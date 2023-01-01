大般若波羅蜜多經
唐 玄奘譯600卷CBETA T0220大于一万字 780 h
向佛经 GPT 提问
第 401 卷
大般若經第二會
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序
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沙門玄則撰
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觀夫委契中道攄妙軌於無垠，流賞一歸漾玄津於有截，何嘗不首情而汲悟、即事以排疑。疑繁而誨自廣、悟初而訪逾篤，所以重指鷲阿、再扣龍眾。慧命相聚則善現居宗，法忍為群則妙祥端首，既而搖區示警、闢㝢開嚴，舌掩大千、身分巨億，光汎慈影而六趣霑和，聲颺法言而十方動訊，既駭殊觀，方希祕㢡。或謂迹高類誕、情昏佇析。故甞言曰：徇蠡管之察，是病高深；執蟪菌之辰，終欺歲祀。夫以淺定微術，猶擅五通；小善片言，實應千里。況挻孕群品、彈壓眾靈；萬期一會，窮冥極遠。是使微塵剎土不動而遊、恒沙諸佛不謀而證，非般若至賾其孰能致此。是用十空瑩曬、七如朗聽，雖惱趣森橫、寂岸層逈，莫不同幻蕊之開落，不滅不生；比夢象之妍媸，無染無淨。飈谷投響則譽毀共銷，月池寖色則物我俱謝，文優理詣，感通悟永。凡有八十五品、七十八卷，即舊《大品》、《光讚》、《放光》。然《大品》之於《光讚》，詞倍豐而加美，即明此分之於《大品》，文益具而彌正，攢輝校寶，豈不盛歟！
觀夫委契中道攄妙軌於無垠，流賞一歸漾玄津於有截，何嘗不首情而汲悟、即事以排疑。疑繁而誨自廣、悟初而訪逾篤，所以重指鷲阿、再扣龍眾。慧命相聚則善現居宗，法忍為群則妙祥端首，既而搖區示警、闢㝢開嚴，舌掩大千、身分巨億，光汎慈影而六趣霑和，聲颺法言而十方動訊，既駭殊觀，方希祕㢡。或謂迹高類誕、情昏佇析。故甞言曰：徇蠡管之察，是病高深；執蟪菌之辰，終欺歲祀。夫以淺定微術，猶擅五通；小善片言，實應千里。況挻孕群品、彈壓眾靈；萬期一會，窮冥極遠。是使微塵剎土不動而遊、恒沙諸佛不謀而證，非般若至賾其孰能致此。是用十空瑩曬、七如朗聽，雖惱趣森橫、寂岸層逈，莫不同幻蕊之開落，不滅不生；比夢象之妍媸，無染無淨。飈谷投響則譽毀共銷，月池寖色則物我俱謝，文優理詣，感通悟永。凡有八十五品、七十八卷，即舊《大品》、《光讚》、《放光》。然《大品》之於《光讚》，詞倍豐而加美，即明此分之於《大品》，文益具而彌正，攢輝校寶，豈不盛歟！
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大般若波羅蜜多經卷第四百一
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三藏法師玄奘奉 詔譯
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第二分緣起品第一
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如是我聞：
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一時，薄伽梵住王舍城鷲峯山中，與大苾芻眾五千人俱，皆阿羅漢，諸漏已盡無復煩惱，得真自在心善解脫、慧善解脫，如調慧馬亦如大龍，已作所作已辦所辦，棄諸重擔逮得己利，盡諸有結正知解脫，至心自在第一究竟，除阿難陀獨居學地得預流果，具壽善現而為上首。復有五百苾芻尼眾皆阿羅漢，尊者持譽而為上首。復有無量鄔波索迦、鄔波斯迦皆已見諦。復有無量無數菩薩摩訶薩眾，一切皆得諸陀羅尼及三摩地，常居空住，行無相境，無分別願恒現在前，於諸法性具平等忍，得無礙辯不退神通，言行清高翹勤匪懈，演暢正法無所希求，應理稱機離諸矯誑，於深法忍到究竟趣，斷諸怖畏降伏眾魔，滅一切惑摧諸業障，智慧辯才善巧具足，已無數劫大誓莊嚴，含笑先言舒顏和視，讚頌美妙辯說無窮，威德尊嚴處眾無畏，氣調閑雅進趣合儀，巧演如流多劫無盡；善觀諸法皆同幻事、陽焰、夢境、水月、響聲，亦如空花、鏡像、光影，又等變化及尋香城，知皆無實唯現似有；心不下劣無畏泰然，一切法門皆能悟入；有情勝解心行所趣，通達無礙而拔濟之；成最上忍善知實性，攝受大願無邊佛土；普於十方無數諸佛，等持正念常能現前；為度有情歷事諸佛，勸請久住轉正法輪；滅諸隨眠、見趣、纏垢，遊戲無量百千等持，引發無邊殊勝善法。是諸菩薩摩訶薩眾具如是等無量功德，其名曰賢護菩薩、寶性菩薩、導師菩薩、仁授菩薩、星授菩薩、常授菩薩、德藏菩薩、上慧菩薩、寶藏菩薩、勝慧菩薩、增長慧菩薩、不虛見菩薩、善發趣菩薩、善勇猛菩薩、常精進菩薩、常加行菩薩、不捨軛菩薩、日藏菩薩、無比慧菩薩、觀自在菩薩、得大勢菩薩、妙吉祥菩薩、金剛慧菩薩、寶印手菩薩、常舉手菩薩、慈氏菩薩，如是等無量百千俱胝那庾多菩薩摩訶薩皆法王子，堪紹尊位而為上首。
一時，薄伽梵住王舍城鷲峯山中，與大苾芻眾五千人俱，皆阿羅漢，諸漏已盡無復煩惱，得真自在心善解脫、慧善解脫，如調慧馬亦如大龍，已作所作已辦所辦，棄諸重擔逮得己利，盡諸有結正知解脫，至心自在第一究竟，除阿難陀獨居學地得預流果，具壽善現而為上首。復有五百苾芻尼眾皆阿羅漢，尊者持譽而為上首。復有無量鄔波索迦、鄔波斯迦皆已見諦。復有無量無數菩薩摩訶薩眾，一切皆得諸陀羅尼及三摩地，常居空住，行無相境，無分別願恒現在前，於諸法性具平等忍，得無礙辯不退神通，言行清高翹勤匪懈，演暢正法無所希求，應理稱機離諸矯誑，於深法忍到究竟趣，斷諸怖畏降伏眾魔，滅一切惑摧諸業障，智慧辯才善巧具足，已無數劫大誓莊嚴，含笑先言舒顏和視，讚頌美妙辯說無窮，威德尊嚴處眾無畏，氣調閑雅進趣合儀，巧演如流多劫無盡；善觀諸法皆同幻事、陽焰、夢境、水月、響聲，亦如空花、鏡像、光影，又等變化及尋香城，知皆無實唯現似有；心不下劣無畏泰然，一切法門皆能悟入；有情勝解心行所趣，通達無礙而拔濟之；成最上忍善知實性，攝受大願無邊佛土；普於十方無數諸佛，等持正念常能現前；為度有情歷事諸佛，勸請久住轉正法輪；滅諸隨眠、見趣、纏垢，遊戲無量百千等持，引發無邊殊勝善法。是諸菩薩摩訶薩眾具如是等無量功德，其名曰賢護菩薩、寶性菩薩、導師菩薩、仁授菩薩、星授菩薩、常授菩薩、德藏菩薩、上慧菩薩、寶藏菩薩、勝慧菩薩、增長慧菩薩、不虛見菩薩、善發趣菩薩、善勇猛菩薩、常精進菩薩、常加行菩薩、不捨軛菩薩、日藏菩薩、無比慧菩薩、觀自在菩薩、得大勢菩薩、妙吉祥菩薩、金剛慧菩薩、寶印手菩薩、常舉手菩薩、慈氏菩薩，如是等無量百千俱胝那庾多菩薩摩訶薩皆法王子，堪紹尊位而為上首。
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爾時，世尊於師子座上，自敷尼師壇結跏趺坐，端身正願住對面念，入等持王妙三摩地，諸三摩地皆攝入此三摩地中，是所流故。
爾時，世尊於師子座上，自敷尼師壇結跏趺坐，端身正願住對面念，入等持王妙三摩地，諸三摩地皆攝入此三摩地中，是所流故。
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爾時，世尊正知正念，從等持王安庠而起，以淨天眼觀察十方殑伽沙等諸佛世界，舉身怡悅，從兩足下千輻輪相，各放六十百千俱胝那庾多光。從足十指，兩趺、兩跟。四踝、兩脛、兩腨、兩膝、兩髀、兩股、腰脇、腹背、䐡中、心上、胸臆德字、兩乳、兩腋、兩肩、兩膊、兩肘、兩臂、兩腕、兩手、兩掌、十指、項胭、頤頷、頰額、頭頂、兩眉、兩眼、兩耳、兩鼻、口四牙、四十齒、眉間毫相，一一身分各放六十百千俱胝那庾多光。此一一光各照三千大千世界，從此展轉遍照十方殑伽沙等諸佛世界，其中有情遇斯光者，必得無上正等菩提。
