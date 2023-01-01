大般若波羅蜜多經卷第四百一十四三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大般若波羅蜜多經卷第四百一十四三藏法師玄奘奉 詔譯

第二分三摩地品第十六之二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二分三摩地品第十六之二

「復次，善現！菩薩摩訶薩大乘相者，謂無量百千無上微妙諸三摩地，即健行三摩地、寶印三摩地、師子遊戲三摩地、妙月三摩地、月幢相三摩地、一切法湧三摩地、觀頂三摩地、法界決定三摩地、決定幢相三摩地、金剛喻三摩地、入法印三摩地、放光無忘失三摩地、善立定王三摩地、放光三摩地、精進力三摩地、等湧三摩地、入一切言詞決定三摩地、等入增語三摩地、觀方三摩地、總持印三摩地、無忘失三摩地、諸法等趣海印三摩地、遍覆虛空三摩地、金剛輪三摩地、離塵三摩地、遍照三摩地、不眴三摩地、無相住三摩地、不思惟三摩地、無垢燈三摩地、無邊光三摩地、發光三摩地、普照三摩地、淨堅定三摩地、無垢光三摩地、發妙樂三摩地、電燈三摩地、無盡三摩地、具威光三摩地、離盡三摩地、無動三摩地、無瑕隙三摩地、日燈三摩地、淨月三摩地、淨光三摩地、發明三摩地、作所應作三摩地、智幢相三摩地、金剛鬘三摩地、住心三摩地、普明三摩地、善住三摩地、寶積三摩地、妙法印三摩地、一切法平等性三摩地、捨愛樂三摩地、入法頂三摩地、飄散三摩地、分別法句三摩地、平等字相三摩地、離文字相三摩地、斷所緣三摩地、無變異三摩地、無品類三摩地、無相行三摩地、離翳闇三摩地、具行三摩地、不變動三摩地、度境界三摩地、集一切功德三摩地、決定住三摩地、無心住三摩地、淨妙花三摩地、具覺支三摩地、無邊燈三摩地、無邊辯三摩地、無等等三摩地、超一切法三摩地、決判諸法三摩地、散疑網三摩地、無所住三摩地、一相莊嚴三摩地、引發行相三摩地、一行相三摩地、離行相三摩地、妙行相三摩地、達諸有底散壞三摩地、入施設語言三摩地、解脫音聲文字三摩地、炬熾然三摩地、嚴淨相三摩地、無標幟三摩地、具一切妙相三摩地、不憙一切苦樂三摩地、無盡行相三摩地、具陀羅尼三摩地、攝伏一切正性邪性三摩地、靜息一切違順三摩地、離憎愛三摩地、無垢明三摩地、具堅固三摩地、滿月淨光三摩地、大莊嚴三摩地、照一切世間三摩地、定平等性三摩地、有諍無諍平等理趣三摩地、無巢穴無標幟無愛樂三摩地、決定安住真如三摩地、離身穢惡三摩地、離語穢惡三摩地、離意穢惡三摩地、如虛空三摩地、無染著如虛空三摩地。如是等三摩地有無量百千，是為菩薩摩訶薩大乘相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！菩薩摩訶薩大乘相者，謂無量百千無上微妙諸三摩地，即健行三摩地、寶印三摩地、師子遊戲三摩地、妙月三摩地、月幢相三摩地、一切法湧三摩地、觀頂三摩地、法界決定三摩地、決定幢相三摩地、金剛喻三摩地、入法印三摩地、放光無忘失三摩地、善立定王三摩地、放光三摩地、精進力三摩地、等湧三摩地、入一切言詞決定三摩地、等入增語三摩地、觀方三摩地、總持印三摩地、無忘失三摩地、諸法等趣海印三摩地、遍覆虛空三摩地、金剛輪三摩地、離塵三摩地、遍照三摩地、不眴三摩地、無相住三摩地、不思惟三摩地、無垢燈三摩地、無邊光三摩地、發光三摩地、普照三摩地、淨堅定三摩地、無垢光三摩地、發妙樂三摩地、電燈三摩地、無盡三摩地、具威光三摩地、離盡三摩地、無動三摩地、無瑕隙三摩地、日燈三摩地、淨月三摩地、淨光三摩地、發明三摩地、作所應作三摩地、智幢相三摩地、金剛鬘三摩地、住心三摩地、普明三摩地、善住三摩地、寶積三摩地、妙法印三摩地、一切法平等性三摩地、捨愛樂三摩地、入法頂三摩地、飄散三摩地、分別法句三摩地、平等字相三摩地、離文字相三摩地、斷所緣三摩地、無變異三摩地、無品類三摩地、無相行三摩地、離翳闇三摩地、具行三摩地、不變動三摩地、度境界三摩地、集一切功德三摩地、決定住三摩地、無心住三摩地、淨妙花三摩地、具覺支三摩地、無邊燈三摩地、無邊辯三摩地、無等等三摩地、超一切法三摩地、決判諸法三摩地、散疑網三摩地、無所住三摩地、一相莊嚴三摩地、引發行相三摩地、一行相三摩地、離行相三摩地、妙行相三摩地、達諸有底散壞三摩地、入施設語言三摩地、解脫音聲文字三摩地、炬熾然三摩地、嚴淨相三摩地、無標幟三摩地、具一切妙相三摩地、不憙一切苦樂三摩地、無盡行相三摩地、具陀羅尼三摩地、攝伏一切正性邪性三摩地、靜息一切違順三摩地、離憎愛三摩地、無垢明三摩地、具堅固三摩地、滿月淨光三摩地、大莊嚴三摩地、照一切世間三摩地、定平等性三摩地、有諍無諍平等理趣三摩地、無巢穴無標幟無愛樂三摩地、決定安住真如三摩地、離身穢惡三摩地、離語穢惡三摩地、離意穢惡三摩地、如虛空三摩地、無染著如虛空三摩地。如是等三摩地有無量百千，是為菩薩摩訶薩大乘相。

「善現！云何名為健行三摩地？謂若住此三摩地時，能受一切三摩地境，能辦無邊殊勝健行，能為一切等持導首，是故名為健行三摩地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！云何名為健行三摩地？謂若住此三摩地時，能受一切三摩地境，能辦無邊殊勝健行，能為一切等持導首，是故名為健行三摩地。

