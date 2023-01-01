大般若波羅蜜多經卷第三百九十三三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大般若波羅蜜多經卷第三百九十三三藏法師玄奘奉 詔譯

初分成熟有情品第七十一之四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初分成熟有情品第七十一之四

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩安住布施波羅蜜多，見諸有情無所依怙，多諸苦惱眾具匱乏，深生憐愍而安慰言：『我能為汝作所依怙，令汝解脫所受苦事。汝等所須若食、若飲、若衣服、若臥具、若車乘、若舍宅、若香、若花、若僮僕、若珍寶、若伎樂、若燈明、若嚴具、若醫藥、若餘種種所須資具，皆隨意索，莫有疑難，我當隨汝所索皆施，令汝長夜利益安樂。汝等受我所施物時，如取己物莫作他想。所以者何？我於長夜積集財物，但為汝等得利樂故。汝等今者以無難心，於此財物隨意受取，受已先應自正受用修諸善法，後以此物施諸有情亦令修善，謂令修行布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，亦令安住內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空，亦令修行四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，亦令安住苦聖諦、集、滅、道聖諦，亦令修行四靜慮、四無量、四無色定，亦令修行八解脫、八勝處、九次第定、十遍處，亦令修行陀羅尼門、三摩地門，亦令修行空解脫門、無相、無願解脫門，亦令修行極喜地、離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地，亦令修行五眼、六神通，亦令修行佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法，亦令修行無忘失法、恒住捨性，亦令修行一切智、道相智、一切相智。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！諸菩薩摩訶薩安住布施波羅蜜多，見諸有情無所依怙，多諸苦惱眾具匱乏，深生憐愍而安慰言：『我能為汝作所依怙，令汝解脫所受苦事。汝等所須若食、若飲、若衣服、若臥具、若車乘、若舍宅、若香、若花、若僮僕、若珍寶、若伎樂、若燈明、若嚴具、若醫藥、若餘種種所須資具，皆隨意索，莫有疑難，我當隨汝所索皆施，令汝長夜利益安樂。汝等受我所施物時，如取己物莫作他想。所以者何？我於長夜積集財物，但為汝等得利樂故。汝等今者以無難心，於此財物隨意受取，受已先應自正受用修諸善法，後以此物施諸有情亦令修善，謂令修行布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，亦令安住內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空，亦令修行四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，亦令安住苦聖諦、集、滅、道聖諦，亦令修行四靜慮、四無量、四無色定，亦令修行八解脫、八勝處、九次第定、十遍處，亦令修行陀羅尼門、三摩地門，亦令修行空解脫門、無相、無願解脫門，亦令修行極喜地、離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地，亦令修行五眼、六神通，亦令修行佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法，亦令修行無忘失法、恒住捨性，亦令修行一切智、道相智、一切相智。』

「善現！是菩薩摩訶薩如是教導諸有情已，隨其所應復令修習諸無漏法，或令證得預流、一來、不還、阿羅漢果，或令證得獨覺菩提，或令證入諸菩薩地，或令證得所求無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩如是教導諸有情已，隨其所應復令修習諸無漏法，或令證得預流、一來、不還、阿羅漢果，或令證得獨覺菩提，或令證入諸菩薩地，或令證得所求無上正等菩提。

「善現！是謂菩薩摩訶薩修行布施波羅蜜多，方便善巧成熟有情，令其解脫惡趣生死，如應證得三乘涅槃。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是謂菩薩摩訶薩修行布施波羅蜜多，方便善巧成熟有情，令其解脫惡趣生死，如應證得三乘涅槃。」

具壽善現復白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩修行淨戒波羅蜜多，及餘菩薩摩訶薩大菩提道，方便善巧成熟有情？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩修行淨戒波羅蜜多，及餘菩薩摩訶薩大菩提道，方便善巧成熟有情？」

佛告善現：「有菩薩摩訶薩修行淨戒波羅蜜多時，方便善巧見諸有情資具匱乏，煩惱熾盛不能修善，憐愍告言：『汝等若為資緣匱乏不能修善，我當施汝飲食、衣服及臥具等種種資緣，汝等勿起煩惱惡業，應正修習布施等善。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「有菩薩摩訶薩修行淨戒波羅蜜多時，方便善巧見諸有情資具匱乏，煩惱熾盛不能修善，憐愍告言：『汝等若為資緣匱乏不能修善，我當施汝飲食、衣服及臥具等種種資緣，汝等勿起煩惱惡業，應正修習布施等善。』

