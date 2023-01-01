大般若波羅蜜多經卷第四百二十六三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大般若波羅蜜多經卷第四百二十六三藏法師玄奘奉 詔譯

第二分帝釋品第二十五之二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二分帝釋品第二十五之二

爾時，諸天子復作是念：「尊者善現於此般若波羅蜜多，雖復種種方便顯說欲令易解，然其義趣轉深轉妙難可測量。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，諸天子復作是念：「尊者善現於此般若波羅蜜多，雖復種種方便顯說欲令易解，然其義趣轉深轉妙難可測量。」

具壽善現知諸天子心之所念，便告彼言：「諸天子！色乃至識非深非妙，色自性乃至識自性亦非深非妙；眼處乃至意處非深非妙，眼處自性乃至意處自性亦非深非妙；色處乃至法處非深非妙，色處自性乃至法處自性亦非深非妙；眼界乃至意界非深非妙，眼界自性乃至意界自性亦非深非妙；色界乃至法界非深非妙，色界自性乃至法界自性亦非深非妙；眼識界乃至意識界非深非妙眼識界自性乃至意識界自性亦非深非妙；眼觸乃至意觸非深非妙，眼觸自性乃至意觸自性亦非深非妙；眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受非深非妙，眼觸為緣所生諸受自性乃至意觸為緣所生諸受自性亦非深非妙；布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多非深非妙，布施波羅蜜多自性乃至般若波羅蜜多自性亦非深非妙；內空乃至無性自性空非深非妙，內空自性乃至無性自性空自性亦非深非妙；四念住廣說乃至十八佛不共法非深非妙，四念住自性廣說乃至十八佛不共法自性亦非深非妙；一切三摩地門、一切陀羅尼門非深非妙，一切三摩地門自性、一切陀羅尼門自性亦非深非妙；乃至一切智、道相智、一切相智非深非妙，一切智自性、道相智、一切相智自性亦非深非妙。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現知諸天子心之所念，便告彼言：「諸天子！色乃至識非深非妙，色自性乃至識自性亦非深非妙；眼處乃至意處非深非妙，眼處自性乃至意處自性亦非深非妙；色處乃至法處非深非妙，色處自性乃至法處自性亦非深非妙；眼界乃至意界非深非妙，眼界自性乃至意界自性亦非深非妙；色界乃至法界非深非妙，色界自性乃至法界自性亦非深非妙；眼識界乃至意識界非深非妙眼識界自性乃至意識界自性亦非深非妙；眼觸乃至意觸非深非妙，眼觸自性乃至意觸自性亦非深非妙；眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受非深非妙，眼觸為緣所生諸受自性乃至意觸為緣所生諸受自性亦非深非妙；布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多非深非妙，布施波羅蜜多自性乃至般若波羅蜜多自性亦非深非妙；內空乃至無性自性空非深非妙，內空自性乃至無性自性空自性亦非深非妙；四念住廣說乃至十八佛不共法非深非妙，四念住自性廣說乃至十八佛不共法自性亦非深非妙；一切三摩地門、一切陀羅尼門非深非妙，一切三摩地門自性、一切陀羅尼門自性亦非深非妙；乃至一切智、道相智、一切相智非深非妙，一切智自性、道相智、一切相智自性亦非深非妙。」

時，諸天子復作是念：「尊者善現所說法中，不施設色乃至識，不施設眼處乃至意處，不施設色處乃至法處，不施設眼界乃至意界，不施設色界乃至法界，不施設眼識界乃至意識界，不施設眼觸乃至意觸，不施設眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受，不施設布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，不施設內空乃至無性自性空，不施設四念住廣說乃至十八佛不共法，不施設一切三摩地門、一切陀羅尼門，不施設一切智、道相智、一切相智，不施設預流及預流果，乃至不施設阿羅漢及阿羅漢果，不施設獨覺及獨覺菩提，不施設菩薩及菩薩地，不施設三藐三佛陀及三藐三菩提，亦不施設文字言說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，諸天子復作是念：「尊者善現所說法中，不施設色乃至識，不施設眼處乃至意處，不施設色處乃至法處，不施設眼界乃至意界，不施設色界乃至法界，不施設眼識界乃至意識界，不施設眼觸乃至意觸，不施設眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受，不施設布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，不施設內空乃至無性自性空，不施設四念住廣說乃至十八佛不共法，不施設一切三摩地門、一切陀羅尼門，不施設一切智、道相智、一切相智，不施設預流及預流果，乃至不施設阿羅漢及阿羅漢果，不施設獨覺及獨覺菩提，不施設菩薩及菩薩地，不施設三藐三佛陀及三藐三菩提，亦不施設文字言說。」

具壽善現知諸天子心所念法，便告之言：「如是！如是！如汝所念。色等諸法乃至無上正等菩提，皆離文字咸不可說，故於般若波羅蜜多無說、無聽亦無解者。是故汝等於諸法中，應隨所說修深固忍。諸有欲住欲證預流、一來、不還、阿羅漢果，亦因此忍方能住證；諸有欲住欲證獨覺所得菩提，亦因此忍方能住證；諸有欲住欲證無上正等菩提，要因此忍乃能住證。如是，諸天子！諸菩薩摩訶薩從初發心至得無上正等菩提，應住無說、無聽、無解甚深般若波羅蜜多，常勤修學。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現知諸天子心所念法，便告之言：「如是！如是！如汝所念。色等諸法乃至無上正等菩提，皆離文字咸不可說，故於般若波羅蜜多無說、無聽亦無解者。是故汝等於諸法中，應隨所說修深固忍。諸有欲住欲證預流、一來、不還、阿羅漢果，亦因此忍方能住證；諸有欲住欲證獨覺所得菩提，亦因此忍方能住證；諸有欲住欲證無上正等菩提，要因此忍乃能住證。如是，諸天子！諸菩薩摩訶薩從初發心至得無上正等菩提，應住無說、無聽、無解甚深般若波羅蜜多，常勤修學。」

第二分信受品第二十六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二分信受品第二十六

時，諸天子復作是念：「尊者善現今者欲為何等有情樂說何法？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，諸天子復作是念：「尊者善現今者欲為何等有情樂說何法？」

