新趣大乘，於大乘法成就少分信敬愛樂，未能書寫、受持、讀誦、修習、思惟、為他演說甚深般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！是菩薩乘諸善男子、善女人等，未學般若波羅蜜多乃至布施波羅蜜多，未學內空乃至無性自性空，未學真如乃至不思議界，未學苦、集、滅、道聖諦，未學四靜慮、四無量、四無色定，未學八解脫、八勝處、九次第定、十遍處，未學四念住乃至八聖道支，未學空、無相、無願解脫門，未學三乘、菩薩十地，未學五眼、六神通，未學如來十力乃至十八佛不共法，未學三十二大士相、八十隨好，未學無忘失法、恒住捨性，未學一切陀羅尼門、三摩地門，未學一切菩薩摩訶薩行、諸佛無上正等菩提，未學一切智、道相智、一切相智。善現當知！是菩薩乘諸善男子、善女人等新趣大乘，於大乘法成就少分信敬愛樂，未能書寫、受持、讀誦、修習、思惟、為他演說甚深般若波羅蜜多。

「復次，善現！住菩薩乘諸善男子、善女人等，若不書寫、受持、讀誦、修習、思惟、為他演說甚深般若波羅蜜多，若不以般若波羅蜜多乃至布施波羅蜜多攝受有情，乃至若不以一切智、道相智、一切相智攝受有情，是菩薩乘諸善男子、善女人等，不為般若波羅蜜多乃至布施波羅蜜多之所守護，乃至不為一切智、道相智、一切相智之所守護。是菩薩乘諸善男子、善女人等，不能隨順修行般若波羅蜜多乃至布施波羅蜜多，乃至不能隨順修行一切智、道相智、一切相智，由此因緣墮聲聞地、或獨覺地。何以故？是菩薩乘諸善男子、善女人等於深般若波羅蜜多，不能書寫、受持、讀誦、修習、思惟、為他演說，亦不能以甚深般若波羅蜜多，廣說乃至一切相智攝受有情，不能隨順修行般若波羅蜜多，廣說乃至一切相智，不為般若波羅蜜多之所守護，乃至不為一切相智之所守護，由此因緣墮聲聞地、或獨覺地。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！住菩薩乘諸善男子、善女人等，若不書寫、受持、讀誦、修習、思惟、為他演說甚深般若波羅蜜多，若不以般若波羅蜜多乃至布施波羅蜜多攝受有情，乃至若不以一切智、道相智、一切相智攝受有情，是菩薩乘諸善男子、善女人等，不為般若波羅蜜多乃至布施波羅蜜多之所守護，乃至不為一切智、道相智、一切相智之所守護。是菩薩乘諸善男子、善女人等，不能隨順修行般若波羅蜜多乃至布施波羅蜜多，乃至不能隨順修行一切智、道相智、一切相智，由此因緣墮聲聞地、或獨覺地。何以故？是菩薩乘諸善男子、善女人等於深般若波羅蜜多，不能書寫、受持、讀誦、修習、思惟、為他演說，亦不能以甚深般若波羅蜜多，廣說乃至一切相智攝受有情，不能隨順修行般若波羅蜜多，廣說乃至一切相智，不為般若波羅蜜多之所守護，乃至不為一切相智之所守護，由此因緣墮聲聞地、或獨覺地。」

第二分船等喻品第四十九之一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二分船等喻品第四十九之一

佛告善現：「譬如泛海所乘船破，其中諸人若不取木、器物、浮囊、板片、死屍為依附者，定知溺死不至彼岸。若能取木、器物、浮囊、板片、死屍為所依附，當知是類終不沒死，得至安隱大海彼岸，無損無害受諸快樂。如是，善現！若菩薩乘諸善男子、善女人等，雖於大乘成就少分信敬愛樂，若不書寫、受持、讀誦、思惟、修習、為他演說甚深般若波羅蜜多為所依附，當知如是住菩薩乘諸善男子、善女人等，中道衰敗不證無上正等菩提，退入聲聞或獨覺地。若菩薩乘諸善男子、善女人等，有於大乘成就圓滿信敬愛樂，若能書寫、受持、讀誦、思惟、修習、為他演說甚深般若波羅蜜多為所依附，當知如是住菩薩乘諸善男子、善女人等，終不中道退入聲聞或獨覺地，定證無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「譬如泛海所乘船破，其中諸人若不取木、器物、浮囊、板片、死屍為依附者，定知溺死不至彼岸。若能取木、器物、浮囊、板片、死屍為所依附，當知是類終不沒死，得至安隱大海彼岸，無損無害受諸快樂。如是，善現！若菩薩乘諸善男子、善女人等，雖於大乘成就少分信敬愛樂，若不書寫、受持、讀誦、思惟、修習、為他演說甚深般若波羅蜜多為所依附，當知如是住菩薩乘諸善男子、善女人等，中道衰敗不證無上正等菩提，退入聲聞或獨覺地。若菩薩乘諸善男子、善女人等，有於大乘成就圓滿信敬愛樂，若能書寫、受持、讀誦、思惟、修習、為他演說甚深般若波羅蜜多為所依附，當知如是住菩薩乘諸善男子、善女人等，終不中道退入聲聞或獨覺地，定證無上正等菩提。

