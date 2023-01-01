大般若波羅蜜多經
唐 玄奘譯600卷CBETA T0220大于一万字 780 h
向佛经 GPT 提问
第 411 卷
大般若波羅蜜多經卷第四百一十一
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三藏法師玄奘奉 詔譯
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第二分譬喻品第十一
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爾時，具壽善現白佛言：「世尊！言菩薩者是何句義？」
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佛告善現：「無句義是菩薩句義。何以故？善現！菩提、薩埵二既不生，句於其中理亦非有故，無句義是菩薩句義。
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「善現當知！譬如空中鳥跡句義實無所有，菩薩句義亦復如是實無所有；譬如夢境、幻事、陽焰、光影、水月、響聲、空花、變化句義實無所有，菩薩句義亦復如是實無所有。
「善現當知！譬如空中鳥跡句義實無所有，菩薩句義亦復如是實無所有；譬如夢境、幻事、陽焰、光影、水月、響聲、空花、變化句義實無所有，菩薩句義亦復如是實無所有。
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「善現當知！如一切法真如句義實無所有，菩薩句義亦復如是實無所有；如一切法法界、法性、不虛妄性、不變異性、法定、法住、實際句義實無所有，菩薩句義亦復如是實無所有。
「善現當知！如一切法真如句義實無所有，菩薩句義亦復如是實無所有；如一切法法界、法性、不虛妄性、不變異性、法定、法住、實際句義實無所有，菩薩句義亦復如是實無所有。
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「善現當知！如幻士色句義實無所有，菩薩句義亦復如是實無所有；如幻士受、想、行、識句義實無所有，菩薩句義亦復如是實無所有。
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「善現當知！如幻士眼處句義實無所有，菩薩句義亦復如是實無所有；如幻士耳、鼻、舌、身、意處句義實無所有，菩薩句義亦復如是實無所有。
「善現當知！如幻士眼處句義實無所有，菩薩句義亦復如是實無所有；如幻士耳、鼻、舌、身、意處句義實無所有，菩薩句義亦復如是實無所有。
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「善現當知！如幻士色處句義實無所有，菩薩句義亦復如是實無所有；如幻士聲、香、味、觸、法處句義實無所有，菩薩句義亦復如是實無所有。
「善現當知！如幻士色處句義實無所有，菩薩句義亦復如是實無所有；如幻士聲、香、味、觸、法處句義實無所有，菩薩句義亦復如是實無所有。
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「善現當知！如幻士眼界句義實無所有，菩薩句義亦復如是實無所有；如幻士耳、鼻、舌、身、意界句義實無所有，菩薩句義亦復如是實無所有。
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「善現當知！如幻士色界句義實無所有，菩薩句義亦復如是實無所有；如幻士聲、香、味、觸、法界句義實無所有，菩薩句義亦復如是實無所有。
「善現當知！如幻士色界句義實無所有，菩薩句義亦復如是實無所有；如幻士聲、香、味、觸、法界句義實無所有，菩薩句義亦復如是實無所有。
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「善現當知！如幻士眼識界句義實無所有，菩薩句義亦復如是實無所有；如幻士耳、鼻、舌、身、意識界句義實無所有，菩薩句義亦復如是實無所有。
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「善現當知！如幻士眼觸句義實無所有，菩薩句義亦復如是實無所有；如幻士耳、鼻、舌、身、意觸句義實無所有，菩薩句義亦復如是實無所有。
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「善現當知！如幻士眼觸為緣所生諸受句義實無所有，菩薩句義亦復如是實無所有；如幻士耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受句義實無所有，菩薩句義亦復如是實無所有。
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「善現當知！如幻士無明句義實無所有，菩薩句義亦復如是實無所有；如幻士行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死句義實無所有，菩薩句義亦復如是實無所有。
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「善現當知！如幻士行內空句義實無所有，菩薩句義亦復如是實無所有；如幻士行外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空句義實無所有，菩薩句義亦復如是實無所有。
「善現當知！如幻士行內空句義實無所有，菩薩句義亦復如是實無所有；如幻士行外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空句義實無所有，菩薩句義亦復如是實無所有。
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「善現當知！如幻士行四念住句義實無所有，菩薩句義亦復如是實無所有；如幻士行四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支句義實無所有，菩薩句義亦復如是實無所有。
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「善現當知！如幻士乃至行佛十力句義實無所有，菩薩句義亦復如是實無所有；如幻士行四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法句義實無所有，菩薩句義亦復如是實無所有。
「善現當知！如幻士乃至行佛十力句義實無所有，菩薩句義亦復如是實無所有；如幻士行四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法句義實無所有，菩薩句義亦復如是實無所有。