「云何名為寶印三摩地？謂此三摩地能印一切定，是故名為寶印三摩地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名為寶印三摩地？謂此三摩地能印一切定，是故名為寶印三摩地。

「云何名為師子遊戲三摩地？謂若住此三摩地時，於諸勝定遊戲自在，是故名為師子遊戲三摩地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名為師子遊戲三摩地？謂若住此三摩地時，於諸勝定遊戲自在，是故名為師子遊戲三摩地。

「云何名為妙月三摩地？謂若住此三摩地時，如淨滿月普照諸定，是故名為妙月三摩地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名為妙月三摩地？謂若住此三摩地時，如淨滿月普照諸定，是故名為妙月三摩地。

「云何名為月幢相三摩地？謂若住此三摩地時，普能住持諸定勝相，是故名為月幢相三摩地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名為月幢相三摩地？謂若住此三摩地時，普能住持諸定勝相，是故名為月幢相三摩地。

「云何名為一切法湧三摩地？謂若住此三摩地時，普能湧出一切勝定，是故名為一切法湧三摩地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名為一切法湧三摩地？謂若住此三摩地時，普能湧出一切勝定，是故名為一切法湧三摩地。

「云何名為觀頂三摩地？謂若住此三摩地時，普能觀察一切定頂，是故名為觀頂三摩地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名為觀頂三摩地？謂若住此三摩地時，普能觀察一切定頂，是故名為觀頂三摩地。

「云何名為法界決定三摩地？謂若住此三摩地時，能於法界決定照了，是故名為法界決定三摩地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名為法界決定三摩地？謂若住此三摩地時，能於法界決定照了，是故名為法界決定三摩地。

「云何名為決定幢相三摩地？謂若住此三摩地時，能決定持諸定幢相，是故名為決定幢相三摩地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名為決定幢相三摩地？謂若住此三摩地時，能決定持諸定幢相，是故名為決定幢相三摩地。

「云何名為金剛喻三摩地？謂若住此三摩地時，能摧諸定非彼所伏，是故名為金剛喻三摩地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名為金剛喻三摩地？謂若住此三摩地時，能摧諸定非彼所伏，是故名為金剛喻三摩地。

「云何名為入法印三摩地？謂若住此三摩地時，普能證入一切法印，是故名為入法印三摩地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名為入法印三摩地？謂若住此三摩地時，普能證入一切法印，是故名為入法印三摩地。

「云何名為放光無忘失三摩地？謂若住此三摩地時，放勝定光照有情類，令彼憶念曾所受法，是故名為放光無忘失三摩地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名為放光無忘失三摩地？謂若住此三摩地時，放勝定光照有情類，令彼憶念曾所受法，是故名為放光無忘失三摩地。

「云何名為善立定王三摩地？謂若住此三摩地時，於諸定王善能建立，是故名為善立定王三摩地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名為善立定王三摩地？謂若住此三摩地時，於諸定王善能建立，是故名為善立定王三摩地。

「云何名為放光三摩地？謂若住此三摩地時，於諸定光普能開發，是故名為放光三摩地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名為放光三摩地？謂若住此三摩地時，於諸定光普能開發，是故名為放光三摩地。

「云何名為精進力三摩地？謂若住此三摩地時，能發諸定精進勢力，是故名為精進力三摩地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名為精進力三摩地？謂若住此三摩地時，能發諸定精進勢力，是故名為精進力三摩地。

「云何名為等涌三摩地？謂若住此三摩地時，令諸等持平等涌現，是故名為等涌三摩地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名為等涌三摩地？謂若住此三摩地時，令諸等持平等涌現，是故名為等涌三摩地。

「云何名為入一切言詞決定三摩地？謂若住此三摩地時，於諸言詞決定悟入，是故名為入一切言詞決定三摩地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名為入一切言詞決定三摩地？謂若住此三摩地時，於諸言詞決定悟入，是故名為入一切言詞決定三摩地。

「云何名為等入增語三摩地？謂若住此三摩地時，於諸定名普能悟入訓釋理趣，是故名為等入增語三摩地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名為等入增語三摩地？謂若住此三摩地時，於諸定名普能悟入訓釋理趣，是故名為等入增語三摩地。

「云何名為觀方三摩地？謂若住此三摩地時，於諸定方普能觀照，是故名為觀方三摩地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名為觀方三摩地？謂若住此三摩地時，於諸定方普能觀照，是故名為觀方三摩地。

「云何名為總持印三摩地？謂若住此三摩地時，能總任持諸定妙印，是故名為總持印三摩地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名為總持印三摩地？謂若住此三摩地時，能總任持諸定妙印，是故名為總持印三摩地。

「云何名為無忘失三摩地？謂若住此三摩地時，於諸定相皆無忘失，是故名為無忘失三摩地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名為無忘失三摩地？謂若住此三摩地時，於諸定相皆無忘失，是故名為無忘失三摩地。

「云何名為諸法等趣海印三摩地？謂若住此三摩地時，令諸勝定等皆趣入，如大海印攝受眾流，是故名為諸法等趣海印三摩地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名為諸法等趣海印三摩地？謂若住此三摩地時，令諸勝定等皆趣入，如大海印攝受眾流，是故名為諸法等趣海印三摩地。

「云何名為遍覆虛空三摩地？謂若住此三摩地時，於諸等持遍能覆護，無所簡別如太虛空，是故名為遍覆虛空三摩地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名為遍覆虛空三摩地？謂若住此三摩地時，於諸等持遍能覆護，無所簡別如太虛空，是故名為遍覆虛空三摩地。

「云何名為金剛輪三摩地？謂若住此三摩地時，普能任持一切勝定，令不散壞如金剛輪，是故名為金剛輪三摩地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名為金剛輪三摩地？謂若住此三摩地時，普能任持一切勝定，令不散壞如金剛輪，是故名為金剛輪三摩地。

「云何名為離塵三摩地？謂若住此三摩地時，能滅一切煩惱纏垢，是故名為離塵三摩地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名為離塵三摩地？謂若住此三摩地時，能滅一切煩惱纏垢，是故名為離塵三摩地。

「云何名為遍照三摩地？謂若住此三摩地時，遍照諸定令其光顯，是故名為遍照三摩地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名為遍照三摩地？謂若住此三摩地時，遍照諸定令其光顯，是故名為遍照三摩地。