「復次，善現！如人欲度險惡曠野，若不攝受資糧器具，不能達到安樂國土，於其中道遭苦失命。如是，善現！若菩薩乘諸善男子、善女人等，設於無上正等菩提有信、有忍、有清淨心、有勝意樂、有欲勝解、有捨精進，若不攝受甚深般若波羅蜜多及餘功德，當知如是住菩薩乘諸善男子、善女人等，中道衰敗不證無上正等菩提，退入聲聞或獨覺地。善現當知！如人欲度險惡曠野，若能攝受資糧器具，必當達到安樂國土，終不中道遭苦捨命。如是，善現！若菩薩乘諸善男子、善女人等，已於無上正等菩提有信、有忍、有清淨心、有勝意樂、有欲勝解、有捨精進，復能攝受甚深般若波羅蜜多及餘功德，當知如是住菩薩乘諸善男子、善女人等，終不中道損耗退敗，超聲聞地及獨覺地，成熟有情、嚴淨佛土，疾證無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！如人欲度險惡曠野，若不攝受資糧器具，不能達到安樂國土，於其中道遭苦失命。如是，善現！若菩薩乘諸善男子、善女人等，設於無上正等菩提有信、有忍、有清淨心、有勝意樂、有欲勝解、有捨精進，若不攝受甚深般若波羅蜜多及餘功德，當知如是住菩薩乘諸善男子、善女人等，中道衰敗不證無上正等菩提，退入聲聞或獨覺地。善現當知！如人欲度險惡曠野，若能攝受資糧器具，必當達到安樂國土，終不中道遭苦捨命。如是，善現！若菩薩乘諸善男子、善女人等，已於無上正等菩提有信、有忍、有清淨心、有勝意樂、有欲勝解、有捨精進，復能攝受甚深般若波羅蜜多及餘功德，當知如是住菩薩乘諸善男子、善女人等，終不中道損耗退敗，超聲聞地及獨覺地，成熟有情、嚴淨佛土，疾證無上正等菩提。

「復次，善現！譬如男子及諸女人，執持坏瓶詣河取水，若池、若井、若泉、若渠，當知此瓶不久爛壞。何以故？是瓶未熟不堪盛水，終歸地故。如是，善現！有菩薩乘諸善男子、善女人等，設於無上正等菩提有信、有忍、有清淨心、有勝意樂、有欲勝解、有捨精進，若不攝受甚深般若波羅蜜多方便善巧，則便遠離般若、靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多，亦復遠離內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散無散空、本性空、自共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空，亦復遠離真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界，亦復遠離苦、集、滅、道聖諦，亦復遠離四靜慮、四無量、四無色定，亦復遠離八解脫、八勝處、九次第定、十遍處，亦復遠離四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，亦復遠離空、無相、無願解脫門，亦復遠離菩薩十地，亦復遠離五眼、六神通，亦復遠離如來十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法，亦復遠離無忘失法、恒住捨性，亦復遠離陀羅尼門、三摩地門，亦復遠離成熟有情、嚴淨佛土，亦復遠離一切智、道相智、一切相智。當知如是住菩薩乘諸善男子、善女人等，中道衰敗不證無上正等菩提，退入聲聞或獨覺地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！譬如男子及諸女人，執持坏瓶詣河取水，若池、若井、若泉、若渠，當知此瓶不久爛壞。何以故？是瓶未熟不堪盛水，終歸地故。如是，善現！有菩薩乘諸善男子、善女人等，設於無上正等菩提有信、有忍、有清淨心、有勝意樂、有欲勝解、有捨精進，若不攝受甚深般若波羅蜜多方便善巧，則便遠離般若、靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多，亦復遠離內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散無散空、本性空、自共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空，亦復遠離真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界，亦復遠離苦、集、滅、道聖諦，亦復遠離四靜慮、四無量、四無色定，亦復遠離八解脫、八勝處、九次第定、十遍處，亦復遠離四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，亦復遠離空、無相、無願解脫門，亦復遠離菩薩十地，亦復遠離五眼、六神通，亦復遠離如來十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法，亦復遠離無忘失法、恒住捨性，亦復遠離陀羅尼門、三摩地門，亦復遠離成熟有情、嚴淨佛土，亦復遠離一切智、道相智、一切相智。當知如是住菩薩乘諸善男子、善女人等，中道衰敗不證無上正等菩提，退入聲聞或獨覺地。

