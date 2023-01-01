大般若波羅蜜多經卷第四百三十三三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大般若波羅蜜多經卷第四百三十三三藏法師玄奘奉 詔譯

第二分隨喜迴向品第三十七之二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二分隨喜迴向品第三十七之二

「復次，大士！若菩薩摩訶薩於所修造諸福業事，如實了知離蘊、處、界，亦離般若波羅蜜多乃至布施波羅蜜多，亦離內空乃至無性自性空，亦離四念住廣說乃至十八佛不共法。是菩薩摩訶薩於所修造諸福業事如實知已，深心隨喜迴向無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，大士！若菩薩摩訶薩於所修造諸福業事，如實了知離蘊、處、界，亦離般若波羅蜜多乃至布施波羅蜜多，亦離內空乃至無性自性空，亦離四念住廣說乃至十八佛不共法。是菩薩摩訶薩於所修造諸福業事如實知已，深心隨喜迴向無上正等菩提。

「復次，大士！若菩薩摩訶薩如實了知隨喜俱行諸福業事遠離如是隨喜俱行諸福業事自性，如實了知諸佛世尊遠離如是諸佛世尊自性，如實了知功德善根遠離如是功德善根自性，如實了知聲聞、獨覺及諸異生遠離如是聲聞、獨覺及諸異生自性，如實了知隨喜迴向大菩提心遠離如是隨喜迴向大菩提心自性，如實了知菩薩摩訶薩遠離如是菩薩摩訶薩自性，如實了知般若波羅蜜多遠離般若波羅蜜多自性，乃至布施波羅蜜多遠離布施波羅蜜多自性；如實了知內空遠離內空自性，乃至無性自性空遠離無性自性空自性；如實了知四念住遠離四念住自性，廣說乃至十八佛不共法遠離十八佛不共法自性；如實了知菩薩摩訶薩行遠離菩薩摩訶薩行自性，如實了知諸佛無上正等菩提遠離諸佛無上正等菩提自性。是菩薩摩訶薩如是修行遠離諸法自性甚深般若波羅蜜多，能正隨喜迴向無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，大士！若菩薩摩訶薩如實了知隨喜俱行諸福業事遠離如是隨喜俱行諸福業事自性，如實了知諸佛世尊遠離如是諸佛世尊自性，如實了知功德善根遠離如是功德善根自性，如實了知聲聞、獨覺及諸異生遠離如是聲聞、獨覺及諸異生自性，如實了知隨喜迴向大菩提心遠離如是隨喜迴向大菩提心自性，如實了知菩薩摩訶薩遠離如是菩薩摩訶薩自性，如實了知般若波羅蜜多遠離般若波羅蜜多自性，乃至布施波羅蜜多遠離布施波羅蜜多自性；如實了知內空遠離內空自性，乃至無性自性空遠離無性自性空自性；如實了知四念住遠離四念住自性，廣說乃至十八佛不共法遠離十八佛不共法自性；如實了知菩薩摩訶薩行遠離菩薩摩訶薩行自性，如實了知諸佛無上正等菩提遠離諸佛無上正等菩提自性。是菩薩摩訶薩如是修行遠離諸法自性甚深般若波羅蜜多，能正隨喜迴向無上正等菩提。

「復次，大士！諸菩薩摩訶薩於已滅度一切如來、應、正等覺及諸弟子功德善根，若欲發起隨喜迴向無上正等菩提心者，應作如是隨喜迴向，謂作是念：『如諸如來、應、正等覺及諸弟子皆已滅度，自性非有，功德善根亦復如是，我所發起隨喜迴向無上正等菩提之心及所迴向無上菩提其性亦爾。』如是知已，於諸善根發起隨喜迴向無上正等菩提，無想顛倒、無心顛倒、無見顛倒。若菩薩摩訶薩以取相為方便修行般若波羅蜜多，於已滅度一切如來、應、正等覺及諸弟子功德善根取相隨喜迴向無上正等菩提，是為非善隨喜迴向。以過去佛及弟子眾功德善根非相無相所取境界，是菩薩摩訶薩以取相念發起隨喜迴向無上正等菩提，是故非善隨喜迴向，由此因緣，有想顛倒、有心顛倒、有見顛倒。若菩薩摩訶薩不取相為方便修行般若波羅蜜多，於彼一切佛及弟子功德善根，離相隨喜迴向無上正等菩提，是名為善隨喜迴向，由此因緣，是菩薩摩訶薩隨喜迴向無想顛倒、無心顛倒、無見顛倒。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，大士！諸菩薩摩訶薩於已滅度一切如來、應、正等覺及諸弟子功德善根，若欲發起隨喜迴向無上正等菩提心者，應作如是隨喜迴向，謂作是念：『如諸如來、應、正等覺及諸弟子皆已滅度，自性非有，功德善根亦復如是，我所發起隨喜迴向無上正等菩提之心及所迴向無上菩提其性亦爾。』如是知已，於諸善根發起隨喜迴向無上正等菩提，無想顛倒、無心顛倒、無見顛倒。若菩薩摩訶薩以取相為方便修行般若波羅蜜多，於已滅度一切如來、應、正等覺及諸弟子功德善根取相隨喜迴向無上正等菩提，是為非善隨喜迴向。以過去佛及弟子眾功德善根非相無相所取境界，是菩薩摩訶薩以取相念發起隨喜迴向無上正等菩提，是故非善隨喜迴向，由此因緣，有想顛倒、有心顛倒、有見顛倒。若菩薩摩訶薩不取相為方便修行般若波羅蜜多，於彼一切佛及弟子功德善根，離相隨喜迴向無上正等菩提，是名為善隨喜迴向，由此因緣，是菩薩摩訶薩隨喜迴向無想顛倒、無心顛倒、無見顛倒。」

爾時，慈氏菩薩摩訶薩問具壽善現言：「大德！云何菩薩摩訶薩於諸如來、應、正等覺及諸弟子功德善根隨喜俱行福業事等皆不取相，而能隨喜迴向無上正等菩提？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，慈氏菩薩摩訶薩問具壽善現言：「大德！云何菩薩摩訶薩於諸如來、應、正等覺及諸弟子功德善根隨喜俱行福業事等皆不取相，而能隨喜迴向無上正等菩提？」

