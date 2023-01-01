大般若波羅蜜多經卷第四百三十九三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大般若波羅蜜多經卷第四百三十九三藏法師玄奘奉 詔譯

第二分東北方品第四十三之二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二分東北方品第四十三之二

爾時，具壽善現白佛言：「世尊！如是般若波羅蜜多義趣甚深，誰能信解？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，具壽善現白佛言：「世尊！如是般若波羅蜜多義趣甚深，誰能信解？」

佛告善現：「若菩薩摩訶薩久已修行布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，久植善根，多供養佛，事多善友，是菩薩摩訶薩能信解此甚深般若波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「若菩薩摩訶薩久已修行布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，久植善根，多供養佛，事多善友，是菩薩摩訶薩能信解此甚深般若波羅蜜多。」

具壽善現復白佛言：「世尊！齊何應知是菩薩摩訶薩久已修行布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，久殖善根，多供養佛，事多善友？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「世尊！齊何應知是菩薩摩訶薩久已修行布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，久殖善根，多供養佛，事多善友？」

佛告善現：「若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，於色不起分別、無異分別，於受、想、行、識不起分別、無異分別；於色相不起分別、無異分別，於受、想、行、識相不起分別、無異分別；於色自性不起分別、無異分別，於受、想、行、識自性不起分別、無異分別。於眼處不起分別、無異分別，於耳、鼻、舌、身、意處不起分別、無異分別；於眼處相不起分別、無異分別，於耳、鼻、舌、身、意處相不起分別、無異分別；於眼處自性不起分別、無異分別，於耳、鼻、舌、身、意處自性不起分別、無異分別。於色處不起分別、無異分別，於聲、香、味、觸、法處不起分別、無異分別；於色處相不起分別、無異分別，於聲、香、味、觸、法處相不起分別、無異分別；於色處自性不起分別、無異分別，於聲、香、味、觸、法處自性不起分別、無異分別。於眼界不起分別、無異分別，於耳、鼻、舌、身、意界不起分別、無異分別；於眼界相不起分別、無異分別，於耳、鼻、舌、身、意界相不起分別、無異分別；於眼界自性不起分別、無異分別，於耳、鼻、舌、身、意界自性不起分別、無異分別。於色界不起分別、無異分別，於聲、香、味、觸、法界不起分別、無異分別；於色界相不起分別、無異分別，於聲、香、味、觸、法界相不起分別、無異分別；於色界自性不起分別、無異分別，於聲、香、味、觸、法界自性不起分別、無異分別。於眼識界不起分別、無異分別，於耳、鼻、舌、身、意識界不起分別、無異分別；於眼識界相不起分別、無異分別，於耳、鼻、舌、身、意識界相不起分別、無異分別；於眼識界自性不起分別、無異分別，於耳、鼻、舌、身、意識界自性不起分別、無異分別。於眼觸不起分別、無異分別，於耳、鼻、舌、身、意觸不起分別、無異分別；於眼觸相不起分別、無異分別，於耳、鼻、舌、身、意觸相不起分別、無異分別；於眼觸自性不起分別、無異分別，於耳、鼻、舌、身、意觸自性不起分別、無異分別。於眼觸為緣所生諸受不起分別、無異分別，於耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受不起分別、無異分別；於眼觸為緣所生諸受相不起分別、無異分別，於耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受相不起分別、無異分別；於眼觸為緣所生諸受自性不起分別、無異分別，於耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受自性不起分別、無異分別。於欲界不起分別、無異分別，於色、無色界不起分別、無異分別；於欲界相不起分別、無異分別，於色、無色界相不起分別、無異分別；於欲界自性不起分別、無異分別，於色、無色界自性不 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，於色不起分別、無異分別，於受、想、行、識不起分別、無異分別；於色相不起分別、無異分別，於受、想、行、識相不起分別、無異分別；於色自性不起分別、無異分別，於受、想、行、識自性不起分別、無異分別。於眼處不起分別、無異分別，於耳、鼻、舌、身、意處不起分別、無異分別；於眼處相不起分別、無異分別，於耳、鼻、舌、身、意處相不起分別、無異分別；於眼處自性不起分別、無異分別，於耳、鼻、舌、身、意處自性不起分別、無異分別。於色處不起分別、無異分別，於聲、香、味、觸、法處不起分別、無異分別；於色處相不起分別、無異分別，於聲、香、味、觸、法處相不起分別、無異分別；於色處自性不起分別、無異分別，於聲、香、味、觸、法處自性不起分別、無異分別。於眼界不起分別、無異分別，於耳、鼻、舌、身、意界不起分別、無異分別；於眼界相不起分別、無異分別，於耳、鼻、舌、身、意界相不起分別、無異分別；於眼界自性不起分別、無異分別，於耳、鼻、舌、身、意界自性不起分別、無異分別。於色界不起分別、無異分別，於聲、香、味、觸、法界不起分別、無異分別；於色界相不起分別、無異分別，於聲、香、味、觸、法界相不起分別、無異分別；於色界自性不起分別、無異分別，於聲、香、味、觸、法界自性不起分別、無異分別。於眼識界不起分別、無異分別，於耳、鼻、舌、身、意識界不起分別、無異分別；於眼識界相不起分別、無異分別，於耳、鼻、舌、身、意識界相不起分別、無異分別；於眼識界自性不起分別、無異分別，於耳、鼻、舌、身、意識界自性不起分別、無異分別。於眼觸不起分別、無異分別，於耳、鼻、舌、身、意觸不起分別、無異分別；於眼觸相不起分別、無異分別，於耳、鼻、舌、身、意觸相不起分別、無異分別；於眼觸自性不起分別、無異分別，於耳、鼻、舌、身、意觸自性不起分別、無異分別。於眼觸為緣所生諸受不起分別、無異分別，於耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受不起分別、無異分別；於眼觸為緣所生諸受相不起分別、無異分別，於耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受相不起分別、無異分別；於眼觸為緣所生諸受自性不起分別、無異分別，於耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受自性不起分別、無異分別。於欲界不起分別、無異分別，於色、無色界不起分別、無異分別；於欲界相不起分別、無異分別，於色、無色界相不起分別、無異分別；於欲界自性不起分別、無異分別，於色、無色界自性不