爾時，世尊正知正念，從等持王安庠而起，以淨天眼觀察十方殑伽沙等諸佛世界，舉身怡悅，從兩足下千輻輪相，各放六十百千俱胝那庾多光。從足十指，兩趺、兩跟。四踝、兩脛、兩腨、兩膝、兩髀、兩股、腰脇、腹背、䐡中、心上、胸臆德字、兩乳、兩腋、兩肩、兩膊、兩肘、兩臂、兩腕、兩手、兩掌、十指、項胭、頤頷、頰額、頭頂、兩眉、兩眼、兩耳、兩鼻、口四牙、四十齒、眉間毫相，一一身分各放六十百千俱胝那庾多光。此一一光各照三千大千世界，從此展轉遍照十方殑伽沙等諸佛世界，其中有情遇斯光者，必得無上正等菩提。
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爾時，世尊舉身毛孔皆悉熙怡，各出六十百千俱胝那庾多光，是一一光各照三千大千世界，從此展轉遍照十方殑伽沙等諸佛世界，其中有情遇斯光者，必得無上正等菩提。
爾時，世尊舉身毛孔皆悉熙怡，各出六十百千俱胝那庾多光，是一一光各照三千大千世界，從此展轉遍照十方殑伽沙等諸佛世界，其中有情遇斯光者，必得無上正等菩提。
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爾時，世尊演身常光照此三千大千世界，從此展轉遍照十方殑伽沙等諸佛世界，其中有情遇斯光者，必得無上正等菩提。
爾時，世尊演身常光照此三千大千世界，從此展轉遍照十方殑伽沙等諸佛世界，其中有情遇斯光者，必得無上正等菩提。
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爾時，世尊從其面門出廣長舌相，遍覆三千大千世界，熙怡微笑。復從舌相流出無量百千俱胝那庾多光，其光雜色，從此雜色一一光中現寶蓮花，其花千葉皆真金色眾寶莊嚴。如是光、花遍三千界，從此展轉周流十方殑伽沙等諸佛世界。諸花臺中皆有化佛，結跏趺坐演妙法音，一一法音皆說六種波羅蜜多相應之法，有情聞者必得無上正等菩提。
爾時，世尊從其面門出廣長舌相，遍覆三千大千世界，熙怡微笑。復從舌相流出無量百千俱胝那庾多光，其光雜色，從此雜色一一光中現寶蓮花，其花千葉皆真金色眾寶莊嚴。如是光、花遍三千界，從此展轉周流十方殑伽沙等諸佛世界。諸花臺中皆有化佛，結跏趺坐演妙法音，一一法音皆說六種波羅蜜多相應之法，有情聞者必得無上正等菩提。
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爾時，世尊不起于座，復入師子遊戲等持，現神通力，令此三千大千世界六種變動，謂：動、極動、等極動，踊、極踊、等極踊，震、極震、等極震，擊、極擊、等極擊，吼、極吼、等極吼，爆、極爆、等極爆。又令此界東踊西沒、西踊東沒、南踊北沒、北踊南沒、中踊邊沒、邊踊中沒。其地清淨光澤細軟，生諸有情利益安樂。時，此三千大千世界所有地獄、傍生、鬼界及餘無暇險惡趣坑，一切有情皆離苦難，從此捨命得生人中及六欲天，皆憶宿住，歡喜踊躍同詣佛所，以殷淨心頂禮佛足。從此展轉周遍十方殑伽沙等諸佛世界，以佛神力六種變動。時，彼世界諸惡趣等一切有情皆離苦難，從彼捨命得生人中及六欲天，皆憶宿住，歡喜踊躍各於本界同詣佛所頂禮佛足。
爾時，世尊不起于座，復入師子遊戲等持，現神通力，令此三千大千世界六種變動，謂：動、極動、等極動，踊、極踊、等極踊，震、極震、等極震，擊、極擊、等極擊，吼、極吼、等極吼，爆、極爆、等極爆。又令此界東踊西沒、西踊東沒、南踊北沒、北踊南沒、中踊邊沒、邊踊中沒。其地清淨光澤細軟，生諸有情利益安樂。時，此三千大千世界所有地獄、傍生、鬼界及餘無暇險惡趣坑，一切有情皆離苦難，從此捨命得生人中及六欲天，皆憶宿住，歡喜踊躍同詣佛所，以殷淨心頂禮佛足。從此展轉周遍十方殑伽沙等諸佛世界，以佛神力六種變動。時，彼世界諸惡趣等一切有情皆離苦難，從彼捨命得生人中及六欲天，皆憶宿住，歡喜踊躍各於本界同詣佛所頂禮佛足。
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時，此三千大千世界及餘十方殑伽沙等世界有情，盲者能視，聾者能聽，瘂者能言，狂者得念，亂者得定，貧者得富，露者得衣，飢者得食，渴者得飲，病者得除愈，醜者得端嚴，形殘者得具足，根缺者得圓滿，迷悶者得醒悟，疲頓者得安適。時，諸有情等心相向，如父如母、如兄如弟、如姊如妹、如友如親，離邪語業命修正語業命，離十惡業道、修十善業道，離惡尋思、修善尋思，離非梵行、修正梵行，好淨棄穢、樂靜捨諠，身意泰然忽生妙樂，如修行者入第三定。復有勝慧欻爾現前，咸作是思：「布施、調伏、安忍、勇進、寂靜、諦觀，遠離放逸，修行梵行，於諸有情慈、悲、喜、捨，不相擾惱，豈不善哉！」
時，此三千大千世界及餘十方殑伽沙等世界有情，盲者能視，聾者能聽，瘂者能言，狂者得念，亂者得定，貧者得富，露者得衣，飢者得食，渴者得飲，病者得除愈，醜者得端嚴，形殘者得具足，根缺者得圓滿，迷悶者得醒悟，疲頓者得安適。時，諸有情等心相向，如父如母、如兄如弟、如姊如妹、如友如親，離邪語業命修正語業命，離十惡業道、修十善業道，離惡尋思、修善尋思，離非梵行、修正梵行，好淨棄穢、樂靜捨諠，身意泰然忽生妙樂，如修行者入第三定。復有勝慧欻爾現前，咸作是思：「布施、調伏、安忍、勇進、寂靜、諦觀，遠離放逸，修行梵行，於諸有情慈、悲、喜、捨，不相擾惱，豈不善哉！」
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爾時，世尊在師子座，光明殊特威德巍巍，映蔽三千大千世界并餘十方殑伽沙等諸佛國土，蘇迷盧山、輪圍山等及餘一切龍神天宮乃至淨居皆悉不現；如秋滿月暉映眾星，如夏日輪光奪諸色，如四大寶妙高山王掩蔽諸山喪其光彩。佛以神力現本色身，令此三千大千世界一切有情皆悉覩見。
爾時，世尊在師子座，光明殊特威德巍巍，映蔽三千大千世界并餘十方殑伽沙等諸佛國土，蘇迷盧山、輪圍山等及餘一切龍神天宮乃至淨居皆悉不現；如秋滿月暉映眾星，如夏日輪光奪諸色，如四大寶妙高山王掩蔽諸山喪其光彩。佛以神力現本色身，令此三千大千世界一切有情皆悉覩見。
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時，此三千大千世界無量無數淨居諸天，下至欲界四大王眾天，及餘一切人、非人等，皆見如來處師子座，威光顯曜如大金山，歡喜踊躍歎未曾有，各持種種上妙花鬘、塗散等香、衣服、瓔珞、寶幢、幡蓋、伎樂、諸珍，及無量種天青蓮花、天赤蓮花、天白蓮花、天香蓮花、天黃蓮花、天紅蓮花、天金錢樹花及香葉花，并餘無量水陸生花，持詣佛所奉散佛上。以佛神力，諸花鬘等旋轉上踊合成花臺，量等三千大千世界，垂天花蓋、寶鐸、珠幡，綺飾紛綸甚可愛樂。時，此佛土微妙莊嚴，猶如西方極樂世界。佛光暉映三千大千物類，虛空皆同金色，十方各等殑伽河沙諸佛世界亦復如是。時，此三千大千佛土，以佛神力，一切天、人各各見佛正坐其前，咸謂如來獨為說法。
時，此三千大千世界無量無數淨居諸天，下至欲界四大王眾天，及餘一切人、非人等，皆見如來處師子座，威光顯曜如大金山，歡喜踊躍歎未曾有，各持種種上妙花鬘、塗散等香、衣服、瓔珞、寶幢、幡蓋、伎樂、諸珍，及無量種天青蓮花、天赤蓮花、天白蓮花、天香蓮花、天黃蓮花、天紅蓮花、天金錢樹花及香葉花，并餘無量水陸生花，持詣佛所奉散佛上。以佛神力，諸花鬘等旋轉上踊合成花臺，量等三千大千世界，垂天花蓋、寶鐸、珠幡，綺飾紛綸甚可愛樂。時，此佛土微妙莊嚴，猶如西方極樂世界。佛光暉映三千大千物類，虛空皆同金色，十方各等殑伽河沙諸佛世界亦復如是。時，此三千大千佛土，以佛神力，一切天、人各各見佛正坐其前，咸謂如來獨為說法。
