大般若波羅蜜多經
唐 玄奘譯600卷CBETA T0220大于一万字 780 h
向佛经 GPT 提问
第 442 卷
大般若波羅蜜多經卷第四百四十二三藏法師玄奘奉 詔譯
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第二分佛母品第四十六之二
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「復次，善現！甚深般若波羅蜜多，不示現色，不示現受、想、行、識；不示現眼處，不示現耳、鼻、舌、身、意處；不示現色處，不示現聲、香、味、觸、法處；不示現眼界，不示現耳、鼻、舌、身、意界；不示現色界，不示現聲、香、味、觸、法界；不示現眼識界，不示現耳、鼻、舌、身、意識界；不示現眼觸，不示現耳、鼻、舌、身、意觸；不示現眼觸為緣所生諸受，不示現耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受；不示現地界，不示現水、火、風、空、識界；不示現無明，不示現行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死；不示現布施波羅蜜多，不示現淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多；不示現內空，不示現外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散無散空、本性空、自共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；不示現真如，不示現法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界；不示現苦聖諦，不示現集、滅、道聖諦；不示現四靜慮，不示現四無量、四無色定；不示現八解脫，不示現八勝處、九次第定、十遍處；不示現四念住，不示現四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；不示現空解脫門，不示現無相、無願解脫門；不示現淨觀地，不示現種性地、第八地、具見地、薄地、離欲地、已辦地、獨覺地、菩薩地、如來地；不示現極喜地，不示現離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地；不示現五眼，不示現六神通；不示現如來十力，不示現四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法；不示現三十二大士相，不示現八十隨好；不示現無忘失法，不示現恒住捨性；不示現預流果，不示現一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提；不示現一切菩薩摩訶薩行，不示現諸佛無上正等菩提；不示現轉妙法輪，不示現度有情類；不示現嚴淨佛土，不示現成熟有情；不示現一切陀羅尼門，不示現一切三摩地門；不示現一切智，不示現道相智、一切相智。何以故？善現！如是般若波羅蜜多甚深義中，甚深般若波羅蜜多尚無所有不可得，況有色、受、想、行、識，乃至一切智、道相智、一切相智可得示現！
「復次，善現！甚深般若波羅蜜多，不示現色，不示現受、想、行、識；不示現眼處，不示現耳、鼻、舌、身、意處；不示現色處，不示現聲、香、味、觸、法處；不示現眼界，不示現耳、鼻、舌、身、意界；不示現色界，不示現聲、香、味、觸、法界；不示現眼識界，不示現耳、鼻、舌、身、意識界；不示現眼觸，不示現耳、鼻、舌、身、意觸；不示現眼觸為緣所生諸受，不示現耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受；不示現地界，不示現水、火、風、空、識界；不示現無明，不示現行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死；不示現布施波羅蜜多，不示現淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多；不示現內空，不示現外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散無散空、本性空、自共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；不示現真如，不示現法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界；不示現苦聖諦，不示現集、滅、道聖諦；不示現四靜慮，不示現四無量、四無色定；不示現八解脫，不示現八勝處、九次第定、十遍處；不示現四念住，不示現四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；不示現空解脫門，不示現無相、無願解脫門；不示現淨觀地，不示現種性地、第八地、具見地、薄地、離欲地、已辦地、獨覺地、菩薩地、如來地；不示現極喜地，不示現離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地；不示現五眼，不示現六神通；不示現如來十力，不示現四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法；不示現三十二大士相，不示現八十隨好；不示現無忘失法，不示現恒住捨性；不示現預流果，不示現一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提；不示現一切菩薩摩訶薩行，不示現諸佛無上正等菩提；不示現轉妙法輪，不示現度有情類；不示現嚴淨佛土，不示現成熟有情；不示現一切陀羅尼門，不示現一切三摩地門；不示現一切智，不示現道相智、一切相智。何以故？善現！如是般若波羅蜜多甚深義中，甚深般若波羅蜜多尚無所有不可得，況有色、受、想、行、識，乃至一切智、道相智、一切相智可得示現！
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「復次，善現！一切有情三界五趣施設言說，若有色、若無色，若有想、若無想、若非有想非無想，若此世界、若餘十方無量無數無邊世界，是諸有情，若略心、若散心，或善、或不善、或無記，一切如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，皆如實知。善現！云何如來、應、正等覺於諸有情略心、散心，或善、或不善、或無記，依深般若波羅蜜多皆如實知？善現！一切如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，由法性故，能如實知諸有情類略心、散心，或善、或不善、或無記。」
「復次，善現！一切有情三界五趣施設言說，若有色、若無色，若有想、若無想、若非有想非無想，若此世界、若餘十方無量無數無邊世界，是諸有情，若略心、若散心，或善、或不善、或無記，一切如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，皆如實知。善現！云何如來、應、正等覺於諸有情略心、散心，或善、或不善、或無記，依深般若波羅蜜多皆如實知？善現！一切如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，由法性故，能如實知諸有情類略心、散心，或善、或不善、或無記。」
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時，具壽善現白佛言：「世尊！云何如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，由法性故，能如實知諸有情類略心、散心，或善、或不善、或無記？」
時，具壽善現白佛言：「世尊！云何如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，由法性故，能如實知諸有情類略心、散心，或善、或不善、或無記？」
