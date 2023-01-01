大般若波羅蜜多經卷第四百二十七三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大般若波羅蜜多經卷第四百二十七三藏法師玄奘奉 詔譯

第二分散花品第二十七之二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二分散花品第二十七之二

「復次，憍尸迦！汝先所問『諸菩薩摩訶薩所學般若波羅蜜多當於何求？』者，憍尸迦！諸菩薩摩訶薩所學般若波羅蜜多，不應於色求，不應離色求，不應於受、想、行、識求，不應離受、想、行、識求。如是乃至不應於一切智求，不應離一切智求，不應於道相智、一切相智求，不應離道相智、一切相智求。何以故？憍尸迦！若般若波羅蜜多、若求、若色，廣說乃至一切相智，如是一切皆非相應非不相應，無色、無見、無對、一相，所謂無相。所以者何？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，憍尸迦！汝先所問『諸菩薩摩訶薩所學般若波羅蜜多當於何求？』者，憍尸迦！諸菩薩摩訶薩所學般若波羅蜜多，不應於色求，不應離色求，不應於受、想、行、識求，不應離受、想、行、識求。如是乃至不應於一切智求，不應離一切智求，不應於道相智、一切相智求，不應離道相智、一切相智求。何以故？憍尸迦！若般若波羅蜜多、若求、若色，廣說乃至一切相智，如是一切皆非相應非不相應，無色、無見、無對、一相，所謂無相。所以者何？

「諸菩薩摩訶薩所學般若波羅蜜多，非色，不離色，非受、想、行、識，不離受、想、行、識；如是乃至非一切智，不離一切智，非道相智、一切相智，不離道相智、一切相智。非色真如，不離色真如，非受、想、行、識真如，不離受、想、行、識真如；如是乃至非一切智真如，不離一切智真如，非道相智、一切相智真如，不離道相智、一切相智真如。非色法性，不離色法性，非受、想、行、識法性，不離受、想、行、識法性；如是乃至非一切智法性，不離一切智法性，非道相智、一切相智法性，不離道相智、一切相智法性。何以故？憍尸迦！如是諸法皆無所有都不可得。由無所有不可得故，諸菩薩摩訶薩所學般若波羅蜜多，非色，不離色，廣說乃至非一切相智，不離一切相智；非色真如，不離色真如，廣說乃至非一切相智真如，不離一切相智真如；非色法性，不離色法性，廣說乃至非一切相智法性，不離一切相智法性。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸菩薩摩訶薩所學般若波羅蜜多，非色，不離色，非受、想、行、識，不離受、想、行、識；如是乃至非一切智，不離一切智，非道相智、一切相智，不離道相智、一切相智。非色真如，不離色真如，非受、想、行、識真如，不離受、想、行、識真如；如是乃至非一切智真如，不離一切智真如，非道相智、一切相智真如，不離道相智、一切相智真如。非色法性，不離色法性，非受、想、行、識法性，不離受、想、行、識法性；如是乃至非一切智法性，不離一切智法性，非道相智、一切相智法性，不離道相智、一切相智法性。何以故？憍尸迦！如是諸法皆無所有都不可得。由無所有不可得故，諸菩薩摩訶薩所學般若波羅蜜多，非色，不離色，廣說乃至非一切相智，不離一切相智；非色真如，不離色真如，廣說乃至非一切相智真如，不離一切相智真如；非色法性，不離色法性，廣說乃至非一切相智法性，不離一切相智法性。」

爾時，天帝釋謂善現言：「大德！諸菩薩摩訶薩所學般若波羅蜜多，是大波羅蜜多，是無量波羅蜜多，是無邊波羅蜜多。諸預流者於此中學得預流果，諸一來者於此中學得一來果，諸不還者於此中學得不還果，諸阿羅漢於此中學得阿羅漢果，諸獨覺者於此中學得獨覺菩提，諸菩薩摩訶薩於此中學成熟無量百千俱胝那庾多有情，隨其所應置三乘道及能嚴淨種種佛土，證得無上正等菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，天帝釋謂善現言：「大德！諸菩薩摩訶薩所學般若波羅蜜多，是大波羅蜜多，是無量波羅蜜多，是無邊波羅蜜多。諸預流者於此中學得預流果，諸一來者於此中學得一來果，諸不還者於此中學得不還果，諸阿羅漢於此中學得阿羅漢果，諸獨覺者於此中學得獨覺菩提，諸菩薩摩訶薩於此中學成熟無量百千俱胝那庾多有情，隨其所應置三乘道及能嚴淨種種佛土，證得無上正等菩提。」

善現告言：「如是！如是！如汝所說。憍尸迦！色大故，諸菩薩摩訶薩所學般若波羅蜜多亦大；受、想、行、識大故，諸菩薩摩訶薩所學般若波羅蜜多亦大。如是乃至一切智大故，諸菩薩摩訶薩所學般若波羅蜜多亦大；道相智、一切相智大故，諸菩薩摩訶薩所學般若波羅蜜多亦大。何以故？憍尸迦！以色乃至一切相智前後中際皆不可得故說為大，由彼大故，諸菩薩摩訶薩所學般若波羅蜜多亦說為大。由此因緣，諸菩薩摩訶薩所學般若波羅蜜多，應說為大波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現告言：「如是！如是！如汝所說。憍尸迦！色大故，諸菩薩摩訶薩所學般若波羅蜜多亦大；受、想、行、識大故，諸菩薩摩訶薩所學般若波羅蜜多亦大。如是乃至一切智大故，諸菩薩摩訶薩所學般若波羅蜜多亦大；道相智、一切相智大故，諸菩薩摩訶薩所學般若波羅蜜多亦大。何以故？憍尸迦！以色乃至一切相智前後中際皆不可得故說為大，由彼大故，諸菩薩摩訶薩所學般若波羅蜜多亦說為大。由此因緣，諸菩薩摩訶薩所學般若波羅蜜多，應說為大波羅蜜多。

「憍尸迦！色無量故，諸菩薩摩訶薩所學般若波羅蜜多亦無量，受、想、行、識無量故，諸菩薩摩訶薩所學般若波羅蜜多亦無量。如是乃至一切智無量故，諸菩薩摩訶薩所學般若波羅蜜多亦無量；道相智、一切相智無量故，諸菩薩摩訶薩所學般若波羅蜜多亦無量。何以故？憍尸迦！以色乃至一切相智量不可得，譬如虛空量不可得，色等亦爾，故說無量。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！色無量故，諸菩薩摩訶薩所學般若波羅蜜多亦無量，受、想、行、識無量故，諸菩薩摩訶薩所學般若波羅蜜多亦無量。如是乃至一切智無量故，諸菩薩摩訶薩所學般若波羅蜜多亦無量；道相智、一切相智無量故，諸菩薩摩訶薩所學般若波羅蜜多亦無量。何以故？憍尸迦！以色乃至一切相智量不可得，譬如虛空量不可得，色等亦爾，故說無量。

