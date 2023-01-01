大般若波羅蜜多經卷第三百九十七三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大般若波羅蜜多經卷第三百九十七三藏法師玄奘奉 詔譯

初分勝義瑜伽品第七十五之二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初分勝義瑜伽品第七十五之二

爾時，具壽善現白佛言：「世尊！若一切法平等性中，諸差別相皆不可得，則諸異生、若隨信行、若隨法行、若諸第八、若諸預流、若諸一來、若諸不還、若諸阿羅漢、若諸獨覺、若諸菩薩摩訶薩眾、若諸如來應正等覺，如是一切法及有情應無差別。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，具壽善現白佛言：「世尊！若一切法平等性中，諸差別相皆不可得，則諸異生、若隨信行、若隨法行、若諸第八、若諸預流、若諸一來、若諸不還、若諸阿羅漢、若諸獨覺、若諸菩薩摩訶薩眾、若諸如來應正等覺，如是一切法及有情應無差別。」

佛言：「善現！如是！如是！如汝所說。於一切法平等性中，若諸異生、若諸聖者、乃至如來應正等覺法及有情皆無差別。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！如是！如是！如汝所說。於一切法平等性中，若諸異生、若諸聖者、乃至如來應正等覺法及有情皆無差別。」

具壽善現復白佛言：「世尊！若一切法平等性中，異生、聖者法及有情俱無差別，云何三寶出現世間，所謂佛寶、法寶、僧寶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「世尊！若一切法平等性中，異生、聖者法及有情俱無差別，云何三寶出現世間，所謂佛寶、法寶、僧寶？」

佛言：「善現！於意云何？佛、法、僧寶與平等性各有異耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！於意云何？佛、法、僧寶與平等性各有異耶？」

善現答言：「如我解佛所說義者，佛、法、僧寶與平等性皆無有異。世尊！若佛寶、若法寶、若僧寶、若平等性，如是一切皆非相應非不相應，無色、無見、無對、一相，所謂無相。然佛世尊於無相中方便善巧，建立種種法等有異，謂此是異生，此是隨信行，此是隨法行，此是第八，此是預流，此是一來，此是不還，此是阿羅漢，此是獨覺，此是菩薩摩訶薩，此是如來、應、正等覺。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現答言：「如我解佛所說義者，佛、法、僧寶與平等性皆無有異。世尊！若佛寶、若法寶、若僧寶、若平等性，如是一切皆非相應非不相應，無色、無見、無對、一相，所謂無相。然佛世尊於無相中方便善巧，建立種種法等有異，謂此是異生，此是隨信行，此是隨法行，此是第八，此是預流，此是一來，此是不還，此是阿羅漢，此是獨覺，此是菩薩摩訶薩，此是如來、應、正等覺。」

佛言：「善現！如是！如是！如汝所說。如來於法方便善巧，能於無相建立種種法等差別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！如是！如是！如汝所說。如來於法方便善巧，能於無相建立種種法等差別。

「復次，善現！於意云何？若諸如來、應、正等覺不證無上正等菩提，設證無上正等菩提，不為有情施設諸法差別之相，諸有情類為能自知：此是地獄，此是傍生，此是鬼界，此是人；此是四大王眾天，此是三十三天，此是夜摩天，此是覩史多天，此是樂變化天，此是他化自在天；此是梵眾天，此是梵輔天，此是梵會天，此是大梵天；此是光天，此是少光天，此是無量光天，此是極光淨天；此是淨天，此是少淨天，此是無量淨天，此是遍淨天；此是廣天，此是少廣天，此是無量廣天，此是廣果天，此是無想天；此是無繁天，此是無熱天，此是善現天，此是善見天，此是色究竟天；此是空無邊處天，此是識無邊處天，此是無所有處天，此是非想非非想處天；此是色，此是受、想、行、識；此是眼處，此是耳、鼻、舌、身、意處；此是色處，此是聲、香、味、觸、法處；此是眼界，此是耳、鼻、舌、身、意界；此是色界，此是聲、香、味、觸、法界；此是眼識界，此是耳、鼻、舌、身、意識界；此是眼觸，此是耳、鼻、舌、身、意觸；此是眼觸為緣所生諸受，此是耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受；此是地界，此是水、火、風、空、識界；此是因緣，此是等無間緣，此是所緣緣，此是增上緣；此是從緣所生諸法；此是無明，此是行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱；此是世間法，此是出世間法；此是有漏法，此是無漏法；此是有為法，此是無為法；此是布施波羅蜜多，此是淨戒、安忍、精進、靜慮、般若、方便善巧、妙願、力、智波羅蜜多；此是四念住，此是四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；此是內空，此是外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；此是真如，此是法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界；此是苦聖諦，此是集、滅、道聖諦；此是四靜慮，此是四無量、四無色定；此是八解脫，此是八勝處、九次第定、十遍處；此是陀羅尼門，此是三摩地門；此是空解脫門，此是無相、無願解脫門；此是極喜地，此是離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地；此是五眼，此是六神通；此是佛十力，此是四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法；此是三十二大士相，此是八十隨好；此是無忘失法，此是恒住捨性；此是一切智，此是道相智、一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！於意云何？若諸如來、應、正等覺不證無上正等菩提，設證無上正等菩提，不為有情施設諸法差別之相，諸有情類為能自知：此是地獄，此是傍生，此是鬼界，此是人；此是四大王眾天，此是三十三天，此是夜摩天，此是覩史多天，此是樂變化天，此是他化自在天；此是梵眾天，此是梵輔天，此是梵會天，此是大梵天；此是光天，此是少光天，此是無量光天，此是極光淨天；此是淨天，此是少淨天，此是無量淨天，此是遍淨天；此是廣天，此是少廣天，此是無量廣天，此是廣果天，此是無想天；此是無繁天，此是無熱天，此是善現天，此是善見天，此是色究竟天；此是空無邊處天，此是識無邊處天，此是無所有處天，此是非想非非想處天；此是色，此是受、想、行、識；此是眼處，此是耳、鼻、舌、身、意處；此是色處，此是聲、香、味、觸、法處；此是眼界，此是耳、鼻、舌、身、意界；此是色界，此是聲、香、味、觸、法界；此是眼識界，此是耳、鼻、舌、身、意識界；此是眼觸，此是耳、鼻、舌、身、意觸；此是眼觸為緣所生諸受，此是耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受；此是地界，此是水、火、風、空、識界；此是因緣，此是等無間緣，此是所緣緣，此是增上緣；此是從緣所生諸法；此是無明，此是行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱；此是世間法，此是出世間法；此是有漏法，此是無漏法；此是有為法，此是無為法；此是布施波羅蜜多，此是淨戒、安忍、精進、靜慮、般若、方便善巧、妙願、力、智波羅蜜多；此是四念住，此是四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；此是內空，此是外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；此是真如，此是法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界；此是苦聖諦，此是集、滅、道聖諦；此是四靜慮，此是四無量、四無色定；此是八解脫，此是八勝處、九次第定、十遍處；此是陀羅尼門，此是三摩地門；此是空解脫門，此是無相、無願解脫門；此是極喜地，此是離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地；此是五眼，此是六神通；此是佛十力，此是四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法；此是三十二大士相，此是八十隨好；此是無忘失法，此是恒住捨性；此是一切智，此是道相智、一