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佛言：「善現！一切如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，如實知法性中法性尚無所有不可得，況有有情略心、散心，善、不善、無記而可得！善現！如是如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，由法性故，能如實知諸有情類略心、散心，或善、或不善、或無記。
佛言：「善現！一切如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，如實知法性中法性尚無所有不可得，況有有情略心、散心，善、不善、無記而可得！善現！如是如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，由法性故，能如實知諸有情類略心、散心，或善、或不善、或無記。
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「復次，善現！一切如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，能如實知諸有情類若略心、若散心，或善、或不善、或無記。善現！云何如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，能如實知諸有情類略心、散心，或善、或不善、或無記？善現！一切如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，由盡故、離染故、滅故、斷故、寂靜故、遠離故，能如實知諸有情類略心、散心，或善、或不善、或無記。」
「復次，善現！一切如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，能如實知諸有情類若略心、若散心，或善、或不善、或無記。善現！云何如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，能如實知諸有情類略心、散心，或善、或不善、或無記？善現！一切如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，由盡故、離染故、滅故、斷故、寂靜故、遠離故，能如實知諸有情類略心、散心，或善、或不善、或無記。」
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時，具壽善現白佛言：「世尊！云何如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，由盡故、離染故、滅故、斷故、寂靜故、遠離故，能如實知諸有情類略心、散心，或善、或不善、或無記？」
時，具壽善現白佛言：「世尊！云何如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，由盡故、離染故、滅故、斷故、寂靜故、遠離故，能如實知諸有情類略心、散心，或善、或不善、或無記？」
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佛言：「善現！一切如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，如實知盡、離染、滅、斷、寂靜、遠離中，盡等性尚無所有不可得，況有有情略心、散心，善、不善、無記可得！
佛言：「善現！一切如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，如實知盡、離染、滅、斷、寂靜、遠離中，盡等性尚無所有不可得，況有有情略心、散心，善、不善、無記可得！
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「善現！如是如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，由盡、離染、滅、斷、寂靜、遠離故，能如實知諸有情類略心、散心，或善、或不善、或無記。
「善現！如是如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，由盡、離染、滅、斷、寂靜、遠離故，能如實知諸有情類略心、散心，或善、或不善、或無記。
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「復次，善現！一切如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，能如實知諸有情類有貪心、離貪心，有瞋心、離瞋心，有癡心、離癡心。」
「復次，善現！一切如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，能如實知諸有情類有貪心、離貪心，有瞋心、離瞋心，有癡心、離癡心。」
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時，具壽善現白佛言：「世尊！云何如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，能如實知諸有情類有貪心、離貪心，有瞋心、離瞋心，有癡心、離癡心？」
時，具壽善現白佛言：「世尊！云何如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，能如實知諸有情類有貪心、離貪心，有瞋心、離瞋心，有癡心、離癡心？」
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佛言：「善現！一切如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，能如實知彼諸有情有貪心如實性，非有貪心、非離貪心。何以故？如實性中，心、心所法尚無所有不可得，況有有貪心、離貪心可得！亦如實知彼諸有情有瞋心如實性，非有瞋心，非離瞋心。何以故？如實性中，心、心所法尚無所有不可得，況有有瞋心、離瞋心可得！亦如實知彼諸有情有癡心如實性，非有癡心、非離癡心。何以故？如實性中，心、心所法尚無所有不可得，況有有癡心、離癡心可得！
佛言：「善現！一切如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，能如實知彼諸有情有貪心如實性，非有貪心、非離貪心。何以故？如實性中，心、心所法尚無所有不可得，況有有貪心、離貪心可得！亦如實知彼諸有情有瞋心如實性，非有瞋心，非離瞋心。何以故？如實性中，心、心所法尚無所有不可得，況有有瞋心、離瞋心可得！亦如實知彼諸有情有癡心如實性，非有癡心、非離癡心。何以故？如實性中，心、心所法尚無所有不可得，況有有癡心、離癡心可得！
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「善現！如是如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，能如實知彼諸有情有貪心、有瞋心、有癡心。
「善現！如是如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，能如實知彼諸有情有貪心、有瞋心、有癡心。
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「善現！一切如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，能如實知彼諸有情離貪心如實性，非離貪心、非有貪心。何以故？如實性中，心、心所法尚無所有不可得，況有離貪心、有貪心可得！亦如實知彼諸有情離瞋心如實性，非離瞋心，非有瞋心。何以故？如實性中，心、心所法尚無所有不可得，況有離瞋心、有瞋心可得！亦如實知彼諸有情離癡心如實性，非離癡心、非有癡心。何以故？如實性中，心、心所法尚無所有不可得，況有離癡心、有癡心可得！