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爾時，世尊不起于座，熙怡微笑，從其面門放大光明，遍照三千大千佛土，并餘十方殑伽沙等諸佛世界。時，此三千大千佛土一切有情，尋佛光明普見十方殑伽沙等諸佛世界一切如來、應、正等覺，聲聞、菩薩眾會圍繞，及餘一切有情無情品類差別。時，彼十方殑伽沙等諸佛世界一切有情，尋佛光明亦見此土釋迦牟尼如來、應、正等覺，聲聞、菩薩眾會圍繞，及餘一切有情無情品類差別。
爾時，世尊不起于座，熙怡微笑，從其面門放大光明，遍照三千大千佛土，并餘十方殑伽沙等諸佛世界。時，此三千大千佛土一切有情，尋佛光明普見十方殑伽沙等諸佛世界一切如來、應、正等覺，聲聞、菩薩眾會圍繞，及餘一切有情無情品類差別。時，彼十方殑伽沙等諸佛世界一切有情，尋佛光明亦見此土釋迦牟尼如來、應、正等覺，聲聞、菩薩眾會圍繞，及餘一切有情無情品類差別。
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爾時，東方盡殑伽沙等世界，最後世界名曰多寶，佛號寶性，現為菩薩說大般若波羅蜜多。彼有菩薩名曰普光，見此大光、大地變動及佛身相，心懷猶豫前詣佛所，白言：「世尊！何因何緣而有此瑞？」
爾時，東方盡殑伽沙等世界，最後世界名曰多寶，佛號寶性，現為菩薩說大般若波羅蜜多。彼有菩薩名曰普光，見此大光、大地變動及佛身相，心懷猶豫前詣佛所，白言：「世尊！何因何緣而有此瑞？」
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時，寶性佛告普光言：「從此西方盡殑伽沙等世界，最後世界名曰堪忍，佛號釋迦牟尼，將為菩薩說大般若波羅蜜多，彼佛神力故現斯瑞。」
時，寶性佛告普光言：「從此西方盡殑伽沙等世界，最後世界名曰堪忍，佛號釋迦牟尼，將為菩薩說大般若波羅蜜多，彼佛神力故現斯瑞。」
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普光聞已，歡喜踊躍白言：「世尊！我今請往堪忍世界，觀禮供養釋迦牟尼佛及菩薩眾，唯願聽許！」
普光聞已，歡喜踊躍白言：「世尊！我今請往堪忍世界，觀禮供養釋迦牟尼佛及菩薩眾，唯願聽許！」
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時，寶性佛告普光言：「善哉！善哉！隨汝意往。」
時，寶性佛告普光言：「善哉！善哉！隨汝意往。」
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即以千莖金色蓮花，其花千葉眾寶莊嚴，授與普光而誨之曰：「汝持此花至釋迦牟尼佛所，如我詞曰：『寶性如來致問無量：少病少惱、起居輕利、氣力調和、安樂住不？世事可忍不？眾生易度不？持此蓮花以寄世尊而為佛事。』汝至彼界應住正知，勿以慢心觀彼佛土及諸大眾而自毀傷。所以者何？彼諸菩薩威德難及，悲願熏心，以大因緣而生彼土。」
即以千莖金色蓮花，其花千葉眾寶莊嚴，授與普光而誨之曰：「汝持此花至釋迦牟尼佛所，如我詞曰：『寶性如來致問無量：少病少惱、起居輕利、氣力調和、安樂住不？世事可忍不？眾生易度不？持此蓮花以寄世尊而為佛事。』汝至彼界應住正知，勿以慢心觀彼佛土及諸大眾而自毀傷。所以者何？彼諸菩薩威德難及，悲願熏心，以大因緣而生彼土。」
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普光菩薩受花奉勅，與無量百千俱胝那庾多菩薩，及無數百千童男童女，頂禮佛足右繞奉辭，各持無量上妙供具發引而來，所經東方諸佛世界，一一佛所供養恭敬、尊重讚歎無空過者。到此佛所頂禮雙足，繞百千匝却住一面。
普光菩薩受花奉勅，與無量百千俱胝那庾多菩薩，及無數百千童男童女，頂禮佛足右繞奉辭，各持無量上妙供具發引而來，所經東方諸佛世界，一一佛所供養恭敬、尊重讚歎無空過者。到此佛所頂禮雙足，繞百千匝却住一面。
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普光菩薩前白佛言：「世尊！從此東方盡殑伽沙等世界，最後世界名曰多寶，佛號寶性，致問世尊無量：少病少惱、起居輕利、氣力調和、安樂住不？世事可忍不？眾生易度不？持此千莖金色蓮華，以寄世尊而為佛事。」
普光菩薩前白佛言：「世尊！從此東方盡殑伽沙等世界，最後世界名曰多寶，佛號寶性，致問世尊無量：少病少惱、起居輕利、氣力調和、安樂住不？世事可忍不？眾生易度不？持此千莖金色蓮華，以寄世尊而為佛事。」
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時，釋迦牟尼佛受此蓮花，還散東方諸佛世界。佛神力故，令此蓮花遍諸佛土，諸花臺中各有化佛結跏趺坐，為諸菩薩說大般若波羅蜜多，有情聞者必得無上正等菩提。是時，普光及諸眷屬見此事已，歡喜踊躍歎未曾有，各隨善根供具多少，供養恭敬、尊重讚歎佛菩薩已，退坐一面。餘東方界皆亦如是。
時，釋迦牟尼佛受此蓮花，還散東方諸佛世界。佛神力故，令此蓮花遍諸佛土，諸花臺中各有化佛結跏趺坐，為諸菩薩說大般若波羅蜜多，有情聞者必得無上正等菩提。是時，普光及諸眷屬見此事已，歡喜踊躍歎未曾有，各隨善根供具多少，供養恭敬、尊重讚歎佛菩薩已，退坐一面。餘東方界皆亦如是。
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爾時，南方盡殑伽沙等世界，最後世界名離一切憂，佛號無憂德，現為菩薩說大般若波羅蜜多。彼有菩薩名曰離憂，見此大光、大地變動及佛身相，心懷猶豫前詣佛所，白言：「世尊！何因何緣而有此瑞？」
爾時，南方盡殑伽沙等世界，最後世界名離一切憂，佛號無憂德，現為菩薩說大般若波羅蜜多。彼有菩薩名曰離憂，見此大光、大地變動及佛身相，心懷猶豫前詣佛所，白言：「世尊！何因何緣而有此瑞？」
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時，無憂德佛告離憂言：「從此北方盡殑伽沙等世界，最後世界名曰堪忍，佛號釋迦牟尼，將為菩薩說大般若波羅蜜多，彼佛神力故現斯瑞。」
時，無憂德佛告離憂言：「從此北方盡殑伽沙等世界，最後世界名曰堪忍，佛號釋迦牟尼，將為菩薩說大般若波羅蜜多，彼佛神力故現斯瑞。」
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離憂聞已，歡喜踊躍白言：「世尊！我今請往堪忍世界，觀禮供養釋迦牟尼佛及菩薩眾，唯願聽許！」
離憂聞已，歡喜踊躍白言：「世尊！我今請往堪忍世界，觀禮供養釋迦牟尼佛及菩薩眾，唯願聽許！」
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時，無憂德佛告離憂言：「善哉！善哉！隨汝意往。」
時，無憂德佛告離憂言：「善哉！善哉！隨汝意往。」
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即以千莖金色蓮花，其華千葉眾寶莊嚴，授與離憂而誨之曰：「汝持此花至釋迦牟尼佛所，如我詞曰：『無憂德佛致問無量：少病少惱、起居輕利、氣力調和、安樂住不？世事可忍不？眾生易度不？持此蓮花以寄世尊而為佛事。』汝至彼界應住正知，勿以慢心觀彼佛土及諸大眾而自毀傷。所以者何？彼諸菩薩威德難及，悲願熏心，以大因緣而生彼土。」
即以千莖金色蓮花，其華千葉眾寶莊嚴，授與離憂而誨之曰：「汝持此花至釋迦牟尼佛所，如我詞曰：『無憂德佛致問無量：少病少惱、起居輕利、氣力調和、安樂住不？世事可忍不？眾生易度不？持此蓮花以寄世尊而為佛事。』汝至彼界應住正知，勿以慢心觀彼佛土及諸大眾而自毀傷。所以者何？彼諸菩薩威德難及，悲願熏心，以大因緣而生彼土。」