「憍尸迦！虛空無量故，色等亦無量；色等無量故，諸菩薩摩訶薩所學般若波羅蜜多亦無量。由此因緣，諸菩薩摩訶薩所學般若波羅蜜多，應說為無量波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！虛空無量故，色等亦無量；色等無量故，諸菩薩摩訶薩所學般若波羅蜜多亦無量。由此因緣，諸菩薩摩訶薩所學般若波羅蜜多，應說為無量波羅蜜多。

「憍尸迦！色無邊故，諸菩薩摩訶薩所學般若波羅蜜多亦無邊；受、想、行、識無邊故，諸菩薩摩訶薩所學般若波羅蜜多亦無邊。如是乃至一切智無邊故，諸菩薩摩訶薩所學般若波羅蜜多亦無邊；道相智、一切相智無邊故，諸菩薩摩訶薩所學般若波羅蜜多亦無邊。何以故？憍尸迦！以色乃至一切相智邊不可得。譬如虛空邊不可得，色等亦爾，故說無邊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！色無邊故，諸菩薩摩訶薩所學般若波羅蜜多亦無邊；受、想、行、識無邊故，諸菩薩摩訶薩所學般若波羅蜜多亦無邊。如是乃至一切智無邊故，諸菩薩摩訶薩所學般若波羅蜜多亦無邊；道相智、一切相智無邊故，諸菩薩摩訶薩所學般若波羅蜜多亦無邊。何以故？憍尸迦！以色乃至一切相智邊不可得。譬如虛空邊不可得，色等亦爾，故說無邊。

「憍尸迦！虛空無邊故，色等亦無邊；色等無邊故，諸菩薩摩訶薩所學般若波羅蜜多亦無邊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！虛空無邊故，色等亦無邊；色等無邊故，諸菩薩摩訶薩所學般若波羅蜜多亦無邊。

「復次，憍尸迦！所緣無邊故，諸菩薩摩訶薩所學般若波羅蜜多亦無邊。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，憍尸迦！所緣無邊故，諸菩薩摩訶薩所學般若波羅蜜多亦無邊。」

天帝釋言：「云何所緣無邊故，諸菩薩摩訶薩所學般若波羅蜜多亦無邊？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天帝釋言：「云何所緣無邊故，諸菩薩摩訶薩所學般若波羅蜜多亦無邊？」

善現答言：「一切智智所緣無邊故，諸菩薩摩訶薩所學般若波羅蜜多亦無邊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現答言：「一切智智所緣無邊故，諸菩薩摩訶薩所學般若波羅蜜多亦無邊。

「復次，憍尸迦！法界所緣無邊故，諸菩薩摩訶薩所學般若波羅蜜多亦無邊。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，憍尸迦！法界所緣無邊故，諸菩薩摩訶薩所學般若波羅蜜多亦無邊。」

天帝釋言：「云何法界所緣無邊故，諸菩薩摩訶薩所學般若波羅蜜多亦無邊？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天帝釋言：「云何法界所緣無邊故，諸菩薩摩訶薩所學般若波羅蜜多亦無邊？」

善現答言：「法界無邊故，所緣亦無邊，所緣無邊故，法界亦無邊。法界所緣無邊故，諸菩薩摩訶薩所學般若波羅蜜多亦無邊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現答言：「法界無邊故，所緣亦無邊，所緣無邊故，法界亦無邊。法界所緣無邊故，諸菩薩摩訶薩所學般若波羅蜜多亦無邊。

「復次，憍尸迦！真如所緣無邊故，諸菩薩摩訶薩所學般若波羅蜜多亦無邊。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，憍尸迦！真如所緣無邊故，諸菩薩摩訶薩所學般若波羅蜜多亦無邊。」

天帝釋言：「云何真如所緣無邊故，諸菩薩摩訶薩所學般若波羅蜜多亦無邊？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天帝釋言：「云何真如所緣無邊故，諸菩薩摩訶薩所學般若波羅蜜多亦無邊？」

善現答言：「真如無邊故，所緣亦無邊，所緣無邊故，真如亦無邊。真如所緣無邊故，諸菩薩摩訶薩所學般若波羅蜜多亦無邊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現答言：「真如無邊故，所緣亦無邊，所緣無邊故，真如亦無邊。真如所緣無邊故，諸菩薩摩訶薩所學般若波羅蜜多亦無邊。

「復次，憍尸迦！有情無邊故，諸菩薩摩訶薩所學般若波羅蜜多亦無邊。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，憍尸迦！有情無邊故，諸菩薩摩訶薩所學般若波羅蜜多亦無邊。」

天帝釋言：「云何有情無邊故，諸菩薩摩訶薩所學般若波羅蜜多亦無邊？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天帝釋言：「云何有情無邊故，諸菩薩摩訶薩所學般若波羅蜜多亦無邊？」

善現答言：「於意云何？言有情，有情者是何法增語？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現答言：「於意云何？言有情，有情者是何法增語？」

天帝釋言：「言有情，有情者非法增語，亦非非法增語，但是假立客名所攝、無事名所攝、無緣名所攝。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天帝釋言：「言有情，有情者非法增語，亦非非法增語，但是假立客名所攝、無事名所攝、無緣名所攝。」

善現復言：「於意云何？於此般若波羅蜜多甚深經中，為亦顯示有實有情不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現復言：「於意云何？於此般若波羅蜜多甚深經中，為亦顯示有實有情不？」

天帝釋言：「不也！大德！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天帝釋言：「不也！大德！」

善現告言：「於此般若波羅蜜多甚深經中，既不顯示有實有情故說無邊，以彼中、邊不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現告言：「於此般若波羅蜜多甚深經中，既不顯示有實有情故說無邊，以彼中、邊不可得故。

「憍尸迦！於意云何？若諸如來、應、正等覺經殑伽沙等劫住說諸有情名字，此中頗有有情有生有滅不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！於意云何？若諸如來、應、正等覺經殑伽沙等劫住說諸有情名字，此中頗有有情有生有滅不？」

天帝釋言：「不也！大德！何以故？以諸有情本性淨故，彼從本來無所有故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天帝釋言：「不也！大德！何以故？以諸有情本性淨故，彼從本來無所有故。」

善現告言：「由此我說有情無邊故，諸菩薩摩訶薩所學般若波羅蜜多亦無邊。憍尸迦！由此因緣，諸菩薩摩訶薩所學般若波羅蜜多應說為無邊。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現告言：「由此我說有情無邊故，諸菩薩摩訶薩所學般若波羅蜜多亦無邊。憍尸迦！由此因緣，諸菩薩摩訶薩所學般若波羅蜜多應說為無邊。」