善現答言：「大士！應知諸菩薩摩訶薩所學般若波羅蜜多，有如是等方便善巧，雖不取相而所作成，非離般若波羅蜜多有能正起隨喜俱行諸福業事，迴向無上正等菩提。是故菩薩摩訶薩眾欲成所作，應學般若波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現答言：「大士！應知諸菩薩摩訶薩所學般若波羅蜜多，有如是等方便善巧，雖不取相而所作成，非離般若波羅蜜多有能正起隨喜俱行諸福業事，迴向無上正等菩提。是故菩薩摩訶薩眾欲成所作，應學般若波羅蜜多。」

慈氏菩薩摩訶薩言：「大德善現！勿作是說。所以者何？以於般若波羅蜜多，諸佛世尊及弟子眾并所成就功德善根皆無所有不可得故，所作隨喜諸福業事亦無所有不可得故，發心迴向無上菩提亦無所有不可得故。此中菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，應如是觀：『過去諸佛及弟子眾功德善根性皆已滅，所作隨喜諸福業事、發心迴向無上菩提性皆寂滅，我若於彼一切如來、應、正等覺及弟子眾功德善根取相分別，及於所作隨喜俱行諸福業事、發心迴向無上菩提取相分別，以是取相分別方便發起隨喜迴向無上正等菩提，諸佛世尊皆所不許，亦不隨喜。何以故？於已滅度諸佛世尊及弟子等取相分別隨喜迴向無上菩提，是說名為大有所得。』是故菩薩摩訶薩欲於諸佛及弟子眾功德善根正起隨喜迴向無上正等菩提，不應於中起有所得取相分別隨喜迴向，若於其中起有所得取相分別隨喜迴向，佛不說彼有大義利。何以故？如是隨喜迴向之心，虛妄分別名雜毒故。譬如有食，雖具上妙色香美味而和毒藥，愚人淺識貪取噉之，雖初適意歡喜快樂，而後食銷備受眾苦，或便致死若近失命。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慈氏菩薩摩訶薩言：「大德善現！勿作是說。所以者何？以於般若波羅蜜多，諸佛世尊及弟子眾并所成就功德善根皆無所有不可得故，所作隨喜諸福業事亦無所有不可得故，發心迴向無上菩提亦無所有不可得故。此中菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，應如是觀：『過去諸佛及弟子眾功德善根性皆已滅，所作隨喜諸福業事、發心迴向無上菩提性皆寂滅，我若於彼一切如來、應、正等覺及弟子眾功德善根取相分別，及於所作隨喜俱行諸福業事、發心迴向無上菩提取相分別，以是取相分別方便發起隨喜迴向無上正等菩提，諸佛世尊皆所不許，亦不隨喜。何以故？於已滅度諸佛世尊及弟子等取相分別隨喜迴向無上菩提，是說名為大有所得。』是故菩薩摩訶薩欲於諸佛及弟子眾功德善根正起隨喜迴向無上正等菩提，不應於中起有所得取相分別隨喜迴向，若於其中起有所得取相分別隨喜迴向，佛不說彼有大義利。何以故？如是隨喜迴向之心，虛妄分別名雜毒故。譬如有食，雖具上妙色香美味而和毒藥，愚人淺識貪取噉之，雖初適意歡喜快樂，而後食銷備受眾苦，或便致死若近失命。

「如是一類補特伽羅，不善受持、不善觀察甚深般若波羅蜜多文句義理，不善讀誦，不善通達甚深義趣，而告大乘種姓者曰：『來！善男子！汝於過去未來現在一切如來、應、正等覺，從初發心至得無上正等菩提，轉妙法輪度無量眾，入無餘依般涅槃界乃至法滅，於其中間若修般若乃至布施波羅蜜多已集、當集、現集善根，若住內空乃至無性自性空已集、當集、現集善根，若修四靜慮、四無量、四無色定已集、當集、現集善根，若修四念住乃至八聖道支已集、當集、現集善根，如是乃至若修佛十力乃至十八佛不共法已集、當集、現集善根，若嚴淨佛土、成熟有情已集、當集、現集善根，若諸如來、應、正等覺所有戒蘊、定蘊、慧蘊、解脫蘊、解脫智見蘊，若一切智、道相智、一切相智，若無忘失法恒住捨性，及餘無數無量無邊殊勝功德，若佛弟子一切有漏、無漏善根，若諸如來、應、正等覺已現當記諸天、人等獨覺菩提所有功德，若諸天、龍、藥叉、健達縛、阿素洛、揭路茶、緊捺洛、莫呼洛伽、人非人等已集、當集、現集善根，若善男子、善女人等於諸功德發起隨喜迴向善根，如是一切合集稱量現前隨喜，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是一類補特伽羅，不善受持、不善觀察甚深般若波羅蜜多文句義理，不善讀誦，不善通達甚深義趣，而告大乘種姓者曰：『來！善男子！汝於過去未來現在一切如來、應、正等覺，從初發心至得無上正等菩提，轉妙法輪度無量眾，入無餘依般涅槃界乃至法滅，於其中間若修般若乃至布施波羅蜜多已集、當集、現集善根，若住內空乃至無性自性空已集、當集、現集善根，若修四靜慮、四無量、四無色定已集、當集、現集善根，若修四念住乃至八聖道支已集、當集、現集善根，如是乃至若修佛十力乃至十八佛不共法已集、當集、現集善根，若嚴淨佛土、成熟有情已集、當集、現集善根，若諸如來、應、正等覺所有戒蘊、定蘊、慧蘊、解脫蘊、解脫智見蘊，若一切智、道相智、一切相智，若無忘失法恒住捨性，及餘無數無量無邊殊勝功德，若佛弟子一切有漏、無漏善根，若諸如來、應、正等覺已現當記諸天、人等獨覺菩提所有功德，若諸天、龍、藥叉、健達縛、阿素洛、揭路茶、緊捺洛、莫呼洛伽、人非人等已集、當集、現集善根，若善男子、善女人等於諸功德發起隨喜迴向善根，如是一切合集稱量現前隨喜，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提。』

