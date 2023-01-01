大般若波羅蜜多經卷第四百三十七三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大般若波羅蜜多經卷第四百三十七三藏法師玄奘奉 詔譯

第二分無摽幟品第四十一之二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二分無摽幟品第四十一之二

爾時，具壽善現復白佛言：「世尊！諸菩薩摩訶薩能擐如是大功德鎧，一切有情皆應敬禮。世尊！若菩薩摩訶薩為諸有情擐功德鎧勤精進者，如為虛空擐功德鎧發勤精進。世尊！若菩薩摩訶薩為欲成熟解脫有情擐功德鎧勤精進者，如為虛空成熟解脫擐功德鎧發勤精進。世尊！若菩薩摩訶薩為一切法擐功德鎧勤精進者，如為虛空擐功德鎧發勤精進。世尊！若菩薩摩訶薩為拔有情出生死苦擐功德鎧勤精進者，如為舉虛空置高勝處擐大功德鎧發勤精進。世尊！諸菩薩摩訶薩得大精進勇猛勢力，為如虛空諸有情類速脫生死發趣無上正等菩提。世尊！諸菩薩摩訶薩得不思議無等神力，為如虛空諸法性海擐功德鎧發趣無上正等菩提。世尊！諸菩薩摩訶薩最極勇健，為如虛空所求無上正等菩提擐功德鎧發勤精進。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，具壽善現復白佛言：「世尊！諸菩薩摩訶薩能擐如是大功德鎧，一切有情皆應敬禮。世尊！若菩薩摩訶薩為諸有情擐功德鎧勤精進者，如為虛空擐功德鎧發勤精進。世尊！若菩薩摩訶薩為欲成熟解脫有情擐功德鎧勤精進者，如為虛空成熟解脫擐功德鎧發勤精進。世尊！若菩薩摩訶薩為一切法擐功德鎧勤精進者，如為虛空擐功德鎧發勤精進。世尊！若菩薩摩訶薩為拔有情出生死苦擐功德鎧勤精進者，如為舉虛空置高勝處擐大功德鎧發勤精進。世尊！諸菩薩摩訶薩得大精進勇猛勢力，為如虛空諸有情類速脫生死發趣無上正等菩提。世尊！諸菩薩摩訶薩得不思議無等神力，為如虛空諸法性海擐功德鎧發趣無上正等菩提。世尊！諸菩薩摩訶薩最極勇健，為如虛空所求無上正等菩提擐功德鎧發勤精進。

「世尊！諸菩薩摩訶薩為如虛空諸有情類成熟解脫獲大利樂，勤修苦行欲證無上正等菩提，甚為希有。何以故？世尊！假使三千大千世界滿中如來、應、正等覺如竹、麻、葦、甘蔗等林，若經一劫或一劫餘，為諸有情常說正法，各度無量無邊有情令入涅槃畢竟安樂，而有情界不增不減。所以者何？以諸有情皆無所有性遠離故。世尊！假使十方一切世界滿中如來、應、正等覺如竹、麻、葦、甘蔗等林，若經一劫或一劫餘，為諸有情常說正法，各度無量無邊有情令入涅槃畢竟安樂，而有情界不增不減。所以者何？以諸有情皆無所有性遠離故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！諸菩薩摩訶薩為如虛空諸有情類成熟解脫獲大利樂，勤修苦行欲證無上正等菩提，甚為希有。何以故？世尊！假使三千大千世界滿中如來、應、正等覺如竹、麻、葦、甘蔗等林，若經一劫或一劫餘，為諸有情常說正法，各度無量無邊有情令入涅槃畢竟安樂，而有情界不增不減。所以者何？以諸有情皆無所有性遠離故。世尊！假使十方一切世界滿中如來、應、正等覺如竹、麻、葦、甘蔗等林，若經一劫或一劫餘，為諸有情常說正法，各度無量無邊有情令入涅槃畢竟安樂，而有情界不增不減。所以者何？以諸有情皆無所有性遠離故。

「世尊！由此因緣我作是說：諸菩薩摩訶薩為如虛空諸有情類成熟解脫獲大利樂，勤修苦行欲證無上正等菩提，甚為希有。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！由此因緣我作是說：諸菩薩摩訶薩為如虛空諸有情類成熟解脫獲大利樂，勤修苦行欲證無上正等菩提，甚為希有。」

時，眾會中有一苾芻竊作是念：「我應敬禮甚深般若波羅蜜多。此中雖無諸法生滅，而有戒蘊、定蘊、慧蘊、解脫蘊、解脫智見蘊施設可得，亦有預流、一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提施設可得，亦有菩薩摩訶薩行施設可得，亦有無上正等菩提施設可得，亦有菩薩摩訶薩眾及諸如來、應、正等覺施設可得，亦有佛寶、法寶、僧寶施設可得，亦有諸佛轉妙法輪令諸有情利益安樂施設可得。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，眾會中有一苾芻竊作是念：「我應敬禮甚深般若波羅蜜多。此中雖無諸法生滅，而有戒蘊、定蘊、慧蘊、解脫蘊、解脫智見蘊施設可得，亦有預流、一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提施設可得，亦有菩薩摩訶薩行施設可得，亦有無上正等菩提施設可得，亦有菩薩摩訶薩眾及諸如來、應、正等覺施設可得，亦有佛寶、法寶、僧寶施設可得，亦有諸佛轉妙法輪令諸有情利益安樂施設可得。」

佛知其念，告言：「苾芻！如是！如是！如汝所念。甚深般若波羅蜜多微妙難測，雖非有法，而亦非無。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛知其念，告言：「苾芻！如是！如是！如汝所念。甚深般若波羅蜜多微妙難測，雖非有法，而亦非無。」

時，天帝釋問善現言：「大德！若菩薩摩訶薩欲學般若波羅蜜多，當如何學？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，天帝釋問善現言：「大德！若菩薩摩訶薩欲學般若波羅蜜多，當如何學？」

善現答言：「憍尸迦！若菩薩摩訶薩欲學般若波羅蜜多，當如虛空精勤修學。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現答言：「憍尸迦！若菩薩摩訶薩欲學般若波羅蜜多，當如虛空精勤修學。」

時，天帝釋復白佛言：「世尊！若善男子、善女人等於此般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、書寫、解說、廣令流布，我當云何守護於彼？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，天帝釋復白佛言：「世尊！若善男子、善女人等於此般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、書寫、解說、廣令流布，我當云何守護於彼？」

爾時，善現告帝釋言：「憍尸迦！汝見有法可守護不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善現告帝釋言：「憍尸迦！汝見有法可守護不？」

天帝釋言：「不也！大德！我不見法可守護者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天帝釋言：「不也！大德！我不見法可守護者。」

善現告曰：「憍尸迦！若善男子、善女人等，如佛所說安住般若波羅蜜多即為守護。若善男子、善女人等，安住般若波羅蜜多常不遠離，當知一切人非人等伺求其便欲為損害終不能得。憍尸迦！若欲守護安住般若波羅蜜多諸善男子、善女人等，不異有人發意精進守護虛空。憍尸迦！若欲守護修行般若波羅蜜多諸善男子、善女人等，唐設劬勞都無所益。憍尸迦！於意云何？有能守護幻、夢、響、像、光影、陽焰及變化事、尋香城不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現告曰：「憍尸迦！若善男子、善女人等，如佛所說安住般若波羅蜜多即為守護。若善男子、善女人等，安住般若波羅蜜多常不遠離，當知一切人非人等伺求其便欲為損害終不能得。憍尸迦！若欲守護安住般若波羅蜜多諸善男子、善女人等，不異有人發意精進守護虛空。憍尸迦！若欲守護修行般若波羅蜜多諸善男子、善女人等，唐設劬勞都無所益。憍尸迦！於意云何？有能守護幻、夢、響、像、光影、陽焰及變化事、尋香城不？」

