大般若波羅蜜多經卷第四百三十二三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大般若波羅蜜多經卷第四百三十二三藏法師玄奘奉 詔譯

第二分經文品第三十六之二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二分經文品第三十六之二

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等教贍部洲諸有情類皆發無上正等覺心，於意云何？是善男子、善女人等由此因緣得福多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等教贍部洲諸有情類皆發無上正等覺心，於意云何？是善男子、善女人等由此因緣得福多不？」

天帝釋言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天帝釋言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」

佛言：「憍尸迦！若善男子、善女人等於此般若波羅蜜多，以無量門巧妙文義為他廣說，宣示開演顯了解釋，分別義趣令其易解，復作是言：『來！善男子！汝當於此甚深般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、令善通利、如理思惟，隨此般若波羅蜜多所說法門應正信解，若正信解則能修學如是般若波羅蜜多，若能修學如是般若波羅蜜多則能證得一切智法，若能證得一切智法則修般若波羅蜜多增益圓滿，若修般若波羅蜜多增益圓滿便證無上正等菩提。』憍尸迦！是善男子、善女人等所獲功德甚多於前。何以故？憍尸迦！一切初發無上正等覺心菩薩摩訶薩乃至住十地菩薩摩訶薩，皆是般若波羅蜜多所流出故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「憍尸迦！若善男子、善女人等於此般若波羅蜜多，以無量門巧妙文義為他廣說，宣示開演顯了解釋，分別義趣令其易解，復作是言：『來！善男子！汝當於此甚深般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、令善通利、如理思惟，隨此般若波羅蜜多所說法門應正信解，若正信解則能修學如是般若波羅蜜多，若能修學如是般若波羅蜜多則能證得一切智法，若能證得一切智法則修般若波羅蜜多增益圓滿，若修般若波羅蜜多增益圓滿便證無上正等菩提。』憍尸迦！是善男子、善女人等所獲功德甚多於前。何以故？憍尸迦！一切初發無上正等覺心菩薩摩訶薩乃至住十地菩薩摩訶薩，皆是般若波羅蜜多所流出故。

「復次，憍尸迦！置贍部洲諸有情類。若善男子、善女人等教四大洲一切有情，若小千界一切有情，若中千界一切有情，若此三千大千世界一切有情，若復十方各如殑伽沙等世界一切有情，皆發無上正等覺心，於意云何？是善男子、善女人等由此因緣得福多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，憍尸迦！置贍部洲諸有情類。若善男子、善女人等教四大洲一切有情，若小千界一切有情，若中千界一切有情，若此三千大千世界一切有情，若復十方各如殑伽沙等世界一切有情，皆發無上正等覺心，於意云何？是善男子、善女人等由此因緣得福多不？」

天帝釋言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天帝釋言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」

佛言：「憍尸迦！若善男子、善女人等於此般若波羅蜜多，以無量門巧妙文義為他廣說，宣示開演顯了解釋，分別義趣令其易解，復作是言：『來！善男子！汝當於此甚深般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、令善通利、如理思惟，隨此般若波羅蜜多所說法門應正信解，若正信解則能修學如是般若波羅蜜多，若能修學如是般若波羅蜜多則能證得一切智法，若能證得一切智法則修般若波羅蜜多增益圓滿，若修般若波羅蜜多增益圓滿便證無上正等菩提。』憍尸迦！是善男子、善女人等所獲功德甚多於前。何以故？憍尸迦！一切初發無上正等覺心菩薩摩訶薩乃至住十地菩薩摩訶薩，皆是般若波羅蜜多所流出故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「憍尸迦！若善男子、善女人等於此般若波羅蜜多，以無量門巧妙文義為他廣說，宣示開演顯了解釋，分別義趣令其易解，復作是言：『來！善男子！汝當於此甚深般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、令善通利、如理思惟，隨此般若波羅蜜多所說法門應正信解，若正信解則能修學如是般若波羅蜜多，若能修學如是般若波羅蜜多則能證得一切智法，若能證得一切智法則修般若波羅蜜多增益圓滿，若修般若波羅蜜多增益圓滿便證無上正等菩提。』憍尸迦！是善男子、善女人等所獲功德甚多於前。何以故？憍尸迦！一切初發無上正等覺心菩薩摩訶薩乃至住十地菩薩摩訶薩，皆是般若波羅蜜多所流出故。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等教贍部洲諸有情類皆住菩薩不退轉地，於意云何？是善男子、善女人等由此因緣得福多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等教贍部洲諸有情類皆住菩薩不退轉地，於意云何？是善男子、善女人等由此因緣得福多不？」

天帝釋言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天帝釋言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」

佛言：「憍尸迦！若善男子、善女人等於此般若波羅蜜多，以無量門巧妙文義為他廣說，宣示開演顯了解釋，分別義趣令其易解，復作是言：『來！善男子！汝當於此甚深般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、令善通利、如理思惟，隨此般若波羅蜜多所說法門應正信解，若正信解則能修學如是般若波羅蜜多，若能修學如是般若波羅蜜多則能證得一切智法，若能證得一切智法則修般若波羅蜜多增益圓滿，若修般若波羅蜜多增益圓滿便證無上正等菩提。』憍尸迦！是善男子、善女人等所獲功德甚多於前。何以故？憍尸迦！一切不退轉地菩薩摩訶薩乃至無上正等菩提，皆是般若波羅蜜多所流出故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「憍尸迦！若善男子、善女人等於此般若波羅蜜多，以無量門巧妙文義為他廣說，宣示開演顯了解釋，分別義趣令其易解，復作是言：『來！善男子！汝當於此甚深般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、令善通利、如理思惟，隨此般若波羅蜜多所說法門應正信解，若正信解則能修學如是般若波羅蜜多，若能修學如是般若波羅蜜多則能證得一切智法，若能證得一切智法則修般若波羅蜜多增益圓滿，若修般若波羅蜜多增益圓滿便證無上正等菩提。』憍尸迦！是善男子、善女人等所獲功德甚多於前。何以故？憍尸迦！一切不退轉地菩薩摩訶薩乃至無上正等菩提，皆是般若波羅蜜多所流出故。

