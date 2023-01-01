大般若波羅蜜多經卷第四百三十三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大般若波羅蜜多經卷第四百三十三藏法師玄奘奉 詔譯

第二分天來品第三十四之二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二分天來品第三十四之二

爾時，天帝釋白佛言：「世尊！是善男子、善女人等，云何覺知於此三千大千世界及餘十方無邊世界，所有四大王眾天乃至色究竟天，并餘無量有大威德諸龍、藥叉、健達縛、阿素洛、揭路茶、緊捺洛、莫呼洛伽、人非人等來至其所，觀禮、讀誦彼所書寫甚深般若波羅蜜多，供養恭敬、尊重讚歎，合掌右繞、歡喜護念？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，天帝釋白佛言：「世尊！是善男子、善女人等，云何覺知於此三千大千世界及餘十方無邊世界，所有四大王眾天乃至色究竟天，并餘無量有大威德諸龍、藥叉、健達縛、阿素洛、揭路茶、緊捺洛、莫呼洛伽、人非人等來至其所，觀禮、讀誦彼所書寫甚深般若波羅蜜多，供養恭敬、尊重讚歎，合掌右繞、歡喜護念？」

爾時，佛告天帝釋言：「憍尸迦！是善男子、善女人等，若見如是甚深般若波羅蜜多所在之處有妙光明，或聞其所異香芬馥若天樂音，當知爾時有大神力威德熾盛諸天、龍等來至其所，觀禮、讀誦彼所書寫甚深般若波羅蜜多，供養恭敬、尊重讚歎，合掌右繞、歡喜護念。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告天帝釋言：「憍尸迦！是善男子、善女人等，若見如是甚深般若波羅蜜多所在之處有妙光明，或聞其所異香芬馥若天樂音，當知爾時有大神力威德熾盛諸天、龍等來至其所，觀禮、讀誦彼所書寫甚深般若波羅蜜多，供養恭敬、尊重讚歎，合掌右繞、歡喜護念。

「復次，憍尸迦！是善男子、善女人等修純淨行嚴飾其處，至心供養如是般若波羅蜜多甚深經典，當知爾時有大神力威德熾盛諸天、龍等來至其所，觀禮、讀誦彼所書寫甚深般若波羅蜜多，供養恭敬、尊重讚歎，合掌右繞、歡喜護念。憍尸迦！隨有如是具大神力威德熾盛諸天、龍等來至其處，此中所有邪神、惡鬼驚怖退散無敢住者。由此因緣，是善男子、善女人等心便廣大起淨勝解，所修善業倍復增長，諸有所為皆無障礙。以是故，憍尸迦！若此般若波羅蜜多甚深經典隨所在處，應當周匝除去穢物，掃拭、塗治、香水散灑，敷設寶座而安措之，燒香、散花、張施幰蓋，寶幢、幡鐸間飾其中，諸妙、珍奇、衣服、瓔珞、金銀、寶器、伎樂、燈明，種種雜綵莊嚴其處。若能如是供養般若波羅蜜多，便有無量具大神力威德熾盛諸天、龍等來至其所，觀禮讀誦彼所書寫甚深般若波羅蜜多，供養恭敬、尊重讚歎，合掌右繞、歡喜護念。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，憍尸迦！是善男子、善女人等修純淨行嚴飾其處，至心供養如是般若波羅蜜多甚深經典，當知爾時有大神力威德熾盛諸天、龍等來至其所，觀禮、讀誦彼所書寫甚深般若波羅蜜多，供養恭敬、尊重讚歎，合掌右繞、歡喜護念。憍尸迦！隨有如是具大神力威德熾盛諸天、龍等來至其處，此中所有邪神、惡鬼驚怖退散無敢住者。由此因緣，是善男子、善女人等心便廣大起淨勝解，所修善業倍復增長，諸有所為皆無障礙。以是故，憍尸迦！若此般若波羅蜜多甚深經典隨所在處，應當周匝除去穢物，掃拭、塗治、香水散灑，敷設寶座而安措之，燒香、散花、張施幰蓋，寶幢、幡鐸間飾其中，諸妙、珍奇、衣服、瓔珞、金銀、寶器、伎樂、燈明，種種雜綵莊嚴其處。若能如是供養般若波羅蜜多，便有無量具大神力威德熾盛諸天、龍等來至其所，觀禮讀誦彼所書寫甚深般若波羅蜜多，供養恭敬、尊重讚歎，合掌右繞、歡喜護念。

「復次，憍尸迦！是善男子、善女人等，若能如是供養恭敬、尊重讚歎甚深般若波羅蜜多，決定當得身心無倦、身樂心樂、身輕心輕、身調柔心調柔、身安隱心安隱，繫想般若波羅蜜多，夜寢息時，無諸惡夢唯得善夢，謂見如來、應、正等覺身真金色，具三十二大丈夫相，八十隨好圓滿莊嚴，放大光明普照一切，聲聞、菩薩前後圍繞，身處眾中。聞佛為說布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多相應之法，復聞為說內空乃至無性自性空、四念住廣說乃至十八佛不共法相應之法；復聞分別布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多相應之義，復聞分別內空乃至無性自性空、四念住廣說乃至十八佛不共法相應之義。又於夢中見菩提樹，其量高廣眾寶莊嚴，有大菩薩趣菩提樹，結跏趺坐降伏魔怨，證得無上正等菩提，轉妙法輪度無量眾。復見無量百千俱胝那庾多菩薩摩訶薩，論議決擇種種法義，謂應如是成熟有情、嚴淨佛土，修菩薩行、降伏魔軍，永斷障習、趣證無上正等菩提。又復夢見十方無量百千俱胝那庾多佛，亦聞其聲，謂某世界某名如來、應、正等覺，若干百千俱胝那庾多菩薩摩訶薩，若干百千俱胝那庾多聲聞弟子，恭敬圍繞而為說法。又復夢見十方無量百千俱胝那庾多佛入般涅槃，彼一一佛般涅槃後，各有施主為供養佛設利羅故，以妙七寶各起無量百千俱胝那庾多數諸窣堵波，復於一一窣堵波所，各以無量上妙華鬘、塗散等香、衣服、瓔珞、寶幢、幡蓋、諸妙、珍奇、伎樂、燈明，經無量劫供養恭敬、尊重讚歎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，憍尸迦！是善男子、善女人等，若能如是供養恭敬、尊重讚歎甚深般若波羅蜜多，決定當得身心無倦、身樂心樂、身輕心輕、身調柔心調柔、身安隱心安隱，繫想般若波羅蜜多，夜寢息時，無諸惡夢唯得善夢，謂見如來、應、正等覺身真金色，具三十二大丈夫相，八十隨好圓滿莊嚴，放大光明普照一切，聲聞、菩薩前後圍繞，身處眾中。聞佛為說布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多相應之法，復聞為說內空乃至無性自性空、四念住廣說乃至十八佛不共法相應之法；復聞分別布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多相應之義，復聞分別內空乃至無性自性空、四念住廣說乃至十八佛不共法相應之義。又於夢中見菩提樹，其量高廣眾寶莊嚴，有大菩薩趣菩提樹，結跏趺坐降伏魔怨，證得無上正等菩提，轉妙法輪度無量眾。復見無量百千俱胝那庾多菩薩摩訶薩，論議決擇種種法義，謂應如是成熟有情、嚴淨佛土，修菩薩行、降伏魔軍，永斷障習、趣證無上正等菩提。又復夢見十方無量百千俱胝那庾多佛，亦聞其聲，謂某世界某名如來、應、正等覺，若干百千俱胝那庾多菩薩摩訶薩，若干百千俱胝那庾多聲聞弟子，恭敬圍繞而為說法。又復夢見十方無量百千俱胝那庾多佛入般涅槃，彼一一佛般涅槃後，各有施主為供養佛設利羅故，以妙七寶各起無量百千俱胝那庾多數諸窣堵波，復於一一窣堵波所，各以無量上妙華鬘、塗散等香、衣服、瓔珞、寶幢、幡蓋、諸妙、珍奇、伎樂、燈明，經無量劫供養恭敬、尊重讚歎。

