大般若波羅蜜多經卷第三百九十五三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大般若波羅蜜多經卷第三百九十五三藏法師玄奘奉 詔譯

初分淨土方便品第七十三之二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初分淨土方便品第七十三之二

爾時，具壽善現白佛言：「世尊！何等名為菩薩摩訶薩菩提資糧，諸菩薩摩訶薩要具如是菩提資糧，乃能證得所求無上正等菩提？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，具壽善現白佛言：「世尊！何等名為菩薩摩訶薩菩提資糧，諸菩薩摩訶薩要具如是菩提資糧，乃能證得所求無上正等菩提？」

佛告善現：「一切善法皆是菩薩摩訶薩菩提資糧，諸菩薩摩訶薩要具如是菩提資糧，乃能證得所求無上正等菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「一切善法皆是菩薩摩訶薩菩提資糧，諸菩薩摩訶薩要具如是菩提資糧，乃能證得所求無上正等菩提。」

具壽善現復白佛言：「世尊！何等名為一切善法，諸菩薩摩訶薩成就如是諸善法故，證得無上正等菩提？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「世尊！何等名為一切善法，諸菩薩摩訶薩成就如是諸善法故，證得無上正等菩提？」

佛告善現：「諸菩薩摩訶薩從初發心，修行布施波羅蜜多，修行淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，於中都無分別執著，謂作是念：『此是施等，由此、為此而修施等。』是三分別執著皆無，知一切法自性空故。由是所修波羅蜜多，能自饒益，亦能饒益一切有情，令出生死得涅槃故，說為善法，亦名菩薩菩提資糧，亦名菩薩摩訶薩道。過去未來現在菩薩摩訶薩眾行此道故，已得當得今得無上正等菩提，亦令有情已當今度生死大海證涅槃樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「諸菩薩摩訶薩從初發心，修行布施波羅蜜多，修行淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，於中都無分別執著，謂作是念：『此是施等，由此、為此而修施等。』是三分別執著皆無，知一切法自性空故。由是所修波羅蜜多，能自饒益，亦能饒益一切有情，令出生死得涅槃故，說為善法，亦名菩薩菩提資糧，亦名菩薩摩訶薩道。過去未來現在菩薩摩訶薩眾行此道故，已得當得今得無上正等菩提，亦令有情已當今度生死大海證涅槃樂。

「善現！諸菩薩摩訶薩從初發心，修行四念住，修行四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，於中都無分別執著，謂作是念：『此是四念住等，由此、為此而修四念住等。』是三分別執著皆無，知一切法自性空故。由是所修四念住等，能自饒益，亦能饒益一切有情，令出生死得涅槃故，說為善法，亦名菩薩菩提資糧，亦名菩薩摩訶薩道。過去未來現在菩薩摩訶薩眾行此道故，已得當得今得無上正等菩提，亦令有情已當今度生死大海證涅槃樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！諸菩薩摩訶薩從初發心，修行四念住，修行四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，於中都無分別執著，謂作是念：『此是四念住等，由此、為此而修四念住等。』是三分別執著皆無，知一切法自性空故。由是所修四念住等，能自饒益，亦能饒益一切有情，令出生死得涅槃故，說為善法，亦名菩薩菩提資糧，亦名菩薩摩訶薩道。過去未來現在菩薩摩訶薩眾行此道故，已得當得今得無上正等菩提，亦令有情已當今度生死大海證涅槃樂。

「善現！諸菩薩摩訶薩從初發心，安住內空，安住外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空，於中都無分別執著，謂作是念：『此是內空等，由此、為此而住內空等。』是三分別執著皆無，知一切法自性空故。由是所住內空等，能自饒益，亦能饒益一切有情，令出生死得涅槃故，說為善法，亦名菩薩菩提資糧，亦名菩薩摩訶薩道。過去未來現在菩薩摩訶薩眾行此道故，已得當得今得無上正等菩提，亦令有情已當今度生死大海證涅槃樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！諸菩薩摩訶薩從初發心，安住內空，安住外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空，於中都無分別執著，謂作是念：『此是內空等，由此、為此而住內空等。』是三分別執著皆無，知一切法自性空故。由是所住內空等，能自饒益，亦能饒益一切有情，令出生死得涅槃故，說為善法，亦名菩薩菩提資糧，亦名菩薩摩訶薩道。過去未來現在菩薩摩訶薩眾行此道故，已得當得今得無上正等菩提，亦令有情已當今度生死大海證涅槃樂。

「善現！諸菩薩摩訶薩從初發心，安住苦聖諦，安住集、滅、道聖諦，於中都無分別執著，謂作是念：『此是苦聖諦等，由此、為此而住苦聖諦等。』是三分別執著皆無，知一切法自性空故。由是所住苦聖諦等，能自饒益，亦能饒益一切有情，令出生死得涅槃故，說為善法，亦名菩薩菩提資糧，亦名菩薩摩訶薩道。過去未來現在菩薩摩訶薩眾行此道故，已得當得今得無上正等菩提，亦令有情已當今度生死大海證涅槃樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！諸菩薩摩訶薩從初發心，安住苦聖諦，安住集、滅、道聖諦，於中都無分別執著，謂作是念：『此是苦聖諦等，由此、為此而住苦聖諦等。』是三分別執著皆無，知一切法自性空故。由是所住苦聖諦等，能自饒益，亦能饒益一切有情，令出生死得涅槃故，說為善法，亦名菩薩菩提資糧，亦名菩薩摩訶薩道。過去未來現在菩薩摩訶薩眾行此道故，已得當得今得無上正等菩提，亦令有情已當今度生死大海證涅槃樂。

「善現！諸菩薩摩訶薩從初發心，修行四靜慮，修行四無量、四無色定，於中都無分別執著，謂作是念：『此是四靜慮等，由此、為此而修四靜慮等。』是三分別執著皆無，知一切法自性空故。由是所修四靜慮等，能自饒益，亦能饒益一切有情，令出生死得涅槃故，說為善法，亦名菩薩菩提資糧，亦名菩薩摩訶薩道。過去未來現在菩薩摩訶薩眾行此道故，已得當得今得無上正等菩提，亦令有情已當今度生死大海證涅槃樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！諸菩薩摩訶薩從初發心，修行四靜慮，修行四無量、四無色定，於中都無分別執著，謂作是念：『此是四靜慮等，由此、為此而修四靜慮等。』是三分別執著皆無，知一切法自性空故。由是所修四靜慮等，能自饒益，亦能饒益一切有情，令出生死得涅槃故，說為善法，亦名菩薩菩提資糧，亦名菩薩摩訶薩道。過去未來現在菩薩摩訶薩眾行此道故，已得當得今得無上正等菩提，亦令有情已當今度生死大海證涅槃樂。

