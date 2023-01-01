大般若波羅蜜多經卷第四百二十八三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大般若波羅蜜多經卷第四百二十八三藏法師玄奘奉 詔譯

第二分攝受品第二十九之二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二分攝受品第二十九之二

爾時，天帝釋白佛言：「世尊！如是般若波羅蜜多甚為希有，調伏菩薩摩訶薩眾令不高心，而能迴向一切智智。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，天帝釋白佛言：「世尊！如是般若波羅蜜多甚為希有，調伏菩薩摩訶薩眾令不高心，而能迴向一切智智。」

爾時，佛告天帝釋言：「憍尸迦！云何般若波羅蜜多調伏菩薩摩訶薩眾令不高心，而能迴向一切智智？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告天帝釋言：「憍尸迦！云何般若波羅蜜多調伏菩薩摩訶薩眾令不高心，而能迴向一切智智？」

時，天帝釋白言：「世尊！諸菩薩摩訶薩行世間布施波羅蜜多時，若於佛所而行布施，便作是念：『我能施佛。』若於菩薩、獨覺、聲聞、孤窮、老病、道行、乞者而行布施，便作是念：『我能施菩薩乃至乞者。』是菩薩摩訶薩無方便善巧故，雖行布施而起高心，不能迴向一切智智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，天帝釋白言：「世尊！諸菩薩摩訶薩行世間布施波羅蜜多時，若於佛所而行布施，便作是念：『我能施佛。』若於菩薩、獨覺、聲聞、孤窮、老病、道行、乞者而行布施，便作是念：『我能施菩薩乃至乞者。』是菩薩摩訶薩無方便善巧故，雖行布施而起高心，不能迴向一切智智。

「世尊！諸菩薩摩訶薩行世間淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多時，便作是念：『我能修行淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多。』亦作是念：『我能圓滿淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多。』是菩薩摩訶薩無方便善巧故，雖行淨戒乃至般若而起高心，不能迴向一切智智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！諸菩薩摩訶薩行世間淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多時，便作是念：『我能修行淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多。』亦作是念：『我能圓滿淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多。』是菩薩摩訶薩無方便善巧故，雖行淨戒乃至般若而起高心，不能迴向一切智智。

「世尊！諸菩薩摩訶薩修行世間四念住時，便作是念：『我能修行四念住。』亦作是念：『我能圓滿四念住。』是菩薩摩訶薩無方便善巧故，雖行四念住而起高心，不能迴向一切智智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！諸菩薩摩訶薩修行世間四念住時，便作是念：『我能修行四念住。』亦作是念：『我能圓滿四念住。』是菩薩摩訶薩無方便善巧故，雖行四念住而起高心，不能迴向一切智智。

「世尊！諸菩薩摩訶薩修行四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支時，若作是念：『我能修行四正斷乃至八聖道支。』或作是念：『我能圓滿四正斷乃至八聖道支。』是菩薩摩訶薩無方便善巧故，雖行四正斷乃至八聖道支而起高心，不能迴向一切智智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！諸菩薩摩訶薩修行四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支時，若作是念：『我能修行四正斷乃至八聖道支。』或作是念：『我能圓滿四正斷乃至八聖道支。』是菩薩摩訶薩無方便善巧故，雖行四正斷乃至八聖道支而起高心，不能迴向一切智智。

「世尊！諸菩薩摩訶薩修行空、無相、無願解脫門時，若作是念：『我能修行空、無相、無願解脫門。』或作是念：『我能圓滿空、無相、無願解脫門。』是菩薩摩訶薩無方便善巧故，雖行空、無相、無願解脫門而起高心，不能迴向一切智智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！諸菩薩摩訶薩修行空、無相、無願解脫門時，若作是念：『我能修行空、無相、無願解脫門。』或作是念：『我能圓滿空、無相、無願解脫門。』是菩薩摩訶薩無方便善巧故，雖行空、無相、無願解脫門而起高心，不能迴向一切智智。

「世尊！諸菩薩摩訶薩修行一切三摩地門、陀羅尼門時，若作是念：『我能修行一切三摩地門、陀羅尼門。』或作是念：『我能圓滿一切三摩地門、陀羅尼門。』是菩薩摩訶薩無方便善巧故，雖行一切三摩地門、陀羅尼門而起高心，不能迴向一切智智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！諸菩薩摩訶薩修行一切三摩地門、陀羅尼門時，若作是念：『我能修行一切三摩地門、陀羅尼門。』或作是念：『我能圓滿一切三摩地門、陀羅尼門。』是菩薩摩訶薩無方便善巧故，雖行一切三摩地門、陀羅尼門而起高心，不能迴向一切智智。

「世尊！諸菩薩摩訶薩修行佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法時，若作是念：『我能修行佛十力乃至十八佛不共法。』或作是念：『我能圓滿佛十力乃至十八佛不共法。』是菩薩摩訶薩無方便善巧故，雖行佛十力乃至十八佛不共法而起高心，不能迴向一切智智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！諸菩薩摩訶薩修行佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法時，若作是念：『我能修行佛十力乃至十八佛不共法。』或作是念：『我能圓滿佛十力乃至十八佛不共法。』是菩薩摩訶薩無方便善巧故，雖行佛十力乃至十八佛不共法而起高心，不能迴向一切智智。

「世尊！諸菩薩摩訶薩修行一切智、道相智、一切相智時，若作是念：『我能修行一切智、道相智、一切相智。』或作是念：『我能圓滿一切智、道相智、一切相智。』是菩薩摩訶薩無方便善巧故，雖行一切智、道相智、一切相智而起高心，不能迴向一切智智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！諸菩薩摩訶薩修行一切智、道相智、一切相智時，若作是念：『我能修行一切智、道相智、一切相智。』或作是念：『我能圓滿一切智、道相智、一切相智。』是菩薩摩訶薩無方便善巧故，雖行一切智、道相智、一切相智而起高心，不能迴向一切智智。

「世尊！諸菩薩摩訶薩成熟有情、嚴淨佛土時，若作是念：『我能成熟有情、嚴淨佛土，餘無此能。』是菩薩摩訶薩無方便善巧故，雖成熟有情、嚴淨佛土而起高心，不能迴向一切智智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！諸菩薩摩訶薩成熟有情、嚴淨佛土時，若作是念：『我能成熟有情、嚴淨佛土，餘無此能。』是菩薩摩訶薩無方便善巧故，雖成熟有情、嚴淨佛土而起高心，不能迴向一切智智。

