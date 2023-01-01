大般若波羅蜜多經卷第四百三十八 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大般若波羅蜜多經卷第四百三十八

三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三藏法師玄奘奉 詔譯

第二分東北方品第四十三之一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二分東北方品第四十三之一

時，天帝釋作是念言：「若善男子、善女人等得聞般若波羅蜜多甚深經典法門名字，一經耳者，是善男子、善女人等已於過去無量如來、應、正等覺親近供養、發弘誓願、種諸善根，多善知識之所攝受，況能書寫、受持、讀誦、如理思惟、為他演說，或能隨力如說修行！當知是人定於過去無量佛所親近承事、供養恭敬、尊重讚歎、殖眾德本，曾聞般若波羅蜜多，聞已受持、思惟、讀誦、為他演說、如教修行，或於此經能問能答，由斯福力今辦是事。若善男子、善女人等，已曾供養無量如來、應、正等覺，功德純淨，聞是般若波羅蜜多，其心不驚不恐不怖，聞已信樂如說修行，當知是人曾於過去多百千劫，修習布施乃至般若波羅蜜多故，於今生能成此事。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，天帝釋作是念言：「若善男子、善女人等得聞般若波羅蜜多甚深經典法門名字，一經耳者，是善男子、善女人等已於過去無量如來、應、正等覺親近供養、發弘誓願、種諸善根，多善知識之所攝受，況能書寫、受持、讀誦、如理思惟、為他演說，或能隨力如說修行！當知是人定於過去無量佛所親近承事、供養恭敬、尊重讚歎、殖眾德本，曾聞般若波羅蜜多，聞已受持、思惟、讀誦、為他演說、如教修行，或於此經能問能答，由斯福力今辦是事。若善男子、善女人等，已曾供養無量如來、應、正等覺，功德純淨，聞是般若波羅蜜多，其心不驚不恐不怖，聞已信樂如說修行，當知是人曾於過去多百千劫，修習布施乃至般若波羅蜜多故，於今生能成此事。」

爾時，舍利子白佛言：「世尊！若善男子、善女人等聞此般若波羅蜜多甚深經中所有義趣，不驚不怖亦不生疑，聞已受持、思惟、讀誦、書寫、解說、如教修行，當知是人已於無上正等菩提得不退轉。何以故？世尊！如是般若波羅蜜多義趣甚深極難信解，若於先世不久修習布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，豈暫得聞即能信解！世尊！若善男子、善女人等，聞說如是甚深般若波羅蜜多毀呰誹謗，當知是人已於先世由貪、瞋、癡覆蔽心故，於此般若波羅蜜多甚深經典亦曾毀謗。何以故？世尊！如是癡人聞說般若波羅蜜多甚深義趣，由串習力不信不樂，心不清淨。所以者何？如是癡人於過去世，未曾親近諸佛菩薩及弟子眾，未曾請問：云何應行布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多？云何應住內空乃至無性自性空？云何應修四念住乃至八聖道支？云何應學佛十力乃至十八佛不共法？故今聞說甚深般若波羅蜜多，毀訾誹謗不信不樂，心不清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，舍利子白佛言：「世尊！若善男子、善女人等聞此般若波羅蜜多甚深經中所有義趣，不驚不怖亦不生疑，聞已受持、思惟、讀誦、書寫、解說、如教修行，當知是人已於無上正等菩提得不退轉。何以故？世尊！如是般若波羅蜜多義趣甚深極難信解，若於先世不久修習布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，豈暫得聞即能信解！世尊！若善男子、善女人等，聞說如是甚深般若波羅蜜多毀呰誹謗，當知是人已於先世由貪、瞋、癡覆蔽心故，於此般若波羅蜜多甚深經典亦曾毀謗。何以故？世尊！如是癡人聞說般若波羅蜜多甚深義趣，由串習力不信不樂，心不清淨。所以者何？如是癡人於過去世，未曾親近諸佛菩薩及弟子眾，未曾請問：云何應行布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多？云何應住內空乃至無性自性空？云何應修四念住乃至八聖道支？云何應學佛十力乃至十八佛不共法？故今聞說甚深般若波羅蜜多，毀訾誹謗不信不樂，心不清淨。」

爾時，天帝釋白佛言：「世尊！如是般若波羅蜜多義趣甚深極難信解，若善男子、善女人等未久信樂、修行布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，未久信樂、安住內空乃至無性自性空，未久信樂、修習四念住乃至八聖道支，未久信樂、修習八解脫、九次第定、五神通，未久信樂、修學如來十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法及餘無量無邊佛法，是善男子、善女人等聞此般若波羅蜜多甚深義趣，不能信解或生毀謗，未為希有。世尊！我今敬禮甚深般若波羅蜜多。世尊！我若敬禮甚深般若波羅蜜多，即為敬禮一切相智。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，天帝釋白佛言：「世尊！如是般若波羅蜜多義趣甚深極難信解，若善男子、善女人等未久信樂、修行布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，未久信樂、安住內空乃至無性自性空，未久信樂、修習四念住乃至八聖道支，未久信樂、修習八解脫、九次第定、五神通，未久信樂、修學如來十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法及餘無量無邊佛法，是善男子、善女人等聞此般若波羅蜜多甚深義趣，不能信解或生毀謗，未為希有。世尊！我今敬禮甚深般若波羅蜜多。世尊！我若敬禮甚深般若波羅蜜多，即為敬禮一切相智。」