「云何名為不眴三摩地？謂若住此三摩地時，更不希求餘定餘法，是故名為不眴三摩地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名為不眴三摩地？謂若住此三摩地時，更不希求餘定餘法，是故名為不眴三摩地。

「云何名為無相住三摩地？謂若住此三摩地時，不見諸定中有少法可住，是故名為無相住三摩地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名為無相住三摩地？謂若住此三摩地時，不見諸定中有少法可住，是故名為無相住三摩地。

「云何名為不思惟三摩地？謂若住此三摩地時，所有下劣心、心所法悉皆不轉，是故名為不思惟三摩地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名為不思惟三摩地？謂若住此三摩地時，所有下劣心、心所法悉皆不轉，是故名為不思惟三摩地。

「云何名為無垢燈三摩地？謂若住此三摩地時，如持淨燈照了諸定，是故名為無垢燈三摩地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名為無垢燈三摩地？謂若住此三摩地時，如持淨燈照了諸定，是故名為無垢燈三摩地。

「云何名為無邊光三摩地？謂若住此三摩地時，能發大光照無邊際，是故名為無邊光三摩地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名為無邊光三摩地？謂若住此三摩地時，能發大光照無邊際，是故名為無邊光三摩地。

「云何名為發光三摩地？謂若住此等持無間，能發一切勝定光明，是故名為發光三摩地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名為發光三摩地？謂若住此等持無間，能發一切勝定光明，是故名為發光三摩地。

「云何名為普照三摩地？謂若得此等持無間，即能普照諸勝定門，是故名為普照三摩地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名為普照三摩地？謂若得此等持無間，即能普照諸勝定門，是故名為普照三摩地。

「云何名為淨堅定三摩地？謂若住此三摩地時，得諸等持淨平等性，是故名為淨堅定三摩地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名為淨堅定三摩地？謂若住此三摩地時，得諸等持淨平等性，是故名為淨堅定三摩地。

「云何名為無垢光三摩地？謂若住此三摩地時，能普蠲除一切定垢，是故名為無垢光三摩地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名為無垢光三摩地？謂若住此三摩地時，能普蠲除一切定垢，是故名為無垢光三摩地。

「云何名為發妙樂三摩地？謂若住此三摩地時，領受一切等持妙樂，是故名為發妙樂三摩地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名為發妙樂三摩地？謂若住此三摩地時，領受一切等持妙樂，是故名為發妙樂三摩地。

「云何名為電燈三摩地？謂若住此三摩地時，照諸等持如電光焰，是故名為電燈三摩地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名為電燈三摩地？謂若住此三摩地時，照諸等持如電光焰，是故名為電燈三摩地。

「云何名為無盡三摩地？謂若住此三摩地時，引諸等持功德無盡，而不見彼盡不盡相，是故名為無盡三摩地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名為無盡三摩地？謂若住此三摩地時，引諸等持功德無盡，而不見彼盡不盡相，是故名為無盡三摩地。

「云何名為具威光三摩地？謂若住此三摩地時，於諸等持威光獨盛，是故名為具威光三摩地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名為具威光三摩地？謂若住此三摩地時，於諸等持威光獨盛，是故名為具威光三摩地。

「云何名為離盡三摩地？謂若住此三摩地時，見諸等持一切無盡，而不見有盡不盡相，是故名為離盡三摩地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名為離盡三摩地？謂若住此三摩地時，見諸等持一切無盡，而不見有盡不盡相，是故名為離盡三摩地。

「云何名為無動三摩地？謂若住此三摩地時，令諸等持無動無掉亦無戲論，是故名為無動三摩地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名為無動三摩地？謂若住此三摩地時，令諸等持無動無掉亦無戲論，是故名為無動三摩地。

「云何名為無瑕隙三摩地？謂若住此三摩地時，令諸等持見無瑕隙，是故名為無瑕隙三摩地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名為無瑕隙三摩地？謂若住此三摩地時，令諸等持見無瑕隙，是故名為無瑕隙三摩地。

「云何名為日燈三摩地？謂若住此三摩地時，令諸定門發光普照，是故名為日燈三摩地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名為日燈三摩地？謂若住此三摩地時，令諸定門發光普照，是故名為日燈三摩地。

「云何名為淨月三摩地？謂若住此三摩地時，令諸等持除闇如月，是故名為淨月三摩地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名為淨月三摩地？謂若住此三摩地時，令諸等持除闇如月，是故名為淨月三摩地。

「云何名為淨光三摩地？謂若住此三摩地時，於一切等持得四無礙解，是故名為淨光三摩地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名為淨光三摩地？謂若住此三摩地時，於一切等持得四無礙解，是故名為淨光三摩地。

「云何名為發明三摩地？謂若住此三摩地時，令諸定門發明普照，是故名為發明三摩地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名為發明三摩地？謂若住此三摩地時，令諸定門發明普照，是故名為發明三摩地。

「云何名為作所應作三摩地？謂若住此三摩地時，辦諸等持所應作事，又令諸定所作事成，是故名為作所應作三摩地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名為作所應作三摩地？謂若住此三摩地時，辦諸等持所應作事，又令諸定所作事成，是故名為作所應作三摩地。

「云何名為智幢相三摩地？謂若住此三摩地時，見諸等持妙智幢相，是故名為智幢相三摩地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名為智幢相三摩地？謂若住此三摩地時，見諸等持妙智幢相，是故名為智幢相三摩地。

「云何名為金剛鬘三摩地？謂若住此三摩地時，雖能通達一切法，而不見有通達相，是故名為金剛鬘三摩地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名為金剛鬘三摩地？謂若住此三摩地時，雖能通達一切法，而不見有通達相，是故名為金剛鬘三摩地。

「云何名為住心三摩地？謂若住此三摩地時，心不動搖，不轉、不照亦不損減，不念有心，是故名為住心三摩地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名為住心三摩地？謂若住此三摩地時，心不動搖，不轉、不照亦不損減，不念有心，是故名為住心三摩地。

「云何名為普明三摩地？謂若住此三摩地時，於諸定明普能觀照，是故名為普明三摩地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名為普明三摩地？謂若住此三摩地時，於諸定明普能觀照，是故名為普明三摩地。

「云何名為善住三摩地？謂若住此三摩地時，於諸等持善能安住，是故名為善住三摩地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名為善住三摩地？謂若住此三摩地時，於諸等持善能安住，是故名為善住三摩地。