「善現！一切如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，能如實知彼諸有情離貪心如實性，非離貪心、非有貪心。何以故？如實性中，心、心所法尚無所有不可得，況有離貪心、有貪心可得！亦如實知彼諸有情離瞋心如實性，非離瞋心，非有瞋心。何以故？如實性中，心、心所法尚無所有不可得，況有離瞋心、有瞋心可得！亦如實知彼諸有情離癡心如實性，非離癡心、非有癡心。何以故？如實性中，心、心所法尚無所有不可得，況有離癡心、有癡心可得！
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「善現！如是如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，能如實知彼諸有情離貪心、離瞋心、離癡心。
「善現！如是如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，能如實知彼諸有情離貪心、離瞋心、離癡心。
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「復次，善現！一切如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，能如實知彼諸有情有貪、瞋、癡心，非有貪、瞋、癡心，非離貪、瞋、癡心。何以故？如是二心不和合故。
「復次，善現！一切如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，能如實知彼諸有情有貪、瞋、癡心，非有貪、瞋、癡心，非離貪、瞋、癡心。何以故？如是二心不和合故。
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「善現！一切如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，能如實知彼諸有情離貪、瞋、癡心，非離貪、瞋、癡心，非有貪、瞋、癡心。何以故？如是二心不和合故。善現！如是如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，能如實知彼諸有情有貪心、離貪心，有瞋心、離瞋心，有癡心、離癡心。
「善現！一切如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，能如實知彼諸有情離貪、瞋、癡心，非離貪、瞋、癡心，非有貪、瞋、癡心。何以故？如是二心不和合故。善現！如是如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，能如實知彼諸有情有貪心、離貪心，有瞋心、離瞋心，有癡心、離癡心。
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「復次，善現！一切如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，能如實知諸有情類所有廣心。」
「復次，善現！一切如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，能如實知諸有情類所有廣心。」
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時，具壽善現白佛言：「世尊！云何如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，能如實知彼諸有情所有廣心？」
時，具壽善現白佛言：「世尊！云何如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，能如實知彼諸有情所有廣心？」
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佛言：「善現！一切如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，能如實知彼諸有情所有廣心，無廣無狹、無增無減、無去無來。所以者何？心之自性畢竟離故，非廣非狹、非增非減、非去非來。何以故？心之自性都無所有竟不可得，何廣、何狹？何增、何減？何去、何來？善現！如是如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，能如實知彼諸有情所有廣心。」
佛言：「善現！一切如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，能如實知彼諸有情所有廣心，無廣無狹、無增無減、無去無來。所以者何？心之自性畢竟離故，非廣非狹、非增非減、非去非來。何以故？心之自性都無所有竟不可得，何廣、何狹？何增、何減？何去、何來？善現！如是如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，能如實知彼諸有情所有廣心。」
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「復次，善現！一切如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，能如實知諸有情類所有大心。」
「復次，善現！一切如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，能如實知諸有情類所有大心。」
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時，具壽善現白佛言：「世尊！云何如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，能如實知彼諸有情所有大心？」
時，具壽善現白佛言：「世尊！云何如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，能如實知彼諸有情所有大心？」
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佛言：「善現！一切如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，能如實知彼諸有情所有大心，無大無小、無去無來、無生無滅、無住無異、無染無淨。所以者何？心之自性畢竟離故，佛不見彼有大有小、有去有來、有生有滅、有住有異、有染有淨。何以故？心之自性都無所有竟不可得，何大、何小？何去、何來？何生、何滅？何住、何異？何染、何淨？善現！如是如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，能如實知彼諸有情所有大心。
佛言：「善現！一切如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，能如實知彼諸有情所有大心，無大無小、無去無來、無生無滅、無住無異、無染無淨。所以者何？心之自性畢竟離故，佛不見彼有大有小、有去有來、有生有滅、有住有異、有染有淨。何以故？心之自性都無所有竟不可得，何大、何小？何去、何來？何生、何滅？何住、何異？何染、何淨？善現！如是如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，能如實知彼諸有情所有大心。
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「復次，善現！一切如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，能如實知諸有情類所有無量心。」