「世尊！如是菩薩摩訶薩眾依世間心修諸善法，無方便善巧故，我、我所執擾亂心故，雖修般若波羅蜜多而未得故，不能如實調伏高心，亦不能如實迴向一切智智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！如是菩薩摩訶薩眾依世間心修諸善法，無方便善巧故，我、我所執擾亂心故，雖修般若波羅蜜多而未得故，不能如實調伏高心，亦不能如實迴向一切智智。

「世尊！若菩薩摩訶薩行出世布施波羅蜜多時，善修般若波羅蜜多故，不得施者、受者、施物，是菩薩摩訶薩依止般若波羅蜜多而行布施故，能如實調伏高心，亦能迴向一切智智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！若菩薩摩訶薩行出世布施波羅蜜多時，善修般若波羅蜜多故，不得施者、受者、施物，是菩薩摩訶薩依止般若波羅蜜多而行布施故，能如實調伏高心，亦能迴向一切智智。

「世尊！若菩薩摩訶薩行出世淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多時，善修般若波羅蜜多故，不得淨戒、安忍、精進、靜慮、般若及一切法，是菩薩摩訶薩依止般若波羅蜜多，而行淨戒乃至般若故，能如實調伏高心，亦能迴向一切智智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！若菩薩摩訶薩行出世淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多時，善修般若波羅蜜多故，不得淨戒、安忍、精進、靜慮、般若及一切法，是菩薩摩訶薩依止般若波羅蜜多，而行淨戒乃至般若故，能如實調伏高心，亦能迴向一切智智。

「世尊！若菩薩摩訶薩修行出世四念住廣說乃至一切相智時，善修般若波羅蜜多故，不得四念住廣說乃至一切相智及一切法，是菩薩摩訶薩依止般若波羅蜜多，而行四念住廣說乃至一切相智故，能如實調伏高心，亦能迴向一切智智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！若菩薩摩訶薩修行出世四念住廣說乃至一切相智時，善修般若波羅蜜多故，不得四念住廣說乃至一切相智及一切法，是菩薩摩訶薩依止般若波羅蜜多，而行四念住廣說乃至一切相智故，能如實調伏高心，亦能迴向一切智智。

「世尊！若菩薩摩訶薩成熟有情、嚴淨佛土時，善修般若波羅蜜多故，不得成熟有情、嚴淨佛土及一切法，是菩薩摩訶薩依止般若波羅蜜多，而成熟有情、嚴淨佛土故，能如實調伏高心，亦能迴向一切智智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！若菩薩摩訶薩成熟有情、嚴淨佛土時，善修般若波羅蜜多故，不得成熟有情、嚴淨佛土及一切法，是菩薩摩訶薩依止般若波羅蜜多，而成熟有情、嚴淨佛土故，能如實調伏高心，亦能迴向一切智智。

「世尊！由此因緣我作是說：如是般若波羅蜜多甚為希有，調伏菩薩摩訶薩眾令不高心，而能迴向一切智智。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！由此因緣我作是說：如是般若波羅蜜多甚為希有，調伏菩薩摩訶薩眾令不高心，而能迴向一切智智。」

第二分窣堵波品第三十 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二分窣堵波品第三十

爾時，佛告天帝釋言：「憍尸迦！若善男子、善女人等，能於般若波羅蜜多甚深經典，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、書寫、解說、廣令流布，是善男子、善女人等身常安隱心恒喜樂，不為一切災橫侵惱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告天帝釋言：「憍尸迦！若善男子、善女人等，能於般若波羅蜜多甚深經典，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、書寫、解說、廣令流布，是善男子、善女人等身常安隱心恒喜樂，不為一切災橫侵惱。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等於此般若波羅蜜多甚深經典，至心聽聞、受持、讀誦、親近供養、如理思惟、書寫、解說、廣令流布，是善男子、善女人等若在軍旅交陣戰時，至心念誦如是般若波羅蜜多，於諸有情慈悲擁護，不為刀仗之所傷殺，所對怨敵皆起慈心，設起惡心自然退敗。是善男子、善女人等若在軍旅刀箭所傷喪失身命，終無是處。何以故？憍尸迦！是善男子、善女人等以無所得而為方便，長夜修習布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，自能降伏貪欲刀仗，亦能除他貪欲刀仗；自能降伏瞋恚刀仗，亦能除他瞋恚刀仗；自能降伏愚癡刀仗，亦能除他愚癡刀仗；自能降伏憍慢刀仗，亦能除他憍慢刀仗；自能降伏惡見刀仗，亦能除他惡見刀仗；自能降伏隨眠刀仗，亦能除他隨眠刀仗；自能降伏纏垢刀仗，亦能除他纏垢刀仗；自能降伏惡業刀仗，亦能除他惡業刀仗。憍尸迦！由此緣故，是善男子、善女人等設入軍陣，不為刀仗之所傷殺，所對怨敵皆起慈心，設起惡心自然退敗。是善男子、善女人等至心念誦甚深般若波羅蜜多威神力故，設在軍陣刀箭所傷，喪失身命終無是處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等於此般若波羅蜜多甚深經典，至心聽聞、受持、讀誦、親近供養、如理思惟、書寫、解說、廣令流布，是善男子、善女人等若在軍旅交陣戰時，至心念誦如是般若波羅蜜多，於諸有情慈悲擁護，不為刀仗之所傷殺，所對怨敵皆起慈心，設起惡心自然退敗。是善男子、善女人等若在軍旅刀箭所傷喪失身命，終無是處。何以故？憍尸迦！是善男子、善女人等以無所得而為方便，長夜修習布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，自能降伏貪欲刀仗，亦能除他貪欲刀仗；自能降伏瞋恚刀仗，亦能除他瞋恚刀仗；自能降伏愚癡刀仗，亦能除他愚癡刀仗；自能降伏憍慢刀仗，亦能除他憍慢刀仗；自能降伏惡見刀仗，亦能除他惡見刀仗；自能降伏隨眠刀仗，亦能除他隨眠刀仗；自能降伏纏垢刀仗，亦能除他纏垢刀仗；自能降伏惡業刀仗，亦能除他惡業刀仗。憍尸迦！由此緣故，是善男子、善女人等設入軍陣，不為刀仗之所傷殺，所對怨敵皆起慈心，設起惡心自然退敗。是善男子、善女人等至心念誦甚深般若波羅蜜多威神力故，設在軍陣刀箭所傷，喪失身命終無是處。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等不離一切智智心，以無所得而為方便，常於如是甚深般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、供養恭敬、尊重讚歎、書寫、解說、廣令流布，是善男子、善女人等，一切毒藥、蠱道、鬼魅、厭禱、呪術皆不能害，水不能溺火不能燒，刀仗、惡獸、怨賊、惡神、眾邪、魍魎不能損害。何以故？憍尸迦！如是般若波羅蜜多是大神呪，如是般若波羅蜜多是大明呪，如是般若波羅蜜多是無上呪，如是般若波羅蜜多是無等等呪，如是般若波羅蜜多是一切呪王，最上最妙無能及者，具大威力能伏一切，不為一切之所降伏。是善男子、善女人等精勤修學如是呪王，不為自害，不為害他，不為俱害。何以故？憍尸迦！是善男子、善女人等學此般若波羅蜜多，了自他俱不可得故。憍尸迦！是善男子、善女人等學此般若波羅蜜多大呪王時，不得我，不得有情，乃至不得知者、見者；不得色，不得受、想、行、識，乃至不得一切智，不得道相智、一切相智。以於此等無所得故，不為自害，不為害他，不為俱害。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等不離一切智智心，以無所得而為方便，常於如是甚深般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、供養恭敬、尊重讚歎、書寫、解說、廣令流布，是善男子、善女人等，一切毒藥、蠱道、鬼魅、厭禱、呪術皆不能害，水不能溺火不能燒，刀仗、惡獸、怨賊、惡神、眾邪、魍魎不能損害。何以故？憍尸迦！如是般若波羅蜜多是大神呪，如是般若波羅蜜多是大明呪，如是般若波羅蜜多是無上呪，如是般若波羅蜜多是無等等呪，如是般若波羅蜜多是一切呪王，最上最妙無能及者，具大威力能伏一切，不為一切之所降伏。是善男子、善女人等精勤修學如是呪王，不為自害，不為害他，不為俱害。何以故？憍尸迦！是善男子、善女人等學此般若波羅蜜多，了自他俱不可得故。憍尸迦！是善男子、善女人等學此般若波羅蜜多大呪王時，不得我，不得有情，乃至不得知者、見者；不得色，不得受、想、行、識，乃至不得一切智，不得道相智、一切相智。以於此等無所得故，不為自害，不為害他，不為俱害。

