大般若波羅蜜多經卷第四百四十一三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大般若波羅蜜多經卷第四百四十一三藏法師玄奘奉 詔譯

第二分不和合品第四十五之二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二分不和合品第四十五之二

「復次，善現！有菩薩乘諸善男子、善女人等，書寫、受持、讀誦、修習、思惟、演說如是般若波羅蜜多甚深經時，若有人來讚說人趣種種勝事，讚說四大王眾天乃至他化自在天諸勝妙事，讚說梵眾天乃至色究竟天諸勝妙事，讚說空無邊處天乃至非想非非想處天諸勝妙事，因而告曰：『雖於欲界受諸欲樂，於色界中受諸靜慮無量快樂，於無色界受諸寂靜等至妙樂，而彼一切皆是有為、無常、苦、空、非我、不淨、變壞之法，盡法、謝法、離法、滅法，汝於此身何不精進取預流果，若一來果、若不還果、若阿羅漢果、若獨覺菩提入般涅槃究竟安樂，何用久處生死輪迴，無事為他受諸勤苦，求趣無上正等菩提？』此善男子、善女人等由彼所說，於所書寫、受持、讀誦、修習、思惟、演說般若波羅蜜多甚深經事不得究竟，當知是為菩薩魔事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！有菩薩乘諸善男子、善女人等，書寫、受持、讀誦、修習、思惟、演說如是般若波羅蜜多甚深經時，若有人來讚說人趣種種勝事，讚說四大王眾天乃至他化自在天諸勝妙事，讚說梵眾天乃至色究竟天諸勝妙事，讚說空無邊處天乃至非想非非想處天諸勝妙事，因而告曰：『雖於欲界受諸欲樂，於色界中受諸靜慮無量快樂，於無色界受諸寂靜等至妙樂，而彼一切皆是有為、無常、苦、空、非我、不淨、變壞之法，盡法、謝法、離法、滅法，汝於此身何不精進取預流果，若一來果、若不還果、若阿羅漢果、若獨覺菩提入般涅槃究竟安樂，何用久處生死輪迴，無事為他受諸勤苦，求趣無上正等菩提？』此善男子、善女人等由彼所說，於所書寫、受持、讀誦、修習、思惟、演說般若波羅蜜多甚深經事不得究竟，當知是為菩薩魔事。

「復次，善現！能持法者一身無繫，專修己事不憂他業，能學法者好領徒眾，樂營他事不憂自業，兩不和合，不獲教授、聽受、書持、讀誦、修習甚深般若波羅蜜多，當知是為菩薩魔事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！能持法者一身無繫，專修己事不憂他業，能學法者好領徒眾，樂營他事不憂自業，兩不和合，不獲教授、聽受、書持、讀誦、修習甚深般若波羅蜜多，當知是為菩薩魔事。

「復次，善現！能學法者一身無繫，專修己事不憂他業，能持法者好領徒眾，樂營他事不憂自業，兩不和合，不獲教授、聽受、書持、讀誦、修習甚深般若波羅蜜多，當知是為菩薩魔事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！能學法者一身無繫，專修己事不憂他業，能持法者好領徒眾，樂營他事不憂自業，兩不和合，不獲教授、聽受、書持、讀誦、修習甚深般若波羅蜜多，當知是為菩薩魔事。

「復次，善現！能持法者不樂喧雜，能學法者樂處喧雜，兩不和合，不獲教授、聽受、書持、讀誦、修習甚深般若波羅蜜多，當知是為菩薩魔事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！能持法者不樂喧雜，能學法者樂處喧雜，兩不和合，不獲教授、聽受、書持、讀誦、修習甚深般若波羅蜜多，當知是為菩薩魔事。

「復次，善現！能學法者不樂喧雜，能持法者樂處喧雜，兩不和合，不獲教授、聽受、書持、讀誦、修習甚深般若波羅蜜多，當知是為菩薩魔事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！能學法者不樂喧雜，能持法者樂處喧雜，兩不和合，不獲教授、聽受、書持、讀誦、修習甚深般若波羅蜜多，當知是為菩薩魔事。

「復次，善現！能持法者欲令學者於我所為悉皆隨助，能學法者不隨其欲，兩不和合，不獲教授、聽受、書持、讀誦、修習甚深般若波羅蜜多，當知是為菩薩魔事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！能持法者欲令學者於我所為悉皆隨助，能學法者不隨其欲，兩不和合，不獲教授、聽受、書持、讀誦、修習甚深般若波羅蜜多，當知是為菩薩魔事。

「復次，善現！能學法者於持法者諸有所為悉樂隨助，能持法者不隨其欲，兩不和合，不獲教授、聽受、書持、讀誦、修習甚深般若波羅蜜多，當知是為菩薩魔事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！能學法者於持法者諸有所為悉樂隨助，能持法者不隨其欲，兩不和合，不獲教授、聽受、書持、讀誦、修習甚深般若波羅蜜多，當知是為菩薩魔事。

「復次，善現！能持法者為名利故欲為他說甚深般若波羅蜜多，復欲令彼書寫、受持、讀誦、修習，能學法者知其所為不欲從受，兩不和合，不獲教授、聽受、書持、讀誦、修習甚深般若波羅蜜多，當知是為菩薩魔事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！能持法者為名利故欲為他說甚深般若波羅蜜多，復欲令彼書寫、受持、讀誦、修習，能學法者知其所為不欲從受，兩不和合，不獲教授、聽受、書持、讀誦、修習甚深般若波羅蜜多，當知是為菩薩魔事。

「復次，善現！能學法者為名利故欲請他說甚深般若波羅蜜多，復欲方便書寫、受持、讀誦、修習，能持法者知其所為而不隨請，兩不和合，不獲教授、聽受、書持、讀誦、修習甚深般若波羅蜜多，當知是為菩薩魔事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！能學法者為名利故欲請他說甚深般若波羅蜜多，復欲方便書寫、受持、讀誦、修習，能持法者知其所為而不隨請，兩不和合，不獲教授、聽受、書持、讀誦、修習甚深般若波羅蜜多，當知是為菩薩魔事。

「復次，善現！能持法者欲往他方危身命處，能學法者恐失身命不欲隨往，兩不和合，不獲教授、聽受、書持、讀誦、修習甚深般若波羅蜜多，當知是為菩薩魔事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！能持法者欲往他方危身命處，能學法者恐失身命不欲隨往，兩不和合，不獲教授、聽受、書持、讀誦、修習甚深般若波羅蜜多，當知是為菩薩魔事。