切相智；此是一切相妙願智，此是一切智智；此是佛寶，此是法寶，此是僧寶；此是聲聞乘，此是獨覺乘，此是無上乘；此是隨信行，此是隨法行，此是第八，此是預流，此是一來，此是不還，此是阿羅漢，此是獨覺，此是菩薩摩訶薩，此是如來、應、正等覺，諸有情類於如是等差別之相能自知不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 切相智；此是一切相妙願智，此是一切智智；此是佛寶，此是法寶，此是僧寶；此是聲聞乘，此是獨覺乘，此是無上乘；此是隨信行，此是隨法行，此是第八，此是預流，此是一來，此是不還，此是阿羅漢，此是獨覺，此是菩薩摩訶薩，此是如來、應、正等覺，諸有情類於如是等差別之相能自知不？」

善現答言：「不也！世尊！不也！善逝！若佛不為有情施設諸如是等差別之相，諸有情類不能自知諸如是等差別之相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現答言：「不也！世尊！不也！善逝！若佛不為有情施設諸如是等差別之相，諸有情類不能自知諸如是等差別之相。」

佛言：「善現！是故如來、應、正等覺於無相法方便善巧，雖為有情施設種種差別之相，而於諸法平等法性都無所動。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！是故如來、應、正等覺於無相法方便善巧，雖為有情施設種種差別之相，而於諸法平等法性都無所動。」

爾時，具壽善現白佛言：「世尊！為如如來、應、正等覺於一切法平等法性都無所動，如是一切愚夫異生亦於諸法平等法性無所動不？如是隨信行、若隨法行、若第八、若預流、若一來、若不還、若阿羅漢、若獨覺、若菩薩摩訶薩，亦於諸法平等法性無所動不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，具壽善現白佛言：「世尊！為如如來、應、正等覺於一切法平等法性都無所動，如是一切愚夫異生亦於諸法平等法性無所動不？如是隨信行、若隨法行、若第八、若預流、若一來、若不還、若阿羅漢、若獨覺、若菩薩摩訶薩，亦於諸法平等法性無所動不？」

佛言：「善現！如是！如是！以一切法及諸有情皆不出過平等法性，皆於諸法平等法性都無所動。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！如是！如是！以一切法及諸有情皆不出過平等法性，皆於諸法平等法性都無所動。

「善現當知！一切如來、應、正等覺所有真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界，即是愚夫異生真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界，亦是隨信行、隨法行、第八、預流、一來、不還、阿羅漢、獨覺、菩薩摩訶薩真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界。何以故？善現！以一切法及諸有情皆不出過真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界。善現當知！真如乃至不思議界性無差別。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！一切如來、應、正等覺所有真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界，即是愚夫異生真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界，亦是隨信行、隨法行、第八、預流、一來、不還、阿羅漢、獨覺、菩薩摩訶薩真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界。何以故？善現！以一切法及諸有情皆不出過真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界。善現當知！真如乃至不思議界性無差別。」

