大般若波羅蜜多經卷第四百二十九 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大般若波羅蜜多經卷第四百二十九

三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三藏法師玄奘奉 詔譯

第二分福生品第三十一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二分福生品第三十一

爾時，佛告天帝釋言：「如是！如是！如汝所說。憍尸迦！若善男子、善女人等不離一切智智心，以無所得而為方便，於此般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟，廣為有情宣說流布，或有書寫種種莊嚴，供養恭敬、尊重讚歎，復以種種上妙花鬘、塗散等香、衣服、瓔珞、寶幢、幡蓋、諸妙、珍奇、伎樂、燈明而為供養，所生福聚無量無邊不可思議不可稱計。何以故？憍尸迦！以此般若波羅蜜多能辦如來、應、正等覺一切智、道相智、一切相智，亦辦布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，亦辦內空乃至無性自性空，亦辦四念住廣說乃至十八佛不共法，亦辦五眼、六神通，亦辦一切三摩地門、陀羅尼門，亦辦成熟有情、嚴淨佛土，亦辦一切聲聞、獨覺及無上乘，亦辦如來、應、正等覺所證無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告天帝釋言：「如是！如是！如汝所說。憍尸迦！若善男子、善女人等不離一切智智心，以無所得而為方便，於此般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟，廣為有情宣說流布，或有書寫種種莊嚴，供養恭敬、尊重讚歎，復以種種上妙花鬘、塗散等香、衣服、瓔珞、寶幢、幡蓋、諸妙、珍奇、伎樂、燈明而為供養，所生福聚無量無邊不可思議不可稱計。何以故？憍尸迦！以此般若波羅蜜多能辦如來、應、正等覺一切智、道相智、一切相智，亦辦布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，亦辦內空乃至無性自性空，亦辦四念住廣說乃至十八佛不共法，亦辦五眼、六神通，亦辦一切三摩地門、陀羅尼門，亦辦成熟有情、嚴淨佛土，亦辦一切聲聞、獨覺及無上乘，亦辦如來、應、正等覺所證無上正等菩提。

「以是故，憍尸迦！若善男子、善女人等不離一切智智心，以無所得而為方便，於此般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟，廣為有情宣說流布，或有書寫種種莊嚴，乃至燈明而為供養。以前所造窣堵波福比此福聚，百分不及一，千分不及一，百千分不及一，乃至鄔波尼殺曇分亦不及一。何以故？憍尸迦！若此般若波羅蜜多甚深經典人中流布，即此世間佛寶、法寶、苾芻僧寶終不隱沒；若此般若波羅蜜多甚深經典人中住者，世間常有十善業道，若四靜慮、四無量、四無色定，若布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，若內空乃至無性自性空，若四念住廣說乃至十八佛不共法，若一切三摩地門、陀羅尼門，若一切智、道相智、一切相智，若剎帝利大族、婆羅門大族、長者大族、居士大族，若四大王眾天乃至非想非非想處天，若聲聞乘、獨覺乘、無上乘，若預流、一來、不還、阿羅漢、獨覺，若菩薩摩訶薩成熟有情、嚴淨佛土，若諸如來、應、正等覺證得無上正等菩提、轉妙法輪度無量眾，如是勝事終不隱沒。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「以是故，憍尸迦！若善男子、善女人等不離一切智智心，以無所得而為方便，於此般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟，廣為有情宣說流布，或有書寫種種莊嚴，乃至燈明而為供養。以前所造窣堵波福比此福聚，百分不及一，千分不及一，百千分不及一，乃至鄔波尼殺曇分亦不及一。何以故？憍尸迦！若此般若波羅蜜多甚深經典人中流布，即此世間佛寶、法寶、苾芻僧寶終不隱沒；若此般若波羅蜜多甚深經典人中住者，世間常有十善業道，若四靜慮、四無量、四無色定，若布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，若內空乃至無性自性空，若四念住廣說乃至十八佛不共法，若一切三摩地門、陀羅尼門，若一切智、道相智、一切相智，若剎帝利大族、婆羅門大族、長者大族、居士大族，若四大王眾天乃至非想非非想處天，若聲聞乘、獨覺乘、無上乘，若預流、一來、不還、阿羅漢、獨覺，若菩薩摩訶薩成熟有情、嚴淨佛土，若諸如來、應、正等覺證得無上正等菩提、轉妙法輪度無量眾，如是勝事終不隱沒。」

第二分功德品第三十二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二分功德品第三十二

爾時，三千大千世界所有四大王眾天乃至色究竟天，同聲共白天帝釋言：「大仙！於是甚深般若波羅蜜多應受、應持、應讀、應誦、應精勤修學、應如理思惟、應供養恭敬、尊重讚歎。何以故？大仙！若受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、供養恭敬、尊重讚歎如是般若波羅蜜多，則令一切惡法損減、善法增益，亦令一切天眾增益、諸阿素洛朋黨損減，亦令一切佛眼、法眼、僧眼不滅，亦令一切佛種、法種、僧種不斷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，三千大千世界所有四大王眾天乃至色究竟天，同聲共白天帝釋言：「大仙！於是甚深般若波羅蜜多應受、應持、應讀、應誦、應精勤修學、應如理思惟、應供養恭敬、尊重讚歎。何以故？大仙！若受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、供養恭敬、尊重讚歎如是般若波羅蜜多，則令一切惡法損減、善法增益，亦令一切天眾增益、諸阿素洛朋黨損減，亦令一切佛眼、法眼、僧眼不滅，亦令一切佛種、法種、僧種不斷。

「大仙當知！由三寶種不斷絕故，世間便有布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，亦有內空乃至無性自性空，亦有四念住廣說乃至十八佛不共法，亦有一切三摩地門、陀羅尼門，亦有一切智、道相智、一切相智，亦有預流果乃至阿羅漢果，亦有獨覺菩提，亦有菩薩摩訶薩行，亦有無上正等菩提。是故，大仙！於此般若波羅蜜多應受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、供養恭敬、尊重讚歎。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大仙當知！由三寶種不斷絕故，世間便有布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，亦有內空乃至無性自性空，亦有四念住廣說乃至十八佛不共法，亦有一切三摩地門、陀羅尼門，亦有一切智、道相智、一切相智，亦有預流果乃至阿羅漢果，亦有獨覺菩提，亦有菩薩摩訶薩行，亦有無上正等菩提。是故，大仙！於此般若波羅蜜多應受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、供養恭敬、尊重讚歎。」