「復次，善現！能學法者欲往他方危身命處，能持法者恐失身命不欲共往，兩不和合，不獲教授、聽受、書持、讀誦、修習甚深般若波羅蜜多，當知是為菩薩魔事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！能學法者欲往他方危身命處，能持法者恐失身命不欲共往，兩不和合，不獲教授、聽受、書持、讀誦、修習甚深般若波羅蜜多，當知是為菩薩魔事。

「復次，善現！能持法者欲往他方多賊、疾疫、飢渴國土，能學法者慮彼艱辛不肯隨往，兩不和合，不獲教授、聽受、書持、讀誦、修習甚深般若波羅蜜多，當知是為菩薩魔事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！能持法者欲往他方多賊、疾疫、飢渴國土，能學法者慮彼艱辛不肯隨往，兩不和合，不獲教授、聽受、書持、讀誦、修習甚深般若波羅蜜多，當知是為菩薩魔事。

「復次，善現！能學法者欲往他方多賊、疾疫、飢渴國土，能持法者慮彼艱辛不肯共往，兩不和合，不獲教授、聽受、書持、讀誦、修習甚深般若波羅蜜多，當知是為菩薩魔事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！能學法者欲往他方多賊、疾疫、飢渴國土，能持法者慮彼艱辛不肯共往，兩不和合，不獲教授、聽受、書持、讀誦、修習甚深般若波羅蜜多，當知是為菩薩魔事。

「復次，善現！能持法者欲往他方安隱、豐樂、無難之處，能學法者欲隨其去，能持法者方便試言：『汝雖為利欲隨我往，而汝至彼豈必遂心，宜審思惟勿後憂悔。』時，學法者聞已念言：『是彼不欲令我去相，設固隨往豈必聞法？』由此因緣不隨其去，兩不和合，不獲教授、聽受、書持、讀誦、修習甚深般若波羅蜜多，當知是為菩薩魔事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！能持法者欲往他方安隱、豐樂、無難之處，能學法者欲隨其去，能持法者方便試言：『汝雖為利欲隨我往，而汝至彼豈必遂心，宜審思惟勿後憂悔。』時，學法者聞已念言：『是彼不欲令我去相，設固隨往豈必聞法？』由此因緣不隨其去，兩不和合，不獲教授、聽受、書持、讀誦、修習甚深般若波羅蜜多，當知是為菩薩魔事。

「復次，善現！能持法者欲往他方，所經道路曠野險阻，多諸賊難及旃荼羅、惡獸、獵師、毒蛇等怖，能學法者欲隨其去，能持法者方便試言：『汝今何故無事隨我欲經如是諸險難處，宜審思惟勿後憂悔。』能學法者聞已念言：『彼應不欲令我隨往，設固隨往何必聞法？』由此因緣不隨其去，兩不和合，不獲教授、聽受、書持、讀誦、修習甚深般若波羅蜜多，當知是為菩薩魔事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！能持法者欲往他方，所經道路曠野險阻，多諸賊難及旃荼羅、惡獸、獵師、毒蛇等怖，能學法者欲隨其去，能持法者方便試言：『汝今何故無事隨我欲經如是諸險難處，宜審思惟勿後憂悔。』能學法者聞已念言：『彼應不欲令我隨往，設固隨往何必聞法？』由此因緣不隨其去，兩不和合，不獲教授、聽受、書持、讀誦、修習甚深般若波羅蜜多，當知是為菩薩魔事。

「復次，善現！能持法者多有施主數相追隨，學法者來請說般若波羅蜜多，或請書寫、受持、讀誦、如說修行，彼多緣礙無暇教授，能學法者起嫌恨心，後雖教授而不聽受，兩不和合，不獲教授、聽受、書持、讀誦、修習甚深般若波羅蜜多，當知是為菩薩魔事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！能持法者多有施主數相追隨，學法者來請說般若波羅蜜多，或請書寫、受持、讀誦、如說修行，彼多緣礙無暇教授，能學法者起嫌恨心，後雖教授而不聽受，兩不和合，不獲教授、聽受、書持、讀誦、修習甚深般若波羅蜜多，當知是為菩薩魔事。

「復次，善現！有諸惡魔作苾芻像，至菩薩所方便破壞，令於般若波羅蜜多不得書寫、受持、讀誦、修習、思惟、為他演說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！有諸惡魔作苾芻像，至菩薩所方便破壞，令於般若波羅蜜多不得書寫、受持、讀誦、修習、思惟、為他演說。」

時，具壽善現白佛言：「世尊！云何惡魔作苾芻像至菩薩所方便破壞，令於般若波羅蜜多不得書寫、受持、讀誦、修習、思惟、為他演說？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，具壽善現白佛言：「世尊！云何惡魔作苾芻像至菩薩所方便破壞，令於般若波羅蜜多不得書寫、受持、讀誦、修習、思惟、為他演說？」

佛言：「善現！有諸惡魔作苾芻像，至菩薩所方便破壞，令其毀厭甚深般若波羅蜜多，不得書寫、受持、讀誦、修習、思惟、為他演說，謂作是言：『汝所習誦無相經典非真般若波羅蜜多，我所習誦有相經典是真般若波羅蜜多。』作是語時，有諸菩薩未得受記，便於般若波羅蜜多而生疑惑，由疑惑故便於般若波羅蜜多而生毀厭，由毀厭故遂不書寫、受持、讀誦、修習、思惟、為他演說甚深般若波羅蜜多，當知是為菩薩魔事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！有諸惡魔作苾芻像，至菩薩所方便破壞，令其毀厭甚深般若波羅蜜多，不得書寫、受持、讀誦、修習、思惟、為他演說，謂作是言：『汝所習誦無相經典非真般若波羅蜜多，我所習誦有相經典是真般若波羅蜜多。』作是語時，有諸菩薩未得受記，便於般若波羅蜜多而生疑惑，由疑惑故便於般若波羅蜜多而生毀厭，由毀厭故遂不書寫、受持、讀誦、修習、思惟、為他演說甚深般若波羅蜜多，當知是為菩薩魔事。

「復次，善現！有諸惡魔作苾芻像，至菩薩所語菩薩言：『若諸菩薩行此般若波羅蜜多，唯證實際得預流果，若一來果、若不還果、若阿羅漢果、若獨覺菩提，終不能證無上佛果，何緣於此唐設劬勞？』菩薩既聞，便不書寫、受持、讀誦、修習、思惟、為他演說甚深般若波羅蜜多，當知是為菩薩魔事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！有諸惡魔作苾芻像，至菩薩所語菩薩言：『若諸菩薩行此般若波羅蜜多，唯證實際得預流果，若一來果、若不還果、若阿羅漢果、若獨覺菩提，終不能證無上佛果，何緣於此唐設劬勞？』菩薩既聞，便不書寫、受持、讀誦、修習、思惟、為他演說甚深般若波羅蜜多，當知是為菩薩魔事。

