大般若波羅蜜多經卷第四百三十六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大般若波羅蜜多經卷第四百三十六

三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三藏法師玄奘奉 詔譯

第二分清淨品第四十 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二分清淨品第四十

爾時，舍利子白佛言：「世尊！是法清淨最為甚深。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，舍利子白佛言：「世尊！是法清淨最為甚深。」

佛言：「如是畢竟淨故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是畢竟淨故。」

舍利子言：「何等畢竟淨故，說是法清淨最為甚深？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「何等畢竟淨故，說是法清淨最為甚深？」

佛言：「舍利子！色畢竟淨故，說是法清淨最為甚深；受、想、行、識畢竟淨故，說是法清淨最為甚深；眼處乃至意處畢竟淨故，說是法清淨最為甚深；色處乃至法處畢竟淨故，說是法清淨最為甚深；眼界乃至意界畢竟淨故，說是法清淨最為甚深；色界乃至法界畢竟淨故，說是法清淨最為甚深；眼識界乃至意識界畢竟淨故，說是法清淨最為甚深；布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多畢竟淨故，說是法清淨最為甚深；內空乃至無性自性空畢竟淨故，說是法清淨最為甚深；四念住乃至八聖道支畢竟淨故，說是法清淨最為甚深；如是乃至如來十力乃至十八佛不共法畢竟淨故，說是法清淨最為甚深；一切菩薩摩訶薩行畢竟淨故，說是法清淨最為甚深；諸菩薩摩訶薩畢竟淨故，說是法清淨最為甚深；諸佛無上正等菩提畢竟淨故，說是法清淨最為甚深；一切如來、應、正等覺畢竟淨故，說是法清淨最為甚深；一切智畢竟淨故，說是法清淨最為甚深；道相智、一切相智畢竟淨故，說是法清淨最為甚深。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「舍利子！色畢竟淨故，說是法清淨最為甚深；受、想、行、識畢竟淨故，說是法清淨最為甚深；眼處乃至意處畢竟淨故，說是法清淨最為甚深；色處乃至法處畢竟淨故，說是法清淨最為甚深；眼界乃至意界畢竟淨故，說是法清淨最為甚深；色界乃至法界畢竟淨故，說是法清淨最為甚深；眼識界乃至意識界畢竟淨故，說是法清淨最為甚深；布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多畢竟淨故，說是法清淨最為甚深；內空乃至無性自性空畢竟淨故，說是法清淨最為甚深；四念住乃至八聖道支畢竟淨故，說是法清淨最為甚深；如是乃至如來十力乃至十八佛不共法畢竟淨故，說是法清淨最為甚深；一切菩薩摩訶薩行畢竟淨故，說是法清淨最為甚深；諸菩薩摩訶薩畢竟淨故，說是法清淨最為甚深；諸佛無上正等菩提畢竟淨故，說是法清淨最為甚深；一切如來、應、正等覺畢竟淨故，說是法清淨最為甚深；一切智畢竟淨故，說是法清淨最為甚深；道相智、一切相智畢竟淨故，說是法清淨最為甚深。」

時，舍利子復白佛言：「世尊！是法清淨甚為明了。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，舍利子復白佛言：「世尊！是法清淨甚為明了。」

佛言：「如是畢竟淨故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是畢竟淨故。」

舍利子言：「何等畢竟淨故，說是法清淨甚為明了？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「何等畢竟淨故，說是法清淨甚為明了？」

佛言：「舍利子！般若波羅蜜多畢竟淨故，說是法清淨甚為明了，乃至布施波羅蜜多畢竟淨故，說是法清淨甚為明了。如是乃至一切智畢竟淨故，說是法清淨甚為明了，道相智、一切相智畢竟淨故，說是法清淨甚為明了。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「舍利子！般若波羅蜜多畢竟淨故，說是法清淨甚為明了，乃至布施波羅蜜多畢竟淨故，說是法清淨甚為明了。如是乃至一切智畢竟淨故，說是法清淨甚為明了，道相智、一切相智畢竟淨故，說是法清淨甚為明了。」

時，舍利子復白佛言：「世尊！是法清淨不轉不續。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，舍利子復白佛言：「世尊！是法清淨不轉不續。」

佛言：「如是畢竟淨故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是畢竟淨故。」

舍利子言：「何等畢竟淨故，說是法清淨不轉不續？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「何等畢竟淨故，說是法清淨不轉不續？」

佛言：「舍利子！色不轉不續畢竟淨故，說是法清淨不轉不續，受、想、行、識不轉不續畢竟淨故，說是法清淨不轉不續。如是乃至一切智不轉不續畢竟淨故，說是法清淨不轉不續，道相智、一切相智不轉不續畢竟淨故，說是法清淨不轉不續。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「舍利子！色不轉不續畢竟淨故，說是法清淨不轉不續，受、想、行、識不轉不續畢竟淨故，說是法清淨不轉不續。如是乃至一切智不轉不續畢竟淨故，說是法清淨不轉不續，道相智、一切相智不轉不續畢竟淨故，說是法清淨不轉不續。」

時，舍利子復白佛言：「世尊！是法清淨本無雜染。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，舍利子復白佛言：「世尊！是法清淨本無雜染。」

佛言：「如是畢竟淨故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是畢竟淨故。」

舍利子言：「何等畢竟淨故，說是法清淨本無雜染？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「何等畢竟淨故，說是法清淨本無雜染？」

佛言：「舍利子！色畢竟淨故，說是法清淨本無雜染，受、想、行、識畢竟淨故，說是法清淨本無雜染。如是乃至一切智畢竟淨故，說是法清淨本無雜染，道相智、一切相智畢竟淨故，說是法清淨本無雜染。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「舍利子！色畢竟淨故，說是法清淨本無雜染，受、想、行、識畢竟淨故，說是法清淨本無雜染。如是乃至一切智畢竟淨故，說是法清淨本無雜染，道相智、一切相智畢竟淨故，說是法清淨本無雜染。」

時，舍利子復白佛言：「世尊！是法清淨本性光潔。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，舍利子復白佛言：「世尊！是法清淨本性光潔。」

佛言：「如是畢竟淨故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是畢竟淨故。」

舍利子言：「何等畢竟淨故，說是法清淨本性光潔？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「何等畢竟淨故，說是法清淨本性光潔？」

