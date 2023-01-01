大般若波羅蜜多經卷第四百四十二三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大般若波羅蜜多經卷第四百四十二三藏法師玄奘奉 詔譯

第二分佛母品第四十六之二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二分佛母品第四十六之二

「復次，善現！甚深般若波羅蜜多，不示現色，不示現受、想、行、識；不示現眼處，不示現耳、鼻、舌、身、意處；不示現色處，不示現聲、香、味、觸、法處；不示現眼界，不示現耳、鼻、舌、身、意界；不示現色界，不示現聲、香、味、觸、法界；不示現眼識界，不示現耳、鼻、舌、身、意識界；不示現眼觸，不示現耳、鼻、舌、身、意觸；不示現眼觸為緣所生諸受，不示現耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受；不示現地界，不示現水、火、風、空、識界；不示現無明，不示現行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死；不示現布施波羅蜜多，不示現淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多；不示現內空，不示現外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散無散空、本性空、自共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；不示現真如，不示現法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界；不示現苦聖諦，不示現集、滅、道聖諦；不示現四靜慮，不示現四無量、四無色定；不示現八解脫，不示現八勝處、九次第定、十遍處；不示現四念住，不示現四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；不示現空解脫門，不示現無相、無願解脫門；不示現淨觀地，不示現種性地、第八地、具見地、薄地、離欲地、已辦地、獨覺地、菩薩地、如來地；不示現極喜地，不示現離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地；不示現五眼，不示現六神通；不示現如來十力，不示現四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法；不示現三十二大士相，不示現八十隨好；不示現無忘失法，不示現恒住捨性；不示現預流果，不示現一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提；不示現一切菩薩摩訶薩行，不示現諸佛無上正等菩提；不示現轉妙法輪，不示現度有情類；不示現嚴淨佛土，不示現成熟有情；不示現一切陀羅尼門，不示現一切三摩地門；不示現一切智，不示現道相智、一切相智。何以故？善現！如是般若波羅蜜多甚深義中，甚深般若波羅蜜多尚無所有不可得，況有色、受、想、行、識，乃至一切智、道相智、一切相智可得示現！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！甚深般若波羅蜜多，不示現色，不示現受、想、行、識；不示現眼處，不示現耳、鼻、舌、身、意處；不示現色處，不示現聲、香、味、觸、法處；不示現眼界，不示現耳、鼻、舌、身、意界；不示現色界，不示現聲、香、味、觸、法界；不示現眼識界，不示現耳、鼻、舌、身、意識界；不示現眼觸，不示現耳、鼻、舌、身、意觸；不示現眼觸為緣所生諸受，不示現耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受；不示現地界，不示現水、火、風、空、識界；不示現無明，不示現行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死；不示現布施波羅蜜多，不示現淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多；不示現內空，不示現外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散無散空、本性空、自共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；不示現真如，不示現法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界；不示現苦聖諦，不示現集、滅、道聖諦；不示現四靜慮，不示現四無量、四無色定；不示現八解脫，不示現八勝處、九次第定、十遍處；不示現四念住，不示現四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；不示現空解脫門，不示現無相、無願解脫門；不示現淨觀地，不示現種性地、第八地、具見地、薄地、離欲地、已辦地、獨覺地、菩薩地、如來地；不示現極喜地，不示現離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地；不示現五眼，不示現六神通；不示現如來十力，不示現四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法；不示現三十二大士相，不示現八十隨好；不示現無忘失法，不示現恒住捨性；不示現預流果，不示現一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提；不示現一切菩薩摩訶薩行，不示現諸佛無上正等菩提；不示現轉妙法輪，不示現度有情類；不示現嚴淨佛土，不示現成熟有情；不示現一切陀羅尼門，不示現一切三摩地門；不示現一切智，不示現道相智、一切相智。何以故？善現！如是般若波羅蜜多甚深義中，甚深般若波羅蜜多尚無所有不可得，況有色、受、想、行、識，乃至一切智、道相智、一切相智可得示現！

「復次，善現！一切有情三界五趣施設言說，若有色、若無色，若有想、若無想、若非有想非無想，若此世界、若餘十方無量無數無邊世界，是諸有情，若略心、若散心，或善、或不善、或無記，一切如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，皆如實知。善現！云何如來、應、正等覺於諸有情略心、散心，或善、或不善、或無記，依深般若波羅蜜多皆如實知？善現！一切如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，由法性故，能如實知諸有情類略心、散心，或善、或不善、或無記。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！一切有情三界五趣施設言說，若有色、若無色，若有想、若無想、若非有想非無想，若此世界、若餘十方無量無數無邊世界，是諸有情，若略心、若散心，或善、或不善、或無記，一切如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，皆如實知。善現！云何如來、應、正等覺於諸有情略心、散心，或善、或不善、或無記，依深般若波羅蜜多皆如實知？善現！一切如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，由法性故，能如實知諸有情類略心、散心，或善、或不善、或無記。」

時，具壽善現白佛言：「世尊！云何如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，由法性故，能如實知諸有情類略心、散心，或善、或不善、或無記？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，具壽善現白佛言：「世尊！云何如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，由法性故，能如實知諸有情類略心、散心，或善、或不善、或無記？」

佛言：「善現！一切如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，如實知法性中法性尚無所有不可得，況有有情略心、散心，善、不善、無記而可得！善現！如是如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，由法性故，能如實知諸有情類略心、散心，或善、或不善、或無記。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！一切如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，如實知法性中法性尚無所有不可得，況有有情略心、散心，善、不善、無記而可得！善現！如是如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，由法性故，能如實知諸有情類略心、散心，或善、或不善、或無記。