「復次，善現！書寫、受持、讀誦、修習、思惟、演說如是般若波羅蜜多甚深經時，多有惡魔作留難事，障礙菩薩所求無上正等菩提，諸菩薩摩訶薩應諦覺察而遠離之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！書寫、受持、讀誦、修習、思惟、演說如是般若波羅蜜多甚深經時，多有惡魔作留難事，障礙菩薩所求無上正等菩提，諸菩薩摩訶薩應諦覺察而遠離之。」

時，具壽善現白佛言：「世尊！何等名為魔事留難，令諸菩薩覺察遠離？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，具壽善現白佛言：「世尊！何等名為魔事留難，令諸菩薩覺察遠離？」

佛言：「善現！住菩薩乘諸善男子、善女人等，書寫、受持、讀誦、修習、思惟、演說如是般若波羅蜜多甚深經時，多有相似般若、靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多魔事留難，菩薩於中應諦覺察而遠離之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！住菩薩乘諸善男子、善女人等，書寫、受持、讀誦、修習、思惟、演說如是般若波羅蜜多甚深經時，多有相似般若、靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多魔事留難，菩薩於中應諦覺察而遠離之。

「復次，善現！住菩薩乘諸善男子、善女人等，書寫、受持、讀誦、修習、思惟、演說如是般若波羅蜜多甚深經時，多有相似內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散無散空、本性空、自共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空魔事留難，菩薩於中應諦覺察而遠離之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！住菩薩乘諸善男子、善女人等，書寫、受持、讀誦、修習、思惟、演說如是般若波羅蜜多甚深經時，多有相似內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散無散空、本性空、自共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空魔事留難，菩薩於中應諦覺察而遠離之。

「復次，善現！住菩薩乘諸善男子、善女人等，書寫、受持、讀誦、修習、思惟、演說如是般若波羅蜜多甚深經時，多有相似真如、法界、法性、實際、不思議界及餘無量無邊佛法魔事留難，菩薩於中應諦覺察而遠離之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！住菩薩乘諸善男子、善女人等，書寫、受持、讀誦、修習、思惟、演說如是般若波羅蜜多甚深經時，多有相似真如、法界、法性、實際、不思議界及餘無量無邊佛法魔事留難，菩薩於中應諦覺察而遠離之。

「復次，善現！住菩薩乘諸善男子、善女人等，書寫、受持、讀誦、修習、思惟、演說如是般若波羅蜜多甚深經時，有持二乘相應經典，至菩薩所作如是言：『此是如來真實所說，學此法者速證無上正等菩提。』如是亦名魔事留難，菩薩於中應諦覺察而遠離之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！住菩薩乘諸善男子、善女人等，書寫、受持、讀誦、修習、思惟、演說如是般若波羅蜜多甚深經時，有持二乘相應經典，至菩薩所作如是言：『此是如來真實所說，學此法者速證無上正等菩提。』如是亦名魔事留難，菩薩於中應諦覺察而遠離之。

「復次，善現！有諸惡魔作苾芻像，至菩薩所宣說二乘所學所行內外空等，或四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，或三解脫門等，說是法已謂菩薩言：『大士當知！且依此法精勤修學，取預流果、若一來果、若不還果、若阿羅漢果、若獨覺菩提，遠離一切生老病死，何用無上正等菩提？』由此因緣，令是菩薩不得書寫、受持、讀誦、修習、思惟、為他演說甚深般若波羅蜜多，當知是為菩薩魔事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！有諸惡魔作苾芻像，至菩薩所宣說二乘所學所行內外空等，或四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，或三解脫門等，說是法已謂菩薩言：『大士當知！且依此法精勤修學，取預流果、若一來果、若不還果、若阿羅漢果、若獨覺菩提，遠離一切生老病死，何用無上正等菩提？』由此因緣，令是菩薩不得書寫、受持、讀誦、修習、思惟、為他演說甚深般若波羅蜜多，當知是為菩薩魔事。

「復次，善現！有諸惡魔作苾芻像，威儀庠序形貌端嚴，至菩薩所，菩薩見之深生愛著，由斯退減一切相智，不獲聽聞、書寫、受持、讀誦、修習、思惟、演說甚深般若波羅蜜多，當知是為菩薩魔事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！有諸惡魔作苾芻像，威儀庠序形貌端嚴，至菩薩所，菩薩見之深生愛著，由斯退減一切相智，不獲聽聞、書寫、受持、讀誦、修習、思惟、演說甚深般若波羅蜜多，當知是為菩薩魔事。

「復次，善現！有諸惡魔作佛形像，身真金色，常光一尋，具三十二大丈夫相，八十隨好圓滿莊嚴，至菩薩所，菩薩見之深生愛著，由斯退減一切相智，不獲聽聞、書寫、受持、讀誦、修習、思惟、演說甚深般若波羅蜜多，當知是為菩薩魔事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！有諸惡魔作佛形像，身真金色，常光一尋，具三十二大丈夫相，八十隨好圓滿莊嚴，至菩薩所，菩薩見之深生愛著，由斯退減一切相智，不獲聽聞、書寫、受持、讀誦、修習、思惟、演說甚深般若波羅蜜多，當知是為菩薩魔事。

「復次，善現！有諸惡魔化作佛像，苾芻圍繞宣說法要，至菩薩所，菩薩見之深生愛著，便作是念：『願我未來當成如來、應、正等覺，苾芻圍繞宣說法要，與今所見平等平等。』由斯退減一切相智，不獲聽聞、書寫、受持、讀誦、修習、思惟、演說甚深般若波羅蜜多，當知是為菩薩魔事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！有諸惡魔化作佛像，苾芻圍繞宣說法要，至菩薩所，菩薩見之深生愛著，便作是念：『願我未來當成如來、應、正等覺，苾芻圍繞宣說法要，與今所見平等平等。』由斯退減一切相智，不獲聽聞、書寫、受持、讀誦、修習、思惟、演說甚深般若波羅蜜多，當知是為菩薩魔事。