爾時，佛告天帝釋言：「憍尸迦！汝應於此甚深般若波羅蜜多受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、供養恭敬、尊重讚歎。何以故？憍尸迦！若阿素洛及惡朋黨起如是念：『我等當與天帝釋軍交陣戰諍。』爾時，汝等諸天眷屬，應各至誠誦念如是甚深般若波羅蜜多，供養恭敬、尊重讚歎，時阿素洛及諸朋黨所起惡心即皆息滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告天帝釋言：「憍尸迦！汝應於此甚深般若波羅蜜多受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、供養恭敬、尊重讚歎。何以故？憍尸迦！若阿素洛及惡朋黨起如是念：『我等當與天帝釋軍交陣戰諍。』爾時，汝等諸天眷屬，應各至誠誦念如是甚深般若波羅蜜多，供養恭敬、尊重讚歎，時阿素洛及諸朋黨所起惡心即皆息滅。

「憍尸迦！若諸天子或諸天女五衰相現，其心驚惶恐墮惡趣。爾時，汝等諸天眷屬應住其前，至誠誦念如是般若波羅蜜多。時彼天子或彼天女，聞是般若波羅蜜多善根力故，於此般若波羅蜜多生淨信故，五衰相沒身意泰然，設有命終還生本處，受天富樂倍勝於前。何以故？憍尸迦！聞信般若波羅蜜多功德威力甚廣大故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！若諸天子或諸天女五衰相現，其心驚惶恐墮惡趣。爾時，汝等諸天眷屬應住其前，至誠誦念如是般若波羅蜜多。時彼天子或彼天女，聞是般若波羅蜜多善根力故，於此般若波羅蜜多生淨信故，五衰相沒身意泰然，設有命終還生本處，受天富樂倍勝於前。何以故？憍尸迦！聞信般若波羅蜜多功德威力甚廣大故。

「憍尸迦！若善男子、善女人等或諸天子及諸天女，甚深般若波羅蜜多一經其耳，善根力故，定當漸次證得無上正等菩提。何以故？憍尸迦！過去未來現在諸佛及諸弟子，一切皆學如是般若波羅蜜多，證得無上正等菩提，入無餘依般涅槃界。何以故？憍尸迦！如是般若波羅蜜多，普攝一切菩提分法，若諸佛法、若菩薩法、若獨覺法、若聲聞法皆具攝故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！若善男子、善女人等或諸天子及諸天女，甚深般若波羅蜜多一經其耳，善根力故，定當漸次證得無上正等菩提。何以故？憍尸迦！過去未來現在諸佛及諸弟子，一切皆學如是般若波羅蜜多，證得無上正等菩提，入無餘依般涅槃界。何以故？憍尸迦！如是般若波羅蜜多，普攝一切菩提分法，若諸佛法、若菩薩法、若獨覺法、若聲聞法皆具攝故。」

爾時，天帝釋白佛言：「世尊！如是般若波羅蜜多是大神呪、是大明呪，是無上呪，是無等等呪，是一切呪王，最尊最勝、最上最妙，能伏一切，不為一切之所降伏。何以故？世尊！如是般若波羅蜜多能除一切惡不善法，能攝一切殊勝善法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，天帝釋白佛言：「世尊！如是般若波羅蜜多是大神呪、是大明呪，是無上呪，是無等等呪，是一切呪王，最尊最勝、最上最妙，能伏一切，不為一切之所降伏。何以故？世尊！如是般若波羅蜜多能除一切惡不善法，能攝一切殊勝善法。」

爾時，佛告天帝釋言：「如是！如是！如汝所說。何以故？憍尸迦！過去未來現在諸佛，皆因如是甚深般若波羅蜜多大神呪王，證得無上正等菩提，轉妙法輪度無量眾。所以者何？依因如是甚深般若波羅蜜多大神呪王，世間便有十善業道，若四靜慮、四無量、四無色定，若布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，若內空乃至無性自性空，若四念住廣說乃至十八佛不共法，若真如、法界、法性、實際、不虛妄性、不變異性、法定、法住、不思議界，若四聖諦，若五眼、六神通，若預流果乃至阿羅漢果，若獨覺菩提，若諸菩薩摩訶薩行，若佛無上正等菩提，若一切智、道相智、一切相智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告天帝釋言：「如是！如是！如汝所說。何以故？憍尸迦！過去未來現在諸佛，皆因如是甚深般若波羅蜜多大神呪王，證得無上正等菩提，轉妙法輪度無量眾。所以者何？依因如是甚深般若波羅蜜多大神呪王，世間便有十善業道，若四靜慮、四無量、四無色定，若布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，若內空乃至無性自性空，若四念住廣說乃至十八佛不共法，若真如、法界、法性、實際、不虛妄性、不變異性、法定、法住、不思議界，若四聖諦，若五眼、六神通，若預流果乃至阿羅漢果，若獨覺菩提，若諸菩薩摩訶薩行，若佛無上正等菩提，若一切智、道相智、一切相智。

「復次，憍尸迦！依因菩薩摩訶薩故，世間便有十善業道廣說乃至一切相智。譬如依因滿月輪故，諸星宿等皆得增明；如是依因諸菩薩故，十善業道廣說乃至一切相智皆得顯了。若諸如來、應、正等覺未出世時，唯有菩薩具足種種方便善巧，為諸有情無倒宣說一切世間、出世間法，菩薩所有方便善巧皆從如是甚深般若波羅蜜多而得生長。諸菩薩摩訶薩成就方便善巧力故，能行布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，能行內空乃至無性自性空，能行四念住廣說乃至十八佛不共法，不證聲聞及獨覺地，成熟有情、嚴淨佛土，具足攝取壽量圓滿、佛土圓滿、眷屬圓滿、眾具圓滿、色力圓滿，乃至證得一切相智，皆由般若波羅蜜多而得成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，憍尸迦！依因菩薩摩訶薩故，世間便有十善業道廣說乃至一切相智。譬如依因滿月輪故，諸星宿等皆得增明；如是依因諸菩薩故，十善業道廣說乃至一切相智皆得顯了。若諸如來、應、正等覺未出世時，唯有菩薩具足種種方便善巧，為諸有情無倒宣說一切世間、出世間法，菩薩所有方便善巧皆從如是甚深般若波羅蜜多而得生長。諸菩薩摩訶薩成就方便善巧力故，能行布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，能行內空乃至無性自性空，能行四念住廣說乃至十八佛不共法，不證聲聞及獨覺地，成熟有情、嚴淨佛土，具足攝取壽量圓滿、佛土圓滿、眷屬圓滿、眾具圓滿、色力圓滿，乃至證得一切相智，皆由般若波羅蜜多而得成就。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等於此般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、書寫、解說、廣令流布，當得成就現在、未來殊勝功德。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等於此般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、書寫、解說、廣令流布，當得成就現在、未來殊勝功德。」

