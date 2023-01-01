大般若波羅蜜多經卷第三百九十四三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大般若波羅蜜多經卷第三百九十四三藏法師玄奘奉 詔譯

初分嚴淨佛土品第七十二之二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初分嚴淨佛土品第七十二之二

「復次，善現！有菩薩摩訶薩以通願力，盛滿三千大千世界上妙七寶施佛、法、僧。施已歡喜發弘誓願：『我持如是所種善根，與諸有情平等共有，迴向所求嚴淨佛土，當令我土七寶莊嚴，一切有情隨意受用種種珍寶而無染著。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！有菩薩摩訶薩以通願力，盛滿三千大千世界上妙七寶施佛、法、僧。施已歡喜發弘誓願：『我持如是所種善根，與諸有情平等共有，迴向所求嚴淨佛土，當令我土七寶莊嚴，一切有情隨意受用種種珍寶而無染著。』

「復次，善現！有菩薩摩訶薩以通願力，擊奏無量天上、人中諸妙音樂，供養三寶及佛制多。供已歡喜發弘誓願：『我持如是所種善根，與諸有情平等共有，迴向所求嚴淨佛土，當令我土常奏如是上妙樂音，有情聞之身心悅預而無染著。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！有菩薩摩訶薩以通願力，擊奏無量天上、人中諸妙音樂，供養三寶及佛制多。供已歡喜發弘誓願：『我持如是所種善根，與諸有情平等共有，迴向所求嚴淨佛土，當令我土常奏如是上妙樂音，有情聞之身心悅預而無染著。』

「復次，善現！有菩薩摩訶薩以通願力，盛滿三千大千世界人中、天上諸妙香花，供養三寶及佛制多。供已歡喜發弘誓願：『我持如是所種善根，與諸有情平等共有，迴向所求嚴淨佛土，當令我土常有如是諸妙香花，有情受用身心悅預而無染著。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！有菩薩摩訶薩以通願力，盛滿三千大千世界人中、天上諸妙香花，供養三寶及佛制多。供已歡喜發弘誓願：『我持如是所種善根，與諸有情平等共有，迴向所求嚴淨佛土，當令我土常有如是諸妙香花，有情受用身心悅預而無染著。』

「復次，善現！有菩薩摩訶薩以通願力，營辦百味上妙飲食，供養諸佛、獨覺、聲聞及諸菩薩摩訶薩眾。供已歡喜發弘誓願：『我持如是所種善根，與諸有情平等共有，迴向所求嚴淨佛土，當得無上正等覺時，令我土中諸有情類，皆食如是百味飲食，資悅身心而無染著。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！有菩薩摩訶薩以通願力，營辦百味上妙飲食，供養諸佛、獨覺、聲聞及諸菩薩摩訶薩眾。供已歡喜發弘誓願：『我持如是所種善根，與諸有情平等共有，迴向所求嚴淨佛土，當得無上正等覺時，令我土中諸有情類，皆食如是百味飲食，資悅身心而無染著。』

「復次，善現！有菩薩摩訶薩以通願力，營辦種種天上、人中上妙塗香、細軟衣服，奉施諸佛、獨覺、聲聞及諸菩薩摩訶薩眾，或復施法并佛制多。施已歡喜發弘誓願：『我持如是所種善根，與諸有情平等共有，迴向所求嚴淨佛土，當得無上正等覺時，令我土中諸有情類，常得如是衣服、塗香，隨意受用而無染著。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！有菩薩摩訶薩以通願力，營辦種種天上、人中上妙塗香、細軟衣服，奉施諸佛、獨覺、聲聞及諸菩薩摩訶薩眾，或復施法并佛制多。施已歡喜發弘誓願：『我持如是所種善根，與諸有情平等共有，迴向所求嚴淨佛土，當得無上正等覺時，令我土中諸有情類，常得如是衣服、塗香，隨意受用而無染著。』

「復次，善現！有菩薩摩訶薩以通願力，嚴辦種種人中、天上隨意所生上妙色、聲、香、味、觸境，供養諸佛及佛制多、獨覺、聲聞并諸菩薩，施餘生類。歡喜踊躍發弘誓願：『我持如是所種善根，與諸有情平等共有，迴向所求嚴淨佛土，當得無上正等覺時，令我土中諸有情類，隨心所樂上妙色、聲、香、味、觸境應念而至，歡喜受用而無染著。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！有菩薩摩訶薩以通願力，嚴辦種種人中、天上隨意所生上妙色、聲、香、味、觸境，供養諸佛及佛制多、獨覺、聲聞并諸菩薩，施餘生類。歡喜踊躍發弘誓願：『我持如是所種善根，與諸有情平等共有，迴向所求嚴淨佛土，當得無上正等覺時，令我土中諸有情類，隨心所樂上妙色、聲、香、味、觸境應念而至，歡喜受用而無染著。』

「復次，善現！有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，發弘誓願精勤勇猛，自住內空，亦勸他住內空；自住外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空，亦勸他住外空乃至無性自性空。作此事已復發願言：『當得無上正等覺時，令我土中諸有情類，皆不遠離內空乃至無性自性空。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，發弘誓願精勤勇猛，自住內空，亦勸他住內空；自住外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空，亦勸他住外空乃至無性自性空。作此事已復發願言：『當得無上正等覺時，令我土中諸有情類，皆不遠離內空乃至無性自性空。』

「復次，善現！有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，發弘誓願精勤勇猛，自修四念住，亦勸他修四念住；自修四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，亦勸他修四正斷乃至八聖道支。作此事已復發願言：『當得無上正等覺時，令我土中諸有情類，皆不遠離四念住乃至八聖道支。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，發弘誓願精勤勇猛，自修四念住，亦勸他修四念住；自修四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，亦勸他修四正斷乃至八聖道支。作此事已復發願言：『當得無上正等覺時，令我土中諸有情類，皆不遠離四念住乃至八聖道支。』

「復次，善現！有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，發弘誓願精勤勇猛，自住苦聖諦，亦勸他住苦聖諦；自住集、滅、道聖諦，亦勸他住集、滅、道聖諦。作此事已復發願言：『當得無上正等覺時，令我土中諸有情類，皆不遠離苦聖諦、集、滅、道聖諦。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，發弘誓願精勤勇猛，自住苦聖諦，亦勸他住苦聖諦；自住集、滅、道聖諦，亦勸他住集、滅、道聖諦。作此事已復發願言：『當得無上正等覺時，令我土中諸有情類，皆不遠離苦聖諦、集、滅、道聖諦。』