「復次，善現！有諸惡魔化作菩薩摩訶薩像，若百若千乃至無數，具無礙辯相好莊嚴，自變其身作佛形像，為化菩薩摩訶薩眾宣說法要，教修布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，現如是相至菩薩所，菩薩見之深生愛著，由斯退減一切相智，不獲聽聞、書寫、受持、讀誦、修習、思惟、演說甚深般若波羅蜜多，當知是為菩薩魔事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！有諸惡魔化作菩薩摩訶薩像，若百若千乃至無數，具無礙辯相好莊嚴，自變其身作佛形像，為化菩薩摩訶薩眾宣說法要，教修布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，現如是相至菩薩所，菩薩見之深生愛著，由斯退減一切相智，不獲聽聞、書寫、受持、讀誦、修習、思惟、演說甚深般若波羅蜜多，當知是為菩薩魔事。

「所以者何？善現！如是般若波羅蜜多甚深法中，色無所有不可得，受、想、行、識亦無所有不可得；眼處無所有不可得，耳、鼻、舌、身、意處亦無所有不可得；色處無所有不可得，聲、香、味、觸、法處亦無所有不可得；眼界無所有不可得，耳、鼻、舌、身、意界亦無所有不可得；色界無所有不可得，聲、香、味、觸、法界亦無所有不可得；眼識界無所有不可得，耳、鼻、舌、身、意識界亦無所有不可得；眼觸無所有不可得，耳、鼻、舌、身、意觸亦無所有不可得；眼觸為緣所生諸受無所有不可得，耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受亦無所有不可得；地界無所有不可得，水、火、風、空、識界亦無所有不可得；無明無所有不可得，行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱亦無所有不可得；欲界無所有不可得，色、無色界亦無所有不可得；過去無所有不可得，未來、現在亦無所有不可得，有漏法無所有不可得，無漏法亦無所有不可得；有為法無所有不可得，無為法亦無所有不可得；世間法無所有不可得，出世間法亦無所有不可得；布施波羅蜜多無所有不可得，淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多亦無所有不可得；內空無所有不可得，外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散無散空、本性空、自共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空亦無所有不可得；真如無所有不可得，法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界亦無所有不可得；苦聖諦無所有不可得，集、滅、道聖諦亦無所有不可得；四靜慮無所有不可得，四無量、四無色定亦無所有不可得；八解脫無所有不可得，八勝處、九次第定、十遍處亦無所有不可得；四念住無所有不可得，四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支亦無所有不可得。空解脫門無所有不可得，無相、無願解脫門亦無所有不可得；淨觀地無所有不可得，種性地、第八地、具見地、薄地、離欲地、已辦地、獨覺地、菩薩地、如來地亦無所有不可得；極喜地無所有不可得，離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地亦無所有不可得；五眼無所有不可得，六神通亦無所有不可得；如來十力無所有不可得，四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法亦無所有不可得；三十二大士相無所有不可得，八十隨好亦無所有不可得；無忘失法無所有不可得，恒住捨性亦無所有不可得；一切智無所有不可得，道相智、一切相 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「所以者何？善現！如是般若波羅蜜多甚深法中，色無所有不可得，受、想、行、識亦無所有不可得；眼處無所有不可得，耳、鼻、舌、身、意處亦無所有不可得；色處無所有不可得，聲、香、味、觸、法處亦無所有不可得；眼界無所有不可得，耳、鼻、舌、身、意界亦無所有不可得；色界無所有不可得，聲、香、味、觸、法界亦無所有不可得；眼識界無所有不可得，耳、鼻、舌、身、意識界亦無所有不可得；眼觸無所有不可得，耳、鼻、舌、身、意觸亦無所有不可得；眼觸為緣所生諸受無所有不可得，耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受亦無所有不可得；地界無所有不可得，水、火、風、空、識界亦無所有不可得；無明無所有不可得，行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱亦無所有不可得；欲界無所有不可得，色、無色界亦無所有不可得；過去無所有不可得，未來、現在亦無所有不可得，有漏法無所有不可得，無漏法亦無所有不可得；有為法無所有不可得，無為法亦無所有不可得；世間法無所有不可得，出世間法亦無所有不可得；布施波羅蜜多無所有不可得，淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多亦無所有不可得；內空無所有不可得，外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散無散空、本性空、自共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空亦無所有不可得；真如無所有不可得，法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界亦無所有不可得；苦聖諦無所有不可得，集、滅、道聖諦亦無所有不可得；四靜慮無所有不可得，四無量、四無色定亦無所有不可得；八解脫無所有不可得，八勝處、九次第定、十遍處亦無所有不可得；四念住無所有不可得，四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支亦無所有不可得。空解脫門無所有不可得，無相、無願解脫門亦無所有不可得；淨觀地無所有不可得，種性地、第八地、具見地、薄地、離欲地、已辦地、獨覺地、菩薩地、如來地亦無所有不可得；極喜地無所有不可得，離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地亦無所有不可得；五眼無所有不可得，六神通亦無所有不可得；如來十力無所有不可得，四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法亦無所有不可得；三十二大士相無所有不可得，八十隨好亦無所有不可得；無忘失法無所有不可得，恒住捨性亦無所有不可得；一切智無所有不可得，道相智、一切相

智亦無所有不可得；成熟有情無所有不可得，嚴淨佛土亦無所有不可得；菩薩大願無所有不可得，菩薩神通亦無所有不可得；一切陀羅尼門無所有不可得，一切三摩地門亦無所有不可得；預流果無所有不可得，一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提亦無所有不可得；一切菩薩摩訶薩行無所有不可得，諸佛無上正等菩提亦無所有不可得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智亦無所有不可得；成熟有情無所有不可得，嚴淨佛土亦無所有不可得；菩薩大願無所有不可得，菩薩神通亦無所有不可得；一切陀羅尼門無所有不可得，一切三摩地門亦無所有不可得；預流果無所有不可得，一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提亦無所有不可得；一切菩薩摩訶薩行無所有不可得，諸佛無上正等菩提亦無所有不可得。

「善現！若於是處，色無所有不可得，受、想、行、識亦無所有不可得，如是乃至一切菩薩摩訶薩行無所有不可得，諸佛無上正等菩提亦無所有不可得。則於是處，一切如來、應、正等覺及諸菩薩摩訶薩眾、獨覺、聲聞、諸異生類亦無所有不可得。何以故？善現！以一切法自性空故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若於是處，色無所有不可得，受、想、行、識亦無所有不可得，如是乃至一切菩薩摩訶薩行無所有不可得，諸佛無上正等菩提亦無所有不可得。則於是處，一切如來、應、正等覺及諸菩薩摩訶薩眾、獨覺、聲聞、諸異生類亦無所有不可得。何以故？善現！以一切法自性空故。