「善現！諸菩薩摩訶薩從初發心，修行八解脫，修行八勝處、九次第定、十遍處，於中都無分別執著，謂作是念：『此是八解脫等，由此、為此而修八解脫等。』是三分別執著皆無，知一切法自性空故。由是所修八解脫等，能自饒益，亦能饒益一切有情，令出生死得涅槃故，說為善法，亦名菩薩菩提資糧，亦名菩薩摩訶薩道。過去未來現在菩薩摩訶薩眾行此道故，已得當得今得無上正等菩提，亦令有情已當今度生死大海證涅槃樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！諸菩薩摩訶薩從初發心，修行八解脫，修行八勝處、九次第定、十遍處，於中都無分別執著，謂作是念：『此是八解脫等，由此、為此而修八解脫等。』是三分別執著皆無，知一切法自性空故。由是所修八解脫等，能自饒益，亦能饒益一切有情，令出生死得涅槃故，說為善法，亦名菩薩菩提資糧，亦名菩薩摩訶薩道。過去未來現在菩薩摩訶薩眾行此道故，已得當得今得無上正等菩提，亦令有情已當今度生死大海證涅槃樂。

「善現！諸菩薩摩訶薩從初發心，修行陀羅尼門，修行三摩地門，於中都無分別執著，謂作是念：『此是陀羅尼門等，由此、為此而修陀羅尼門等。』是三分別執著皆無，知一切法自性空故。由是所修陀羅尼門等，能自饒益，亦能饒益一切有情，令出生死得涅槃故，說為善法，亦名菩薩菩提資糧，亦名菩薩摩訶薩道。過去未來現在菩薩摩訶薩眾行此道故，已得當得今得無上正等菩提，亦令有情已當今度生死大海證涅槃樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！諸菩薩摩訶薩從初發心，修行陀羅尼門，修行三摩地門，於中都無分別執著，謂作是念：『此是陀羅尼門等，由此、為此而修陀羅尼門等。』是三分別執著皆無，知一切法自性空故。由是所修陀羅尼門等，能自饒益，亦能饒益一切有情，令出生死得涅槃故，說為善法，亦名菩薩菩提資糧，亦名菩薩摩訶薩道。過去未來現在菩薩摩訶薩眾行此道故，已得當得今得無上正等菩提，亦令有情已當今度生死大海證涅槃樂。

「善現！諸菩薩摩訶薩從初發心，修行空解脫門，修行無相、無願解脫門，於中都無分別執著，謂作是念：『此是空解脫門等，由此、為此而修空解脫門等。』是三分別執著皆無，知一切法自性空故。由是所修空解脫門等，能自饒益，亦能饒益一切有情，令出生死得涅槃故，說為善法，亦名菩薩菩提資糧，亦名菩薩摩訶薩道。過去未來現在菩薩摩訶薩眾行此道故，已得當得今得無上正等菩提，亦令有情已當今度生死大海證涅槃樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！諸菩薩摩訶薩從初發心，修行空解脫門，修行無相、無願解脫門，於中都無分別執著，謂作是念：『此是空解脫門等，由此、為此而修空解脫門等。』是三分別執著皆無，知一切法自性空故。由是所修空解脫門等，能自饒益，亦能饒益一切有情，令出生死得涅槃故，說為善法，亦名菩薩菩提資糧，亦名菩薩摩訶薩道。過去未來現在菩薩摩訶薩眾行此道故，已得當得今得無上正等菩提，亦令有情已當今度生死大海證涅槃樂。

「善現！諸菩薩摩訶薩從初發心，修行極喜地，修行離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地，於中都無分別執著，謂作是念：『此是極喜地等，由此、為此而修極喜地等。』是三分別執著皆無，知一切法自性空故。由是所修極喜地等，能自饒益，亦能饒益一切有情，令出生死得涅槃故，說為善法，亦名菩薩菩提資糧，亦名菩薩摩訶薩道。過去未來現在菩薩摩訶薩眾行此道故，已得當得今得無上正等菩提，亦令有情已當今度生死大海證涅槃樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！諸菩薩摩訶薩從初發心，修行極喜地，修行離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地，於中都無分別執著，謂作是念：『此是極喜地等，由此、為此而修極喜地等。』是三分別執著皆無，知一切法自性空故。由是所修極喜地等，能自饒益，亦能饒益一切有情，令出生死得涅槃故，說為善法，亦名菩薩菩提資糧，亦名菩薩摩訶薩道。過去未來現在菩薩摩訶薩眾行此道故，已得當得今得無上正等菩提，亦令有情已當今度生死大海證涅槃樂。

「善現！諸菩薩摩訶薩從初發心，修行五眼，修行六神通，於中都無分別執著，謂作是念：『此是五眼等，由此、為此而修五眼等。』是三分別執著皆無，知一切法自性空故。由是所修五眼等，能自饒益，亦能饒益一切有情，令出生死得涅槃故，說為善法，亦名菩薩菩提資糧，亦名菩薩摩訶薩道。過去未來現在菩薩摩訶薩眾行此道故，已得當得今得無上正等菩提，亦令有情已當今度生死大海證涅槃樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！諸菩薩摩訶薩從初發心，修行五眼，修行六神通，於中都無分別執著，謂作是念：『此是五眼等，由此、為此而修五眼等。』是三分別執著皆無，知一切法自性空故。由是所修五眼等，能自饒益，亦能饒益一切有情，令出生死得涅槃故，說為善法，亦名菩薩菩提資糧，亦名菩薩摩訶薩道。過去未來現在菩薩摩訶薩眾行此道故，已得當得今得無上正等菩提，亦令有情已當今度生死大海證涅槃樂。