「復次，善現！有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，發弘誓願精勤勇猛，自修四靜慮，亦勸他修四靜慮；自修四無量、四無色定，亦勸他修四無量、四無色定。作此事已復發願言：『當得無上正等覺時，令我土中諸有情類，皆不遠離四靜慮、四無量、四無色定。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，發弘誓願精勤勇猛，自修四靜慮，亦勸他修四靜慮；自修四無量、四無色定，亦勸他修四無量、四無色定。作此事已復發願言：『當得無上正等覺時，令我土中諸有情類，皆不遠離四靜慮、四無量、四無色定。』

「復次，善現！有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，發弘誓願精勤勇猛，自修八解脫，亦勸他修八解脫；自修八勝處、九次第定、十遍處，亦勸他修八勝處、九次第定、十遍處。作此事已復發願言：『當得無上正等覺時，令我土中諸有情類，皆不遠離八解脫乃至十遍處。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，發弘誓願精勤勇猛，自修八解脫，亦勸他修八解脫；自修八勝處、九次第定、十遍處，亦勸他修八勝處、九次第定、十遍處。作此事已復發願言：『當得無上正等覺時，令我土中諸有情類，皆不遠離八解脫乃至十遍處。』

「復次，善現！有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，發弘誓願精勤勇猛，自修陀羅尼門，亦勸他修陀羅尼門；自修三摩地門，亦勸他修三摩地門。作此事已復發願言：『當得無上正等覺時，令我土中諸有情類，皆不遠離陀羅尼門、三摩地門。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，發弘誓願精勤勇猛，自修陀羅尼門，亦勸他修陀羅尼門；自修三摩地門，亦勸他修三摩地門。作此事已復發願言：『當得無上正等覺時，令我土中諸有情類，皆不遠離陀羅尼門、三摩地門。』

「復次，善現！有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，發弘誓願精勤勇猛，自修空解脫門，亦勸他修空解脫門；自修無相、無願解脫門，亦勸他修無相、無願解脫門。作此事已復發願言：『當得無上正等覺時，令我土中諸有情類，皆不遠離空解脫門、無相、無願解脫門。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，發弘誓願精勤勇猛，自修空解脫門，亦勸他修空解脫門；自修無相、無願解脫門，亦勸他修無相、無願解脫門。作此事已復發願言：『當得無上正等覺時，令我土中諸有情類，皆不遠離空解脫門、無相、無願解脫門。』

「復次，善現！有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，發弘誓願精勤勇猛，自修極喜地，亦勸他修極喜地；自修離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地，亦勸他修離垢地乃至法雲地。作此事已復發願言：『當得無上正等覺時，令我土中諸有情類，皆不遠離極喜地乃至法雲地。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，發弘誓願精勤勇猛，自修極喜地，亦勸他修極喜地；自修離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地，亦勸他修離垢地乃至法雲地。作此事已復發願言：『當得無上正等覺時，令我土中諸有情類，皆不遠離極喜地乃至法雲地。』

「復次，善現！有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，發弘誓願精勤勇猛，自修五眼，亦勸他修五眼；自修六神通，亦勸他修六神通。作此事已復發願言：『當得無上正等覺時，令我土中諸有情類，皆不遠離五眼、六神通。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，發弘誓願精勤勇猛，自修五眼，亦勸他修五眼；自修六神通，亦勸他修六神通。作此事已復發願言：『當得無上正等覺時，令我土中諸有情類，皆不遠離五眼、六神通。』

「復次，善現！有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，發弘誓願精勤勇猛，自修佛十力，亦勸他修佛十力；自修四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法，亦勸他修四無所畏乃至十八佛不共法。作此事已復發願言：『當得無上正等覺時，令我土中諸有情類，皆不遠離佛十力乃至十八佛不共法。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，發弘誓願精勤勇猛，自修佛十力，亦勸他修佛十力；自修四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法，亦勸他修四無所畏乃至十八佛不共法。作此事已復發願言：『當得無上正等覺時，令我土中諸有情類，皆不遠離佛十力乃至十八佛不共法。』

「復次，善現！有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，發弘誓願精勤勇猛，自修三十二大士相，亦勸他修三十二大士相；自修八十隨好，亦勸他修八十隨好。作是事已復發願言：『當得無上正等覺時，令我土中諸有情類，皆不遠離三十二大士相、八十隨好。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，發弘誓願精勤勇猛，自修三十二大士相，亦勸他修三十二大士相；自修八十隨好，亦勸他修八十隨好。作是事已復發願言：『當得無上正等覺時，令我土中諸有情類，皆不遠離三十二大士相、八十隨好。』

「復次，善現！有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，發弘誓願精勤勇猛，自修無忘失法，亦勸他修無忘失法；自修恒住捨性，亦勸他修恒住捨性。作是事已復發願言：『當得無上正等覺時，令我土中諸有情類，皆不遠離無忘失法、恒住捨性。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，發弘誓願精勤勇猛，自修無忘失法，亦勸他修無忘失法；自修恒住捨性，亦勸他修恒住捨性。作是事已復發願言：『當得無上正等覺時，令我土中諸有情類，皆不遠離無忘失法、恒住捨性。』

「復次，善現！有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，發弘誓願精勤勇猛，自修一切智，亦勸他修一切智；自修道相智、一切相智，亦勸他修道相智、一切相智。作此事已復發願言：『當得無上正等覺時，令我土中諸有情類，皆不遠離一切智、道相智、一切相智。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，發弘誓願精勤勇猛，自修一切智，亦勸他修一切智；自修道相智、一切相智，亦勸他修道相智、一切相智。作此事已復發願言：『當得無上正等覺時，令我土中諸有情類，皆不遠離一切智、道相智、一切相智。』

「復次，善現！有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，發弘誓願精勤勇猛，自修一切菩薩摩訶薩行，亦勸他修一切菩薩摩訶薩行；自修諸佛無上正等菩提，亦勸他修諸佛無上正等菩提。作是事已復發願言：『當得無上正等覺時，令我土中諸有情類，皆不遠離一切菩薩摩訶薩行、諸佛無上正等菩提。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，發弘誓願精勤勇猛，自修一切菩薩摩訶薩行，亦勸他修一切菩薩摩訶薩行；自修諸佛無上正等菩提，亦勸他修諸佛無上正等菩提。作是事已復發願言：『當得無上正等覺時，令我土中諸有情類，皆不遠離一切菩薩摩訶薩行、諸佛無上正等菩提。』

「善現！是諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，由此行願便能嚴淨所求佛土。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，由此行願便能嚴淨所求佛土。

