大般若波羅蜜多經卷第四百二十四三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大般若波羅蜜多經卷第四百二十四三藏法師玄奘奉 詔譯

第二分遠離品第二十四之二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二分遠離品第二十四之二

爾時，具壽舍利子謂善現言：「如我解仁者所說義，我乃至見者畢竟不生，色乃至識畢竟不生，如是乃至諸佛法及諸佛畢竟不生，一切有情法及一切有情畢竟不生。若如是者，六趣受生應無差別，不應預流得預流果，不應一來得一來果，不應不還得不還果，不應阿羅漢得阿羅漢果，不應獨覺得獨覺菩提，不應菩薩得一切相智；不應菩薩摩訶薩見六趣生死深生厭患，為拔濟彼故得五種菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，具壽舍利子謂善現言：「如我解仁者所說義，我乃至見者畢竟不生，色乃至識畢竟不生，如是乃至諸佛法及諸佛畢竟不生，一切有情法及一切有情畢竟不生。若如是者，六趣受生應無差別，不應預流得預流果，不應一來得一來果，不應不還得不還果，不應阿羅漢得阿羅漢果，不應獨覺得獨覺菩提，不應菩薩得一切相智；不應菩薩摩訶薩見六趣生死深生厭患，為拔濟彼故得五種菩提。

「復次，善現！若一切法畢竟不生，云何預流為預流果，勤修永斷三結之道？云何一來為一來果，勤修永斷貪、瞋、癡道？云何不還為不還果，勤修永斷順下結道？云何阿羅漢為阿羅漢果，勤修永斷順上結道？云何獨覺為獨覺菩提，勤修獨悟緣起法道？云何菩薩摩訶薩為度無量無邊有情，修多百千難行苦行，具受無量難忍重苦？云何如來、應、正等覺證得無上正等菩提？云何諸佛為度無量有情苦故轉妙法輪？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！若一切法畢竟不生，云何預流為預流果，勤修永斷三結之道？云何一來為一來果，勤修永斷貪、瞋、癡道？云何不還為不還果，勤修永斷順下結道？云何阿羅漢為阿羅漢果，勤修永斷順上結道？云何獨覺為獨覺菩提，勤修獨悟緣起法道？云何菩薩摩訶薩為度無量無邊有情，修多百千難行苦行，具受無量難忍重苦？云何如來、應、正等覺證得無上正等菩提？云何諸佛為度無量有情苦故轉妙法輪？」

爾時，具壽善現報舍利子言：「非我於彼無生法中，見有六趣受生差別；非我於彼無生法中，見有能入諦現觀者；非我於彼無生法中，見有預流得預流果，見有一來得一來果，見有不還得不還果，見有阿羅漢得阿羅漢果，見有獨覺得獨覺菩提，見有菩薩得一切相智；非我於彼無生法中，見有菩薩摩訶薩厭患生死得五菩提；非我於彼無生法中，見有聲聞修斷結道，見有獨覺勤修獨悟緣起法道；非我於彼無生法中，見有菩薩摩訶薩為度有情修多苦行受諸重苦，然諸菩薩摩訶薩不起難行苦行之想。何以故？舍利子！若起難行苦行想者，終不能為無量無數無邊有情作大饒益。舍利子！一切菩薩以無所得而為方便，於諸有情起大悲心，住如父母、兄弟、妻子及己身想，為度脫彼發起無上正等覺心，乃能為彼作大饒益。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，具壽善現報舍利子言：「非我於彼無生法中，見有六趣受生差別；非我於彼無生法中，見有能入諦現觀者；非我於彼無生法中，見有預流得預流果，見有一來得一來果，見有不還得不還果，見有阿羅漢得阿羅漢果，見有獨覺得獨覺菩提，見有菩薩得一切相智；非我於彼無生法中，見有菩薩摩訶薩厭患生死得五菩提；非我於彼無生法中，見有聲聞修斷結道，見有獨覺勤修獨悟緣起法道；非我於彼無生法中，見有菩薩摩訶薩為度有情修多苦行受諸重苦，然諸菩薩摩訶薩不起難行苦行之想。何以故？舍利子！若起難行苦行想者，終不能為無量無數無邊有情作大饒益。舍利子！一切菩薩以無所得而為方便，於諸有情起大悲心，住如父母、兄弟、妻子及己身想，為度脫彼發起無上正等覺心，乃能為彼作大饒益。

「舍利子！一切菩薩應作是念：『如我自性，於一切法以一切種、一切處、一切時求不可得，內外諸法亦復如是，都無所有皆不可得。』若住此想便不見有難行苦行，由此能為無量無數無邊有情修多百千難行苦行作大饒益。何以故？是菩薩摩訶薩於一切法、一切有情、一切種、一切處、一切時無執受故。舍利子！非我於彼無生法中，見有如來、應、正等覺，證得無上正等菩提，轉妙法輪度無量眾。何以故？舍利子！以一切法、一切有情不可得故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！一切菩薩應作是念：『如我自性，於一切法以一切種、一切處、一切時求不可得，內外諸法亦復如是，都無所有皆不可得。』若住此想便不見有難行苦行，由此能為無量無數無邊有情修多百千難行苦行作大饒益。何以故？是菩薩摩訶薩於一切法、一切有情、一切種、一切處、一切時無執受故。舍利子！非我於彼無生法中，見有如來、應、正等覺，證得無上正等菩提，轉妙法輪度無量眾。何以故？舍利子！以一切法、一切有情不可得故。」

時，舍利子問善現言：「於意云何？為欲以生法有所證得，為欲以無生法有所證得耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，舍利子問善現言：「於意云何？為欲以生法有所證得，為欲以無生法有所證得耶？」

善現對曰：「我不欲以生法有所證得，亦不欲以無生法有所證得。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現對曰：「我不欲以生法有所證得，亦不欲以無生法有所證得。」

舍利子言：「若如是者，豈都無得、無現觀耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「若如是者，豈都無得、無現觀耶？」