「善現！是菩薩摩訶薩安住淨戒波羅蜜多，如應攝受諸有情類，諸慳貪者令修布施，於身命財無所顧惜；諸破戒者令修淨戒，能正受行十善業道，住律儀戒不破不穿，無穢無雜亦無執取；諸瞋忿者令修安忍，毀罵加害心無變易；諸懈怠者令修精進，修諸善法如救頭然；諸散亂者令修靜慮；諸愚癡者令修智慧；執諸法者令觀法空；無三十七菩提分法者令具修行菩提分法；於四聖諦未能觀者令修正觀；無靜慮、無量、無色定者令具修習；無解脫、勝處、等至、遍處者令具修行；未得陀羅尼門、三摩地門者令速證得；未得空、無相、無願解脫門者令其修證；未入菩薩地者令其趣入能速圓滿；未得五眼、六神通者令漸修證；未得佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法者令漸修證；未得無忘失法、恒住捨性者令漸修證；未得一切智、道相智、一切相智者令漸修證。善現！是菩薩摩訶薩安住淨戒波羅蜜多，成熟有情方便善巧，或令解脫諸惡趣苦，或令證得預流、一來、不還、阿羅漢果，或令證得獨覺菩提，或令證得所求無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩安住淨戒波羅蜜多，如應攝受諸有情類，諸慳貪者令修布施，於身命財無所顧惜；諸破戒者令修淨戒，能正受行十善業道，住律儀戒不破不穿，無穢無雜亦無執取；諸瞋忿者令修安忍，毀罵加害心無變易；諸懈怠者令修精進，修諸善法如救頭然；諸散亂者令修靜慮；諸愚癡者令修智慧；執諸法者令觀法空；無三十七菩提分法者令具修行菩提分法；於四聖諦未能觀者令修正觀；無靜慮、無量、無色定者令具修習；無解脫、勝處、等至、遍處者令具修行；未得陀羅尼門、三摩地門者令速證得；未得空、無相、無願解脫門者令其修證；未入菩薩地者令其趣入能速圓滿；未得五眼、六神通者令漸修證；未得佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法者令漸修證；未得無忘失法、恒住捨性者令漸修證；未得一切智、道相智、一切相智者令漸修證。善現！是菩薩摩訶薩安住淨戒波羅蜜多，成熟有情方便善巧，或令解脫諸惡趣苦，或令證得預流、一來、不還、阿羅漢果，或令證得獨覺菩提，或令證得所求無上正等菩提。

「善現！是謂菩薩摩訶薩修行淨戒波羅蜜多方便善巧，成熟有情，令其解脫惡趣生死，如應證得三乘涅槃。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是謂菩薩摩訶薩修行淨戒波羅蜜多方便善巧，成熟有情，令其解脫惡趣生死，如應證得三乘涅槃。

「善現當知！有菩薩摩訶薩修行餘四波羅蜜多，及餘菩薩摩訶薩大菩提道，一一皆能方便善巧，以一切善成熟有情，令其解脫惡趣生死，或令證得聲聞菩提寂滅安樂，或令證得獨覺菩提寂滅安樂，或令證得所求無上正等菩提，能盡未來利益安樂諸有情類常無間斷。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！有菩薩摩訶薩修行餘四波羅蜜多，及餘菩薩摩訶薩大菩提道，一一皆能方便善巧，以一切善成熟有情，令其解脫惡趣生死，或令證得聲聞菩提寂滅安樂，或令證得獨覺菩提寂滅安樂，或令證得所求無上正等菩提，能盡未來利益安樂諸有情類常無間斷。」

初分嚴淨佛土品第七十二之一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初分嚴淨佛土品第七十二之一

爾時，具壽善現作是念言：「何法名為菩薩摩訶薩道？諸菩薩摩訶薩安住此道，能擐種種大功德鎧，利益安樂一切有情？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，具壽善現作是念言：「何法名為菩薩摩訶薩道？諸菩薩摩訶薩安住此道，能擐種種大功德鎧，利益安樂一切有情？」

