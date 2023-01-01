大般若波羅蜜多經卷第四百三十四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大般若波羅蜜多經卷第四百三十四

三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三藏法師玄奘奉 詔譯

第二分大師品第三十八 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二分大師品第三十八

爾時，具壽舍利子白佛言：「世尊！如是般若波羅蜜多能作照明，畢竟淨故；如是般若波羅蜜多皆應敬禮，諸天人等所欽奉故；如是般若波羅蜜多無所染著，世間諸法不能污故；如是般若波羅蜜多遠離一切三界瞖眩，能除煩惱諸見暗故；如是般若波羅蜜多最為上首，於一切種菩提分法極尊勝故；如是般若波羅蜜多能作安隱，永斷一切驚恐逼迫災橫事故；如是般若波羅蜜多能施光明，攝受諸有情令得五眼故；如是般若波羅蜜多能示中道，令失路者離二邊故；如是般若波羅蜜多善能發生一切相智，永斷一切煩惱相續并習氣故；如是般若波羅蜜多是諸菩薩摩訶薩母，菩薩所修一切佛法從此生故；如是般若波羅蜜多不生不滅，自相空故；如是般若波羅蜜多離一切生死，非常非壞故；如是般若波羅蜜多能為依怙，施諸有情正法寶故；如是般若波羅蜜多能成圓滿如來十力，一切他論皆能伏故；如是般若波羅蜜多能轉三轉十二行相無上法輪，達一切法無轉還故；如是般若波羅蜜多能示諸法無倒自性，顯了無性自性空故。世尊！若諸菩薩若趣菩薩乘者、若諸聲聞若趣聲聞乘者、若諸獨覺若趣獨覺乘者，於此般若波羅蜜多應云何住？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，具壽舍利子白佛言：「世尊！如是般若波羅蜜多能作照明，畢竟淨故；如是般若波羅蜜多皆應敬禮，諸天人等所欽奉故；如是般若波羅蜜多無所染著，世間諸法不能污故；如是般若波羅蜜多遠離一切三界瞖眩，能除煩惱諸見暗故；如是般若波羅蜜多最為上首，於一切種菩提分法極尊勝故；如是般若波羅蜜多能作安隱，永斷一切驚恐逼迫災橫事故；如是般若波羅蜜多能施光明，攝受諸有情令得五眼故；如是般若波羅蜜多能示中道，令失路者離二邊故；如是般若波羅蜜多善能發生一切相智，永斷一切煩惱相續并習氣故；如是般若波羅蜜多是諸菩薩摩訶薩母，菩薩所修一切佛法從此生故；如是般若波羅蜜多不生不滅，自相空故；如是般若波羅蜜多離一切生死，非常非壞故；如是般若波羅蜜多能為依怙，施諸有情正法寶故；如是般若波羅蜜多能成圓滿如來十力，一切他論皆能伏故；如是般若波羅蜜多能轉三轉十二行相無上法輪，達一切法無轉還故；如是般若波羅蜜多能示諸法無倒自性，顯了無性自性空故。世尊！若諸菩薩若趣菩薩乘者、若諸聲聞若趣聲聞乘者、若諸獨覺若趣獨覺乘者，於此般若波羅蜜多應云何住？」

佛言：「舍利子！是諸有情住此般若波羅蜜多應如大師，供養禮敬如是般若波羅蜜多應如供養禮敬大師。何以故？舍利子！大師不異般若波羅蜜多，般若波羅蜜多不異大師，大師即是般若波羅蜜多，般若波羅蜜多即是大師。舍利子！一切如來、應、正等覺皆由般若波羅蜜多而得出現。舍利子！一切菩薩摩訶薩、獨覺、阿羅漢乃至預流皆由般若波羅蜜多而得出現。舍利子！一切世間十善業道皆由般若波羅蜜多而得出現。舍利子！一切四靜慮、四無量、四無色定、五神通皆由般若波羅蜜多而得出現。舍利子！一切布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多皆由般若波羅蜜多而得出現。舍利子！一切內空乃至無性自性空，四念住乃至八聖道支，如是乃至如來十力乃至十八佛不共法，乃至一切相智，皆由般若波羅蜜多而得出現。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「舍利子！是諸有情住此般若波羅蜜多應如大師，供養禮敬如是般若波羅蜜多應如供養禮敬大師。何以故？舍利子！大師不異般若波羅蜜多，般若波羅蜜多不異大師，大師即是般若波羅蜜多，般若波羅蜜多即是大師。舍利子！一切如來、應、正等覺皆由般若波羅蜜多而得出現。舍利子！一切菩薩摩訶薩、獨覺、阿羅漢乃至預流皆由般若波羅蜜多而得出現。舍利子！一切世間十善業道皆由般若波羅蜜多而得出現。舍利子！一切四靜慮、四無量、四無色定、五神通皆由般若波羅蜜多而得出現。舍利子！一切布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多皆由般若波羅蜜多而得出現。舍利子！一切內空乃至無性自性空，四念住乃至八聖道支，如是乃至如來十力乃至十八佛不共法，乃至一切相智，皆由般若波羅蜜多而得出現。」

時，天帝釋作是念言：「今舍利子何因緣故問佛此事？」念已，即白舍利子言：「大德今者有何因緣發如是問？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，天帝釋作是念言：「今舍利子何因緣故問佛此事？」念已，即白舍利子言：「大德今者有何因緣發如是問？」

時，舍利子告帝釋言：「憍尸迦！諸菩薩摩訶薩由是般若波羅蜜多所攝持故，方便善巧能於過去未來現在十方世界，一切如來、應、正等覺從初發心至得無上正等菩提、轉妙法輪度無量眾、入無餘依般涅槃界乃至法滅，於其中間所有一切功德善根，若諸聲聞、獨覺、菩薩餘有情類功德善根，如是一切能以無相及無所得而為方便，合集稱量現前隨喜，既隨喜已，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提，由是因緣故問此事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，舍利子告帝釋言：「憍尸迦！諸菩薩摩訶薩由是般若波羅蜜多所攝持故，方便善巧能於過去未來現在十方世界，一切如來、應、正等覺從初發心至得無上正等菩提、轉妙法輪度無量眾、入無餘依般涅槃界乃至法滅，於其中間所有一切功德善根，若諸聲聞、獨覺、菩薩餘有情類功德善根，如是一切能以無相及無所得而為方便，合集稱量現前隨喜，既隨喜已，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提，由是因緣故問此事。