具壽善現白佛言：「世尊！若一切法平等法性，即是異生平等法性，亦是隨信行、隨法行、第八、預流、一來、不還、阿羅漢、獨覺、菩薩摩訶薩、如來應正等覺平等法性今一切法及諸有情相各異故性亦應異，是則法性亦應各異，謂色相異故性亦應異，受、想、行、識相異故性亦應異，是則法性亦應各異；眼處相異故性亦應異，耳、鼻、舌、身、意處相異故性亦應異，是則法性亦應各異；色處相異故性亦應異，聲、香、味、觸、法處相異故性亦應異，是則法性亦應各異；眼界相異故性亦應異，耳、鼻、舌、身、意界相異故性亦應異，是則法性亦應各異；色界相異故性亦應異，聲、香、味、觸、法界相異故性亦應異，是則法性亦應各異；眼識界相異故性亦應異，耳、鼻、舌、身、意識界相異故性亦應異，是則法性亦應各異；眼觸相異故性亦應異，耳、鼻、舌、身、意觸相異故性亦應異，是則法性亦應各異；眼觸為緣所生諸受相異故性亦應異，耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受相異故性亦應異，是則法性亦應各異；地界相異故性亦應異，水、火、風、空、識界相異故性亦應異，是則法性亦應各異；因緣相異故性亦應異，等無間緣、所緣緣、增上緣相異故性亦應異，是則法性亦應各異；從緣所生諸法相異故性亦應異，是則法性亦應各異；無明相異故性亦應異，行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱相異故性亦應異，是則法性亦應各異；貪相異故性亦應異，瞋、癡相異故性亦應異，是則法性亦應各異；異生見趣相異故性亦應異，是則法性亦應各異；四靜慮相異故性亦應異，四無量、四無色定相異故性亦應異，是則法性亦應各異；四念住相異故性亦應異，四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支相異故性亦應異，是則法性亦應各異；空解脫門相異故性亦應異，無相、無願解脫門相異故性亦應異，是則法性亦應各異；內空相異故性亦應異，外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空相異故性亦應異，是則法性亦應各異；苦聖諦相異故性亦應異，集、滅、道聖諦相異故性亦應異，是則法性亦應各異；布施波羅蜜多相異故性亦應異，淨戒、安忍、精進、靜慮、般若、方便善巧、妙願、力、智波羅蜜多相異故性亦應異，是則法性亦應各異；八解脫相異故性亦應異，八勝處、九次第定、十遍處相異故性亦應異，是則法性亦應各異；一切陀羅尼門相異故性亦應異，一切三摩地門相異故性 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現白佛言：「世尊！若一切法平等法性，即是異生平等法性，亦是隨信行、隨法行、第八、預流、一來、不還、阿羅漢、獨覺、菩薩摩訶薩、如來應正等覺平等法性今一切法及諸有情相各異故性亦應異，是則法性亦應各異，謂色相異故性亦應異，受、想、行、識相異故性亦應異，是則法性亦應各異；眼處相異故性亦應異，耳、鼻、舌、身、意處相異故性亦應異，是則法性亦應各異；色處相異故性亦應異，聲、香、味、觸、法處相異故性亦應異，是則法性亦應各異；眼界相異故性亦應異，耳、鼻、舌、身、意界相異故性亦應異，是則法性亦應各異；色界相異故性亦應異，聲、香、味、觸、法界相異故性亦應異，是則法性亦應各異；眼識界相異故性亦應異，耳、鼻、舌、身、意識界相異故性亦應異，是則法性亦應各異；眼觸相異故性亦應異，耳、鼻、舌、身、意觸相異故性亦應異，是則法性亦應各異；眼觸為緣所生諸受相異故性亦應異，耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受相異故性亦應異，是則法性亦應各異；地界相異故性亦應異，水、火、風、空、識界相異故性亦應異，是則法性亦應各異；因緣相異故性亦應異，等無間緣、所緣緣、增上緣相異故性亦應異，是則法性亦應各異；從緣所生諸法相異故性亦應異，是則法性亦應各異；無明相異故性亦應異，行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱相異故性亦應異，是則法性亦應各異；貪相異故性亦應異，瞋、癡相異故性亦應異，是則法性亦應各異；異生見趣相異故性亦應異，是則法性亦應各異；四靜慮相異故性亦應異，四無量、四無色定相異故性亦應異，是則法性亦應各異；四念住相異故性亦應異，四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支相異故性亦應異，是則法性亦應各異；空解脫門相異故性亦應異，無相、無願解脫門相異故性亦應異，是則法性亦應各異；內空相異故性亦應異，外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空相異故性亦應異，是則法性亦應各異；苦聖諦相異故性亦應異，集、滅、道聖諦相異故性亦應異，是則法性亦應各異；布施波羅蜜多相異故性亦應異，淨戒、安忍、精進、靜慮、般若、方便善巧、妙願、力、智波羅蜜多相異故性亦應異，是則法性亦應各異；八解脫相異故性亦應異，八勝處、九次第定、十遍處相異故性亦應異，是則法性亦應各異；一切陀羅尼門相異故性亦應異，一切三摩地門相異故性

亦應異，是則法性亦應各異；極喜地相異故性亦應異，離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地相異故性亦應異，是則法性亦應各異；五眼相異故性亦應異，六神通相異故性亦應異，是則法性亦應各異；如來十力相異故性亦應異，四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法相異故性亦應異，是則法性亦應各異；三十二大士相相異故性亦應異，八十隨好相異故性亦應異，是則法性亦應各異；無忘失法相異故性亦應異，恒住捨性相異故性亦應異，是則法性亦應各異；一切智相異故性亦應異，道相智、一切相智相異故性亦應異，是則法性亦應各異；愚夫異生相異故性亦應異，隨信行、隨法行、第八、預流、一來、不還、阿羅漢、獨覺、菩薩摩訶薩、如來應正等覺相異故性亦應異，是則法性亦應各異；諸世間出世間法相異故性亦應異，諸有漏無漏法、有為無為法相異故性亦應異，是則法性亦應各異。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦應異，是則法性亦應各異；極喜地相異故性亦應異，離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地相異故性亦應異，是則法性亦應各異；五眼相異故性亦應異，六神通相異故性亦應異，是則法性亦應各異；如來十力相異故性亦應異，四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法相異故性亦應異，是則法性亦應各異；三十二大士相相異故性亦應異，八十隨好相異故性亦應異，是則法性亦應各異；無忘失法相異故性亦應異，恒住捨性相異故性亦應異，是則法性亦應各異；一切智相異故性亦應異，道相智、一切相智相異故性亦應異，是則法性亦應各異；愚夫異生相異故性亦應異，隨信行、隨法行、第八、預流、一來、不還、阿羅漢、獨覺、菩薩摩訶薩、如來應正等覺相異故性亦應異，是則法性亦應各異；諸世間出世間法相異故性亦應異，諸有漏無漏法、有為無為法相異故性亦應異，是則法性亦應各異。

「世尊！云何於諸異相法等，可得安立法性一相？云何菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不分別法及諸有情有種種性？若菩薩摩訶薩不分別法及諸有情有種種性，則應不能修行般若波羅蜜多。若不能修行般若波羅蜜多，則應不能從一地至一地。若不能從一地至一地，則應不能趣入菩薩正性離生，超諸聲聞及獨覺地。若不能趣入菩薩正性離生，超諸聲聞及獨覺地，則應不能圓滿神通波羅蜜多。若不能圓滿神通波羅蜜多，則應不能圓滿布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若、方便善巧、妙願、力、智波羅蜜多。若不能圓滿布施乃至智波羅蜜多，則應不能遊戲神通，從一佛土至一佛土，供養恭敬、尊重讚歎諸佛世尊，亦應不能於諸佛所種諸善根。若不能於諸佛所種諸善根，則應不能成熟有情、嚴淨佛土。若不能成熟有情、嚴淨佛土，則應不能證得無上正等菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何於諸異相法等，可得安立法性一相？云何菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不分別法及諸有情有種種性？若菩薩摩訶薩不分別法及諸有情有種種性，則應不能修行般若波羅蜜多。若不能修行般若波羅蜜多，則應不能從一地至一地。若不能從一地至一地，則應不能趣入菩薩正性離生，超諸聲聞及獨覺地。若不能趣入菩薩正性離生，超諸聲聞及獨覺地，則應不能圓滿神通波羅蜜多。若不能圓滿神通波羅蜜多，則應不能圓滿布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若、方便善巧、妙願、力、智波羅蜜多。若不能圓滿布施乃至智波羅蜜多，則應不能遊戲神通，從一佛土至一佛土，供養恭敬、尊重讚歎諸佛世尊，亦應不能於諸佛所種諸善根。若不能於諸佛所種諸善根，則應不能成熟有情、嚴淨佛土。若不能成熟有情、嚴淨佛土，則應不能證得無上正等菩提。」

