大般若波羅蜜多經卷第三百九十八 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大般若波羅蜜多經卷第三百九十八

三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三藏法師玄奘奉 詔譯

初分常啼菩薩品第七十七之一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初分常啼菩薩品第七十七之一

爾時，具壽善現白佛言：「世尊！云何教授教誡初業菩薩，令其信解諸法自性畢竟皆空？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，具壽善現白佛言：「世尊！云何教授教誡初業菩薩，令其信解諸法自性畢竟皆空？」

佛告善現：「豈一切法先有後無？然一切法非有非無，無自性無他性，先既非有後亦非無，自性常空無所怖畏。應當如是教授教誡初業菩薩，令其信解諸法自性畢竟皆空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「豈一切法先有後無？然一切法非有非無，無自性無他性，先既非有後亦非無，自性常空無所怖畏。應當如是教授教誡初業菩薩，令其信解諸法自性畢竟皆空。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩欲求般若波羅蜜多，應如常啼菩薩摩訶薩求，是菩薩摩訶薩今在大雲雷音佛所修行梵行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！若菩薩摩訶薩欲求般若波羅蜜多，應如常啼菩薩摩訶薩求，是菩薩摩訶薩今在大雲雷音佛所修行梵行。」

具壽善現白佛言：「世尊！常啼菩薩摩訶薩云何求般若波羅蜜多？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現白佛言：「世尊！常啼菩薩摩訶薩云何求般若波羅蜜多？」

佛告善現：「常啼菩薩摩訶薩本求般若波羅蜜多時，不惜身命，不顧珍財，不徇名譽，不希恭敬，而求般若波羅蜜多。彼常樂居阿練若處，欻然聞有空中聲曰：『咄！善男子！汝可東行，決定得聞甚深般若波羅蜜多。汝當行時，莫辭疲倦，莫念睡眠，莫思飲食，莫想晝夜，莫怖寒熱，於內外法心莫散亂。行時不得左右顧視，勿觀前後上下四維，勿破威儀，勿壞身相。勿動於色，勿動受、想、行、識；勿動眼處，勿動耳、鼻、舌、身、意處；勿動色處，勿動聲、香、味、觸、法處；勿動眼界，勿動耳、鼻、舌、身、意界；勿動色界，勿動聲、香、味、觸、法界；勿動眼識界，勿動耳、鼻、舌、身、意識界；勿動眼觸，勿動耳、鼻、舌、身、意觸；勿動眼觸為緣所生諸受，勿動耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受；勿動地界，勿動水、火、風、空、識界；勿動因緣，勿動等無間緣、所緣緣、增上緣；勿動從緣所生諸法；勿動無明，勿動行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱；勿動布施波羅蜜多，勿動淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多；勿動四念住，勿動四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；勿動內空，勿動外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；勿動真如，勿動法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界；勿動苦聖諦，勿動集、滅、道聖諦；勿動四靜慮，勿動四無量、四無色定；勿動八解脫，勿動八勝處、九次第定、十遍處；勿動一切陀羅尼門，勿動一切三摩地門；勿動空解脫門，勿動無相、無願解脫門；勿動極喜地，勿動離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地；勿動五眼，勿動六神通；勿動佛十力，勿動四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法；勿動無忘失法，勿動恒住捨性；勿動一切智，勿動道相智、一切相智；勿動預流果，勿動一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提；勿動菩薩摩訶薩行，勿動無上正等菩提；勿動世間法，勿動出世間法；勿動有漏法，勿動無漏法；勿動有為法，勿動無為法。何以故？善男子！若於諸法有所動者則於佛法不能安住，若於佛法不能安住則於生死諸趣輪迴，若於生死諸趣輪迴則不能得甚深般若波羅蜜多。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「常啼菩薩摩訶薩本求般若波羅蜜多時，不惜身命，不顧珍財，不徇名譽，不希恭敬，而求般若波羅蜜多。彼常樂居阿練若處，欻然聞有空中聲曰：『咄！善男子！汝可東行，決定得聞甚深般若波羅蜜多。汝當行時，莫辭疲倦，莫念睡眠，莫思飲食，莫想晝夜，莫怖寒熱，於內外法心莫散亂。行時不得左右顧視，勿觀前後上下四維，勿破威儀，勿壞身相。勿動於色，勿動受、想、行、識；勿動眼處，勿動耳、鼻、舌、身、意處；勿動色處，勿動聲、香、味、觸、法處；勿動眼界，勿動耳、鼻、舌、身、意界；勿動色界，勿動聲、香、味、觸、法界；勿動眼識界，勿動耳、鼻、舌、身、意識界；勿動眼觸，勿動耳、鼻、舌、身、意觸；勿動眼觸為緣所生諸受，勿動耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受；勿動地界，勿動水、火、風、空、識界；勿動因緣，勿動等無間緣、所緣緣、增上緣；勿動從緣所生諸法；勿動無明，勿動行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱；勿動布施波羅蜜多，勿動淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多；勿動四念住，勿動四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；勿動內空，勿動外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；勿動真如，勿動法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界；勿動苦聖諦，勿動集、滅、道聖諦；勿動四靜慮，勿動四無量、四無色定；勿動八解脫，勿動八勝處、九次第定、十遍處；勿動一切陀羅尼門，勿動一切三摩地門；勿動空解脫門，勿動無相、無願解脫門；勿動極喜地，勿動離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地；勿動五眼，勿動六神通；勿動佛十力，勿動四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法；勿動無忘失法，勿動恒住捨性；勿動一切智，勿動道相智、一切相智；勿動預流果，勿動一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提；勿動菩薩摩訶薩行，勿動無上正等菩提；勿動世間法，勿動出世間法；勿動有漏法，勿動無漏法；勿動有為法，勿動無為法。何以故？善男子！若於諸法有所動者則於佛法不能安住，若於佛法不能安住則於生死諸趣輪迴，若於生死諸趣輪迴則不能得甚深般若波羅蜜多。』