時，天帝釋便白佛言：「是善男子、善女人等云何成就現在、未來殊勝功德？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，天帝釋便白佛言：「是善男子、善女人等云何成就現在、未來殊勝功德？」

佛言：「憍尸迦！若善男子、善女人等於此般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、書寫、解說、廣令流布，是善男子、善女人等，現在不為毒藥所害、刀兵所傷、火所焚燒、水所漂溺，乃至不為四百四病之所夭歿，除先定業現世應受。憍尸迦！是善男子、善女人等若遭官事怨賊逼迫，至心誦念如是般若波羅蜜多，若至其所終不為彼譴罰加害。何以故？憍尸迦！如是般若波羅蜜多威德勢力法令爾故。憍尸迦！是善男子、善女人等，若有欲至國主、王子、大臣等處，至心誦念如是般若波羅蜜多，必為王等歡喜問訊供養恭敬、尊重讚歎。何以故？憍尸迦！是善男子、善女人等，常於有情發起慈、悲、喜、捨心故。憍尸迦！是善男子、善女人等，常得成就如是等類現在功德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「憍尸迦！若善男子、善女人等於此般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、書寫、解說、廣令流布，是善男子、善女人等，現在不為毒藥所害、刀兵所傷、火所焚燒、水所漂溺，乃至不為四百四病之所夭歿，除先定業現世應受。憍尸迦！是善男子、善女人等若遭官事怨賊逼迫，至心誦念如是般若波羅蜜多，若至其所終不為彼譴罰加害。何以故？憍尸迦！如是般若波羅蜜多威德勢力法令爾故。憍尸迦！是善男子、善女人等，若有欲至國主、王子、大臣等處，至心誦念如是般若波羅蜜多，必為王等歡喜問訊供養恭敬、尊重讚歎。何以故？憍尸迦！是善男子、善女人等，常於有情發起慈、悲、喜、捨心故。憍尸迦！是善男子、善女人等，常得成就如是等類現在功德。

「憍尸迦！若善男子、善女人等於此般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、書寫、解說、廣令流布，是善男子、善女人等隨所生處常不遠離十善業道，若四靜慮、四無量、四無色定，若布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，若內空乃至無性自性空，若四念住廣說乃至十八佛不共法，若一切三摩地門、陀羅尼門，若一切智、道相智、一切相智，不墮地獄、傍生、鬼界，除願往彼成熟有情。隨所生處常具諸根支體無缺，永不生在貧窮、下賤、工師、雜類、屠膾、漁獵、盜賊、獄吏及補羯娑旃荼羅家、若戍達羅貿易卑族。隨所生處具三十二大丈夫相、八十隨好圓滿莊嚴，一切有情見者歡喜，多生有佛嚴淨土中，蓮華化生，不造眾惡，常不遠離菩薩神通，隨心所願遊諸佛土，從一佛國至一佛國，親近供養諸佛世尊，成熟有情、嚴淨佛土，聽聞正法如說修行，漸次證得一切智智。憍尸迦！是善男子、善女人等當得成就如是等類未來功德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！若善男子、善女人等於此般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、書寫、解說、廣令流布，是善男子、善女人等隨所生處常不遠離十善業道，若四靜慮、四無量、四無色定，若布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，若內空乃至無性自性空，若四念住廣說乃至十八佛不共法，若一切三摩地門、陀羅尼門，若一切智、道相智、一切相智，不墮地獄、傍生、鬼界，除願往彼成熟有情。隨所生處常具諸根支體無缺，永不生在貧窮、下賤、工師、雜類、屠膾、漁獵、盜賊、獄吏及補羯娑旃荼羅家、若戍達羅貿易卑族。隨所生處具三十二大丈夫相、八十隨好圓滿莊嚴，一切有情見者歡喜，多生有佛嚴淨土中，蓮華化生，不造眾惡，常不遠離菩薩神通，隨心所願遊諸佛土，從一佛國至一佛國，親近供養諸佛世尊，成熟有情、嚴淨佛土，聽聞正法如說修行，漸次證得一切智智。憍尸迦！是善男子、善女人等當得成就如是等類未來功德。

「以是故，憍尸迦！若善男子、善女人等欲得如是現在、未來殊勝功德，乃至無上正等菩提者，應常不離一切智智心，以無所得為方便，於此般若波羅蜜多甚深經典，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、書寫、解說、廣令流布，復以種種上妙花鬘、塗散等香、衣服、瓔珞、寶幢、幡蓋、諸妙、珍奇、伎樂、燈明而為供養。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「以是故，憍尸迦！若善男子、善女人等欲得如是現在、未來殊勝功德，乃至無上正等菩提者，應常不離一切智智心，以無所得為方便，於此般若波羅蜜多甚深經典，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、書寫、解說、廣令流布，復以種種上妙花鬘、塗散等香、衣服、瓔珞、寶幢、幡蓋、諸妙、珍奇、伎樂、燈明而為供養。」

第二分外道品第三十三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二分外道品第三十三

時，有眾多外道梵志，為求佛過來詣佛所。時，天帝釋見已念言：「今此眾多外道梵志，來趣法會伺求佛短，將非般若留難事耶？我當誦念從佛所受甚深般若波羅蜜多，令彼邪徒退還本所。」念已便誦甚深般若波羅蜜多，於是眾多外道梵志，遙伸敬相右繞世尊，從所來門復道而去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，有眾多外道梵志，為求佛過來詣佛所。時，天帝釋見已念言：「今此眾多外道梵志，來趣法會伺求佛短，將非般若留難事耶？我當誦念從佛所受甚深般若波羅蜜多，令彼邪徒退還本所。」念已便誦甚深般若波羅蜜多，於是眾多外道梵志，遙伸敬相右繞世尊，從所來門復道而去。

時，舍利子見已念言：「彼有何緣適來還去？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，舍利子見已念言：「彼有何緣適來還去？」