天帝釋言：「不也！大德！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天帝釋言：「不也！大德！」

善現告曰：「憍尸迦！若欲守護修行般若波羅蜜多諸善男子、善女人等亦復如是，唐設劬勞都無所益。憍尸迦！於意云何？有能守護一切如來、應、正等覺及佛所作變化事不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現告曰：「憍尸迦！若欲守護修行般若波羅蜜多諸善男子、善女人等亦復如是，唐設劬勞都無所益。憍尸迦！於意云何？有能守護一切如來、應、正等覺及佛所作變化事不？」

天帝釋言：「不也！大德！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天帝釋言：「不也！大德！」

善現告曰：「憍尸迦！若欲守護修行般若波羅蜜多諸善男子、善女人等亦復如是，唐設劬勞都無所益。憍尸迦！於意云何？有能守護法界、法性、真如、實際、不思議界、虛空界不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現告曰：「憍尸迦！若欲守護修行般若波羅蜜多諸善男子、善女人等亦復如是，唐設劬勞都無所益。憍尸迦！於意云何？有能守護法界、法性、真如、實際、不思議界、虛空界不？」

天帝釋言：「不也！大德！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天帝釋言：「不也！大德！」

善現告曰：「憍尸迦！若欲守護修行般若波羅蜜多諸善男子、善女人等亦復如是，唐設劬勞都無所益。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現告曰：「憍尸迦！若欲守護修行般若波羅蜜多諸善男子、善女人等亦復如是，唐設劬勞都無所益。」

時，天帝釋問善現言：「大德！云何菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，雖知諸法如幻、如夢、如響、如像、如光影、如陽焰、如變化事、如尋香城，而是菩薩摩訶薩不執是幻、是夢、是響、是像、是光影、是陽焰、是變化事、是尋香城，亦復不執由幻乃至由尋香城，亦復不執屬幻乃至屬尋香城，亦復不執依幻乃至依尋香城？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，天帝釋問善現言：「大德！云何菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，雖知諸法如幻、如夢、如響、如像、如光影、如陽焰、如變化事、如尋香城，而是菩薩摩訶薩不執是幻、是夢、是響、是像、是光影、是陽焰、是變化事、是尋香城，亦復不執由幻乃至由尋香城，亦復不執屬幻乃至屬尋香城，亦復不執依幻乃至依尋香城？」

善現答言：「憍尸迦！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不執是色，是受、想、行、識；亦不執由色，由受、想、行、識；亦不執屬色，屬受、想、行、識；亦不執依色，依受、想、行、識。如是乃至不執是一切智，是道相智、一切相智；亦不執由一切智，由道相智、一切相智；亦不執屬一切智，屬道相智、一切相智；亦不執依一切智，依道相智、一切相智。是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，雖知諸法如幻乃至如尋香城，而能不執是幻乃至是尋香城，亦復不執由幻乃至由尋香城，亦復不執屬幻乃至屬尋香城，亦復不執依幻乃至依尋香城。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現答言：「憍尸迦！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不執是色，是受、想、行、識；亦不執由色，由受、想、行、識；亦不執屬色，屬受、想、行、識；亦不執依色，依受、想、行、識。如是乃至不執是一切智，是道相智、一切相智；亦不執由一切智，由道相智、一切相智；亦不執屬一切智，屬道相智、一切相智；亦不執依一切智，依道相智、一切相智。是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，雖知諸法如幻乃至如尋香城，而能不執是幻乃至是尋香城，亦復不執由幻乃至由尋香城，亦復不執屬幻乃至屬尋香城，亦復不執依幻乃至依尋香城。」

爾時，如來威神力故，於此三千大千世界所有四大王眾天乃至淨居天，各以天花檀沈香末遙散佛上，來詣佛所頂禮雙足却住一面。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，如來威神力故，於此三千大千世界所有四大王眾天乃至淨居天，各以天花檀沈香末遙散佛上，來詣佛所頂禮雙足却住一面。

時，諸天等佛神力故，遙見東方千佛世界，各有如來、應、正等覺宣說般若波羅蜜多，義品名字皆同於此，請說般若波羅蜜多苾芻上首皆名善現，問難般若波羅蜜多天眾上首皆名帝釋，南西北方四維上下亦復如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，諸天等佛神力故，遙見東方千佛世界，各有如來、應、正等覺宣說般若波羅蜜多，義品名字皆同於此，請說般若波羅蜜多苾芻上首皆名善現，問難般若波羅蜜多天眾上首皆名帝釋，南西北方四維上下亦復如是。

爾時，佛告具壽善現言：「慈氏菩薩摩訶薩當證無上正等覺時，亦於此處宣說般若波羅蜜多，此賢劫中當來諸佛，亦於此處宣說般若波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告具壽善現言：「慈氏菩薩摩訶薩當證無上正等覺時，亦於此處宣說般若波羅蜜多，此賢劫中當來諸佛，亦於此處宣說般若波羅蜜多。」

時，具壽善現白佛言：「世尊！慈氏菩薩摩訶薩當證無上正等覺時，當以何法諸行、相、狀，宣說般若波羅蜜多？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，具壽善現白佛言：「世尊！慈氏菩薩摩訶薩當證無上正等覺時，當以何法諸行、相、狀，宣說般若波羅蜜多？」