善現對曰：「雖有得、有現觀，而實不由二法證得。舍利子！但隨世間言說施設有得、現觀，非勝義中有得、現觀。舍利子！但隨世間言說施設有預流、有預流果，有一來、有一來果，有不還、有不還果，有阿羅漢、有阿羅漢果，有獨覺、有獨覺菩提，有菩薩摩訶薩、有菩薩摩訶薩行，有諸佛、有諸佛無上正等菩提，非勝義中有預流等。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現對曰：「雖有得、有現觀，而實不由二法證得。舍利子！但隨世間言說施設有得、現觀，非勝義中有得、現觀。舍利子！但隨世間言說施設有預流、有預流果，有一來、有一來果，有不還、有不還果，有阿羅漢、有阿羅漢果，有獨覺、有獨覺菩提，有菩薩摩訶薩、有菩薩摩訶薩行，有諸佛、有諸佛無上正等菩提，非勝義中有預流等。」

舍利子言：「若隨世間言說施設有得、現觀及預流等非勝義者，六趣差別亦隨世間言說施設，非勝義耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「若隨世間言說施設有得、現觀及預流等非勝義者，六趣差別亦隨世間言說施設，非勝義耶？」

善現對曰：「如是！如是！何以故？舍利子！非勝義中有業異熟及染淨故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現對曰：「如是！如是！何以故？舍利子！非勝義中有業異熟及染淨故。」

時，舍利子問善現言：「於意云何？為欲令未生法生，為欲令已生法生耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，舍利子問善現言：「於意云何？為欲令未生法生，為欲令已生法生耶？」

善現對曰：「我不欲令未生法生，亦不欲令已生法生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現對曰：「我不欲令未生法生，亦不欲令已生法生。」

舍利子言：「何等是未生法，仁者不欲令彼法生？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「何等是未生法，仁者不欲令彼法生？」

善現對曰：「舍利子！色是未生法，我不欲令生。何以故？自性空故。受、想、行、識是未生法，我不欲令生。何以故？自性空故。乃至諸佛無上正等菩提是未生法，我不欲令生。何以故？自性空故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現對曰：「舍利子！色是未生法，我不欲令生。何以故？自性空故。受、想、行、識是未生法，我不欲令生。何以故？自性空故。乃至諸佛無上正等菩提是未生法，我不欲令生。何以故？自性空故。」

舍利子問：「何等是已生法，仁者不欲令彼法生？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子問：「何等是已生法，仁者不欲令彼法生？」

善現對曰：「舍利子！色是已生法，我不欲令生。何以故？自性空故。受、想、行、識是已生法，我不欲令生。何以故？自性空故。乃至諸佛無上正等菩提是已生法，我不欲令生。何以故？自性空故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現對曰：「舍利子！色是已生法，我不欲令生。何以故？自性空故。受、想、行、識是已生法，我不欲令生。何以故？自性空故。乃至諸佛無上正等菩提是已生法，我不欲令生。何以故？自性空故。」

時，舍利子問善現言：「於意云何？為欲令生生，為欲令不生生耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，舍利子問善現言：「於意云何？為欲令生生，為欲令不生生耶？」

善現對曰：「我不欲令生生，亦不欲令不生生。何以故？舍利子！生與不生，如是二法俱非相應非不相應，無色、無見、無對、一相，謂無相故。由此因緣，我不欲令生生，亦不欲令不生生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現對曰：「我不欲令生生，亦不欲令不生生。何以故？舍利子！生與不生，如是二法俱非相應非不相應，無色、無見、無對、一相，謂無相故。由此因緣，我不欲令生生，亦不欲令不生生。」

時，舍利子又問善現：「仁者於所說無生法樂辯說無生相耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，舍利子又問善現：「仁者於所說無生法樂辯說無生相耶？」

善現對曰：「舍利子！我於所說無生法亦不樂辯說無生相。何以故？舍利子！若無生法，若無生相，若樂辯說，如是一切皆非相應非不相應，無色、無見、無對、一相，謂無相故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現對曰：「舍利子！我於所說無生法亦不樂辯說無生相。何以故？舍利子！若無生法，若無生相，若樂辯說，如是一切皆非相應非不相應，無色、無見、無對、一相，謂無相故。」

時，舍利子又問善現：「於不生法起不生言，此不生言亦不生不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，舍利子又問善現：「於不生法起不生言，此不生言亦不生不？」

善現對曰：「如是！如是！誠如所說。於不生法起不生言，此法及言俱無生義。所以者何？舍利子！色不生，受、想、行、識亦不生。何以故？本性空故。眼處不生，耳、鼻、舌、身、意處亦不生。何以故？本性空故。色處不生，聲、香、味、觸、法處亦不生。何以故？本性空故。眼界不生，耳、鼻、舌、身、意界亦不生。何以故？本性空故。色界不生，聲、香、味、觸、法界亦不生。何以故？本性空故。眼識界不生，耳、鼻、舌、身、意識界亦不生。何以故？本性空故。眼觸不生，耳、鼻、舌、身、意觸亦不生。何以故？本性空故。眼觸為緣所生諸受不生，耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受亦不生。何以故？本性空故。地界不生，水、火、風、空、識界亦不生。何以故？本性空故。身行不生，語行、意行亦不生。何以故？本性空故。布施波羅蜜多不生，乃至一切相智亦不生。何以故？本性空故。舍利子！由此因緣，於不生法起不生言，此法及言俱無生義。舍利子！若所說法、若能說言、說者、聽者皆無生義。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現對曰：「如是！如是！誠如所說。於不生法起不生言，此法及言俱無生義。所以者何？舍利子！色不生，受、想、行、識亦不生。何以故？本性空故。眼處不生，耳、鼻、舌、身、意處亦不生。何以故？本性空故。色處不生，聲、香、味、觸、法處亦不生。何以故？本性空故。眼界不生，耳、鼻、舌、身、意界亦不生。何以故？本性空故。色界不生，聲、香、味、觸、法界亦不生。何以故？本性空故。眼識界不生，耳、鼻、舌、身、意識界亦不生。何以故？本性空故。眼觸不生，耳、鼻、舌、身、意觸亦不生。何以故？本性空故。眼觸為緣所生諸受不生，耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受亦不生。何以故？本性空故。地界不生，水、火、風、空、識界亦不生。何以故？本性空故。身行不生，語行、意行亦不生。何以故？本性空故。布施波羅蜜多不生，乃至一切相智亦不生。何以故？本性空故。舍利子！由此因緣，於不生法起不生言，此法及言俱無生義。舍利子！若所說法、若能說言、說者、聽者皆無生義。」