「憍尸迦！是善男子、善女人等見如是類諸善夢相，若睡若覺身心安樂，諸天神等益其精氣，令彼自覺身體輕便。由是因緣，不多貪染飲食、醫藥、衣服、臥具，於四供養其心輕微，如瑜伽師入勝妙定，由彼定力滋潤身心，從定出已雖遇美饍而心輕微，此亦如是。何以故？憍尸迦！是善男子、善女人等，由此三千大千世界及餘十方無邊世界，一切如來應正等覺、聲聞、菩薩、天、龍、藥叉、健達縛、阿素洛、揭路茶、緊捺洛、莫呼洛伽、人非人等，具大神力勝威德者慈悲護念，以妙精氣冥注身心，令其志勇體充盛故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！是善男子、善女人等見如是類諸善夢相，若睡若覺身心安樂，諸天神等益其精氣，令彼自覺身體輕便。由是因緣，不多貪染飲食、醫藥、衣服、臥具，於四供養其心輕微，如瑜伽師入勝妙定，由彼定力滋潤身心，從定出已雖遇美饍而心輕微，此亦如是。何以故？憍尸迦！是善男子、善女人等，由此三千大千世界及餘十方無邊世界，一切如來應正等覺、聲聞、菩薩、天、龍、藥叉、健達縛、阿素洛、揭路茶、緊捺洛、莫呼洛伽、人非人等，具大神力勝威德者慈悲護念，以妙精氣冥注身心，令其志勇體充盛故。

「憍尸迦！若善男子、善女人等，欲得如是所有現在功德勝利，應發一切智智心，以無所得為方便，於此般若波羅蜜多甚深經典，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、書寫、解說、廣令流布。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！若善男子、善女人等，欲得如是所有現在功德勝利，應發一切智智心，以無所得為方便，於此般若波羅蜜多甚深經典，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、書寫、解說、廣令流布。

「憍尸迦！若善男子、善女人等，雖於般若波羅蜜多甚深經典，不能聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟，廣為有情宣說流布，而但書寫眾寶嚴飾，復以種種上妙華鬘、塗散等香、衣服、瓔珞、寶幢、幡蓋、諸妙、珍奇、伎樂、燈明，供養恭敬、尊重讚歎，亦得如前所說種種功德勝利。何以故？憍尸迦！是善男子、善女人等能廣利樂無量無邊諸有情故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！若善男子、善女人等，雖於般若波羅蜜多甚深經典，不能聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟，廣為有情宣說流布，而但書寫眾寶嚴飾，復以種種上妙華鬘、塗散等香、衣服、瓔珞、寶幢、幡蓋、諸妙、珍奇、伎樂、燈明，供養恭敬、尊重讚歎，亦得如前所說種種功德勝利。何以故？憍尸迦！是善男子、善女人等能廣利樂無量無邊諸有情故。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等以應一切智智心，用無所得為方便，於此般若波羅蜜多甚深經典，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟，廣為有情宣說流布，或復書寫眾寶嚴飾，復以種種上妙華鬘乃至燈明而為供養，所獲福聚無量無邊。勝餘有情盡其形壽，以無量種上妙飲食、衣服、臥具、醫藥、資緣，供養恭敬、尊重讚歎十方世界一切如來、應、正等覺及弟子眾；亦勝十方佛及弟子般涅槃後，有為供養設利羅故，以妙七寶起窣堵波高廣嚴麗，復以無量天妙花鬘乃至燈明，盡其形壽供養恭敬、尊重讚歎。何以故？憍尸迦！十方諸佛及弟子眾，皆因如是甚深般若波羅蜜多而出生故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等以應一切智智心，用無所得為方便，於此般若波羅蜜多甚深經典，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟，廣為有情宣說流布，或復書寫眾寶嚴飾，復以種種上妙華鬘乃至燈明而為供養，所獲福聚無量無邊。勝餘有情盡其形壽，以無量種上妙飲食、衣服、臥具、醫藥、資緣，供養恭敬、尊重讚歎十方世界一切如來、應、正等覺及弟子眾；亦勝十方佛及弟子般涅槃後，有為供養設利羅故，以妙七寶起窣堵波高廣嚴麗，復以無量天妙花鬘乃至燈明，盡其形壽供養恭敬、尊重讚歎。何以故？憍尸迦！十方諸佛及弟子眾，皆因如是甚深般若波羅蜜多而出生故。」

第二分設利羅品第三十五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二分設利羅品第三十五

「復次，憍尸迦！假使充滿此贍部洲佛設利羅以為一分，書寫如是甚深般若波羅蜜多復為一分，此二分中汝取何者？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，憍尸迦！假使充滿此贍部洲佛設利羅以為一分，書寫如是甚深般若波羅蜜多復為一分，此二分中汝取何者？」

天帝釋言：「世尊！於此二分我意寧取甚深般若波羅蜜多。所以者何？我於諸佛設利羅所非不信受，非不欣樂供養恭敬、尊重讚歎，然諸佛身及設利羅，皆因如是甚深般若波羅蜜多而出生故，皆由如是甚深般若波羅蜜多功德勢力所熏修故，乃為一切世間天、人、阿素洛等，以無量種上妙花鬘乃至燈明，供養恭敬、尊重讚歎。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天帝釋言：「世尊！於此二分我意寧取甚深般若波羅蜜多。所以者何？我於諸佛設利羅所非不信受，非不欣樂供養恭敬、尊重讚歎，然諸佛身及設利羅，皆因如是甚深般若波羅蜜多而出生故，皆由如是甚深般若波羅蜜多功德勢力所熏修故，乃為一切世間天、人、阿素洛等，以無量種上妙花鬘乃至燈明，供養恭敬、尊重讚歎。」

時，舍利子語帝釋言：「憍尸迦！甚深般若波羅蜜多無色、無見、無對、一相，所謂無相，無相之法既不可取，汝云何取？何以故？憍尸迦！甚深般若波羅蜜多無取無捨、無增無減、無聚無散、無益無損、無染無淨，不與諸佛法，不與獨覺法，不與阿羅漢法，不與學法，不棄異生法，不與無為界，不棄有為界，不與內空乃至無性自性空，不與四念住廣說乃至一切相智，不棄雜染法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，舍利子語帝釋言：「憍尸迦！甚深般若波羅蜜多無色、無見、無對、一相，所謂無相，無相之法既不可取，汝云何取？何以故？憍尸迦！甚深般若波羅蜜多無取無捨、無增無減、無聚無散、無益無損、無染無淨，不與諸佛法，不與獨覺法，不與阿羅漢法，不與學法，不棄異生法，不與無為界，不棄有為界，不與內空乃至無性自性空，不與四念住廣說乃至一切相智，不棄雜染法。」