「復次，善現！住菩薩乘諸善男子、善女人等，書寫、受持、讀誦、修習、思惟、演說如是般若波羅蜜多甚深經時，多有留難違害事起，令薄福者事不成就。如贍部洲有諸珍寶，謂吠琉璃、螺貝、璧玉、珊瑚、石藏、末尼、真珠、帝青、大青、金剛、虎珀、金銀等寶，多有盜賊違害留難，諸薄福人求不能得。甚深般若波羅蜜多無價寶珠亦復如是，住菩薩乘諸善男子、善女人等，書寫、受持、讀誦、修習、思惟、演說如是般若波羅蜜多甚深經時，有薄福者多諸障礙，有諸惡魔為作留難。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！住菩薩乘諸善男子、善女人等，書寫、受持、讀誦、修習、思惟、演說如是般若波羅蜜多甚深經時，多有留難違害事起，令薄福者事不成就。如贍部洲有諸珍寶，謂吠琉璃、螺貝、璧玉、珊瑚、石藏、末尼、真珠、帝青、大青、金剛、虎珀、金銀等寶，多有盜賊違害留難，諸薄福人求不能得。甚深般若波羅蜜多無價寶珠亦復如是，住菩薩乘諸善男子、善女人等，書寫、受持、讀誦、修習、思惟、演說如是般若波羅蜜多甚深經時，有薄福者多諸障礙，有諸惡魔為作留難。」

具壽善現即白佛言：「如是！世尊！如是！善逝！誠如聖教，甚深般若波羅蜜多如贍部洲吠琉璃等種種珍寶多有留難，諸薄福人雖設方便而不能得。住菩薩乘諸善男子、善女人等，書寫、受持、讀誦、修習、思惟、演說如是般若波羅蜜多甚深經時，有薄福者多諸留難，雖有欲樂而不能成。所以者何？有愚癡者為魔所使，住菩薩乘諸善男子、善女人等，書寫、受持、讀誦、修習、思惟、演說如是般若波羅蜜多甚深經時，為作留難。世尊！彼愚癡者覺慧微昧，不能思議廣大佛法，自於般若波羅蜜多甚深經典不能書寫、受持、讀誦、修習、思惟、為他演說，復樂障他書寫、受持、讀誦、修習、思惟、演說甚深般若波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現即白佛言：「如是！世尊！如是！善逝！誠如聖教，甚深般若波羅蜜多如贍部洲吠琉璃等種種珍寶多有留難，諸薄福人雖設方便而不能得。住菩薩乘諸善男子、善女人等，書寫、受持、讀誦、修習、思惟、演說如是般若波羅蜜多甚深經時，有薄福者多諸留難，雖有欲樂而不能成。所以者何？有愚癡者為魔所使，住菩薩乘諸善男子、善女人等，書寫、受持、讀誦、修習、思惟、演說如是般若波羅蜜多甚深經時，為作留難。世尊！彼愚癡者覺慧微昧，不能思議廣大佛法，自於般若波羅蜜多甚深經典不能書寫、受持、讀誦、修習、思惟、為他演說，復樂障他書寫、受持、讀誦、修習、思惟、演說甚深般若波羅蜜多。」

佛言：「善現！如是！如是！如汝所說，有愚癡人為魔所使，住菩薩乘諸善男子、善女人等，書寫、受持、讀誦、修習、思惟、演說如是般若波羅蜜多甚深經時，為作留難。善現！彼愚癡者覺慧微昧，不能思議廣大佛法，未種善根，未於佛所發弘誓願，為惡知識之所攝受，薄福德故，自於般若波羅蜜多甚深經典不能書寫、受持、讀誦、修習、思惟、為他演說；新學大乘諸善男子、善女人等，書寫、受持、讀誦、修習、思惟、演說如是般若波羅蜜多甚深經時，為作留難。善現！於當來世有善男子、善女人等，覺慧微昧善根薄少，為惡知識之所攝受，於諸如來、應、正等覺廣大功德不能信樂，自於般若波羅蜜多甚深經典不能書寫、受持、讀誦、修習、思惟、為他演說，復樂障他諸善男子、善女人等書寫、受持、讀誦、修習、思惟、演說甚深般若波羅蜜多，當知是人獲無量罪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！如是！如是！如汝所說，有愚癡人為魔所使，住菩薩乘諸善男子、善女人等，書寫、受持、讀誦、修習、思惟、演說如是般若波羅蜜多甚深經時，為作留難。善現！彼愚癡者覺慧微昧，不能思議廣大佛法，未種善根，未於佛所發弘誓願，為惡知識之所攝受，薄福德故，自於般若波羅蜜多甚深經典不能書寫、受持、讀誦、修習、思惟、為他演說；新學大乘諸善男子、善女人等，書寫、受持、讀誦、修習、思惟、演說如是般若波羅蜜多甚深經時，為作留難。善現！於當來世有善男子、善女人等，覺慧微昧善根薄少，為惡知識之所攝受，於諸如來、應、正等覺廣大功德不能信樂，自於般若波羅蜜多甚深經典不能書寫、受持、讀誦、修習、思惟、為他演說，復樂障他諸善男子、善女人等書寫、受持、讀誦、修習、思惟、演說甚深般若波羅蜜多，當知是人獲無量罪。

「復次，善現！住菩薩乘諸善男子、善女人等，書寫、受持、讀誦、修習、思惟、演說如是般若波羅蜜多甚深經時，多諸魔事為作留難，令所書寫、受持、讀誦、修習、思惟、為他演說甚深般若波羅蜜多事不成就，不能圓滿般若、靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多，不能圓滿內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散無散空、本性空、自共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空，不能圓滿真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界，不能圓滿苦、集、滅、道聖諦，不能圓滿四靜慮、四無量、四無色定，不能圓滿八解脫、八勝處、九次第定、十遍處，不能圓滿四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，不能圓滿空、無相、無願解脫門，不能圓滿菩薩十地，不能圓滿五眼、六神通，不能圓滿如來十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法，不能圓滿三十二大士相、八十隨好，不能圓滿無忘失法、恒住捨性，不能圓滿成熟有情、嚴淨佛土，不能圓滿一切陀羅尼門、三摩地門，不能圓滿一切菩薩摩訶薩行、諸佛無上正等菩提，不能圓滿一切智、道相智、一切相智，不能圓滿此等功德，皆由惡魔為作留難。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！住菩薩乘諸善男子、善女人等，書寫、受持、讀誦、修習、思惟、演說如是般若波羅蜜多甚深經時，多諸魔事為作留難，令所書寫、受持、讀誦、修習、思惟、為他演說甚深般若波羅蜜多事不成就，不能圓滿般若、靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多，不能圓滿內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散無散空、本性空、自共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空，不能圓滿真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界，不能圓滿苦、集、滅、道聖諦，不能圓滿四靜慮、四無量、四無色定，不能圓滿八解脫、八勝處、九次第定、十遍處，不能圓滿四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，不能圓滿空、無相、無願解脫門，不能圓滿菩薩十地，不能圓滿五眼、六神通，不能圓滿如來十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法，不能圓滿三十二大士相、八十隨好，不能圓滿無忘失法、恒住捨性，不能圓滿成熟有情、嚴淨佛土，不能圓滿一切陀羅尼門、三摩地門，不能圓滿一切菩薩摩訶薩行、諸佛無上正等菩提，不能圓滿一切智、道相智、一切相智，不能圓滿此等功德，皆由惡魔為作留難。