第二分授記品第二十八 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二分授記品第二十八

爾時，眾中天帝釋等欲界諸天、梵天王等色界諸天及伊舍那神仙天女，同時三返稱讚具壽善現所說，謂作是言：「尊者善現以佛神力為所依持，善為我等分別開示甚深般若波羅蜜多，佛出世因無上法要。若菩薩摩訶薩能於如是甚深般若波羅蜜多如說修行不遠離者，我等於彼敬事如佛。所以者何？謂此般若波羅蜜多甚深經中無法可得，所謂此中無色可得，無受、想、行、識可得，如是乃至無一切智可得，無道相智、一切相智可得。雖無如是諸法可得，而有施設三乘聖教，謂聲聞、獨覺、無上乘教。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，眾中天帝釋等欲界諸天、梵天王等色界諸天及伊舍那神仙天女，同時三返稱讚具壽善現所說，謂作是言：「尊者善現以佛神力為所依持，善為我等分別開示甚深般若波羅蜜多，佛出世因無上法要。若菩薩摩訶薩能於如是甚深般若波羅蜜多如說修行不遠離者，我等於彼敬事如佛。所以者何？謂此般若波羅蜜多甚深經中無法可得，所謂此中無色可得，無受、想、行、識可得，如是乃至無一切智可得，無道相智、一切相智可得。雖無如是諸法可得，而有施設三乘聖教，謂聲聞、獨覺、無上乘教。」

爾時，佛告諸天等言：「如是！如是！如汝所說。於此般若波羅蜜多甚深經中，雖無色等諸法可得，而有施設三乘聖教。若菩薩摩訶薩於此般若波羅蜜多，以無所得而為方便，能如說行不遠離者，汝諸天等常應敬事如諸如來、應、正等覺。何以故？諸天等！於此般若波羅蜜多甚深經中，雖廣說有三乘聖教而說，非即布施波羅蜜多如來可得，非離布施波羅蜜多如來可得，乃至非即般若波羅蜜多如來可得，非離般若波羅蜜多如來可得；非即內空如來可得，非離內空如來可得，乃至非即無性自性空如來可得，非離無性自性空如來可得；非即四念住如來可得，非離四念住如來可得，廣說乃至非即十八佛不共法如來可得，非離十八佛不共法如來可得；如是乃至非即一切智如來可得，非離一切智如來可得，非即道相智、一切相智如來可得，非離道相智、一切相智如來可得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告諸天等言：「如是！如是！如汝所說。於此般若波羅蜜多甚深經中，雖無色等諸法可得，而有施設三乘聖教。若菩薩摩訶薩於此般若波羅蜜多，以無所得而為方便，能如說行不遠離者，汝諸天等常應敬事如諸如來、應、正等覺。何以故？諸天等！於此般若波羅蜜多甚深經中，雖廣說有三乘聖教而說，非即布施波羅蜜多如來可得，非離布施波羅蜜多如來可得，乃至非即般若波羅蜜多如來可得，非離般若波羅蜜多如來可得；非即內空如來可得，非離內空如來可得，乃至非即無性自性空如來可得，非離無性自性空如來可得；非即四念住如來可得，非離四念住如來可得，廣說乃至非即十八佛不共法如來可得，非離十八佛不共法如來可得；如是乃至非即一切智如來可得，非離一切智如來可得，非即道相智、一切相智如來可得，非離道相智、一切相智如來可得。

「諸天等！若菩薩摩訶薩於一切法，以無所得而為方便，精勤修學如是布施波羅蜜多廣說乃至一切相智，是菩薩摩訶薩於此般若波羅蜜多，能正修行常不遠離，是故汝等應當敬事彼菩薩摩訶薩如諸如來、應、正等覺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天等！若菩薩摩訶薩於一切法，以無所得而為方便，精勤修學如是布施波羅蜜多廣說乃至一切相智，是菩薩摩訶薩於此般若波羅蜜多，能正修行常不遠離，是故汝等應當敬事彼菩薩摩訶薩如諸如來、應、正等覺。

「天等當知！我於往昔然燈佛時，眾華王都四衢道首，見燃燈佛，獻五蓮華，布髮掩泥，聞上妙法，以無所得為方便故，便得不離布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，不離內空乃至無性自性空，不離四念住乃至八聖道支，不離四靜慮、四無量、四無色定，不離一切三摩地門、一切陀羅尼門，不離佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法，不離諸餘無量無數無邊佛法。時，燃燈佛即便授我無上正等大菩提記，作是言：『善男子！汝於來世過無數劫，即於此界賢劫之中，當得作佛，號釋迦牟尼如來、應、正等覺，宣說般若波羅蜜多度無量眾。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「天等當知！我於往昔然燈佛時，眾華王都四衢道首，見燃燈佛，獻五蓮華，布髮掩泥，聞上妙法，以無所得為方便故，便得不離布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，不離內空乃至無性自性空，不離四念住乃至八聖道支，不離四靜慮、四無量、四無色定，不離一切三摩地門、一切陀羅尼門，不離佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法，不離諸餘無量無數無邊佛法。時，燃燈佛即便授我無上正等大菩提記，作是言：『善男子！汝於來世過無數劫，即於此界賢劫之中，當得作佛，號釋迦牟尼如來、應、正等覺，宣說般若波羅蜜多度無量眾。』」

時，諸天等咸白佛言：「希有！世尊！希有！善逝！如是般若波羅蜜多甚為希有，令諸菩薩摩訶薩眾速能攝受一切智智，以無所得而為方便，於一切色無取無捨，於受、想、行、識無取無捨，乃至於一切智無取無捨，於道相智、一切相智無取無捨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，諸天等咸白佛言：「希有！世尊！希有！善逝！如是般若波羅蜜多甚為希有，令諸菩薩摩訶薩眾速能攝受一切智智，以無所得而為方便，於一切色無取無捨，於受、想、行、識無取無捨，乃至於一切智無取無捨，於道相智、一切相智無取無捨。」

爾時，佛觀四眾和合，謂苾芻、苾芻尼、鄔波索迦、鄔波斯迦，及諸菩薩摩訶薩眾并四大王眾天乃至色究竟天，皆來集會同為明證，於是顧命天帝釋言：「憍尸迦！若菩薩摩訶薩，若苾芻、苾芻尼、鄔波索迦、鄔波斯迦，若諸天子、天女，若善男子、善女人等不離一切智智心，以無所得而為方便，於此般若波羅蜜多，恭敬聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、為他演說、廣令流布，當知是輩一切惡魔及惡魔軍不能嬈害。何以故？憍尸迦！是善男子、善女人等善住色空、無相、無願，善住受、想、行、識空、無相、無願。如是乃至善住一切智空、無相、無願，善住道相智、一切相智空、無相、無願。不可以空嬈害於空，不可以無相嬈害無相，不可以無願嬈害無願。所以者何？如是諸法皆無自性，能、所嬈害俱不可得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛觀四眾和合，謂苾芻、苾芻尼、鄔波索迦、鄔波斯迦，及諸菩薩摩訶薩眾并四大王眾天乃至色究竟天，皆來集會同為明證，於是顧命天帝釋言：「憍尸迦！若菩薩摩訶薩，若苾芻、苾芻尼、鄔波索迦、鄔波斯迦，若諸天子、天女，若善男子、善女人等不離一切智智心，以無所得而為方便，於此般若波羅蜜多，恭敬聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、為他演說、廣令流布，當知是輩一切惡魔及惡魔軍不能嬈害。何以故？憍尸迦！是善男子、善女人等善住色空、無相、無願，善住受、想、行、識空、無相、無願。如是乃至善住一切智空、無相、無願，善住道相智、一切相智空、無相、無願。不可以空嬈害於空，不可以無相嬈害無相，不可以無願嬈害無願。所以者何？如是諸法皆無自性，能、所嬈害俱不可得。

