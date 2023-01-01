大般若波羅蜜多經卷第四百三十五三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大般若波羅蜜多經卷第四百三十五三藏法師玄奘奉 詔譯

第二分地獄品第三十九之二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二分地獄品第三十九之二

「善現！有菩薩摩訶薩雖曾見佛若百、若千、若多百千，於彼諸佛及弟子所亦多修行布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若，而有所得為方便故，不能修學甚深般若波羅蜜多乃至布施波羅蜜多。善現！是菩薩摩訶薩聞說如是甚深般若波羅蜜多，便從坐起捨眾而去。善現！是菩薩摩訶薩輕慢如是甚深般若波羅蜜多，亦輕慢佛，既捨如是甚深般若波羅蜜多，亦捨諸佛。善現！今此眾中亦有彼類，聞我宣說甚深般若波羅蜜多，心不悅可捨眾而去。所以者何？是善男子、善女人等，先世聞說甚深般若波羅蜜多已曾捨去，今世聞說如是般若波羅蜜多，由宿習力還復捨去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！有菩薩摩訶薩雖曾見佛若百、若千、若多百千，於彼諸佛及弟子所亦多修行布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若，而有所得為方便故，不能修學甚深般若波羅蜜多乃至布施波羅蜜多。善現！是菩薩摩訶薩聞說如是甚深般若波羅蜜多，便從坐起捨眾而去。善現！是菩薩摩訶薩輕慢如是甚深般若波羅蜜多，亦輕慢佛，既捨如是甚深般若波羅蜜多，亦捨諸佛。善現！今此眾中亦有彼類，聞我宣說甚深般若波羅蜜多，心不悅可捨眾而去。所以者何？是善男子、善女人等，先世聞說甚深般若波羅蜜多已曾捨去，今世聞說如是般若波羅蜜多，由宿習力還復捨去。

「善現！是善男子、善女人等，於此所說甚深般若波羅蜜多，身、語及心皆不和合，由斯造作增長愚癡、惡慧罪業。彼由造作增長愚癡、惡慧罪業，聞說如是甚深般若波羅蜜多，即便毀謗障礙棄捨。彼既毀謗障礙棄捨如是般若波羅蜜多，則為毀謗障礙棄捨過去未來現在諸佛一切相智。彼由毀謗障礙棄捨過去未來現在諸佛一切相智，即便造作增長能感匱正法業。彼由造作增長能感匱正法業，墮大地獄經歷多歲，若多百歲、若多千歲、若多百千歲、若多俱胝歲、若多百俱胝歲、若多千俱胝歲、若多百千俱胝歲、若多百千俱胝那庾多歲，大地獄中受諸楚毒猛利大苦。彼罪重故，於此世界從一大地獄至一大地獄，乃至火劫、水劫、風劫未起已來，受諸楚毒猛利大苦。若此世界火劫、水劫、風劫起時，彼匱法業猶未盡故，死已轉生他方世界，與此同類大地獄中經歷多歲，若多百歲、若多千歲，乃至若多百千俱胝那庾多歲，大地獄中受諸楚毒猛利大苦。彼罪重故，於他世界從一大地獄至一大地獄，乃至火劫、水劫、風劫未起已來，受諸楚毒猛利大苦。若他世界火劫、水劫、風劫起時，彼匱法業猶未盡故，死已轉生餘方世界，與此同類大地獄中經歷多歲，若多百歲、若多千歲，乃至若多百千俱胝那庾多歲，大地獄中受諸楚毒猛利大苦。彼罪重故，於餘世界從一大地獄至一大地獄，乃至火劫、水劫、風劫未起已來，受諸楚毒猛利大苦。如是展轉遍歷十方諸餘世界大地獄中，受諸楚毒猛利大苦。若彼諸餘十方世界火劫、水劫、風劫起時，彼匱法業猶未盡故，死已還生此間世界大地獄中，從一大地獄至一大地獄，乃至火劫、水劫、風劫未起已來，受諸楚毒猛利大苦。若此世界火劫、水劫、風劫起時，彼匱法業猶未盡故，死已復生他餘世界，經歷十方大地獄中，受諸楚毒猛利大苦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是善男子、善女人等，於此所說甚深般若波羅蜜多，身、語及心皆不和合，由斯造作增長愚癡、惡慧罪業。彼由造作增長愚癡、惡慧罪業，聞說如是甚深般若波羅蜜多，即便毀謗障礙棄捨。彼既毀謗障礙棄捨如是般若波羅蜜多，則為毀謗障礙棄捨過去未來現在諸佛一切相智。彼由毀謗障礙棄捨過去未來現在諸佛一切相智，即便造作增長能感匱正法業。彼由造作增長能感匱正法業，墮大地獄經歷多歲，若多百歲、若多千歲、若多百千歲、若多俱胝歲、若多百俱胝歲、若多千俱胝歲、若多百千俱胝歲、若多百千俱胝那庾多歲，大地獄中受諸楚毒猛利大苦。彼罪重故，於此世界從一大地獄至一大地獄，乃至火劫、水劫、風劫未起已來，受諸楚毒猛利大苦。若此世界火劫、水劫、風劫起時，彼匱法業猶未盡故，死已轉生他方世界，與此同類大地獄中經歷多歲，若多百歲、若多千歲，乃至若多百千俱胝那庾多歲，大地獄中受諸楚毒猛利大苦。彼罪重故，於他世界從一大地獄至一大地獄，乃至火劫、水劫、風劫未起已來，受諸楚毒猛利大苦。若他世界火劫、水劫、風劫起時，彼匱法業猶未盡故，死已轉生餘方世界，與此同類大地獄中經歷多歲，若多百歲、若多千歲，乃至若多百千俱胝那庾多歲，大地獄中受諸楚毒猛利大苦。彼罪重故，於餘世界從一大地獄至一大地獄，乃至火劫、水劫、風劫未起已來，受諸楚毒猛利大苦。如是展轉遍歷十方諸餘世界大地獄中，受諸楚毒猛利大苦。若彼諸餘十方世界火劫、水劫、風劫起時，彼匱法業猶未盡故，死已還生此間世界大地獄中，從一大地獄至一大地獄，乃至火劫、水劫、風劫未起已來，受諸楚毒猛利大苦。若此世界火劫、水劫、風劫起時，彼匱法業猶未盡故，死已復生他餘世界，經歷十方大地獄中，受諸楚毒猛利大苦。