「善現！是諸菩薩摩訶薩隨爾所時行菩提道，應得圓滿所起行願，即爾所時精勤修學。由此因緣，自能成就一切善法，亦能令他漸次成就一切善法，自能修得殊勝相好所莊嚴身，亦能令他漸次修得殊勝相好所莊嚴身，由廣大福所攝受故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是諸菩薩摩訶薩隨爾所時行菩提道，應得圓滿所起行願，即爾所時精勤修學。由此因緣，自能成就一切善法，亦能令他漸次成就一切善法，自能修得殊勝相好所莊嚴身，亦能令他漸次修得殊勝相好所莊嚴身，由廣大福所攝受故。

「善現！是諸菩薩摩訶薩各於所求嚴淨佛土證得無上正等覺時，所化有情亦生彼土共受淨土大乘法樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是諸菩薩摩訶薩各於所求嚴淨佛土證得無上正等覺時，所化有情亦生彼土共受淨土大乘法樂。

「善現！是諸菩薩摩訶薩應修如是嚴淨佛土，謂彼土中常不聞有三種惡趣，亦不聞有諸惡見趣，亦不聞有貪、瞋、癡毒，亦不聞有男女形相，亦不聞有聲聞、獨覺，亦不聞有苦、無常等，亦不聞有攝受資具，亦不聞有我、我所執，亦不聞有隨眠、纏結，亦不聞有顛倒執著，亦不聞有安立諸果分位差別，但聞說空、無相、無願、無生、無滅、無性等聲。謂隨有情所樂差別，於樹林等內外物中，常有微風互相衝擊，發起種種微妙音聲，彼音聲中說：『一切法皆無自性，無性故空，空故無相，無相故無願，無願故無生，無生故無滅，是故諸法本來寂靜自性涅槃，若佛出世、若不出世法相常爾。』彼佛土中諸有情類，若晝、若夜、若行、若立、若坐、若臥，常聞如是說法之聲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是諸菩薩摩訶薩應修如是嚴淨佛土，謂彼土中常不聞有三種惡趣，亦不聞有諸惡見趣，亦不聞有貪、瞋、癡毒，亦不聞有男女形相，亦不聞有聲聞、獨覺，亦不聞有苦、無常等，亦不聞有攝受資具，亦不聞有我、我所執，亦不聞有隨眠、纏結，亦不聞有顛倒執著，亦不聞有安立諸果分位差別，但聞說空、無相、無願、無生、無滅、無性等聲。謂隨有情所樂差別，於樹林等內外物中，常有微風互相衝擊，發起種種微妙音聲，彼音聲中說：『一切法皆無自性，無性故空，空故無相，無相故無願，無願故無生，無生故無滅，是故諸法本來寂靜自性涅槃，若佛出世、若不出世法相常爾。』彼佛土中諸有情類，若晝、若夜、若行、若立、若坐、若臥，常聞如是說法之聲。

「善現！是諸菩薩摩訶薩各於所住嚴淨佛土證得無上正等覺時，十方如來、應、正等覺皆共稱讚彼彼佛名，若諸有情得聞如是所讚佛名，定於無上正等菩提得不退轉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是諸菩薩摩訶薩各於所住嚴淨佛土證得無上正等覺時，十方如來、應、正等覺皆共稱讚彼彼佛名，若諸有情得聞如是所讚佛名，定於無上正等菩提得不退轉。

「善現！是諸菩薩摩訶薩各於所住嚴淨佛土證得無上正等覺時，為諸有情宣說正法，有情聞已必不生疑，謂為是法、為是非法。所以者何？彼有情類了達諸法皆即真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性，一切是法無非法者。善現！是諸菩薩摩訶薩皆能嚴淨如是佛土。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是諸菩薩摩訶薩各於所住嚴淨佛土證得無上正等覺時，為諸有情宣說正法，有情聞已必不生疑，謂為是法、為是非法。所以者何？彼有情類了達諸法皆即真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性，一切是法無非法者。善現！是諸菩薩摩訶薩皆能嚴淨如是佛土。

「復次，善現！是諸菩薩摩訶薩有所化生具不善根，未於諸佛、菩薩、獨覺及聲聞所種諸善根，為諸惡友所攝受故，離善友故，不聞正法，常為種種我、有情見及諸見趣之所執藏，墮在斷、常二邊偏執。是諸有情自起邪執，亦常教他令起邪執，於佛起非佛想，於非佛起佛想；於法起非法想，於非法起法想；於僧起非僧想，於非僧起僧想。由是因緣誹毀正法，謗正法故，身壞命終墮諸惡趣，生地獄中受諸劇苦。是諸菩薩摩訶薩各於自土證得無上正等覺已，見彼有情沈淪生死受無量苦，以神通力方便教化，令捨惡見住正見中，從地獄出生於人趣。生人趣已，復以種種神通方便教化令住正定聚中，由此畢竟不墮惡趣。復令修習殊勝行願，命終得生嚴淨佛土，受用淨土大乘法樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！是諸菩薩摩訶薩有所化生具不善根，未於諸佛、菩薩、獨覺及聲聞所種諸善根，為諸惡友所攝受故，離善友故，不聞正法，常為種種我、有情見及諸見趣之所執藏，墮在斷、常二邊偏執。是諸有情自起邪執，亦常教他令起邪執，於佛起非佛想，於非佛起佛想；於法起非法想，於非法起法想；於僧起非僧想，於非僧起僧想。由是因緣誹毀正法，謗正法故，身壞命終墮諸惡趣，生地獄中受諸劇苦。是諸菩薩摩訶薩各於自土證得無上正等覺已，見彼有情沈淪生死受無量苦，以神通力方便教化，令捨惡見住正見中，從地獄出生於人趣。生人趣已，復以種種神通方便教化令住正定聚中，由此畢竟不墮惡趣。復令修習殊勝行願，命終得生嚴淨佛土，受用淨土大乘法樂。

「善現！是諸菩薩摩訶薩皆能如是嚴淨佛土。由所居土極清淨故，生彼有情，於一切法不起虛妄猶豫分別，謂此是世間法，此是出世間法；此是有漏法，此是無漏法；此是有為法，此是無為法。如是種種猶豫分別畢竟不起，由此因緣彼有情類定得無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是諸菩薩摩訶薩皆能如是嚴淨佛土。由所居土極清淨故，生彼有情，於一切法不起虛妄猶豫分別，謂此是世間法，此是出世間法；此是有漏法，此是無漏法；此是有為法，此是無為法。如是種種猶豫分別畢竟不起，由此因緣彼有情類定得無上正等菩提。

「善現！如是菩薩摩訶薩嚴淨佛土。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！如是菩薩摩訶薩嚴淨佛土。」

初分淨土方便品第七十三之一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初分淨土方便品第七十三之一

爾時，具壽善現白佛言：「世尊！是諸菩薩摩訶薩為住正性定聚，為住不定聚耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，具壽善現白佛言：「世尊！是諸菩薩摩訶薩為住正性定聚，為住不定聚耶？」