時，天帝釋便報具壽舍利子言：「如是！如是！誠如所說。大德！若如實知甚深般若波羅蜜多無取無捨，乃至不與一切相智，不捨雜染，是為真取甚深般若波羅蜜多，亦真修行甚深般若波羅蜜多。然此般若波羅蜜多不隨二行，無二相故，如是靜慮乃至布施波羅蜜多亦不隨二行，無二相故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，天帝釋便報具壽舍利子言：「如是！如是！誠如所說。大德！若如實知甚深般若波羅蜜多無取無捨，乃至不與一切相智，不捨雜染，是為真取甚深般若波羅蜜多，亦真修行甚深般若波羅蜜多。然此般若波羅蜜多不隨二行，無二相故，如是靜慮乃至布施波羅蜜多亦不隨二行，無二相故。」

爾時，佛讚天帝釋言：「善哉！善哉！如汝所說。甚深般若乃至布施波羅蜜多皆不隨二行。何以故？憍尸迦！如是六種波羅蜜多皆無二相故。憍尸迦！諸有欲令甚深般若乃至布施波羅蜜多有二相者，則為欲令法界、真如、法性、實際、不思議界亦有二相。何以故？憍尸迦！甚深般若乃至布施波羅蜜多，皆與法界乃至不思議界無二無二處故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛讚天帝釋言：「善哉！善哉！如汝所說。甚深般若乃至布施波羅蜜多皆不隨二行。何以故？憍尸迦！如是六種波羅蜜多皆無二相故。憍尸迦！諸有欲令甚深般若乃至布施波羅蜜多有二相者，則為欲令法界、真如、法性、實際、不思議界亦有二相。何以故？憍尸迦！甚深般若乃至布施波羅蜜多，皆與法界乃至不思議界無二無二處故。」

時，天帝釋復白佛言：「世尊！甚深般若波羅蜜多，世間天、人、阿素洛等，皆應至誠禮拜右繞，供養恭敬、尊重讚歎。所以者何？一切菩薩摩訶薩眾皆依般若波羅蜜多，精勤修學證得無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，天帝釋復白佛言：「世尊！甚深般若波羅蜜多，世間天、人、阿素洛等，皆應至誠禮拜右繞，供養恭敬、尊重讚歎。所以者何？一切菩薩摩訶薩眾皆依般若波羅蜜多，精勤修學證得無上正等菩提。

「世尊！如我坐在三十三天善法殿中天帝座上，為諸天眾宣說正法時，有無量諸天子等來至我所，供養恭敬、尊重讚歎，右繞禮拜合掌而去。我若不在彼法座時，諸天子等亦來其處，雖不見我，如我在時恭敬供養，咸言：『此處是天帝釋為諸天等說法之座，我等皆應如天主在，供養右繞禮拜而去。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！如我坐在三十三天善法殿中天帝座上，為諸天眾宣說正法時，有無量諸天子等來至我所，供養恭敬、尊重讚歎，右繞禮拜合掌而去。我若不在彼法座時，諸天子等亦來其處，雖不見我，如我在時恭敬供養，咸言：『此處是天帝釋為諸天等說法之座，我等皆應如天主在，供養右繞禮拜而去。』

「世尊！如是般若波羅蜜多，若有書寫、受持、讀誦，廣為有情宣說流布，當知是處恒有此土并餘十方無邊世界無量無數天、龍、藥叉、健達縛、阿素洛、揭路茶緊捺洛、莫呼洛伽、人非人等皆來集會，設無說者，敬重法故，亦於是處供養恭敬、尊重讚歎，禮拜而去。何以故？一切如來應正等覺及諸菩薩摩訶薩眾、獨覺、聲聞、一切有情所有樂具，皆依般若波羅蜜多而得有故，佛設利羅亦由般若波羅蜜多功德熏修受供養故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！如是般若波羅蜜多，若有書寫、受持、讀誦，廣為有情宣說流布，當知是處恒有此土并餘十方無邊世界無量無數天、龍、藥叉、健達縛、阿素洛、揭路茶緊捺洛、莫呼洛伽、人非人等皆來集會，設無說者，敬重法故，亦於是處供養恭敬、尊重讚歎，禮拜而去。何以故？一切如來應正等覺及諸菩薩摩訶薩眾、獨覺、聲聞、一切有情所有樂具，皆依般若波羅蜜多而得有故，佛設利羅亦由般若波羅蜜多功德熏修受供養故。

「世尊！甚深般若波羅蜜多，與諸菩薩摩訶薩行及所證得一切相智，為因、為緣，為所依止，為能引發。是故我說：假使充滿此贍部洲佛設利羅以為一分，書寫如是甚深般若波羅蜜多復為一分，此二分中我意寧取如是般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！甚深般若波羅蜜多，與諸菩薩摩訶薩行及所證得一切相智，為因、為緣，為所依止，為能引發。是故我說：假使充滿此贍部洲佛設利羅以為一分，書寫如是甚深般若波羅蜜多復為一分，此二分中我意寧取如是般若波羅蜜多。

「世尊！我若於此甚深般若波羅蜜多，受持、讀誦，正憶念時，心契法故，都不見有諸怖畏相。何以故？世尊！甚深般若波羅蜜多無相無狀無言無說，由此般若波羅蜜多無相無狀無言無說，靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多，廣說乃至一切相智，亦無相無狀無言無說。世尊！若此般若波羅蜜多有相狀言說，非無相狀言說者，不應如來、應、正等覺達一切法無相無狀無言無說，證得無上正等菩提，為諸弟子說一切法無相無狀無言無說。世尊！由此般若波羅蜜多無相狀言說，非有相狀言說，是故如來、應、正等覺達一切法無相無狀無言無說，證得無上正等菩提，為諸弟子說一切法無相無狀無言無說。世尊！是故般若波羅蜜多，堪受天、人、阿素洛等，以無量種上妙花鬘乃至燈明，供養恭敬、尊重讚歎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！我若於此甚深般若波羅蜜多，受持、讀誦，正憶念時，心契法故，都不見有諸怖畏相。何以故？世尊！甚深般若波羅蜜多無相無狀無言無說，由此般若波羅蜜多無相無狀無言無說，靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多，廣說乃至一切相智，亦無相無狀無言無說。世尊！若此般若波羅蜜多有相狀言說，非無相狀言說者，不應如來、應、正等覺達一切法無相無狀無言無說，證得無上正等菩提，為諸弟子說一切法無相無狀無言無說。世尊！由此般若波羅蜜多無相狀言說，非有相狀言說，是故如來、應、正等覺達一切法無相無狀無言無說，證得無上正等菩提，為諸弟子說一切法無相無狀無言無說。世尊！是故般若波羅蜜多，堪受天、人、阿素洛等，以無量種上妙花鬘乃至燈明，供養恭敬、尊重讚歎。

「世尊！若有於此甚深般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟，廣為有情宣說流布，或復書寫眾寶嚴飾，供養恭敬、尊重讚歎，決定不復墮於地獄、傍生、鬼界、邊鄙、達絮、蔑戾車中，不墮聲聞及獨覺地，必趣無上正等菩提，常見諸佛恒聞正法，不離善友，嚴淨佛土、成熟有情，從一佛國至一佛國供養恭敬、尊重讚歎諸佛世尊及諸菩薩摩訶薩眾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！若有於此甚深般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟，廣為有情宣說流布，或復書寫眾寶嚴飾，供養恭敬、尊重讚歎，決定不復墮於地獄、傍生、鬼界、邊鄙、達絮、蔑戾車中，不墮聲聞及獨覺地，必趣無上正等菩提，常見諸佛恒聞正法，不離善友，嚴淨佛土、成熟有情，從一佛國至一佛國供養恭敬、尊重讚歎諸佛世尊及諸菩薩摩訶薩眾。

