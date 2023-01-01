大般若波羅蜜多經卷第四百三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大般若波羅蜜多經卷第四百三藏法師玄奘奉 詔譯

初分法涌菩薩品第七十八之二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初分法涌菩薩品第七十八之二

「『復次，善男子！譬如光影，種種形相現有動搖轉變差別。善男子！於意云何？如是光影為從何來？去何所至？』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『復次，善男子！譬如光影，種種形相現有動搖轉變差別。善男子！於意云何？如是光影為從何來？去何所至？』

「常啼答言：『光影非實，如何可說有來去處？』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「常啼答言：『光影非實，如何可說有來去處？』

「法涌菩薩語常啼言：『如是！如是！如汝所說。若執光影有來去者，當知彼人愚癡無智，若謂如來、應、正等覺有來有去，亦復如是當知是人愚癡無智。何以故？善男子！一切如來、應、正等覺不可以色身見，夫如來者即是法身。善男子！如來法身即是諸法真如、法界，真如、法界既不可說有來有去，如來法身亦復如是無來無去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「法涌菩薩語常啼言：『如是！如是！如汝所說。若執光影有來去者，當知彼人愚癡無智，若謂如來、應、正等覺有來有去，亦復如是當知是人愚癡無智。何以故？善男子！一切如來、應、正等覺不可以色身見，夫如來者即是法身。善男子！如來法身即是諸法真如、法界，真如、法界既不可說有來有去，如來法身亦復如是無來無去。

「『復次，善男子！如尋香城現有物類，如是物類暫有還無。善男子！於意云何？是尋香城所有物類為從何來？去何所至？』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『復次，善男子！如尋香城現有物類，如是物類暫有還無。善男子！於意云何？是尋香城所有物類為從何來？去何所至？』

「常啼答言：『是尋香城所有物類皆非實有，如何可說有所從來、去有所至？』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「常啼答言：『是尋香城所有物類皆非實有，如何可說有所從來、去有所至？』

「法涌菩薩語常啼言：『如是！如是！如汝所說。執尋香城所有物類有來去者，當知彼人愚癡無智，若謂如來、應、正等覺有來有去，亦復如是當知是人愚癡無智。何以故？善男子！一切如來、應、正等覺不可以色身見，夫如來者即是法身。善男子！如來法身即是諸法真如、法界，真如、法界既不可說有來有去，如來法身亦復如是無來無去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「法涌菩薩語常啼言：『如是！如是！如汝所說。執尋香城所有物類有來去者，當知彼人愚癡無智，若謂如來、應、正等覺有來有去，亦復如是當知是人愚癡無智。何以故？善男子！一切如來、應、正等覺不可以色身見，夫如來者即是法身。善男子！如來法身即是諸法真如、法界，真如、法界既不可說有來有去，如來法身亦復如是無來無去。

「『復次，善男子！如諸如來、應、正等覺所變化事暫有還無。善男子！於意云何？諸變化事為從何來？去何所至？』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『復次，善男子！如諸如來、應、正等覺所變化事暫有還無。善男子！於意云何？諸變化事為從何來？去何所至？』

「常啼答言：『諸變化事皆非實有，如何可說有所從來、去有所至？』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「常啼答言：『諸變化事皆非實有，如何可說有所從來、去有所至？』

「法涌菩薩語常啼言：『如是！如是！如汝所說。執變化事有來去者，當知彼人愚癡無智，若謂如來、應、正等覺有來有去，亦復如是當知是人愚癡無智。何以故？善男子！一切如來、應、正等覺不可以色身見，夫如來者即是法身。善男子！如來法身即是諸法真如、法界，真如、法界既不可說有來有去，如來法身亦復如是無來無去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「法涌菩薩語常啼言：『如是！如是！如汝所說。執變化事有來去者，當知彼人愚癡無智，若謂如來、應、正等覺有來有去，亦復如是當知是人愚癡無智。何以故？善男子！一切如來、應、正等覺不可以色身見，夫如來者即是法身。善男子！如來法身即是諸法真如、法界，真如、法界既不可說有來有去，如來法身亦復如是無來無去。

「『復次，善男子！如人夢中見有諸佛，若一、若十、若百、若千乃至無數，彼夢覺已所見皆無。善男子！於意云何？夢所見佛為從何來？去何所至？』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『復次，善男子！如人夢中見有諸佛，若一、若十、若百、若千乃至無數，彼夢覺已所見皆無。善男子！於意云何？夢所見佛為從何來？去何所至？』

「常啼答言：『夢中所見皆是虛妄、都非實有，如何可說有來去處？』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「常啼答言：『夢中所見皆是虛妄、都非實有，如何可說有來去處？』

「法涌菩薩語常啼言：『如是！如是！如汝所說。執夢所見有來去者，當知彼人愚癡無智，若謂如來、應、正等覺有來有去，亦復如是當知是人愚癡無智。何以故？善男子！一切如來、應、正等覺不可以色身見，夫如來者即是法身。善男子！如來法身即是諸法真如、法界，真如、法界既不可說有來有去，如來法身亦復如是無來無去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「法涌菩薩語常啼言：『如是！如是！如汝所說。執夢所見有來去者，當知彼人愚癡無智，若謂如來、應、正等覺有來有去，亦復如是當知是人愚癡無智。何以故？善男子！一切如來、應、正等覺不可以色身見，夫如來者即是法身。善男子！如來法身即是諸法真如、法界，真如、法界既不可說有來有去，如來法身亦復如是無來無去。

「『又，善男子！一切如來、應、正等覺說一切法，如夢所見，如變化事，如尋香城、光影、響、像、幻事、陽焰，皆非實有。若於如是諸佛所說甚深法義不如實知，執如來身是名是色、有來有去，當知彼人迷法性故，愚癡無智流轉諸趣受生死苦，遠離般若波羅蜜多，亦復遠離一切佛法。若於如是諸佛所說甚深法義能如實知，不執佛身是名是色，亦不謂佛有來有去，當知彼人於佛所說甚深法義如實解了，不執諸法有來有去、有生有滅、有染有淨。由不執故能行般若波羅蜜多，亦能勤修一切佛法，則為隣近所求無上正等菩提，亦名如來真淨弟子，終不虛受國人信施，能與一切作良福田，應受世間人天供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『又，善男子！一切如來、應、正等覺說一切法，如夢所見，如變化事，如尋香城、光影、響、像、幻事、陽焰，皆非實有。若於如是諸佛所說甚深法義不如實知，執如來身是名是色、有來有去，當知彼人迷法性故，愚癡無智流轉諸趣受生死苦，遠離般若波羅蜜多，亦復遠離一切佛法。若於如是諸佛所說甚深法義能如實知，不執佛身是名是色，亦不謂佛有來有去，當知彼人於佛所說甚深法義如實解了，不執諸法有來有去、有生有滅、有染有淨。由不執故能行般若波羅蜜多，亦能勤修一切佛法，則為隣近所求無上正等菩提，亦名如來真淨弟子，終不虛受國人信施，能與一切作良福田，應受世間人天供養。