「云何名為寶積三摩地？謂若住此三摩地時，觀諸等持皆如寶聚，是故名為寶積三摩地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名為寶積三摩地？謂若住此三摩地時，觀諸等持皆如寶聚，是故名為寶積三摩地。

「云何名為妙法印三摩地？謂若住此三摩地時，能印諸等持以無印印故，是故名為妙法印三摩地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名為妙法印三摩地？謂若住此三摩地時，能印諸等持以無印印故，是故名為妙法印三摩地。

「云何名為一切法平等性三摩地？謂若住此三摩地時，不見有法離平等性，是故名為一切法平等性三摩地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名為一切法平等性三摩地？謂若住此三摩地時，不見有法離平等性，是故名為一切法平等性三摩地。

「云何名為捨愛樂三摩地？謂若住此三摩地時，於一切法捨諸愛樂，是故名為捨愛樂三摩地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名為捨愛樂三摩地？謂若住此三摩地時，於一切法捨諸愛樂，是故名為捨愛樂三摩地。

「云何名為入法頂三摩地？謂若住此三摩地時，於一切法能除闇障，亦於諸定能為上首，是故名為入法頂三摩地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名為入法頂三摩地？謂若住此三摩地時，於一切法能除闇障，亦於諸定能為上首，是故名為入法頂三摩地。

「云何名為飄散三摩地？謂若住此三摩地時，飄散一切定執、法執，是故名為飄散三摩地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名為飄散三摩地？謂若住此三摩地時，飄散一切定執、法執，是故名為飄散三摩地。

「云何名為分別法句三摩地？謂若住此三摩地時，善能分別諸定法句，是故名為分別法句三摩地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名為分別法句三摩地？謂若住此三摩地時，善能分別諸定法句，是故名為分別法句三摩地。

「云何名為平等字相三摩地？謂若住此三摩地時，得諸等持平等字相，是故名為平等字相三摩地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名為平等字相三摩地？謂若住此三摩地時，得諸等持平等字相，是故名為平等字相三摩地。

「云何名為離文字相三摩地？謂若住此三摩地時，於諸等持不得一字，是故名為離文字相三摩地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名為離文字相三摩地？謂若住此三摩地時，於諸等持不得一字，是故名為離文字相三摩地。

「云何名為斷所緣三摩地？謂若住此三摩地時，絕諸等持所緣境相，是故名為斷所緣三摩地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名為斷所緣三摩地？謂若住此三摩地時，絕諸等持所緣境相，是故名為斷所緣三摩地。

「云何名為無變異三摩地？謂若住此三摩地時，不得諸法變異之相，是故名為無變異三摩地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名為無變異三摩地？謂若住此三摩地時，不得諸法變異之相，是故名為無變異三摩地。

「云何名為無品類三摩地？謂若住此三摩地時，不見諸法品類別相，是故名為無品類三摩地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名為無品類三摩地？謂若住此三摩地時，不見諸法品類別相，是故名為無品類三摩地。

「云何名為無相行三摩地？謂若住此三摩地時，於諸定相都無所得，是故名為無相行三摩地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名為無相行三摩地？謂若住此三摩地時，於諸定相都無所得，是故名為無相行三摩地。

「云何名為離翳闇三摩地？謂若住此三摩地時，諸定翳闇無不除遣，是故名為離翳闇三摩地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名為離翳闇三摩地？謂若住此三摩地時，諸定翳闇無不除遣，是故名為離翳闇三摩地。

「云何名為具行三摩地？謂若住此三摩地時，於諸定行都無見執，是故名為具行三摩地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名為具行三摩地？謂若住此三摩地時，於諸定行都無見執，是故名為具行三摩地。

「云何名為不變動三摩地？謂若住此三摩地時，於諸等持不見變動，是故名為不變動三摩地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名為不變動三摩地？謂若住此三摩地時，於諸等持不見變動，是故名為不變動三摩地。

「云何名為度境界三摩地？謂若住此三摩地時，超諸等持所緣境界，是故名為度境界三摩地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名為度境界三摩地？謂若住此三摩地時，超諸等持所緣境界，是故名為度境界三摩地。

「云何名為集一切功德三摩地？謂若住此三摩地時，能集諸定所有功德，於一切法而無集想，是故名為集一切功德三摩地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名為集一切功德三摩地？謂若住此三摩地時，能集諸定所有功德，於一切法而無集想，是故名為集一切功德三摩地。

「云何名為決定住三摩地？謂若住此三摩地時，於諸定心雖決定住，而知其相了不可得，是故名為決定住三摩地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名為決定住三摩地？謂若住此三摩地時，於諸定心雖決定住，而知其相了不可得，是故名為決定住三摩地。

「云何名為無心住三摩地？謂若住此三摩地時，心於諸定無轉無墮，是故名為無心住三摩地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名為無心住三摩地？謂若住此三摩地時，心於諸定無轉無墮，是故名為無心住三摩地。

「云何名為淨妙花三摩地？謂若住此三摩地時，令諸等持皆得清淨，嚴飾光顯猶如妙花，是故名為淨妙花三摩地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名為淨妙花三摩地？謂若住此三摩地時，令諸等持皆得清淨，嚴飾光顯猶如妙花，是故名為淨妙花三摩地。

「云何名為具覺支三摩地？謂若住此三摩地時，令一切定修七覺支速得圓滿，是故名為具覺支三摩地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名為具覺支三摩地？謂若住此三摩地時，令一切定修七覺支速得圓滿，是故名為具覺支三摩地。

「云何名為無邊燈三摩地？謂若住此三摩地時，於一切法皆能照了譬如明燈，是故名為無邊燈三摩地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名為無邊燈三摩地？謂若住此三摩地時，於一切法皆能照了譬如明燈，是故名為無邊燈三摩地。

「云何名為無邊辯三摩地？謂若住此三摩地時，於一切法得無邊辯，是故名為無邊辯三摩地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名為無邊辯三摩地？謂若住此三摩地時，於一切法得無邊辯，是故名為無邊辯三摩地。

「云何名為無等等三摩地？謂若住此三摩地時，於諸等持得平等性，亦令諸定成無等等，是故名為無等等三摩地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名為無等等三摩地？謂若住此三摩地時，於諸等持得平等性，亦令諸定成無等等，是故名為無等等三摩地。