「憍尸迦！是善男子、善女人等學此般若波羅蜜多大呪王時，於我及法雖無所得，而證無上正等菩提，觀諸有情心行差別，隨宜為轉無上法輪，令如說行皆得利樂。何以故？憍尸迦！過去菩薩摩訶薩眾，於此般若波羅蜜多大神呪王精勤修學，已證無上正等菩提，轉妙法輪度無量眾。未來菩薩摩訶薩眾，於此般若波羅蜜多大神呪王精勤修學，當證無上正等菩提，轉妙法輪度無量眾。現在十方無邊世界有諸菩薩摩訶薩眾，於此般若波羅蜜多大神呪王精勤修學，現證無上正等菩提，轉妙法輪度無量眾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！是善男子、善女人等學此般若波羅蜜多大呪王時，於我及法雖無所得，而證無上正等菩提，觀諸有情心行差別，隨宜為轉無上法輪，令如說行皆得利樂。何以故？憍尸迦！過去菩薩摩訶薩眾，於此般若波羅蜜多大神呪王精勤修學，已證無上正等菩提，轉妙法輪度無量眾。未來菩薩摩訶薩眾，於此般若波羅蜜多大神呪王精勤修學，當證無上正等菩提，轉妙法輪度無量眾。現在十方無邊世界有諸菩薩摩訶薩眾，於此般若波羅蜜多大神呪王精勤修學，現證無上正等菩提，轉妙法輪度無量眾。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等於此般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、書寫、解說、廣令流布，是善男子、善女人等隨所居止國土城邑人及非人，不為一切災橫疾疫之所傷害。何以故？憍尸迦！是善男子、善女人等隨所住處，為此三千大千世界及餘十方無邊世界所有四大王眾天乃至色究竟天并諸龍神、阿素洛等常來守護，供養恭敬、尊重讚歎，不令般若波羅蜜多有留難故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等於此般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、書寫、解說、廣令流布，是善男子、善女人等隨所居止國土城邑人及非人，不為一切災橫疾疫之所傷害。何以故？憍尸迦！是善男子、善女人等隨所住處，為此三千大千世界及餘十方無邊世界所有四大王眾天乃至色究竟天并諸龍神、阿素洛等常來守護，供養恭敬、尊重讚歎，不令般若波羅蜜多有留難故。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等書此般若波羅蜜多大神呪王，置清淨處供養恭敬、尊重讚歎，雖不聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟，亦不為他開示分別，而此住處國邑王都人非人等，不為一切災橫疾疫之所傷害。何以故？憍尸迦！如是般若波羅蜜多大神呪王隨所住處，為此三千大千世界及餘十方無邊世界所有四大王眾天乃至色究竟天并諸龍神、阿素洛等，常來守護，供養恭敬、尊重讚歎，不令般若波羅蜜多大神呪王有留難故。憍尸迦！是善男子、善女人等，但書般若波羅蜜多大神呪王，置清淨處供養恭敬、尊重讚歎，尚獲如是現法利益，況能聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟，及廣為他開示分別！當知是輩功德無邊，速證菩提利樂一切。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等書此般若波羅蜜多大神呪王，置清淨處供養恭敬、尊重讚歎，雖不聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟，亦不為他開示分別，而此住處國邑王都人非人等，不為一切災橫疾疫之所傷害。何以故？憍尸迦！如是般若波羅蜜多大神呪王隨所住處，為此三千大千世界及餘十方無邊世界所有四大王眾天乃至色究竟天并諸龍神、阿素洛等，常來守護，供養恭敬、尊重讚歎，不令般若波羅蜜多大神呪王有留難故。憍尸迦！是善男子、善女人等，但書般若波羅蜜多大神呪王，置清淨處供養恭敬、尊重讚歎，尚獲如是現法利益，況能聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟，及廣為他開示分別！當知是輩功德無邊，速證菩提利樂一切。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等怖畏怨家、惡獸、災橫、厭禱、疾疫、毒藥、呪等，應書般若波羅蜜多大神呪王隨多少分香囊盛貯，安寶筒中恒隨逐身，供養恭敬、尊重讚歎，諸怖畏事皆自銷除，天龍、鬼神常守護故。憍尸迦！譬如有人或傍生類入菩提樹院，或至彼院邊，人非人等不能傷害。何以故？憍尸迦！過去未來現在諸佛皆坐此處證得無上正等菩提，得菩提已施諸有情，無恐、無怖、無怨、無害身心安樂。安立無量無數有情，令住人天尊貴妙行；安立無量無數有情，令住三乘安樂妙行；安立無量無數有情，令現證得或預流果、或一來果、或不還果、或阿羅漢果；安立無量無數有情，令當證得獨覺菩提，或證無上正等菩提。如是勝事皆由般若波羅蜜多威神之力，是故此處一切天、龍、阿素洛等皆共守護，供養恭敬、尊重讚歎。當知般若波羅蜜多甚深經典隨所住處亦復如是，一切天、龍、阿素洛等常來守護，供養恭敬、尊重讚歎，不令般若波羅蜜多有留難故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等怖畏怨家、惡獸、災橫、厭禱、疾疫、毒藥、呪等，應書般若波羅蜜多大神呪王隨多少分香囊盛貯，安寶筒中恒隨逐身，供養恭敬、尊重讚歎，諸怖畏事皆自銷除，天龍、鬼神常守護故。憍尸迦！譬如有人或傍生類入菩提樹院，或至彼院邊，人非人等不能傷害。何以故？憍尸迦！過去未來現在諸佛皆坐此處證得無上正等菩提，得菩提已施諸有情，無恐、無怖、無怨、無害身心安樂。安立無量無數有情，令住人天尊貴妙行；安立無量無數有情，令住三乘安樂妙行；安立無量無數有情，令現證得或預流果、或一來果、或不還果、或阿羅漢果；安立無量無數有情，令當證得獨覺菩提，或證無上正等菩提。如是勝事皆由般若波羅蜜多威神之力，是故此處一切天、龍、阿素洛等皆共守護，供養恭敬、尊重讚歎。當知般若波羅蜜多甚深經典隨所住處亦復如是，一切天、龍、阿素洛等常來守護，供養恭敬、尊重讚歎，不令般若波羅蜜多有留難故。