佛知其念，告善現言：「善現當知！布施波羅蜜多是諸菩薩摩訶薩道，淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多是諸菩薩摩訶薩道；四念住是諸菩薩摩訶薩道，四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支是諸菩薩摩訶薩道；內空是諸菩薩摩訶薩道，外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空是諸菩薩摩訶薩道；苦聖諦是諸菩薩摩訶薩道，集、滅、道聖諦是諸菩薩摩訶薩道；四靜慮是諸菩薩摩訶薩道，四無量、四無色定是諸菩薩摩訶薩道；八解脫是諸菩薩摩訶薩道，八勝處、九次第定、十遍處是諸菩薩摩訶薩道；一切陀羅尼門是諸菩薩摩訶薩道，一切三摩地門是諸菩薩摩訶薩道；空解脫門是諸菩薩摩訶薩道，無相、無願解脫門是諸菩薩摩訶薩道；極喜地是諸菩薩摩訶薩道，離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地是諸菩薩摩訶薩道；五眼是諸菩薩摩訶薩道，六神通是諸菩薩摩訶薩道；佛十力是諸菩薩摩訶薩道，四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法是諸菩薩摩訶薩道；無忘失法是諸菩薩摩訶薩道，恒住捨性是諸菩薩摩訶薩道；一切智是諸菩薩摩訶薩道，道相智、一切相智是諸菩薩摩訶薩道。復次，善現！總一切法皆是菩薩摩訶薩道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛知其念，告善現言：「善現當知！布施波羅蜜多是諸菩薩摩訶薩道，淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多是諸菩薩摩訶薩道；四念住是諸菩薩摩訶薩道，四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支是諸菩薩摩訶薩道；內空是諸菩薩摩訶薩道，外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空是諸菩薩摩訶薩道；苦聖諦是諸菩薩摩訶薩道，集、滅、道聖諦是諸菩薩摩訶薩道；四靜慮是諸菩薩摩訶薩道，四無量、四無色定是諸菩薩摩訶薩道；八解脫是諸菩薩摩訶薩道，八勝處、九次第定、十遍處是諸菩薩摩訶薩道；一切陀羅尼門是諸菩薩摩訶薩道，一切三摩地門是諸菩薩摩訶薩道；空解脫門是諸菩薩摩訶薩道，無相、無願解脫門是諸菩薩摩訶薩道；極喜地是諸菩薩摩訶薩道，離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地是諸菩薩摩訶薩道；五眼是諸菩薩摩訶薩道，六神通是諸菩薩摩訶薩道；佛十力是諸菩薩摩訶薩道，四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法是諸菩薩摩訶薩道；無忘失法是諸菩薩摩訶薩道，恒住捨性是諸菩薩摩訶薩道；一切智是諸菩薩摩訶薩道，道相智、一切相智是諸菩薩摩訶薩道。復次，善現！總一切法皆是菩薩摩訶薩道。

「善現！於汝意云何？頗有法諸菩薩摩訶薩所不應學？諸菩薩摩訶薩不學此法，能得無上正等菩提不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！於汝意云何？頗有法諸菩薩摩訶薩所不應學？諸菩薩摩訶薩不學此法，能得無上正等菩提不？」

善現答言：「不也！世尊！不也！善逝！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現答言：「不也！世尊！不也！善逝！」

佛言：「善現！如是！如是！如汝所說。善現！定無有法諸菩薩摩訶薩所不應學，諸菩薩摩訶薩不學此法，必不能得所求無上正等菩提。何以故？善現！若菩薩摩訶薩不學一切法，終不能得一切智智。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！如是！如是！如汝所說。善現！定無有法諸菩薩摩訶薩所不應學，諸菩薩摩訶薩不學此法，必不能得所求無上正等菩提。何以故？善現！若菩薩摩訶薩不學一切法，終不能得一切智智。」

具壽善現復白佛言：「世尊！若一切法自性皆空，云何菩薩摩訶薩學一切法？將無世尊於無戲論法而作戲論，謂有諸法是此、是彼，由是、為是；此是世間法，此是出世間法；此是有漏法，此是無漏法；此是有為法，此是無為法；此是異生法，此是預流法，此是一來法，此是不還法，此是阿羅漢法，此是獨覺法，此是菩薩法，此是如來法？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「世尊！若一切法自性皆空，云何菩薩摩訶薩學一切法？將無世尊於無戲論法而作戲論，謂有諸法是此、是彼，由是、為是；此是世間法，此是出世間法；此是有漏法，此是無漏法；此是有為法，此是無為法；此是異生法，此是預流法，此是一來法，此是不還法，此是阿羅漢法，此是獨覺法，此是菩薩法，此是如來法？」

佛告善現：「如是！如是！如汝所說。諸所有法皆自性空。善現！若一切法自性不空，則應諸菩薩摩訶薩不得無上正等菩提。善現！以一切法自性皆空，是故諸菩薩摩訶薩能得無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「如是！如是！如汝所說。諸所有法皆自性空。善現！若一切法自性不空，則應諸菩薩摩訶薩不得無上正等菩提。善現！以一切法自性皆空，是故諸菩薩摩訶薩能得無上正等菩提。