「云何名為超一切法三摩地？謂若住此三摩地時，普能超度三界諸法，是故名為超一切法三摩地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名為超一切法三摩地？謂若住此三摩地時，普能超度三界諸法，是故名為超一切法三摩地。

「云何名為決判諸法三摩地？謂若住此三摩地時，於諸勝定及一切法，能為有情如實決判，是故名為決判諸法三摩地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名為決判諸法三摩地？謂若住此三摩地時，於諸勝定及一切法，能為有情如實決判，是故名為決判諸法三摩地。

「云何名為散疑網三摩地？謂若住此三摩地時，於諸等持及一切法，所有疑網皆能除散，是故名為散疑網三摩地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名為散疑網三摩地？謂若住此三摩地時，於諸等持及一切法，所有疑網皆能除散，是故名為散疑網三摩地。

「云何名為無所住三摩地？謂若住此三摩地時，不見諸法有所住處，是故名為無所住三摩地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名為無所住三摩地？謂若住此三摩地時，不見諸法有所住處，是故名為無所住三摩地。

「云何名為一相莊嚴三摩地？謂若住此三摩地時，不見諸法二相可取，是故名為一相莊嚴三摩地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名為一相莊嚴三摩地？謂若住此三摩地時，不見諸法二相可取，是故名為一相莊嚴三摩地。

「云何名為引發行相三摩地？謂若住此三摩地時，於諸等持及一切法雖能引發種種行相，而都不見能引發者，是故名為引發行相三摩地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名為引發行相三摩地？謂若住此三摩地時，於諸等持及一切法雖能引發種種行相，而都不見能引發者，是故名為引發行相三摩地。

「云何名為一行相三摩地？謂若住此三摩地時，見諸等持無二行相，是故名為一行相三摩地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名為一行相三摩地？謂若住此三摩地時，見諸等持無二行相，是故名為一行相三摩地。

「云何名為離行相三摩地？謂若住此三摩地時，見諸等持都無行相，是故名為離行相三摩地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名為離行相三摩地？謂若住此三摩地時，見諸等持都無行相，是故名為離行相三摩地。

「云何名為妙行相三摩地？謂若住此三摩地時，令諸等持起妙行相，是故名為妙行相三摩地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名為妙行相三摩地？謂若住此三摩地時，令諸等持起妙行相，是故名為妙行相三摩地。

「云何名為達諸有底散壞三摩地？謂若住此三摩地時，於諸等持及一切法，得通達智如實悟入，既得入已於諸有法通達散壞令無所遺，是故名為達諸有底散壞三摩地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名為達諸有底散壞三摩地？謂若住此三摩地時，於諸等持及一切法，得通達智如實悟入，既得入已於諸有法通達散壞令無所遺，是故名為達諸有底散壞三摩地。

「云何名為入施設語言三摩地？謂若住此三摩地時，悟入一切三摩地法，施設語言無著無礙，是故名為入施設語言三摩地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名為入施設語言三摩地？謂若住此三摩地時，悟入一切三摩地法，施設語言無著無礙，是故名為入施設語言三摩地。

「云何名為解脫音聲文字三摩地？謂若住此三摩地時，見諸等持解脫一切音聲文字眾相寂滅，是故名為解脫音聲文字三摩地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名為解脫音聲文字三摩地？謂若住此三摩地時，見諸等持解脫一切音聲文字眾相寂滅，是故名為解脫音聲文字三摩地。

「云何名為炬熾然三摩地？謂若住此三摩地時，於諸等持威光照曜，是故名為炬熾然三摩地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名為炬熾然三摩地？謂若住此三摩地時，於諸等持威光照曜，是故名為炬熾然三摩地。

「云何名為嚴淨相三摩地？謂若住此三摩地時，於諸等持能嚴淨相，謂於諸相皆能除滅，是故名為嚴淨相三摩地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名為嚴淨相三摩地？謂若住此三摩地時，於諸等持能嚴淨相，謂於諸相皆能除滅，是故名為嚴淨相三摩地。

「云何名為無標幟三摩地？謂若住此三摩地時，於諸等持不見標幟，是故名為無標幟三摩地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名為無標幟三摩地？謂若住此三摩地時，於諸等持不見標幟，是故名為無標幟三摩地。

「云何名為具一切妙相三摩地？謂若住此三摩地時，諸定妙相無不具足，是故名為具一切妙相三摩地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名為具一切妙相三摩地？謂若住此三摩地時，諸定妙相無不具足，是故名為具一切妙相三摩地。

「云何名為不憙一切苦樂三摩地？謂若住此三摩地時，於諸等持苦樂之相不樂觀察，是故名為不憙一切苦樂三摩地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名為不憙一切苦樂三摩地？謂若住此三摩地時，於諸等持苦樂之相不樂觀察，是故名為不憙一切苦樂三摩地。

「云何名為無盡行相三摩地？謂若住此三摩地時，不見諸定行相有盡，是故名為無盡行相三摩地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名為無盡行相三摩地？謂若住此三摩地時，不見諸定行相有盡，是故名為無盡行相三摩地。

「云何名為具陀羅尼三摩地？謂若住此三摩地時，能總任持諸定勝事，是故名為具陀羅尼三摩地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名為具陀羅尼三摩地？謂若住此三摩地時，能總任持諸定勝事，是故名為具陀羅尼三摩地。

「云何名為攝伏一切正性邪性三摩地？謂若住此三摩地時，於諸等持正性邪性攝伏諸見皆令不起，是故名為攝伏一切正性邪性三摩地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名為攝伏一切正性邪性三摩地？謂若住此三摩地時，於諸等持正性邪性攝伏諸見皆令不起，是故名為攝伏一切正性邪性三摩地。

「云何名為靜息一切違順三摩地？謂若住此三摩地時，於諸等持及一切法，都不見有違順之相，是故名為靜息一切違順三摩地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名為靜息一切違順三摩地？謂若住此三摩地時，於諸等持及一切法，都不見有違順之相，是故名為靜息一切違順三摩地。

「云何名為離憎愛三摩地？謂若住此三摩地時，於諸等持及一切法，都不見有憎愛之相，是故名為離憎愛三摩地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名為離憎愛三摩地？謂若住此三摩地時，於諸等持及一切法，都不見有憎愛之相，是故名為離憎愛三摩地。