爾時，具壽舍利子讚善現言：「說法人中仁為第一，除佛世尊無能及者。何以故？隨所問詰種種法門皆能酬答無滯礙故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，具壽舍利子讚善現言：「說法人中仁為第一，除佛世尊無能及者。何以故？隨所問詰種種法門皆能酬答無滯礙故。」

善現報言：「諸佛弟子於一切法無依著者，法爾皆能隨所問詰一一酬答自在無畏。何以故？以一切法無所依故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現報言：「諸佛弟子於一切法無依著者，法爾皆能隨所問詰一一酬答自在無畏。何以故？以一切法無所依故。」

舍利子言：「云何諸法都無所依？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「云何諸法都無所依？」

善現答言：「舍利子！色本性空故，不依內不依外不依兩間；受、想、行、識亦本性空故，不依內不依外不依兩間。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現答言：「舍利子！色本性空故，不依內不依外不依兩間；受、想、行、識亦本性空故，不依內不依外不依兩間。

「舍利子！眼處本性空故，不依內不依外不依兩間；耳、鼻、舌、身、意處亦本性空故，不依內不依外不依兩間。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！眼處本性空故，不依內不依外不依兩間；耳、鼻、舌、身、意處亦本性空故，不依內不依外不依兩間。

「舍利子！色處本性空故，不依內不依外不依兩間；聲、香、味、觸、法處亦本性空故，不依內不依外不依兩間。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！色處本性空故，不依內不依外不依兩間；聲、香、味、觸、法處亦本性空故，不依內不依外不依兩間。

「舍利子！眼界本性空故，不依內不依外不依兩間；耳、鼻、舌、身、意界亦本性空故，不依內不依外不依兩間。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！眼界本性空故，不依內不依外不依兩間；耳、鼻、舌、身、意界亦本性空故，不依內不依外不依兩間。

「舍利子！色界本性空故，不依內不依外不依兩間；聲、香、味、觸、法界亦本性空故，不依內不依外不依兩間。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！色界本性空故，不依內不依外不依兩間；聲、香、味、觸、法界亦本性空故，不依內不依外不依兩間。

「舍利子！眼識界本性空故，不依內不依外不依兩間；耳、鼻、舌、身、意識界亦本性空故，不依內不依外不依兩間。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！眼識界本性空故，不依內不依外不依兩間；耳、鼻、舌、身、意識界亦本性空故，不依內不依外不依兩間。

「舍利子！眼觸本性空故，不依內不依外不依兩間；耳、鼻、舌、身、意觸亦本性空故，不依內不依外不依兩間。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！眼觸本性空故，不依內不依外不依兩間；耳、鼻、舌、身、意觸亦本性空故，不依內不依外不依兩間。

「舍利子！眼觸為緣所生諸受本性空故，不依內不依外不依兩間；耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受亦本性空故，不依內不依外不依兩間。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！眼觸為緣所生諸受本性空故，不依內不依外不依兩間；耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受亦本性空故，不依內不依外不依兩間。

「舍利子！布施波羅蜜多本性空故，不依內不依外不依兩間；乃至般若波羅蜜多亦本性空故，不依內不依外不依兩間。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！布施波羅蜜多本性空故，不依內不依外不依兩間；乃至般若波羅蜜多亦本性空故，不依內不依外不依兩間。

「舍利子！內空本性空故，不依內不依外不依兩間；乃至無性自性空亦本性空故，不依內不依外不依兩間。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！內空本性空故，不依內不依外不依兩間；乃至無性自性空亦本性空故，不依內不依外不依兩間。

「舍利子！四念住本性空故，不依內不依外不依兩間；乃至八聖道支亦本性空故，不依內不依外不依兩間。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！四念住本性空故，不依內不依外不依兩間；乃至八聖道支亦本性空故，不依內不依外不依兩間。

「舍利子！乃至佛十力本性空故，不依內不依外不依兩間；乃至十八佛不共法亦本性空故，不依內不依外不依兩間。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！乃至佛十力本性空故，不依內不依外不依兩間；乃至十八佛不共法亦本性空故，不依內不依外不依兩間。

「舍利子！乃至一切智本性空故，不依內不依外不依兩間；道相智、一切相智亦本性空故，不依內不依外不依兩間。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！乃至一切智本性空故，不依內不依外不依兩間；道相智、一切相智亦本性空故，不依內不依外不依兩間。

「舍利子！由此因緣，我說諸法本性空故，都無所依。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！由此因緣，我說諸法本性空故，都無所依。

「復次，舍利子！諸菩薩摩訶薩修行六種波羅蜜多時，應淨色乃至識，應淨眼處乃至意處，應淨色處乃至法處，應淨眼界乃至意界，應淨色界乃至法界，應淨眼識界乃至意識界，應淨眼觸乃至意觸，應淨眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受，應淨布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，應淨內空乃至無性自性空，應淨四念住乃至八聖道支，如是乃至應淨佛十力乃至十八佛不共法，乃至應淨一切智、道相智、一切相智，應淨菩提道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利子！諸菩薩摩訶薩修行六種波羅蜜多時，應淨色乃至識，應淨眼處乃至意處，應淨色處乃至法處，應淨眼界乃至意界，應淨色界乃至法界，應淨眼識界乃至意識界，應淨眼觸乃至意觸，應淨眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受，應淨布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，應淨內空乃至無性自性空，應淨四念住乃至八聖道支，如是乃至應淨佛十力乃至十八佛不共法，乃至應淨一切智、道相智、一切相智，應淨菩提道。」