「善現當知！譬如男子或諸女人，持燒熟瓶詣河取水，若池、若井、若泉、若渠，當知此瓶終不爛壞。何以故？是瓶善熟堪任盛水，極堅牢故。如是，善現！有菩薩乘諸善男子、善女人等，若於無上正等菩提有信、有忍、有清淨心、有勝意樂、有欲勝解、有捨精進，復能攝受甚深般若波羅蜜多方便善巧，便不遠離般若、靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多，如是乃至不遠離一切智、道相智、一切相智，由是因緣常為諸佛及諸菩薩摩訶薩眾攝受護念。當知如是住菩薩乘諸善男子、善女人等，終不中道衰耗退敗，超聲聞地及獨覺地，成熟有情、嚴淨佛土，疾證無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！譬如男子或諸女人，持燒熟瓶詣河取水，若池、若井、若泉、若渠，當知此瓶終不爛壞。何以故？是瓶善熟堪任盛水，極堅牢故。如是，善現！有菩薩乘諸善男子、善女人等，若於無上正等菩提有信、有忍、有清淨心、有勝意樂、有欲勝解、有捨精進，復能攝受甚深般若波羅蜜多方便善巧，便不遠離般若、靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多，如是乃至不遠離一切智、道相智、一切相智，由是因緣常為諸佛及諸菩薩摩訶薩眾攝受護念。當知如是住菩薩乘諸善男子、善女人等，終不中道衰耗退敗，超聲聞地及獨覺地，成熟有情、嚴淨佛土，疾證無上正等菩提。

「復次，善現！譬如商人無巧便智，船在海岸未具裝治，即持財物安置其上，牽著水中速便進發。當知是船中道壞沒，人船財物各散異處，如是商人無巧便智，喪失身命及大財寶。如是，善現！有菩薩乘諸善男子、善女人等，設於無上正等菩提有信、有忍、有清淨心、有勝意樂、有欲勝解、有捨精進，若不攝受甚深般若波羅蜜多方便善巧，則便遠離般若、靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多，如是乃至遠離一切智、道相智、一切相智，當知如是住菩薩乘諸善男子、善女人等中道衰敗，喪失身命及大財寶，喪身命者謂墮聲聞或獨覺地，失財寶者謂失無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！譬如商人無巧便智，船在海岸未具裝治，即持財物安置其上，牽著水中速便進發。當知是船中道壞沒，人船財物各散異處，如是商人無巧便智，喪失身命及大財寶。如是，善現！有菩薩乘諸善男子、善女人等，設於無上正等菩提有信、有忍、有清淨心、有勝意樂、有欲勝解、有捨精進，若不攝受甚深般若波羅蜜多方便善巧，則便遠離般若、靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多，如是乃至遠離一切智、道相智、一切相智，當知如是住菩薩乘諸善男子、善女人等中道衰敗，喪失身命及大財寶，喪身命者謂墮聲聞或獨覺地，失財寶者謂失無上正等菩提。