爾時，佛告天帝釋言：「如是！如是！如汝所說。敬禮般若波羅蜜多，即為敬禮一切相智。何以故？憍尸迦！一切如來、應、正等覺，若一切智、若道相智、若一切相智，皆從般若波羅蜜多而出生故。憍尸迦！若善男子、善女人等欲住如來一切相智，當住般若波羅蜜多；欲生如來一切智、道相智及餘功德，當學般若波羅蜜多；欲得永斷一切煩惱習氣相續，當學般若波羅蜜多；欲證無上正等菩提，轉妙法輪度有情類，當學般若波羅蜜多。憍尸迦！若善男子、善女人等欲得預流、一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提，當學般若波羅蜜多。憍尸迦！若善男子、善女人等欲善安立聲聞種姓諸有情類於聲聞乘，當學般若波羅蜜多；欲善安立獨覺種姓諸有情類於獨覺乘，當學般若波羅蜜多；欲善安立大乘種姓諸有情類於無上乘，令疾證得所求無上正等菩提，當學般若波羅蜜多。憍尸迦！若善男子、善女人等欲得三界最勝功德，當學般若波羅蜜多；欲伏一切黑闇朋黨，當學般若波羅蜜多；欲善攝受諸苾芻眾，當學般若波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告天帝釋言：「如是！如是！如汝所說。敬禮般若波羅蜜多，即為敬禮一切相智。何以故？憍尸迦！一切如來、應、正等覺，若一切智、若道相智、若一切相智，皆從般若波羅蜜多而出生故。憍尸迦！若善男子、善女人等欲住如來一切相智，當住般若波羅蜜多；欲生如來一切智、道相智及餘功德，當學般若波羅蜜多；欲得永斷一切煩惱習氣相續，當學般若波羅蜜多；欲證無上正等菩提，轉妙法輪度有情類，當學般若波羅蜜多。憍尸迦！若善男子、善女人等欲得預流、一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提，當學般若波羅蜜多。憍尸迦！若善男子、善女人等欲善安立聲聞種姓諸有情類於聲聞乘，當學般若波羅蜜多；欲善安立獨覺種姓諸有情類於獨覺乘，當學般若波羅蜜多；欲善安立大乘種姓諸有情類於無上乘，令疾證得所求無上正等菩提，當學般若波羅蜜多。憍尸迦！若善男子、善女人等欲得三界最勝功德，當學般若波羅蜜多；欲伏一切黑闇朋黨，當學般若波羅蜜多；欲善攝受諸苾芻眾，當學般若波羅蜜多。」

爾時，天帝釋白佛言：「世尊！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，云何住色？云何住受、想、行、識？云何住眼乃至意？云何住色乃至法？云何住眼識乃至意識？云何住般若波羅蜜多乃至布施波羅蜜多？云何住內空乃至無性自性空？云何住四念住乃至八聖道支？云何住佛十力乃至十八佛不共法？世尊！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，云何習色？云何習受、想、行、識？乃至云何習佛十力乃至習十八佛不共法？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，天帝釋白佛言：「世尊！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，云何住色？云何住受、想、行、識？云何住眼乃至意？云何住色乃至法？云何住眼識乃至意識？云何住般若波羅蜜多乃至布施波羅蜜多？云何住內空乃至無性自性空？云何住四念住乃至八聖道支？云何住佛十力乃至十八佛不共法？世尊！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，云何習色？云何習受、想、行、識？乃至云何習佛十力乃至習十八佛不共法？」

爾時，佛告天帝釋言：「憍尸迦！善哉！善哉！汝於今者承佛神力，能問如來如是深義。諦聽！諦聽！善思念之！吾當為汝分別解說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告天帝釋言：「憍尸迦！善哉！善哉！汝於今者承佛神力，能問如來如是深義。諦聽！諦聽！善思念之！吾當為汝分別解說。

「憍尸迦！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，若於色不住不習，是為住習色；若於受、想、行、識不住不習，是為住習受、想、行、識；若於眼乃至意不住不習，是為住習眼乃至意；若於色乃至法不住不習，是為住習色乃至法；若於眼識乃至意識不住不習，是為住習眼識乃至意識；若於般若波羅蜜多乃至布施波羅蜜多不住不習，是為住習般若波羅蜜多乃至布施波羅蜜多；若於內空乃至無性自性空不住不習，是為住習內空乃至無性自性空；若於四念住乃至八聖道支不住不習，是為住習四念住乃至八聖道支；若於佛十力乃至十八佛不共法不住不習，是為住習佛十力乃至十八佛不共法。何以故？憍尸迦！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，於色不得可住可習，於受、想、行、識不得可住可習，乃至於佛十力不得可住、可習，乃至於十八佛不共法不得可住可習故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，若於色不住不習，是為住習色；若於受、想、行、識不住不習，是為住習受、想、行、識；若於眼乃至意不住不習，是為住習眼乃至意；若於色乃至法不住不習，是為住習色乃至法；若於眼識乃至意識不住不習，是為住習眼識乃至意識；若於般若波羅蜜多乃至布施波羅蜜多不住不習，是為住習般若波羅蜜多乃至布施波羅蜜多；若於內空乃至無性自性空不住不習，是為住習內空乃至無性自性空；若於四念住乃至八聖道支不住不習，是為住習四念住乃至八聖道支；若於佛十力乃至十八佛不共法不住不習，是為住習佛十力乃至十八佛不共法。何以故？憍尸迦！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，於色不得可住可習，於受、想、行、識不得可住可習，乃至於佛十力不得可住、可習，乃至於十八佛不共法不得可住可習故。

「復次，憍尸迦！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，若於色非住非不住、非習非不習，是為住習色；若於受、想、行、識非住非不住、非習非不習，是為住習受、想、行、識；若於眼乃至意非住非不住、非習非不習，是為住習眼乃至意；若於色乃至法非住非不住、非習非不習，是為住習色乃至法；若於眼識乃至意識非住非不住、非習非不習，是為住習眼識乃至意識；若於般若波羅蜜多乃至布施波羅蜜多非住非不住、非習非不習，是為住習般若波羅蜜多乃至布施波羅蜜多；若於內空乃至無性自性空非住非不住、非習非不習，是為住習內空乃至無性自性空；若於四念住乃至八聖道支非住非不住、非習非不習，是為住習四念住乃至八聖道支；若於佛十力乃至十八佛不共法非住非不住、非習非不習，是為住習佛十力乃至十八佛不共法。何以故？憍尸迦！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，觀色前際不可得、後際不可得、中際不可得，觀受、想、行、識前際不可得、後際不可得、中際不可得，乃至觀佛十力前際不可得、後際不可得、中際不可得，乃至觀十八佛不共法前際不可得、後際不可得、中際不可得故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，憍尸迦！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，若於色非住非不住、非習非不習，是為住習色；若於受、想、行、識非住非不住、非習非不習，是為住習受、想、行、識；若於眼乃至意非住非不住、非習非不習，是為住習眼乃至意；若於色乃至法非住非不住、非習非不習，是為住習色乃至法；若於眼識乃至意識非住非不住、非習非不習，是為住習眼識乃至意識；若於般若波羅蜜多乃至布施波羅蜜多非住非不住、非習非不習，是為住習般若波羅蜜多乃至布施波羅蜜多；若於內空乃至無性自性空非住非不住、非習非不習，是為住習內空乃至無性自性空；若於四念住乃至八聖道支非住非不住、非習非不習，是為住習四念住乃至八聖道支；若於佛十力乃至十八佛不共法非住非不住、非習非不習，是為住習佛十力乃至十八佛不共法。何以故？憍尸迦！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，觀色前際不可得、後際不可得、中際不可得，觀受、想、行、識前際不可得、後際不可得、中際不可得，乃至觀佛十力前際不可得、後際不可得、中際不可得，乃至觀十八佛不共法前際不可得、後際不可得、中際不可得故。」