「復次，憍尸迦！是善男子、善女人等人及非人不能嬈害。何以故？憍尸迦！是善男子、善女人等以無所得而為方便，於諸有情善修慈、悲、喜、捨心故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，憍尸迦！是善男子、善女人等人及非人不能嬈害。何以故？憍尸迦！是善男子、善女人等以無所得而為方便，於諸有情善修慈、悲、喜、捨心故。

「復次，憍尸迦！是善男子、善女人等，終不橫為諸險惡緣之所惱害，亦不橫死。何以故？憍尸迦！是善男子、善女人等修行布施波羅蜜多，於諸有情正安養故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，憍尸迦！是善男子、善女人等，終不橫為諸險惡緣之所惱害，亦不橫死。何以故？憍尸迦！是善男子、善女人等修行布施波羅蜜多，於諸有情正安養故。

「復次，憍尸迦！於此三千大千世界所有四大王眾天乃至廣果天已發無上菩提心者，於此般若波羅蜜多，若未聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟，今應不離一切智智心，以無所得而為方便，於此般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，憍尸迦！於此三千大千世界所有四大王眾天乃至廣果天已發無上菩提心者，於此般若波羅蜜多，若未聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟，今應不離一切智智心，以無所得而為方便，於此般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等不離一切智智心，以無所得而為方便，於此般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟，是善男子、善女人等若在空宅，若在曠野，若在險道及危難處，終不怖畏驚恐毛竪。何以故？憍尸迦！是善男子、善女人等不離一切智智心，以無所得而為方便，善修內空乃至無性自性空故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等不離一切智智心，以無所得而為方便，於此般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟，是善男子、善女人等若在空宅，若在曠野，若在險道及危難處，終不怖畏驚恐毛竪。何以故？憍尸迦！是善男子、善女人等不離一切智智心，以無所得而為方便，善修內空乃至無性自性空故。」

爾時，於此三千大千堪忍世界所有四大王眾天乃至色究竟天等，恭敬合掌同白佛言：「世尊！若善男子、善女人等不離一切智智心，以無所得而為方便，常能於此甚深般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、書寫、解說、廣令流布，我諸天等常隨擁護，不令一切災橫侵惱。何以故？世尊！此善男子、善女人等即是菩薩摩訶薩故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，於此三千大千堪忍世界所有四大王眾天乃至色究竟天等，恭敬合掌同白佛言：「世尊！若善男子、善女人等不離一切智智心，以無所得而為方便，常能於此甚深般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、書寫、解說、廣令流布，我諸天等常隨擁護，不令一切災橫侵惱。何以故？世尊！此善男子、善女人等即是菩薩摩訶薩故。

「世尊！由是菩薩摩訶薩故，令諸有情永斷地獄、傍生、鬼界、阿素洛等諸險惡趣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！由是菩薩摩訶薩故，令諸有情永斷地獄、傍生、鬼界、阿素洛等諸險惡趣。

「世尊！由是菩薩摩訶薩故，令諸天、人、藥叉、龍等永離一切災橫、疾疫、貧窮、飢渴、寒熱等苦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！由是菩薩摩訶薩故，令諸天、人、藥叉、龍等永離一切災橫、疾疫、貧窮、飢渴、寒熱等苦。

「世尊！由是菩薩摩訶薩故，令諸天、人、阿素洛等永離種種不如意事，所住之處兵戈永息，一切有情慈心相向。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！由是菩薩摩訶薩故，令諸天、人、阿素洛等永離種種不如意事，所住之處兵戈永息，一切有情慈心相向。

「世尊！由是菩薩摩訶薩故，世間便有十善業道，若四靜慮、四無量、四無色定，若布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，若內空乃至無性自性空，若四念住廣說乃至十八佛不共法，乃至若一切智、道相智、一切相智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！由是菩薩摩訶薩故，世間便有十善業道，若四靜慮、四無量、四無色定，若布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，若內空乃至無性自性空，若四念住廣說乃至十八佛不共法，乃至若一切智、道相智、一切相智。

「世尊！由是菩薩摩訶薩故，世間便有剎帝利大族、婆羅門大族、長者大族、居士大族、諸小國王、轉輪聖王、輔臣僚佐。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！由是菩薩摩訶薩故，世間便有剎帝利大族、婆羅門大族、長者大族、居士大族、諸小國王、轉輪聖王、輔臣僚佐。

「世尊！由是菩薩摩訶薩故，世間便有四大王眾天乃至他化自在天，梵眾天乃至色究竟天，空無邊處天乃至非想非非想處天。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！由是菩薩摩訶薩故，世間便有四大王眾天乃至他化自在天，梵眾天乃至色究竟天，空無邊處天乃至非想非非想處天。

「世尊！由是菩薩摩訶薩故，世間便有預流及預流果，乃至阿羅漢及阿羅漢果，若獨覺及獨覺菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！由是菩薩摩訶薩故，世間便有預流及預流果，乃至阿羅漢及阿羅漢果，若獨覺及獨覺菩提。

「世尊！由是菩薩摩訶薩故，世間便有諸菩薩摩訶薩，成熟有情、嚴淨佛土，證得無上正等菩提，轉妙法輪度無量眾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！由是菩薩摩訶薩故，世間便有諸菩薩摩訶薩，成熟有情、嚴淨佛土，證得無上正等菩提，轉妙法輪度無量眾。

「世尊！由是菩薩摩訶薩故，世間便有佛寶、法寶、苾芻僧寶，利益安樂一切有情。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！由是菩薩摩訶薩故，世間便有佛寶、法寶、苾芻僧寶，利益安樂一切有情。

「世尊！由此因緣，我等天眾及阿素洛、諸龍、藥叉并大勢力人非人等，常應隨逐恭敬守護此諸菩薩摩訶薩眾，不令一切災橫侵惱，令於般若波羅蜜多聽聞、受持、讀誦、修學、如理思惟、書寫等事甞無間斷。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！由此因緣，我等天眾及阿素洛、諸龍、藥叉并大勢力人非人等，常應隨逐恭敬守護此諸菩薩摩訶薩眾，不令一切災橫侵惱，令於般若波羅蜜多聽聞、受持、讀誦、修學、如理思惟、書寫等事甞無間斷。」