「『復次，善男子！如大海中有諸珍寶，如是珍寶非十方來，亦非有情於中造作，亦非此寶無因緣生，然諸有情善根力故，令大海內有諸寶生。是寶生時，依因緣力和合故有，無所從來，是寶滅時，於十方面亦無所去，但由有情善根力盡令彼滅沒。所以者何？諸有為法，緣合故生，緣離故滅，於中都無生者滅者，是故諸法無來無去。諸如來身亦復如是，於十方面無所從來，亦非於中有造作者，亦不可說無因緣生，然依本修淨行圓滿，為因緣故，及依有情先修見佛業成熟故，有如來身出現於世，佛身滅時，於十方面亦無所去，但由因緣和合力盡即便滅沒，是故諸佛無來無去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『復次，善男子！如大海中有諸珍寶，如是珍寶非十方來，亦非有情於中造作，亦非此寶無因緣生，然諸有情善根力故，令大海內有諸寶生。是寶生時，依因緣力和合故有，無所從來，是寶滅時，於十方面亦無所去，但由有情善根力盡令彼滅沒。所以者何？諸有為法，緣合故生，緣離故滅，於中都無生者滅者，是故諸法無來無去。諸如來身亦復如是，於十方面無所從來，亦非於中有造作者，亦不可說無因緣生，然依本修淨行圓滿，為因緣故，及依有情先修見佛業成熟故，有如來身出現於世，佛身滅時，於十方面亦無所去，但由因緣和合力盡即便滅沒，是故諸佛無來無去。

「『復次，善男子！譬如箜篌，依止種種因緣和合而有聲生。是聲因緣，所謂槽、頸、繩、棍、絃等人功作意，如是一一不能生聲，要和合時其聲方起，是聲生位無所從來，於息滅時無所至去。善男子！諸如來身亦復如是，依止種種因緣而生。是身因緣，所謂無量福德智慧，及諸有情所修見佛善根成熟，如是一一不能生身，要和合時其身方起，是身生位無所從來，於滅沒時無所至去。善男子！汝於如來、應、正等覺無來去相應如是知，隨此道理於一切法無來去相亦如是知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『復次，善男子！譬如箜篌，依止種種因緣和合而有聲生。是聲因緣，所謂槽、頸、繩、棍、絃等人功作意，如是一一不能生聲，要和合時其聲方起，是聲生位無所從來，於息滅時無所至去。善男子！諸如來身亦復如是，依止種種因緣而生。是身因緣，所謂無量福德智慧，及諸有情所修見佛善根成熟，如是一一不能生身，要和合時其身方起，是身生位無所從來，於滅沒時無所至去。善男子！汝於如來、應、正等覺無來去相應如是知，隨此道理於一切法無來去相亦如是知。

「『善男子！若於如來、應、正等覺及一切法，能如實知無來無去、無生無滅、無染無淨，定能修行甚深般若波羅蜜多善巧方便，必得無上正等菩提。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『善男子！若於如來、應、正等覺及一切法，能如實知無來無去、無生無滅、無染無淨，定能修行甚深般若波羅蜜多善巧方便，必得無上正等菩提。』

「法涌菩薩摩訶薩為常啼菩薩摩訶薩，說諸如來、應、正等覺，廣說乃至佛、薄伽梵無來無去相時，令彼三千大千世界一切大地、諸山、大海及諸天宮六種變動，諸魔宮殿皆失威光，魔及魔軍皆悉驚怖。時，彼三千大千世界一切所有草木叢林生非時花，悉皆傾向法涌菩薩摩訶薩所，空中亦雨種種香花。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「法涌菩薩摩訶薩為常啼菩薩摩訶薩，說諸如來、應、正等覺，廣說乃至佛、薄伽梵無來無去相時，令彼三千大千世界一切大地、諸山、大海及諸天宮六種變動，諸魔宮殿皆失威光，魔及魔軍皆悉驚怖。時，彼三千大千世界一切所有草木叢林生非時花，悉皆傾向法涌菩薩摩訶薩所，空中亦雨種種香花。

「時，天帝釋、四大天王及諸天眾，於虛空中即以種種天妙香花，奉散供養法涌菩薩摩訶薩已，復持種種天妙香花，奉散供養常啼菩薩，而作是言：『我因大士得聞如是勝義之教，一切世間住身見者，聞是法已能捨執著，皆悉住於難伏之地。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時，天帝釋、四大天王及諸天眾，於虛空中即以種種天妙香花，奉散供養法涌菩薩摩訶薩已，復持種種天妙香花，奉散供養常啼菩薩，而作是言：『我因大士得聞如是勝義之教，一切世間住身見者，聞是法已能捨執著，皆悉住於難伏之地。』

「爾時，常啼菩薩摩訶薩白法涌菩薩摩訶薩言：『何因何緣，令此世界一切大地、諸山、大海六種變動，及現種種希有之相？』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，常啼菩薩摩訶薩白法涌菩薩摩訶薩言：『何因何緣，令此世界一切大地、諸山、大海六種變動，及現種種希有之相？』

「法涌菩薩告常啼言：『由我答汝所問如來、應、正等覺無來去相，於此會中八千眾生皆悉證得無生法忍，復有八十那庾多眾生皆發無上正等覺心，復有八萬四千眾生遠塵離垢，於諸法中生淨法眼。由是因緣，令此世界一切大地、諸山、大海六種變動，及現種種希有之相。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「法涌菩薩告常啼言：『由我答汝所問如來、應、正等覺無來去相，於此會中八千眾生皆悉證得無生法忍，復有八十那庾多眾生皆發無上正等覺心，復有八萬四千眾生遠塵離垢，於諸法中生淨法眼。由是因緣，令此世界一切大地、諸山、大海六種變動，及現種種希有之相。』