「如是輪迴經無量劫，彼匱法罪業勢稍微，從地獄出墮傍生趣經歷多歲，若多百歲、若多千歲，乃至若多百千俱胝那庾多歲，受傍生身備遭殘害恐迫等苦。罪未盡故，於此世界從一險惡處至一險惡處，乃至火劫、水劫、風劫未起已來，備遭殘害恐迫等苦。若此世界三災壞時，彼匱法業餘勢未盡，死已轉生他方世界與此同類傍生趣中經歷多歲，若多百歲、若多千歲，乃至若多百千俱胝那庾多歲，受傍生身備遭殘害恐迫等苦。罪未盡故，於他世界從一險惡處至一險惡處，乃至火劫、水劫、風劫未起已來，備遭殘害恐迫等苦。若他世界三災壞時，彼匱法業餘勢未盡，死已轉生餘方世界與此同類傍生趣中經歷多歲，若多百歲、若多千歲，乃至若多百千俱胝那庾多歲，受傍生身備遭殘害恐迫等苦。罪未盡故，於餘世界從一險惡處至一險惡處，乃至火劫、水劫、風劫未起已來，備遭殘害恐迫等苦。如是展轉遍歷十方諸餘世界，受傍生身備遭殘害恐迫等苦。若彼諸餘十方世界三災壞時，彼匱法業餘勢未盡，死已還生此間世界傍生趣中，從一險惡處至一險惡處，乃至火劫、水劫、風劫未起已來，備遭殘害恐迫等苦。若此世界三災壞時，彼匱法業餘勢未盡，死已復生他餘世界，遍歷十方傍生趣中，廣受眾苦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是輪迴經無量劫，彼匱法罪業勢稍微，從地獄出墮傍生趣經歷多歲，若多百歲、若多千歲，乃至若多百千俱胝那庾多歲，受傍生身備遭殘害恐迫等苦。罪未盡故，於此世界從一險惡處至一險惡處，乃至火劫、水劫、風劫未起已來，備遭殘害恐迫等苦。若此世界三災壞時，彼匱法業餘勢未盡，死已轉生他方世界與此同類傍生趣中經歷多歲，若多百歲、若多千歲，乃至若多百千俱胝那庾多歲，受傍生身備遭殘害恐迫等苦。罪未盡故，於他世界從一險惡處至一險惡處，乃至火劫、水劫、風劫未起已來，備遭殘害恐迫等苦。若他世界三災壞時，彼匱法業餘勢未盡，死已轉生餘方世界與此同類傍生趣中經歷多歲，若多百歲、若多千歲，乃至若多百千俱胝那庾多歲，受傍生身備遭殘害恐迫等苦。罪未盡故，於餘世界從一險惡處至一險惡處，乃至火劫、水劫、風劫未起已來，備遭殘害恐迫等苦。如是展轉遍歷十方諸餘世界，受傍生身備遭殘害恐迫等苦。若彼諸餘十方世界三災壞時，彼匱法業餘勢未盡，死已還生此間世界傍生趣中，從一險惡處至一險惡處，乃至火劫、水劫、風劫未起已來，備遭殘害恐迫等苦。若此世界三災壞時，彼匱法業餘勢未盡，死已復生他餘世界，遍歷十方傍生趣中，廣受眾苦。

「如是循環經無量劫，彼匱法罪業勢漸薄，脫傍生趣墮鬼界中經歷多歲，若多百歲、若多千歲，乃至若多百千俱胝那庾多歲，於鬼界中備受飢羸焦渴等苦。罪未盡故，於此世界從一餓鬼國至一餓鬼國，乃至火劫、水劫、風劫未起已來，備受飢羸焦渴等苦。若此世界三災壞時，彼匱法業餘勢未盡，死已轉生他方世界與此同類餓鬼趣中經歷多歲，若多百歲、若多千歲，乃至若多百千俱胝那庾多歲，於鬼界中備受飢羸焦渴等苦。罪未盡故，於他世界從一餓鬼國至一餓鬼國，乃至火劫、水劫、風劫未起已來，備受飢羸焦渴等苦。若他世界三災壞時，彼匱法業餘勢未盡，死已轉生餘方世界與此同類餓鬼趣中經歷多歲，若多百歲、若多千歲，乃至若多百千俱胝那庾多歲，於鬼界中備受飢羸焦渴等苦。罪未盡故，於餘世界從一餓鬼國至一餓鬼國，乃至火劫、水劫、風劫未起已來，備受飢羸焦渴等苦。如是展轉遍歷十方諸餘世界，於鬼界中備受飢羸燋渴等苦。若彼諸餘十方世界三災壞時，彼匱法業餘勢未盡，死已還生此間世界餓鬼趣中，從一餓鬼國至一餓鬼國，乃至火劫、水劫、風劫未起已來，備受飢羸焦渴等苦。若此世界三災壞時，彼匱法業餘勢未盡，死已復生他餘世界，遍歷十方餓鬼趣中廣受眾苦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是循環經無量劫，彼匱法罪業勢漸薄，脫傍生趣墮鬼界中經歷多歲，若多百歲、若多千歲，乃至若多百千俱胝那庾多歲，於鬼界中備受飢羸焦渴等苦。罪未盡故，於此世界從一餓鬼國至一餓鬼國，乃至火劫、水劫、風劫未起已來，備受飢羸焦渴等苦。若此世界三災壞時，彼匱法業餘勢未盡，死已轉生他方世界與此同類餓鬼趣中經歷多歲，若多百歲、若多千歲，乃至若多百千俱胝那庾多歲，於鬼界中備受飢羸焦渴等苦。罪未盡故，於他世界從一餓鬼國至一餓鬼國，乃至火劫、水劫、風劫未起已來，備受飢羸焦渴等苦。若他世界三災壞時，彼匱法業餘勢未盡，死已轉生餘方世界與此同類餓鬼趣中經歷多歲，若多百歲、若多千歲，乃至若多百千俱胝那庾多歲，於鬼界中備受飢羸焦渴等苦。罪未盡故，於餘世界從一餓鬼國至一餓鬼國，乃至火劫、水劫、風劫未起已來，備受飢羸焦渴等苦。如是展轉遍歷十方諸餘世界，於鬼界中備受飢羸燋渴等苦。若彼諸餘十方世界三災壞時，彼匱法業餘勢未盡，死已還生此間世界餓鬼趣中，從一餓鬼國至一餓鬼國，乃至火劫、水劫、風劫未起已來，備受飢羸焦渴等苦。若此世界三災壞時，彼匱法業餘勢未盡，死已復生他餘世界，遍歷十方餓鬼趣中廣受眾苦。