爾時，世尊告天帝釋及餘天、龍、阿素洛等：「如是！如是！如汝所說。由是菩薩摩訶薩故，令諸有情永斷惡趣，乃至三寶出現世間，與諸有情作大饒益。是故汝等諸天、龍神及大勢力人非人等常應隨逐，供養恭敬、尊重讚歎、勤加守護此菩薩摩訶薩，勿令一切災橫侵惱。汝等若能供養恭敬、尊重讚歎、勤加守護是諸菩薩摩訶薩者，當知即為供養恭敬、尊重讚歎、勤加守護我及十方一切如來、應、正等覺。是故汝等常應隨逐此菩薩摩訶薩，供養恭敬、尊重讚歎、勤加守護無得暫捨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊告天帝釋及餘天、龍、阿素洛等：「如是！如是！如汝所說。由是菩薩摩訶薩故，令諸有情永斷惡趣，乃至三寶出現世間，與諸有情作大饒益。是故汝等諸天、龍神及大勢力人非人等常應隨逐，供養恭敬、尊重讚歎、勤加守護此菩薩摩訶薩，勿令一切災橫侵惱。汝等若能供養恭敬、尊重讚歎、勤加守護是諸菩薩摩訶薩者，當知即為供養恭敬、尊重讚歎、勤加守護我及十方一切如來、應、正等覺。是故汝等常應隨逐此菩薩摩訶薩，供養恭敬、尊重讚歎、勤加守護無得暫捨。

「天等當知！假使充滿三千大千佛之世界聲聞、獨覺，譬如甘蔗、蘆葦、竹林、稻、麻、叢等間無空隙。有善男子、善女人等於彼福田，以無量種上妙樂具，供養恭敬、尊重讚歎盡其形壽。若復有人經須臾頃，供養恭敬、尊重讚歎一初發心不離六波羅蜜多菩薩摩訶薩，以前功德比此福聚，百分不及一，千分不及一，乃至鄔波尼殺曇分亦不及一。何以故？不由聲聞及獨覺故，有菩薩摩訶薩及諸如來、應、正等覺出現世間；但由菩薩摩訶薩故，世間便有聲聞、獨覺及諸如來、應、正等覺。是故汝等一切天、龍及阿素洛、人非人等常應守護，供養恭敬、尊重讚歎是菩薩摩訶薩，勿令一切災橫侵惱。汝等由此所獲福聚，於人天中常得安樂，至得無上正等菩提，此所獲福恒無有盡。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「天等當知！假使充滿三千大千佛之世界聲聞、獨覺，譬如甘蔗、蘆葦、竹林、稻、麻、叢等間無空隙。有善男子、善女人等於彼福田，以無量種上妙樂具，供養恭敬、尊重讚歎盡其形壽。若復有人經須臾頃，供養恭敬、尊重讚歎一初發心不離六波羅蜜多菩薩摩訶薩，以前功德比此福聚，百分不及一，千分不及一，乃至鄔波尼殺曇分亦不及一。何以故？不由聲聞及獨覺故，有菩薩摩訶薩及諸如來、應、正等覺出現世間；但由菩薩摩訶薩故，世間便有聲聞、獨覺及諸如來、應、正等覺。是故汝等一切天、龍及阿素洛、人非人等常應守護，供養恭敬、尊重讚歎是菩薩摩訶薩，勿令一切災橫侵惱。汝等由此所獲福聚，於人天中常得安樂，至得無上正等菩提，此所獲福恒無有盡。」

第二分攝受品第二十九之一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二分攝受品第二十九之一

爾時，天帝釋白佛言：「世尊！諸菩薩摩訶薩甚奇希有！於此般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、書寫、解說、廣令流布；攝受如是希有現法功德勝利，成熟有情、嚴淨佛土，從一佛國至一佛國親近承事諸佛世尊；於諸善根隨所欣樂，以於諸佛供養恭敬、尊重讚歎，即能生長速令圓滿；於諸佛所聽受正法乃至無上正等菩提，於其中間曾不忘失；速能攝受族姓圓滿、生母圓滿、生身圓滿、眷屬圓滿、相好圓滿、光明圓滿、勝眼圓滿、勝耳圓滿、音聲圓滿、等持圓滿、總持圓滿；復以方便善巧之力，自化其身如佛形像，從一世界趣一世界，至無佛土讚說布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，讚說內空乃至無性自性空，讚說四靜慮、四無量、四無色定，讚說四念住廣說乃至十八佛不共法；復以方便善巧之力，為諸有情宣說法要，隨宜安置三乘法中，令永解脫生老病死，證無餘依般涅槃界；或復拔濟諸惡趣苦，令天人中受諸妙樂。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，天帝釋白佛言：「世尊！諸菩薩摩訶薩甚奇希有！於此般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、書寫、解說、廣令流布；攝受如是希有現法功德勝利，成熟有情、嚴淨佛土，從一佛國至一佛國親近承事諸佛世尊；於諸善根隨所欣樂，以於諸佛供養恭敬、尊重讚歎，即能生長速令圓滿；於諸佛所聽受正法乃至無上正等菩提，於其中間曾不忘失；速能攝受族姓圓滿、生母圓滿、生身圓滿、眷屬圓滿、相好圓滿、光明圓滿、勝眼圓滿、勝耳圓滿、音聲圓滿、等持圓滿、總持圓滿；復以方便善巧之力，自化其身如佛形像，從一世界趣一世界，至無佛土讚說布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，讚說內空乃至無性自性空，讚說四靜慮、四無量、四無色定，讚說四念住廣說乃至十八佛不共法；復以方便善巧之力，為諸有情宣說法要，隨宜安置三乘法中，令永解脫生老病死，證無餘依般涅槃界；或復拔濟諸惡趣苦，令天人中受諸妙樂。」

時，天帝釋復白佛言：「如是般若波羅蜜多甚奇希有！若能攝受如是般若波羅蜜多，則為具足攝受六種波羅蜜多，廣說乃至則為具足攝受十八佛不共法，亦為具足攝受預流、一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提、一切菩薩摩訶薩行、諸佛無上正等菩提、一切智、道相智、一切相智。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，天帝釋復白佛言：「如是般若波羅蜜多甚奇希有！若能攝受如是般若波羅蜜多，則為具足攝受六種波羅蜜多，廣說乃至則為具足攝受十八佛不共法，亦為具足攝受預流、一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提、一切菩薩摩訶薩行、諸佛無上正等菩提、一切智、道相智、一切相智。」

爾時，佛告天帝釋言：「如是！如是！如汝所說。若能攝受如是般若波羅蜜多，則為具足攝受六種波羅蜜多，廣說乃至則為具足攝受一切相智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告天帝釋言：「如是！如是！如汝所說。若能攝受如是般若波羅蜜多，則為具足攝受六種波羅蜜多，廣說乃至則為具足攝受一切相智。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等能於般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、書寫、解說、廣令流布，是善男子、善女人等，攝受種種現法當來功德勝利。汝應諦聽！極善作意，吾當為汝分別解說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等能於般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、書寫、解說、廣令流布，是善男子、善女人等，攝受種種現法當來功德勝利。汝應諦聽！極善作意，吾當為汝分別解說。」

天帝釋言：「唯然！大聖！願時為說，我等樂聞。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天帝釋言：「唯然！大聖！願時為說，我等樂聞。」