「爾時，常啼菩薩摩訶薩聞空中聲慇懃教誨，歡喜踊躍歎未曾有，合掌恭敬報空聲曰：『如向所言我當從教。所以者何？我當欲為一切有情作大明故，我當欲集一切如來、應、正等覺殊勝法故，我當欲證無上正等大菩提故。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，常啼菩薩摩訶薩聞空中聲慇懃教誨，歡喜踊躍歎未曾有，合掌恭敬報空聲曰：『如向所言我當從教。所以者何？我當欲為一切有情作大明故，我當欲集一切如來、應、正等覺殊勝法故，我當欲證無上正等大菩提故。』

「時，空中聲復語常啼菩薩摩訶薩言：『善哉！善哉！善男子！汝當於空、無相、無願甚深之法應生信解，汝應以離一切相心求深般若波羅蜜多，汝應以離我及有情、命者、生者、養者、士夫、補特伽羅、意生、儒童、作者、受者、知者、見者相心求深般若波羅蜜多。汝善男子於諸惡友應方便遠離，於諸善友應親近供養。若能為汝善巧說空、無相、無願、無生、無滅、無染、無淨本寂之法，及能為汝示現教導讚勵慶喜一切智智，是為善友。汝善男子若如是行，不久得聞甚深般若波羅蜜多，或從經典中聞，或從菩薩所聞。汝所從聞甚深般若波羅蜜多，當於是處起大師想，汝應知恩念當重報。汝善男子應作是念：「我所從聞甚深般若波羅蜜多，是我最勝真實善友，我從彼聞是妙法故，速於無上正等菩提得不退轉，我由彼故得近如來、應、正等覺，常生諸佛嚴淨國土，恭敬供養諸佛世尊，聽聞正法植眾德本，遠離無暇具足有暇，念念增長殊勝善根。」汝應思惟籌量觀察諸如是等功德勝利，於為汝說甚深般若波羅蜜多菩薩法師，常應敬事如諸佛想。汝善男子莫以世利名譽心故隨逐法師，但為愛重恭敬供養無上法故隨逐法師。汝善男子應覺魔事，謂有惡魔為壞正法及法師故，以妙色、聲、香、味、觸境，慇懃奉施，時說法師方便善巧，為欲調伏彼惡魔故，令諸有情種善根故，現與世間同其事故，雖受彼施而無染著，汝於此中莫生穢相。應作是念：「我未能知說法菩薩方便善巧，此說法師善知方便，為欲調伏剛強有情，欲令有情植眾德本，俯同世事現受諸欲，然此菩薩不取法相，無著無礙曾無毀犯。」汝善男子當於爾時應觀諸法真實理趣。云何諸法真實理趣？謂一切法無染無淨。何以故？善男子！以一切法自性皆空，無我、有情、命者、生者、養者、士夫、補特伽羅、意生、儒童、作者、受者、知者、見者，如幻、如夢、如響、如像、如陽焰、如光影、如變化事、如尋香城。汝善男子若能如是觀察諸法真實理趣隨逐法師，不久成辦甚深般若波羅蜜多。又，善男子！於餘魔事汝應覺知，謂說法師見汝求請甚深般若波羅蜜多，都不眷念反加凌辱，汝於此中不應瞋恨，轉增愛重恭敬法心，常逐法師勿生厭倦。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時，空中聲復語常啼菩薩摩訶薩言：『善哉！善哉！善男子！汝當於空、無相、無願甚深之法應生信解，汝應以離一切相心求深般若波羅蜜多，汝應以離我及有情、命者、生者、養者、士夫、補特伽羅、意生、儒童、作者、受者、知者、見者相心求深般若波羅蜜多。汝善男子於諸惡友應方便遠離，於諸善友應親近供養。若能為汝善巧說空、無相、無願、無生、無滅、無染、無淨本寂之法，及能為汝示現教導讚勵慶喜一切智智，是為善友。汝善男子若如是行，不久得聞甚深般若波羅蜜多，或從經典中聞，或從菩薩所聞。汝所從聞甚深般若波羅蜜多，當於是處起大師想，汝應知恩念當重報。汝善男子應作是念：「我所從聞甚深般若波羅蜜多，是我最勝真實善友，我從彼聞是妙法故，速於無上正等菩提得不退轉，我由彼故得近如來、應、正等覺，常生諸佛嚴淨國土，恭敬供養諸佛世尊，聽聞正法植眾德本，遠離無暇具足有暇，念念增長殊勝善根。」汝應思惟籌量觀察諸如是等功德勝利，於為汝說甚深般若波羅蜜多菩薩法師，常應敬事如諸佛想。汝善男子莫以世利名譽心故隨逐法師，但為愛重恭敬供養無上法故隨逐法師。汝善男子應覺魔事，謂有惡魔為壞正法及法師故，以妙色、聲、香、味、觸境，慇懃奉施，時說法師方便善巧，為欲調伏彼惡魔故，令諸有情種善根故，現與世間同其事故，雖受彼施而無染著，汝於此中莫生穢相。應作是念：「我未能知說法菩薩方便善巧，此說法師善知方便，為欲調伏剛強有情，欲令有情植眾德本，俯同世事現受諸欲，然此菩薩不取法相，無著無礙曾無毀犯。」汝善男子當於爾時應觀諸法真實理趣。云何諸法真實理趣？謂一切法無染無淨。何以故？善男子！以一切法自性皆空，無我、有情、命者、生者、養者、士夫、補特伽羅、意生、儒童、作者、受者、知者、見者，如幻、如夢、如響、如像、如陽焰、如光影、如變化事、如尋香城。汝善男子若能如是觀察諸法真實理趣隨逐法師，不久成辦甚深般若波羅蜜多。又，善男子！於餘魔事汝應覺知，謂說法師見汝求請甚深般若波羅蜜多，都不眷念反加凌辱，汝於此中不應瞋恨，轉增愛重恭敬法心，常逐法師勿生厭倦。』