「如是所說隨喜迴向，以有所得取相分別而為方便，如食雜毒初益後損故，此非善隨喜迴向。所以者何？以有所得取相分別發起隨喜迴向之心，有因、有緣、有作意、有戲論、有妨礙、有過失，不應般若波羅蜜多。彼雜毒故則為謗佛，不隨佛教不隨法說不應理說，菩薩種姓補特伽羅不應隨彼所說而學。是故，大德！應說云何住菩薩乘諸善男子、善女人等，應於過去未來現在一切如來、應、正等覺，及弟子等功德善根隨喜迴向？謂彼諸佛，從初發心至得無上正等菩提，轉妙法輪度無量眾，入無餘依般涅槃界乃至法滅，於其中間若修般若乃至布施波羅蜜多集諸善根，廣說乃至若善男子、善女人等於諸功德發起隨喜迴向善根，住菩薩乘諸善男子、善女人等云何於彼功德善根，發起隨喜迴向無上正等菩提？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是所說隨喜迴向，以有所得取相分別而為方便，如食雜毒初益後損故，此非善隨喜迴向。所以者何？以有所得取相分別發起隨喜迴向之心，有因、有緣、有作意、有戲論、有妨礙、有過失，不應般若波羅蜜多。彼雜毒故則為謗佛，不隨佛教不隨法說不應理說，菩薩種姓補特伽羅不應隨彼所說而學。是故，大德！應說云何住菩薩乘諸善男子、善女人等，應於過去未來現在一切如來、應、正等覺，及弟子等功德善根隨喜迴向？謂彼諸佛，從初發心至得無上正等菩提，轉妙法輪度無量眾，入無餘依般涅槃界乃至法滅，於其中間若修般若乃至布施波羅蜜多集諸善根，廣說乃至若善男子、善女人等於諸功德發起隨喜迴向善根，住菩薩乘諸善男子、善女人等云何於彼功德善根，發起隨喜迴向無上正等菩提？」

具壽善現白言：「大士！住菩薩乘諸善男子、善女人等修行般若波羅蜜多，若欲不謗諸佛世尊而發隨喜迴向心者，應作是念：『如諸如來、應、正等覺無上佛智了達遍知功德善根有如是性、有如是相、有如是法而可隨喜，我今亦應如是隨喜。如諸如來、應、正等覺無上佛智了達遍知應以如是諸福業事迴向無上正等菩提，我今亦應如是迴向。』住菩薩乘諸善男子、善女人等，於諸如來、應、正等覺及弟子等功德善根應作如是隨喜迴向，若作如是隨喜迴向則不謗佛，隨佛所教，隨法而說，應理而說。是菩薩摩訶薩如是隨喜迴向之心，不雜毒藥，終至甘露大般涅槃。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現白言：「大士！住菩薩乘諸善男子、善女人等修行般若波羅蜜多，若欲不謗諸佛世尊而發隨喜迴向心者，應作是念：『如諸如來、應、正等覺無上佛智了達遍知功德善根有如是性、有如是相、有如是法而可隨喜，我今亦應如是隨喜。如諸如來、應、正等覺無上佛智了達遍知應以如是諸福業事迴向無上正等菩提，我今亦應如是迴向。』住菩薩乘諸善男子、善女人等，於諸如來、應、正等覺及弟子等功德善根應作如是隨喜迴向，若作如是隨喜迴向則不謗佛，隨佛所教，隨法而說，應理而說。是菩薩摩訶薩如是隨喜迴向之心，不雜毒藥，終至甘露大般涅槃。

「復次，大士！住菩薩乘諸善男子、善女人等修行般若波羅蜜多，於諸如來、應、正等覺及弟子等功德善根，應作如是隨喜迴向。如色乃至識，不墮欲界、色界、無色界，若不墮三界，則非過去未來現在；眼處乃至意處不墮欲界、色界、無色界，若不墮三界，則非過去未來現在；色處乃至法處不墮欲界、色界、無色界，若不墮三界，則非過去未來現在；眼界乃至意界不墮欲界、色界、無色界，若不墮三界，則非過去未來現在；色界乃至法界不墮欲界、色界、無色界，若不墮三界，則非過去未來現在；眼識界乃至意識界不墮欲界、色界、無色界，若不墮三界，則非過去未來現在；眼觸乃至意觸不墮欲界、色界、無色界，若不墮三界，則非過去未來現在；眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受，不墮欲界、色界、無色界，若不墮三界，則非過去未來現在；般若波羅蜜多乃至布施波羅蜜多不墮欲界、色界、無色界，若不墮三界，則非過去未來現在；內空乃至無性自性空不墮欲界、色界、無色界，若不墮三界，則非過去未來現在。四念住乃至八聖道支不墮欲界、色界、無色界，若不墮三界，則非過去未來現在；如是乃至如來十力乃至十八佛不共法不墮欲界、色界、無色界，若不墮三界，則非過去未來現在；真如、法界、法性、實際、法定、法住、不思議界不墮欲界、色界、無色界，若不墮三界，則非過去未來現在；戒蘊、定蘊、慧蘊、解脫蘊、解脫智見蘊不墮欲界、色界、無色界，若不墮三界，則非過去未來現在；一切智、道相智、一切相智不墮欲界、色界、無色界，若不墮三界，則非過去未來現在；無忘失法、恒住捨性不墮欲界、色界、無色界，若不墮三界，則非過去未來現在。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，大士！住菩薩乘諸善男子、善女人等修行般若波羅蜜多，於諸如來、應、正等覺及弟子等功德善根，應作如是隨喜迴向。如色乃至識，不墮欲界、色界、無色界，若不墮三界，則非過去未來現在；眼處乃至意處不墮欲界、色界、無色界，若不墮三界，則非過去未來現在；色處乃至法處不墮欲界、色界、無色界，若不墮三界，則非過去未來現在；眼界乃至意界不墮欲界、色界、無色界，若不墮三界，則非過去未來現在；色界乃至法界不墮欲界、色界、無色界，若不墮三界，則非過去未來現在；眼識界乃至意識界不墮欲界、色界、無色界，若不墮三界，則非過去未來現在；眼觸乃至意觸不墮欲界、色界、無色界，若不墮三界，則非過去未來現在；眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受，不墮欲界、色界、無色界，若不墮三界，則非過去未來現在；般若波羅蜜多乃至布施波羅蜜多不墮欲界、色界、無色界，若不墮三界，則非過去未來現在；內空乃至無性自性空不墮欲界、色界、無色界，若不墮三界，則非過去未來現在。四念住乃至八聖道支不墮欲界、色界、無色界，若不墮三界，則非過去未來現在；如是乃至如來十力乃至十八佛不共法不墮欲界、色界、無色界，若不墮三界，則非過去未來現在；真如、法界、法性、實際、法定、法住、不思議界不墮欲界、色界、無色界，若不墮三界，則非過去未來現在；戒蘊、定蘊、慧蘊、解脫蘊、解脫智見蘊不墮欲界、色界、無色界，若不墮三界，則非過去未來現在；一切智、道相智、一切相智不墮欲界、色界、無色界，若不墮三界，則非過去未來現在；無忘失法、恒住捨性不墮欲界、色界、無色界，若不墮三界，則非過去未來現在。