「常啼菩薩聞是語已，踊躍歡喜作是念言：『我今已為獲大善利，謂因我問法涌菩薩，令諸有情得聞如是甚深般若波羅蜜多，說諸如來、應、正等覺無來去相，令爾所眾獲大饒益。我由如是殊勝善根，定能成辦所求無上正等菩提。我於無上正等菩提無復疑慮，我於來世定成如來、應、正等覺，利益安樂無量有情。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「常啼菩薩聞是語已，踊躍歡喜作是念言：『我今已為獲大善利，謂因我問法涌菩薩，令諸有情得聞如是甚深般若波羅蜜多，說諸如來、應、正等覺無來去相，令爾所眾獲大饒益。我由如是殊勝善根，定能成辦所求無上正等菩提。我於無上正等菩提無復疑慮，我於來世定成如來、應、正等覺，利益安樂無量有情。』

「作是念已歡喜踊躍，上昇虛空七多羅樹。復作是念：『當以何等供養大師法涌菩薩，用酬為我說法之恩？』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「作是念已歡喜踊躍，上昇虛空七多羅樹。復作是念：『當以何等供養大師法涌菩薩，用酬為我說法之恩？』

「時，天帝釋知其所念，化作無量微妙香花，欲持施與常啼菩薩而作是言：『大士！今者哀愍我故，可受此花持以供養法涌菩薩。大士！應受我等供養，我今助成大士功德。所以者何？因大士故我等無量百千有情獲大饒益，謂必當證所求無上正等菩提。大士！當知諸有能為一切有情，經於無量無數大劫，受諸勤苦如大士者甚為難得，是故今應受我所施。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時，天帝釋知其所念，化作無量微妙香花，欲持施與常啼菩薩而作是言：『大士！今者哀愍我故，可受此花持以供養法涌菩薩。大士！應受我等供養，我今助成大士功德。所以者何？因大士故我等無量百千有情獲大饒益，謂必當證所求無上正等菩提。大士！當知諸有能為一切有情，經於無量無數大劫，受諸勤苦如大士者甚為難得，是故今應受我所施。』

「爾時，常啼菩薩摩訶薩受天帝釋微妙香花，奉散供養法涌菩薩摩訶薩已，從虛空下頂禮雙足，合掌恭敬白言：『大師！我從今日願以身命奉屬大師以充給使。』作是語已，法涌菩薩摩訶薩前合掌而住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，常啼菩薩摩訶薩受天帝釋微妙香花，奉散供養法涌菩薩摩訶薩已，從虛空下頂禮雙足，合掌恭敬白言：『大師！我從今日願以身命奉屬大師以充給使。』作是語已，法涌菩薩摩訶薩前合掌而住。

「時，長者女及諸眷屬，合掌恭敬白常啼言：『我等從今亦以身命奉屬供侍，願垂納受！以此善根願當獲得如是勝法同尊所證，願當來世恒親近尊，常隨從尊供養諸佛及諸菩薩，同修梵行。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時，長者女及諸眷屬，合掌恭敬白常啼言：『我等從今亦以身命奉屬供侍，願垂納受！以此善根願當獲得如是勝法同尊所證，願當來世恒親近尊，常隨從尊供養諸佛及諸菩薩，同修梵行。』

「常啼菩薩即報彼言：『汝等至誠隨屬我者當從我教，我當受汝。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「常啼菩薩即報彼言：『汝等至誠隨屬我者當從我教，我當受汝。』

「長者女等白常啼言：『誠心屬尊，當隨尊教。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「長者女等白常啼言：『誠心屬尊，當隨尊教。』

「時，常啼菩薩即令長者女及諸眷屬，各以種種妙莊嚴具而自嚴飾，及持五百七寶妙車并諸供具，俱時奉上法涌菩薩白言：『大師！我以如是長者女等奉施大師，惟願慈悲為我納受。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時，常啼菩薩即令長者女及諸眷屬，各以種種妙莊嚴具而自嚴飾，及持五百七寶妙車并諸供具，俱時奉上法涌菩薩白言：『大師！我以如是長者女等奉施大師，惟願慈悲為我納受。』

「時，天帝釋讚常啼言：『善哉！善哉！大士乃能如是捨施。諸菩薩摩訶薩法應捨施一切所有，若菩薩摩訶薩能學如是捨施一切，疾證無上正等菩提。若於法師能作如是恭敬供養無所悋者，決定得聞甚深般若波羅蜜多方便善巧。過去如來、應、正等覺精勤修學菩薩道時，亦為請問甚深般若波羅蜜多方便善巧捨諸所有，由斯已證所求無上正等菩提。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時，天帝釋讚常啼言：『善哉！善哉！大士乃能如是捨施。諸菩薩摩訶薩法應捨施一切所有，若菩薩摩訶薩能學如是捨施一切，疾證無上正等菩提。若於法師能作如是恭敬供養無所悋者，決定得聞甚深般若波羅蜜多方便善巧。過去如來、應、正等覺精勤修學菩薩道時，亦為請問甚深般若波羅蜜多方便善巧捨諸所有，由斯已證所求無上正等菩提。』

「是時，法涌菩薩欲令常啼菩薩所種善根得圓滿故，受長者女及諸眷屬五百寶車并諸供具，受已還施常啼菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是時，法涌菩薩欲令常啼菩薩所種善根得圓滿故，受長者女及諸眷屬五百寶車并諸供具，受已還施常啼菩薩。

「法涌菩薩說法既久，日將欲沒，知眾疲倦，下師子座還入宮中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「法涌菩薩說法既久，日將欲沒，知眾疲倦，下師子座還入宮中。

「爾時，常啼菩薩摩訶薩既見法涌菩薩摩訶薩還入宮中，便作是念：『我為法故而來至此，未聞正法不應坐臥，我應唯住行立威儀，以待大師法涌菩薩當從宮出宣說法要。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，常啼菩薩摩訶薩既見法涌菩薩摩訶薩還入宮中，便作是念：『我為法故而來至此，未聞正法不應坐臥，我應唯住行立威儀，以待大師法涌菩薩當從宮出宣說法要。』