「善現！諸菩薩摩訶薩從初發心，修行佛十力，修行四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法，於中都無分別執著，謂作是念：『此是佛十力等，由此、為此而修佛十力等。』是三分別執著皆無，知一切法自性空故。由是所修佛十力等，能自饒益，亦能饒益一切有情，令出生死得涅槃故，說為善法，亦名菩薩菩提資糧，亦名菩薩摩訶薩道。過去未來現在菩薩摩訶薩眾行此道故，已得當得今得無上正等菩提，亦令有情已當今度生死大海證涅槃樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！諸菩薩摩訶薩從初發心，修行佛十力，修行四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法，於中都無分別執著，謂作是念：『此是佛十力等，由此、為此而修佛十力等。』是三分別執著皆無，知一切法自性空故。由是所修佛十力等，能自饒益，亦能饒益一切有情，令出生死得涅槃故，說為善法，亦名菩薩菩提資糧，亦名菩薩摩訶薩道。過去未來現在菩薩摩訶薩眾行此道故，已得當得今得無上正等菩提，亦令有情已當今度生死大海證涅槃樂。

「善現！諸菩薩摩訶薩從初發心，修行無忘失法，修行恒住捨性，於中都無分別執著，謂作是念：『此是無忘失法等，由此、為此而修無忘失法等。』是三分別執著皆無，知一切法自性空故。由是所修無忘失法等，能自饒益，亦能饒益一切有情，令出生死得涅槃故，說為善法，亦名菩薩菩提資糧，亦名菩薩摩訶薩道。過去未來現在菩薩摩訶薩眾行此道故，已得當得今得無上正等菩提，亦令有情已當今度生死大海證涅槃樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！諸菩薩摩訶薩從初發心，修行無忘失法，修行恒住捨性，於中都無分別執著，謂作是念：『此是無忘失法等，由此、為此而修無忘失法等。』是三分別執著皆無，知一切法自性空故。由是所修無忘失法等，能自饒益，亦能饒益一切有情，令出生死得涅槃故，說為善法，亦名菩薩菩提資糧，亦名菩薩摩訶薩道。過去未來現在菩薩摩訶薩眾行此道故，已得當得今得無上正等菩提，亦令有情已當今度生死大海證涅槃樂。

「善現！諸菩薩摩訶薩從初發心，修行一切智，修行道相智、一切相智，於中都無分別執著，謂作是念：『此是一切智等，由此、為此而修一切智等。』是三分別執著皆無，知一切法自性空故。由是所修一切智等，能自饒益，亦能饒益一切有情，令出生死得涅槃故，說為善法，亦名菩薩菩提資糧，亦名菩薩摩訶薩道。過去未來現在菩薩摩訶薩眾行此道故，已得當得今得無上正等菩提，亦令有情已當今度生死大海證涅槃樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！諸菩薩摩訶薩從初發心，修行一切智，修行道相智、一切相智，於中都無分別執著，謂作是念：『此是一切智等，由此、為此而修一切智等。』是三分別執著皆無，知一切法自性空故。由是所修一切智等，能自饒益，亦能饒益一切有情，令出生死得涅槃故，說為善法，亦名菩薩菩提資糧，亦名菩薩摩訶薩道。過去未來現在菩薩摩訶薩眾行此道故，已得當得今得無上正等菩提，亦令有情已當今度生死大海證涅槃樂。

「善現！當知復有無量諸菩薩眾所修功德皆名善法，亦名菩薩菩提資糧，亦名菩薩摩訶薩道。諸菩薩摩訶薩要修如是殊勝善法令極圓滿，乃能證得一切智智，要已證得一切智智，乃能無倒轉正法輪，令諸有情解脫生死，證得畢竟常樂涅槃。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！當知復有無量諸菩薩眾所修功德皆名善法，亦名菩薩菩提資糧，亦名菩薩摩訶薩道。諸菩薩摩訶薩要修如是殊勝善法令極圓滿，乃能證得一切智智，要已證得一切智智，乃能無倒轉正法輪，令諸有情解脫生死，證得畢竟常樂涅槃。」

初分無性自性品第七十四之一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初分無性自性品第七十四之一

爾時，具壽善現白佛言：「世尊！若如是法是菩薩法，復何等法是佛法耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，具壽善現白佛言：「世尊！若如是法是菩薩法，復何等法是佛法耶？」

佛告善現：「汝所問言：『若如是法是菩薩法，復何等法是佛法？』者，善現！即菩薩法亦是佛法。謂諸菩薩摩訶薩於一切法覺一切相，由此當得一切相智，永斷一切習氣相續；若諸如來、應、正等覺，於一切法以一剎那相應妙慧現等覺已，證得無上正等菩提。善現！如是菩薩與佛有異如二聖者，雖俱是聖而有行向、住果差別。如是，善現！若無間道中行於一切法，未離闇障，未到彼岸，未得自在，未得果時，名為菩薩摩訶薩。若解脫道中行於一切法，已離闇障，已到彼岸，已得自在，已得果時，名為如來、應、正等覺。善現！是為菩薩與佛有異，雖位有異而法無別。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「汝所問言：『若如是法是菩薩法，復何等法是佛法？』者，善現！即菩薩法亦是佛法。謂諸菩薩摩訶薩於一切法覺一切相，由此當得一切相智，永斷一切習氣相續；若諸如來、應、正等覺，於一切法以一剎那相應妙慧現等覺已，證得無上正等菩提。善現！如是菩薩與佛有異如二聖者，雖俱是聖而有行向、住果差別。如是，善現！若無間道中行於一切法，未離闇障，未到彼岸，未得自在，未得果時，名為菩薩摩訶薩。若解脫道中行於一切法，已離闇障，已到彼岸，已得自在，已得果時，名為如來、應、正等覺。善現！是為菩薩與佛有異，雖位有異而法無別。」

時，具壽善現白佛言：「世尊！若一切法自相皆空，自相空中云何得有種種差別，謂此是地獄，此是傍生，此是鬼界，此是天，此是人，此是種姓地，此是第八地，此是預流，此是一來，此是不還，此是阿羅漢，此是獨覺，此是菩薩摩訶薩，此是如來、應、正等覺？世尊！如此所說補特伽羅既不可得，彼所造業亦不可得，如所造業既不可得，彼異熟果亦不可得。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，具壽善現白佛言：「世尊！若一切法自相皆空，自相空中云何得有種種差別，謂此是地獄，此是傍生，此是鬼界，此是天，此是人，此是種姓地，此是第八地，此是預流，此是一來，此是不還，此是阿羅漢，此是獨覺，此是菩薩摩訶薩，此是如來、應、正等覺？世尊！如此所說補特伽羅既不可得，彼所造業亦不可得，如所造業既不可得，彼異熟果亦不可得。」