具壽善現知彼所念便告之言：「諸天子！我今欲為如幻、如化、如夢有情樂說如幻、化、夢之法。何以故？諸天子！如是聽者於所說中，無聞、無解、無所證故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現知彼所念便告之言：「諸天子！我今欲為如幻、如化、如夢有情樂說如幻、化、夢之法。何以故？諸天子！如是聽者於所說中，無聞、無解、無所證故。」

時，諸天子尋復問言：「能說、能聽及所說法，皆如幻、如化、如夢耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，諸天子尋復問言：「能說、能聽及所說法，皆如幻、如化、如夢耶？」

善現答言：「如是！如是！如汝所說。如幻有情為如幻者說如幻法，如化有情為如化者說如化法，如夢有情為如夢者說如夢法。諸天子！我乃至見者如幻、如化、如夢所見，色乃至識如幻、如化、如夢所見，眼乃至意如幻、如化、如夢所見，色乃至法如幻、如化、如夢所見，眼識乃至意識如幻、如化、如夢所見，眼觸乃至意觸如幻、如化、如夢所見，眼觸所生受乃至意觸所生受如幻、如化、如夢所見，布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多如幻、如化、如夢所見，內空乃至無性自性空如幻、如化、如夢所見，四念住廣說乃至十八佛不共法如幻、如化、如夢所見，如是乃至預流果乃至阿羅漢果如幻、如化、如夢所見，獨覺菩提及無上正等菩提如幻、如化、如夢所見。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現答言：「如是！如是！如汝所說。如幻有情為如幻者說如幻法，如化有情為如化者說如化法，如夢有情為如夢者說如夢法。諸天子！我乃至見者如幻、如化、如夢所見，色乃至識如幻、如化、如夢所見，眼乃至意如幻、如化、如夢所見，色乃至法如幻、如化、如夢所見，眼識乃至意識如幻、如化、如夢所見，眼觸乃至意觸如幻、如化、如夢所見，眼觸所生受乃至意觸所生受如幻、如化、如夢所見，布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多如幻、如化、如夢所見，內空乃至無性自性空如幻、如化、如夢所見，四念住廣說乃至十八佛不共法如幻、如化、如夢所見，如是乃至預流果乃至阿羅漢果如幻、如化、如夢所見，獨覺菩提及無上正等菩提如幻、如化、如夢所見。」

時，諸天子問善現言：「今尊者為但說我等、色等乃至無上正等菩提如幻、如化、如夢所見，為亦說涅槃如幻、如化、如夢所見？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，諸天子問善現言：「今尊者為但說我等、色等乃至無上正等菩提如幻、如化、如夢所見，為亦說涅槃如幻、如化、如夢所見？」

善現答言：「諸天子！我不但說我等、色等乃至無上正等菩提如幻、如化、如夢所見，亦說涅槃如幻、如化、如夢所見。諸天子！設更有法勝涅槃者，我亦說為如幻、如化、如夢所見。何以故？諸天子！幻、化、夢事與一切法乃至涅槃，悉皆無二無二處故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現答言：「諸天子！我不但說我等、色等乃至無上正等菩提如幻、如化、如夢所見，亦說涅槃如幻、如化、如夢所見。諸天子！設更有法勝涅槃者，我亦說為如幻、如化、如夢所見。何以故？諸天子！幻、化、夢事與一切法乃至涅槃，悉皆無二無二處故。」

爾時，舍利子、大目連、執大藏、滿慈子、大迦多衍那、大迦葉波等諸大聲聞，及無量百千菩薩摩訶薩，問具壽善現言：「所說般若波羅蜜多，如是甚深，如是難見，如是難覺，如是寂靜，如是微細，如是沈密，如是殊妙，誰能信受？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，舍利子、大目連、執大藏、滿慈子、大迦多衍那、大迦葉波等諸大聲聞，及無量百千菩薩摩訶薩，問具壽善現言：「所說般若波羅蜜多，如是甚深，如是難見，如是難覺，如是寂靜，如是微細，如是沈密，如是殊妙，誰能信受？」

時，阿難陀聞彼語已，白大聲聞及諸菩薩摩訶薩言：「有不退轉諸菩薩摩訶薩，於此所說甚深、難見、難覺、寂靜、微細、沈密、殊妙般若波羅蜜多能深信受。復有無量已見聖諦，於諸深法能盡源底，諸阿羅漢所願已滿，於此所說甚深、難見、難覺、寂靜、微細、沈密、殊妙般若波羅蜜多亦能信受。復有無量菩薩摩訶薩，已於過去多俱胝佛所親近供養，發弘誓願植眾德本，於此所說甚深、難見、難覺、寂靜、微細、沈密、殊妙、般若波羅蜜多亦能信受。復有無量諸善男子、善女人等，已於過去無數佛所發弘誓願種諸善根，聰慧利根善友所攝，於此所說甚深、難見、難覺、寂靜、微細、沈密、殊妙、般若波羅蜜多亦能信受。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，阿難陀聞彼語已，白大聲聞及諸菩薩摩訶薩言：「有不退轉諸菩薩摩訶薩，於此所說甚深、難見、難覺、寂靜、微細、沈密、殊妙般若波羅蜜多能深信受。復有無量已見聖諦，於諸深法能盡源底，諸阿羅漢所願已滿，於此所說甚深、難見、難覺、寂靜、微細、沈密、殊妙般若波羅蜜多亦能信受。復有無量菩薩摩訶薩，已於過去多俱胝佛所親近供養，發弘誓願植眾德本，於此所說甚深、難見、難覺、寂靜、微細、沈密、殊妙、般若波羅蜜多亦能信受。復有無量諸善男子、善女人等，已於過去無數佛所發弘誓願種諸善根，聰慧利根善友所攝，於此所說甚深、難見、難覺、寂靜、微細、沈密、殊妙、般若波羅蜜多亦能信受。