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離憂菩薩受花奉勅，與無量百千俱胝那庾多菩薩，及無數百千童男童女，頂禮佛足右繞奉辭，各持無量上妙供具發引而來，所經南方諸佛世界，一一佛所供養恭敬、尊重讚歎無空過者。到此佛所頂禮雙足，繞百千匝却住一面。
離憂菩薩受花奉勅，與無量百千俱胝那庾多菩薩，及無數百千童男童女，頂禮佛足右繞奉辭，各持無量上妙供具發引而來，所經南方諸佛世界，一一佛所供養恭敬、尊重讚歎無空過者。到此佛所頂禮雙足，繞百千匝却住一面。
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離憂菩薩前白佛言：「世尊！從此南方盡殑伽沙等世界，最後世界名離一切憂，佛號無憂德，致問世尊無量：少病少惱、起居輕利、氣力調和、安樂住不？世事可忍不？眾生易度不？持此千莖金色蓮花，以寄世尊而為佛事。」
離憂菩薩前白佛言：「世尊！從此南方盡殑伽沙等世界，最後世界名離一切憂，佛號無憂德，致問世尊無量：少病少惱、起居輕利、氣力調和、安樂住不？世事可忍不？眾生易度不？持此千莖金色蓮花，以寄世尊而為佛事。」
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時，釋迦牟尼佛受此蓮花，還散南方諸佛世界。佛神力故，令此蓮花遍諸佛土，諸花臺中各有化佛結跏趺坐，為諸菩薩說大般若波羅蜜多，有情聞者必得無上正等菩提。是時，離憂及諸眷屬見此事已，歡喜踊躍歎未曾有，各隨善根供具多少，供養恭敬、尊重讚歎佛菩薩已，退坐一面。餘南方界皆亦如是。
時，釋迦牟尼佛受此蓮花，還散南方諸佛世界。佛神力故，令此蓮花遍諸佛土，諸花臺中各有化佛結跏趺坐，為諸菩薩說大般若波羅蜜多，有情聞者必得無上正等菩提。是時，離憂及諸眷屬見此事已，歡喜踊躍歎未曾有，各隨善根供具多少，供養恭敬、尊重讚歎佛菩薩已，退坐一面。餘南方界皆亦如是。
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爾時，西方盡殑伽沙等世界，最後世界名近寂靜，佛號寶焰，現為菩薩說大般若波羅蜜多。彼有菩薩名曰行慧，見此大光、大地變動及佛身相，心懷猶豫前詣佛所白言：「世尊！何因何緣而有此瑞？」
爾時，西方盡殑伽沙等世界，最後世界名近寂靜，佛號寶焰，現為菩薩說大般若波羅蜜多。彼有菩薩名曰行慧，見此大光、大地變動及佛身相，心懷猶豫前詣佛所白言：「世尊！何因何緣而有此瑞？」
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時，寶焰佛告行慧言：「從此東方盡殑伽沙等世界，最後世界名曰堪忍，佛號釋迦牟尼，將為菩薩說大般若波羅蜜多，彼佛神力故現斯瑞。」
時，寶焰佛告行慧言：「從此東方盡殑伽沙等世界，最後世界名曰堪忍，佛號釋迦牟尼，將為菩薩說大般若波羅蜜多，彼佛神力故現斯瑞。」
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行慧聞已，歡喜踊躍白言：「世尊！我今請往堪忍世界，觀禮供養釋迦牟尼佛及菩薩眾，唯願聽許！」
行慧聞已，歡喜踊躍白言：「世尊！我今請往堪忍世界，觀禮供養釋迦牟尼佛及菩薩眾，唯願聽許！」
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時，寶焰佛告行慧言：「善哉！善哉！隨汝意往。」
時，寶焰佛告行慧言：「善哉！善哉！隨汝意往。」
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即以千莖金色蓮花，其花千葉眾寶莊嚴，授與行慧而誨之曰：「汝持此花至釋迦牟尼佛所，如我詞曰：『寶焰如來致問無量：少病少惱、起居輕利、氣力調和、安樂住不？世事可忍不？眾生易度不？持此蓮花以寄世尊而為佛事。』汝至彼界應住正知，勿以慢心觀彼佛土及諸大眾而自毀傷。所以者何？彼諸菩薩威德難及，悲願熏心，以大因緣而生彼土。」
即以千莖金色蓮花，其花千葉眾寶莊嚴，授與行慧而誨之曰：「汝持此花至釋迦牟尼佛所，如我詞曰：『寶焰如來致問無量：少病少惱、起居輕利、氣力調和、安樂住不？世事可忍不？眾生易度不？持此蓮花以寄世尊而為佛事。』汝至彼界應住正知，勿以慢心觀彼佛土及諸大眾而自毀傷。所以者何？彼諸菩薩威德難及，悲願熏心，以大因緣而生彼土。」
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行慧菩薩受花奉勅，與無量百千俱胝那庾多菩薩，及無數百千童男童女，頂禮佛足右繞奉辭，各持無量上妙供具發引而來，所經西方諸佛世界，一一佛所供養恭敬、尊重讚歎無空過者。到此佛所頂禮雙足，繞百千匝却住一面。
行慧菩薩受花奉勅，與無量百千俱胝那庾多菩薩，及無數百千童男童女，頂禮佛足右繞奉辭，各持無量上妙供具發引而來，所經西方諸佛世界，一一佛所供養恭敬、尊重讚歎無空過者。到此佛所頂禮雙足，繞百千匝却住一面。
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行慧菩薩前白佛言：「世尊！從此西方盡殑伽沙等世界，最後世界名近寂靜，佛號寶焰，致問世尊無量：少病少惱、起居輕利、氣力調和、安樂住不？世事可忍不？眾生易度不？持此千莖金色蓮花，以寄世尊而為佛事。」
行慧菩薩前白佛言：「世尊！從此西方盡殑伽沙等世界，最後世界名近寂靜，佛號寶焰，致問世尊無量：少病少惱、起居輕利、氣力調和、安樂住不？世事可忍不？眾生易度不？持此千莖金色蓮花，以寄世尊而為佛事。」
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時，釋迦牟尼佛受此蓮花，還散西方諸佛世界。佛神力故，令此蓮花遍諸佛土，諸花臺中各有化佛結跏趺坐，為諸菩薩說大般若波羅蜜多，有情聞者必得無上正等菩提。是時，行慧及諸眷屬見此事已，歡喜踊躍歎未曾有，各隨善根供具多少，供養恭敬、尊重讚歎佛菩薩已，退坐一面。餘西方界皆亦如是。
時，釋迦牟尼佛受此蓮花，還散西方諸佛世界。佛神力故，令此蓮花遍諸佛土，諸花臺中各有化佛結跏趺坐，為諸菩薩說大般若波羅蜜多，有情聞者必得無上正等菩提。是時，行慧及諸眷屬見此事已，歡喜踊躍歎未曾有，各隨善根供具多少，供養恭敬、尊重讚歎佛菩薩已，退坐一面。餘西方界皆亦如是。
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爾時，北方盡殑伽沙等世界，最後世界名曰最勝，佛號勝帝，現為菩薩說大般若波羅蜜多。彼有菩薩名曰勝授，見此大光、大地變動及佛身相，心懷猶豫前詣佛所白言：「世尊！何因何緣而有此瑞？」
爾時，北方盡殑伽沙等世界，最後世界名曰最勝，佛號勝帝，現為菩薩說大般若波羅蜜多。彼有菩薩名曰勝授，見此大光、大地變動及佛身相，心懷猶豫前詣佛所白言：「世尊！何因何緣而有此瑞？」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
時，勝帝佛告勝授言：「從此南方盡殑伽沙等世界，最後世界名曰堪忍，佛號釋迦牟尼，將為菩薩說大般若波羅蜜多，彼佛神力故現斯瑞。」
時，勝帝佛告勝授言：「從此南方盡殑伽沙等世界，最後世界名曰堪忍，佛號釋迦牟尼，將為菩薩說大般若波羅蜜多，彼佛神力故現斯瑞。」
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解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
勝授聞已，歡喜踊躍白言：「世尊！我今請往堪忍世界，觀禮供養釋迦牟尼佛及菩薩眾，唯願聽許！」
勝授聞已，歡喜踊躍白言：「世尊！我今請往堪忍世界，觀禮供養釋迦牟尼佛及菩薩眾，唯願聽許！」
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解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
