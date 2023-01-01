大般若波羅蜜多經
唐 玄奘譯600卷CBETA T0220大于一万字 780 h
向佛经 GPT 提问
第 395 卷
大般若波羅蜜多經卷第三百九十五三藏法師玄奘奉 詔譯
大般若波羅蜜多經卷第三百九十五三藏法師玄奘奉 詔譯
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初分淨土方便品第七十三之二
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爾時，具壽善現白佛言：「世尊！何等名為菩薩摩訶薩菩提資糧，諸菩薩摩訶薩要具如是菩提資糧，乃能證得所求無上正等菩提？」
爾時，具壽善現白佛言：「世尊！何等名為菩薩摩訶薩菩提資糧，諸菩薩摩訶薩要具如是菩提資糧，乃能證得所求無上正等菩提？」
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佛告善現：「一切善法皆是菩薩摩訶薩菩提資糧，諸菩薩摩訶薩要具如是菩提資糧，乃能證得所求無上正等菩提。」
佛告善現：「一切善法皆是菩薩摩訶薩菩提資糧，諸菩薩摩訶薩要具如是菩提資糧，乃能證得所求無上正等菩提。」
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具壽善現復白佛言：「世尊！何等名為一切善法，諸菩薩摩訶薩成就如是諸善法故，證得無上正等菩提？」
具壽善現復白佛言：「世尊！何等名為一切善法，諸菩薩摩訶薩成就如是諸善法故，證得無上正等菩提？」
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佛告善現：「諸菩薩摩訶薩從初發心，修行布施波羅蜜多，修行淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，於中都無分別執著，謂作是念：『此是施等，由此、為此而修施等。』是三分別執著皆無，知一切法自性空故。由是所修波羅蜜多，能自饒益，亦能饒益一切有情，令出生死得涅槃故，說為善法，亦名菩薩菩提資糧，亦名菩薩摩訶薩道。過去未來現在菩薩摩訶薩眾行此道故，已得當得今得無上正等菩提，亦令有情已當今度生死大海證涅槃樂。
佛告善現：「諸菩薩摩訶薩從初發心，修行布施波羅蜜多，修行淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，於中都無分別執著，謂作是念：『此是施等，由此、為此而修施等。』是三分別執著皆無，知一切法自性空故。由是所修波羅蜜多，能自饒益，亦能饒益一切有情，令出生死得涅槃故，說為善法，亦名菩薩菩提資糧，亦名菩薩摩訶薩道。過去未來現在菩薩摩訶薩眾行此道故，已得當得今得無上正等菩提，亦令有情已當今度生死大海證涅槃樂。
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「善現！諸菩薩摩訶薩從初發心，修行四念住，修行四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，於中都無分別執著，謂作是念：『此是四念住等，由此、為此而修四念住等。』是三分別執著皆無，知一切法自性空故。由是所修四念住等，能自饒益，亦能饒益一切有情，令出生死得涅槃故，說為善法，亦名菩薩菩提資糧，亦名菩薩摩訶薩道。過去未來現在菩薩摩訶薩眾行此道故，已得當得今得無上正等菩提，亦令有情已當今度生死大海證涅槃樂。
「善現！諸菩薩摩訶薩從初發心，修行四念住，修行四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，於中都無分別執著，謂作是念：『此是四念住等，由此、為此而修四念住等。』是三分別執著皆無，知一切法自性空故。由是所修四念住等，能自饒益，亦能饒益一切有情，令出生死得涅槃故，說為善法，亦名菩薩菩提資糧，亦名菩薩摩訶薩道。過去未來現在菩薩摩訶薩眾行此道故，已得當得今得無上正等菩提，亦令有情已當今度生死大海證涅槃樂。
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「善現！諸菩薩摩訶薩從初發心，安住內空，安住外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空，於中都無分別執著，謂作是念：『此是內空等，由此、為此而住內空等。』是三分別執著皆無，知一切法自性空故。由是所住內空等，能自饒益，亦能饒益一切有情，令出生死得涅槃故，說為善法，亦名菩薩菩提資糧，亦名菩薩摩訶薩道。過去未來現在菩薩摩訶薩眾行此道故，已得當得今得無上正等菩提，亦令有情已當今度生死大海證涅槃樂。
「善現！諸菩薩摩訶薩從初發心，安住內空，安住外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空，於中都無分別執著，謂作是念：『此是內空等，由此、為此而住內空等。』是三分別執著皆無，知一切法自性空故。由是所住內空等，能自饒益，亦能饒益一切有情，令出生死得涅槃故，說為善法，亦名菩薩菩提資糧，亦名菩薩摩訶薩道。過去未來現在菩薩摩訶薩眾行此道故，已得當得今得無上正等菩提，亦令有情已當今度生死大海證涅槃樂。
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「善現！諸菩薩摩訶薩從初發心，安住苦聖諦，安住集、滅、道聖諦，於中都無分別執著，謂作是念：『此是苦聖諦等，由此、為此而住苦聖諦等。』是三分別執著皆無，知一切法自性空故。由是所住苦聖諦等，能自饒益，亦能饒益一切有情，令出生死得涅槃故，說為善法，亦名菩薩菩提資糧，亦名菩薩摩訶薩道。過去未來現在菩薩摩訶薩眾行此道故，已得當得今得無上正等菩提，亦令有情已當今度生死大海證涅槃樂。
「善現！諸菩薩摩訶薩從初發心，安住苦聖諦，安住集、滅、道聖諦，於中都無分別執著，謂作是念：『此是苦聖諦等，由此、為此而住苦聖諦等。』是三分別執著皆無，知一切法自性空故。由是所住苦聖諦等，能自饒益，亦能饒益一切有情，令出生死得涅槃故，說為善法，亦名菩薩菩提資糧，亦名菩薩摩訶薩道。過去未來現在菩薩摩訶薩眾行此道故，已得當得今得無上正等菩提，亦令有情已當今度生死大海證涅槃樂。
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「善現！諸菩薩摩訶薩從初發心，修行四靜慮，修行四無量、四無色定，於中都無分別執著，謂作是念：『此是四靜慮等，由此、為此而修四靜慮等。』是三分別執著皆無，知一切法自性空故。由是所修四靜慮等，能自饒益，亦能饒益一切有情，令出生死得涅槃故，說為善法，亦名菩薩菩提資糧，亦名菩薩摩訶薩道。過去未來現在菩薩摩訶薩眾行此道故，已得當得今得無上正等菩提，亦令有情已當今度生死大海證涅槃樂。