「復次，憍尸迦！置贍部洲諸有情類。若善男子、善女人等教四大洲一切有情，若小千界一切有情，若中千界一切有情，若此三千大千世界一切有情，若復十方各如殑伽沙等世界一切有情，皆住菩薩不退轉地，於意云何？是善男子、善女人等由此因緣得福多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，憍尸迦！置贍部洲諸有情類。若善男子、善女人等教四大洲一切有情，若小千界一切有情，若中千界一切有情，若此三千大千世界一切有情，若復十方各如殑伽沙等世界一切有情，皆住菩薩不退轉地，於意云何？是善男子、善女人等由此因緣得福多不？」

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「復次，憍尸迦！若贍部洲諸有情類皆趣無上正等菩提。有善男子、善女人等於此般若波羅蜜多，以無量門巧妙文義廣為他說，宣示開演顯了解釋，分別義趣令其易解，復作是言：『來！善男子！汝當於此甚深般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、令善通利、如理思惟，隨此般若波羅蜜多所說法門應正信解，若正信解則能修學如是般若波羅蜜多，若能修學如是般若波羅蜜多則能證得一切智法，若能證得一切智法則修般若波羅蜜多增益圓滿，若修般若波羅蜜多增益圓滿便證無上正等菩提。』憍尸迦！是善男子、善女人等所獲功德甚多於前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，憍尸迦！若贍部洲諸有情類皆趣無上正等菩提。有善男子、善女人等於此般若波羅蜜多，以無量門巧妙文義廣為他說，宣示開演顯了解釋，分別義趣令其易解，復作是言：『來！善男子！汝當於此甚深般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、令善通利、如理思惟，隨此般若波羅蜜多所說法門應正信解，若正信解則能修學如是般若波羅蜜多，若能修學如是般若波羅蜜多則能證得一切智法，若能證得一切智法則修般若波羅蜜多增益圓滿，若修般若波羅蜜多增益圓滿便證無上正等菩提。』憍尸迦！是善男子、善女人等所獲功德甚多於前。

「復次，憍尸迦！置贍部洲諸有情類。若四大洲一切有情，若小千界一切有情，若中千界一切有情，若此三千大千世界一切有情，若復十方各如殑伽沙等世界一切有情皆趣無上正等菩提。有善男子、善女人等於此般若波羅蜜多，以無量門巧妙文義為他廣說，宣示開演顯了解釋，分別義趣令其易解，復作是言：『來！善男子！汝當於此甚深般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、令善通利、如理思惟，隨此般若波羅蜜多所說法門應正信解，若正信解則能修學如是般若波羅蜜多，若能修學如是般若波羅蜜多則能證得一切智法，若能證得一切智法則修般若波羅蜜多增益圓滿，若修般若波羅蜜多增益圓滿便證無上正等菩提。』憍尸迦！是善男子、善女人等所獲功德甚多於前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，憍尸迦！置贍部洲諸有情類。若四大洲一切有情，若小千界一切有情，若中千界一切有情，若此三千大千世界一切有情，若復十方各如殑伽沙等世界一切有情皆趣無上正等菩提。有善男子、善女人等於此般若波羅蜜多，以無量門巧妙文義為他廣說，宣示開演顯了解釋，分別義趣令其易解，復作是言：『來！善男子！汝當於此甚深般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、令善通利、如理思惟，隨此般若波羅蜜多所說法門應正信解，若正信解則能修學如是般若波羅蜜多，若能修學如是般若波羅蜜多則能證得一切智法，若能證得一切智法則修般若波羅蜜多增益圓滿，若修般若波羅蜜多增益圓滿便證無上正等菩提。』憍尸迦！是善男子、善女人等所獲功德甚多於前。

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「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等教贍部洲諸有情類皆趣無上正等菩提，復於般若波羅蜜多，以無量門巧妙文義為其廣說，宣示開演顯了解釋，分別義趣令其易解。有善男子、善女人等教一有情令於無上正等菩提得不退轉，復於般若波羅蜜多，以無量門巧妙文義為其廣說，宣示開演顯了解釋，分別義趣令其易解。憍尸迦！此善男子、善女人等所獲功德甚多於前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等教贍部洲諸有情類皆趣無上正等菩提，復於般若波羅蜜多，以無量門巧妙文義為其廣說，宣示開演顯了解釋，分別義趣令其易解。有善男子、善女人等教一有情令於無上正等菩提得不退轉，復於般若波羅蜜多，以無量門巧妙文義為其廣說，宣示開演顯了解釋，分別義趣令其易解。憍尸迦！此善男子、善女人等所獲功德甚多於前。