佛言：「舍利子！色畢竟淨故，說是法清淨本性光潔，受、想、行、識畢竟淨故，說是法清淨本性光潔。如是乃至一切智畢竟淨故，說是法清淨本性光潔，道相智、一切相智畢竟淨故，說是法清淨本性光潔。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「舍利子！色畢竟淨故，說是法清淨本性光潔，受、想、行、識畢竟淨故，說是法清淨本性光潔。如是乃至一切智畢竟淨故，說是法清淨本性光潔，道相智、一切相智畢竟淨故，說是法清淨本性光潔。」

時，舍利子復白佛言：「世尊！是法清淨無得無現觀。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，舍利子復白佛言：「世尊！是法清淨無得無現觀。」

佛言：「如是畢竟淨故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是畢竟淨故。」

舍利子言：「何等畢竟淨故，說是法清淨無得、無現觀？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「何等畢竟淨故，說是法清淨無得、無現觀？」

佛言：「舍利子！色本性空畢竟淨故，說是法清淨無得無現觀，受、想、行、識本性空畢竟淨故，說是法清淨無得無現觀。如是乃至一切智本性空畢竟淨故，說是法清淨無得無現觀，道相智、一切相智本性空畢竟淨故，說是法清淨無得無現觀。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「舍利子！色本性空畢竟淨故，說是法清淨無得無現觀，受、想、行、識本性空畢竟淨故，說是法清淨無得無現觀。如是乃至一切智本性空畢竟淨故，說是法清淨無得無現觀，道相智、一切相智本性空畢竟淨故，說是法清淨無得無現觀。」

時，舍利子復白佛言：「世尊！是法清淨無生無出現。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，舍利子復白佛言：「世尊！是法清淨無生無出現。」

佛言：「如是畢竟淨故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是畢竟淨故。」

舍利子言：「何等畢竟淨故，說是法清淨無生無出現？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「何等畢竟淨故，說是法清淨無生無出現？」

佛言：「舍利子！色無生無顯畢竟淨故，說是法清淨無生無出現，受、想、行、識無生無顯畢竟淨故，說是法清淨無生無出現。如是乃至一切智無生無顯畢竟淨故，說是法清淨無生無出現，道相智、一切相智無生無顯畢竟淨故，說是法清淨無生無出現。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「舍利子！色無生無顯畢竟淨故，說是法清淨無生無出現，受、想、行、識無生無顯畢竟淨故，說是法清淨無生無出現。如是乃至一切智無生無顯畢竟淨故，說是法清淨無生無出現，道相智、一切相智無生無顯畢竟淨故，說是法清淨無生無出現。」

時，舍利子復白佛言：「世尊！是法清淨不生欲界、不生色界、不生無色界。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，舍利子復白佛言：「世尊！是法清淨不生欲界、不生色界、不生無色界。」

佛言：「如是畢竟淨故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是畢竟淨故。」

舍利子言：「云何是法清淨不生欲界、不生色界、不生無色界？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「云何是法清淨不生欲界、不生色界、不生無色界？」

佛言：「舍利子！三界自性不可得故，說是法清淨不生欲界、不生色界、不生無色界。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「舍利子！三界自性不可得故，說是法清淨不生欲界、不生色界、不生無色界。」

時，舍利子復白佛言：「世尊！是法清淨本性無知。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，舍利子復白佛言：「世尊！是法清淨本性無知。」

佛言：「如是畢竟淨故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是畢竟淨故。」

舍利子言：「云何是法清淨本性無知？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「云何是法清淨本性無知？」

佛言：「舍利子！以一切法本性鈍故，是法清淨本性無知。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「舍利子！以一切法本性鈍故，是法清淨本性無知。」

舍利子言：「何等本性無知故，說是法清淨本性無知？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「何等本性無知故，說是法清淨本性無知？」

佛言：「舍利子！色本性無知，自相空故，說是法清淨本性無知，受、想、行、識本性無知，自相空故，說是法清淨本性無知。如是乃至一切智本性無知，自相空故，說是法清淨本性無知，道相智、一切相智本性無知，自相空故，說是法清淨本性無知。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「舍利子！色本性無知，自相空故，說是法清淨本性無知，受、想、行、識本性無知，自相空故，說是法清淨本性無知。如是乃至一切智本性無知，自相空故，說是法清淨本性無知，道相智、一切相智本性無知，自相空故，說是法清淨本性無知。」

時，舍利子復白佛言：「世尊！一切法本性清淨故，是法清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，舍利子復白佛言：「世尊！一切法本性清淨故，是法清淨。」

佛言：「如是以一切法畢竟淨故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是以一切法畢竟淨故。」

舍利子言：「云何一切法本性清淨故，說是法清淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「云何一切法本性清淨故，說是法清淨？」

佛言：「舍利子！以一切法不可得故，本性清淨說是法清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「舍利子！以一切法不可得故，本性清淨說是法清淨。」

時，舍利子復白佛言：「世尊！如是般若波羅蜜多於一切相智無益無損。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，舍利子復白佛言：「世尊！如是般若波羅蜜多於一切相智無益無損。」

佛言：「如是畢竟淨故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是畢竟淨故。」

舍利子言：「云何般若波羅蜜多於一切相智無益無損？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「云何般若波羅蜜多於一切相智無益無損？」

佛言：「舍利子！法性常住故，如是般若波羅蜜多於一切相智無益無損。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「舍利子！法性常住故，如是般若波羅蜜多於一切相智無益無損。」

時，舍利子復白佛言：「世尊！如是般若波羅蜜多本性清淨，於一切法無所執受。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，舍利子復白佛言：「世尊！如是般若波羅蜜多本性清淨，於一切法無所執受。」

佛言：「如是以一切法畢竟淨故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是以一切法畢竟淨故。」

舍利子言：「云何般若波羅蜜多本性清淨，於一切法無所執受？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「云何般若波羅蜜多本性清淨，於一切法無所執受？」

佛言：「舍利子！法界湛然無動搖故，如是般若波羅蜜多本性清淨，於一切法無所執受。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「舍利子！法界湛然無動搖故，如是般若波羅蜜多本性清淨，於一切法無所執受。」

爾時，具壽善現白佛言：「世尊！我清淨故，色、受、想、行、識清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，具壽善現白佛言：「世尊！我清淨故，色、受、想、行、識清淨。」

佛言：「如是畢竟淨故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是畢竟淨故。」

「世尊！何緣而說我清淨故，色、受、想、行、識清淨是畢竟淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！何緣而說我清淨故，色、受、想、行、識清淨是畢竟淨？」