爾時，具壽舍利子問善現言：「云何菩薩摩訶薩修行六種波羅蜜多時淨菩提道？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，具壽舍利子問善現言：「云何菩薩摩訶薩修行六種波羅蜜多時淨菩提道？」

善現答言：「舍利子！六波羅蜜多各有二種。一者、世間。二者、出世間。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現答言：「舍利子！六波羅蜜多各有二種。一者、世間。二者、出世間。」

舍利子問：「云何世間布施波羅蜜多？云何出世間布施波羅蜜多？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子問：「云何世間布施波羅蜜多？云何出世間布施波羅蜜多？」

善現對曰：「舍利子！若菩薩摩訶薩為大施主，能施一切沙門、婆羅門、貧病、孤露、道行乞者，須食與食，須飲與飲，須乘與乘，須衣與衣，須香華與香華，須莊嚴具與莊嚴具，須舍宅與舍宅，須醫藥與醫藥，須燈明與燈明，須坐臥具與坐臥具，如是一切隨其所須餘資生具悉皆施與。若復有來乞男與男，乞女與女，乞妻妾與妻妾，乞官秩與官秩，乞國城與國城，乞王位與王位，乞頭目與頭目，乞耳鼻與耳鼻，乞手足與手足，乞支節與支節，乞血肉與血肉，乞骨髓與骨髓，乞僮僕與僮僕，乞生類與生類，如是一切隨其所求，內外之物悉皆施與。雖作是施而有所依，謂作是念：『我施彼受，我為施主，我不慳貪，我隨佛教一切能捨，我行布施波羅蜜多。』彼行施時，以有所得而為方便，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提。復作是念：『我持此福施諸有情，令獲此世後世安樂，乃至證得無餘涅槃。』彼著三輪而行布施。何等為三？所謂自想、他想、施想。由著此三輪而行施故，名世間布施波羅蜜多。何緣此施名為世間？以與世間同共行故，不動不出世間法故，由斯故說世間布施波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現對曰：「舍利子！若菩薩摩訶薩為大施主，能施一切沙門、婆羅門、貧病、孤露、道行乞者，須食與食，須飲與飲，須乘與乘，須衣與衣，須香華與香華，須莊嚴具與莊嚴具，須舍宅與舍宅，須醫藥與醫藥，須燈明與燈明，須坐臥具與坐臥具，如是一切隨其所須餘資生具悉皆施與。若復有來乞男與男，乞女與女，乞妻妾與妻妾，乞官秩與官秩，乞國城與國城，乞王位與王位，乞頭目與頭目，乞耳鼻與耳鼻，乞手足與手足，乞支節與支節，乞血肉與血肉，乞骨髓與骨髓，乞僮僕與僮僕，乞生類與生類，如是一切隨其所求，內外之物悉皆施與。雖作是施而有所依，謂作是念：『我施彼受，我為施主，我不慳貪，我隨佛教一切能捨，我行布施波羅蜜多。』彼行施時，以有所得而為方便，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提。復作是念：『我持此福施諸有情，令獲此世後世安樂，乃至證得無餘涅槃。』彼著三輪而行布施。何等為三？所謂自想、他想、施想。由著此三輪而行施故，名世間布施波羅蜜多。何緣此施名為世間？以與世間同共行故，不動不出世間法故，由斯故說世間布施波羅蜜多。

「舍利子！若菩薩摩訶薩行布施時三輪清淨。何等為三？一者、不執我為施者。二者、不執彼為受者。三者、不著施及施果。是菩薩摩訶薩行布施時三輪清淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！若菩薩摩訶薩行布施時三輪清淨。何等為三？一者、不執我為施者。二者、不執彼為受者。三者、不著施及施果。是菩薩摩訶薩行布施時三輪清淨。

「又，舍利子！若菩薩摩訶薩以大悲為上首，所修施福普施有情，於諸有情都無所得，雖與有情平等共有迴向無上正等菩提，而於其中不見少相，由都無所執而行施故，名出世布施波羅蜜多。何緣此施名出世間？不與世間同共行故，能動能出世間法故，由斯故說出世布施波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，舍利子！若菩薩摩訶薩以大悲為上首，所修施福普施有情，於諸有情都無所得，雖與有情平等共有迴向無上正等菩提，而於其中不見少相，由都無所執而行施故，名出世布施波羅蜜多。何緣此施名出世間？不與世間同共行故，能動能出世間法故，由斯故說出世布施波羅蜜多。」

舍利子言：「云何世間淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多？云何出世間淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「云何世間淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多？云何出世間淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多？」

善現答言：「舍利子！若菩薩摩訶薩修行淨戒、安忍、精進、靜慮、般若時，有所依者著三輪故，名為世間波羅蜜多，以與世間同共行故，不動不出世間法故。若菩薩摩訶薩修行淨戒、安忍、精進、靜慮、般若時，無所依者三輪淨故，名出世間波羅蜜多，不與世間同共行故，能動能出世間法故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現答言：「舍利子！若菩薩摩訶薩修行淨戒、安忍、精進、靜慮、般若時，有所依者著三輪故，名為世間波羅蜜多，以與世間同共行故，不動不出世間法故。若菩薩摩訶薩修行淨戒、安忍、精進、靜慮、般若時，無所依者三輪淨故，名出世間波羅蜜多，不與世間同共行故，能動能出世間法故。

「舍利子！如是菩薩摩訶薩修行六種波羅蜜多時淨菩提道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！如是菩薩摩訶薩修行六種波羅蜜多時淨菩提道。」

爾時，具壽舍利子問善現言：「何謂菩薩摩訶薩菩提道？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，具壽舍利子問善現言：「何謂菩薩摩訶薩菩提道？」