爾時，舍利子白佛言：「世尊！如是般若波羅蜜多最為甚深。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，舍利子白佛言：「世尊！如是般若波羅蜜多最為甚深。」

佛言：「如是，舍利子！色真如甚深故，般若波羅蜜多最為甚深；受、想、行、識真如甚深故，般若波羅蜜多最為甚深；如是乃至十八佛不共法真如甚深故，般若波羅蜜多最為甚深。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是，舍利子！色真如甚深故，般若波羅蜜多最為甚深；受、想、行、識真如甚深故，般若波羅蜜多最為甚深；如是乃至十八佛不共法真如甚深故，般若波羅蜜多最為甚深。」

時，舍利子復白佛言：「世尊！如是般若波羅蜜多難可測量。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，舍利子復白佛言：「世尊！如是般若波羅蜜多難可測量。」

佛言：「如是，舍利子！色真如難測量故，般若波羅蜜多難可測量；受、想、行、識真如難測量故，般若波羅蜜多難可測量；乃至十八佛不共法真如難測量故，般若波羅蜜多難可測量。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是，舍利子！色真如難測量故，般若波羅蜜多難可測量；受、想、行、識真如難測量故，般若波羅蜜多難可測量；乃至十八佛不共法真如難測量故，般若波羅蜜多難可測量。」

時，舍利子復白佛言：「世尊！如是般若波羅蜜多最為無量。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，舍利子復白佛言：「世尊！如是般若波羅蜜多最為無量。」

佛言：「如是，舍利子！色真如無量故，般若波羅蜜多亦無量；受、想、行、識真如無量故，般若波羅蜜多亦無量；乃至十八佛不共法真如無量故，般若波羅蜜多亦無量。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是，舍利子！色真如無量故，般若波羅蜜多亦無量；受、想、行、識真如無量故，般若波羅蜜多亦無量；乃至十八佛不共法真如無量故，般若波羅蜜多亦無量。

「舍利子！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不行色甚深性，是行般若波羅蜜多，不行受、想、行、識甚深性，是行般若波羅蜜多；不行眼甚深性，是行般若波羅蜜多，乃至不行意甚深性，是行般若波羅蜜多；不行色甚深性，是行般若波羅蜜多，乃至不行法甚深性，是行般若波羅蜜多；不行眼識甚深性，是行般若波羅蜜多，乃至不行意識甚深性，是行般若波羅蜜多；不行般若波羅蜜多甚深性，是行般若波羅蜜多，乃至不行布施波羅蜜多甚深性，是行般若波羅蜜多；不行內空甚深性，是行般若波羅蜜多，乃至不行無性自性空甚深性，是行般若波羅蜜多；不行四念住甚深性，是行般若波羅蜜多，乃至不行八聖道支甚深性，是行般若波羅蜜多；不行佛十力甚深性，是行般若波羅蜜多，乃至不行十八佛不共法甚深性，是行般若波羅蜜多。何以故？舍利子！色甚深性即非色，受、想、行、識甚深性即非受、想、行、識，乃至十八佛不共法甚深性即非十八佛不共法故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不行色甚深性，是行般若波羅蜜多，不行受、想、行、識甚深性，是行般若波羅蜜多；不行眼甚深性，是行般若波羅蜜多，乃至不行意甚深性，是行般若波羅蜜多；不行色甚深性，是行般若波羅蜜多，乃至不行法甚深性，是行般若波羅蜜多；不行眼識甚深性，是行般若波羅蜜多，乃至不行意識甚深性，是行般若波羅蜜多；不行般若波羅蜜多甚深性，是行般若波羅蜜多，乃至不行布施波羅蜜多甚深性，是行般若波羅蜜多；不行內空甚深性，是行般若波羅蜜多，乃至不行無性自性空甚深性，是行般若波羅蜜多；不行四念住甚深性，是行般若波羅蜜多，乃至不行八聖道支甚深性，是行般若波羅蜜多；不行佛十力甚深性，是行般若波羅蜜多，乃至不行十八佛不共法甚深性，是行般若波羅蜜多。何以故？舍利子！色甚深性即非色，受、想、行、識甚深性即非受、想、行、識，乃至十八佛不共法甚深性即非十八佛不共法故。

「復次，舍利子！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不行色難測量性，是行般若波羅蜜多，不行受、想、行、識難測量性，是行般若波羅蜜多；不行眼難測量性，是行般若波羅蜜多，乃至不行意難測量性，是行般若波羅蜜多；不行色難測量性，是行般若波羅蜜多，乃至不行法難測量性，是行般若波羅蜜多；不行眼識難測量性，是行般若波羅蜜多，乃至不行意識難測量性，是行般若波羅蜜多；不行般若波羅蜜多難測量性，是行般若波羅蜜多，乃至不行布施波羅蜜多難測量性，是行般若波羅蜜多；不行內空難測量性，是行般若波羅蜜多，乃至不行無性自性空難測量性，是行般若波羅蜜多；不行四念住難測量性，是行般若波羅蜜多，乃至不行八聖道支難測量性，是行般若波羅蜜多；不行佛十力難測量性，是行般若波羅蜜多，乃至不行十八佛不共法難測量性，是行般若波羅蜜多。何以故？舍利子！色難測量性即非色，受、想、行、識難測量性即非受、想、行、識，乃至十八佛不共法難測量性即非十八佛不共法故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利子！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不行色難測量性，是行般若波羅蜜多，不行受、想、行、識難測量性，是行般若波羅蜜多；不行眼難測量性，是行般若波羅蜜多，乃至不行意難測量性，是行般若波羅蜜多；不行色難測量性，是行般若波羅蜜多，乃至不行法難測量性，是行般若波羅蜜多；不行眼識難測量性，是行般若波羅蜜多，乃至不行意識難測量性，是行般若波羅蜜多；不行般若波羅蜜多難測量性，是行般若波羅蜜多，乃至不行布施波羅蜜多難測量性，是行般若波羅蜜多；不行內空難測量性，是行般若波羅蜜多，乃至不行無性自性空難測量性，是行般若波羅蜜多；不行四念住難測量性，是行般若波羅蜜多，乃至不行八聖道支難測量性，是行般若波羅蜜多；不行佛十力難測量性，是行般若波羅蜜多，乃至不行十八佛不共法難測量性，是行般若波羅蜜多。何以故？舍利子！色難測量性即非色，受、想、行、識難測量性即非受、想、行、識，乃至十八佛不共法難測量性即非十八佛不共法故。