「所以者何？如是人等，不以空、無相、無願、無生、無滅、寂靜、遠離分別色乃至識；亦不以色乃至識，分別空、無相、無願、無生、無滅、寂靜、遠離。如是不以空、無相、無願、無生、無滅、寂靜、遠離，分別眼乃至意，色乃至法，眼識乃至意識，眼觸乃至意觸，眼觸為緣所生受乃至意觸為緣所生受，布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，內空乃至無性自性空，四念住廣說乃至十八佛不共法，一切三摩地門、一切陀羅尼門，預流果乃至阿羅漢果、獨覺菩提，一切菩薩摩訶薩行、諸佛無上正等菩提，一切智、道相智、一切相智，有為界、無為界。亦不以眼乃至無為界，分別空、無相、無願、無生、無滅、寂靜、遠離。由此因緣，如是人等於此所說甚深、難見、難覺、寂靜、微細、沈密、殊妙般若波羅蜜多皆能信受。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「所以者何？如是人等，不以空、無相、無願、無生、無滅、寂靜、遠離分別色乃至識；亦不以色乃至識，分別空、無相、無願、無生、無滅、寂靜、遠離。如是不以空、無相、無願、無生、無滅、寂靜、遠離，分別眼乃至意，色乃至法，眼識乃至意識，眼觸乃至意觸，眼觸為緣所生受乃至意觸為緣所生受，布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，內空乃至無性自性空，四念住廣說乃至十八佛不共法，一切三摩地門、一切陀羅尼門，預流果乃至阿羅漢果、獨覺菩提，一切菩薩摩訶薩行、諸佛無上正等菩提，一切智、道相智、一切相智，有為界、無為界。亦不以眼乃至無為界，分別空、無相、無願、無生、無滅、寂靜、遠離。由此因緣，如是人等於此所說甚深、難見、難覺、寂靜、微細、沈密、殊妙般若波羅蜜多皆能信受。」

時，具壽善現告諸天子言：「如是所說甚深、難見難覺、寂靜微細、沈密殊妙般若波羅蜜多，非所尋思，超尋思境，其中實無能信受者。何以故？諸天子！此中無法可顯可示，既實無法可顯可示故，信受者實不可得。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，具壽善現告諸天子言：「如是所說甚深、難見難覺、寂靜微細、沈密殊妙般若波羅蜜多，非所尋思，超尋思境，其中實無能信受者。何以故？諸天子！此中無法可顯可示，既實無法可顯可示故，信受者實不可得。」

爾時，具壽舍利子問善現言：「豈不於此所說般若波羅蜜多甚深教中，廣說三乘相應之法，謂聲聞乘、獨覺乘、無上乘法？廣說攝受諸菩薩摩訶薩從初發心乃至十地諸菩薩道，所謂布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，四念住廣說乃至十八佛不共法，一切三摩地門、一切陀羅尼門？廣說攝受諸菩薩摩訶薩神通勝事，謂菩薩摩訶薩於此般若波羅蜜多勤修行故，隨所生處常受化生，不退神通自在遊戲，能善通達無量法門，從一佛國至一佛國，供養恭敬、尊重讚歎諸佛世尊，隨所願樂種種善根皆能修集速得圓滿，於諸佛所聞持正法乃至無上正等菩提常不忘失，恒居勝定離散亂心，由此為緣得無礙辯、無斷盡辯、應辯、迅辯、無踈謬辯、諸所演說豐義味辯、一切世間最勝妙辯？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，具壽舍利子問善現言：「豈不於此所說般若波羅蜜多甚深教中，廣說三乘相應之法，謂聲聞乘、獨覺乘、無上乘法？廣說攝受諸菩薩摩訶薩從初發心乃至十地諸菩薩道，所謂布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，四念住廣說乃至十八佛不共法，一切三摩地門、一切陀羅尼門？廣說攝受諸菩薩摩訶薩神通勝事，謂菩薩摩訶薩於此般若波羅蜜多勤修行故，隨所生處常受化生，不退神通自在遊戲，能善通達無量法門，從一佛國至一佛國，供養恭敬、尊重讚歎諸佛世尊，隨所願樂種種善根皆能修集速得圓滿，於諸佛所聞持正法乃至無上正等菩提常不忘失，恒居勝定離散亂心，由此為緣得無礙辯、無斷盡辯、應辯、迅辯、無踈謬辯、諸所演說豐義味辯、一切世間最勝妙辯？」

善現答言：「如是！如是！誠如所說。於此般若波羅蜜多甚深教中，以無所得而為方便，廣說三乘相應之法，乃至廣說攝受諸菩薩摩訶薩神通勝事，乃至令得一切世間最勝妙辯，以無所得為方便者，此於何法無所得為方便？謂於我乃至見者無所得為方便，於色乃至識無所得為方便，於眼乃至意無所得為方便，於色乃至法無所得為方便，於眼識乃至意識無所得為方便，於眼觸乃至意觸無所得為方便，於眼觸為緣所生受乃至意觸為緣所生受無所得為方便，於布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多無所得為方便，於內空乃至無性自性空無所得為方便，於四念住廣說乃至十八佛不共法無所得為方便，如是乃至於一切智、道相智、一切相智無所得為方便。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現答言：「如是！如是！誠如所說。於此般若波羅蜜多甚深教中，以無所得而為方便，廣說三乘相應之法，乃至廣說攝受諸菩薩摩訶薩神通勝事，乃至令得一切世間最勝妙辯，以無所得為方便者，此於何法無所得為方便？謂於我乃至見者無所得為方便，於色乃至識無所得為方便，於眼乃至意無所得為方便，於色乃至法無所得為方便，於眼識乃至意識無所得為方便，於眼觸乃至意觸無所得為方便，於眼觸為緣所生受乃至意觸為緣所生受無所得為方便，於布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多無所得為方便，於內空乃至無性自性空無所得為方便，於四念住廣說乃至十八佛不共法無所得為方便，如是乃至於一切智、道相智、一切相智無所得為方便。」

時，舍利子問善現言：「何因緣故，於此般若波羅蜜多甚深教中，以無所得而為方便，廣說三乘相應之法？何因緣故，於此般若波羅蜜多甚深教中，以無所得而為方便，乃至廣說攝受諸菩薩摩訶薩神通勝事，乃至令得一切世間最勝妙辯？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，舍利子問善現言：「何因緣故，於此般若波羅蜜多甚深教中，以無所得而為方便，廣說三乘相應之法？何因緣故，於此般若波羅蜜多甚深教中，以無所得而為方便，乃至廣說攝受諸菩薩摩訶薩神通勝事，乃至令得一切世間最勝妙辯？」