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「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等教贍部洲諸有情類皆於無上正等菩提得不退轉，復於般若波羅蜜多，以無量門巧妙文義為其廣說，宣示開演顯了解釋，分別義趣令其易解。若一有情作如是語：『我今欣樂速證無上正等菩提，拔濟有情諸惡趣苦。』有善男子、善女人等為成彼事，以無量門巧妙文義，廣說般若波羅蜜多，宣示開演顯了解釋，分別義趣令其易解。憍尸迦！此善男子、善女人等所獲功德甚多於前。何以故？憍尸迦！住不退轉地菩薩摩訶薩，不甚假藉所說法故，於大菩提定趣向故，必於無上正等菩提不退轉故，欣樂速證大菩提者，要甚假藉所說法故，於無上覺求速證故，觀生死苦一切有情運大悲心極痛切故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等教贍部洲諸有情類皆於無上正等菩提得不退轉，復於般若波羅蜜多，以無量門巧妙文義為其廣說，宣示開演顯了解釋，分別義趣令其易解。若一有情作如是語：『我今欣樂速證無上正等菩提，拔濟有情諸惡趣苦。』有善男子、善女人等為成彼事，以無量門巧妙文義，廣說般若波羅蜜多，宣示開演顯了解釋，分別義趣令其易解。憍尸迦！此善男子、善女人等所獲功德甚多於前。何以故？憍尸迦！住不退轉地菩薩摩訶薩，不甚假藉所說法故，於大菩提定趣向故，必於無上正等菩提不退轉故，欣樂速證大菩提者，要甚假藉所說法故，於無上覺求速證故，觀生死苦一切有情運大悲心極痛切故。

「復次，憍尸迦！置贍部洲諸有情類。若善男子、善女人等教四大洲一切有情，若小千界一切有情，若中千界一切有情，若此三千大千世界一切有情，若復十方各如殑伽沙等世界一切有情，皆於無上正等菩提得不退轉，復於般若波羅蜜多，以無量門巧妙文義為其廣說，宣示開演顯了解釋，分別義趣令其易解。若一有情作如是語：『我今欣樂速證無上正等菩提，拔濟有情三惡趣苦。』有善男子、善女人等為成彼事，以無量門巧妙文義，廣說般若波羅蜜多，宣示開演顯了解釋，分別義趣令其易解。憍尸迦！此善男子、善女人等所獲功德甚多於前。何以故？憍尸迦！住不退轉地菩薩摩訶薩，不甚假藉所說法故，於大菩提定趣向故，必於無上正等菩提不退轉故。欣樂速證大菩提者，要甚假藉所說法故，於無上覺求速證故，觀生死苦一切有情運大悲心極痛切故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，憍尸迦！置贍部洲諸有情類。若善男子、善女人等教四大洲一切有情，若小千界一切有情，若中千界一切有情，若此三千大千世界一切有情，若復十方各如殑伽沙等世界一切有情，皆於無上正等菩提得不退轉，復於般若波羅蜜多，以無量門巧妙文義為其廣說，宣示開演顯了解釋，分別義趣令其易解。若一有情作如是語：『我今欣樂速證無上正等菩提，拔濟有情三惡趣苦。』有善男子、善女人等為成彼事，以無量門巧妙文義，廣說般若波羅蜜多，宣示開演顯了解釋，分別義趣令其易解。憍尸迦！此善男子、善女人等所獲功德甚多於前。何以故？憍尸迦！住不退轉地菩薩摩訶薩，不甚假藉所說法故，於大菩提定趣向故，必於無上正等菩提不退轉故。欣樂速證大菩提者，要甚假藉所說法故，於無上覺求速證故，觀生死苦一切有情運大悲心極痛切故。」

爾時，天帝釋白佛言：「世尊！如是菩薩摩訶薩轉近無上正等菩提，如是如是應以布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多教誡教授，應以內空乃至無性自性空教誡教授，應以四念住乃至八聖道支教誡教授，如是乃至應以佛十力乃至十八佛不共法教誡教授，應以上妙衣服、飲食、臥具、醫藥，隨其所須種種資具供養攝受。世尊！若善男子、善女人等，能以如是法施、財施教誡教授供養攝受彼菩薩摩訶薩，是善男子、善女人等所獲功德甚多於前。何以故？世尊！彼菩薩摩訶薩要由如是法施、財施教誡教授供養攝受，速證無上正等菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，天帝釋白佛言：「世尊！如是菩薩摩訶薩轉近無上正等菩提，如是如是應以布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多教誡教授，應以內空乃至無性自性空教誡教授，應以四念住乃至八聖道支教誡教授，如是乃至應以佛十力乃至十八佛不共法教誡教授，應以上妙衣服、飲食、臥具、醫藥，隨其所須種種資具供養攝受。世尊！若善男子、善女人等，能以如是法施、財施教誡教授供養攝受彼菩薩摩訶薩，是善男子、善女人等所獲功德甚多於前。何以故？世尊！彼菩薩摩訶薩要由如是法施、財施教誡教授供養攝受，速證無上正等菩提。」

爾時，具壽善現告天帝釋言：「善哉！善哉！憍尸迦！汝乃能勸勵彼菩薩摩訶薩，復能攝受彼菩薩摩訶薩，亦能護助彼菩薩摩訶薩，汝今已作佛聖弟子所應作事。何以故？憍尸迦！一切如來諸聖弟子，為欲利樂諸有情故，方便勸勵彼菩薩摩訶薩，令速趣無上正等菩提，以法施、財施教誡教授供養攝受勤加護助彼菩薩摩訶薩，令速證無上正等菩提。所以者何？一切如來、聲聞、獨覺世間勝事，由彼菩薩摩訶薩故而得出現。何以故？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，具壽善現告天帝釋言：「善哉！善哉！憍尸迦！汝乃能勸勵彼菩薩摩訶薩，復能攝受彼菩薩摩訶薩，亦能護助彼菩薩摩訶薩，汝今已作佛聖弟子所應作事。何以故？憍尸迦！一切如來諸聖弟子，為欲利樂諸有情故，方便勸勵彼菩薩摩訶薩，令速趣無上正等菩提，以法施、財施教誡教授供養攝受勤加護助彼菩薩摩訶薩，令速證無上正等菩提。所以者何？一切如來、聲聞、獨覺世間勝事，由彼菩薩摩訶薩故而得出現。何以故？