「爾時，常啼菩薩摩訶薩受空中聲重教誡已，轉增歡喜從是東行。未久之間復作是念：『我寧不問彼空中聲遣我東行，去當遠近至何城邑？復從誰聞甚深般若波羅蜜多？』作是念已即住其處，搥胸悲歎憂愁啼泣。經須臾頃作是思惟：『我住此中過一晝夜，乃至或過七晝七夜，不辭疲倦，不念睡眠，不思飲食，不想晝夜，不怖寒熱，於內外法心不散亂，若未審知去之遠近所至城邑，及所從聞甚深般若波羅蜜多，終不起心捨於此處。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，常啼菩薩摩訶薩受空中聲重教誡已，轉增歡喜從是東行。未久之間復作是念：『我寧不問彼空中聲遣我東行，去當遠近至何城邑？復從誰聞甚深般若波羅蜜多？』作是念已即住其處，搥胸悲歎憂愁啼泣。經須臾頃作是思惟：『我住此中過一晝夜，乃至或過七晝七夜，不辭疲倦，不念睡眠，不思飲食，不想晝夜，不怖寒熱，於內外法心不散亂，若未審知去之遠近所至城邑，及所從聞甚深般若波羅蜜多，終不起心捨於此處。』

「善現當知！譬如父母唯有一子，端正黠慧多諸伎能，愛之甚重。其子盛壯卒便命終，父母爾時悲號苦毒，唯憶其子更無餘念。常啼菩薩亦復如是，當於爾時更無餘念，唯作是念：『我於何時當聞般若波羅蜜多？我先何故不問空聲勸我東行去當遠近至何處所？復從誰聞甚深般若波羅蜜多？』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！譬如父母唯有一子，端正黠慧多諸伎能，愛之甚重。其子盛壯卒便命終，父母爾時悲號苦毒，唯憶其子更無餘念。常啼菩薩亦復如是，當於爾時更無餘念，唯作是念：『我於何時當聞般若波羅蜜多？我先何故不問空聲勸我東行去當遠近至何處所？復從誰聞甚深般若波羅蜜多？』

「善現當知！常啼菩薩摩訶薩，如是悲泣自歎恨時，欻於其前有佛像現，讚常啼菩薩摩訶薩言：『善哉！善哉！善男子！過去如來、應、正等覺為菩薩時，以勤苦行求深般若波羅蜜多，亦如汝今求之加行。又，善男子！汝以如是勇猛精進愛樂恭敬求法之心，從此東行過於五百踰繕那量，有大王城名具妙香。其城高廣七寶成就，於其城外周匝皆有七寶所成，七重垣牆、七重樓觀、七重欄楯、七重寶塹、七重行列寶多羅樹，是垣牆等互相間飾，發種種光甚可愛樂。此大寶城面各十二踰繕那量，清淨寬廣人物熾盛安隱豐樂，中有五百街巷市䣑，度量相當端嚴如畫，於諸衢陌各有清流亘以寶舫往來無擁，一一街巷清淨嚴飾，灑以香水布以名華，城及垣牆皆有却敵雉堞、樓閣，紫金所成，瑩以眾珍光明輝煥，於雉堞間廁以寶樹，是一一樹根莖枝葉，及以花果皆別寶成，城垣樓閣及諸寶樹，覆以金網連以寶繩，懸以金鈴綴以寶鐸，微風吹動發和雅音，譬如善奏五支諸樂，是寶城內無量有情，晝夜恒聞歡娛快樂。城外周匝七重寶塹，八功德水彌滿其中，冷燸調和清澄皎鏡，水中處處有七寶船，間飾莊嚴眾所喜見，彼有情類宿業所招，時共乘之汎漾遊戲，諸塹水內具眾妙花，嗢鉢羅花、鉢特摩花、拘母陀花、奔茶利華及餘種種雜類寶花，色香鮮郁遍覆水上，以要言之三千界內所有名花無不備足。有五百苑周環大城，種種莊嚴甚可憙樂，一一苑內有五百池，其池縱廣一俱盧舍，七寶莊嚴悅可眾心，於諸池中有四妙花，嗢鉢羅花、鉢特摩花、拘母陀花、奔茶利花，量如車輪暎蔽于水，其花皆以眾寶所成，青色青顯青影青光，黃色黃顯黃影黃光，赤色赤顯赤影赤光，白色白顯白影白光。諸苑池中多有眾鳥，孔雀、鸚鵡、鳧鷖、鴻鴈、黃鵙、鶬鶊、青鶩、白鵠、春鶯、鶖鷺、鴛鴦、鵁鶄、翡翠、精衛、鵾鷄、𪅱鳿、鶢鶋、鵾鳳、妙翅、鶙鶘、羯羅、頻迦、命命鳥等，音聲相和遊戲其中。是諸苑池的無所屬，彼有情類長夜修行甚深般若波羅蜜多，於深法門皆生信樂，宿世共造如是勝業故，於今時同受斯果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！常啼菩薩摩訶薩，如是悲泣自歎恨時，欻於其前有佛像現，讚常啼菩薩摩訶薩言：『善哉！善哉！善男子！過去如來、應、正等覺為菩薩時，以勤苦行求深般若波羅蜜多，亦如汝今求之加行。又，善男子！汝以如是勇猛精進愛樂恭敬求法之心，從此東行過於五百踰繕那量，有大王城名具妙香。其城高廣七寶成就，於其城外周匝皆有七寶所成，七重垣牆、七重樓觀、七重欄楯、七重寶塹、七重行列寶多羅樹，是垣牆等互相間飾，發種種光甚可愛樂。此大寶城面各十二踰繕那量，清淨寬廣人物熾盛安隱豐樂，中有五百街巷市䣑，度量相當端嚴如畫，於諸衢陌各有清流亘以寶舫往來無擁，一一街巷清淨嚴飾，灑以香水布以名華，城及垣牆皆有却敵雉堞、樓閣，紫金所成，瑩以眾珍光明輝煥，於雉堞間廁以寶樹，是一一樹根莖枝葉，及以花果皆別寶成，城垣樓閣及諸寶樹，覆以金網連以寶繩，懸以金鈴綴以寶鐸，微風吹動發和雅音，譬如善奏五支諸樂，是寶城內無量有情，晝夜恒聞歡娛快樂。城外周匝七重寶塹，八功德水彌滿其中，冷燸調和清澄皎鏡，水中處處有七寶船，間飾莊嚴眾所喜見，彼有情類宿業所招，時共乘之汎漾遊戲，諸塹水內具眾妙花，嗢鉢羅花、鉢特摩花、拘母陀花、奔茶利華及餘種種雜類寶花，色香鮮郁遍覆水上，以要言之三千界內所有名花無不備足。有五百苑周環大城，種種莊嚴甚可憙樂，一一苑內有五百池，其池縱廣一俱盧舍，七寶莊嚴悅可眾心，於諸池中有四妙花，嗢鉢羅花、鉢特摩花、拘母陀花、奔茶利花，量如車輪暎蔽于水，其花皆以眾寶所成，青色青顯青影青光，黃色黃顯黃影黃光，赤色赤顯赤影赤光，白色白顯白影白光。諸苑池中多有眾鳥，孔雀、鸚鵡、鳧鷖、鴻鴈、黃鵙、鶬鶊、青鶩、白鵠、春鶯、鶖鷺、鴛鴦、鵁鶄、翡翠、精衛、鵾鷄、𪅱鳿、鶢鶋、鵾鳳、妙翅、鶙鶘、羯羅、頻迦、命命鳥等，音聲相和遊戲其中。是諸苑池的無所屬，彼有情類長夜修行甚深般若波羅蜜多，於深法門皆生信樂，宿世共造如是勝業故，於今時同受斯果。