起分別、無異分別。於布施波羅蜜多不起分別、無異分別，乃至於般若波羅蜜多不起分別、無異分別；於布施波羅蜜多相不起分別、無異分別，乃至於般若波羅蜜多相不起分別、無異分別；於布施波羅蜜多自性不起分別、無異分別，乃至於般若波羅蜜多自性不起分別、無異分別。於內空不起分別、無異分別，乃至於無性自性空不起分別、無異分別；於內空相不起分別、無異分別，乃至於無性自性空相不起分別、無異分別；於內空自性不起分別、無異分別，乃至於無性自性空自性不起分別、無異分別。於四念住不起分別、無異分別，乃至於八聖道支不起分別、無異分別；於四念住相不起分別、無異分別，乃至於八聖道支相不起分別、無異分別；於四念住自性不起分別、無異分別，乃至於八聖道支自性不起分別、無異分別。如是乃至於佛十力不起分別、無異分別，乃至於十八佛不共法不起分別、無異分別；於佛十力相不起分別、無異分別，乃至於十八佛不共法相不起分別、無異分別；於佛十力自性不起分別、無異分別，乃至於十八佛不共法自性不起分別、無異分別。於一切智不起分別、無異分別，於道相智、一切相智不起分別、無異分別；於一切智相不起分別、無異分別，於道相智、一切相智相不起分別、無異分別；於一切智自性不起分別、無異分別，於道相智、一切相智自性不起分別、無異分別。何以故？善現！以色不可思議，受、想、行、識不可思議，如是乃至一切智不可思議，道相智、一切相智不可思議故。善現！齊此應知是菩薩摩訶薩久已修行布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，久殖善根，多供養佛，事多善友。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 起分別、無異分別。於布施波羅蜜多不起分別、無異分別，乃至於般若波羅蜜多不起分別、無異分別；於布施波羅蜜多相不起分別、無異分別，乃至於般若波羅蜜多相不起分別、無異分別；於布施波羅蜜多自性不起分別、無異分別，乃至於般若波羅蜜多自性不起分別、無異分別。於內空不起分別、無異分別，乃至於無性自性空不起分別、無異分別；於內空相不起分別、無異分別，乃至於無性自性空相不起分別、無異分別；於內空自性不起分別、無異分別，乃至於無性自性空自性不起分別、無異分別。於四念住不起分別、無異分別，乃至於八聖道支不起分別、無異分別；於四念住相不起分別、無異分別，乃至於八聖道支相不起分別、無異分別；於四念住自性不起分別、無異分別，乃至於八聖道支自性不起分別、無異分別。如是乃至於佛十力不起分別、無異分別，乃至於十八佛不共法不起分別、無異分別；於佛十力相不起分別、無異分別，乃至於十八佛不共法相不起分別、無異分別；於佛十力自性不起分別、無異分別，乃至於十八佛不共法自性不起分別、無異分別。於一切智不起分別、無異分別，於道相智、一切相智不起分別、無異分別；於一切智相不起分別、無異分別，於道相智、一切相智相不起分別、無異分別；於一切智自性不起分別、無異分別，於道相智、一切相智自性不起分別、無異分別。何以故？善現！以色不可思議，受、想、行、識不可思議，如是乃至一切智不可思議，道相智、一切相智不可思議故。善現！齊此應知是菩薩摩訶薩久已修行布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，久殖善根，多供養佛，事多善友。」

爾時，具壽善現復白佛言：「世尊！如是般若波羅蜜多極為甚深。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，具壽善現復白佛言：「世尊！如是般若波羅蜜多極為甚深。」

佛言：「如是，善現！色甚深故，般若波羅蜜多極為甚深，受、想、行、識甚深故，般若波羅蜜多極為甚深；眼處甚深故，般若波羅蜜多極為甚深，耳、鼻、舌、身、意處甚深故，般若波羅蜜多極為甚深；色處甚深故，般若波羅蜜多極為甚深，聲、香、味、觸、法處甚深故，般若波羅蜜多極為甚深；眼界甚深故，般若波羅蜜多極為甚深，耳、鼻、舌、身、意界甚深故，般若波羅蜜多極為甚深；色界甚深故，般若波羅蜜多極為甚深，聲、香、味、觸、法界甚深故，般若波羅蜜多極為甚深；眼識界甚深故，般若波羅蜜多極為甚深，耳、鼻、舌、身、意識界甚深故，般若波羅蜜多極為甚深；眼觸甚深故，般若波羅蜜多極為甚深，耳、鼻、舌、身、意觸甚深故，般若波羅蜜多極為甚深；眼觸為緣所生諸受甚深故，般若波羅蜜多極為甚深，耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受甚深故，般若波羅蜜多極為甚深；布施波羅蜜多甚深故，般若波羅蜜多極為甚深，淨戒、安忍、精進、靜慮波羅蜜多甚深故，般若波羅蜜多極為甚深；內空甚深故，般若波羅蜜多極為甚深，乃至無性自性空甚深故，般若波羅蜜多極為甚深；四念住甚深故，般若波羅蜜多極為甚深，乃至八聖道支甚深故，般若波羅蜜多極為甚深；如是乃至佛十力甚深故，般若波羅蜜多極為甚深，乃至十八佛不共法甚深故，般若波羅蜜多極為甚深；一切智甚深故，般若波羅蜜多極為甚深，道相智、一切相智甚深故，般若波羅蜜多極為甚深。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是，善現！色甚深故，般若波羅蜜多極為甚深，受、想、行、識甚深故，般若波羅蜜多極為甚深；眼處甚深故，般若波羅蜜多極為甚深，耳、鼻、舌、身、意處甚深故，般若波羅蜜多極為甚深；色處甚深故，般若波羅蜜多極為甚深，聲、香、味、觸、法處甚深故，般若波羅蜜多極為甚深；眼界甚深故，般若波羅蜜多極為甚深，耳、鼻、舌、身、意界甚深故，般若波羅蜜多極為甚深；色界甚深故，般若波羅蜜多極為甚深，聲、香、味、觸、法界甚深故，般若波羅蜜多極為甚深；眼識界甚深故，般若波羅蜜多極為甚深，耳、鼻、舌、身、意識界甚深故，般若波羅蜜多極為甚深；眼觸甚深故，般若波羅蜜多極為甚深，耳、鼻、舌、身、意觸甚深故，般若波羅蜜多極為甚深；眼觸為緣所生諸受甚深故，般若波羅蜜多極為甚深，耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受甚深故，般若波羅蜜多極為甚深；布施波羅蜜多甚深故，般若波羅蜜多極為甚深，淨戒、安忍、精進、靜慮波羅蜜多甚深故，般若波羅蜜多極為甚深；內空甚深故，般若波羅蜜多極為甚深，乃至無性自性空甚深故，般若波羅蜜多極為甚深；四念住甚深故，般若波羅蜜多極為甚深，乃至八聖道支甚深故，般若波羅蜜多極為甚深；如是乃至佛十力甚深故，般若波羅蜜多極為甚深，乃至十八佛不共法甚深故，般若波羅蜜多極為甚深；一切智甚深故，般若波羅蜜多極為甚深，道相智、一切相智甚深故，般若波羅蜜多極為甚深。」