佛言：「善現！是諸菩薩摩訶薩皆住正性定聚，非不定聚。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！是諸菩薩摩訶薩皆住正性定聚，非不定聚。」

具壽善現復白佛言：「世尊！是諸菩薩摩訶薩為住何等正性定聚？為聲聞乘，為獨覺乘，為佛乘耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「世尊！是諸菩薩摩訶薩為住何等正性定聚？為聲聞乘，為獨覺乘，為佛乘耶？」

佛言：「善現！是諸菩薩摩訶薩皆住佛乘正性定聚，非住二乘正性定聚。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！是諸菩薩摩訶薩皆住佛乘正性定聚，非住二乘正性定聚。」

具壽善現復白佛言：「世尊！是諸菩薩摩訶薩為何時住正性定聚？初發心耶？不退位耶？最後身耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「世尊！是諸菩薩摩訶薩為何時住正性定聚？初發心耶？不退位耶？最後身耶？」

佛言：「善現！是菩薩摩訶薩若初發心、若不退位、若最後身，皆住菩薩正性定聚。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！是菩薩摩訶薩若初發心、若不退位、若最後身，皆住菩薩正性定聚。」

具壽善現復白佛言：「世尊！住正性定聚諸菩薩摩訶薩，為復墮於諸惡趣不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「世尊！住正性定聚諸菩薩摩訶薩，為復墮於諸惡趣不？」

佛言：「善現！住正性定聚諸菩薩摩訶薩，決定不復墮諸惡趣。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！住正性定聚諸菩薩摩訶薩，決定不復墮諸惡趣。」

復告善現：「於汝意云何？諸第八者、若預流、若一來、若不還、若阿羅漢、若獨覺，為有復墮惡趣者不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復告善現：「於汝意云何？諸第八者、若預流、若一來、若不還、若阿羅漢、若獨覺，為有復墮惡趣者不？」

善現答言：「不也！世尊！不也！善逝！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現答言：「不也！世尊！不也！善逝！」

佛言：「善現！住正性定聚諸菩薩摩訶薩亦復如是，決定不復墮諸惡趣。何以故？善現！是諸菩薩摩訶薩從初發心，修行布施波羅蜜多，修行淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多；安住內空，安住外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；修行四念住，修行四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；安住苦聖諦，安住集、滅、道聖諦；修行四靜慮，修行四無量、四無色定；修行八解脫，修行八勝處、九次第定、十遍處；修行陀羅尼門，修行三摩地門；修行空解脫門，修行無相、無願解脫門；修行極喜地，修行離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地；修行五眼，修行六神通；修行佛十力，修行四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法；修行無忘失法，修行恒住捨性；修行一切智，修行道相智、一切相智；修行一切菩薩摩訶薩行，修行諸佛無上正等菩提，伏斷一切惡不善法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！住正性定聚諸菩薩摩訶薩亦復如是，決定不復墮諸惡趣。何以故？善現！是諸菩薩摩訶薩從初發心，修行布施波羅蜜多，修行淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多；安住內空，安住外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；修行四念住，修行四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；安住苦聖諦，安住集、滅、道聖諦；修行四靜慮，修行四無量、四無色定；修行八解脫，修行八勝處、九次第定、十遍處；修行陀羅尼門，修行三摩地門；修行空解脫門，修行無相、無願解脫門；修行極喜地，修行離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地；修行五眼，修行六神通；修行佛十力，修行四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法；修行無忘失法，修行恒住捨性；修行一切智，修行道相智、一切相智；修行一切菩薩摩訶薩行，修行諸佛無上正等菩提，伏斷一切惡不善法。

「善現！由此因緣，是諸菩薩摩訶薩復墮惡趣，無有是處。是諸菩薩摩訶薩若生長壽天，亦無是處，謂於彼處諸勝善法不得現行。是諸菩薩摩訶薩若生邊鄙，或生達絮、篾戾車中，無有是處，謂於彼處不能修行殊勝善法，多起惡見不信因果，常樂習行諸穢惡業，不聞佛名、法名、僧名，亦無四眾，謂苾芻眾、苾芻尼眾、近事男眾、近事女眾。是諸菩薩摩訶薩若生邪見家，無有是處，謂生彼家執著種種諸惡見趣，撥無妙行、惡行及果，不修諸善樂作諸惡。善現！初發無上正等覺心，諸菩薩摩訶薩求趣無上正等菩提，以勝意樂受行十種不善業道，無有是處。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！由此因緣，是諸菩薩摩訶薩復墮惡趣，無有是處。是諸菩薩摩訶薩若生長壽天，亦無是處，謂於彼處諸勝善法不得現行。是諸菩薩摩訶薩若生邊鄙，或生達絮、篾戾車中，無有是處，謂於彼處不能修行殊勝善法，多起惡見不信因果，常樂習行諸穢惡業，不聞佛名、法名、僧名，亦無四眾，謂苾芻眾、苾芻尼眾、近事男眾、近事女眾。是諸菩薩摩訶薩若生邪見家，無有是處，謂生彼家執著種種諸惡見趣，撥無妙行、惡行及果，不修諸善樂作諸惡。善現！初發無上正等覺心，諸菩薩摩訶薩求趣無上正等菩提，以勝意樂受行十種不善業道，無有是處。」

爾時，具壽善現白佛言：「世尊！若菩薩摩訶薩從初發心成就如是善根功德，於諸惡處不復受生，何故世尊每為眾說自本生事若百若千，於中亦有生諸惡處，爾時善根為何所在？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，具壽善現白佛言：「世尊！若菩薩摩訶薩從初發心成就如是善根功德，於諸惡處不復受生，何故世尊每為眾說自本生事若百若千，於中亦有生諸惡處，爾時善根為何所在？」

佛告善現：「非菩薩摩訶薩由不淨業受惡趣身，但為利樂諸有情類，由故思願而受彼身。善現！諸阿羅漢、獨覺豈有方便善巧如菩薩摩訶薩，成就如是方便善巧受傍生身，有獵者來欲為損害，便起無上安忍慈悲，欲令彼人得利樂故，自捨身命而不害彼。善現！由是因緣，當知菩薩摩訶薩為欲饒益諸有情故，為大慈悲速圓滿故，雖現受種種傍生之身，而不為傍生過失所染。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「非菩薩摩訶薩由不淨業受惡趣身，但為利樂諸有情類，由故思願而受彼身。善現！諸阿羅漢、獨覺豈有方便善巧如菩薩摩訶薩，成就如是方便善巧受傍生身，有獵者來欲為損害，便起無上安忍慈悲，欲令彼人得利樂故，自捨身命而不害彼。善現！由是因緣，當知菩薩摩訶薩為欲饒益諸有情故，為大慈悲速圓滿故，雖現受種種傍生之身，而不為傍生過失所染。」