「復次，舍利子！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不行色無量性，是行般若波羅蜜多，不行受、想、行、識無量性，是行般若波羅蜜多；不行眼無量性，是行般若波羅蜜多，乃至不行意無量性，是行般若波羅蜜多；不行色無量性，是行般若波羅蜜多，乃至不行法無量性，是行般若波羅蜜多；不行眼識無量性，是行般若波羅蜜多，乃至不行意識無量性，是行般若波羅蜜多；不行般若波羅蜜多無量性，是行般若波羅蜜多，乃至不行布施波羅蜜多無量性，是行般若波羅蜜多；不行內空無量性，是行般若波羅蜜多，乃至不行無性自性空無量性，是行般若波羅蜜多；不行四念住無量性，是行般若波羅蜜多，乃至不行八聖道支無量性，是行般若波羅蜜多；不行佛十力無量性，是行般若波羅蜜多，乃至不行十八佛不共法無量性，是行般若波羅蜜多。何以故？舍利子！色無量性即非色，受、想、行、識無量性即非受、想、行、識，乃至十八佛不共法無量性即非十八佛不共法故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利子！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不行色無量性，是行般若波羅蜜多，不行受、想、行、識無量性，是行般若波羅蜜多；不行眼無量性，是行般若波羅蜜多，乃至不行意無量性，是行般若波羅蜜多；不行色無量性，是行般若波羅蜜多，乃至不行法無量性，是行般若波羅蜜多；不行眼識無量性，是行般若波羅蜜多，乃至不行意識無量性，是行般若波羅蜜多；不行般若波羅蜜多無量性，是行般若波羅蜜多，乃至不行布施波羅蜜多無量性，是行般若波羅蜜多；不行內空無量性，是行般若波羅蜜多，乃至不行無性自性空無量性，是行般若波羅蜜多；不行四念住無量性，是行般若波羅蜜多，乃至不行八聖道支無量性，是行般若波羅蜜多；不行佛十力無量性，是行般若波羅蜜多，乃至不行十八佛不共法無量性，是行般若波羅蜜多。何以故？舍利子！色無量性即非色，受、想、行、識無量性即非受、想、行、識，乃至十八佛不共法無量性即非十八佛不共法故。」

爾時，舍利子白佛言：「世尊！如是般若波羅蜜多既最甚深，難測無量難可信解，不應在彼新學大乘菩薩前說。勿彼聞此甚深般若波羅蜜多，其心驚惶、恐怖、猶豫，不能信解。但應在彼不退轉位菩薩前說，彼聞如是甚深般若波羅蜜多，心不驚惶、不恐、不怖亦不猶豫，聞已信解、受持、讀誦、如理思惟、為他演說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，舍利子白佛言：「世尊！如是般若波羅蜜多既最甚深，難測無量難可信解，不應在彼新學大乘菩薩前說。勿彼聞此甚深般若波羅蜜多，其心驚惶、恐怖、猶豫，不能信解。但應在彼不退轉位菩薩前說，彼聞如是甚深般若波羅蜜多，心不驚惶、不恐、不怖亦不猶豫，聞已信解、受持、讀誦、如理思惟、為他演說。」

爾時，天帝釋問舍利子言：「大德！若有在彼新學大乘菩薩前說如是般若波羅蜜多有何過失？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，天帝釋問舍利子言：「大德！若有在彼新學大乘菩薩前說如是般若波羅蜜多有何過失？」

舍利子言：「憍尸迦！若有在彼新學大乘菩薩前說如是般若波羅蜜多，彼聞驚惶、恐怖、猶豫，不能信解或生毀謗，由斯造作增長能感墮惡趣業，沒三惡趣久處生死，難證無上正等菩提，是故智者不應在彼新學大乘菩薩前說如是般若波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「憍尸迦！若有在彼新學大乘菩薩前說如是般若波羅蜜多，彼聞驚惶、恐怖、猶豫，不能信解或生毀謗，由斯造作增長能感墮惡趣業，沒三惡趣久處生死，難證無上正等菩提，是故智者不應在彼新學大乘菩薩前說如是般若波羅蜜多。」

時，天帝釋復問具壽舍利子言：「大德！頗有菩薩未受無上大菩提記，聞說如是甚深般若波羅蜜多，心不驚惶、不恐、不怖、不猶豫不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，天帝釋復問具壽舍利子言：「大德！頗有菩薩未受無上大菩提記，聞說如是甚深般若波羅蜜多，心不驚惶、不恐、不怖、不猶豫不？」

舍利子言：「有！憍尸迦！是菩薩摩訶薩不久當受大菩提記。憍尸迦！若菩薩摩訶薩聞說如是甚深般若波羅蜜多，心不驚惶、不恐、不怖亦不猶豫，當知是菩薩摩訶薩已受無上大菩提記。設未受者，不過一佛或二佛所，定當得受大菩提記。若不爾者，聞說如是甚深般若波羅蜜多，心定驚惶、恐怖、猶豫。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「有！憍尸迦！是菩薩摩訶薩不久當受大菩提記。憍尸迦！若菩薩摩訶薩聞說如是甚深般若波羅蜜多，心不驚惶、不恐、不怖亦不猶豫，當知是菩薩摩訶薩已受無上大菩提記。設未受者，不過一佛或二佛所，定當得受大菩提記。若不爾者，聞說如是甚深般若波羅蜜多，心定驚惶、恐怖、猶豫。」

爾時，佛告舍利子言：「如是！如是！如汝所說。舍利子！若菩薩摩訶薩久學大乘，久發大願，久修六種波羅蜜多及餘無量無邊佛法，久於無量無邊如來、應、正等覺供養恭敬、尊重讚歎，久事無量無邊善友。由此因緣，聞說如是甚深般若波羅蜜多，心不驚惶、不恐、不怖亦不猶豫，聞已信解、受持、讀誦、如理思惟、為他演說，或能書寫、如說修行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告舍利子言：「如是！如是！如汝所說。舍利子！若菩薩摩訶薩久學大乘，久發大願，久修六種波羅蜜多及餘無量無邊佛法，久於無量無邊如來、應、正等覺供養恭敬、尊重讚歎，久事無量無邊善友。由此因緣，聞說如是甚深般若波羅蜜多，心不驚惶、不恐、不怖亦不猶豫，聞已信解、受持、讀誦、如理思惟、為他演說，或能書寫、如說修行。」

爾時，舍利子白佛言：「世尊！我今樂說諸菩薩摩訶薩少分譬喻，唯願世尊哀愍聽許。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，舍利子白佛言：「世尊！我今樂說諸菩薩摩訶薩少分譬喻，唯願世尊哀愍聽許。」