「復次，憍尸迦！諸菩薩摩訶薩所學般若波羅蜜多，超勝布施、淨戒、安忍、精進、靜慮波羅蜜多無量倍數。憍尸迦！如生盲者若百、若千、若多百千，無淨眼者而為前導，猶尚不能近趣正道，況能遠至安隱豐樂國邑王都！如是布施、淨戒、安忍、精進、靜慮波羅蜜多諸生盲眾，若無般若波羅蜜多淨眼者導，尚不能趣菩薩正道，況能遠達一切智城！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，憍尸迦！諸菩薩摩訶薩所學般若波羅蜜多，超勝布施、淨戒、安忍、精進、靜慮波羅蜜多無量倍數。憍尸迦！如生盲者若百、若千、若多百千，無淨眼者而為前導，猶尚不能近趣正道，況能遠至安隱豐樂國邑王都！如是布施、淨戒、安忍、精進、靜慮波羅蜜多諸生盲眾，若無般若波羅蜜多淨眼者導，尚不能趣菩薩正道，況能遠達一切智城！

「復次，憍尸迦！布施等五波羅蜜多，要由般若波羅蜜多所攝引故，名有目者。復由般若波羅蜜多所攝持故，此五方得到彼岸名。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，憍尸迦！布施等五波羅蜜多，要由般若波羅蜜多所攝引故，名有目者。復由般若波羅蜜多所攝持故，此五方得到彼岸名。」

時，天帝釋便白具壽舍利子言：「如大德說布施等五波羅蜜多，要由般若波羅蜜多所攝持故，乃得名為到彼岸者，豈不應說要由布施乃至靜慮波羅蜜多所攝持故，餘五乃得到彼岸名？若爾，何緣獨讚般若波羅蜜多？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，天帝釋便白具壽舍利子言：「如大德說布施等五波羅蜜多，要由般若波羅蜜多所攝持故，乃得名為到彼岸者，豈不應說要由布施乃至靜慮波羅蜜多所攝持故，餘五乃得到彼岸名？若爾，何緣獨讚般若波羅蜜多？」

舍利子言：「如是！如是！如汝所說。布施等六波羅蜜多互相攝持能到彼岸，然住般若波羅蜜多具大勢力方便善巧，能速圓滿所修布施、淨戒、安忍、精進、靜慮波羅蜜多，非住前五能辦是事，是故般若波羅蜜多於前五種為最為勝、為尊為高、為妙為微妙、為上為無上、無等無等等。由是因緣，獨讚般若超勝餘五波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「如是！如是！如汝所說。布施等六波羅蜜多互相攝持能到彼岸，然住般若波羅蜜多具大勢力方便善巧，能速圓滿所修布施、淨戒、安忍、精進、靜慮波羅蜜多，非住前五能辦是事，是故般若波羅蜜多於前五種為最為勝、為尊為高、為妙為微妙、為上為無上、無等無等等。由是因緣，獨讚般若超勝餘五波羅蜜多。」

爾時，舍利子白佛言：「世尊！諸菩薩摩訶薩云何應引發般若波羅蜜多？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，舍利子白佛言：「世尊！諸菩薩摩訶薩云何應引發般若波羅蜜多？」

佛言：「舍利子！諸菩薩摩訶薩不為引發色乃至識故，應引發般若波羅蜜多；不為引發眼處乃至意處故，應引發般若波羅蜜多；不為引發色處乃至法處故，應引發般若波羅蜜多；不為引發眼界乃至意界故，應引發般若波羅蜜多；不為引發色界乃至法界故，應引發般若波羅蜜多；不為引發眼識界乃至意識界故，應引發般若波羅蜜多；不為引發眼觸乃至意觸故，應引發般若波羅蜜多；不為引發眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受故，應引發般若波羅蜜多；不為引發布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多故，應引發般若波羅蜜多；不為引發內空乃至無性自性空故，應引發般若波羅蜜多；不為引發四念住乃至八聖道支故，應引發般若波羅蜜多；如是乃至不為引發如來十力乃至十八佛不共法故，應引發般若波羅蜜多；不為引發一切智、道相智、一切相智故，應引發般若波羅蜜多；不為引發一切法故，應引發般若波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「舍利子！諸菩薩摩訶薩不為引發色乃至識故，應引發般若波羅蜜多；不為引發眼處乃至意處故，應引發般若波羅蜜多；不為引發色處乃至法處故，應引發般若波羅蜜多；不為引發眼界乃至意界故，應引發般若波羅蜜多；不為引發色界乃至法界故，應引發般若波羅蜜多；不為引發眼識界乃至意識界故，應引發般若波羅蜜多；不為引發眼觸乃至意觸故，應引發般若波羅蜜多；不為引發眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受故，應引發般若波羅蜜多；不為引發布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多故，應引發般若波羅蜜多；不為引發內空乃至無性自性空故，應引發般若波羅蜜多；不為引發四念住乃至八聖道支故，應引發般若波羅蜜多；如是乃至不為引發如來十力乃至十八佛不共法故，應引發般若波羅蜜多；不為引發一切智、道相智、一切相智故，應引發般若波羅蜜多；不為引發一切法故，應引發般若波羅蜜多。」

時，舍利子白言：「世尊！諸菩薩摩訶薩云何不為引發色乃至一切法故，應引發般若波羅蜜多？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，舍利子白言：「世尊！諸菩薩摩訶薩云何不為引發色乃至一切法故，應引發般若波羅蜜多？」

佛言：「舍利子！以色乃至一切法無作、無生、無得、無壞、無自性故，諸菩薩摩訶薩不為引發色乃至一切法故，應引發般若波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「舍利子！以色乃至一切法無作、無生、無得、無壞、無自性故，諸菩薩摩訶薩不為引發色乃至一切法故，應引發般若波羅蜜多。」

時，舍利子復白佛言：「世尊！諸菩薩摩訶薩如是引發般若波羅蜜多與何法合？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，舍利子復白佛言：「世尊！諸菩薩摩訶薩如是引發般若波羅蜜多與何法合？」

佛言：「舍利子！諸菩薩摩訶薩如是引發般若波羅蜜多不與一切法合，以不合故得名般若波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「舍利子！諸菩薩摩訶薩如是引發般若波羅蜜多不與一切法合，以不合故得名般若波羅蜜多。」

舍利子言：「如是般若波羅蜜多不與何等一切法合？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「如是般若波羅蜜多不與何等一切法合？」