「善現！諸菩薩摩訶薩從初發心，修行四靜慮，修行四無量、四無色定，於中都無分別執著，謂作是念：『此是四靜慮等，由此、為此而修四靜慮等。』是三分別執著皆無，知一切法自性空故。由是所修四靜慮等，能自饒益，亦能饒益一切有情，令出生死得涅槃故，說為善法，亦名菩薩菩提資糧，亦名菩薩摩訶薩道。過去未來現在菩薩摩訶薩眾行此道故，已得當得今得無上正等菩提，亦令有情已當今度生死大海證涅槃樂。
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「善現！諸菩薩摩訶薩從初發心，修行八解脫，修行八勝處、九次第定、十遍處，於中都無分別執著，謂作是念：『此是八解脫等，由此、為此而修八解脫等。』是三分別執著皆無，知一切法自性空故。由是所修八解脫等，能自饒益，亦能饒益一切有情，令出生死得涅槃故，說為善法，亦名菩薩菩提資糧，亦名菩薩摩訶薩道。過去未來現在菩薩摩訶薩眾行此道故，已得當得今得無上正等菩提，亦令有情已當今度生死大海證涅槃樂。
「善現！諸菩薩摩訶薩從初發心，修行八解脫，修行八勝處、九次第定、十遍處，於中都無分別執著，謂作是念：『此是八解脫等，由此、為此而修八解脫等。』是三分別執著皆無，知一切法自性空故。由是所修八解脫等，能自饒益，亦能饒益一切有情，令出生死得涅槃故，說為善法，亦名菩薩菩提資糧，亦名菩薩摩訶薩道。過去未來現在菩薩摩訶薩眾行此道故，已得當得今得無上正等菩提，亦令有情已當今度生死大海證涅槃樂。
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「善現！諸菩薩摩訶薩從初發心，修行陀羅尼門，修行三摩地門，於中都無分別執著，謂作是念：『此是陀羅尼門等，由此、為此而修陀羅尼門等。』是三分別執著皆無，知一切法自性空故。由是所修陀羅尼門等，能自饒益，亦能饒益一切有情，令出生死得涅槃故，說為善法，亦名菩薩菩提資糧，亦名菩薩摩訶薩道。過去未來現在菩薩摩訶薩眾行此道故，已得當得今得無上正等菩提，亦令有情已當今度生死大海證涅槃樂。
「善現！諸菩薩摩訶薩從初發心，修行陀羅尼門，修行三摩地門，於中都無分別執著，謂作是念：『此是陀羅尼門等，由此、為此而修陀羅尼門等。』是三分別執著皆無，知一切法自性空故。由是所修陀羅尼門等，能自饒益，亦能饒益一切有情，令出生死得涅槃故，說為善法，亦名菩薩菩提資糧，亦名菩薩摩訶薩道。過去未來現在菩薩摩訶薩眾行此道故，已得當得今得無上正等菩提，亦令有情已當今度生死大海證涅槃樂。
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「善現！諸菩薩摩訶薩從初發心，修行空解脫門，修行無相、無願解脫門，於中都無分別執著，謂作是念：『此是空解脫門等，由此、為此而修空解脫門等。』是三分別執著皆無，知一切法自性空故。由是所修空解脫門等，能自饒益，亦能饒益一切有情，令出生死得涅槃故，說為善法，亦名菩薩菩提資糧，亦名菩薩摩訶薩道。過去未來現在菩薩摩訶薩眾行此道故，已得當得今得無上正等菩提，亦令有情已當今度生死大海證涅槃樂。
「善現！諸菩薩摩訶薩從初發心，修行空解脫門，修行無相、無願解脫門，於中都無分別執著，謂作是念：『此是空解脫門等，由此、為此而修空解脫門等。』是三分別執著皆無，知一切法自性空故。由是所修空解脫門等，能自饒益，亦能饒益一切有情，令出生死得涅槃故，說為善法，亦名菩薩菩提資糧，亦名菩薩摩訶薩道。過去未來現在菩薩摩訶薩眾行此道故，已得當得今得無上正等菩提，亦令有情已當今度生死大海證涅槃樂。
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「善現！諸菩薩摩訶薩從初發心，修行極喜地，修行離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地，於中都無分別執著，謂作是念：『此是極喜地等，由此、為此而修極喜地等。』是三分別執著皆無，知一切法自性空故。由是所修極喜地等，能自饒益，亦能饒益一切有情，令出生死得涅槃故，說為善法，亦名菩薩菩提資糧，亦名菩薩摩訶薩道。過去未來現在菩薩摩訶薩眾行此道故，已得當得今得無上正等菩提，亦令有情已當今度生死大海證涅槃樂。
「善現！諸菩薩摩訶薩從初發心，修行極喜地，修行離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地，於中都無分別執著，謂作是念：『此是極喜地等，由此、為此而修極喜地等。』是三分別執著皆無，知一切法自性空故。由是所修極喜地等，能自饒益，亦能饒益一切有情，令出生死得涅槃故，說為善法，亦名菩薩菩提資糧，亦名菩薩摩訶薩道。過去未來現在菩薩摩訶薩眾行此道故，已得當得今得無上正等菩提，亦令有情已當今度生死大海證涅槃樂。
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「善現！諸菩薩摩訶薩從初發心，修行五眼，修行六神通，於中都無分別執著，謂作是念：『此是五眼等，由此、為此而修五眼等。』是三分別執著皆無，知一切法自性空故。由是所修五眼等，能自饒益，亦能饒益一切有情，令出生死得涅槃故，說為善法，亦名菩薩菩提資糧，亦名菩薩摩訶薩道。過去未來現在菩薩摩訶薩眾行此道故，已得當得今得無上正等菩提，亦令有情已當今度生死大海證涅槃樂。
「善現！諸菩薩摩訶薩從初發心，修行五眼，修行六神通，於中都無分別執著，謂作是念：『此是五眼等，由此、為此而修五眼等。』是三分別執著皆無，知一切法自性空故。由是所修五眼等，能自饒益，亦能饒益一切有情，令出生死得涅槃故，說為善法，亦名菩薩菩提資糧，亦名菩薩摩訶薩道。過去未來現在菩薩摩訶薩眾行此道故，已得當得今得無上正等菩提，亦令有情已當今度生死大海證涅槃樂。
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「善現！諸菩薩摩訶薩從初發心，修行佛十力，修行四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法，於中都無分別執著，謂作是念：『此是佛十力等，由此、為此而修佛十力等。』是三分別執著皆無，知一切法自性空故。由是所修佛十力等，能自饒益，亦能饒益一切有情，令出生死得涅槃故，說為善法，亦名菩薩菩提資糧，亦名菩薩摩訶薩道。過去未來現在菩薩摩訶薩眾行此道故，已得當得今得無上正等菩提，亦令有情已當今度生死大海證涅槃樂。