「復次，世尊！假使充滿於此三千大千世界佛設利羅以為一分，書寫如是甚深般若波羅蜜多復為一分，此二分中我意寧取甚深般若波羅蜜多。何以故？世尊！一切如來、應、正等覺及三千界佛設利羅，皆從般若波羅蜜多而出生故；又三千界佛設利羅，皆由般若波羅蜜多功德勢力所熏修故，得諸天、人、阿素洛等供養恭敬、尊重讚歎。由此因緣，諸善男子、善女人等，供養恭敬、尊重讚歎佛設利羅，決定不墮三惡趣中，常生天、人受諸富樂，隨心所願乘三乘法而趣涅槃。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，世尊！假使充滿於此三千大千世界佛設利羅以為一分，書寫如是甚深般若波羅蜜多復為一分，此二分中我意寧取甚深般若波羅蜜多。何以故？世尊！一切如來、應、正等覺及三千界佛設利羅，皆從般若波羅蜜多而出生故；又三千界佛設利羅，皆由般若波羅蜜多功德勢力所熏修故，得諸天、人、阿素洛等供養恭敬、尊重讚歎。由此因緣，諸善男子、善女人等，供養恭敬、尊重讚歎佛設利羅，決定不墮三惡趣中，常生天、人受諸富樂，隨心所願乘三乘法而趣涅槃。

「世尊！若見如來、應、正等覺，若見所寫甚深般若波羅蜜多，此二功德平等無異。何以故？甚深般若波羅蜜多，與諸如來、應、正等覺，平等無二無二處故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！若見如來、應、正等覺，若見所寫甚深般若波羅蜜多，此二功德平等無異。何以故？甚深般若波羅蜜多，與諸如來、應、正等覺，平等無二無二處故。

「世尊！若有如來、應、正等覺住三示導，為諸有情宣說正法，所謂契經乃至論議，若善男子、善女人等於此般若波羅蜜多，受持、讀誦、廣為他說，此二功德平等無異。何以故？若彼如來、應、正等覺，若三示導，若所宣說十二分教，皆依般若波羅蜜多而出生故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！若有如來、應、正等覺住三示導，為諸有情宣說正法，所謂契經乃至論議，若善男子、善女人等於此般若波羅蜜多，受持、讀誦、廣為他說，此二功德平等無異。何以故？若彼如來、應、正等覺，若三示導，若所宣說十二分教，皆依般若波羅蜜多而出生故。

「世尊！若十方界如殑伽沙一切如來、應、正等覺住三示導，為諸有情宣說正法，所謂契經乃至論議，若善男子、善女人等於此般若波羅蜜多，受持、讀誦、廣為他說，此二功德平等無異。何以故？若十方界如殑伽沙一切如來、應、正等覺，若三示導，若所宣說十二分教，皆依般若波羅蜜多而出生故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！若十方界如殑伽沙一切如來、應、正等覺住三示導，為諸有情宣說正法，所謂契經乃至論議，若善男子、善女人等於此般若波羅蜜多，受持、讀誦、廣為他說，此二功德平等無異。何以故？若十方界如殑伽沙一切如來、應、正等覺，若三示導，若所宣說十二分教，皆依般若波羅蜜多而出生故。

「世尊！若善男子、善女人等，以無量種上妙花鬘乃至燈明，供養恭敬、尊重讚歎十方世界如殑伽沙一切如來、應、正等覺；有善男子、善女人等書寫般若波羅蜜多，亦以無量上妙供具，供養恭敬、尊重讚歎，此二功德平等無異。何以故？彼諸如來、應、正等覺皆依般若波羅蜜多而出生故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！若善男子、善女人等，以無量種上妙花鬘乃至燈明，供養恭敬、尊重讚歎十方世界如殑伽沙一切如來、應、正等覺；有善男子、善女人等書寫般若波羅蜜多，亦以無量上妙供具，供養恭敬、尊重讚歎，此二功德平等無異。何以故？彼諸如來、應、正等覺皆依般若波羅蜜多而出生故。

「世尊！若善男子、善女人等於此般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟，廣為有情宣說流布，彼當來世不墮地獄、傍生、鬼界，不墮聲聞及獨覺地。何以故？是善男子、善女人等決定當住不退轉地，遠離一切災橫疾疫苦惱事故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！若善男子、善女人等於此般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟，廣為有情宣說流布，彼當來世不墮地獄、傍生、鬼界，不墮聲聞及獨覺地。何以故？是善男子、善女人等決定當住不退轉地，遠離一切災橫疾疫苦惱事故。

「世尊！若善男子、善女人等於此般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、書寫、解說、廣令流布，以無量種上妙供具，供養恭敬、尊重讚歎，彼定永絕一切怖畏。如負債人怖畏債主，即便親近奉事國王，依王勢力得免怖畏。世尊！王喻般若波羅蜜多，彼負債人喻善男子、善女人等，依恃般若波羅蜜多得離怖畏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！若善男子、善女人等於此般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、書寫、解說、廣令流布，以無量種上妙供具，供養恭敬、尊重讚歎，彼定永絕一切怖畏。如負債人怖畏債主，即便親近奉事國王，依王勢力得免怖畏。世尊！王喻般若波羅蜜多，彼負債人喻善男子、善女人等，依恃般若波羅蜜多得離怖畏。

「世尊！譬如有人依附王故，王攝受故，為諸世人供養恭敬、尊重讚歎；佛設利羅亦復如是，由此般若波羅蜜多所熏修故，為諸天、人、阿素洛等供養恭敬、尊重讚歎。世尊！王喻般若波羅蜜多，佛設利羅喻依王者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！譬如有人依附王故，王攝受故，為諸世人供養恭敬、尊重讚歎；佛設利羅亦復如是，由此般若波羅蜜多所熏修故，為諸天、人、阿素洛等供養恭敬、尊重讚歎。世尊！王喻般若波羅蜜多，佛設利羅喻依王者。

「世尊！諸佛所得一切相智，亦依般若波羅蜜多而得成就，是故我說假使充滿此三千界佛設利羅以為一分，書寫如是甚深般若波羅蜜多復為一分，此二分中我意寧取甚深般若波羅蜜多。何以故？世尊！佛設利羅堅踰金剛具種種色，及三十二大丈夫相、八十隨好所莊嚴身，如來十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法，乃至如來一切相智，皆由般若波羅蜜多而成辦故。世尊！由此般若波羅蜜多威神力故，布施等五亦得名為波羅蜜多。何以故？世尊！若無般若波羅蜜多，施等不能到彼岸故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！諸佛所得一切相智，亦依般若波羅蜜多而得成就，是故我說假使充滿此三千界佛設利羅以為一分，書寫如是甚深般若波羅蜜多復為一分，此二分中我意寧取甚深般若波羅蜜多。何以故？世尊！佛設利羅堅踰金剛具種種色，及三十二大丈夫相、八十隨好所莊嚴身，如來十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法，乃至如來一切相智，皆由般若波羅蜜多而成辦故。世尊！由此般若波羅蜜多威神力故，布施等五亦得名為波羅蜜多。何以故？世尊！若無般若波羅蜜多，施等不能到彼岸故。