「法涌菩薩既入宮已，時經七年一心不亂，遊戲菩薩無量無數三摩地門，安住菩薩無量無數甚深般若波羅蜜多方便善巧。常啼菩薩於七歲中，不坐不臥，唯行唯立，不念睡眠，不想晝夜，不辭疲倦，不思飲食，不怖寒熱，不緣內外，曾不發起欲恚害尋及餘一切煩惱纏垢，但作是念：『法涌菩薩何時當從三摩地起？我等眷屬應敷法座，掃灑其地散諸香花，法涌菩薩當昇此座宣說般若波羅蜜多方便善巧及餘法要。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「法涌菩薩既入宮已，時經七年一心不亂，遊戲菩薩無量無數三摩地門，安住菩薩無量無數甚深般若波羅蜜多方便善巧。常啼菩薩於七歲中，不坐不臥，唯行唯立，不念睡眠，不想晝夜，不辭疲倦，不思飲食，不怖寒熱，不緣內外，曾不發起欲恚害尋及餘一切煩惱纏垢，但作是念：『法涌菩薩何時當從三摩地起？我等眷屬應敷法座，掃灑其地散諸香花，法涌菩薩當昇此座宣說般若波羅蜜多方便善巧及餘法要。』

「時，長者女及諸眷屬亦七歲中唯行唯立，所捨所念皆學常啼，進止相隨曾無暫捨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時，長者女及諸眷屬亦七歲中唯行唯立，所捨所念皆學常啼，進止相隨曾無暫捨。

「爾時，常啼菩薩摩訶薩如是精勤過七歲已，欻然聞有空中聲言：『咄！善男子！却後七日，法涌菩薩當從定起，於此城中宣說正法。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，常啼菩薩摩訶薩如是精勤過七歲已，欻然聞有空中聲言：『咄！善男子！却後七日，法涌菩薩當從定起，於此城中宣說正法。』

「常啼菩薩聞空聲已，踊躍歡喜作是念言：『我今當為法涌菩薩敷設嚴飾師子之座，掃灑其地散妙香花，令我大師當昇此座，為眾宣說甚深般若波羅蜜多方便善巧及餘法要。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「常啼菩薩聞空聲已，踊躍歡喜作是念言：『我今當為法涌菩薩敷設嚴飾師子之座，掃灑其地散妙香花，令我大師當昇此座，為眾宣說甚深般若波羅蜜多方便善巧及餘法要。』

「常啼菩薩作是念已，與長者女及諸眷屬，敷設七寶師子之座。時，長者女及諸眷屬，各脫身上一淨妙衣，為說法師重敷座上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「常啼菩薩作是念已，與長者女及諸眷屬，敷設七寶師子之座。時，長者女及諸眷屬，各脫身上一淨妙衣，為說法師重敷座上。

「常啼菩薩既敷座已，求水灑地竟不能得。所以者何？惡魔隱蔽城內外水皆令不現。魔作是念：『常啼菩薩求水不得，愁憂苦惱，疲倦羸劣，心或變異，便於無上正等菩提，善根不增、智慧不照，於一切智而有稽留，則不能空我之境界。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「常啼菩薩既敷座已，求水灑地竟不能得。所以者何？惡魔隱蔽城內外水皆令不現。魔作是念：『常啼菩薩求水不得，愁憂苦惱，疲倦羸劣，心或變異，便於無上正等菩提，善根不增、智慧不照，於一切智而有稽留，則不能空我之境界。』

「常啼菩薩種種方便求水不得，作是念言：『我應刺身出血灑地，勿令塵起坌我大師。今我此身必當敗壞，何用如是虛偽身為？我無始來流轉生死，數為五欲喪失身命，而未曾為正法捨身，是故今應刺身出血。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「常啼菩薩種種方便求水不得，作是念言：『我應刺身出血灑地，勿令塵起坌我大師。今我此身必當敗壞，何用如是虛偽身為？我無始來流轉生死，數為五欲喪失身命，而未曾為正法捨身，是故今應刺身出血。』

「作是念已即執利刀，周遍刺身出血灑地。時，長者女及諸眷屬亦學常啼刺血灑地。常啼菩薩、長者女等各為法故刺身出血，乃至不起一念異心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「作是念已即執利刀，周遍刺身出血灑地。時，長者女及諸眷屬亦學常啼刺血灑地。常啼菩薩、長者女等各為法故刺身出血，乃至不起一念異心。

「時，諸惡魔不能得便，亦不能礙所修善品，以常啼等心勇決故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時，諸惡魔不能得便，亦不能礙所修善品，以常啼等心勇決故。

「時，天帝釋見此事已，作是念言：『常啼菩薩長者女等甚為希有，而由愛法、重法因緣，乃至遍體皆刺出血，為說法師周灑其地，曾不發起一念異心，令諸惡魔求不得便，亦不能礙所修善品。奇哉？大士乃能擐被如是堅固弘誓鎧甲，為欲利樂一切有情，以淳淨心不顧身命，求於無上正等菩提，恒發誓言：我為拔濟沈淪生死一切有情無量無邊身心大苦而求無上正等菩提，事若未成終無懈廢。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時，天帝釋見此事已，作是念言：『常啼菩薩長者女等甚為希有，而由愛法、重法因緣，乃至遍體皆刺出血，為說法師周灑其地，曾不發起一念異心，令諸惡魔求不得便，亦不能礙所修善品。奇哉？大士乃能擐被如是堅固弘誓鎧甲，為欲利樂一切有情，以淳淨心不顧身命，求於無上正等菩提，恒發誓言：我為拔濟沈淪生死一切有情無量無邊身心大苦而求無上正等菩提，事若未成終無懈廢。』

「時，天帝釋作是念已，變常啼等所出身血一切皆成栴檀香水，令所灑地遶座四邊，面各滿百踰繕那量，皆有天上不可思議最勝甚奇栴檀香氣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時，天帝釋作是念已，變常啼等所出身血一切皆成栴檀香水，令所灑地遶座四邊，面各滿百踰繕那量，皆有天上不可思議最勝甚奇栴檀香氣。

「時，天帝釋作是事已，讚常啼曰：『善哉！善哉！大士志願堅固難動，精進勇猛不可思議，愛重求法最為無上。過去如來、應、正等覺亦由如是堅固志願，勇猛精進愛重求法，修行菩薩清淨梵行，已證無上正等菩提。大士今者志願精進愛重求法，亦定當證所求無上正等菩提。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時，天帝釋作是事已，讚常啼曰：『善哉！善哉！大士志願堅固難動，精進勇猛不可思議，愛重求法最為無上。過去如來、應、正等覺亦由如是堅固志願，勇猛精進愛重求法，修行菩薩清淨梵行，已證無上正等菩提。大士今者志願精進愛重求法，亦定當證所求無上正等菩提。』