爾時，佛告舍利子言：「彼外道等來求我失，由天帝釋誦念般若波羅蜜多令彼還去。舍利子！我不見彼外道梵志有少白法，唯懷惡心為求我過來至我所。舍利子！我都不見一切世間有天、魔、梵、若諸沙門、婆羅門等有情之類，說般若時懷勃惡心來求得便。何以故？舍利子！由此三千大千世界所有四大王眾天乃至色究竟天，若諸聲聞、獨覺、菩薩、佛，及一切具大威力龍神、藥叉、人非人等，皆共守護如是般若波羅蜜多，不令眾惡為作留難。何以故？舍利子！是諸天等皆依般若波羅蜜多威力生故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告舍利子言：「彼外道等來求我失，由天帝釋誦念般若波羅蜜多令彼還去。舍利子！我不見彼外道梵志有少白法，唯懷惡心為求我過來至我所。舍利子！我都不見一切世間有天、魔、梵、若諸沙門、婆羅門等有情之類，說般若時懷勃惡心來求得便。何以故？舍利子！由此三千大千世界所有四大王眾天乃至色究竟天，若諸聲聞、獨覺、菩薩、佛，及一切具大威力龍神、藥叉、人非人等，皆共守護如是般若波羅蜜多，不令眾惡為作留難。何以故？舍利子！是諸天等皆依般若波羅蜜多威力生故。

「又，舍利子！十方各如殑伽沙界一切如來應正等覺、聲聞、獨覺、菩薩、諸天、龍神、藥叉、人非人等，皆共守護如是般若波羅蜜多，不令眾惡為作留難。何以故？舍利子！彼諸佛等皆依般若波羅蜜多威力生故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，舍利子！十方各如殑伽沙界一切如來應正等覺、聲聞、獨覺、菩薩、諸天、龍神、藥叉、人非人等，皆共守護如是般若波羅蜜多，不令眾惡為作留難。何以故？舍利子！彼諸佛等皆依般若波羅蜜多威力生故。」

爾時，惡魔竊作是念：「今者如來、應、正等覺四眾圍繞，及欲、色界諸天人等皆同集會，宣說般若波羅蜜多，此中定有菩薩摩訶薩得受無上正等菩提記，我當往至破壞其眼。」作是念已化作四軍，奮威勇銳來詣佛所。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，惡魔竊作是念：「今者如來、應、正等覺四眾圍繞，及欲、色界諸天人等皆同集會，宣說般若波羅蜜多，此中定有菩薩摩訶薩得受無上正等菩提記，我當往至破壞其眼。」作是念已化作四軍，奮威勇銳來詣佛所。

時，天帝釋見已念言：「將非惡魔化作此事來欲惱佛，并與般若波羅蜜多而作留難？何以故？如是四軍嚴飾殊麗，影堅勝軍、釋迦王種、栗呫毘種、力士種等所有四軍皆不能及，由此定知魔所化作。惡魔長夜伺求佛短，壞諸有情所修勝事，我當誦念從佛所受甚深般若波羅蜜多，令彼惡魔退還本所。」念已便誦甚深般若波羅蜜多，於是惡魔復道而去，甚深般若波羅蜜多力所逼故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，天帝釋見已念言：「將非惡魔化作此事來欲惱佛，并與般若波羅蜜多而作留難？何以故？如是四軍嚴飾殊麗，影堅勝軍、釋迦王種、栗呫毘種、力士種等所有四軍皆不能及，由此定知魔所化作。惡魔長夜伺求佛短，壞諸有情所修勝事，我當誦念從佛所受甚深般若波羅蜜多，令彼惡魔退還本所。」念已便誦甚深般若波羅蜜多，於是惡魔復道而去，甚深般若波羅蜜多力所逼故。

時，眾會中所有四大王眾天乃至色究竟天，各各化作種種天花及香鬘等諸妙供具，踴身空中而散佛上，合掌恭敬同白佛言：「願此般若波羅蜜多在贍部洲人中久住。何以故？世尊！乃至如是甚深般若波羅蜜多在贍部洲人中流布，當知此處佛寶、法寶、苾芻僧寶久住不滅。於此三千大千世界乃至十方無量無數無邊世界亦復如是，由此菩薩摩訶薩眾及殊勝行亦可了知。世尊！隨諸方域有善男子、善女人等，以淨信心書持如是甚深般若波羅蜜多，供養恭敬、尊重讚歎，當知是處有妙光明除滅暗冥生諸勝利。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，眾會中所有四大王眾天乃至色究竟天，各各化作種種天花及香鬘等諸妙供具，踴身空中而散佛上，合掌恭敬同白佛言：「願此般若波羅蜜多在贍部洲人中久住。何以故？世尊！乃至如是甚深般若波羅蜜多在贍部洲人中流布，當知此處佛寶、法寶、苾芻僧寶久住不滅。於此三千大千世界乃至十方無量無數無邊世界亦復如是，由此菩薩摩訶薩眾及殊勝行亦可了知。世尊！隨諸方域有善男子、善女人等，以淨信心書持如是甚深般若波羅蜜多，供養恭敬、尊重讚歎，當知是處有妙光明除滅暗冥生諸勝利。」

爾時，佛告天帝釋等諸天眾言：「如是！如是！如汝所說。乃至如是甚深般若波羅蜜多在贍部洲人中流布，當知此處佛寶、法寶、苾芻僧寶久住不滅。於此三千大千世界，乃至十方無量無數無邊世界亦復如是，由此菩薩摩訶薩眾及殊勝行亦可了知。隨諸方域有善男子、善女人等，以淨信心書持如是甚深般若波羅蜜多，供養恭敬、尊重讚歎，當知是處有妙光明除滅暗冥生諸勝利。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告天帝釋等諸天眾言：「如是！如是！如汝所說。乃至如是甚深般若波羅蜜多在贍部洲人中流布，當知此處佛寶、法寶、苾芻僧寶久住不滅。於此三千大千世界，乃至十方無量無數無邊世界亦復如是，由此菩薩摩訶薩眾及殊勝行亦可了知。隨諸方域有善男子、善女人等，以淨信心書持如是甚深般若波羅蜜多，供養恭敬、尊重讚歎，當知是處有妙光明除滅暗冥生諸勝利。」