「云何名為無垢明三摩地？謂若住此三摩地時，於諸等持都不見有明相、垢相，是故名為無垢明三摩地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名為無垢明三摩地？謂若住此三摩地時，於諸等持都不見有明相、垢相，是故名為無垢明三摩地。

「云何名為具堅固三摩地？謂若住此三摩地時，令諸等持皆得堅固，是故名為具堅固三摩地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名為具堅固三摩地？謂若住此三摩地時，令諸等持皆得堅固，是故名為具堅固三摩地。

「云何名為滿月淨光三摩地？謂若住此三摩地時，令諸等持功德增益，如淨滿月光增海水，是故名為滿月淨光三摩地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名為滿月淨光三摩地？謂若住此三摩地時，令諸等持功德增益，如淨滿月光增海水，是故名為滿月淨光三摩地。

「云何名為大莊嚴三摩地？謂若住此三摩地時，令諸等持成就種種微妙希有大莊嚴事，是故名為大莊嚴三摩地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名為大莊嚴三摩地？謂若住此三摩地時，令諸等持成就種種微妙希有大莊嚴事，是故名為大莊嚴三摩地。

「云何名為照一切世間三摩地？謂若住此三摩地時，照諸等持及一切法，令有情類皆得開曉，是故名為照一切世間三摩地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名為照一切世間三摩地？謂若住此三摩地時，照諸等持及一切法，令有情類皆得開曉，是故名為照一切世間三摩地。

「云何名為定平等性三摩地？謂若住此三摩地時，不見等持定散差別，是故名為定平等性三摩地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名為定平等性三摩地？謂若住此三摩地時，不見等持定散差別，是故名為定平等性三摩地。

「云何名為有諍無諍平等理趣三摩地？謂若住此三摩地時，不見諸法及一切定有諍無諍性相差別，是故名為有諍無諍平等理趣三摩地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名為有諍無諍平等理趣三摩地？謂若住此三摩地時，不見諸法及一切定有諍無諍性相差別，是故名為有諍無諍平等理趣三摩地。

「云何名為無巢穴無標幟無愛樂三摩地？謂若住此三摩地時，破諸巢穴，捨諸標幟，斷諸愛樂而無所執，是故名為無巢穴無標幟無愛樂三摩地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名為無巢穴無標幟無愛樂三摩地？謂若住此三摩地時，破諸巢穴，捨諸標幟，斷諸愛樂而無所執，是故名為無巢穴無標幟無愛樂三摩地。

「云何名為決定安住真如三摩地？謂若住此三摩地時，於諸等持及一切法，常不棄捨真如實相，是故名為決定安住真如三摩地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名為決定安住真如三摩地？謂若住此三摩地時，於諸等持及一切法，常不棄捨真如實相，是故名為決定安住真如三摩地。

「云何名為離身穢惡三摩地？謂若住此三摩地時，令諸等持破壞身見，是故名為離身穢惡三摩地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名為離身穢惡三摩地？謂若住此三摩地時，令諸等持破壞身見，是故名為離身穢惡三摩地。

「云何名為離語穢惡三摩地？謂若住此三摩地時，令諸等持壞語惡業，是故名為離語穢惡三摩地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名為離語穢惡三摩地？謂若住此三摩地時，令諸等持壞語惡業，是故名為離語穢惡三摩地。

「云何名為離意穢惡三摩地？謂若住此三摩地時，令諸等持壞意惡業，是故名為離意穢惡三摩地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名為離意穢惡三摩地？謂若住此三摩地時，令諸等持壞意惡業，是故名為離意穢惡三摩地。

「云何名為如虛空三摩地？謂若住此三摩地時，於諸有情普能饒益，其心平等如太虛空，是故名為如虛空三摩地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名為如虛空三摩地？謂若住此三摩地時，於諸有情普能饒益，其心平等如太虛空，是故名為如虛空三摩地。

「云何名為無染著如虛空三摩地？謂若住此三摩地時，觀一切法都無所有，如淨虛空無染無著，是故名為無染著如虛空三摩地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名為無染著如虛空三摩地？謂若住此三摩地時，觀一切法都無所有，如淨虛空無染無著，是故名為無染著如虛空三摩地。

「善現！如是等有無量百千微妙希有勝三摩地，當知是為菩薩摩訶薩大乘相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！如是等有無量百千微妙希有勝三摩地，當知是為菩薩摩訶薩大乘相。」

第二分念住等品第十七之一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二分念住等品第十七之一

「復次，善現！菩薩摩訶薩大乘相者，謂四念住。云何為四？一、身念住。二、受念住。三、心念住。四、法念住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！菩薩摩訶薩大乘相者，謂四念住。云何為四？一、身念住。二、受念住。三、心念住。四、法念住。

「身念住者，謂菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，雖於內身住循身觀，或於外身住循身觀，或於內外身住循身觀，而永不起身俱尋思，熾然精進，正知具念，調伏貪憂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「身念住者，謂菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，雖於內身住循身觀，或於外身住循身觀，或於內外身住循身觀，而永不起身俱尋思，熾然精進，正知具念，調伏貪憂。

「受念住者，謂菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，雖於內受住循受觀，或於外受住循受觀，或於內外受住循受觀，而永不起受俱尋思，熾然精進，正知具念，調伏貪憂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「受念住者，謂菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，雖於內受住循受觀，或於外受住循受觀，或於內外受住循受觀，而永不起受俱尋思，熾然精進，正知具念，調伏貪憂。

「心念住者，謂菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，雖於內心住循心觀，或於外心住循心觀，或於內外心住循心觀，而永不起心俱尋思，熾然精進，正知具念，調伏貪憂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「心念住者，謂菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，雖於內心住循心觀，或於外心住循心觀，或於內外心住循心觀，而永不起心俱尋思，熾然精進，正知具念，調伏貪憂。

「法念住者，謂菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，雖於內法住循法觀，或於外法住循法觀，或於內外法住循法觀，而永不起法俱尋思，熾然精進，正知具念，調伏貪憂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「法念住者，謂菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，雖於內法住循法觀，或於外法住循法觀，或於內外法住循法觀，而永不起法俱尋思，熾然精進，正知具念，調伏貪憂。