善現答言：「舍利子！由內空乃至無性自性空故，於此般若波羅蜜多甚深教中，以無所得而為方便，廣說三乘相應之法。舍利子！由內空乃至無性自性空故，於此般若波羅蜜多甚深教中，以無所得而為方便，乃至廣說攝受諸菩薩摩訶薩神通勝事，乃至令得一切世間最勝妙辯。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現答言：「舍利子！由內空乃至無性自性空故，於此般若波羅蜜多甚深教中，以無所得而為方便，廣說三乘相應之法。舍利子！由內空乃至無性自性空故，於此般若波羅蜜多甚深教中，以無所得而為方便，乃至廣說攝受諸菩薩摩訶薩神通勝事，乃至令得一切世間最勝妙辯。」

第二分散花品第二十七之一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二分散花品第二十七之一

爾時，天帝釋及此三千大千世界四大王眾天乃至色究竟天，咸作是念：「今尊者善現承佛威力，為一切有情雨大法雨，我等今者各宜化作天妙音花，奉散供養釋迦如來及諸菩薩摩訶薩眾并苾芻僧、尊者善現，亦散供養甚深般若波羅蜜多，豈不為善？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，天帝釋及此三千大千世界四大王眾天乃至色究竟天，咸作是念：「今尊者善現承佛威力，為一切有情雨大法雨，我等今者各宜化作天妙音花，奉散供養釋迦如來及諸菩薩摩訶薩眾并苾芻僧、尊者善現，亦散供養甚深般若波羅蜜多，豈不為善？」

時，天帝釋及諸天眾作是念已，便各化作天妙音花，持以奉散釋迦如來及諸菩薩摩訶薩眾并苾芻僧、具壽善現、甚深般若波羅蜜多，而為供養。是時，於此三千大千佛之世界花悉充滿，以佛神力，於虛空中合成花臺，莊嚴殊妙，量等三千大千世界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，天帝釋及諸天眾作是念已，便各化作天妙音花，持以奉散釋迦如來及諸菩薩摩訶薩眾并苾芻僧、具壽善現、甚深般若波羅蜜多，而為供養。是時，於此三千大千佛之世界花悉充滿，以佛神力，於虛空中合成花臺，莊嚴殊妙，量等三千大千世界。

爾時，善現覩斯事已作是念言：「今所散花於諸天處曾未見有，是花微妙定非草樹水陸所生，應是諸天為供養故從心化出。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善現覩斯事已作是念言：「今所散花於諸天處曾未見有，是花微妙定非草樹水陸所生，應是諸天為供養故從心化出。」

時，天帝釋既知善現心之所念，謂善現言：「此所散花實非草樹水陸所生，亦不從心實能化出，但是變現。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，天帝釋既知善現心之所念，謂善現言：「此所散花實非草樹水陸所生，亦不從心實能化出，但是變現。」

爾時，善現語帝釋言：「憍尸迦！汝言此花實非草樹水陸所生，亦不從心實能化出，既非生法則不名花。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善現語帝釋言：「憍尸迦！汝言此花實非草樹水陸所生，亦不從心實能化出，既非生法則不名花。」

時，天帝釋問善現言：「大德！為但是花不生，為餘法亦爾？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，天帝釋問善現言：「大德！為但是花不生，為餘法亦爾？」

善現答言：「非但是花不生，餘法亦無生義。何謂也？憍尸迦！色亦不生，此既不生則非色；受、想、行、識亦不生，此既不生則非受、想、行、識。眼乃至意，色乃至法，眼識乃至意識，眼觸乃至意觸，眼觸為緣所生受乃至意觸為緣所生受亦如是。憍尸迦！布施波羅蜜多亦不生，此既不生則非布施波羅蜜多；淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多亦不生，此既不生則非淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多。內空乃至無性自性空，四念住廣說乃至十八佛不共法，如是乃至一切智、道相智、一切相智，皆亦如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現答言：「非但是花不生，餘法亦無生義。何謂也？憍尸迦！色亦不生，此既不生則非色；受、想、行、識亦不生，此既不生則非受、想、行、識。眼乃至意，色乃至法，眼識乃至意識，眼觸乃至意觸，眼觸為緣所生受乃至意觸為緣所生受亦如是。憍尸迦！布施波羅蜜多亦不生，此既不生則非布施波羅蜜多；淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多亦不生，此既不生則非淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多。內空乃至無性自性空，四念住廣說乃至十八佛不共法，如是乃至一切智、道相智、一切相智，皆亦如是。」

時，天帝釋竊作是念：「尊者善現智慧甚深，不違假名而說法性。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，天帝釋竊作是念：「尊者善現智慧甚深，不違假名而說法性。」

佛知其念便告彼言：「如憍尸迦心之所念，具壽善現智慧甚深，不違假名而說法性。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛知其念便告彼言：「如憍尸迦心之所念，具壽善現智慧甚深，不違假名而說法性。」

時，天帝釋即白佛言：「尊者善現於何等法不違假名而說法性？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，天帝釋即白佛言：「尊者善現於何等法不違假名而說法性？」

佛言：「憍尸迦！色但是假名，具壽善現不違色假名而說色法性；受、想、行、識但是假名，具壽善現不違受、想、行、識假名而說受、想、行、識法性。所以者何？色等法性無違順故，善現所說亦無違順。於眼乃至意，色乃至法，眼識乃至意識，眼觸乃至意觸，眼觸為緣所生受乃至意觸為緣所生受亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「憍尸迦！色但是假名，具壽善現不違色假名而說色法性；受、想、行、識但是假名，具壽善現不違受、想、行、識假名而說受、想、行、識法性。所以者何？色等法性無違順故，善現所說亦無違順。於眼乃至意，色乃至法，眼識乃至意識，眼觸乃至意觸，眼觸為緣所生受乃至意觸為緣所生受亦如是。