「憍尸迦！如是般若波羅蜜多甚深經典隨所在處，當知是處即真制多，一切有情皆應敬禮，當以種種上妙花鬘、塗散等香、衣服、瓔珞、寶幢、幡蓋、諸妙、珍奇、伎樂、燈明而為供養。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！如是般若波羅蜜多甚深經典隨所在處，當知是處即真制多，一切有情皆應敬禮，當以種種上妙花鬘、塗散等香、衣服、瓔珞、寶幢、幡蓋、諸妙、珍奇、伎樂、燈明而為供養。」

爾時，天帝釋白佛言：「世尊！若善男子、善女人等書此般若波羅蜜多甚深經典，種種莊嚴供養恭敬、尊重讚歎，復以種種上妙花鬘、塗散等香、衣服、瓔珞、寶幢、幡蓋、諸妙、珍奇、伎樂、燈明而為供養。有善男子、善女人等佛涅槃後，起窣堵波七寶嚴飾，寶函盛貯佛設利羅安置其中，供養恭敬、尊重讚歎，復以種種上妙花鬘、塗散等香、衣服、瓔珞、寶幢、幡蓋、諸妙、珍奇、伎樂、燈明而為供養。二所生福，何者為多？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，天帝釋白佛言：「世尊！若善男子、善女人等書此般若波羅蜜多甚深經典，種種莊嚴供養恭敬、尊重讚歎，復以種種上妙花鬘、塗散等香、衣服、瓔珞、寶幢、幡蓋、諸妙、珍奇、伎樂、燈明而為供養。有善男子、善女人等佛涅槃後，起窣堵波七寶嚴飾，寶函盛貯佛設利羅安置其中，供養恭敬、尊重讚歎，復以種種上妙花鬘、塗散等香、衣服、瓔珞、寶幢、幡蓋、諸妙、珍奇、伎樂、燈明而為供養。二所生福，何者為多？」

佛告憍尸迦：「我還問汝，當隨意答。於意云何？如來所得一切相智及相好身，依何等法修學而得？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告憍尸迦：「我還問汝，當隨意答。於意云何？如來所得一切相智及相好身，依何等法修學而得？」

天帝釋言：「世尊！如來所得一切相智及相好身，依此般若波羅蜜多甚深經典修學而得。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天帝釋言：「世尊！如來所得一切相智及相好身，依此般若波羅蜜多甚深經典修學而得。」

佛言：「憍尸迦！如是！如是！如汝所說。我依般若波羅蜜多甚深經典修學故，得一切相智及相好身。何以故？憍尸迦！不學般若波羅蜜多甚深經典，證得無上正等菩提無有是處。憍尸迦！非但獲得相好身故說名如來、應、正等覺，要由證得一切相智故名如來、應、正等覺。憍尸迦！如來所得一切相智，要由般若波羅蜜多為因而起；佛相好身但為依處，若不依止佛相好身，一切相智無由而起。是故般若波羅蜜多正為因起一切智智，欲令此智現前相續故，復修集佛相好身。此相好身若非遍智所依處者，一切天、龍、人非人等不應竭誠供養恭敬，以相好身與佛遍智為所依止故，諸天、龍神、人非人等供養恭敬。由此緣故，我涅槃後，諸天、龍神、人非人等供養恭敬我設利羅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「憍尸迦！如是！如是！如汝所說。我依般若波羅蜜多甚深經典修學故，得一切相智及相好身。何以故？憍尸迦！不學般若波羅蜜多甚深經典，證得無上正等菩提無有是處。憍尸迦！非但獲得相好身故說名如來、應、正等覺，要由證得一切相智故名如來、應、正等覺。憍尸迦！如來所得一切相智，要由般若波羅蜜多為因而起；佛相好身但為依處，若不依止佛相好身，一切相智無由而起。是故般若波羅蜜多正為因起一切智智，欲令此智現前相續故，復修集佛相好身。此相好身若非遍智所依處者，一切天、龍、人非人等不應竭誠供養恭敬，以相好身與佛遍智為所依止故，諸天、龍神、人非人等供養恭敬。由此緣故，我涅槃後，諸天、龍神、人非人等供養恭敬我設利羅。

「憍尸迦！若善男子、善女人等但於般若波羅蜜多甚深經典，供養恭敬、尊重讚歎，則為供養一切相智及所依止佛相好身，并涅槃後佛設利羅。何以故？憍尸迦！一切相智及相好身并設利羅，皆以般若波羅蜜多為根本故。憍尸迦！若善男子、善女人等但於佛身及設利羅供養恭敬、尊重讚歎，非為供養一切相智及此般若波羅蜜多。何以故？憍尸迦！佛身遺體非此般若波羅蜜多一切相智之根本故。憍尸迦！由此因緣，若善男子、善女人等欲供養佛若身、若心及餘功德，先當聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、書寫、解說如是般若波羅蜜多甚深經典，復以種種上妙供具而供養之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！若善男子、善女人等但於般若波羅蜜多甚深經典，供養恭敬、尊重讚歎，則為供養一切相智及所依止佛相好身，并涅槃後佛設利羅。何以故？憍尸迦！一切相智及相好身并設利羅，皆以般若波羅蜜多為根本故。憍尸迦！若善男子、善女人等但於佛身及設利羅供養恭敬、尊重讚歎，非為供養一切相智及此般若波羅蜜多。何以故？憍尸迦！佛身遺體非此般若波羅蜜多一切相智之根本故。憍尸迦！由此因緣，若善男子、善女人等欲供養佛若身、若心及餘功德，先當聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、書寫、解說如是般若波羅蜜多甚深經典，復以種種上妙供具而供養之。