時，勝帝佛告勝授言：「善哉！善哉！隨汝意往。」
時，勝帝佛告勝授言：「善哉！善哉！隨汝意往。」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
即以千莖金色蓮花，其花千葉眾寶莊嚴，授與勝授而誨之曰：「汝持此花至釋迦牟尼佛所，如我詞曰：『勝帝如來致問無量：少病少惱、起居輕利、氣力調和、安樂住不？世事可忍不？眾生易度不？持此蓮花以寄世尊而為佛事。』汝至彼界應住正知，勿以慢心觀彼佛土及諸大眾而自毀傷。所以者何？彼諸菩薩威德難及，悲願熏心，以大因緣而生彼土。」
即以千莖金色蓮花，其花千葉眾寶莊嚴，授與勝授而誨之曰：「汝持此花至釋迦牟尼佛所，如我詞曰：『勝帝如來致問無量：少病少惱、起居輕利、氣力調和、安樂住不？世事可忍不？眾生易度不？持此蓮花以寄世尊而為佛事。』汝至彼界應住正知，勿以慢心觀彼佛土及諸大眾而自毀傷。所以者何？彼諸菩薩威德難及，悲願熏心，以大因緣而生彼土。」
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勝授菩薩受花奉勅，與無量百千俱胝那庾多菩薩，及無數百千童男童女，頂禮佛足右繞奉辭，各持無量上妙供具發引而來，所經北方諸佛世界，一一佛所供養恭敬、尊重讚歎無空過者。到此佛所頂禮雙足，繞百千匝却住一面。
勝授菩薩受花奉勅，與無量百千俱胝那庾多菩薩，及無數百千童男童女，頂禮佛足右繞奉辭，各持無量上妙供具發引而來，所經北方諸佛世界，一一佛所供養恭敬、尊重讚歎無空過者。到此佛所頂禮雙足，繞百千匝却住一面。
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解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
勝授菩薩前白佛言：「世尊！從此北方盡殑伽沙等世界，最後世界名曰最勝，佛號勝帝，致問世尊無量：少病少惱、起居輕利、氣力調和、安樂住不？世事可忍不？眾生易度不？持此千莖金色蓮花，以寄世尊而為佛事。」
勝授菩薩前白佛言：「世尊！從此北方盡殑伽沙等世界，最後世界名曰最勝，佛號勝帝，致問世尊無量：少病少惱、起居輕利、氣力調和、安樂住不？世事可忍不？眾生易度不？持此千莖金色蓮花，以寄世尊而為佛事。」
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解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
時，釋迦牟尼佛受此蓮花，還散北方諸佛世界。佛神力故，令此蓮花遍諸佛土，諸花臺中各有化佛結跏趺坐，為諸菩薩說大般若波羅蜜多，有情聞者必得無上正等菩提。是時，勝授及諸眷屬見此事已，歡喜踊躍歎未曾有，各隨善根供具多少，供養恭敬、尊重讚歎佛菩薩已，退坐一面。餘北方界皆亦如是。
時，釋迦牟尼佛受此蓮花，還散北方諸佛世界。佛神力故，令此蓮花遍諸佛土，諸花臺中各有化佛結跏趺坐，為諸菩薩說大般若波羅蜜多，有情聞者必得無上正等菩提。是時，勝授及諸眷屬見此事已，歡喜踊躍歎未曾有，各隨善根供具多少，供養恭敬、尊重讚歎佛菩薩已，退坐一面。餘北方界皆亦如是。
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爾時，東北方盡殑伽沙等世界，最後世界名定莊嚴，佛號定象勝德，現為菩薩說大般若波羅蜜多。彼有菩薩名離塵勇猛，見此大光、大地變動及佛身相，心懷猶豫前詣佛所白言：「世尊！何因何緣而有此瑞？」
爾時，東北方盡殑伽沙等世界，最後世界名定莊嚴，佛號定象勝德，現為菩薩說大般若波羅蜜多。彼有菩薩名離塵勇猛，見此大光、大地變動及佛身相，心懷猶豫前詣佛所白言：「世尊！何因何緣而有此瑞？」
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時，定象勝德佛告離塵勇猛言：「從此西南方盡殑伽沙等世界，最後世界名曰堪忍，佛號釋迦牟尼，將為菩薩說大般若波羅蜜多，彼佛神力故現斯瑞。」
時，定象勝德佛告離塵勇猛言：「從此西南方盡殑伽沙等世界，最後世界名曰堪忍，佛號釋迦牟尼，將為菩薩說大般若波羅蜜多，彼佛神力故現斯瑞。」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
離塵勇猛聞已，歡喜踊躍白言：「世尊！我今請往堪忍世界，觀禮供養釋迦牟尼佛及菩薩眾，唯願聽許！」
離塵勇猛聞已，歡喜踊躍白言：「世尊！我今請往堪忍世界，觀禮供養釋迦牟尼佛及菩薩眾，唯願聽許！」
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解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
時，定象勝德佛告離塵勇猛言：「善哉！善哉！隨汝意往。」
時，定象勝德佛告離塵勇猛言：「善哉！善哉！隨汝意往。」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
即以千莖金色蓮花，其花千葉眾寶莊嚴，授離塵勇猛而誨之曰：「汝持此花至釋迦牟尼佛所，如我詞曰：『定象勝德如來致問無量：少病少惱、起居輕利、氣力調和、安樂住不？世事可忍不？眾生易度不？持此蓮花以寄世尊而為佛事。』汝至彼界應住正知，勿以慢心觀彼佛土及諸大眾而自毀傷。所以者何？彼諸菩薩威德難及，悲願熏心，以大因緣而生彼界。」
即以千莖金色蓮花，其花千葉眾寶莊嚴，授離塵勇猛而誨之曰：「汝持此花至釋迦牟尼佛所，如我詞曰：『定象勝德如來致問無量：少病少惱、起居輕利、氣力調和、安樂住不？世事可忍不？眾生易度不？持此蓮花以寄世尊而為佛事。』汝至彼界應住正知，勿以慢心觀彼佛土及諸大眾而自毀傷。所以者何？彼諸菩薩威德難及，悲願熏心，以大因緣而生彼界。」
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離塵勇猛菩薩受花奉勅，與無量百千俱胝那庾多菩薩，及無數百千童男童女，頂禮佛足右繞奉辭，各持無量上妙供具發引而來，所經東北方諸佛世界，一一佛所供養恭敬、尊重讚歎無空過者。到此佛所頂禮雙足，繞百千匝却住一面。
離塵勇猛菩薩受花奉勅，與無量百千俱胝那庾多菩薩，及無數百千童男童女，頂禮佛足右繞奉辭，各持無量上妙供具發引而來，所經東北方諸佛世界，一一佛所供養恭敬、尊重讚歎無空過者。到此佛所頂禮雙足，繞百千匝却住一面。
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離塵勇猛菩薩前白佛言：「世尊！從此東北方盡殑伽沙等世界，最後世界名定莊嚴，佛號定象勝德，致問世尊無量：少病少惱、起居輕利、氣力調和、安樂住不？世事可忍不？眾生易度不？持此千莖金色蓮花，以寄世尊而為佛事。」
離塵勇猛菩薩前白佛言：「世尊！從此東北方盡殑伽沙等世界，最後世界名定莊嚴，佛號定象勝德，致問世尊無量：少病少惱、起居輕利、氣力調和、安樂住不？世事可忍不？眾生易度不？持此千莖金色蓮花，以寄世尊而為佛事。」
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解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
時，釋迦牟尼佛受此蓮花，還散東北方諸佛世界。佛神力故，令此蓮花遍諸佛土，諸花臺中各有化佛結跏趺坐，為諸菩薩說大般若波羅蜜多，有情聞者必得無上正等菩提。時，離塵勇猛及諸眷屬見此事已，歡喜踊躍歎未曾有，各隨善根供具多少，供養恭敬、尊重讚歎佛菩薩已，退坐一面。餘東北方皆亦如是。