「復次，善現！一切如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，能如實知諸有情類所有無量心。」
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時，具壽善現白佛言：「世尊！云何如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，能如實知彼諸有情所有無量心？」
時，具壽善現白佛言：「世尊！云何如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，能如實知彼諸有情所有無量心？」
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佛言：「善現！一切如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，能如實知彼諸有情所有無量心，非有量非無量、非住非不住、非去非不去。所以者何？心之自性畢竟離故。佛不見彼有量有無量、有住有不住、有去有不去。何以故？無量心性無所依止，如何可說有量有無量、有住有不住、有去有不去？此心自性既無所依亦無所有竟不可得，何有量、何無量？何住、何不住？何去、何不去？善現！如是如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，能如實知彼諸有情所有無量心。」
佛言：「善現！一切如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，能如實知彼諸有情所有無量心，非有量非無量、非住非不住、非去非不去。所以者何？心之自性畢竟離故。佛不見彼有量有無量、有住有不住、有去有不去。何以故？無量心性無所依止，如何可說有量有無量、有住有不住、有去有不去？此心自性既無所依亦無所有竟不可得，何有量、何無量？何住、何不住？何去、何不去？善現！如是如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，能如實知彼諸有情所有無量心。」
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「復次，善現！一切如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，能如實知諸有情類所有無見、無對心。」
「復次，善現！一切如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，能如實知諸有情類所有無見、無對心。」
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時，具壽善現白佛言：「世尊！云何如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，能如實知彼諸有情所有無見、無對心？」
時，具壽善現白佛言：「世尊！云何如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，能如實知彼諸有情所有無見、無對心？」
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佛言：「善現！一切如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，能如實知彼諸有情所有無見、無對心皆無心相。何以故？以一切心自相空故。善現！如是如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，能如實知彼諸有情所有無見、無對心。
佛言：「善現！一切如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，能如實知彼諸有情所有無見、無對心皆無心相。何以故？以一切心自相空故。善現！如是如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，能如實知彼諸有情所有無見、無對心。
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解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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時，具壽善現白佛言：「世尊！云何如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，能如實知彼諸有情所有無色不可見心？」
時，具壽善現白佛言：「世尊！云何如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，能如實知彼諸有情所有無色不可見心？」
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佛言：「善現！一切如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，能如實知彼諸有情所有無色不可見心，諸佛五眼皆不能見。何以故？以一切心自性空故。善現！如是如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，能如實知彼諸有情所有無色不可見心。
佛言：「善現！一切如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，能如實知彼諸有情所有無色不可見心，諸佛五眼皆不能見。何以故？以一切心自性空故。善現！如是如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，能如實知彼諸有情所有無色不可見心。
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「復次，善現！一切如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，能如實知諸有情類心、心所法，若出若沒、若屈若伸。」
「復次，善現！一切如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，能如實知諸有情類心、心所法，若出若沒、若屈若伸。」
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時，具壽善現白佛言：「世尊！云何如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，能如實知彼諸有情心、心所法，若出若沒、若屈若伸。」
時，具壽善現白佛言：「世尊！云何如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，能如實知彼諸有情心、心所法，若出若沒、若屈若伸。」
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佛言：「善現！一切如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，能如實知彼諸有情出沒屈伸心、心所法，皆依色、受、想、行、識生。善現！如是如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，能如實知彼諸有情心、心所法，若出若沒、若屈若伸，謂諸如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，能如實知彼諸有情出沒屈伸心、心所法，或依色執我及世間常，此是諦實，餘皆愚妄。或依色執我及世間無常，此是諦實，餘皆愚妄。或依色執我及世間亦常、亦無常，此是諦實，餘皆愚妄。或依色執我及世間非常、非無常，此是諦實，餘皆愚妄。或依受執我及世間常，此是諦實，餘皆愚妄。或依受執我及世間無常，此是諦實，餘皆愚妄。或依受執我及世間亦常、亦無常，此是諦實，餘皆愚妄。或依受執我及世間非常、非無常，此是諦實，餘皆愚妄。或依想執我及世間常，此是諦實，餘皆愚妄。或依想執我及世間無常，此是諦實，餘皆愚妄。或依想執我及世間亦常、亦無常，此是諦實，餘皆愚妄。或依想執我及世間非常、非無常，此是諦實，餘皆愚妄。或依行執我及世間常，此是諦實，餘皆愚妄。或依行執我及世間無常，此是諦實，餘皆愚妄。或依行執我及世間亦常、亦無常，此是諦實，餘皆愚妄。或依行執我及世間非常、非無常，此是諦實，餘皆愚妄。或依識執我及世間常，此是諦實，餘皆愚妄。或依識執我及世間無常，此是諦實，餘皆愚妄。或依識執我及世間亦常、亦無常，此是諦實，餘皆愚妄。或依識執我及世間非常、非無常，此是諦實，餘皆愚妄。