佛告善現：「慈氏菩薩摩訶薩當得無上正等覺時，當以色非常非無常宣說般若波羅蜜多，當以受、想、行、識非常非無常宣說般若波羅蜜多；如是乃至當以一切智非常非無常宣說般若波羅蜜多，當以道相智、一切相智非常非無常宣說般若波羅蜜多。當以色非樂非苦宣說般若波羅蜜多，當以受、想、行、識非樂非苦宣說般若波羅蜜多；如是乃至當以一切智非樂非苦宣說般若波羅蜜多，當以道相智、一切相智非樂非苦宣說般若波羅蜜多。當以色非我非無我宣說般若波羅蜜多，當以受、想、行、識非我非無我宣說般若波羅蜜多；如是乃至當以一切智非我非無我宣說般若波羅蜜多，當以道相智、一切相智非我非無我宣說般若波羅蜜多。當以色非淨非不淨宣說般若波羅蜜多，當以受、想、行、識非淨非不淨宣說般若波羅蜜多；如是乃至當以一切智非淨非不淨宣說般若波羅蜜多，當以道相智、一切相智非淨非不淨宣說般若波羅蜜多。當以色非縛非脫宣說般若波羅蜜多，當以受、想、行、識非縛非脫宣說般若波羅蜜多；如是乃至當以一切智非縛非脫宣說般若波羅蜜多，當以道相智、一切相智非縛非脫宣說般若波羅蜜多。當以色非過去非未來非現在宣說般若波羅蜜多，當以受、想、行、識非過去非未來非現在宣說般若波羅蜜多；如是乃至當以一切智非過去非未來非現在宣說般若波羅蜜多，當以道相智、一切相智非過去非未來非現在宣說般若波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「慈氏菩薩摩訶薩當得無上正等覺時，當以色非常非無常宣說般若波羅蜜多，當以受、想、行、識非常非無常宣說般若波羅蜜多；如是乃至當以一切智非常非無常宣說般若波羅蜜多，當以道相智、一切相智非常非無常宣說般若波羅蜜多。當以色非樂非苦宣說般若波羅蜜多，當以受、想、行、識非樂非苦宣說般若波羅蜜多；如是乃至當以一切智非樂非苦宣說般若波羅蜜多，當以道相智、一切相智非樂非苦宣說般若波羅蜜多。當以色非我非無我宣說般若波羅蜜多，當以受、想、行、識非我非無我宣說般若波羅蜜多；如是乃至當以一切智非我非無我宣說般若波羅蜜多，當以道相智、一切相智非我非無我宣說般若波羅蜜多。當以色非淨非不淨宣說般若波羅蜜多，當以受、想、行、識非淨非不淨宣說般若波羅蜜多；如是乃至當以一切智非淨非不淨宣說般若波羅蜜多，當以道相智、一切相智非淨非不淨宣說般若波羅蜜多。當以色非縛非脫宣說般若波羅蜜多，當以受、想、行、識非縛非脫宣說般若波羅蜜多；如是乃至當以一切智非縛非脫宣說般若波羅蜜多，當以道相智、一切相智非縛非脫宣說般若波羅蜜多。當以色非過去非未來非現在宣說般若波羅蜜多，當以受、想、行、識非過去非未來非現在宣說般若波羅蜜多；如是乃至當以一切智非過去非未來非現在宣說般若波羅蜜多，當以道相智、一切相智非過去非未來非現在宣說般若波羅蜜多。」

具壽善現復白佛言：「世尊！慈氏菩薩摩訶薩當得無上正等覺時，當證何法？當說何法？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「世尊！慈氏菩薩摩訶薩當得無上正等覺時，當證何法？當說何法？」

佛告善現：「慈氏菩薩摩訶薩當得無上正等覺時，證色畢竟淨，說色畢竟淨；證受、想、行、識畢竟淨，說受、想、行、識畢竟淨。如是乃至證一切智畢竟淨，說一切智畢竟淨；證道相智、一切相智畢竟淨，說道相智、一切相智畢竟淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「慈氏菩薩摩訶薩當得無上正等覺時，證色畢竟淨，說色畢竟淨；證受、想、行、識畢竟淨，說受、想、行、識畢竟淨。如是乃至證一切智畢竟淨，說一切智畢竟淨；證道相智、一切相智畢竟淨，說道相智、一切相智畢竟淨。」

具壽善現復白佛言：「世尊！如是般若波羅蜜多何緣清淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「世尊！如是般若波羅蜜多何緣清淨？」

佛告善現：「色清淨故，般若波羅蜜多清淨；受、想、行、識清淨故，般若波羅蜜多清淨。如是乃至一切智清淨故，般若波羅蜜多清淨；道相智、一切相智清淨故，般若波羅蜜多清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「色清淨故，般若波羅蜜多清淨；受、想、行、識清淨故，般若波羅蜜多清淨。如是乃至一切智清淨故，般若波羅蜜多清淨；道相智、一切相智清淨故，般若波羅蜜多清淨。」

具壽善現即白佛言：「云何色清淨故，般若波羅蜜多清淨？受、想、行、識清淨故，般若波羅蜜多清淨？如是乃至云何一切智清淨故，般若波羅蜜多清淨？道相智、一切相智清淨故，般若波羅蜜多清淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現即白佛言：「云何色清淨故，般若波羅蜜多清淨？受、想、行、識清淨故，般若波羅蜜多清淨？如是乃至云何一切智清淨故，般若波羅蜜多清淨？道相智、一切相智清淨故，般若波羅蜜多清淨？」

佛告善現：「色無生無滅、無染無淨故清淨，色清淨故，般若波羅蜜多清淨；受、想、行、識無生、無滅、無染無淨故清淨，受、想、行、識清淨故，般若波羅蜜多清淨。如是乃至一切智無生無滅、無染無淨故清淨，一切智清淨故，般若波羅蜜多清淨；道相智、一切相智無生無滅、無染無淨故清淨，道相智、一切相智清淨故，般若波羅蜜多清淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「色無生無滅、無染無淨故清淨，色清淨故，般若波羅蜜多清淨；受、想、行、識無生、無滅、無染無淨故清淨，受、想、行、識清淨故，般若波羅蜜多清淨。如是乃至一切智無生無滅、無染無淨故清淨，一切智清淨故，般若波羅蜜多清淨；道相智、一切相智無生無滅、無染無淨故清淨，道相智、一切相智清淨故，般若波羅蜜多清淨。

「復次，善現！虛空清淨故，般若波羅蜜多清淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！虛空清淨故，般若波羅蜜多清淨。

「世尊！云何虛空清淨故，般若波羅蜜多清淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何虛空清淨故，般若波羅蜜多清淨？」

「善現！虛空無生無滅、無染無淨故清淨，虛空清淨故，般若波羅蜜多清淨。復次，善現！色無染污故，般若波羅蜜多清淨；受、想、行、識無染污故，般若波羅蜜多清淨。如是乃至一切智無染污故，般若波羅蜜多清淨；道相智、一切相智無染污故，般若波羅蜜多清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！虛空無生無滅、無染無淨故清淨，虛空清淨故，般若波羅蜜多清淨。復次，善現！色無染污故，般若波羅蜜多清淨；受、想、行、識無染污故，般若波羅蜜多清淨。如是乃至一切智無染污故，般若波羅蜜多清淨；道相智、一切相智無染污故，般若波羅蜜多清淨。」

具壽善現即白佛言：「世尊！云何色無染污故，般若波羅蜜多清淨；受、想、行、識無染污故，般若波羅蜜多清淨？如是乃至云何一切智無染污故，般若波羅蜜多清淨；道相智、一切相智無染污故，般若波羅蜜多清淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現即白佛言：「世尊！云何色無染污故，般若波羅蜜多清淨；受、想、行、識無染污故，般若波羅蜜多清淨？如是乃至云何一切智無染污故，般若波羅蜜多清淨；道相智、一切相智無染污故，般若波羅蜜多清淨？」

佛告善現：「色不可取故無染污，色無染污故，般若波羅蜜多清淨；受、想、行、識不可取故無染污，受、想、行、識無染污故，般若波羅蜜多清淨。如是乃至一切智不可取故無染污，一切智無染污故，般若波羅蜜多清淨；道相智、一切相智不可取故無染污，道相智、一切相智無染污故，般若波羅蜜多清淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「色不可取故無染污，色無染污故，般若波羅蜜多清淨；受、想、行、識不可取故無染污，受、想、行、識無染污故，般若波羅蜜多清淨。如是乃至一切智不可取故無染污，一切智無染污故，般若波羅蜜多清淨；道相智、一切相智不可取故無染污，道相智、一切相智無染污故，般若波羅蜜多清淨。