佛告善現：「如汝所言『若一切法平等法性即是異生平等法性，亦是隨信行、隨法行、第八、預流、一來、不還、阿羅漢、獨覺、菩薩摩訶薩、如來應正等覺平等法性今一切法及諸有情相各異故性亦應異，是則法性亦應各異，云何於諸異相法等，可得安立法性一相？云何菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不分別法及諸有情有種種性？』等者，善現！於意云何？諸色法性是空性不？諸受、想、行、識法性是空性不？諸眼處法性是空性不？諸耳、鼻、舌、身、意處法性是空性不？諸色處法性是空性不？諸聲、香、味、觸、法處法性是空性不？諸眼界法性是空性不？諸耳、鼻、舌、身、意界法性是空性不？諸色界法性是空性不？諸聲、香、味、觸、法界法性是空性不？諸眼識界法性是空性不？諸耳、鼻、舌、身、意識界法性是空性不？諸眼觸法性是空性不？諸耳、鼻、舌、身、意觸法性是空性不？諸眼觸為緣所生諸受法性是空性不？諸耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受法性是空性不？諸地界法性是空性不？諸水、火、風、空、識界法性是空性不？諸因緣法性是空性不？諸等無間緣、所緣緣、增上緣法性是空性不？諸從緣所生法法性是空性不？諸無明法性是空性不？諸行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱法性是空性不？諸貪法性是空性不？諸瞋、癡法性是空性不？諸異生見趣法性是空性不？諸四靜慮法性是空性不？諸四無量、四無色定法性是空性不？諸四念住法性是空性不？諸四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支法性是空性不？諸空解脫門法性是空性不？諸無相、無願解脫門法性是空性不？諸內空法性是空性不？諸外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空法性是空性不？諸苦聖諦法性是空性不？諸集、滅、道聖諦法性是空性不？諸布施波羅蜜多法性是空性不？諸淨戒、安忍、精進、靜慮、般若、方便善巧、妙願、力、智波羅蜜多法性是空性不？八解脫法性是空性不？八勝處、九次第定、十遍處法性是空性不？一切陀羅尼門法性是空性不？一切三摩地門法性是空性不？諸極喜地法性是空性不？諸離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地法性是空性不？五眼法性是空性不？六神通法性是空性不？如來十力法性是空性不？四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法法性是空性不？三十二大士相法性是空性不？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「如汝所言『若一切法平等法性即是異生平等法性，亦是隨信行、隨法行、第八、預流、一來、不還、阿羅漢、獨覺、菩薩摩訶薩、如來應正等覺平等法性今一切法及諸有情相各異故性亦應異，是則法性亦應各異，云何於諸異相法等，可得安立法性一相？云何菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不分別法及諸有情有種種性？』等者，善現！於意云何？諸色法性是空性不？諸受、想、行、識法性是空性不？諸眼處法性是空性不？諸耳、鼻、舌、身、意處法性是空性不？諸色處法性是空性不？諸聲、香、味、觸、法處法性是空性不？諸眼界法性是空性不？諸耳、鼻、舌、身、意界法性是空性不？諸色界法性是空性不？諸聲、香、味、觸、法界法性是空性不？諸眼識界法性是空性不？諸耳、鼻、舌、身、意識界法性是空性不？諸眼觸法性是空性不？諸耳、鼻、舌、身、意觸法性是空性不？諸眼觸為緣所生諸受法性是空性不？諸耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受法性是空性不？諸地界法性是空性不？諸水、火、風、空、識界法性是空性不？諸因緣法性是空性不？諸等無間緣、所緣緣、增上緣法性是空性不？諸從緣所生法法性是空性不？諸無明法性是空性不？諸行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱法性是空性不？諸貪法性是空性不？諸瞋、癡法性是空性不？諸異生見趣法性是空性不？諸四靜慮法性是空性不？諸四無量、四無色定法性是空性不？諸四念住法性是空性不？諸四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支法性是空性不？諸空解脫門法性是空性不？諸無相、無願解脫門法性是空性不？諸內空法性是空性不？諸外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空法性是空性不？諸苦聖諦法性是空性不？諸集、滅、道聖諦法性是空性不？諸布施波羅蜜多法性是空性不？諸淨戒、安忍、精進、靜慮、般若、方便善巧、妙願、力、智波羅蜜多法性是空性不？八解脫法性是空性不？八勝處、九次第定、十遍處法性是空性不？一切陀羅尼門法性是空性不？一切三摩地門法性是空性不？諸極喜地法性是空性不？諸離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地法性是空性不？五眼法性是空性不？六神通法性是空性不？如來十力法性是空性不？四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法法性是空性不？三十二大士相法性是空性不？

八十隨好法性是空性不？諸無忘失法法性是空性不？諸恒住捨性法性是空性不？諸一切智法性是空性不？諸道相智、一切相智法性是空性不？諸愚夫異生法性是空性不？諸隨信行、隨法行、第八、預流、一來、不還、阿羅漢、獨覺、菩薩摩訶薩、如來應正等覺法性是空性不？世間出世間法法性是空性不？有漏無漏法、有為無為法法性是空性不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 八十隨好法性是空性不？諸無忘失法法性是空性不？諸恒住捨性法性是空性不？諸一切智法性是空性不？諸道相智、一切相智法性是空性不？諸愚夫異生法性是空性不？諸隨信行、隨法行、第八、預流、一來、不還、阿羅漢、獨覺、菩薩摩訶薩、如來應正等覺法性是空性不？世間出世間法法性是空性不？有漏無漏法、有為無為法法性是空性不？」

善現答言：「如是！世尊！如是！善逝！一切法性皆是空性。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現答言：「如是！世尊！如是！善逝！一切法性皆是空性。」

