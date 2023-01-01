大般若波羅蜜多經
唐 玄奘譯600卷CBETA T0220大于一万字 780 h
向佛经 GPT 提问
第 398 卷
大般若波羅蜜多經卷第三百九十八
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三藏法師玄奘奉 詔譯
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初分常啼菩薩品第七十七之一
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爾時，具壽善現白佛言：「世尊！云何教授教誡初業菩薩，令其信解諸法自性畢竟皆空？」
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佛告善現：「豈一切法先有後無？然一切法非有非無，無自性無他性，先既非有後亦非無，自性常空無所怖畏。應當如是教授教誡初業菩薩，令其信解諸法自性畢竟皆空。
佛告善現：「豈一切法先有後無？然一切法非有非無，無自性無他性，先既非有後亦非無，自性常空無所怖畏。應當如是教授教誡初業菩薩，令其信解諸法自性畢竟皆空。
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「復次，善現！若菩薩摩訶薩欲求般若波羅蜜多，應如常啼菩薩摩訶薩求，是菩薩摩訶薩今在大雲雷音佛所修行梵行。」
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具壽善現白佛言：「世尊！常啼菩薩摩訶薩云何求般若波羅蜜多？」
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佛告善現：「常啼菩薩摩訶薩本求般若波羅蜜多時，不惜身命，不顧珍財，不徇名譽，不希恭敬，而求般若波羅蜜多。彼常樂居阿練若處，欻然聞有空中聲曰：『咄！善男子！汝可東行，決定得聞甚深般若波羅蜜多。汝當行時，莫辭疲倦，莫念睡眠，莫思飲食，莫想晝夜，莫怖寒熱，於內外法心莫散亂。行時不得左右顧視，勿觀前後上下四維，勿破威儀，勿壞身相。勿動於色，勿動受、想、行、識；勿動眼處，勿動耳、鼻、舌、身、意處；勿動色處，勿動聲、香、味、觸、法處；勿動眼界，勿動耳、鼻、舌、身、意界；勿動色界，勿動聲、香、味、觸、法界；勿動眼識界，勿動耳、鼻、舌、身、意識界；勿動眼觸，勿動耳、鼻、舌、身、意觸；勿動眼觸為緣所生諸受，勿動耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受；勿動地界，勿動水、火、風、空、識界；勿動因緣，勿動等無間緣、所緣緣、增上緣；勿動從緣所生諸法；勿動無明，勿動行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱；勿動布施波羅蜜多，勿動淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多；勿動四念住，勿動四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；勿動內空，勿動外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；勿動真如，勿動法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界；勿動苦聖諦，勿動集、滅、道聖諦；勿動四靜慮，勿動四無量、四無色定；勿動八解脫，勿動八勝處、九次第定、十遍處；勿動一切陀羅尼門，勿動一切三摩地門；勿動空解脫門，勿動無相、無願解脫門；勿動極喜地，勿動離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地；勿動五眼，勿動六神通；勿動佛十力，勿動四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法；勿動無忘失法，勿動恒住捨性；勿動一切智，勿動道相智、一切相智；勿動預流果，勿動一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提；勿動菩薩摩訶薩行，勿動無上正等菩提；勿動世間法，勿動出世間法；勿動有漏法，勿動無漏法；勿動有為法，勿動無為法。何以故？善男子！若於諸法有所動者則於佛法不能安住，若於佛法不能安住則於生死諸趣輪迴，若於生死諸趣輪迴則不能得甚深般若波羅蜜多。』