佛告舍利子：「所樂說者，隨汝意說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告舍利子：「所樂說者，隨汝意說。」

舍利子言：「世尊！如住菩薩乘諸善男子、善女人等，夢中修行般若、靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多，安住內空乃至無性自性空，修行四念住乃至八聖道支，修行佛十力乃至十八佛不共法，修行一切智、道相智、一切相智，趣菩提樹乃至安坐妙菩提座。當知是善男子、善女人等尚近無上正等菩提，況有菩薩摩訶薩為求無上正等菩提，覺時修行般若、靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多，安住內空乃至無性自性空，修行四念住乃至八聖道支，修行佛十力乃至十八佛不共法，修行一切智、道相智、一切相智，而不速證所求無上正等菩提！世尊當知！是菩薩摩訶薩不久當趣菩提樹下，不久當坐妙菩提座，證得無上正等菩提，轉妙法輪利樂一切。世尊！若善男子、善女人等得聞如是甚深般若波羅蜜多，受持、讀誦、精勤修學、如理思惟，當知是善男子、善女人等久學大乘善根成熟，供養諸佛，多事善友，殖眾德本，能成是事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「世尊！如住菩薩乘諸善男子、善女人等，夢中修行般若、靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多，安住內空乃至無性自性空，修行四念住乃至八聖道支，修行佛十力乃至十八佛不共法，修行一切智、道相智、一切相智，趣菩提樹乃至安坐妙菩提座。當知是善男子、善女人等尚近無上正等菩提，況有菩薩摩訶薩為求無上正等菩提，覺時修行般若、靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多，安住內空乃至無性自性空，修行四念住乃至八聖道支，修行佛十力乃至十八佛不共法，修行一切智、道相智、一切相智，而不速證所求無上正等菩提！世尊當知！是菩薩摩訶薩不久當趣菩提樹下，不久當坐妙菩提座，證得無上正等菩提，轉妙法輪利樂一切。世尊！若善男子、善女人等得聞如是甚深般若波羅蜜多，受持、讀誦、精勤修學、如理思惟，當知是善男子、善女人等久學大乘善根成熟，供養諸佛，多事善友，殖眾德本，能成是事。

「世尊！若善男子、善女人等得聞如是甚深般若波羅蜜多，信解、受持、讀誦、修習、如理思惟、為他演說，是善男子、善女人等或已得受大菩提記，或近當受大菩提記。世尊！是善男子、善女人等如住不退位菩薩摩訶薩，疾得無上正等菩提，由此得聞甚深般若波羅蜜多，能深信解、受持、讀誦、如理思惟、隨教修行、為他演說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！若善男子、善女人等得聞如是甚深般若波羅蜜多，信解、受持、讀誦、修習、如理思惟、為他演說，是善男子、善女人等或已得受大菩提記，或近當受大菩提記。世尊！是善男子、善女人等如住不退位菩薩摩訶薩，疾得無上正等菩提，由此得聞甚深般若波羅蜜多，能深信解、受持、讀誦、如理思惟、隨教修行、為他演說。

「世尊！譬如有人遊涉曠野，經過險路百踰繕那，或二、或三、或四、五百，見諸城邑王都前相，謂放牧人園林田等，見諸相已便作是念：『城邑王都去此非遠。』作是念已身意泰然，不畏惡獸、惡賊、飢渴。世尊！諸菩薩摩訶薩亦復如是，若得聞此甚深般若波羅蜜多，受持、讀誦、如理思惟、深生信解，應知不久當得受記或已得受，速證無上正等菩提，是菩薩摩訶薩無墮聲聞、獨覺地畏。何以故？世尊！是菩薩摩訶薩已得見聞、恭敬供養甚深般若波羅蜜多無上菩提之前相故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！譬如有人遊涉曠野，經過險路百踰繕那，或二、或三、或四、五百，見諸城邑王都前相，謂放牧人園林田等，見諸相已便作是念：『城邑王都去此非遠。』作是念已身意泰然，不畏惡獸、惡賊、飢渴。世尊！諸菩薩摩訶薩亦復如是，若得聞此甚深般若波羅蜜多，受持、讀誦、如理思惟、深生信解，應知不久當得受記或已得受，速證無上正等菩提，是菩薩摩訶薩無墮聲聞、獨覺地畏。何以故？世尊！是菩薩摩訶薩已得見聞、恭敬供養甚深般若波羅蜜多無上菩提之前相故。」

爾時，佛告舍利子言：「如是！如是！如汝所說。汝承佛力，當復說之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告舍利子言：「如是！如是！如汝所說。汝承佛力，當復說之。」

時，舍利子復白佛言：「世尊！譬如有人欲觀大海，漸次往趣經於多時不見山林，便作是念：『今覩此相大海非遠。所以者何？夫近海岸地必漸下定無山林。』彼人爾時雖未見海，而見近相歡喜踊躍：『我速定當得見大海。』世尊！諸菩薩摩訶薩亦復如是，若得聞此甚深般若波羅蜜多，受持、讀誦、如理思惟、深生信解，是菩薩摩訶薩雖未得佛現前授記：『汝於來世經爾許劫，若經百劫、若經千劫、若經百千劫，乃至若經百千俱胝那庾多劫，當得無上正等菩提。』而應自知受記非遠。何以故？世尊！是菩薩摩訶薩已得見聞、恭敬供養、受持、讀誦、如理思惟甚深般若波羅蜜多無上菩提之前相故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，舍利子復白佛言：「世尊！譬如有人欲觀大海，漸次往趣經於多時不見山林，便作是念：『今覩此相大海非遠。所以者何？夫近海岸地必漸下定無山林。』彼人爾時雖未見海，而見近相歡喜踊躍：『我速定當得見大海。』世尊！諸菩薩摩訶薩亦復如是，若得聞此甚深般若波羅蜜多，受持、讀誦、如理思惟、深生信解，是菩薩摩訶薩雖未得佛現前授記：『汝於來世經爾許劫，若經百劫、若經千劫、若經百千劫，乃至若經百千俱胝那庾多劫，當得無上正等菩提。』而應自知受記非遠。何以故？世尊！是菩薩摩訶薩已得見聞、恭敬供養、受持、讀誦、如理思惟甚深般若波羅蜜多無上菩提之前相故。