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「復次，善現！如佛色句義實無所有，菩薩句義亦復如是實無所有；如佛受、想、行、識句義實無所有，菩薩句義亦復如是實無所有。如佛眼處句義實無所有，菩薩句義亦復如是實無所有；如佛耳、鼻、舌、身、意處句義實無所有，菩薩句義亦復如是實無所有。如佛色處句義實無所有，菩薩句義亦復如是實無所有；如佛聲、香、味、觸、法處句義實無所有，菩薩句義亦復如是實無所有。如佛眼界句義實無所有，菩薩句義亦復如是實無所有；如佛耳、鼻、舌、身、意界句義實無所有，菩薩句義亦復如是實無所有。如佛色界句義實無所有，菩薩句義亦復如是實無所有；如佛聲、香、味、觸、法界句義實無所有，菩薩句義亦復如是實無所有。如佛眼識界句義實無所有，菩薩句義亦復如是實無所有；如佛耳、鼻、舌、身、意識界句義實無所有，菩薩句義亦復如是實無所有。如佛眼觸句義實無所有，菩薩句義亦復如是實無所有；如佛耳、鼻、舌、身、意觸句義實無所有，菩薩句義亦復如是實無所有。如佛眼觸為緣所生諸受句義實無所有，菩薩句義亦復如是實無所有；如佛耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受句義實無所有，菩薩句義亦復如是實無所有。如佛無明句義實無所有，菩薩句義亦復如是實無所有；如佛行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死句義實無所有，菩薩句義亦復如是實無所有。如佛行內空句義實無所有，菩薩句義亦復如是實無所有；如佛行外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散無散空、本性空、自共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空句義實無所有，菩薩句義亦復如是實無所有。如佛行四念住句義實無所有，菩薩句義亦復如是實無所有；如佛行四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支句義實無所有，菩薩句義亦復如是實無所有。乃至如佛行佛十力句義實無所有，菩薩句義亦復如是實無所有；如佛行四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法句義實無所有，菩薩句義亦復如是實無所有。
「復次，善現！如佛色句義實無所有，菩薩句義亦復如是實無所有；如佛受、想、行、識句義實無所有，菩薩句義亦復如是實無所有。如佛眼處句義實無所有，菩薩句義亦復如是實無所有；如佛耳、鼻、舌、身、意處句義實無所有，菩薩句義亦復如是實無所有。如佛色處句義實無所有，菩薩句義亦復如是實無所有；如佛聲、香、味、觸、法處句義實無所有，菩薩句義亦復如是實無所有。如佛眼界句義實無所有，菩薩句義亦復如是實無所有；如佛耳、鼻、舌、身、意界句義實無所有，菩薩句義亦復如是實無所有。如佛色界句義實無所有，菩薩句義亦復如是實無所有；如佛聲、香、味、觸、法界句義實無所有，菩薩句義亦復如是實無所有。如佛眼識界句義實無所有，菩薩句義亦復如是實無所有；如佛耳、鼻、舌、身、意識界句義實無所有，菩薩句義亦復如是實無所有。如佛眼觸句義實無所有，菩薩句義亦復如是實無所有；如佛耳、鼻、舌、身、意觸句義實無所有，菩薩句義亦復如是實無所有。如佛眼觸為緣所生諸受句義實無所有，菩薩句義亦復如是實無所有；如佛耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受句義實無所有，菩薩句義亦復如是實無所有。如佛無明句義實無所有，菩薩句義亦復如是實無所有；如佛行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死句義實無所有，菩薩句義亦復如是實無所有。如佛行內空句義實無所有，菩薩句義亦復如是實無所有；如佛行外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散無散空、本性空、自共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空句義實無所有，菩薩句義亦復如是實無所有。如佛行四念住句義實無所有，菩薩句義亦復如是實無所有；如佛行四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支句義實無所有，菩薩句義亦復如是實無所有。乃至如佛行佛十力句義實無所有，菩薩句義亦復如是實無所有；如佛行四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法句義實無所有，菩薩句義亦復如是實無所有。
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「復次，善現！如有為界中無為界句義實無所有，無為界中有為界句義亦實無所有，菩薩句義亦復如是實無所有；如無生無滅、無作無為、無成無壞、無得無捨、無染無淨句義實無所有，菩薩句義亦復如是實無所有。」
「復次，善現！如有為界中無為界句義實無所有，無為界中有為界句義亦實無所有，菩薩句義亦復如是實無所有；如無生無滅、無作無為、無成無壞、無得無捨、無染無淨句義實無所有，菩薩句義亦復如是實無所有。」
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時，具壽善現白佛言：「世尊！如何法無生無滅、無作無為、無成無壞、無得無捨、無染無淨句義實無所有，菩薩句義亦復如是實無所有耶？」
時，具壽善現白佛言：「世尊！如何法無生無滅、無作無為、無成無壞、無得無捨、無染無淨句義實無所有，菩薩句義亦復如是實無所有耶？」
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佛告善現：「如色乃至識無生無滅、無作無為、無成無壞、無得無捨、無染無淨句義實無所有，菩薩句義亦復如是實無所有；如眼處乃至意處無生無滅、無作無為、無成無壞、無得無捨、無染無淨句義實無所有，菩薩句義亦復如是實無所有；如色處乃至法處無生無滅、無作無為、無成無壞、無得無捨、無染無淨句義實無所有，菩薩句義亦復如是實無所有；如眼界乃至意界無生無滅、無作無為、無成無壞、無得無捨、無染無淨句義實無所有，菩薩句義亦復如是實無所有；如色界乃至法界無生無滅、無作無為、無成無壞、無得無捨、無染無淨句義實無所有，菩薩句義亦復如是實無所有；如眼識界乃至意識界無生無滅、無作無為、無成無壞、無得無捨、無染無淨句義實無所有，菩薩句義亦復如是實無所有；如眼觸乃至意觸無生無滅、無作無為、無成無壞、無得無捨、無染無淨句義實無所有，菩薩句義亦復如是實無所有；如眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受無生無滅、無作無為、無成無壞、無得無捨、無染無淨句義實無所有，菩薩句義亦復如是實無所有；如無明乃至老死無生無滅、無作無為、無成無壞、無得無捨、無染無淨句義實無所有，菩薩句義亦復如是實無所有；如四念住乃至八聖道支無生無滅、無作無為、無成無壞、無得無捨、無染無淨句義實無所有，菩薩句義亦復如是實無所有；如是乃至如佛十力乃至十八佛不共法無生無滅、無作無為、無成無壞、無得無捨、無染無淨句義實無所有，菩薩句義亦復如是實無所有。