佛言：「善現！一切如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，能如實知彼諸有情出沒屈伸心、心所法，皆依色、受、想、行、識生。善現！如是如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，能如實知彼諸有情心、心所法，若出若沒、若屈若伸，謂諸如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，能如實知彼諸有情出沒屈伸心、心所法，或依色執我及世間常，此是諦實，餘皆愚妄。或依色執我及世間無常，此是諦實，餘皆愚妄。或依色執我及世間亦常、亦無常，此是諦實，餘皆愚妄。或依色執我及世間非常、非無常，此是諦實，餘皆愚妄。或依受執我及世間常，此是諦實，餘皆愚妄。或依受執我及世間無常，此是諦實，餘皆愚妄。或依受執我及世間亦常、亦無常，此是諦實，餘皆愚妄。或依受執我及世間非常、非無常，此是諦實，餘皆愚妄。或依想執我及世間常，此是諦實，餘皆愚妄。或依想執我及世間無常，此是諦實，餘皆愚妄。或依想執我及世間亦常、亦無常，此是諦實，餘皆愚妄。或依想執我及世間非常、非無常，此是諦實，餘皆愚妄。或依行執我及世間常，此是諦實，餘皆愚妄。或依行執我及世間無常，此是諦實，餘皆愚妄。或依行執我及世間亦常、亦無常，此是諦實，餘皆愚妄。或依行執我及世間非常、非無常，此是諦實，餘皆愚妄。或依識執我及世間常，此是諦實，餘皆愚妄。或依識執我及世間無常，此是諦實，餘皆愚妄。或依識執我及世間亦常、亦無常，此是諦實，餘皆愚妄。或依識執我及世間非常、非無常，此是諦實，餘皆愚妄。
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「或依色執我及世間有邊，此是諦實，餘皆愚妄。或依色執我及世間無邊，此是諦實，餘皆愚妄。或依色執我及世間亦有邊、亦無邊，此是諦實，餘皆愚妄。或依色執我及世間非有邊、非無邊，此是諦實，餘皆愚妄。或依受執我及世間有邊，此是諦實，餘皆愚妄。或依受執我及世間無邊，此是諦實，餘皆愚妄。或依受執我及世間亦有邊亦無邊，此是諦實，餘皆愚妄。或依受執我及世間非有邊非無邊，此是諦實，餘皆愚妄。或依想執我及世間有邊，此是諦實，餘皆愚妄。或依想執我及世間無邊，此是諦實，餘皆愚妄。或依想執我及世間亦有邊亦無邊，此是諦實，餘皆愚妄。或依想執我及世間非有邊非無邊，此是諦實，餘皆愚妄。或依行執我及世間有邊，此是諦實，餘皆愚妄。或依行執我及世間無邊，此是諦實，餘皆愚妄。或依行執我及世間亦有邊亦無邊，此是諦實，餘皆愚妄。或依行執我及世間非有邊非無邊，此是諦實，餘皆愚妄。或依識執我及世間有邊，此是諦實，餘皆愚妄。或依識執我及世間無邊，此是諦實，餘皆愚妄。或依識執我及世間亦有邊亦無邊，此是諦實，餘皆愚妄。或依識執我及世間非有邊非無邊，此是諦實，餘皆愚妄。
「或依色執我及世間有邊，此是諦實，餘皆愚妄。或依色執我及世間無邊，此是諦實，餘皆愚妄。或依色執我及世間亦有邊、亦無邊，此是諦實，餘皆愚妄。或依色執我及世間非有邊、非無邊，此是諦實，餘皆愚妄。或依受執我及世間有邊，此是諦實，餘皆愚妄。或依受執我及世間無邊，此是諦實，餘皆愚妄。或依受執我及世間亦有邊亦無邊，此是諦實，餘皆愚妄。或依受執我及世間非有邊非無邊，此是諦實，餘皆愚妄。或依想執我及世間有邊，此是諦實，餘皆愚妄。或依想執我及世間無邊，此是諦實，餘皆愚妄。或依想執我及世間亦有邊亦無邊，此是諦實，餘皆愚妄。或依想執我及世間非有邊非無邊，此是諦實，餘皆愚妄。或依行執我及世間有邊，此是諦實，餘皆愚妄。或依行執我及世間無邊，此是諦實，餘皆愚妄。或依行執我及世間亦有邊亦無邊，此是諦實，餘皆愚妄。或依行執我及世間非有邊非無邊，此是諦實，餘皆愚妄。或依識執我及世間有邊，此是諦實，餘皆愚妄。或依識執我及世間無邊，此是諦實，餘皆愚妄。或依識執我及世間亦有邊亦無邊，此是諦實，餘皆愚妄。或依識執我及世間非有邊非無邊，此是諦實，餘皆愚妄。
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「或依色執命者即身，此是諦實，餘皆愚妄。或依色執命者異身，此是諦實，餘皆愚妄。或依受執命者即身，此是諦實，餘皆愚妄。或依受執命者異身，此是諦實，餘皆愚妄。或依想執命者即身，此是諦實，餘皆愚妄。或依想執命者異身，此是諦實，餘皆愚妄。或依行執命者即身，此是諦實，餘皆愚妄。或依行執命者異身，此是諦實，餘皆愚妄。或依識執命者即身，此是諦實，餘皆愚妄。或依識執命者異身，此是諦實，餘皆愚妄。
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「或依色執如來死後有，此是諦實，餘皆愚妄。或依色執如來死後非有，此是諦實，餘皆愚妄。或依色執如來死後亦有亦非有，此是諦實，餘皆愚妄。或依色執如來死後非有非非有，此是諦實，餘皆愚妄。或依受執如來死後有，此是諦實，餘皆愚妄。或依受執如來死後非有，此是諦實，餘皆愚妄。或依受執如來死後亦有亦非有，此是諦實，餘皆愚妄。或依受執如來死後非有非非有，此是諦實，餘皆愚妄。或依想執如來死後有，此是諦實，餘皆愚妄。或依想執如來死後非有，此是諦實，餘皆愚妄。或依想執如來死後亦有亦非有，此是諦實，餘皆愚妄。或依想執如來死後非有非非有，此是諦實，餘皆愚妄。或依行執如來死後有，此是諦實，餘皆愚妄。或依行執如來死後非有，此是諦實，餘皆愚妄。或依行執如來死後亦有亦非有，此是諦實，餘皆愚妄。或依行執如來死後非有非非有，此是諦實，餘皆愚妄。或依識執如來死後有，此是諦實，餘皆愚妄。或依識執如來死後非有，此是諦實，餘皆愚妄。或依識執如來死後亦有亦非有，此是諦實，餘皆愚妄。或依識執如來死後非有非非有，此是諦實，餘皆愚妄。善現！如是如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，能如實知彼諸有情心、心所法，若出若沒、若屈若申。
「或依色執如來死後有，此是諦實，餘皆愚妄。或依色執如來死後非有，此是諦實，餘皆愚妄。或依色執如來死後亦有亦非有，此是諦實，餘皆愚妄。或依色執如來死後非有非非有，此是諦實，餘皆愚妄。或依受執如來死後有，此是諦實，餘皆愚妄。或依受執如來死後非有，此是諦實，餘皆愚妄。或依受執如來死後亦有亦非有，此是諦實，餘皆愚妄。或依受執如來死後非有非非有，此是諦實，餘皆愚妄。或依想執如來死後有，此是諦實，餘皆愚妄。或依想執如來死後非有，此是諦實，餘皆愚妄。或依想執如來死後亦有亦非有，此是諦實，餘皆愚妄。或依想執如來死後非有非非有，此是諦實，餘皆愚妄。或依行執如來死後有，此是諦實，餘皆愚妄。或依行執如來死後非有，此是諦實，餘皆愚妄。或依行執如來死後亦有亦非有，此是諦實，餘皆愚妄。或依行執如來死後非有非非有，此是諦實，餘皆愚妄。或依識執如來死後有，此是諦實，餘皆愚妄。或依識執如來死後非有，此是諦實，餘皆愚妄。或依識執如來死後亦有亦非有，此是諦實，餘皆愚妄。或依識執如來死後非有非非有，此是諦實，餘皆愚妄。善現！如是如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，能如實知彼諸有情心、心所法，若出若沒、若屈若申。