「爾時，常啼復作是念：『我今已為法涌菩薩敷設七寶師子之座，掃灑其地令極香潔，云何當得諸妙香花，繞座四邊莊嚴其地，大師昇座將說法時，我等亦應持散供養？』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，常啼復作是念：『我今已為法涌菩薩敷設七寶師子之座，掃灑其地令極香潔，云何當得諸妙香花，繞座四邊莊嚴其地，大師昇座將說法時，我等亦應持散供養？』

「時，天帝釋知其所念，即便化作微妙香花，如摩揭陀千斛之量，恭敬奉施常啼菩薩，令共眷屬持以供養。於是常啼受天帝釋所施花已分作二分，先持一分共諸眷屬繞座四邊嚴布其地，留餘一分以擬大師昇法座時當持奉散。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時，天帝釋知其所念，即便化作微妙香花，如摩揭陀千斛之量，恭敬奉施常啼菩薩，令共眷屬持以供養。於是常啼受天帝釋所施花已分作二分，先持一分共諸眷屬繞座四邊嚴布其地，留餘一分以擬大師昇法座時當持奉散。

「爾時，法涌菩薩摩訶薩過七日已，從所遊戲三摩地門安庠而起，為說般若波羅蜜多，無量百千眷屬圍繞從內宮出，昇師子座處大眾中儼然而坐。常啼菩薩重得瞻仰法涌菩薩摩訶薩時，踊躍歡喜身心悅樂，譬如苾芻繫念一境忽然得入第三靜慮。便與眷屬持先所留微妙香花奉散供養，既供養已頂禮雙足，右繞三匝退坐一面。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，法涌菩薩摩訶薩過七日已，從所遊戲三摩地門安庠而起，為說般若波羅蜜多，無量百千眷屬圍繞從內宮出，昇師子座處大眾中儼然而坐。常啼菩薩重得瞻仰法涌菩薩摩訶薩時，踊躍歡喜身心悅樂，譬如苾芻繫念一境忽然得入第三靜慮。便與眷屬持先所留微妙香花奉散供養，既供養已頂禮雙足，右繞三匝退坐一面。

「爾時，法涌菩薩摩訶薩告常啼菩薩摩訶薩言：『善男子！諦聽！諦聽！善思念之！吾當為汝宣說般若波羅蜜多。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，法涌菩薩摩訶薩告常啼菩薩摩訶薩言：『善男子！諦聽！諦聽！善思念之！吾當為汝宣說般若波羅蜜多。』

「常啼白言：『唯然願說，我等樂聞！』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「常啼白言：『唯然願說，我等樂聞！』

「法涌菩薩告常啼言：『善男子！一切法平等故，當知般若波羅蜜多亦平等。一切法遠離故，當知般若波羅蜜多亦遠離。一切法不動故，當知般若波羅蜜多亦不動。一切法無念故，當知般若波羅蜜多亦無念。一切法無畏故，當知般若波羅蜜多亦無畏。一切法無懼故，當知般若波羅蜜多亦無懼。一切法一味故，當知般若波羅蜜多亦一味。一切法無際故，當知般若波羅蜜多亦無際。一切法無生故，當知般若波羅蜜多亦無生。一切法無滅故，當知般若波羅蜜多亦無滅。太虛空無邊故，當知般若波羅蜜多亦無邊。大海水無邊故，當知般若波羅蜜多亦無邊。妙高山無邊故，當知般若波羅蜜多亦無邊。妙高山嚴好故，當知般若波羅蜜多亦嚴好。如太虛空無分別故，當知般若波羅蜜多亦無分別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「法涌菩薩告常啼言：『善男子！一切法平等故，當知般若波羅蜜多亦平等。一切法遠離故，當知般若波羅蜜多亦遠離。一切法不動故，當知般若波羅蜜多亦不動。一切法無念故，當知般若波羅蜜多亦無念。一切法無畏故，當知般若波羅蜜多亦無畏。一切法無懼故，當知般若波羅蜜多亦無懼。一切法一味故，當知般若波羅蜜多亦一味。一切法無際故，當知般若波羅蜜多亦無際。一切法無生故，當知般若波羅蜜多亦無生。一切法無滅故，當知般若波羅蜜多亦無滅。太虛空無邊故，當知般若波羅蜜多亦無邊。大海水無邊故，當知般若波羅蜜多亦無邊。妙高山無邊故，當知般若波羅蜜多亦無邊。妙高山嚴好故，當知般若波羅蜜多亦嚴好。如太虛空無分別故，當知般若波羅蜜多亦無分別。

「『善男子！色無邊故，當知般若波羅蜜多亦無邊；受、想、行、識無邊故，當知般若波羅蜜多亦無邊。眼處無邊故，當知般若波羅蜜多亦無邊；耳、鼻、舌、身、意處無邊故，當知般若波羅蜜多亦無邊。色處無邊故，當知般若波羅蜜多亦無邊；聲、香、味、觸、法處無邊故，當知般若波羅蜜多亦無邊。眼界無邊故，當知般若波羅蜜多亦無邊；耳、鼻、舌、身、意界無邊故，當知般若波羅蜜多亦無邊。色界無邊故，當知般若波羅蜜多亦無邊；聲、香、味、觸、法界無邊故，當知般若波羅蜜多亦無邊。眼識界無邊故，當知般若波羅蜜多亦無邊；耳、鼻、舌、身、意識界無邊故，當知般若波羅蜜多亦無邊。眼觸無邊故，當知般若波羅蜜多亦無邊；耳、鼻、舌、身、意觸無邊故，當知般若波羅蜜多亦無邊。眼觸為緣所生諸受無邊故，當知般若波羅蜜多亦無邊；耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受無邊故，當知般若波羅蜜多亦無邊。地界無邊故，當知般若波羅蜜多亦無邊；水、火、風、空、識界無邊故，當知般若波羅蜜多亦無邊。因緣無邊故，當知般若波羅蜜多亦無邊；等無間緣、所緣緣、增上緣無邊故，當知般若波羅蜜多亦無邊。從緣所生諸法無邊故，當知般若波羅蜜多亦無邊。無明無邊故，當知般若波羅蜜多亦無邊；行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱無邊故，當知般若波羅蜜多亦無邊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『善男子！色無邊故，當知般若波羅蜜多亦無邊；受、想、行、識無邊故，當知般若波羅蜜多亦無邊。眼處無邊故，當知般若波羅蜜多亦無邊；耳、鼻、舌、身、意處無邊故，當知般若波羅蜜多亦無邊。色處無邊故，當知般若波羅蜜多亦無邊；聲、香、味、觸、法處無邊故，當知般若波羅蜜多亦無邊。眼界無邊故，當知般若波羅蜜多亦無邊；耳、鼻、舌、身、意界無邊故，當知般若波羅蜜多亦無邊。色界無邊故，當知般若波羅蜜多亦無邊；聲、香、味、觸、法界無邊故，當知般若波羅蜜多亦無邊。眼識界無邊故，當知般若波羅蜜多亦無邊；耳、鼻、舌、身、意識界無邊故，當知般若波羅蜜多亦無邊。眼觸無邊故，當知般若波羅蜜多亦無邊；耳、鼻、舌、身、意觸無邊故，當知般若波羅蜜多亦無邊。眼觸為緣所生諸受無邊故，當知般若波羅蜜多亦無邊；耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受無邊故，當知般若波羅蜜多亦無邊。地界無邊故，當知般若波羅蜜多亦無邊；水、火、風、空、識界無邊故，當知般若波羅蜜多亦無邊。因緣無邊故，當知般若波羅蜜多亦無邊；等無間緣、所緣緣、增上緣無邊故，當知般若波羅蜜多亦無邊。從緣所生諸法無邊故，當知般若波羅蜜多亦無邊。無明無邊故，當知般若波羅蜜多亦無邊；行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱無邊故，當知般若波羅蜜多亦無邊。