世尊告曰：「如是般若波羅蜜多，不與善法合，不與非善法合；不與世間法合，不與出世間法合；不與有漏法合，不與無漏法合；不與有罪法合，不與無罪法合；不與有為法合，不與無為法合。何以故？舍利子！如是般若波羅蜜多於一切法無所得故，不可說與如是法合。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊告曰：「如是般若波羅蜜多，不與善法合，不與非善法合；不與世間法合，不與出世間法合；不與有漏法合，不與無漏法合；不與有罪法合，不與無罪法合；不與有為法合，不與無為法合。何以故？舍利子！如是般若波羅蜜多於一切法無所得故，不可說與如是法合。」

時，天帝釋白佛言：「世尊！如是般若波羅蜜多豈亦不與一切相智合？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，天帝釋白佛言：「世尊！如是般若波羅蜜多豈亦不與一切相智合？」

佛言：「憍尸迦！如是！如是！如汝所說。如是般若波羅蜜多亦不與一切相智合，由此於彼無所得故。世尊！云何般若波羅蜜多於一切相智無合亦無得？憍尸迦！非般若波羅蜜多於一切相智如名、如相、如其所作、有合有得。世尊！云何般若波羅蜜多於一切相智亦可說有合有得？憍尸迦！由般若波羅蜜多於一切相智如名相等，無受無取、無住無斷、無執無捨，如是合得，而無合得。憍尸迦！如是般若波羅蜜多於一切法亦如名相等，無受無取、無住無斷、無執無捨，如是合得，而無合得。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「憍尸迦！如是！如是！如汝所說。如是般若波羅蜜多亦不與一切相智合，由此於彼無所得故。世尊！云何般若波羅蜜多於一切相智無合亦無得？憍尸迦！非般若波羅蜜多於一切相智如名、如相、如其所作、有合有得。世尊！云何般若波羅蜜多於一切相智亦可說有合有得？憍尸迦！由般若波羅蜜多於一切相智如名相等，無受無取、無住無斷、無執無捨，如是合得，而無合得。憍尸迦！如是般若波羅蜜多於一切法亦如名相等，無受無取、無住無斷、無執無捨，如是合得，而無合得。」

時，天帝釋復白佛言：「希有！世尊！如是般若波羅蜜多為一切法無生無滅、無作無成、無得無壞、無自性故，而現在前，雖有合有得，而無合無得，如是理趣不可思議。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，天帝釋復白佛言：「希有！世尊！如是般若波羅蜜多為一切法無生無滅、無作無成、無得無壞、無自性故，而現在前，雖有合有得，而無合無得，如是理趣不可思議。」

爾時，具壽善現白佛言：「世尊！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，起如是想：『如是般若波羅蜜多與諸法合，或不與諸法合。』是菩薩摩訶薩俱捨般若波羅蜜多，俱遠般若波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，具壽善現白佛言：「世尊！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，起如是想：『如是般若波羅蜜多與諸法合，或不與諸法合。』是菩薩摩訶薩俱捨般若波羅蜜多，俱遠般若波羅蜜多。」

佛言：「善現！復有因緣，諸菩薩摩訶薩捨遠般若波羅蜜多，謂菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，起如是想：『如是般若波羅蜜多，無所有、非真實、不堅固、不自在。』是菩薩摩訶薩捨遠般若波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！復有因緣，諸菩薩摩訶薩捨遠般若波羅蜜多，謂菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，起如是想：『如是般若波羅蜜多，無所有、非真實、不堅固、不自在。』是菩薩摩訶薩捨遠般若波羅蜜多。」

具壽善現復白佛言：「世尊！若菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多時，為不信何法？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「世尊！若菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多時，為不信何法？」

佛言：「善現！若菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多時，則不信色，不信受、想、行、識；不信眼處，不信耳、鼻、舌、身、意處；不信色處，不信聲、香、味、觸、法處；不信眼界，不信耳、鼻、舌、身、意界；不信色界，不信聲、香、味、觸、法界；不信眼識界，不信耳、鼻、舌、身、意識界；不信眼觸，不信耳、鼻、舌、身、意觸；不信眼觸為緣所生諸受，不信耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受；不信布施波羅蜜多，不信淨戒、安忍、精進、靜慮波羅蜜多；不信內空，不信外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散無散空、本性空、自共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；不信四念住，不信四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；如是乃至不信佛十力，不信四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法；不信預流果，不信一來、不還、阿羅漢果；不信獨覺菩提；不信一切菩薩摩訶薩行，不信諸佛無上正等菩提；不信一切智，不信道相智、一切相智。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！若菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多時，則不信色，不信受、想、行、識；不信眼處，不信耳、鼻、舌、身、意處；不信色處，不信聲、香、味、觸、法處；不信眼界，不信耳、鼻、舌、身、意界；不信色界，不信聲、香、味、觸、法界；不信眼識界，不信耳、鼻、舌、身、意識界；不信眼觸，不信耳、鼻、舌、身、意觸；不信眼觸為緣所生諸受，不信耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受；不信布施波羅蜜多，不信淨戒、安忍、精進、靜慮波羅蜜多；不信內空，不信外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散無散空、本性空、自共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；不信四念住，不信四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；如是乃至不信佛十力，不信四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法；不信預流果，不信一來、不還、阿羅漢果；不信獨覺菩提；不信一切菩薩摩訶薩行，不信諸佛無上正等菩提；不信一切智，不信道相智、一切相智。」

時，具壽善現復白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多時，則不信色，廣說乃至不信一切相智？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，具壽善現復白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多時，則不信色，廣說乃至不信一切相智？」

佛言：「善現！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，觀一切色不可得故，雖信般若波羅蜜多而不信色，廣說乃至觀一切相智不可得故，雖信般若波羅蜜多，而不信一切相智。是故，善現！諸菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多時，則不信色，廣說乃至不信一切相智。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，觀一切色不可得故，雖信般若波羅蜜多而不信色，廣說乃至觀一切相智不可得故，雖信般若波羅蜜多，而不信一切相智。是故，善現！諸菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多時，則不信色，廣說乃至不信一切相智。」

爾時，具壽善現白佛言：「世尊！如是般若波羅蜜多是大波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，具壽善現白佛言：「世尊！如是般若波羅蜜多是大波羅蜜多。」

佛言：「善現！汝緣何意作如是說：如是般若波羅蜜多是大波羅蜜多？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！汝緣何意作如是說：如是般若波羅蜜多是大波羅蜜多？」