「善現！如汝所言『若一切法自性皆空，云何菩薩摩訶薩學一切法？將無世尊於無戲論法而作戲論，謂有諸法是此、是彼，由是、為是；此是世間法，此是出世法；乃至此是菩薩法，此是如來法？』者，善現！若諸有情知一切法皆自性空，則諸菩薩摩訶薩不應學一切法，證得無上正等菩提，為諸有情安立宣說。善現！以諸有情不知諸法皆自性空故，諸菩薩摩訶薩學一切法，證得無上正等菩提，為諸有情安立宣說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！如汝所言『若一切法自性皆空，云何菩薩摩訶薩學一切法？將無世尊於無戲論法而作戲論，謂有諸法是此、是彼，由是、為是；此是世間法，此是出世法；乃至此是菩薩法，此是如來法？』者，善現！若諸有情知一切法皆自性空，則諸菩薩摩訶薩不應學一切法，證得無上正等菩提，為諸有情安立宣說。善現！以諸有情不知諸法皆自性空故，諸菩薩摩訶薩學一切法，證得無上正等菩提，為諸有情安立宣說。

「善現！諸菩薩摩訶薩於菩薩道初修學時，應審觀察：『諸法自性都不可得，唯有執著和合所作，我當審察諸法自性皆畢竟空，不應於中有所執著，謂不應執著色，不應執著受、想、行、識；不應執著眼處，不應執著耳、鼻、舌、身、意處；不應執著色處，不應執著聲、香、味、觸、法處；不應執著眼界，不應執著耳、鼻、舌、身、意界；不應執著色界，不應執著聲、香、味、觸、法界；不應執著眼識界，不應執著耳、鼻、舌、身、意識界；不應執著眼觸，不應執著耳、鼻、舌、身、意觸；不應執著眼觸為緣所生諸受，不應執著耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受；不應執著地界，不應執著水、火、風、空、識界；不應執著因緣，不應執著等無間緣、所緣緣、增上緣；不應執著從緣所生諸法；不應執著無明，不應執著行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱；不應執著布施波羅蜜多，不應執著淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多；不應執著內空，不應執著外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；不應執著四念住，不應執著四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；不應執著苦聖諦，不應執著集、滅、道聖諦；不應執著四靜慮，不應執著四無量、四無色定；不應執著八解脫，不應執著八勝處、九次第定、十遍處；不應執著陀羅尼門，不應執著三摩地門；不應執著空解脫門，不應執著無相、無願解脫門；不應執著極喜地，不應執著離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地；不應執著五眼，不應執著六神通；不應執著佛十力，不應執著四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法；不應執著無忘失法，不應執著恒住捨性；不應執著一切智，不應執著道相智、一切相智；不應執著預流果，不應執著一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提；不應執著一切菩薩摩訶薩行，不應執著諸佛無上正等菩提。何以故？以一切法自性皆空，空性不應執著空性，空中空性尚不可得，況有空性能執著空！』善現！諸菩薩摩訶薩如是觀察一切法時，於諸法性雖無執著，而於諸法常學無倦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！諸菩薩摩訶薩於菩薩道初修學時，應審觀察：『諸法自性都不可得，唯有執著和合所作，我當審察諸法自性皆畢竟空，不應於中有所執著，謂不應執著色，不應執著受、想、行、識；不應執著眼處，不應執著耳、鼻、舌、身、意處；不應執著色處，不應執著聲、香、味、觸、法處；不應執著眼界，不應執著耳、鼻、舌、身、意界；不應執著色界，不應執著聲、香、味、觸、法界；不應執著眼識界，不應執著耳、鼻、舌、身、意識界；不應執著眼觸，不應執著耳、鼻、舌、身、意觸；不應執著眼觸為緣所生諸受，不應執著耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受；不應執著地界，不應執著水、火、風、空、識界；不應執著因緣，不應執著等無間緣、所緣緣、增上緣；不應執著從緣所生諸法；不應執著無明，不應執著行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱；不應執著布施波羅蜜多，不應執著淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多；不應執著內空，不應執著外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；不應執著四念住，不應執著四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；不應執著苦聖諦，不應執著集、滅、道聖諦；不應執著四靜慮，不應執著四無量、四無色定；不應執著八解脫，不應執著八勝處、九次第定、十遍處；不應執著陀羅尼門，不應執著三摩地門；不應執著空解脫門，不應執著無相、無願解脫門；不應執著極喜地，不應執著離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地；不應執著五眼，不應執著六神通；不應執著佛十力，不應執著四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法；不應執著無忘失法，不應執著恒住捨性；不應執著一切智，不應執著道相智、一切相智；不應執著預流果，不應執著一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提；不應執著一切菩薩摩訶薩行，不應執著諸佛無上正等菩提。何以故？以一切法自性皆空，空性不應執著空性，空中空性尚不可得，況有空性能執著空！』善現！諸菩薩摩訶薩如是觀察一切法時，於諸法性雖無執著，而於諸法常學無倦。