「世尊！譬如春時花果樹等，陳葉已落枝條滋潤，眾人見已咸作是言：『新花果葉當出不久。所以者何？此諸樹等新花果葉先相現故。』贍部洲人男女大小，見此相已歡喜踊躍，皆作是言：『我等不久當得見此花果茂盛。』世尊！諸菩薩摩訶薩亦復如是，若得聞此甚深般若波羅蜜多，受持、讀誦、如理思惟、深生信解、恭敬供養，當知宿世善根成熟，多供養佛，多事善友，不久當受無上正等大菩提記。世尊！是菩薩摩訶薩應作是念：『我先定有勝善根力，能引無上正等菩提故，今見聞、恭敬供養甚深般若波羅蜜多，受持、讀誦、深生信解、如理思惟、隨力修習。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！譬如春時花果樹等，陳葉已落枝條滋潤，眾人見已咸作是言：『新花果葉當出不久。所以者何？此諸樹等新花果葉先相現故。』贍部洲人男女大小，見此相已歡喜踊躍，皆作是言：『我等不久當得見此花果茂盛。』世尊！諸菩薩摩訶薩亦復如是，若得聞此甚深般若波羅蜜多，受持、讀誦、如理思惟、深生信解、恭敬供養，當知宿世善根成熟，多供養佛，多事善友，不久當受無上正等大菩提記。世尊！是菩薩摩訶薩應作是念：『我先定有勝善根力，能引無上正等菩提故，今見聞、恭敬供養甚深般若波羅蜜多，受持、讀誦、深生信解、如理思惟、隨力修習。』

「世尊！今此會中有諸天子見過去佛說是法者，皆生歡喜咸共議言：『昔諸菩薩聞說如是甚深般若波羅蜜多便得受記，今諸菩薩既聞說此甚深般若波羅蜜多，不久定當受菩提記。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！今此會中有諸天子見過去佛說是法者，皆生歡喜咸共議言：『昔諸菩薩聞說如是甚深般若波羅蜜多便得受記，今諸菩薩既聞說此甚深般若波羅蜜多，不久定當受菩提記。』

「世尊！譬如女人懷孕漸久，其身轉重動止不安，飲食睡眠悉皆減少，不憙多語厭常所作，受苦痛故眾事頓息。有異母人見是相已，即知此女不久產生。世尊！諸菩薩摩訶薩亦復如是，宿種善根，多供養佛，久事善友，善根熟故，今得聞此甚深般若波羅蜜多，受持、讀誦、如理思惟、深生信解、隨力修習。世尊當知！是菩薩摩訶薩由此因緣，不久得受無上正等大菩提記。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！譬如女人懷孕漸久，其身轉重動止不安，飲食睡眠悉皆減少，不憙多語厭常所作，受苦痛故眾事頓息。有異母人見是相已，即知此女不久產生。世尊！諸菩薩摩訶薩亦復如是，宿種善根，多供養佛，久事善友，善根熟故，今得聞此甚深般若波羅蜜多，受持、讀誦、如理思惟、深生信解、隨力修習。世尊當知！是菩薩摩訶薩由此因緣，不久得受無上正等大菩提記。」

爾時，佛讚舍利子言：「善哉！善哉！汝善能說得聞如是甚深般若波羅蜜多，受持、讀誦、如理思惟、深生信解菩薩譬喻，當知皆是佛威神力，令汝引發如是辯才。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛讚舍利子言：「善哉！善哉！汝善能說得聞如是甚深般若波羅蜜多，受持、讀誦、如理思惟、深生信解菩薩譬喻，當知皆是佛威神力，令汝引發如是辯才。」

爾時，具壽善現白佛言：「世尊！甚奇！如來、應、正等覺善能攝受諸菩薩摩訶薩，善能付囑諸菩薩摩訶薩。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，具壽善現白佛言：「世尊！甚奇！如來、應、正等覺善能攝受諸菩薩摩訶薩，善能付囑諸菩薩摩訶薩。」

佛告善現：「如是！如是！如汝所說。何以故？善現！諸菩薩摩訶薩求趣無上正等菩提，為多有情得利樂故，憐愍饒益諸天人故。是諸菩薩摩訶薩眾精勤修學菩薩行時，為欲饒益無量百千諸有情故，為欲攝受無量百千諸菩薩故，以四攝事而攝受之。何等為四？一者、布施。二者、愛語。三者、利行。四者、同事。是菩薩摩訶薩自正安住十善業道，亦安立他令勤修學十善業道；自入初靜慮乃至非想非非想處，亦教他入初靜慮乃至非想非非想處；自行布施，亦教他行布施；自行淨戒，亦教他行淨戒；自行安忍，亦教他行安忍；自行精進，亦教他行精進；自行靜慮，亦教他行靜慮；自行般若，亦教他行般若。是菩薩摩訶薩依止般若波羅蜜多方便善巧，雖教有情證預流果，而不自證；雖教有情證一來果，而不自證；雖教有情證不還果，而不自證；雖教有情證阿羅漢果，而不自證；雖教有情證獨覺菩提，而不自證。是菩薩摩訶薩自修布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，亦勸無量百千菩薩修行布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多；自住菩薩不退轉地，亦勸無量百千菩薩令住菩薩不退轉地；自勤精進嚴淨佛土，亦勸無量百千菩薩令勤精進嚴淨佛土；自勤精進成熟有情，亦勸無量百千菩薩令勤精進成熟有情；自勤發起菩薩神通，亦勸無量百千菩薩令勤發起菩薩神通；自勤嚴淨陀羅尼門，亦勸無量百千菩薩令勤嚴淨陀羅尼門；自勤嚴淨三摩地門，亦勸無量百千菩薩令勤嚴淨三摩地門；自能證得圓滿辯才，亦勸無量百千菩薩令其證得圓滿辯才；自能攝受圓滿色身，亦勸無量百千菩薩令能攝受圓滿色身；自能攝受圓滿相好，亦勸無量百千菩薩令能攝受圓滿相好；自能攝受圓滿童真地，亦勸無量百千菩薩令能攝受圓滿童真地。是菩薩摩訶薩自修四念住乃至八聖道支，亦勸彼修四念住乃至八聖道支；自住內空乃至無性自性空，亦勸彼住內空乃至無性自性空；自修佛十力乃至十八佛不共法，亦勸彼修佛十力乃至十八佛不共法；自修一切智、道相智、一切相智，亦勸彼修一切智、道相智、一切相智；自斷一切煩惱習氣相續，亦勸彼斷一切煩惱習氣相續；自證無上正等菩提轉妙法輪利樂一切，亦勸彼證所求無上正等菩提作斯事業。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「如是！如是！如汝所說。何以故？善現！諸菩薩摩訶薩求趣無上正等菩提，為多有情得利樂故，憐愍饒益諸天人故。是諸菩薩摩訶薩眾精勤修學菩薩行時，為欲饒益無量百千諸有情故，為欲攝受無量百千諸菩薩故，以四攝事而攝受之。何等為四？一者、布施。二者、愛語。三者、利行。四者、同事。是菩薩摩訶薩自正安住十善業道，亦安立他令勤修學十善業道；自入初靜慮乃至非想非非想處，亦教他入初靜慮乃至非想非非想處；自行布施，亦教他行布施；自行淨戒，亦教他行淨戒；自行安忍，亦教他行安忍；自行精進，亦教他行精進；自行靜慮，亦教他行靜慮；自行般若，亦教他行般若。是菩薩摩訶薩依止般若波羅蜜多方便善巧，雖教有情證預流果，而不自證；雖教有情證一來果，而不自證；雖教有情證不還果，而不自證；雖教有情證阿羅漢果，而不自證；雖教有情證獨覺菩提，而不自證。是菩薩摩訶薩自修布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，亦勸無量百千菩薩修行布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多；自住菩薩不退轉地，亦勸無量百千菩薩令住菩薩不退轉地；自勤精進嚴淨佛土，亦勸無量百千菩薩令勤精進嚴淨佛土；自勤精進成熟有情，亦勸無量百千菩薩令勤精進成熟有情；自勤發起菩薩神通，亦勸無量百千菩薩令勤發起菩薩神通；自勤嚴淨陀羅尼門，亦勸無量百千菩薩令勤嚴淨陀羅尼門；自勤嚴淨三摩地門，亦勸無量百千菩薩令勤嚴淨三摩地門；自能證得圓滿辯才，亦勸無量百千菩薩令其證得圓滿辯才；自能攝受圓滿色身，亦勸無量百千菩薩令能攝受圓滿色身；自能攝受圓滿相好，亦勸無量百千菩薩令能攝受圓滿相好；自能攝受圓滿童真地，亦勸無量百千菩薩令能攝受圓滿童真地。是菩薩摩訶薩自修四念住乃至八聖道支，亦勸彼修四念住乃至八聖道支；自住內空乃至無性自性空，亦勸彼住內空乃至無性自性空；自修佛十力乃至十八佛不共法，亦勸彼修佛十力乃至十八佛不共法；自修一切智、道相智、一切相智，亦勸彼修一切智、道相智、一切相智；自斷一切煩惱習氣相續，亦勸彼斷一切煩惱習氣相續；自證無上正等菩提轉妙法輪利樂一切，亦勸彼證所求無上正等菩提作斯事業。」