「以是故，憍尸迦！若善男子、善女人等，書此般若波羅蜜多甚深經典，種種莊嚴供養恭敬、尊重讚歎，復以種種上妙花鬘、塗散等香、衣服、瓔珞、寶幢、幡蓋、諸妙、珍奇、伎樂、燈明而為供養。有善男子、善女人等佛涅槃後起窣堵波七寶嚴飾，寶函盛貯佛設利羅安置其中，供養恭敬、尊重讚歎，復以種種上妙花鬘、塗散等香、衣服、瓔珞、寶幢、幡蓋、諸妙、珍奇、伎樂、燈明而為供養。二所生福，前者為多無量倍數。何以故？憍尸迦！如是般若波羅蜜多甚深經典，能生布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多故，能顯內空乃至無性自性空故，能生四念住廣說乃至十八佛不共法故，能生一切三摩地門、陀羅尼門故，能辦成熟有情、嚴淨佛土事故，能辦菩薩摩訶薩族姓圓滿、色力圓滿、財寶圓滿、眷屬圓滿故，能辦一切大慈、大悲、大喜、大捨故，能辦世間剎帝利大族、婆羅門大族、長者大族、居士大族、四大王眾天乃至色究竟天故，能辦世間空無邊處天乃至非想非非想處天故，能辦預流、一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提故，能辦菩薩摩訶薩行、諸佛無上正等菩提故，能辦最上最勝無等一切如來、應、正等覺一切相智故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「以是故，憍尸迦！若善男子、善女人等，書此般若波羅蜜多甚深經典，種種莊嚴供養恭敬、尊重讚歎，復以種種上妙花鬘、塗散等香、衣服、瓔珞、寶幢、幡蓋、諸妙、珍奇、伎樂、燈明而為供養。有善男子、善女人等佛涅槃後起窣堵波七寶嚴飾，寶函盛貯佛設利羅安置其中，供養恭敬、尊重讚歎，復以種種上妙花鬘、塗散等香、衣服、瓔珞、寶幢、幡蓋、諸妙、珍奇、伎樂、燈明而為供養。二所生福，前者為多無量倍數。何以故？憍尸迦！如是般若波羅蜜多甚深經典，能生布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多故，能顯內空乃至無性自性空故，能生四念住廣說乃至十八佛不共法故，能生一切三摩地門、陀羅尼門故，能辦成熟有情、嚴淨佛土事故，能辦菩薩摩訶薩族姓圓滿、色力圓滿、財寶圓滿、眷屬圓滿故，能辦一切大慈、大悲、大喜、大捨故，能辦世間剎帝利大族、婆羅門大族、長者大族、居士大族、四大王眾天乃至色究竟天故，能辦世間空無邊處天乃至非想非非想處天故，能辦預流、一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提故，能辦菩薩摩訶薩行、諸佛無上正等菩提故，能辦最上最勝無等一切如來、應、正等覺一切相智故。」

爾時，天帝釋白佛言：「世尊！贍部洲人於此般若波羅蜜多甚深經典不供養恭敬、尊重讚歎者，彼豈不知供養恭敬、尊重讚歎甚深般若波羅蜜多，獲得如是功德勝利？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，天帝釋白佛言：「世尊！贍部洲人於此般若波羅蜜多甚深經典不供養恭敬、尊重讚歎者，彼豈不知供養恭敬、尊重讚歎甚深般若波羅蜜多，獲得如是功德勝利？」

佛告憍尸迦：「我還問汝，當隨意答。於意云何？贍部洲內有幾許人成佛證淨、成法證淨、成僧證淨？有幾許人於佛無疑、於法無疑、於僧無疑？有幾許人於佛究竟、於法究竟、於僧究竟？有幾許人得三十七菩提分法？有幾許人得三解脫門？有幾許人得八解脫？有幾許人得九次第定？有幾許人得六神通？有幾許人得四無礙解？有幾許人永斷三結得預流果？有幾許人薄貪、瞋、癡得一來果？有幾許人斷五順下分結得不還果？有幾許人斷五順上分結得阿羅漢果？有幾許人發心定趣獨覺菩提？有幾許人發心定趣諸佛無上正等菩提？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告憍尸迦：「我還問汝，當隨意答。於意云何？贍部洲內有幾許人成佛證淨、成法證淨、成僧證淨？有幾許人於佛無疑、於法無疑、於僧無疑？有幾許人於佛究竟、於法究竟、於僧究竟？有幾許人得三十七菩提分法？有幾許人得三解脫門？有幾許人得八解脫？有幾許人得九次第定？有幾許人得六神通？有幾許人得四無礙解？有幾許人永斷三結得預流果？有幾許人薄貪、瞋、癡得一來果？有幾許人斷五順下分結得不還果？有幾許人斷五順上分結得阿羅漢果？有幾許人發心定趣獨覺菩提？有幾許人發心定趣諸佛無上正等菩提？」

天帝釋言：「世尊！贍部洲內有少許人成佛證淨、成法證淨、成僧證淨，乃至有少許人發心定趣諸佛無上正等菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天帝釋言：「世尊！贍部洲內有少許人成佛證淨、成法證淨、成僧證淨，乃至有少許人發心定趣諸佛無上正等菩提。」