佛告憍尸迦：「若有種種外道族類，若諸欲界自在天魔及彼眷屬，若餘暴惡增上慢者，欲於如是諸善男子、善女人等，發起種種不饒益事，欲令遠離、違害、厭背、毀謗般若波羅蜜多，彼適起心速遭殃禍，自當殄滅不果所願。何以故？憍尸迦！是菩薩摩訶薩長夜修行布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，若諸有情為慳貪故長夜鬪諍，是菩薩摩訶薩於內外法一切皆捨，方便令彼安住布施波羅蜜多。若諸有情長夜破戒，是菩薩摩訶薩於內外法一切皆捨，方便令彼安住淨戒波羅蜜多。若諸有情長夜瞋忿，是菩薩摩訶薩於內外法一切皆捨，方便令彼安住安忍波羅蜜多。若諸有情長夜懈怠，是菩薩摩訶薩於內外法一切皆捨，方便令彼安住精進波羅蜜多。若諸有情長夜散亂，是菩薩摩訶薩於內外法一切皆捨，方便令彼安住靜慮波羅蜜多。若諸有情長夜愚癡，是菩薩摩訶薩於內外法一切皆捨，方便令彼安住般若波羅蜜多。若諸有情流轉生死，長夜恒為貪、瞋、癡等隨眠纏垢擾亂其心，造作種種不饒益事，是菩薩摩訶薩方便善巧，令彼斷滅貪、瞋、癡等隨眠纏垢，令其安住四靜慮、四無量、四無色定，或令安住四念住廣說乃至八聖道支，或令安住空、無相、無願解脫門，或令安住預流果乃至阿羅漢果，或令安住獨覺菩提，或令安住菩薩十地，或令安住諸佛無上正等菩提。憍尸迦！如是名為於此般若波羅蜜多至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、書寫、解說、廣令流布諸菩薩摩訶薩攝受現法功德勝利。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告憍尸迦：「若有種種外道族類，若諸欲界自在天魔及彼眷屬，若餘暴惡增上慢者，欲於如是諸善男子、善女人等，發起種種不饒益事，欲令遠離、違害、厭背、毀謗般若波羅蜜多，彼適起心速遭殃禍，自當殄滅不果所願。何以故？憍尸迦！是菩薩摩訶薩長夜修行布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，若諸有情為慳貪故長夜鬪諍，是菩薩摩訶薩於內外法一切皆捨，方便令彼安住布施波羅蜜多。若諸有情長夜破戒，是菩薩摩訶薩於內外法一切皆捨，方便令彼安住淨戒波羅蜜多。若諸有情長夜瞋忿，是菩薩摩訶薩於內外法一切皆捨，方便令彼安住安忍波羅蜜多。若諸有情長夜懈怠，是菩薩摩訶薩於內外法一切皆捨，方便令彼安住精進波羅蜜多。若諸有情長夜散亂，是菩薩摩訶薩於內外法一切皆捨，方便令彼安住靜慮波羅蜜多。若諸有情長夜愚癡，是菩薩摩訶薩於內外法一切皆捨，方便令彼安住般若波羅蜜多。若諸有情流轉生死，長夜恒為貪、瞋、癡等隨眠纏垢擾亂其心，造作種種不饒益事，是菩薩摩訶薩方便善巧，令彼斷滅貪、瞋、癡等隨眠纏垢，令其安住四靜慮、四無量、四無色定，或令安住四念住廣說乃至八聖道支，或令安住空、無相、無願解脫門，或令安住預流果乃至阿羅漢果，或令安住獨覺菩提，或令安住菩薩十地，或令安住諸佛無上正等菩提。憍尸迦！如是名為於此般若波羅蜜多至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、書寫、解說、廣令流布諸菩薩摩訶薩攝受現法功德勝利。

「憍尸迦！是菩薩摩訶薩由此因緣，於當來世速證無上正等菩提，轉妙法輪化無量眾，隨本所願方便安立，令於三乘修學究竟，乃至證得無餘涅槃。憍尸迦！如是名為於此般若波羅蜜多至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、書寫、解說、廣令流布諸菩薩摩訶薩攝受當來功德勝利。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！是菩薩摩訶薩由此因緣，於當來世速證無上正等菩提，轉妙法輪化無量眾，隨本所願方便安立，令於三乘修學究竟，乃至證得無餘涅槃。憍尸迦！如是名為於此般若波羅蜜多至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、書寫、解說、廣令流布諸菩薩摩訶薩攝受當來功德勝利。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等於此般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、書寫、解說、廣令流布，其地方所，若有惡魔及魔眷屬，若有種種外道族類，若餘暴惡增上慢者，憎嫉般若波羅蜜多，欲為障礙破壞隱沒，方便詰責凌辱違拒，雖有此願終不能成。彼因暫聞般若聲故，眾惡漸滅功德漸生，後依三乘得盡苦際，或脫惡趣生天人中。憍尸迦！如有妙藥名曰莫耆，是藥威勢能銷眾毒；如是妙藥隨所在處，諸毒蟲類不能逼近。有大毒蛇飢行求食，遇見生類欲螫噉之，其生怖死馳趣妙藥，蛇聞藥氣尋便退走。何以故？憍尸迦！如是妙藥具大威勢，能益身命伏銷眾毒，當知般若波羅蜜多具大威勢亦復如是。若善男子、善女人等至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、書寫、解說、廣令流布，諸惡魔等於此菩薩摩訶薩所欲為惡事，由此般若波羅蜜多威神力故，令彼惡事於其方所自當殄滅無所能為。何以故？憍尸迦！由此般若波羅蜜多具大威力，能摧眾惡增善法故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等於此般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、書寫、解說、廣令流布，其地方所，若有惡魔及魔眷屬，若有種種外道族類，若餘暴惡增上慢者，憎嫉般若波羅蜜多，欲為障礙破壞隱沒，方便詰責凌辱違拒，雖有此願終不能成。彼因暫聞般若聲故，眾惡漸滅功德漸生，後依三乘得盡苦際，或脫惡趣生天人中。憍尸迦！如有妙藥名曰莫耆，是藥威勢能銷眾毒；如是妙藥隨所在處，諸毒蟲類不能逼近。有大毒蛇飢行求食，遇見生類欲螫噉之，其生怖死馳趣妙藥，蛇聞藥氣尋便退走。何以故？憍尸迦！如是妙藥具大威勢，能益身命伏銷眾毒，當知般若波羅蜜多具大威勢亦復如是。若善男子、善女人等至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、書寫、解說、廣令流布，諸惡魔等於此菩薩摩訶薩所欲為惡事，由此般若波羅蜜多威神力故，令彼惡事於其方所自當殄滅無所能為。何以故？憍尸迦！由此般若波羅蜜多具大威力，能摧眾惡增善法故。