「『善男子！布施波羅蜜多無邊故，當知般若波羅蜜多亦無邊；淨戒、安忍、精進、靜慮、方便善巧、妙願、力、智波羅蜜多無邊故，當知般若波羅蜜多亦無邊。內空無邊故，當知般若波羅蜜多亦無邊；外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空無邊故，當知般若波羅蜜多亦無邊。真如無邊故，當知般若波羅蜜多亦無邊；法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界無邊故，當知般若波羅蜜多亦無邊。四念住無邊故，當知般若波羅蜜多亦無邊；四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支無邊故，當知般若波羅蜜多亦無邊。苦聖諦無邊故，當知般若波羅蜜多亦無邊；集、滅、道聖諦無邊故，當知般若波羅蜜多亦無邊。十善業道無邊故，當知般若波羅蜜多亦無邊；施、戒、修無邊故，當知般若波羅蜜多亦無邊。四靜慮無邊故，當知般若波羅蜜多亦無邊；四無量、四無色定無邊故，當知般若波羅蜜多亦無邊。八解脫無邊故，當知般若波羅蜜多亦無邊；八勝處、九次第定、十遍處無邊故，當知般若波羅蜜多亦無邊。空解脫門無邊故，當知般若波羅蜜多亦無邊；無相、無願解脫門無邊故，當知般若波羅蜜多亦無邊。陀羅尼門無邊故，當知般若波羅蜜多亦無邊；三摩地門無邊故，當知般若波羅蜜多亦無邊。菩薩十地無邊故，當知般若波羅蜜多亦無邊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『善男子！布施波羅蜜多無邊故，當知般若波羅蜜多亦無邊；淨戒、安忍、精進、靜慮、方便善巧、妙願、力、智波羅蜜多無邊故，當知般若波羅蜜多亦無邊。內空無邊故，當知般若波羅蜜多亦無邊；外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空無邊故，當知般若波羅蜜多亦無邊。真如無邊故，當知般若波羅蜜多亦無邊；法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界無邊故，當知般若波羅蜜多亦無邊。四念住無邊故，當知般若波羅蜜多亦無邊；四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支無邊故，當知般若波羅蜜多亦無邊。苦聖諦無邊故，當知般若波羅蜜多亦無邊；集、滅、道聖諦無邊故，當知般若波羅蜜多亦無邊。十善業道無邊故，當知般若波羅蜜多亦無邊；施、戒、修無邊故，當知般若波羅蜜多亦無邊。四靜慮無邊故，當知般若波羅蜜多亦無邊；四無量、四無色定無邊故，當知般若波羅蜜多亦無邊。八解脫無邊故，當知般若波羅蜜多亦無邊；八勝處、九次第定、十遍處無邊故，當知般若波羅蜜多亦無邊。空解脫門無邊故，當知般若波羅蜜多亦無邊；無相、無願解脫門無邊故，當知般若波羅蜜多亦無邊。陀羅尼門無邊故，當知般若波羅蜜多亦無邊；三摩地門無邊故，當知般若波羅蜜多亦無邊。菩薩十地無邊故，當知般若波羅蜜多亦無邊。