「隨喜迴向亦應如是。所以者何？如彼諸法自性空故，不墮三界，非三世攝，隨喜迴向亦復如是。謂諸如來、應、正等覺自性空故，不墮三界，非三世攝；諸佛功德自性空故，不墮三界，非三世攝；聲聞、獨覺及人、天等自性空故，不墮三界，非三世攝；彼諸善根自性空故，不墮三界，非三世攝；於彼隨喜自性空故，不墮三界，非三世攝；所迴向法自性空故，不墮三界，非三世攝；能迴向者自性空故，不墮三界，非三世攝。若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，如實知色乃至識，不墮三界，非三世攝。若不墮三界，非三世攝，則不可以彼有相為方便、有所得為方便，發生隨喜迴向無上正等菩提。何以故？以色等法自性不生，若法不生則無所有，不可以彼無所有法隨喜迴向無所有故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「隨喜迴向亦應如是。所以者何？如彼諸法自性空故，不墮三界，非三世攝，隨喜迴向亦復如是。謂諸如來、應、正等覺自性空故，不墮三界，非三世攝；諸佛功德自性空故，不墮三界，非三世攝；聲聞、獨覺及人、天等自性空故，不墮三界，非三世攝；彼諸善根自性空故，不墮三界，非三世攝；於彼隨喜自性空故，不墮三界，非三世攝；所迴向法自性空故，不墮三界，非三世攝；能迴向者自性空故，不墮三界，非三世攝。若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，如實知色乃至識，不墮三界，非三世攝。若不墮三界，非三世攝，則不可以彼有相為方便、有所得為方便，發生隨喜迴向無上正等菩提。何以故？以色等法自性不生，若法不生則無所有，不可以彼無所有法隨喜迴向無所有故。

「如實知眼處乃至意處亦如是，如實知色處乃至法處亦如是，如實知眼界乃至意界亦如是，如實知色界乃至法界亦如是，如實知眼識界乃至意識界亦如是，如實知眼觸乃至意觸亦如是，如實知眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受亦如是，如實知般若波羅蜜多乃至布施波羅蜜多亦如是，如實知內空乃至無性自性空亦如是，如實知四念住乃至八聖道支亦如是，如實知如來十力乃至十八佛不共法亦如是，如實知真如、法界、法性、實際、法定、法住、不思議界亦如是，如實知戒蘊、定蘊、慧蘊、解脫蘊、解脫智見蘊亦如是，如實知一切智、道相智、一切相智亦如是，如實知無忘失法、恒住捨性，不墮三界，非三世攝。若不墮三界，非三世攝，則不可以彼有相為方便、有所得為方便，發生隨喜迴向無上正等菩提。何以故？以無忘失法、恒住捨性自性不生，若法不生則無所有，不可以彼無所有法隨喜迴向無所有故，是菩薩摩訶薩如是隨喜迴向無上正等菩提，不雜毒藥，終至甘露，大般涅槃。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如實知眼處乃至意處亦如是，如實知色處乃至法處亦如是，如實知眼界乃至意界亦如是，如實知色界乃至法界亦如是，如實知眼識界乃至意識界亦如是，如實知眼觸乃至意觸亦如是，如實知眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受亦如是，如實知般若波羅蜜多乃至布施波羅蜜多亦如是，如實知內空乃至無性自性空亦如是，如實知四念住乃至八聖道支亦如是，如實知如來十力乃至十八佛不共法亦如是，如實知真如、法界、法性、實際、法定、法住、不思議界亦如是，如實知戒蘊、定蘊、慧蘊、解脫蘊、解脫智見蘊亦如是，如實知一切智、道相智、一切相智亦如是，如實知無忘失法、恒住捨性，不墮三界，非三世攝。若不墮三界，非三世攝，則不可以彼有相為方便、有所得為方便，發生隨喜迴向無上正等菩提。何以故？以無忘失法、恒住捨性自性不生，若法不生則無所有，不可以彼無所有法隨喜迴向無所有故，是菩薩摩訶薩如是隨喜迴向無上正等菩提，不雜毒藥，終至甘露，大般涅槃。

「住菩薩乘諸善男子、善女人等若以有相而為方便，或有所得而為方便，於諸如來、應、正等覺及弟子等功德善根發生隨喜迴向之心，當知是邪隨喜迴向。此邪隨喜迴向之心，諸佛世尊所不稱讚。如是隨喜迴向之心，非佛世尊所稱讚故，不能圓滿布施、淨戒、安忍、精進、靜慮般若波羅蜜多，亦不能圓滿內空乃至無性自性空，亦不能圓滿四念住乃至八聖道支，如是乃至亦不能圓滿如來十力乃至十八佛不共法，亦不能圓滿一切智、道相智、一切相智，亦不能圓滿無忘失法、恒住捨性。由諸功德不圓滿故，不能嚴淨佛土及成熟有情。由不能嚴淨佛土及成熟有情故，則不能證得阿耨多羅三藐三菩提。何以故？由彼所起隨喜迴向有相、有得雜毒藥故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「住菩薩乘諸善男子、善女人等若以有相而為方便，或有所得而為方便，於諸如來、應、正等覺及弟子等功德善根發生隨喜迴向之心，當知是邪隨喜迴向。此邪隨喜迴向之心，諸佛世尊所不稱讚。如是隨喜迴向之心，非佛世尊所稱讚故，不能圓滿布施、淨戒、安忍、精進、靜慮般若波羅蜜多，亦不能圓滿內空乃至無性自性空，亦不能圓滿四念住乃至八聖道支，如是乃至亦不能圓滿如來十力乃至十八佛不共法，亦不能圓滿一切智、道相智、一切相智，亦不能圓滿無忘失法、恒住捨性。由諸功德不圓滿故，不能嚴淨佛土及成熟有情。由不能嚴淨佛土及成熟有情故，則不能證得阿耨多羅三藐三菩提。何以故？由彼所起隨喜迴向有相、有得雜毒藥故。

「復次，大士！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，應作是念：『如十方界一切如來、應、正等覺如實通達功德善根有如是法，可依是法發生無倒隨喜迴向，我今亦應依如是法發生隨喜迴向無上正等菩提，是為正起隨喜迴向，由斯決定證得無上正等菩提。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，大士！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，應作是念：『如十方界一切如來、應、正等覺如實通達功德善根有如是法，可依是法發生無倒隨喜迴向，我今亦應依如是法發生隨喜迴向無上正等菩提，是為正起隨喜迴向，由斯決定證得無上正等菩提。』」