佛告善現：「如色乃至識無生無滅、無作無為、無成無壞、無得無捨、無染無淨句義實無所有，菩薩句義亦復如是實無所有；如眼處乃至意處無生無滅、無作無為、無成無壞、無得無捨、無染無淨句義實無所有，菩薩句義亦復如是實無所有；如色處乃至法處無生無滅、無作無為、無成無壞、無得無捨、無染無淨句義實無所有，菩薩句義亦復如是實無所有；如眼界乃至意界無生無滅、無作無為、無成無壞、無得無捨、無染無淨句義實無所有，菩薩句義亦復如是實無所有；如色界乃至法界無生無滅、無作無為、無成無壞、無得無捨、無染無淨句義實無所有，菩薩句義亦復如是實無所有；如眼識界乃至意識界無生無滅、無作無為、無成無壞、無得無捨、無染無淨句義實無所有，菩薩句義亦復如是實無所有；如眼觸乃至意觸無生無滅、無作無為、無成無壞、無得無捨、無染無淨句義實無所有，菩薩句義亦復如是實無所有；如眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受無生無滅、無作無為、無成無壞、無得無捨、無染無淨句義實無所有，菩薩句義亦復如是實無所有；如無明乃至老死無生無滅、無作無為、無成無壞、無得無捨、無染無淨句義實無所有，菩薩句義亦復如是實無所有；如四念住乃至八聖道支無生無滅、無作無為、無成無壞、無得無捨、無染無淨句義實無所有，菩薩句義亦復如是實無所有；如是乃至如佛十力乃至十八佛不共法無生無滅、無作無為、無成無壞、無得無捨、無染無淨句義實無所有，菩薩句義亦復如是實無所有。
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「復次，善現！如四念住乃至八聖道支畢竟淨句義實無所有，菩薩句義亦復如是實無所有；如是乃至如佛十力乃至十八佛不共法畢竟淨句義實無所有，菩薩句義亦復如是實無所有；如我乃至見者句義實無所有，無容有故，菩薩句義亦復如是實無所有；如日出時闇冥句義實無所有，菩薩句義亦復如是實無所有；如劫盡時諸行句義實無所有，菩薩句義亦復如是實無所有；如諸如來、應、正等覺淨戒蘊中惡戒句義實無所有，菩薩句義亦復如是實無所有；如諸如來、應、正等覺靜定蘊中亂心句義實無所有，菩薩句義亦復如是實無所有；如諸如來、應、正等覺明慧蘊中惡慧句義實無所有，菩薩句義亦復如是實無所有；如諸如來、應、正等覺解脫蘊中繫縛句義實無所有，菩薩句義亦復如是實無所有；如諸如來、應、正等覺解脫智見蘊中非解脫智見句義實無所有，菩薩句義亦復如是實無所有；如日月等大光明中諸闇句義實無所有，菩薩句義亦復如是實無所有；如佛光中一切日月星寶火藥及諸天等光明句義實無所有，菩薩句義亦復如是實無所有。
「復次，善現！如四念住乃至八聖道支畢竟淨句義實無所有，菩薩句義亦復如是實無所有；如是乃至如佛十力乃至十八佛不共法畢竟淨句義實無所有，菩薩句義亦復如是實無所有；如我乃至見者句義實無所有，無容有故，菩薩句義亦復如是實無所有；如日出時闇冥句義實無所有，菩薩句義亦復如是實無所有；如劫盡時諸行句義實無所有，菩薩句義亦復如是實無所有；如諸如來、應、正等覺淨戒蘊中惡戒句義實無所有，菩薩句義亦復如是實無所有；如諸如來、應、正等覺靜定蘊中亂心句義實無所有，菩薩句義亦復如是實無所有；如諸如來、應、正等覺明慧蘊中惡慧句義實無所有，菩薩句義亦復如是實無所有；如諸如來、應、正等覺解脫蘊中繫縛句義實無所有，菩薩句義亦復如是實無所有；如諸如來、應、正等覺解脫智見蘊中非解脫智見句義實無所有，菩薩句義亦復如是實無所有；如日月等大光明中諸闇句義實無所有，菩薩句義亦復如是實無所有；如佛光中一切日月星寶火藥及諸天等光明句義實無所有，菩薩句義亦復如是實無所有。
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「何以故？善現！若菩提、若薩埵、若菩薩句義，如是一切皆非相應非不相應，無色、無見、無對、一相，所謂無相。善現！諸菩薩摩訶薩於一切法，皆非實有，無著無礙，當勤修學，應正覺知。」
「何以故？善現！若菩提、若薩埵、若菩薩句義，如是一切皆非相應非不相應，無色、無見、無對、一相，所謂無相。善現！諸菩薩摩訶薩於一切法，皆非實有，無著無礙，當勤修學，應正覺知。」
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具壽善現即白佛言：「諸菩薩摩訶薩於何等一切法，皆非實有，無著無礙，當勤修學？諸菩薩摩訶薩云何於一切法應正覺知？」
具壽善現即白佛言：「諸菩薩摩訶薩於何等一切法，皆非實有，無著無礙，當勤修學？諸菩薩摩訶薩云何於一切法應正覺知？」
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佛告善現：「一切法者，謂善法非善法、有記法無記法、世間法出世間法、有漏法無漏法、有為法無為法、共法不共法。善現！諸菩薩摩訶薩於如是等一切法性無著無礙，當勤修學；諸菩薩摩訶薩於一切法實無所有，應正覺知。」
佛告善現：「一切法者，謂善法非善法、有記法無記法、世間法出世間法、有漏法無漏法、有為法無為法、共法不共法。善現！諸菩薩摩訶薩於如是等一切法性無著無礙，當勤修學；諸菩薩摩訶薩於一切法實無所有，應正覺知。」
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具壽善現復白佛言：「何等名為世間善法？」
具壽善現復白佛言：「何等名為世間善法？」
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佛告善現：「世間善法者，謂孝順父母、供養沙門婆羅門、敬事師長，施性福業事、戒性福業事、修性福業事，供侍病者俱行福、方便善巧俱行福，世間十善業道，若膖脹想、膿爛想、青瘀想、異赤想、破壞想、啄噉想、離散想、骸骨想、焚燒想，若世間四靜慮、四無量、四無色定，若佛隨念、法隨念、僧隨念、戒隨念、捨隨念、天隨念、寂靜隨念、入出息隨念、身隨念、死隨念。善現！此等名為世間善法。」
佛告善現：「世間善法者，謂孝順父母、供養沙門婆羅門、敬事師長，施性福業事、戒性福業事、修性福業事，供侍病者俱行福、方便善巧俱行福，世間十善業道，若膖脹想、膿爛想、青瘀想、異赤想、破壞想、啄噉想、離散想、骸骨想、焚燒想，若世間四靜慮、四無量、四無色定，若佛隨念、法隨念、僧隨念、戒隨念、捨隨念、天隨念、寂靜隨念、入出息隨念、身隨念、死隨念。善現！此等名為世間善法。」
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具壽善現復白佛言：「何等名為不善法？」
具壽善現復白佛言：「何等名為不善法？」
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佛告善現：「不善法者，謂害生命、不與取、欲邪行，虛誑語、離間語、麁惡語、雜穢語，貪欲、瞋恚、邪見及忿恨、覆惱、諂誑、矯害、嫉、慳、慢等。善現！此等名為不善法。」
佛告善現：「不善法者，謂害生命、不與取、欲邪行，虛誑語、離間語、麁惡語、雜穢語，貪欲、瞋恚、邪見及忿恨、覆惱、諂誑、矯害、嫉、慳、慢等。善現！此等名為不善法。」
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具壽善現復白佛言：「何等有記法？」
具壽善現復白佛言：「何等有記法？」
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佛告善現：「即諸善法及不善法，名有記法。」
佛告善現：「即諸善法及不善法，名有記法。」
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具壽善現復白佛言：「何等名為無記法？」