「復次，善現！一切如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，能如實知諸有情類若略心、若散心，或善、或不善、或無記。善現！云何如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，能如實知諸有情類略心、散心，或善、或不善、或無記？善現！一切如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，由盡故、離染故、滅故、斷故、寂靜故、遠離故，能如實知諸有情類略心、散心，或善、或不善、或無記。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！一切如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，能如實知諸有情類若略心、若散心，或善、或不善、或無記。善現！云何如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，能如實知諸有情類略心、散心，或善、或不善、或無記？善現！一切如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，由盡故、離染故、滅故、斷故、寂靜故、遠離故，能如實知諸有情類略心、散心，或善、或不善、或無記。」

時，具壽善現白佛言：「世尊！云何如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，由盡故、離染故、滅故、斷故、寂靜故、遠離故，能如實知諸有情類略心、散心，或善、或不善、或無記？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，具壽善現白佛言：「世尊！云何如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，由盡故、離染故、滅故、斷故、寂靜故、遠離故，能如實知諸有情類略心、散心，或善、或不善、或無記？」

佛言：「善現！一切如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，如實知盡、離染、滅、斷、寂靜、遠離中，盡等性尚無所有不可得，況有有情略心、散心，善、不善、無記可得！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！一切如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，如實知盡、離染、滅、斷、寂靜、遠離中，盡等性尚無所有不可得，況有有情略心、散心，善、不善、無記可得！

「善現！如是如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，由盡、離染、滅、斷、寂靜、遠離故，能如實知諸有情類略心、散心，或善、或不善、或無記。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！如是如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，由盡、離染、滅、斷、寂靜、遠離故，能如實知諸有情類略心、散心，或善、或不善、或無記。

「復次，善現！一切如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，能如實知諸有情類有貪心、離貪心，有瞋心、離瞋心，有癡心、離癡心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！一切如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，能如實知諸有情類有貪心、離貪心，有瞋心、離瞋心，有癡心、離癡心。」

時，具壽善現白佛言：「世尊！云何如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，能如實知諸有情類有貪心、離貪心，有瞋心、離瞋心，有癡心、離癡心？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，具壽善現白佛言：「世尊！云何如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，能如實知諸有情類有貪心、離貪心，有瞋心、離瞋心，有癡心、離癡心？」

佛言：「善現！一切如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，能如實知彼諸有情有貪心如實性，非有貪心、非離貪心。何以故？如實性中，心、心所法尚無所有不可得，況有有貪心、離貪心可得！亦如實知彼諸有情有瞋心如實性，非有瞋心，非離瞋心。何以故？如實性中，心、心所法尚無所有不可得，況有有瞋心、離瞋心可得！亦如實知彼諸有情有癡心如實性，非有癡心、非離癡心。何以故？如實性中，心、心所法尚無所有不可得，況有有癡心、離癡心可得！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！一切如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，能如實知彼諸有情有貪心如實性，非有貪心、非離貪心。何以故？如實性中，心、心所法尚無所有不可得，況有有貪心、離貪心可得！亦如實知彼諸有情有瞋心如實性，非有瞋心，非離瞋心。何以故？如實性中，心、心所法尚無所有不可得，況有有瞋心、離瞋心可得！亦如實知彼諸有情有癡心如實性，非有癡心、非離癡心。何以故？如實性中，心、心所法尚無所有不可得，況有有癡心、離癡心可得！

「善現！如是如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，能如實知彼諸有情有貪心、有瞋心、有癡心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！如是如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，能如實知彼諸有情有貪心、有瞋心、有癡心。

「善現！一切如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，能如實知彼諸有情離貪心如實性，非離貪心、非有貪心。何以故？如實性中，心、心所法尚無所有不可得，況有離貪心、有貪心可得！亦如實知彼諸有情離瞋心如實性，非離瞋心，非有瞋心。何以故？如實性中，心、心所法尚無所有不可得，況有離瞋心、有瞋心可得！亦如實知彼諸有情離癡心如實性，非離癡心、非有癡心。何以故？如實性中，心、心所法尚無所有不可得，況有離癡心、有癡心可得！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！一切如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，能如實知彼諸有情離貪心如實性，非離貪心、非有貪心。何以故？如實性中，心、心所法尚無所有不可得，況有離貪心、有貪心可得！亦如實知彼諸有情離瞋心如實性，非離瞋心，非有瞋心。何以故？如實性中，心、心所法尚無所有不可得，況有離瞋心、有瞋心可得！亦如實知彼諸有情離癡心如實性，非離癡心、非有癡心。何以故？如實性中，心、心所法尚無所有不可得，況有離癡心、有癡心可得！

「善現！如是如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，能如實知彼諸有情離貪心、離瞋心、離癡心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！如是如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，能如實知彼諸有情離貪心、離瞋心、離癡心。

「復次，善現！一切如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，能如實知彼諸有情有貪、瞋、癡心，非有貪、瞋、癡心，非離貪、瞋、癡心。何以故？如是二心不和合故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！一切如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，能如實知彼諸有情有貪、瞋、癡心，非有貪、瞋、癡心，非離貪、瞋、癡心。何以故？如是二心不和合故。

「善現！一切如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，能如實知彼諸有情離貪、瞋、癡心，非離貪、瞋、癡心，非有貪、瞋、癡心。何以故？如是二心不和合故。善現！如是如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，能如實知彼諸有情有貪心、離貪心，有瞋心、離瞋心，有癡心、離癡心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！一切如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，能如實知彼諸有情離貪、瞋、癡心，非離貪、瞋、癡心，非有貪、瞋、癡心。何以故？如是二心不和合故。善現！如是如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，能如實知彼諸有情有貪心、離貪心，有瞋心、離瞋心，有癡心、離癡心。

「復次，善現！一切如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，能如實知諸有情類所有廣心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！一切如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，能如實知諸有情類所有廣心。」