時，諸天眾復各化作種種天花及香鬘等而散佛上，重白佛言：「若善男子、善女人等於此般若波羅蜜多甚深經典，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、書寫解說、廣令流布，是善男子、善女人等魔及魔軍不能得便，我等天眾亦常隨逐勤加擁護令無損惱。何以故？世尊！是善男子、善女人等我等諸天敬事如佛，或如似佛尊重法故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，諸天眾復各化作種種天花及香鬘等而散佛上，重白佛言：「若善男子、善女人等於此般若波羅蜜多甚深經典，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、書寫解說、廣令流布，是善男子、善女人等魔及魔軍不能得便，我等天眾亦常隨逐勤加擁護令無損惱。何以故？世尊！是善男子、善女人等我等諸天敬事如佛，或如似佛尊重法故。」

時，天帝釋復白佛言：「是善男子、善女人等非少善根能成此事，必於先世無量佛所多集善根、多發正願、多供養佛、多事善友，乃能於此甚深般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、書寫、解說、廣令流布。世尊！若善男子、善女人等欲得諸佛一切相智，當求般若波羅蜜多；欲得般若波羅蜜多，當求諸佛一切相智。何以故？諸佛所得一切相智，皆從般若波羅蜜多而得生故；一切般若波羅蜜多，皆從諸佛一切相智而得生故。所以者何？諸佛所得一切相智不異般若波羅蜜多，一切般若波羅蜜多不異諸佛一切相智；諸佛所得一切相智與此般若波羅蜜多，當知無二亦無二處。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，天帝釋復白佛言：「是善男子、善女人等非少善根能成此事，必於先世無量佛所多集善根、多發正願、多供養佛、多事善友，乃能於此甚深般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、書寫、解說、廣令流布。世尊！若善男子、善女人等欲得諸佛一切相智，當求般若波羅蜜多；欲得般若波羅蜜多，當求諸佛一切相智。何以故？諸佛所得一切相智，皆從般若波羅蜜多而得生故；一切般若波羅蜜多，皆從諸佛一切相智而得生故。所以者何？諸佛所得一切相智不異般若波羅蜜多，一切般若波羅蜜多不異諸佛一切相智；諸佛所得一切相智與此般若波羅蜜多，當知無二亦無二處。」

爾時，佛告天帝釋言：「如是！如是！如汝所說。是故般若波羅蜜多功德威神最尊、最勝。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告天帝釋言：「如是！如是！如汝所說。是故般若波羅蜜多功德威神最尊、最勝。」

第二分天來品第三十四之一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二分天來品第三十四之一

爾時，具壽慶喜白佛言：「世尊！何緣如來、應、正等覺不廣稱讚布施等五波羅蜜多乃至十八佛不共法，但廣稱讚第六般若波羅蜜多？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，具壽慶喜白佛言：「世尊！何緣如來、應、正等覺不廣稱讚布施等五波羅蜜多乃至十八佛不共法，但廣稱讚第六般若波羅蜜多？」

佛告慶喜：「第六般若波羅蜜多能與前五波羅蜜多乃至十八佛不共法為尊為導故，我但廣稱讚般若波羅蜜多。復次，慶喜！於意云何？若不迴向一切相智而修布施乃至十八佛不共法，可名真修布施波羅蜜多乃至十八佛不共法不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告慶喜：「第六般若波羅蜜多能與前五波羅蜜多乃至十八佛不共法為尊為導故，我但廣稱讚般若波羅蜜多。復次，慶喜！於意云何？若不迴向一切相智而修布施乃至十八佛不共法，可名真修布施波羅蜜多乃至十八佛不共法不？」

慶喜對曰：「不也！世尊！不也！善逝！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慶喜對曰：「不也！世尊！不也！善逝！」

佛言：「慶喜！要由迴向一切相智而修布施乃至十八佛不共法，乃可名為真修布施波羅蜜多乃至十八佛不共法。是故般若波羅蜜多能與前五波羅蜜多乃至十八佛不共法為尊為導故，我但廣稱讚般若波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「慶喜！要由迴向一切相智而修布施乃至十八佛不共法，乃可名為真修布施波羅蜜多乃至十八佛不共法。是故般若波羅蜜多能與前五波羅蜜多乃至十八佛不共法為尊為導故，我但廣稱讚般若波羅蜜多。」

具壽慶喜復白佛言：「云何迴向一切相智而修布施乃至十八佛不共法，方得名為真修布施波羅蜜多乃至十八佛不共法？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽慶喜復白佛言：「云何迴向一切相智而修布施乃至十八佛不共法，方得名為真修布施波羅蜜多乃至十八佛不共法？」

佛言：「慶喜！以無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切相智而修布施乃至十八佛不共法，如是迴向一切相智而修布施乃至十八佛不共法，乃得名為真修布施波羅蜜多乃至十八佛不共法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「慶喜！以無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切相智而修布施乃至十八佛不共法，如是迴向一切相智而修布施乃至十八佛不共法，乃得名為真修布施波羅蜜多乃至十八佛不共法。」

具壽慶喜復白佛言：「以何無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切相智而修布施乃至十八佛不共法，乃得名為真修布施波羅蜜多乃至十八佛不共法？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽慶喜復白佛言：「以何無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切相智而修布施乃至十八佛不共法，乃得名為真修布施波羅蜜多乃至十八佛不共法？」

佛言：「慶喜！以色、受、想、行、識乃至無上正等菩提無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切相智而修布施乃至十八佛不共法，方得名為真修布施波羅蜜多乃至十八佛不共法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「慶喜！以色、受、想、行、識乃至無上正等菩提無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切相智而修布施乃至十八佛不共法，方得名為真修布施波羅蜜多乃至十八佛不共法。」

具壽慶喜白言：「世尊！云何以色、受、想、行、識乃至無上正等菩提無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切相智而修布施乃至十八佛不共法，乃得名為真修布施波羅蜜多乃至十八佛不共法？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽慶喜白言：「世尊！云何以色、受、想、行、識乃至無上正等菩提無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切相智而修布施乃至十八佛不共法，乃得名為真修布施波羅蜜多乃至十八佛不共法？」

佛言：「慶喜！色、受、想、行、識色、受、想、行、識性空，乃至無上正等菩提無上正等菩提性空。何以故？以色、受、想、行、識乃至無上正等菩提性空，與布施波羅蜜多乃至十八佛不共法，皆無二無二處故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「慶喜！色、受、想、行、識色、受、想、行、識性空，乃至無上正等菩提無上正等菩提性空。何以故？以色、受、想、行、識乃至無上正等菩提性空，與布施波羅蜜多乃至十八佛不共法，皆無二無二處故。