「憍尸迦！云何般若波羅蜜多能摧眾惡增長諸善？憍尸迦！如是般若波羅蜜多，能滅貪欲、瞋恚、愚癡，無明乃至純大苦蘊，障蓋、隨眠、纏垢、結縛，若我見、有情見、補特伽羅見、斷見、常見、有見、無見，乃至種種諸惡見趣，慳貪、破戒、忿恚、懈怠、散亂、愚癡，常想、樂想、我想、淨想，及餘一切貪、瞋、癡、慢、疑見行等。憍尸迦！如是般若波羅蜜多，能滅色著乃至識著，能滅眼著乃至意著，能滅色著乃至法著，能滅眼識著乃至意識著，能滅眼觸著乃至意觸著，能滅眼觸所生受著乃至意觸所生受著，能滅布施波羅蜜多著乃至般若波羅蜜多著，能滅內空著乃至無性自性空著，能滅四念住著廣說乃至十八佛不共法著，能滅一切智、道相智、一切相智著，能滅菩提涅槃著。憍尸迦！如是般若波羅蜜多，能滅此等一切惡法，及能增長彼諸對治，是故般若波羅蜜多具大威力最尊最勝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！云何般若波羅蜜多能摧眾惡增長諸善？憍尸迦！如是般若波羅蜜多，能滅貪欲、瞋恚、愚癡，無明乃至純大苦蘊，障蓋、隨眠、纏垢、結縛，若我見、有情見、補特伽羅見、斷見、常見、有見、無見，乃至種種諸惡見趣，慳貪、破戒、忿恚、懈怠、散亂、愚癡，常想、樂想、我想、淨想，及餘一切貪、瞋、癡、慢、疑見行等。憍尸迦！如是般若波羅蜜多，能滅色著乃至識著，能滅眼著乃至意著，能滅色著乃至法著，能滅眼識著乃至意識著，能滅眼觸著乃至意觸著，能滅眼觸所生受著乃至意觸所生受著，能滅布施波羅蜜多著乃至般若波羅蜜多著，能滅內空著乃至無性自性空著，能滅四念住著廣說乃至十八佛不共法著，能滅一切智、道相智、一切相智著，能滅菩提涅槃著。憍尸迦！如是般若波羅蜜多，能滅此等一切惡法，及能增長彼諸對治，是故般若波羅蜜多具大威力最尊最勝。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等於此般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、書寫、解說、廣令流布，是善男子、善女人等常為三千大千世界四大天王及天帝釋、堪忍界主大梵天王、淨居天等，天、龍、藥叉、阿素洛等，并餘善神皆來擁護，不令一切災橫侵惱，如法所求無不滿足。東西南北四維上下殑伽沙等諸佛世界一切如來、應、正等覺亦常護念是善男子、善女人等，令惡漸滅善法轉增。謂令增長布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，以無所得為方便故；亦令增長內空觀乃至無性自性空觀，以無所得為方便故；亦令增長四念住廣說乃至十八佛不共法，以無所得為方便故；亦令增長一切三摩地門及一切陀羅尼門，以無所得為方便故；亦令增長一切智及道相智、一切相智，以無所得為方便故。憍尸迦！是善男子、善女人等，由此因緣言詞威肅聞皆敬受，稱量談說語無謬亂，善知恩報堅事善友，不為慳嫉、忿恨、覆惱、諂誑、矯等之所隱蔽。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等於此般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、書寫、解說、廣令流布，是善男子、善女人等常為三千大千世界四大天王及天帝釋、堪忍界主大梵天王、淨居天等，天、龍、藥叉、阿素洛等，并餘善神皆來擁護，不令一切災橫侵惱，如法所求無不滿足。東西南北四維上下殑伽沙等諸佛世界一切如來、應、正等覺亦常護念是善男子、善女人等，令惡漸滅善法轉增。謂令增長布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，以無所得為方便故；亦令增長內空觀乃至無性自性空觀，以無所得為方便故；亦令增長四念住廣說乃至十八佛不共法，以無所得為方便故；亦令增長一切三摩地門及一切陀羅尼門，以無所得為方便故；亦令增長一切智及道相智、一切相智，以無所得為方便故。憍尸迦！是善男子、善女人等，由此因緣言詞威肅聞皆敬受，稱量談說語無謬亂，善知恩報堅事善友，不為慳嫉、忿恨、覆惱、諂誑、矯等之所隱蔽。