爾時，佛告天帝釋言：「如是！如是！如汝所說。憍尸迦！贍部洲內極少分人成佛證淨、成法證淨、成僧證淨，轉少分人於佛無疑、於法無疑、於僧無疑，乃至轉少分人發心定趣諸佛無上正等菩提，轉少分人既發心已精勤修習趣菩提行，轉少分人精勤修習菩提行已證得無上正等菩提。何以故？憍尸迦！諸有情類流轉生死，無量世來多不見佛，不聞正法，不親近僧，不行布施，不持淨戒，不修安忍，不起精進，不習靜慮，不學般若；不聞內空，不修內空，乃至不聞無性自性空，不修無性自性空；不聞四念住，不修四念住，廣說乃至不聞十八佛不共法，不修十八佛不共法，不聞一切三摩地門，不修一切三摩地門；不聞一切陀羅尼門，不修一切陀羅尼門；不聞一切智，不修一切智，不聞道相智、一切相智，不修道相智、一切相智。憍尸迦！由是因緣，當知於此贍部洲中極少分人成佛證淨、成法證淨、成僧證淨，轉少分人於佛無疑、於法無疑、於僧無疑，乃至轉少分人發心定趣諸佛無上正等菩提，轉少分人既發心已精勤修習趣菩提行，轉少分人精勤修習菩提行已證得無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告天帝釋言：「如是！如是！如汝所說。憍尸迦！贍部洲內極少分人成佛證淨、成法證淨、成僧證淨，轉少分人於佛無疑、於法無疑、於僧無疑，乃至轉少分人發心定趣諸佛無上正等菩提，轉少分人既發心已精勤修習趣菩提行，轉少分人精勤修習菩提行已證得無上正等菩提。何以故？憍尸迦！諸有情類流轉生死，無量世來多不見佛，不聞正法，不親近僧，不行布施，不持淨戒，不修安忍，不起精進，不習靜慮，不學般若；不聞內空，不修內空，乃至不聞無性自性空，不修無性自性空；不聞四念住，不修四念住，廣說乃至不聞十八佛不共法，不修十八佛不共法，不聞一切三摩地門，不修一切三摩地門；不聞一切陀羅尼門，不修一切陀羅尼門；不聞一切智，不修一切智，不聞道相智、一切相智，不修道相智、一切相智。憍尸迦！由是因緣，當知於此贍部洲中極少分人成佛證淨、成法證淨、成僧證淨，轉少分人於佛無疑、於法無疑、於僧無疑，乃至轉少分人發心定趣諸佛無上正等菩提，轉少分人既發心已精勤修習趣菩提行，轉少分人精勤修習菩提行已證得無上正等菩提。

「復次，憍尸迦！我今問汝，當隨意答。憍尸迦！於意云何？置贍部洲所有人類，於此三千大千世界，幾許有情供養恭敬父母、師長？幾許有情供養恭敬沙門、婆羅門？幾許有情布施、持戒、受齋、修福？幾許有情於諸欲中住厭患想、無常想、苦想、無我想、不淨想、厭食想、一切世間不可樂想？幾許有情修四靜慮、四無量、四無色定？幾許有情乃至發心定趣諸佛無上正等菩提？幾許有情既發心已精勤修習趣菩提行？幾許有情練磨長養趣菩提心？幾許有情方便善巧修行般若波羅蜜多？幾許有情得住菩薩不退轉地？幾許有情速證無上正等菩提？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，憍尸迦！我今問汝，當隨意答。憍尸迦！於意云何？置贍部洲所有人類，於此三千大千世界，幾許有情供養恭敬父母、師長？幾許有情供養恭敬沙門、婆羅門？幾許有情布施、持戒、受齋、修福？幾許有情於諸欲中住厭患想、無常想、苦想、無我想、不淨想、厭食想、一切世間不可樂想？幾許有情修四靜慮、四無量、四無色定？幾許有情乃至發心定趣諸佛無上正等菩提？幾許有情既發心已精勤修習趣菩提行？幾許有情練磨長養趣菩提心？幾許有情方便善巧修行般若波羅蜜多？幾許有情得住菩薩不退轉地？幾許有情速證無上正等菩提？」

天帝釋言：「世尊！於此三千大千世界，少許有情供養恭敬父母、師長，乃至少許有情速證無上正等菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天帝釋言：「世尊！於此三千大千世界，少許有情供養恭敬父母、師長，乃至少許有情速證無上正等菩提。」

佛言：「憍尸迦！如是！如是！如汝所說。憍尸迦！於此三千大千世界，極少有情供養恭敬父母、師長，轉少有情供養恭敬沙門、婆羅門，乃至轉少有情得住菩薩不退轉地，轉少有情速證無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「憍尸迦！如是！如是！如汝所說。憍尸迦！於此三千大千世界，極少有情供養恭敬父母、師長，轉少有情供養恭敬沙門、婆羅門，乃至轉少有情得住菩薩不退轉地，轉少有情速證無上正等菩提。

「復次，憍尸迦！我以清淨無上佛眼遍觀十方一切世界，雖有無量、無數、無邊有情發心定趣無上正等菩提，精勤修習趣菩提行，而由遠離甚深般若波羅蜜多方便善巧，若一、若二、若三有情得住菩薩不退轉地，多分退墮聲聞、獨覺下劣地中。何以故？憍尸迦！諸佛無上正等菩提甚難可得，惡慧懈怠、下劣精進、下劣勝解、下劣有情不能證故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，憍尸迦！我以清淨無上佛眼遍觀十方一切世界，雖有無量、無數、無邊有情發心定趣無上正等菩提，精勤修習趣菩提行，而由遠離甚深般若波羅蜜多方便善巧，若一、若二、若三有情得住菩薩不退轉地，多分退墮聲聞、獨覺下劣地中。何以故？憍尸迦！諸佛無上正等菩提甚難可得，惡慧懈怠、下劣精進、下劣勝解、下劣有情不能證故。

「憍尸迦！由是因緣，若善男子、善女人等發心定趣無上正等菩提，精勤修習趣菩提行，欲住菩薩不退轉地，速證無上正等菩提無留難者，應於如是甚深般若波羅蜜多，數數聽聞、受持、讀誦、精勤修習、如理思惟、好請問師、樂為他說。作是事已復應書寫，種種寶物而用莊嚴，供養恭敬、尊重讚歎，復以種種上妙花鬘、塗散等香、衣服、瓔珞、寶幢、幡蓋、諸妙、珍奇、伎樂、燈明而為供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！由是因緣，若善男子、善女人等發心定趣無上正等菩提，精勤修習趣菩提行，欲住菩薩不退轉地，速證無上正等菩提無留難者，應於如是甚深般若波羅蜜多，數數聽聞、受持、讀誦、精勤修習、如理思惟、好請問師、樂為他說。作是事已復應書寫，種種寶物而用莊嚴，供養恭敬、尊重讚歎，復以種種上妙花鬘、塗散等香、衣服、瓔珞、寶幢、幡蓋、諸妙、珍奇、伎樂、燈明而為供養。