「善現！住菩薩乘諸善男子、善女人等，書寫、受持、讀誦、修習、思惟、演說如是般若波羅蜜多甚深經時，若無惡魔為作留難，復能圓滿般若、靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多，乃至圓滿一切智、道相智、一切相智，當知皆是如來神力加護如是。住菩薩乘諸善男子、善女人等，令於如是甚深般若波羅蜜多書寫、受持、讀誦、修習、思惟、演說皆無障礙，亦令圓滿般若、靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多，乃至圓滿一切智、道相智、一切相智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！住菩薩乘諸善男子、善女人等，書寫、受持、讀誦、修習、思惟、演說如是般若波羅蜜多甚深經時，若無惡魔為作留難，復能圓滿般若、靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多，乃至圓滿一切智、道相智、一切相智，當知皆是如來神力加護如是。住菩薩乘諸善男子、善女人等，令於如是甚深般若波羅蜜多書寫、受持、讀誦、修習、思惟、演說皆無障礙，亦令圓滿般若、靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多，乃至圓滿一切智、道相智、一切相智。

「復次，善現！現在十方無量無數無邊世界一切如來、應、正等覺，安隱住持說正法者，亦以神力加護如是住菩薩乘諸善男子、善女人等，令於如是甚深般若波羅蜜多書寫、受持、讀誦、修習、思惟、演說皆無障礙，亦令圓滿般若、靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多，乃至圓滿一切智、道相智、一切相智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！現在十方無量無數無邊世界一切如來、應、正等覺，安隱住持說正法者，亦以神力加護如是住菩薩乘諸善男子、善女人等，令於如是甚深般若波羅蜜多書寫、受持、讀誦、修習、思惟、演說皆無障礙，亦令圓滿般若、靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多，乃至圓滿一切智、道相智、一切相智。

「復次，善現！現在十方殑伽沙等諸佛世界，不退轉地一切菩薩摩訶薩眾，亦以神力加護如是住菩薩乘諸善男子、善女人等，令於如是甚深般若波羅蜜多書寫、受持、讀誦、修習、思惟、演說皆無障礙，亦令圓滿般若、靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多，乃至圓滿一切智、道相智、一切相智。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！現在十方殑伽沙等諸佛世界，不退轉地一切菩薩摩訶薩眾，亦以神力加護如是住菩薩乘諸善男子、善女人等，令於如是甚深般若波羅蜜多書寫、受持、讀誦、修習、思惟、演說皆無障礙，亦令圓滿般若、靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多，乃至圓滿一切智、道相智、一切相智。」

第二分佛母品第四十六之一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二分佛母品第四十六之一

「復次，善現！如有女人生育諸子，若五、若十、二十、三十、四十、五十、或百、或千，其母遇病，諸子各別勤求醫療，皆作是念：『我母云何當得病愈，長壽安樂、身無眾苦、心離愁憂？』諸子爾時競設方便，求安樂具覆護母身，勿為蚊虻、蛇蝎、風熱、飢渴等觸之所侵惱，又以種種上妙樂具，供養恭敬而作是言：『我母慈悲，生育我等，教示種種世間事業，我等豈得不報母恩！』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！如有女人生育諸子，若五、若十、二十、三十、四十、五十、或百、或千，其母遇病，諸子各別勤求醫療，皆作是念：『我母云何當得病愈，長壽安樂、身無眾苦、心離愁憂？』諸子爾時競設方便，求安樂具覆護母身，勿為蚊虻、蛇蝎、風熱、飢渴等觸之所侵惱，又以種種上妙樂具，供養恭敬而作是言：『我母慈悲，生育我等，教示種種世間事業，我等豈得不報母恩！』

「善現！如來、應、正等覺亦復如是，常以佛眼觀察護念甚深般若波羅蜜多。何以故？善現！甚深般若波羅蜜多能生我等一切佛法，能與我等一切相智，能示世間諸法實相。十方世界無量無數無邊如來、應、正等覺安隱住持現說法者，亦以佛眼常觀護念甚深般若波羅蜜多。何以故？善現！甚深般若波羅蜜多，能生十方無量無數無邊世界一切如來、應、正等覺所有佛法，又能與彼一切相智，能示世間諸法實相。由此因緣我等諸佛常以佛眼觀察護念甚深般若波羅蜜多，為報其恩不應暫捨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！如來、應、正等覺亦復如是，常以佛眼觀察護念甚深般若波羅蜜多。何以故？善現！甚深般若波羅蜜多能生我等一切佛法，能與我等一切相智，能示世間諸法實相。十方世界無量無數無邊如來、應、正等覺安隱住持現說法者，亦以佛眼常觀護念甚深般若波羅蜜多。何以故？善現！甚深般若波羅蜜多，能生十方無量無數無邊世界一切如來、應、正等覺所有佛法，又能與彼一切相智，能示世間諸法實相。由此因緣我等諸佛常以佛眼觀察護念甚深般若波羅蜜多，為報其恩不應暫捨。