「復次，善現！虛空無染污故，般若波羅蜜多清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！虛空無染污故，般若波羅蜜多清淨。」

「世尊！云何虛空無染污故，般若波羅蜜多清淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何虛空無染污故，般若波羅蜜多清淨？」

「善現！虛空不可取故無染污，虛空無染污故，般若波羅蜜多清淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！虛空不可取故無染污，虛空無染污故，般若波羅蜜多清淨。

「復次，善現！虛空唯假說故，般若波羅蜜多清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！虛空唯假說故，般若波羅蜜多清淨。」

「世尊！云何虛空唯假說故，般若波羅蜜多清淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何虛空唯假說故，般若波羅蜜多清淨？」

「善現！如依虛空二響聲現唯有假說，唯假說故，般若波羅蜜多清淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！如依虛空二響聲現唯有假說，唯假說故，般若波羅蜜多清淨。

「復次，善現！虛空不可說故，般若波羅蜜多清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！虛空不可說故，般若波羅蜜多清淨。」

「世尊！云何虛空不可說故，般若波羅蜜多清淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何虛空不可說故，般若波羅蜜多清淨？」

「善現！虛空無可說事故不可說，由此般若波羅蜜多清淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！虛空無可說事故不可說，由此般若波羅蜜多清淨。

「復次，善現！虛空不可得故，般若波羅蜜多清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！虛空不可得故，般若波羅蜜多清淨。」

「世尊！云何虛空不可得故，般若波羅蜜多清淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何虛空不可得故，般若波羅蜜多清淨？」

「善現！虛空無可得事故不可得，由此般若波羅蜜多清淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！虛空無可得事故不可得，由此般若波羅蜜多清淨。

「復次，善現！一切法無生無滅、無染無淨故，般若波羅蜜多清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！一切法無生無滅、無染無淨故，般若波羅蜜多清淨。」

「世尊！云何一切法無生無滅、無染無淨故，般若波羅蜜多清淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何一切法無生無滅、無染無淨故，般若波羅蜜多清淨？」

「善現！以一切法畢竟淨故無生無滅、無染無淨，由此般若波羅蜜多清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！以一切法畢竟淨故無生無滅、無染無淨，由此般若波羅蜜多清淨。」

爾時，具壽善現白佛言：「世尊！若善男子、善女人等於此般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、書寫、解說、廣令流布，是善男子、善女人等眼、耳、鼻、舌皆無所患，身支無缺不甚衰耄亦不橫死，常為無量百千天神恭敬圍繞隨逐衛護。是善男子、善女人等於黑白月各第八日、第十四日、第十五日，讀誦、宣說如是般若波羅蜜多，是時四大王眾天乃至淨居天，皆來集會此法師所，聽受般若波羅蜜多。是善男子、善女人等由於無量大集會中，讀誦、宣說甚深般若波羅蜜多，便獲無量無數無邊不可思議不可稱量殊勝功德。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，具壽善現白佛言：「世尊！若善男子、善女人等於此般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、書寫、解說、廣令流布，是善男子、善女人等眼、耳、鼻、舌皆無所患，身支無缺不甚衰耄亦不橫死，常為無量百千天神恭敬圍繞隨逐衛護。是善男子、善女人等於黑白月各第八日、第十四日、第十五日，讀誦、宣說如是般若波羅蜜多，是時四大王眾天乃至淨居天，皆來集會此法師所，聽受般若波羅蜜多。是善男子、善女人等由於無量大集會中，讀誦、宣說甚深般若波羅蜜多，便獲無量無數無邊不可思議不可稱量殊勝功德。」

佛告善現：「如是！如是，如汝所說。若善男子、善女人等於此般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、精進修學、如理思惟、書寫、解說、廣令流布，是善男子、善女人等眼、耳、鼻、舌皆無所患身支無缺，不甚衰耄亦無橫死，常為無量百千天神恭敬圍遶隨逐衛護。是善男子、善女人等於六齋日讀誦、宣說如是般若波羅蜜多，是時四大王眾天乃至淨居天，皆來集會此法師所，聽受般若波羅蜜多。是善男子、善女人等由於無量大集會中讀誦、宣說甚深般若波羅蜜多，便獲無量無數無邊不可思議不可稱量殊勝功德。何以故？善現！如是般若波羅蜜多是大珍寶，由此般若波羅蜜多大珍寶故，無量無數無邊有情解脫地獄、傍生、鬼界，及令無量無數無邊天、龍、藥叉、人非人等，解脫種種貧窮苦患。能施無量無數無邊諸有情類，剎帝利大族、婆羅門大族、長者大族、居士大族富貴安樂；能施無量無數無邊諸有情類，四大王眾天乃至非想非非想處天富貴安樂；能施無量無數無邊諸有情類，預流、一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提及與無上正等菩提自在安樂。何以故？善現！如是般若波羅蜜多甚深經中，廣說開示十善業道，四靜慮、四無量、四無色定，四念住乃至八聖道支，布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，內空乃至無性自性空，如來十力乃至十八佛不共法，一切智、道相智、一切相智。如是無量功德珍寶，無量無數無邊有情於中修學，得生剎帝利大族、婆羅門大族、長者大族、居士大族；無量無數無邊有情於中修學，得生四大王眾天乃至非想非非想處天；無量無數無邊有情於中修學，得預流果、一來、不還、阿羅漢果；無量無數無邊有情於中修學，得獨覺菩提；無量無數無邊有情於中修學，得入菩薩正性離生，證得無上正等菩提。善現！由此因緣，如是般若波羅蜜多名大寶藏，世出世間功德珍寶皆依如是甚深般若波羅蜜多而出現故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「如是！如是，如汝所說。若善男子、善女人等於此般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、精進修學、如理思惟、書寫、解說、廣令流布，是善男子、善女人等眼、耳、鼻、舌皆無所患身支無缺，不甚衰耄亦無橫死，常為無量百千天神恭敬圍遶隨逐衛護。是善男子、善女人等於六齋日讀誦、宣說如是般若波羅蜜多，是時四大王眾天乃至淨居天，皆來集會此法師所，聽受般若波羅蜜多。是善男子、善女人等由於無量大集會中讀誦、宣說甚深般若波羅蜜多，便獲無量無數無邊不可思議不可稱量殊勝功德。何以故？善現！如是般若波羅蜜多是大珍寶，由此般若波羅蜜多大珍寶故，無量無數無邊有情解脫地獄、傍生、鬼界，及令無量無數無邊天、龍、藥叉、人非人等，解脫種種貧窮苦患。能施無量無數無邊諸有情類，剎帝利大族、婆羅門大族、長者大族、居士大族富貴安樂；能施無量無數無邊諸有情類，四大王眾天乃至非想非非想處天富貴安樂；能施無量無數無邊諸有情類，預流、一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提及與無上正等菩提自在安樂。何以故？善現！如是般若波羅蜜多甚深經中，廣說開示十善業道，四靜慮、四無量、四無色定，四念住乃至八聖道支，布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，內空乃至無性自性空，如來十力乃至十八佛不共法，一切智、道相智、一切相智。如是無量功德珍寶，無量無數無邊有情於中修學，得生剎帝利大族、婆羅門大族、長者大族、居士大族；無量無數無邊有情於中修學，得生四大王眾天乃至非想非非想處天；無量無數無邊有情於中修學，得預流果、一來、不還、阿羅漢果；無量無數無邊有情於中修學，得獨覺菩提；無量無數無邊有情於中修學，得入菩薩正性離生，證得無上正等菩提。善現！由此因緣，如是般若波羅蜜多名大寶藏，世出世間功德珍寶皆依如是甚深般若波羅蜜多而出現故。