佛告善現：「常啼菩薩摩訶薩本求般若波羅蜜多時，不惜身命，不顧珍財，不徇名譽，不希恭敬，而求般若波羅蜜多。彼常樂居阿練若處，欻然聞有空中聲曰：『咄！善男子！汝可東行，決定得聞甚深般若波羅蜜多。汝當行時，莫辭疲倦，莫念睡眠，莫思飲食，莫想晝夜，莫怖寒熱，於內外法心莫散亂。行時不得左右顧視，勿觀前後上下四維，勿破威儀，勿壞身相。勿動於色，勿動受、想、行、識；勿動眼處，勿動耳、鼻、舌、身、意處；勿動色處，勿動聲、香、味、觸、法處；勿動眼界，勿動耳、鼻、舌、身、意界；勿動色界，勿動聲、香、味、觸、法界；勿動眼識界，勿動耳、鼻、舌、身、意識界；勿動眼觸，勿動耳、鼻、舌、身、意觸；勿動眼觸為緣所生諸受，勿動耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受；勿動地界，勿動水、火、風、空、識界；勿動因緣，勿動等無間緣、所緣緣、增上緣；勿動從緣所生諸法；勿動無明，勿動行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱；勿動布施波羅蜜多，勿動淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多；勿動四念住，勿動四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；勿動內空，勿動外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；勿動真如，勿動法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界；勿動苦聖諦，勿動集、滅、道聖諦；勿動四靜慮，勿動四無量、四無色定；勿動八解脫，勿動八勝處、九次第定、十遍處；勿動一切陀羅尼門，勿動一切三摩地門；勿動空解脫門，勿動無相、無願解脫門；勿動極喜地，勿動離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地；勿動五眼，勿動六神通；勿動佛十力，勿動四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法；勿動無忘失法，勿動恒住捨性；勿動一切智，勿動道相智、一切相智；勿動預流果，勿動一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提；勿動菩薩摩訶薩行，勿動無上正等菩提；勿動世間法，勿動出世間法；勿動有漏法，勿動無漏法；勿動有為法，勿動無為法。何以故？善男子！若於諸法有所動者則於佛法不能安住，若於佛法不能安住則於生死諸趣輪迴，若於生死諸趣輪迴則不能得甚深般若波羅蜜多。』
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「爾時，常啼菩薩摩訶薩聞空中聲慇懃教誨，歡喜踊躍歎未曾有，合掌恭敬報空聲曰：『如向所言我當從教。所以者何？我當欲為一切有情作大明故，我當欲集一切如來、應、正等覺殊勝法故，我當欲證無上正等大菩提故。』
「爾時，常啼菩薩摩訶薩聞空中聲慇懃教誨，歡喜踊躍歎未曾有，合掌恭敬報空聲曰：『如向所言我當從教。所以者何？我當欲為一切有情作大明故，我當欲集一切如來、應、正等覺殊勝法故，我當欲證無上正等大菩提故。』
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「時，空中聲復語常啼菩薩摩訶薩言：『善哉！善哉！善男子！汝當於空、無相、無願甚深之法應生信解，汝應以離一切相心求深般若波羅蜜多，汝應以離我及有情、命者、生者、養者、士夫、補特伽羅、意生、儒童、作者、受者、知者、見者相心求深般若波羅蜜多。汝善男子於諸惡友應方便遠離，於諸善友應親近供養。若能為汝善巧說空、無相、無願、無生、無滅、無染、無淨本寂之法，及能為汝示現教導讚勵慶喜一切智智，是為善友。汝善男子若如是行，不久得聞甚深般若波羅蜜多，或從經典中聞，或從菩薩所聞。汝所從聞甚深般若波羅蜜多，當於是處起大師想，汝應知恩念當重報。汝善男子應作是念：「我所從聞甚深般若波羅蜜多，是我最勝真實善友，我從彼聞是妙法故，速於無上正等菩提得不退轉，我由彼故得近如來、應、正等覺，常生諸佛嚴淨國土，恭敬供養諸佛世尊，聽聞正法植眾德本，遠離無暇具足有暇，念念增長殊勝善根。」汝應思惟籌量觀察諸如是等功德勝利，於為汝說甚深般若波羅蜜多菩薩法師，常應敬事如諸佛想。汝善男子莫以世利名譽心故隨逐法師，但為愛重恭敬供養無上法故隨逐法師。汝善男子應覺魔事，謂有惡魔為壞正法及法師故，以妙色、聲、香、味、觸境，慇懃奉施，時說法師方便善巧，為欲調伏彼惡魔故，令諸有情種善根故，現與世間同其事故，雖受彼施而無染著，汝於此中莫生穢相。應作是念：「我未能知說法菩薩方便善巧，此說法師善知方便，為欲調伏剛強有情，欲令有情植眾德本，俯同世事現受諸欲，然此菩薩不取法相，無著無礙曾無毀犯。」汝善男子當於爾時應觀諸法真實理趣。云何諸法真實理趣？謂一切法無染無淨。何以故？善男子！以一切法自性皆空，無我、有情、命者、生者、養者、士夫、補特伽羅、意生、儒童、作者、受者、知者、見者，如幻、如夢、如響、如像、如陽焰、如光影、如變化事、如尋香城。汝善男子若能如是觀察諸法真實理趣隨逐法師，不久成辦甚深般若波羅蜜多。又，善男子！於餘魔事汝應覺知，謂說法師見汝求請甚深般若波羅蜜多，都不眷念反加凌辱，汝於此中不應瞋恨，轉增愛重恭敬法心，常逐法師勿生厭倦。』