「善現！諸菩薩摩訶薩從初發心，修行佛十力，修行四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法，於中都無分別執著，謂作是念：『此是佛十力等，由此、為此而修佛十力等。』是三分別執著皆無，知一切法自性空故。由是所修佛十力等，能自饒益，亦能饒益一切有情，令出生死得涅槃故，說為善法，亦名菩薩菩提資糧，亦名菩薩摩訶薩道。過去未來現在菩薩摩訶薩眾行此道故，已得當得今得無上正等菩提，亦令有情已當今度生死大海證涅槃樂。
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「善現！諸菩薩摩訶薩從初發心，修行無忘失法，修行恒住捨性，於中都無分別執著，謂作是念：『此是無忘失法等，由此、為此而修無忘失法等。』是三分別執著皆無，知一切法自性空故。由是所修無忘失法等，能自饒益，亦能饒益一切有情，令出生死得涅槃故，說為善法，亦名菩薩菩提資糧，亦名菩薩摩訶薩道。過去未來現在菩薩摩訶薩眾行此道故，已得當得今得無上正等菩提，亦令有情已當今度生死大海證涅槃樂。
「善現！諸菩薩摩訶薩從初發心，修行無忘失法，修行恒住捨性，於中都無分別執著，謂作是念：『此是無忘失法等，由此、為此而修無忘失法等。』是三分別執著皆無，知一切法自性空故。由是所修無忘失法等，能自饒益，亦能饒益一切有情，令出生死得涅槃故，說為善法，亦名菩薩菩提資糧，亦名菩薩摩訶薩道。過去未來現在菩薩摩訶薩眾行此道故，已得當得今得無上正等菩提，亦令有情已當今度生死大海證涅槃樂。
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「善現！諸菩薩摩訶薩從初發心，修行一切智，修行道相智、一切相智，於中都無分別執著，謂作是念：『此是一切智等，由此、為此而修一切智等。』是三分別執著皆無，知一切法自性空故。由是所修一切智等，能自饒益，亦能饒益一切有情，令出生死得涅槃故，說為善法，亦名菩薩菩提資糧，亦名菩薩摩訶薩道。過去未來現在菩薩摩訶薩眾行此道故，已得當得今得無上正等菩提，亦令有情已當今度生死大海證涅槃樂。
「善現！諸菩薩摩訶薩從初發心，修行一切智，修行道相智、一切相智，於中都無分別執著，謂作是念：『此是一切智等，由此、為此而修一切智等。』是三分別執著皆無，知一切法自性空故。由是所修一切智等，能自饒益，亦能饒益一切有情，令出生死得涅槃故，說為善法，亦名菩薩菩提資糧，亦名菩薩摩訶薩道。過去未來現在菩薩摩訶薩眾行此道故，已得當得今得無上正等菩提，亦令有情已當今度生死大海證涅槃樂。
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「善現！當知復有無量諸菩薩眾所修功德皆名善法，亦名菩薩菩提資糧，亦名菩薩摩訶薩道。諸菩薩摩訶薩要修如是殊勝善法令極圓滿，乃能證得一切智智，要已證得一切智智，乃能無倒轉正法輪，令諸有情解脫生死，證得畢竟常樂涅槃。」
「善現！當知復有無量諸菩薩眾所修功德皆名善法，亦名菩薩菩提資糧，亦名菩薩摩訶薩道。諸菩薩摩訶薩要修如是殊勝善法令極圓滿，乃能證得一切智智，要已證得一切智智，乃能無倒轉正法輪，令諸有情解脫生死，證得畢竟常樂涅槃。」
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初分無性自性品第七十四之一
初分無性自性品第七十四之一
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爾時，具壽善現白佛言：「世尊！若如是法是菩薩法，復何等法是佛法耶？」
爾時，具壽善現白佛言：「世尊！若如是法是菩薩法，復何等法是佛法耶？」
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佛告善現：「汝所問言：『若如是法是菩薩法，復何等法是佛法？』者，善現！即菩薩法亦是佛法。謂諸菩薩摩訶薩於一切法覺一切相，由此當得一切相智，永斷一切習氣相續；若諸如來、應、正等覺，於一切法以一剎那相應妙慧現等覺已，證得無上正等菩提。善現！如是菩薩與佛有異如二聖者，雖俱是聖而有行向、住果差別。如是，善現！若無間道中行於一切法，未離闇障，未到彼岸，未得自在，未得果時，名為菩薩摩訶薩。若解脫道中行於一切法，已離闇障，已到彼岸，已得自在，已得果時，名為如來、應、正等覺。善現！是為菩薩與佛有異，雖位有異而法無別。」
佛告善現：「汝所問言：『若如是法是菩薩法，復何等法是佛法？』者，善現！即菩薩法亦是佛法。謂諸菩薩摩訶薩於一切法覺一切相，由此當得一切相智，永斷一切習氣相續；若諸如來、應、正等覺，於一切法以一剎那相應妙慧現等覺已，證得無上正等菩提。善現！如是菩薩與佛有異如二聖者，雖俱是聖而有行向、住果差別。如是，善現！若無間道中行於一切法，未離闇障，未到彼岸，未得自在，未得果時，名為菩薩摩訶薩。若解脫道中行於一切法，已離闇障，已到彼岸，已得自在，已得果時，名為如來、應、正等覺。善現！是為菩薩與佛有異，雖位有異而法無別。」
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時，具壽善現白佛言：「世尊！若一切法自相皆空，自相空中云何得有種種差別，謂此是地獄，此是傍生，此是鬼界，此是天，此是人，此是種姓地，此是第八地，此是預流，此是一來，此是不還，此是阿羅漢，此是獨覺，此是菩薩摩訶薩，此是如來、應、正等覺？世尊！如此所說補特伽羅既不可得，彼所造業亦不可得，如所造業既不可得，彼異熟果亦不可得。」
時，具壽善現白佛言：「世尊！若一切法自相皆空，自相空中云何得有種種差別，謂此是地獄，此是傍生，此是鬼界，此是天，此是人，此是種姓地，此是第八地，此是預流，此是一來，此是不還，此是阿羅漢，此是獨覺，此是菩薩摩訶薩，此是如來、應、正等覺？世尊！如此所說補特伽羅既不可得，彼所造業亦不可得，如所造業既不可得，彼異熟果亦不可得。」
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佛告善現：「如是！如是！如汝所說。一切法自相空，自相空中無數取趣、無所造業、無異熟果差別可得。然諸有情於一切法自相空理不能盡知，由此因緣造作諸業，謂造罪業，或造福業，或造不動業，或造無漏業。造罪業故，或墮地獄，或墮傍生，或墮鬼界；造福業故，或生人趣，或生欲天；造不動業故，或生色界，或生無色界；造無漏業故，或得聲聞果，或得獨覺果。若知諸法自相皆空，或入菩薩摩訶薩地，或證無上正等菩提。
佛告善現：「如是！如是！如汝所說。一切法自相空，自相空中無數取趣、無所造業、無異熟果差別可得。然諸有情於一切法自相空理不能盡知，由此因緣造作諸業，謂造罪業，或造福業，或造不動業，或造無漏業。造罪業故，或墮地獄，或墮傍生，或墮鬼界；造福業故，或生人趣，或生欲天；造不動業故，或生色界，或生無色界；造無漏業故，或得聲聞果，或得獨覺果。若知諸法自相皆空，或入菩薩摩訶薩地，或證無上正等菩提。