佛告善現：「於意云何？於空性中，法等異相為可得不？謂色異相為可得不？受、想、行、識異相為可得不？眼處異相為可得不？耳、鼻、舌、身、意處異相為可得不？色處異相為可得不？聲、香、味、觸、法處異相為可得不？眼界異相為可得不？耳、鼻、舌、身、意界異相為可得不？色界異相為可得不？聲、香、味、觸、法界異相為可得不？眼識界異相為可得不？耳、鼻、舌、身、意識界異相為可得不？眼觸異相為可得不？耳、鼻、舌、身、意觸異相為可得不？眼觸為緣所生諸受異相為可得不？耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受異相為可得不？地界異相為可得不？水、火、風、空、識界異相為可得不？因緣異相為可得不？等無間緣、所緣緣、增上緣異相為可得不？從緣所生諸法異相為可得不？無明異相為可得不？行、識、名色、六處、觸，受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱異相為可得不？貪異相為可得不？瞋、癡異相為可得不？愚夫異生見趣異相為可得不？四靜慮異相為可得不？四無量、四無色定異相為可得不？四念住異相為可得不？四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支異相為可得不？空解脫門異相為可得不？無相、無願解脫門異相為可得不？內空異相為可得不？外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空異相為可得不？苦聖諦異相為可得不？集、滅、道聖諦異相為可得不？布施波羅蜜多異相為可得不？淨戒、安忍、精進、靜慮、般若、方便善巧、妙願、力、智波羅蜜多異相為可得不？八解脫異相為可得不？八勝處、九次第定、十遍處異相為可得不？一切陀羅尼門異相為可得不？一切三摩地門異相為可得不？極喜地異相為可得不？離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地異相為可得不？五眼異相為可得不？六神通異相為可得不？如來十力異相為可得不？四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法異相為可得不？三十二大士相異相為可得不？八十隨好異相為可得不？無忘失法異相為可得不？恒住捨性異相為可得不？一切智異相為可得不？道相智、一切相智異相為可得不？愚夫異生異相為可得不？隨信行、隨法行、第八、預流、一來、不還、阿羅漢、獨覺、菩薩摩訶薩、如來應正等覺異相為可得不？世間出世間法異相為可得不？有漏無漏法、有為無為法異相為可得不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「於意云何？於空性中，法等異相為可得不？謂色異相為可得不？受、想、行、識異相為可得不？眼處異相為可得不？耳、鼻、舌、身、意處異相為可得不？色處異相為可得不？聲、香、味、觸、法處異相為可得不？眼界異相為可得不？耳、鼻、舌、身、意界異相為可得不？色界異相為可得不？聲、香、味、觸、法界異相為可得不？眼識界異相為可得不？耳、鼻、舌、身、意識界異相為可得不？眼觸異相為可得不？耳、鼻、舌、身、意觸異相為可得不？眼觸為緣所生諸受異相為可得不？耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受異相為可得不？地界異相為可得不？水、火、風、空、識界異相為可得不？因緣異相為可得不？等無間緣、所緣緣、增上緣異相為可得不？從緣所生諸法異相為可得不？無明異相為可得不？行、識、名色、六處、觸，受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱異相為可得不？貪異相為可得不？瞋、癡異相為可得不？愚夫異生見趣異相為可得不？四靜慮異相為可得不？四無量、四無色定異相為可得不？四念住異相為可得不？四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支異相為可得不？空解脫門異相為可得不？無相、無願解脫門異相為可得不？內空異相為可得不？外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空異相為可得不？苦聖諦異相為可得不？集、滅、道聖諦異相為可得不？布施波羅蜜多異相為可得不？淨戒、安忍、精進、靜慮、般若、方便善巧、妙願、力、智波羅蜜多異相為可得不？八解脫異相為可得不？八勝處、九次第定、十遍處異相為可得不？一切陀羅尼門異相為可得不？一切三摩地門異相為可得不？極喜地異相為可得不？離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地異相為可得不？五眼異相為可得不？六神通異相為可得不？如來十力異相為可得不？四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法異相為可得不？三十二大士相異相為可得不？八十隨好異相為可得不？無忘失法異相為可得不？恒住捨性異相為可得不？一切智異相為可得不？道相智、一切相智異相為可得不？愚夫異生異相為可得不？隨信行、隨法行、第八、預流、一來、不還、阿羅漢、獨覺、菩薩摩訶薩、如來應正等覺異相為可得不？世間出世間法異相為可得不？有漏無漏法、有為無為法異相為可得不？」

善現答言：「不也！世尊！不也！善逝！於空性中一切異相皆不可得。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現答言：「不也！世尊！不也！善逝！於空性中一切異相皆不可得。」