爾時，尊者善現復白佛言：「世尊！如是般若波羅蜜多是大寶聚。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，尊者善現復白佛言：「世尊！如是般若波羅蜜多是大寶聚。」

佛言：「如是！能與有情功德寶故。善現！如是般若波羅蜜多大珍寶聚，能與有情十善業道、四靜慮、四無量、四無色定、五神通大珍寶故，能與有情布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多大珍寶故，能與有情內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散無散空、本性空、自共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空大珍寶故，能與有情四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支大珍寶故，能與有情空、無相、無願解脫門大珍寶故，能與有情八解脫、八勝處、九次第定、十遍處大珍寶故，能與有情真如、法界、法性、實際、不思議界大珍寶故，能與有情苦、集、滅、道四種聖諦大珍寶故，能與有情菩薩十地、陀羅尼門、三摩地門大珍寶故，能與有情五眼、六神通大珍寶故，能與有情如來十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法大珍寶故，能與有情無忘失法、恒住捨性大珍寶故，能與有情一切智、道相智、一切相智大珍寶故，能與有情預流果、一來果、不還果、阿羅漢果、獨覺菩提大珍寶故，能與有情一切菩薩摩訶薩行、諸佛無上正等菩提、轉正法輪大珍寶故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是！能與有情功德寶故。善現！如是般若波羅蜜多大珍寶聚，能與有情十善業道、四靜慮、四無量、四無色定、五神通大珍寶故，能與有情布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多大珍寶故，能與有情內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散無散空、本性空、自共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空大珍寶故，能與有情四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支大珍寶故，能與有情空、無相、無願解脫門大珍寶故，能與有情八解脫、八勝處、九次第定、十遍處大珍寶故，能與有情真如、法界、法性、實際、不思議界大珍寶故，能與有情苦、集、滅、道四種聖諦大珍寶故，能與有情菩薩十地、陀羅尼門、三摩地門大珍寶故，能與有情五眼、六神通大珍寶故，能與有情如來十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法大珍寶故，能與有情無忘失法、恒住捨性大珍寶故，能與有情一切智、道相智、一切相智大珍寶故，能與有情預流果、一來果、不還果、阿羅漢果、獨覺菩提大珍寶故，能與有情一切菩薩摩訶薩行、諸佛無上正等菩提、轉正法輪大珍寶故。」

爾時，具壽善現復白佛言：「世尊！如是般若波羅蜜多是清淨聚。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，具壽善現復白佛言：「世尊！如是般若波羅蜜多是清淨聚。」

佛言：「如是！善現！色清淨故，般若波羅蜜多是清淨聚，受、想、行、識清淨故，般若波羅蜜多是清淨聚；眼處清淨故，般若波羅蜜多是清淨聚，耳、鼻、舌、身、意處清淨故，般若波羅蜜多是清淨聚；色處清淨故，般若波羅蜜多是清淨聚，聲、香、味、觸、法處清淨故，般若波羅蜜多是清淨聚；眼界清淨故，般若波羅蜜多是清淨聚，耳、鼻、舌、身、意界清淨故，般若波羅蜜多是清淨聚；色界清淨故，般若波羅蜜多是清淨聚，聲、香、味、觸、法界清淨故，般若波羅蜜多是清淨聚；眼識界清淨故，般若波羅蜜多是清淨聚，耳、鼻、舌、身、意識界清淨故，般若波羅蜜多是清淨聚；眼觸清淨故，般若波羅蜜多是清淨聚，耳、鼻、舌、身、意觸清淨故，般若波羅蜜多是清淨聚；眼觸為緣所生諸受清淨故，般若波羅蜜多是清淨聚，耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受清淨故，般若波羅蜜多是清淨聚；布施波羅蜜多清淨故，般若波羅蜜多是清淨聚，淨戒、安忍、精進、靜慮波羅蜜多清淨故，般若波羅蜜多是清淨聚；內空清淨故，般若波羅蜜多是清淨聚，乃至無性自性空清淨故，般若波羅蜜多是清淨聚；四念住清淨故，般若波羅蜜多是清淨聚，乃至八聖道支清淨故，般若波羅蜜多是清淨聚；如是乃至如來十力清淨故，般若波羅蜜多是清淨聚，乃至十八佛不共法清淨故，般若波羅蜜多是清淨聚；一切智清淨故，般若波羅蜜多是清淨聚，道相智、一切相智清淨故，般若波羅蜜多是清淨聚。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是！善現！色清淨故，般若波羅蜜多是清淨聚，受、想、行、識清淨故，般若波羅蜜多是清淨聚；眼處清淨故，般若波羅蜜多是清淨聚，耳、鼻、舌、身、意處清淨故，般若波羅蜜多是清淨聚；色處清淨故，般若波羅蜜多是清淨聚，聲、香、味、觸、法處清淨故，般若波羅蜜多是清淨聚；眼界清淨故，般若波羅蜜多是清淨聚，耳、鼻、舌、身、意界清淨故，般若波羅蜜多是清淨聚；色界清淨故，般若波羅蜜多是清淨聚，聲、香、味、觸、法界清淨故，般若波羅蜜多是清淨聚；眼識界清淨故，般若波羅蜜多是清淨聚，耳、鼻、舌、身、意識界清淨故，般若波羅蜜多是清淨聚；眼觸清淨故，般若波羅蜜多是清淨聚，耳、鼻、舌、身、意觸清淨故，般若波羅蜜多是清淨聚；眼觸為緣所生諸受清淨故，般若波羅蜜多是清淨聚，耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受清淨故，般若波羅蜜多是清淨聚；布施波羅蜜多清淨故，般若波羅蜜多是清淨聚，淨戒、安忍、精進、靜慮波羅蜜多清淨故，般若波羅蜜多是清淨聚；內空清淨故，般若波羅蜜多是清淨聚，乃至無性自性空清淨故，般若波羅蜜多是清淨聚；四念住清淨故，般若波羅蜜多是清淨聚，乃至八聖道支清淨故，般若波羅蜜多是清淨聚；如是乃至如來十力清淨故，般若波羅蜜多是清淨聚，乃至十八佛不共法清淨故，般若波羅蜜多是清淨聚；一切智清淨故，般若波羅蜜多是清淨聚，道相智、一切相智清淨故，般若波羅蜜多是清淨聚。」

爾時，善現復白佛言：「甚奇！世尊！希有！善逝！如是般若波羅蜜多，以極甚深多諸留難，而今廣說留難不生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善現復白佛言：「甚奇！世尊！希有！善逝！如是般若波羅蜜多，以極甚深多諸留難，而今廣說留難不生。」