時，釋迦牟尼佛受此蓮花，還散東北方諸佛世界。佛神力故，令此蓮花遍諸佛土，諸花臺中各有化佛結跏趺坐，為諸菩薩說大般若波羅蜜多，有情聞者必得無上正等菩提。時，離塵勇猛及諸眷屬見此事已，歡喜踊躍歎未曾有，各隨善根供具多少，供養恭敬、尊重讚歎佛菩薩已，退坐一面。餘東北方皆亦如是。
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爾時，東南方盡殑伽沙等世界，最後世界名妙覺莊嚴甚可愛樂，佛號蓮花勝德，現為菩薩說大般若波羅蜜多。彼有菩薩名蓮花手，見此大光、大地變動及佛身相，心懷猶豫前詣佛所白言：「世尊！何因何緣而有此瑞？」
爾時，東南方盡殑伽沙等世界，最後世界名妙覺莊嚴甚可愛樂，佛號蓮花勝德，現為菩薩說大般若波羅蜜多。彼有菩薩名蓮花手，見此大光、大地變動及佛身相，心懷猶豫前詣佛所白言：「世尊！何因何緣而有此瑞？」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
時，蓮花勝德佛告蓮花手言：「從此西北方盡殑伽沙等世界，最後世界名曰堪忍，佛號釋迦牟尼，將為菩薩說大般若波羅蜜多，彼佛神力故現斯瑞。」
時，蓮花勝德佛告蓮花手言：「從此西北方盡殑伽沙等世界，最後世界名曰堪忍，佛號釋迦牟尼，將為菩薩說大般若波羅蜜多，彼佛神力故現斯瑞。」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
蓮花手聞已，歡喜踊躍白言：「世尊！我今請往堪忍世界，觀禮供養釋迦牟尼佛及菩薩眾，唯願聽許！」
蓮花手聞已，歡喜踊躍白言：「世尊！我今請往堪忍世界，觀禮供養釋迦牟尼佛及菩薩眾，唯願聽許！」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
時，蓮花勝德佛告蓮花手言：「善哉！善哉！隨汝意往。」
時，蓮花勝德佛告蓮花手言：「善哉！善哉！隨汝意往。」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
即以千莖金色蓮花，其花千葉眾寶莊嚴，授蓮花手而誨之曰：「汝持此花至釋迦牟尼佛所，如我詞曰：『蓮花勝德如來致問無量：少病少惱、起居輕利、氣力調和、安樂住不？世事可忍不？眾生易度不？持此蓮花以寄世尊而為佛事。』汝至彼界應住正知，勿以慢心觀彼佛土及諸大眾而自毀傷。所以者何？彼諸菩薩威德難及，悲願熏心，以大因緣而生彼土。」
即以千莖金色蓮花，其花千葉眾寶莊嚴，授蓮花手而誨之曰：「汝持此花至釋迦牟尼佛所，如我詞曰：『蓮花勝德如來致問無量：少病少惱、起居輕利、氣力調和、安樂住不？世事可忍不？眾生易度不？持此蓮花以寄世尊而為佛事。』汝至彼界應住正知，勿以慢心觀彼佛土及諸大眾而自毀傷。所以者何？彼諸菩薩威德難及，悲願熏心，以大因緣而生彼土。」
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解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
蓮花手菩薩受花奉勅，與無量百千俱胝那庾多菩薩，及無數百千童男童女，頂禮佛足右繞奉辭，各持無量上妙供具發引而來，所經東南方諸佛世界，一一佛所供養恭敬、尊重讚歎無空過者。到此佛所頂禮雙足，繞百千匝却住一面。
蓮花手菩薩受花奉勅，與無量百千俱胝那庾多菩薩，及無數百千童男童女，頂禮佛足右繞奉辭，各持無量上妙供具發引而來，所經東南方諸佛世界，一一佛所供養恭敬、尊重讚歎無空過者。到此佛所頂禮雙足，繞百千匝却住一面。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
蓮花手菩薩前白佛言：「世尊！從此東南方盡殑伽沙等世界，最後世界名妙覺莊嚴甚可愛樂，佛號蓮花勝德，致問世尊無量：少病少惱、起居輕利、氣力調和、安樂住不？世事可忍不？眾生易度不？持此千莖金色蓮花，以寄世尊而為佛事。」
蓮花手菩薩前白佛言：「世尊！從此東南方盡殑伽沙等世界，最後世界名妙覺莊嚴甚可愛樂，佛號蓮花勝德，致問世尊無量：少病少惱、起居輕利、氣力調和、安樂住不？世事可忍不？眾生易度不？持此千莖金色蓮花，以寄世尊而為佛事。」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
時，釋迦牟尼佛受此蓮花，還散東南方諸佛世界。佛神力故，令此蓮花遍諸佛土，諸花臺中各有化佛結跏趺坐，為諸菩薩說大般若波羅蜜多，有情聞者必得無上正等菩提。時，蓮花手及諸眷屬見此事已，歡喜踊躍歎未曾有，各隨善根供具多少，供養恭敬、尊重讚歎佛菩薩已，退坐一面。餘東南方皆亦如是。
時，釋迦牟尼佛受此蓮花，還散東南方諸佛世界。佛神力故，令此蓮花遍諸佛土，諸花臺中各有化佛結跏趺坐，為諸菩薩說大般若波羅蜜多，有情聞者必得無上正等菩提。時，蓮花手及諸眷屬見此事已，歡喜踊躍歎未曾有，各隨善根供具多少，供養恭敬、尊重讚歎佛菩薩已，退坐一面。餘東南方皆亦如是。
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爾時，西南方盡殑伽沙等世界，最後世界名離塵聚，佛號日輪遍照勝德，現為菩薩說大般若波羅蜜多。彼有菩薩名日光明，見此大光、大地變動及佛身相，心懷猶豫前詣佛所白言：「世尊！何因何緣而有此瑞？」
爾時，西南方盡殑伽沙等世界，最後世界名離塵聚，佛號日輪遍照勝德，現為菩薩說大般若波羅蜜多。彼有菩薩名日光明，見此大光、大地變動及佛身相，心懷猶豫前詣佛所白言：「世尊！何因何緣而有此瑞？」
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時，日輪遍照勝德佛告日光明菩薩言：「從此東北方盡殑伽沙等世界，最後世界名曰堪忍，佛號釋迦牟尼，將為菩薩說大般若波羅蜜多，彼佛神力故現斯瑞。」
時，日輪遍照勝德佛告日光明菩薩言：「從此東北方盡殑伽沙等世界，最後世界名曰堪忍，佛號釋迦牟尼，將為菩薩說大般若波羅蜜多，彼佛神力故現斯瑞。」
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日光明聞已，歡喜踊躍白言：「世尊！我今請往堪忍世界，觀禮供養釋迦牟尼佛及菩薩眾，唯願聽許！」
日光明聞已，歡喜踊躍白言：「世尊！我今請往堪忍世界，觀禮供養釋迦牟尼佛及菩薩眾，唯願聽許！」
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時，日輪遍照勝德佛告日光明言：「善哉！善哉！隨汝意往。」
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即以千莖金色蓮花，其花千葉眾寶莊嚴，授日光明而誨之曰：「汝持此花至釋迦牟尼佛所，如我詞曰：『日輪遍照勝德如來致問無量：少病少惱、起居輕利、氣力調和、安樂住不？世事可忍不？眾生易度不？持此蓮花以寄世尊而為佛事。』汝至彼界應住正知，勿以慢心觀彼佛土及諸大眾而自毀傷。所以者何？彼諸菩薩威德難及，悲願熏心，以大因緣而生彼土。」
即以千莖金色蓮花，其花千葉眾寶莊嚴，授日光明而誨之曰：「汝持此花至釋迦牟尼佛所，如我詞曰：『日輪遍照勝德如來致問無量：少病少惱、起居輕利、氣力調和、安樂住不？世事可忍不？眾生易度不？持此蓮花以寄世尊而為佛事。』汝至彼界應住正知，勿以慢心觀彼佛土及諸大眾而自毀傷。所以者何？彼諸菩薩威德難及，悲願熏心，以大因緣而生彼土。」
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日光明菩薩受花奉勅，與無量百千俱胝那庾多菩薩，及無數百千童男童女，頂禮佛足右繞奉辭，各持無量上妙供具發引而來，所經西南方諸佛世界，一一佛所供養恭敬、尊重讚歎無空過者。到此佛所頂禮雙足，繞百千匝却住一面。