善現答言：「舍利子！布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多是菩薩摩訶薩菩提道，四念住乃至八聖道支是菩薩摩訶薩菩提道，空解脫門、無相、無願解脫門是菩薩摩訶薩菩提道，內空乃至無性自性空是菩薩摩訶薩菩提道，真如、法界、實際、不思議界等是菩薩摩訶薩菩提道，一切三摩地門、一切陀羅尼門是菩薩摩訶薩菩提道，佛十力乃至十八佛不共法是菩薩摩訶薩菩提道。舍利子！如是等無量無邊大功德聚皆是菩薩摩訶薩菩提道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現答言：「舍利子！布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多是菩薩摩訶薩菩提道，四念住乃至八聖道支是菩薩摩訶薩菩提道，空解脫門、無相、無願解脫門是菩薩摩訶薩菩提道，內空乃至無性自性空是菩薩摩訶薩菩提道，真如、法界、實際、不思議界等是菩薩摩訶薩菩提道，一切三摩地門、一切陀羅尼門是菩薩摩訶薩菩提道，佛十力乃至十八佛不共法是菩薩摩訶薩菩提道。舍利子！如是等無量無邊大功德聚皆是菩薩摩訶薩菩提道。」

時，舍利子讚善現言：「善哉！善哉！誠如所說。善現！如是大功德聚，為由何等波羅蜜多勢力所辦？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，舍利子讚善現言：「善哉！善哉！誠如所說。善現！如是大功德聚，為由何等波羅蜜多勢力所辦？」

善現答言：「舍利子！如是所說大功德聚，皆由般若波羅蜜多勢力所辦。何以故？舍利子！如是般若波羅蜜多能與一切善法為母，一切聲聞、獨覺、菩薩、諸佛善法從此生故。舍利子！如是般若波羅蜜多普能攝受一切善法，一切聲聞、獨覺、菩薩、諸佛善法依此住故。舍利子！過去菩薩摩訶薩眾，修行般若波羅蜜多極圓滿故，已證無上正等菩提；未來菩薩摩訶薩眾，修行般若波羅蜜多極圓滿故，當證無上正等菩提；現在十方諸佛世界無量菩薩摩訶薩眾，修行般若波羅蜜多極圓滿故，現證無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現答言：「舍利子！如是所說大功德聚，皆由般若波羅蜜多勢力所辦。何以故？舍利子！如是般若波羅蜜多能與一切善法為母，一切聲聞、獨覺、菩薩、諸佛善法從此生故。舍利子！如是般若波羅蜜多普能攝受一切善法，一切聲聞、獨覺、菩薩、諸佛善法依此住故。舍利子！過去菩薩摩訶薩眾，修行般若波羅蜜多極圓滿故，已證無上正等菩提；未來菩薩摩訶薩眾，修行般若波羅蜜多極圓滿故，當證無上正等菩提；現在十方諸佛世界無量菩薩摩訶薩眾，修行般若波羅蜜多極圓滿故，現證無上正等菩提。

「復次，舍利子！若菩薩摩訶薩聞說般若波羅蜜多，心無疑惑亦不迷悶，當知是菩薩摩訶薩住如是住恒不捨離，謂無所得而為方便，常勤救濟一切有情。當知是菩薩摩訶薩成就如是殊勝作意，所謂大悲相應作意。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利子！若菩薩摩訶薩聞說般若波羅蜜多，心無疑惑亦不迷悶，當知是菩薩摩訶薩住如是住恒不捨離，謂無所得而為方便，常勤救濟一切有情。當知是菩薩摩訶薩成就如是殊勝作意，所謂大悲相應作意。」

時，舍利子謂善現言：「若菩薩摩訶薩住如是住恒不捨離，成就大悲相應作意者，則一切有情亦應成菩薩摩訶薩。所以者何？以一切有情亦於此住及此作意常不捨離，則諸菩薩摩訶薩與一切有情應無差別。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，舍利子謂善現言：「若菩薩摩訶薩住如是住恒不捨離，成就大悲相應作意者，則一切有情亦應成菩薩摩訶薩。所以者何？以一切有情亦於此住及此作意常不捨離，則諸菩薩摩訶薩與一切有情應無差別。」

爾時，具壽善現報舍利子言：「善哉！善哉！誠如所說，能如實知我所說意，雖似難我而成我義。何以故？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，具壽善現報舍利子言：「善哉！善哉！誠如所說，能如實知我所說意，雖似難我而成我義。何以故？

「舍利子！有情非有故，當知如是住及作意亦非有。有情無實故，當知如是住及作意亦無實。有情無性故，當知如是住及作意亦無性。有情空故，當知如是住及作意亦空。有情遠離故，當知如是住及作意亦遠離。有情寂靜故，當知如是住及作意亦寂靜。有情無覺知故，當知如是住及作意亦無覺知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！有情非有故，當知如是住及作意亦非有。有情無實故，當知如是住及作意亦無實。有情無性故，當知如是住及作意亦無性。有情空故，當知如是住及作意亦空。有情遠離故，當知如是住及作意亦遠離。有情寂靜故，當知如是住及作意亦寂靜。有情無覺知故，當知如是住及作意亦無覺知。

「舍利子！色乃至識非有故，當知如是住及作意亦非有。色乃至識無實故，當知如是住及作意亦無實。色乃至識無性故，當知如是住及作意亦無性。色乃至識空故，當知如是住及作意亦空。色乃至識遠離故，當知如是住及作意亦遠離。色乃至識寂靜故，當知如是住及作意亦寂靜。色乃至識無覺知故，當知如是住及作意亦無覺知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！色乃至識非有故，當知如是住及作意亦非有。色乃至識無實故，當知如是住及作意亦無實。色乃至識無性故，當知如是住及作意亦無性。色乃至識空故，當知如是住及作意亦空。色乃至識遠離故，當知如是住及作意亦遠離。色乃至識寂靜故，當知如是住及作意亦寂靜。色乃至識無覺知故，當知如是住及作意亦無覺知。

「舍利子！眼處乃至意處非有故，當知如是住及作意亦非有。眼處乃至意處無實故，當知如是住及作意亦無實。眼處乃至意處無性故，當知如是住及作意亦無性。眼處乃至意處空故，當知如是住及作意亦空。眼處乃至意處遠離故，當知如是住及作意亦遠離。眼處乃至意處寂靜故，當知如是住及作意亦寂靜。眼處乃至意處無覺知故，當知如是住及作意亦無覺知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！眼處乃至意處非有故，當知如是住及作意亦非有。眼處乃至意處無實故，當知如是住及作意亦無實。眼處乃至意處無性故，當知如是住及作意亦無性。眼處乃至意處空故，當知如是住及作意亦空。眼處乃至意處遠離故，當知如是住及作意亦遠離。眼處乃至意處寂靜故，當知如是住及作意亦寂靜。眼處乃至意處無覺知故，當知如是住及作意亦無覺知。