「善現！是菩薩摩訶薩住此學中，觀諸有情心行差別，謂審觀察是諸有情心行何處？既審觀已，如實了知彼心但行虛妄所執。爾時，菩薩便作是念：『彼心既行虛妄所執，我令解脫必不為難。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩住此學中，觀諸有情心行差別，謂審觀察是諸有情心行何處？既審觀已，如實了知彼心但行虛妄所執。爾時，菩薩便作是念：『彼心既行虛妄所執，我令解脫必不為難。』

「善現！是菩薩摩訶薩作是念已，安住般若波羅蜜多，方便善巧教授教誡諸有情言：『汝等今者皆應遠離虛妄所執，趣入正法修諸善行。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩作是念已，安住般若波羅蜜多，方便善巧教授教誡諸有情言：『汝等今者皆應遠離虛妄所執，趣入正法修諸善行。』

「復作是言：『汝等今者應行布施波羅蜜多，當得資具無所乏少，然勿恃此而生憍逸。何以故？此中都無堅實事故。汝等今者應行淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，然勿恃此而生憍逸。何以故？此中都無堅實事故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復作是言：『汝等今者應行布施波羅蜜多，當得資具無所乏少，然勿恃此而生憍逸。何以故？此中都無堅實事故。汝等今者應行淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，然勿恃此而生憍逸。何以故？此中都無堅實事故。

「『汝等今者應行內空，然勿恃此而生憍逸。何以故？此中都無堅實事故。汝等今者應行外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空，然勿恃此而生憍逸。何以故？此中都無堅實事故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『汝等今者應行內空，然勿恃此而生憍逸。何以故？此中都無堅實事故。汝等今者應行外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空，然勿恃此而生憍逸。何以故？此中都無堅實事故。

「『汝等今者應行四念住，然勿恃此而生憍逸。何以故？此中都無堅實事故。汝等今者應行四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，然勿恃此而生憍逸。何以故？此中都無堅實事故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『汝等今者應行四念住，然勿恃此而生憍逸。何以故？此中都無堅實事故。汝等今者應行四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，然勿恃此而生憍逸。何以故？此中都無堅實事故。

「『汝等今者應行苦聖諦，然勿恃此而生憍逸。何以故？此中都無堅實事故。汝等今者應行集、滅、道聖諦，然勿恃此而生憍逸。何以故？此中都無堅實事故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『汝等今者應行苦聖諦，然勿恃此而生憍逸。何以故？此中都無堅實事故。汝等今者應行集、滅、道聖諦，然勿恃此而生憍逸。何以故？此中都無堅實事故。

「『汝等今者應行四靜慮，然勿恃此而生憍逸。何以故？此中都無堅實事故。汝等今者應行四無量、四無色定，然勿恃此而生憍逸。何以故？此中都無堅實事故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『汝等今者應行四靜慮，然勿恃此而生憍逸。何以故？此中都無堅實事故。汝等今者應行四無量、四無色定，然勿恃此而生憍逸。何以故？此中都無堅實事故。

「『汝等今者應行八解脫，然勿恃此而生憍逸。何以故？此中都無堅實事故。汝等今者應行八勝處、九次第定、十遍處，然勿恃此而生憍逸。何以故？此中都無堅實事故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『汝等今者應行八解脫，然勿恃此而生憍逸。何以故？此中都無堅實事故。汝等今者應行八勝處、九次第定、十遍處，然勿恃此而生憍逸。何以故？此中都無堅實事故。

「『汝等今者應行陀羅尼門，然勿恃此而生憍逸。何以故？此中都無堅實事故。汝等今者應行三摩地門，然勿恃此而生憍逸。何以故？此中都無堅實事故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『汝等今者應行陀羅尼門，然勿恃此而生憍逸。何以故？此中都無堅實事故。汝等今者應行三摩地門，然勿恃此而生憍逸。何以故？此中都無堅實事故。

「『汝等今者應行空解脫門，然勿恃此而生憍逸。何以故？此中都無堅實事故。汝等今者應行無相、無願解脫門，然勿恃此而生憍逸。何以故？此中都無堅實事故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『汝等今者應行空解脫門，然勿恃此而生憍逸。何以故？此中都無堅實事故。汝等今者應行無相、無願解脫門，然勿恃此而生憍逸。何以故？此中都無堅實事故。