日光明菩薩受花奉勅，與無量百千俱胝那庾多菩薩，及無數百千童男童女，頂禮佛足右繞奉辭，各持無量上妙供具發引而來，所經西南方諸佛世界，一一佛所供養恭敬、尊重讚歎無空過者。到此佛所頂禮雙足，繞百千匝却住一面。
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日光明菩薩前白佛言：「世尊！從此西南方盡殑伽沙等世界，最後世界名離塵聚，佛號日輪遍照勝德，致問世尊無量：少病少惱、起居輕利、氣力調和、安樂住不？世事可忍不？眾生易度不？持此千莖金色蓮花，以寄世尊而為佛事。」
日光明菩薩前白佛言：「世尊！從此西南方盡殑伽沙等世界，最後世界名離塵聚，佛號日輪遍照勝德，致問世尊無量：少病少惱、起居輕利、氣力調和、安樂住不？世事可忍不？眾生易度不？持此千莖金色蓮花，以寄世尊而為佛事。」
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時，釋迦牟尼佛受此蓮花，還散西南方諸佛世界。佛神力故，令此蓮花遍諸佛土，諸花臺中各有化佛結跏趺坐，為諸菩薩說大般若波羅蜜多，有情聞者必得無上正等菩提。時，日光明及諸眷屬見此事已，歡喜踊躍歎未曾有，各隨善根供具多少，供養恭敬、尊重讚歎佛菩薩已，退坐一面。餘西南方皆亦如是。
時，釋迦牟尼佛受此蓮花，還散西南方諸佛世界。佛神力故，令此蓮花遍諸佛土，諸花臺中各有化佛結跏趺坐，為諸菩薩說大般若波羅蜜多，有情聞者必得無上正等菩提。時，日光明及諸眷屬見此事已，歡喜踊躍歎未曾有，各隨善根供具多少，供養恭敬、尊重讚歎佛菩薩已，退坐一面。餘西南方皆亦如是。
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爾時，西北方盡殑伽沙等世界，最後世界名真自在，佛號一寶蓋勝，現為菩薩說大般若波羅蜜多。彼有菩薩名曰寶勝，見此大光、大地變動及佛身相，心懷猶豫前詣佛所白言：「世尊！何因何緣而有此瑞？」
爾時，西北方盡殑伽沙等世界，最後世界名真自在，佛號一寶蓋勝，現為菩薩說大般若波羅蜜多。彼有菩薩名曰寶勝，見此大光、大地變動及佛身相，心懷猶豫前詣佛所白言：「世尊！何因何緣而有此瑞？」
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時，一寶蓋勝佛告寶勝言：「從此東南方盡殑伽沙等世界，最後世界名曰堪忍，佛號釋迦牟尼，將為菩薩說大般若波羅蜜多，彼佛神力故現斯瑞。」
時，一寶蓋勝佛告寶勝言：「從此東南方盡殑伽沙等世界，最後世界名曰堪忍，佛號釋迦牟尼，將為菩薩說大般若波羅蜜多，彼佛神力故現斯瑞。」
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寶勝聞已，歡喜踊躍白言：「世尊！我今請往堪忍世界，觀禮供養釋迦牟尼佛及菩薩眾，唯願聽許！」
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時，一寶蓋勝佛告寶勝言：「善哉！善哉！隨汝意往。」
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即以千莖金色蓮花，其花千葉眾寶莊嚴，授與寶勝而誨之曰：「汝持此花至釋迦牟尼佛所，如我詞曰：『一寶蓋勝如來致問無量：少病少惱、起居輕利、氣力調和、安樂住不？世事可忍不？眾生易度不？持此蓮花以寄世尊而為佛事。』汝至彼界應住正知，勿以慢心觀彼佛土及諸大眾而自毀傷。所以者何？彼諸菩薩威德難及，悲願熏心，以大因緣而生彼土。」
即以千莖金色蓮花，其花千葉眾寶莊嚴，授與寶勝而誨之曰：「汝持此花至釋迦牟尼佛所，如我詞曰：『一寶蓋勝如來致問無量：少病少惱、起居輕利、氣力調和、安樂住不？世事可忍不？眾生易度不？持此蓮花以寄世尊而為佛事。』汝至彼界應住正知，勿以慢心觀彼佛土及諸大眾而自毀傷。所以者何？彼諸菩薩威德難及，悲願熏心，以大因緣而生彼土。」
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寶勝菩薩受花奉勅，與無量百千俱胝那庾多菩薩，及無數百千童男童女，頂禮佛足右繞奉辭，各持無量上妙供具發引而來，所經西北方諸佛世界，一一佛所供養恭敬、尊重讚歎無空過者。到此佛所頂禮雙足，繞百千匝却住一面。
寶勝菩薩受花奉勅，與無量百千俱胝那庾多菩薩，及無數百千童男童女，頂禮佛足右繞奉辭，各持無量上妙供具發引而來，所經西北方諸佛世界，一一佛所供養恭敬、尊重讚歎無空過者。到此佛所頂禮雙足，繞百千匝却住一面。
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寶勝菩薩前白佛言：「世尊！從此西北方盡殑伽沙等世界，最後世界名真自在，佛號一寶蓋勝，致問世尊無量：少病少惱、起居輕利、氣力調和、安樂住不？世事可忍不？眾生易度不？持此千莖金色蓮花，以寄世尊而為佛事。」
寶勝菩薩前白佛言：「世尊！從此西北方盡殑伽沙等世界，最後世界名真自在，佛號一寶蓋勝，致問世尊無量：少病少惱、起居輕利、氣力調和、安樂住不？世事可忍不？眾生易度不？持此千莖金色蓮花，以寄世尊而為佛事。」
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時，釋迦牟尼佛受此蓮花，還散西北方諸佛世界。佛神力故，令此蓮花遍諸佛土，諸花臺中各有化佛結跏趺坐，為諸菩薩說大般若波羅蜜多，有情聞者必得無上正等菩提。是時，寶勝及諸眷屬見此事已，歡喜踊躍歎未曾有，各隨善根供具多少，供養恭敬、尊重讚歎佛菩薩已，退坐一面。餘西北方皆亦如是。
時，釋迦牟尼佛受此蓮花，還散西北方諸佛世界。佛神力故，令此蓮花遍諸佛土，諸花臺中各有化佛結跏趺坐，為諸菩薩說大般若波羅蜜多，有情聞者必得無上正等菩提。是時，寶勝及諸眷屬見此事已，歡喜踊躍歎未曾有，各隨善根供具多少，供養恭敬、尊重讚歎佛菩薩已，退坐一面。餘西北方皆亦如是。
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爾時，下方盡殑伽沙等世界，最後世界名曰蓮花，佛號蓮華德，現為菩薩說大般若波羅蜜多。彼有菩薩名蓮花勝，見此大光、大地變動及佛身相，心懷猶豫前詣佛所白言：「世尊！何因何緣而有此瑞？」
爾時，下方盡殑伽沙等世界，最後世界名曰蓮花，佛號蓮華德，現為菩薩說大般若波羅蜜多。彼有菩薩名蓮花勝，見此大光、大地變動及佛身相，心懷猶豫前詣佛所白言：「世尊！何因何緣而有此瑞？」
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時，蓮花德佛告蓮花勝言：「從此上方盡殑伽沙等世界，最後世界名曰堪忍，佛號釋迦牟尼，將為菩薩說大般若波羅蜜多，彼佛神力故現斯瑞。」
時，蓮花德佛告蓮花勝言：「從此上方盡殑伽沙等世界，最後世界名曰堪忍，佛號釋迦牟尼，將為菩薩說大般若波羅蜜多，彼佛神力故現斯瑞。」
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蓮花勝聞已，歡喜踊躍白言：「世尊！我今請往堪忍世界，觀禮供養釋迦牟尼佛及菩薩眾，唯願聽許！」
蓮花勝聞已，歡喜踊躍白言：「世尊！我今請往堪忍世界，觀禮供養釋迦牟尼佛及菩薩眾，唯願聽許！」
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時，蓮花德佛告蓮花勝言：「善哉！善哉！隨汝意往。」
時，蓮花德佛告蓮花勝言：「善哉！善哉！隨汝意往。」
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即以千莖金色蓮花，其花千葉眾寶莊嚴，授蓮花勝而誨之曰：「汝持此花至釋迦牟尼佛所，如我詞曰：『蓮花德如來致問無量：少病少惱、起居輕利、氣力調和、安樂住不？世事可忍不？眾生易度不？持此蓮花以寄世尊而為佛事。』汝至彼界應住正知，勿以慢心觀彼佛土及諸大眾而自毀傷。所以者何？彼諸菩薩威德難及，悲願熏心，以大因緣而生彼土。」