具壽善現復白佛言：「甚奇！世尊！希有！善逝！是菩薩摩訶薩成就如是大功德聚，為欲饒益一切有情，修行如是甚深般若波羅蜜多，求證無上正等菩提，轉妙法輪利樂一切。世尊！云何菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多令速圓滿？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「甚奇！世尊！希有！善逝！是菩薩摩訶薩成就如是大功德聚，為欲饒益一切有情，修行如是甚深般若波羅蜜多，求證無上正等菩提，轉妙法輪利樂一切。世尊！云何菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多令速圓滿？」

佛告善現：「若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不見色若增若減，不見受、想、行、識若增若減；不見眼處若增若減，不見耳、鼻、舌、身、意處若增若減；不見色處若增若減，不見聲、香、味、觸、法處若增若減；不見眼界若增若減，不見耳、鼻、舌、身、意界若增若減；不見色界若增若減，不見聲、香、味、觸、法界若增若減；不見眼識界若增若減，不見耳、鼻、舌、身、意識界若增若減；不見眼觸若增若減，不見耳、鼻、舌、身、意觸若增若減；不見眼觸為緣所生諸受若增若減，不見耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受若增若減；不見布施波羅蜜多若增若減，不見淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多若增若減；不見內空若增若減，不見外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散無散空、本性空、自共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空若增若減；不見四念住若增若減，不見四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支若增若減；乃至不見佛十力若增若減，不見四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法若增若減；不見一切陀羅尼門若增若減，不見一切三摩地門若增若減；不見一切智若增若減，不見道相智、一切相智若增若減，是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多速得圓滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不見色若增若減，不見受、想、行、識若增若減；不見眼處若增若減，不見耳、鼻、舌、身、意處若增若減；不見色處若增若減，不見聲、香、味、觸、法處若增若減；不見眼界若增若減，不見耳、鼻、舌、身、意界若增若減；不見色界若增若減，不見聲、香、味、觸、法界若增若減；不見眼識界若增若減，不見耳、鼻、舌、身、意識界若增若減；不見眼觸若增若減，不見耳、鼻、舌、身、意觸若增若減；不見眼觸為緣所生諸受若增若減，不見耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受若增若減；不見布施波羅蜜多若增若減，不見淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多若增若減；不見內空若增若減，不見外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散無散空、本性空、自共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空若增若減；不見四念住若增若減，不見四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支若增若減；乃至不見佛十力若增若減，不見四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法若增若減；不見一切陀羅尼門若增若減，不見一切三摩地門若增若減；不見一切智若增若減，不見道相智、一切相智若增若減，是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多速得圓滿。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不見是法、不見是非法，不見是過去、不見是未來、不見是現在，不見是善、不見是非善，不見是有記、不見是無記，不見是有為、不見是無為，不見是欲界、不見是色界、不見是無色界，不見是布施波羅蜜多乃至不見是般若波羅蜜多，不見是內空乃至不見是無性自性空，不見是四念住乃至不見是八聖道支，如是乃至不見是如來十力乃至不見是十八佛不共法，不見是一切陀羅尼門、不見是一切三摩地門，不見是一切智、不見是道相智、一切相智，是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多速得圓滿。何以故？善現！以一切法無性相故，無作用故，不可轉故，虛妄、誑詐、不堅實、不自在故，無覺受故，離我、有情、命者、生者廣說乃至知、見者故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不見是法、不見是非法，不見是過去、不見是未來、不見是現在，不見是善、不見是非善，不見是有記、不見是無記，不見是有為、不見是無為，不見是欲界、不見是色界、不見是無色界，不見是布施波羅蜜多乃至不見是般若波羅蜜多，不見是內空乃至不見是無性自性空，不見是四念住乃至不見是八聖道支，如是乃至不見是如來十力乃至不見是十八佛不共法，不見是一切陀羅尼門、不見是一切三摩地門，不見是一切智、不見是道相智、一切相智，是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多速得圓滿。何以故？善現！以一切法無性相故，無作用故，不可轉故，虛妄、誑詐、不堅實、不自在故，無覺受故，離我、有情、命者、生者廣說乃至知、見者故。」

爾時，具壽善現復白佛言：「世尊！如來所說不可思議。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，具壽善現復白佛言：「世尊！如來所說不可思議。」