「憍尸迦！是善男子、善女人等自能離斷生命，亦勸他離斷生命，無倒稱揚離斷生命法，歡喜讚歎離斷生命者，乃至自能離邪見，亦勸他離邪見，無倒稱揚離邪見法，歡喜讚歎離邪見者。自能行布施波羅蜜多，亦勸他行布施波羅蜜多，無倒稱揚行布施波羅蜜多法，歡喜讚歎行布施波羅蜜多者，乃至自能行般若波羅蜜多，亦勸他行般若波羅蜜多，無倒稱揚行般若波羅蜜多法，歡喜讚歎行般若波羅蜜多者。自能行內空，亦勸他行內空，無倒稱揚行內空法，歡喜讚歎行內空者，乃至自能行無性自性空，亦勸他行無性自性空，無倒稱揚行無性自性空法，歡喜讚歎行無性自性空者。自能修一切三摩地門，亦勸他修一切三摩地門，無倒稱揚修一切三摩地門法，歡喜讚歎修一切三摩地門者；自能修一切陀羅尼門，亦勸他修一切陀羅尼門，無倒稱揚修一切陀羅尼門法，歡喜讚歎修一切陀羅尼門者。自能修四靜慮，亦勸他修四靜慮，無倒稱揚修四靜慮法，歡喜讚歎修四靜慮者；自能修四無量，亦勸他修四無量，無倒稱揚修四無量法，歡喜讚歎修四無量者；自能修四無色定，亦勸他修四無色定，無倒稱揚修四無色定法，歡喜讚歎修四無色定者。自能修四念住，亦勸他修四念住，無倒稱揚修四念住法，歡喜讚歎修四念住者；乃至自能修八聖道支，亦勸他修八聖道支，無倒稱揚修八聖道支法，歡喜讚歎修八聖道支者。自能修三解脫門，亦勸他修三解脫門，無倒稱揚修三解脫門法，歡喜讚歎修三解脫門者。自能修八解脫，亦勸他修八解脫，無倒稱揚修八解脫法，歡喜讚歎修八解脫者；自能順逆入九次第定，亦勸他順逆入九次第定，無倒稱揚順逆入九次第定法，歡喜讚歎順逆入九次第定者。自能修佛十力，亦勸他修佛十力，無倒稱揚修佛十力法，歡喜讚歎修佛十力者；乃至自能修十八佛不共法，亦勸他修十八佛不共法，無倒稱揚修十八佛不共法法，歡喜讚歎修十八佛不共法者。自能修無忘失法、恒住捨性，亦勸他修無忘失法、恒住捨性，無倒稱揚修無忘失法、恒住捨性法，歡喜讚歎修無忘失法、恒住捨性者。自能修一切智、道相智、一切相智，亦勸他修一切智、道相智、一切相智，無倒稱揚修一切智、道相智、一切相智法，歡喜讚歎修一切智、道相智、一切相智者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！是善男子、善女人等自能離斷生命，亦勸他離斷生命，無倒稱揚離斷生命法，歡喜讚歎離斷生命者，乃至自能離邪見，亦勸他離邪見，無倒稱揚離邪見法，歡喜讚歎離邪見者。自能行布施波羅蜜多，亦勸他行布施波羅蜜多，無倒稱揚行布施波羅蜜多法，歡喜讚歎行布施波羅蜜多者，乃至自能行般若波羅蜜多，亦勸他行般若波羅蜜多，無倒稱揚行般若波羅蜜多法，歡喜讚歎行般若波羅蜜多者。自能行內空，亦勸他行內空，無倒稱揚行內空法，歡喜讚歎行內空者，乃至自能行無性自性空，亦勸他行無性自性空，無倒稱揚行無性自性空法，歡喜讚歎行無性自性空者。自能修一切三摩地門，亦勸他修一切三摩地門，無倒稱揚修一切三摩地門法，歡喜讚歎修一切三摩地門者；自能修一切陀羅尼門，亦勸他修一切陀羅尼門，無倒稱揚修一切陀羅尼門法，歡喜讚歎修一切陀羅尼門者。自能修四靜慮，亦勸他修四靜慮，無倒稱揚修四靜慮法，歡喜讚歎修四靜慮者；自能修四無量，亦勸他修四無量，無倒稱揚修四無量法，歡喜讚歎修四無量者；自能修四無色定，亦勸他修四無色定，無倒稱揚修四無色定法，歡喜讚歎修四無色定者。自能修四念住，亦勸他修四念住，無倒稱揚修四念住法，歡喜讚歎修四念住者；乃至自能修八聖道支，亦勸他修八聖道支，無倒稱揚修八聖道支法，歡喜讚歎修八聖道支者。自能修三解脫門，亦勸他修三解脫門，無倒稱揚修三解脫門法，歡喜讚歎修三解脫門者。自能修八解脫，亦勸他修八解脫，無倒稱揚修八解脫法，歡喜讚歎修八解脫者；自能順逆入九次第定，亦勸他順逆入九次第定，無倒稱揚順逆入九次第定法，歡喜讚歎順逆入九次第定者。自能修佛十力，亦勸他修佛十力，無倒稱揚修佛十力法，歡喜讚歎修佛十力者；乃至自能修十八佛不共法，亦勸他修十八佛不共法，無倒稱揚修十八佛不共法法，歡喜讚歎修十八佛不共法者。自能修無忘失法、恒住捨性，亦勸他修無忘失法、恒住捨性，無倒稱揚修無忘失法、恒住捨性法，歡喜讚歎修無忘失法、恒住捨性者。自能修一切智、道相智、一切相智，亦勸他修一切智、道相智、一切相智，無倒稱揚修一切智、道相智、一切相智法，歡喜讚歎修一切智、道相智、一切相智者。

「憍尸迦！是善男子、善女人等，修行布施乃至般若波羅蜜多，以無所得而為方便，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！是善男子、善女人等，修行布施乃至般若波羅蜜多，以無所得而為方便，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提。

「憍尸迦！是善男子、善女人等常作是念：『我若不行布施波羅蜜多，當生貧賤家，尚無勢力，何能成熟一切有情、嚴淨佛土？況當能得一切智智！我若不護淨戒波羅蜜多，當生諸惡趣，尚不能得下賤人身，何能成熟一切有情、嚴淨佛土？況當能得一切智智！我若不修安忍波羅蜜多，當諸根殘缺形貌醜陋，不具菩薩圓滿色身，若得菩薩圓滿色身行菩薩行，有情見者深生歡喜信受所說，必獲無上正等菩提；若不得此圓滿色身，何能成熟一切有情、嚴淨佛土？況當能得一切智智！我若懈怠不起精進波羅蜜多，尚不能得菩薩勝道，何能成熟一切有情、嚴淨佛土？況當能得一切智智！我若心亂不入靜慮波羅蜜多，尚不能起菩薩勝定，何能成熟一切有情、嚴淨佛土？況當能得一切智智！我若無智不學般若波羅蜜多，尚不能得方便善巧超二乘地，何能成熟一切有情、嚴淨佛土？況當能得一切智智！』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！是善男子、善女人等常作是念：『我若不行布施波羅蜜多，當生貧賤家，尚無勢力，何能成熟一切有情、嚴淨佛土？況當能得一切智智！我若不護淨戒波羅蜜多，當生諸惡趣，尚不能得下賤人身，何能成熟一切有情、嚴淨佛土？況當能得一切智智！我若不修安忍波羅蜜多，當諸根殘缺形貌醜陋，不具菩薩圓滿色身，若得菩薩圓滿色身行菩薩行，有情見者深生歡喜信受所說，必獲無上正等菩提；若不得此圓滿色身，何能成熟一切有情、嚴淨佛土？況當能得一切智智！我若懈怠不起精進波羅蜜多，尚不能得菩薩勝道，何能成熟一切有情、嚴淨佛土？況當能得一切智智！我若心亂不入靜慮波羅蜜多，尚不能起菩薩勝定，何能成熟一切有情、嚴淨佛土？況當能得一切智智！我若無智不學般若波羅蜜多，尚不能得方便善巧超二乘地，何能成熟一切有情、嚴淨佛土？況當能得一切智智！』

「憍尸迦！是善男子、善女人等常作是念：『我不應隨慳貪勢力，若隨彼力則我布施波羅蜜多不得圓滿；我不應隨破戒勢力，若隨彼力則我淨戒波羅蜜多不得圓滿；我不應隨忿恚勢力，若隨彼力則我安忍波羅蜜多不得圓滿；我不應隨懈怠勢力，若隨彼力則我精進波羅蜜多不得圓滿；我不應隨心亂勢力，若隨彼力則我靜慮波羅蜜多不得圓滿；我不應隨惡慧勢力，若隨彼力則我般若波羅蜜多不得圓滿。若我所修布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多不圓滿者，終不能得一切智智。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！是善男子、善女人等常作是念：『我不應隨慳貪勢力，若隨彼力則我布施波羅蜜多不得圓滿；我不應隨破戒勢力，若隨彼力則我淨戒波羅蜜多不得圓滿；我不應隨忿恚勢力，若隨彼力則我安忍波羅蜜多不得圓滿；我不應隨懈怠勢力，若隨彼力則我精進波羅蜜多不得圓滿；我不應隨心亂勢力，若隨彼力則我靜慮波羅蜜多不得圓滿；我不應隨惡慧勢力，若隨彼力則我般若波羅蜜多不得圓滿。若我所修布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多不圓滿者，終不能得一切智智。』

「憍尸迦！是善男子、善女人等不離一切智智心，以無所得而為方便，於此般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、書寫、解說、廣令流布，必獲如是現法當來功德勝利。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！是善男子、善女人等不離一切智智心，以無所得而為方便，於此般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、書寫、解說、廣令流布，必獲如是現法當來功德勝利。」