時，具壽善現白佛言：「世尊！云何如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，能如實知彼諸有情所有廣心？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，具壽善現白佛言：「世尊！云何如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，能如實知彼諸有情所有廣心？」

佛言：「善現！一切如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，能如實知彼諸有情所有廣心，無廣無狹、無增無減、無去無來。所以者何？心之自性畢竟離故，非廣非狹、非增非減、非去非來。何以故？心之自性都無所有竟不可得，何廣、何狹？何增、何減？何去、何來？善現！如是如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，能如實知彼諸有情所有廣心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！一切如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，能如實知彼諸有情所有廣心，無廣無狹、無增無減、無去無來。所以者何？心之自性畢竟離故，非廣非狹、非增非減、非去非來。何以故？心之自性都無所有竟不可得，何廣、何狹？何增、何減？何去、何來？善現！如是如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，能如實知彼諸有情所有廣心。」

「復次，善現！一切如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，能如實知諸有情類所有大心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！一切如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，能如實知諸有情類所有大心。」

時，具壽善現白佛言：「世尊！云何如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，能如實知彼諸有情所有大心？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，具壽善現白佛言：「世尊！云何如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，能如實知彼諸有情所有大心？」

佛言：「善現！一切如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，能如實知彼諸有情所有大心，無大無小、無去無來、無生無滅、無住無異、無染無淨。所以者何？心之自性畢竟離故，佛不見彼有大有小、有去有來、有生有滅、有住有異、有染有淨。何以故？心之自性都無所有竟不可得，何大、何小？何去、何來？何生、何滅？何住、何異？何染、何淨？善現！如是如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，能如實知彼諸有情所有大心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！一切如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，能如實知彼諸有情所有大心，無大無小、無去無來、無生無滅、無住無異、無染無淨。所以者何？心之自性畢竟離故，佛不見彼有大有小、有去有來、有生有滅、有住有異、有染有淨。何以故？心之自性都無所有竟不可得，何大、何小？何去、何來？何生、何滅？何住、何異？何染、何淨？善現！如是如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，能如實知彼諸有情所有大心。

「復次，善現！一切如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，能如實知諸有情類所有無量心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！一切如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，能如實知諸有情類所有無量心。」

時，具壽善現白佛言：「世尊！云何如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，能如實知彼諸有情所有無量心？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，具壽善現白佛言：「世尊！云何如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，能如實知彼諸有情所有無量心？」

佛言：「善現！一切如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，能如實知彼諸有情所有無量心，非有量非無量、非住非不住、非去非不去。所以者何？心之自性畢竟離故。佛不見彼有量有無量、有住有不住、有去有不去。何以故？無量心性無所依止，如何可說有量有無量、有住有不住、有去有不去？此心自性既無所依亦無所有竟不可得，何有量、何無量？何住、何不住？何去、何不去？善現！如是如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，能如實知彼諸有情所有無量心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！一切如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，能如實知彼諸有情所有無量心，非有量非無量、非住非不住、非去非不去。所以者何？心之自性畢竟離故。佛不見彼有量有無量、有住有不住、有去有不去。何以故？無量心性無所依止，如何可說有量有無量、有住有不住、有去有不去？此心自性既無所依亦無所有竟不可得，何有量、何無量？何住、何不住？何去、何不去？善現！如是如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，能如實知彼諸有情所有無量心。」

「復次，善現！一切如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，能如實知諸有情類所有無見、無對心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！一切如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，能如實知諸有情類所有無見、無對心。」

時，具壽善現白佛言：「世尊！云何如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，能如實知彼諸有情所有無見、無對心？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，具壽善現白佛言：「世尊！云何如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，能如實知彼諸有情所有無見、無對心？」

佛言：「善現！一切如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，能如實知彼諸有情所有無見、無對心皆無心相。何以故？以一切心自相空故。善現！如是如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，能如實知彼諸有情所有無見、無對心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！一切如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，能如實知彼諸有情所有無見、無對心皆無心相。何以故？以一切心自相空故。善現！如是如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，能如實知彼諸有情所有無見、無對心。

「復次，善現！一切如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，能如實知諸有情類所有無色不可見心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！一切如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，能如實知諸有情類所有無色不可見心。」

時，具壽善現白佛言：「世尊！云何如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，能如實知彼諸有情所有無色不可見心？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，具壽善現白佛言：「世尊！云何如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，能如實知彼諸有情所有無色不可見心？」

佛言：「善現！一切如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，能如實知彼諸有情所有無色不可見心，諸佛五眼皆不能見。何以故？以一切心自性空故。善現！如是如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，能如實知彼諸有情所有無色不可見心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！一切如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，能如實知彼諸有情所有無色不可見心，諸佛五眼皆不能見。何以故？以一切心自性空故。善現！如是如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，能如實知彼諸有情所有無色不可見心。

「復次，善現！一切如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，能如實知諸有情類心、心所法，若出若沒、若屈若伸。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！一切如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，能如實知諸有情類心、心所法，若出若沒、若屈若伸。」

時，具壽善現白佛言：「世尊！云何如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，能如實知彼諸有情心、心所法，若出若沒、若屈若伸。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，具壽善現白佛言：「世尊！云何如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，能如實知彼諸有情心、心所法，若出若沒、若屈若伸。」