「如是周流經無量劫，彼匱法業餘勢將盡，出餓鬼界來生人中，雖得為人而居下賤，謂或生在生盲聾家，或旃荼羅家、或補羯娑家、或屠膾家、或漁獵家、或工匠家、或樂人家、或邪見家、或餘猥雜惡律儀家，或所受身無眼、無耳、無鼻、無舌、無手、無足、盲瞎、聾瘂、癰疽、疥癩、風狂、癲癎、癃殘、背僂、矬陋、攣躄、諸根缺減、黧黮、窮悴、頑嚚、無識，諸有所為人皆輕誚，或所生處不聞佛名、法名、僧名、菩薩名、獨覺名，或復生於幽暗世界，恒無晝夜不覩光明，居處險阻穢惡毒刺。何以故？善現！彼匱法業造作增長極深重故，受如是等不可愛樂圓滿苦果，品類眾多難可具說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是周流經無量劫，彼匱法業餘勢將盡，出餓鬼界來生人中，雖得為人而居下賤，謂或生在生盲聾家，或旃荼羅家、或補羯娑家、或屠膾家、或漁獵家、或工匠家、或樂人家、或邪見家、或餘猥雜惡律儀家，或所受身無眼、無耳、無鼻、無舌、無手、無足、盲瞎、聾瘂、癰疽、疥癩、風狂、癲癎、癃殘、背僂、矬陋、攣躄、諸根缺減、黧黮、窮悴、頑嚚、無識，諸有所為人皆輕誚，或所生處不聞佛名、法名、僧名、菩薩名、獨覺名，或復生於幽暗世界，恒無晝夜不覩光明，居處險阻穢惡毒刺。何以故？善現！彼匱法業造作增長極深重故，受如是等不可愛樂圓滿苦果，品類眾多難可具說。」

爾時，舍利子白佛言：「世尊！如來常說罪中重者謂五無間，今說第六造作增長壞正法業，與五無間為相似耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，舍利子白佛言：「世尊！如來常說罪中重者謂五無間，今說第六造作增長壞正法業，與五無間為相似耶？」

佛言：「舍利子！壞正法業最極麁重，不可以比五無間業。謂彼聞說甚深般若波羅蜜多，即便不信誹謗毀呰言：『如是語，非諸如來、應、正等覺之所演說，非法、非律、非大師教，我等於此不應修學。』是謗法人自謗般若波羅蜜多，亦教無量有情毀謗；自壞其身，亦令他壞；自飲毒藥，亦令他飲；自失生天解脫樂果，亦令他失；自持其身足地獄火，亦以他身足地獄火；自不信解甚深般若波羅蜜多，亦轉教他令不信解甚深般若波羅蜜多；自溺苦海，亦令他溺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「舍利子！壞正法業最極麁重，不可以比五無間業。謂彼聞說甚深般若波羅蜜多，即便不信誹謗毀呰言：『如是語，非諸如來、應、正等覺之所演說，非法、非律、非大師教，我等於此不應修學。』是謗法人自謗般若波羅蜜多，亦教無量有情毀謗；自壞其身，亦令他壞；自飲毒藥，亦令他飲；自失生天解脫樂果，亦令他失；自持其身足地獄火，亦以他身足地獄火；自不信解甚深般若波羅蜜多，亦轉教他令不信解甚深般若波羅蜜多；自溺苦海，亦令他溺。

「舍利子！我於如是甚深般若波羅蜜多，尚不欲令謗正法者聞其名字，況為彼說！舍利子！謗正法者，我尚不聽住菩薩乘諸善男子、善女人等聞其名字，況令眼見！豈許共住？何以故？舍利子！諸有謗毀甚深般若波羅蜜多，當知彼名壞正法者，墮黑暗類如穢蝸螺，自污污他如潰糞聚。若有信用壞法者言，亦受如前所說大苦。舍利子！諸有破壞甚深般若波羅蜜多，當知彼類即是地獄、傍生、餓鬼，決定當受極重猛利無邊大苦，是故智者不應毀謗甚深般若波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！我於如是甚深般若波羅蜜多，尚不欲令謗正法者聞其名字，況為彼說！舍利子！謗正法者，我尚不聽住菩薩乘諸善男子、善女人等聞其名字，況令眼見！豈許共住？何以故？舍利子！諸有謗毀甚深般若波羅蜜多，當知彼名壞正法者，墮黑暗類如穢蝸螺，自污污他如潰糞聚。若有信用壞法者言，亦受如前所說大苦。舍利子！諸有破壞甚深般若波羅蜜多，當知彼類即是地獄、傍生、餓鬼，決定當受極重猛利無邊大苦，是故智者不應毀謗甚深般若波羅蜜多。」

時，舍利子復白佛言：「世尊！何緣但說如是壞正法者墮大地獄、傍生、鬼界長時受苦，而不說彼形貌身量？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，舍利子復白佛言：「世尊！何緣但說如是壞正法者墮大地獄、傍生、鬼界長時受苦，而不說彼形貌身量？」

佛言：「舍利子！止！不應說壞正法者當來所受惡趣形量。何以故？舍利子！若我具說壞正法者當來所受惡趣形量，彼聞驚怖當吐熱血便致命終或近死苦，心頓憂惱如中毒箭，身漸枯悴如逢霜草。恐彼聞說壞正法者當受如是大醜苦身，徒自驚惶喪失身命，我愍彼故，不為汝說壞正法罪形貌身量。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「舍利子！止！不應說壞正法者當來所受惡趣形量。何以故？舍利子！若我具說壞正法者當來所受惡趣形量，彼聞驚怖當吐熱血便致命終或近死苦，心頓憂惱如中毒箭，身漸枯悴如逢霜草。恐彼聞說壞正法者當受如是大醜苦身，徒自驚惶喪失身命，我愍彼故，不為汝說壞正法罪形貌身量。」

舍利子言：「惟願佛說壞正法者當來所受惡趣形量，明誡未來令知謗法當獲大苦不造斯罪。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「惟願佛說壞正法者當來所受惡趣形量，明誡未來令知謗法當獲大苦不造斯罪。」

佛言：「舍利子！我先所說足為明誡，謂未來世諸善男子、善女人等，聞我所說壞正法業造作增長極圓滿者，墮大地獄、傍生、鬼界一一趣中長時受苦，足自兢持不謗正法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「舍利子！我先所說足為明誡，謂未來世諸善男子、善女人等，聞我所說壞正法業造作增長極圓滿者，墮大地獄、傍生、鬼界一一趣中長時受苦，足自兢持不謗正法。」

時，舍利子便白佛言：「唯然！世尊！唯然！善逝！當來素性諸善男子、善女人等，聞佛先說謗正法罪感長時苦足為明誡，寧捨身命終不謗法，勿我未來當受斯苦。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，舍利子便白佛言：「唯然！世尊！唯然！善逝！當來素性諸善男子、善女人等，聞佛先說謗正法罪感長時苦足為明誡，寧捨身命終不謗法，勿我未來當受斯苦。」

爾時，具壽善現白佛言：「世尊！若有聰慧諸善男子、善女人等，聞佛所說謗正法人於當來世久受大苦，應善護持身、語、意業，勿於正法誹謗毀壞，墮三惡趣長時受苦，於久遠時不得見佛、不聞正法、不值遇僧，不得生於有佛國土，雖生人趣下賤、貧窮、醜陋、頑愚、支體缺減，諸有所說人不信受。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，具壽善現白佛言：「世尊！若有聰慧諸善男子、善女人等，聞佛所說謗正法人於當來世久受大苦，應善護持身、語、意業，勿於正法誹謗毀壞，墮三惡趣長時受苦，於久遠時不得見佛、不聞正法、不值遇僧，不得生於有佛國土，雖生人趣下賤、貧窮、醜陋、頑愚、支體缺減，諸有所說人不信受。」