佛告善現：「由此當知平等法性非色不離色，非受、想、行、識不離受、想、行、識；非眼處不離眼處，非耳、鼻、舌、身、意處不離耳、鼻、舌、身、意處；非色處不離色處，非聲、香、味、觸、法處不離聲、香、味、觸、法處；非眼界不離眼界，非耳、鼻、舌、身、意界不離耳、鼻、舌、身、意界；非色界不離色界，非聲、香、味、觸、法界不離聲、香、味、觸、法界；非眼識界不離眼識界，非耳、鼻、舌、身、意識界不離耳、鼻、舌、身、意識界；非眼觸不離眼觸，非耳、鼻、舌、身、意觸不離耳、鼻、舌、身、意觸；非眼觸為緣所生諸受不離眼觸為緣所生諸受，非耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受不離耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受；非地界不離地界，非水、火、風、空、識界不離水、火、風、空、識界；非因緣不離因緣，非等無間緣、所緣緣、增上緣不離等無間緣、所緣緣、增上緣；非從緣所生諸法不離從緣所生諸法；非無明不離無明，非行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱不離行乃至老死愁歎苦憂惱；非貪不離貪，非瞋、癡不離瞋、癡；非諸見趣不離諸見趣；非四靜慮不離四靜慮，非四無量、四無色定不離四無量、四無色定；非四念住不離四念住，非四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支不離四正斷乃至八聖道支；非空解脫門不離空解脫門，非無相、無願解脫門不離無相、無願解脫門；非內空不離內空，非外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空不離外空乃至無性自性空；非苦聖諦不離苦聖諦，非集、滅、道聖諦不離集、滅、道聖諦；非布施波羅蜜多不離布施波羅蜜多，非淨戒、安忍、精進、靜慮、般若、方便善巧、妙願、力、智波羅蜜多不離淨戒乃至智波羅蜜多；非八解脫不離八解脫，非八勝處、九次第定、十遍處不離八勝處、九次第定、十遍處；非一切陀羅尼門不離一切陀羅尼門，非一切三摩地門不離一切三摩地門；非極喜地不離極喜地，非離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地不離離垢地乃至法雲地；非五眼不離五眼，非六神通不離六神通；非佛十力不離佛十力，非四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法不離四無所畏乃至十八佛不共法；非三十二大士相不離三十二大士相，非八十隨好不離八十隨好；非無忘失法不離無忘失法，非恒住捨性不離恒住捨性；非一切智不 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「由此當知平等法性非色不離色，非受、想、行、識不離受、想、行、識；非眼處不離眼處，非耳、鼻、舌、身、意處不離耳、鼻、舌、身、意處；非色處不離色處，非聲、香、味、觸、法處不離聲、香、味、觸、法處；非眼界不離眼界，非耳、鼻、舌、身、意界不離耳、鼻、舌、身、意界；非色界不離色界，非聲、香、味、觸、法界不離聲、香、味、觸、法界；非眼識界不離眼識界，非耳、鼻、舌、身、意識界不離耳、鼻、舌、身、意識界；非眼觸不離眼觸，非耳、鼻、舌、身、意觸不離耳、鼻、舌、身、意觸；非眼觸為緣所生諸受不離眼觸為緣所生諸受，非耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受不離耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受；非地界不離地界，非水、火、風、空、識界不離水、火、風、空、識界；非因緣不離因緣，非等無間緣、所緣緣、增上緣不離等無間緣、所緣緣、增上緣；非從緣所生諸法不離從緣所生諸法；非無明不離無明，非行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱不離行乃至老死愁歎苦憂惱；非貪不離貪，非瞋、癡不離瞋、癡；非諸見趣不離諸見趣；非四靜慮不離四靜慮，非四無量、四無色定不離四無量、四無色定；非四念住不離四念住，非四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支不離四正斷乃至八聖道支；非空解脫門不離空解脫門，非無相、無願解脫門不離無相、無願解脫門；非內空不離內空，非外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空不離外空乃至無性自性空；非苦聖諦不離苦聖諦，非集、滅、道聖諦不離集、滅、道聖諦；非布施波羅蜜多不離布施波羅蜜多，非淨戒、安忍、精進、靜慮、般若、方便善巧、妙願、力、智波羅蜜多不離淨戒乃至智波羅蜜多；非八解脫不離八解脫，非八勝處、九次第定、十遍處不離八勝處、九次第定、十遍處；非一切陀羅尼門不離一切陀羅尼門，非一切三摩地門不離一切三摩地門；非極喜地不離極喜地，非離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地不離離垢地乃至法雲地；非五眼不離五眼，非六神通不離六神通；非佛十力不離佛十力，非四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法不離四無所畏乃至十八佛不共法；非三十二大士相不離三十二大士相，非八十隨好不離八十隨好；非無忘失法不離無忘失法，非恒住捨性不離恒住捨性；非一切智不

離一切智，非道相智、一切相智不離道相智、一切相智；非愚夫異生不離愚夫異生，非隨信行、隨法行、第八、預流、一來、不還、阿羅漢、獨覺、菩薩摩訶薩、如來應正等覺不離隨信行乃至如來應正等覺；非世間出世間法不離世間出世間法，非有漏無漏法、有為無為法不離有漏無漏法、有為無為法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 離一切智，非道相智、一切相智不離道相智、一切相智；非愚夫異生不離愚夫異生，非隨信行、隨法行、第八、預流、一來、不還、阿羅漢、獨覺、菩薩摩訶薩、如來應正等覺不離隨信行乃至如來應正等覺；非世間出世間法不離世間出世間法，非有漏無漏法、有為無為法不離有漏無漏法、有為無為法。」

具壽善現白佛言：「世尊！平等法性為是有為，為是無為？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現白佛言：「世尊！平等法性為是有為，為是無為？」

佛告善現：「平等法性非是有為，非是無為，然離有為法，無為法不可得，離無為法，有為法亦不可得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「平等法性非是有為，非是無為，然離有為法，無為法不可得，離無為法，有為法亦不可得。

「善現！若有為界、若無為界，如是二界非相應非不相應，無色、無見、無對、一相，所謂無相，一切如來、應、正等覺依世俗說不依勝義。何以故？非勝義中可有身行、語行、意行，非離身行、語行、意行勝義可得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若有為界、若無為界，如是二界非相應非不相應，無色、無見、無對、一相，所謂無相，一切如來、應、正等覺依世俗說不依勝義。何以故？非勝義中可有身行、語行、意行，非離身行、語行、意行勝義可得。

「善現當知！即有為、無為平等法性說名勝義，是故菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不動勝義而行菩薩摩訶薩行，成熟有情、嚴淨佛土，能證無上正等菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！即有為、無為平等法性說名勝義，是故菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不動勝義而行菩薩摩訶薩行，成熟有情、嚴淨佛土，能證無上正等菩提。」

初分無動法性品第七十六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初分無動法性品第七十六

爾時，具壽善現白佛言：「世尊！若諸法等平等法性皆本性空，此本性空於有無法非能所作，云何菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不動勝義而作菩薩所應作事，以布施、愛語、利行、同事饒益有情？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，具壽善現白佛言：「世尊！若諸法等平等法性皆本性空，此本性空於有無法非能所作，云何菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不動勝義而作菩薩所應作事，以布施、愛語、利行、同事饒益有情？」

佛告善現：「如是！如是！如汝所說。一切法等平等法性皆本性空，此本性空於有無法非能所作。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「如是！如是！如汝所說。一切法等平等法性皆本性空，此本性空於有無法非能所作。