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佛告善現：「謂無記身業、無記語業、無記意業、無記四大種、無記五根、無記五蘊、無記十二處、無記十八界、無記異熟法。善現！此等名為無記法。」
佛告善現：「謂無記身業、無記語業、無記意業、無記四大種、無記五根、無記五蘊、無記十二處、無記十八界、無記異熟法。善現！此等名為無記法。」
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具壽善現復白佛言：「何等名為世間法？」
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佛告善現：「謂世間五蘊、十二處、十八界，十業道，四靜慮、四無量、四無色定，十二支緣起法。善現！此等名為世間法。」
佛告善現：「謂世間五蘊、十二處、十八界，十業道，四靜慮、四無量、四無色定，十二支緣起法。善現！此等名為世間法。」
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具壽善現復白佛言：「何等名為出世間法？」
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佛告善現：「謂出世間四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，空、無相、無願解脫門，未知當知根、已知根、具知根，有尋有伺三摩地、無尋唯伺三摩地、無尋無伺三摩地，若明、若解脫，若念、若正知、若如理作意，若八解脫、若九次第定，若內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散無散空、本性空、自共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空，若佛十力、四無所畏、四無礙解、十八佛不共法。善現！此等名為出世間法。」
佛告善現：「謂出世間四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，空、無相、無願解脫門，未知當知根、已知根、具知根，有尋有伺三摩地、無尋唯伺三摩地、無尋無伺三摩地，若明、若解脫，若念、若正知、若如理作意，若八解脫、若九次第定，若內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散無散空、本性空、自共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空，若佛十力、四無所畏、四無礙解、十八佛不共法。善現！此等名為出世間法。」
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具壽善現復白佛言：「何等名為有漏法？」
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佛告善現：「謂墮三界，若五蘊、十二處、十八界，若四靜慮、四無量、四無色定。善現！此等名為有漏法。」
佛告善現：「謂墮三界，若五蘊、十二處、十八界，若四靜慮、四無量、四無色定。善現！此等名為有漏法。」
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佛告善現：「謂四念住乃至十八佛不共法。善現！此等名為無漏法。」
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佛告善現：「謂三界繫法，若五蘊，若四靜慮、四無量、四無色定，若四念住乃至十八佛不共法。善現！此等名為有為法。」
佛告善現：「謂三界繫法，若五蘊，若四靜慮、四無量、四無色定，若四念住乃至十八佛不共法。善現！此等名為有為法。」
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具壽善現復白佛言：「何等名為無為法？」
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佛告善現：「若法無生、無滅、無住、無異，若貪盡、瞋盡、癡盡，若真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際。善現！此等名為無為法。」
佛告善現：「若法無生、無滅、無住、無異，若貪盡、瞋盡、癡盡，若真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際。善現！此等名為無為法。」
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具壽善現復白佛言：「何等名為共法？」
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佛告善現：「謂世間四靜慮、四無量、四無色定、五神通。善現！此等名為共法，共異生故。」
佛告善現：「謂世間四靜慮、四無量、四無色定、五神通。善現！此等名為共法，共異生故。」
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具壽善現復白佛言：「何等名為不共法？」
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佛告善現：「謂四念住乃至十八佛不共法。善現！此等名為不共法，不共異生故。善現！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，於如是等自相空法不應執著，以一切法無分別故。善現！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，於一切法以無二為方便，應正覺知，以一切法皆無動故。善現！於一切法無二、無動是菩薩句義，無分別、無執著是菩薩句義。以是故，無句義是菩薩句義。」
佛告善現：「謂四念住乃至十八佛不共法。善現！此等名為不共法，不共異生故。善現！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，於如是等自相空法不應執著，以一切法無分別故。善現！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，於一切法以無二為方便，應正覺知，以一切法皆無動故。善現！於一切法無二、無動是菩薩句義，無分別、無執著是菩薩句義。以是故，無句義是菩薩句義。」
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爾時，具壽善現白佛言：「世尊！何緣菩薩復名摩訶薩？」
爾時，具壽善現白佛言：「世尊！何緣菩薩復名摩訶薩？」
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佛告善現：「由是菩薩於大有情眾中當為上首故，復名摩訶薩。」
佛告善現：「由是菩薩於大有情眾中當為上首故，復名摩訶薩。」
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善現白言：「何等名為大有情眾，菩薩於中當為上首？」
善現白言：「何等名為大有情眾，菩薩於中當為上首？」
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佛告善現：「謂住種姓、第八、預流、一來、不還、阿羅漢、獨覺，及從初發心乃至不退轉地菩薩摩訶薩，如是皆名大有情眾。菩薩於此大有情眾中當為上首故，復名摩訶薩。」