「善現！如是般若波羅蜜多大寶藏中，不說少法有生有滅、有染有淨、有取有捨。何以故？善現！以無少法可生可滅、可染可淨、可取捨故。善現！如是般若波羅蜜多大寶藏中，不說有法是善是非善、是有記是無記、是世間是出世間、是有漏是無漏、是有為是無為。善現！由此因緣，如是般若波羅蜜多名無所得大法寶藏。善現！如是般若波羅蜜多大寶藏中，不說少法是能染污。何以故？以無少法可染污故，亦無少法能染如是甚深般若波羅蜜多大法寶藏。何以故？能染污法不可得故。善現！由此因緣，如是般若波羅蜜多名無染污大法寶藏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！如是般若波羅蜜多大寶藏中，不說少法有生有滅、有染有淨、有取有捨。何以故？善現！以無少法可生可滅、可染可淨、可取捨故。善現！如是般若波羅蜜多大寶藏中，不說有法是善是非善、是有記是無記、是世間是出世間、是有漏是無漏、是有為是無為。善現！由此因緣，如是般若波羅蜜多名無所得大法寶藏。善現！如是般若波羅蜜多大寶藏中，不說少法是能染污。何以故？以無少法可染污故，亦無少法能染如是甚深般若波羅蜜多大法寶藏。何以故？能染污法不可得故。善現！由此因緣，如是般若波羅蜜多名無染污大法寶藏。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，無如是想、如是分別、如是有得、如是戲論：『我能修行甚深般若波羅蜜多。』是菩薩摩訶薩能如實修行甚深般若波羅蜜多，亦能親近禮事諸佛，從一佛國至一佛國，供養恭敬、尊重讚歎諸佛世尊，遊諸佛國善取其相，嚴淨佛土、成熟有情，修諸菩薩摩訶薩行，疾證無上正等菩提。善現！如是般若波羅蜜多於一切法，非有自在，非無自在，不取不捨、不生不滅、不垢不淨、不增不減。善現！如是般若波羅蜜多，非過去、非未來、非現在，不趣欲界、不捨欲界、不住欲界，不趣色界、不捨色界、不住色界，不趣無色界、不捨無色界、不住無色界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，無如是想、如是分別、如是有得、如是戲論：『我能修行甚深般若波羅蜜多。』是菩薩摩訶薩能如實修行甚深般若波羅蜜多，亦能親近禮事諸佛，從一佛國至一佛國，供養恭敬、尊重讚歎諸佛世尊，遊諸佛國善取其相，嚴淨佛土、成熟有情，修諸菩薩摩訶薩行，疾證無上正等菩提。善現！如是般若波羅蜜多於一切法，非有自在，非無自在，不取不捨、不生不滅、不垢不淨、不增不減。善現！如是般若波羅蜜多，非過去、非未來、非現在，不趣欲界、不捨欲界、不住欲界，不趣色界、不捨色界、不住色界，不趣無色界、不捨無色界、不住無色界。

「善現！如是般若波羅蜜多，於布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多不與不捨；於內空乃至無性自性空亦不與、不捨；於四念住乃至八聖道支亦不與不捨；於如來十力乃至十八佛不共法亦不與不捨；於預流果乃至獨覺菩提亦不與不捨；於諸菩薩正性離生乃至無上正等菩提亦不與不捨；於一切智、道相智、一切相智亦不與不捨。善現！如是般若波羅蜜多，於異生法不與不捨；於預流法乃至阿羅漢法不與不捨；於獨覺法不與不捨；於菩薩法不與不捨；於諸佛法不與不捨。善現！如是般若波羅蜜多，不與聲聞法、不捨異生法，不與獨覺法、不捨聲聞法，不與諸佛法、不捨獨覺法，不與無為法、不捨有為法。何以故？善現！如來出世若不出世，如是諸法常無變易，法性、法界、法定、法住無謬失故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！如是般若波羅蜜多，於布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多不與不捨；於內空乃至無性自性空亦不與、不捨；於四念住乃至八聖道支亦不與不捨；於如來十力乃至十八佛不共法亦不與不捨；於預流果乃至獨覺菩提亦不與不捨；於諸菩薩正性離生乃至無上正等菩提亦不與不捨；於一切智、道相智、一切相智亦不與不捨。善現！如是般若波羅蜜多，於異生法不與不捨；於預流法乃至阿羅漢法不與不捨；於獨覺法不與不捨；於菩薩法不與不捨；於諸佛法不與不捨。善現！如是般若波羅蜜多，不與聲聞法、不捨異生法，不與獨覺法、不捨聲聞法，不與諸佛法、不捨獨覺法，不與無為法、不捨有為法。何以故？善現！如來出世若不出世，如是諸法常無變易，法性、法界、法定、法住無謬失故。」

爾時，無量百千天子住虛空中歡喜踊躍，以天所有嗢鉢羅花、鉢特摩花、拘某陀花、奔荼利花、微妙音花及諸香末而散佛上，更相慶慰同聲唱言：「我等今者於贍部洲，見佛第二轉妙法輪。」此中無量百千天子聞說般若波羅蜜多，同時證得無生法忍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，無量百千天子住虛空中歡喜踊躍，以天所有嗢鉢羅花、鉢特摩花、拘某陀花、奔荼利花、微妙音花及諸香末而散佛上，更相慶慰同聲唱言：「我等今者於贍部洲，見佛第二轉妙法輪。」此中無量百千天子聞說般若波羅蜜多，同時證得無生法忍。

爾時，世尊告善現曰：「如是法輪非第一轉，亦非第二。何以故？善現！如是般若波羅蜜多於一切法不為轉故、不為還故出現世間，但以無性自性空故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊告善現曰：「如是法輪非第一轉，亦非第二。何以故？善現！如是般若波羅蜜多於一切法不為轉故、不為還故出現世間，但以無性自性空故。」

具壽善現白佛言：「世尊！以何等法無性自性空故？如是般若波羅蜜多於一切法不為轉故、不為還故出現世間。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現白佛言：「世尊！以何等法無性自性空故？如是般若波羅蜜多於一切法不為轉故、不為還故出現世間。」

佛告善現：「以般若波羅蜜多般若波羅蜜多性空故，乃至布施波羅蜜多布施波羅蜜多性空故；以內空內空性空故，乃至無性自性空無性自性空性空故；以四念住四念住性空故，乃至八聖道支八聖道支性空故；以如來十力如來十力性空故，乃至十八佛不共法十八佛不共法性空故；一切智一切智性空故，道相智、一切相智道相智、一切相智性空故；異生性異生性性空故，預流果預流果性空故，乃至阿羅漢果阿羅漢果性空故，獨覺菩提獨覺菩提性空故；一切菩薩摩訶薩行一切菩薩摩訶薩行性空故，諸佛無上正等菩提諸佛無上正等菩提性空故。善現！以如是等法無性自性空故，如是般若波羅蜜多於一切法不為轉故、不為還故出現世間。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「以般若波羅蜜多般若波羅蜜多性空故，乃至布施波羅蜜多布施波羅蜜多性空故；以內空內空性空故，乃至無性自性空無性自性空性空故；以四念住四念住性空故，乃至八聖道支八聖道支性空故；以如來十力如來十力性空故，乃至十八佛不共法十八佛不共法性空故；一切智一切智性空故，道相智、一切相智道相智、一切相智性空故；異生性異生性性空故，預流果預流果性空故，乃至阿羅漢果阿羅漢果性空故，獨覺菩提獨覺菩提性空故；一切菩薩摩訶薩行一切菩薩摩訶薩行性空故，諸佛無上正等菩提諸佛無上正等菩提性空故。善現！以如是等法無性自性空故，如是般若波羅蜜多於一切法不為轉故、不為還故出現世間。」