佛告善現：「如是！如是！如汝所說。一切法自相空，自相空中無數取趣、無所造業、無異熟果差別可得。然諸有情於一切法自相空理不能盡知，由此因緣造作諸業，謂造罪業，或造福業，或造不動業，或造無漏業。造罪業故，或墮地獄，或墮傍生，或墮鬼界；造福業故，或生人趣，或生欲天；造不動業故，或生色界，或生無色界；造無漏業故，或得聲聞果，或得獨覺果。若知諸法自相皆空，或入菩薩摩訶薩地，或證無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「如是！如是！如汝所說。一切法自相空，自相空中無數取趣、無所造業、無異熟果差別可得。然諸有情於一切法自相空理不能盡知，由此因緣造作諸業，謂造罪業，或造福業，或造不動業，或造無漏業。造罪業故，或墮地獄，或墮傍生，或墮鬼界；造福業故，或生人趣，或生欲天；造不動業故，或生色界，或生無色界；造無漏業故，或得聲聞果，或得獨覺果。若知諸法自相皆空，或入菩薩摩訶薩地，或證無上正等菩提。

「由此因緣，諸菩薩摩訶薩修行布施波羅蜜多，修行淨戒、安忍、精進、靜慮、般若、方便善巧、妙願、力、智波羅蜜多；安住內空，安住外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；修行四念住，修行四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；安住苦聖諦，安住集、滅、道聖諦；修行四靜慮，修行四無量、四無色定；修行八解脫，修行八勝處、九次第定、十遍處；修行陀羅尼門，修行三摩地門；修行空解脫門，修行無相、無願解脫門；修行極喜地，修行離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地；修行五眼，修行六神通；修行佛十力，修行四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法；修行無忘失法，修行恒住捨性；修行一切智，修行道相智、一切相智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「由此因緣，諸菩薩摩訶薩修行布施波羅蜜多，修行淨戒、安忍、精進、靜慮、般若、方便善巧、妙願、力、智波羅蜜多；安住內空，安住外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；修行四念住，修行四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；安住苦聖諦，安住集、滅、道聖諦；修行四靜慮，修行四無量、四無色定；修行八解脫，修行八勝處、九次第定、十遍處；修行陀羅尼門，修行三摩地門；修行空解脫門，修行無相、無願解脫門；修行極喜地，修行離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地；修行五眼，修行六神通；修行佛十力，修行四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法；修行無忘失法，修行恒住捨性；修行一切智，修行道相智、一切相智。

「善現！是菩薩摩訶薩於如是等菩提分法，無間無缺修令圓滿，既圓滿已便能引發親助菩提金剛喻定，證得無上正等菩提，說名如來、應、正等覺，利益安樂無量有情，諸有所為常無失壞，無失壞故不墮生死諸趣輪迴。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩於如是等菩提分法，無間無缺修令圓滿，既圓滿已便能引發親助菩提金剛喻定，證得無上正等菩提，說名如來、應、正等覺，利益安樂無量有情，諸有所為常無失壞，無失壞故不墮生死諸趣輪迴。」

具壽善現白佛言：「世尊！佛證無上正等覺已，為得諸趣生死法不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現白佛言：「世尊！佛證無上正等覺已，為得諸趣生死法不？」

「不也！善現！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不也！善現！」

「世尊！佛證無上正等覺已，為得黑業、白業、黑白業、非黑白業不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！佛證無上正等覺已，為得黑業、白業、黑白業、非黑白業不？」

「不也！善現！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不也！善現！」

時，具壽善現復白佛言：「世尊！若佛不得諸趣生死及業差別，云何施設此是地獄，此是傍生，此是鬼界，此是天，此是人，此是種姓，此是第八，此是預流，此是一來，此是不還，此是阿羅漢，此是獨覺，此是菩薩摩訶薩，此是如來、應、正等覺？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，具壽善現復白佛言：「世尊！若佛不得諸趣生死及業差別，云何施設此是地獄，此是傍生，此是鬼界，此是天，此是人，此是種姓，此是第八，此是預流，此是一來，此是不還，此是阿羅漢，此是獨覺，此是菩薩摩訶薩，此是如來、應、正等覺？」

佛告善現：「諸有情類自知諸法自相空不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「諸有情類自知諸法自相空不？」

善現答言：「不也！世尊！不也！善逝！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現答言：「不也！世尊！不也！善逝！」

佛言：「善現！若諸有情自知諸法自相空者，則不應說菩薩摩訶薩求證無上正等菩提，方便善巧施設至教，拔諸有情惡趣生死。善現！以諸有情不知諸法自相空故，流轉諸趣受無量苦，是故菩薩摩訶薩從諸佛所聞一切法自相空已，求證無上正等菩提，方便善巧施設至教，拔諸有情惡趣生死。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！若諸有情自知諸法自相空者，則不應說菩薩摩訶薩求證無上正等菩提，方便善巧施設至教，拔諸有情惡趣生死。善現！以諸有情不知諸法自相空故，流轉諸趣受無量苦，是故菩薩摩訶薩從諸佛所聞一切法自相空已，求證無上正等菩提，方便善巧施設至教，拔諸有情惡趣生死。