具壽善現復白佛言：「世尊！諸菩薩摩訶薩住何善法，為欲利樂諸有情故受如是身？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「世尊！諸菩薩摩訶薩住何善法，為欲利樂諸有情故受如是身？」

佛告善現：「諸菩薩摩訶薩有何善法不應圓滿？善現！諸菩薩摩訶薩為得無上正等菩提，一切善法皆應圓滿。善現！諸菩薩摩訶薩從初發心乃至安坐妙菩提座，於其中間無有善法不應圓滿。要具圓滿一切善法，方得無上正等菩提，若一善法未能圓滿，而得無上正等菩提，無有是處。是故，善現！諸菩薩摩訶薩從初發心乃至安坐妙菩提座，於其中間常學圓滿一切善法，學已當得一切相智，永斷一切習氣相續，證得無上正等菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「諸菩薩摩訶薩有何善法不應圓滿？善現！諸菩薩摩訶薩為得無上正等菩提，一切善法皆應圓滿。善現！諸菩薩摩訶薩從初發心乃至安坐妙菩提座，於其中間無有善法不應圓滿。要具圓滿一切善法，方得無上正等菩提，若一善法未能圓滿，而得無上正等菩提，無有是處。是故，善現！諸菩薩摩訶薩從初發心乃至安坐妙菩提座，於其中間常學圓滿一切善法，學已當得一切相智，永斷一切習氣相續，證得無上正等菩提。」

時，具壽善現白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩成就如是一切白淨聖無漏法，而生惡趣受傍生身？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，具壽善現白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩成就如是一切白淨聖無漏法，而生惡趣受傍生身？」

佛言：「善現！於意云何？如來成就一切白淨無漏法不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！於意云何？如來成就一切白淨無漏法不？」

善現答言：「如是！世尊！如是！善逝！如來成就一切白淨無漏之法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現答言：「如是！世尊！如是！善逝！如來成就一切白淨無漏之法。」

佛言：「善現！於意云何？如來化作傍生趣身，饒益有情作佛事不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！於意云何？如來化作傍生趣身，饒益有情作佛事不？」

善現答言：「如是！世尊！如是！善逝！如來化作傍生趣身，饒益有情作諸佛事。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現答言：「如是！世尊！如是！善逝！如來化作傍生趣身，饒益有情作諸佛事。」

佛言：「善現！於意云何？如來化作傍生身時，是實傍生受彼苦不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！於意云何？如來化作傍生身時，是實傍生受彼苦不？」

善現答言：「不也！世尊！不也！善逝！如來化作傍生身時，非實傍生不受彼苦。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現答言：「不也！世尊！不也！善逝！如來化作傍生身時，非實傍生不受彼苦。」

佛告善現：「諸菩薩摩訶薩亦復如是，雖成就一切白淨無漏法，而為成熟諸有情故，方便善巧受傍生身，由受彼身如應成熟諸有情類。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「諸菩薩摩訶薩亦復如是，雖成就一切白淨無漏法，而為成熟諸有情故，方便善巧受傍生身，由受彼身如應成熟諸有情類。

「復次，善現！於意云何？有阿羅漢諸漏永盡，能化作身起諸事業，由彼事業生他喜不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！於意云何？有阿羅漢諸漏永盡，能化作身起諸事業，由彼事業生他喜不？」

善現答言：「如是！世尊！如是！善逝！有阿羅漢諸漏永盡，能化作身起諸事業，由彼事業令他生喜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現答言：「如是！世尊！如是！善逝！有阿羅漢諸漏永盡，能化作身起諸事業，由彼事業令他生喜。」

佛告善現：「諸菩薩摩訶薩亦復如是，雖成就一切白淨無漏法，而為利樂諸有情故，方便善巧受惡趣身，如應成熟諸有情類，雖受彼身而不同彼受諸苦惱，亦復不為彼趣過失之所雜染。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「諸菩薩摩訶薩亦復如是，雖成就一切白淨無漏法，而為利樂諸有情故，方便善巧受惡趣身，如應成熟諸有情類，雖受彼身而不同彼受諸苦惱，亦復不為彼趣過失之所雜染。

「復次，善現！於意云何？有巧幻師或彼弟子，幻作種種象、馬等事，令諸人見歡喜踊躍，於彼有實象、馬等不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！於意云何？有巧幻師或彼弟子，幻作種種象、馬等事，令諸人見歡喜踊躍，於彼有實象、馬等不？」

善現答言：「不也！世尊！不也！善逝！於彼實無象、馬等事。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現答言：「不也！世尊！不也！善逝！於彼實無象、馬等事。」

佛告善現：「諸菩薩摩訶薩亦復如是，雖成就一切白淨無漏法，而為饒益諸有情故，現受種種傍生等身，雖受彼身而實非彼，亦不為彼過所染污。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「諸菩薩摩訶薩亦復如是，雖成就一切白淨無漏法，而為饒益諸有情故，現受種種傍生等身，雖受彼身而實非彼，亦不為彼過所染污。」

時，具壽善現白佛言：「世尊！諸菩薩摩訶薩方便善巧如是廣大，雖成就白淨無漏聖智，而為有情故受種種身，隨其所宜現作饒益。世尊！諸菩薩摩訶薩安住何等白淨勝法，能作如是方便善巧，雖受種種傍生等身，而不為彼過失所染？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，具壽善現白佛言：「世尊！諸菩薩摩訶薩方便善巧如是廣大，雖成就白淨無漏聖智，而為有情故受種種身，隨其所宜現作饒益。世尊！諸菩薩摩訶薩安住何等白淨勝法，能作如是方便善巧，雖受種種傍生等身，而不為彼過失所染？」

佛告善現：「諸菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多，能作如是方便善巧，雖往十方無量殑伽沙等世界現種種身，利益安樂彼有情類，而於其中不生染著。何以故？善現！是菩薩摩訶薩於一切法都無所得，謂都不得能染、所染及染因緣。何以故？以一切法自性空故。善現！空不能染著空，空亦不能染著餘法，亦無餘法能染著空。所以者何？空中空性尚不可得，況有餘法而可得者！善現！如是名為不可得空，諸菩薩摩訶薩安住此中，能證無上正等菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「諸菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多，能作如是方便善巧，雖往十方無量殑伽沙等世界現種種身，利益安樂彼有情類，而於其中不生染著。何以故？善現！是菩薩摩訶薩於一切法都無所得，謂都不得能染、所染及染因緣。何以故？以一切法自性空故。善現！空不能染著空，空亦不能染著餘法，亦無餘法能染著空。所以者何？空中空性尚不可得，況有餘法而可得者！善現！如是名為不可得空，諸菩薩摩訶薩安住此中，能證無上正等菩提。」