爾時，世尊讚具壽善現言：「善哉！善哉！善現！汝今已為一切菩薩摩訶薩等作佛所作，謂為菩薩摩訶薩等善說無倒隨喜迴向，如是所說隨喜迴向，以無相為方便、無所得為方便、無生無滅為方便、無染無淨為方便、無性自性為方便、自相空為方便、自性空為方便、法界為方便、真如為方便、法性為方便、不虛妄性為方便、實際為方便、不思議界為方便故。善現！假使三千大千世界一切有情皆得成就十善業道、四靜慮、四無量、四無色定、五神通，於意云何？是諸有情功德多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊讚具壽善現言：「善哉！善哉！善現！汝今已為一切菩薩摩訶薩等作佛所作，謂為菩薩摩訶薩等善說無倒隨喜迴向，如是所說隨喜迴向，以無相為方便、無所得為方便、無生無滅為方便、無染無淨為方便、無性自性為方便、自相空為方便、自性空為方便、法界為方便、真如為方便、法性為方便、不虛妄性為方便、實際為方便、不思議界為方便故。善現！假使三千大千世界一切有情皆得成就十善業道、四靜慮、四無量、四無色定、五神通，於意云何？是諸有情功德多不？」

善現對曰：「甚多！世尊！甚多！善逝！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現對曰：「甚多！世尊！甚多！善逝！」

佛言：「善現！若善男子、善女人等，於諸如來、應、正等覺及弟子等功德善根起無染著隨喜迴向，所獲功德甚多於前，不可稱計。善現！是善男子、善女人等所起如是隨喜迴向，於餘善根為最為勝、為尊為高、為妙為微妙、為上為無上、無等無等等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！若善男子、善女人等，於諸如來、應、正等覺及弟子等功德善根起無染著隨喜迴向，所獲功德甚多於前，不可稱計。善現！是善男子、善女人等所起如是隨喜迴向，於餘善根為最為勝、為尊為高、為妙為微妙、為上為無上、無等無等等。

「復次，善現！假使三千大千世界一切有情皆得預流、一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提，有善男子、善女人等於彼預流乃至獨覺，盡其形壽以無量種衣服、飲食、臥具、醫藥及餘資具而奉施之，供養恭敬、尊重讚歎，於意云何？是善男子、善女人等由此因緣得福多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！假使三千大千世界一切有情皆得預流、一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提，有善男子、善女人等於彼預流乃至獨覺，盡其形壽以無量種衣服、飲食、臥具、醫藥及餘資具而奉施之，供養恭敬、尊重讚歎，於意云何？是善男子、善女人等由此因緣得福多不？」

善現對曰：「甚多！世尊！甚多！善逝！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現對曰：「甚多！世尊！甚多！善逝！」

佛言：「善現！若善男子、善女人等，於諸如來、應、正等覺及弟子等功德善根起無染著隨喜迴向，所獲功德甚多於前。善現！是善男子、善女人等所起如是隨喜迴向，於餘善根為最為勝、為尊為高、為妙為微妙、為上為無上、無等無等等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！若善男子、善女人等，於諸如來、應、正等覺及弟子等功德善根起無染著隨喜迴向，所獲功德甚多於前。善現！是善男子、善女人等所起如是隨喜迴向，於餘善根為最為勝、為尊為高、為妙為微妙、為上為無上、無等無等等。

「復次，善現！假使三千大千世界一切有情皆趣無上正等菩提，設復十方各如殑伽沙等世界一切有情一一各於彼趣無上正等菩提，一一菩薩摩訶薩所，以無量種衣服、飲食、臥具、醫藥及餘資生上妙樂具而奉施之，經如殑伽沙等大劫，供養恭敬、尊重讚歎，於意云何？是諸有情，由此因緣得福多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！假使三千大千世界一切有情皆趣無上正等菩提，設復十方各如殑伽沙等世界一切有情一一各於彼趣無上正等菩提，一一菩薩摩訶薩所，以無量種衣服、飲食、臥具、醫藥及餘資生上妙樂具而奉施之，經如殑伽沙等大劫，供養恭敬、尊重讚歎，於意云何？是諸有情，由此因緣得福多不？」

善現對曰：「甚多！世尊！甚多！善逝！如是福聚無數無量無邊無限，算數譬喻難可測量。世尊！若是福聚有形色者，十方各如殑伽沙界所不容受。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現對曰：「甚多！世尊！甚多！善逝！如是福聚無數無量無邊無限，算數譬喻難可測量。世尊！若是福聚有形色者，十方各如殑伽沙界所不容受。」

佛言：「善現！善哉！善哉！彼福德量如汝所說。善現！若善男子、善女人等，於諸如來、應、正等覺及弟子等功德善根起無染著隨喜迴向，所獲福聚甚多於前。善現！是善男子、善女人等所起如是隨喜迴向，於餘善根為最為勝、為尊為高、為妙為微妙、為上為無上、無等無等等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！善哉！善哉！彼福德量如汝所說。善現！若善男子、善女人等，於諸如來、應、正等覺及弟子等功德善根起無染著隨喜迴向，所獲福聚甚多於前。善現！是善男子、善女人等所起如是隨喜迴向，於餘善根為最為勝、為尊為高、為妙為微妙、為上為無上、無等無等等。

「善現！若以前福比此福聚，百分不及一，千分不及一，乃至鄔波尼殺曇分亦不及一。何以故？善現！彼諸有情十善業道、四靜慮、四無量、四無色定、五神通，皆以有相有所得想為方便故。彼善男子、善女人等，以無量種衣服、飲食、臥具、醫藥及餘資具，奉施預流、一來、不還、阿羅漢果及諸獨覺，盡其形壽供養恭敬、尊重讚歎，所獲福聚皆以有相、有所得想為方便故。彼諸有情以無量種衣服、飲食、臥具、醫藥、及諸資生、上妙樂具，奉施彼趣無上菩提諸菩薩眾，經如殑伽沙等大劫，供養恭敬、尊重讚歎，所獲福聚皆以有相、有所得想為方便故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若以前福比此福聚，百分不及一，千分不及一，乃至鄔波尼殺曇分亦不及一。何以故？善現！彼諸有情十善業道、四靜慮、四無量、四無色定、五神通，皆以有相有所得想為方便故。彼善男子、善女人等，以無量種衣服、飲食、臥具、醫藥及餘資具，奉施預流、一來、不還、阿羅漢果及諸獨覺，盡其形壽供養恭敬、尊重讚歎，所獲福聚皆以有相、有所得想為方便故。彼諸有情以無量種衣服、飲食、臥具、醫藥、及諸資生、上妙樂具，奉施彼趣無上菩提諸菩薩眾，經如殑伽沙等大劫，供養恭敬、尊重讚歎，所獲福聚皆以有相、有所得想為方便故。」