爾時，具壽善現復白佛言：「世尊！諸菩薩摩訶薩如是般若波羅蜜多，是大波羅蜜多達一切法自性空故。雖達一切法自性皆空，而諸菩薩摩訶薩依此般若波羅蜜多證得無上正等菩提，轉妙法輪度無量眾。雖證菩提而無所證，證、不證法不可得故；雖轉法輪而無所轉，轉法、還法不可得故；雖度有情而無所度，見、不見法不可得故。世尊！於此大般若波羅蜜多中，轉法輪事都不可得，以一切法永不生故，能轉、所轉不可得故。所以者何？非空、無相、無願法中，可有能轉及能還法，轉還性法不可得故。世尊！於此般若波羅蜜多，若能如是宣說開示分別顯了令易悟入，是名善淨宣說般若波羅蜜多。此中都無說者、受者、所說受法，既無說者、受者及法，諸能證者亦不可得，無證者故，亦無有能得涅槃者，於此般若波羅蜜多善說法中亦無福田，施受、施物皆性空故，福田無故福亦性空，摽幟名言皆不可得，是故名大波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，具壽善現復白佛言：「世尊！諸菩薩摩訶薩如是般若波羅蜜多，是大波羅蜜多達一切法自性空故。雖達一切法自性皆空，而諸菩薩摩訶薩依此般若波羅蜜多證得無上正等菩提，轉妙法輪度無量眾。雖證菩提而無所證，證、不證法不可得故；雖轉法輪而無所轉，轉法、還法不可得故；雖度有情而無所度，見、不見法不可得故。世尊！於此大般若波羅蜜多中，轉法輪事都不可得，以一切法永不生故，能轉、所轉不可得故。所以者何？非空、無相、無願法中，可有能轉及能還法，轉還性法不可得故。世尊！於此般若波羅蜜多，若能如是宣說開示分別顯了令易悟入，是名善淨宣說般若波羅蜜多。此中都無說者、受者、所說受法，既無說者、受者及法，諸能證者亦不可得，無證者故，亦無有能得涅槃者，於此般若波羅蜜多善說法中亦無福田，施受、施物皆性空故，福田無故福亦性空，摽幟名言皆不可得，是故名大波羅蜜多。」

第二分不可得品第四十二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二分不可得品第四十二

爾時，具壽善現復白佛言：「世尊！如是般若波羅蜜多是無邊波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，具壽善現復白佛言：「世尊！如是般若波羅蜜多是無邊波羅蜜多。」

佛言：「如是！譬如虛空無邊際故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是！譬如虛空無邊際故。」

「世尊！如是般若波羅蜜多是平等波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！如是般若波羅蜜多是平等波羅蜜多。」

佛言：「如是！以一切法性平等故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是！以一切法性平等故。」

「世尊！如是般若波羅蜜多是遠離波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！如是般若波羅蜜多是遠離波羅蜜多。」

佛言：「如是！畢竟空故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是！畢竟空故。」

「世尊！如是般若波羅蜜多是難屈伏波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！如是般若波羅蜜多是難屈伏波羅蜜多。」

佛言：「如是！一切法性不可得故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是！一切法性不可得故。」

「世尊！如是般若波羅蜜多是無彼岸波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！如是般若波羅蜜多是無彼岸波羅蜜多。」

佛言：「如是！無名體故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是！無名體故。」

「世尊！如是般若波羅蜜多是虛空波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！如是般若波羅蜜多是虛空波羅蜜多。」

佛言：「如是！入息、出息不可得故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是！入息、出息不可得故。」

「世尊！如是般若波羅蜜多是不可說波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！如是般若波羅蜜多是不可說波羅蜜多。」

佛言：「如是！此中尋伺不可得故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是！此中尋伺不可得故。」

「世尊！如是般若波羅蜜多是無名波羅蜜多。」佛言：「如是！受、想、思、觸及作意等不可得故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！如是般若波羅蜜多是無名波羅蜜多。」佛言：「如是！受、想、思、觸及作意等不可得故。」

「世尊！如是般若波羅蜜多是無行波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！如是般若波羅蜜多是無行波羅蜜多。」

佛言：「如是！以一切法無來去故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是！以一切法無來去故。」

「世尊！如是般若波羅蜜多是不可奪波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！如是般若波羅蜜多是不可奪波羅蜜多。」

佛言：「如是！以一切法不可伏故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是！以一切法不可伏故。」

「世尊！如是般若波羅蜜多是無盡波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！如是般若波羅蜜多是無盡波羅蜜多。」

佛言：「如是！以一切法是畢竟盡不可盡故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是！以一切法是畢竟盡不可盡故。」

「世尊！如是般若波羅蜜多是無生滅波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！如是般若波羅蜜多是無生滅波羅蜜多。」

佛言：「如是！以一切法無生滅故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是！以一切法無生滅故。」

「世尊！如是般若波羅蜜多是無作波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！如是般若波羅蜜多是無作波羅蜜多。」

佛言：「如是！以諸作者不可得故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是！以諸作者不可得故。」

「世尊！如是般若波羅蜜多是無知波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！如是般若波羅蜜多是無知波羅蜜多。」

佛言：「如是！以一切法性皆鈍故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是！以一切法性皆鈍故。」

「世尊！如是般若波羅蜜多是無移轉波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！如是般若波羅蜜多是無移轉波羅蜜多。」

佛言：「如是！由死生者不可得故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是！由死生者不可得故。」

「世尊！如是般若波羅蜜多是無失壞波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！如是般若波羅蜜多是無失壞波羅蜜多。」

佛言：「如是！以一切法無失壞故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是！以一切法無失壞故。」

「世尊！如是般若波羅蜜多是如夢波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！如是般若波羅蜜多是如夢波羅蜜多。」

佛言：「如是！以一切法如夢所見不可得故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是！以一切法如夢所見不可得故。」

「世尊！如是般若波羅蜜多是如響波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！如是般若波羅蜜多是如響波羅蜜多。」

佛言：「如是！能所聞說不可得故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是！能所聞說不可得故。」

「世尊！如是般若波羅蜜多是如影像波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！如是般若波羅蜜多是如影像波羅蜜多。」

佛言：「如是！諸法皆如光鏡所現不可得故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是！諸法皆如光鏡所現不可得故。」

「世尊！如是般若波羅蜜多是如焰幻波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！如是般若波羅蜜多是如焰幻波羅蜜多。」

佛言：「如是！以一切法如流變相不可得故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是！以一切法如流變相不可得故。」