佛言：「善現！如是！如是！如汝所說。甚深般若波羅蜜多多諸留難，佛神力故，今雖廣說留難不生。是故大乘諸善男子、善女人等愛樂法故，於此般若波羅蜜多甚深經典，若欲書寫應疾書寫，若欲讀誦應疾讀誦，若欲受持應疾受持，若欲修習應疾修習，若欲思惟應疾思惟，若欲宣說應疾宣說。何以故？善現！甚深般若波羅蜜多多諸留難，勿令書寫、讀誦、受持、修習、思惟、為他說者留難事起不究竟故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！如是！如是！如汝所說。甚深般若波羅蜜多多諸留難，佛神力故，今雖廣說留難不生。是故大乘諸善男子、善女人等愛樂法故，於此般若波羅蜜多甚深經典，若欲書寫應疾書寫，若欲讀誦應疾讀誦，若欲受持應疾受持，若欲修習應疾修習，若欲思惟應疾思惟，若欲宣說應疾宣說。何以故？善現！甚深般若波羅蜜多多諸留難，勿令書寫、讀誦、受持、修習、思惟、為他說者留難事起不究竟故。

「善現！是善男子、善女人等，若欲一月，或二、或三、或四、或五、或六、或七乃至一年，書寫如是甚深般若波羅蜜多能究竟者，應勤精進繫念書寫，經爾許時令得究竟。善現！是善男子、善女人等，若欲一月，或二、或三、或四、或五、或六、或七乃至一年，受持、讀誦、修習、思惟、為他宣說如是般若波羅蜜多甚深經典能究竟者，應勤精進繫念受持乃至宣說，經爾許時令得究竟。何以故？善現！甚深般若波羅蜜多無價珍寶多留難故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是善男子、善女人等，若欲一月，或二、或三、或四、或五、或六、或七乃至一年，書寫如是甚深般若波羅蜜多能究竟者，應勤精進繫念書寫，經爾許時令得究竟。善現！是善男子、善女人等，若欲一月，或二、或三、或四、或五、或六、或七乃至一年，受持、讀誦、修習、思惟、為他宣說如是般若波羅蜜多甚深經典能究竟者，應勤精進繫念受持乃至宣說，經爾許時令得究竟。何以故？善現！甚深般若波羅蜜多無價珍寶多留難故。」

具壽善現復白佛言：「甚奇！世尊！希有！善逝！甚深般若波羅蜜多無價珍寶多諸留難，而有書寫、讀誦、受持、思惟、修習、為他說者，惡魔於彼欲作留難，令不書寫乃至演說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「甚奇！世尊！希有！善逝！甚深般若波羅蜜多無價珍寶多諸留難，而有書寫、讀誦、受持、思惟、修習、為他說者，惡魔於彼欲作留難，令不書寫乃至演說。」

佛告善現：「惡魔於此甚深般若波羅蜜多雖欲留難，令不書寫、讀誦、受持、思惟、修習、為他演說，而彼無力可能留難是菩薩摩訶薩書寫、讀誦、受持等事，令不究竟。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「惡魔於此甚深般若波羅蜜多雖欲留難，令不書寫、讀誦、受持、思惟、修習、為他演說，而彼無力可能留難是菩薩摩訶薩書寫、讀誦、受持等事，令不究竟。」

爾時，舍利子白佛言：「世尊！是誰神力令彼惡魔不能留難諸菩薩摩訶薩書寫、受持、讀誦、修習、思惟、廣說如是般若波羅蜜多甚深經典？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，舍利子白佛言：「世尊！是誰神力令彼惡魔不能留難諸菩薩摩訶薩書寫、受持、讀誦、修習、思惟、廣說如是般若波羅蜜多甚深經典？」

佛告舍利子：「是佛神力令彼惡魔不能留難諸菩薩摩訶薩書寫、受持、讀誦、修習、思惟、廣說如是般若波羅蜜多甚深經典。又，舍利子！亦是十方一切世界諸佛神力，令彼惡魔不能留難諸菩薩摩訶薩書寫、受持、讀誦、修習、思惟、廣說如是般若波羅蜜多甚深經典。又，舍利子！一切如來、應、正等覺皆共護念修行般若波羅蜜多諸菩薩故，令彼惡魔不能留難住菩薩乘諸善男子、善女人等，令不書寫、受持、讀誦、修習、思惟、廣為他說如是般若波羅蜜多甚深經典。何以故？舍利子！一切如來、應、正等覺皆共護念修行般若波羅蜜多諸菩薩眾所作善業，令彼惡魔不能留難。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告舍利子：「是佛神力令彼惡魔不能留難諸菩薩摩訶薩書寫、受持、讀誦、修習、思惟、廣說如是般若波羅蜜多甚深經典。又，舍利子！亦是十方一切世界諸佛神力，令彼惡魔不能留難諸菩薩摩訶薩書寫、受持、讀誦、修習、思惟、廣說如是般若波羅蜜多甚深經典。又，舍利子！一切如來、應、正等覺皆共護念修行般若波羅蜜多諸菩薩故，令彼惡魔不能留難住菩薩乘諸善男子、善女人等，令不書寫、受持、讀誦、修習、思惟、廣為他說如是般若波羅蜜多甚深經典。何以故？舍利子！一切如來、應、正等覺皆共護念修行般若波羅蜜多諸菩薩眾所作善業，令彼惡魔不能留難。

「舍利子！若菩薩摩訶薩能於般若波羅蜜多甚深經典書寫、受持、讀誦、修習、思惟、廣說，法爾應為十方世界無量無數無邊如來、應、正等覺安隱住持現說法者之所護念，若蒙諸佛所護念者，法爾惡魔不能留難。舍利子！若善男子、善女人等能於般若波羅蜜多甚深經典書寫、受持、讀誦、修習、思惟、廣說，應作是念：『我今書寫、受持、讀誦、修習、思惟、廣為他說如是般若波羅蜜多甚深經典，皆是十方無量無數無邊如來、應、正等覺安隱住持現說法者神力護念，令我所作如是善業，不為惡魔之所留難。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！若菩薩摩訶薩能於般若波羅蜜多甚深經典書寫、受持、讀誦、修習、思惟、廣說，法爾應為十方世界無量無數無邊如來、應、正等覺安隱住持現說法者之所護念，若蒙諸佛所護念者，法爾惡魔不能留難。舍利子！若善男子、善女人等能於般若波羅蜜多甚深經典書寫、受持、讀誦、修習、思惟、廣說，應作是念：『我今書寫、受持、讀誦、修習、思惟、廣為他說如是般若波羅蜜多甚深經典，皆是十方無量無數無邊如來、應、正等覺安隱住持現說法者神力護念，令我所作如是善業，不為惡魔之所留難。』」