「『汝等今者應行極喜地，然勿恃此而生憍逸。何以故？此中都無堅實事故。汝等今者應行離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地，然勿恃此而生憍逸。何以故？此中都無堅實事故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『汝等今者應行極喜地，然勿恃此而生憍逸。何以故？此中都無堅實事故。汝等今者應行離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地，然勿恃此而生憍逸。何以故？此中都無堅實事故。

「『汝等今者應行五眼，然勿恃此而生憍逸。何以故？此中都無堅實事故。汝等今者應行六神通，然勿恃此而生憍逸。何以故？此中都無堅實事故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『汝等今者應行五眼，然勿恃此而生憍逸。何以故？此中都無堅實事故。汝等今者應行六神通，然勿恃此而生憍逸。何以故？此中都無堅實事故。

「『汝等今者應行佛十力，然勿恃此而生憍逸。何以故？此中都無堅實事故。汝等今者應行四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法，然勿恃此而生憍逸。何以故？此中都無堅實事故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『汝等今者應行佛十力，然勿恃此而生憍逸。何以故？此中都無堅實事故。汝等今者應行四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法，然勿恃此而生憍逸。何以故？此中都無堅實事故。

「『汝等今者應行無忘失法，然勿恃此而生憍逸。何以故？此中都無堅實事故。汝等今者應行恒住捨性，然勿恃此而生憍逸。何以故？此中都無堅實事故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『汝等今者應行無忘失法，然勿恃此而生憍逸。何以故？此中都無堅實事故。汝等今者應行恒住捨性，然勿恃此而生憍逸。何以故？此中都無堅實事故。

「『汝等今者應行一切智，然勿恃此而生憍逸。何以故？此中都無堅實事故。汝等今者應行道相智、一切相智，然勿恃此而生憍逸。何以故？此中都無堅實事故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『汝等今者應行一切智，然勿恃此而生憍逸。何以故？此中都無堅實事故。汝等今者應行道相智、一切相智，然勿恃此而生憍逸。何以故？此中都無堅實事故。

「『汝等今者應行預流果，然勿恃此而生憍逸。何以故？此中都無堅實事故。汝等今者應行一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提，然勿恃此而生憍逸。何以故？此中都無堅實事故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『汝等今者應行預流果，然勿恃此而生憍逸。何以故？此中都無堅實事故。汝等今者應行一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提，然勿恃此而生憍逸。何以故？此中都無堅實事故。

「『汝等今者應行一切菩薩摩訶薩行，然勿恃此而生憍逸。何以故？此中都無堅實事故。汝等今者應行無上正等菩提，然勿恃此而生憍逸。何以故？此中都無堅實事故。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『汝等今者應行一切菩薩摩訶薩行，然勿恃此而生憍逸。何以故？此中都無堅實事故。汝等今者應行無上正等菩提，然勿恃此而生憍逸。何以故？此中都無堅實事故。』

「善現！是菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多，方便善巧教授教誡諸有情時，行菩提道無所執著。何以故？一切法性不應執著，若能執著、若所執著俱無自性，以一切法自性空故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多，方便善巧教授教誡諸有情時，行菩提道無所執著。何以故？一切法性不應執著，若能執著、若所執著俱無自性，以一切法自性空故。

「善現！是菩薩摩訶薩如是修行菩提道時，於一切法都無所住，以無所住而為方便，雖行布施波羅蜜多，而於其中都無所住；雖行淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，而於其中都無所住。何以故？如是自性、行者、行相一切空故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩如是修行菩提道時，於一切法都無所住，以無所住而為方便，雖行布施波羅蜜多，而於其中都無所住；雖行淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，而於其中都無所住。何以故？如是自性、行者、行相一切空故。

「雖行內空，而於其中都無所住；雖行外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空，而於其中都無所住。何以故？如是自性、行者、行相一切空故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「雖行內空，而於其中都無所住；雖行外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空，而於其中都無所住。何以故？如是自性、行者、行相一切空故。

「雖行四念住，而於其中都無所住；雖行四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，而於其中都無所住。何以故？如是自性、行者、行相一切空故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「雖行四念住，而於其中都無所住；雖行四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，而於其中都無所住。何以故？如是自性、行者、行相一切空故。

「雖行苦聖諦，而於其中都無所住；雖行集、滅、道聖諦，而於其中都無所住。何以故？如是自性、行者、行相一切空故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「雖行苦聖諦，而於其中都無所住；雖行集、滅、道聖諦，而於其中都無所住。何以故？如是自性、行者、行相一切空故。