「憍尸迦！是善男子、善女人等，於餘攝入甚深般若波羅蜜多諸勝善法，亦應聽聞、受持、讀誦、精勤修習、如理思惟、好請問師、樂為他說。何謂攝入甚深般若波羅蜜多餘勝善法？所謂布施乃至靜慮波羅蜜多，若內空乃至無性自性空，若一切三摩地門、陀羅尼門，若四念住廣說乃至十八佛不共法，若大慈、大悲、大喜、大捨，若餘無量無邊佛法，是謂攝入甚深般若波羅蜜多餘勝善法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！是善男子、善女人等，於餘攝入甚深般若波羅蜜多諸勝善法，亦應聽聞、受持、讀誦、精勤修習、如理思惟、好請問師、樂為他說。何謂攝入甚深般若波羅蜜多餘勝善法？所謂布施乃至靜慮波羅蜜多，若內空乃至無性自性空，若一切三摩地門、陀羅尼門，若四念住廣說乃至十八佛不共法，若大慈、大悲、大喜、大捨，若餘無量無邊佛法，是謂攝入甚深般若波羅蜜多餘勝善法。

「憍尸迦！是善男子、善女人等，於餘隨順甚深般若波羅蜜多蘊、處、界等無量法門，亦應聽聞、受持、讀誦、如理思惟，不應誹謗令於無上正等菩提而作留難。何以故？憍尸迦！是善男子、善女人等應作是念：『如來昔住菩薩位時，常勤修學順菩提法，所謂般若波羅蜜多乃至布施波羅蜜多，若內空乃至無性自性空，若一切三摩地門、陀羅尼門，若四念住廣說乃至十八佛不共法，若大慈、大悲、大喜、大捨，若餘無量無邊佛法，若餘隨順甚深般若波羅蜜多蘊、處、界等無量法門，由斯證得所求無上正等菩提。我等今者為求無上正等菩提，亦應隨學。如是般若波羅蜜多等法，定是我等大師，我隨彼學所願當滿；如是般若波羅蜜多等法，定是諸佛法印，一切如來、應、正等覺隨彼學故，已證正證當證無上正等菩提；如是般若波羅蜜多等法，亦是一切聲聞、獨覺法印，一切預流、一來、不還、阿羅漢、獨覺隨彼學故，已正當至涅槃彼岸。』以是故，憍尸迦！諸善男子、善女人等若佛住世、若涅槃後，應依般若波羅蜜多廣說乃至一切相智，常勤修學。何以故？憍尸迦！如是般若波羅蜜多廣說乃至一切相智，是諸聲聞、獨覺、菩薩及餘天、人、阿素洛等所依趣故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！是善男子、善女人等，於餘隨順甚深般若波羅蜜多蘊、處、界等無量法門，亦應聽聞、受持、讀誦、如理思惟，不應誹謗令於無上正等菩提而作留難。何以故？憍尸迦！是善男子、善女人等應作是念：『如來昔住菩薩位時，常勤修學順菩提法，所謂般若波羅蜜多乃至布施波羅蜜多，若內空乃至無性自性空，若一切三摩地門、陀羅尼門，若四念住廣說乃至十八佛不共法，若大慈、大悲、大喜、大捨，若餘無量無邊佛法，若餘隨順甚深般若波羅蜜多蘊、處、界等無量法門，由斯證得所求無上正等菩提。我等今者為求無上正等菩提，亦應隨學。如是般若波羅蜜多等法，定是我等大師，我隨彼學所願當滿；如是般若波羅蜜多等法，定是諸佛法印，一切如來、應、正等覺隨彼學故，已證正證當證無上正等菩提；如是般若波羅蜜多等法，亦是一切聲聞、獨覺法印，一切預流、一來、不還、阿羅漢、獨覺隨彼學故，已正當至涅槃彼岸。』以是故，憍尸迦！諸善男子、善女人等若佛住世、若涅槃後，應依般若波羅蜜多廣說乃至一切相智，常勤修學。何以故？憍尸迦！如是般若波羅蜜多廣說乃至一切相智，是諸聲聞、獨覺、菩薩及餘天、人、阿素洛等所依趣故。

「復次，憍尸迦！有善男子、善女人等於諸如來般涅槃後，為供養佛設利羅故，以妙七寶起窣堵波，種種珍奇間雜嚴飾，其量高大一踰繕那，廣減高半，復以種種天妙花鬘、塗散等香、衣服、瓔珞、寶幢、幡蓋、諸妙、珍奇、伎樂、燈明，盡其形壽供養恭敬、尊重讚歎。於意云何？是善男子、善女人等由此因緣得福多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，憍尸迦！有善男子、善女人等於諸如來般涅槃後，為供養佛設利羅故，以妙七寶起窣堵波，種種珍奇間雜嚴飾，其量高大一踰繕那，廣減高半，復以種種天妙花鬘、塗散等香、衣服、瓔珞、寶幢、幡蓋、諸妙、珍奇、伎樂、燈明，盡其形壽供養恭敬、尊重讚歎。於意云何？是善男子、善女人等由此因緣得福多不？」

天帝釋言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天帝釋言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」

佛告憍尸迦：「若善男子、善女人等不離一切智智心，以無所得而為方便，於此般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟，廣為有情宣說流布，或有書寫種種莊嚴，供養恭敬、尊重讚歎，復以種種上妙花鬘、塗散等香、衣服、瓔珞、寶幢、幡蓋、諸妙、珍奇、伎樂、燈明而為供養。是善男子、善女人等由此因緣所生福聚，甚多於彼無量無邊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告憍尸迦：「若善男子、善女人等不離一切智智心，以無所得而為方便，於此般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟，廣為有情宣說流布，或有書寫種種莊嚴，供養恭敬、尊重讚歎，復以種種上妙花鬘、塗散等香、衣服、瓔珞、寶幢、幡蓋、諸妙、珍奇、伎樂、燈明而為供養。是善男子、善女人等由此因緣所生福聚，甚多於彼無量無邊。

「復次，憍尸迦！置此一事。有善男子、善女人等於諸如來般涅槃後，為供養佛設利羅故，以妙七寶起窣堵波，種種珍奇間雜嚴飾，其量高大一踰繕那，廣減高半，如是充滿一贍部洲、或四大洲、或小千界、或中千界、或復三千大千世界，皆以種種天妙花鬘乃至燈明，盡其形壽供養恭敬、尊重讚歎。於意云何？是善男子、善女人等由此因緣得福多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，憍尸迦！置此一事。有善男子、善女人等於諸如來般涅槃後，為供養佛設利羅故，以妙七寶起窣堵波，種種珍奇間雜嚴飾，其量高大一踰繕那，廣減高半，如是充滿一贍部洲、或四大洲、或小千界、或中千界、或復三千大千世界，皆以種種天妙花鬘乃至燈明，盡其形壽供養恭敬、尊重讚歎。於意云何？是善男子、善女人等由此因緣得福多不？」