時，舍利子復白佛言：「若善男子、善女人等能於般若波羅蜜多甚深經典書寫、受持、讀誦、修習、思惟、演說，一切皆是十方世界諸佛世尊神力護念，令彼所作殊勝善業一切惡魔不能留難。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，舍利子復白佛言：「若善男子、善女人等能於般若波羅蜜多甚深經典書寫、受持、讀誦、修習、思惟、演說，一切皆是十方世界諸佛世尊神力護念，令彼所作殊勝善業一切惡魔不能留難。」

爾時，佛告舍利子言：「如是！如是！如汝所說。若善男子、善女人等能於般若波羅蜜多甚深經典書寫、受持、讀誦、修習、思惟、演說，當知皆是一切如來、應、正等覺神力護念。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告舍利子言：「如是！如是！如汝所說。若善男子、善女人等能於般若波羅蜜多甚深經典書寫、受持、讀誦、修習、思惟、演說，當知皆是一切如來、應、正等覺神力護念。」

時，舍利子復白佛言：「若善男子、善女人等能於般若波羅蜜多甚深經典書寫、受持、讀誦、修習、思惟、演說，十方世界無量無數無邊如來、應、正等覺安隱住持現說法者，皆共識知是善男子、善女人等書寫、受持、讀誦、修習、思惟、演說甚深般若波羅蜜多，由是因緣歡喜護念。世尊！若善男子、善女人等能於般若波羅蜜多甚深經典書寫、受持、讀誦、修習、思惟、演說，是善男子、善女人等恒為十方無量無數無邊世界一切如來、應、正等覺安隱住持現說法者佛眼觀見，由此因緣慈悲護念，所作善事無不皆成。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，舍利子復白佛言：「若善男子、善女人等能於般若波羅蜜多甚深經典書寫、受持、讀誦、修習、思惟、演說，十方世界無量無數無邊如來、應、正等覺安隱住持現說法者，皆共識知是善男子、善女人等書寫、受持、讀誦、修習、思惟、演說甚深般若波羅蜜多，由是因緣歡喜護念。世尊！若善男子、善女人等能於般若波羅蜜多甚深經典書寫、受持、讀誦、修習、思惟、演說，是善男子、善女人等恒為十方無量無數無邊世界一切如來、應、正等覺安隱住持現說法者佛眼觀見，由此因緣慈悲護念，所作善事無不皆成。」

爾時，佛告舍利子言：「如是！如是！如汝所說。若善男子、善女人等書寫、受持、讀誦、修習、思惟、演說如是般若波羅蜜多甚深經典，是善男子、善女人等恒為十方無量無數無邊世界一切如來、應、正等覺安隱住持現說法者，佛眼觀見識知護念，令諸惡魔不能嬈惱，所作善業速得成辦。舍利子！住菩薩乘諸善男子、善女人等若能於此甚深般若波羅蜜多書寫、受持、讀誦、修習、思惟、演說，當知是輩已近無上正等菩提，諸惡魔軍不能留難。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告舍利子言：「如是！如是！如汝所說。若善男子、善女人等書寫、受持、讀誦、修習、思惟、演說如是般若波羅蜜多甚深經典，是善男子、善女人等恒為十方無量無數無邊世界一切如來、應、正等覺安隱住持現說法者，佛眼觀見識知護念，令諸惡魔不能嬈惱，所作善業速得成辦。舍利子！住菩薩乘諸善男子、善女人等若能於此甚深般若波羅蜜多書寫、受持、讀誦、修習、思惟、演說，當知是輩已近無上正等菩提，諸惡魔軍不能留難。

「又，舍利子！住菩薩乘諸善男子、善女人等，若能書寫如是般若波羅蜜多甚深經典種種莊嚴，受持、讀誦，當知是輩於此般若波羅蜜多深生信解，能以種種上妙花鬘、塗散等香、衣服、瓔珞、寶幢、幡蓋、伎樂、燈明，供養恭敬、尊重讚歎如是般若波羅蜜多甚深經典。是善男子、善女人等常為如來、應、正等覺佛眼觀見識知護念，由是因緣定當獲得大財、大勝利、大果、大異熟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，舍利子！住菩薩乘諸善男子、善女人等，若能書寫如是般若波羅蜜多甚深經典種種莊嚴，受持、讀誦，當知是輩於此般若波羅蜜多深生信解，能以種種上妙花鬘、塗散等香、衣服、瓔珞、寶幢、幡蓋、伎樂、燈明，供養恭敬、尊重讚歎如是般若波羅蜜多甚深經典。是善男子、善女人等常為如來、應、正等覺佛眼觀見識知護念，由是因緣定當獲得大財、大勝利、大果、大異熟。

「又，舍利子！是善男子、善女人等以能書寫、受持、讀誦、供養恭敬、尊重讚歎甚深般若波羅蜜多善根力故，乃至獲得不退轉地，於其中間常不離佛，恒聞正法不墮惡趣。舍利子！是善男子、善女人等，由此善根乃至無上正等菩提，常不遠離布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，常不遠離內空乃至無性自性空，常不遠離四念住乃至八聖道支，如是乃至常不遠離如來十力乃至十八佛不共法，常不遠離一切智、道相智、一切相智，常不遠離諸餘無量無邊佛法，由此速證所求無上正等菩提。舍利子！由此因緣住菩薩乘諸善男子、善女人等，於此般若波羅蜜多甚深經典，應勤書寫、受持、讀誦、修習、思惟、為他解說、恭敬供養、尊重讚歎，無得蹔捨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，舍利子！是善男子、善女人等以能書寫、受持、讀誦、供養恭敬、尊重讚歎甚深般若波羅蜜多善根力故，乃至獲得不退轉地，於其中間常不離佛，恒聞正法不墮惡趣。舍利子！是善男子、善女人等，由此善根乃至無上正等菩提，常不遠離布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，常不遠離內空乃至無性自性空，常不遠離四念住乃至八聖道支，如是乃至常不遠離如來十力乃至十八佛不共法，常不遠離一切智、道相智、一切相智，常不遠離諸餘無量無邊佛法，由此速證所求無上正等菩提。舍利子！由此因緣住菩薩乘諸善男子、善女人等，於此般若波羅蜜多甚深經典，應勤書寫、受持、讀誦、修習、思惟、為他解說、恭敬供養、尊重讚歎，無得蹔捨。