「時，空中聲復語常啼菩薩摩訶薩言：『善哉！善哉！善男子！汝當於空、無相、無願甚深之法應生信解，汝應以離一切相心求深般若波羅蜜多，汝應以離我及有情、命者、生者、養者、士夫、補特伽羅、意生、儒童、作者、受者、知者、見者相心求深般若波羅蜜多。汝善男子於諸惡友應方便遠離，於諸善友應親近供養。若能為汝善巧說空、無相、無願、無生、無滅、無染、無淨本寂之法，及能為汝示現教導讚勵慶喜一切智智，是為善友。汝善男子若如是行，不久得聞甚深般若波羅蜜多，或從經典中聞，或從菩薩所聞。汝所從聞甚深般若波羅蜜多，當於是處起大師想，汝應知恩念當重報。汝善男子應作是念：「我所從聞甚深般若波羅蜜多，是我最勝真實善友，我從彼聞是妙法故，速於無上正等菩提得不退轉，我由彼故得近如來、應、正等覺，常生諸佛嚴淨國土，恭敬供養諸佛世尊，聽聞正法植眾德本，遠離無暇具足有暇，念念增長殊勝善根。」汝應思惟籌量觀察諸如是等功德勝利，於為汝說甚深般若波羅蜜多菩薩法師，常應敬事如諸佛想。汝善男子莫以世利名譽心故隨逐法師，但為愛重恭敬供養無上法故隨逐法師。汝善男子應覺魔事，謂有惡魔為壞正法及法師故，以妙色、聲、香、味、觸境，慇懃奉施，時說法師方便善巧，為欲調伏彼惡魔故，令諸有情種善根故，現與世間同其事故，雖受彼施而無染著，汝於此中莫生穢相。應作是念：「我未能知說法菩薩方便善巧，此說法師善知方便，為欲調伏剛強有情，欲令有情植眾德本，俯同世事現受諸欲，然此菩薩不取法相，無著無礙曾無毀犯。」汝善男子當於爾時應觀諸法真實理趣。云何諸法真實理趣？謂一切法無染無淨。何以故？善男子！以一切法自性皆空，無我、有情、命者、生者、養者、士夫、補特伽羅、意生、儒童、作者、受者、知者、見者，如幻、如夢、如響、如像、如陽焰、如光影、如變化事、如尋香城。汝善男子若能如是觀察諸法真實理趣隨逐法師，不久成辦甚深般若波羅蜜多。又，善男子！於餘魔事汝應覺知，謂說法師見汝求請甚深般若波羅蜜多，都不眷念反加凌辱，汝於此中不應瞋恨，轉增愛重恭敬法心，常逐法師勿生厭倦。』
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「爾時，常啼菩薩摩訶薩受空中聲重教誡已，轉增歡喜從是東行。未久之間復作是念：『我寧不問彼空中聲遣我東行，去當遠近至何城邑？復從誰聞甚深般若波羅蜜多？』作是念已即住其處，搥胸悲歎憂愁啼泣。經須臾頃作是思惟：『我住此中過一晝夜，乃至或過七晝七夜，不辭疲倦，不念睡眠，不思飲食，不想晝夜，不怖寒熱，於內外法心不散亂，若未審知去之遠近所至城邑，及所從聞甚深般若波羅蜜多，終不起心捨於此處。』
「爾時，常啼菩薩摩訶薩受空中聲重教誡已，轉增歡喜從是東行。未久之間復作是念：『我寧不問彼空中聲遣我東行，去當遠近至何城邑？復從誰聞甚深般若波羅蜜多？』作是念已即住其處，搥胸悲歎憂愁啼泣。經須臾頃作是思惟：『我住此中過一晝夜，乃至或過七晝七夜，不辭疲倦，不念睡眠，不思飲食，不想晝夜，不怖寒熱，於內外法心不散亂，若未審知去之遠近所至城邑，及所從聞甚深般若波羅蜜多，終不起心捨於此處。』
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「善現當知！譬如父母唯有一子，端正黠慧多諸伎能，愛之甚重。其子盛壯卒便命終，父母爾時悲號苦毒，唯憶其子更無餘念。常啼菩薩亦復如是，當於爾時更無餘念，唯作是念：『我於何時當聞般若波羅蜜多？我先何故不問空聲勸我東行去當遠近至何處所？復從誰聞甚深般若波羅蜜多？』
「善現當知！譬如父母唯有一子，端正黠慧多諸伎能，愛之甚重。其子盛壯卒便命終，父母爾時悲號苦毒，唯憶其子更無餘念。常啼菩薩亦復如是，當於爾時更無餘念，唯作是念：『我於何時當聞般若波羅蜜多？我先何故不問空聲勸我東行去當遠近至何處所？復從誰聞甚深般若波羅蜜多？』
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「善現當知！常啼菩薩摩訶薩，如是悲泣自歎恨時，欻於其前有佛像現，讚常啼菩薩摩訶薩言：『善哉！善哉！善男子！過去如來、應、正等覺為菩薩時，以勤苦行求深般若波羅蜜多，亦如汝今求之加行。又，善男子！汝以如是勇猛精進愛樂恭敬求法之心，從此東行過於五百踰繕那量，有大王城名具妙香。其城高廣七寶成就，於其城外周匝皆有七寶所成，七重垣牆、七重樓觀、七重欄楯、七重寶塹、七重行列寶多羅樹，是垣牆等互相間飾，發種種光甚可愛樂。此大寶城面各十二踰繕那量，清淨寬廣人物熾盛安隱豐樂，中有五百街巷市䣑，度量相當端嚴如畫，於諸衢陌各有清流亘以寶舫往來無擁，一一街巷清淨嚴飾，灑以香水布以名華，城及垣牆皆有却敵雉堞、樓閣，紫金所成，瑩以眾珍光明輝煥，於雉堞間廁以寶樹，是一一樹根莖枝葉，及以花果皆別寶成，城垣樓閣及諸寶樹，覆以金網連以寶繩，懸以金鈴綴以寶鐸，微風吹動發和雅音，譬如善奏五支諸樂，是寶城內無量有情，晝夜恒聞歡娛快樂。城外周匝七重寶塹，八功德水彌滿其中，冷燸調和清澄皎鏡，水中處處有七寶船，間飾莊嚴眾所喜見，彼有情類宿業所招，時共乘之汎漾遊戲，諸塹水內具眾妙花，嗢鉢羅花、鉢特摩花、拘母陀花、奔茶利華及餘種種雜類寶花，色香鮮郁遍覆水上，以要言之三千界內所有名花無不備足。有五百苑周環大城，種種莊嚴甚可憙樂，一一苑內有五百池，其池縱廣一俱盧舍，七寶莊嚴悅可眾心，於諸池中有四妙花，嗢鉢羅花、鉢特摩花、拘母陀花、奔茶利花，量如車輪暎蔽于水，其花皆以眾寶所成，青色青顯青影青光，黃色黃顯黃影黃光，赤色赤顯赤影赤光，白色白顯白影白光。諸苑池中多有眾鳥，孔雀、鸚鵡、鳧鷖、鴻鴈、黃鵙、鶬鶊、青鶩、白鵠、春鶯、鶖鷺、鴛鴦、鵁鶄、翡翠、精衛、鵾鷄、𪅱鳿、鶢鶋、鵾鳳、妙翅、鶙鶘、羯羅、頻迦、命命鳥等，音聲相和遊戲其中。是諸苑池的無所屬，彼有情類長夜修行甚深般若波羅蜜多，於深法門皆生信樂，宿世共造如是勝業故，於今時同受斯果。