「舍利子！色處乃至法處非有故，當知如是住及作意亦非有。色處乃至法處無實故，當知如是住及作意亦無實。色處乃至法處無性故，當知如是住及作意亦無性。色處乃至法處空故，當知如是住及作意亦空。色處乃至法處遠離故，當知如是住及作意亦遠離。色處乃至法處寂靜故，當知如是住及作意亦寂靜。色處乃至法處無覺知故，當知如是住及作意亦無覺知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！色處乃至法處非有故，當知如是住及作意亦非有。色處乃至法處無實故，當知如是住及作意亦無實。色處乃至法處無性故，當知如是住及作意亦無性。色處乃至法處空故，當知如是住及作意亦空。色處乃至法處遠離故，當知如是住及作意亦遠離。色處乃至法處寂靜故，當知如是住及作意亦寂靜。色處乃至法處無覺知故，當知如是住及作意亦無覺知。

「舍利子！眼界乃至意界非有故，當知如是住及作意亦非有。眼界乃至意界無實故，當知如是住及作意亦無實。眼界乃至意界無性故，當知如是住及作意亦無性。眼界乃至意界空故，當知如是住及作意亦空。眼界乃至意界遠離故，當知如是住及作意亦遠離。眼界乃至意界寂靜故，當知如是住及作意亦寂靜。眼界乃至意界無覺知故，當知如是住及作意亦無覺知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！眼界乃至意界非有故，當知如是住及作意亦非有。眼界乃至意界無實故，當知如是住及作意亦無實。眼界乃至意界無性故，當知如是住及作意亦無性。眼界乃至意界空故，當知如是住及作意亦空。眼界乃至意界遠離故，當知如是住及作意亦遠離。眼界乃至意界寂靜故，當知如是住及作意亦寂靜。眼界乃至意界無覺知故，當知如是住及作意亦無覺知。

「舍利子！色界乃至法界非有故，當知如是住及作意亦非有。色界乃至法界無實故，當知如是住及作意亦無實。色界乃至法界無性故，當知如是住及作意亦無性。色界乃至法界空故，當知如是住及作意亦空。色界乃至法界遠離故，當知如是住及作意亦遠離。色界乃至法界寂靜故，當知如是住及作意亦寂靜。色界乃至法界無覺知故，當知如是住及作意亦無覺知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！色界乃至法界非有故，當知如是住及作意亦非有。色界乃至法界無實故，當知如是住及作意亦無實。色界乃至法界無性故，當知如是住及作意亦無性。色界乃至法界空故，當知如是住及作意亦空。色界乃至法界遠離故，當知如是住及作意亦遠離。色界乃至法界寂靜故，當知如是住及作意亦寂靜。色界乃至法界無覺知故，當知如是住及作意亦無覺知。

「舍利子！眼識界乃至意識界非有故，當知如是住及作意亦非有。眼識界乃至意識界無實故，當知如是住及作意亦無實。眼識界乃至意識界無性故，當知如是住及作意亦無性。眼識界乃至意識界空故，當知如是住及作意亦空。眼識界乃至意識界遠離故，當知如是住及作意亦遠離。眼識界乃至意識界寂靜故，當知如是住及作意亦寂靜。眼識界乃至意識界無覺知故，當知如是住及作意亦無覺知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！眼識界乃至意識界非有故，當知如是住及作意亦非有。眼識界乃至意識界無實故，當知如是住及作意亦無實。眼識界乃至意識界無性故，當知如是住及作意亦無性。眼識界乃至意識界空故，當知如是住及作意亦空。眼識界乃至意識界遠離故，當知如是住及作意亦遠離。眼識界乃至意識界寂靜故，當知如是住及作意亦寂靜。眼識界乃至意識界無覺知故，當知如是住及作意亦無覺知。

「舍利子！眼觸乃至意觸非有故，當知如是住及作意亦非有。眼觸乃至意觸無實故，當知如是住及作意亦無實。眼觸乃至意觸無性故，當知如是住及作意亦無性。眼觸乃至意觸空故，當知如是住及作意亦空。眼觸乃至意觸遠離故，當知如是住及作意亦遠離。眼觸乃至意觸寂靜故，當知如是住及作意亦寂靜。眼觸乃至意觸無覺知故，當知如是住及作意亦無覺知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！眼觸乃至意觸非有故，當知如是住及作意亦非有。眼觸乃至意觸無實故，當知如是住及作意亦無實。眼觸乃至意觸無性故，當知如是住及作意亦無性。眼觸乃至意觸空故，當知如是住及作意亦空。眼觸乃至意觸遠離故，當知如是住及作意亦遠離。眼觸乃至意觸寂靜故，當知如是住及作意亦寂靜。眼觸乃至意觸無覺知故，當知如是住及作意亦無覺知。

「舍利子！眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受非有故，當知如是住及作意亦非有。眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受無實故，當知如是住及作意亦無實。眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受無性故，當知如是住及作意亦無性。眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受空故，當知如是住及作意亦空。眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受遠離故，當知如是住及作意亦遠離。眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受寂靜故，當知如是住及作意亦寂靜。眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受無覺知故，當知如是住及作意亦無覺知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受非有故，當知如是住及作意亦非有。眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受無實故，當知如是住及作意亦無實。眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受無性故，當知如是住及作意亦無性。眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受空故，當知如是住及作意亦空。眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受遠離故，當知如是住及作意亦遠離。眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受寂靜故，當知如是住及作意亦寂靜。眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受無覺知故，當知如是住及作意亦無覺知。