「善現！諸菩薩摩訶薩常作是念：『非一切法實有自相，如諸愚夫異生所執，然彼分別顛倒力故，非實有中起實有想，謂無我中而起我想，於無有情、命者、生者、養者、士夫、補特伽羅、意生、儒童、作者、受者、知者、見者中而起有情乃至見者想；於無色中而起色想，於無受、想、行、識中而起受、想、行、識想；於無眼處中而起眼處想，於無耳、鼻、舌、身、意處中而起耳、鼻、舌、身、意處想；於無色處中而起色處想，於無聲、香、味、觸、法處中而起聲、香、味、觸、法處想；於無眼界中而起眼界想，於無耳、鼻、舌、身、意界中而起耳、鼻、舌、身、意界想；於無色界中而起色界想，於無聲、香、味、觸、法界中而起聲、香、味、觸、法界想；於無眼識界中而起眼識界想，於無耳、鼻、舌、身、意識界中而起耳、鼻、舌、身、意識界想；於無眼觸中而起眼觸想，於無耳、鼻、舌、身、意觸中而起耳、鼻、舌、身、意觸想；於無眼觸為緣所生諸受中而起眼觸為緣所生諸受想；於無耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受中而起耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受想；於無地界中而起地界想，於無水、火、風、空、識界中而起水、火、風、空、識界想；於無因緣中而起因緣想，於無等無間緣、所緣緣、增上緣中而起等無間緣、所緣緣、增上緣想；於無從緣所生諸法中而起從緣所生諸法想；於無無明中而起無明想，於無行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱中而起行乃至老死愁歎苦憂惱想；於無世間法中而起世間法想，於無出世間法中而起出世間法想；於無有漏法中而起有漏法想，於無無漏法中而起無漏法想；於無有為法中而起有為法想，於無無為法中而起無為法想。如是分別顛倒力故，非實有中起實有想，虛妄執著倒亂其心，造身、語、意諸善惡業，不能解脫惡趣生死，我當拔濟令得解脫。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！諸菩薩摩訶薩常作是念：『非一切法實有自相，如諸愚夫異生所執，然彼分別顛倒力故，非實有中起實有想，謂無我中而起我想，於無有情、命者、生者、養者、士夫、補特伽羅、意生、儒童、作者、受者、知者、見者中而起有情乃至見者想；於無色中而起色想，於無受、想、行、識中而起受、想、行、識想；於無眼處中而起眼處想，於無耳、鼻、舌、身、意處中而起耳、鼻、舌、身、意處想；於無色處中而起色處想，於無聲、香、味、觸、法處中而起聲、香、味、觸、法處想；於無眼界中而起眼界想，於無耳、鼻、舌、身、意界中而起耳、鼻、舌、身、意界想；於無色界中而起色界想，於無聲、香、味、觸、法界中而起聲、香、味、觸、法界想；於無眼識界中而起眼識界想，於無耳、鼻、舌、身、意識界中而起耳、鼻、舌、身、意識界想；於無眼觸中而起眼觸想，於無耳、鼻、舌、身、意觸中而起耳、鼻、舌、身、意觸想；於無眼觸為緣所生諸受中而起眼觸為緣所生諸受想；於無耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受中而起耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受想；於無地界中而起地界想，於無水、火、風、空、識界中而起水、火、風、空、識界想；於無因緣中而起因緣想，於無等無間緣、所緣緣、增上緣中而起等無間緣、所緣緣、增上緣想；於無從緣所生諸法中而起從緣所生諸法想；於無無明中而起無明想，於無行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱中而起行乃至老死愁歎苦憂惱想；於無世間法中而起世間法想，於無出世間法中而起出世間法想；於無有漏法中而起有漏法想，於無無漏法中而起無漏法想；於無有為法中而起有為法想，於無無為法中而起無為法想。如是分別顛倒力故，非實有中起實有想，虛妄執著倒亂其心，造身、語、意諸善惡業，不能解脫惡趣生死，我當拔濟令得解脫。』

「善現！諸菩薩摩訶薩作是念已，修行般若波羅蜜多，以諸善法攝在般若波羅蜜多，無倒修行諸菩薩行，漸次圓滿菩提資糧，菩提資糧得圓滿已，證得無上正等菩提。得菩提已為諸有情宣說開示分別建立四聖諦義，謂是苦聖諦，是苦集聖諦，是苦滅聖諦，是趣苦滅道聖諦。復以一切菩提分法，攝在如是四聖諦中，復依一切菩提分法，施設安立佛、法、僧寶。由此三寶出現世間，諸有情類解脫生死，若諸有情不能歸信佛、法、僧寶而造諸業，輪迴諸趣受苦無窮。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！諸菩薩摩訶薩作是念已，修行般若波羅蜜多，以諸善法攝在般若波羅蜜多，無倒修行諸菩薩行，漸次圓滿菩提資糧，菩提資糧得圓滿已，證得無上正等菩提。得菩提已為諸有情宣說開示分別建立四聖諦義，謂是苦聖諦，是苦集聖諦，是苦滅聖諦，是趣苦滅道聖諦。復以一切菩提分法，攝在如是四聖諦中，復依一切菩提分法，施設安立佛、法、僧寶。由此三寶出現世間，諸有情類解脫生死，若諸有情不能歸信佛、法、僧寶而造諸業，輪迴諸趣受苦無窮。」

爾時，具壽善現白佛言：「世尊！為由苦諦得般涅槃？為由苦智得般涅槃？為由集諦得般涅槃？為由集智得般涅槃？為由滅諦得般涅槃？為由滅智得般涅槃？為由道諦得般涅槃？為由道智得般涅槃？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，具壽善現白佛言：「世尊！為由苦諦得般涅槃？為由苦智得般涅槃？為由集諦得般涅槃？為由集智得般涅槃？為由滅諦得般涅槃？為由滅智得般涅槃？為由道諦得般涅槃？為由道智得般涅槃？」

佛告善現：「非由苦諦得般涅槃，非由苦智得般涅槃，非由集諦得般涅槃，非由集智得般涅槃，非由滅諦得般涅槃，非由滅智得般涅槃，非由道諦得般涅槃，非由道智得般涅槃。善現！我說四聖諦平等性即是涅槃，如是涅槃不由苦、集、滅、道諦得，亦不由苦、集、滅、道智得，但由般若波羅蜜多證平等性名得涅槃。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「非由苦諦得般涅槃，非由苦智得般涅槃，非由集諦得般涅槃，非由集智得般涅槃，非由滅諦得般涅槃，非由滅智得般涅槃，非由道諦得般涅槃，非由道智得般涅槃。善現！我說四聖諦平等性即是涅槃，如是涅槃不由苦、集、滅、道諦得，亦不由苦、集、滅、道智得，但由般若波羅蜜多證平等性名得涅槃。」

具壽善現復白佛言：「世尊！何等名為四聖諦平等性？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「世尊！何等名為四聖諦平等性？」

佛告善現：「若於是處，無苦、無苦智，無集、無集智，無滅、無滅智，無道、無道智，此即名為四聖諦平等性，此平等性即四聖諦。所有真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、法定、法住、平等性、離生性、實際、虛空界、不思議界，如來出世、若不出世性相常住，無失壞、無變易，如是名為四聖諦平等性。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，為欲隨覺此四聖諦平等性故修行般若波羅蜜多，若能隨覺此四聖諦平等性時，名真隨覺一切聖諦。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「若於是處，無苦、無苦智，無集、無集智，無滅、無滅智，無道、無道智，此即名為四聖諦平等性，此平等性即四聖諦。所有真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、法定、法住、平等性、離生性、實際、虛空界、不思議界，如來出世、若不出世性相常住，無失壞、無變易，如是名為四聖諦平等性。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，為欲隨覺此四聖諦平等性故修行般若波羅蜜多，若能隨覺此四聖諦平等性時，名真隨覺一切聖諦。」