具壽善現復白佛言：「造作增長感匱法業，豈不由習惡語業耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「造作增長感匱法業，豈不由習惡語業耶？」

佛言：「善現！如是！如是！實由串習惡語業故，造作增長感匱法業。於我正法毘奈耶中，當有愚癡諸出家者，彼雖稱我以為大師，而於我說甚深般若波羅蜜多誹謗毀壞。善現當知！若有謗毀甚深般若波羅蜜多，則為謗毀諸佛無上正等菩提。若有謗毀諸佛無上正等菩提，則為謗毀過去未來現在諸佛一切相智。若有謗毀過去未來現在諸佛一切相智，則為謗毀一切如來、應、正等覺。若有謗毀一切如來、應、正等覺，則為謗毀佛寶、法寶、苾芻僧寶。若有謗毀佛法僧寶，則當謗毀世間正見。若當謗毀世間正見，則當謗毀布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，亦當謗毀內空乃至無性自性空，亦當謗毀四念住乃至八聖道支，如是乃至亦當謗毀如來十力乃至十八佛不共法，亦當謗毀一切智、道相智、一切相智。彼由謗毀一切相智，即便攝受無量無數無邊罪業。由彼攝受無量無數無邊罪業，即便攝受一切地獄、傍生、鬼界及人趣中無量無數無邊大苦。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！如是！如是！實由串習惡語業故，造作增長感匱法業。於我正法毘奈耶中，當有愚癡諸出家者，彼雖稱我以為大師，而於我說甚深般若波羅蜜多誹謗毀壞。善現當知！若有謗毀甚深般若波羅蜜多，則為謗毀諸佛無上正等菩提。若有謗毀諸佛無上正等菩提，則為謗毀過去未來現在諸佛一切相智。若有謗毀過去未來現在諸佛一切相智，則為謗毀一切如來、應、正等覺。若有謗毀一切如來、應、正等覺，則為謗毀佛寶、法寶、苾芻僧寶。若有謗毀佛法僧寶，則當謗毀世間正見。若當謗毀世間正見，則當謗毀布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，亦當謗毀內空乃至無性自性空，亦當謗毀四念住乃至八聖道支，如是乃至亦當謗毀如來十力乃至十八佛不共法，亦當謗毀一切智、道相智、一切相智。彼由謗毀一切相智，即便攝受無量無數無邊罪業。由彼攝受無量無數無邊罪業，即便攝受一切地獄、傍生、鬼界及人趣中無量無數無邊大苦。」

具壽善現復白佛言：「彼諸愚夫幾因緣故，謗毀如是甚深般若波羅蜜多？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「彼諸愚夫幾因緣故，謗毀如是甚深般若波羅蜜多？」

佛言：「善現！由四因緣，彼諸愚夫謗毀如是甚深般若波羅蜜多。何等為四？一者、為諸邪魔所扇惑故，彼諸愚夫謗毀如是甚深般若波羅蜜多。二者、於甚深法不信解故，彼諸愚夫謗毀如是甚深般若波羅蜜多。三者、不勤精進，耽著五蘊，諸惡知識所攝受故，彼諸愚夫謗毀如是甚深般若波羅蜜多。四者、多懷瞋恚，樂行惡法，憙自高舉，輕蔑他故，彼諸愚夫謗毀如是甚深般若波羅蜜多。善現！彼諸愚夫由具如是四因緣故，謗毀如是甚深般若波羅蜜多，由此當來受無量苦。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！由四因緣，彼諸愚夫謗毀如是甚深般若波羅蜜多。何等為四？一者、為諸邪魔所扇惑故，彼諸愚夫謗毀如是甚深般若波羅蜜多。二者、於甚深法不信解故，彼諸愚夫謗毀如是甚深般若波羅蜜多。三者、不勤精進，耽著五蘊，諸惡知識所攝受故，彼諸愚夫謗毀如是甚深般若波羅蜜多。四者、多懷瞋恚，樂行惡法，憙自高舉，輕蔑他故，彼諸愚夫謗毀如是甚深般若波羅蜜多。善現！彼諸愚夫由具如是四因緣故，謗毀如是甚深般若波羅蜜多，由此當來受無量苦。」

具壽善現復白佛言：「世尊！世間愚夫不勤精進，為惡知識之所攝受，未種善根具諸惡行，於佛所說甚深般若波羅蜜多實難信解。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「世尊！世間愚夫不勤精進，為惡知識之所攝受，未種善根具諸惡行，於佛所說甚深般若波羅蜜多實難信解。」

佛言：「善現！如是！如是！如汝所說。世間愚夫不勤精進，為惡知識之所攝受。未種善根具諸惡行，於我所說甚深般若波羅蜜多實難信解。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！如是！如是！如汝所說。世間愚夫不勤精進，為惡知識之所攝受。未種善根具諸惡行，於我所說甚深般若波羅蜜多實難信解。」

具壽善現復白佛言：「如是般若波羅蜜多，云何甚深難信難解？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「如是般若波羅蜜多，云何甚深難信難解？」

佛言：「善現！色無縛無解。何以故？以色無所有性，為色自性故。受、想、行、識無縛無解。何以故？以受、想、行、識無所有性，為受、想、行、識自性故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！色無縛無解。何以故？以色無所有性，為色自性故。受、想、行、識無縛無解。何以故？以受、想、行、識無所有性，為受、想、行、識自性故。

「善現！眼處乃至意處無縛無解。何以故？以眼處乃至意處無所有性，為眼處乃至意處自性故。色處乃至法處無縛無解。何以故？以色處乃至法處無所有性，為色處乃至法處自性故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！眼處乃至意處無縛無解。何以故？以眼處乃至意處無所有性，為眼處乃至意處自性故。色處乃至法處無縛無解。何以故？以色處乃至法處無所有性，為色處乃至法處自性故。

「善現！眼界乃至意界無縛無解。何以故？以眼界乃至意界無所有性，為眼界乃至意界自性故。色界乃至法界無縛無解。何以故？以色界乃至法界無所有性，為色界乃至法界自性故。眼識界乃至意識界無縛無解。何以故？以眼識界乃至意識界無所有性，為眼識界乃至意識界自性故。眼觸乃至意觸無縛無解。何以故？以眼觸乃至意觸無所有性，為眼觸乃至意觸自性故。眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受無縛無解。何以故？以眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受無所有性，為眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受自性故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！眼界乃至意界無縛無解。何以故？以眼界乃至意界無所有性，為眼界乃至意界自性故。色界乃至法界無縛無解。何以故？以色界乃至法界無所有性，為色界乃至法界自性故。眼識界乃至意識界無縛無解。何以故？以眼識界乃至意識界無所有性，為眼識界乃至意識界自性故。眼觸乃至意觸無縛無解。何以故？以眼觸乃至意觸無所有性，為眼觸乃至意觸自性故。眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受無縛無解。何以故？以眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受無所有性，為眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受自性故。