「慶喜當知！由般若波羅蜜多故，能迴向一切相智，由迴向一切相智故，能令布施波羅蜜多乃至十八佛不共法得至究竟。是故般若波羅蜜多於前五種波羅蜜多乃至十八佛不共法為尊為導故，我但廣稱讚般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「慶喜當知！由般若波羅蜜多故，能迴向一切相智，由迴向一切相智故，能令布施波羅蜜多乃至十八佛不共法得至究竟。是故般若波羅蜜多於前五種波羅蜜多乃至十八佛不共法為尊為導故，我但廣稱讚般若波羅蜜多。

「慶喜當知！譬如大地以種散中，眾緣和合則得生長，應知大地與種生長，為所依止，為能建立。如是般若波羅蜜多及所迴向一切相智，與前五種波羅蜜多乃至十八佛不共法為所依止，為能建立，令得生長故。此般若波羅蜜多於前五種波羅蜜多乃至十八佛不共法為尊為導故，我但廣稱讚般若波羅蜜多，非布施等。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「慶喜當知！譬如大地以種散中，眾緣和合則得生長，應知大地與種生長，為所依止，為能建立。如是般若波羅蜜多及所迴向一切相智，與前五種波羅蜜多乃至十八佛不共法為所依止，為能建立，令得生長故。此般若波羅蜜多於前五種波羅蜜多乃至十八佛不共法為尊為導故，我但廣稱讚般若波羅蜜多，非布施等。」

爾時，天帝釋白佛言：「世尊！今者如來、應、正等覺於此般若波羅蜜多一切功德說猶未盡。所以者何？我從世尊所受般若波羅蜜多功德深廣無量無邊際，諸善男子、善女人等於此般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟，廣為有情宣說流布，所獲功德亦無邊際。若有書寫如是般若波羅蜜多甚深經典種種嚴飾，復以無量上妙花鬘、塗散等香、衣服、瓔珞、寶幢、幡蓋、諸妙、珍奇、伎樂、燈明而為供養，所獲功德亦無邊際。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，天帝釋白佛言：「世尊！今者如來、應、正等覺於此般若波羅蜜多一切功德說猶未盡。所以者何？我從世尊所受般若波羅蜜多功德深廣無量無邊際，諸善男子、善女人等於此般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟，廣為有情宣說流布，所獲功德亦無邊際。若有書寫如是般若波羅蜜多甚深經典種種嚴飾，復以無量上妙花鬘、塗散等香、衣服、瓔珞、寶幢、幡蓋、諸妙、珍奇、伎樂、燈明而為供養，所獲功德亦無邊際。

「世尊！若善男子、善女人等於此般若波羅蜜多甚深經典，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、書寫、解說、廣令流布，由此因緣世間便有十善業道，若四靜慮、四無量、四無色定，若布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，若內空乃至無性自性空，若四念住廣說乃至十八佛不共法，若預流果乃至阿羅漢果，若獨覺菩提，若諸菩薩摩訶薩行，若佛無上正等菩提，若諸世間所有勝事，無不出現。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！若善男子、善女人等於此般若波羅蜜多甚深經典，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、書寫、解說、廣令流布，由此因緣世間便有十善業道，若四靜慮、四無量、四無色定，若布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，若內空乃至無性自性空，若四念住廣說乃至十八佛不共法，若預流果乃至阿羅漢果，若獨覺菩提，若諸菩薩摩訶薩行，若佛無上正等菩提，若諸世間所有勝事，無不出現。」

爾時，佛告天帝釋言：「憍尸迦！我不說此甚深般若波羅蜜多但有如前所說功德。何以故？憍尸迦！甚深般若波羅蜜多具足無邊勝功德故。憍尸迦！我亦不說於此般若波羅蜜多甚深經典，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟，廣為有情宣說流布，及能書寫種種嚴飾，復以無量上妙花鬘、塗散等香、衣服、瓔珞、寶幢、幡蓋、諸妙、珍奇、伎樂、燈明而為供養，諸善男子、善女人等但有如前所說功德。何以故？憍尸迦！若善男子、善女人等不離一切智智心，以無所得為方便，於此般若波羅蜜多甚深經典，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟，廣為有情宣說流布，或復書寫種種嚴飾，復以無量上妙花鬘乃至燈明而為供養，是善男子、善女人等成就無量殊勝戒蘊、定蘊、慧蘊、解脫蘊、解脫智見蘊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告天帝釋言：「憍尸迦！我不說此甚深般若波羅蜜多但有如前所說功德。何以故？憍尸迦！甚深般若波羅蜜多具足無邊勝功德故。憍尸迦！我亦不說於此般若波羅蜜多甚深經典，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟，廣為有情宣說流布，及能書寫種種嚴飾，復以無量上妙花鬘、塗散等香、衣服、瓔珞、寶幢、幡蓋、諸妙、珍奇、伎樂、燈明而為供養，諸善男子、善女人等但有如前所說功德。何以故？憍尸迦！若善男子、善女人等不離一切智智心，以無所得為方便，於此般若波羅蜜多甚深經典，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟，廣為有情宣說流布，或復書寫種種嚴飾，復以無量上妙花鬘乃至燈明而為供養，是善男子、善女人等成就無量殊勝戒蘊、定蘊、慧蘊、解脫蘊、解脫智見蘊。

「憍尸迦！是善男子、善女人等當知如佛。何以故？受持過去、未來、現在一切如來、應、正等覺無上道故，決定趣向佛菩提故，利益安樂一切有情無窮盡故，超過聲聞、獨覺地故。憍尸迦！聲聞、獨覺所有戒蘊、定蘊、慧蘊、解脫蘊、解脫智見蘊，比此善男子、善女人等所有戒蘊、定蘊、慧蘊、解脫蘊、解脫智見蘊，百分不及一，千分不及一，乃至鄔波尼殺曇分亦不及一。何以故？憍尸迦！是善男子、善女人等超過一切聲聞、獨覺下劣心想，於諸聲聞、獨覺乘法終不稱讚，於一切法無所不知，謂能正知無所有故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！是善男子、善女人等當知如佛。何以故？受持過去、未來、現在一切如來、應、正等覺無上道故，決定趣向佛菩提故，利益安樂一切有情無窮盡故，超過聲聞、獨覺地故。憍尸迦！聲聞、獨覺所有戒蘊、定蘊、慧蘊、解脫蘊、解脫智見蘊，比此善男子、善女人等所有戒蘊、定蘊、慧蘊、解脫蘊、解脫智見蘊，百分不及一，千分不及一，乃至鄔波尼殺曇分亦不及一。何以故？憍尸迦！是善男子、善女人等超過一切聲聞、獨覺下劣心想，於諸聲聞、獨覺乘法終不稱讚，於一切法無所不知，謂能正知無所有故。