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「由此因緣，諸菩薩摩訶薩修行布施波羅蜜多，修行淨戒、安忍、精進、靜慮、般若、方便善巧、妙願、力、智波羅蜜多；安住內空，安住外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；修行四念住，修行四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；安住苦聖諦，安住集、滅、道聖諦；修行四靜慮，修行四無量、四無色定；修行八解脫，修行八勝處、九次第定、十遍處；修行陀羅尼門，修行三摩地門；修行空解脫門，修行無相、無願解脫門；修行極喜地，修行離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地；修行五眼，修行六神通；修行佛十力，修行四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法；修行無忘失法，修行恒住捨性；修行一切智，修行道相智、一切相智。
「由此因緣，諸菩薩摩訶薩修行布施波羅蜜多，修行淨戒、安忍、精進、靜慮、般若、方便善巧、妙願、力、智波羅蜜多；安住內空，安住外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；修行四念住，修行四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；安住苦聖諦，安住集、滅、道聖諦；修行四靜慮，修行四無量、四無色定；修行八解脫，修行八勝處、九次第定、十遍處；修行陀羅尼門，修行三摩地門；修行空解脫門，修行無相、無願解脫門；修行極喜地，修行離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地；修行五眼，修行六神通；修行佛十力，修行四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法；修行無忘失法，修行恒住捨性；修行一切智，修行道相智、一切相智。
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「善現！是菩薩摩訶薩於如是等菩提分法，無間無缺修令圓滿，既圓滿已便能引發親助菩提金剛喻定，證得無上正等菩提，說名如來、應、正等覺，利益安樂無量有情，諸有所為常無失壞，無失壞故不墮生死諸趣輪迴。」
「善現！是菩薩摩訶薩於如是等菩提分法，無間無缺修令圓滿，既圓滿已便能引發親助菩提金剛喻定，證得無上正等菩提，說名如來、應、正等覺，利益安樂無量有情，諸有所為常無失壞，無失壞故不墮生死諸趣輪迴。」
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具壽善現白佛言：「世尊！佛證無上正等覺已，為得諸趣生死法不？」
具壽善現白佛言：「世尊！佛證無上正等覺已，為得諸趣生死法不？」
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「不也！善現！」
「不也！善現！」
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「世尊！佛證無上正等覺已，為得黑業、白業、黑白業、非黑白業不？」
「世尊！佛證無上正等覺已，為得黑業、白業、黑白業、非黑白業不？」
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「不也！善現！」
「不也！善現！」
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時，具壽善現復白佛言：「世尊！若佛不得諸趣生死及業差別，云何施設此是地獄，此是傍生，此是鬼界，此是天，此是人，此是種姓，此是第八，此是預流，此是一來，此是不還，此是阿羅漢，此是獨覺，此是菩薩摩訶薩，此是如來、應、正等覺？」
時，具壽善現復白佛言：「世尊！若佛不得諸趣生死及業差別，云何施設此是地獄，此是傍生，此是鬼界，此是天，此是人，此是種姓，此是第八，此是預流，此是一來，此是不還，此是阿羅漢，此是獨覺，此是菩薩摩訶薩，此是如來、應、正等覺？」
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佛告善現：「諸有情類自知諸法自相空不？」
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善現答言：「不也！世尊！不也！善逝！」
善現答言：「不也！世尊！不也！善逝！」
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佛言：「善現！若諸有情自知諸法自相空者，則不應說菩薩摩訶薩求證無上正等菩提，方便善巧施設至教，拔諸有情惡趣生死。善現！以諸有情不知諸法自相空故，流轉諸趣受無量苦，是故菩薩摩訶薩從諸佛所聞一切法自相空已，求證無上正等菩提，方便善巧施設至教，拔諸有情惡趣生死。
佛言：「善現！若諸有情自知諸法自相空者，則不應說菩薩摩訶薩求證無上正等菩提，方便善巧施設至教，拔諸有情惡趣生死。善現！以諸有情不知諸法自相空故，流轉諸趣受無量苦，是故菩薩摩訶薩從諸佛所聞一切法自相空已，求證無上正等菩提，方便善巧施設至教，拔諸有情惡趣生死。
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「善現！諸菩薩摩訶薩常作是念：『非一切法實有自相，如諸愚夫異生所執，然彼分別顛倒力故，非實有中起實有想，謂無我中而起我想，於無有情、命者、生者、養者、士夫、補特伽羅、意生、儒童、作者、受者、知者、見者中而起有情乃至見者想；於無色中而起色想，於無受、想、行、識中而起受、想、行、識想；於無眼處中而起眼處想，於無耳、鼻、舌、身、意處中而起耳、鼻、舌、身、意處想；於無色處中而起色處想，於無聲、香、味、觸、法處中而起聲、香、味、觸、法處想；於無眼界中而起眼界想，於無耳、鼻、舌、身、意界中而起耳、鼻、舌、身、意界想；於無色界中而起色界想，於無聲、香、味、觸、法界中而起聲、香、味、觸、法界想；於無眼識界中而起眼識界想，於無耳、鼻、舌、身、意識界中而起耳、鼻、舌、身、意識界想；於無眼觸中而起眼觸想，於無耳、鼻、舌、身、意觸中而起耳、鼻、舌、身、意觸想；於無眼觸為緣所生諸受中而起眼觸為緣所生諸受想；於無耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受中而起耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受想；於無地界中而起地界想，於無水、火、風、空、識界中而起水、火、風、空、識界想；於無因緣中而起因緣想，於無等無間緣、所緣緣、增上緣中而起等無間緣、所緣緣、增上緣想；於無從緣所生諸法中而起從緣所生諸法想；於無無明中而起無明想，於無行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱中而起行乃至老死愁歎苦憂惱想；於無世間法中而起世間法想，於無出世間法中而起出世間法想；於無有漏法中而起有漏法想，於無無漏法中而起無漏法想；於無有為法中而起有為法想，於無無為法中而起無為法想。如是分別顛倒力故，非實有中起實有想，虛妄執著倒亂其心，造身、語、意諸善惡業，不能解脫惡趣生死，我當拔濟令得解脫。』