「善現當知！常啼菩薩摩訶薩，如是悲泣自歎恨時，欻於其前有佛像現，讚常啼菩薩摩訶薩言：『善哉！善哉！善男子！過去如來、應、正等覺為菩薩時，以勤苦行求深般若波羅蜜多，亦如汝今求之加行。又，善男子！汝以如是勇猛精進愛樂恭敬求法之心，從此東行過於五百踰繕那量，有大王城名具妙香。其城高廣七寶成就，於其城外周匝皆有七寶所成，七重垣牆、七重樓觀、七重欄楯、七重寶塹、七重行列寶多羅樹，是垣牆等互相間飾，發種種光甚可愛樂。此大寶城面各十二踰繕那量，清淨寬廣人物熾盛安隱豐樂，中有五百街巷市䣑，度量相當端嚴如畫，於諸衢陌各有清流亘以寶舫往來無擁，一一街巷清淨嚴飾，灑以香水布以名華，城及垣牆皆有却敵雉堞、樓閣，紫金所成，瑩以眾珍光明輝煥，於雉堞間廁以寶樹，是一一樹根莖枝葉，及以花果皆別寶成，城垣樓閣及諸寶樹，覆以金網連以寶繩，懸以金鈴綴以寶鐸，微風吹動發和雅音，譬如善奏五支諸樂，是寶城內無量有情，晝夜恒聞歡娛快樂。城外周匝七重寶塹，八功德水彌滿其中，冷燸調和清澄皎鏡，水中處處有七寶船，間飾莊嚴眾所喜見，彼有情類宿業所招，時共乘之汎漾遊戲，諸塹水內具眾妙花，嗢鉢羅花、鉢特摩花、拘母陀花、奔茶利華及餘種種雜類寶花，色香鮮郁遍覆水上，以要言之三千界內所有名花無不備足。有五百苑周環大城，種種莊嚴甚可憙樂，一一苑內有五百池，其池縱廣一俱盧舍，七寶莊嚴悅可眾心，於諸池中有四妙花，嗢鉢羅花、鉢特摩花、拘母陀花、奔茶利花，量如車輪暎蔽于水，其花皆以眾寶所成，青色青顯青影青光，黃色黃顯黃影黃光，赤色赤顯赤影赤光，白色白顯白影白光。諸苑池中多有眾鳥，孔雀、鸚鵡、鳧鷖、鴻鴈、黃鵙、鶬鶊、青鶩、白鵠、春鶯、鶖鷺、鴛鴦、鵁鶄、翡翠、精衛、鵾鷄、𪅱鳿、鶢鶋、鵾鳳、妙翅、鶙鶘、羯羅、頻迦、命命鳥等，音聲相和遊戲其中。是諸苑池的無所屬，彼有情類長夜修行甚深般若波羅蜜多，於深法門皆生信樂，宿世共造如是勝業故，於今時同受斯果。
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「『又，善男子！妙香城中有高勝處，是法涌菩薩摩訶薩所住之宮。其宮縱廣一踰繕那，眾寶莊嚴奇妙可愛，宮外周匝七重垣牆、七重樓閣、七重欄楯、七重寶塹、七重行列寶多羅樹，是垣牆等綺飾莊嚴甚可愛樂。有四妙苑周環此宮，一名常喜，二名離憂，三名華嚴，四名香飾。一一苑內各有八池，一名賢善，二名賢上，三名歡喜，四名喜上，五名安隱，六名具安，七名離怖，八名不退。諸池四面各一寶成，一金，二銀，三吠琉璃，四頗胝迦。羯鷄都寶以為池底，金沙布上妙水湛然，一一池濱有八階陛，種種妙寶以為嚴飾，用勝上金而為其蹬，諸階兩間有芭蕉樹，行列間飾紫金所成，是諸池中具四妙花，嗢鉢羅花、鉢特摩花、拘母陀花、奔荼利花，眾色間雜彌布水上，周池四邊有香花樹，清風時鼓散於水中，諸池皆具八功德水，香如栴檀色味具足，有鳧鴈等遊戲其中。法涌菩薩摩訶薩住此宮中，常與六萬八千侍女遊諸苑池，以妙五欲共相娛樂，妙香城中男女大小為欲瞻仰法涌菩薩及聽法故，有時得入常喜等苑、賢善等池，亦以五欲共相娛樂。
「『又，善男子！妙香城中有高勝處，是法涌菩薩摩訶薩所住之宮。其宮縱廣一踰繕那，眾寶莊嚴奇妙可愛，宮外周匝七重垣牆、七重樓閣、七重欄楯、七重寶塹、七重行列寶多羅樹，是垣牆等綺飾莊嚴甚可愛樂。有四妙苑周環此宮，一名常喜，二名離憂，三名華嚴，四名香飾。一一苑內各有八池，一名賢善，二名賢上，三名歡喜，四名喜上，五名安隱，六名具安，七名離怖，八名不退。諸池四面各一寶成，一金，二銀，三吠琉璃，四頗胝迦。羯鷄都寶以為池底，金沙布上妙水湛然，一一池濱有八階陛，種種妙寶以為嚴飾，用勝上金而為其蹬，諸階兩間有芭蕉樹，行列間飾紫金所成，是諸池中具四妙花，嗢鉢羅花、鉢特摩花、拘母陀花、奔荼利花，眾色間雜彌布水上，周池四邊有香花樹，清風時鼓散於水中，諸池皆具八功德水，香如栴檀色味具足，有鳧鴈等遊戲其中。法涌菩薩摩訶薩住此宮中，常與六萬八千侍女遊諸苑池，以妙五欲共相娛樂，妙香城中男女大小為欲瞻仰法涌菩薩及聽法故，有時得入常喜等苑、賢善等池，亦以五欲共相娛樂。
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「『又，善男子！法涌菩薩摩訶薩，與諸侍女受妙樂已，晝夜三時為說般若波羅蜜多。妙香城內有諸士女，於其城中七寶臺上，為法涌菩薩摩訶薩敷師子座眾寶莊飾。其座四足各一寶成，一金，二銀，三吠琉璃，四頗胝迦。於其座上重敷裀褥，次鋪綺帊，覆以白㲲絡以綩綖，寶座兩邊雙設丹枕，垂諸幃帶散妙香花。其座高廣半俱盧舍，於上空中張以綺幔，內施珠帳稱座大小，垂諸花纓懸以金鐸，為敬法故於座四邊，散五色花燒無價香。復以種種澤香、末香塗散其地，羅列眾多寶幢幡蓋。法涌菩薩於時時中昇此寶座，為眾宣說甚深般若波羅蜜多。每說法時皆有無量天、龍、藥叉、健達縛、阿素洛、揭路茶、緊捺洛、莫呼洛伽、人非人等俱來集會，恭敬供養法涌菩薩，聽受般若波羅蜜多。時，諸大眾既聞法已，有誦持者，有書寫者，有轉讀者，有思惟者，有如說行者，有開悟他者，由是因緣彼有情類，於諸惡趣得不墮法，及於無上正等菩提永不退轉。汝善男子應勤精進速疾往詣法涌菩薩摩訶薩所，當令汝聞所求般若波羅蜜多。
「『又，善男子！法涌菩薩摩訶薩，與諸侍女受妙樂已，晝夜三時為說般若波羅蜜多。妙香城內有諸士女，於其城中七寶臺上，為法涌菩薩摩訶薩敷師子座眾寶莊飾。其座四足各一寶成，一金，二銀，三吠琉璃，四頗胝迦。於其座上重敷裀褥，次鋪綺帊，覆以白㲲絡以綩綖，寶座兩邊雙設丹枕，垂諸幃帶散妙香花。其座高廣半俱盧舍，於上空中張以綺幔，內施珠帳稱座大小，垂諸花纓懸以金鐸，為敬法故於座四邊，散五色花燒無價香。復以種種澤香、末香塗散其地，羅列眾多寶幢幡蓋。法涌菩薩於時時中昇此寶座，為眾宣說甚深般若波羅蜜多。每說法時皆有無量天、龍、藥叉、健達縛、阿素洛、揭路茶、緊捺洛、莫呼洛伽、人非人等俱來集會，恭敬供養法涌菩薩，聽受般若波羅蜜多。時，諸大眾既聞法已，有誦持者，有書寫者，有轉讀者，有思惟者，有如說行者，有開悟他者，由是因緣彼有情類，於諸惡趣得不墮法，及於無上正等菩提永不退轉。汝善男子應勤精進速疾往詣法涌菩薩摩訶薩所，當令汝聞所求般若波羅蜜多。