天帝釋言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天帝釋言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」

佛告憍尸迦：「若善男子、善女人等不離一切智智心，以無所得而為方便，於此般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟，廣為有情宣說流布，或有書寫種種莊嚴，供養恭敬、尊重讚歎，復以種種上妙花鬘乃至燈明而為供養。是善男子、善女人等由此因緣所生福聚，甚多於彼無量無邊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告憍尸迦：「若善男子、善女人等不離一切智智心，以無所得而為方便，於此般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟，廣為有情宣說流布，或有書寫種種莊嚴，供養恭敬、尊重讚歎，復以種種上妙花鬘乃至燈明而為供養。是善男子、善女人等由此因緣所生福聚，甚多於彼無量無邊。

「復次，憍尸迦！置一三千大千世界。假使三千大千世界諸有情眾，各於如來般涅槃後，為供養佛設利羅故，以妙七寶起窣堵波，種種珍奇間雜嚴飾，其量高大一踰繕那，廣減高半，各滿三千大千世界中無空隙，復以種種天妙花鬘乃至燈明，盡其形壽供養恭敬、尊重讚歎。於意云何？如是三千大千世界諸有情眾，由此因緣得福多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，憍尸迦！置一三千大千世界。假使三千大千世界諸有情眾，各於如來般涅槃後，為供養佛設利羅故，以妙七寶起窣堵波，種種珍奇間雜嚴飾，其量高大一踰繕那，廣減高半，各滿三千大千世界中無空隙，復以種種天妙花鬘乃至燈明，盡其形壽供養恭敬、尊重讚歎。於意云何？如是三千大千世界諸有情眾，由此因緣得福多不？」

天帝釋言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天帝釋言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」

佛告憍尸迦：「若善男子、善女人等不離一切智智心，以無所得而為方便，於此般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟，廣為有情宣說流布，或有書寫種種莊嚴，供養恭敬、尊重讚歎，復以種種上妙花鬘乃至燈明而為供養。是善男子、善女人等由此因緣所生福聚，甚多於彼無量無邊。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告憍尸迦：「若善男子、善女人等不離一切智智心，以無所得而為方便，於此般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟，廣為有情宣說流布，或有書寫種種莊嚴，供養恭敬、尊重讚歎，復以種種上妙花鬘乃至燈明而為供養。是善男子、善女人等由此因緣所生福聚，甚多於彼無量無邊。」

時，天帝釋即白佛言：「如是！世尊！如是！善逝！若善男子、善女人等供養恭敬、尊重讚歎如是般若波羅蜜多，當知即為供養恭敬、尊重讚歎過去未來現在諸佛世尊。假使十方各如殑伽沙等世界一切有情，各於如來般涅槃後，為供養佛設利羅故，以妙七寶起窣堵波，種種珍奇間雜嚴飾，其量高大一踰繕那，廣減高半，各滿三千大千世界中無空隙，復以種種天妙花鬘乃至燈明，若經一劫或一劫餘，供養恭敬、尊重讚歎。世尊！是諸有情由此因緣得福多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，天帝釋即白佛言：「如是！世尊！如是！善逝！若善男子、善女人等供養恭敬、尊重讚歎如是般若波羅蜜多，當知即為供養恭敬、尊重讚歎過去未來現在諸佛世尊。假使十方各如殑伽沙等世界一切有情，各於如來般涅槃後，為供養佛設利羅故，以妙七寶起窣堵波，種種珍奇間雜嚴飾，其量高大一踰繕那，廣減高半，各滿三千大千世界中無空隙，復以種種天妙花鬘乃至燈明，若經一劫或一劫餘，供養恭敬、尊重讚歎。世尊！是諸有情由此因緣得福多不？」

佛言：「彼福無量無邊。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「彼福無量無邊。」

天帝釋言：「若善男子、善女人等不離一切智智心，以無所得而為方便，於此般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、廣為有情宣說流布，或有書寫種種莊嚴，供養恭敬、尊重讚歎，復以種種上妙花鬘乃至燈明而為供養。是善男子、善女人等由此因緣所生福聚，甚多於彼無量無邊不可思議不可稱計。何以故？世尊！由此般若波羅蜜多能總攝藏一切善法，所謂十善業道，若四靜慮、四無量、四無色定，若四聖諦觀，若三十七菩提分法，若三解脫門，若六神通，若八解脫、九次第定，若布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，若內空乃至無性自性空，若一切三摩地門、陀羅尼門，若佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法，若一切智、道相智、一切相智，若餘無量無邊佛法，皆攝入此甚深般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天帝釋言：「若善男子、善女人等不離一切智智心，以無所得而為方便，於此般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、廣為有情宣說流布，或有書寫種種莊嚴，供養恭敬、尊重讚歎，復以種種上妙花鬘乃至燈明而為供養。是善男子、善女人等由此因緣所生福聚，甚多於彼無量無邊不可思議不可稱計。何以故？世尊！由此般若波羅蜜多能總攝藏一切善法，所謂十善業道，若四靜慮、四無量、四無色定，若四聖諦觀，若三十七菩提分法，若三解脫門，若六神通，若八解脫、九次第定，若布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，若內空乃至無性自性空，若一切三摩地門、陀羅尼門，若佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法，若一切智、道相智、一切相智，若餘無量無邊佛法，皆攝入此甚深般若波羅蜜多。

「世尊！如是般若波羅蜜多是諸如來、應、正等覺真實法印，亦是一切聲聞、獨覺真實法印。世尊！一切如來、應、正等覺皆於如是甚深般若波羅蜜多常勤學故，已證、正證、當證無上正等菩提；一切聲聞及諸獨覺亦於如是甚深般若波羅蜜多常勤學故，已正當至涅槃彼岸。世尊！由此因緣，若善男子、善女人等不離一切智智心，以無所得而為方便，於此般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟，廣為有情宣說流布，或有書寫種種莊嚴，乃至燈明而為供養，所生福聚無量無邊不可思議不可稱計。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！如是般若波羅蜜多是諸如來、應、正等覺真實法印，亦是一切聲聞、獨覺真實法印。世尊！一切如來、應、正等覺皆於如是甚深般若波羅蜜多常勤學故，已證、正證、當證無上正等菩提；一切聲聞及諸獨覺亦於如是甚深般若波羅蜜多常勤學故，已正當至涅槃彼岸。世尊！由此因緣，若善男子、善女人等不離一切智智心，以無所得而為方便，於此般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟，廣為有情宣說流布，或有書寫種種莊嚴，乃至燈明而為供養，所生福聚無量無邊不可思議不可稱計。」