「善現！諸菩薩摩訶薩常作是念：『非一切法實有自相，如諸愚夫異生所執，然彼分別顛倒力故，非實有中起實有想，謂無我中而起我想，於無有情、命者、生者、養者、士夫、補特伽羅、意生、儒童、作者、受者、知者、見者中而起有情乃至見者想；於無色中而起色想，於無受、想、行、識中而起受、想、行、識想；於無眼處中而起眼處想，於無耳、鼻、舌、身、意處中而起耳、鼻、舌、身、意處想；於無色處中而起色處想，於無聲、香、味、觸、法處中而起聲、香、味、觸、法處想；於無眼界中而起眼界想，於無耳、鼻、舌、身、意界中而起耳、鼻、舌、身、意界想；於無色界中而起色界想，於無聲、香、味、觸、法界中而起聲、香、味、觸、法界想；於無眼識界中而起眼識界想，於無耳、鼻、舌、身、意識界中而起耳、鼻、舌、身、意識界想；於無眼觸中而起眼觸想，於無耳、鼻、舌、身、意觸中而起耳、鼻、舌、身、意觸想；於無眼觸為緣所生諸受中而起眼觸為緣所生諸受想；於無耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受中而起耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受想；於無地界中而起地界想，於無水、火、風、空、識界中而起水、火、風、空、識界想；於無因緣中而起因緣想，於無等無間緣、所緣緣、增上緣中而起等無間緣、所緣緣、增上緣想；於無從緣所生諸法中而起從緣所生諸法想；於無無明中而起無明想，於無行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱中而起行乃至老死愁歎苦憂惱想；於無世間法中而起世間法想，於無出世間法中而起出世間法想；於無有漏法中而起有漏法想，於無無漏法中而起無漏法想；於無有為法中而起有為法想，於無無為法中而起無為法想。如是分別顛倒力故，非實有中起實有想，虛妄執著倒亂其心，造身、語、意諸善惡業，不能解脫惡趣生死，我當拔濟令得解脫。』
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「善現！諸菩薩摩訶薩作是念已，修行般若波羅蜜多，以諸善法攝在般若波羅蜜多，無倒修行諸菩薩行，漸次圓滿菩提資糧，菩提資糧得圓滿已，證得無上正等菩提。得菩提已為諸有情宣說開示分別建立四聖諦義，謂是苦聖諦，是苦集聖諦，是苦滅聖諦，是趣苦滅道聖諦。復以一切菩提分法，攝在如是四聖諦中，復依一切菩提分法，施設安立佛、法、僧寶。由此三寶出現世間，諸有情類解脫生死，若諸有情不能歸信佛、法、僧寶而造諸業，輪迴諸趣受苦無窮。」
「善現！諸菩薩摩訶薩作是念已，修行般若波羅蜜多，以諸善法攝在般若波羅蜜多，無倒修行諸菩薩行，漸次圓滿菩提資糧，菩提資糧得圓滿已，證得無上正等菩提。得菩提已為諸有情宣說開示分別建立四聖諦義，謂是苦聖諦，是苦集聖諦，是苦滅聖諦，是趣苦滅道聖諦。復以一切菩提分法，攝在如是四聖諦中，復依一切菩提分法，施設安立佛、法、僧寶。由此三寶出現世間，諸有情類解脫生死，若諸有情不能歸信佛、法、僧寶而造諸業，輪迴諸趣受苦無窮。」
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爾時，具壽善現白佛言：「世尊！為由苦諦得般涅槃？為由苦智得般涅槃？為由集諦得般涅槃？為由集智得般涅槃？為由滅諦得般涅槃？為由滅智得般涅槃？為由道諦得般涅槃？為由道智得般涅槃？」
爾時，具壽善現白佛言：「世尊！為由苦諦得般涅槃？為由苦智得般涅槃？為由集諦得般涅槃？為由集智得般涅槃？為由滅諦得般涅槃？為由滅智得般涅槃？為由道諦得般涅槃？為由道智得般涅槃？」
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佛告善現：「非由苦諦得般涅槃，非由苦智得般涅槃，非由集諦得般涅槃，非由集智得般涅槃，非由滅諦得般涅槃，非由滅智得般涅槃，非由道諦得般涅槃，非由道智得般涅槃。善現！我說四聖諦平等性即是涅槃，如是涅槃不由苦、集、滅、道諦得，亦不由苦、集、滅、道智得，但由般若波羅蜜多證平等性名得涅槃。」
佛告善現：「非由苦諦得般涅槃，非由苦智得般涅槃，非由集諦得般涅槃，非由集智得般涅槃，非由滅諦得般涅槃，非由滅智得般涅槃，非由道諦得般涅槃，非由道智得般涅槃。善現！我說四聖諦平等性即是涅槃，如是涅槃不由苦、集、滅、道諦得，亦不由苦、集、滅、道智得，但由般若波羅蜜多證平等性名得涅槃。」
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具壽善現復白佛言：「世尊！何等名為四聖諦平等性？」
具壽善現復白佛言：「世尊！何等名為四聖諦平等性？」
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佛告善現：「若於是處，無苦、無苦智，無集、無集智，無滅、無滅智，無道、無道智，此即名為四聖諦平等性，此平等性即四聖諦。所有真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、法定、法住、平等性、離生性、實際、虛空界、不思議界，如來出世、若不出世性相常住，無失壞、無變易，如是名為四聖諦平等性。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，為欲隨覺此四聖諦平等性故修行般若波羅蜜多，若能隨覺此四聖諦平等性時，名真隨覺一切聖諦。」
佛告善現：「若於是處，無苦、無苦智，無集、無集智，無滅、無滅智，無道、無道智，此即名為四聖諦平等性，此平等性即四聖諦。所有真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、法定、法住、平等性、離生性、實際、虛空界、不思議界，如來出世、若不出世性相常住，無失壞、無變易，如是名為四聖諦平等性。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，為欲隨覺此四聖諦平等性故修行般若波羅蜜多，若能隨覺此四聖諦平等性時，名真隨覺一切聖諦。」