「善現當知！譬如商人有巧便智，先在海岸裝治船已，方牽入水知無穿穴，後持財物置上而去，當知是船必不壞沒，人物安隱達所至處。如是，善現！有菩薩乘諸善男子、善女人等，若於無上正等菩提有信、有忍、有清淨心、有勝意樂、有欲勝解、有捨精進，復能攝受甚深般若波羅蜜多方便善巧，便不遠離般若、靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多，乃至不遠離一切智、道相智、一切相智，由是因緣常為諸佛及諸菩薩摩訶薩眾攝受護念。當知如是住菩薩乘諸善男子、善女人等，終不中道衰耗退敗，超聲聞地及獨覺地，成熟有情、嚴淨佛土，疾證無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！譬如商人有巧便智，先在海岸裝治船已，方牽入水知無穿穴，後持財物置上而去，當知是船必不壞沒，人物安隱達所至處。如是，善現！有菩薩乘諸善男子、善女人等，若於無上正等菩提有信、有忍、有清淨心、有勝意樂、有欲勝解、有捨精進，復能攝受甚深般若波羅蜜多方便善巧，便不遠離般若、靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多，乃至不遠離一切智、道相智、一切相智，由是因緣常為諸佛及諸菩薩摩訶薩眾攝受護念。當知如是住菩薩乘諸善男子、善女人等，終不中道衰耗退敗，超聲聞地及獨覺地，成熟有情、嚴淨佛土，疾證無上正等菩提。

「復次，善現！譬如有人年百二十，老耄衰朽復加眾病，所謂風病、熱病、淡病或三雜病，於意云何？是老病人頗從床座能自起不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！譬如有人年百二十，老耄衰朽復加眾病，所謂風病、熱病、淡病或三雜病，於意云何？是老病人頗從床座能自起不？」

善現對曰：「不也！世尊！不也！善逝！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現對曰：「不也！世尊！不也！善逝！」

佛告善現：「是人設有扶令起立，亦無力行一俱盧舍、二俱盧舍、三俱盧舍。所以者何？老病甚故。如是，善現！有菩薩乘諸善男子、善女人等，設於無上正等菩提有信、有忍、有清淨心、有勝意樂、有欲勝解、有捨精進，若不攝受甚深般若波羅蜜多方便善巧，則便遠離般若、靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多，如是乃至遠離一切智、道相智、一切相智。當知如是住菩薩乘諸善男子、善女人等中道衰敗，不證無上正等菩提，退入聲聞或獨覺地。何以故？以不攝受甚深般若波羅蜜多方便善巧，離諸功德，諸佛菩薩不護念故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「是人設有扶令起立，亦無力行一俱盧舍、二俱盧舍、三俱盧舍。所以者何？老病甚故。如是，善現！有菩薩乘諸善男子、善女人等，設於無上正等菩提有信、有忍、有清淨心、有勝意樂、有欲勝解、有捨精進，若不攝受甚深般若波羅蜜多方便善巧，則便遠離般若、靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多，如是乃至遠離一切智、道相智、一切相智。當知如是住菩薩乘諸善男子、善女人等中道衰敗，不證無上正等菩提，退入聲聞或獨覺地。何以故？以不攝受甚深般若波羅蜜多方便善巧，離諸功德，諸佛菩薩不護念故。

「善現當知！譬如有人年百二十，老耄衰朽，復加眾病，謂風、熱、淡或三雜病，是老病人欲從床座起往他處而自不能，有二健人各扶一腋，徐策令起而告之言：『莫有所難，隨意欲往，我等二人終不相棄，必達所趣安隱無損。』如是，善現！有菩薩乘諸善男子、善女人等，若於無上正等菩提有信、有忍、有清淨心、有勝意樂、有欲勝解、有捨精進，復能攝受甚深般若波羅蜜多方便善巧，便不遠離般若、靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多，如是乃至不遠離一切智、道相智、一切相智。當知如是住菩薩乘諸善男子、善女人等，終不中道衰耗退敗，超聲聞地及獨覺地，成熟有情、嚴淨佛土，疾證無上正等菩提。何以故？以能攝受甚深般若波羅蜜多方便善巧，具諸功德，諸佛菩薩共護念故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！譬如有人年百二十，老耄衰朽，復加眾病，謂風、熱、淡或三雜病，是老病人欲從床座起往他處而自不能，有二健人各扶一腋，徐策令起而告之言：『莫有所難，隨意欲往，我等二人終不相棄，必達所趣安隱無損。』如是，善現！有菩薩乘諸善男子、善女人等，若於無上正等菩提有信、有忍、有清淨心、有勝意樂、有欲勝解、有捨精進，復能攝受甚深般若波羅蜜多方便善巧，便不遠離般若、靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多，如是乃至不遠離一切智、道相智、一切相智。當知如是住菩薩乘諸善男子、善女人等，終不中道衰耗退敗，超聲聞地及獨覺地，成熟有情、嚴淨佛土，疾證無上正等菩提。何以故？以能攝受甚深般若波羅蜜多方便善巧，具諸功德，諸佛菩薩共護念故。」