「善現！我無所有故，色、受、想、行、識亦無所有是畢竟淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！我無所有故，色、受、想、行、識亦無所有是畢竟淨。」

「世尊！我清淨故，眼處乃至意處清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！我清淨故，眼處乃至意處清淨。」

佛言：「如是畢竟淨故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是畢竟淨故。」

「世尊！何緣而說我清淨故，眼處乃至意處清淨是畢竟淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！何緣而說我清淨故，眼處乃至意處清淨是畢竟淨？」

「善現！我無所有故，眼處乃至意處亦無所有是畢竟淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！我無所有故，眼處乃至意處亦無所有是畢竟淨。」

「世尊！我清淨故，色處乃至法處清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！我清淨故，色處乃至法處清淨。」

佛言：「如是畢竟淨故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是畢竟淨故。」

「世尊！何緣而說我清淨故，色處乃至法處清淨是畢竟淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！何緣而說我清淨故，色處乃至法處清淨是畢竟淨？」

「善現！我無所有故，色處乃至法處亦無所有是畢竟淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！我無所有故，色處乃至法處亦無所有是畢竟淨。」

「世尊！我清淨故，眼界乃至意界清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！我清淨故，眼界乃至意界清淨。」

佛言：「如是畢竟淨故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是畢竟淨故。」

「世尊！何緣而說我清淨故，眼界乃至意界清淨是畢竟淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！何緣而說我清淨故，眼界乃至意界清淨是畢竟淨？」

「善現！我無所有故，眼界乃至意界亦無所有是畢竟淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！我無所有故，眼界乃至意界亦無所有是畢竟淨。」

「世尊！我清淨故，色界乃至法界清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！我清淨故，色界乃至法界清淨。」

佛言：「如是畢竟淨故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是畢竟淨故。」

「世尊！何緣而說我清淨故，色界乃至法界清淨是畢竟淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！何緣而說我清淨故，色界乃至法界清淨是畢竟淨？」

「善現！我無所有故，色界乃至法界亦無所有是畢竟淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！我無所有故，色界乃至法界亦無所有是畢竟淨。」

「世尊！我清淨故，眼識界乃至意識界清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！我清淨故，眼識界乃至意識界清淨。」

佛言：「如是畢竟淨故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是畢竟淨故。」

「世尊！何緣而說我清淨故，眼識界乃至意識界清淨是畢竟淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！何緣而說我清淨故，眼識界乃至意識界清淨是畢竟淨？」

「善現！我無所有故，眼識界乃至意識界亦無所有是畢竟淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！我無所有故，眼識界乃至意識界亦無所有是畢竟淨。」

「世尊！我清淨故，布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！我清淨故，布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多清淨。」

佛言：「如是畢竟淨故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是畢竟淨故。」

「世尊！何緣而說我清淨故，布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多清淨是畢竟淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！何緣而說我清淨故，布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多清淨是畢竟淨？」

「善現！我無所有故，布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多亦無所有是畢竟淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！我無所有故，布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多亦無所有是畢竟淨。」

「世尊！我清淨故，內空乃至無性自性空清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！我清淨故，內空乃至無性自性空清淨。」

佛言：「如是畢竟淨故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是畢竟淨故。」

「世尊！何緣而說我清淨故，內空乃至無性自性空清淨是畢竟淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！何緣而說我清淨故，內空乃至無性自性空清淨是畢竟淨？」

「善現！我無所有故，內空乃至無性自性空亦無所有是畢竟淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！我無所有故，內空乃至無性自性空亦無所有是畢竟淨。」

「世尊！我清淨故，四念住乃至八聖道支清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！我清淨故，四念住乃至八聖道支清淨。」

佛言：「如是畢竟淨故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是畢竟淨故。」

「世尊！何緣而說我清淨故，四念住乃至八聖道支清淨是畢竟淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！何緣而說我清淨故，四念住乃至八聖道支清淨是畢竟淨？」

「善現！我無所有故，四念住乃至八聖道支亦無所有是畢竟淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！我無所有故，四念住乃至八聖道支亦無所有是畢竟淨。」

「世尊！我清淨故，如來十力乃至十八佛不共法清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！我清淨故，如來十力乃至十八佛不共法清淨。」

佛言：「如是畢竟淨故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是畢竟淨故。」

「世尊！何緣而說我清淨故，如來十力乃至十八佛不共法清淨是畢竟淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！何緣而說我清淨故，如來十力乃至十八佛不共法清淨是畢竟淨？」

「善現！我無所有故，如來十力乃至十八佛不共法亦無所有是畢竟淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！我無所有故，如來十力乃至十八佛不共法亦無所有是畢竟淨。」

「世尊！我清淨故，預流、一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提、無上正等菩提清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！我清淨故，預流、一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提、無上正等菩提清淨。」

佛言：「如是畢竟淨故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是畢竟淨故。」

「世尊！何緣而說我清淨故，預流、一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提、無上正等菩提清淨是畢竟淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！何緣而說我清淨故，預流、一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提、無上正等菩提清淨是畢竟淨？」

「善現！我自相空故，預流、一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提、無上正等菩提亦自相空是畢竟淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！我自相空故，預流、一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提、無上正等菩提亦自相空是畢竟淨。」

「世尊！我清淨故，一切智、道相智、一切相智清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！我清淨故，一切智、道相智、一切相智清淨。」

佛言：「如是畢竟淨故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是畢竟淨故。」

「世尊！何緣而說我清淨故，一切智、道相智、一切相智清淨是畢竟淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！何緣而說我清淨故，一切智、道相智、一切相智清淨是畢竟淨？」

「善現！我無相、無得、無念、無知故，一切智、道相智、一切相智亦無相、無得、無念、無知是畢竟淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！我無相、無得、無念、無知故，一切智、道相智、一切相智亦無相、無得、無念、無知是畢竟淨。」

「世尊！二清淨故，無得無現觀。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！二清淨故，無得無現觀。」

佛言：「如是畢竟淨故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是畢竟淨故。」

「世尊！何緣而說二清淨故，無得無現觀是畢竟淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！何緣而說二清淨故，無得無現觀是畢竟淨？」

「善現！顛倒所起染淨無故，無得無現觀是畢竟淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！顛倒所起染淨無故，無得無現觀是畢竟淨。」