佛告善現：「謂住種姓、第八、預流、一來、不還、阿羅漢、獨覺，及從初發心乃至不退轉地菩薩摩訶薩，如是皆名大有情眾。菩薩於此大有情眾中當為上首故，復名摩訶薩。」
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具壽善現復白佛言：「如是菩薩何緣能於大有情眾當為上首？」
具壽善現復白佛言：「如是菩薩何緣能於大有情眾當為上首？」
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佛告善現：「由是菩薩已發堅固金剛喻心定不退壞，是故能於大有情眾當為上首。」
佛告善現：「由是菩薩已發堅固金剛喻心定不退壞，是故能於大有情眾當為上首。」
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善現復言：「何謂菩薩金剛喻心？」
善現復言：「何謂菩薩金剛喻心？」
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佛告善現：「若菩薩摩訶薩發如是心：『我今當被大功德鎧，無邊生死大曠野中，為諸有情破壞一切煩惱怨敵。我當普為一切有情枯竭無邊生死大海。我當棄捨一切身財為諸有情作大饒益。我當等心利益安樂一切有情。我當普令諸有情類遊三乘道趣般涅槃。我當雖以三乘濟度一切有情，而都不見有一有情得滅度者。我當覺了一切法性無生無滅、無淨無染。我當純以一切智智相應作意修行六種波羅蜜多。我當修學於一切法，通達究竟遍入妙智。我當通達一切法相一理趣門。我當通達一切法相二理趣門。我當通達一切法相多理趣門。我當修學種種妙智，達諸法性引勝功德。』善現！是謂菩薩金剛喻心。若菩薩摩訶薩以無所得而為方便安住此心，決定能於大有情眾當為上首。
佛告善現：「若菩薩摩訶薩發如是心：『我今當被大功德鎧，無邊生死大曠野中，為諸有情破壞一切煩惱怨敵。我當普為一切有情枯竭無邊生死大海。我當棄捨一切身財為諸有情作大饒益。我當等心利益安樂一切有情。我當普令諸有情類遊三乘道趣般涅槃。我當雖以三乘濟度一切有情，而都不見有一有情得滅度者。我當覺了一切法性無生無滅、無淨無染。我當純以一切智智相應作意修行六種波羅蜜多。我當修學於一切法，通達究竟遍入妙智。我當通達一切法相一理趣門。我當通達一切法相二理趣門。我當通達一切法相多理趣門。我當修學種種妙智，達諸法性引勝功德。』善現！是謂菩薩金剛喻心。若菩薩摩訶薩以無所得而為方便安住此心，決定能於大有情眾當為上首。
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「復次，善現！諸菩薩摩訶薩發如是心：『一切地獄、傍生、鬼界及人、天中，諸有情類所受苦惱，我當代受令彼安樂。』諸菩薩摩訶薩發如是心：『我為饒益一有情故，經於無量百千俱胝那庾多劫，受諸地獄種種重苦，無數方便教化令得無餘涅槃。如是次第普為饒益一切有情，為彼一一各經無量百千俱胝那庾多劫，受諸地獄種種重苦，一一各以無數方便教化令得無餘涅槃。作是事已，自種善根，復經無量百千俱胝那庾多劫，圓滿修集菩提資糧，然後方證所求無上正等菩提。』善現！如是誓願亦名菩薩金剛喻心。若菩薩摩訶薩以無所得而為方便安住此心，決定能於大有情眾當為上首。
「復次，善現！諸菩薩摩訶薩發如是心：『一切地獄、傍生、鬼界及人、天中，諸有情類所受苦惱，我當代受令彼安樂。』諸菩薩摩訶薩發如是心：『我為饒益一有情故，經於無量百千俱胝那庾多劫，受諸地獄種種重苦，無數方便教化令得無餘涅槃。如是次第普為饒益一切有情，為彼一一各經無量百千俱胝那庾多劫，受諸地獄種種重苦，一一各以無數方便教化令得無餘涅槃。作是事已，自種善根，復經無量百千俱胝那庾多劫，圓滿修集菩提資糧，然後方證所求無上正等菩提。』善現！如是誓願亦名菩薩金剛喻心。若菩薩摩訶薩以無所得而為方便安住此心，決定能於大有情眾當為上首。
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「復次，善現！諸菩薩摩訶薩恒常發起勝心大心，由此心故，決定能於大有情眾當為上首。」
「復次，善現！諸菩薩摩訶薩恒常發起勝心大心，由此心故，決定能於大有情眾當為上首。」
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具壽善現白言：「世尊！何謂菩薩勝心大心？」
具壽善現白言：「世尊！何謂菩薩勝心大心？」
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佛告善現：「諸菩薩摩訶薩發如是心：『我應從初發心乃至證得一切智智，定當不起貪欲、瞋恚、愚癡、忿恨、覆惱、諂誑、嫉慳、矯害、見慢等心，亦定不起趣求聲聞、獨覺地心。』是為菩薩勝心大心。若菩薩摩訶薩以無所得而為方便安住此心，決定能於大有情眾當為上首。
佛告善現：「諸菩薩摩訶薩發如是心：『我應從初發心乃至證得一切智智，定當不起貪欲、瞋恚、愚癡、忿恨、覆惱、諂誑、嫉慳、矯害、見慢等心，亦定不起趣求聲聞、獨覺地心。』是為菩薩勝心大心。若菩薩摩訶薩以無所得而為方便安住此心，決定能於大有情眾當為上首。
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「復次，善現！諸菩薩摩訶薩發起決定不傾動心，由此心故，決定能於大有情眾當為上首。」
「復次，善現！諸菩薩摩訶薩發起決定不傾動心，由此心故，決定能於大有情眾當為上首。」
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具壽善現白言：「世尊！何謂菩薩不傾動心？」
具壽善現白言：「世尊！何謂菩薩不傾動心？」
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佛告善現：「諸菩薩摩訶薩發如是心：『我應常依一切智智相應作意，修習發起一切所修、所作事業而無憍逸。』善現！是謂菩薩不傾動心。若菩薩摩訶薩以無所得而為方便安住此心，決定能於大有情眾當為上首。
佛告善現：「諸菩薩摩訶薩發如是心：『我應常依一切智智相應作意，修習發起一切所修、所作事業而無憍逸。』善現！是謂菩薩不傾動心。若菩薩摩訶薩以無所得而為方便安住此心，決定能於大有情眾當為上首。
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「復次，善現！諸菩薩摩訶薩普於一切諸有情類，平等發起真利樂心，由此心故，決定能於大有情眾當為上首。」
「復次，善現！諸菩薩摩訶薩普於一切諸有情類，平等發起真利樂心，由此心故，決定能於大有情眾當為上首。」
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具壽善現白言：「世尊！何謂菩薩真利樂心？」
具壽善現白言：「世尊！何謂菩薩真利樂心？」
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佛告善現：「諸菩薩摩訶薩發如是心：『我當決定窮未來際，利益安樂一切有情，為作歸依、洲渚、舍宅，常不捨離。』善現！是謂菩薩真利樂心。若菩薩摩訶薩以無所得而為方便安住此心，決定能於大有情眾當為上首。
佛告善現：「諸菩薩摩訶薩發如是心：『我當決定窮未來際，利益安樂一切有情，為作歸依、洲渚、舍宅，常不捨離。』善現！是謂菩薩真利樂心。若菩薩摩訶薩以無所得而為方便安住此心，決定能於大有情眾當為上首。