爾時，具壽善現白佛言：「世尊！諸菩薩摩訶薩為但安住如是般若波羅蜜多，能作如是方便善巧，為亦住餘法耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，具壽善現白佛言：「世尊！諸菩薩摩訶薩為但安住如是般若波羅蜜多，能作如是方便善巧，為亦住餘法耶？」

佛告善現：「豈有餘法不入般若波羅蜜多，云何復疑為住餘法？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「豈有餘法不入般若波羅蜜多，云何復疑為住餘法？」

「世尊！如是般若波羅蜜多若自性空，云何般若波羅蜜多攝一切法？世尊！非於空中可說有法攝與不攝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！如是般若波羅蜜多若自性空，云何般若波羅蜜多攝一切法？世尊！非於空中可說有法攝與不攝。

「善現！豈不諸法自性皆空？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！豈不諸法自性皆空？」

「如是！世尊！如是！善逝！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是！世尊！如是！善逝！」

「善現！若一切法自性皆空，豈不空中攝一切法？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若一切法自性皆空，豈不空中攝一切法？」

爾時，具壽善現白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，住一切法自性空中，引發神通波羅蜜多，諸菩薩摩訶薩住是神通波羅蜜多，能往十方無量殑伽沙等世界，供養諸佛聽受正法，於諸佛所種諸善根？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，具壽善現白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，住一切法自性空中，引發神通波羅蜜多，諸菩薩摩訶薩住是神通波羅蜜多，能往十方無量殑伽沙等世界，供養諸佛聽受正法，於諸佛所種諸善根？」

佛告善現：「若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，遍觀十方無量殑伽沙等世界及諸佛眾并所說法自性皆空，唯有世俗假說名字，如是世俗假說名字亦自性空。善現！若十方界及諸佛眾并所說法假說名字自性不空，則所說空應不周遍，以所說空非不周遍故，一切法自性皆空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，遍觀十方無量殑伽沙等世界及諸佛眾并所說法自性皆空，唯有世俗假說名字，如是世俗假說名字亦自性空。善現！若十方界及諸佛眾并所說法假說名字自性不空，則所說空應不周遍，以所說空非不周遍故，一切法自性皆空。

「善現！是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，由遍觀空方便善巧，便能引發殊勝神通波羅蜜多，住此神通波羅蜜多，復能引發天眼、天耳、神境、他心、宿住隨念，及知漏盡殊勝通慧。善現！諸菩薩摩訶薩非離神通波羅蜜多，有能自在成熟有情、嚴淨佛土，證得無上正等菩提。善現！是故神通波羅蜜多是菩提道，諸菩薩摩訶薩皆依此道求趣無上正等菩提，於求趣時能自圓滿一切善法，亦能令他修諸善法，雖作是事而於善法不生執著。所以者何？是菩薩摩訶薩知諸善法自性皆空，非自性空有所執著，若有執著則有愛味，由無執著亦無愛味，自性空中無愛味故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，由遍觀空方便善巧，便能引發殊勝神通波羅蜜多，住此神通波羅蜜多，復能引發天眼、天耳、神境、他心、宿住隨念，及知漏盡殊勝通慧。善現！諸菩薩摩訶薩非離神通波羅蜜多，有能自在成熟有情、嚴淨佛土，證得無上正等菩提。善現！是故神通波羅蜜多是菩提道，諸菩薩摩訶薩皆依此道求趣無上正等菩提，於求趣時能自圓滿一切善法，亦能令他修諸善法，雖作是事而於善法不生執著。所以者何？是菩薩摩訶薩知諸善法自性皆空，非自性空有所執著，若有執著則有愛味，由無執著亦無愛味，自性空中無愛味故。

「善現！是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，住勝神通波羅蜜多，引發天眼清淨過人，用是天眼觀一切法皆自性空。善現！是菩薩摩訶薩見一切法自性空故，不依法相造作諸業，雖為有情說如是法，而亦不得諸有情相及彼施設。善現！是菩薩摩訶薩以無所得而為方便，引發神通波羅蜜多，用是神通波羅蜜多能作悲願神通作事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，住勝神通波羅蜜多，引發天眼清淨過人，用是天眼觀一切法皆自性空。善現！是菩薩摩訶薩見一切法自性空故，不依法相造作諸業，雖為有情說如是法，而亦不得諸有情相及彼施設。善現！是菩薩摩訶薩以無所得而為方便，引發神通波羅蜜多，用是神通波羅蜜多能作悲願神通作事。

「善現！是菩薩摩訶薩用極清淨過人天眼，能見十方無量殑伽沙等世界，見已引發神境智通，往彼饒益諸有情類，或以布施波羅蜜多而為饒益，或以淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多而為饒益；或以四念住而為饒益，或以四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支而為饒益；或以四靜慮而為饒益，或以四無量、四無色定而為饒益；或以八解脫而為饒益，或以八勝處、九次第定、十遍處而為饒益；或以聲聞法而為饒益，或以獨覺法而為饒益，或以菩薩法而為饒益，或以諸佛法而為饒益。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩用極清淨過人天眼，能見十方無量殑伽沙等世界，見已引發神境智通，往彼饒益諸有情類，或以布施波羅蜜多而為饒益，或以淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多而為饒益；或以四念住而為饒益，或以四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支而為饒益；或以四靜慮而為饒益，或以四無量、四無色定而為饒益；或以八解脫而為饒益，或以八勝處、九次第定、十遍處而為饒益；或以聲聞法而為饒益，或以獨覺法而為饒益，或以菩薩法而為饒益，或以諸佛法而為饒益。

「善現！是菩薩摩訶薩於十方界，若見有情多慳貪者，深生憐愍說如是法：『汝等有情當行布施，諸慳貪者受貧窮苦，由貧窮故無有威德，尚不自益況能益他！是故汝等當勤布施，既自安樂亦安樂他，勿以貧窮互相食噉，俱不解脫諸惡趣苦。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩於十方界，若見有情多慳貪者，深生憐愍說如是法：『汝等有情當行布施，諸慳貪者受貧窮苦，由貧窮故無有威德，尚不自益況能益他！是故汝等當勤布施，既自安樂亦安樂他，勿以貧窮互相食噉，俱不解脫諸惡趣苦。』