具壽善現復白佛言：「世尊！我無邊故，色、受、想、行、識亦無邊。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「世尊！我無邊故，色、受、想、行、識亦無邊。」

佛言：「如是畢竟淨故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是畢竟淨故。」

「世尊！何緣而說我無邊故，色、受、想、行、識亦無邊是畢竟淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！何緣而說我無邊故，色、受、想、行、識亦無邊是畢竟淨？」

「善現！以畢竟空、無際空故，是畢竟淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！以畢竟空、無際空故，是畢竟淨。」

「世尊！我無邊故，眼處乃至意處亦無邊。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！我無邊故，眼處乃至意處亦無邊。」

佛言：「如是畢竟淨故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是畢竟淨故。」

「世尊！何緣而說我無邊故，眼處乃至意處亦無邊是畢竟淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！何緣而說我無邊故，眼處乃至意處亦無邊是畢竟淨？」

「善現！以畢竟空、無際空故，是畢竟淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！以畢竟空、無際空故，是畢竟淨。」

「世尊！我無邊故，色處乃至法處亦無邊。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！我無邊故，色處乃至法處亦無邊。」

佛言：「如是畢竟淨故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是畢竟淨故。」

「世尊！何緣而說我無邊故，色處乃至法處亦無邊是畢竟淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！何緣而說我無邊故，色處乃至法處亦無邊是畢竟淨？」

「善現！以畢竟空、無際空故，是畢竟淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！以畢竟空、無際空故，是畢竟淨。」

「世尊！我無邊故，眼界乃至意界亦無邊。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！我無邊故，眼界乃至意界亦無邊。」

佛言：「如是畢竟淨故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是畢竟淨故。」

「世尊！何緣而說我無邊故，眼界乃至意界亦無邊是畢竟淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！何緣而說我無邊故，眼界乃至意界亦無邊是畢竟淨？」

「善現！以畢竟空、無際空故，是畢竟淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！以畢竟空、無際空故，是畢竟淨。」

「世尊！我無邊故，色界乃至法界亦無邊。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！我無邊故，色界乃至法界亦無邊。」

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「世尊！何緣而說我無邊故，色界乃至法界亦無邊是畢竟淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！何緣而說我無邊故，色界乃至法界亦無邊是畢竟淨？」

「善現！以畢竟空、無際空故，是畢竟淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！以畢竟空、無際空故，是畢竟淨。」

「世尊！我無邊故，眼識界乃至意識界亦無邊。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！我無邊故，眼識界乃至意識界亦無邊。」

佛言：「如是畢竟淨故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是畢竟淨故。」

「世尊！何緣而說我無邊故，眼識界乃至意識界亦無邊是畢竟淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！何緣而說我無邊故，眼識界乃至意識界亦無邊是畢竟淨？」

「善現！以畢竟空、無際空故，是畢竟淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！以畢竟空、無際空故，是畢竟淨。」

「世尊！我無邊故，布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多亦無邊。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！我無邊故，布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多亦無邊。」

佛言：「如是畢竟淨故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是畢竟淨故。」

「世尊！何緣而說我無邊故，布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多亦無邊是畢竟淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！何緣而說我無邊故，布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多亦無邊是畢竟淨？」

「善現！以畢竟空、無際空故，是畢竟淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！以畢竟空、無際空故，是畢竟淨。」

「世尊！我無邊故，四念住乃至八聖道支亦無邊。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！我無邊故，四念住乃至八聖道支亦無邊。」

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「世尊！何緣而說我無邊故，四念住乃至八聖道支亦無邊是畢竟淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！何緣而說我無邊故，四念住乃至八聖道支亦無邊是畢竟淨？」

「善現！以畢竟空、無際空故，是畢竟淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！以畢竟空、無際空故，是畢竟淨。」

「世尊！我無邊故，如來十力乃至十八佛不共法亦無邊。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！我無邊故，如來十力乃至十八佛不共法亦無邊。」

佛言：「如是畢竟淨故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是畢竟淨故。」

「世尊！何緣而說我無邊故，如來十力乃至十八佛不共法亦無邊是畢竟淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！何緣而說我無邊故，如來十力乃至十八佛不共法亦無邊是畢竟淨？」

「善現！以畢竟空、無際空故，是畢竟淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！以畢竟空、無際空故，是畢竟淨。」

「世尊！我無邊故，預流、一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提、無上正等菩提亦無邊。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！我無邊故，預流、一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提、無上正等菩提亦無邊。」

佛言：「如是畢竟淨故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是畢竟淨故。」

「世尊！何緣而說我無邊故，預流、一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提、無上正等菩提亦無邊是畢竟淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！何緣而說我無邊故，預流、一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提、無上正等菩提亦無邊是畢竟淨？」

「善現！以畢竟空、無際空故，是畢竟淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！以畢竟空、無際空故，是畢竟淨。」

「世尊！我無邊故，一切智、道相智、一切相智亦無邊。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！我無邊故，一切智、道相智、一切相智亦無邊。」

佛言：「如是畢竟淨故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是畢竟淨故。」

「世尊！何緣而說我無邊故，一切智、道相智、一切相智亦無邊是畢竟淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！何緣而說我無邊故，一切智、道相智、一切相智亦無邊是畢竟淨？」

「善現！以畢竟空、無際空故，是畢竟淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！以畢竟空、無際空故，是畢竟淨。」

「世尊！若菩薩摩訶薩能如是覺，是為般若波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！若菩薩摩訶薩能如是覺，是為般若波羅蜜多。」

佛言：「如是畢竟淨故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是畢竟淨故。」

「世尊！何緣而說若菩薩摩訶薩能如是覺，是為般若波羅蜜多即畢竟淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！何緣而說若菩薩摩訶薩能如是覺，是為般若波羅蜜多即畢竟淨？」