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「復次，善現！一切如來、應、正等覺於深般若波羅蜜多，如實知色，亦如實知受、想、行、識。」
「復次，善現！一切如來、應、正等覺於深般若波羅蜜多，如實知色，亦如實知受、想、行、識。」
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時，具壽善現白佛言：「世尊！云何如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，如實知色，亦如實知受、想、行、識？」
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佛言：「善現！一切如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，如實知色如真如無變異、無分別、無相狀、無作用、無戲論、無所得，亦如實知受、想、行、識如真如無變異、無分別、無相狀、無作用、無戲論、無所得。善現！如是如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，如實知色，亦如實知受、想、行、識。
佛言：「善現！一切如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，如實知色如真如無變異、無分別、無相狀、無作用、無戲論、無所得，亦如實知受、想、行、識如真如無變異、無分別、無相狀、無作用、無戲論、無所得。善現！如是如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，如實知色，亦如實知受、想、行、識。
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「復次，善現！五蘊真如即有情真如，有情真如即出沒屈申真如，出沒屈申真如即五蘊真如，五蘊真如即十二處真如，十二處真如即十八界真如，十八界真如即一切法真如，一切法真如即六波羅蜜多真如，六波羅蜜多真如即三十七菩提分法真如，三十七菩提分法真如即十八空真如，十八空真如即八解脫真如，八解脫真如即八勝處真如，八勝處真如即九次第定真如，九次第定真如即如來十力真如，如來十力真如即四無所畏真如，四無所畏真如即四無礙解真如，四無礙解真如即大慈、大悲、大喜、大捨真如，大慈、大悲、大喜、大捨真如即十八佛不共法真如，十八佛不共法真如即一切智真如，一切智真如即道相智真如，道相智真如即一切相智真如，一切相智真如即善法真如，善法真如即不善法真如，不善法真如即無記法真如，無記法真如即世間法真如，世間法真如即出世間法真如，出世間法真如即有漏法真如，有漏法真如即無漏法真如，無漏法真如即有為法真如，有為法真如即無為法真如，無為法真如即過去法真如，過去法真如即未來法真如，未來法真如即現在法真如，現在法真如即預流果真如，預流果真如即一來果真如，一來果真如即不還果真如，不還果真如即阿羅漢果真如，阿羅漢果真如即獨覺菩提真如，獨覺菩提真如即一切菩薩摩訶薩行真如，一切菩薩摩訶薩行真如即諸佛無上正等菩提真如，諸佛無上正等菩提真如即一切如來、應、正等覺真如，一切如來、應、正等覺真如即一切有情真如。
「復次，善現！五蘊真如即有情真如，有情真如即出沒屈申真如，出沒屈申真如即五蘊真如，五蘊真如即十二處真如，十二處真如即十八界真如，十八界真如即一切法真如，一切法真如即六波羅蜜多真如，六波羅蜜多真如即三十七菩提分法真如，三十七菩提分法真如即十八空真如，十八空真如即八解脫真如，八解脫真如即八勝處真如，八勝處真如即九次第定真如，九次第定真如即如來十力真如，如來十力真如即四無所畏真如，四無所畏真如即四無礙解真如，四無礙解真如即大慈、大悲、大喜、大捨真如，大慈、大悲、大喜、大捨真如即十八佛不共法真如，十八佛不共法真如即一切智真如，一切智真如即道相智真如，道相智真如即一切相智真如，一切相智真如即善法真如，善法真如即不善法真如，不善法真如即無記法真如，無記法真如即世間法真如，世間法真如即出世間法真如，出世間法真如即有漏法真如，有漏法真如即無漏法真如，無漏法真如即有為法真如，有為法真如即無為法真如，無為法真如即過去法真如，過去法真如即未來法真如，未來法真如即現在法真如，現在法真如即預流果真如，預流果真如即一來果真如，一來果真如即不還果真如，不還果真如即阿羅漢果真如，阿羅漢果真如即獨覺菩提真如，獨覺菩提真如即一切菩薩摩訶薩行真如，一切菩薩摩訶薩行真如即諸佛無上正等菩提真如，諸佛無上正等菩提真如即一切如來、應、正等覺真如，一切如來、應、正等覺真如即一切有情真如。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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「善現！若一切如來、應、正等覺真如，若一切有情真如，若一切法真如，無二無二處，是一真如，如是真如無別異故，無壞、無盡，不可分別。善現！一切如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，證一切法真如究竟，乃得無上正等菩提，由此故說甚深般若波羅蜜多能生諸佛，是諸佛母，能示諸佛世間實相。善現！如是如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，能如實覺知一切法真如不虛妄性、不變異性。由如實覺真如相，故說名如來、應、正等覺。」
「善現！若一切如來、應、正等覺真如，若一切有情真如，若一切法真如，無二無二處，是一真如，如是真如無別異故，無壞、無盡，不可分別。善現！一切如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，證一切法真如究竟，乃得無上正等菩提，由此故說甚深般若波羅蜜多能生諸佛，是諸佛母，能示諸佛世間實相。善現！如是如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，能如實覺知一切法真如不虛妄性、不變異性。由如實覺真如相，故說名如來、應、正等覺。」
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時，具壽善現白佛言：「世尊！甚深般若波羅蜜多所證一切法真如不虛妄性、不變異性，極為甚深難見難覺。世尊！一切如來、應、正等覺皆用一切法真如不虛妄性、不變異性，顯示分別諸佛無上正等菩提。世尊！一切法真如甚深誰能信解？唯有不退位菩薩摩訶薩，及具正見漏盡阿羅漢，聞佛說此甚深真如能生信解，如來為彼依自所證真如之相顯示分別。」
時，具壽善現白佛言：「世尊！甚深般若波羅蜜多所證一切法真如不虛妄性、不變異性，極為甚深難見難覺。世尊！一切如來、應、正等覺皆用一切法真如不虛妄性、不變異性，顯示分別諸佛無上正等菩提。世尊！一切法真如甚深誰能信解？唯有不退位菩薩摩訶薩，及具正見漏盡阿羅漢，聞佛說此甚深真如能生信解，如來為彼依自所證真如之相顯示分別。」
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佛言：「善現！如是！如是！如汝所說。所以者何？善現！真如無盡是故甚深，唯有如來現等正覺無盡真如。」
佛言：「善現！如是！如是！如汝所說。所以者何？善現！真如無盡是故甚深，唯有如來現等正覺無盡真如。」
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時，具壽善現白佛言：「世尊！佛由誰證無盡真如？」
時，具壽善現白佛言：「世尊！佛由誰證無盡真如？」
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佛言：「善現！佛由真如能證如是無盡真如。」
佛言：「善現！佛由真如能證如是無盡真如。」
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時，具壽善現復白佛言：「世尊！如來證誰無盡真如？」