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「復次，善現！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，常勤精進愛法、樂法、欣法、憙法，由此因緣，決定能於大有情眾當為上首。」
「復次，善現！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，常勤精進愛法、樂法、欣法、憙法，由此因緣，決定能於大有情眾當為上首。」
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具壽善現白言：「世尊！何等為法？云何菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，常於此法愛樂欣喜？」
具壽善現白言：「世尊！何等為法？云何菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，常於此法愛樂欣喜？」
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佛告善現：「所言法者，謂色非色皆無自性，都不可得，不可破壞，不可分別，是名為法。言愛法者，謂於此法起欲希求；言樂法者，謂於此法稱讚功德；言欣法者，謂於此法歡喜信受；言憙法者，謂於此法慕多修習親近愛重。善現！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，常能如是愛法、樂法、欣法、憙法而不憍舉，決定能於大有情眾當為上首。
佛告善現：「所言法者，謂色非色皆無自性，都不可得，不可破壞，不可分別，是名為法。言愛法者，謂於此法起欲希求；言樂法者，謂於此法稱讚功德；言欣法者，謂於此法歡喜信受；言憙法者，謂於此法慕多修習親近愛重。善現！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，常能如是愛法、樂法、欣法、憙法而不憍舉，決定能於大有情眾當為上首。
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「復次，善現！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，以無所得而為方便，安住內空乃至無性自性空，修四念住乃至十八佛不共法，是菩薩摩訶薩決定能於大有情眾當為上首。
「復次，善現！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，以無所得而為方便，安住內空乃至無性自性空，修四念住乃至十八佛不共法，是菩薩摩訶薩決定能於大有情眾當為上首。
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「復次，善現！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，以無所得而為方便，住金剛喻三摩地，乃至住無著無為無染解脫如虛空三摩地，是菩薩摩訶薩由此因緣，決定能於大有情眾當為上首。
「復次，善現！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，以無所得而為方便，住金剛喻三摩地，乃至住無著無為無染解脫如虛空三摩地，是菩薩摩訶薩由此因緣，決定能於大有情眾當為上首。
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「善現！由如是等種種因緣，諸菩薩摩訶薩決定能於大有情眾當為上首，是故菩薩復名摩訶薩。」
「善現！由如是等種種因緣，諸菩薩摩訶薩決定能於大有情眾當為上首，是故菩薩復名摩訶薩。」
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第二分斷諸見品第十二
第二分斷諸見品第十二
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爾時，舍利子白佛言：「世尊！我亦樂以智慧辯才，說諸菩薩由此義故名摩訶薩。」
爾時，舍利子白佛言：「世尊！我亦樂以智慧辯才，說諸菩薩由此義故名摩訶薩。」
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佛告舍利子：「隨汝意說。」
佛告舍利子：「隨汝意說。」
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舍利子言：「世尊！以諸菩薩方便善巧，能為有情宣說法要，令斷我見、有情見、命者見、生者見、養者見、士夫見、補特伽羅見、意生見、儒童見、作者見、受者見、知者見、見者見，由此義故名摩訶薩。
舍利子言：「世尊！以諸菩薩方便善巧，能為有情宣說法要，令斷我見、有情見、命者見、生者見、養者見、士夫見、補特伽羅見、意生見、儒童見、作者見、受者見、知者見、見者見，由此義故名摩訶薩。
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「世尊！以諸菩薩方便善巧，能為有情宣說法要，令斷常見、斷見、有見、無見，由此義故名摩訶薩。
「世尊！以諸菩薩方便善巧，能為有情宣說法要，令斷常見、斷見、有見、無見，由此義故名摩訶薩。
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「世尊！以諸菩薩方便善巧，能為有情宣說法要，令斷蘊見、處見、界見、諦見、緣起見，由此義故名摩訶薩。
「世尊！以諸菩薩方便善巧，能為有情宣說法要，令斷蘊見、處見、界見、諦見、緣起見，由此義故名摩訶薩。
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「世尊！以諸菩薩方便善巧，能為有情宣說法要，令斷四念住見乃至十八佛不共法見，由此義故名摩訶薩。以諸菩薩方便善巧，能為有情宣說法要，令斷成熟有情見、嚴淨佛土見、菩薩見、如來見、菩提見、涅槃見、轉法輪見，由此義故名摩訶薩。
「世尊！以諸菩薩方便善巧，能為有情宣說法要，令斷四念住見乃至十八佛不共法見，由此義故名摩訶薩。以諸菩薩方便善巧，能為有情宣說法要，令斷成熟有情見、嚴淨佛土見、菩薩見、如來見、菩提見、涅槃見、轉法輪見，由此義故名摩訶薩。
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「世尊！以諸菩薩方便善巧，能為有情以無所得而為方便，宣說永斷一切見法，由此義故名摩訶薩。」
「世尊！以諸菩薩方便善巧，能為有情以無所得而為方便，宣說永斷一切見法，由此義故名摩訶薩。」
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時，具壽善現問舍利子言：「若菩薩摩訶薩能為有情，以無所得而為方便，宣說永斷諸見法要，何因何緣有諸菩薩，自有所得而為方便，起蘊見、處見、界見、諦見、緣起見、四念住見乃至十八佛不共法見，及成熟有情見、嚴淨佛土見、菩薩見、如來見、菩提見、涅槃見、轉法輪見耶？」