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時，具壽善現白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩為欲隨覺此四聖諦平等性故，修行般若波羅蜜多？若能隨覺此四聖諦平等性時，即能隨覺一切聖諦，既能隨覺一切聖諦，即能如實修菩薩行，既能如實修菩薩行，不墮聲聞及獨覺地，趣入菩薩正性離生？」
時，具壽善現白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩為欲隨覺此四聖諦平等性故，修行般若波羅蜜多？若能隨覺此四聖諦平等性時，即能隨覺一切聖諦，既能隨覺一切聖諦，即能如實修菩薩行，既能如實修菩薩行，不墮聲聞及獨覺地，趣入菩薩正性離生？」
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佛告善現：「諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，無有少法不如實見，於一切法如實見時，於一切法都無所得，於一切法無所得時，則如實見一切法空，謂如實見四諦所攝及所不攝諸法皆空。如是見時能入菩薩正性離生，由能入菩薩正性離生故，即住菩薩種姓地中。既住菩薩種姓地中，則能決定不從頂墮，若從頂墮應墮聲聞或獨覺地。
佛告善現：「諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，無有少法不如實見，於一切法如實見時，於一切法都無所得，於一切法無所得時，則如實見一切法空，謂如實見四諦所攝及所不攝諸法皆空。如是見時能入菩薩正性離生，由能入菩薩正性離生故，即住菩薩種姓地中。既住菩薩種姓地中，則能決定不從頂墮，若從頂墮應墮聲聞或獨覺地。
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「善現！是菩薩摩訶薩安住菩薩種姓地中，能起四靜慮及起四無量、四無色定。是菩薩摩訶薩安住如是奢摩他地，能決擇一切法及隨覺四聖諦。是菩薩摩訶薩雖遍知苦而能不起緣執苦心，雖永斷集而能不起緣執集心，雖證於滅而能不起緣執滅心，雖修於道而能不起緣執道心，但起隨順趣向臨入無上正等菩提之心，於一切法觀察實相。」
「善現！是菩薩摩訶薩安住菩薩種姓地中，能起四靜慮及起四無量、四無色定。是菩薩摩訶薩安住如是奢摩他地，能決擇一切法及隨覺四聖諦。是菩薩摩訶薩雖遍知苦而能不起緣執苦心，雖永斷集而能不起緣執集心，雖證於滅而能不起緣執滅心，雖修於道而能不起緣執道心，但起隨順趣向臨入無上正等菩提之心，於一切法觀察實相。」
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具壽善現白佛言：「世尊！云何是菩薩摩訶薩於一切法觀察實相？」
具壽善現白佛言：「世尊！云何是菩薩摩訶薩於一切法觀察實相？」
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佛言：「善現！是菩薩摩訶薩於一切法皆觀為空。
佛言：「善現！是菩薩摩訶薩於一切法皆觀為空。
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「世尊！是菩薩摩訶薩於一切法觀何等空？」
「世尊！是菩薩摩訶薩於一切法觀何等空？」
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「善現！是菩薩摩訶薩於一切法觀自相空。善現！是菩薩摩訶薩用如是相毘鉢舍那，如實觀見諸法皆空，都不見有諸法自性可住彼性證得無上正等菩提。何以故？善現！諸佛無上正等菩提及一切法，皆以無性而為自性。如是無性非諸佛所作，非獨覺所作，非菩薩所作，非諸聲聞向果所作，但為有情於一切法不知不見如實皆空。由此因緣，諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，方便善巧為諸有情如實宣說，令離執著脫生死苦。」
「善現！是菩薩摩訶薩於一切法觀自相空。善現！是菩薩摩訶薩用如是相毘鉢舍那，如實觀見諸法皆空，都不見有諸法自性可住彼性證得無上正等菩提。何以故？善現！諸佛無上正等菩提及一切法，皆以無性而為自性。如是無性非諸佛所作，非獨覺所作，非菩薩所作，非諸聲聞向果所作，但為有情於一切法不知不見如實皆空。由此因緣，諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，方便善巧為諸有情如實宣說，令離執著脫生死苦。」
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爾時，具壽善現白佛言：「世尊！若一切法皆以無性而為自性，如是無性非諸佛所作，非獨覺所作，非菩薩所作，非阿羅漢所作，非不還所作，非一來所作，非預流所作，亦非如是諸向所作者，云何施設有諸法異，謂此是地獄，此是傍生，此是鬼界，此是人；此是四大王眾天，此是三十三天，此是夜摩天，此是覩史多天，此是樂變化天，此是他化自在天；此是梵眾天，此是梵輔天，此是梵會天，此是大梵天；此是光天，此是少光天，此是無量光天，此是極光淨天；此是淨天，此是少淨天，此是無量淨天，此是遍淨天；此是廣天，此是少廣天，此是無量廣天，此是廣果天，此是無想天；此是無繁天，此是無熱天，此是善現天，此是善見天，此是色究竟天；此是空無邊處天，此是識無邊處天，此是無所有處天，此是非想非非想處天；此是預流，此是一來，此是不還，此是阿羅漢，此是獨覺，此是菩薩摩訶薩，此是如來、應、正等覺？
爾時，具壽善現白佛言：「世尊！若一切法皆以無性而為自性，如是無性非諸佛所作，非獨覺所作，非菩薩所作，非阿羅漢所作，非不還所作，非一來所作，非預流所作，亦非如是諸向所作者，云何施設有諸法異，謂此是地獄，此是傍生，此是鬼界，此是人；此是四大王眾天，此是三十三天，此是夜摩天，此是覩史多天，此是樂變化天，此是他化自在天；此是梵眾天，此是梵輔天，此是梵會天，此是大梵天；此是光天，此是少光天，此是無量光天，此是極光淨天；此是淨天，此是少淨天，此是無量淨天，此是遍淨天；此是廣天，此是少廣天，此是無量廣天，此是廣果天，此是無想天；此是無繁天，此是無熱天，此是善現天，此是善見天，此是色究竟天；此是空無邊處天，此是識無邊處天，此是無所有處天，此是非想非非想處天；此是預流，此是一來，此是不還，此是阿羅漢，此是獨覺，此是菩薩摩訶薩，此是如來、應、正等覺？