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「『又善男子！法涌菩薩是汝長夜真淨善友，示現教導讚勵慶喜，令汝速證所求無上正等菩提。法涌菩薩於過去世，以勤苦行求深般若波羅蜜多，亦如汝今求之方便，汝宜速往法涌菩薩摩訶薩所，勿生疑難，莫計晝夜，不久當聞甚深般若波羅蜜多。』
「『又善男子！法涌菩薩是汝長夜真淨善友，示現教導讚勵慶喜，令汝速證所求無上正等菩提。法涌菩薩於過去世，以勤苦行求深般若波羅蜜多，亦如汝今求之方便，汝宜速往法涌菩薩摩訶薩所，勿生疑難，莫計晝夜，不久當聞甚深般若波羅蜜多。』
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「爾時，常啼菩薩摩訶薩聞是語已，心生適悅踊躍歡喜，作是思惟：『何時當見法涌菩薩從彼得聞甚深般若波羅蜜多？』
「爾時，常啼菩薩摩訶薩聞是語已，心生適悅踊躍歡喜，作是思惟：『何時當見法涌菩薩從彼得聞甚深般若波羅蜜多？』
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「善現當知！譬如有人遇中毒箭，為苦所切更無餘想，但作是念：『我於何時得遇良醫，為拔此箭得免斯苦？』常啼菩薩亦復如是，當於爾時更無餘想，但作是念：『我於何時當見法涌菩薩摩訶薩，親近供養得聞般若波羅蜜多，聞已便能永斷種種虛妄分別有所得見，疾證無上正等菩提？』
「善現當知！譬如有人遇中毒箭，為苦所切更無餘想，但作是念：『我於何時得遇良醫，為拔此箭得免斯苦？』常啼菩薩亦復如是，當於爾時更無餘想，但作是念：『我於何時當見法涌菩薩摩訶薩，親近供養得聞般若波羅蜜多，聞已便能永斷種種虛妄分別有所得見，疾證無上正等菩提？』
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「善現當知！常啼菩薩即住此處作是念時，於一切法中起無障智見，由斯智見即能現入無量殊勝三摩地門。所謂：觀一切法自性三摩地、於一切法自性無所得三摩地、破一切法無智三摩地、得一切法無差別三摩地、見一切法無變異三摩地、能照一切法三摩地、於一切法離闇三摩地、得一切法無別意趣三摩地、知一切法都無所得三摩地、散一切花三摩地、引發一切法無我三摩地、離幻三摩地、引發鏡像照明三摩地、引發一切有情語言三摩地、令一切有情歡喜三摩地、善隨順一切有情語言三摩地、引發種種語言文句三摩地、無怖無斷三摩地、能說一切法本性不可說三摩地、得無礙解脫三摩地、遠離一切塵三摩地、名句文詞善巧三摩地、於一切法起勝觀三摩地、得一切法無礙際三摩地、如虛空三摩地、金剛喻三摩地、雖現行色而無所犯三摩地、得勝三摩地、得無退眼三摩地、出法界三摩地、安慰調伏三摩地、師子奮迅欠呿哮吼三摩地、映奪一切有情三摩地、遠離一切垢三摩地、於一切法得無染三摩地、蓮花莊嚴三摩地、斷一切疑三摩地、隨順一切堅固三摩地、出一切法三摩地、得神通力無畏三摩地、現前通達一切法三摩地、壞一切法印三摩地、現一切法無差別三摩地、離一切見稠林三摩地、離一切闇三摩地、離一切相三摩地、脫一切著三摩地、離一切懈怠三摩地、得深法明三摩地、如妙高山三摩地、不可引奪三摩地、摧伏一切魔軍三摩地、不著三界三摩地、引發一切殊勝光明三摩地，如是乃至現見諸佛三摩地。
「善現當知！常啼菩薩即住此處作是念時，於一切法中起無障智見，由斯智見即能現入無量殊勝三摩地門。所謂：觀一切法自性三摩地、於一切法自性無所得三摩地、破一切法無智三摩地、得一切法無差別三摩地、見一切法無變異三摩地、能照一切法三摩地、於一切法離闇三摩地、得一切法無別意趣三摩地、知一切法都無所得三摩地、散一切花三摩地、引發一切法無我三摩地、離幻三摩地、引發鏡像照明三摩地、引發一切有情語言三摩地、令一切有情歡喜三摩地、善隨順一切有情語言三摩地、引發種種語言文句三摩地、無怖無斷三摩地、能說一切法本性不可說三摩地、得無礙解脫三摩地、遠離一切塵三摩地、名句文詞善巧三摩地、於一切法起勝觀三摩地、得一切法無礙際三摩地、如虛空三摩地、金剛喻三摩地、雖現行色而無所犯三摩地、得勝三摩地、得無退眼三摩地、出法界三摩地、安慰調伏三摩地、師子奮迅欠呿哮吼三摩地、映奪一切有情三摩地、遠離一切垢三摩地、於一切法得無染三摩地、蓮花莊嚴三摩地、斷一切疑三摩地、隨順一切堅固三摩地、出一切法三摩地、得神通力無畏三摩地、現前通達一切法三摩地、壞一切法印三摩地、現一切法無差別三摩地、離一切見稠林三摩地、離一切闇三摩地、離一切相三摩地、脫一切著三摩地、離一切懈怠三摩地、得深法明三摩地、如妙高山三摩地、不可引奪三摩地、摧伏一切魔軍三摩地、不著三界三摩地、引發一切殊勝光明三摩地，如是乃至現見諸佛三摩地。