「復次，世尊！若此三千大千世界或餘世界，所有王都、城邑、聚落，其中若有受持、讀誦、書寫、解說、供養恭敬、尊重讚歎如是般若波羅蜜多，是處有情不為一切人非人等之所惱害，唯除決定惡業應受，此中有情漸次修學三乘正行，隨其所願乃至速證三乘涅槃。世尊！如是般若波羅蜜多於此三千大千世界作大饒益。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，世尊！若此三千大千世界或餘世界，所有王都、城邑、聚落，其中若有受持、讀誦、書寫、解說、供養恭敬、尊重讚歎如是般若波羅蜜多，是處有情不為一切人非人等之所惱害，唯除決定惡業應受，此中有情漸次修學三乘正行，隨其所願乃至速證三乘涅槃。世尊！如是般若波羅蜜多於此三千大千世界作大饒益。

「世尊！如是般若波羅蜜多具大神力，隨所在處則為有佛作諸佛事，所謂利樂一切有情。世尊！譬如無價大寶神珠，具無量種勝妙威德，隨所住處有此神珠，人及非人無諸惱害。設有男子或復女人，為鬼所執身心苦惱，若有持此神珠示之，由珠威力鬼便捨去。諸有熱病或風、或淡、或熱風淡合集為病，若有繫此神珠著身，如是諸病無不除愈。此珠在暗能作照明，熱時能涼，寒時能暖，隨地方所有此神珠，時節調和不寒不熱。若地方處有此神珠，蛇蝎等毒無敢停止。設有男子或復女人，為毒所中楚痛迷悶，若有持此神珠示之，珠威勢故毒即銷滅。若諸有情身嬰癩疾、惡瘡、腫疱、目眩、瞖等眼病、耳病、鼻病、舌病、喉病、身病、諸支節病，帶此神珠眾病皆愈。若諸池沼泉井等中，其水濁穢或將枯涸，以珠投之水便盈滿，香潔澄淨具八功德；若以青黃赤白紅紫碧綠雜綺種種色衣，裹此神珠投之於水，水隨衣綵各同其色。如是無價大寶神珠，威德無邊歎不可盡，若置箱篋亦令其器具足成就無邊威德。設空箱篋由曾置珠，其器仍為眾人愛重。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！如是般若波羅蜜多具大神力，隨所在處則為有佛作諸佛事，所謂利樂一切有情。世尊！譬如無價大寶神珠，具無量種勝妙威德，隨所住處有此神珠，人及非人無諸惱害。設有男子或復女人，為鬼所執身心苦惱，若有持此神珠示之，由珠威力鬼便捨去。諸有熱病或風、或淡、或熱風淡合集為病，若有繫此神珠著身，如是諸病無不除愈。此珠在暗能作照明，熱時能涼，寒時能暖，隨地方所有此神珠，時節調和不寒不熱。若地方處有此神珠，蛇蝎等毒無敢停止。設有男子或復女人，為毒所中楚痛迷悶，若有持此神珠示之，珠威勢故毒即銷滅。若諸有情身嬰癩疾、惡瘡、腫疱、目眩、瞖等眼病、耳病、鼻病、舌病、喉病、身病、諸支節病，帶此神珠眾病皆愈。若諸池沼泉井等中，其水濁穢或將枯涸，以珠投之水便盈滿，香潔澄淨具八功德；若以青黃赤白紅紫碧綠雜綺種種色衣，裹此神珠投之於水，水隨衣綵各同其色。如是無價大寶神珠，威德無邊歎不可盡，若置箱篋亦令其器具足成就無邊威德。設空箱篋由曾置珠，其器仍為眾人愛重。」

爾時，慶喜問帝釋言：「如是神珠為天獨有，人亦有耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，慶喜問帝釋言：「如是神珠為天獨有，人亦有耶？」

天帝釋言：「人中、天上俱有此珠，若在人中形小而重，若在天上形大而輕。又人中珠相不具足，在天上者其相周圓，天上神珠威德殊勝無量倍數過人所有。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天帝釋言：「人中、天上俱有此珠，若在人中形小而重，若在天上形大而輕。又人中珠相不具足，在天上者其相周圓，天上神珠威德殊勝無量倍數過人所有。」

時，天帝釋復白佛言：「世尊！甚深般若波羅蜜多亦復如是，為眾德本，能滅無量惡不善法，隨所在處，令諸有情身心苦惱悉皆除滅，人非人等不能為害。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，天帝釋復白佛言：「世尊！甚深般若波羅蜜多亦復如是，為眾德本，能滅無量惡不善法，隨所在處，令諸有情身心苦惱悉皆除滅，人非人等不能為害。

「世尊！所說無價大寶神珠，非但喻於甚深般若波羅蜜多，亦喻如來一切相智，亦喻靜慮波羅蜜多乃至布施波羅蜜多，亦喻內空乃至無性自性空，亦喻四念住廣說乃至十八佛不共法，亦喻法性、法住、法定、真如、實際、不思議界。何以故？世尊！如是功德皆由般若波羅蜜多大威神力之所引顯，功德深廣無量無邊。佛設利羅由諸功德所熏修故，佛涅槃後，堪受一切世間天、人、阿素洛等供養恭敬、尊重讚歎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！所說無價大寶神珠，非但喻於甚深般若波羅蜜多，亦喻如來一切相智，亦喻靜慮波羅蜜多乃至布施波羅蜜多，亦喻內空乃至無性自性空，亦喻四念住廣說乃至十八佛不共法，亦喻法性、法住、法定、真如、實際、不思議界。何以故？世尊！如是功德皆由般若波羅蜜多大威神力之所引顯，功德深廣無量無邊。佛設利羅由諸功德所熏修故，佛涅槃後，堪受一切世間天、人、阿素洛等供養恭敬、尊重讚歎。

「復次，世尊！佛設利羅是極圓滿最勝清淨般若波羅蜜多乃至布施波羅蜜多，內空乃至無性自性空，四念住廣說乃至十八佛不共法，一切智、道相智、一切相智，大慈、大悲、大喜、大捨，無忘失法、恒住捨性，永斷煩惱習氣相續及餘無量無邊佛法所依器故，佛涅槃後，堪受一切世間天、人、阿素洛等供養恭敬、尊重讚歎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，世尊！佛設利羅是極圓滿最勝清淨般若波羅蜜多乃至布施波羅蜜多，內空乃至無性自性空，四念住廣說乃至十八佛不共法，一切智、道相智、一切相智，大慈、大悲、大喜、大捨，無忘失法、恒住捨性，永斷煩惱習氣相續及餘無量無邊佛法所依器故，佛涅槃後，堪受一切世間天、人、阿素洛等供養恭敬、尊重讚歎。

「世尊！佛設利羅是極圓滿最勝清淨功德珍寶波羅蜜多所依器故，堪受一切世間天、人、阿素洛等供養恭敬、尊重讚歎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！佛設利羅是極圓滿最勝清淨功德珍寶波羅蜜多所依器故，堪受一切世間天、人、阿素洛等供養恭敬、尊重讚歎。