「『善男子！五眼無邊故，當知般若波羅蜜多亦無邊；六神通無邊故，當知般若波羅蜜多亦無邊。佛十力無邊故，當知般若波羅蜜多亦無邊；四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法無邊故，當知般若波羅蜜多亦無邊。無忘失法無邊故，當知般若波羅蜜多亦無邊；恒住捨性無邊故，當知般若波羅蜜多亦無邊。一切智無邊故，當知般若波羅蜜多亦無邊；道相智、一切相智無邊故，當知般若波羅蜜多亦無邊。三十二大士相無邊故，當知般若波羅蜜多亦無邊；八十隨好無邊故，當知般若波羅蜜多亦無邊。預流果無邊故，當知般若波羅蜜多亦無邊；一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提無邊故，當知般若波羅蜜多亦無邊。一切菩薩摩訶薩行無邊故，當知般若波羅蜜多亦無邊；諸佛無上正等菩提無邊故，當知般若波羅蜜多亦無邊。一切有漏法無邊故，當知般若波羅蜜多亦無邊；一切無漏法無邊故，當知般若波羅蜜多亦無邊。一切有為法無邊故，當知般若波羅蜜多亦無邊；一切無為法無邊故，當知般若波羅蜜多亦無邊。金剛喻平等故，當知般若波羅蜜多亦平等。一切法無壞故，當知般若波羅蜜多亦無壞；一切法無雜故，當知般若波羅蜜多亦無雜；一切法無差別故，當知般若波羅蜜多亦無差別。諸法自性不可得故，當知般若波羅蜜多自性亦不可得；諸法無所有平等故，當知般若波羅蜜多無所有亦平等；諸法無所作故，當知般若波羅蜜多亦無所作；諸法不可思議故，當知般若波羅蜜多亦不可思議。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『善男子！五眼無邊故，當知般若波羅蜜多亦無邊；六神通無邊故，當知般若波羅蜜多亦無邊。佛十力無邊故，當知般若波羅蜜多亦無邊；四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法無邊故，當知般若波羅蜜多亦無邊。無忘失法無邊故，當知般若波羅蜜多亦無邊；恒住捨性無邊故，當知般若波羅蜜多亦無邊。一切智無邊故，當知般若波羅蜜多亦無邊；道相智、一切相智無邊故，當知般若波羅蜜多亦無邊。三十二大士相無邊故，當知般若波羅蜜多亦無邊；八十隨好無邊故，當知般若波羅蜜多亦無邊。預流果無邊故，當知般若波羅蜜多亦無邊；一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提無邊故，當知般若波羅蜜多亦無邊。一切菩薩摩訶薩行無邊故，當知般若波羅蜜多亦無邊；諸佛無上正等菩提無邊故，當知般若波羅蜜多亦無邊。一切有漏法無邊故，當知般若波羅蜜多亦無邊；一切無漏法無邊故，當知般若波羅蜜多亦無邊。一切有為法無邊故，當知般若波羅蜜多亦無邊；一切無為法無邊故，當知般若波羅蜜多亦無邊。金剛喻平等故，當知般若波羅蜜多亦平等。一切法無壞故，當知般若波羅蜜多亦無壞；一切法無雜故，當知般若波羅蜜多亦無雜；一切法無差別故，當知般若波羅蜜多亦無差別。諸法自性不可得故，當知般若波羅蜜多自性亦不可得；諸法無所有平等故，當知般若波羅蜜多無所有亦平等；諸法無所作故，當知般若波羅蜜多亦無所作；諸法不可思議故，當知般若波羅蜜多亦不可思議。』

「爾時，常啼菩薩摩訶薩聞說般若波羅蜜多差別句義，即於座前得六十億三摩地門，所謂諸法平等三摩地、諸法遠離三摩地、諸法不動三摩地、諸法無念三摩地、諸法無畏三摩地、諸法無懼三摩地、諸法一味三摩地、諸法無際三摩地、諸法無生三摩地、諸法無滅三摩地、虛空無邊三摩地、大海無邊三摩地、妙高山無邊三摩地、妙高山嚴好三摩地、如虛空無分別三摩地、色等諸蘊無邊三摩地、眼等諸處無邊三摩地、色等諸處無邊三摩地、眼等諸界無邊三摩地、色等諸界無邊三摩地、眼識等諸界無邊三摩地、眼觸等無邊三摩地、眼觸為緣所生諸受等無邊三摩地、地界等無邊三摩地、因緣等無邊三摩地、從緣所生諸法無邊三摩地、諸緣起支無邊三摩地、諸波羅蜜多無邊三摩地、一切空無邊三摩地、諸法真如等無邊三摩地、菩提分法無邊三摩地、諸聖諦無邊三摩地、諸善業道無邊三摩地、施戒修無邊三摩地、靜慮無量無色無邊三摩地、解脫勝處等至遍處無邊三摩地、空無相無願解脫門無邊三摩地、總持等持門無邊三摩地、菩薩諸地無邊三摩地、五眼六神通無邊三摩地、諸力無畏無礙解大慈悲喜捨佛不共法無邊三摩地、無忘失法恒住捨性無邊三摩地、一切智道相智一切相智無邊三摩地、諸相隨好無邊三摩地、聲聞乘無邊三摩地、獨覺乘無邊三摩地、無上乘無邊三摩地、有漏無漏法無邊三摩地、有為無為法無邊三摩地、金剛喻平等三摩地諸法無壞三摩地、諸法無雜三摩地、諸法無差別三摩地、諸法自性不可得三摩地、諸法無所有平等三摩地、諸法無所作三摩地、諸法不可思議三摩地，得如是等六十百千三摩地門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，常啼菩薩摩訶薩聞說般若波羅蜜多差別句義，即於座前得六十億三摩地門，所謂諸法平等三摩地、諸法遠離三摩地、諸法不動三摩地、諸法無念三摩地、諸法無畏三摩地、諸法無懼三摩地、諸法一味三摩地、諸法無際三摩地、諸法無生三摩地、諸法無滅三摩地、虛空無邊三摩地、大海無邊三摩地、妙高山無邊三摩地、妙高山嚴好三摩地、如虛空無分別三摩地、色等諸蘊無邊三摩地、眼等諸處無邊三摩地、色等諸處無邊三摩地、眼等諸界無邊三摩地、色等諸界無邊三摩地、眼識等諸界無邊三摩地、眼觸等無邊三摩地、眼觸為緣所生諸受等無邊三摩地、地界等無邊三摩地、因緣等無邊三摩地、從緣所生諸法無邊三摩地、諸緣起支無邊三摩地、諸波羅蜜多無邊三摩地、一切空無邊三摩地、諸法真如等無邊三摩地、菩提分法無邊三摩地、諸聖諦無邊三摩地、諸善業道無邊三摩地、施戒修無邊三摩地、靜慮無量無色無邊三摩地、解脫勝處等至遍處無邊三摩地、空無相無願解脫門無邊三摩地、總持等持門無邊三摩地、菩薩諸地無邊三摩地、五眼六神通無邊三摩地、諸力無畏無礙解大慈悲喜捨佛不共法無邊三摩地、無忘失法恒住捨性無邊三摩地、一切智道相智一切相智無邊三摩地、諸相隨好無邊三摩地、聲聞乘無邊三摩地、獨覺乘無邊三摩地、無上乘無邊三摩地、有漏無漏法無邊三摩地、有為無為法無邊三摩地、金剛喻平等三摩地諸法無壞三摩地、諸法無雜三摩地、諸法無差別三摩地、諸法自性不可得三摩地、諸法無所有平等三摩地、諸法無所作三摩地、諸法不可思議三摩地，得如是等六十百千三摩地門。