「『又，善男子！妙香城中有高勝處，是法涌菩薩摩訶薩所住之宮。其宮縱廣一踰繕那，眾寶莊嚴奇妙可愛，宮外周匝七重垣牆、七重樓閣、七重欄楯、七重寶塹、七重行列寶多羅樹，是垣牆等綺飾莊嚴甚可愛樂。有四妙苑周環此宮，一名常喜，二名離憂，三名華嚴，四名香飾。一一苑內各有八池，一名賢善，二名賢上，三名歡喜，四名喜上，五名安隱，六名具安，七名離怖，八名不退。諸池四面各一寶成，一金，二銀，三吠琉璃，四頗胝迦。羯鷄都寶以為池底，金沙布上妙水湛然，一一池濱有八階陛，種種妙寶以為嚴飾，用勝上金而為其蹬，諸階兩間有芭蕉樹，行列間飾紫金所成，是諸池中具四妙花，嗢鉢羅花、鉢特摩花、拘母陀花、奔荼利花，眾色間雜彌布水上，周池四邊有香花樹，清風時鼓散於水中，諸池皆具八功德水，香如栴檀色味具足，有鳧鴈等遊戲其中。法涌菩薩摩訶薩住此宮中，常與六萬八千侍女遊諸苑池，以妙五欲共相娛樂，妙香城中男女大小為欲瞻仰法涌菩薩及聽法故，有時得入常喜等苑、賢善等池，亦以五欲共相娛樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『又，善男子！妙香城中有高勝處，是法涌菩薩摩訶薩所住之宮。其宮縱廣一踰繕那，眾寶莊嚴奇妙可愛，宮外周匝七重垣牆、七重樓閣、七重欄楯、七重寶塹、七重行列寶多羅樹，是垣牆等綺飾莊嚴甚可愛樂。有四妙苑周環此宮，一名常喜，二名離憂，三名華嚴，四名香飾。一一苑內各有八池，一名賢善，二名賢上，三名歡喜，四名喜上，五名安隱，六名具安，七名離怖，八名不退。諸池四面各一寶成，一金，二銀，三吠琉璃，四頗胝迦。羯鷄都寶以為池底，金沙布上妙水湛然，一一池濱有八階陛，種種妙寶以為嚴飾，用勝上金而為其蹬，諸階兩間有芭蕉樹，行列間飾紫金所成，是諸池中具四妙花，嗢鉢羅花、鉢特摩花、拘母陀花、奔荼利花，眾色間雜彌布水上，周池四邊有香花樹，清風時鼓散於水中，諸池皆具八功德水，香如栴檀色味具足，有鳧鴈等遊戲其中。法涌菩薩摩訶薩住此宮中，常與六萬八千侍女遊諸苑池，以妙五欲共相娛樂，妙香城中男女大小為欲瞻仰法涌菩薩及聽法故，有時得入常喜等苑、賢善等池，亦以五欲共相娛樂。

「『又，善男子！法涌菩薩摩訶薩，與諸侍女受妙樂已，晝夜三時為說般若波羅蜜多。妙香城內有諸士女，於其城中七寶臺上，為法涌菩薩摩訶薩敷師子座眾寶莊飾。其座四足各一寶成，一金，二銀，三吠琉璃，四頗胝迦。於其座上重敷裀褥，次鋪綺帊，覆以白㲲絡以綩綖，寶座兩邊雙設丹枕，垂諸幃帶散妙香花。其座高廣半俱盧舍，於上空中張以綺幔，內施珠帳稱座大小，垂諸花纓懸以金鐸，為敬法故於座四邊，散五色花燒無價香。復以種種澤香、末香塗散其地，羅列眾多寶幢幡蓋。法涌菩薩於時時中昇此寶座，為眾宣說甚深般若波羅蜜多。每說法時皆有無量天、龍、藥叉、健達縛、阿素洛、揭路茶、緊捺洛、莫呼洛伽、人非人等俱來集會，恭敬供養法涌菩薩，聽受般若波羅蜜多。時，諸大眾既聞法已，有誦持者，有書寫者，有轉讀者，有思惟者，有如說行者，有開悟他者，由是因緣彼有情類，於諸惡趣得不墮法，及於無上正等菩提永不退轉。汝善男子應勤精進速疾往詣法涌菩薩摩訶薩所，當令汝聞所求般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『又，善男子！法涌菩薩摩訶薩，與諸侍女受妙樂已，晝夜三時為說般若波羅蜜多。妙香城內有諸士女，於其城中七寶臺上，為法涌菩薩摩訶薩敷師子座眾寶莊飾。其座四足各一寶成，一金，二銀，三吠琉璃，四頗胝迦。於其座上重敷裀褥，次鋪綺帊，覆以白㲲絡以綩綖，寶座兩邊雙設丹枕，垂諸幃帶散妙香花。其座高廣半俱盧舍，於上空中張以綺幔，內施珠帳稱座大小，垂諸花纓懸以金鐸，為敬法故於座四邊，散五色花燒無價香。復以種種澤香、末香塗散其地，羅列眾多寶幢幡蓋。法涌菩薩於時時中昇此寶座，為眾宣說甚深般若波羅蜜多。每說法時皆有無量天、龍、藥叉、健達縛、阿素洛、揭路茶、緊捺洛、莫呼洛伽、人非人等俱來集會，恭敬供養法涌菩薩，聽受般若波羅蜜多。時，諸大眾既聞法已，有誦持者，有書寫者，有轉讀者，有思惟者，有如說行者，有開悟他者，由是因緣彼有情類，於諸惡趣得不墮法，及於無上正等菩提永不退轉。汝善男子應勤精進速疾往詣法涌菩薩摩訶薩所，當令汝聞所求般若波羅蜜多。