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「常啼菩薩安住如是三摩地中，現見十方無量無數無邊世界諸佛如來，為諸菩薩摩訶薩眾宣說般若波羅蜜多時，諸如來、應、正等覺咸共讚慰教誡教授常啼菩薩摩訶薩言：『善哉！善哉！善男子！我等本行菩薩道時，亦如汝今以勤苦行求深般若波羅蜜多，於勤求時亦如汝今現得如是諸三摩地，我等爾時得是無量勝三摩地，究竟修已則能成辦甚深般若波羅蜜多方便善巧，由斯能辦一切佛法，便得住於不退轉地。我等觀此諸三摩地所稟自性無入無出，亦不見法能入出者，亦不見此能修菩薩摩訶薩行，亦不見此能證無上正等菩提。我等爾時以於諸法無所執故，即名般若波羅蜜多。我等住此無所執故，便能獲得真金色身常光一尋，具三十二大丈夫相，八十隨好圓滿莊嚴。又能證得不可思議無上佛智、無上佛戒、無上佛定、無上佛慧，一切功德波羅蜜多無不圓滿。以能圓滿一切功德波羅蜜多，佛尚不能取量盡說，況諸聲聞及獨覺等！以是故，善男子！汝於此法倍應恭敬，愛樂勤求無得暫捨，若於此法倍生恭敬，愛樂勤求能不暫捨，便於無上正等菩提易可證得。又，善男子！汝於善友應常恭敬，愛樂勤求如諸佛想。何以故？善男子！若菩薩摩訶薩常為善友之所攝護，疾得無上正等菩提。』
「常啼菩薩安住如是三摩地中，現見十方無量無數無邊世界諸佛如來，為諸菩薩摩訶薩眾宣說般若波羅蜜多時，諸如來、應、正等覺咸共讚慰教誡教授常啼菩薩摩訶薩言：『善哉！善哉！善男子！我等本行菩薩道時，亦如汝今以勤苦行求深般若波羅蜜多，於勤求時亦如汝今現得如是諸三摩地，我等爾時得是無量勝三摩地，究竟修已則能成辦甚深般若波羅蜜多方便善巧，由斯能辦一切佛法，便得住於不退轉地。我等觀此諸三摩地所稟自性無入無出，亦不見法能入出者，亦不見此能修菩薩摩訶薩行，亦不見此能證無上正等菩提。我等爾時以於諸法無所執故，即名般若波羅蜜多。我等住此無所執故，便能獲得真金色身常光一尋，具三十二大丈夫相，八十隨好圓滿莊嚴。又能證得不可思議無上佛智、無上佛戒、無上佛定、無上佛慧，一切功德波羅蜜多無不圓滿。以能圓滿一切功德波羅蜜多，佛尚不能取量盡說，況諸聲聞及獨覺等！以是故，善男子！汝於此法倍應恭敬，愛樂勤求無得暫捨，若於此法倍生恭敬，愛樂勤求能不暫捨，便於無上正等菩提易可證得。又，善男子！汝於善友應常恭敬，愛樂勤求如諸佛想。何以故？善男子！若菩薩摩訶薩常為善友之所攝護，疾得無上正等菩提。』
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「是時常啼菩薩摩訶薩即白十方諸佛言：『何等名為我之善友？我當親近恭敬供養？』
「是時常啼菩薩摩訶薩即白十方諸佛言：『何等名為我之善友？我當親近恭敬供養？』
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「十方諸佛告常啼言：『有法涌菩薩摩訶薩，是汝長夜真淨善友，能攝護汝令汝成熟所求無上正等菩提，亦令汝學甚深般若波羅蜜多方便善巧，彼能長夜攝益汝故是汝善友，汝應親近恭敬供養。又，善男子！汝若一劫若二若三，如是乃至若百千劫，或復過是，恭敬頂戴法涌菩薩。復以一切上妙樂具，乃至三千大千世界所有妙色、聲、香、味、觸盡以供養，未能報彼須臾之恩。何以故？善男子！汝因法涌菩薩威力，現得如是無量勝妙三摩地門，又當因彼令汝獲得甚深般若波羅蜜多方便善巧，疾證無上正等菩提。』
「十方諸佛告常啼言：『有法涌菩薩摩訶薩，是汝長夜真淨善友，能攝護汝令汝成熟所求無上正等菩提，亦令汝學甚深般若波羅蜜多方便善巧，彼能長夜攝益汝故是汝善友，汝應親近恭敬供養。又，善男子！汝若一劫若二若三，如是乃至若百千劫，或復過是，恭敬頂戴法涌菩薩。復以一切上妙樂具，乃至三千大千世界所有妙色、聲、香、味、觸盡以供養，未能報彼須臾之恩。何以故？善男子！汝因法涌菩薩威力，現得如是無量勝妙三摩地門，又當因彼令汝獲得甚深般若波羅蜜多方便善巧，疾證無上正等菩提。』
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「時，十方佛方便讚慰教誡教授常啼菩薩，令歡喜已忽然不現。
「時，十方佛方便讚慰教誡教授常啼菩薩，令歡喜已忽然不現。
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「爾時，常啼菩薩摩訶薩從現所證三摩地起，不見諸佛心懷惆悵，作是思惟：『我向所見十方諸佛，先從何來今往何所？誰能為我斷如是疑？』復作是念：『法涌菩薩久已修學甚深般若波羅蜜多方便善巧，已得無量陀羅尼門及三摩地，於諸菩薩自在神通已到究竟，已曾供養無量如來、應、正等覺，於諸佛所發弘誓願種諸善根，於長夜中為我善友，常攝受我令獲利樂。我當疾詣法涌菩薩摩訶薩所，問向所見十方諸佛，先從何來今往何所？彼能為我斷如是疑。』
「爾時，常啼菩薩摩訶薩從現所證三摩地起，不見諸佛心懷惆悵，作是思惟：『我向所見十方諸佛，先從何來今往何所？誰能為我斷如是疑？』復作是念：『法涌菩薩久已修學甚深般若波羅蜜多方便善巧，已得無量陀羅尼門及三摩地，於諸菩薩自在神通已到究竟，已曾供養無量如來、應、正等覺，於諸佛所發弘誓願種諸善根，於長夜中為我善友，常攝受我令獲利樂。我當疾詣法涌菩薩摩訶薩所，問向所見十方諸佛，先從何來今往何所？彼能為我斷如是疑。』
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「善現當知！是時常啼菩薩摩訶薩作此念已，便於法涌菩薩摩訶薩所，轉增愛敬清淨之心。復作是念：『我今欲詣法涌菩薩摩訶薩所，當以何物而為供養？然我貧匱，無有花香、澤香、散香、衣服、瓔珞、寶幢、幡蓋、伎樂、燈明、末尼、真珠、吠琉璃寶、頗胝迦寶、金銀、珊瑚、螺貝、璧玉及餘種種上妙供具，可以供養甚深般若波羅蜜多及說法師法涌菩薩。我定不應空爾而詣法涌菩薩摩訶薩所，我若空往自喜不生，何以表知至誠求法，我於今者應自賣身以求價直，持用供養甚深般若波羅蜜多及說法師法涌菩薩。何以故？我於長夜諸界趣生，虛喪壞滅無邊身命，無始生死為欲因緣，墮諸地獄受無量苦，未為供養如是妙法及說法師自捨身命。故我今者定應賣身以求財物，持用供養甚深般若波羅蜜多及說法師法涌菩薩。』