「憍尸迦！若善男子、善女人等不離一切智智心，以無所得為方便，於此般若波羅蜜多甚深經典，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟，廣為有情宣說流布，或復書寫種種嚴飾，復以無量上妙花鬘乃至燈明而為供養，我說獲得現在、未來無量無邊功德勝利。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！若善男子、善女人等不離一切智智心，以無所得為方便，於此般若波羅蜜多甚深經典，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟，廣為有情宣說流布，或復書寫種種嚴飾，復以無量上妙花鬘乃至燈明而為供養，我說獲得現在、未來無量無邊功德勝利。」

時，天帝釋即白佛言：「我等諸天常隨衛護是善男子、善女人等，不令一切人非人等種種惡緣之所惱害。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，天帝釋即白佛言：「我等諸天常隨衛護是善男子、善女人等，不令一切人非人等種種惡緣之所惱害。」

爾時，佛告天帝釋言：「憍尸迦！若善男子、善女人等以應一切智智心，用無所得為方便，於此般若波羅蜜多甚深經典受持、讀誦，時有無量百千天子為聽法故皆來集會，歡喜踊躍敬受如是甚深般若波羅蜜多。憍尸迦！若善男子、善女人等以應一切智智心，用無所得為方便，宣說如是甚深般若波羅蜜多相應之法，時有無量諸天子等皆來集會，以天威力令說法師增益辯才宣暢無盡。憍尸迦！若善男子、善女人等以應一切智智心，用無所得為方便，宣說如是甚深般若波羅蜜多，時有無量諸天子等，敬重法故皆來集會，以天威力，令說法師辯才無滯，設有障難不能遮斷。憍尸迦！諸善男子、善女人等以應一切智智心，用無所得為方便，於此般若波羅蜜多甚深經典，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟，廣為有情宣說流布，或復書寫眾寶嚴飾，復以種種上妙花鬘乃至燈明而為供養，於現在世當獲無邊功德勝利，魔及魔軍不能擾惱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告天帝釋言：「憍尸迦！若善男子、善女人等以應一切智智心，用無所得為方便，於此般若波羅蜜多甚深經典受持、讀誦，時有無量百千天子為聽法故皆來集會，歡喜踊躍敬受如是甚深般若波羅蜜多。憍尸迦！若善男子、善女人等以應一切智智心，用無所得為方便，宣說如是甚深般若波羅蜜多相應之法，時有無量諸天子等皆來集會，以天威力令說法師增益辯才宣暢無盡。憍尸迦！若善男子、善女人等以應一切智智心，用無所得為方便，宣說如是甚深般若波羅蜜多，時有無量諸天子等，敬重法故皆來集會，以天威力，令說法師辯才無滯，設有障難不能遮斷。憍尸迦！諸善男子、善女人等以應一切智智心，用無所得為方便，於此般若波羅蜜多甚深經典，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟，廣為有情宣說流布，或復書寫眾寶嚴飾，復以種種上妙花鬘乃至燈明而為供養，於現在世當獲無邊功德勝利，魔及魔軍不能擾惱。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等於四眾中宣說如是甚深般若波羅蜜多，心無怯怖不為一切論難所伏。何以故？憍尸迦！彼由如是甚深般若波羅蜜多所加祐故。又此般若波羅蜜多祕密藏中，具廣分別一切法故，所謂善法、非善法、有記法、無記法、有漏法、無漏法、世間法、出世間法、有為法、無為法、聲聞法、獨覺法、菩薩法、如來法，諸如是等無量百千差別法門皆入此攝。又由如是，諸善男子、善女人等善住內空乃至無性自性空故，都不見有能論難者，亦不見有所論難者，亦不見有所說般若波羅蜜多。以是故，憍尸迦！此善男子、善女人等，由是般若波羅蜜多大威神力所護持故，不為一切異學論難及諸怨敵之所屈伏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等於四眾中宣說如是甚深般若波羅蜜多，心無怯怖不為一切論難所伏。何以故？憍尸迦！彼由如是甚深般若波羅蜜多所加祐故。又此般若波羅蜜多祕密藏中，具廣分別一切法故，所謂善法、非善法、有記法、無記法、有漏法、無漏法、世間法、出世間法、有為法、無為法、聲聞法、獨覺法、菩薩法、如來法，諸如是等無量百千差別法門皆入此攝。又由如是，諸善男子、善女人等善住內空乃至無性自性空故，都不見有能論難者，亦不見有所論難者，亦不見有所說般若波羅蜜多。以是故，憍尸迦！此善男子、善女人等，由是般若波羅蜜多大威神力所護持故，不為一切異學論難及諸怨敵之所屈伏。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等於此般若波羅蜜多甚深經典，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、書寫、解說、廣令流布，是善男子、善女人等心常不驚、不恐、不怖，心不沈沒亦不憂悔。何以故？憍尸迦！是善男子、善女人等都不見有可驚、可恐、可怖、沈沒、憂悔事故。憍尸迦！若善男子、善女人輩欲得此等現在無邊功德勝利，當於如是甚深般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、書寫、解說、廣令流布、供養恭敬、尊重讚歎無得暫捨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等於此般若波羅蜜多甚深經典，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、書寫、解說、廣令流布，是善男子、善女人等心常不驚、不恐、不怖，心不沈沒亦不憂悔。何以故？憍尸迦！是善男子、善女人等都不見有可驚、可恐、可怖、沈沒、憂悔事故。憍尸迦！若善男子、善女人輩欲得此等現在無邊功德勝利，當於如是甚深般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、書寫、解說、廣令流布、供養恭敬、尊重讚歎無得暫捨。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等以應一切智智心，用無所得為方便，於此般若波羅蜜多甚深經典，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、書寫、解說、廣令流布、供養恭敬、尊重讚歎。是善男子、善女人等，恒為父母、師長、親友、國王、大臣及諸沙門、婆羅門等之所愛敬，亦為十方無邊世界一切如來應正等覺、菩薩摩訶薩、獨覺、阿羅漢、不還、一來、預流果等之所愛念，復為世間諸天、魔、梵、人及非人、阿素洛等之所愛護。是善男子、善女人等成就最勝無斷辯才，於一切時修行布施乃至般若波羅蜜多，安住內空乃至無性自性空，修行四念住廣說乃至十八佛不共法，修行一切三摩地門、陀羅尼門，成熟有情、嚴淨佛土，修行一切智、道相智、一切相智恒無懈廢。是善男子、善女人等，不為一切外道異論及諸怨敵之所降伏，而能降伏外道異論及諸怨敵。憍尸迦！若善男子、善女人等，欲得如是現在、未來無斷無盡功德勝利，應於如是甚深般若波羅蜜多，以應一切智智心，用無所得為方便，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、書寫、解說、廣令流布、供養恭敬、尊重讚歎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等以應一切智智心，用無所得為方便，於此般若波羅蜜多甚深經典，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、書寫、解說、廣令流布、供養恭敬、尊重讚歎。是善男子、善女人等，恒為父母、師長、親友、國王、大臣及諸沙門、婆羅門等之所愛敬，亦為十方無邊世界一切如來應正等覺、菩薩摩訶薩、獨覺、阿羅漢、不還、一來、預流果等之所愛念，復為世間諸天、魔、梵、人及非人、阿素洛等之所愛護。是善男子、善女人等成就最勝無斷辯才，於一切時修行布施乃至般若波羅蜜多，安住內空乃至無性自性空，修行四念住廣說乃至十八佛不共法，修行一切三摩地門、陀羅尼門，成熟有情、嚴淨佛土，修行一切智、道相智、一切相智恒無懈廢。是善男子、善女人等，不為一切外道異論及諸怨敵之所降伏，而能降伏外道異論及諸怨敵。憍尸迦！若善男子、善女人等，欲得如是現在、未來無斷無盡功德勝利，應於如是甚深般若波羅蜜多，以應一切智智心，用無所得為方便，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、書寫、解說、廣令流布、供養恭敬、尊重讚歎。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等書寫如是甚深般若波羅蜜多，種種莊嚴置清淨處，供養恭敬、尊重讚歎。時，此三千大千世界及餘十方無邊世界，所有四大王眾天乃至廣果天已發無上菩提心者恒來是處，觀禮、讀誦如是般若波羅蜜多，供養恭敬、尊重讚歎，右繞禮拜合掌而去；所有淨居天，謂無繁天、無熱天、善現天、善見天、色究竟天亦恒來此，觀禮、讀誦如是般若波羅蜜多，供養恭敬、尊重讚歎，右繞禮拜合掌而去。時，此三千大千世界及餘十方無邊世界，有大威德諸龍、藥叉、健達縛、阿素洛、揭路茶、緊捺落、莫呼洛伽、人非人等亦恒來此，觀禮、讀誦如是般若波羅蜜多，供養恭敬、尊重讚歎，右繞禮拜合掌而去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等書寫如是甚深般若波羅蜜多，種種莊嚴置清淨處，供養恭敬、尊重讚歎。時，此三千大千世界及餘十方無邊世界，所有四大王眾天乃至廣果天已發無上菩提心者恒來是處，觀禮、讀誦如是般若波羅蜜多，供養恭敬、尊重讚歎，右繞禮拜合掌而去；所有淨居天，謂無繁天、無熱天、善現天、善見天、色究竟天亦恒來此，觀禮、讀誦如是般若波羅蜜多，供養恭敬、尊重讚歎，右繞禮拜合掌而去。時，此三千大千世界及餘十方無邊世界，有大威德諸龍、藥叉、健達縛、阿素洛、揭路茶、緊捺落、莫呼洛伽、人非人等亦恒來此，觀禮、讀誦如是般若波羅蜜多，供養恭敬、尊重讚歎，右繞禮拜合掌而去。