「『又善男子！法涌菩薩是汝長夜真淨善友，示現教導讚勵慶喜，令汝速證所求無上正等菩提。法涌菩薩於過去世，以勤苦行求深般若波羅蜜多，亦如汝今求之方便，汝宜速往法涌菩薩摩訶薩所，勿生疑難，莫計晝夜，不久當聞甚深般若波羅蜜多。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『又善男子！法涌菩薩是汝長夜真淨善友，示現教導讚勵慶喜，令汝速證所求無上正等菩提。法涌菩薩於過去世，以勤苦行求深般若波羅蜜多，亦如汝今求之方便，汝宜速往法涌菩薩摩訶薩所，勿生疑難，莫計晝夜，不久當聞甚深般若波羅蜜多。』

「爾時，常啼菩薩摩訶薩聞是語已，心生適悅踊躍歡喜，作是思惟：『何時當見法涌菩薩從彼得聞甚深般若波羅蜜多？』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，常啼菩薩摩訶薩聞是語已，心生適悅踊躍歡喜，作是思惟：『何時當見法涌菩薩從彼得聞甚深般若波羅蜜多？』

「善現當知！譬如有人遇中毒箭，為苦所切更無餘想，但作是念：『我於何時得遇良醫，為拔此箭得免斯苦？』常啼菩薩亦復如是，當於爾時更無餘想，但作是念：『我於何時當見法涌菩薩摩訶薩，親近供養得聞般若波羅蜜多，聞已便能永斷種種虛妄分別有所得見，疾證無上正等菩提？』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！譬如有人遇中毒箭，為苦所切更無餘想，但作是念：『我於何時得遇良醫，為拔此箭得免斯苦？』常啼菩薩亦復如是，當於爾時更無餘想，但作是念：『我於何時當見法涌菩薩摩訶薩，親近供養得聞般若波羅蜜多，聞已便能永斷種種虛妄分別有所得見，疾證無上正等菩提？』

「善現當知！常啼菩薩即住此處作是念時，於一切法中起無障智見，由斯智見即能現入無量殊勝三摩地門。所謂：觀一切法自性三摩地、於一切法自性無所得三摩地、破一切法無智三摩地、得一切法無差別三摩地、見一切法無變異三摩地、能照一切法三摩地、於一切法離闇三摩地、得一切法無別意趣三摩地、知一切法都無所得三摩地、散一切花三摩地、引發一切法無我三摩地、離幻三摩地、引發鏡像照明三摩地、引發一切有情語言三摩地、令一切有情歡喜三摩地、善隨順一切有情語言三摩地、引發種種語言文句三摩地、無怖無斷三摩地、能說一切法本性不可說三摩地、得無礙解脫三摩地、遠離一切塵三摩地、名句文詞善巧三摩地、於一切法起勝觀三摩地、得一切法無礙際三摩地、如虛空三摩地、金剛喻三摩地、雖現行色而無所犯三摩地、得勝三摩地、得無退眼三摩地、出法界三摩地、安慰調伏三摩地、師子奮迅欠呿哮吼三摩地、映奪一切有情三摩地、遠離一切垢三摩地、於一切法得無染三摩地、蓮花莊嚴三摩地、斷一切疑三摩地、隨順一切堅固三摩地、出一切法三摩地、得神通力無畏三摩地、現前通達一切法三摩地、壞一切法印三摩地、現一切法無差別三摩地、離一切見稠林三摩地、離一切闇三摩地、離一切相三摩地、脫一切著三摩地、離一切懈怠三摩地、得深法明三摩地、如妙高山三摩地、不可引奪三摩地、摧伏一切魔軍三摩地、不著三界三摩地、引發一切殊勝光明三摩地，如是乃至現見諸佛三摩地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！常啼菩薩即住此處作是念時，於一切法中起無障智見，由斯智見即能現入無量殊勝三摩地門。所謂：觀一切法自性三摩地、於一切法自性無所得三摩地、破一切法無智三摩地、得一切法無差別三摩地、見一切法無變異三摩地、能照一切法三摩地、於一切法離闇三摩地、得一切法無別意趣三摩地、知一切法都無所得三摩地、散一切花三摩地、引發一切法無我三摩地、離幻三摩地、引發鏡像照明三摩地、引發一切有情語言三摩地、令一切有情歡喜三摩地、善隨順一切有情語言三摩地、引發種種語言文句三摩地、無怖無斷三摩地、能說一切法本性不可說三摩地、得無礙解脫三摩地、遠離一切塵三摩地、名句文詞善巧三摩地、於一切法起勝觀三摩地、得一切法無礙際三摩地、如虛空三摩地、金剛喻三摩地、雖現行色而無所犯三摩地、得勝三摩地、得無退眼三摩地、出法界三摩地、安慰調伏三摩地、師子奮迅欠呿哮吼三摩地、映奪一切有情三摩地、遠離一切垢三摩地、於一切法得無染三摩地、蓮花莊嚴三摩地、斷一切疑三摩地、隨順一切堅固三摩地、出一切法三摩地、得神通力無畏三摩地、現前通達一切法三摩地、壞一切法印三摩地、現一切法無差別三摩地、離一切見稠林三摩地、離一切闇三摩地、離一切相三摩地、脫一切著三摩地、離一切懈怠三摩地、得深法明三摩地、如妙高山三摩地、不可引奪三摩地、摧伏一切魔軍三摩地、不著三界三摩地、引發一切殊勝光明三摩地，如是乃至現見諸佛三摩地。