善現對曰：「世尊！由此般若波羅蜜多，於色乃至識不作大不作小，於眼處乃至意處不作大不作小，於色處乃至法處不作大不作小，於眼界乃至意界不作大不作小，於色界乃至法界不作大不作小，於眼識界乃至意識界不作大不作小，於眼觸乃至意觸不作大不作小，於眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受不作大不作小，於布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多不作大不作小，於內空乃至無性自性空不作大不作小，於四念住乃至八聖道支不作大不作小，如是乃至於佛十力乃至十八佛不共法不作大不作小，於佛無上正等菩提不作大不作小，於諸如來、應、正等覺不作大不作小。世尊！我緣此意，故說般若波羅蜜多是大波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現對曰：「世尊！由此般若波羅蜜多，於色乃至識不作大不作小，於眼處乃至意處不作大不作小，於色處乃至法處不作大不作小，於眼界乃至意界不作大不作小，於色界乃至法界不作大不作小，於眼識界乃至意識界不作大不作小，於眼觸乃至意觸不作大不作小，於眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受不作大不作小，於布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多不作大不作小，於內空乃至無性自性空不作大不作小，於四念住乃至八聖道支不作大不作小，如是乃至於佛十力乃至十八佛不共法不作大不作小，於佛無上正等菩提不作大不作小，於諸如來、應、正等覺不作大不作小。世尊！我緣此意，故說般若波羅蜜多是大波羅蜜多。

「復次，世尊！由此般若波羅蜜多於色不作集不作散，於受、想、行、識不作集不作散，如是乃至於佛無上正等菩提不作集不作散，於諸如來、應、正等覺不作集不作散。世尊！我緣此意，故說般若波羅蜜多是大波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，世尊！由此般若波羅蜜多於色不作集不作散，於受、想、行、識不作集不作散，如是乃至於佛無上正等菩提不作集不作散，於諸如來、應、正等覺不作集不作散。世尊！我緣此意，故說般若波羅蜜多是大波羅蜜多。

「復次，世尊！由此般若波羅蜜多於色不作量不作非量，於受、想、行、識不作量不作非量，如是乃至於佛無上正等菩提不作量不作非量，於諸如來、應、正等覺不作量不作非量。世尊！我緣此意，故說般若波羅蜜多是大波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，世尊！由此般若波羅蜜多於色不作量不作非量，於受、想、行、識不作量不作非量，如是乃至於佛無上正等菩提不作量不作非量，於諸如來、應、正等覺不作量不作非量。世尊！我緣此意，故說般若波羅蜜多是大波羅蜜多。

「復次，世尊！由此般若波羅蜜多於色不作廣不作狹，於受、想、行、識不作廣不作狹，如是乃至於佛無上正等菩提不作廣不作狹，於諸如來、應、正等覺不作廣不作狹。世尊！我緣此意，故說般若波羅蜜多是大波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，世尊！由此般若波羅蜜多於色不作廣不作狹，於受、想、行、識不作廣不作狹，如是乃至於佛無上正等菩提不作廣不作狹，於諸如來、應、正等覺不作廣不作狹。世尊！我緣此意，故說般若波羅蜜多是大波羅蜜多。

「復次，世尊！由此般若波羅蜜多於色不作強不作弱，於受、想、行、識不作強不作弱，如是乃至於佛無上正等菩提不作強不作弱，於諸如來、應、正等覺不作強不作弱。世尊！我緣此意，故說般若波羅蜜多是大波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，世尊！由此般若波羅蜜多於色不作強不作弱，於受、想、行、識不作強不作弱，如是乃至於佛無上正等菩提不作強不作弱，於諸如來、應、正等覺不作強不作弱。世尊！我緣此意，故說般若波羅蜜多是大波羅蜜多。

「復次，世尊！若菩薩摩訶薩新趣大乘依止般若乃至布施波羅蜜多，起如是想：『如是般若波羅蜜多於色不作大不作小，於受、想、行、識亦不作大不作小，乃至於佛無上正等菩提不作大不作小，於諸如來、應、正等覺亦不作大不作小。如是般若波羅蜜多於色不作集不作散，於受、想、行、識亦不作集不作散，乃至於佛無上正等菩提不作集不作散，於諸如來、應、正等覺亦不作集不作散。如是般若波羅蜜多於色不作量不作非量，於受、想、行、識亦不作量不作非量，乃至於佛無上正等菩提不作量不作非量，於諸如來、應、正等覺亦不作量不作非量。如是般若波羅蜜多於色不作廣不作狹，於受、想、行、識亦不作廣不作狹，乃至於佛無上正等菩提不作廣不作狹，於諸如來、應、正等覺亦不作廣不作狹。如是般若波羅蜜多於色不作強不作弱，於受、想、行、識亦不作強不作弱，乃至於佛無上正等菩提不作強不作弱，於諸如來、應、正等覺亦不作強不作弱。』世尊！是菩薩摩訶薩由起此想非行般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，世尊！若菩薩摩訶薩新趣大乘依止般若乃至布施波羅蜜多，起如是想：『如是般若波羅蜜多於色不作大不作小，於受、想、行、識亦不作大不作小，乃至於佛無上正等菩提不作大不作小，於諸如來、應、正等覺亦不作大不作小。如是般若波羅蜜多於色不作集不作散，於受、想、行、識亦不作集不作散，乃至於佛無上正等菩提不作集不作散，於諸如來、應、正等覺亦不作集不作散。如是般若波羅蜜多於色不作量不作非量，於受、想、行、識亦不作量不作非量，乃至於佛無上正等菩提不作量不作非量，於諸如來、應、正等覺亦不作量不作非量。如是般若波羅蜜多於色不作廣不作狹，於受、想、行、識亦不作廣不作狹，乃至於佛無上正等菩提不作廣不作狹，於諸如來、應、正等覺亦不作廣不作狹。如是般若波羅蜜多於色不作強不作弱，於受、想、行、識亦不作強不作弱，乃至於佛無上正等菩提不作強不作弱，於諸如來、應、正等覺亦不作強不作弱。』世尊！是菩薩摩訶薩由起此想非行般若波羅蜜多。