「善現！由此能成道相智故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！由此能成道相智故。」

「世尊！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，方便善巧作如是念：『色不知色，受不知受，想不知想，行不知行，識不知識；眼處不知眼處，乃至意處不知意處；色處不知色處，乃至法處不知法處；眼界不知眼界，乃至意界不知意界；色界不知色界，乃至法界不知法界；眼識界不知眼識界，乃至意識界不知意識界；過去法不知過去法，未來法不知未來法，現在法不知現在法；布施波羅蜜多不知布施波羅蜜多，乃至般若波羅蜜多不知般若波羅蜜多；內空不知內空，乃至無性自性空不知無性自性空；四念住不知四念住，乃至八聖道支不知八聖道支；如來十力不知如來十力，乃至十八佛不共法不知十八佛不共法；一切智不知一切智，道相智不知道相智，一切相智不知一切相智。』是菩薩摩訶薩已於無上正等菩提住正定聚。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，方便善巧作如是念：『色不知色，受不知受，想不知想，行不知行，識不知識；眼處不知眼處，乃至意處不知意處；色處不知色處，乃至法處不知法處；眼界不知眼界，乃至意界不知意界；色界不知色界，乃至法界不知法界；眼識界不知眼識界，乃至意識界不知意識界；過去法不知過去法，未來法不知未來法，現在法不知現在法；布施波羅蜜多不知布施波羅蜜多，乃至般若波羅蜜多不知般若波羅蜜多；內空不知內空，乃至無性自性空不知無性自性空；四念住不知四念住，乃至八聖道支不知八聖道支；如來十力不知如來十力，乃至十八佛不共法不知十八佛不共法；一切智不知一切智，道相智不知道相智，一切相智不知一切相智。』是菩薩摩訶薩已於無上正等菩提住正定聚。」

佛言：「善現！如是！如是！如汝所說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！如是！如是！如汝所說。」

爾時，舍利子問善現言：「諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，有方便善巧者，為於諸法二想轉不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，舍利子問善現言：「諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，有方便善巧者，為於諸法二想轉不？」

善現答言：「舍利子！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，有方便善巧者，不作是念：『我能行施，如是行施；我能持戒，如是持戒；我能修忍，如是修忍；我能精進，如是精進；我能入定，如是入定；我能習慧，如是習慧；我能殖福，如是殖福；我能入菩薩正性離生，如是入菩薩正性離生；我能嚴淨佛土，如是嚴淨佛土；我能成熟有情，如是成熟有情；我能當得一切相智，如是當得一切相智。』舍利子！是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，有方便善巧故，無如是等一切分別，由通達內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散無散空、本性空、一切法空、自相空故。舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，有方便善巧故無所執著。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現答言：「舍利子！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，有方便善巧者，不作是念：『我能行施，如是行施；我能持戒，如是持戒；我能修忍，如是修忍；我能精進，如是精進；我能入定，如是入定；我能習慧，如是習慧；我能殖福，如是殖福；我能入菩薩正性離生，如是入菩薩正性離生；我能嚴淨佛土，如是嚴淨佛土；我能成熟有情，如是成熟有情；我能當得一切相智，如是當得一切相智。』舍利子！是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，有方便善巧故，無如是等一切分別，由通達內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散無散空、本性空、一切法空、自相空故。舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，有方便善巧故無所執著。」

爾時，天帝釋問善現言：「大德！云何應知住菩薩乘諸善男子、善女人等，修行般若波羅蜜多時所起執著？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，天帝釋問善現言：「大德！云何應知住菩薩乘諸善男子、善女人等，修行般若波羅蜜多時所起執著？」

善現答言：「憍尸迦！住菩薩乘諸善男子、善女人等修行般若波羅蜜多時，無方便善巧故，起自心想；起布施想，起布施波羅蜜多想；起淨戒想，起淨戒波羅蜜多想；起安忍想，起安忍波羅蜜多想；起精進想，起精進波羅蜜多想；起靜慮想，起靜慮波羅蜜多想；起般若想，起般若波羅蜜多想；起內空想，起外空乃至無性自性空想；起四念住想，起四正斷乃至八聖道支想；起如來十力想，起四無所畏乃至十八佛不共法想；起一切智想，起道相智、一切相智想；起佛無上正等菩提想，起諸如來、應、正等覺想；起於佛所種善根想，起以如是所種善根合集稱量與諸有情平等共有迴向無上正等覺想。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現答言：「憍尸迦！住菩薩乘諸善男子、善女人等修行般若波羅蜜多時，無方便善巧故，起自心想；起布施想，起布施波羅蜜多想；起淨戒想，起淨戒波羅蜜多想；起安忍想，起安忍波羅蜜多想；起精進想，起精進波羅蜜多想；起靜慮想，起靜慮波羅蜜多想；起般若想，起般若波羅蜜多想；起內空想，起外空乃至無性自性空想；起四念住想，起四正斷乃至八聖道支想；起如來十力想，起四無所畏乃至十八佛不共法想；起一切智想，起道相智、一切相智想；起佛無上正等菩提想，起諸如來、應、正等覺想；起於佛所種善根想，起以如是所種善根合集稱量與諸有情平等共有迴向無上正等覺想。

「憍尸迦！由此應知住菩薩乘諸善男子、善女人等修行般若波羅蜜多時所起執著。憍尸迦！是善男子、善女人等由此執著所繫縛故，不能修行無著般若波羅蜜多迴向無上正等菩提。何以故？憍尸迦！非色本性可能迴向，非受、想、行、識本性可能迴向；乃至非一切智本性可能迴向，非道相智、一切相智本性可能迴向。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！由此應知住菩薩乘諸善男子、善女人等修行般若波羅蜜多時所起執著。憍尸迦！是善男子、善女人等由此執著所繫縛故，不能修行無著般若波羅蜜多迴向無上正等菩提。何以故？憍尸迦！非色本性可能迴向，非受、想、行、識本性可能迴向；乃至非一切智本性可能迴向，非道相智、一切相智本性可能迴向。