「善現！布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多無縛無解。何以故？以布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多無所有性，為布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多自性故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多無縛無解。何以故？以布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多無所有性，為布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多自性故。

「善現！內空乃至無性自性空無縛無解。何以故？以內空乃至無性自性空無所有性，為內空乃至無性自性空自性故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！內空乃至無性自性空無縛無解。何以故？以內空乃至無性自性空無所有性，為內空乃至無性自性空自性故。

「善現！四念住乃至八聖道支無縛無解。何以故？以四念住乃至八聖道支無所有性，為四念住乃至八聖道支自性故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！四念住乃至八聖道支無縛無解。何以故？以四念住乃至八聖道支無所有性，為四念住乃至八聖道支自性故。

「善現！如是乃至如來十力乃至十八佛不共法無縛無解。何以故？以如來十力乃至十八佛不共法無所有性，為如來十力乃至十八佛不共法自性故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！如是乃至如來十力乃至十八佛不共法無縛無解。何以故？以如來十力乃至十八佛不共法無所有性，為如來十力乃至十八佛不共法自性故。

「善現！一切智無縛無解。何以故？以一切智無所有性，為一切智自性故。道相智、一切相智無縛無解。何以故？以道相智、一切相智無所有性，為道相智、一切相智自性故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！一切智無縛無解。何以故？以一切智無所有性，為一切智自性故。道相智、一切相智無縛無解。何以故？以道相智、一切相智無所有性，為道相智、一切相智自性故。

「復次，善現！色前際無縛無解。何以故？以色前際無所有性，為色前際自性故。受、想、行、識前際無縛無解。何以故？以受、想、行、識前際無所有性，為受、想、行、識前際自性故。如是乃至一切智前際無縛無解。何以故？以一切智前際無所有性，為一切智前際自性故。道相智、一切相智前際無縛無解。何以故？以道相智、一切相智前際無所有性，為道相智、一切相智前際自性故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！色前際無縛無解。何以故？以色前際無所有性，為色前際自性故。受、想、行、識前際無縛無解。何以故？以受、想、行、識前際無所有性，為受、想、行、識前際自性故。如是乃至一切智前際無縛無解。何以故？以一切智前際無所有性，為一切智前際自性故。道相智、一切相智前際無縛無解。何以故？以道相智、一切相智前際無所有性，為道相智、一切相智前際自性故。

「善現！色後際無縛無解。何以故？以色後際無所有性，為色後際自性故。受、想、行、識後際無縛無解。何以故？以受、想、行、識後際無所有性，為受、想、行、識後際自性故。如是乃至一切智後際無縛無解。何以故？以一切智後際無所有性，為一切智後際自性故。道相智、一切相智後際無縛無解。何以故？以道相智、一切相智後際無所有性，為道相智、一切相智自性故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！色後際無縛無解。何以故？以色後際無所有性，為色後際自性故。受、想、行、識後際無縛無解。何以故？以受、想、行、識後際無所有性，為受、想、行、識後際自性故。如是乃至一切智後際無縛無解。何以故？以一切智後際無所有性，為一切智後際自性故。道相智、一切相智後際無縛無解。何以故？以道相智、一切相智後際無所有性，為道相智、一切相智自性故。

「善現！色中際無縛無解。何以故？以色中際無所有性，為色中際自性故。受、想、行、識中際無縛無解。何以故？以受、想、行、識中際無所有性，為受、想、行、識中際自性故；如是乃至一切智中際無縛無解。何以故？以一切智中際無所有性，為一切智中際自性故。道相智、一切相智中際無縛無解。何以故？以道相智、一切相智中際無所有性，為道相智、一切相智中際自性故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！色中際無縛無解。何以故？以色中際無所有性，為色中際自性故。受、想、行、識中際無縛無解。何以故？以受、想、行、識中際無所有性，為受、想、行、識中際自性故；如是乃至一切智中際無縛無解。何以故？以一切智中際無所有性，為一切智中際自性故。道相智、一切相智中際無縛無解。何以故？以道相智、一切相智中際無所有性，為道相智、一切相智中際自性故。」

具壽善現復白佛言：「世尊！不勤精進、未種善根、具不善根、惡友所攝、懈怠增上、隨魔力行、精進微劣、失念惡慧補特伽羅，於佛所說甚深般若波羅蜜多實難信解。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「世尊！不勤精進、未種善根、具不善根、惡友所攝、懈怠增上、隨魔力行、精進微劣、失念惡慧補特伽羅，於佛所說甚深般若波羅蜜多實難信解。」

佛言：「善現！如是！如是！如汝所說。不勤精進、未種善根、具不善根、惡友所攝、懈怠增上、隨魔力行、精進微劣、失念惡慧補特伽羅，於我所說甚深般若波羅蜜多實難信解。所以者何？善現！色清淨即果清淨，果清淨即色清淨，是色清淨與果清淨，無二、無別、無壞、無斷。受、想、行、識清淨即果清淨，果清淨即受、想、行、識清淨，是受、想、行、識清淨與果清淨，無二、無別、無壞、無斷。如是乃至一切菩薩摩訶薩行清淨即果清淨，果清淨即一切菩薩摩訶薩行清淨，是一切菩薩摩訶薩行清淨與果清淨，無二、無別、無壞、無斷。諸佛無上正等菩提清淨即果清淨，果清淨即諸佛無上正等菩提清淨，是諸佛無上正等菩提清淨與果清淨，無二、無別、無壞、無斷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！如是！如是！如汝所說。不勤精進、未種善根、具不善根、惡友所攝、懈怠增上、隨魔力行、精進微劣、失念惡慧補特伽羅，於我所說甚深般若波羅蜜多實難信解。所以者何？善現！色清淨即果清淨，果清淨即色清淨，是色清淨與果清淨，無二、無別、無壞、無斷。受、想、行、識清淨即果清淨，果清淨即受、想、行、識清淨，是受、想、行、識清淨與果清淨，無二、無別、無壞、無斷。如是乃至一切菩薩摩訶薩行清淨即果清淨，果清淨即一切菩薩摩訶薩行清淨，是一切菩薩摩訶薩行清淨與果清淨，無二、無別、無壞、無斷。諸佛無上正等菩提清淨即果清淨，果清淨即諸佛無上正等菩提清淨，是諸佛無上正等菩提清淨與果清淨，無二、無別、無壞、無斷。