「常啼菩薩安住如是三摩地中，現見十方無量無數無邊世界諸佛如來，為諸菩薩摩訶薩眾宣說般若波羅蜜多時，諸如來、應、正等覺咸共讚慰教誡教授常啼菩薩摩訶薩言：『善哉！善哉！善男子！我等本行菩薩道時，亦如汝今以勤苦行求深般若波羅蜜多，於勤求時亦如汝今現得如是諸三摩地，我等爾時得是無量勝三摩地，究竟修已則能成辦甚深般若波羅蜜多方便善巧，由斯能辦一切佛法，便得住於不退轉地。我等觀此諸三摩地所稟自性無入無出，亦不見法能入出者，亦不見此能修菩薩摩訶薩行，亦不見此能證無上正等菩提。我等爾時以於諸法無所執故，即名般若波羅蜜多。我等住此無所執故，便能獲得真金色身常光一尋，具三十二大丈夫相，八十隨好圓滿莊嚴。又能證得不可思議無上佛智、無上佛戒、無上佛定、無上佛慧，一切功德波羅蜜多無不圓滿。以能圓滿一切功德波羅蜜多，佛尚不能取量盡說，況諸聲聞及獨覺等！以是故，善男子！汝於此法倍應恭敬，愛樂勤求無得暫捨，若於此法倍生恭敬，愛樂勤求能不暫捨，便於無上正等菩提易可證得。又，善男子！汝於善友應常恭敬，愛樂勤求如諸佛想。何以故？善男子！若菩薩摩訶薩常為善友之所攝護，疾得無上正等菩提。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「常啼菩薩安住如是三摩地中，現見十方無量無數無邊世界諸佛如來，為諸菩薩摩訶薩眾宣說般若波羅蜜多時，諸如來、應、正等覺咸共讚慰教誡教授常啼菩薩摩訶薩言：『善哉！善哉！善男子！我等本行菩薩道時，亦如汝今以勤苦行求深般若波羅蜜多，於勤求時亦如汝今現得如是諸三摩地，我等爾時得是無量勝三摩地，究竟修已則能成辦甚深般若波羅蜜多方便善巧，由斯能辦一切佛法，便得住於不退轉地。我等觀此諸三摩地所稟自性無入無出，亦不見法能入出者，亦不見此能修菩薩摩訶薩行，亦不見此能證無上正等菩提。我等爾時以於諸法無所執故，即名般若波羅蜜多。我等住此無所執故，便能獲得真金色身常光一尋，具三十二大丈夫相，八十隨好圓滿莊嚴。又能證得不可思議無上佛智、無上佛戒、無上佛定、無上佛慧，一切功德波羅蜜多無不圓滿。以能圓滿一切功德波羅蜜多，佛尚不能取量盡說，況諸聲聞及獨覺等！以是故，善男子！汝於此法倍應恭敬，愛樂勤求無得暫捨，若於此法倍生恭敬，愛樂勤求能不暫捨，便於無上正等菩提易可證得。又，善男子！汝於善友應常恭敬，愛樂勤求如諸佛想。何以故？善男子！若菩薩摩訶薩常為善友之所攝護，疾得無上正等菩提。』

「是時常啼菩薩摩訶薩即白十方諸佛言：『何等名為我之善友？我當親近恭敬供養？』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是時常啼菩薩摩訶薩即白十方諸佛言：『何等名為我之善友？我當親近恭敬供養？』

「十方諸佛告常啼言：『有法涌菩薩摩訶薩，是汝長夜真淨善友，能攝護汝令汝成熟所求無上正等菩提，亦令汝學甚深般若波羅蜜多方便善巧，彼能長夜攝益汝故是汝善友，汝應親近恭敬供養。又，善男子！汝若一劫若二若三，如是乃至若百千劫，或復過是，恭敬頂戴法涌菩薩。復以一切上妙樂具，乃至三千大千世界所有妙色、聲、香、味、觸盡以供養，未能報彼須臾之恩。何以故？善男子！汝因法涌菩薩威力，現得如是無量勝妙三摩地門，又當因彼令汝獲得甚深般若波羅蜜多方便善巧，疾證無上正等菩提。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「十方諸佛告常啼言：『有法涌菩薩摩訶薩，是汝長夜真淨善友，能攝護汝令汝成熟所求無上正等菩提，亦令汝學甚深般若波羅蜜多方便善巧，彼能長夜攝益汝故是汝善友，汝應親近恭敬供養。又，善男子！汝若一劫若二若三，如是乃至若百千劫，或復過是，恭敬頂戴法涌菩薩。復以一切上妙樂具，乃至三千大千世界所有妙色、聲、香、味、觸盡以供養，未能報彼須臾之恩。何以故？善男子！汝因法涌菩薩威力，現得如是無量勝妙三摩地門，又當因彼令汝獲得甚深般若波羅蜜多方便善巧，疾證無上正等菩提。』

「時，十方佛方便讚慰教誡教授常啼菩薩，令歡喜已忽然不現。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時，十方佛方便讚慰教誡教授常啼菩薩，令歡喜已忽然不現。

「爾時，常啼菩薩摩訶薩從現所證三摩地起，不見諸佛心懷惆悵，作是思惟：『我向所見十方諸佛，先從何來今往何所？誰能為我斷如是疑？』復作是念：『法涌菩薩久已修學甚深般若波羅蜜多方便善巧，已得無量陀羅尼門及三摩地，於諸菩薩自在神通已到究竟，已曾供養無量如來、應、正等覺，於諸佛所發弘誓願種諸善根，於長夜中為我善友，常攝受我令獲利樂。我當疾詣法涌菩薩摩訶薩所，問向所見十方諸佛，先從何來今往何所？彼能為我斷如是疑。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，常啼菩薩摩訶薩從現所證三摩地起，不見諸佛心懷惆悵，作是思惟：『我向所見十方諸佛，先從何來今往何所？誰能為我斷如是疑？』復作是念：『法涌菩薩久已修學甚深般若波羅蜜多方便善巧，已得無量陀羅尼門及三摩地，於諸菩薩自在神通已到究竟，已曾供養無量如來、應、正等覺，於諸佛所發弘誓願種諸善根，於長夜中為我善友，常攝受我令獲利樂。我當疾詣法涌菩薩摩訶薩所，問向所見十方諸佛，先從何來今往何所？彼能為我斷如是疑。』