「復次，憍尸迦！若菩薩摩訶薩欲於無上正等菩提，示現勸導讚勵慶喜他有情者，應觀諸法平等實性，隨此作意示現勸導讚勵慶喜他諸有情，謂作是言：『汝善男子、善女人等修行布施波羅蜜多時，不應分別我能行施；修行淨戒波羅蜜多時，不應分別我能持戒；修行安忍波羅蜜多時，不應分別我能修忍；修行精進波羅蜜多時，不應分別我能精進；修行靜慮波羅蜜多時，不應分別我能入定；修行般若波羅蜜多時，不應分別我能習慧；行內空時，不應分別我住內空；行外空乃至無性自性空時，不應分別我能住外空乃至無性自性空；修四念住時，不應分別我能修四念住；修四正斷乃至八聖道支時，不應分別我能修四正斷乃至八聖道支；修如來十力時，不應分別我能修如來十力；修四無所畏乃至十八佛不共法時，不應分別我能修四無所畏乃至十八佛不共法；修一切智時，不應分別我能修一切智；修道相智、一切相智時，不應分別我能修道相智、一切相智；修無上正等菩提時，不應分別我能修無上正等菩提。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，憍尸迦！若菩薩摩訶薩欲於無上正等菩提，示現勸導讚勵慶喜他有情者，應觀諸法平等實性，隨此作意示現勸導讚勵慶喜他諸有情，謂作是言：『汝善男子、善女人等修行布施波羅蜜多時，不應分別我能行施；修行淨戒波羅蜜多時，不應分別我能持戒；修行安忍波羅蜜多時，不應分別我能修忍；修行精進波羅蜜多時，不應分別我能精進；修行靜慮波羅蜜多時，不應分別我能入定；修行般若波羅蜜多時，不應分別我能習慧；行內空時，不應分別我住內空；行外空乃至無性自性空時，不應分別我能住外空乃至無性自性空；修四念住時，不應分別我能修四念住；修四正斷乃至八聖道支時，不應分別我能修四正斷乃至八聖道支；修如來十力時，不應分別我能修如來十力；修四無所畏乃至十八佛不共法時，不應分別我能修四無所畏乃至十八佛不共法；修一切智時，不應分別我能修一切智；修道相智、一切相智時，不應分別我能修道相智、一切相智；修無上正等菩提時，不應分別我能修無上正等菩提。』

「憍尸迦！諸菩薩摩訶薩欲於無上正等菩提示現勸導讚勵慶喜他有情者，應如是示現勸導讚勵慶喜他諸有情。若菩薩摩訶薩於其無上正等菩提，能如是示現勸導讚勵慶喜他有情者，於自無損亦不損他，如諸如來所應許可示現勸導讚勵慶喜諸有情故。憍尸迦！住菩薩乘諸善男子、善女人等若能如是示現勸導讚勵慶喜趣菩薩乘諸有情者，便能遠離一切執著。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！諸菩薩摩訶薩欲於無上正等菩提示現勸導讚勵慶喜他有情者，應如是示現勸導讚勵慶喜他諸有情。若菩薩摩訶薩於其無上正等菩提，能如是示現勸導讚勵慶喜他有情者，於自無損亦不損他，如諸如來所應許可示現勸導讚勵慶喜諸有情故。憍尸迦！住菩薩乘諸善男子、善女人等若能如是示現勸導讚勵慶喜趣菩薩乘諸有情者，便能遠離一切執著。」

爾時，世尊讚善現曰：「善哉！善哉！汝今善能為諸菩薩說執著相，令趣大乘諸善男子、善女人等離執著相，修諸菩薩摩訶薩行。善現！復有此餘微細執著，當為汝說，汝應諦聽！極善思惟！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊讚善現曰：「善哉！善哉！汝今善能為諸菩薩說執著相，令趣大乘諸善男子、善女人等離執著相，修諸菩薩摩訶薩行。善現！復有此餘微細執著，當為汝說，汝應諦聽！極善思惟！」

善現白言：「唯然！願說！我等樂聞。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現白言：「唯然！願說！我等樂聞。」

佛言：「善現！住菩薩乘諸善男子、善女人等欲趣無上正等菩提，若於如來、應、正等覺取相憶念，皆是執著；若於過去、未來、現在一切如來、應、正等覺無著功德，從初發心乃至法住所有善根取相憶念，既憶念已深心隨喜，既隨喜已與諸有情平等共有迴向無上正等菩提，如是一切取相憶念皆名執著。若於一切如來弟子及餘有情所修善法取相憶念深心隨喜，既隨喜已與諸有情平等共有迴向無上正等菩提，如是一切亦名執著。何以故？善現！於諸如來、應、正等覺及諸弟子若餘有情功德善根，不應取相憶念分別，諸取相者皆虛妄故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！住菩薩乘諸善男子、善女人等欲趣無上正等菩提，若於如來、應、正等覺取相憶念，皆是執著；若於過去、未來、現在一切如來、應、正等覺無著功德，從初發心乃至法住所有善根取相憶念，既憶念已深心隨喜，既隨喜已與諸有情平等共有迴向無上正等菩提，如是一切取相憶念皆名執著。若於一切如來弟子及餘有情所修善法取相憶念深心隨喜，既隨喜已與諸有情平等共有迴向無上正等菩提，如是一切亦名執著。何以故？善現！於諸如來、應、正等覺及諸弟子若餘有情功德善根，不應取相憶念分別，諸取相者皆虛妄故。」

時，具壽善現白佛言：「世尊！如是般若波羅蜜多最為甚深。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，具壽善現白佛言：「世尊！如是般若波羅蜜多最為甚深。」

佛言：「如是！以一切法本性離故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是！以一切法本性離故。」

「世尊！如是般若波羅蜜多皆應敬禮。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！如是般若波羅蜜多皆應敬禮。」

佛言：「如是！功德多故，然此般若波羅蜜多無造、無作、無能證者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是！功德多故，然此般若波羅蜜多無造、無作、無能證者。」

「世尊！一切法性不可證覺。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！一切法性不可證覺。」

佛言：「如是以一切法本性唯一，能證所證不可得故。善現當知！諸法一性即是無性，諸法無性即是一性。如是諸法一性無性是本實性，此本實性無造無作。善現！若菩薩摩訶薩能如實知諸所有法一性無性無造無作，則能遠離一切執著。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是以一切法本性唯一，能證所證不可得故。善現當知！諸法一性即是無性，諸法無性即是一性。如是諸法一性無性是本實性，此本實性無造無作。善現！若菩薩摩訶薩能如實知諸所有法一性無性無造無作，則能遠離一切執著。」

具壽善現復白佛言：「如是般若波羅蜜多難可覺了。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「如是般若波羅蜜多難可覺了。」

佛言：「如是！由此般若波羅蜜多無能見者、無能聞者、無能覺者、無能知者，離證相故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是！由此般若波羅蜜多無能見者、無能聞者、無能覺者、無能知者，離證相故。」

「世尊！如是般若波羅蜜多不可思議。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！如是般若波羅蜜多不可思議。」