「雖行四靜慮，而於其中都無所住；雖行四無量、四無色定，而於其中都無所住。何以故？如是自性、行者、行相一切空故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「雖行四靜慮，而於其中都無所住；雖行四無量、四無色定，而於其中都無所住。何以故？如是自性、行者、行相一切空故。

「雖行八解脫，而於其中都無所住；雖行八勝處、九次第定、十遍處，而於其中都無所住。何以故？如是自性、行者、行相一切空故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「雖行八解脫，而於其中都無所住；雖行八勝處、九次第定、十遍處，而於其中都無所住。何以故？如是自性、行者、行相一切空故。

「雖行陀羅尼門，而於其中都無所住；雖行三摩地門，而於其中都無所住。何以故？如是自性、行者、行相一切空故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「雖行陀羅尼門，而於其中都無所住；雖行三摩地門，而於其中都無所住。何以故？如是自性、行者、行相一切空故。

「雖行空解脫門，而於其中都無所住；雖行無相、無願解脫門，而於其中都無所住。何以故？如是自性、行者、行相一切空故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「雖行空解脫門，而於其中都無所住；雖行無相、無願解脫門，而於其中都無所住。何以故？如是自性、行者、行相一切空故。

「雖行極喜地，而於其中都無所住；雖行離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地，而於其中都無所住。何以故？如是自性、行者、行相一切空故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「雖行極喜地，而於其中都無所住；雖行離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地，而於其中都無所住。何以故？如是自性、行者、行相一切空故。

「雖行五眼，而於其中都無所住；雖行六神通，而於其中都無所住。何以故？如是自性、行者、行相一切空故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「雖行五眼，而於其中都無所住；雖行六神通，而於其中都無所住。何以故？如是自性、行者、行相一切空故。

「雖行佛十力，而於其中都無所住；雖行四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法，而於其中都無所住。何以故？如是自性、行者、行相一切空故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「雖行佛十力，而於其中都無所住；雖行四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法，而於其中都無所住。何以故？如是自性、行者、行相一切空故。

「雖行無忘失法，而於其中都無所住；雖行恒住捨性，而於其中都無所住。何以故？如是自性、行者、行相一切空故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「雖行無忘失法，而於其中都無所住；雖行恒住捨性，而於其中都無所住。何以故？如是自性、行者、行相一切空故。

「雖行一切智，而於其中都無所住；雖行道相智、一切相智，而於其中都無所住。何以故？如是自性、行者、行相一切空故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「雖行一切智，而於其中都無所住；雖行道相智、一切相智，而於其中都無所住。何以故？如是自性、行者、行相一切空故。

「雖行預流果，而於其中都無所住；雖行一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提，而於其中都無所住。何以故？如是自性、行者、行相一切空故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「雖行預流果，而於其中都無所住；雖行一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提，而於其中都無所住。何以故？如是自性、行者、行相一切空故。

「雖行一切菩薩摩訶薩行，而於其中都無所住；雖行諸佛無上正等菩提，而於其中都無所住。何以故？如是自性、行者、行相一切空故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「雖行一切菩薩摩訶薩行，而於其中都無所住；雖行諸佛無上正等菩提，而於其中都無所住。何以故？如是自性、行者、行相一切空故。

「善現！是菩薩摩訶薩雖能得預流果而於中不住，雖能得一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提而於中不住。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩雖能得預流果而於中不住，雖能得一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提而於中不住。」

時，具壽善現白佛言：「世尊！何因緣故，是菩薩摩訶薩雖能得預流果而於中不住；雖能得一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提而於中不住？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，具壽善現白佛言：「世尊！何因緣故，是菩薩摩訶薩雖能得預流果而於中不住；雖能得一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提而於中不住？」

佛告善現：「是菩薩摩訶薩有二因緣，雖能得預流果而於中不住，雖能得一來乃至獨覺菩提而於中不住。何等為二？一者、彼果都無自性，能住、所住俱不可得。二者、於彼不生喜足，是故不住。謂彼菩薩恒作是念：『我定應得預流果，不應不得，然不應於中住；我定應得一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提，不應不得，然不應於中住。所以者何？我自初發無上正等菩提心來，於一切時更無餘想，唯求無上正等菩提。然我定當證得無上正等菩提，豈於中間應住餘果。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「是菩薩摩訶薩有二因緣，雖能得預流果而於中不住，雖能得一來乃至獨覺菩提而於中不住。何等為二？一者、彼果都無自性，能住、所住俱不可得。二者、於彼不生喜足，是故不住。謂彼菩薩恒作是念：『我定應得預流果，不應不得，然不應於中住；我定應得一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提，不應不得，然不應於中住。所以者何？我自初發無上正等菩提心來，於一切時更無餘想，唯求無上正等菩提。然我定當證得無上正等菩提，豈於中間應住餘果。』