「何以故？善現！一切如來、應、正等覺所有靜慮波羅蜜多乃至布施波羅蜜多，皆由如是甚深般若波羅蜜多而得生故；所有內空乃至無性自性空，皆由如是甚深般若波羅蜜多而得現故；所有真如乃至不思議界，皆由如是甚深般若波羅蜜多而得現故；所有苦、集、滅、道聖諦，皆由如是甚深般若波羅蜜多而得現故；所有四靜慮、四無量、四無色定，皆由如是甚深般若波羅蜜多而得生故；所有八解脫、八勝處、九次第定、十遍處，皆由如是甚深般若波羅蜜多而得生故；所有四念住乃至八聖道支，皆由如是甚深般若波羅蜜多而得生故；所有空、無相、無願解脫門，皆由如是甚深般若波羅蜜多而得生故；所有五眼、六神通，皆由如是甚深般若波羅蜜多而得生故；所有如來十力乃至十八佛不共法，皆由如是甚深般若波羅蜜多而得生故；所有三十二大士相、八十隨好微妙色身，皆由如是甚深般若波羅蜜多而得生故；所有無忘失法、恒住捨性，皆由如是甚深般若波羅蜜多而得生故；所有一切陀羅尼門、三摩地門，皆由如是甚深般若波羅蜜多而得生故；所有一切智、道相智、一切相智，皆由如是甚深般若波羅蜜多而得生故；所有預流、一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提，皆由如是甚深般若波羅蜜多而得生故；所有菩薩摩訶薩行諸佛無上正等菩提，皆由如是甚深般若波羅蜜多而得生故；所有預流、一來、不還、阿羅漢、獨覺、菩薩摩訶薩、諸佛世尊，皆由如是甚深般若波羅蜜多而得有故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何以故？善現！一切如來、應、正等覺所有靜慮波羅蜜多乃至布施波羅蜜多，皆由如是甚深般若波羅蜜多而得生故；所有內空乃至無性自性空，皆由如是甚深般若波羅蜜多而得現故；所有真如乃至不思議界，皆由如是甚深般若波羅蜜多而得現故；所有苦、集、滅、道聖諦，皆由如是甚深般若波羅蜜多而得現故；所有四靜慮、四無量、四無色定，皆由如是甚深般若波羅蜜多而得生故；所有八解脫、八勝處、九次第定、十遍處，皆由如是甚深般若波羅蜜多而得生故；所有四念住乃至八聖道支，皆由如是甚深般若波羅蜜多而得生故；所有空、無相、無願解脫門，皆由如是甚深般若波羅蜜多而得生故；所有五眼、六神通，皆由如是甚深般若波羅蜜多而得生故；所有如來十力乃至十八佛不共法，皆由如是甚深般若波羅蜜多而得生故；所有三十二大士相、八十隨好微妙色身，皆由如是甚深般若波羅蜜多而得生故；所有無忘失法、恒住捨性，皆由如是甚深般若波羅蜜多而得生故；所有一切陀羅尼門、三摩地門，皆由如是甚深般若波羅蜜多而得生故；所有一切智、道相智、一切相智，皆由如是甚深般若波羅蜜多而得生故；所有預流、一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提，皆由如是甚深般若波羅蜜多而得生故；所有菩薩摩訶薩行諸佛無上正等菩提，皆由如是甚深般若波羅蜜多而得生故；所有預流、一來、不還、阿羅漢、獨覺、菩薩摩訶薩、諸佛世尊，皆由如是甚深般若波羅蜜多而得有故。

「善現！一切如來、應、正等覺，已得無上正等菩提，今得無上正等菩提，當得無上正等菩提，皆因如是甚深般若波羅蜜多。由此因緣，甚深般若波羅蜜多於諸如來有大恩德，是故諸佛常以佛眼觀察護念甚深般若波羅蜜多。善現！住菩薩乘諸善男子、善女人等，若能於此甚深般若波羅蜜多書寫、受持、讀誦、修習、思惟、演說，一切如來、應、正等覺常以佛眼觀察護念，令其身心恒得安樂，所修善業皆無留難。善現！住菩薩乘諸善男子、善女人等，若能於此甚深般若波羅蜜多書寫、受持、讀誦、修習、思惟、演說，十方世界一切如來、應、正等覺皆共護念，令於無上正等菩提永不退轉。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！一切如來、應、正等覺，已得無上正等菩提，今得無上正等菩提，當得無上正等菩提，皆因如是甚深般若波羅蜜多。由此因緣，甚深般若波羅蜜多於諸如來有大恩德，是故諸佛常以佛眼觀察護念甚深般若波羅蜜多。善現！住菩薩乘諸善男子、善女人等，若能於此甚深般若波羅蜜多書寫、受持、讀誦、修習、思惟、演說，一切如來、應、正等覺常以佛眼觀察護念，令其身心恒得安樂，所修善業皆無留難。善現！住菩薩乘諸善男子、善女人等，若能於此甚深般若波羅蜜多書寫、受持、讀誦、修習、思惟、演說，十方世界一切如來、應、正等覺皆共護念，令於無上正等菩提永不退轉。」

爾時，具壽善現白佛言：「世尊！如佛所說甚深般若波羅蜜多能生如來、應、正等覺一切佛法，能與如來、應、正等覺一切相智，能示世間諸法實相。世尊！云何如是甚深般若波羅蜜多能生如來、應、正等覺一切佛法，能與如來、應、正等覺一切相智，能示世間諸法實相？云何如來、應、正等覺從甚深般若波羅蜜多生？云何諸佛說世間相？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，具壽善現白佛言：「世尊！如佛所說甚深般若波羅蜜多能生如來、應、正等覺一切佛法，能與如來、應、正等覺一切相智，能示世間諸法實相。世尊！云何如是甚深般若波羅蜜多能生如來、應、正等覺一切佛法，能與如來、應、正等覺一切相智，能示世間諸法實相？云何如來、應、正等覺從甚深般若波羅蜜多生？云何諸佛說世間相？」

佛言：「善現！甚深般若波羅蜜多能生如來、應、正等覺所有十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法，廣說乃至一切相智。善現！如是等無量無邊如來功德，皆從如是甚深般若波羅蜜多而得生長，由得如是諸佛功德故名為佛。甚深般若波羅蜜多，能生、能與一切如來、應、正等覺如是佛法一切相智，是故我說甚深般若波羅蜜多能生如來、應、正等覺一切佛法，能與如來、應、正等覺一切相智，亦說如來、應、正等覺從彼而生。善現！甚深般若波羅蜜多能示世間諸法實相者，謂能示世間五蘊實相，一切如來、應、正等覺亦說世間五蘊實相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！甚深般若波羅蜜多能生如來、應、正等覺所有十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法，廣說乃至一切相智。善現！如是等無量無邊如來功德，皆從如是甚深般若波羅蜜多而得生長，由得如是諸佛功德故名為佛。甚深般若波羅蜜多，能生、能與一切如來、應、正等覺如是佛法一切相智，是故我說甚深般若波羅蜜多能生如來、應、正等覺一切佛法，能與如來、應、正等覺一切相智，亦說如來、應、正等覺從彼而生。善現！甚深般若波羅蜜多能示世間諸法實相者，謂能示世間五蘊實相，一切如來、應、正等覺亦說世間五蘊實相。」