「善現！若諸有情自知諸法皆本性空，則諸如來、應、正等覺及諸菩薩摩訶薩眾不現神通作希有事，謂於諸法本性空中雖無所動，而令有情遠離種種妄想顛倒，安住諸法空解脫生死苦，謂令有情遠離我想、有情想、命者想、生者想、養者想、士夫想、補特伽羅想、意生想、儒童想、作者想、使作者想、起者想、使起者想、受者想、使受者想、知者想、使知者想、見者想、使見者想；亦令遠離色想，受、想、行、識想；亦令遠離眼處想，耳、鼻、舌、身、意處想；亦令遠離色處想，聲、香、味、觸、法處想；亦令遠離眼界想，耳、鼻、舌、身、意界想；亦令遠離色界想，聲、香、味、觸、法界想；亦令遠離眼識界想，耳、鼻、舌、身、意識界想；亦令遠離眼觸想，耳、鼻、舌、身、意觸想；亦令遠離眼觸為緣所生諸受想，耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受想；亦令遠離地界想，水、火、風、空、識界想；亦令遠離因緣想，等無間緣、所緣緣、增上緣想；亦令遠離從緣所生諸法想；亦令遠離無明想，行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱想；亦令遠離世間出世間法想，有漏無漏法、有為無為法想，安住無為界，解脫生死苦。無為界者即諸法空，依世俗說名無為界。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若諸有情自知諸法皆本性空，則諸如來、應、正等覺及諸菩薩摩訶薩眾不現神通作希有事，謂於諸法本性空中雖無所動，而令有情遠離種種妄想顛倒，安住諸法空解脫生死苦，謂令有情遠離我想、有情想、命者想、生者想、養者想、士夫想、補特伽羅想、意生想、儒童想、作者想、使作者想、起者想、使起者想、受者想、使受者想、知者想、使知者想、見者想、使見者想；亦令遠離色想，受、想、行、識想；亦令遠離眼處想，耳、鼻、舌、身、意處想；亦令遠離色處想，聲、香、味、觸、法處想；亦令遠離眼界想，耳、鼻、舌、身、意界想；亦令遠離色界想，聲、香、味、觸、法界想；亦令遠離眼識界想，耳、鼻、舌、身、意識界想；亦令遠離眼觸想，耳、鼻、舌、身、意觸想；亦令遠離眼觸為緣所生諸受想，耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受想；亦令遠離地界想，水、火、風、空、識界想；亦令遠離因緣想，等無間緣、所緣緣、增上緣想；亦令遠離從緣所生諸法想；亦令遠離無明想，行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱想；亦令遠離世間出世間法想，有漏無漏法、有為無為法想，安住無為界，解脫生死苦。無為界者即諸法空，依世俗說名無為界。」

具壽善現白佛言：「世尊！由何空故說諸法空？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現白佛言：「世尊！由何空故說諸法空？」

佛言：「善現！由想空故說諸法空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！由想空故說諸法空。

「復次，善現！於意云何？若變化身復作化事，此有實事而不空耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！於意云何？若變化身復作化事，此有實事而不空耶？」

善現答言：「不也！世尊！不也！善逝！諸所變化都無實事，一切皆空。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現答言：「不也！世尊！不也！善逝！諸所變化都無實事，一切皆空。」

佛告善現：「變化與空如是二法非合非散，此二俱以空空故空，不應分別是空是化。何以故？善現！非空性中有空、有化二事可得，以一切法畢竟空故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「變化與空如是二法非合非散，此二俱以空空故空，不應分別是空是化。何以故？善現！非空性中有空、有化二事可得，以一切法畢竟空故。

「復次，善現！無色非化，無受、想、行、識非化，諸是化者無不皆空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！無色非化，無受、想、行、識非化，諸是化者無不皆空。

「善現！無眼處非化，無耳、鼻、舌、身、意處非化，諸是化者無不皆空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！無眼處非化，無耳、鼻、舌、身、意處非化，諸是化者無不皆空。

「善現！無色處非化，無聲、香、味、觸、法處非化，諸是化者無不皆空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！無色處非化，無聲、香、味、觸、法處非化，諸是化者無不皆空。

「善現！無眼界非化，無耳、鼻、舌、身、意界非化，諸是化者無不皆空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！無眼界非化，無耳、鼻、舌、身、意界非化，諸是化者無不皆空。

「善現！無色界非化，無聲、香、味、觸、法界非化，諸是化者無不皆空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！無色界非化，無聲、香、味、觸、法界非化，諸是化者無不皆空。

「善現！無眼識界非化，無耳、鼻、舌、身、意識界非化，諸是化者無不皆空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！無眼識界非化，無耳、鼻、舌、身、意識界非化，諸是化者無不皆空。

「善現！無眼觸非化，無耳、鼻、舌、身、意觸非化，諸是化者無不皆空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！無眼觸非化，無耳、鼻、舌、身、意觸非化，諸是化者無不皆空。

「善現！無眼觸為緣所生諸受非化，無耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受非化，諸是化者無不皆空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！無眼觸為緣所生諸受非化，無耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受非化，諸是化者無不皆空。

「善現！無地界非化，無水、火、風、空、識界非化，諸是化者無不皆空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！無地界非化，無水、火、風、空、識界非化，諸是化者無不皆空。

「善現！無因緣非化，無等無間緣、所緣緣、增上緣非化，諸是化者無不皆空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！無因緣非化，無等無間緣、所緣緣、增上緣非化，諸是化者無不皆空。

「善現！無從緣所生諸法非化，諸是化者無不皆空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！無從緣所生諸法非化，諸是化者無不皆空。

「善現！無無明非化，無行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱非化，諸是化者無不皆空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！無無明非化，無行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱非化，諸是化者無不皆空。

「善現！無布施波羅蜜多非化，無淨戒、安忍、精進、靜慮、般若、方便善巧、妙願、力、智波羅蜜多非化，諸是化者無不皆空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！無布施波羅蜜多非化，無淨戒、安忍、精進、靜慮、般若、方便善巧、妙願、力、智波羅蜜多非化，諸是化者無不皆空。

「善現！無四念住非化，無四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支非化，諸是化者無不皆空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！無四念住非化，無四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支非化，諸是化者無不皆空。

「善現！無空解脫門非化，無無相、無願解脫門非化，諸是化者無不皆空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！無空解脫門非化，無無相、無願解脫門非化，諸是化者無不皆空。