爾時，四大天王各與眷屬二萬天子頂禮佛足，合掌白言：「世尊！彼諸菩薩摩訶薩乃能發起如是廣大隨喜迴向，謂彼菩薩摩訶薩方便善巧，以無相為方便、無所得為方便、無染著為方便、無思作為方便，於諸如來、應、正等覺及弟子等功德善根發正隨喜迴向無上正等菩提，如是所起隨喜迴向不墮二法、不二法中，無染無著。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，四大天王各與眷屬二萬天子頂禮佛足，合掌白言：「世尊！彼諸菩薩摩訶薩乃能發起如是廣大隨喜迴向，謂彼菩薩摩訶薩方便善巧，以無相為方便、無所得為方便、無染著為方便、無思作為方便，於諸如來、應、正等覺及弟子等功德善根發正隨喜迴向無上正等菩提，如是所起隨喜迴向不墮二法、不二法中，無染無著。」

時，天帝釋亦與無量百千天子，各持種種天妙花鬘、塗散等香、衣服、瓔珞、寶幢、幡蓋、諸妙、珍奇，奏天樂音，以供養佛，頂禮雙足，合掌白言：「世尊！彼諸菩薩摩訶薩乃能發起如是廣大隨喜迴向，謂彼菩薩摩訶薩方便善巧，以無相為方便、無所得為方便、無染著為方便、無思作為方便，於諸如來、應、正等覺及弟子等功德善根發正隨喜迴向無上正等菩提，如是所起隨喜迴向不墮二法、不二法中，無染無著。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，天帝釋亦與無量百千天子，各持種種天妙花鬘、塗散等香、衣服、瓔珞、寶幢、幡蓋、諸妙、珍奇，奏天樂音，以供養佛，頂禮雙足，合掌白言：「世尊！彼諸菩薩摩訶薩乃能發起如是廣大隨喜迴向，謂彼菩薩摩訶薩方便善巧，以無相為方便、無所得為方便、無染著為方便、無思作為方便，於諸如來、應、正等覺及弟子等功德善根發正隨喜迴向無上正等菩提，如是所起隨喜迴向不墮二法、不二法中，無染無著。」

時，蘇夜摩天子、珊覩史多天子、善變化天子、最自在天子各與眷屬千天子俱，皆持種種天妙花鬘、塗散等香、衣服、瓔珞、寶幢、幡蓋、諸妙、珍奇，奏天樂音，以供養佛，頂禮雙足，合掌白言：「世尊！彼諸菩薩摩訶薩，乃能發起如是廣大隨喜迴向，謂彼菩薩摩訶薩方便善巧，以無相為方便、無所得為方便、無染著為方便、無思作為方便，於諸如來、應、正等覺及弟子等功德善根發正隨喜迴向無上正等菩提，如是所起隨喜迴向不墮二法、不二法中，無染無著。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，蘇夜摩天子、珊覩史多天子、善變化天子、最自在天子各與眷屬千天子俱，皆持種種天妙花鬘、塗散等香、衣服、瓔珞、寶幢、幡蓋、諸妙、珍奇，奏天樂音，以供養佛，頂禮雙足，合掌白言：「世尊！彼諸菩薩摩訶薩，乃能發起如是廣大隨喜迴向，謂彼菩薩摩訶薩方便善巧，以無相為方便、無所得為方便、無染著為方便、無思作為方便，於諸如來、應、正等覺及弟子等功德善根發正隨喜迴向無上正等菩提，如是所起隨喜迴向不墮二法、不二法中，無染無著。」

時，大梵天王與無量百千俱胝那庾多諸梵天眾，前詣佛所頂禮雙足，合掌恭敬俱發聲言：「希有！世尊！彼諸菩薩摩訶薩為般若波羅蜜多方便善巧所攝護故，超勝於前無方便善巧、有相、有所得諸善男子、善女人等所修善根。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，大梵天王與無量百千俱胝那庾多諸梵天眾，前詣佛所頂禮雙足，合掌恭敬俱發聲言：「希有！世尊！彼諸菩薩摩訶薩為般若波羅蜜多方便善巧所攝護故，超勝於前無方便善巧、有相、有所得諸善男子、善女人等所修善根。」

時，極光淨天乃至色究竟天各與無量百千俱胝那庾多自類天眾，前詣佛所頂禮雙足，合掌恭敬俱發聲言：「希有！世尊！彼諸菩薩摩訶薩為般若波羅蜜多方便善巧所攝護故，超勝於前無方便善巧、有相、有所得諸善男子、善女人等所修善根。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，極光淨天乃至色究竟天各與無量百千俱胝那庾多自類天眾，前詣佛所頂禮雙足，合掌恭敬俱發聲言：「希有！世尊！彼諸菩薩摩訶薩為般若波羅蜜多方便善巧所攝護故，超勝於前無方便善巧、有相、有所得諸善男子、善女人等所修善根。」

爾時，佛告四大王眾天乃至色究竟天等言：「假使三千大千世界一切有情皆發無上正等覺心，普於過去未來現在十方世界一切如來、應、正等覺從初發心至得無上正等菩提、轉妙法輪度無量眾、入無餘依般涅槃界乃至法滅，於其中間所修布施乃至般若波羅蜜多相應善根，若住內空乃至無性自性空相應善根，若修四念住廣說乃至十八佛不共法相應善根，若修無量無邊佛法相應善根，若諸弟子所有善根，若諸如來、應、正等覺所有戒蘊、定蘊、慧蘊、解脫蘊、解脫智見蘊及餘無量無邊佛法，若諸如來所說正法，若依彼法修習施性、戒性、修性三福業事，若依彼法精勤修學得預流果、一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提、得入菩薩正性離生，若諸有情修布施、淨戒、安忍、精進、靜慮般若等所引善根，如是一切合集稱量，以有相為方便、有所得為方便、有染著為方便、有思作為方便、有二不二為方便現前隨喜，既隨喜已，迴向無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告四大王眾天乃至色究竟天等言：「假使三千大千世界一切有情皆發無上正等覺心，普於過去未來現在十方世界一切如來、應、正等覺從初發心至得無上正等菩提、轉妙法輪度無量眾、入無餘依般涅槃界乃至法滅，於其中間所修布施乃至般若波羅蜜多相應善根，若住內空乃至無性自性空相應善根，若修四念住廣說乃至十八佛不共法相應善根，若修無量無邊佛法相應善根，若諸弟子所有善根，若諸如來、應、正等覺所有戒蘊、定蘊、慧蘊、解脫蘊、解脫智見蘊及餘無量無邊佛法，若諸如來所說正法，若依彼法修習施性、戒性、修性三福業事，若依彼法精勤修學得預流果、一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提、得入菩薩正性離生，若諸有情修布施、淨戒、安忍、精進、靜慮般若等所引善根，如是一切合集稱量，以有相為方便、有所得為方便、有染著為方便、有思作為方便、有二不二為方便現前隨喜，既隨喜已，迴向無上正等菩提。