「善現！是菩薩摩訶薩於十方界，若見有情毀淨戒者，深生憐愍說如是法：『汝等有情當持淨戒，諸破戒者受惡趣苦，破戒之人無有威德，尚不自益況能益他！破戒因緣或生地獄受苦異熟，或生傍生受苦異熟，或生鬼界受苦異熟。汝等若墮諸惡趣中受苦異熟，尚不自救況能救他！是故汝等當持淨戒，不應容納破戒之心經剎那頃，況經多時！勿縱自心後生憂悔。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩於十方界，若見有情毀淨戒者，深生憐愍說如是法：『汝等有情當持淨戒，諸破戒者受惡趣苦，破戒之人無有威德，尚不自益況能益他！破戒因緣或生地獄受苦異熟，或生傍生受苦異熟，或生鬼界受苦異熟。汝等若墮諸惡趣中受苦異熟，尚不自救況能救他！是故汝等當持淨戒，不應容納破戒之心經剎那頃，況經多時！勿縱自心後生憂悔。』

「善現！是菩薩摩訶薩於十方界，若見有情更相瞋忿，展轉結恨互相損惱，深生憐愍說如是法：『汝等有情當修安忍，勿相瞋忿結恨相害，諸瞋恨心不順善法，增長惡法招現衰損。汝等由此瞋恨心故，身壞命終當墮地獄、傍生、鬼界受諸劇苦，是故汝等不應容納瞋恨之心經剎那頃，何況令其多時相續！汝等今者應起慈心，展轉相緣作饒益事。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩於十方界，若見有情更相瞋忿，展轉結恨互相損惱，深生憐愍說如是法：『汝等有情當修安忍，勿相瞋忿結恨相害，諸瞋恨心不順善法，增長惡法招現衰損。汝等由此瞋恨心故，身壞命終當墮地獄、傍生、鬼界受諸劇苦，是故汝等不應容納瞋恨之心經剎那頃，何況令其多時相續！汝等今者應起慈心，展轉相緣作饒益事。』

「善現！是菩薩摩訶薩於十方界，若見有情懶惰懈怠，深生憐愍說如是法：『汝等有情當勤精進，勿於善法懶惰懈怠，諸懈怠者於諸善法及諸勝事皆不能成。汝等由斯當墮地獄、傍生、鬼界受無量苦，是故汝等不應容納此懈怠心經剎那頃，何況令其長時相續！』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩於十方界，若見有情懶惰懈怠，深生憐愍說如是法：『汝等有情當勤精進，勿於善法懶惰懈怠，諸懈怠者於諸善法及諸勝事皆不能成。汝等由斯當墮地獄、傍生、鬼界受無量苦，是故汝等不應容納此懈怠心經剎那頃，何況令其長時相續！』

「善現！是菩薩摩訶薩於十方界，若見有情失念散亂心不寂靜，深生憐愍說如是法：『汝等有情當修靜慮，勿生失念散亂之心，如是之心不順善法，增長惡法招現衰損。汝等由此，身壞命終當墮地獄、傍生、鬼界受無量苦，是故汝等不應容納失念散亂相應之心經剎那頃，何況令其長時相續！』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩於十方界，若見有情失念散亂心不寂靜，深生憐愍說如是法：『汝等有情當修靜慮，勿生失念散亂之心，如是之心不順善法，增長惡法招現衰損。汝等由此，身壞命終當墮地獄、傍生、鬼界受無量苦，是故汝等不應容納失念散亂相應之心經剎那頃，何況令其長時相續！』

「善現！是菩薩摩訶薩於十方界，若見有情愚癡惡慧，深生憐愍說如是法：『汝等有情當修勝慧勿起惡慧，起惡慧者於諸善趣尚不能往況得解脫！汝等由此惡慧因緣，當墮地獄、傍生、鬼界受無量苦，是故汝等不應容納愚癡惡慧相應之心經剎那頃，何況令其長時相續！』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩於十方界，若見有情愚癡惡慧，深生憐愍說如是法：『汝等有情當修勝慧勿起惡慧，起惡慧者於諸善趣尚不能往況得解脫！汝等由此惡慧因緣，當墮地獄、傍生、鬼界受無量苦，是故汝等不應容納愚癡惡慧相應之心經剎那頃，何況令其長時相續！』

「善現！是菩薩摩訶薩於十方界，若見有情多貪欲者，深生憐愍方便教導，令修不淨觀；若見有情多瞋恚者，深生憐愍方便教導，令修慈悲觀；若見有情愚癡多者，深生憐愍方便教導，令修緣起觀；若見有情我慢多者，深生憐愍方便教導，令修界分別觀；若見有情尋伺多者，深生憐愍方便教導，令修持息念觀；若見有情行邪道者，深生憐愍方便教導，令入正道，謂聲聞道、或獨覺道、或如來道，方便為彼說如是法：『汝等所執自性皆空，非空法中可有所執，以無所執為空相故。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩於十方界，若見有情多貪欲者，深生憐愍方便教導，令修不淨觀；若見有情多瞋恚者，深生憐愍方便教導，令修慈悲觀；若見有情愚癡多者，深生憐愍方便教導，令修緣起觀；若見有情我慢多者，深生憐愍方便教導，令修界分別觀；若見有情尋伺多者，深生憐愍方便教導，令修持息念觀；若見有情行邪道者，深生憐愍方便教導，令入正道，謂聲聞道、或獨覺道、或如來道，方便為彼說如是法：『汝等所執自性皆空，非空法中可有所執，以無所執為空相故。』

「如是，善現！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，要住神通波羅蜜多，方能自在宣說正法，利益安樂諸有情類。善現！若菩薩摩訶薩遠離神通波羅蜜多，不能自在宣說正法，與諸有情作饒益事。善現！如鳥無翅，不能自在飛翔虛空遠有所至，諸菩薩摩訶薩亦復如是，若無神通波羅蜜多，不能自在宣說正法，與諸有情作饒益事。是故，善現！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，應引發神通波羅蜜多，若引發神通波羅蜜多，則能隨意宣說正法，利益安樂諸有情類。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是，善現！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，要住神通波羅蜜多，方能自在宣說正法，利益安樂諸有情類。善現！若菩薩摩訶薩遠離神通波羅蜜多，不能自在宣說正法，與諸有情作饒益事。善現！如鳥無翅，不能自在飛翔虛空遠有所至，諸菩薩摩訶薩亦復如是，若無神通波羅蜜多，不能自在宣說正法，與諸有情作饒益事。是故，善現！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，應引發神通波羅蜜多，若引發神通波羅蜜多，則能隨意宣說正法，利益安樂諸有情類。