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「由此業故施設地獄，由此業故施設傍生，由此業故施設鬼界，由此業故施設人；由此業故施設四大王眾天，由此業故施設三十三天，由此業故施設夜摩天，由此業故施設覩史多天，由此業故施設樂變化天，由此業故施設他化自在天；由此業故施設梵眾天，由此業故施設梵輔天，由此業故施設梵會天，由此業故施設大梵天；由此業故施設光天，由此業故施設少光天，由此業故施設無量光天，由此業故施設極光淨天；由此業故施設淨天，由此業故施設少淨天，由此業故施設無量淨天，由此業故施設遍淨天；由此業故施設廣天，由此業故施設少廣天，由此業故施設無量廣天，由此業故施設廣果天，由此業故施設無想天；由此業故施設無繁天，由此業故施設無熱天，由此業故施設善現天，由此業故施設善見天，由此業故施設色究竟天；由此業故施設空無邊處天，由此業故施設識無邊處天，由此業故施設無所有處天，由此業故施設非想非非想處天；由此業故施設預流，由此業故施設一來，由此業故施設不還，由此業故施設阿羅漢，由此業故施設獨覺，由此業故施設菩薩摩訶薩，由此業故施設如來、應、正等覺？
「由此業故施設地獄，由此業故施設傍生，由此業故施設鬼界，由此業故施設人；由此業故施設四大王眾天，由此業故施設三十三天，由此業故施設夜摩天，由此業故施設覩史多天，由此業故施設樂變化天，由此業故施設他化自在天；由此業故施設梵眾天，由此業故施設梵輔天，由此業故施設梵會天，由此業故施設大梵天；由此業故施設光天，由此業故施設少光天，由此業故施設無量光天，由此業故施設極光淨天；由此業故施設淨天，由此業故施設少淨天，由此業故施設無量淨天，由此業故施設遍淨天；由此業故施設廣天，由此業故施設少廣天，由此業故施設無量廣天，由此業故施設廣果天，由此業故施設無想天；由此業故施設無繁天，由此業故施設無熱天，由此業故施設善現天，由此業故施設善見天，由此業故施設色究竟天；由此業故施設空無邊處天，由此業故施設識無邊處天，由此業故施設無所有處天，由此業故施設非想非非想處天；由此業故施設預流，由此業故施設一來，由此業故施設不還，由此業故施設阿羅漢，由此業故施設獨覺，由此業故施設菩薩摩訶薩，由此業故施設如來、應、正等覺？
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「世尊！無性之法必無作用，云何可說：由如是法生於地獄，由如是法生於傍生，由如是法生於鬼界，由如是法生於人中；由如是法生四大王眾天，由如是法生三十三天，由如是法生夜摩天，由如是法生覩史多天，由如是法生樂變化天，由如是法生他化自在天；由如是法生梵眾天，由如是法生梵輔天，由如是法生梵會天，由如是法生大梵天；由如是法生光天，由如是法生少光天，由如是法生無量光天，由如是法生極光淨天；由如是法生淨天，由如是法生少淨天，由如是法生無量淨天，由如是法生遍淨天；由如是法生廣天，由如是法生少廣天，由如是法生無量廣天，由如是法生廣果天，由如是法生無想天；由如是法生無繁天，由如是法生無熱天，由如是法生善現天，由如是法生善見天，由如是法生色究竟天；由如是法生空無邊處天，由如是法生識無邊處天，由如是法生無所有處天，由如是法生非想非非想處天；由如是法得預流果，由如是法得一來果，由如是法得不還果，由如是法得阿羅漢果，由如是法得獨覺菩提，由如是法得入菩薩摩訶薩位行菩薩道，由如是法得成如來、應、正等覺，令諸有情解脫生死？」
「世尊！無性之法必無作用，云何可說：由如是法生於地獄，由如是法生於傍生，由如是法生於鬼界，由如是法生於人中；由如是法生四大王眾天，由如是法生三十三天，由如是法生夜摩天，由如是法生覩史多天，由如是法生樂變化天，由如是法生他化自在天；由如是法生梵眾天，由如是法生梵輔天，由如是法生梵會天，由如是法生大梵天；由如是法生光天，由如是法生少光天，由如是法生無量光天，由如是法生極光淨天；由如是法生淨天，由如是法生少淨天，由如是法生無量淨天，由如是法生遍淨天；由如是法生廣天，由如是法生少廣天，由如是法生無量廣天，由如是法生廣果天，由如是法生無想天；由如是法生無繁天，由如是法生無熱天，由如是法生善現天，由如是法生善見天，由如是法生色究竟天；由如是法生空無邊處天，由如是法生識無邊處天，由如是法生無所有處天，由如是法生非想非非想處天；由如是法得預流果，由如是法得一來果，由如是法得不還果，由如是法得阿羅漢果，由如是法得獨覺菩提，由如是法得入菩薩摩訶薩位行菩薩道，由如是法得成如來、應、正等覺，令諸有情解脫生死？」
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佛告善現：「如是！如是！如汝所說。無性法中不可施設有諸法異，無業、無果亦無作用。
佛告善現：「如是！如是！如汝所說。無性法中不可施設有諸法異，無業、無果亦無作用。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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「善現！愚夫異生不知聖法毘奈耶故，不了諸法皆以無性而為自性，愚癡顛倒發起種種身、語、意業，隨業差別受種種身。依如是身品類差別，假施設有地獄、傍生、鬼界及人，假施設有四大王眾天、三十三天、夜摩天、覩史多天、樂變化天、他化自在天，假施設有梵眾天、梵輔天、梵會天、大梵天，假施設有光天、少光天、無量光天、極光淨天，假施設有淨天、少淨天、無量淨天、遍淨天，假施設有廣天、少廣天、無量廣天、廣果天及無想天，假施設有無繁天、無熱天、善現天、善見天、色究竟天，假施設有空無邊處天、識無邊處天、無所有處天、非想非非想處天。
「善現！愚夫異生不知聖法毘奈耶故，不了諸法皆以無性而為自性，愚癡顛倒發起種種身、語、意業，隨業差別受種種身。依如是身品類差別，假施設有地獄、傍生、鬼界及人，假施設有四大王眾天、三十三天、夜摩天、覩史多天、樂變化天、他化自在天，假施設有梵眾天、梵輔天、梵會天、大梵天，假施設有光天、少光天、無量光天、極光淨天，假施設有淨天、少淨天、無量淨天、遍淨天，假施設有廣天、少廣天、無量廣天、廣果天及無想天，假施設有無繁天、無熱天、善現天、善見天、色究竟天，假施設有空無邊處天、識無邊處天、無所有處天、非想非非想處天。
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「善現！為欲拔濟愚夫異生愚癡顛倒受生死苦，施設聖法及毘奈耶分位差別，依此分位，施設預流、一來、不還、阿羅漢、獨覺、菩薩摩訶薩及諸如來、應、正等覺。然一切法皆以無性而為自性，無性法中實無異法，無業、無果亦無作用，無性之法常無性故。
「善現！為欲拔濟愚夫異生愚癡顛倒受生死苦，施設聖法及毘奈耶分位差別，依此分位，施設預流、一來、不還、阿羅漢、獨覺、菩薩摩訶薩及諸如來、應、正等覺。然一切法皆以無性而為自性，無性法中實無異法，無業、無果亦無作用，無性之法常無性故。
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「復次，善現！如汝所言『無性之法必無作用，云何可說由如是法得預流、一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提，得入菩薩摩訶薩位行菩薩道，得成如來、應、正等覺，令諸有情解脫生死？』者，善現！於汝意云何？諸所修道是無性不？預流、一來、不還、阿羅漢果是無性不？獨覺菩提是無性不？一切菩薩摩訶薩道是無性不？諸佛無上正等菩提是無性不？」