「善現當知！是時常啼菩薩摩訶薩作此念已，便於法涌菩薩摩訶薩所，轉增愛敬清淨之心。復作是念：『我今欲詣法涌菩薩摩訶薩所，當以何物而為供養？然我貧匱，無有花香、澤香、散香、衣服、瓔珞、寶幢、幡蓋、伎樂、燈明、末尼、真珠、吠琉璃寶、頗胝迦寶、金銀、珊瑚、螺貝、璧玉及餘種種上妙供具，可以供養甚深般若波羅蜜多及說法師法涌菩薩。我定不應空爾而詣法涌菩薩摩訶薩所，我若空往自喜不生，何以表知至誠求法，我於今者應自賣身以求價直，持用供養甚深般若波羅蜜多及說法師法涌菩薩。何以故？我於長夜諸界趣生，虛喪壞滅無邊身命，無始生死為欲因緣，墮諸地獄受無量苦，未為供養如是妙法及說法師自捨身命。故我今者定應賣身以求財物，持用供養甚深般若波羅蜜多及說法師法涌菩薩。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！是時常啼菩薩摩訶薩作此念已，便於法涌菩薩摩訶薩所，轉增愛敬清淨之心。復作是念：『我今欲詣法涌菩薩摩訶薩所，當以何物而為供養？然我貧匱，無有花香、澤香、散香、衣服、瓔珞、寶幢、幡蓋、伎樂、燈明、末尼、真珠、吠琉璃寶、頗胝迦寶、金銀、珊瑚、螺貝、璧玉及餘種種上妙供具，可以供養甚深般若波羅蜜多及說法師法涌菩薩。我定不應空爾而詣法涌菩薩摩訶薩所，我若空往自喜不生，何以表知至誠求法，我於今者應自賣身以求價直，持用供養甚深般若波羅蜜多及說法師法涌菩薩。何以故？我於長夜諸界趣生，虛喪壞滅無邊身命，無始生死為欲因緣，墮諸地獄受無量苦，未為供養如是妙法及說法師自捨身命。故我今者定應賣身以求財物，持用供養甚深般若波羅蜜多及說法師法涌菩薩。』

「爾時，常啼菩薩摩訶薩作是念已，漸次東行至一大城，寬廣嚴淨多諸人眾安隱豐樂。常啼菩薩入市肆中，處處巡環高聲唱曰：『我今自賣，誰欲買人？我今自賣，誰欲買人？』是時惡魔見此事已，便作是念：『常啼菩薩愛重法故欲自賣身，謂為供養甚深般若波羅蜜多及說法師法涌菩薩摩訶薩故，因斯當得如理請問甚深般若波羅蜜多方便善巧，謂作是問：「云何菩薩方便修行甚深般若波羅蜜多速證無上正等菩提？」作是問已，法涌菩薩當為宣說甚深法要令得多聞，猶如大海魔及眷屬所不能壞，漸能圓滿一切功德，因斯饒益諸有情類，令得無上正等菩提。彼復能令諸有情類證得無上正等菩提，展轉相承空我境界。我當方便隱蔽其聲，令此城中長者、居士、婆羅門等咸不能聞。』唯除城中一長者女宿善根力魔不能蔽。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，常啼菩薩摩訶薩作是念已，漸次東行至一大城，寬廣嚴淨多諸人眾安隱豐樂。常啼菩薩入市肆中，處處巡環高聲唱曰：『我今自賣，誰欲買人？我今自賣，誰欲買人？』是時惡魔見此事已，便作是念：『常啼菩薩愛重法故欲自賣身，謂為供養甚深般若波羅蜜多及說法師法涌菩薩摩訶薩故，因斯當得如理請問甚深般若波羅蜜多方便善巧，謂作是問：「云何菩薩方便修行甚深般若波羅蜜多速證無上正等菩提？」作是問已，法涌菩薩當為宣說甚深法要令得多聞，猶如大海魔及眷屬所不能壞，漸能圓滿一切功德，因斯饒益諸有情類，令得無上正等菩提。彼復能令諸有情類證得無上正等菩提，展轉相承空我境界。我當方便隱蔽其聲，令此城中長者、居士、婆羅門等咸不能聞。』唯除城中一長者女宿善根力魔不能蔽。

「常啼菩薩由是因緣，經於久時賣身不售，愁憂苦惱在一處立，涕淚而言：『我有何罪？為欲供養甚深般若波羅蜜多及說法師法涌菩薩摩訶薩故，雖自賣身而無買者？』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「常啼菩薩由是因緣，經於久時賣身不售，愁憂苦惱在一處立，涕淚而言：『我有何罪？為欲供養甚深般若波羅蜜多及說法師法涌菩薩摩訶薩故，雖自賣身而無買者？』

「時天帝釋見已念言：『此善男子以為供養甚深般若波羅蜜多及說法師法涌菩薩，愛重法故自賣其身，我當試之：為實慕法？為懷諂詐誑惑世間？』如是念已即自化作少婆羅門，詣常啼所問言：『男子！汝今何緣佇立悲涕愁憂不樂？』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時天帝釋見已念言：『此善男子以為供養甚深般若波羅蜜多及說法師法涌菩薩，愛重法故自賣其身，我當試之：為實慕法？為懷諂詐誑惑世間？』如是念已即自化作少婆羅門，詣常啼所問言：『男子！汝今何緣佇立悲涕愁憂不樂？』

「常啼菩薩答言：『儒童！我為供養甚深般若波羅蜜多及說法師法涌菩薩，然我貧乏無諸財寶，愛重法故欲自賣身，遍此城中無相問者，自惟薄福住此憂悲。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「常啼菩薩答言：『儒童！我為供養甚深般若波羅蜜多及說法師法涌菩薩，然我貧乏無諸財寶，愛重法故欲自賣身，遍此城中無相問者，自惟薄福住此憂悲。』

「時，婆羅門語常啼曰：『我於今者正欲祠天，不用人身，但須人血、人髓、人心，頗能賣不？』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時，婆羅門語常啼曰：『我於今者正欲祠天，不用人身，但須人血、人髓、人心，頗能賣不？』