時，具壽善現復白佛言：「世尊！如來證誰無盡真如？」
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佛言：「善現！證一切法無盡真如。善現！一切如來、應、正等覺證得一切法無盡真如故，獲得無上正等菩提，為諸有情分別顯示一切法真如相，由此故名真實說者。」
佛言：「善現！證一切法無盡真如。善現！一切如來、應、正等覺證得一切法無盡真如故，獲得無上正等菩提，為諸有情分別顯示一切法真如相，由此故名真實說者。」
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第二分示相品第四十七之一
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爾時，三千大千世界所有欲界、色界諸天，各以種種天妙花香遙散世尊而為供養，來詣佛所頂禮雙足，却住一面俱白佛言：「世尊所說甚深般若波羅蜜多以何為相？」
爾時，三千大千世界所有欲界、色界諸天，各以種種天妙花香遙散世尊而為供養，來詣佛所頂禮雙足，却住一面俱白佛言：「世尊所說甚深般若波羅蜜多以何為相？」
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爾時，佛告諸天眾言：「甚深般若波羅蜜多以空為相，甚深般若波羅蜜多以無相為相，甚深般若波羅蜜多以無願為相，甚深般若波羅蜜多以無造無作為相，甚深般若波羅蜜多以無生無滅為相，甚深般若波羅蜜多以無染無淨為相，甚深般若波羅蜜多以無性無相為相，甚深般若波羅蜜多以無依無住為相，甚深般若波羅蜜多以非斷非常為相，甚深般若波羅蜜多以非一非異為相，甚深般若波羅蜜多以無來無去為相，甚深般若波羅蜜多以虛空為相，甚深般若波羅蜜多有如是等無量諸相。
爾時，佛告諸天眾言：「甚深般若波羅蜜多以空為相，甚深般若波羅蜜多以無相為相，甚深般若波羅蜜多以無願為相，甚深般若波羅蜜多以無造無作為相，甚深般若波羅蜜多以無生無滅為相，甚深般若波羅蜜多以無染無淨為相，甚深般若波羅蜜多以無性無相為相，甚深般若波羅蜜多以無依無住為相，甚深般若波羅蜜多以非斷非常為相，甚深般若波羅蜜多以非一非異為相，甚深般若波羅蜜多以無來無去為相，甚深般若波羅蜜多以虛空為相，甚深般若波羅蜜多有如是等無量諸相。
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「諸天當知！如是諸相，一切如來、應、正等覺為欲饒益世間天、人、阿素洛等，依世俗諦以想等想施設言說，不依勝義。諸天當知！甚深般若波羅蜜多如是諸相，世間天、人、阿素洛等皆不能壞。何以故？世間天、人、阿素洛等皆有相故。諸天當知！諸相不能破壞諸相，諸相不能了知諸相，諸相不能破壞無相，諸相不能了知無相，無相不能破壞諸相，無相不能了知諸相，無相不能破壞無相，無相不能了知無相。何以故？若相、若無相、若相無相皆無所有，能破、能知、所破、所知、破者、知者不可得故。
「諸天當知！如是諸相，一切如來、應、正等覺為欲饒益世間天、人、阿素洛等，依世俗諦以想等想施設言說，不依勝義。諸天當知！甚深般若波羅蜜多如是諸相，世間天、人、阿素洛等皆不能壞。何以故？世間天、人、阿素洛等皆有相故。諸天當知！諸相不能破壞諸相，諸相不能了知諸相，諸相不能破壞無相，諸相不能了知無相，無相不能破壞諸相，無相不能了知諸相，無相不能破壞無相，無相不能了知無相。何以故？若相、若無相、若相無相皆無所有，能破、能知、所破、所知、破者、知者不可得故。
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「諸天當知！如是諸相非色所作，非受、想、行、識所作；非眼處所作，非耳、鼻、舌、身、意處所作；非色處所作，非聲、香、味、觸、法處所作；非眼界所作，非耳、鼻、舌、身、意界所作；非色界所作，非聲、香、味、觸、法界所作；非眼識界所作，非耳、鼻、舌、身、意識界所作；非眼觸所作，非耳、鼻、舌、身、意觸所作；非眼觸為緣所生諸受所作，非耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受所作；非布施波羅蜜多所作，非淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多所作；非內空所作，非外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散無散空、本性空、自共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空所作；非真如所作，非法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界所作；非苦聖諦所作，非集、滅、道聖諦所作；非四靜慮所作，非四無量、四無色定所作；非八解脫所作，非八勝處、九次第定、十遍處所作；非四念住所作，非四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支所作；非空解脫門所作，非無相、無願解脫門所作；非淨觀地所作，非種性地、第八地、具見地、薄地、離欲地、已辦地、獨覺地、菩薩地、如來地所作；非極喜地所作，非離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地所作；非五眼所作，非六神通所作；非如來十力所作，非四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法所作；非三十二大士相所作，非八十隨好所作；非無忘失法所作，非恒住捨性所作；非一切陀羅尼門所作，非一切三摩地門所作；非一切智所作，非道相智、一切相智所作。
「諸天當知！如是諸相非色所作，非受、想、行、識所作；非眼處所作，非耳、鼻、舌、身、意處所作；非色處所作，非聲、香、味、觸、法處所作；非眼界所作，非耳、鼻、舌、身、意界所作；非色界所作，非聲、香、味、觸、法界所作；非眼識界所作，非耳、鼻、舌、身、意識界所作；非眼觸所作，非耳、鼻、舌、身、意觸所作；非眼觸為緣所生諸受所作，非耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受所作；非布施波羅蜜多所作，非淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多所作；非內空所作，非外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散無散空、本性空、自共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空所作；非真如所作，非法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界所作；非苦聖諦所作，非集、滅、道聖諦所作；非四靜慮所作，非四無量、四無色定所作；非八解脫所作，非八勝處、九次第定、十遍處所作；非四念住所作，非四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支所作；非空解脫門所作，非無相、無願解脫門所作；非淨觀地所作，非種性地、第八地、具見地、薄地、離欲地、已辦地、獨覺地、菩薩地、如來地所作；非極喜地所作，非離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地所作；非五眼所作，非六神通所作；非如來十力所作，非四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法所作；非三十二大士相所作，非八十隨好所作；非無忘失法所作，非恒住捨性所作；非一切陀羅尼門所作，非一切三摩地門所作；非一切智所作，非道相智、一切相智所作。