「善現當知！是時常啼菩薩摩訶薩作此念已，便於法涌菩薩摩訶薩所，轉增愛敬清淨之心。復作是念：『我今欲詣法涌菩薩摩訶薩所，當以何物而為供養？然我貧匱，無有花香、澤香、散香、衣服、瓔珞、寶幢、幡蓋、伎樂、燈明、末尼、真珠、吠琉璃寶、頗胝迦寶、金銀、珊瑚、螺貝、璧玉及餘種種上妙供具，可以供養甚深般若波羅蜜多及說法師法涌菩薩。我定不應空爾而詣法涌菩薩摩訶薩所，我若空往自喜不生，何以表知至誠求法，我於今者應自賣身以求價直，持用供養甚深般若波羅蜜多及說法師法涌菩薩。何以故？我於長夜諸界趣生，虛喪壞滅無邊身命，無始生死為欲因緣，墮諸地獄受無量苦，未為供養如是妙法及說法師自捨身命。故我今者定應賣身以求財物，持用供養甚深般若波羅蜜多及說法師法涌菩薩。』
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「爾時，常啼菩薩摩訶薩作是念已，漸次東行至一大城，寬廣嚴淨多諸人眾安隱豐樂。常啼菩薩入市肆中，處處巡環高聲唱曰：『我今自賣，誰欲買人？我今自賣，誰欲買人？』是時惡魔見此事已，便作是念：『常啼菩薩愛重法故欲自賣身，謂為供養甚深般若波羅蜜多及說法師法涌菩薩摩訶薩故，因斯當得如理請問甚深般若波羅蜜多方便善巧，謂作是問：「云何菩薩方便修行甚深般若波羅蜜多速證無上正等菩提？」作是問已，法涌菩薩當為宣說甚深法要令得多聞，猶如大海魔及眷屬所不能壞，漸能圓滿一切功德，因斯饒益諸有情類，令得無上正等菩提。彼復能令諸有情類證得無上正等菩提，展轉相承空我境界。我當方便隱蔽其聲，令此城中長者、居士、婆羅門等咸不能聞。』唯除城中一長者女宿善根力魔不能蔽。
「爾時，常啼菩薩摩訶薩作是念已，漸次東行至一大城，寬廣嚴淨多諸人眾安隱豐樂。常啼菩薩入市肆中，處處巡環高聲唱曰：『我今自賣，誰欲買人？我今自賣，誰欲買人？』是時惡魔見此事已，便作是念：『常啼菩薩愛重法故欲自賣身，謂為供養甚深般若波羅蜜多及說法師法涌菩薩摩訶薩故，因斯當得如理請問甚深般若波羅蜜多方便善巧，謂作是問：「云何菩薩方便修行甚深般若波羅蜜多速證無上正等菩提？」作是問已，法涌菩薩當為宣說甚深法要令得多聞，猶如大海魔及眷屬所不能壞，漸能圓滿一切功德，因斯饒益諸有情類，令得無上正等菩提。彼復能令諸有情類證得無上正等菩提，展轉相承空我境界。我當方便隱蔽其聲，令此城中長者、居士、婆羅門等咸不能聞。』唯除城中一長者女宿善根力魔不能蔽。
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「常啼菩薩由是因緣，經於久時賣身不售，愁憂苦惱在一處立，涕淚而言：『我有何罪？為欲供養甚深般若波羅蜜多及說法師法涌菩薩摩訶薩故，雖自賣身而無買者？』
「常啼菩薩由是因緣，經於久時賣身不售，愁憂苦惱在一處立，涕淚而言：『我有何罪？為欲供養甚深般若波羅蜜多及說法師法涌菩薩摩訶薩故，雖自賣身而無買者？』
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「時天帝釋見已念言：『此善男子以為供養甚深般若波羅蜜多及說法師法涌菩薩，愛重法故自賣其身，我當試之：為實慕法？為懷諂詐誑惑世間？』如是念已即自化作少婆羅門，詣常啼所問言：『男子！汝今何緣佇立悲涕愁憂不樂？』
「時天帝釋見已念言：『此善男子以為供養甚深般若波羅蜜多及說法師法涌菩薩，愛重法故自賣其身，我當試之：為實慕法？為懷諂詐誑惑世間？』如是念已即自化作少婆羅門，詣常啼所問言：『男子！汝今何緣佇立悲涕愁憂不樂？』
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「常啼菩薩答言：『儒童！我為供養甚深般若波羅蜜多及說法師法涌菩薩，然我貧乏無諸財寶，愛重法故欲自賣身，遍此城中無相問者，自惟薄福住此憂悲。』
「常啼菩薩答言：『儒童！我為供養甚深般若波羅蜜多及說法師法涌菩薩，然我貧乏無諸財寶，愛重法故欲自賣身，遍此城中無相問者，自惟薄福住此憂悲。』
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「時，婆羅門語常啼曰：『我於今者正欲祠天，不用人身，但須人血、人髓、人心，頗能賣不？』
「時，婆羅門語常啼曰：『我於今者正欲祠天，不用人身，但須人血、人髓、人心，頗能賣不？』
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「常啼菩薩聞已念言：『我於今者定獲勝利。所以者何？彼欲買者我皆具有，由斯價直當得供養甚深般若波羅蜜多及說法師法涌菩薩，令我具足甚深般若波羅蜜多方便善巧，疾證無上正等菩提。』作是念時歡喜踊躍，以柔軟語報婆羅門：『仁所買者我悉能賣。』
「常啼菩薩聞已念言：『我於今者定獲勝利。所以者何？彼欲買者我皆具有，由斯價直當得供養甚深般若波羅蜜多及說法師法涌菩薩，令我具足甚深般若波羅蜜多方便善巧，疾證無上正等菩提。』作是念時歡喜踊躍，以柔軟語報婆羅門：『仁所買者我悉能賣。』
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「婆羅門言：『須幾價直？』