「憍尸迦！若無菩薩摩訶薩發起無上正等覺心，則無菩薩摩訶薩能學六波羅蜜多乃至十八佛不共法。若無菩薩摩訶薩學六波羅蜜多乃至十八佛不共法，則無菩薩摩訶薩證得無上正等菩提。若無菩薩摩訶薩證得無上正等菩提，則無如來、聲聞、獨覺世間勝事。憍尸迦！由有菩薩摩訶薩發起無上正等覺心，便有菩薩摩訶薩能學六波羅蜜多乃至十八佛不共法。由有菩薩摩訶薩學六波羅蜜多乃至十八佛不共法，便有菩薩摩訶薩證得無上正等菩提。由有菩薩摩訶薩證得無上正等菩提，轉妙法輪，能斷地獄、傍生、鬼界，亦能損減阿素洛黨增天人眾，便有剎帝利大族、婆羅門大族、長者大族、居士大族出現世間，亦有四大王眾天乃至非想非非想處天出現世間，復有布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多、內空乃至無性自性空、四念住廣說乃至十八佛不共法出現世間，復有聲聞乘、獨覺乘、正等覺乘出現世間。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！若無菩薩摩訶薩發起無上正等覺心，則無菩薩摩訶薩能學六波羅蜜多乃至十八佛不共法。若無菩薩摩訶薩學六波羅蜜多乃至十八佛不共法，則無菩薩摩訶薩證得無上正等菩提。若無菩薩摩訶薩證得無上正等菩提，則無如來、聲聞、獨覺世間勝事。憍尸迦！由有菩薩摩訶薩發起無上正等覺心，便有菩薩摩訶薩能學六波羅蜜多乃至十八佛不共法。由有菩薩摩訶薩學六波羅蜜多乃至十八佛不共法，便有菩薩摩訶薩證得無上正等菩提。由有菩薩摩訶薩證得無上正等菩提，轉妙法輪，能斷地獄、傍生、鬼界，亦能損減阿素洛黨增天人眾，便有剎帝利大族、婆羅門大族、長者大族、居士大族出現世間，亦有四大王眾天乃至非想非非想處天出現世間，復有布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多、內空乃至無性自性空、四念住廣說乃至十八佛不共法出現世間，復有聲聞乘、獨覺乘、正等覺乘出現世間。」

第二分隨喜迴向品第三十七之一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二分隨喜迴向品第三十七之一

爾時，慈氏菩薩摩訶薩白具壽善現言：「大德！若菩薩摩訶薩以無所得而為方便，於諸有情所有功德，隨喜俱行諸福業事；若菩薩摩訶薩以無所得而為方便，持此隨喜俱行諸福業事，與一切有情平等共有迴向無上正等菩提；若餘有情隨喜迴向諸福業事；若諸異生、聲聞、獨覺諸福業事，所謂施性、戒性、修性三福業事，若四念住乃至八聖道支，若三解脫門、八解脫、九次第定、四無礙解、六神通等諸福業事。是菩薩摩訶薩所有隨喜迴向功德，於彼異生、聲聞、獨覺諸福業事，為最為勝、為尊為高、為妙為微妙、為上為無上、無等無等等。何以故？大德！以諸異生修福業事，但為令己自在安樂，聲聞、獨覺、修福業事，但為自調伏，為自寂靜，為自涅槃，諸菩薩摩訶薩所有隨喜迴向功德，普為一切有情調伏、寂靜、般涅槃故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，慈氏菩薩摩訶薩白具壽善現言：「大德！若菩薩摩訶薩以無所得而為方便，於諸有情所有功德，隨喜俱行諸福業事；若菩薩摩訶薩以無所得而為方便，持此隨喜俱行諸福業事，與一切有情平等共有迴向無上正等菩提；若餘有情隨喜迴向諸福業事；若諸異生、聲聞、獨覺諸福業事，所謂施性、戒性、修性三福業事，若四念住乃至八聖道支，若三解脫門、八解脫、九次第定、四無礙解、六神通等諸福業事。是菩薩摩訶薩所有隨喜迴向功德，於彼異生、聲聞、獨覺諸福業事，為最為勝、為尊為高、為妙為微妙、為上為無上、無等無等等。何以故？大德！以諸異生修福業事，但為令己自在安樂，聲聞、獨覺、修福業事，但為自調伏，為自寂靜，為自涅槃，諸菩薩摩訶薩所有隨喜迴向功德，普為一切有情調伏、寂靜、般涅槃故。」