「世尊！佛設利羅是極圓滿最勝清淨無染無淨、無生無滅、無入無出、無增無減、無來無去、無動無止、無此無彼波羅蜜多所依器故，佛涅槃後，堪受一切世間天、人、阿素洛等供養恭敬、尊重讚歎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！佛設利羅是極圓滿最勝清淨無染無淨、無生無滅、無入無出、無增無減、無來無去、無動無止、無此無彼波羅蜜多所依器故，佛涅槃後，堪受一切世間天、人、阿素洛等供養恭敬、尊重讚歎。

「世尊！佛設利羅是極圓滿最勝清淨諸法實性波羅蜜多所依器故，佛涅槃後，堪受一切世間天、人、阿素洛等供養恭敬、尊重讚歎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！佛設利羅是極圓滿最勝清淨諸法實性波羅蜜多所依器故，佛涅槃後，堪受一切世間天、人、阿素洛等供養恭敬、尊重讚歎。

「復次，世尊！置滿三千大千世界佛設利羅。假使充滿十方各如殑伽沙界佛設利羅以為一分，書寫如是甚深般若波羅蜜多復為一分，此二分中我意寧取如是般若波羅蜜多。何以故？世尊！一切如來、應、正等覺諸設利羅，皆因如是甚深般若波羅蜜多而得生故，皆由如是甚深般若波羅蜜多所熏修故，皆為如是甚深般若波羅蜜多所依器故，堪受一切天、龍、藥叉、健達縛、阿素洛、揭路茶、緊捺洛、莫呼洛伽、人非人等供養恭敬、尊重讚歎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，世尊！置滿三千大千世界佛設利羅。假使充滿十方各如殑伽沙界佛設利羅以為一分，書寫如是甚深般若波羅蜜多復為一分，此二分中我意寧取如是般若波羅蜜多。何以故？世尊！一切如來、應、正等覺諸設利羅，皆因如是甚深般若波羅蜜多而得生故，皆由如是甚深般若波羅蜜多所熏修故，皆為如是甚深般若波羅蜜多所依器故，堪受一切天、龍、藥叉、健達縛、阿素洛、揭路茶、緊捺洛、莫呼洛伽、人非人等供養恭敬、尊重讚歎。

「世尊！若善男子、善女人等，供養恭敬、尊重讚歎佛設利羅，天上、人中受諸富樂無有窮盡。人中所謂剎帝利大族、婆羅門大族、長者大族、居士大族，天上所謂四大王眾天乃至他化自在天，即由如是殊勝善根至最後身得盡苦際。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！若善男子、善女人等，供養恭敬、尊重讚歎佛設利羅，天上、人中受諸富樂無有窮盡。人中所謂剎帝利大族、婆羅門大族、長者大族、居士大族，天上所謂四大王眾天乃至他化自在天，即由如是殊勝善根至最後身得盡苦際。

「世尊！若善男子、善女人等於此般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、書寫、解說、如理思惟，由此般若波羅蜜多速得圓滿。如是般若波羅蜜多得圓滿故，復令靜慮波羅蜜多乃至布施波羅蜜多，四念住廣說乃至十八佛不共法亦得圓滿。由此復能超聲聞地及獨覺地，證入菩薩正性離生，獲得菩薩殊勝神通。乘此神通遊諸佛土，從一佛國至一佛國，供養恭敬諸佛世尊，成熟有情、嚴淨佛土，發勝思願受種種身；為欲饒益諸有情故，或作轉輪王，或作餘小王，或作剎帝利，或作婆羅門，或作毘沙門，或作天帝釋，或作梵王，或作餘類，利益安樂無量有情。是故，世尊！我於諸佛設利羅所非不信受，非不欣樂供養恭敬、尊重讚歎，然於如是甚深般若波羅蜜多供養恭敬、尊重讚歎，所獲功德甚多於彼，由此因緣，我意寧取甚深般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！若善男子、善女人等於此般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、書寫、解說、如理思惟，由此般若波羅蜜多速得圓滿。如是般若波羅蜜多得圓滿故，復令靜慮波羅蜜多乃至布施波羅蜜多，四念住廣說乃至十八佛不共法亦得圓滿。由此復能超聲聞地及獨覺地，證入菩薩正性離生，獲得菩薩殊勝神通。乘此神通遊諸佛土，從一佛國至一佛國，供養恭敬諸佛世尊，成熟有情、嚴淨佛土，發勝思願受種種身；為欲饒益諸有情故，或作轉輪王，或作餘小王，或作剎帝利，或作婆羅門，或作毘沙門，或作天帝釋，或作梵王，或作餘類，利益安樂無量有情。是故，世尊！我於諸佛設利羅所非不信受，非不欣樂供養恭敬、尊重讚歎，然於如是甚深般若波羅蜜多供養恭敬、尊重讚歎，所獲功德甚多於彼，由此因緣，我意寧取甚深般若波羅蜜多。

「世尊！若善男子、善女人等供養恭敬、尊重讚歎如是般若波羅蜜多，則為增長一切佛法，亦為攝受世、出世間富樂自在，如是已為供養恭敬、尊重讚歎佛設利羅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！若善男子、善女人等供養恭敬、尊重讚歎如是般若波羅蜜多，則為增長一切佛法，亦為攝受世、出世間富樂自在，如是已為供養恭敬、尊重讚歎佛設利羅。

「復次，世尊！若有欲得常見十方無量無數無邊世界一切如來、應、正等覺色身、法身，當於如是甚深般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、書寫、解說、廣令流布。彼見十方無量無數無邊世界一切如來、應、正等覺二種身故，漸修般若波羅蜜多令速圓滿，是時應以法性修習觀佛隨念。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，世尊！若有欲得常見十方無量無數無邊世界一切如來、應、正等覺色身、法身，當於如是甚深般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、書寫、解說、廣令流布。彼見十方無量無數無邊世界一切如來、應、正等覺二種身故，漸修般若波羅蜜多令速圓滿，是時應以法性修習觀佛隨念。

「世尊！法性有二。一者、有為。二者、無為。此中何謂有為法性？謂內空智乃至無性自性空智，四念住智乃至八聖道支智，三解脫門智，佛十力智乃至十八佛不共法智，善、非善法智，有記、無記法智，有漏、無漏法智，有為、無為法智，世間、出世間法智，雜染、清淨法智，諸如是等無量門智，皆悉說名有為法性。此中何謂無為法性？謂一切法無生無滅、無住無異、無染無淨、無增無減、無相無為諸法自性。云何名為諸法自性？謂一切法無性自性，如是說名無為法性。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！法性有二。一者、有為。二者、無為。此中何謂有為法性？謂內空智乃至無性自性空智，四念住智乃至八聖道支智，三解脫門智，佛十力智乃至十八佛不共法智，善、非善法智，有記、無記法智，有漏、無漏法智，有為、無為法智，世間、出世間法智，雜染、清淨法智，諸如是等無量門智，皆悉說名有為法性。此中何謂無為法性？謂一切法無生無滅、無住無異、無染無淨、無增無減、無相無為諸法自性。云何名為諸法自性？謂一切法無性自性，如是說名無為法性。」