即以千莖金色蓮花，其花千葉眾寶莊嚴，授蓮花勝而誨之曰：「汝持此花至釋迦牟尼佛所，如我詞曰：『蓮花德如來致問無量：少病少惱、起居輕利、氣力調和、安樂住不？世事可忍不？眾生易度不？持此蓮花以寄世尊而為佛事。』汝至彼界應住正知，勿以慢心觀彼佛土及諸大眾而自毀傷。所以者何？彼諸菩薩威德難及，悲願熏心，以大因緣而生彼土。」
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蓮花勝菩薩受花奉勅，與無量百千俱胝那庾多菩薩，及無數百千童男童女，頂禮佛足右繞奉辭，各持無量上妙供具發引而來，所經下方諸佛世界，一一佛所供養恭敬、尊重讚歎無空過者。到此佛所頂禮雙足，繞百千匝却住一面。
蓮花勝菩薩受花奉勅，與無量百千俱胝那庾多菩薩，及無數百千童男童女，頂禮佛足右繞奉辭，各持無量上妙供具發引而來，所經下方諸佛世界，一一佛所供養恭敬、尊重讚歎無空過者。到此佛所頂禮雙足，繞百千匝却住一面。
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蓮花勝菩薩前白佛言：「世尊！從此下方盡殑伽沙等世界，最後世界名曰蓮花，佛號蓮花德，致問世尊無量：少病少惱、起居輕利、氣力調和、安樂住不？世事可忍不？眾生易度不？持此千莖金色蓮花，以寄世尊而為佛事。」
蓮花勝菩薩前白佛言：「世尊！從此下方盡殑伽沙等世界，最後世界名曰蓮花，佛號蓮花德，致問世尊無量：少病少惱、起居輕利、氣力調和、安樂住不？世事可忍不？眾生易度不？持此千莖金色蓮花，以寄世尊而為佛事。」
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時，釋迦牟尼佛受此蓮花，還散下方諸佛世界。佛神力故，令此蓮花遍諸佛土，諸花臺中各有化佛結跏趺坐，為諸菩薩說大般若波羅蜜多，有情聞者必得無上正等菩提。時，蓮花勝及諸眷屬見此事已，歡喜踊躍歎未曾有，各隨善根供具多少，供養恭敬、尊重讚歎佛菩薩已，退坐一面。餘下方界皆亦如是。
時，釋迦牟尼佛受此蓮花，還散下方諸佛世界。佛神力故，令此蓮花遍諸佛土，諸花臺中各有化佛結跏趺坐，為諸菩薩說大般若波羅蜜多，有情聞者必得無上正等菩提。時，蓮花勝及諸眷屬見此事已，歡喜踊躍歎未曾有，各隨善根供具多少，供養恭敬、尊重讚歎佛菩薩已，退坐一面。餘下方界皆亦如是。
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爾時，上方盡殑伽沙等世界，最後世界名曰歡喜，佛號喜德，現為菩薩說大般若波羅蜜多。彼有菩薩名曰喜授，見此大光、大地變動及佛身相，心懷猶豫前詣佛所白言：「世尊！何因何緣而有此瑞？」
爾時，上方盡殑伽沙等世界，最後世界名曰歡喜，佛號喜德，現為菩薩說大般若波羅蜜多。彼有菩薩名曰喜授，見此大光、大地變動及佛身相，心懷猶豫前詣佛所白言：「世尊！何因何緣而有此瑞？」
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時，喜德佛告喜授言：「從此下方盡殑伽沙等世界，最後世界名曰堪忍，佛號釋迦牟尼，將為菩薩說大般若波羅蜜多，彼佛神力故現斯瑞。」
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喜授聞已，歡喜踊躍白言：「世尊！我今請往堪忍世界，觀禮供養釋迦牟尼佛及菩薩眾，唯願聽許！」
喜授聞已，歡喜踊躍白言：「世尊！我今請往堪忍世界，觀禮供養釋迦牟尼佛及菩薩眾，唯願聽許！」
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時，喜德佛告喜授言：「善哉！善哉！隨汝意往。」
時，喜德佛告喜授言：「善哉！善哉！隨汝意往。」
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即以千莖金色蓮花，其花千葉眾寶莊嚴，授與喜授而誨之曰：「汝持此花至釋迦牟尼佛所，如我詞曰：『喜德如來致問無量：少病少惱、起居輕利、氣力調和、安樂住不？世事可忍不？眾生易度不？持此蓮花以寄世尊而為佛事。』汝至彼界應住正知，勿以慢心觀彼佛土及諸大眾而自毀傷。所以者何？彼諸菩薩威德難及，悲願熏心，以大因緣而生彼土。」
即以千莖金色蓮花，其花千葉眾寶莊嚴，授與喜授而誨之曰：「汝持此花至釋迦牟尼佛所，如我詞曰：『喜德如來致問無量：少病少惱、起居輕利、氣力調和、安樂住不？世事可忍不？眾生易度不？持此蓮花以寄世尊而為佛事。』汝至彼界應住正知，勿以慢心觀彼佛土及諸大眾而自毀傷。所以者何？彼諸菩薩威德難及，悲願熏心，以大因緣而生彼土。」
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喜授菩薩受花奉勅，與無量百千俱胝那庾多菩薩，及無數百千童男童女，頂禮佛足右繞奉辭，各持無量上妙供具發引而來，所經上方諸佛世界，一一佛所供養恭敬、尊重讚歎無空過者。到此佛所頂禮雙足，繞百千匝却住一面。
喜授菩薩受花奉勅，與無量百千俱胝那庾多菩薩，及無數百千童男童女，頂禮佛足右繞奉辭，各持無量上妙供具發引而來，所經上方諸佛世界，一一佛所供養恭敬、尊重讚歎無空過者。到此佛所頂禮雙足，繞百千匝却住一面。
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喜授菩薩前白佛言：「世尊！從此上方盡殑伽沙等世界，最後世界名曰歡喜，佛號喜德，致問世尊無量：少病少惱、起居輕利、氣力調和、安樂住不？世事可忍不？眾生易度不？持此千莖金色蓮花，以寄世尊而為佛事。」
喜授菩薩前白佛言：「世尊！從此上方盡殑伽沙等世界，最後世界名曰歡喜，佛號喜德，致問世尊無量：少病少惱、起居輕利、氣力調和、安樂住不？世事可忍不？眾生易度不？持此千莖金色蓮花，以寄世尊而為佛事。」
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時，釋迦牟尼佛受此蓮華，還散上方諸佛世界。佛神力故，令此蓮花遍諸佛土，諸花臺中皆有化佛結跏趺坐，為諸菩薩說大般若波羅蜜多，有情聞者必得無上正等菩提。是時，喜授及諸眷屬見此事已，歡喜踊躍歎未曾有，各隨善根供具多少，供養恭敬、尊重讚歎佛菩薩已，退坐一面。餘上方界皆亦如是。
時，釋迦牟尼佛受此蓮華，還散上方諸佛世界。佛神力故，令此蓮花遍諸佛土，諸花臺中皆有化佛結跏趺坐，為諸菩薩說大般若波羅蜜多，有情聞者必得無上正等菩提。是時，喜授及諸眷屬見此事已，歡喜踊躍歎未曾有，各隨善根供具多少，供養恭敬、尊重讚歎佛菩薩已，退坐一面。餘上方界皆亦如是。
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爾時，於此三千大千堪忍世界眾寶充滿，諸妙香花遍布其地，寶幢、幡蓋處處行列，花樹、果樹、香樹、鬘樹、衣樹、寶樹、諸雜飾樹周遍莊嚴甚可愛樂，如眾蓮花世界普花如來淨土，曼殊室利童子、善住慧菩薩及餘無量大威德菩薩摩訶薩本所居土。
爾時，於此三千大千堪忍世界眾寶充滿，諸妙香花遍布其地，寶幢、幡蓋處處行列，花樹、果樹、香樹、鬘樹、衣樹、寶樹、諸雜飾樹周遍莊嚴甚可愛樂，如眾蓮花世界普花如來淨土，曼殊室利童子、善住慧菩薩及餘無量大威德菩薩摩訶薩本所居土。
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大般若波羅蜜多經卷第四百一
大般若波羅蜜多經卷第四百一
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