「復次，善現！色清淨即般若波羅蜜多清淨，般若波羅蜜多清淨即色清淨，是色清淨與般若波羅蜜多清淨，無二、無別、無壞、無斷。受、想、行、識清淨即般若波羅蜜多清淨，般若波羅蜜多清淨即受、想、行、識清淨，是受、想、行、識清淨與般若波羅蜜多清淨，無二、無別、無壞、無斷。如是乃至一切智清淨即般若波羅蜜多清淨，般若波羅蜜多清淨即一切智清淨，是一切智清淨與般若波羅蜜多清淨，無二、無別、無壞、無斷。道相智、一切相智清淨即般若波羅蜜多清淨，般若波羅蜜多清淨即道相智、一切相智清淨，是道相智、一切相智清淨與般若波羅蜜多清淨，無二、無別、無壞、無斷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！色清淨即般若波羅蜜多清淨，般若波羅蜜多清淨即色清淨，是色清淨與般若波羅蜜多清淨，無二、無別、無壞、無斷。受、想、行、識清淨即般若波羅蜜多清淨，般若波羅蜜多清淨即受、想、行、識清淨，是受、想、行、識清淨與般若波羅蜜多清淨，無二、無別、無壞、無斷。如是乃至一切智清淨即般若波羅蜜多清淨，般若波羅蜜多清淨即一切智清淨，是一切智清淨與般若波羅蜜多清淨，無二、無別、無壞、無斷。道相智、一切相智清淨即般若波羅蜜多清淨，般若波羅蜜多清淨即道相智、一切相智清淨，是道相智、一切相智清淨與般若波羅蜜多清淨，無二、無別、無壞、無斷。

「復次，善現！色清淨即一切智智清淨，一切智智清淨即色清淨，是色清淨與一切智智清淨，無二、無別、無壞、無斷。受、想、行、識清淨即一切智智清淨，一切智智清淨即受、想、行、識清淨，是受、想、行、識清淨與一切智智清淨，無二、無別、無壞、無斷。如是乃至一切智清淨即一切智智清淨，一切智智清淨即一切智清淨，是一切智清淨與一切智智清淨，無二、無別、無壞、無斷。道相智、一切相智清淨即一切智智清淨，一切智智清淨即道相智、一切相智清淨，是道相智、一切相智清淨與一切智智清淨，無二、無別、無壞、無斷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！色清淨即一切智智清淨，一切智智清淨即色清淨，是色清淨與一切智智清淨，無二、無別、無壞、無斷。受、想、行、識清淨即一切智智清淨，一切智智清淨即受、想、行、識清淨，是受、想、行、識清淨與一切智智清淨，無二、無別、無壞、無斷。如是乃至一切智清淨即一切智智清淨，一切智智清淨即一切智清淨，是一切智清淨與一切智智清淨，無二、無別、無壞、無斷。道相智、一切相智清淨即一切智智清淨，一切智智清淨即道相智、一切相智清淨，是道相智、一切相智清淨與一切智智清淨，無二、無別、無壞、無斷。

「復次，善現！不二清淨即色清淨，色清淨即不二清淨，是不二清淨與色清淨，無二、無別、無壞、無斷。不二清淨即受、想、行、識清淨，受、想、行、識清淨即不二清淨，是不二清淨與受、想、行、識清淨，無二、無別、無壞、無斷。如是乃至不二清淨即一切智清淨，一切智清淨即不二清淨，是不二清淨與一切智清淨，無二、無別、無壞、無斷。不二清淨即道相智、一切相智清淨，道相智、一切相智清淨即不二清淨，是不二清淨與道相智、一切相智清淨，無二、無別、無壞、無斷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！不二清淨即色清淨，色清淨即不二清淨，是不二清淨與色清淨，無二、無別、無壞、無斷。不二清淨即受、想、行、識清淨，受、想、行、識清淨即不二清淨，是不二清淨與受、想、行、識清淨，無二、無別、無壞、無斷。如是乃至不二清淨即一切智清淨，一切智清淨即不二清淨，是不二清淨與一切智清淨，無二、無別、無壞、無斷。不二清淨即道相智、一切相智清淨，道相智、一切相智清淨即不二清淨，是不二清淨與道相智、一切相智清淨，無二、無別、無壞、無斷。

「復次，善現！我、有情乃至知者、見者清淨即色清淨，色清淨即我、有情乃至知者、見者清淨，是我、有情乃至知者、見者清淨與色清淨，無二、無別、無壞、無斷。我、有情乃至知者、見者清淨即受、想、行、識清淨，受、想、行、識清淨即我、有情乃至知者、見者清淨，是我、有情乃至知者、見者清淨與受、想、行、識清淨，無二、無別、無壞、無斷。如是乃至我、有情乃至知者、見者清淨即一切智清淨，一切智清淨即我、有情乃至知者、見者清淨，是我、有情乃至知者、見者清淨與一切智清淨，無二、無別、無壞、無斷。我、有情乃至知者、見者清淨即道相智、一切相智清淨，道相智、一切相智清淨即我、有情乃至知者、見者清淨，是我、有情乃至知者、見者清淨與道相智、一切相智清淨，無二、無別、無壞、無斷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！我、有情乃至知者、見者清淨即色清淨，色清淨即我、有情乃至知者、見者清淨，是我、有情乃至知者、見者清淨與色清淨，無二、無別、無壞、無斷。我、有情乃至知者、見者清淨即受、想、行、識清淨，受、想、行、識清淨即我、有情乃至知者、見者清淨，是我、有情乃至知者、見者清淨與受、想、行、識清淨，無二、無別、無壞、無斷。如是乃至我、有情乃至知者、見者清淨即一切智清淨，一切智清淨即我、有情乃至知者、見者清淨，是我、有情乃至知者、見者清淨與一切智清淨，無二、無別、無壞、無斷。我、有情乃至知者、見者清淨即道相智、一切相智清淨，道相智、一切相智清淨即我、有情乃至知者、見者清淨，是我、有情乃至知者、見者清淨與道相智、一切相智清淨，無二、無別、無壞、無斷。

「復次，善現！貪、瞋、癡清淨即色清淨，色清淨即貪、瞋、癡清淨，是貪、瞋、癡清淨與色清淨，無二、無別、無壞、無斷。貪、瞋、癡清淨即受、想、行、識清淨，受、想、行、識清淨即貪、瞋、癡清淨，是貪、瞋、癡清淨與受、想、行、識清淨，無二、無別、無壞、無斷。如是乃至貪、瞋、癡清淨即一切智清淨，一切智清淨即貪、瞋、癡清淨，是貪、瞋、癡清淨與一切智清淨，無二、無別、無壞、無斷。貪、瞋、癡清淨即道相智、一切相智清淨，道相智、一切相智清淨即貪、瞋、癡清淨，是貪、瞋、癡清淨與道相智、一切相智清淨，無二、無別、無壞、無斷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！貪、瞋、癡清淨即色清淨，色清淨即貪、瞋、癡清淨，是貪、瞋、癡清淨與色清淨，無二、無別、無壞、無斷。貪、瞋、癡清淨即受、想、行、識清淨，受、想、行、識清淨即貪、瞋、癡清淨，是貪、瞋、癡清淨與受、想、行、識清淨，無二、無別、無壞、無斷。如是乃至貪、瞋、癡清淨即一切智清淨，一切智清淨即貪、瞋、癡清淨，是貪、瞋、癡清淨與一切智清淨，無二、無別、無壞、無斷。貪、瞋、癡清淨即道相智、一切相智清淨，道相智、一切相智清淨即貪、瞋、癡清淨，是貪、瞋、癡清淨與道相智、一切相智清淨，無二、無別、無壞、無斷。