「復次，舍利子！如是般若波羅蜜多甚深經典，我涅槃後，至東南方漸當興盛。彼方多有住菩薩乘諸苾芻、苾芻尼、鄔波索迦、鄔波斯迦，能於如是甚深般若波羅蜜多深生信樂，書寫、受持、讀誦、修習、思惟、演說，復以種種上妙花鬘、塗散等香、衣服、瓔珞、寶幢、幡蓋、伎樂、燈明，供養恭敬、尊重讚歎如是般若波羅蜜多甚深經典。彼由如是勝善根故，畢竟不墮諸險惡趣，或生天上或生人中富貴受樂，由斯勢力，布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多展轉增益速得圓滿，依此復能供養恭敬、尊重讚歎諸佛世尊，後隨所應依三乘法，漸次修習而趣出離。或有證得聲聞涅槃，或有證得獨覺涅槃，或有證得無上涅槃究竟安樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利子！如是般若波羅蜜多甚深經典，我涅槃後，至東南方漸當興盛。彼方多有住菩薩乘諸苾芻、苾芻尼、鄔波索迦、鄔波斯迦，能於如是甚深般若波羅蜜多深生信樂，書寫、受持、讀誦、修習、思惟、演說，復以種種上妙花鬘、塗散等香、衣服、瓔珞、寶幢、幡蓋、伎樂、燈明，供養恭敬、尊重讚歎如是般若波羅蜜多甚深經典。彼由如是勝善根故，畢竟不墮諸險惡趣，或生天上或生人中富貴受樂，由斯勢力，布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多展轉增益速得圓滿，依此復能供養恭敬、尊重讚歎諸佛世尊，後隨所應依三乘法，漸次修習而趣出離。或有證得聲聞涅槃，或有證得獨覺涅槃，或有證得無上涅槃究竟安樂。

「舍利子！如是般若波羅蜜多甚深經典，我涅槃後，從東南方轉至南方漸當興盛。彼方多有住菩薩乘諸苾芻、苾芻尼、鄔波索迦、鄔波斯迦，能於如是甚深般若波羅蜜多深生信樂，書寫、受持、讀誦、修習、思惟、演說，復以種種上妙花鬘、塗散等香、衣服、瓔珞、寶幢、幡蓋、伎樂、燈明，供養恭敬、尊重讚歎如是般若波羅蜜多甚深經典。彼由如是勝善根故，畢竟不墮諸險惡趣，或生天上或生人中富貴受樂，由斯勢力，布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多展轉增益速得圓滿，依此復能供養恭敬、尊重讚歎諸佛世尊，後隨所應依三乘法，漸次修習而趣出離。或有證得聲聞涅槃，或有證得獨覺涅槃，或有證得無上涅槃究竟安樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！如是般若波羅蜜多甚深經典，我涅槃後，從東南方轉至南方漸當興盛。彼方多有住菩薩乘諸苾芻、苾芻尼、鄔波索迦、鄔波斯迦，能於如是甚深般若波羅蜜多深生信樂，書寫、受持、讀誦、修習、思惟、演說，復以種種上妙花鬘、塗散等香、衣服、瓔珞、寶幢、幡蓋、伎樂、燈明，供養恭敬、尊重讚歎如是般若波羅蜜多甚深經典。彼由如是勝善根故，畢竟不墮諸險惡趣，或生天上或生人中富貴受樂，由斯勢力，布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多展轉增益速得圓滿，依此復能供養恭敬、尊重讚歎諸佛世尊，後隨所應依三乘法，漸次修習而趣出離。或有證得聲聞涅槃，或有證得獨覺涅槃，或有證得無上涅槃究竟安樂。

「舍利子！如是般若波羅蜜多甚深經典，我涅槃後，復從南方至西南方漸當興盛。彼方多有住菩薩乘諸苾芻、苾芻尼、鄔波索迦、鄔波斯迦，能於如是甚深般若波羅蜜多深生信樂，書寫、受持、讀誦、修習、思惟、演說，復以種種上妙花鬘、塗散等香、衣服、瓔珞、寶幢、幡蓋、伎樂、燈明，供養恭敬、尊重讚歎如是般若波羅蜜多甚深經典。彼由如是勝善根故，畢竟不墮諸險惡趣，或生天上或生人中富貴受樂，由斯勢力，布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多展轉增益速得圓滿，依此復能供養恭敬、尊重讚歎諸佛世尊，後隨所應依三乘法，漸次修習而趣出離。或有證得聲聞涅槃，或有證得獨覺涅槃，或有證得無上涅槃究竟安樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！如是般若波羅蜜多甚深經典，我涅槃後，復從南方至西南方漸當興盛。彼方多有住菩薩乘諸苾芻、苾芻尼、鄔波索迦、鄔波斯迦，能於如是甚深般若波羅蜜多深生信樂，書寫、受持、讀誦、修習、思惟、演說，復以種種上妙花鬘、塗散等香、衣服、瓔珞、寶幢、幡蓋、伎樂、燈明，供養恭敬、尊重讚歎如是般若波羅蜜多甚深經典。彼由如是勝善根故，畢竟不墮諸險惡趣，或生天上或生人中富貴受樂，由斯勢力，布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多展轉增益速得圓滿，依此復能供養恭敬、尊重讚歎諸佛世尊，後隨所應依三乘法，漸次修習而趣出離。或有證得聲聞涅槃，或有證得獨覺涅槃，或有證得無上涅槃究竟安樂。

「舍利子！如是般若波羅蜜多甚深經典，我涅槃後，從西南方至西北方漸當興盛。彼方多有住菩薩乘諸苾芻、苾芻尼、鄔波索迦、鄔波斯迦，能於如是甚深般若波羅蜜多深生信樂，書寫、受持、讀誦、修習、思惟、演說，復以種種上妙花鬘、塗散等香、衣服、瓔珞、寶幢、幡蓋、伎樂、燈明，供養恭敬、尊重讚歎如是般若波羅蜜多甚深經典。彼由如是勝善根故，畢竟不墮諸險惡趣，或生天上或生人中富貴受樂，由斯勢力，布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多展轉增益速得圓滿，依此復能供養恭敬、尊重讚歎諸佛世尊，後隨所應依三乘法，漸次修習而趣出離。或有證得聲聞涅槃，或有證得獨覺涅槃，或有證得無上涅槃究竟安樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！如是般若波羅蜜多甚深經典，我涅槃後，從西南方至西北方漸當興盛。彼方多有住菩薩乘諸苾芻、苾芻尼、鄔波索迦、鄔波斯迦，能於如是甚深般若波羅蜜多深生信樂，書寫、受持、讀誦、修習、思惟、演說，復以種種上妙花鬘、塗散等香、衣服、瓔珞、寶幢、幡蓋、伎樂、燈明，供養恭敬、尊重讚歎如是般若波羅蜜多甚深經典。彼由如是勝善根故，畢竟不墮諸險惡趣，或生天上或生人中富貴受樂，由斯勢力，布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多展轉增益速得圓滿，依此復能供養恭敬、尊重讚歎諸佛世尊，後隨所應依三乘法，漸次修習而趣出離。或有證得聲聞涅槃，或有證得獨覺涅槃，或有證得無上涅槃究竟安樂。