佛言：「善現！一切如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，能如實知彼諸有情出沒屈伸心、心所法，皆依色、受、想、行、識生。善現！如是如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，能如實知彼諸有情心、心所法，若出若沒、若屈若伸，謂諸如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，能如實知彼諸有情出沒屈伸心、心所法，或依色執我及世間常，此是諦實，餘皆愚妄。或依色執我及世間無常，此是諦實，餘皆愚妄。或依色執我及世間亦常、亦無常，此是諦實，餘皆愚妄。或依色執我及世間非常、非無常，此是諦實，餘皆愚妄。或依受執我及世間常，此是諦實，餘皆愚妄。或依受執我及世間無常，此是諦實，餘皆愚妄。或依受執我及世間亦常、亦無常，此是諦實，餘皆愚妄。或依受執我及世間非常、非無常，此是諦實，餘皆愚妄。或依想執我及世間常，此是諦實，餘皆愚妄。或依想執我及世間無常，此是諦實，餘皆愚妄。或依想執我及世間亦常、亦無常，此是諦實，餘皆愚妄。或依想執我及世間非常、非無常，此是諦實，餘皆愚妄。或依行執我及世間常，此是諦實，餘皆愚妄。或依行執我及世間無常，此是諦實，餘皆愚妄。或依行執我及世間亦常、亦無常，此是諦實，餘皆愚妄。或依行執我及世間非常、非無常，此是諦實，餘皆愚妄。或依識執我及世間常，此是諦實，餘皆愚妄。或依識執我及世間無常，此是諦實，餘皆愚妄。或依識執我及世間亦常、亦無常，此是諦實，餘皆愚妄。或依識執我及世間非常、非無常，此是諦實，餘皆愚妄。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！一切如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，能如實知彼諸有情出沒屈伸心、心所法，皆依色、受、想、行、識生。善現！如是如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，能如實知彼諸有情心、心所法，若出若沒、若屈若伸，謂諸如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，能如實知彼諸有情出沒屈伸心、心所法，或依色執我及世間常，此是諦實，餘皆愚妄。或依色執我及世間無常，此是諦實，餘皆愚妄。或依色執我及世間亦常、亦無常，此是諦實，餘皆愚妄。或依色執我及世間非常、非無常，此是諦實，餘皆愚妄。或依受執我及世間常，此是諦實，餘皆愚妄。或依受執我及世間無常，此是諦實，餘皆愚妄。或依受執我及世間亦常、亦無常，此是諦實，餘皆愚妄。或依受執我及世間非常、非無常，此是諦實，餘皆愚妄。或依想執我及世間常，此是諦實，餘皆愚妄。或依想執我及世間無常，此是諦實，餘皆愚妄。或依想執我及世間亦常、亦無常，此是諦實，餘皆愚妄。或依想執我及世間非常、非無常，此是諦實，餘皆愚妄。或依行執我及世間常，此是諦實，餘皆愚妄。或依行執我及世間無常，此是諦實，餘皆愚妄。或依行執我及世間亦常、亦無常，此是諦實，餘皆愚妄。或依行執我及世間非常、非無常，此是諦實，餘皆愚妄。或依識執我及世間常，此是諦實，餘皆愚妄。或依識執我及世間無常，此是諦實，餘皆愚妄。或依識執我及世間亦常、亦無常，此是諦實，餘皆愚妄。或依識執我及世間非常、非無常，此是諦實，餘皆愚妄。

「或依色執我及世間有邊，此是諦實，餘皆愚妄。或依色執我及世間無邊，此是諦實，餘皆愚妄。或依色執我及世間亦有邊、亦無邊，此是諦實，餘皆愚妄。或依色執我及世間非有邊、非無邊，此是諦實，餘皆愚妄。或依受執我及世間有邊，此是諦實，餘皆愚妄。或依受執我及世間無邊，此是諦實，餘皆愚妄。或依受執我及世間亦有邊亦無邊，此是諦實，餘皆愚妄。或依受執我及世間非有邊非無邊，此是諦實，餘皆愚妄。或依想執我及世間有邊，此是諦實，餘皆愚妄。或依想執我及世間無邊，此是諦實，餘皆愚妄。或依想執我及世間亦有邊亦無邊，此是諦實，餘皆愚妄。或依想執我及世間非有邊非無邊，此是諦實，餘皆愚妄。或依行執我及世間有邊，此是諦實，餘皆愚妄。或依行執我及世間無邊，此是諦實，餘皆愚妄。或依行執我及世間亦有邊亦無邊，此是諦實，餘皆愚妄。或依行執我及世間非有邊非無邊，此是諦實，餘皆愚妄。或依識執我及世間有邊，此是諦實，餘皆愚妄。或依識執我及世間無邊，此是諦實，餘皆愚妄。或依識執我及世間亦有邊亦無邊，此是諦實，餘皆愚妄。或依識執我及世間非有邊非無邊，此是諦實，餘皆愚妄。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「或依色執我及世間有邊，此是諦實，餘皆愚妄。或依色執我及世間無邊，此是諦實，餘皆愚妄。或依色執我及世間亦有邊、亦無邊，此是諦實，餘皆愚妄。或依色執我及世間非有邊、非無邊，此是諦實，餘皆愚妄。或依受執我及世間有邊，此是諦實，餘皆愚妄。或依受執我及世間無邊，此是諦實，餘皆愚妄。或依受執我及世間亦有邊亦無邊，此是諦實，餘皆愚妄。或依受執我及世間非有邊非無邊，此是諦實，餘皆愚妄。或依想執我及世間有邊，此是諦實，餘皆愚妄。或依想執我及世間無邊，此是諦實，餘皆愚妄。或依想執我及世間亦有邊亦無邊，此是諦實，餘皆愚妄。或依想執我及世間非有邊非無邊，此是諦實，餘皆愚妄。或依行執我及世間有邊，此是諦實，餘皆愚妄。或依行執我及世間無邊，此是諦實，餘皆愚妄。或依行執我及世間亦有邊亦無邊，此是諦實，餘皆愚妄。或依行執我及世間非有邊非無邊，此是諦實，餘皆愚妄。或依識執我及世間有邊，此是諦實，餘皆愚妄。或依識執我及世間無邊，此是諦實，餘皆愚妄。或依識執我及世間亦有邊亦無邊，此是諦實，餘皆愚妄。或依識執我及世間非有邊非無邊，此是諦實，餘皆愚妄。