「復次，善現！色清淨故受清淨，受清淨故色清淨，是色清淨與受清淨，無二、無別、無壞、無斷。如是受清淨故想清淨，想清淨故行清淨，行清淨故識清淨，識清淨故眼處乃至意處清淨，意處清淨故色處乃至法處清淨，法處清淨故眼界乃至意界清淨，意界清淨故色界乃至法界清淨，法界清淨故眼識界乃至意識界清淨，意識界清淨故眼觸乃至意觸清淨，意觸清淨故眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受清淨，意觸為緣所生諸受清淨故無明乃至老死愁歎苦憂惱清淨，老死愁歎苦憂惱清淨故般若波羅蜜多乃至布施波羅蜜多清淨，布施波羅蜜多清淨故內空乃至無性自性空清淨，無性自性空清淨故四念住乃至八聖道支清淨，八聖道支清淨故展轉乃至佛十力乃至十八佛不共法清淨，十八佛不共法清淨故一切智清淨，一切智清淨故道相智清淨，道相智清淨故一切相智清淨，一切相智清淨故道相智清淨，是道相智清淨與一切相智清淨，無二、無別、無壞、無斷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！色清淨故受清淨，受清淨故色清淨，是色清淨與受清淨，無二、無別、無壞、無斷。如是受清淨故想清淨，想清淨故行清淨，行清淨故識清淨，識清淨故眼處乃至意處清淨，意處清淨故色處乃至法處清淨，法處清淨故眼界乃至意界清淨，意界清淨故色界乃至法界清淨，法界清淨故眼識界乃至意識界清淨，意識界清淨故眼觸乃至意觸清淨，意觸清淨故眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受清淨，意觸為緣所生諸受清淨故無明乃至老死愁歎苦憂惱清淨，老死愁歎苦憂惱清淨故般若波羅蜜多乃至布施波羅蜜多清淨，布施波羅蜜多清淨故內空乃至無性自性空清淨，無性自性空清淨故四念住乃至八聖道支清淨，八聖道支清淨故展轉乃至佛十力乃至十八佛不共法清淨，十八佛不共法清淨故一切智清淨，一切智清淨故道相智清淨，道相智清淨故一切相智清淨，一切相智清淨故道相智清淨，是道相智清淨與一切相智清淨，無二、無別、無壞、無斷。

「復次，善現！般若波羅蜜多清淨故色清淨，色清淨故一切智智清淨，若般若波羅蜜多清淨，若色清淨，若一切智智清淨，無二、無別、無壞、無斷。廣說乃至般若波羅蜜多清淨故一切相智清淨，一切相智清淨故一切智智清淨，若般若波羅蜜多清淨，若一切相智清淨，若一切智智清淨，無二、無別、無壞、無斷。如是乃至布施波羅蜜多清淨故色清淨，色清淨故一切智智清淨，若布施波羅蜜多清淨，若色清淨，若一切智智清淨，無二、無別、無壞、無斷。廣說乃至布施波羅蜜多清淨故一切相智清淨，一切相智清淨故一切智智清淨，若布施波羅蜜多清淨，若一切相智清淨，若一切智智清淨，無二、無別、無壞、無斷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！般若波羅蜜多清淨故色清淨，色清淨故一切智智清淨，若般若波羅蜜多清淨，若色清淨，若一切智智清淨，無二、無別、無壞、無斷。廣說乃至般若波羅蜜多清淨故一切相智清淨，一切相智清淨故一切智智清淨，若般若波羅蜜多清淨，若一切相智清淨，若一切智智清淨，無二、無別、無壞、無斷。如是乃至布施波羅蜜多清淨故色清淨，色清淨故一切智智清淨，若布施波羅蜜多清淨，若色清淨，若一切智智清淨，無二、無別、無壞、無斷。廣說乃至布施波羅蜜多清淨故一切相智清淨，一切相智清淨故一切智智清淨，若布施波羅蜜多清淨，若一切相智清淨，若一切智智清淨，無二、無別、無壞、無斷。

「善現！內空清淨故色清淨，色清淨故一切智智清淨，若內空清淨，若色清淨，若一切智智清淨，無二、無別、無壞、無斷。廣說乃至內空清淨故一切相智清淨，一切相智清淨故一切智智清淨，若內空清淨，若一切相智清淨，若一切智智清淨，無二、無別、無壞、無斷。如是乃至無性自性空清淨故色清淨，色清淨故一切智智清淨，若無性自性空清淨，若色清淨，若一切智智清淨，無二、無別、無壞、無斷。廣說乃至無性自性空清淨故一切相智清淨，一切相智清淨故一切智智清淨，若無性自性空清淨，若一切相智清淨，若一切智智清淨，無二、無別、無壞、無斷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！內空清淨故色清淨，色清淨故一切智智清淨，若內空清淨，若色清淨，若一切智智清淨，無二、無別、無壞、無斷。廣說乃至內空清淨故一切相智清淨，一切相智清淨故一切智智清淨，若內空清淨，若一切相智清淨，若一切智智清淨，無二、無別、無壞、無斷。如是乃至無性自性空清淨故色清淨，色清淨故一切智智清淨，若無性自性空清淨，若色清淨，若一切智智清淨，無二、無別、無壞、無斷。廣說乃至無性自性空清淨故一切相智清淨，一切相智清淨故一切智智清淨，若無性自性空清淨，若一切相智清淨，若一切智智清淨，無二、無別、無壞、無斷。

「善現！四念住清淨故色清淨，色清淨故一切智智清淨，若四念住清淨，若色清淨，若一切智智清淨，無二、無別、無壞、無斷。廣說乃至四念住清淨故一切相智清淨，一切相智清淨故一切智智清淨，若四念住清淨，若一切相智清淨，若一切智智清淨，無二、無別、無壞、無斷。如是乃至八聖道支清淨故色清淨，色清淨故一切智智清淨，若八聖道支清淨，若色清淨，若一切智智清淨，無二、無別、無壞、無斷。廣說乃至八聖道支清淨故一切相智清淨，一切相智清淨故一切智智清淨，若八聖道支清淨，若一切相智清淨，若一切智智清淨，無二、無別、無壞、無斷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！四念住清淨故色清淨，色清淨故一切智智清淨，若四念住清淨，若色清淨，若一切智智清淨，無二、無別、無壞、無斷。廣說乃至四念住清淨故一切相智清淨，一切相智清淨故一切智智清淨，若四念住清淨，若一切相智清淨，若一切智智清淨，無二、無別、無壞、無斷。如是乃至八聖道支清淨故色清淨，色清淨故一切智智清淨，若八聖道支清淨，若色清淨，若一切智智清淨，無二、無別、無壞、無斷。廣說乃至八聖道支清淨故一切相智清淨，一切相智清淨故一切智智清淨，若八聖道支清淨，若一切相智清淨，若一切智智清淨，無二、無別、無壞、無斷。