佛告善現：「如是！如是！如汝所說。如來所說不可思議。善現！色不可思議故，如來所說不可思議，受、想、行、識不可思議故，如來所說不可思議；眼處不可思議故，如來所說不可思議，耳、鼻、舌、身、意處不可思議故，如來所說不可思議；色處不可思議故，如來所說不可思議，聲、香、味、觸、法處不可思議故，如來所說不可思議；眼界不可思議故，如來所說不可思議，耳、鼻、舌、身、意界不可思議故，如來所說不可思議；色界不可思議故，如來所說不可思議，聲、香、味、觸、法界不可思議故，如來所說不可思議；眼識界不可思議故，如來所說不可思議，耳、鼻、舌、身、意識界不可思議故，如來所說不可思議；眼觸不可思議故，如來所說不可思議，耳、鼻、舌、身、意觸不可思議故，如來所說不可思議；眼觸為緣所生諸受不可思議故，如來所說不可思議，耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受不可思議故，如來所說不可思議；布施波羅蜜多不可思議故，如來所說不可思議，乃至般若波羅蜜多不可思議故，如來所說不可思議；內空不可思議故，如來所說不可思議，乃至無性自性空不可思議故，如來所說不可思議；四念住不可思議故，如來所說不可思議，乃至八聖道支不可思議故，如來所說不可思議；如是乃至佛十力不可思議故，如來所說不可思議，乃至十八佛不共法不可思議故，如來所說不可思議；一切陀羅尼門不可思議故，如來所說不可思議，一切三摩地門不可思議故，如來所說不可思議；一切智不可思議故，如來所說不可思議，道相智、一切相智不可思議故，如來所說不可思議。善現！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，如實了知色是不可思議，受、想、行、識是不可思議，乃至一切智是不可思議，道相智、一切相智是不可思議，是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多速得圓滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「如是！如是！如汝所說。如來所說不可思議。善現！色不可思議故，如來所說不可思議，受、想、行、識不可思議故，如來所說不可思議；眼處不可思議故，如來所說不可思議，耳、鼻、舌、身、意處不可思議故，如來所說不可思議；色處不可思議故，如來所說不可思議，聲、香、味、觸、法處不可思議故，如來所說不可思議；眼界不可思議故，如來所說不可思議，耳、鼻、舌、身、意界不可思議故，如來所說不可思議；色界不可思議故，如來所說不可思議，聲、香、味、觸、法界不可思議故，如來所說不可思議；眼識界不可思議故，如來所說不可思議，耳、鼻、舌、身、意識界不可思議故，如來所說不可思議；眼觸不可思議故，如來所說不可思議，耳、鼻、舌、身、意觸不可思議故，如來所說不可思議；眼觸為緣所生諸受不可思議故，如來所說不可思議，耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受不可思議故，如來所說不可思議；布施波羅蜜多不可思議故，如來所說不可思議，乃至般若波羅蜜多不可思議故，如來所說不可思議；內空不可思議故，如來所說不可思議，乃至無性自性空不可思議故，如來所說不可思議；四念住不可思議故，如來所說不可思議，乃至八聖道支不可思議故，如來所說不可思議；如是乃至佛十力不可思議故，如來所說不可思議，乃至十八佛不共法不可思議故，如來所說不可思議；一切陀羅尼門不可思議故，如來所說不可思議，一切三摩地門不可思議故，如來所說不可思議；一切智不可思議故，如來所說不可思議，道相智、一切相智不可思議故，如來所說不可思議。善現！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，如實了知色是不可思議，受、想、行、識是不可思議，乃至一切智是不可思議，道相智、一切相智是不可思議，是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多速得圓滿。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，於色不起若可思議若不可思議想，於受、想、行、識不起若可思議若不可思議想；於眼處不起若可思議若不可思議想，於耳、鼻、舌、身、意處不起若可思議若不可思議想；於色處不起若可思議若不可思議想，於聲、香、味、觸、法處不起若可思議若不可思議想；於眼界不起若可思議若不可思議想，於耳、鼻、舌、身、意界不起若可思議若不可思議想；於色界不起若可思議若不可思議想，於聲、香、味、觸、法界不起若可思議若不可思議想；於眼識界不起若可思議若不可思議想，於耳、鼻、舌、身、意識界不起若可思議若不可思議想；於眼觸不起若可思議若不可思議想，於耳、鼻、舌、身、意觸不起若可思議若不可思議想；於眼觸為緣所生諸受不起若可思議若不可思議想，於耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受不起若可思議若不可思議想；於布施波羅蜜多不起若可思議若不可思議想，乃至於般若波羅蜜多不起若可思議若不可思議想；於內空不起若可思議若不可思議想，乃至於無性自性空不起若可思議若不可思議想；於四念住不起若可思議若不可思議想，乃至於八聖道支不起若可思議若不可思議想；如是乃至於佛十力不起若可思議若不可思議想，乃至於十八佛不共法不起若可思議若不可思議想；於一切陀羅尼門不起若可思議若不可思議想，於一切三摩地門不起若可思議若不可思議想；於一切智不起若可思議若不可思議想，於道相智、一切相智不起若可思議若不可思議想，是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多速得圓滿。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，於色不起若可思議若不可思議想，於受、想、行、識不起若可思議若不可思議想；於眼處不起若可思議若不可思議想，於耳、鼻、舌、身、意處不起若可思議若不可思議想；於色處不起若可思議若不可思議想，於聲、香、味、觸、法處不起若可思議若不可思議想；於眼界不起若可思議若不可思議想，於耳、鼻、舌、身、意界不起若可思議若不可思議想；於色界不起若可思議若不可思議想，於聲、香、味、觸、法界不起若可思議若不可思議想；於眼識界不起若可思議若不可思議想，於耳、鼻、舌、身、意識界不起若可思議若不可思議想；於眼觸不起若可思議若不可思議想，於耳、鼻、舌、身、意觸不起若可思議若不可思議想；於眼觸為緣所生諸受不起若可思議若不可思議想，於耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受不起若可思議若不可思議想；於布施波羅蜜多不起若可思議若不可思議想，乃至於般若波羅蜜多不起若可思議若不可思議想；於內空不起若可思議若不可思議想，乃至於無性自性空不起若可思議若不可思議想；於四念住不起若可思議若不可思議想，乃至於八聖道支不起若可思議若不可思議想；如是乃至於佛十力不起若可思議若不可思議想，乃至於十八佛不共法不起若可思議若不可思議想；於一切陀羅尼門不起若可思議若不可思議想，於一切三摩地門不起若可思議若不可思議想；於一切智不起若可思議若不可思議想，於道相智、一切相智不起若可思議若不可思議想，是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多速得圓滿。」