時，具壽善現白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩為欲隨覺此四聖諦平等性故，修行般若波羅蜜多？若能隨覺此四聖諦平等性時，即能隨覺一切聖諦，既能隨覺一切聖諦，即能如實修菩薩行，既能如實修菩薩行，不墮聲聞及獨覺地，趣入菩薩正性離生？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，具壽善現白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩為欲隨覺此四聖諦平等性故，修行般若波羅蜜多？若能隨覺此四聖諦平等性時，即能隨覺一切聖諦，既能隨覺一切聖諦，即能如實修菩薩行，既能如實修菩薩行，不墮聲聞及獨覺地，趣入菩薩正性離生？」

佛告善現：「諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，無有少法不如實見，於一切法如實見時，於一切法都無所得，於一切法無所得時，則如實見一切法空，謂如實見四諦所攝及所不攝諸法皆空。如是見時能入菩薩正性離生，由能入菩薩正性離生故，即住菩薩種姓地中。既住菩薩種姓地中，則能決定不從頂墮，若從頂墮應墮聲聞或獨覺地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，無有少法不如實見，於一切法如實見時，於一切法都無所得，於一切法無所得時，則如實見一切法空，謂如實見四諦所攝及所不攝諸法皆空。如是見時能入菩薩正性離生，由能入菩薩正性離生故，即住菩薩種姓地中。既住菩薩種姓地中，則能決定不從頂墮，若從頂墮應墮聲聞或獨覺地。

「善現！是菩薩摩訶薩安住菩薩種姓地中，能起四靜慮及起四無量、四無色定。是菩薩摩訶薩安住如是奢摩他地，能決擇一切法及隨覺四聖諦。是菩薩摩訶薩雖遍知苦而能不起緣執苦心，雖永斷集而能不起緣執集心，雖證於滅而能不起緣執滅心，雖修於道而能不起緣執道心，但起隨順趣向臨入無上正等菩提之心，於一切法觀察實相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩安住菩薩種姓地中，能起四靜慮及起四無量、四無色定。是菩薩摩訶薩安住如是奢摩他地，能決擇一切法及隨覺四聖諦。是菩薩摩訶薩雖遍知苦而能不起緣執苦心，雖永斷集而能不起緣執集心，雖證於滅而能不起緣執滅心，雖修於道而能不起緣執道心，但起隨順趣向臨入無上正等菩提之心，於一切法觀察實相。」

具壽善現白佛言：「世尊！云何是菩薩摩訶薩於一切法觀察實相？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現白佛言：「世尊！云何是菩薩摩訶薩於一切法觀察實相？」

佛言：「善現！是菩薩摩訶薩於一切法皆觀為空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！是菩薩摩訶薩於一切法皆觀為空。

「世尊！是菩薩摩訶薩於一切法觀何等空？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！是菩薩摩訶薩於一切法觀何等空？」

「善現！是菩薩摩訶薩於一切法觀自相空。善現！是菩薩摩訶薩用如是相毘鉢舍那，如實觀見諸法皆空，都不見有諸法自性可住彼性證得無上正等菩提。何以故？善現！諸佛無上正等菩提及一切法，皆以無性而為自性。如是無性非諸佛所作，非獨覺所作，非菩薩所作，非諸聲聞向果所作，但為有情於一切法不知不見如實皆空。由此因緣，諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，方便善巧為諸有情如實宣說，令離執著脫生死苦。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩於一切法觀自相空。善現！是菩薩摩訶薩用如是相毘鉢舍那，如實觀見諸法皆空，都不見有諸法自性可住彼性證得無上正等菩提。何以故？善現！諸佛無上正等菩提及一切法，皆以無性而為自性。如是無性非諸佛所作，非獨覺所作，非菩薩所作，非諸聲聞向果所作，但為有情於一切法不知不見如實皆空。由此因緣，諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，方便善巧為諸有情如實宣說，令離執著脫生死苦。」

爾時，具壽善現白佛言：「世尊！若一切法皆以無性而為自性，如是無性非諸佛所作，非獨覺所作，非菩薩所作，非阿羅漢所作，非不還所作，非一來所作，非預流所作，亦非如是諸向所作者，云何施設有諸法異，謂此是地獄，此是傍生，此是鬼界，此是人；此是四大王眾天，此是三十三天，此是夜摩天，此是覩史多天，此是樂變化天，此是他化自在天；此是梵眾天，此是梵輔天，此是梵會天，此是大梵天；此是光天，此是少光天，此是無量光天，此是極光淨天；此是淨天，此是少淨天，此是無量淨天，此是遍淨天；此是廣天，此是少廣天，此是無量廣天，此是廣果天，此是無想天；此是無繁天，此是無熱天，此是善現天，此是善見天，此是色究竟天；此是空無邊處天，此是識無邊處天，此是無所有處天，此是非想非非想處天；此是預流，此是一來，此是不還，此是阿羅漢，此是獨覺，此是菩薩摩訶薩，此是如來、應、正等覺？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，具壽善現白佛言：「世尊！若一切法皆以無性而為自性，如是無性非諸佛所作，非獨覺所作，非菩薩所作，非阿羅漢所作，非不還所作，非一來所作，非預流所作，亦非如是諸向所作者，云何施設有諸法異，謂此是地獄，此是傍生，此是鬼界，此是人；此是四大王眾天，此是三十三天，此是夜摩天，此是覩史多天，此是樂變化天，此是他化自在天；此是梵眾天，此是梵輔天，此是梵會天，此是大梵天；此是光天，此是少光天，此是無量光天，此是極光淨天；此是淨天，此是少淨天，此是無量淨天，此是遍淨天；此是廣天，此是少廣天，此是無量廣天，此是廣果天，此是無想天；此是無繁天，此是無熱天，此是善現天，此是善見天，此是色究竟天；此是空無邊處天，此是識無邊處天，此是無所有處天，此是非想非非想處天；此是預流，此是一來，此是不還，此是阿羅漢，此是獨覺，此是菩薩摩訶薩，此是如來、應、正等覺？