「善現！如是乃至如來十力清淨故色清淨，色清淨故一切智智清淨，若如來十力清淨，若色清淨，若一切智智清淨，無二、無別、無壞、無斷。廣說乃至如來十力清淨故一切相智清淨，一切相智清淨故一切智智清淨，若如來十力清淨，若一切相智清淨，若一切智智清淨，無二、無別、無壞、無斷。如是乃至十八佛不共法清淨故色清淨，色清淨故一切智智清淨，若十八佛不共法清淨，若色清淨，若一切智智清淨，無二、無別、無壞、無斷。廣說乃至十八佛不共法清淨故一切相智清淨，一切相智清淨故一切智智清淨，若十八佛不共法清淨，若一切相智清淨，若一切智智清淨，無二、無別、無壞、無斷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！如是乃至如來十力清淨故色清淨，色清淨故一切智智清淨，若如來十力清淨，若色清淨，若一切智智清淨，無二、無別、無壞、無斷。廣說乃至如來十力清淨故一切相智清淨，一切相智清淨故一切智智清淨，若如來十力清淨，若一切相智清淨，若一切智智清淨，無二、無別、無壞、無斷。如是乃至十八佛不共法清淨故色清淨，色清淨故一切智智清淨，若十八佛不共法清淨，若色清淨，若一切智智清淨，無二、無別、無壞、無斷。廣說乃至十八佛不共法清淨故一切相智清淨，一切相智清淨故一切智智清淨，若十八佛不共法清淨，若一切相智清淨，若一切智智清淨，無二、無別、無壞、無斷。

「善現！一切智清淨故色清淨，色清淨故一切智智清淨，若一切智清淨，若色清淨，若一切智智清淨，無二、無別、無壞、無斷。廣說乃至一切智清淨故一切相智清淨，一切相智清淨故一切智智清淨，若一切智清淨，若一切相智清淨，若一切智智清淨，無二、無別、無壞、無斷。如是乃至一切相智清淨故色清淨，色清淨故一切智智清淨，若一切相智清淨，若色清淨，若一切智智清淨，無二、無別、無壞、無斷。廣說乃至一切相智清淨故道相智清淨，道相智清淨故一切智智清淨，若一切相智清淨，若道相智清淨，若一切智智清淨，無二、無別、無壞、無斷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！一切智清淨故色清淨，色清淨故一切智智清淨，若一切智清淨，若色清淨，若一切智智清淨，無二、無別、無壞、無斷。廣說乃至一切智清淨故一切相智清淨，一切相智清淨故一切智智清淨，若一切智清淨，若一切相智清淨，若一切智智清淨，無二、無別、無壞、無斷。如是乃至一切相智清淨故色清淨，色清淨故一切智智清淨，若一切相智清淨，若色清淨，若一切智智清淨，無二、無別、無壞、無斷。廣說乃至一切相智清淨故道相智清淨，道相智清淨故一切智智清淨，若一切相智清淨，若道相智清淨，若一切智智清淨，無二、無別、無壞、無斷。

「復次，善現！一切智智清淨故色清淨，色清淨故般若波羅蜜多清淨，若一切智智清淨，若色清淨，若般若波羅蜜多清淨，無二、無別、無壞、無斷。廣說乃至一切智智清淨故一切相智清淨，一切相智清淨故般若波羅蜜多清淨，若一切智智清淨，若一切相智清淨，若般若波羅蜜多清淨，無二、無別、無壞、無斷。如是乃至一切智智清淨故色清淨，色清淨故一切相智清淨，若一切智智清淨，若色清淨，若一切相智清淨，無二、無別、無壞、無斷。廣說乃至一切智智清淨故道相智清淨，道相智清淨故一切相智清淨，若一切智智清淨，若道相智清淨，若一切相智清淨，無二、無別、無壞、無斷。其中一一所有文句，皆應類前次第廣說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！一切智智清淨故色清淨，色清淨故般若波羅蜜多清淨，若一切智智清淨，若色清淨，若般若波羅蜜多清淨，無二、無別、無壞、無斷。廣說乃至一切智智清淨故一切相智清淨，一切相智清淨故般若波羅蜜多清淨，若一切智智清淨，若一切相智清淨，若般若波羅蜜多清淨，無二、無別、無壞、無斷。如是乃至一切智智清淨故色清淨，色清淨故一切相智清淨，若一切智智清淨，若色清淨，若一切相智清淨，無二、無別、無壞、無斷。廣說乃至一切智智清淨故道相智清淨，道相智清淨故一切相智清淨，若一切智智清淨，若道相智清淨，若一切相智清淨，無二、無別、無壞、無斷。其中一一所有文句，皆應類前次第廣說。

「復次，善現！有為清淨故無為清淨，無為清淨故有為清淨，若有為清淨，若無為清淨，無二、無別、無壞、無斷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！有為清淨故無為清淨，無為清淨故有為清淨，若有為清淨，若無為清淨，無二、無別、無壞、無斷。

「復次，善現！過去清淨故未來清淨，未來清淨故過去清淨，若過去清淨，若未來清淨，無二、無別、無壞、無斷。過去清淨故現在清淨，現在清淨故過去清淨，若過去清淨，若現在清淨，無二、無別、無壞、無斷。未來清淨故現在清淨，現在清淨故未來清淨，若未來清淨，若現在清淨，無二、無別、無壞、無斷。過去清淨故未來現在清淨，未來、現在清淨故過去清淨，若過去清淨，若未來現在清淨，無二、無別、無壞、無斷。未來清淨故過去現在清淨，過去現在清淨故未來清淨，若未來清淨，若過去現在清淨，無二、無別、無壞、無斷。現在清淨故過去未來清淨，過去未來清淨故現在清淨，若現在清淨，若過去未來清淨，無二、無別、無斷、無壞。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！過去清淨故未來清淨，未來清淨故過去清淨，若過去清淨，若未來清淨，無二、無別、無壞、無斷。過去清淨故現在清淨，現在清淨故過去清淨，若過去清淨，若現在清淨，無二、無別、無壞、無斷。未來清淨故現在清淨，現在清淨故未來清淨，若未來清淨，若現在清淨，無二、無別、無壞、無斷。過去清淨故未來現在清淨，未來、現在清淨故過去清淨，若過去清淨，若未來現在清淨，無二、無別、無壞、無斷。未來清淨故過去現在清淨，過去現在清淨故未來清淨，若未來清淨，若過去現在清淨，無二、無別、無壞、無斷。現在清淨故過去未來清淨，過去未來清淨故現在清淨，若現在清淨，若過去未來清淨，無二、無別、無斷、無壞。」