爾時，具壽善現問慈氏菩薩摩訶薩言：「大士！是菩薩摩訶薩隨喜迴向心，普緣十方無數無量無邊世界，一一世界無數無量無邊諸佛已涅槃者，從初發心至得無上正等菩提，如是展轉入無餘依涅槃界後乃至法滅，於其中間所有六波羅蜜多相應善根，及與聲聞、獨覺、菩薩、一切有情若共不共、無數無量無邊佛法相應善根。若彼異生弟子所有施性、戒性、修性三福業事；若彼聲聞弟子所有學、無學無漏善根；若諸如來、應、正等覺所成戒蘊、定蘊、慧蘊、解脫蘊、解脫智見蘊，及為利樂一切有情大慈、大悲、大喜、大捨無數無量無邊佛法，及彼諸佛所說正法；若依彼法精勤修學得預流果、一來、不還、阿羅漢果，得獨覺菩提，得入菩薩正性離生及餘菩薩摩訶薩行。如是所有一切善根，及餘有情於諸如來應正等覺、聲聞、菩薩諸弟子眾若現住世、若涅槃後所種善根，是諸善根一切合集現前隨喜。既隨喜已，復以如是隨喜俱行諸福業事，與一切有情平等共有迴向無上正等菩提：『願我以此善根與一切有情同共引發無上菩提。』如是所起隨喜迴向，於餘所起諸福業事，為最為勝、為尊為高、為妙為微妙、為上為無上、無等無等等。於意云何？慈氏大士！彼菩薩摩訶薩緣如是事起隨喜迴向心，為有如是所緣事，如彼菩薩摩訶薩所取相不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，具壽善現問慈氏菩薩摩訶薩言：「大士！是菩薩摩訶薩隨喜迴向心，普緣十方無數無量無邊世界，一一世界無數無量無邊諸佛已涅槃者，從初發心至得無上正等菩提，如是展轉入無餘依涅槃界後乃至法滅，於其中間所有六波羅蜜多相應善根，及與聲聞、獨覺、菩薩、一切有情若共不共、無數無量無邊佛法相應善根。若彼異生弟子所有施性、戒性、修性三福業事；若彼聲聞弟子所有學、無學無漏善根；若諸如來、應、正等覺所成戒蘊、定蘊、慧蘊、解脫蘊、解脫智見蘊，及為利樂一切有情大慈、大悲、大喜、大捨無數無量無邊佛法，及彼諸佛所說正法；若依彼法精勤修學得預流果、一來、不還、阿羅漢果，得獨覺菩提，得入菩薩正性離生及餘菩薩摩訶薩行。如是所有一切善根，及餘有情於諸如來應正等覺、聲聞、菩薩諸弟子眾若現住世、若涅槃後所種善根，是諸善根一切合集現前隨喜。既隨喜已，復以如是隨喜俱行諸福業事，與一切有情平等共有迴向無上正等菩提：『願我以此善根與一切有情同共引發無上菩提。』如是所起隨喜迴向，於餘所起諸福業事，為最為勝、為尊為高、為妙為微妙、為上為無上、無等無等等。於意云何？慈氏大士！彼菩薩摩訶薩緣如是事起隨喜迴向心，為有如是所緣事，如彼菩薩摩訶薩所取相不？」

爾時，慈氏菩薩摩訶薩答具壽善現言：「大德！彼菩薩摩訶薩緣如是事起隨喜迴向心，實無如是所緣事如彼菩薩摩訶薩所取相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，慈氏菩薩摩訶薩答具壽善現言：「大德！彼菩薩摩訶薩緣如是事起隨喜迴向心，實無如是所緣事如彼菩薩摩訶薩所取相。」

時，具壽善現謂慈氏菩薩摩訶薩言：「大士！若無所緣事如所取相者，彼菩薩摩訶薩隨喜迴向心，以取相為方便，普緣十方無數無量無邊世界，一一世界無數無量無邊諸佛已涅槃者，從初發心乃至法滅所有善根，及弟子等所有善根，一切合集現前隨喜，迴向無上正等菩提。如是所起隨喜迴向，將非顛倒？如於無常謂常、於苦謂樂、於無我謂我、於不淨謂淨，是想顛倒、心顛倒、見顛倒，此於無相而取其相，亦應如是。大士！如所緣事實無所有，隨喜迴向心亦如是，諸善根等亦如是，無上菩提亦如是，布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多亦如是，廣說乃至十八佛不共法亦如是。大士！若如所緣事實無所有，隨喜迴向心亦如是，諸善根等亦如是，無上菩提亦如是，六波羅蜜多亦如是，乃至十八佛不共法亦如是者，何等是所緣？何等是事？何等是隨喜迴向心？何等是諸善根等？何等是無上菩提？何等是六波羅蜜多乃至十八佛不共法？而彼菩薩摩訶薩緣如是事起隨喜心，迴向無上正等菩提？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，具壽善現謂慈氏菩薩摩訶薩言：「大士！若無所緣事如所取相者，彼菩薩摩訶薩隨喜迴向心，以取相為方便，普緣十方無數無量無邊世界，一一世界無數無量無邊諸佛已涅槃者，從初發心乃至法滅所有善根，及弟子等所有善根，一切合集現前隨喜，迴向無上正等菩提。如是所起隨喜迴向，將非顛倒？如於無常謂常、於苦謂樂、於無我謂我、於不淨謂淨，是想顛倒、心顛倒、見顛倒，此於無相而取其相，亦應如是。大士！如所緣事實無所有，隨喜迴向心亦如是，諸善根等亦如是，無上菩提亦如是，布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多亦如是，廣說乃至十八佛不共法亦如是。大士！若如所緣事實無所有，隨喜迴向心亦如是，諸善根等亦如是，無上菩提亦如是，六波羅蜜多亦如是，乃至十八佛不共法亦如是者，何等是所緣？何等是事？何等是隨喜迴向心？何等是諸善根等？何等是無上菩提？何等是六波羅蜜多乃至十八佛不共法？而彼菩薩摩訶薩緣如是事起隨喜心，迴向無上正等菩提？」