「婆羅門言：『須幾價直？』
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「常啼報曰：『隨意相酬。』
「常啼報曰：『隨意相酬。』
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「爾時，常啼作是語已，即申右手執取利刀，刺己左臂令出其血，復割右髀皮肉置地，破骨出髓與婆羅門，復趣牆邊欲剖心出。
「爾時，常啼作是語已，即申右手執取利刀，刺己左臂令出其血，復割右髀皮肉置地，破骨出髓與婆羅門，復趣牆邊欲剖心出。
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「有長者女處於高閣，先見常啼揚聲自賣，後時復見自害其身，作是念言：『此善男子何因緣故困苦其身，我當問之。』念已下閣到常啼所，作是問言：『汝何因緣，先唱自賣，今出血髓復欲剖心？』
「有長者女處於高閣，先見常啼揚聲自賣，後時復見自害其身，作是念言：『此善男子何因緣故困苦其身，我當問之。』念已下閣到常啼所，作是問言：『汝何因緣，先唱自賣，今出血髓復欲剖心？』
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「常啼報曰：『姊不知耶？我為供養甚深般若波羅蜜多及說法師法涌菩薩，然我貧乏無諸財寶，愛重法故先自賣身，無相買者，今賣三事與婆羅門。』
「常啼報曰：『姊不知耶？我為供養甚深般若波羅蜜多及說法師法涌菩薩，然我貧乏無諸財寶，愛重法故先自賣身，無相買者，今賣三事與婆羅門。』
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「長者女言：『汝今自賣身血、心、髓，欲持價直供養般若波羅蜜多及說法師法涌菩薩，當獲何等功德勝利？』
「長者女言：『汝今自賣身血、心、髓，欲持價直供養般若波羅蜜多及說法師法涌菩薩，當獲何等功德勝利？』
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「常啼答言：『法涌菩薩於甚深法已得自在，當為我說甚深般若波羅蜜多方便善巧，菩薩所學，菩薩所乘，菩薩所行，菩薩所作。我得聞已如說修行，成熟有情、嚴淨佛土，速證無上正等菩提，得金色身，具三十二大丈夫相，八十隨好圓滿莊嚴，常光一尋餘光無量，具佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法、無忘失法、恒住捨性、五淨眼、六神通、不可思議清淨戒蘊、定蘊、慧蘊、解脫蘊、解脫智見蘊、無障智見、無上智見，得一切智、道相智、一切相智，具足一切無上法寶，分布施與一切有情，與諸有情作所依止。我捨身命為供養彼，當獲此等功德勝利。』
「常啼答言：『法涌菩薩於甚深法已得自在，當為我說甚深般若波羅蜜多方便善巧，菩薩所學，菩薩所乘，菩薩所行，菩薩所作。我得聞已如說修行，成熟有情、嚴淨佛土，速證無上正等菩提，得金色身，具三十二大丈夫相，八十隨好圓滿莊嚴，常光一尋餘光無量，具佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法、無忘失法、恒住捨性、五淨眼、六神通、不可思議清淨戒蘊、定蘊、慧蘊、解脫蘊、解脫智見蘊、無障智見、無上智見，得一切智、道相智、一切相智，具足一切無上法寶，分布施與一切有情，與諸有情作所依止。我捨身命為供養彼，當獲此等功德勝利。』
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「時，長者女聞說殊勝不可思議微妙佛法，歡喜踊躍身毛皆竪，恭敬合掌白常啼言：『大士所說第一廣大，最勝微妙甚為希有，為獲如是一一佛法，尚應棄捨如殑伽沙所重身命，況唯捨一！所以者何？若得如是微妙功德，則能利樂一切有情。大士家貧，尚為如是微妙功德不惜身命，況我家富多有珍財，為是功德而不棄捨！大士今應勿復自害，所須供具盡當相與。所謂金銀、吠琉璃寶、頗胝迦寶、末尼、真珠、杵藏、石藏、螺貝、璧玉、帝青、大青、珊瑚、虎珀，及餘無量異類珍財，花香、瓔珞、寶幢、幡蓋、伎樂、燈明、車乘、衣服，并餘種種上妙供具，可持供養甚深般若波羅蜜多及說法師法涌菩薩。唯願大士勿復自害，我身亦願隨大士往法涌菩薩摩訶薩所，俱時瞻仰共植善根，為得所說諸佛法故。』
「時，長者女聞說殊勝不可思議微妙佛法，歡喜踊躍身毛皆竪，恭敬合掌白常啼言：『大士所說第一廣大，最勝微妙甚為希有，為獲如是一一佛法，尚應棄捨如殑伽沙所重身命，況唯捨一！所以者何？若得如是微妙功德，則能利樂一切有情。大士家貧，尚為如是微妙功德不惜身命，況我家富多有珍財，為是功德而不棄捨！大士今應勿復自害，所須供具盡當相與。所謂金銀、吠琉璃寶、頗胝迦寶、末尼、真珠、杵藏、石藏、螺貝、璧玉、帝青、大青、珊瑚、虎珀，及餘無量異類珍財，花香、瓔珞、寶幢、幡蓋、伎樂、燈明、車乘、衣服，并餘種種上妙供具，可持供養甚深般若波羅蜜多及說法師法涌菩薩。唯願大士勿復自害，我身亦願隨大士往法涌菩薩摩訶薩所，俱時瞻仰共植善根，為得所說諸佛法故。』
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大般若波羅蜜多經卷第三百九十八
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