「世尊！如是般若波羅蜜多是如變化事波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！如是般若波羅蜜多是如變化事波羅蜜多。」

佛言：「如是！以一切法如所變化不可得故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是！以一切法如所變化不可得故。」

「世尊！如是般若波羅蜜多是如尋香城波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！如是般若波羅蜜多是如尋香城波羅蜜多。」

佛言：「如是！以一切法如尋香城不可得故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是！以一切法如尋香城不可得故。」

「世尊！如是般若波羅蜜多是無染淨波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！如是般若波羅蜜多是無染淨波羅蜜多。」

佛言：「如是！諸染淨因不可得故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是！諸染淨因不可得故。」

「世尊！如是般若波羅蜜多是無所得、不可塗染波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！如是般若波羅蜜多是無所得、不可塗染波羅蜜多。」

佛言：「如是！諸所依法不可得故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是！諸所依法不可得故。」

「世尊！如是般若波羅蜜多是無戲論波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！如是般若波羅蜜多是無戲論波羅蜜多。」

佛言：「如是！破壞一切戲論事故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是！破壞一切戲論事故。」

「世尊！如是般若波羅蜜多是無慢執波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！如是般若波羅蜜多是無慢執波羅蜜多。」

佛言：「如是！破壞一切慢執事故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是！破壞一切慢執事故。」

「世尊！如是般若波羅蜜多是無動轉波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！如是般若波羅蜜多是無動轉波羅蜜多。」

佛言：「如是！住法界故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是！住法界故。」

「世尊！如是般若波羅蜜多是離染濁波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！如是般若波羅蜜多是離染濁波羅蜜多。」

佛言：「如是！覺一切法不虛妄故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是！覺一切法不虛妄故。」

「世尊！如是般若波羅蜜多是無等起波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！如是般若波羅蜜多是無等起波羅蜜多。」

佛言：「如是！於一切法無分別故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是！於一切法無分別故。」

「世尊！如是般若波羅蜜多是寂靜波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！如是般若波羅蜜多是寂靜波羅蜜多。」

佛言：「如是！於諸法相無所得故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是！於諸法相無所得故。」

「世尊！如是般若波羅蜜多是無貪欲波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！如是般若波羅蜜多是無貪欲波羅蜜多。」

佛言：「如是！諸貪欲事不可得故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是！諸貪欲事不可得故。」

「世尊！如是般若波羅蜜多是無瞋恚波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！如是般若波羅蜜多是無瞋恚波羅蜜多。」

佛言：「如是！破壞一切瞋恚事故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是！破壞一切瞋恚事故。」

「世尊！如是般若波羅蜜多是無愚癡波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！如是般若波羅蜜多是無愚癡波羅蜜多。」

佛言：「如是！滅諸無知黑闇事故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是！滅諸無知黑闇事故。」

「世尊！如是般若波羅蜜多是無煩惱波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！如是般若波羅蜜多是無煩惱波羅蜜多。」

佛言：「如是！離分別故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是！離分別故。」

「世尊！如是般若波羅蜜多是離有情波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！如是般若波羅蜜多是離有情波羅蜜多。」

佛言：「如是！達諸有情無所有故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是！達諸有情無所有故。」

「世尊！如是般若波羅蜜多是無斷壞波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！如是般若波羅蜜多是無斷壞波羅蜜多。」

佛言：「如是！此能等起一切法故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是！此能等起一切法故。」

「世尊！如是般若波羅蜜多是無二邊波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！如是般若波羅蜜多是無二邊波羅蜜多。」

佛言：「如是！離二邊故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是！離二邊故。」

「世尊！如是般若波羅蜜多是無雜壞波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！如是般若波羅蜜多是無雜壞波羅蜜多。」

佛言：「如是！知一切法不相屬故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是！知一切法不相屬故。」

「世尊！如是般若波羅蜜多是無取著波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！如是般若波羅蜜多是無取著波羅蜜多。」

佛言：「如是！超過聲聞、獨覺地故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是！超過聲聞、獨覺地故。」

「世尊！如是般若波羅蜜多是無分別波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！如是般若波羅蜜多是無分別波羅蜜多。」

佛言：「如是！一切分別不可得故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是！一切分別不可得故。」

「世尊！如是般若波羅蜜多是無限量波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！如是般若波羅蜜多是無限量波羅蜜多。」

佛言：「如是！諸法分齊不可得故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是！諸法分齊不可得故。」

「世尊！如是般若波羅蜜多是如虛空波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！如是般若波羅蜜多是如虛空波羅蜜多。」

佛言：「如是！達一切法無滯礙故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是！達一切法無滯礙故。」

「世尊！如是般若波羅蜜多是無常波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！如是般若波羅蜜多是無常波羅蜜多。」

佛言：「如是！能永滅壞一切法故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是！能永滅壞一切法故。」

「世尊！如是般若波羅蜜多是苦波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！如是般若波羅蜜多是苦波羅蜜多。」

佛言：「如是！能永驅遣一切法故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是！能永驅遣一切法故。」

「世尊！如是般若波羅蜜多是無我波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！如是般若波羅蜜多是無我波羅蜜多。」

佛言：「如是！於一切法無執著故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是！於一切法無執著故。」

「世尊！如是般若波羅蜜多是空波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！如是般若波羅蜜多是空波羅蜜多。」

佛言：「如是！於一切法無所得故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是！於一切法無所得故。」

「世尊！如是般若波羅蜜多是無剎那波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！如是般若波羅蜜多是無剎那波羅蜜多。」

佛言：「如是！於一切法無動轉故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是！於一切法無動轉故。」

「世尊！如是般若波羅蜜多是內空波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！如是般若波羅蜜多是內空波羅蜜多。」

佛言：「如是！了達內法不可得故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是！了達內法不可得故。」

「世尊！如是般若波羅蜜多是外空波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！如是般若波羅蜜多是外空波羅蜜多。」

佛言：「如是！了達外法不可得故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是！了達外法不可得故。」

「世尊！如是般若波羅蜜多是內外空波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！如是般若波羅蜜多是內外空波羅蜜多。」

佛言：「如是！知內外法不可得故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是！知內外法不可得故。」

「世尊！如是般若波羅蜜多是空空波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！如是般若波羅蜜多是空空波羅蜜多。」

佛言：「如是！了空空法不可得故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是！了空空法不可得故。」

「世尊！如是般若波羅蜜多是大空波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！如是般若波羅蜜多是大空波羅蜜多。」

佛言：「如是！了一切法不可得故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是！了一切法不可得故。」

「世尊！如是般若波羅蜜多是勝義空波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！如是般若波羅蜜多是勝義空波羅蜜多。」

佛言：「如是！寂滅涅槃不可得故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是！寂滅涅槃不可得故。」

「世尊！如是般若波羅蜜多是有為空波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！如是般若波羅蜜多是有為空波羅蜜多。」

佛言：「如是！諸有為法不可得故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是！諸有為法不可得故。」

「世尊！如是般若波羅蜜多是無為空波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！如是般若波羅蜜多是無為空波羅蜜多。」

佛言：「如是！諸無為法不可得故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是！諸無為法不可得故。」

「世尊！如是般若波羅蜜多是畢竟空波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！如是般若波羅蜜多是畢竟空波羅蜜多。」