「云何菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，於內身住循身觀，熾然精進，正知具念，調伏貪憂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，於內身住循身觀，熾然精進，正知具念，調伏貪憂。

「善現！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，審觀自身，行時知行，住時知住，坐時知坐，臥時知臥，如如自身威儀差別，如是如是熾然精進，正知具念，調伏貪憂。是為菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，於內身住循身觀，熾然精進，正知具念，調伏貪憂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，審觀自身，行時知行，住時知住，坐時知坐，臥時知臥，如如自身威儀差別，如是如是熾然精進，正知具念，調伏貪憂。是為菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，於內身住循身觀，熾然精進，正知具念，調伏貪憂。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，審觀自身，正知往來，正知瞻顧，正知俯仰，正知屈伸，服僧伽胝，執持衣鉢，若食若飲，偃息經行，坐起承迎，寤寐語默，入出諸定，皆念正知。是為菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，於內身住循身觀，熾然精進，正知具念，調伏貪憂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，審觀自身，正知往來，正知瞻顧，正知俯仰，正知屈伸，服僧伽胝，執持衣鉢，若食若飲，偃息經行，坐起承迎，寤寐語默，入出諸定，皆念正知。是為菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，於內身住循身觀，熾然精進，正知具念，調伏貪憂。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，審觀自身，於息入時念知息入，於息出時念知息出，於息長時念知息長，於息短時念知息短。如轉輪師或彼弟子，輪勢長時知輪勢長，輪勢短時知輪勢短。是菩薩摩訶薩亦復如是，念知諸息若入若出長短差別。是為菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，於內身住循身觀，熾然精進，正知具念，調伏貪憂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，審觀自身，於息入時念知息入，於息出時念知息出，於息長時念知息長，於息短時念知息短。如轉輪師或彼弟子，輪勢長時知輪勢長，輪勢短時知輪勢短。是菩薩摩訶薩亦復如是，念知諸息若入若出長短差別。是為菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，於內身住循身觀，熾然精進，正知具念，調伏貪憂。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，審觀自身諸界差別，所謂地界、水、火、風界。如巧屠師或彼弟子斷牛命已，復用利刀分析其身割為四分，若坐若立如實觀知。是菩薩摩訶薩亦復如是，觀察自身地、水、火、風四界差別。是為菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，於內身住循身觀，熾然精進，正知具念，調伏貪憂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，審觀自身諸界差別，所謂地界、水、火、風界。如巧屠師或彼弟子斷牛命已，復用利刀分析其身割為四分，若坐若立如實觀知。是菩薩摩訶薩亦復如是，觀察自身地、水、火、風四界差別。是為菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，於內身住循身觀，熾然精進，正知具念，調伏貪憂。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，審觀自身，從足至頂種種不淨充滿其中，外為薄皮之所纏裹，所謂此身唯有種種髮毛爪齒、皮革血肉、筋脈骨髓、心肝肺腎、脾膽胞胃、大腸小腸、屎尿涕唾、涎淚垢汗、痰膿肪𦙽、腦膜、𭩂聹，如是不淨充滿身中。如有農夫或諸長者，倉中盛滿種種雜穀，所謂稻、麻、粟、豆、麥等，有明目者開倉覩之，能如實知其中唯有稻、麻、粟等種種雜穀。是菩薩摩訶薩亦復如是，審觀自身，從足至頂不淨充滿不可貪樂。是為菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，於內身住循身觀，熾然精進，正知具念，調伏貪憂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，審觀自身，從足至頂種種不淨充滿其中，外為薄皮之所纏裹，所謂此身唯有種種髮毛爪齒、皮革血肉、筋脈骨髓、心肝肺腎、脾膽胞胃、大腸小腸、屎尿涕唾、涎淚垢汗、痰膿肪𦙽、腦膜、𭩂聹，如是不淨充滿身中。如有農夫或諸長者，倉中盛滿種種雜穀，所謂稻、麻、粟、豆、麥等，有明目者開倉覩之，能如實知其中唯有稻、麻、粟等種種雜穀。是菩薩摩訶薩亦復如是，審觀自身，從足至頂不淨充滿不可貪樂。是為菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，於內身住循身觀，熾然精進，正知具念，調伏貪憂。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，往憺怕路觀所棄屍，死經一日或經二日乃至七日，其身膖脹，色變青瘀，臭爛皮穿，膿血流出。見是事已，自念我身有如是性，具如是法，未得解脫終歸如是。是為菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，於內身住循身觀，熾然精進，正知具念，調伏貪憂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，往憺怕路觀所棄屍，死經一日或經二日乃至七日，其身膖脹，色變青瘀，臭爛皮穿，膿血流出。見是事已，自念我身有如是性，具如是法，未得解脫終歸如是。是為菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，於內身住循身觀，熾然精進，正知具念，調伏貪憂。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，往澹泊路觀所棄屍，死經一日或經二日乃至七日，為諸鵰、鷲、烏、鵲、鵄、梟、虎、豹、狐、狼、野干、狗等種種禽獸或啄或攫，骨肉狼籍，𪙁掣食噉。見是事已，自念我身有如是性，具如是法，未得解脫終歸如是。是為菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，於內身住循身觀，熾然精進，正知具念，調伏貪憂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，往澹泊路觀所棄屍，死經一日或經二日乃至七日，為諸鵰、鷲、烏、鵲、鵄、梟、虎、豹、狐、狼、野干、狗等種種禽獸或啄或攫，骨肉狼籍，𪙁掣食噉。見是事已，自念我身有如是性，具如是法，未得解脫終歸如是。是為菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，於內身住循身觀，熾然精進，正知具念，調伏貪憂。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，往澹泊路觀所棄屍，禽獸食已，不淨潰爛，膿血流離，有無量種蟲蛆雜出，臭穢可污過於死狗。見是事已，自念我身有如是性，具如是法，未得解脫終歸如是。是為菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，於內身住循身觀，熾然精進，正知具念，調伏貪憂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，往澹泊路觀所棄屍，禽獸食已，不淨潰爛，膿血流離，有無量種蟲蛆雜出，臭穢可污過於死狗。見是事已，自念我身有如是性，具如是法，未得解脫終歸如是。是為菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，於內身住循身觀，熾然精進，正知具念，調伏貪憂。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，往澹泊路觀所棄屍，蟲蛆食已，肉離骨現，支節相連，筋纏血塗，尚餘腐肉。見是事已，自念我身有如是性，具如是法，未得解脫終歸如是。是為菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，於內身住循身觀，熾然精進，正知具念，調伏貪憂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，往澹泊路觀所棄屍，蟲蛆食已，肉離骨現，支節相連，筋纏血塗，尚餘腐肉。見是事已，自念我身有如是性，具如是法，未得解脫終歸如是。是為菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，於內身住循身觀，熾然精進，正知具念，調伏貪憂。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，往澹泊路觀所棄屍，已成骨瑣，血肉都盡，餘筋相連。見是事已，自念我身有如是性，具如是法，未得解脫終歸如是。是為菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，於內身住循身觀，熾然精進，正知具念，調伏貪憂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，往澹泊路觀所棄屍，已成骨瑣，血肉都盡，餘筋相連。見是事已，自念我身有如是性，具如是法，未得解脫終歸如是。是為菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，於內身住循身觀，熾然精進，正知具念，調伏貪憂。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，往澹泊路觀所棄屍，但餘眾骨，其骨皓白色如珂雪，諸筋糜爛支節分離。見是事已，自念我身有如是性，具如是法，未得解脫終歸如是。是為菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，於內身住循身觀，熾然精進，正知具念，調伏貪憂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，往澹泊路觀所棄屍，但餘眾骨，其骨皓白色如珂雪，諸筋糜爛支節分離。見是事已，自念我身有如是性，具如是法，未得解脫終歸如是。是為菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，於內身住循身觀，熾然精進，正知具念，調伏貪憂。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，往澹泊路觀所棄屍，成白骨已，支節分散零落異方。見是事已，自念我身有如是性，具如是法，未得解脫終歸如是。是為菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，於內身住循身觀，熾然精進，正知具念，調伏貪憂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，往澹泊路觀所棄屍，成白骨已，支節分散零落異方。見是事已，自念我身有如是性，具如是法，未得解脫終歸如是。是為菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，於內身住循身觀，熾然精進，正知具念，調伏貪憂。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，往澹泊路觀所棄屍，諸骨分離各在異處，足骨異處，腨骨異處，膝骨異處，髀骨異處，髖骨異處，脊骨異處，脇骨異處，胸骨異處，膊骨異處，臂骨異處，手骨異處，項骨異處，頷骨異處，頰骨異處，其髑髏骨亦在異處。見是事已，自念我身有如是性，具如是法，未得解脫終歸如是。是為菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，於內身住循身觀，熾然精進，正知具念，調伏貪憂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，往澹泊路觀所棄屍，諸骨分離各在異處，足骨異處，腨骨異處，膝骨異處，髀骨異處，髖骨異處，脊骨異處，脇骨異處，胸骨異處，膊骨異處，臂骨異處，手骨異處，項骨異處，頷骨異處，頰骨異處，其髑髏骨亦在異處。見是事已，自念我身有如是性，具如是法，未得解脫終歸如是。是為菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，於內身住循身觀，熾然精進，正知具念，調伏貪憂。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，往澹泊路觀所棄屍，骸骨狼籍，風吹日曝，雨灌霜封，積有歲年色如珂雪。見是事已，自念我身有如是性，具如是法，未得解脫終歸如是。是為菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，於內身住循身觀，熾然精進，正知具念，調伏貪憂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，往澹泊路觀所棄屍，骸骨狼籍，風吹日曝，雨灌霜封，積有歲年色如珂雪。見是事已，自念我身有如是性，具如是法，未得解脫終歸如是。是為菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，於內身住循身觀，熾然精進，正知具念，調伏貪憂。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，往憺怕路觀所棄屍，餘骨散地經多百歲或多千年，其相變青，狀如鴿色，或有腐朽碎末如塵，與土相和難可分別。見是事已，自念我身有如是性，具如是法，未得解脫終歸如是。是為菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，於內身住循身觀，熾然精進，正知具念，調伏貪憂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，往憺怕路觀所棄屍，餘骨散地經多百歲或多千年，其相變青，狀如鴿色，或有腐朽碎末如塵，與土相和難可分別。見是事已，自念我身有如是性，具如是法，未得解脫終歸如是。是為菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，於內身住循身觀，熾然精進，正知具念，調伏貪憂。