時，具壽善現白佛言：「世尊！云何如來、應、正等覺甚深般若波羅蜜多說示世間五蘊實相？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，具壽善現白佛言：「世尊！云何如來、應、正等覺甚深般若波羅蜜多說示世間五蘊實相？」

佛言：「善現！一切如來、應、正等覺甚深般若波羅蜜多，俱不說示五蘊有成有壞、有生有滅、有續有斷、有染有淨、有增有減、有入有出，俱不說示五蘊有過去有未來有現在、有善有不善有無記、有欲界繫有色界繫有無色界繫。所以者何？善現！非空、無相、無願之法有成有壞、有生有滅、有續有斷、有染有淨、有增有減、有入有出、有過去有未來有現在、有善有不善有無記、有欲界繫有色界繫有無色界繫。善現！非無生、無滅、無造、無作、無性之法，有成有壞、有生有滅、有續有斷、有染有淨、有增有減、有入有出、有過去有未來有現在、有善有不善有無記、有欲界繫有色界繫有無色界繫。善現！一切如來、應、正等覺甚深般若波羅蜜多，如是說示五蘊實相，此五蘊相即是世間，是故世間亦無成無壞、無生無滅、無續無斷、無染無淨、無增無減、無入無出、無過去無未來無現在、無善無不善無無記、無欲界繫無色界繫無無色界繫、及無餘相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！一切如來、應、正等覺甚深般若波羅蜜多，俱不說示五蘊有成有壞、有生有滅、有續有斷、有染有淨、有增有減、有入有出，俱不說示五蘊有過去有未來有現在、有善有不善有無記、有欲界繫有色界繫有無色界繫。所以者何？善現！非空、無相、無願之法有成有壞、有生有滅、有續有斷、有染有淨、有增有減、有入有出、有過去有未來有現在、有善有不善有無記、有欲界繫有色界繫有無色界繫。善現！非無生、無滅、無造、無作、無性之法，有成有壞、有生有滅、有續有斷、有染有淨、有增有減、有入有出、有過去有未來有現在、有善有不善有無記、有欲界繫有色界繫有無色界繫。善現！一切如來、應、正等覺甚深般若波羅蜜多，如是說示五蘊實相，此五蘊相即是世間，是故世間亦無成無壞、無生無滅、無續無斷、無染無淨、無增無減、無入無出、無過去無未來無現在、無善無不善無無記、無欲界繫無色界繫無無色界繫、及無餘相。

「復次，善現！一切如來、應、正等覺，皆依如是甚深般若波羅蜜多，普能證知無量無數無邊有情心行差別。然此般若波羅蜜多甚深義中，無有情亦無有情施設可得；無色亦無色施設可得，無受、想、行、識亦無受、想、行、識施設可得；無眼處亦無眼處施設可得，無耳、鼻、舌、身、意處亦無耳、鼻、舌、身、意處施設可得；無色處亦無色處施設可得，無聲、香、味、觸、法處亦無聲、香、味、觸、法處施設可得；無眼界亦無眼界施設可得，無耳、鼻、舌、身、意界亦無耳、鼻、舌、身、意界施設可得；無色界亦無色界施設可得，無聲、香、味、觸、法界亦無聲、香、味、觸、法界施設可得；無眼識界亦無眼識界施設可得，無耳、鼻、舌、身、意識界亦無耳、鼻、舌、身、意識界施設可得；無眼觸亦無眼觸施設可得，無耳、鼻、舌、身、意觸亦無耳、鼻、舌、身、意觸施設可得；無眼觸為緣所生諸受亦無眼觸為緣所生諸受施設可得，無耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受亦無耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受施設可得；無地界亦無地界施設可得，無水、火、風、空、識界亦無水、火、風、空、識界施設可得；無無明亦無無明施設可得，乃至無老死亦無老死施設可得；無布施波羅蜜多亦無布施波羅蜜多施設可得，乃至無般若波羅蜜多亦無般若波羅蜜多施設可得；無內空亦無內空施設可得，乃至無無性自性空亦無無性自性空施設可得；無四念住亦無四念住施設可得，乃至無八聖道支亦無八聖道支施設可得；如是乃至無如來十力亦無如來十力施設可得，乃至無十八佛不共法亦無十八佛不共法施設可得；無一切智亦無一切智施設可得，無道相智、一切相智亦無道相智、一切相智施設可得。善現！一切如來、應、正等覺甚深般若波羅蜜多，如是說示世間實相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！一切如來、應、正等覺，皆依如是甚深般若波羅蜜多，普能證知無量無數無邊有情心行差別。然此般若波羅蜜多甚深義中，無有情亦無有情施設可得；無色亦無色施設可得，無受、想、行、識亦無受、想、行、識施設可得；無眼處亦無眼處施設可得，無耳、鼻、舌、身、意處亦無耳、鼻、舌、身、意處施設可得；無色處亦無色處施設可得，無聲、香、味、觸、法處亦無聲、香、味、觸、法處施設可得；無眼界亦無眼界施設可得，無耳、鼻、舌、身、意界亦無耳、鼻、舌、身、意界施設可得；無色界亦無色界施設可得，無聲、香、味、觸、法界亦無聲、香、味、觸、法界施設可得；無眼識界亦無眼識界施設可得，無耳、鼻、舌、身、意識界亦無耳、鼻、舌、身、意識界施設可得；無眼觸亦無眼觸施設可得，無耳、鼻、舌、身、意觸亦無耳、鼻、舌、身、意觸施設可得；無眼觸為緣所生諸受亦無眼觸為緣所生諸受施設可得，無耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受亦無耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受施設可得；無地界亦無地界施設可得，無水、火、風、空、識界亦無水、火、風、空、識界施設可得；無無明亦無無明施設可得，乃至無老死亦無老死施設可得；無布施波羅蜜多亦無布施波羅蜜多施設可得，乃至無般若波羅蜜多亦無般若波羅蜜多施設可得；無內空亦無內空施設可得，乃至無無性自性空亦無無性自性空施設可得；無四念住亦無四念住施設可得，乃至無八聖道支亦無八聖道支施設可得；如是乃至無如來十力亦無如來十力施設可得，乃至無十八佛不共法亦無十八佛不共法施設可得；無一切智亦無一切智施設可得，無道相智、一切相智亦無道相智、一切相智施設可得。善現！一切如來、應、正等覺甚深般若波羅蜜多，如是說示世間實相。