「舍利子！如是般若波羅蜜多甚深經典，我涅槃後，從西北方轉至北方漸當興盛。彼方多有住菩薩乘諸苾芻、苾芻尼、鄔波索迦、鄔波斯迦，能於如是甚深般若波羅蜜多深生信樂，書寫、受持、讀誦、修習、思惟、演說，復以種種上妙花鬘、塗散等香、衣服、瓔珞、寶幢、幡蓋、伎樂、燈明，供養恭敬、尊重讚歎如是般若波羅蜜多甚深經典。彼由如是勝善根故，畢竟不墮諸險惡趣，或生天上或生人中富貴受樂，由斯勢力，布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多展轉增益速得圓滿，依此復能供養恭敬、尊重讚歎諸佛世尊，後隨所應依三乘法，漸次修習而趣出離。或有證得聲聞涅槃，或有證得獨覺涅槃，或有證得無上涅槃究竟安樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！如是般若波羅蜜多甚深經典，我涅槃後，從西北方轉至北方漸當興盛。彼方多有住菩薩乘諸苾芻、苾芻尼、鄔波索迦、鄔波斯迦，能於如是甚深般若波羅蜜多深生信樂，書寫、受持、讀誦、修習、思惟、演說，復以種種上妙花鬘、塗散等香、衣服、瓔珞、寶幢、幡蓋、伎樂、燈明，供養恭敬、尊重讚歎如是般若波羅蜜多甚深經典。彼由如是勝善根故，畢竟不墮諸險惡趣，或生天上或生人中富貴受樂，由斯勢力，布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多展轉增益速得圓滿，依此復能供養恭敬、尊重讚歎諸佛世尊，後隨所應依三乘法，漸次修習而趣出離。或有證得聲聞涅槃，或有證得獨覺涅槃，或有證得無上涅槃究竟安樂。

「舍利子！如是般若波羅蜜多甚深經典，我涅槃後，復從北方至東北方漸當興盛。彼方多有住菩薩乘諸苾芻、苾芻尼、鄔波索迦、鄔波斯迦，能於如是甚深般若波羅蜜多深生信樂，書寫、受持、讀誦、修習、思惟、演說，復以種種上妙花鬘、塗散等香、衣服、瓔珞、寶幢、幡蓋、伎樂、燈明，供養恭敬、尊重讚歎如是般若波羅蜜多甚深經典。彼由如是勝善根故，畢竟不墮諸險惡趣，或生天上或生人中富貴受樂，由斯勢力，布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多展轉增益速得圓滿，依此復能供養恭敬、尊重讚歎諸佛世尊，後隨所應依三乘法，漸次修習而趣出離。或有證得聲聞涅槃，或有證得獨覺涅槃，或有證得無上涅槃究竟安樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！如是般若波羅蜜多甚深經典，我涅槃後，復從北方至東北方漸當興盛。彼方多有住菩薩乘諸苾芻、苾芻尼、鄔波索迦、鄔波斯迦，能於如是甚深般若波羅蜜多深生信樂，書寫、受持、讀誦、修習、思惟、演說，復以種種上妙花鬘、塗散等香、衣服、瓔珞、寶幢、幡蓋、伎樂、燈明，供養恭敬、尊重讚歎如是般若波羅蜜多甚深經典。彼由如是勝善根故，畢竟不墮諸險惡趣，或生天上或生人中富貴受樂，由斯勢力，布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多展轉增益速得圓滿，依此復能供養恭敬、尊重讚歎諸佛世尊，後隨所應依三乘法，漸次修習而趣出離。或有證得聲聞涅槃，或有證得獨覺涅槃，或有證得無上涅槃究竟安樂。

「復次，舍利子！我涅槃後，後時、後分、後五百歲，如是般若波羅蜜多甚深經典於東北方大作佛事。何以故？舍利子！一切如來、應、正等覺所尊重法，即是般若波羅蜜多甚深經典。如是般若波羅蜜多甚深經典，一切如來、應、正等覺共所護念。舍利子！非佛所得法、毘奈耶無上正法有滅沒相，諸佛所得法、毘奈耶無上正法即是般若波羅蜜多甚深經典。舍利子！彼東北方諸善男子、善女人等，有能於此甚深般若波羅蜜多，信樂、受持、讀誦、修習、思惟、演說，我常護念是善男子、善女人等令無惱害。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利子！我涅槃後，後時、後分、後五百歲，如是般若波羅蜜多甚深經典於東北方大作佛事。何以故？舍利子！一切如來、應、正等覺所尊重法，即是般若波羅蜜多甚深經典。如是般若波羅蜜多甚深經典，一切如來、應、正等覺共所護念。舍利子！非佛所得法、毘奈耶無上正法有滅沒相，諸佛所得法、毘奈耶無上正法即是般若波羅蜜多甚深經典。舍利子！彼東北方諸善男子、善女人等，有能於此甚深般若波羅蜜多，信樂、受持、讀誦、修習、思惟、演說，我常護念是善男子、善女人等令無惱害。

「舍利子！彼東北方諸善男子、善女人等，有能書寫如是般若波羅蜜多甚深經典，復以種種上妙花鬘、塗散等香、衣服、瓔珞、寶幢、幡蓋、伎樂、燈明，供養恭敬、尊重讚歎如是般若波羅蜜多甚深經典，我定說彼諸善男子、善女人等，由此善根畢竟不墮諸險惡趣，生天人中常受妙樂，由斯勢力增益六種波羅蜜多，依此復能供養恭敬、尊重讚歎諸佛世尊，後隨所應依三乘法，漸次修學得般涅槃。何以故？舍利子！我以佛眼觀見、證知、稱譽、讚歎是善男子、善女人等所獲功德。東西南北四維上下無量無數無邊世界一切如來、應、正等覺安隱住持現說法者，亦以佛眼觀見、證知、稱譽、讚歎是善男子、善女人等所獲功德。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！彼東北方諸善男子、善女人等，有能書寫如是般若波羅蜜多甚深經典，復以種種上妙花鬘、塗散等香、衣服、瓔珞、寶幢、幡蓋、伎樂、燈明，供養恭敬、尊重讚歎如是般若波羅蜜多甚深經典，我定說彼諸善男子、善女人等，由此善根畢竟不墮諸險惡趣，生天人中常受妙樂，由斯勢力增益六種波羅蜜多，依此復能供養恭敬、尊重讚歎諸佛世尊，後隨所應依三乘法，漸次修學得般涅槃。何以故？舍利子！我以佛眼觀見、證知、稱譽、讚歎是善男子、善女人等所獲功德。東西南北四維上下無量無數無邊世界一切如來、應、正等覺安隱住持現說法者，亦以佛眼觀見、證知、稱譽、讚歎是善男子、善女人等所獲功德。」