爾時，具壽善現白佛言：「世尊！云何住菩薩乘諸善男子、善女人等，由不攝受甚深般若波羅蜜多方便善巧，離諸功德，退墮聲聞及獨覺地，不證無上正等菩提？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，具壽善現白佛言：「世尊！云何住菩薩乘諸善男子、善女人等，由不攝受甚深般若波羅蜜多方便善巧，離諸功德，退墮聲聞及獨覺地，不證無上正等菩提？」

佛告善現：「善哉！善哉！汝為利樂住菩薩乘諸善男子、善女人等問如是事，汝今諦聽，當為汝說。善現當知！有菩薩乘諸善男子、善女人等，從初發心執我、我所修行布施乃至般若波羅蜜多，此善男子、善女人等修布施時作如是念：『我能行施，我施此物，彼受我施。』修淨戒時作如是念：『我能持戒，我持此戒，我具是戒。』修安忍時作如是念：『我能修忍，我於彼忍，我具是忍。』修精進時作如是念：『我能精進，我為此精進，我具是精進。』修靜慮時作如是念：『我能修定，我為此修定，我具是定。』修般若時作如是念：『我能修慧，我為此修慧，我具是慧。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「善哉！善哉！汝為利樂住菩薩乘諸善男子、善女人等問如是事，汝今諦聽，當為汝說。善現當知！有菩薩乘諸善男子、善女人等，從初發心執我、我所修行布施乃至般若波羅蜜多，此善男子、善女人等修布施時作如是念：『我能行施，我施此物，彼受我施。』修淨戒時作如是念：『我能持戒，我持此戒，我具是戒。』修安忍時作如是念：『我能修忍，我於彼忍，我具是忍。』修精進時作如是念：『我能精進，我為此精進，我具是精進。』修靜慮時作如是念：『我能修定，我為此修定，我具是定。』修般若時作如是念：『我能修慧，我為此修慧，我具是慧。』

「復次，善現！此善男子、善女人等修布施時執有是布施，執由此布施，執布施為我所；修淨戒時執有是淨戒，執由此淨戒，執淨戒為我所；修安忍時執有是安忍，執由此安忍，執安忍為我所；修精進時執有是精進，執由此精進，執精進為我所；修靜慮時執有是靜慮，執由此靜慮，執靜慮為我所；修般若時執有是般若，執由此般若，執般若為我所。是善男子、善女人等，我、我所執恒隨逐故，所行布施乃至般若波羅蜜多，增長生死不能解脫生等眾苦。所以者何？布施波羅蜜多中無如是分別可起此執，乃至般若波羅蜜多中亦無如是分別可起此執。何以故？遠離此彼岸是布施波羅蜜多相，乃至是般若波羅蜜多相故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！此善男子、善女人等修布施時執有是布施，執由此布施，執布施為我所；修淨戒時執有是淨戒，執由此淨戒，執淨戒為我所；修安忍時執有是安忍，執由此安忍，執安忍為我所；修精進時執有是精進，執由此精進，執精進為我所；修靜慮時執有是靜慮，執由此靜慮，執靜慮為我所；修般若時執有是般若，執由此般若，執般若為我所。是善男子、善女人等，我、我所執恒隨逐故，所行布施乃至般若波羅蜜多，增長生死不能解脫生等眾苦。所以者何？布施波羅蜜多中無如是分別可起此執，乃至般若波羅蜜多中亦無如是分別可起此執。何以故？遠離此彼岸是布施波羅蜜多相，乃至是般若波羅蜜多相故。

「善現當知！此菩薩乘諸善男子、善女人等不知此岸彼岸相故，不能攝受布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，乃至不能攝受一切智、道相智、一切相智，由是因緣，此菩薩乘諸善男子、善女人等，墮聲聞地或獨覺地，不證無上正等菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！此菩薩乘諸善男子、善女人等不知此岸彼岸相故，不能攝受布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，乃至不能攝受一切智、道相智、一切相智，由是因緣，此菩薩乘諸善男子、善女人等，墮聲聞地或獨覺地，不證無上正等菩提。」