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「諸天當知！如是諸相非天所作、非非天所作、非人所作非非人所作、非天所有非非天所有、非人所有非非人所有、非有漏非無漏、非世間非出世間、非有為非無為、無所繫屬不可宣說。
「諸天當知！如是諸相非天所作、非非天所作、非人所作非非人所作、非天所有非非天所有、非人所有非非人所有、非有漏非無漏、非世間非出世間、非有為非無為、無所繫屬不可宣說。
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「諸天當知！甚深般若波羅蜜多遠離眾相，不應問言甚深般若波羅蜜多以何為相。汝諸天等於意云何？設有問言虛空何相，如是發問為正問不？」
「諸天當知！甚深般若波羅蜜多遠離眾相，不應問言甚深般若波羅蜜多以何為相。汝諸天等於意云何？設有問言虛空何相，如是發問為正問不？」
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諸天答言：「不也！世尊！不也！善逝！何以故？虛空無體、無相、無為，不應問故。」
諸天答言：「不也！世尊！不也！善逝！何以故？虛空無體、無相、無為，不應問故。」
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世尊告曰：「甚深般若波羅蜜多亦復如是，不應為問。然諸法相有佛無佛，法界法住，佛於此相如實覺知，故名如來、應、正等覺。」
世尊告曰：「甚深般若波羅蜜多亦復如是，不應為問。然諸法相有佛無佛，法界法住，佛於此相如實覺知，故名如來、應、正等覺。」
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時，諸天眾俱白佛言：「如來所覺如是諸相，極為甚深，難見難覺。如來現覺如是相故，於一切法無礙智轉。一切如來、應、正等覺住如是相，分別開示甚深般若波羅蜜多，為諸有情集諸法相，方便開示，令於般若波羅蜜多得無礙智。
時，諸天眾俱白佛言：「如來所覺如是諸相，極為甚深，難見難覺。如來現覺如是相故，於一切法無礙智轉。一切如來、應、正等覺住如是相，分別開示甚深般若波羅蜜多，為諸有情集諸法相，方便開示，令於般若波羅蜜多得無礙智。
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「希有！世尊！甚深般若波羅蜜多是諸如來、應、正等覺常所行處，去、來、今世一切如來、應、正等覺行是處故，證得無上正等菩提，為諸有情分別開示一切法相。謂分別開示色相，分別開示受、想、行、識相；分別開示眼處相，分別開示耳、鼻、舌、身、意處相；分別開示色處相，分別開示聲、香、味、觸、法處相；分別開示眼界相，分別開示耳、鼻、舌、身、意界相；分別開示色界相，分別開示聲、香、味、觸、法界相；分別開示眼識界相，分別開示耳、鼻、舌、身、意識界相；分別開示眼觸相，分別開示耳、鼻、舌、身、意觸相；分別開示眼觸為緣所生諸受相，分別開示耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受相；分別開示布施波羅蜜多相，分別開示淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多相；分別開示內空相，分別開示外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散無散空、本性空、自共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空相；分別開示真如相，分別開示法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界相；分別開示苦聖諦相，分別開示集、滅、道聖諦相；分別開示四靜慮相，分別開示四無量、四無色定相；分別開示八解脫相，分別開示八勝處、九次第定、十遍處相；分別開示四念住相，分別開示四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支相；分別開示空解脫門相，分別開示無相、無願解脫門相；分別開示淨觀地相，分別開示種性地、第八地、具見地、薄地、離欲地、已辦地、獨覺地、菩薩地、如來地相；分別開示極喜地相，分別開示離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地相；分別開示五眼相，分別開示六神通相；分別開示如來十力相，分別開示四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法相；分別開示三十二大士相相，分別開示八十隨好相；分別開示無忘失法相，分別開示恒住捨性相；分別開示一切陀羅尼門相，分別開示一切三摩地門相；分別開示預流果相，分別開示一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提相；分別開示一切菩薩摩訶薩行相，分別開示諸佛無上正等菩提相；分別開示一切智相，分別開示道相智、一切相智相。」
「希有！世尊！甚深般若波羅蜜多是諸如來、應、正等覺常所行處，去、來、今世一切如來、應、正等覺行是處故，證得無上正等菩提，為諸有情分別開示一切法相。謂分別開示色相，分別開示受、想、行、識相；分別開示眼處相，分別開示耳、鼻、舌、身、意處相；分別開示色處相，分別開示聲、香、味、觸、法處相；分別開示眼界相，分別開示耳、鼻、舌、身、意界相；分別開示色界相，分別開示聲、香、味、觸、法界相；分別開示眼識界相，分別開示耳、鼻、舌、身、意識界相；分別開示眼觸相，分別開示耳、鼻、舌、身、意觸相；分別開示眼觸為緣所生諸受相，分別開示耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受相；分別開示布施波羅蜜多相，分別開示淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多相；分別開示內空相，分別開示外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散無散空、本性空、自共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空相；分別開示真如相，分別開示法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界相；分別開示苦聖諦相，分別開示集、滅、道聖諦相；分別開示四靜慮相，分別開示四無量、四無色定相；分別開示八解脫相，分別開示八勝處、九次第定、十遍處相；分別開示四念住相，分別開示四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支相；分別開示空解脫門相，分別開示無相、無願解脫門相；分別開示淨觀地相，分別開示種性地、第八地、具見地、薄地、離欲地、已辦地、獨覺地、菩薩地、如來地相；分別開示極喜地相，分別開示離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地相；分別開示五眼相，分別開示六神通相；分別開示如來十力相，分別開示四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法相；分別開示三十二大士相相，分別開示八十隨好相；分別開示無忘失法相，分別開示恒住捨性相；分別開示一切陀羅尼門相，分別開示一切三摩地門相；分別開示預流果相，分別開示一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提相；分別開示一切菩薩摩訶薩行相，分別開示諸佛無上正等菩提相；分別開示一切智相，分別開示道相智、一切相智相。」
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大般若波羅蜜多經卷第四百四十二
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