佛言：「如是！畢竟空法不可得故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是！畢竟空法不可得故。」

「世尊！如是般若波羅蜜多是無際空波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！如是般若波羅蜜多是無際空波羅蜜多。」

佛言：「如是！無際空法不可得故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是！無際空法不可得故。」

「世尊！如是般若波羅蜜多是散無散空波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！如是般若波羅蜜多是散無散空波羅蜜多。」

佛言：「如是！散無散空法不可得故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是！散無散空法不可得故。」

「世尊！如是般若波羅蜜多是本性空波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！如是般若波羅蜜多是本性空波羅蜜多。」

佛言：「如是！有為、無為法不可得故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是！有為、無為法不可得故。」

「世尊！如是般若波羅蜜多是自共相空波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！如是般若波羅蜜多是自共相空波羅蜜多。」

佛言：「如是！達法遠離自共相故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是！達法遠離自共相故。」

「世尊！如是般若波羅蜜多是一切法空波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！如是般若波羅蜜多是一切法空波羅蜜多。」

佛言：「如是！知內外法不可得故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是！知內外法不可得故。」

「世尊！如是般若波羅蜜多是不可得空波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！如是般若波羅蜜多是不可得空波羅蜜多。」

佛言：「如是！一切法性不可得故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是！一切法性不可得故。」

「世尊！如是般若波羅蜜多是無性空波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！如是般若波羅蜜多是無性空波羅蜜多。」

佛言：「如是！無性空法不可得故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是！無性空法不可得故。」

「世尊！如是般若波羅蜜多是自性空波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！如是般若波羅蜜多是自性空波羅蜜多。」

佛言：「如是！自性空法不可得故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是！自性空法不可得故。」

「世尊！如是般若波羅蜜多是無性自性空波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！如是般若波羅蜜多是無性自性空波羅蜜多。」

佛言：「如是！無性自性空法不可得故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是！無性自性空法不可得故。」

「世尊！如是般若波羅蜜多是四念住波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！如是般若波羅蜜多是四念住波羅蜜多。」

佛言：「如是！身、受、心、法不可得故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是！身、受、心、法不可得故。」

「世尊！如是般若波羅蜜多是四正斷波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！如是般若波羅蜜多是四正斷波羅蜜多。」

佛言：「如是！善不善法不可得故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是！善不善法不可得故。」

「世尊！如是般若波羅蜜多是四神足波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！如是般若波羅蜜多是四神足波羅蜜多。」

佛言：「如是！四神足性不可得故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是！四神足性不可得故。」

「世尊！如是般若波羅蜜多是五根波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！如是般若波羅蜜多是五根波羅蜜多。」

佛言：「如是！五根自性不可得故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是！五根自性不可得故。」

「世尊！如是般若波羅蜜多是五力波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！如是般若波羅蜜多是五力波羅蜜多。」

佛言：「如是！五力自性不可得故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是！五力自性不可得故。」

「世尊！如是般若波羅蜜多是七等覺支波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！如是般若波羅蜜多是七等覺支波羅蜜多。」

佛言：「如是！七等覺支性不可得故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是！七等覺支性不可得故。」

「世尊！如是般若波羅蜜多是八聖道支波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！如是般若波羅蜜多是八聖道支波羅蜜多。」

佛言：「如是！八聖道支性不可得故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是！八聖道支性不可得故。」

「世尊！如是般若波羅蜜多是空解脫門波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！如是般若波羅蜜多是空解脫門波羅蜜多。」

佛言：「如是！空離行相不可得故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是！空離行相不可得故。」

「世尊！如是般若波羅蜜多是無相解脫門波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！如是般若波羅蜜多是無相解脫門波羅蜜多。」

佛言：「如是！寂靜行相不可得故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是！寂靜行相不可得故。」

「世尊！如是般若波羅蜜多是無願波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！如是般若波羅蜜多是無願波羅蜜多。」

佛言：「如是！無願行相不可得故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是！無願行相不可得故。」

「世尊！如是般若波羅蜜多是八解脫波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！如是般若波羅蜜多是八解脫波羅蜜多。」

佛言：「如是！八解脫性不可得故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是！八解脫性不可得故。」

「世尊！如是般若波羅蜜多是九次第定波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！如是般若波羅蜜多是九次第定波羅蜜多。」

佛言：「如是！九次第定自性不可得故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是！九次第定自性不可得故。」

「世尊！如是般若波羅蜜多是布施波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！如是般若波羅蜜多是布施波羅蜜多。」

佛言：「如是！此中慳貪不可得故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是！此中慳貪不可得故。」

「世尊！如是般若波羅蜜多是淨戒波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！如是般若波羅蜜多是淨戒波羅蜜多。」

佛言：「如是！此中破戒不可得故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是！此中破戒不可得故。」

「世尊！如是般若波羅蜜多是安忍波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！如是般若波羅蜜多是安忍波羅蜜多。」

佛言：「如是！此中瞋恚不可得故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是！此中瞋恚不可得故。」

「世尊！如是般若波羅蜜多是精進波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！如是般若波羅蜜多是精進波羅蜜多。」

佛言：「如是！此中懈怠不可得故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是！此中懈怠不可得故。」

「世尊！如是般若波羅蜜多是靜慮波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！如是般若波羅蜜多是靜慮波羅蜜多。」

佛言：「如是！此中亂心不可得故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是！此中亂心不可得故。」

「世尊！如是般若波羅蜜多是般若波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！如是般若波羅蜜多是般若波羅蜜多。」

佛言：「如是！此中惡慧不可得故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是！此中惡慧不可得故。」

「世尊！如是般若波羅蜜多是佛十力波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！如是般若波羅蜜多是佛十力波羅蜜多。」

佛言：「如是！達一切法難屈伏故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是！達一切法難屈伏故。」

「世尊！如是般若波羅蜜多是四無所畏波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！如是般若波羅蜜多是四無所畏波羅蜜多。」

佛言：「如是！得道相智無退沒故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是！得道相智無退沒故。」

「世尊！如是般若波羅蜜多是四無礙解波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！如是般若波羅蜜多是四無礙解波羅蜜多。」

佛言：「如是！得一切智、一切相智無罣礙故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是！得一切智、一切相智無罣礙故。」

「世尊！如是般若波羅蜜多是大慈、悲、喜、捨波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！如是般若波羅蜜多是大慈、悲、喜、捨波羅蜜多。」

佛言：「如是！於諸有情不棄捨故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是！於諸有情不棄捨故。」

「世尊！如是般若波羅蜜多是十八佛不共法波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！如是般若波羅蜜多是十八佛不共法波羅蜜多。」

佛言：「如是！超諸聲聞、獨覺法故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是！超諸聲聞、獨覺法故。」

「世尊！如是！般若波羅蜜多是如來波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！如是！般若波羅蜜多是如來波羅蜜多。」

佛言：「如是！能如實說一切法故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是！能如實說一切法故。」

「世尊！如是般若波羅蜜多是自然波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！如是般若波羅蜜多是自然波羅蜜多。」

佛言：「如是！於一切法自在轉故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是！於一切法自在轉故。」

「世尊！如是般若波羅蜜多是正等覺波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！如是般若波羅蜜多是正等覺波羅蜜多。」

佛言：「如是！於一切法一切行相能現覺故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是！於一切法一切行相能現覺故。」