佛言：「如是由此般若波羅蜜多，不可以心取，離心相故；不可以色乃至識取，離彼相故；不可以眼乃至意取，離彼相故；不可以色乃至法取，離彼相故；不可以眼識乃至意識取，離彼相故；不可以布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多取，離彼相故；不可以內空乃至無性自性空取，離彼相故；不可以四念住乃至八聖道支取，離彼相故；不可以如來十力乃至十八佛不共法取，離彼相故；不可以一切智、道相智、一切相智取，離彼相故；不可以一切法取，離彼相故。復次，善現！如是般若波羅蜜多不從色生，乃至不從一切法生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是由此般若波羅蜜多，不可以心取，離心相故；不可以色乃至識取，離彼相故；不可以眼乃至意取，離彼相故；不可以色乃至法取，離彼相故；不可以眼識乃至意識取，離彼相故；不可以布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多取，離彼相故；不可以內空乃至無性自性空取，離彼相故；不可以四念住乃至八聖道支取，離彼相故；不可以如來十力乃至十八佛不共法取，離彼相故；不可以一切智、道相智、一切相智取，離彼相故；不可以一切法取，離彼相故。復次，善現！如是般若波羅蜜多不從色生，乃至不從一切法生。」

具壽善現復白佛言：「如是般若波羅蜜多無所造作。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「如是般若波羅蜜多無所造作。」

佛言：「如是！以諸作者不可得故。善現！色不可得故作者不可得，受、想、行、識不可得故作者不可得，乃至一切法不可得故作者不可得。善現！由諸作者及色等法不可得故，如是般若波羅蜜多無所造作。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是！以諸作者不可得故。善現！色不可得故作者不可得，受、想、行、識不可得故作者不可得，乃至一切法不可得故作者不可得。善現！由諸作者及色等法不可得故，如是般若波羅蜜多無所造作。」

第二分無摽幟品第四十一之一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二分無摽幟品第四十一之一

爾時，具壽善現白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩應行般若波羅蜜多？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，具壽善現白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩應行般若波羅蜜多？」

佛言：「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若不行色，是行般若波羅蜜多；不行受、想、行、識，是行般若波羅蜜多；乃至不行一切智，是行般若波羅蜜多；不行道相智、一切相智，是行般若波羅蜜多。不行色若常若無常，是行般若波羅蜜多；不行受、想、行、識若常若無常，是行般若波羅蜜多；如是乃至不行一切智若常若無常，是行般若波羅蜜多；不行道相智、一切相智若常若無常，是行般若波羅蜜多。不行色若樂若苦，是行般若波羅蜜多；不行受、想、行、識若樂若苦，是行般若波羅蜜多；如是乃至不行一切智若樂若苦，是行般若波羅蜜多；不行道相智、一切相智若樂若苦，是行般若波羅蜜多。不行色若我若無我，是行般若波羅蜜多；不行受、想、行、識若我若無我，是行般若波羅蜜多；如是乃至不行一切智若我若無我，是行般若波羅蜜多；不行道相智、一切相智若我若無我，是行般若波羅蜜多。不行色若淨若不淨，是行般若波羅蜜多；不行受、想、行、識若淨若不淨，是行般若波羅蜜多；如是乃至不行一切智若淨若不淨，是行般若波羅蜜多；不行道相智、一切相智若淨若不淨，是行般若波羅蜜多。何以故？善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，尚不見色、受、想、行、識，況見色、受、想、行、識若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨！如是乃至尚不見一切智、道相智、一切相智，況見一切智、道相智、一切相智若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，若不行色，是行般若波羅蜜多；不行受、想、行、識，是行般若波羅蜜多；乃至不行一切智，是行般若波羅蜜多；不行道相智、一切相智，是行般若波羅蜜多。不行色若常若無常，是行般若波羅蜜多；不行受、想、行、識若常若無常，是行般若波羅蜜多；如是乃至不行一切智若常若無常，是行般若波羅蜜多；不行道相智、一切相智若常若無常，是行般若波羅蜜多。不行色若樂若苦，是行般若波羅蜜多；不行受、想、行、識若樂若苦，是行般若波羅蜜多；如是乃至不行一切智若樂若苦，是行般若波羅蜜多；不行道相智、一切相智若樂若苦，是行般若波羅蜜多。不行色若我若無我，是行般若波羅蜜多；不行受、想、行、識若我若無我，是行般若波羅蜜多；如是乃至不行一切智若我若無我，是行般若波羅蜜多；不行道相智、一切相智若我若無我，是行般若波羅蜜多。不行色若淨若不淨，是行般若波羅蜜多；不行受、想、行、識若淨若不淨，是行般若波羅蜜多；如是乃至不行一切智若淨若不淨，是行般若波羅蜜多；不行道相智、一切相智若淨若不淨，是行般若波羅蜜多。何以故？善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，尚不見色、受、想、行、識，況見色、受、想、行、識若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨！如是乃至尚不見一切智、道相智、一切相智，況見一切智、道相智、一切相智若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨！

「復次，善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不行色圓滿，不行色不圓滿，是行般若波羅蜜多；不行受、想、行、識圓滿，不行受、想、行、識不圓滿，是行般若波羅蜜多。如是乃至不行一切智圓滿，不行一切智不圓滿，是行般若波羅蜜多；不行道相智、一切相智圓滿，不行道相智、一切相智不圓滿，是行般若波羅蜜多。何以故？善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，尚不見不得色、受、想、行、識，況見況得色、受、想、行、識若圓滿若不圓滿！如是乃至尚不見不得一切智、道相智、一切相智，況見況得一切智、道相智、一切相智若圓滿若不圓滿！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不行色圓滿，不行色不圓滿，是行般若波羅蜜多；不行受、想、行、識圓滿，不行受、想、行、識不圓滿，是行般若波羅蜜多。如是乃至不行一切智圓滿，不行一切智不圓滿，是行般若波羅蜜多；不行道相智、一切相智圓滿，不行道相智、一切相智不圓滿，是行般若波羅蜜多。何以故？善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，尚不見不得色、受、想、行、識，況見況得色、受、想、行、識若圓滿若不圓滿！如是乃至尚不見不得一切智、道相智、一切相智，況見況得一切智、道相智、一切相智若圓滿若不圓滿！」

時，具壽善現白佛言：「世尊！甚奇！如來、應、正等覺善為大乘諸善男子、善女人等，宣說執著不執著相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，具壽善現白佛言：「世尊！甚奇！如來、應、正等覺善為大乘諸善男子、善女人等，宣說執著不執著相。」