「憍尸迦！布施波羅蜜多但是假名，具壽善現不違布施波羅蜜多假名而說布施波羅蜜多法性；淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多但是假名，具壽善現不違淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多假名而說淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多法性。所以者何？布施波羅蜜多等法性無違順故，善現所說亦無違順。於內空乃至無性自性空，四念住廣說乃至十八佛不共法，如是乃至預流果，乃至阿羅漢果、獨覺菩提，乃至無上正等菩提，一切智、道相智、一切相智，預流乃至阿羅漢、獨覺、菩薩、如來，皆亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！布施波羅蜜多但是假名，具壽善現不違布施波羅蜜多假名而說布施波羅蜜多法性；淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多但是假名，具壽善現不違淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多假名而說淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多法性。所以者何？布施波羅蜜多等法性無違順故，善現所說亦無違順。於內空乃至無性自性空，四念住廣說乃至十八佛不共法，如是乃至預流果，乃至阿羅漢果、獨覺菩提，乃至無上正等菩提，一切智、道相智、一切相智，預流乃至阿羅漢、獨覺、菩薩、如來，皆亦如是。

「憍尸迦！具壽善現於如是法不違假名而說法性。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！具壽善現於如是法不違假名而說法性。」

爾時，具壽善現語天帝釋言：「憍尸迦！如是！如是！如佛所說，諸所有法無非假名。憍尸迦！諸菩薩摩訶薩知一切法但假名已，應學般若波羅蜜多。憍尸迦！諸菩薩摩訶薩如是學時，不於色學，不於受、想、行、識學。何以故？憍尸迦！是菩薩摩訶薩不見色可於中學，不見受、想、行、識可於中學故。於眼乃至意，色乃至法，眼識乃至意識，眼觸乃至意觸，眼觸為緣所生受乃至意觸為緣所生受亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，具壽善現語天帝釋言：「憍尸迦！如是！如是！如佛所說，諸所有法無非假名。憍尸迦！諸菩薩摩訶薩知一切法但假名已，應學般若波羅蜜多。憍尸迦！諸菩薩摩訶薩如是學時，不於色學，不於受、想、行、識學。何以故？憍尸迦！是菩薩摩訶薩不見色可於中學，不見受、想、行、識可於中學故。於眼乃至意，色乃至法，眼識乃至意識，眼觸乃至意觸，眼觸為緣所生受乃至意觸為緣所生受亦如是。

「憍尸迦！諸菩薩摩訶薩如是學時，不於布施波羅蜜多學，不於淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多學。何以故？憍尸迦！是菩薩摩訶薩不見布施波羅蜜多可於中學，不見淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多可於中學故。於內空乃至無性自性空，四念住廣說乃至十八佛不共法，如是乃至預流果，乃至阿羅漢果、獨覺菩提，乃至無上正等菩提，一切智、道相智、一切相智，皆亦如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！諸菩薩摩訶薩如是學時，不於布施波羅蜜多學，不於淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多學。何以故？憍尸迦！是菩薩摩訶薩不見布施波羅蜜多可於中學，不見淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多可於中學故。於內空乃至無性自性空，四念住廣說乃至十八佛不共法，如是乃至預流果，乃至阿羅漢果、獨覺菩提，乃至無上正等菩提，一切智、道相智、一切相智，皆亦如是。」

時，天帝釋問善現言：「諸菩薩摩訶薩何因緣故，不見色，乃至不見一切相智？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，天帝釋問善現言：「諸菩薩摩訶薩何因緣故，不見色，乃至不見一切相智？」

善現答言：「憍尸迦！色色空，乃至一切相智一切相智空。憍尸迦！諸菩薩摩訶薩由此因緣，不見色乃至一切相智。憍尸迦！諸菩薩摩訶薩不見色故不於色學，乃至不見一切相智故不於一切相智學。何以故？憍尸迦！不可色空見色空，乃至不可一切相智空見一切相智空，亦不可色空於色空學，乃至亦不可一切相智空於一切相智空學故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現答言：「憍尸迦！色色空，乃至一切相智一切相智空。憍尸迦！諸菩薩摩訶薩由此因緣，不見色乃至一切相智。憍尸迦！諸菩薩摩訶薩不見色故不於色學，乃至不見一切相智故不於一切相智學。何以故？憍尸迦！不可色空見色空，乃至不可一切相智空見一切相智空，亦不可色空於色空學，乃至亦不可一切相智空於一切相智空學故。

「憍尸迦！若菩薩摩訶薩不於空學，是菩薩摩訶薩為於空學。何以故？以無二故。憍尸迦！諸菩薩摩訶薩不於色空學為於色空學，以無二故，乃至不於一切相智空學為於一切相智空學，以無二故。憍尸迦！若菩薩摩訶薩以無二為方便於色空學，乃至以無二為方便於一切相智空學，是菩薩摩訶薩能以無二為方便學布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，能以無二為方便學內空乃至無性自性空，能以無二為方便學四念住廣說乃至十八佛不共法，如是乃至能以無二為方便學預流果乃至阿羅漢果，能以無二為方便學獨覺菩提乃至無上正等菩提，能以無二為方便學一切智、道相智、一切相智。憍尸迦！若菩薩摩訶薩能以無二為方便學布施波羅蜜多乃至一切相智，是菩薩摩訶薩能以無二為方便學無量、無數、無邊不可思議清淨佛法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！若菩薩摩訶薩不於空學，是菩薩摩訶薩為於空學。何以故？以無二故。憍尸迦！諸菩薩摩訶薩不於色空學為於色空學，以無二故，乃至不於一切相智空學為於一切相智空學，以無二故。憍尸迦！若菩薩摩訶薩以無二為方便於色空學，乃至以無二為方便於一切相智空學，是菩薩摩訶薩能以無二為方便學布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，能以無二為方便學內空乃至無性自性空，能以無二為方便學四念住廣說乃至十八佛不共法，如是乃至能以無二為方便學預流果乃至阿羅漢果，能以無二為方便學獨覺菩提乃至無上正等菩提，能以無二為方便學一切智、道相智、一切相智。憍尸迦！若菩薩摩訶薩能以無二為方便學布施波羅蜜多乃至一切相智，是菩薩摩訶薩能以無二為方便學無量、無數、無邊不可思議清淨佛法。