時，慈氏菩薩摩訶薩報具壽善現言：「大德！若菩薩摩訶薩久修學六波羅蜜多，已曾供養無量諸佛，宿殖善根久發大願，為諸善友之所攝受，善學諸法自相空義，是菩薩摩訶薩能於所緣事、隨喜迴向心、諸善根等、無上菩提、諸佛世尊及一切法皆不取相，而能發起隨喜之心，迴向無上正等菩提。如是所起隨喜迴向，以非二非不二為方便，非有相非無相為方便，非有所得非無所得為方便，非染非淨為方便，非生非滅為方便，於所緣事乃至無上正等菩提能不取相，不取相故非顛倒攝。若有菩薩未久修學六波羅蜜多，未曾供養無量諸佛，未宿殖善根，未久發大願，未多善友之所攝受，未於一切法善學自相空，是諸菩薩於所緣、事、隨喜迴向、諸善根等、無上菩提、諸佛世尊及一切法，猶取其相起隨喜心，迴向無上正等菩提。如是所起隨喜迴向，以取相故猶顛倒攝，非真隨喜迴向無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，慈氏菩薩摩訶薩報具壽善現言：「大德！若菩薩摩訶薩久修學六波羅蜜多，已曾供養無量諸佛，宿殖善根久發大願，為諸善友之所攝受，善學諸法自相空義，是菩薩摩訶薩能於所緣事、隨喜迴向心、諸善根等、無上菩提、諸佛世尊及一切法皆不取相，而能發起隨喜之心，迴向無上正等菩提。如是所起隨喜迴向，以非二非不二為方便，非有相非無相為方便，非有所得非無所得為方便，非染非淨為方便，非生非滅為方便，於所緣事乃至無上正等菩提能不取相，不取相故非顛倒攝。若有菩薩未久修學六波羅蜜多，未曾供養無量諸佛，未宿殖善根，未久發大願，未多善友之所攝受，未於一切法善學自相空，是諸菩薩於所緣、事、隨喜迴向、諸善根等、無上菩提、諸佛世尊及一切法，猶取其相起隨喜心，迴向無上正等菩提。如是所起隨喜迴向，以取相故猶顛倒攝，非真隨喜迴向無上正等菩提。

「復次，大德！不應為彼新學大乘諸菩薩等及對其前，宣說般若波羅蜜多乃至布施波羅蜜多，內空乃至無性自性空，四念住廣說乃至十八佛不共法，及一切法自相空義。何以故？大德！新學大乘諸菩薩等於如是法，雖有少分信敬愛樂，而彼聞已尋皆忘失，驚怖疑惑生毀謗故。若不退轉諸菩薩摩訶薩，或曾供養無量諸佛、宿殖善根、久發大願、為多善友所攝受者，應對其前為彼廣說分別開示一切般若波羅蜜多乃至布施波羅蜜多，內空乃至無性自性空，四念住廣說乃至十八佛不共法，及一切法自相空義。何以故？大德！以不退轉諸菩薩摩訶薩，及曾供養無量諸佛、宿殖善根、久發大願、為多善友所攝受者，若聞此法皆能受持終不忘失，亦不驚恐、疑惑、毀謗。大德！諸菩薩摩訶薩應以如是隨喜俱行諸福業事，迴向無上正等菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，大德！不應為彼新學大乘諸菩薩等及對其前，宣說般若波羅蜜多乃至布施波羅蜜多，內空乃至無性自性空，四念住廣說乃至十八佛不共法，及一切法自相空義。何以故？大德！新學大乘諸菩薩等於如是法，雖有少分信敬愛樂，而彼聞已尋皆忘失，驚怖疑惑生毀謗故。若不退轉諸菩薩摩訶薩，或曾供養無量諸佛、宿殖善根、久發大願、為多善友所攝受者，應對其前為彼廣說分別開示一切般若波羅蜜多乃至布施波羅蜜多，內空乃至無性自性空，四念住廣說乃至十八佛不共法，及一切法自相空義。何以故？大德！以不退轉諸菩薩摩訶薩，及曾供養無量諸佛、宿殖善根、久發大願、為多善友所攝受者，若聞此法皆能受持終不忘失，亦不驚恐、疑惑、毀謗。大德！諸菩薩摩訶薩應以如是隨喜俱行諸福業事，迴向無上正等菩提。」

爾時，具壽善現白慈氏菩薩摩訶薩言：「大士！諸菩薩摩訶薩應以如是隨喜俱行諸福業事，迴向無上正等菩提，謂所用心隨喜迴向，此所用心盡滅離變，此所緣事及諸善根亦皆如心盡滅離變。此中何等是所用心？復以何等為所緣事及諸善根，而說隨喜迴向無上正等菩提？是心於心理不應有隨喜迴向，以無二心俱時起故，心亦不可隨喜迴向心自性故。若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，能如是知一切般若波羅蜜多無所有，乃至布施波羅蜜多無所有，色無所有，受、想、行、識無所有，乃至無上正等菩提亦無所有，是菩薩摩訶薩知一切法皆無所有，而復能以隨喜俱行諸福業事，迴向無上正等菩提。如是隨喜迴向之心非顛倒攝，以無所得為方便故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，具壽善現白慈氏菩薩摩訶薩言：「大士！諸菩薩摩訶薩應以如是隨喜俱行諸福業事，迴向無上正等菩提，謂所用心隨喜迴向，此所用心盡滅離變，此所緣事及諸善根亦皆如心盡滅離變。此中何等是所用心？復以何等為所緣事及諸善根，而說隨喜迴向無上正等菩提？是心於心理不應有隨喜迴向，以無二心俱時起故，心亦不可隨喜迴向心自性故。若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，能如是知一切般若波羅蜜多無所有，乃至布施波羅蜜多無所有，色無所有，受、想、行、識無所有，乃至無上正等菩提亦無所有，是菩薩摩訶薩知一切法皆無所有，而復能以隨喜俱行諸福業事，迴向無上正等菩提。如是隨喜迴向之心非顛倒攝，以無所得為方便故。」

時，天帝釋白具壽善現言：「大德！新學大乘諸菩薩摩訶薩聞如是法，其心將無驚恐、疑惑？大德！新學大乘諸菩薩摩訶薩，云何能以所修善根迴向無上正等菩提？大德！新學大乘諸菩薩摩訶薩，云何攝受隨喜俱行諸福業事，迴向無上正等菩提？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，天帝釋白具壽善現言：「大德！新學大乘諸菩薩摩訶薩聞如是法，其心將無驚恐、疑惑？大德！新學大乘諸菩薩摩訶薩，云何能以所修善根迴向無上正等菩提？大德！新學大乘諸菩薩摩訶薩，云何攝受隨喜俱行諸福業事，迴向無上正等菩提？」