「或依色執命者即身，此是諦實，餘皆愚妄。或依色執命者異身，此是諦實，餘皆愚妄。或依受執命者即身，此是諦實，餘皆愚妄。或依受執命者異身，此是諦實，餘皆愚妄。或依想執命者即身，此是諦實，餘皆愚妄。或依想執命者異身，此是諦實，餘皆愚妄。或依行執命者即身，此是諦實，餘皆愚妄。或依行執命者異身，此是諦實，餘皆愚妄。或依識執命者即身，此是諦實，餘皆愚妄。或依識執命者異身，此是諦實，餘皆愚妄。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「或依色執命者即身，此是諦實，餘皆愚妄。或依色執命者異身，此是諦實，餘皆愚妄。或依受執命者即身，此是諦實，餘皆愚妄。或依受執命者異身，此是諦實，餘皆愚妄。或依想執命者即身，此是諦實，餘皆愚妄。或依想執命者異身，此是諦實，餘皆愚妄。或依行執命者即身，此是諦實，餘皆愚妄。或依行執命者異身，此是諦實，餘皆愚妄。或依識執命者即身，此是諦實，餘皆愚妄。或依識執命者異身，此是諦實，餘皆愚妄。

「或依色執如來死後有，此是諦實，餘皆愚妄。或依色執如來死後非有，此是諦實，餘皆愚妄。或依色執如來死後亦有亦非有，此是諦實，餘皆愚妄。或依色執如來死後非有非非有，此是諦實，餘皆愚妄。或依受執如來死後有，此是諦實，餘皆愚妄。或依受執如來死後非有，此是諦實，餘皆愚妄。或依受執如來死後亦有亦非有，此是諦實，餘皆愚妄。或依受執如來死後非有非非有，此是諦實，餘皆愚妄。或依想執如來死後有，此是諦實，餘皆愚妄。或依想執如來死後非有，此是諦實，餘皆愚妄。或依想執如來死後亦有亦非有，此是諦實，餘皆愚妄。或依想執如來死後非有非非有，此是諦實，餘皆愚妄。或依行執如來死後有，此是諦實，餘皆愚妄。或依行執如來死後非有，此是諦實，餘皆愚妄。或依行執如來死後亦有亦非有，此是諦實，餘皆愚妄。或依行執如來死後非有非非有，此是諦實，餘皆愚妄。或依識執如來死後有，此是諦實，餘皆愚妄。或依識執如來死後非有，此是諦實，餘皆愚妄。或依識執如來死後亦有亦非有，此是諦實，餘皆愚妄。或依識執如來死後非有非非有，此是諦實，餘皆愚妄。善現！如是如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，能如實知彼諸有情心、心所法，若出若沒、若屈若申。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「或依色執如來死後有，此是諦實，餘皆愚妄。或依色執如來死後非有，此是諦實，餘皆愚妄。或依色執如來死後亦有亦非有，此是諦實，餘皆愚妄。或依色執如來死後非有非非有，此是諦實，餘皆愚妄。或依受執如來死後有，此是諦實，餘皆愚妄。或依受執如來死後非有，此是諦實，餘皆愚妄。或依受執如來死後亦有亦非有，此是諦實，餘皆愚妄。或依受執如來死後非有非非有，此是諦實，餘皆愚妄。或依想執如來死後有，此是諦實，餘皆愚妄。或依想執如來死後非有，此是諦實，餘皆愚妄。或依想執如來死後亦有亦非有，此是諦實，餘皆愚妄。或依想執如來死後非有非非有，此是諦實，餘皆愚妄。或依行執如來死後有，此是諦實，餘皆愚妄。或依行執如來死後非有，此是諦實，餘皆愚妄。或依行執如來死後亦有亦非有，此是諦實，餘皆愚妄。或依行執如來死後非有非非有，此是諦實，餘皆愚妄。或依識執如來死後有，此是諦實，餘皆愚妄。或依識執如來死後非有，此是諦實，餘皆愚妄。或依識執如來死後亦有亦非有，此是諦實，餘皆愚妄。或依識執如來死後非有非非有，此是諦實，餘皆愚妄。善現！如是如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，能如實知彼諸有情心、心所法，若出若沒、若屈若申。

「復次，善現！一切如來、應、正等覺於深般若波羅蜜多，如實知色，亦如實知受、想、行、識。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！一切如來、應、正等覺於深般若波羅蜜多，如實知色，亦如實知受、想、行、識。」

時，具壽善現白佛言：「世尊！云何如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，如實知色，亦如實知受、想、行、識？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，具壽善現白佛言：「世尊！云何如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，如實知色，亦如實知受、想、行、識？」

佛言：「善現！一切如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，如實知色如真如無變異、無分別、無相狀、無作用、無戲論、無所得，亦如實知受、想、行、識如真如無變異、無分別、無相狀、無作用、無戲論、無所得。善現！如是如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，如實知色，亦如實知受、想、行、識。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！一切如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，如實知色如真如無變異、無分別、無相狀、無作用、無戲論、無所得，亦如實知受、想、行、識如真如無變異、無分別、無相狀、無作用、無戲論、無所得。善現！如是如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，如實知色，亦如實知受、想、行、識。