時，舍利子白佛言：「世尊！如是般若波羅蜜多甚深經典，佛涅槃後，後時、後分、後五百歲，於東北方廣流布耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，舍利子白佛言：「世尊！如是般若波羅蜜多甚深經典，佛涅槃後，後時、後分、後五百歲，於東北方廣流布耶？」

佛言：「舍利子！如是！如是！如是般若波羅蜜多甚深經典，我涅槃後，後時、後分、後五百歲，於東北方當廣流布。舍利子！我涅槃後，後時、後分、後五百歲，彼東北方諸善男子、善女人等，若得聞此甚深般若波羅蜜多深生信樂，書寫、受持、讀誦、修習、如理思惟、為他演說，當知彼善男子、善女人等久發無上正等覺心，久修菩薩摩訶薩行，供養多佛，事多善友，久已修習身戒心慧，所種善根皆已成熟，由斯福力得聞如是甚深般若波羅蜜多深生信樂，復能書寫、受持、讀誦、修習、思惟、為他演說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「舍利子！如是！如是！如是般若波羅蜜多甚深經典，我涅槃後，後時、後分、後五百歲，於東北方當廣流布。舍利子！我涅槃後，後時、後分、後五百歲，彼東北方諸善男子、善女人等，若得聞此甚深般若波羅蜜多深生信樂，書寫、受持、讀誦、修習、如理思惟、為他演說，當知彼善男子、善女人等久發無上正等覺心，久修菩薩摩訶薩行，供養多佛，事多善友，久已修習身戒心慧，所種善根皆已成熟，由斯福力得聞如是甚深般若波羅蜜多深生信樂，復能書寫、受持、讀誦、修習、思惟、為他演說。」

時，舍利子復白佛言：「佛涅槃後，後時、後分、後五百歲，法欲滅時，於東北方當有幾許住菩薩乘諸善男子、善女人等，得聞如是甚深般若波羅蜜多深生信樂，其心不驚、不恐、不怖亦無憂悔，復能書寫、受持、讀誦、修習、思惟、為他演說？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，舍利子復白佛言：「佛涅槃後，後時、後分、後五百歲，法欲滅時，於東北方當有幾許住菩薩乘諸善男子、善女人等，得聞如是甚深般若波羅蜜多深生信樂，其心不驚、不恐、不怖亦無憂悔，復能書寫、受持、讀誦、修習、思惟、為他演說？」

佛言：「舍利子！我涅槃後，後時、後分、後五百歲，法欲滅時，於東北方雖有無量住菩薩乘諸善男子、善女人等，而少得聞甚深般若波羅蜜多深生信樂，其心不驚、不恐、不怖亦無憂悔，復能書寫、受持、讀誦、修習、思惟、為他演說。舍利子！彼善男子、善女人等聞此般若波羅蜜多甚深經典，其心不驚、不恐、不怖亦無憂悔，深生信樂，書寫、受持、讀誦、修習、思惟、演說，甚為希有。何以故？舍利子！是善男子、善女人等已曾親近供養恭敬、尊重讚歎無量如來、應、正等覺及諸菩薩摩訶薩眾，請問如是甚深般若波羅蜜多相應義趣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「舍利子！我涅槃後，後時、後分、後五百歲，法欲滅時，於東北方雖有無量住菩薩乘諸善男子、善女人等，而少得聞甚深般若波羅蜜多深生信樂，其心不驚、不恐、不怖亦無憂悔，復能書寫、受持、讀誦、修習、思惟、為他演說。舍利子！彼善男子、善女人等聞此般若波羅蜜多甚深經典，其心不驚、不恐、不怖亦無憂悔，深生信樂，書寫、受持、讀誦、修習、思惟、演說，甚為希有。何以故？舍利子！是善男子、善女人等已曾親近供養恭敬、尊重讚歎無量如來、應、正等覺及諸菩薩摩訶薩眾，請問如是甚深般若波羅蜜多相應義趣。

「舍利子！是善男子、善女人等不久定當圓滿布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，不久定當圓滿內空乃至無性自性空，不久定當圓滿四念住乃至八聖道支，不久定當圓滿佛十力乃至十八佛不共法，不久定當圓滿一切智、道相智、一切相智。舍利子！彼善男子、善女人等一切如來、應、正等覺所護念故，無量善友所攝受故，殊勝善根所任持故，為欲利樂多眾生故，求趣無上正等菩提。何以故？舍利子！我常為彼諸善男子、善女人等說一切相智相應之法，過去如來、應、正等覺亦常為彼諸善男子、善女人等，說一切相智相應之法。由此因緣，彼善男子、善女人等後生復能求趣無上正等菩提，亦能為他如應說法，令趣無上正等菩提。舍利子！彼善男子、善女人等身心安定，諸惡魔王及彼眷屬尚不能壞求趣無上正等覺心，何況其餘樂行惡者毀謗般若波羅蜜多，能阻其心令不精進求趣無上正等菩提！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！是善男子、善女人等不久定當圓滿布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，不久定當圓滿內空乃至無性自性空，不久定當圓滿四念住乃至八聖道支，不久定當圓滿佛十力乃至十八佛不共法，不久定當圓滿一切智、道相智、一切相智。舍利子！彼善男子、善女人等一切如來、應、正等覺所護念故，無量善友所攝受故，殊勝善根所任持故，為欲利樂多眾生故，求趣無上正等菩提。何以故？舍利子！我常為彼諸善男子、善女人等說一切相智相應之法，過去如來、應、正等覺亦常為彼諸善男子、善女人等，說一切相智相應之法。由此因緣，彼善男子、善女人等後生復能求趣無上正等菩提，亦能為他如應說法，令趣無上正等菩提。舍利子！彼善男子、善女人等身心安定，諸惡魔王及彼眷屬尚不能壞求趣無上正等覺心，何況其餘樂行惡者毀謗般若波羅蜜多，能阻其心令不精進求趣無上正等菩提！