具壽善現承慈氏菩薩摩訶薩威力加被，告天帝釋言：「憍尸迦！新學大乘諸菩薩摩訶薩，若修般若乃至布施波羅蜜多，以無所得為方便、無相為方便，攝受般若乃至布施波羅蜜多。是菩薩摩訶薩由此因緣，多信解內空乃至無性自性空，多信解四念住廣說乃至十八佛不共法。常為善友之所攝受，如是善友以無量門巧妙文義為其廣說般若、靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多相應之法，以如是法教誡教授，令其乃至得入菩薩正性離生。未入菩薩正性離生，亦常不離所修般若波羅蜜多乃至布施波羅蜜多，內空乃至無性自性空，四念住廣說乃至十八佛不共法。亦為廣說種種魔事，令其聞已，於諸魔事心無增減。何以故？諸魔事業性無所有不可得故。亦以此法教誡教授，令其乃至得入菩薩正性離生，常不離佛，於諸佛所種諸善根，復由善根所攝受故，常生菩薩摩訶薩家，乃至無上正等菩提，於諸善根常不遠離。憍尸迦！新學大乘諸菩薩摩訶薩，若能如是以無所得為方便、無相為方便，攝受諸功德，於諸功德多深信解，常為善友之所攝受，聞如是法心不驚恐亦不疑惑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現承慈氏菩薩摩訶薩威力加被，告天帝釋言：「憍尸迦！新學大乘諸菩薩摩訶薩，若修般若乃至布施波羅蜜多，以無所得為方便、無相為方便，攝受般若乃至布施波羅蜜多。是菩薩摩訶薩由此因緣，多信解內空乃至無性自性空，多信解四念住廣說乃至十八佛不共法。常為善友之所攝受，如是善友以無量門巧妙文義為其廣說般若、靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多相應之法，以如是法教誡教授，令其乃至得入菩薩正性離生。未入菩薩正性離生，亦常不離所修般若波羅蜜多乃至布施波羅蜜多，內空乃至無性自性空，四念住廣說乃至十八佛不共法。亦為廣說種種魔事，令其聞已，於諸魔事心無增減。何以故？諸魔事業性無所有不可得故。亦以此法教誡教授，令其乃至得入菩薩正性離生，常不離佛，於諸佛所種諸善根，復由善根所攝受故，常生菩薩摩訶薩家，乃至無上正等菩提，於諸善根常不遠離。憍尸迦！新學大乘諸菩薩摩訶薩，若能如是以無所得為方便、無相為方便，攝受諸功德，於諸功德多深信解，常為善友之所攝受，聞如是法心不驚恐亦不疑惑。

「復次，憍尸迦！新學大乘諸菩薩摩訶薩，隨所修集布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，隨所安住內空乃至無性自性空，隨所修集四念住廣說乃至十八佛不共法，及餘無量無邊佛法，皆應以無所得為方便、無相為方便，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提。復次，憍尸迦！新學大乘諸菩薩摩訶薩，普於十方無數無量無邊世界，一切如來、應、正等覺斷諸有路、絕戲論道、棄諸重擔、摧聚落刺、盡諸有結、具足正智、心善解脫、巧說法者，及彼如來、應、正等覺諸弟子眾所成戒蘊、定蘊、慧蘊、解脫蘊、解脫智見蘊，及餘所作種種功德，并於是處所種善根，謂剎帝利大族、婆羅門大族、長者大族、居士大族等所種善根，若四大王眾天乃至他化自在天所種善根，若梵眾天乃至色究竟天等所種善根。如是一切合集稱量現前發起，比餘善根為最為勝、為尊為高、為妙為微妙、為上為無上、無等無等等隨喜之心，復以如是隨喜俱行諸福業事，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，憍尸迦！新學大乘諸菩薩摩訶薩，隨所修集布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，隨所安住內空乃至無性自性空，隨所修集四念住廣說乃至十八佛不共法，及餘無量無邊佛法，皆應以無所得為方便、無相為方便，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提。復次，憍尸迦！新學大乘諸菩薩摩訶薩，普於十方無數無量無邊世界，一切如來、應、正等覺斷諸有路、絕戲論道、棄諸重擔、摧聚落刺、盡諸有結、具足正智、心善解脫、巧說法者，及彼如來、應、正等覺諸弟子眾所成戒蘊、定蘊、慧蘊、解脫蘊、解脫智見蘊，及餘所作種種功德，并於是處所種善根，謂剎帝利大族、婆羅門大族、長者大族、居士大族等所種善根，若四大王眾天乃至他化自在天所種善根，若梵眾天乃至色究竟天等所種善根。如是一切合集稱量現前發起，比餘善根為最為勝、為尊為高、為妙為微妙、為上為無上、無等無等等隨喜之心，復以如是隨喜俱行諸福業事，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提。」

爾時，慈氏菩薩摩訶薩問具壽善現言：「大德！新學大乘諸菩薩摩訶薩，若念諸佛及弟子眾所有功德，并人、天等所種善根，如是一切合集稱量現前發起，比餘善根為最為勝、為尊為高、為妙為微妙、為上為無上、無等無等等隨喜之心，復以如是隨喜善根與諸有情平等共有迴向無上正等菩提，是菩薩摩訶薩云何不墮想顛倒、心顛倒、見顛倒耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，慈氏菩薩摩訶薩問具壽善現言：「大德！新學大乘諸菩薩摩訶薩，若念諸佛及弟子眾所有功德，并人、天等所種善根，如是一切合集稱量現前發起，比餘善根為最為勝、為尊為高、為妙為微妙、為上為無上、無等無等等隨喜之心，復以如是隨喜善根與諸有情平等共有迴向無上正等菩提，是菩薩摩訶薩云何不墮想顛倒、心顛倒、見顛倒耶？」