「由此業故施設地獄，由此業故施設傍生，由此業故施設鬼界，由此業故施設人；由此業故施設四大王眾天，由此業故施設三十三天，由此業故施設夜摩天，由此業故施設覩史多天，由此業故施設樂變化天，由此業故施設他化自在天；由此業故施設梵眾天，由此業故施設梵輔天，由此業故施設梵會天，由此業故施設大梵天；由此業故施設光天，由此業故施設少光天，由此業故施設無量光天，由此業故施設極光淨天；由此業故施設淨天，由此業故施設少淨天，由此業故施設無量淨天，由此業故施設遍淨天；由此業故施設廣天，由此業故施設少廣天，由此業故施設無量廣天，由此業故施設廣果天，由此業故施設無想天；由此業故施設無繁天，由此業故施設無熱天，由此業故施設善現天，由此業故施設善見天，由此業故施設色究竟天；由此業故施設空無邊處天，由此業故施設識無邊處天，由此業故施設無所有處天，由此業故施設非想非非想處天；由此業故施設預流，由此業故施設一來，由此業故施設不還，由此業故施設阿羅漢，由此業故施設獨覺，由此業故施設菩薩摩訶薩，由此業故施設如來、應、正等覺？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「由此業故施設地獄，由此業故施設傍生，由此業故施設鬼界，由此業故施設人；由此業故施設四大王眾天，由此業故施設三十三天，由此業故施設夜摩天，由此業故施設覩史多天，由此業故施設樂變化天，由此業故施設他化自在天；由此業故施設梵眾天，由此業故施設梵輔天，由此業故施設梵會天，由此業故施設大梵天；由此業故施設光天，由此業故施設少光天，由此業故施設無量光天，由此業故施設極光淨天；由此業故施設淨天，由此業故施設少淨天，由此業故施設無量淨天，由此業故施設遍淨天；由此業故施設廣天，由此業故施設少廣天，由此業故施設無量廣天，由此業故施設廣果天，由此業故施設無想天；由此業故施設無繁天，由此業故施設無熱天，由此業故施設善現天，由此業故施設善見天，由此業故施設色究竟天；由此業故施設空無邊處天，由此業故施設識無邊處天，由此業故施設無所有處天，由此業故施設非想非非想處天；由此業故施設預流，由此業故施設一來，由此業故施設不還，由此業故施設阿羅漢，由此業故施設獨覺，由此業故施設菩薩摩訶薩，由此業故施設如來、應、正等覺？

「世尊！無性之法必無作用，云何可說：由如是法生於地獄，由如是法生於傍生，由如是法生於鬼界，由如是法生於人中；由如是法生四大王眾天，由如是法生三十三天，由如是法生夜摩天，由如是法生覩史多天，由如是法生樂變化天，由如是法生他化自在天；由如是法生梵眾天，由如是法生梵輔天，由如是法生梵會天，由如是法生大梵天；由如是法生光天，由如是法生少光天，由如是法生無量光天，由如是法生極光淨天；由如是法生淨天，由如是法生少淨天，由如是法生無量淨天，由如是法生遍淨天；由如是法生廣天，由如是法生少廣天，由如是法生無量廣天，由如是法生廣果天，由如是法生無想天；由如是法生無繁天，由如是法生無熱天，由如是法生善現天，由如是法生善見天，由如是法生色究竟天；由如是法生空無邊處天，由如是法生識無邊處天，由如是法生無所有處天，由如是法生非想非非想處天；由如是法得預流果，由如是法得一來果，由如是法得不還果，由如是法得阿羅漢果，由如是法得獨覺菩提，由如是法得入菩薩摩訶薩位行菩薩道，由如是法得成如來、應、正等覺，令諸有情解脫生死？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！無性之法必無作用，云何可說：由如是法生於地獄，由如是法生於傍生，由如是法生於鬼界，由如是法生於人中；由如是法生四大王眾天，由如是法生三十三天，由如是法生夜摩天，由如是法生覩史多天，由如是法生樂變化天，由如是法生他化自在天；由如是法生梵眾天，由如是法生梵輔天，由如是法生梵會天，由如是法生大梵天；由如是法生光天，由如是法生少光天，由如是法生無量光天，由如是法生極光淨天；由如是法生淨天，由如是法生少淨天，由如是法生無量淨天，由如是法生遍淨天；由如是法生廣天，由如是法生少廣天，由如是法生無量廣天，由如是法生廣果天，由如是法生無想天；由如是法生無繁天，由如是法生無熱天，由如是法生善現天，由如是法生善見天，由如是法生色究竟天；由如是法生空無邊處天，由如是法生識無邊處天，由如是法生無所有處天，由如是法生非想非非想處天；由如是法得預流果，由如是法得一來果，由如是法得不還果，由如是法得阿羅漢果，由如是法得獨覺菩提，由如是法得入菩薩摩訶薩位行菩薩道，由如是法得成如來、應、正等覺，令諸有情解脫生死？」

佛告善現：「如是！如是！如汝所說。無性法中不可施設有諸法異，無業、無果亦無作用。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「如是！如是！如汝所說。無性法中不可施設有諸法異，無業、無果亦無作用。

「善現！愚夫異生不知聖法毘奈耶故，不了諸法皆以無性而為自性，愚癡顛倒發起種種身、語、意業，隨業差別受種種身。依如是身品類差別，假施設有地獄、傍生、鬼界及人，假施設有四大王眾天、三十三天、夜摩天、覩史多天、樂變化天、他化自在天，假施設有梵眾天、梵輔天、梵會天、大梵天，假施設有光天、少光天、無量光天、極光淨天，假施設有淨天、少淨天、無量淨天、遍淨天，假施設有廣天、少廣天、無量廣天、廣果天及無想天，假施設有無繁天、無熱天、善現天、善見天、色究竟天，假施設有空無邊處天、識無邊處天、無所有處天、非想非非想處天。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！愚夫異生不知聖法毘奈耶故，不了諸法皆以無性而為自性，愚癡顛倒發起種種身、語、意業，隨業差別受種種身。依如是身品類差別，假施設有地獄、傍生、鬼界及人，假施設有四大王眾天、三十三天、夜摩天、覩史多天、樂變化天、他化自在天，假施設有梵眾天、梵輔天、梵會天、大梵天，假施設有光天、少光天、無量光天、極光淨天，假施設有淨天、少淨天、無量淨天、遍淨天，假施設有廣天、少廣天、無量廣天、廣果天及無想天，假施設有無繁天、無熱天、善現天、善見天、色究竟天，假施設有空無邊處天、識無邊處天、無所有處天、非想非非想處天。