「有善男子、善女人等發趣無上正等菩提，普於過去未來現在十方世界一切如來、應、正等覺從初發心至得無上正等菩提、轉妙法輪度無量眾入無餘依般涅槃界乃至法滅，於其中間所修布施乃至般若波羅蜜多相應善根，廣說乃至若諸有情修布施、淨戒、安忍、精進、靜慮般若等所引善根，如是一切合集稱量，以無相為方便、無所得為方便、無染著為方便、無思作為方便、無二不二為方便現前隨喜，既隨喜已，迴向無上正等菩提。是善男子、善女人等隨喜迴向，於餘善根為最為勝、為尊為高、為妙為微妙、為上為無上、無等無等等，於前有情隨喜迴向百倍為勝，千倍為勝，百千倍為勝，乃至鄔波尼殺曇倍亦最為勝。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「有善男子、善女人等發趣無上正等菩提，普於過去未來現在十方世界一切如來、應、正等覺從初發心至得無上正等菩提、轉妙法輪度無量眾入無餘依般涅槃界乃至法滅，於其中間所修布施乃至般若波羅蜜多相應善根，廣說乃至若諸有情修布施、淨戒、安忍、精進、靜慮般若等所引善根，如是一切合集稱量，以無相為方便、無所得為方便、無染著為方便、無思作為方便、無二不二為方便現前隨喜，既隨喜已，迴向無上正等菩提。是善男子、善女人等隨喜迴向，於餘善根為最為勝、為尊為高、為妙為微妙、為上為無上、無等無等等，於前有情隨喜迴向百倍為勝，千倍為勝，百千倍為勝，乃至鄔波尼殺曇倍亦最為勝。」

爾時，具壽善現白佛言：「世尊！如佛所說是善男子、善女人等隨喜迴向，於餘善根為最為勝、為尊為高、為妙為微妙、為上為無上、無等無等等。世尊齊何說是隨喜迴向，於餘善根為最為勝、為尊為高、為妙為微妙、為上為無上、無等無等等？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，具壽善現白佛言：「世尊！如佛所說是善男子、善女人等隨喜迴向，於餘善根為最為勝、為尊為高、為妙為微妙、為上為無上、無等無等等。世尊齊何說是隨喜迴向，於餘善根為最為勝、為尊為高、為妙為微妙、為上為無上、無等無等等？」

佛言：「善現！是善男子、善女人等，普於過去未來現在十方世界一切如來應正等覺、聲聞、獨覺、菩薩及餘一切有情諸善根等，不取不捨、不矜不蔑，非有所得、非無所得，達一切法無生無滅、無染無淨、無增無減、無去無來、無集無散、無入無出，作如是念：『如彼過去未來現在諸法真如、法界、法性、不虛妄性、法定、法住，我亦如是於諸善法以無所得而為方便發正隨喜，既隨喜已，持此善根與諸有情平等共有迴向無上正等菩提。』善現！齊是菩薩摩訶薩所起隨喜迴向，我說於餘善根為最為勝、為尊為高、為妙為微妙、為上為無上、無等無等等。善現！如是隨喜迴向勝餘隨喜迴向，百倍、千倍乃至鄔波尼殺曇倍，是故我說如是所起隨喜迴向，於餘善根為最為勝、為尊為高、為妙為微妙、為上為無上、無等無等等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！是善男子、善女人等，普於過去未來現在十方世界一切如來應正等覺、聲聞、獨覺、菩薩及餘一切有情諸善根等，不取不捨、不矜不蔑，非有所得、非無所得，達一切法無生無滅、無染無淨、無增無減、無去無來、無集無散、無入無出，作如是念：『如彼過去未來現在諸法真如、法界、法性、不虛妄性、法定、法住，我亦如是於諸善法以無所得而為方便發正隨喜，既隨喜已，持此善根與諸有情平等共有迴向無上正等菩提。』善現！齊是菩薩摩訶薩所起隨喜迴向，我說於餘善根為最為勝、為尊為高、為妙為微妙、為上為無上、無等無等等。善現！如是隨喜迴向勝餘隨喜迴向，百倍、千倍乃至鄔波尼殺曇倍，是故我說如是所起隨喜迴向，於餘善根為最為勝、為尊為高、為妙為微妙、為上為無上、無等無等等。