「復次，善現！五蘊真如即有情真如，有情真如即出沒屈申真如，出沒屈申真如即五蘊真如，五蘊真如即十二處真如，十二處真如即十八界真如，十八界真如即一切法真如，一切法真如即六波羅蜜多真如，六波羅蜜多真如即三十七菩提分法真如，三十七菩提分法真如即十八空真如，十八空真如即八解脫真如，八解脫真如即八勝處真如，八勝處真如即九次第定真如，九次第定真如即如來十力真如，如來十力真如即四無所畏真如，四無所畏真如即四無礙解真如，四無礙解真如即大慈、大悲、大喜、大捨真如，大慈、大悲、大喜、大捨真如即十八佛不共法真如，十八佛不共法真如即一切智真如，一切智真如即道相智真如，道相智真如即一切相智真如，一切相智真如即善法真如，善法真如即不善法真如，不善法真如即無記法真如，無記法真如即世間法真如，世間法真如即出世間法真如，出世間法真如即有漏法真如，有漏法真如即無漏法真如，無漏法真如即有為法真如，有為法真如即無為法真如，無為法真如即過去法真如，過去法真如即未來法真如，未來法真如即現在法真如，現在法真如即預流果真如，預流果真如即一來果真如，一來果真如即不還果真如，不還果真如即阿羅漢果真如，阿羅漢果真如即獨覺菩提真如，獨覺菩提真如即一切菩薩摩訶薩行真如，一切菩薩摩訶薩行真如即諸佛無上正等菩提真如，諸佛無上正等菩提真如即一切如來、應、正等覺真如，一切如來、應、正等覺真如即一切有情真如。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！五蘊真如即有情真如，有情真如即出沒屈申真如，出沒屈申真如即五蘊真如，五蘊真如即十二處真如，十二處真如即十八界真如，十八界真如即一切法真如，一切法真如即六波羅蜜多真如，六波羅蜜多真如即三十七菩提分法真如，三十七菩提分法真如即十八空真如，十八空真如即八解脫真如，八解脫真如即八勝處真如，八勝處真如即九次第定真如，九次第定真如即如來十力真如，如來十力真如即四無所畏真如，四無所畏真如即四無礙解真如，四無礙解真如即大慈、大悲、大喜、大捨真如，大慈、大悲、大喜、大捨真如即十八佛不共法真如，十八佛不共法真如即一切智真如，一切智真如即道相智真如，道相智真如即一切相智真如，一切相智真如即善法真如，善法真如即不善法真如，不善法真如即無記法真如，無記法真如即世間法真如，世間法真如即出世間法真如，出世間法真如即有漏法真如，有漏法真如即無漏法真如，無漏法真如即有為法真如，有為法真如即無為法真如，無為法真如即過去法真如，過去法真如即未來法真如，未來法真如即現在法真如，現在法真如即預流果真如，預流果真如即一來果真如，一來果真如即不還果真如，不還果真如即阿羅漢果真如，阿羅漢果真如即獨覺菩提真如，獨覺菩提真如即一切菩薩摩訶薩行真如，一切菩薩摩訶薩行真如即諸佛無上正等菩提真如，諸佛無上正等菩提真如即一切如來、應、正等覺真如，一切如來、應、正等覺真如即一切有情真如。

「善現！若一切如來、應、正等覺真如，若一切有情真如，若一切法真如，無二無二處，是一真如，如是真如無別異故，無壞、無盡，不可分別。善現！一切如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，證一切法真如究竟，乃得無上正等菩提，由此故說甚深般若波羅蜜多能生諸佛，是諸佛母，能示諸佛世間實相。善現！如是如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，能如實覺知一切法真如不虛妄性、不變異性。由如實覺真如相，故說名如來、應、正等覺。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若一切如來、應、正等覺真如，若一切有情真如，若一切法真如，無二無二處，是一真如，如是真如無別異故，無壞、無盡，不可分別。善現！一切如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，證一切法真如究竟，乃得無上正等菩提，由此故說甚深般若波羅蜜多能生諸佛，是諸佛母，能示諸佛世間實相。善現！如是如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，能如實覺知一切法真如不虛妄性、不變異性。由如實覺真如相，故說名如來、應、正等覺。」

時，具壽善現白佛言：「世尊！甚深般若波羅蜜多所證一切法真如不虛妄性、不變異性，極為甚深難見難覺。世尊！一切如來、應、正等覺皆用一切法真如不虛妄性、不變異性，顯示分別諸佛無上正等菩提。世尊！一切法真如甚深誰能信解？唯有不退位菩薩摩訶薩，及具正見漏盡阿羅漢，聞佛說此甚深真如能生信解，如來為彼依自所證真如之相顯示分別。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，具壽善現白佛言：「世尊！甚深般若波羅蜜多所證一切法真如不虛妄性、不變異性，極為甚深難見難覺。世尊！一切如來、應、正等覺皆用一切法真如不虛妄性、不變異性，顯示分別諸佛無上正等菩提。世尊！一切法真如甚深誰能信解？唯有不退位菩薩摩訶薩，及具正見漏盡阿羅漢，聞佛說此甚深真如能生信解，如來為彼依自所證真如之相顯示分別。」

佛言：「善現！如是！如是！如汝所說。所以者何？善現！真如無盡是故甚深，唯有如來現等正覺無盡真如。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！如是！如是！如汝所說。所以者何？善現！真如無盡是故甚深，唯有如來現等正覺無盡真如。」

時，具壽善現白佛言：「世尊！佛由誰證無盡真如？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，具壽善現白佛言：「世尊！佛由誰證無盡真如？」

佛言：「善現！佛由真如能證如是無盡真如。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！佛由真如能證如是無盡真如。」

時，具壽善現復白佛言：「世尊！如來證誰無盡真如？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，具壽善現復白佛言：「世尊！如來證誰無盡真如？」

佛言：「善現！證一切法無盡真如。善現！一切如來、應、正等覺證得一切法無盡真如故，獲得無上正等菩提，為諸有情分別顯示一切法真如相，由此故名真實說者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！證一切法無盡真如。善現！一切如來、應、正等覺證得一切法無盡真如故，獲得無上正等菩提，為諸有情分別顯示一切法真如相，由此故名真實說者。」