爾時，佛告天帝釋言：「如是！如是！如汝所說。憍尸迦！過去未來現在諸佛，皆依般若波羅蜜多，已證當證現證無上正等菩提；過去未來現在諸佛聲聞弟子，皆依般若波羅蜜多，已得當得現得預流、一來、不還、阿羅漢果；過去未來現在獨覺，皆依般若波羅蜜多，已、當、現證獨覺菩提。何以故？憍尸迦！如是般若波羅蜜多祕密藏中，廣說三乘相應法故。然此所說，以無所得為方便故，無性無相為方便故，無生無滅為方便故，無染無淨為方便故，無造無作為方便故，無入無出為方便故，無增無減為方便故，無取無捨為方便故。如是所說皆由世俗，非勝義故。所以者何？如是般若波羅蜜多，非此岸、非彼岸，非陸地、非中流，非高、非下，非平等、非不平等，非有相、非無相，非世間、非出世間，非有漏、非無漏，非有為、非無為，非善、非非善，非有記、非無記，非過去、非未來、非現在。憍尸迦！如是般若波羅蜜多，不與佛法，不與菩薩摩訶薩法，不與獨覺法，不與聲聞法，亦不棄異生法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告天帝釋言：「如是！如是！如汝所說。憍尸迦！過去未來現在諸佛，皆依般若波羅蜜多，已證當證現證無上正等菩提；過去未來現在諸佛聲聞弟子，皆依般若波羅蜜多，已得當得現得預流、一來、不還、阿羅漢果；過去未來現在獨覺，皆依般若波羅蜜多，已、當、現證獨覺菩提。何以故？憍尸迦！如是般若波羅蜜多祕密藏中，廣說三乘相應法故。然此所說，以無所得為方便故，無性無相為方便故，無生無滅為方便故，無染無淨為方便故，無造無作為方便故，無入無出為方便故，無增無減為方便故，無取無捨為方便故。如是所說皆由世俗，非勝義故。所以者何？如是般若波羅蜜多，非此岸、非彼岸，非陸地、非中流，非高、非下，非平等、非不平等，非有相、非無相，非世間、非出世間，非有漏、非無漏，非有為、非無為，非善、非非善，非有記、非無記，非過去、非未來、非現在。憍尸迦！如是般若波羅蜜多，不與佛法，不與菩薩摩訶薩法，不與獨覺法，不與聲聞法，亦不棄異生法。」

時，天帝釋復白佛言：「世尊！如是般若波羅蜜多，是大波羅蜜多，是無上波羅蜜多，是無等等波羅蜜多。諸菩薩摩訶薩修行如是波羅蜜多時，雖知一切有情心行境界差別，而不得我，不得有情，乃至不得知者、見者，不得色乃至識，不得眼乃至意，不得色乃至法，不得眼識乃至意識，不得眼觸乃至意觸，不得眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受，不得布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，不得內空乃至無性自性空，不得四念住廣說乃至十八佛不共法，不得菩提，不得涅槃，不得諸佛及諸佛法。何以故？世尊！非此般若波羅蜜多，於一切法依有所得而出現故。所以者何？甚深般若波羅蜜多都無自性，亦無所有，亦不可得能得、所得及二依處，性相皆空不可得故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，天帝釋復白佛言：「世尊！如是般若波羅蜜多，是大波羅蜜多，是無上波羅蜜多，是無等等波羅蜜多。諸菩薩摩訶薩修行如是波羅蜜多時，雖知一切有情心行境界差別，而不得我，不得有情，乃至不得知者、見者，不得色乃至識，不得眼乃至意，不得色乃至法，不得眼識乃至意識，不得眼觸乃至意觸，不得眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受，不得布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，不得內空乃至無性自性空，不得四念住廣說乃至十八佛不共法，不得菩提，不得涅槃，不得諸佛及諸佛法。何以故？世尊！非此般若波羅蜜多，於一切法依有所得而出現故。所以者何？甚深般若波羅蜜多都無自性，亦無所有，亦不可得能得、所得及二依處，性相皆空不可得故。」

爾時，佛告天帝釋言：「如是！如是！如汝所說。憍尸迦！諸菩薩摩訶薩長夜修學甚深般若波羅蜜多，尚不得菩提，況得菩薩法！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告天帝釋言：「如是！如是！如汝所說。憍尸迦！諸菩薩摩訶薩長夜修學甚深般若波羅蜜多，尚不得菩提，況得菩薩法！」

爾時，天帝釋白佛言：「世尊！諸菩薩摩訶薩為但行般若波羅蜜多，亦行餘五波羅蜜多耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，天帝釋白佛言：「世尊！諸菩薩摩訶薩為但行般若波羅蜜多，亦行餘五波羅蜜多耶？」

佛言：「憍尸迦！諸菩薩摩訶薩以無所得而為方便，具行六種波羅蜜多。謂諸菩薩摩訶薩修行布施波羅蜜多時，不得布施波羅蜜多，不得施者及能受者；修行淨戒波羅蜜多時，不得淨戒波羅蜜多，不得持戒及犯戒者；乃至修行般若波羅蜜多時，不得般若波羅蜜多，不得具妙慧及具惡慧者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「憍尸迦！諸菩薩摩訶薩以無所得而為方便，具行六種波羅蜜多。謂諸菩薩摩訶薩修行布施波羅蜜多時，不得布施波羅蜜多，不得施者及能受者；修行淨戒波羅蜜多時，不得淨戒波羅蜜多，不得持戒及犯戒者；乃至修行般若波羅蜜多時，不得般若波羅蜜多，不得具妙慧及具惡慧者。

「復次，憍尸迦！諸菩薩摩訶薩甚深般若波羅蜜多為尊為導，修行一切波羅蜜多令速圓滿。是菩薩摩訶薩行布施時，甚深般若波羅蜜多為尊為導，所修布施波羅蜜多無所執著速得圓滿；乃至行般若時，甚深般若波羅蜜多為尊為導，所修般若波羅蜜多無所執著速得圓滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，憍尸迦！諸菩薩摩訶薩甚深般若波羅蜜多為尊為導，修行一切波羅蜜多令速圓滿。是菩薩摩訶薩行布施時，甚深般若波羅蜜多為尊為導，所修布施波羅蜜多無所執著速得圓滿；乃至行般若時，甚深般若波羅蜜多為尊為導，所修般若波羅蜜多無所執著速得圓滿。

「復次，憍尸迦！是菩薩摩訶薩於一切法，以無所得而為方便，修行般若波羅蜜多故無執著，令所修行速得圓滿；謂於色無所得為方便，乃至於一切相智無所得為方便。憍尸迦！如贍部洲所有諸樹枝條、莖幹、花葉、果實，雖有種種形色不同，而其蔭影都無差別。如是前五波羅蜜多雖各有異，而由般若波羅蜜多攝受迴向一切相智，以無所得為方便故，諸差別相都不可得。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，憍尸迦！是菩薩摩訶薩於一切法，以無所得而為方便，修行般若波羅蜜多故無執著，令所修行速得圓滿；謂於色無所得為方便，乃至於一切相智無所得為方便。憍尸迦！如贍部洲所有諸樹枝條、莖幹、花葉、果實，雖有種種形色不同，而其蔭影都無差別。如是前五波羅蜜多雖各有異，而由般若波羅蜜多攝受迴向一切相智，以無所得為方便故，諸差別相都不可得。」