「復次，善現！住菩薩乘諸善男子、善女人等，欲於過去未來現在十方世界一切如來、應、正等覺從初發心至得無上正等菩提、轉妙法輪度無量眾、入無餘依般涅槃界乃至法滅，於其中間所修布施乃至般若波羅蜜多相應善根乃至無量無邊佛法，若諸聲聞、獨覺、菩薩功德善根，若餘有情所有施性、戒性、修性三福業事及餘善根，如是一切合集稱量現前發起無倒隨喜迴向心者，應作是念：『色乃至識與解脫等，眼處乃至意處與解脫等，色處乃至法處與解脫等，眼界乃至意界與解脫等，色界乃至法界與解脫等，眼識界乃至意識界與解脫等，眼觸乃至意觸與解脫等，眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受與解脫等，布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多與解脫等，內空乃至無性自性空與解脫等，四念住乃至八聖道支與解脫等，如是乃至如來十力乃至十八佛不共法與解脫等，戒蘊乃至解脫智見蘊與解脫等，於一切法所起勝解與解脫等，過去未來現在諸佛與解脫等，過去未來現在諸法與解脫等，一切隨喜與解脫等，一切迴向與解脫等，諸佛世尊及諸弟子諸根熟變與解脫等，諸佛世尊及諸弟子所得涅槃與解脫等，一切獨覺諸根熟變與解脫等，一切獨覺所得涅槃與解脫等，諸佛世尊、聲聞、獨覺諸法法性與解脫等，一切有情及一切法并彼法性與解脫等。如諸法性無縛無解、無染無淨、無起無盡、無生無滅、無取無捨，我於如是功德善根現前隨喜，持此善根與諸有情平等共有迴向無上正等菩提。如是隨喜非能隨喜，無所隨喜故。如是迴向非能迴向，無所迴向故。如是所起隨喜迴向非轉非息，無生滅故。』善現！是菩薩摩訶薩隨喜迴向於餘所起隨喜迴向，為最為勝、為尊為高、為妙為微妙、為上為無上、無等無等等。善現！若菩薩摩訶薩成就如是隨喜迴向，速證無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！住菩薩乘諸善男子、善女人等，欲於過去未來現在十方世界一切如來、應、正等覺從初發心至得無上正等菩提、轉妙法輪度無量眾、入無餘依般涅槃界乃至法滅，於其中間所修布施乃至般若波羅蜜多相應善根乃至無量無邊佛法，若諸聲聞、獨覺、菩薩功德善根，若餘有情所有施性、戒性、修性三福業事及餘善根，如是一切合集稱量現前發起無倒隨喜迴向心者，應作是念：『色乃至識與解脫等，眼處乃至意處與解脫等，色處乃至法處與解脫等，眼界乃至意界與解脫等，色界乃至法界與解脫等，眼識界乃至意識界與解脫等，眼觸乃至意觸與解脫等，眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受與解脫等，布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多與解脫等，內空乃至無性自性空與解脫等，四念住乃至八聖道支與解脫等，如是乃至如來十力乃至十八佛不共法與解脫等，戒蘊乃至解脫智見蘊與解脫等，於一切法所起勝解與解脫等，過去未來現在諸佛與解脫等，過去未來現在諸法與解脫等，一切隨喜與解脫等，一切迴向與解脫等，諸佛世尊及諸弟子諸根熟變與解脫等，諸佛世尊及諸弟子所得涅槃與解脫等，一切獨覺諸根熟變與解脫等，一切獨覺所得涅槃與解脫等，諸佛世尊、聲聞、獨覺諸法法性與解脫等，一切有情及一切法并彼法性與解脫等。如諸法性無縛無解、無染無淨、無起無盡、無生無滅、無取無捨，我於如是功德善根現前隨喜，持此善根與諸有情平等共有迴向無上正等菩提。如是隨喜非能隨喜，無所隨喜故。如是迴向非能迴向，無所迴向故。如是所起隨喜迴向非轉非息，無生滅故。』善現！是菩薩摩訶薩隨喜迴向於餘所起隨喜迴向，為最為勝、為尊為高、為妙為微妙、為上為無上、無等無等等。善現！若菩薩摩訶薩成就如是隨喜迴向，速證無上正等菩提。

「復次，善現！若趣大乘諸善男子、善女人等，假使能於十方現在各如殑伽沙等世界一切如來、應、正等覺及弟子眾，以有相為方便、有所得為方便，盡其形壽常以種種衣服、飲食、臥具、醫藥及餘資生上妙樂具，供養恭敬、尊重讚歎。彼諸如來、應、正等覺及弟子眾般涅槃後取設利羅，以妙七寶造立高廣諸窣堵波，晝夜精勤禮敬右繞，復以種種上妙花鬘、塗散等香、衣服、瓔珞、寶幢、幡蓋、諸妙、珍奇、妓樂、燈明，供養恭敬尊重讚歎。復以有相及有所得而為方便，精勤修習布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若及餘善根。有善男子、善女人等發趣大乘，能以無相及無所得而為方便，修行布施乃至般若波羅蜜多相應善根，方便善巧於餘一切功德善根發正隨喜，持此善根與諸有情平等共有迴向無上正等菩提。是善男子、善女人等由依般若波羅蜜多方便善巧隨喜迴向，勝前所說發趣大乘諸善男子、善女人等所作功德百倍、千倍乃至鄔波尼殺曇倍，故說如是隨喜迴向於餘善根為最為勝、為尊為高、為妙為微妙、為上為無上、無等無等等。是故，善現！發趣大乘諸菩薩摩訶薩應以無相及無所得而為方便，精勤修學布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多相應善根，及依般若波羅蜜多方便善巧，於諸如來、應、正等覺及弟子等功德善根發正隨喜，既隨喜已，持此善根與諸有情平等共有迴向無上正等菩提。善現！若菩薩摩訶薩能以無相及無所得而為方便發起如是隨喜迴向，是菩薩摩訶薩疾證無上正等菩提，轉妙法輪利樂一切。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！若趣大乘諸善男子、善女人等，假使能於十方現在各如殑伽沙等世界一切如來、應、正等覺及弟子眾，以有相為方便、有所得為方便，盡其形壽常以種種衣服、飲食、臥具、醫藥及餘資生上妙樂具，供養恭敬、尊重讚歎。彼諸如來、應、正等覺及弟子眾般涅槃後取設利羅，以妙七寶造立高廣諸窣堵波，晝夜精勤禮敬右繞，復以種種上妙花鬘、塗散等香、衣服、瓔珞、寶幢、幡蓋、諸妙、珍奇、妓樂、燈明，供養恭敬尊重讚歎。復以有相及有所得而為方便，精勤修習布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若及餘善根。有善男子、善女人等發趣大乘，能以無相及無所得而為方便，修行布施乃至般若波羅蜜多相應善根，方便善巧於餘一切功德善根發正隨喜，持此善根與諸有情平等共有迴向無上正等菩提。是善男子、善女人等由依般若波羅蜜多方便善巧隨喜迴向，勝前所說發趣大乘諸善男子、善女人等所作功德百倍、千倍乃至鄔波尼殺曇倍，故說如是隨喜迴向於餘善根為最為勝、為尊為高、為妙為微妙、為上為無上、無等無等等。是故，善現！發趣大乘諸菩薩摩訶薩應以無相及無所得而為方便，精勤修學布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多相應善根，及依般若波羅蜜多方便善巧，於諸如來、應、正等覺及弟子等功德善根發正隨喜，既隨喜已，持此善根與諸有情平等共有迴向無上正等菩提。善現！若菩薩摩訶薩能以無相及無所得而為方便發起如是隨喜迴向，是菩薩摩訶薩疾證無上正等菩提，轉妙法輪利樂一切。」