時，具壽善現問舍利子言：「若菩薩摩訶薩能為有情，以無所得而為方便，宣說永斷諸見法要，何因何緣有諸菩薩，自有所得而為方便，起蘊見、處見、界見、諦見、緣起見、四念住見乃至十八佛不共法見，及成熟有情見、嚴淨佛土見、菩薩見、如來見、菩提見、涅槃見、轉法輪見耶？」
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舍利子言：「若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，無方便善巧者，以有所得而為方便，發起蘊見乃至轉法輪見，是菩薩摩訶薩無方便善巧故，決定不能以無所得而為方便，為諸有情宣說永斷諸見法要。若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，有方便善巧者，能為有情以無所得而為方便，宣說永斷諸見法要，是菩薩摩訶薩決定不起蘊等諸見。」
舍利子言：「若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，無方便善巧者，以有所得而為方便，發起蘊見乃至轉法輪見，是菩薩摩訶薩無方便善巧故，決定不能以無所得而為方便，為諸有情宣說永斷諸見法要。若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，有方便善巧者，能為有情以無所得而為方便，宣說永斷諸見法要，是菩薩摩訶薩決定不起蘊等諸見。」
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爾時，具壽善現白佛言：「世尊！我亦樂以智慧辯才，說諸菩薩由此義故名摩訶薩。」
爾時，具壽善現白佛言：「世尊！我亦樂以智慧辯才，說諸菩薩由此義故名摩訶薩。」
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佛告善現：「隨汝意說。」
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善現白言：「世尊！以諸菩薩為欲證得一切智智，發菩提心、無等等心、不共聲聞獨覺等心，於如是心亦不取著，由此義故名摩訶薩。何以故？世尊！以一切智智心是真無漏不墮三界，求一切智智心亦是無漏不墮三界，於如是心不應取著，是故菩薩名摩訶薩。」
善現白言：「世尊！以諸菩薩為欲證得一切智智，發菩提心、無等等心、不共聲聞獨覺等心，於如是心亦不取著，由此義故名摩訶薩。何以故？世尊！以一切智智心是真無漏不墮三界，求一切智智心亦是無漏不墮三界，於如是心不應取著，是故菩薩名摩訶薩。」
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時，舍利子問善現言：「云何菩薩摩訶薩無等等心、不共聲聞獨覺等心？」
時，舍利子問善現言：「云何菩薩摩訶薩無等等心、不共聲聞獨覺等心？」
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善現答言：「諸菩薩摩訶薩從初發心，不見少法有生有滅、有減有增、有染有淨。舍利子！若不見少法有生有滅、有減有增、有染有淨，亦不見有聲聞心、獨覺心、菩薩心、如來心。舍利子！是名菩薩摩訶薩無等等心、不共聲聞獨覺等心，諸菩薩摩訶薩於如是心亦不取著。」
善現答言：「諸菩薩摩訶薩從初發心，不見少法有生有滅、有減有增、有染有淨。舍利子！若不見少法有生有滅、有減有增、有染有淨，亦不見有聲聞心、獨覺心、菩薩心、如來心。舍利子！是名菩薩摩訶薩無等等心、不共聲聞獨覺等心，諸菩薩摩訶薩於如是心亦不取著。」
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時，舍利子問善現言：「若菩薩摩訶薩於如是心不應取著，則於一切聲聞、獨覺、異生等心亦不應取著，及於色、受、想、行、識心乃至十八佛不共法心亦不應取著。何以故？如是諸心無心性故。」
時，舍利子問善現言：「若菩薩摩訶薩於如是心不應取著，則於一切聲聞、獨覺、異生等心亦不應取著，及於色、受、想、行、識心乃至十八佛不共法心亦不應取著。何以故？如是諸心無心性故。」
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善現答言：「如是！如是！誠如所說。」
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時，舍利子問善現言：「若一切心無心性故不應取著，則色、受、想、行、識亦無色、受、想、行、識性不應取著，乃至十八佛不共法亦無十八佛不共法性不應取著。」
時，舍利子問善現言：「若一切心無心性故不應取著，則色、受、想、行、識亦無色、受、想、行、識性不應取著，乃至十八佛不共法亦無十八佛不共法性不應取著。」
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善現答言：「如是！如是！誠如所說。」
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舍利子言：「若一切智智心是真無漏不墮三界，則一切愚夫異生、聲聞、獨覺等心，亦應是真無漏不墮三界。何以故？如是諸心皆本性空故。」
舍利子言：「若一切智智心是真無漏不墮三界，則一切愚夫異生、聲聞、獨覺等心，亦應是真無漏不墮三界。何以故？如是諸心皆本性空故。」
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善現答言：「如是！如是！誠如所說。」
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舍利子言：「若如是心本性空故，是真無漏不墮三界，則色、受、想、行、識乃至十八佛不共法，亦應是真無漏不墮三界。何以故？如是諸法皆本性空故。」
舍利子言：「若如是心本性空故，是真無漏不墮三界，則色、受、想、行、識乃至十八佛不共法，亦應是真無漏不墮三界。何以故？如是諸法皆本性空故。」
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善現答言：「如是！如是！誠如所說。」
善現答言：「如是！如是！誠如所說。」
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舍利子言：「若心色等法無心色等性故不應取著，則一切法皆應平等都無差別。」
舍利子言：「若心色等法無心色等性故不應取著，則一切法皆應平等都無差別。」
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善現答言：「如是！如是！誠如所說。」
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舍利子言：「若一切法等無差別，云何如來說心色等有種種異？」
舍利子言：「若一切法等無差別，云何如來說心色等有種種異？」
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善現答言：「此是如來隨世俗說，非隨勝義。」
善現答言：「此是如來隨世俗說，非隨勝義。」
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舍利子言：「若諸異生、聲聞、獨覺、菩薩、如來心色等法，皆是無漏不墮三界，則諸異生及諸聖者、菩薩、如來應無差別。」
舍利子言：「若諸異生、聲聞、獨覺、菩薩、如來心色等法，皆是無漏不墮三界，則諸異生及諸聖者、菩薩、如來應無差別。」