「憍尸迦！若菩薩摩訶薩能學無量、無數、無邊不可思議清淨佛法，是菩薩摩訶薩不為色增故學，亦不為色減故學，乃至不為一切相智增故學，亦不為一切相智減故學。憍尸迦！若菩薩摩訶薩不為色增故學，亦不為色減故學，乃至不為一切相智增故學，亦不為一切相智減故學，是菩薩摩訶薩不為攝受色故學，亦不為壞滅色故學，乃至不為攝受一切相智故學，亦不為壞滅一切相智故學。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！若菩薩摩訶薩能學無量、無數、無邊不可思議清淨佛法，是菩薩摩訶薩不為色增故學，亦不為色減故學，乃至不為一切相智增故學，亦不為一切相智減故學。憍尸迦！若菩薩摩訶薩不為色增故學，亦不為色減故學，乃至不為一切相智增故學，亦不為一切相智減故學，是菩薩摩訶薩不為攝受色故學，亦不為壞滅色故學，乃至不為攝受一切相智故學，亦不為壞滅一切相智故學。」

爾時，具壽舍利子問善現言：「諸菩薩摩訶薩如是學時，不為攝受色故學，亦不為壞滅色故學，乃至不為攝受一切相智故學，亦不為壞滅一切相智故學耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，具壽舍利子問善現言：「諸菩薩摩訶薩如是學時，不為攝受色故學，亦不為壞滅色故學，乃至不為攝受一切相智故學，亦不為壞滅一切相智故學耶？」

善現對曰：「如是！如是！舍利子！諸菩薩摩訶薩如是學時，不為攝受色故學，亦不為壞滅色故學，乃至不為攝受一切相智故學，亦不為壞滅一切相智故學。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現對曰：「如是！如是！舍利子！諸菩薩摩訶薩如是學時，不為攝受色故學，亦不為壞滅色故學，乃至不為攝受一切相智故學，亦不為壞滅一切相智故學。」

時，舍利子問善現言：「何因緣故，諸菩薩摩訶薩不為攝受色故學，亦不為壞滅色故學，乃至不為攝受一切相智故學，亦不為壞滅一切相智故學？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，舍利子問善現言：「何因緣故，諸菩薩摩訶薩不為攝受色故學，亦不為壞滅色故學，乃至不為攝受一切相智故學，亦不為壞滅一切相智故學？」

善現對曰：「諸菩薩摩訶薩不見有色是可攝受及可壞滅，亦不見有能攝受色及壞滅者，乃至不見有一切相智是可攝受及可壞滅，亦不見有能攝受一切相智及壞滅者。何以故？舍利子！以色等法若能若所內外空故。舍利子！若菩薩摩訶薩於一切法，不見是可攝受及可壞滅，亦不見有能攝受及壞滅者而學般若波羅蜜多，是菩薩摩訶薩能成辦一切智智。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現對曰：「諸菩薩摩訶薩不見有色是可攝受及可壞滅，亦不見有能攝受色及壞滅者，乃至不見有一切相智是可攝受及可壞滅，亦不見有能攝受一切相智及壞滅者。何以故？舍利子！以色等法若能若所內外空故。舍利子！若菩薩摩訶薩於一切法，不見是可攝受及可壞滅，亦不見有能攝受及壞滅者而學般若波羅蜜多，是菩薩摩訶薩能成辦一切智智。」

時，舍利子問善現言：「諸菩薩摩訶薩如是學般若波羅蜜多，能成辦一切智智耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，舍利子問善現言：「諸菩薩摩訶薩如是學般若波羅蜜多，能成辦一切智智耶？」

善現對曰：「舍利子！諸菩薩摩訶薩如是學般若波羅蜜多，能成辦一切智智，於一切法不為攝受不為壞滅為方便故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現對曰：「舍利子！諸菩薩摩訶薩如是學般若波羅蜜多，能成辦一切智智，於一切法不為攝受不為壞滅為方便故。」

舍利子言：「若菩薩摩訶薩於一切法不為攝受不為壞滅為方便者，云何能成辦一切智智耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「若菩薩摩訶薩於一切法不為攝受不為壞滅為方便者，云何能成辦一切智智耶？」

善現對曰：「舍利子！是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不見色若生若滅、若取若捨、若染若淨、若增若減，乃至不見一切相智若生若滅、若取若捨、若染若淨、若增若減。何以故？以色乃至一切相智皆自性無所有不可得故。如是，舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，於一切法不見若生若滅、若取若捨、若染若淨、若增若減，以無所學無所成辦為方便故而學般若波羅蜜多，則能成辦一切智智。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現對曰：「舍利子！是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不見色若生若滅、若取若捨、若染若淨、若增若減，乃至不見一切相智若生若滅、若取若捨、若染若淨、若增若減。何以故？以色乃至一切相智皆自性無所有不可得故。如是，舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，於一切法不見若生若滅、若取若捨、若染若淨、若增若減，以無所學無所成辦為方便故而學般若波羅蜜多，則能成辦一切智智。」

爾時，天帝釋問舍利子言：「大德！諸菩薩摩訶薩所學般若波羅蜜多，當於何求？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，天帝釋問舍利子言：「大德！諸菩薩摩訶薩所學般若波羅蜜多，當於何求？」

舍利子言：「憍尸迦！諸菩薩摩訶薩所學般若波羅蜜多，當於善現所說中求。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「憍尸迦！諸菩薩摩訶薩所學般若波羅蜜多，當於善現所說中求。」

時，天帝釋謂善現言：「大德神力為依持故，令舍利子作是說耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，天帝釋謂善現言：「大德神力為依持故，令舍利子作是說耶？」

善現告言：「憍尸迦！非我神力為依持故，令舍利子作如是說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現告言：「憍尸迦！非我神力為依持故，令舍利子作如是說。」

天帝釋言：「是誰神力為所依持？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天帝釋言：「是誰神力為所依持？」

善現報言：「是佛神力為所依持。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現報言：「是佛神力為所依持。」

天帝釋言：「大德！諸法皆無依持，如何可言是佛神力為所依持？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天帝釋言：「大德！諸法皆無依持，如何可言是佛神力為所依持？」

善現告言：「憍尸迦！如是！如是！如汝所說。一切法無依持，是故如來非所依持，亦無依持，但為隨順世俗施設說為依持。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現告言：「憍尸迦！如是！如是！如汝所說。一切法無依持，是故如來非所依持，亦無依持，但為隨順世俗施設說為依持。

「憍尸迦！非離無依持如來可得，非離無依持真如如來可得，非離無依持法性如來可得，非離無依持如來真如可得，非離無依持如來法性可得，非離無依持真如如來真如可得，非離無依持法性如來法性可得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！非離無依持如來可得，非離無依持真如如來可得，非離無依持法性如來可得，非離無依持如來真如可得，非離無依持如來法性可得，非離無依持真如如來真如可得，非離無依持法性如來法性可得。