「舍利子！地界乃至識界非有故，當知如是住及作意亦非有。地界乃至識界無實故，當知如是住及作意亦無實。地界乃至識界無性故，當知如是住及作意亦無性。地界乃至識界空故，當知如是住及作意亦空。地界乃至識界遠離故，當知如是住及作意亦遠離。地界乃至識界寂靜故，當知如是住及作意亦寂靜。地界乃至識界無覺知故，當知如是住及作意亦無覺知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！地界乃至識界非有故，當知如是住及作意亦非有。地界乃至識界無實故，當知如是住及作意亦無實。地界乃至識界無性故，當知如是住及作意亦無性。地界乃至識界空故，當知如是住及作意亦空。地界乃至識界遠離故，當知如是住及作意亦遠離。地界乃至識界寂靜故，當知如是住及作意亦寂靜。地界乃至識界無覺知故，當知如是住及作意亦無覺知。

「舍利子！布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多非有故，當知如是住及作意亦非有。布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多無實故，當知如是住及作意亦無實。布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多無性故，當知如是住及作意亦無性。布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多空故，當知如是住及作意亦空。布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多遠離故，當知如是住及作意亦遠離。布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多寂靜故，當知如是住及作意亦寂靜。布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多無覺知故，當知如是住及作意亦無覺知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多非有故，當知如是住及作意亦非有。布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多無實故，當知如是住及作意亦無實。布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多無性故，當知如是住及作意亦無性。布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多空故，當知如是住及作意亦空。布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多遠離故，當知如是住及作意亦遠離。布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多寂靜故，當知如是住及作意亦寂靜。布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多無覺知故，當知如是住及作意亦無覺知。

「舍利子！內空乃至無性自性空非有故，當知如是住及作意亦非有。內空乃至無性自性空無實故，當知如是住及作意亦無實。內空乃至無性自性空無性故，當知如是住及作意亦無性。內空乃至無性自性空空故，當知如是住及作意亦空。內空乃至無性自性空遠離故，當知如是住及作意亦遠離。內空乃至無性自性空寂靜故，當知如是住及作意亦寂靜。內空乃至無性自性空無覺知故，當知如是住及作意亦無覺知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！內空乃至無性自性空非有故，當知如是住及作意亦非有。內空乃至無性自性空無實故，當知如是住及作意亦無實。內空乃至無性自性空無性故，當知如是住及作意亦無性。內空乃至無性自性空空故，當知如是住及作意亦空。內空乃至無性自性空遠離故，當知如是住及作意亦遠離。內空乃至無性自性空寂靜故，當知如是住及作意亦寂靜。內空乃至無性自性空無覺知故，當知如是住及作意亦無覺知。

「舍利子！四念住乃至八聖道支非有故，當知如是住及作意亦非有。四念住乃至八聖道支無實故，當知如是住及作意亦無實。四念住乃至八聖道支無性故，當知如是住及作意亦無性。四念住乃至八聖道支空故，當知如是住及作意亦空。四念住乃至八聖道支遠離故，當知如是住及作意亦遠離。四念住乃至八聖道支寂靜故，當知如是住及作意亦寂靜。四念住乃至八聖道支無覺知故，當知如是住及作意亦無覺知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！四念住乃至八聖道支非有故，當知如是住及作意亦非有。四念住乃至八聖道支無實故，當知如是住及作意亦無實。四念住乃至八聖道支無性故，當知如是住及作意亦無性。四念住乃至八聖道支空故，當知如是住及作意亦空。四念住乃至八聖道支遠離故，當知如是住及作意亦遠離。四念住乃至八聖道支寂靜故，當知如是住及作意亦寂靜。四念住乃至八聖道支無覺知故，當知如是住及作意亦無覺知。

「舍利子！如是乃至佛十力乃至十八佛不共法非有故，當知如是住及作意亦非有。佛十力乃至十八佛不共法無實故，當知如是住及作意亦無實。佛十力乃至十八佛不共法無性故，當知如是住及作意亦無性。佛十力乃至十八佛不共法空故，當知如是住及作意亦空。佛十力乃至十八佛不共法遠離故，當知如是住及作意亦遠離。佛十力乃至十八佛不共法寂靜故，當知如是住及作意亦寂靜。佛十力乃至十八佛不共法無覺知故，當知如是住及作意亦無覺知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！如是乃至佛十力乃至十八佛不共法非有故，當知如是住及作意亦非有。佛十力乃至十八佛不共法無實故，當知如是住及作意亦無實。佛十力乃至十八佛不共法無性故，當知如是住及作意亦無性。佛十力乃至十八佛不共法空故，當知如是住及作意亦空。佛十力乃至十八佛不共法遠離故，當知如是住及作意亦遠離。佛十力乃至十八佛不共法寂靜故，當知如是住及作意亦寂靜。佛十力乃至十八佛不共法無覺知故，當知如是住及作意亦無覺知。

「舍利子！一切三摩地門、一切陀羅尼門非有故，當知如是住及作意亦非有。一切三摩地門、一切陀羅尼門無實故，當知如是住及作意亦無實。一切三摩地門、一切陀羅尼門無性故，當知如是住及作意亦無性。一切三摩地門、一切陀羅尼門空故，當知如是住及作意亦空。一切三摩地門、一切陀羅尼門遠離故，當知如是住及作意亦遠離。一切三摩地門、一切陀羅尼門寂靜故，當知如是住及作意亦寂靜。一切三摩地門、一切陀羅尼門無覺知故，當知如是住及作意亦無覺知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！一切三摩地門、一切陀羅尼門非有故，當知如是住及作意亦非有。一切三摩地門、一切陀羅尼門無實故，當知如是住及作意亦無實。一切三摩地門、一切陀羅尼門無性故，當知如是住及作意亦無性。一切三摩地門、一切陀羅尼門空故，當知如是住及作意亦空。一切三摩地門、一切陀羅尼門遠離故，當知如是住及作意亦遠離。一切三摩地門、一切陀羅尼門寂靜故，當知如是住及作意亦寂靜。一切三摩地門、一切陀羅尼門無覺知故，當知如是住及作意亦無覺知。