時，具壽善現答慈氏菩薩摩訶薩言：「大士！若菩薩摩訶薩於所念佛及弟子眾所有功德，不起諸佛及弟子眾功德之想；於人、天等所種善根，不起善根人、天等想；於所發起隨喜迴向大菩提心，亦復不起隨喜迴向菩提心想，是菩薩摩訶薩所起隨喜迴向之心，無想顛倒、無心顛倒、無見顛倒。若菩薩摩訶薩於所念佛及弟子眾所有功德，起佛弟子功德之想；於人、天等所種善根，起彼善根人、天等想；於所發起隨喜迴向大菩提心，起所發起隨喜迴向菩提心想，是菩薩摩訶薩所起隨喜迴向之心，有想顛倒、有心顛倒、有見顛倒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，具壽善現答慈氏菩薩摩訶薩言：「大士！若菩薩摩訶薩於所念佛及弟子眾所有功德，不起諸佛及弟子眾功德之想；於人、天等所種善根，不起善根人、天等想；於所發起隨喜迴向大菩提心，亦復不起隨喜迴向菩提心想，是菩薩摩訶薩所起隨喜迴向之心，無想顛倒、無心顛倒、無見顛倒。若菩薩摩訶薩於所念佛及弟子眾所有功德，起佛弟子功德之想；於人、天等所種善根，起彼善根人、天等想；於所發起隨喜迴向大菩提心，起所發起隨喜迴向菩提心想，是菩薩摩訶薩所起隨喜迴向之心，有想顛倒、有心顛倒、有見顛倒。

「復次，大士！若菩薩摩訶薩以如是隨喜心，念一切佛及弟子眾功德善根，正知此心盡滅離變非能隨喜，正知彼法其性亦然非所隨喜，又正了達能迴向心法性亦爾非能迴向，及正了達所迴向法其性亦爾非所迴向。若有能依如是所說隨喜迴向，是正非邪，諸菩薩摩訶薩皆應如是隨喜迴向。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，大士！若菩薩摩訶薩以如是隨喜心，念一切佛及弟子眾功德善根，正知此心盡滅離變非能隨喜，正知彼法其性亦然非所隨喜，又正了達能迴向心法性亦爾非能迴向，及正了達所迴向法其性亦爾非所迴向。若有能依如是所說隨喜迴向，是正非邪，諸菩薩摩訶薩皆應如是隨喜迴向。

「復次，大士！若菩薩摩訶薩普於過去未來現在一切如來、應、正等覺，從初發心至得無上正等菩提乃至法滅，於其中間所有功德，若佛弟子及諸獨覺依彼佛法所起善根，若諸異生聞彼說法所種善根，若天、龍、藥叉、健達縛、阿素洛、揭路荼、緊捺洛、莫呼洛伽、人非人等聞彼說法所種善根，若剎帝利大族、婆羅門大族、長者大族、居士大族聞彼說法所種善根，若四大王眾天乃至色究竟天聞彼說法所種善根，若善男子、善女人等，聞彼說法發趣無上正等覺心，勤修種種諸菩薩行。如是一切合集稱量現前發起，比餘善根為最為勝、為尊為高、為妙為微妙、為上為無上、無等無等等隨喜之心，復以如是隨喜善根，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提。於如是時，若正解了諸能隨喜迴向之法盡滅離變，諸所隨喜迴向之法自性皆空，雖如是知而能隨喜迴向無上正等菩提。復於是時，若正解了都無有法可能隨喜迴向於法。所以者何？以一切法自性皆空，空中都無能所隨喜迴向法故。雖如是知，而能隨喜迴向無上正等菩提。是菩薩摩訶薩若能如是隨喜迴向，修行般若乃至布施波羅蜜多，無想顛倒、無心顛倒、無見顛倒。何以故？是菩薩摩訶薩於隨喜心不生執著，於所隨喜功德善根亦不執著，於迴向心不生執著，於所迴向無上菩提亦不執著，由無執著不墮顛倒。如是菩薩所起隨喜迴向之心，名為無上遠離一切妄想分別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，大士！若菩薩摩訶薩普於過去未來現在一切如來、應、正等覺，從初發心至得無上正等菩提乃至法滅，於其中間所有功德，若佛弟子及諸獨覺依彼佛法所起善根，若諸異生聞彼說法所種善根，若天、龍、藥叉、健達縛、阿素洛、揭路荼、緊捺洛、莫呼洛伽、人非人等聞彼說法所種善根，若剎帝利大族、婆羅門大族、長者大族、居士大族聞彼說法所種善根，若四大王眾天乃至色究竟天聞彼說法所種善根，若善男子、善女人等，聞彼說法發趣無上正等覺心，勤修種種諸菩薩行。如是一切合集稱量現前發起，比餘善根為最為勝、為尊為高、為妙為微妙、為上為無上、無等無等等隨喜之心，復以如是隨喜善根，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提。於如是時，若正解了諸能隨喜迴向之法盡滅離變，諸所隨喜迴向之法自性皆空，雖如是知而能隨喜迴向無上正等菩提。復於是時，若正解了都無有法可能隨喜迴向於法。所以者何？以一切法自性皆空，空中都無能所隨喜迴向法故。雖如是知，而能隨喜迴向無上正等菩提。是菩薩摩訶薩若能如是隨喜迴向，修行般若乃至布施波羅蜜多，無想顛倒、無心顛倒、無見顛倒。何以故？是菩薩摩訶薩於隨喜心不生執著，於所隨喜功德善根亦不執著，於迴向心不生執著，於所迴向無上菩提亦不執著，由無執著不墮顛倒。如是菩薩所起隨喜迴向之心，名為無上遠離一切妄想分別。