「復次，世尊！若菩薩摩訶薩新趣大乘依止般若乃至布施波羅蜜多，起如是想：『如是般若波羅蜜多於色作大作小，於受、想、行、識亦作大作小，乃至於佛無上正等菩提作大作小，於諸如來、應、正等覺亦作大作小。如是般若波羅蜜多於色作集作散，於受、想、行、識亦作集作散，乃至於佛無上正等菩提作集作散，於諸如來、應、正等覺亦作集作散。如是般若波羅蜜多於色作量作非量，於受、想、行、識亦作量作非量，乃至於佛無上正等菩提作量作非量，於諸如來、應、正等覺亦作量作非量。如是般若波羅蜜多於色作廣作狹，於受、想、行、識亦作廣作狹，乃至於佛無上正等菩提作廣作狹，於諸如來、應、正等覺亦作廣作狹。如是般若波羅蜜多於色作強作弱，於受、想、行、識亦作強作弱，乃至於佛無上正等菩提作強作弱，於諸如來、應、正等覺亦作強作弱。』世尊！是菩薩摩訶薩由起此想非行般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，世尊！若菩薩摩訶薩新趣大乘依止般若乃至布施波羅蜜多，起如是想：『如是般若波羅蜜多於色作大作小，於受、想、行、識亦作大作小，乃至於佛無上正等菩提作大作小，於諸如來、應、正等覺亦作大作小。如是般若波羅蜜多於色作集作散，於受、想、行、識亦作集作散，乃至於佛無上正等菩提作集作散，於諸如來、應、正等覺亦作集作散。如是般若波羅蜜多於色作量作非量，於受、想、行、識亦作量作非量，乃至於佛無上正等菩提作量作非量，於諸如來、應、正等覺亦作量作非量。如是般若波羅蜜多於色作廣作狹，於受、想、行、識亦作廣作狹，乃至於佛無上正等菩提作廣作狹，於諸如來、應、正等覺亦作廣作狹。如是般若波羅蜜多於色作強作弱，於受、想、行、識亦作強作弱，乃至於佛無上正等菩提作強作弱，於諸如來、應、正等覺亦作強作弱。』世尊！是菩薩摩訶薩由起此想非行般若波羅蜜多。

「復次，世尊！若菩薩摩訶薩新趣大乘不依般若乃至布施波羅蜜多，起如是想：『如是般若波羅蜜多於色不作大不作小，於受、想、行、識亦不作大不作小，乃至於佛無上正等菩提不作大不作小，於諸如來、應、正等覺亦不作大不作小。如是般若波羅蜜多於色不作集不作散，於受、想、行、識亦不作集不作散，乃至於佛無上正等菩提不作集不作散，於諸如來、應、正等覺亦不作集不作散。如是般若波羅蜜多於色不作量不作非量，於受、想、行、識亦不作量不作非量，乃至於佛無上正等菩提不作量不作非量，於諸如來、應、正等覺亦不作量不作非量。如是般若波羅蜜多於色不作廣不作狹，於受、想、行、識亦不作廣不作狹，乃至於佛無上正等菩提不作廣不作狹，於諸如來、應、正等覺亦不作廣不作狹。如是般若波羅蜜多於色不作強不作弱，於受、想、行、識亦不作強不作弱，乃至於佛無上正等菩提不作強不作弱，於諸如來、應、正等覺亦不作強不作弱。』世尊！是菩薩摩訶薩由起此想非行般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，世尊！若菩薩摩訶薩新趣大乘不依般若乃至布施波羅蜜多，起如是想：『如是般若波羅蜜多於色不作大不作小，於受、想、行、識亦不作大不作小，乃至於佛無上正等菩提不作大不作小，於諸如來、應、正等覺亦不作大不作小。如是般若波羅蜜多於色不作集不作散，於受、想、行、識亦不作集不作散，乃至於佛無上正等菩提不作集不作散，於諸如來、應、正等覺亦不作集不作散。如是般若波羅蜜多於色不作量不作非量，於受、想、行、識亦不作量不作非量，乃至於佛無上正等菩提不作量不作非量，於諸如來、應、正等覺亦不作量不作非量。如是般若波羅蜜多於色不作廣不作狹，於受、想、行、識亦不作廣不作狹，乃至於佛無上正等菩提不作廣不作狹，於諸如來、應、正等覺亦不作廣不作狹。如是般若波羅蜜多於色不作強不作弱，於受、想、行、識亦不作強不作弱，乃至於佛無上正等菩提不作強不作弱，於諸如來、應、正等覺亦不作強不作弱。』世尊！是菩薩摩訶薩由起此想非行般若波羅蜜多。

「復次，世尊！若菩薩摩訶薩新趣大乘不依般若乃至布施波羅蜜多，起如是想：『如是般若波羅蜜多於色作大作小，於受、想、行、識亦作大作小，乃至於佛無上正等菩提作大作小，於諸如來、應、正等覺亦作大作小。如是般若波羅蜜多於色作集作散，於受、想、行、識亦作集作散，乃至於佛無上正等菩提作集作散，於諸如來、應、正等覺亦作集作散。如是般若波羅蜜多於色作量作非量，於受、想、行、識亦作量作非量，乃至於佛無上正等菩提作量作非量，於諸如來、應、正等覺亦作量作非量。如是般若波羅蜜多於色作廣作狹，於受、想、行、識亦作廣作狹，乃至於佛無上正等菩提作廣作狹，於諸如來、應、正等覺亦作廣作狹。如是般若波羅蜜多於色作強作弱，於受、想、行、識亦作強作弱，乃至於佛無上正等菩提作強作弱，於諸如來、應、正等覺亦作強作弱。』世尊！是菩薩摩訶薩由起此想，非行般若波羅蜜多。何以故？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，世尊！若菩薩摩訶薩新趣大乘不依般若乃至布施波羅蜜多，起如是想：『如是般若波羅蜜多於色作大作小，於受、想、行、識亦作大作小，乃至於佛無上正等菩提作大作小，於諸如來、應、正等覺亦作大作小。如是般若波羅蜜多於色作集作散，於受、想、行、識亦作集作散，乃至於佛無上正等菩提作集作散，於諸如來、應、正等覺亦作集作散。如是般若波羅蜜多於色作量作非量，於受、想、行、識亦作量作非量，乃至於佛無上正等菩提作量作非量，於諸如來、應、正等覺亦作量作非量。如是般若波羅蜜多於色作廣作狹，於受、想、行、識亦作廣作狹，乃至於佛無上正等菩提作廣作狹，於諸如來、應、正等覺亦作廣作狹。如是般若波羅蜜多於色作強作弱，於受、想、行、識亦作強作弱，乃至於佛無上正等菩提作強作弱，於諸如來、應、正等覺亦作強作弱。』世尊！是菩薩摩訶薩由起此想，非行般若波羅蜜多。何以故？