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善現答言：「如是！如是！誠如所說。」
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舍利子言：「若諸凡聖、菩薩、如來無差別者，云何佛說凡聖大小有種種異？」
舍利子言：「若諸凡聖、菩薩、如來無差別者，云何佛說凡聖大小有種種異？」
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善現答言：「此亦如來依世俗說不依勝義。舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以無所得為方便故，於所發起大菩提心、無等等心、不共聲聞獨覺等心不恃不執，於色非色乃至十八佛不共法無取無著，由此義故名摩訶薩。」
善現答言：「此亦如來依世俗說不依勝義。舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以無所得為方便故，於所發起大菩提心、無等等心、不共聲聞獨覺等心不恃不執，於色非色乃至十八佛不共法無取無著，由此義故名摩訶薩。」
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第二分六到彼岸品第十三之一
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爾時，滿慈子白佛言：「世尊！我亦樂以智慧辯才，說諸菩薩由此義故名摩訶薩。」
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佛告滿慈子：「隨汝意說。」
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滿慈子言：「世尊！以諸菩薩普為利樂一切有情，被大功德鎧故，發趣大乘故，乘大乘故，名摩訶薩。」
滿慈子言：「世尊！以諸菩薩普為利樂一切有情，被大功德鎧故，發趣大乘故，乘大乘故，名摩訶薩。」
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時，舍利子問滿慈子言：「云何菩薩摩訶薩普為利樂一切有情被大功德鎧？」
時，舍利子問滿慈子言：「云何菩薩摩訶薩普為利樂一切有情被大功德鎧？」
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滿慈子言：「舍利子！諸菩薩摩訶薩修行布施波羅蜜多時，不為利樂少分有情修行布施波羅蜜多，普為利樂一切有情修行布施波羅蜜多。諸菩薩摩訶薩修行淨戒波羅蜜多時，不為利樂少分有情修行淨戒波羅蜜多，普為利樂一切有情修行淨戒波羅蜜多。諸菩薩摩訶薩修行安忍波羅蜜多時，不為利樂少分有情修行安忍波羅蜜多，普為利樂一切有情修行安忍波羅蜜多。諸菩薩摩訶薩修行精進波羅蜜多時，不為利樂少分有情修行精進波羅蜜多，普為利樂一切有情修行精進波羅蜜多。諸菩薩摩訶薩修行靜慮波羅蜜多時，不為利樂少分有情修行靜慮波羅蜜多，普為利樂一切有情修行靜慮波羅蜜多。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不為利樂少分有情修行般若波羅蜜多，普為利樂一切有情修行般若波羅蜜多。舍利子！是為菩薩摩訶薩普為利樂一切有情被大功德鎧。
滿慈子言：「舍利子！諸菩薩摩訶薩修行布施波羅蜜多時，不為利樂少分有情修行布施波羅蜜多，普為利樂一切有情修行布施波羅蜜多。諸菩薩摩訶薩修行淨戒波羅蜜多時，不為利樂少分有情修行淨戒波羅蜜多，普為利樂一切有情修行淨戒波羅蜜多。諸菩薩摩訶薩修行安忍波羅蜜多時，不為利樂少分有情修行安忍波羅蜜多，普為利樂一切有情修行安忍波羅蜜多。諸菩薩摩訶薩修行精進波羅蜜多時，不為利樂少分有情修行精進波羅蜜多，普為利樂一切有情修行精進波羅蜜多。諸菩薩摩訶薩修行靜慮波羅蜜多時，不為利樂少分有情修行靜慮波羅蜜多，普為利樂一切有情修行靜慮波羅蜜多。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不為利樂少分有情修行般若波羅蜜多，普為利樂一切有情修行般若波羅蜜多。舍利子！是為菩薩摩訶薩普為利樂一切有情被大功德鎧。
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「復次，舍利子！諸菩薩摩訶薩被大功德鎧，利樂有情不為分限，不作是念：『我當拔濟爾所有情令入無餘般涅槃界，爾所有情不令其入；我當拔濟爾所有情令住無上正等菩提，爾所有情不令其住。』然諸菩薩摩訶薩普為拔濟一切有情，令入無餘般涅槃界及住無上正等菩提。舍利子！是為菩薩摩訶薩普為利樂一切有情被大功德鎧。
「復次，舍利子！諸菩薩摩訶薩被大功德鎧，利樂有情不為分限，不作是念：『我當拔濟爾所有情令入無餘般涅槃界，爾所有情不令其入；我當拔濟爾所有情令住無上正等菩提，爾所有情不令其住。』然諸菩薩摩訶薩普為拔濟一切有情，令入無餘般涅槃界及住無上正等菩提。舍利子！是為菩薩摩訶薩普為利樂一切有情被大功德鎧。
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「復次，舍利子！諸菩薩摩訶薩作如是念：『我當自圓滿布施波羅蜜多，亦令一切有情圓滿布施波羅蜜多。我當自圓滿淨戒波羅蜜多，亦令一切有情圓滿淨戒波羅蜜多。我當自圓滿安忍波羅蜜多，亦令一切有情圓滿安忍波羅蜜多。我當自圓滿精進波羅蜜多，亦令一切有情圓滿精進波羅蜜多。我當自圓滿靜慮波羅蜜多，亦令一切有情圓滿靜慮波羅蜜多。我當自圓滿般若波羅蜜多，亦令一切有情圓滿般若波羅蜜多。』諸菩薩摩訶薩作如是念：『我當自依如是六種波羅蜜多，安住內空乃至無性自性空，修行四念住乃至十八佛不共法。亦令一切有情依此六種波羅蜜多，安住內空乃至無性自性空，修行四念住乃至十八佛不共法。』諸菩薩摩訶薩作如是念：『我當自依如是六種波羅蜜多，速證無上正等菩提，入無餘依般涅槃界。亦令一切有情，依此六種波羅蜜多，速證無上正等菩提，入無餘依般涅槃界。』舍利子！是為菩薩摩訶薩普為利樂一切有情被大功德鎧。
「復次，舍利子！諸菩薩摩訶薩作如是念：『我當自圓滿布施波羅蜜多，亦令一切有情圓滿布施波羅蜜多。我當自圓滿淨戒波羅蜜多，亦令一切有情圓滿淨戒波羅蜜多。我當自圓滿安忍波羅蜜多，亦令一切有情圓滿安忍波羅蜜多。我當自圓滿精進波羅蜜多，亦令一切有情圓滿精進波羅蜜多。我當自圓滿靜慮波羅蜜多，亦令一切有情圓滿靜慮波羅蜜多。我當自圓滿般若波羅蜜多，亦令一切有情圓滿般若波羅蜜多。』諸菩薩摩訶薩作如是念：『我當自依如是六種波羅蜜多，安住內空乃至無性自性空，修行四念住乃至十八佛不共法。亦令一切有情依此六種波羅蜜多，安住內空乃至無性自性空，修行四念住乃至十八佛不共法。』諸菩薩摩訶薩作如是念：『我當自依如是六種波羅蜜多，速證無上正等菩提，入無餘依般涅槃界。亦令一切有情，依此六種波羅蜜多，速證無上正等菩提，入無餘依般涅槃界。』舍利子！是為菩薩摩訶薩普為利樂一切有情被大功德鎧。
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大般若波羅蜜多經卷第四百一十一
大般若波羅蜜多經卷第四百一十一
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