時，天帝釋復白佛言：「世尊！如是般若波羅蜜多，成就廣大殊勝功德，成就一切殊勝功德，成就圓滿殊勝功德，成就無量殊勝功德，成就無數殊勝功德，成就無邊殊勝功德，成就無等殊勝功德。世尊！若善男子、善女人等書持如是甚深般若波羅蜜多，眾寶嚴飾，以無量種上妙供具供養恭敬、尊重讚歎，依此經說如理思惟。有善男子、善女人等書寫如是甚深般若波羅蜜多，施他、受持、廣令流布。此二福聚何者為多？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，天帝釋復白佛言：「世尊！如是般若波羅蜜多，成就廣大殊勝功德，成就一切殊勝功德，成就圓滿殊勝功德，成就無量殊勝功德，成就無數殊勝功德，成就無邊殊勝功德，成就無等殊勝功德。世尊！若善男子、善女人等書持如是甚深般若波羅蜜多，眾寶嚴飾，以無量種上妙供具供養恭敬、尊重讚歎，依此經說如理思惟。有善男子、善女人等書寫如是甚深般若波羅蜜多，施他、受持、廣令流布。此二福聚何者為多？」

佛言：「憍尸迦！我還問汝，當隨意答。若善男子、善女人等從他請得佛設利羅，盛以寶函置高勝處，復持無量上妙花鬘乃至燈明供養恭敬、尊重讚歎。有善男子、善女人等從他請得佛設利羅，分施與他如芥子許，令彼敬受如法安置，復以種種上妙花鬘乃至燈明供養恭敬、尊重讚歎。於意云何？此二福聚何者為勝？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「憍尸迦！我還問汝，當隨意答。若善男子、善女人等從他請得佛設利羅，盛以寶函置高勝處，復持無量上妙花鬘乃至燈明供養恭敬、尊重讚歎。有善男子、善女人等從他請得佛設利羅，分施與他如芥子許，令彼敬受如法安置，復以種種上妙花鬘乃至燈明供養恭敬、尊重讚歎。於意云何？此二福聚何者為勝？」

天帝釋言：「如我解佛所說義者，此二福聚後者為勝。何以故？以諸如來、應、正等覺觀有情類，應於諸佛設利羅所供養恭敬而得度者，將涅槃時以金剛喻三摩地力，碎金剛身令如芥子，復以深廣大悲神力，加持如是佛設利羅，令於如來般涅槃後，有得一粒如芥子量供養恭敬獲福無邊，於天、人中受多富樂，乃至最後得盡苦際，故施他者其福為勝。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天帝釋言：「如我解佛所說義者，此二福聚後者為勝。何以故？以諸如來、應、正等覺觀有情類，應於諸佛設利羅所供養恭敬而得度者，將涅槃時以金剛喻三摩地力，碎金剛身令如芥子，復以深廣大悲神力，加持如是佛設利羅，令於如來般涅槃後，有得一粒如芥子量供養恭敬獲福無邊，於天、人中受多富樂，乃至最後得盡苦際，故施他者其福為勝。」

爾時，佛讚天帝釋言：「善哉！善哉！如汝所說。憍尸迦！於此般若波羅蜜多亦復如是，若自受持、施他流布，此二福聚後者為多。何以故？由施他者能令無量無邊有情得法喜故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛讚天帝釋言：「善哉！善哉！如汝所說。憍尸迦！於此般若波羅蜜多亦復如是，若自受持、施他流布，此二福聚後者為多。何以故？由施他者能令無量無邊有情得法喜故。

「復次，憍尸迦！若有於此甚深般若波羅蜜多所說義趣，如實為他分別解說令得正解，所獲福聚復勝施他流布功德多百千倍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，憍尸迦！若有於此甚深般若波羅蜜多所說義趣，如實為他分別解說令得正解，所獲福聚復勝施他流布功德多百千倍。

「憍尸迦！敬此法師當如敬佛，亦如似佛尊重大智同梵行者。何以故？憍尸迦！當知般若波羅蜜多即是諸佛，當知諸佛即是般若波羅蜜多；當知般若波羅蜜多不異諸佛，當知諸佛不異般若波羅蜜多。所以者何？三世諸佛皆依般若波羅蜜多精勤修學，證得無上正等菩提；若諸聲聞、獨覺種性修梵行者，亦依般若波羅蜜多精勤修學，得聲聞果、獨覺菩提；菩薩種性補特伽羅亦依般若波羅蜜多精勤修學，超諸聲聞及獨覺地，證入菩薩正性離生，漸次修行諸菩薩行，得住菩薩不退轉地。以是故，憍尸迦！若善男子、善女人等欲得現前供養恭敬、尊重讚歎諸佛世尊，當書如是甚深般若波羅蜜多，供養恭敬、尊重讚歎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！敬此法師當如敬佛，亦如似佛尊重大智同梵行者。何以故？憍尸迦！當知般若波羅蜜多即是諸佛，當知諸佛即是般若波羅蜜多；當知般若波羅蜜多不異諸佛，當知諸佛不異般若波羅蜜多。所以者何？三世諸佛皆依般若波羅蜜多精勤修學，證得無上正等菩提；若諸聲聞、獨覺種性修梵行者，亦依般若波羅蜜多精勤修學，得聲聞果、獨覺菩提；菩薩種性補特伽羅亦依般若波羅蜜多精勤修學，超諸聲聞及獨覺地，證入菩薩正性離生，漸次修行諸菩薩行，得住菩薩不退轉地。以是故，憍尸迦！若善男子、善女人等欲得現前供養恭敬、尊重讚歎諸佛世尊，當書如是甚深般若波羅蜜多，供養恭敬、尊重讚歎。

「憍尸迦！我觀是義，初成佛時作是思惟：『我依誰住？誰堪受我供養恭敬？』作是念時，都不見有諸天魔、梵、及餘世間人非人等與我等者，況當有勝！復自思惟：『我依此法已證無上正等菩提，此法甚深微妙寂靜，我當還依此法而住，供養恭敬所謂般若波羅蜜多。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！我觀是義，初成佛時作是思惟：『我依誰住？誰堪受我供養恭敬？』作是念時，都不見有諸天魔、梵、及餘世間人非人等與我等者，況當有勝！復自思惟：『我依此法已證無上正等菩提，此法甚深微妙寂靜，我當還依此法而住，供養恭敬所謂般若波羅蜜多。』

「憍尸迦！我已成佛，尚依般若波羅蜜多供養恭敬，況善男子、善女人等欲求無上正等菩提，而不依此甚深般若波羅蜜多精勤修學，供養恭敬、尊重讚歎！何以故？憍尸迦！甚深般若波羅蜜多能生菩薩摩訶薩眾，從此菩薩摩訶薩眾生諸如來、應、正等覺，依諸如來、應、正等覺，聲聞、獨覺而得生故。以是故，憍尸迦！若菩薩乘、若獨覺乘、若聲聞乘諸善男子、善女人等皆於般若波羅蜜多應勤修學，以無量種上妙花鬘乃至燈明供養恭敬、尊重讚歎。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！我已成佛，尚依般若波羅蜜多供養恭敬，況善男子、善女人等欲求無上正等菩提，而不依此甚深般若波羅蜜多精勤修學，供養恭敬、尊重讚歎！何以故？憍尸迦！甚深般若波羅蜜多能生菩薩摩訶薩眾，從此菩薩摩訶薩眾生諸如來、應、正等覺，依諸如來、應、正等覺，聲聞、獨覺而得生故。以是故，憍尸迦！若菩薩乘、若獨覺乘、若聲聞乘諸善男子、善女人等皆於般若波羅蜜多應勤修學，以無量種上妙花鬘乃至燈明供養恭敬、尊重讚歎。」