「憍尸迦！是善男子、善女人等應作是念：『今此三千大千世界及餘十方無邊世界，所有四大王眾天乃至色究竟天，并餘無量有大威德諸龍、藥叉、健達縛、阿素洛、揭路茶、緊捺落、莫呼洛伽、人非人等常來至此，觀禮、讀誦我所書寫甚深般若波羅蜜多，供養恭敬、尊重讚歎，右繞禮拜合掌而去，此我則為已設法施。』作是念已歡喜踊躍，令所獲福倍復增長。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！是善男子、善女人等應作是念：『今此三千大千世界及餘十方無邊世界，所有四大王眾天乃至色究竟天，并餘無量有大威德諸龍、藥叉、健達縛、阿素洛、揭路茶、緊捺落、莫呼洛伽、人非人等常來至此，觀禮、讀誦我所書寫甚深般若波羅蜜多，供養恭敬、尊重讚歎，右繞禮拜合掌而去，此我則為已設法施。』作是念已歡喜踊躍，令所獲福倍復增長。

「憍尸迦！是善男子、善女人等，由此三千大千世界及餘十方無邊世界，所有四大王眾天乃至色究竟天，并餘無量有大威德諸龍、藥叉、健達縛、阿素洛、揭路荼、緊捺落、莫呼洛伽、人非人等，常來至此隨逐擁護，不為一切人非人等之所惱害，唯除宿世定惡業因現在應熟，或轉重業現世輕受。憍尸迦！是善男子、善女人等，由此般若波羅蜜多甚深經典大威神力，獲如是等現世種種功德勝利，謂諸天等已發無上菩提心者，或依佛法已獲殊勝利樂事者，敬重法故恒來至此，隨逐擁護增其勢力。何以故？憍尸迦！是善男子、善女人等已發無上正等覺心，恒為救拔諸有情故，恒為成熟諸有情故，恒為不捨諸有情故，恒為利樂諸有情故。彼諸天等亦復如是，由此因緣，常來擁護是善男子、善女人等令無惱害。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！是善男子、善女人等，由此三千大千世界及餘十方無邊世界，所有四大王眾天乃至色究竟天，并餘無量有大威德諸龍、藥叉、健達縛、阿素洛、揭路荼、緊捺落、莫呼洛伽、人非人等，常來至此隨逐擁護，不為一切人非人等之所惱害，唯除宿世定惡業因現在應熟，或轉重業現世輕受。憍尸迦！是善男子、善女人等，由此般若波羅蜜多甚深經典大威神力，獲如是等現世種種功德勝利，謂諸天等已發無上菩提心者，或依佛法已獲殊勝利樂事者，敬重法故恒來至此，隨逐擁護增其勢力。何以故？憍尸迦！是善男子、善女人等已發無上正等覺心，恒為救拔諸有情故，恒為成熟諸有情故，恒為不捨諸有情故，恒為利樂諸有情故。彼諸天等亦復如是，由此因緣，常來擁護是善男子、善女人等令無惱害。」