「善現！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，如於內身如是差別住循身觀，熾然精進，正知具念，調伏貪憂；於外身住循身觀，於內外身住循身觀，熾然精進，正知具念，調伏貪憂，隨其所應亦復如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，如於內身如是差別住循身觀，熾然精進，正知具念，調伏貪憂；於外身住循身觀，於內外身住循身觀，熾然精進，正知具念，調伏貪憂，隨其所應亦復如是。

「善現！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，於內外俱受、心、法住循受、心、法觀，熾然精進，正知具念，調伏貪憂，隨其所應皆應廣說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，於內外俱受、心、法住循受、心、法觀，熾然精進，正知具念，調伏貪憂，隨其所應皆應廣說。

「善現！如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，於內外俱身、受、心、法住，循身、受、心、法觀時，雖作是觀而無所得。善現當知！是為菩薩摩訶薩大乘相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，於內外俱身、受、心、法住，循身、受、心、法觀時，雖作是觀而無所得。善現當知！是為菩薩摩訶薩大乘相。

「復次，善現！菩薩摩訶薩大乘相者，謂四正斷。云何為四？善現！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，於諸未生惡不善法為不生故，生欲策勵發起正勤策心持心，是為第一。若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，於諸已生惡不善法為永斷故，生欲策勵，發起正勤策心持心，是為第二。若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，未生善法為令生故，生欲策勵，發起正勤策心持心，是為第三。若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，已生善法為令安住不忘增廣倍修滿故，生欲策勵，發起正勤策心持心，是為第四。善現當知！是為菩薩摩訶薩大乘相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！菩薩摩訶薩大乘相者，謂四正斷。云何為四？善現！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，於諸未生惡不善法為不生故，生欲策勵發起正勤策心持心，是為第一。若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，於諸已生惡不善法為永斷故，生欲策勵，發起正勤策心持心，是為第二。若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，未生善法為令生故，生欲策勵，發起正勤策心持心，是為第三。若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，已生善法為令安住不忘增廣倍修滿故，生欲策勵，發起正勤策心持心，是為第四。善現當知！是為菩薩摩訶薩大乘相。