「善現！是菩薩摩訶薩以最清淨過人天眼，遍觀十方無量殑伽沙等世界，及觀生彼諸有情類，見已引發神境智通，經須臾頃往到彼界，以他心智如實了知彼諸有情心、心所法，隨其所宜為說法要，謂說布施，或說淨戒，或說安忍，或說精進，或說靜慮，或說般若；或說四念住，或說四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；或說四靜慮，或說四無量、四無色定；或說八解脫，或說八勝處、九次第定、十遍處；或說陀羅尼門，或說三摩地門；或說空解脫門，或說無相、無願解脫門；或說內空，或說外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；或說苦聖諦，或說集、滅、道聖諦；或說因緣，或說等無間緣、所緣緣、增上緣；或說從緣所生諸法；或說無明，或說行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱；或說蘊、處、界；或說聲聞道，或說獨覺道，或說菩薩道；或說菩提，或說涅槃。令彼有情聞是法已，皆得殊勝利益安樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩以最清淨過人天眼，遍觀十方無量殑伽沙等世界，及觀生彼諸有情類，見已引發神境智通，經須臾頃往到彼界，以他心智如實了知彼諸有情心、心所法，隨其所宜為說法要，謂說布施，或說淨戒，或說安忍，或說精進，或說靜慮，或說般若；或說四念住，或說四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；或說四靜慮，或說四無量、四無色定；或說八解脫，或說八勝處、九次第定、十遍處；或說陀羅尼門，或說三摩地門；或說空解脫門，或說無相、無願解脫門；或說內空，或說外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；或說苦聖諦，或說集、滅、道聖諦；或說因緣，或說等無間緣、所緣緣、增上緣；或說從緣所生諸法；或說無明，或說行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱；或說蘊、處、界；或說聲聞道，或說獨覺道，或說菩薩道；或說菩提，或說涅槃。令彼有情聞是法已，皆得殊勝利益安樂。

「善現！是菩薩摩訶薩以最清淨過人天耳，能聞一切人非人聲。由此天耳能聞十方無量殑伽沙等世界諸佛說法，聞已無倒皆能受持，為諸有情如實宣說，或說布施，或說淨戒，或說安忍，或說精進，或說靜慮，或說般若，如是乃至或說涅槃，令彼有情聞是法已，皆得殊勝利益安樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩以最清淨過人天耳，能聞一切人非人聲。由此天耳能聞十方無量殑伽沙等世界諸佛說法，聞已無倒皆能受持，為諸有情如實宣說，或說布施，或說淨戒，或說安忍，或說精進，或說靜慮，或說般若，如是乃至或說涅槃，令彼有情聞是法已，皆得殊勝利益安樂。

「善現！是菩薩摩訶薩以最清淨他心智通，如實了知諸有情類心、心所法，隨其所宜為說法要，謂說布施，或說淨戒，或說安忍，或說精進，或說靜慮，或說般若，如是乃至或說涅槃，令彼有情聞是法已，皆得殊勝利益安樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩以最清淨他心智通，如實了知諸有情類心、心所法，隨其所宜為說法要，謂說布施，或說淨戒，或說安忍，或說精進，或說靜慮，或說般若，如是乃至或說涅槃，令彼有情聞是法已，皆得殊勝利益安樂。

「善現！是菩薩摩訶薩以淨宿住隨念智通，能憶自他諸本生事。由此宿住隨念智通，如實念知過去諸佛及弟子眾名等差別，若諸有情樂聞過去諸宿住事而得益者，便為宣說諸宿住事，因此方便為說正法，謂說布施，或說淨戒，或說安忍，或說精進，或說靜慮，或說般若，如是乃至或說涅槃，令彼有情聞是法已，皆得殊勝利益安樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩以淨宿住隨念智通，能憶自他諸本生事。由此宿住隨念智通，如實念知過去諸佛及弟子眾名等差別，若諸有情樂聞過去諸宿住事而得益者，便為宣說諸宿住事，因此方便為說正法，謂說布施，或說淨戒，或說安忍，或說精進，或說靜慮，或說般若，如是乃至或說涅槃，令彼有情聞是法已，皆得殊勝利益安樂。

「善現！是菩薩摩訶薩以極迅速神境智通，往到十方無量殑伽沙等世界，親近供養諸佛世尊，於諸佛所植眾德本還歸本土，為諸有情宣說他方種種勝事，因斯方便為說正法，謂說布施，或說淨戒，或說安忍，或說精進，或說靜慮，或說般若，如是乃至或說涅槃，令彼有情聞是法已，皆得殊勝利益安樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩以極迅速神境智通，往到十方無量殑伽沙等世界，親近供養諸佛世尊，於諸佛所植眾德本還歸本土，為諸有情宣說他方種種勝事，因斯方便為說正法，謂說布施，或說淨戒，或說安忍，或說精進，或說靜慮，或說般若，如是乃至或說涅槃，令彼有情聞是法已，皆得殊勝利益安樂。

「善現！是菩薩摩訶薩以隨所得漏盡智通，如實了知諸有情類漏盡未盡，亦如實知漏盡方便，為未盡者宣說法要，謂說布施，或說淨戒，或說安忍，或說精進，或說靜慮，或說般若，如是乃至或說涅槃，令彼有情聞是法已，皆得殊勝利益安樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩以隨所得漏盡智通，如實了知諸有情類漏盡未盡，亦如實知漏盡方便，為未盡者宣說法要，謂說布施，或說淨戒，或說安忍，或說精進，或說靜慮，或說般若，如是乃至或說涅槃，令彼有情聞是法已，皆得殊勝利益安樂。

「如是，善現！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，應引發神通波羅蜜多。是菩薩摩訶薩修習神通波羅蜜多得圓滿故，隨意所樂受種種身，不為苦樂過失所染，如佛化身雖能施作種種事業，而不為彼苦樂過失之所雜染。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是，善現！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，應引發神通波羅蜜多。是菩薩摩訶薩修習神通波羅蜜多得圓滿故，隨意所樂受種種身，不為苦樂過失所染，如佛化身雖能施作種種事業，而不為彼苦樂過失之所雜染。

「善現！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，應遊戲神通波羅蜜多，若遊戲神通波羅蜜多，則能成熟有情、嚴淨佛土，速證無上正等菩提。善現！若菩薩摩訶薩不成熟有情、嚴淨佛土，終不能得所求無上正等菩提。何以故？善現！諸菩薩摩訶薩菩提資糧若未具者，必不能得所求無上正等菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，應遊戲神通波羅蜜多，若遊戲神通波羅蜜多，則能成熟有情、嚴淨佛土，速證無上正等菩提。善現！若菩薩摩訶薩不成熟有情、嚴淨佛土，終不能得所求無上正等菩提。何以故？善現！諸菩薩摩訶薩菩提資糧若未具者，必不能得所求無上正等菩提。」