「憍尸迦！非無依持中如來可得，非如來中無依持可得；非無依持真如中如來可得，非如來中無依持真如可得；非無依持法性中如來可得，非如來中無依持法性可得；非無依持中如來真如可得，非如來真如中無依持可得；非無依持中如來法性可得，非如來法性中無依持可得；非無依持真如中如來真如可得，非如來真如中無依持真如可得；非無依持法性中如來法性可得，非如來法性中無依持法性可得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！非無依持中如來可得，非如來中無依持可得；非無依持真如中如來可得，非如來中無依持真如可得；非無依持法性中如來可得，非如來中無依持法性可得；非無依持中如來真如可得，非如來真如中無依持可得；非無依持中如來法性可得，非如來法性中無依持可得；非無依持真如中如來真如可得，非如來真如中無依持真如可得；非無依持法性中如來法性可得，非如來法性中無依持法性可得。

「憍尸迦！非離色如來可得，非離受、想、行、識如來可得；非離色真如如來可得，非離受、想、行、識真如如來可得；非離色法性如來可得，非離受、想、行、識法性如來可得；非離色如來真如可得，非離受、想、行、識如來真如可得；非離色如來法性可得，非離受、想、行、識如來法性可得；非離色真如如來真如可得，非離受、想、行、識真如如來真如可得；非離色法性如來法性可得，非離受、想、行、識法性如來法性可得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！非離色如來可得，非離受、想、行、識如來可得；非離色真如如來可得，非離受、想、行、識真如如來可得；非離色法性如來可得，非離受、想、行、識法性如來可得；非離色如來真如可得，非離受、想、行、識如來真如可得；非離色如來法性可得，非離受、想、行、識如來法性可得；非離色真如如來真如可得，非離受、想、行、識真如如來真如可得；非離色法性如來法性可得，非離受、想、行、識法性如來法性可得。

「憍尸迦！非色中如來可得，非如來中色可得，非受、想、行、識中如來可得，非如來中受、想、行、識可得；非色真如中如來可得，非如來中色真如可得，非受、想、行、識真如中如來可得，非如來中受、想、行、識真如可得；非色法性中如來可得，非如來中色法性可得，非受、想、行、識法性中如來可得，非如來中受、想、行、識法性可得；非色中如來真如可得，非如來真如中色可得，非受、想、行、識中如來真如可得，非如來真如中受、想、行、識可得；非色中如來法性可得，非如來法性中色可得，非受、想、行、識中如來法性可得，非如來法性中受、想、行、識可得；非色真如中如來真如可得，非如來真如中色真如可得，非受、想、行、識真如中如來真如可得，非如來真如中受、想、行、識真如可得；非色法性中如來法性可得，非如來法性中色法性可得，非受、想、行、識法性中如來法性可得，非如來法性中受、想、行、識法性可得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！非色中如來可得，非如來中色可得，非受、想、行、識中如來可得，非如來中受、想、行、識可得；非色真如中如來可得，非如來中色真如可得，非受、想、行、識真如中如來可得，非如來中受、想、行、識真如可得；非色法性中如來可得，非如來中色法性可得，非受、想、行、識法性中如來可得，非如來中受、想、行、識法性可得；非色中如來真如可得，非如來真如中色可得，非受、想、行、識中如來真如可得，非如來真如中受、想、行、識可得；非色中如來法性可得，非如來法性中色可得，非受、想、行、識中如來法性可得，非如來法性中受、想、行、識可得；非色真如中如來真如可得，非如來真如中色真如可得，非受、想、行、識真如中如來真如可得，非如來真如中受、想、行、識真如可得；非色法性中如來法性可得，非如來法性中色法性可得，非受、想、行、識法性中如來法性可得，非如來法性中受、想、行、識法性可得。

「憍尸迦！乃至非離一切智如來可得，非離道相智、一切相智如來可得；非離一切智真如如來可得，非離道相智、一切相智真如如來可得；非離一切智法性如來可得，非離道相智、一切相智法性如來可得；非離一切智如來真如可得，非離道相智、一切相智如來真如可得；非離一切智如來法性可得，非離道相智、一切相智如來法性可得；非離一切智真如如來真如可得，非離道相智、一切相智真如如來真如可得；非離一切智法性如來法性可得，非離道相智、一切相智法性如來法性可得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！乃至非離一切智如來可得，非離道相智、一切相智如來可得；非離一切智真如如來可得，非離道相智、一切相智真如如來可得；非離一切智法性如來可得，非離道相智、一切相智法性如來可得；非離一切智如來真如可得，非離道相智、一切相智如來真如可得；非離一切智如來法性可得，非離道相智、一切相智如來法性可得；非離一切智真如如來真如可得，非離道相智、一切相智真如如來真如可得；非離一切智法性如來法性可得，非離道相智、一切相智法性如來法性可得。

「憍尸迦！非一切智中如來可得，非如來中一切智可得，非道相智、一切相智中如來可得，非如來中道相智、一切相智可得；非一切智真如中如來可得，非如來中一切智真如可得，非道相智、一切相智真如中如來可得，非如來中道相智、一切相智真如可得；非一切智法性中如來可得，非如來中一切智法性可得，非道相智、一切相智法性中如來可得，非如來中道相智、一切相智法性可得；非一切智中如來真如可得，非如來真如中一切智可得，非道相智、一切相智中如來真如可得，非如來真如中道相智、一切相智可得；非一切智中如來法性可得，非如來法性中一切智可得，非道相智、一切相智中如來法性可得，非如來法性中道相智、一切相智可得；非一切智真如中如來真如可得，非如來真如中一切智真如可得，非道相智、一切相智真如中如來真如可得，非如來真如中道相智、一切相智真如可得；非一切智法性中如來法性可得，非如來法性中一切智法性可得，非道相智、一切相智法性中如來法性可得，非如來法性中道相智、一切相智法性可得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！非一切智中如來可得，非如來中一切智可得，非道相智、一切相智中如來可得，非如來中道相智、一切相智可得；非一切智真如中如來可得，非如來中一切智真如可得，非道相智、一切相智真如中如來可得，非如來中道相智、一切相智真如可得；非一切智法性中如來可得，非如來中一切智法性可得，非道相智、一切相智法性中如來可得，非如來中道相智、一切相智法性可得；非一切智中如來真如可得，非如來真如中一切智可得，非道相智、一切相智中如來真如可得，非如來真如中道相智、一切相智可得；非一切智中如來法性可得，非如來法性中一切智可得，非道相智、一切相智中如來法性可得，非如來法性中道相智、一切相智可得；非一切智真如中如來真如可得，非如來真如中一切智真如可得，非道相智、一切相智真如中如來真如可得，非如來真如中道相智、一切相智真如可得；非一切智法性中如來法性可得，非如來法性中一切智法性可得，非道相智、一切相智法性中如來法性可得，非如來法性中道相智、一切相智法性可得。