「常啼菩薩聞已念言：『我於今者定獲勝利。所以者何？彼欲買者我皆具有，由斯價直當得供養甚深般若波羅蜜多及說法師法涌菩薩，令我具足甚深般若波羅蜜多方便善巧，疾證無上正等菩提。』作是念時歡喜踊躍，以柔軟語報婆羅門：『仁所買者我悉能賣。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「常啼菩薩聞已念言：『我於今者定獲勝利。所以者何？彼欲買者我皆具有，由斯價直當得供養甚深般若波羅蜜多及說法師法涌菩薩，令我具足甚深般若波羅蜜多方便善巧，疾證無上正等菩提。』作是念時歡喜踊躍，以柔軟語報婆羅門：『仁所買者我悉能賣。』

「婆羅門言：『須幾價直？』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「婆羅門言：『須幾價直？』

「常啼報曰：『隨意相酬。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「常啼報曰：『隨意相酬。』

「爾時，常啼作是語已，即申右手執取利刀，刺己左臂令出其血，復割右髀皮肉置地，破骨出髓與婆羅門，復趣牆邊欲剖心出。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，常啼作是語已，即申右手執取利刀，刺己左臂令出其血，復割右髀皮肉置地，破骨出髓與婆羅門，復趣牆邊欲剖心出。

「有長者女處於高閣，先見常啼揚聲自賣，後時復見自害其身，作是念言：『此善男子何因緣故困苦其身，我當問之。』念已下閣到常啼所，作是問言：『汝何因緣，先唱自賣，今出血髓復欲剖心？』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「有長者女處於高閣，先見常啼揚聲自賣，後時復見自害其身，作是念言：『此善男子何因緣故困苦其身，我當問之。』念已下閣到常啼所，作是問言：『汝何因緣，先唱自賣，今出血髓復欲剖心？』

「常啼報曰：『姊不知耶？我為供養甚深般若波羅蜜多及說法師法涌菩薩，然我貧乏無諸財寶，愛重法故先自賣身，無相買者，今賣三事與婆羅門。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「常啼報曰：『姊不知耶？我為供養甚深般若波羅蜜多及說法師法涌菩薩，然我貧乏無諸財寶，愛重法故先自賣身，無相買者，今賣三事與婆羅門。』

「長者女言：『汝今自賣身血、心、髓，欲持價直供養般若波羅蜜多及說法師法涌菩薩，當獲何等功德勝利？』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「長者女言：『汝今自賣身血、心、髓，欲持價直供養般若波羅蜜多及說法師法涌菩薩，當獲何等功德勝利？』

「常啼答言：『法涌菩薩於甚深法已得自在，當為我說甚深般若波羅蜜多方便善巧，菩薩所學，菩薩所乘，菩薩所行，菩薩所作。我得聞已如說修行，成熟有情、嚴淨佛土，速證無上正等菩提，得金色身，具三十二大丈夫相，八十隨好圓滿莊嚴，常光一尋餘光無量，具佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法、無忘失法、恒住捨性、五淨眼、六神通、不可思議清淨戒蘊、定蘊、慧蘊、解脫蘊、解脫智見蘊、無障智見、無上智見，得一切智、道相智、一切相智，具足一切無上法寶，分布施與一切有情，與諸有情作所依止。我捨身命為供養彼，當獲此等功德勝利。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「常啼答言：『法涌菩薩於甚深法已得自在，當為我說甚深般若波羅蜜多方便善巧，菩薩所學，菩薩所乘，菩薩所行，菩薩所作。我得聞已如說修行，成熟有情、嚴淨佛土，速證無上正等菩提，得金色身，具三十二大丈夫相，八十隨好圓滿莊嚴，常光一尋餘光無量，具佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法、無忘失法、恒住捨性、五淨眼、六神通、不可思議清淨戒蘊、定蘊、慧蘊、解脫蘊、解脫智見蘊、無障智見、無上智見，得一切智、道相智、一切相智，具足一切無上法寶，分布施與一切有情，與諸有情作所依止。我捨身命為供養彼，當獲此等功德勝利。』

「時，長者女聞說殊勝不可思議微妙佛法，歡喜踊躍身毛皆竪，恭敬合掌白常啼言：『大士所說第一廣大，最勝微妙甚為希有，為獲如是一一佛法，尚應棄捨如殑伽沙所重身命，況唯捨一！所以者何？若得如是微妙功德，則能利樂一切有情。大士家貧，尚為如是微妙功德不惜身命，況我家富多有珍財，為是功德而不棄捨！大士今應勿復自害，所須供具盡當相與。所謂金銀、吠琉璃寶、頗胝迦寶、末尼、真珠、杵藏、石藏、螺貝、璧玉、帝青、大青、珊瑚、虎珀，及餘無量異類珍財，花香、瓔珞、寶幢、幡蓋、伎樂、燈明、車乘、衣服，并餘種種上妙供具，可持供養甚深般若波羅蜜多及說法師法涌菩薩。唯願大士勿復自害，我身亦願隨大士往法涌菩薩摩訶薩所，俱時瞻仰共植善根，為得所說諸佛法故。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時，長者女聞說殊勝不可思議微妙佛法，歡喜踊躍身毛皆竪，恭敬合掌白常啼言：『大士所說第一廣大，最勝微妙甚為希有，為獲如是一一佛法，尚應棄捨如殑伽沙所重身命，況唯捨一！所以者何？若得如是微妙功德，則能利樂一切有情。大士家貧，尚為如是微妙功德不惜身命，況我家富多有珍財，為是功德而不棄捨！大士今應勿復自害，所須供具盡當相與。所謂金銀、吠琉璃寶、頗胝迦寶、末尼、真珠、杵藏、石藏、螺貝、璧玉、帝青、大青、珊瑚、虎珀，及餘無量異類珍財，花香、瓔珞、寶幢、幡蓋、伎樂、燈明、車乘、衣服，并餘種種上妙供具，可持供養甚深般若波羅蜜多及說法師法涌菩薩。唯願大士勿復自害，我身亦願隨大士往法涌菩薩摩訶薩所，俱時瞻仰共植善根，為得所說諸佛法故。』