「世尊！若菩薩摩訶薩起如是想：『如是般若波羅蜜多於色若作大小、不作大小，於受、想、行、識若作大小、不作大小，乃至於佛無上正等菩提若作大小、不作大小，於諸如來、應、正等覺若作大小、不作大小。如是般若波羅蜜多於色若作集散、不作集散，於受、想、行、識若作集散、不作集散，乃至於佛無上正等菩提若作集散、不作集散，於諸如來、應、正等覺若作集散、不作集散。如是般若波羅蜜多於色若作量非量、不作量非量，於受、想、行、識若作量非量、不作量非量，乃至於佛無上正等菩提若作量非量、不作量非量，於諸如來、應、正等覺若作量非量、不作量非量。如是般若波羅蜜多於色若作廣狹、不作廣狹，於受、想、行、識若作廣狹、不作廣狹，乃至於佛無上正等菩提若作廣狹、不作廣狹，於諸如來、應、正等覺若作廣狹、不作廣狹。如是般若波羅蜜多於色若作強弱、不作強弱，於受、想、行、識若作強弱、不作強弱，乃至於佛無上正等菩提若作強弱、不作強弱，於諸如來、應、正等覺若作強弱、不作強弱。』世尊！如是一切皆非般若波羅蜜多等流果故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！若菩薩摩訶薩起如是想：『如是般若波羅蜜多於色若作大小、不作大小，於受、想、行、識若作大小、不作大小，乃至於佛無上正等菩提若作大小、不作大小，於諸如來、應、正等覺若作大小、不作大小。如是般若波羅蜜多於色若作集散、不作集散，於受、想、行、識若作集散、不作集散，乃至於佛無上正等菩提若作集散、不作集散，於諸如來、應、正等覺若作集散、不作集散。如是般若波羅蜜多於色若作量非量、不作量非量，於受、想、行、識若作量非量、不作量非量，乃至於佛無上正等菩提若作量非量、不作量非量，於諸如來、應、正等覺若作量非量、不作量非量。如是般若波羅蜜多於色若作廣狹、不作廣狹，於受、想、行、識若作廣狹、不作廣狹，乃至於佛無上正等菩提若作廣狹、不作廣狹，於諸如來、應、正等覺若作廣狹、不作廣狹。如是般若波羅蜜多於色若作強弱、不作強弱，於受、想、行、識若作強弱、不作強弱，乃至於佛無上正等菩提若作強弱、不作強弱，於諸如來、應、正等覺若作強弱、不作強弱。』世尊！如是一切皆非般若波羅蜜多等流果故。

「世尊！若菩薩摩訶薩起如是想：『如是般若波羅蜜多於色若作大小、不作大小，於受、想、行、識若作大小、不作大小，乃至於佛無上正等菩提若作大小、不作大小，於諸如來、應、正等覺若作大小、不作大小。如是般若波羅蜜多於色若作集散、不作集散，於受、想、行、識若作集散、不作集散，乃至於佛無上正等菩提若作集散、不作集散，於諸如來、應、正等覺若作集散、不作集散。如是般若波羅蜜多於色若作量非量、不作量非量，於受、想、行、識若作量非量、不作量非量，乃至於佛無上正等菩提若作量非量、不作量非量，於諸如來、應、正等覺若作量非量、不作量非量。如是般若波羅蜜多於色若作廣狹、不作廣狹，於受、想、行、識若作廣狹、不作廣狹，乃至於佛無上正等菩提若作廣狹、不作廣狹，於諸如來、應、正等覺若作廣狹、不作廣狹。如是般若波羅蜜多於色若作強弱、不作強弱，於受、想、行、識若作強弱、不作強弱，乃至於佛無上正等菩提若作強弱、不作強弱，於諸如來、應、正等覺若作強弱、不作強弱。』世尊！是菩薩摩訶薩名大有所得，非行般若波羅蜜多。何以故？非有所得想能證無上正等菩提故。所以者何？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！若菩薩摩訶薩起如是想：『如是般若波羅蜜多於色若作大小、不作大小，於受、想、行、識若作大小、不作大小，乃至於佛無上正等菩提若作大小、不作大小，於諸如來、應、正等覺若作大小、不作大小。如是般若波羅蜜多於色若作集散、不作集散，於受、想、行、識若作集散、不作集散，乃至於佛無上正等菩提若作集散、不作集散，於諸如來、應、正等覺若作集散、不作集散。如是般若波羅蜜多於色若作量非量、不作量非量，於受、想、行、識若作量非量、不作量非量，乃至於佛無上正等菩提若作量非量、不作量非量，於諸如來、應、正等覺若作量非量、不作量非量。如是般若波羅蜜多於色若作廣狹、不作廣狹，於受、想、行、識若作廣狹、不作廣狹，乃至於佛無上正等菩提若作廣狹、不作廣狹，於諸如來、應、正等覺若作廣狹、不作廣狹。如是般若波羅蜜多於色若作強弱、不作強弱，於受、想、行、識若作強弱、不作強弱，乃至於佛無上正等菩提若作強弱、不作強弱，於諸如來、應、正等覺若作強弱、不作強弱。』世尊！是菩薩摩訶薩名大有所得，非行般若波羅蜜多。何以故？非有所得想能證無上正等菩提故。所以者何？

「世尊！有情無生故，當觀般若波羅蜜多亦無生；色無生故，當觀般若波羅蜜多亦無生；受、想、行、識無生故，當觀般若波羅蜜多亦無生；如是乃至諸佛無上正等菩提無生故，當觀般若波羅蜜多亦無生；一切如來、應、正等覺無生故，當觀般若波羅蜜多亦無生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！有情無生故，當觀般若波羅蜜多亦無生；色無生故，當觀般若波羅蜜多亦無生；受、想、行、識無生故，當觀般若波羅蜜多亦無生；如是乃至諸佛無上正等菩提無生故，當觀般若波羅蜜多亦無生；一切如來、應、正等覺無生故，當觀般若波羅蜜多亦無生。

「世尊！有情無自性故，當觀般若波羅蜜多亦無自性；色無自性故，當觀般若波羅蜜多亦無自性；受、想、行、識無自性故，當觀般若波羅蜜多亦無自性；如是乃至諸佛無上正等菩提無自性故，當觀般若波羅蜜多亦無自性；一切如來、應、正等覺無自性故，當觀般若波羅蜜多亦無自性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！有情無自性故，當觀般若波羅蜜多亦無自性；色無自性故，當觀般若波羅蜜多亦無自性；受、想、行、識無自性故，當觀般若波羅蜜多亦無自性；如是乃至諸佛無上正等菩提無自性故，當觀般若波羅蜜多亦無自性；一切如來、應、正等覺無自性故，當觀般若波羅蜜多亦無自性。