「常啼菩薩既得如是六十百千三摩地門，即時現見東西南北四維上下各如殑伽沙數三千大千世界現在如來、應、正等覺，聲聞、菩薩、大眾圍繞，以如是名、如是句、如是字、如是理趣，為諸菩薩摩訶薩眾宣說般若波羅蜜多，如我今者於此三千大千世界，聲聞、菩薩、大眾圍繞，以如是名、如是句、如是字、如是理趣，為諸菩薩摩訶薩眾宣說般若波羅蜜多等無差別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「常啼菩薩既得如是六十百千三摩地門，即時現見東西南北四維上下各如殑伽沙數三千大千世界現在如來、應、正等覺，聲聞、菩薩、大眾圍繞，以如是名、如是句、如是字、如是理趣，為諸菩薩摩訶薩眾宣說般若波羅蜜多，如我今者於此三千大千世界，聲聞、菩薩、大眾圍繞，以如是名、如是句、如是字、如是理趣，為諸菩薩摩訶薩眾宣說般若波羅蜜多等無差別。

「常啼菩薩從是已後，多聞智慧不可思議猶如大海，隨所生處恒見諸佛，常生諸佛淨妙國土，乃至夢中亦常見佛為說般若波羅蜜多，親近供養曾無暫捨，離無暇法，具足有暇。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「常啼菩薩從是已後，多聞智慧不可思議猶如大海，隨所生處恒見諸佛，常生諸佛淨妙國土，乃至夢中亦常見佛為說般若波羅蜜多，親近供養曾無暫捨，離無暇法，具足有暇。」

初分結勸品第七十九 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初分結勸品第七十九

「善現當知！由是理趣甚深般若波羅蜜多威德殊勝，令諸菩薩速能引得一切智智。是故，善現！若菩薩摩訶薩欲學六種波羅蜜多令速圓滿，欲具通達諸佛境界，欲得諸佛自在神通，欲疾證得一切智智，欲能畢竟利益安樂一切有情，應學如是甚深般若波羅蜜多，應於如是甚深般若波羅蜜多，恭敬聽聞、受持、讀誦、究竟通利、如說修行、如理思惟甚深義趣、書寫流布、為他解說，應以種種上妙花鬘、塗散等香、衣服、瓔珞、寶幢、幡蓋、伎樂、燈明，及餘種種珍奇雜物，供養恭敬、尊重讚歎。所以者何？由此所說甚深般若波羅蜜多，是諸如來、應、正等覺真生養母，是諸菩薩摩訶薩眾真軌範師，一切如來、應、正等覺咸共尊重恭敬讚歎，一切菩薩摩訶薩眾無不供養精勤修學，是為如來真實教誡。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！由是理趣甚深般若波羅蜜多威德殊勝，令諸菩薩速能引得一切智智。是故，善現！若菩薩摩訶薩欲學六種波羅蜜多令速圓滿，欲具通達諸佛境界，欲得諸佛自在神通，欲疾證得一切智智，欲能畢竟利益安樂一切有情，應學如是甚深般若波羅蜜多，應於如是甚深般若波羅蜜多，恭敬聽聞、受持、讀誦、究竟通利、如說修行、如理思惟甚深義趣、書寫流布、為他解說，應以種種上妙花鬘、塗散等香、衣服、瓔珞、寶幢、幡蓋、伎樂、燈明，及餘種種珍奇雜物，供養恭敬、尊重讚歎。所以者何？由此所說甚深般若波羅蜜多，是諸如來、應、正等覺真生養母，是諸菩薩摩訶薩眾真軌範師，一切如來、應、正等覺咸共尊重恭敬讚歎，一切菩薩摩訶薩眾無不供養精勤修學，是為如來真實教誡。」

爾時，佛告阿難陀言：「汝於如來有愛敬不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告阿難陀言：「汝於如來有愛敬不？」

阿難陀曰：「如是！世尊！如是！善逝！我於佛所實有愛敬，如來自知。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難陀曰：「如是！世尊！如是！善逝！我於佛所實有愛敬，如來自知。」

佛告慶喜：「如是！如是！汝於我所實有愛敬，汝從昔來常以慈善身、語、意業恭敬供養，隨侍於我未曾違失。慶喜！汝應如我現在以實愛敬供養我身，我涅槃後汝亦當用如是愛敬供養尊重甚深般若波羅蜜多，第二、第三佛以如是甚深般若波羅蜜多教誡慶喜，令深愛敬供養尊重過如來身。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告慶喜：「如是！如是！汝於我所實有愛敬，汝從昔來常以慈善身、語、意業恭敬供養，隨侍於我未曾違失。慶喜！汝應如我現在以實愛敬供養我身，我涅槃後汝亦當用如是愛敬供養尊重甚深般若波羅蜜多，第二、第三佛以如是甚深般若波羅蜜多教誡慶喜，令深愛敬供養尊重過如來身。」

佛告慶喜：「我以如是甚深般若波羅蜜多，對今大眾付囑於汝，汝應受持。我涅槃後，乃至一字勿令忘失。如是般若波羅蜜多，隨爾所時流布於世，當知即有諸佛世尊現住世間為眾說法。慶喜！當知若有於此甚深般若波羅蜜多，恭敬聽聞、受持、讀誦、究竟通利、如說修行、如理思惟甚深義趣、書寫流布、為他解說，復以種種上妙花鬘、塗散等香、衣服、瓔珞、寶幢、幡蓋、伎樂、燈明，及餘種種珍奇雜物，供養恭敬、尊重讚歎，當知是人常見諸佛恒聞正法修諸梵行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告慶喜：「我以如是甚深般若波羅蜜多，對今大眾付囑於汝，汝應受持。我涅槃後，乃至一字勿令忘失。如是般若波羅蜜多，隨爾所時流布於世，當知即有諸佛世尊現住世間為眾說法。慶喜！當知若有於此甚深般若波羅蜜多，恭敬聽聞、受持、讀誦、究竟通利、如說修行、如理思惟甚深義趣、書寫流布、為他解說，復以種種上妙花鬘、塗散等香、衣服、瓔珞、寶幢、幡蓋、伎樂、燈明，及餘種種珍奇雜物，供養恭敬、尊重讚歎，當知是人常見諸佛恒聞正法修諸梵行。」

時，薄伽梵說是經已，無量菩薩摩訶薩眾，慈氏菩薩而為上首，大迦葉波及舍利子、阿難陀等諸大聲聞，及餘天、龍、人非人等一切大眾，聞佛所說，皆大歡喜，信受奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，薄伽梵說是經已，無量菩薩摩訶薩眾，慈氏菩薩而為上首，大迦葉波及舍利子、阿難陀等諸大聲聞，及餘天、龍、人非人等一切大眾，聞佛所說，皆大歡喜，信受奉行。