「復次，善現！如汝所言『無性之法必無作用，云何可說由如是法得預流、一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提，得入菩薩摩訶薩位行菩薩道，得成如來、應、正等覺，令諸有情解脫生死？』者，善現！於汝意云何？諸所修道是無性不？預流、一來、不還、阿羅漢果是無性不？獨覺菩提是無性不？一切菩薩摩訶薩道是無性不？諸佛無上正等菩提是無性不？」
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善現答言：「世尊！諸所修道皆是無性，預流、一來、不還、阿羅漢果亦是無性，獨覺菩提亦是無性，一切菩薩摩訶薩道亦是無性，諸佛無上正等菩提亦是無性。」
善現答言：「世尊！諸所修道皆是無性，預流、一來、不還、阿羅漢果亦是無性，獨覺菩提亦是無性，一切菩薩摩訶薩道亦是無性，諸佛無上正等菩提亦是無性。」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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佛言：「善現！於汝意云何？無性之法能得無性法不？」
佛言：「善現！於汝意云何？無性之法能得無性法不？」
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善現答言：「不也！世尊！不也！善逝！」
善現答言：「不也！世尊！不也！善逝！」
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佛言：「善現！無性及道，是一切法皆非相應非不相應，無色、無見、無對、一相，所謂無相。愚夫異生愚癡顛倒，於無相法虛妄分別，起有法想執著五蘊，於無常中起於常想，於諸苦中起於樂想，於無我中起於我想，於不淨中起於淨想，於無性中執著有性。由此因緣，諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，成就殊勝方便善巧，拔濟如是諸有情類，令離顛倒虛妄執著，方便安置無相法中，令勤修學解脫生死，證得畢竟常樂涅槃。」
佛言：「善現！無性及道，是一切法皆非相應非不相應，無色、無見、無對、一相，所謂無相。愚夫異生愚癡顛倒，於無相法虛妄分別，起有法想執著五蘊，於無常中起於常想，於諸苦中起於樂想，於無我中起於我想，於不淨中起於淨想，於無性中執著有性。由此因緣，諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，成就殊勝方便善巧，拔濟如是諸有情類，令離顛倒虛妄執著，方便安置無相法中，令勤修學解脫生死，證得畢竟常樂涅槃。」
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具壽善現白佛言：「世尊！頗有事是真實非虛妄，愚夫異生於中執著造作諸業，由此因緣輪迴諸趣，不能解脫生死苦不？」
具壽善現白佛言：「世尊！頗有事是真實非虛妄，愚夫異生於中執著造作諸業，由此因緣輪迴諸趣，不能解脫生死苦不？」
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佛告善現：「無事下至如毛端量是真實非虛妄，愚夫異生於中執著造作諸業，由此因緣輪迴諸趣，不能解脫生死眾苦，唯有顛倒虛妄執著。
佛告善現：「無事下至如毛端量是真實非虛妄，愚夫異生於中執著造作諸業，由此因緣輪迴諸趣，不能解脫生死眾苦，唯有顛倒虛妄執著。
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「善現！吾今為汝廣說譬喻，重顯斯義令其易了，諸有智者由譬喻故，於所說義而生正解。善現！於汝意云何？夢中見人受五欲樂，夢中頗有少分實事可令彼人受欲樂不？」
「善現！吾今為汝廣說譬喻，重顯斯義令其易了，諸有智者由譬喻故，於所說義而生正解。善現！於汝意云何？夢中見人受五欲樂，夢中頗有少分實事可令彼人受欲樂不？」
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善現答言：「不也！世尊！不也！善逝！夢所見人尚非實有，況有實事可令彼人受五欲樂！」
善現答言：「不也！世尊！不也！善逝！夢所見人尚非實有，況有實事可令彼人受五欲樂！」
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佛告善現：「於汝意云何？頗有諸法，若世間若出世間、若有漏若無漏、若有為若無為，非如夢中所見事不？」
佛告善現：「於汝意云何？頗有諸法，若世間若出世間、若有漏若無漏、若有為若無為，非如夢中所見事不？」
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善現答言：「不也！世尊！不也！善逝！定無有法，若世間若出世間、若有漏若無漏、若有為若無為，非如夢中所見事者。」
善現答言：「不也！世尊！不也！善逝！定無有法，若世間若出世間、若有漏若無漏、若有為若無為，非如夢中所見事者。」
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佛告善現：「於汝意云何？夢中頗有真實諸趣於中往來生死事不？」
佛告善現：「於汝意云何？夢中頗有真實諸趣於中往來生死事不？」
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善現答言：「不也！世尊！不也！善逝！」
善現答言：「不也！世尊！不也！善逝！」
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佛告善現：「於汝意云何？夢中頗有真實修道，依彼修道有離雜染得清淨不？」
佛告善現：「於汝意云何？夢中頗有真實修道，依彼修道有離雜染得清淨不？」
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善現答言：「不也！世尊！不也！善逝！何以故？世尊！夢所見法都無實事，非能施設、非所施設，修道尚無，況依修道有離雜染及得清淨！」
善現答言：「不也！世尊！不也！善逝！何以故？世尊！夢所見法都無實事，非能施設、非所施設，修道尚無，況依修道有離雜染及得清淨！」
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大般若波羅蜜多經卷第三百九十五
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