「世尊！有情無所有故，當觀般若波羅蜜多亦無所有；色無所有故，當觀般若波羅蜜多亦無所有；受、想、行、識無所有故，當觀般若波羅蜜多亦無所有；如是乃至諸佛無上正等菩提無所有故，當觀般若波羅蜜多亦無所有；一切如來、應、正等覺無所有故，當觀般若波羅蜜多亦無所有。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！有情無所有故，當觀般若波羅蜜多亦無所有；色無所有故，當觀般若波羅蜜多亦無所有；受、想、行、識無所有故，當觀般若波羅蜜多亦無所有；如是乃至諸佛無上正等菩提無所有故，當觀般若波羅蜜多亦無所有；一切如來、應、正等覺無所有故，當觀般若波羅蜜多亦無所有。

「世尊！有情空故，當觀般若波羅蜜多亦空；色空故，當觀般若波羅蜜多亦空；受、想、行、識空故，當觀般若波羅蜜多亦空；如是乃至諸佛無上正等菩提空故，當觀般若波羅蜜多亦空；一切如來、應、正等覺空故，當觀般若波羅蜜多亦空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！有情空故，當觀般若波羅蜜多亦空；色空故，當觀般若波羅蜜多亦空；受、想、行、識空故，當觀般若波羅蜜多亦空；如是乃至諸佛無上正等菩提空故，當觀般若波羅蜜多亦空；一切如來、應、正等覺空故，當觀般若波羅蜜多亦空。

「世尊！有情遠離故，當觀般若波羅蜜多亦遠離；色遠離故，當觀般若波羅蜜多亦遠離；受、想、行、識遠離故，當觀般若波羅蜜多亦遠離；如是乃至諸佛無上正等菩提遠離故，當觀般若波羅蜜多亦遠離；一切如來、應、正等覺遠離故，當觀般若波羅蜜多亦遠離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！有情遠離故，當觀般若波羅蜜多亦遠離；色遠離故，當觀般若波羅蜜多亦遠離；受、想、行、識遠離故，當觀般若波羅蜜多亦遠離；如是乃至諸佛無上正等菩提遠離故，當觀般若波羅蜜多亦遠離；一切如來、應、正等覺遠離故，當觀般若波羅蜜多亦遠離。

「世尊！有情不可得故，當觀般若波羅蜜多亦不可得；色不可得故，當觀般若波羅蜜多亦不可得；受、想、行、識不可得故，當觀般若波羅蜜多亦不可得；如是乃至諸佛無上正等菩提不可得故，當觀般若波羅蜜多亦不可得；一切如來、應、正等覺不可得故，當觀般若波羅蜜多亦不可得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！有情不可得故，當觀般若波羅蜜多亦不可得；色不可得故，當觀般若波羅蜜多亦不可得；受、想、行、識不可得故，當觀般若波羅蜜多亦不可得；如是乃至諸佛無上正等菩提不可得故，當觀般若波羅蜜多亦不可得；一切如來、應、正等覺不可得故，當觀般若波羅蜜多亦不可得。

「世尊！有情不可思議故，當觀般若波羅蜜多亦不可思議；色不可思議故，當觀般若波羅蜜多亦不可思議；受、想、行、識不可思議故，當觀般若波羅蜜多亦不可思議；如是乃至諸佛無上正等菩提不可思議故，當觀般若波羅蜜多亦不可思議；一切如來、應、正等覺不可思議故，當觀般若波羅蜜多亦不可思議。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！有情不可思議故，當觀般若波羅蜜多亦不可思議；色不可思議故，當觀般若波羅蜜多亦不可思議；受、想、行、識不可思議故，當觀般若波羅蜜多亦不可思議；如是乃至諸佛無上正等菩提不可思議故，當觀般若波羅蜜多亦不可思議；一切如來、應、正等覺不可思議故，當觀般若波羅蜜多亦不可思議。

「世尊！有情無壞滅故，當觀般若波羅蜜多亦無壞滅；色無壞滅故，當觀般若波羅蜜多亦無壞滅；受、想、行、識無壞滅故，當觀般若波羅蜜多亦無壞滅；如是乃至諸佛無上正等菩提無壞滅故，當觀般若波羅蜜多亦無壞滅；一切如來、應、正等覺無壞滅故，當觀般若波羅蜜多亦無壞滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！有情無壞滅故，當觀般若波羅蜜多亦無壞滅；色無壞滅故，當觀般若波羅蜜多亦無壞滅；受、想、行、識無壞滅故，當觀般若波羅蜜多亦無壞滅；如是乃至諸佛無上正等菩提無壞滅故，當觀般若波羅蜜多亦無壞滅；一切如來、應、正等覺無壞滅故，當觀般若波羅蜜多亦無壞滅。

「世尊！有情無覺知故，當觀般若波羅蜜多亦無覺知；色無覺知故，當觀般若波羅蜜多亦無覺知；受、想、行、識無覺知故，當觀般若波羅蜜多亦無覺知；如是乃至諸佛無上正等菩提無覺知故，當觀般若波羅蜜多亦無覺知；一切如來、應、正等覺無覺知故，當觀般若波羅蜜多亦無覺知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！有情無覺知故，當觀般若波羅蜜多亦無覺知；色無覺知故，當觀般若波羅蜜多亦無覺知；受、想、行、識無覺知故，當觀般若波羅蜜多亦無覺知；如是乃至諸佛無上正等菩提無覺知故，當觀般若波羅蜜多亦無覺知；一切如來、應、正等覺無覺知故，當觀般若波羅蜜多亦無覺知。

「世尊！有情力不成就故，當觀般若波羅蜜多亦力不成就；色力不成就故，當觀般若波羅蜜多亦力不成就；受、想、行、識力不成就故，當觀般若波羅蜜多亦力不成就；如是乃至諸佛無上正等菩提力不成就故，當觀般若波羅蜜多亦力不成就；一切如來、應、正等覺力不成就故，當觀般若波羅蜜多亦力不成就。世尊！我緣此意，故說菩薩摩訶薩般若波羅蜜多是大波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！有情力不成就故，當觀般若波羅蜜多亦力不成就；色力不成就故，當觀般若波羅蜜多亦力不成就；受、想、行、識力不成就故，當觀般若波羅蜜多亦力不成就；如是乃至諸佛無上正等菩提力不成就故，當觀般若波羅蜜多亦力不成就；一切如來、應、正等覺力不成就故，當觀般若波羅蜜多亦力不成就。世尊！我緣此意，故說菩薩摩訶薩般若波羅蜜多是大波羅蜜多。」