「善現！為欲拔濟愚夫異生愚癡顛倒受生死苦，施設聖法及毘奈耶分位差別，依此分位，施設預流、一來、不還、阿羅漢、獨覺、菩薩摩訶薩及諸如來、應、正等覺。然一切法皆以無性而為自性，無性法中實無異法，無業、無果亦無作用，無性之法常無性故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！為欲拔濟愚夫異生愚癡顛倒受生死苦，施設聖法及毘奈耶分位差別，依此分位，施設預流、一來、不還、阿羅漢、獨覺、菩薩摩訶薩及諸如來、應、正等覺。然一切法皆以無性而為自性，無性法中實無異法，無業、無果亦無作用，無性之法常無性故。

「復次，善現！如汝所言『無性之法必無作用，云何可說由如是法得預流、一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提，得入菩薩摩訶薩位行菩薩道，得成如來、應、正等覺，令諸有情解脫生死？』者，善現！於汝意云何？諸所修道是無性不？預流、一來、不還、阿羅漢果是無性不？獨覺菩提是無性不？一切菩薩摩訶薩道是無性不？諸佛無上正等菩提是無性不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！如汝所言『無性之法必無作用，云何可說由如是法得預流、一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提，得入菩薩摩訶薩位行菩薩道，得成如來、應、正等覺，令諸有情解脫生死？』者，善現！於汝意云何？諸所修道是無性不？預流、一來、不還、阿羅漢果是無性不？獨覺菩提是無性不？一切菩薩摩訶薩道是無性不？諸佛無上正等菩提是無性不？」

善現答言：「世尊！諸所修道皆是無性，預流、一來、不還、阿羅漢果亦是無性，獨覺菩提亦是無性，一切菩薩摩訶薩道亦是無性，諸佛無上正等菩提亦是無性。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現答言：「世尊！諸所修道皆是無性，預流、一來、不還、阿羅漢果亦是無性，獨覺菩提亦是無性，一切菩薩摩訶薩道亦是無性，諸佛無上正等菩提亦是無性。」

佛言：「善現！於汝意云何？無性之法能得無性法不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！於汝意云何？無性之法能得無性法不？」

善現答言：「不也！世尊！不也！善逝！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現答言：「不也！世尊！不也！善逝！」

佛言：「善現！無性及道，是一切法皆非相應非不相應，無色、無見、無對、一相，所謂無相。愚夫異生愚癡顛倒，於無相法虛妄分別，起有法想執著五蘊，於無常中起於常想，於諸苦中起於樂想，於無我中起於我想，於不淨中起於淨想，於無性中執著有性。由此因緣，諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，成就殊勝方便善巧，拔濟如是諸有情類，令離顛倒虛妄執著，方便安置無相法中，令勤修學解脫生死，證得畢竟常樂涅槃。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！無性及道，是一切法皆非相應非不相應，無色、無見、無對、一相，所謂無相。愚夫異生愚癡顛倒，於無相法虛妄分別，起有法想執著五蘊，於無常中起於常想，於諸苦中起於樂想，於無我中起於我想，於不淨中起於淨想，於無性中執著有性。由此因緣，諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，成就殊勝方便善巧，拔濟如是諸有情類，令離顛倒虛妄執著，方便安置無相法中，令勤修學解脫生死，證得畢竟常樂涅槃。」

具壽善現白佛言：「世尊！頗有事是真實非虛妄，愚夫異生於中執著造作諸業，由此因緣輪迴諸趣，不能解脫生死苦不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現白佛言：「世尊！頗有事是真實非虛妄，愚夫異生於中執著造作諸業，由此因緣輪迴諸趣，不能解脫生死苦不？」

佛告善現：「無事下至如毛端量是真實非虛妄，愚夫異生於中執著造作諸業，由此因緣輪迴諸趣，不能解脫生死眾苦，唯有顛倒虛妄執著。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「無事下至如毛端量是真實非虛妄，愚夫異生於中執著造作諸業，由此因緣輪迴諸趣，不能解脫生死眾苦，唯有顛倒虛妄執著。

「善現！吾今為汝廣說譬喻，重顯斯義令其易了，諸有智者由譬喻故，於所說義而生正解。善現！於汝意云何？夢中見人受五欲樂，夢中頗有少分實事可令彼人受欲樂不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！吾今為汝廣說譬喻，重顯斯義令其易了，諸有智者由譬喻故，於所說義而生正解。善現！於汝意云何？夢中見人受五欲樂，夢中頗有少分實事可令彼人受欲樂不？」

善現答言：「不也！世尊！不也！善逝！夢所見人尚非實有，況有實事可令彼人受五欲樂！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現答言：「不也！世尊！不也！善逝！夢所見人尚非實有，況有實事可令彼人受五欲樂！」

佛告善現：「於汝意云何？頗有諸法，若世間若出世間、若有漏若無漏、若有為若無為，非如夢中所見事不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「於汝意云何？頗有諸法，若世間若出世間、若有漏若無漏、若有為若無為，非如夢中所見事不？」

善現答言：「不也！世尊！不也！善逝！定無有法，若世間若出世間、若有漏若無漏、若有為若無為，非如夢中所見事者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現答言：「不也！世尊！不也！善逝！定無有法，若世間若出世間、若有漏若無漏、若有為若無為，非如夢中所見事者。」

佛告善現：「於汝意云何？夢中頗有真實諸趣於中往來生死事不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「於汝意云何？夢中頗有真實諸趣於中往來生死事不？」

善現答言：「不也！世尊！不也！善逝！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現答言：「不也！世尊！不也！善逝！」

佛告善現：「於汝意云何？夢中頗有真實修道，依彼修道有離雜染得清淨不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「於汝意云何？夢中頗有真實修道，依彼修道有離雜染得清淨不？」

善現答言：「不也！世尊！不也！善逝！何以故？世尊！夢所見法都無實事，非能施設、非所施設，修道尚無，況依修道有離雜染及得清淨！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現答言：「不也！世尊！不也！善逝！何以故？世尊！夢所見法都無實事，非能施設、非所施設，修道尚無，況依修道有離雜染及得清淨！」