第二分示相品第四十七之一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二分示相品第四十七之一

爾時，三千大千世界所有欲界、色界諸天，各以種種天妙花香遙散世尊而為供養，來詣佛所頂禮雙足，却住一面俱白佛言：「世尊所說甚深般若波羅蜜多以何為相？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，三千大千世界所有欲界、色界諸天，各以種種天妙花香遙散世尊而為供養，來詣佛所頂禮雙足，却住一面俱白佛言：「世尊所說甚深般若波羅蜜多以何為相？」

爾時，佛告諸天眾言：「甚深般若波羅蜜多以空為相，甚深般若波羅蜜多以無相為相，甚深般若波羅蜜多以無願為相，甚深般若波羅蜜多以無造無作為相，甚深般若波羅蜜多以無生無滅為相，甚深般若波羅蜜多以無染無淨為相，甚深般若波羅蜜多以無性無相為相，甚深般若波羅蜜多以無依無住為相，甚深般若波羅蜜多以非斷非常為相，甚深般若波羅蜜多以非一非異為相，甚深般若波羅蜜多以無來無去為相，甚深般若波羅蜜多以虛空為相，甚深般若波羅蜜多有如是等無量諸相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告諸天眾言：「甚深般若波羅蜜多以空為相，甚深般若波羅蜜多以無相為相，甚深般若波羅蜜多以無願為相，甚深般若波羅蜜多以無造無作為相，甚深般若波羅蜜多以無生無滅為相，甚深般若波羅蜜多以無染無淨為相，甚深般若波羅蜜多以無性無相為相，甚深般若波羅蜜多以無依無住為相，甚深般若波羅蜜多以非斷非常為相，甚深般若波羅蜜多以非一非異為相，甚深般若波羅蜜多以無來無去為相，甚深般若波羅蜜多以虛空為相，甚深般若波羅蜜多有如是等無量諸相。

「諸天當知！如是諸相，一切如來、應、正等覺為欲饒益世間天、人、阿素洛等，依世俗諦以想等想施設言說，不依勝義。諸天當知！甚深般若波羅蜜多如是諸相，世間天、人、阿素洛等皆不能壞。何以故？世間天、人、阿素洛等皆有相故。諸天當知！諸相不能破壞諸相，諸相不能了知諸相，諸相不能破壞無相，諸相不能了知無相，無相不能破壞諸相，無相不能了知諸相，無相不能破壞無相，無相不能了知無相。何以故？若相、若無相、若相無相皆無所有，能破、能知、所破、所知、破者、知者不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天當知！如是諸相，一切如來、應、正等覺為欲饒益世間天、人、阿素洛等，依世俗諦以想等想施設言說，不依勝義。諸天當知！甚深般若波羅蜜多如是諸相，世間天、人、阿素洛等皆不能壞。何以故？世間天、人、阿素洛等皆有相故。諸天當知！諸相不能破壞諸相，諸相不能了知諸相，諸相不能破壞無相，諸相不能了知無相，無相不能破壞諸相，無相不能了知諸相，無相不能破壞無相，無相不能了知無相。何以故？若相、若無相、若相無相皆無所有，能破、能知、所破、所知、破者、知者不可得故。

「諸天當知！如是諸相非色所作，非受、想、行、識所作；非眼處所作，非耳、鼻、舌、身、意處所作；非色處所作，非聲、香、味、觸、法處所作；非眼界所作，非耳、鼻、舌、身、意界所作；非色界所作，非聲、香、味、觸、法界所作；非眼識界所作，非耳、鼻、舌、身、意識界所作；非眼觸所作，非耳、鼻、舌、身、意觸所作；非眼觸為緣所生諸受所作，非耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受所作；非布施波羅蜜多所作，非淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多所作；非內空所作，非外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散無散空、本性空、自共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空所作；非真如所作，非法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界所作；非苦聖諦所作，非集、滅、道聖諦所作；非四靜慮所作，非四無量、四無色定所作；非八解脫所作，非八勝處、九次第定、十遍處所作；非四念住所作，非四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支所作；非空解脫門所作，非無相、無願解脫門所作；非淨觀地所作，非種性地、第八地、具見地、薄地、離欲地、已辦地、獨覺地、菩薩地、如來地所作；非極喜地所作，非離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地所作；非五眼所作，非六神通所作；非如來十力所作，非四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法所作；非三十二大士相所作，非八十隨好所作；非無忘失法所作，非恒住捨性所作；非一切陀羅尼門所作，非一切三摩地門所作；非一切智所作，非道相智、一切相智所作。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天當知！如是諸相非色所作，非受、想、行、識所作；非眼處所作，非耳、鼻、舌、身、意處所作；非色處所作，非聲、香、味、觸、法處所作；非眼界所作，非耳、鼻、舌、身、意界所作；非色界所作，非聲、香、味、觸、法界所作；非眼識界所作，非耳、鼻、舌、身、意識界所作；非眼觸所作，非耳、鼻、舌、身、意觸所作；非眼觸為緣所生諸受所作，非耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受所作；非布施波羅蜜多所作，非淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多所作；非內空所作，非外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散無散空、本性空、自共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空所作；非真如所作，非法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界所作；非苦聖諦所作，非集、滅、道聖諦所作；非四靜慮所作，非四無量、四無色定所作；非八解脫所作，非八勝處、九次第定、十遍處所作；非四念住所作，非四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支所作；非空解脫門所作，非無相、無願解脫門所作；非淨觀地所作，非種性地、第八地、具見地、薄地、離欲地、已辦地、獨覺地、菩薩地、如來地所作；非極喜地所作，非離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地所作；非五眼所作，非六神通所作；非如來十力所作，非四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法所作；非三十二大士相所作，非八十隨好所作；非無忘失法所作，非恒住捨性所作；非一切陀羅尼門所作，非一切三摩地門所作；非一切智所作，非道相智、一切相智所作。