第二分地獄品第三十九之一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二分地獄品第三十九之一

爾時，具壽舍利子白佛言：「世尊！若菩薩摩訶薩於此般若波羅蜜多能信解者，是菩薩摩訶薩從何處沒來生此間？發趣無上正等菩提已經幾時？曾親供養幾所如來、應、正等覺？修習布施乃至般若波羅蜜多為已久如？云何信解如是般若波羅蜜多甚深義趣？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，具壽舍利子白佛言：「世尊！若菩薩摩訶薩於此般若波羅蜜多能信解者，是菩薩摩訶薩從何處沒來生此間？發趣無上正等菩提已經幾時？曾親供養幾所如來、應、正等覺？修習布施乃至般若波羅蜜多為已久如？云何信解如是般若波羅蜜多甚深義趣？」

佛告舍利子：「若菩薩摩訶薩於此般若波羅蜜多能信解者，是菩薩摩訶薩從十方殑伽沙等世界無量無數無邊如來、應、正等覺法會中沒，來生此間。是菩薩摩訶薩發趣無上正等菩提，已經無量無數無邊百千俱胝那庾多劫。是菩薩摩訶薩已曾親近供養無量無數無邊不可思議不可稱量如來、應、正等覺。是菩薩摩訶薩從初發心，常勤修習布施、淨戒、安忍、精進、靜慮般若波羅蜜多，已經無量無數無邊百千俱胝那庾多劫。舍利子！是菩薩摩訶薩若見、若聞如是般若波羅蜜多，便作是念：『我見大師，聞大師說。』舍利子！是菩薩摩訶薩以無相、無二、無所得為方便，能正信解如是般若波羅蜜多甚深義趣。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告舍利子：「若菩薩摩訶薩於此般若波羅蜜多能信解者，是菩薩摩訶薩從十方殑伽沙等世界無量無數無邊如來、應、正等覺法會中沒，來生此間。是菩薩摩訶薩發趣無上正等菩提，已經無量無數無邊百千俱胝那庾多劫。是菩薩摩訶薩已曾親近供養無量無數無邊不可思議不可稱量如來、應、正等覺。是菩薩摩訶薩從初發心，常勤修習布施、淨戒、安忍、精進、靜慮般若波羅蜜多，已經無量無數無邊百千俱胝那庾多劫。舍利子！是菩薩摩訶薩若見、若聞如是般若波羅蜜多，便作是念：『我見大師，聞大師說。』舍利子！是菩薩摩訶薩以無相、無二、無所得為方便，能正信解如是般若波羅蜜多甚深義趣。」

爾時，具壽善現白佛言：「世尊！如佛所說。是菩薩摩訶薩若見、若聞如是般若波羅蜜多，便作是念：『我見大師，聞大師說。』世尊！甚深般若波羅蜜多為有能聞、能見者不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，具壽善現白佛言：「世尊！如佛所說。是菩薩摩訶薩若見、若聞如是般若波羅蜜多，便作是念：『我見大師，聞大師說。』世尊！甚深般若波羅蜜多為有能聞、能見者不？」

佛言：「善現！甚深般若波羅蜜多實無能聞及能見者。何以故？善現！甚深般若波羅蜜多實非所聞、所見法故。善現！般若波羅蜜多無見無聞，諸法鈍故，乃至布施波羅蜜多無見無聞，諸法鈍故；內空無見無聞，諸法鈍故，乃至無性自性空無見無聞，諸法鈍故；四念住無見無聞，諸法鈍故，乃至八聖道支無見無聞，諸法鈍故；如是乃至如來十力無見無聞諸，法鈍故，乃至十八佛不共法無見無聞，諸法鈍故；諸佛無上正等菩提無見無聞，諸法鈍故，一切如來、應、正等覺無見無聞，諸法鈍故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！甚深般若波羅蜜多實無能聞及能見者。何以故？善現！甚深般若波羅蜜多實非所聞、所見法故。善現！般若波羅蜜多無見無聞，諸法鈍故，乃至布施波羅蜜多無見無聞，諸法鈍故；內空無見無聞，諸法鈍故，乃至無性自性空無見無聞，諸法鈍故；四念住無見無聞，諸法鈍故，乃至八聖道支無見無聞，諸法鈍故；如是乃至如來十力無見無聞諸，法鈍故，乃至十八佛不共法無見無聞，諸法鈍故；諸佛無上正等菩提無見無聞，諸法鈍故，一切如來、應、正等覺無見無聞，諸法鈍故。」

具壽善現復白佛言：「世尊！諸菩薩摩訶薩已於無上正等菩提積行久如，乃能修學甚深般若波羅蜜多？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「世尊！諸菩薩摩訶薩已於無上正等菩提積行久如，乃能修學甚深般若波羅蜜多？」

佛言：「善現！於此事中應分別說。善現！有菩薩摩訶薩從初發心即能修學甚深般若波羅蜜多，亦能修學靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多。善現！是菩薩摩訶薩有方便善巧故，不壞諸法，不見諸法有增有減。常不遠離布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多相應正行，常不遠離諸佛世尊及諸菩薩摩訶薩眾。從一佛國趣一佛國，欲以種種上妙供具，供養恭敬、尊重讚歎諸佛世尊及諸菩薩摩訶薩等，隨意能辦，亦能於彼諸如來所種諸善根，令速圓滿。是菩薩摩訶薩隨受身處，不墮母腹胞胎中生。心常不與煩惱雜住，亦曾不起二乘之心。是菩薩摩訶薩常不遠離殊勝神通，從一佛國至一佛國，成熟有情、嚴淨佛土。善現！是菩薩摩訶薩能正修學甚深般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！於此事中應分別說。善現！有菩薩摩訶薩從初發心即能修學甚深般若波羅蜜多，亦能修學靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多。善現！是菩薩摩訶薩有方便善巧故，不壞諸法，不見諸法有增有減。常不遠離布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多相應正行，常不遠離諸佛世尊及諸菩薩摩訶薩眾。從一佛國趣一佛國，欲以種種上妙供具，供養恭敬、尊重讚歎諸佛世尊及諸菩薩摩訶薩等，隨意能辦，亦能於彼諸如來所種諸善根，令速圓滿。是菩薩摩訶薩隨受身處，不墮母腹胞胎中生。心常不與煩惱雜住，亦曾不起二乘之心。是菩薩摩訶薩常不遠離殊勝神通，從一佛國至一佛國，成熟有情、嚴淨佛土。善現！是菩薩摩訶薩能正修學甚深般若波羅蜜多。