「舍利子！一切智、道相智、一切相智非有故，當知如是住及作意亦非有。一切智、道相智、一切相智無實故，當知如是住及作意亦無實。一切智、道相智、一切相智無性故，當知如是住及作意亦無性。一切智、道相智、一切相智空故，當知如是住及作意亦空。一切智、道相智、一切相智遠離故，當知如是住及作意亦遠離。一切智、道相智、一切相智寂靜故，當知如是住及作意亦寂靜。一切智、道相智、一切相智無覺知故，當知如是住及作意亦無覺知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！一切智、道相智、一切相智非有故，當知如是住及作意亦非有。一切智、道相智、一切相智無實故，當知如是住及作意亦無實。一切智、道相智、一切相智無性故，當知如是住及作意亦無性。一切智、道相智、一切相智空故，當知如是住及作意亦空。一切智、道相智、一切相智遠離故，當知如是住及作意亦遠離。一切智、道相智、一切相智寂靜故，當知如是住及作意亦寂靜。一切智、道相智、一切相智無覺知故，當知如是住及作意亦無覺知。

「舍利子！聲聞菩提、獨覺菩提、無上菩提非有故，當知如是住及作意亦非有。聲聞菩提、獨覺菩提、無上菩提無實故，當知如是住及作意亦無實。聲聞菩提、獨覺菩提、無上菩提無性故，當知如是住及作意亦無性。聲聞菩提、獨覺菩提、無上菩提空故，當知如是住及作意亦空。聲聞菩提、獨覺菩提、無上菩提遠離故，當知如是住及作意亦遠離。聲聞菩提、獨覺菩提、無上菩提寂靜故，當知如是住及作意亦寂靜。聲聞菩提、獨覺菩提、無上菩提無覺知故，當知如是住及作意亦無覺知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！聲聞菩提、獨覺菩提、無上菩提非有故，當知如是住及作意亦非有。聲聞菩提、獨覺菩提、無上菩提無實故，當知如是住及作意亦無實。聲聞菩提、獨覺菩提、無上菩提無性故，當知如是住及作意亦無性。聲聞菩提、獨覺菩提、無上菩提空故，當知如是住及作意亦空。聲聞菩提、獨覺菩提、無上菩提遠離故，當知如是住及作意亦遠離。聲聞菩提、獨覺菩提、無上菩提寂靜故，當知如是住及作意亦寂靜。聲聞菩提、獨覺菩提、無上菩提無覺知故，當知如是住及作意亦無覺知。

「舍利子！由此因緣，諸菩薩摩訶薩於如是住及此作意常不捨離，與諸有情亦無差別，以一切法無差別故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！由此因緣，諸菩薩摩訶薩於如是住及此作意常不捨離，與諸有情亦無差別，以一切法無差別故。」

爾時，世尊讚善現曰：「善哉！善哉！汝善能為諸菩薩摩訶薩宣說般若波羅蜜多，此皆如來威神之力。若有欲為諸菩薩摩訶薩宣說般若波羅蜜多者，皆應如汝之所宣說。若菩薩摩訶薩欲學般若波羅蜜多者，皆應隨汝所說而學。若菩薩摩訶薩隨汝所說而學般若波羅蜜多，是菩薩摩訶薩速證無上正等菩提，轉妙法輪度無量眾。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊讚善現曰：「善哉！善哉！汝善能為諸菩薩摩訶薩宣說般若波羅蜜多，此皆如來威神之力。若有欲為諸菩薩摩訶薩宣說般若波羅蜜多者，皆應如汝之所宣說。若菩薩摩訶薩欲學般若波羅蜜多者，皆應隨汝所說而學。若菩薩摩訶薩隨汝所說而學般若波羅蜜多，是菩薩摩訶薩速證無上正等菩提，轉妙法輪度無量眾。」

具壽善現為諸菩薩摩訶薩眾宣說如是甚深般若波羅蜜多時，於此三千大千世界六種變動，謂動、極動、等極動，踊、極踊、等極踊，震、極震、等極震，擊、極擊、等極擊，吼、極吼、等極吼，爆、極爆、等極爆；又此三千大千世界東踊西沒、西踊東沒、南踊北沒、北踊南沒、中踊邊沒、邊踊中沒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現為諸菩薩摩訶薩眾宣說如是甚深般若波羅蜜多時，於此三千大千世界六種變動，謂動、極動、等極動，踊、極踊、等極踊，震、極震、等極震，擊、極擊、等極擊，吼、極吼、等極吼，爆、極爆、等極爆；又此三千大千世界東踊西沒、西踊東沒、南踊北沒、北踊南沒、中踊邊沒、邊踊中沒。

爾時，世尊即便微笑，具壽善現即白佛言：「何因何緣現此微笑？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊即便微笑，具壽善現即白佛言：「何因何緣現此微笑？」

佛告善現：「如我今者於此三千大千世界，為諸菩薩摩訶薩眾宣說般若波羅蜜多，今於東方無量無數無邊世界，各有如來、應、正等覺，亦為菩薩摩訶薩眾宣說般若波羅蜜多；南西北方四維上下無量無數無邊世界，亦各有如來、應、正等覺，為諸菩薩摩訶薩眾宣說般若波羅蜜多。如我今者於此三千大千世界宣說般若波羅蜜多故，有十二那庾多天、人、阿素洛等得無生法忍。今於十方無量無數無邊世界，亦各有如來、應、正等覺宣說般若波羅蜜多故，亦各有無量無數無邊有情皆發無上正等覺心獲大利樂。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「如我今者於此三千大千世界，為諸菩薩摩訶薩眾宣說般若波羅蜜多，今於東方無量無數無邊世界，各有如來、應、正等覺，亦為菩薩摩訶薩眾宣說般若波羅蜜多；南西北方四維上下無量無數無邊世界，亦各有如來、應、正等覺，為諸菩薩摩訶薩眾宣說般若波羅蜜多。如我今者於此三千大千世界宣說般若波羅蜜多故，有十二那庾多天、人、阿素洛等得無生法忍。今於十方無量無數無邊世界，亦各有如來、應、正等覺宣說般若波羅蜜多故，亦各有無量無數無邊有情皆發無上正等覺心獲大利樂。」