「諸天當知！如是諸相非天所作、非非天所作、非人所作非非人所作、非天所有非非天所有、非人所有非非人所有、非有漏非無漏、非世間非出世間、非有為非無為、無所繫屬不可宣說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天當知！如是諸相非天所作、非非天所作、非人所作非非人所作、非天所有非非天所有、非人所有非非人所有、非有漏非無漏、非世間非出世間、非有為非無為、無所繫屬不可宣說。

「諸天當知！甚深般若波羅蜜多遠離眾相，不應問言甚深般若波羅蜜多以何為相。汝諸天等於意云何？設有問言虛空何相，如是發問為正問不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天當知！甚深般若波羅蜜多遠離眾相，不應問言甚深般若波羅蜜多以何為相。汝諸天等於意云何？設有問言虛空何相，如是發問為正問不？」

諸天答言：「不也！世尊！不也！善逝！何以故？虛空無體、無相、無為，不應問故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸天答言：「不也！世尊！不也！善逝！何以故？虛空無體、無相、無為，不應問故。」

世尊告曰：「甚深般若波羅蜜多亦復如是，不應為問。然諸法相有佛無佛，法界法住，佛於此相如實覺知，故名如來、應、正等覺。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊告曰：「甚深般若波羅蜜多亦復如是，不應為問。然諸法相有佛無佛，法界法住，佛於此相如實覺知，故名如來、應、正等覺。」

時，諸天眾俱白佛言：「如來所覺如是諸相，極為甚深，難見難覺。如來現覺如是相故，於一切法無礙智轉。一切如來、應、正等覺住如是相，分別開示甚深般若波羅蜜多，為諸有情集諸法相，方便開示，令於般若波羅蜜多得無礙智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，諸天眾俱白佛言：「如來所覺如是諸相，極為甚深，難見難覺。如來現覺如是相故，於一切法無礙智轉。一切如來、應、正等覺住如是相，分別開示甚深般若波羅蜜多，為諸有情集諸法相，方便開示，令於般若波羅蜜多得無礙智。

「希有！世尊！甚深般若波羅蜜多是諸如來、應、正等覺常所行處，去、來、今世一切如來、應、正等覺行是處故，證得無上正等菩提，為諸有情分別開示一切法相。謂分別開示色相，分別開示受、想、行、識相；分別開示眼處相，分別開示耳、鼻、舌、身、意處相；分別開示色處相，分別開示聲、香、味、觸、法處相；分別開示眼界相，分別開示耳、鼻、舌、身、意界相；分別開示色界相，分別開示聲、香、味、觸、法界相；分別開示眼識界相，分別開示耳、鼻、舌、身、意識界相；分別開示眼觸相，分別開示耳、鼻、舌、身、意觸相；分別開示眼觸為緣所生諸受相，分別開示耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受相；分別開示布施波羅蜜多相，分別開示淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多相；分別開示內空相，分別開示外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散無散空、本性空、自共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空相；分別開示真如相，分別開示法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界相；分別開示苦聖諦相，分別開示集、滅、道聖諦相；分別開示四靜慮相，分別開示四無量、四無色定相；分別開示八解脫相，分別開示八勝處、九次第定、十遍處相；分別開示四念住相，分別開示四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支相；分別開示空解脫門相，分別開示無相、無願解脫門相；分別開示淨觀地相，分別開示種性地、第八地、具見地、薄地、離欲地、已辦地、獨覺地、菩薩地、如來地相；分別開示極喜地相，分別開示離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地相；分別開示五眼相，分別開示六神通相；分別開示如來十力相，分別開示四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法相；分別開示三十二大士相相，分別開示八十隨好相；分別開示無忘失法相，分別開示恒住捨性相；分別開示一切陀羅尼門相，分別開示一切三摩地門相；分別開示預流果相，分別開示一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提相；分別開示一切菩薩摩訶薩行相，分別開示諸佛無上正等菩提相；分別開示一切智相，分別開示道相智、一切相智相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「希有！世尊！甚深般若波羅蜜多是諸如來、應、正等覺常所行處，去、來、今世一切如來、應、正等覺行是處故，證得無上正等菩提，為諸有情分別開示一切法相。謂分別開示色相，分別開示受、想、行、識相；分別開示眼處相，分別開示耳、鼻、舌、身、意處相；分別開示色處相，分別開示聲、香、味、觸、法處相；分別開示眼界相，分別開示耳、鼻、舌、身、意界相；分別開示色界相，分別開示聲、香、味、觸、法界相；分別開示眼識界相，分別開示耳、鼻、舌、身、意識界相；分別開示眼觸相，分別開示耳、鼻、舌、身、意觸相；分別開示眼觸為緣所生諸受相，分別開示耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受相；分別開示布施波羅蜜多相，分別開示淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多相；分別開示內空相，分別開示外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散無散空、本性空、自共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空相；分別開示真如相，分別開示法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界相；分別開示苦聖諦相，分別開示集、滅、道聖諦相；分別開示四靜慮相，分別開示四無量、四無色定相；分別開示八解脫相，分別開示八勝處、九次第定、十遍處相；分別開示四念住相，分別開示四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支相；分別開示空解脫門相，分別開示無相、無願解脫門相；分別開示淨觀地相，分別開示種性地、第八地、具見地、薄地、離欲地、已辦地、獨覺地、菩薩地、如來地相；分別開示極喜地相，分別開示離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地相；分別開示五眼相，分別開示六神通相；分別開示如來十力相，分別開示四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法相；分別開示三十二大士相相，分別開示八十隨好相；分別開示無忘失法相，分別開示恒住捨性相；分別開示一切陀羅尼門相，分別開示一切三摩地門相；分別開示預流果相，分別開示一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提相；分別開示一切菩薩摩訶薩行相，分別開示諸佛無上正等菩提相；分別開示一切智相，分別開示道相智、一切相智相。」