「憍尸迦！如來於色非相應非不相應，於受、想、行、識亦非相應非不相應；如來於色真如非相應非不相應，於受、想、行、識真如亦非相應非不相應；如來於色法性非相應非不相應，於受、想、行、識法性亦非相應非不相應；如來真如於色非相應非不相應，於受、想、行、識亦非相應非不相應；如來真如於色真如非相應非不相應，於受、想、行、識真如亦非相應非不相應；如來法性於色非相應非不相應，於受、想、行、識亦非相應非不相應；如來法性於色法性非相應非不相應，於受、想、行、識法性亦非相應非不相應。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！如來於色非相應非不相應，於受、想、行、識亦非相應非不相應；如來於色真如非相應非不相應，於受、想、行、識真如亦非相應非不相應；如來於色法性非相應非不相應，於受、想、行、識法性亦非相應非不相應；如來真如於色非相應非不相應，於受、想、行、識亦非相應非不相應；如來真如於色真如非相應非不相應，於受、想、行、識真如亦非相應非不相應；如來法性於色非相應非不相應，於受、想、行、識亦非相應非不相應；如來法性於色法性非相應非不相應，於受、想、行、識法性亦非相應非不相應。

「憍尸迦！如來於離色非相應非不相應，於離受、想、行、識亦非相應非不相應；如來於離色真如非相應非不相應，於離受、想、行、識真如亦非相應非不相應；如來於離色法性非相應非不相應，於離受、想、行、識法性亦非相應非不相應；如來真如於離色非相應非不相應，於離受、想、行、識亦非相應非不相應；如來真如於離色真如非相應非不相應，於離受、想、行、識真如亦非相應非不相應；如來法性於離色非相應非不相應，於離受、想、行、識亦非相應非不相應；如來法性於離色法性非相應非不相應，於離受、想、行、識法性亦非相應非不相應。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！如來於離色非相應非不相應，於離受、想、行、識亦非相應非不相應；如來於離色真如非相應非不相應，於離受、想、行、識真如亦非相應非不相應；如來於離色法性非相應非不相應，於離受、想、行、識法性亦非相應非不相應；如來真如於離色非相應非不相應，於離受、想、行、識亦非相應非不相應；如來真如於離色真如非相應非不相應，於離受、想、行、識真如亦非相應非不相應；如來法性於離色非相應非不相應，於離受、想、行、識亦非相應非不相應；如來法性於離色法性非相應非不相應，於離受、想、行、識法性亦非相應非不相應。

「憍尸迦！如是乃至如來於一切智非相應非不相應，於道相智、一切相智亦非相應非不相應；如來於一切智真如非相應非不相應，於道相智、一切相智真如亦非相應非不相應；如來於一切智法性非相應非不相應，於道相智、一切相智法性亦非相應非不相應；如來真如於一切智非相應非不相應，於道相智、一切相智亦非相應非不相應；如來真如於一切智真如非相應非不相應，於道相智、一切相智真如亦非相應非不相應；如來法性於一切智非相應非不相應，於道相智、一切相智亦非相應非不相應；如來法性於一切智法性非相應非不相應，於道相智、一切相智法性亦非相應非不相應。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！如是乃至如來於一切智非相應非不相應，於道相智、一切相智亦非相應非不相應；如來於一切智真如非相應非不相應，於道相智、一切相智真如亦非相應非不相應；如來於一切智法性非相應非不相應，於道相智、一切相智法性亦非相應非不相應；如來真如於一切智非相應非不相應，於道相智、一切相智亦非相應非不相應；如來真如於一切智真如非相應非不相應，於道相智、一切相智真如亦非相應非不相應；如來法性於一切智非相應非不相應，於道相智、一切相智亦非相應非不相應；如來法性於一切智法性非相應非不相應，於道相智、一切相智法性亦非相應非不相應。

「憍尸迦！如來於離一切智非相應非不相應，於離道相智、一切相智亦非相應非不相應；如來於離一切智真如非相應非不相應，於離道相智、一切相智真如亦非相應非不相應；如來於離一切智法性非相應非不相應，於離道相智、一切相智法性亦非相應非不相應；如來真如於離一切智非相應非不相應，於離道相智、一切相智亦非相應非不相應；如來真如於離一切智真如非相應非不相應，於離道相智、一切相智真如亦非相應非不相應；如來法性於離一切智非相應非不相應，於離道相智、一切相智亦非相應非不相應；如來法性於離一切智法性非相應非不相應，於離道相智、一切相智法性亦非相應非不相應。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！如來於離一切智非相應非不相應，於離道相智、一切相智亦非相應非不相應；如來於離一切智真如非相應非不相應，於離道相智、一切相智真如亦非相應非不相應；如來於離一切智法性非相應非不相應，於離道相智、一切相智法性亦非相應非不相應；如來真如於離一切智非相應非不相應，於離道相智、一切相智亦非相應非不相應；如來真如於離一切智真如非相應非不相應，於離道相智、一切相智真如亦非相應非不相應；如來法性於離一切智非相應非不相應，於離道相智、一切相智亦非相應非不相應；如來法性於離一切智法性非相應非不相應，於離道相智、一切相智法性亦非相應非不相應。

「憍尸迦！舍利子所說，是於一切法非即非離、非相應非不相應，如來神力為所依持，以無依持為依持故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！舍利子所說，是於一切法非即非離、非相應非不相應，如來神力為所依持，以無依持為依持故。