佛言：「善現！如是！如是！如汝所說。一切如來、應、正等覺善為大乘諸善男子、善女人等，宣說執著不執著相。復次，善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不行色若執著若不執著，是行般若波羅蜜多；不行受、想、行、識若執著若不執著，是行般若波羅蜜多；不行眼乃至意若執著若不執著，是行般若波羅蜜多；不行色乃至法若執著若不執著，是行般若波羅蜜多；不行眼識乃至意識若執著若不執著，是行般若波羅蜜多；不行布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多若執著若不執著，是行般若波羅蜜多；不行內空乃至無性自性空若執著若不執著，是行般若波羅蜜多；不行四念住乃至八聖道支若執著若不執著，是行般若波羅蜜多。如是乃至不行如來十力乃至十八佛不共法若執著若不執著，是行般若波羅蜜多；不行一切智、道相智、一切相智若執著若不執著，是行般若波羅蜜多；不行預流、一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提若執著若不執著，是行般若波羅蜜多；不行一切菩薩摩訶薩行、諸佛無上正等菩提若執著若不執著，是行般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！如是！如是！如汝所說。一切如來、應、正等覺善為大乘諸善男子、善女人等，宣說執著不執著相。復次，善現！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不行色若執著若不執著，是行般若波羅蜜多；不行受、想、行、識若執著若不執著，是行般若波羅蜜多；不行眼乃至意若執著若不執著，是行般若波羅蜜多；不行色乃至法若執著若不執著，是行般若波羅蜜多；不行眼識乃至意識若執著若不執著，是行般若波羅蜜多；不行布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多若執著若不執著，是行般若波羅蜜多；不行內空乃至無性自性空若執著若不執著，是行般若波羅蜜多；不行四念住乃至八聖道支若執著若不執著，是行般若波羅蜜多。如是乃至不行如來十力乃至十八佛不共法若執著若不執著，是行般若波羅蜜多；不行一切智、道相智、一切相智若執著若不執著，是行般若波羅蜜多；不行預流、一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提若執著若不執著，是行般若波羅蜜多；不行一切菩薩摩訶薩行、諸佛無上正等菩提若執著若不執著，是行般若波羅蜜多。

「善現！菩薩摩訶薩如是行般若波羅蜜多時，如實了知色無執著、不執著相，受、想、行、識亦無執著不執著相；如是乃至如實了知一切菩薩摩訶薩行無執著不執著相，諸佛無上正等菩提亦無執著不執著相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩如是行般若波羅蜜多時，如實了知色無執著、不執著相，受、想、行、識亦無執著不執著相；如是乃至如實了知一切菩薩摩訶薩行無執著不執著相，諸佛無上正等菩提亦無執著不執著相。」

時，具壽善現白佛言：「世尊！甚深法性極為希有，若說若不說俱不增不減。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，具壽善現白佛言：「世尊！甚深法性極為希有，若說若不說俱不增不減。」

佛言：「善現！如是！如是！如汝所說。甚深法性極為希有，若說不說俱無增減。善現！假使如來、應、正等覺盡壽量住讚毀虛空，而彼虛空無增無減，甚深法性亦復如是，若說不說俱無增減。善現！譬如幻士於讚毀時無增無減亦無憂喜，甚深法性亦復如是，若說不說如本無異。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！如是！如是！如汝所說。甚深法性極為希有，若說不說俱無增減。善現！假使如來、應、正等覺盡壽量住讚毀虛空，而彼虛空無增無減，甚深法性亦復如是，若說不說俱無增減。善現！譬如幻士於讚毀時無增無減亦無憂喜，甚深法性亦復如是，若說不說如本無異。」

爾時，具壽善現復白佛言：「世尊！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多甚為難事。謂此般若波羅蜜多，若修不修無增無減、無憂無喜、無向無背，而勤修學如是般若波羅蜜多乃至無上正等菩提常無退轉。何以故？世尊！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，如修虛空都無所有。世尊！如虛空中無色可了，無受、想、行、識可了；無眼處可了，無耳、鼻、舌、身、意處可了；無色處可了，無聲、香、味、觸、法處可了；無眼界可了，無耳、鼻、舌、身、意界可了；無色界可了，無聲、香、味、觸、法界可了；無眼識界可了，無耳、鼻、舌、身、意識界可了；無布施波羅蜜多可了，無淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多可了；無內空可了，無外空乃至無性自性空可了；無四念住可了，無四正斷乃至八聖道支可了；如是乃至無如來十力可了，無四無所畏乃至十八佛不共法可了；無一切智可了，無道相智、一切相智可了；無預流果可了，無一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提可了；無一切菩薩摩訶薩行可了，無諸佛無上正等菩提可了，所修般若波羅蜜多亦復如是。謂此般若波羅蜜多甚深法中，無色可得，無受、想、行、識可得，乃至無一切菩薩摩訶薩行可得，無諸佛無上正等菩提可得。此中雖無諸法可得，而諸菩薩能勤精進修學般若波羅蜜多，乃至無上正等菩提常無退轉，是故我說諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多甚為難事。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，具壽善現復白佛言：「世尊！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多甚為難事。謂此般若波羅蜜多，若修不修無增無減、無憂無喜、無向無背，而勤修學如是般若波羅蜜多乃至無上正等菩提常無退轉。何以故？世尊！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，如修虛空都無所有。世尊！如虛空中無色可了，無受、想、行、識可了；無眼處可了，無耳、鼻、舌、身、意處可了；無色處可了，無聲、香、味、觸、法處可了；無眼界可了，無耳、鼻、舌、身、意界可了；無色界可了，無聲、香、味、觸、法界可了；無眼識界可了，無耳、鼻、舌、身、意識界可了；無布施波羅蜜多可了，無淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多可了；無內空可了，無外空乃至無性自性空可了；無四念住可了，無四正斷乃至八聖道支可了；如是乃至無如來十力可了，無四無所畏乃至十八佛不共法可了；無一切智可了，無道相智、一切相智可了；無預流果可了，無一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提可了；無一切菩薩摩訶薩行可了，無諸佛無上正等菩提可了，所修般若波羅蜜多亦復如是。謂此般若波羅蜜多甚深法中，無色可得，無受、想、行、識可得，乃至無一切菩薩摩訶薩行可得，無諸佛無上正等菩提可得。此中雖無諸法可得，而諸菩薩能勤精進修學般若波羅蜜多，乃至無上正等菩提常無退轉，是故我說諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多甚為難事。」