「善現！無內空非化，無外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空非化，諸是化者無不皆空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！無內空非化，無外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空非化，諸是化者無不皆空。

「善現！無苦聖諦非化，無集、滅、道聖諦非化，諸是化者無不皆空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！無苦聖諦非化，無集、滅、道聖諦非化，諸是化者無不皆空。

「善現！無四靜慮非化，無四無量、四無色定非化，諸是化者無不皆空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！無四靜慮非化，無四無量、四無色定非化，諸是化者無不皆空。

「善現！無八解脫非化，無八勝處、九次第定、十遍處非化，諸是化者無不皆空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！無八解脫非化，無八勝處、九次第定、十遍處非化，諸是化者無不皆空。

「善現！無陀羅尼門非化，無三摩地門非化，諸是化者無不皆空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！無陀羅尼門非化，無三摩地門非化，諸是化者無不皆空。

「善現！無極喜地非化，無離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地非化，諸是化者無不皆空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！無極喜地非化，無離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地非化，諸是化者無不皆空。

「善現！無五眼非化，無六神通非化，諸是化者無不皆空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！無五眼非化，無六神通非化，諸是化者無不皆空。

「善現！無佛十力非化，無四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法非化，諸是化者無不皆空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！無佛十力非化，無四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法非化，諸是化者無不皆空。

「善現！無三十二大士相非化，無八十隨好非化，諸是化者無不皆空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！無三十二大士相非化，無八十隨好非化，諸是化者無不皆空。

「善現！無無忘失法非化，無恒住捨性非化，諸是化者無不皆空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！無無忘失法非化，無恒住捨性非化，諸是化者無不皆空。

「善現！無一切智非化，無道相智、一切相智非化，諸是化者無不皆空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！無一切智非化，無道相智、一切相智非化，諸是化者無不皆空。

「善現！無預流果非化，無一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提非化，諸是化者無不皆空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！無預流果非化，無一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提非化，諸是化者無不皆空。

「善現！無菩薩摩訶薩行非化，無佛無上正等菩提非化，諸是化者無不皆空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！無菩薩摩訶薩行非化，無佛無上正等菩提非化，諸是化者無不皆空。

「善現！依如是法施設種種補特伽羅，所謂異生、若隨信行、若隨法行、若第八、若預流、若一來、若不還、若阿羅漢、若獨覺、若菩薩摩訶薩、若諸如來應正等覺，如是一切無非是化，諸是化者無不皆空。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！依如是法施設種種補特伽羅，所謂異生、若隨信行、若隨法行、若第八、若預流、若一來、若不還、若阿羅漢、若獨覺、若菩薩摩訶薩、若諸如來應正等覺，如是一切無非是化，諸是化者無不皆空。」

時，具壽善現白佛言：「世尊！世間諸蘊、諸處、諸界、緣起、緣生、緣起支等可皆是化？諸出世間波羅蜜多，若三十七菩提分法，若三解脫門，若一切空，若諸聖諦，若四靜慮、四無量、四無色定，若八解脫、八勝處、九次第定、十遍處，若陀羅尼門、三摩地門，若菩薩十地，若五眼、六神通，若佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法，若三十二大士相、八十隨好，若無忘失法、恒住捨性，若一切智、道相智、一切相智，若由彼法所得諸果，若依彼法施設種種補特伽羅，豈亦是化？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，具壽善現白佛言：「世尊！世間諸蘊、諸處、諸界、緣起、緣生、緣起支等可皆是化？諸出世間波羅蜜多，若三十七菩提分法，若三解脫門，若一切空，若諸聖諦，若四靜慮、四無量、四無色定，若八解脫、八勝處、九次第定、十遍處，若陀羅尼門、三摩地門，若菩薩十地，若五眼、六神通，若佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法，若三十二大士相、八十隨好，若無忘失法、恒住捨性，若一切智、道相智、一切相智，若由彼法所得諸果，若依彼法施設種種補特伽羅，豈亦是化？」

佛告善現：「一切世間、出世間法無非是化，然於其中，有是聲聞所化，有是獨覺所化，有是菩薩所化，有是如來所化，有是煩惱所化，有是善法所化。善現！由此因緣，說一切法皆如變化等無差別。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「一切世間、出世間法無非是化，然於其中，有是聲聞所化，有是獨覺所化，有是菩薩所化，有是如來所化，有是煩惱所化，有是善法所化。善現！由此因緣，說一切法皆如變化等無差別。」

具壽善現復白佛言：「世尊！所有斷果，謂預流果、或一來果、或不還果、或阿羅漢果、或獨覺地、或如來地永斷煩惱習氣相續，豈亦是化？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「世尊！所有斷果，謂預流果、或一來果、或不還果、或阿羅漢果、或獨覺地、或如來地永斷煩惱習氣相續，豈亦是化？」

佛告善現：「如是諸法若與生滅二相合者亦皆是化。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「如是諸法若與生滅二相合者亦皆是化。」

「世尊！何法非化？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！何法非化？」

「善現！若法不與生滅相合，是法非化。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若法不與生滅相合，是法非化。」

「世尊！何法不與生滅相合？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！何法不與生滅相合？」

「善現！不虛誑法即是涅槃，此法不與生滅相合，是故非化。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！不虛誑法即是涅槃，此法不與生滅相合，是故非化。」

具壽善現復白佛言：「如世尊說平等法性一切皆空，無能動者，無二可得，無有少法非自性空，云何涅槃可言非化？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「如世尊說平等法性一切皆空，無能動者，無二可得，無有少法非自性空，云何涅槃可言非化？」

佛告善現：「如是！如是！如汝所說。無有少法非自性空，此自性空非聲聞作，非獨覺作，非菩薩作，非如來作，亦非餘作，有佛無佛其性常空，此即涅槃，是故我說涅槃非化，非實有法名為涅槃，可說無生、無滅、非化。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「如是！如是！如汝所說。無有少法非自性空，此自性空非聲聞作，非獨覺作，非菩薩作，非如來作，亦非餘作，有佛無佛其性常空，此即涅槃，是故我說涅槃非化，非實有法名為涅槃，可說無生、無滅、非化。」