「善現！是菩薩摩訶薩從初發心乃至趣入菩薩正性離生，曾無異想，但求無上正等菩提。善現！是菩薩摩訶薩從得初地乃至得第十地，曾無異想，但求無上正等菩提。善現！是菩薩摩訶薩專求無上正等菩提，於一切時心無散亂，諸有所起身、語、意業，無不皆與菩提心俱。善現！是菩薩摩訶薩住菩提心起菩提道，不為餘境擾亂其心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩從初發心乃至趣入菩薩正性離生，曾無異想，但求無上正等菩提。善現！是菩薩摩訶薩從得初地乃至得第十地，曾無異想，但求無上正等菩提。善現！是菩薩摩訶薩專求無上正等菩提，於一切時心無散亂，諸有所起身、語、意業，無不皆與菩提心俱。善現！是菩薩摩訶薩住菩提心起菩提道，不為餘境擾亂其心。」

爾時，具壽善現白佛言：「世尊！若一切法皆不生者，云何菩薩摩訶薩起菩提道？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，具壽善現白佛言：「世尊！若一切法皆不生者，云何菩薩摩訶薩起菩提道？」

佛告善現：「如是！如是！一切法皆不生，此復云何諸無所作、無所趣者，知一切法皆不生故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「如是！如是！一切法皆不生，此復云何諸無所作、無所趣者，知一切法皆不生故。」

具壽善現復白佛言：「世尊！豈不如來出世、若不出世，諸法法界法爾常住？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「世尊！豈不如來出世、若不出世，諸法法界法爾常住？」

佛言：「善現！如是！如是！如來出世、若不出世，諸法法界法爾常住，然諸有情不能解了諸法法界法爾常住，諸菩薩摩訶薩為饒益故起菩提道，由菩提道拔濟有情，令永解脫生死眾苦。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！如是！如是！如來出世、若不出世，諸法法界法爾常住，然諸有情不能解了諸法法界法爾常住，諸菩薩摩訶薩為饒益故起菩提道，由菩提道拔濟有情，令永解脫生死眾苦。」

時，具壽善現白佛言：「世尊！諸菩薩摩訶薩為用生道得菩提耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，具壽善現白佛言：「世尊！諸菩薩摩訶薩為用生道得菩提耶？」

佛言：「不也！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「不也！」

「世尊！為用不生道得菩提耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！為用不生道得菩提耶？」

佛言：「不也！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「不也！」

「世尊！為用生、不生道得菩提耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！為用生、不生道得菩提耶？」

佛言：「不也！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「不也！」

「世尊！為用非生、非不生道得菩提耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！為用非生、非不生道得菩提耶？」

佛言：「不也！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「不也！」

具壽善現復白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩當得菩提？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩當得菩提？」

佛告善現：「不用道得菩提，亦不用非道得菩提。何以故？善現！菩提即是道，道即是菩提故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「不用道得菩提，亦不用非道得菩提。何以故？善現！菩提即是道，道即是菩提故。」

具壽善現白佛言：「世尊！若菩提即是道，道即是菩提者，豈不諸菩薩摩訶薩已得菩提道，應已得菩提？若爾，云何如來、應、正等覺復為彼說三十二大士相、八十隨好及佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法等無量佛法，令其修證？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現白佛言：「世尊！若菩提即是道，道即是菩提者，豈不諸菩薩摩訶薩已得菩提道，應已得菩提？若爾，云何如來、應、正等覺復為彼說三十二大士相、八十隨好及佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法等無量佛法，令其修證？」

佛告善現：「於意云何？汝豈謂佛得菩提耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「於意云何？汝豈謂佛得菩提耶？」

善現答言：「不也！世尊！不也！善逝！何以故？世尊！佛即是菩提，菩提即是佛故，不應謂佛得菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現答言：「不也！世尊！不也！善逝！何以故？世尊！佛即是菩提，菩提即是佛故，不應謂佛得菩提。」

佛言：「善現！如是！如是！然汝所問：『豈不菩薩摩訶薩已得菩提道，應已得菩提？』者，善現！諸菩薩摩訶薩修菩提道未得圓滿，云何可說已得菩提？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！如是！如是！然汝所問：『豈不菩薩摩訶薩已得菩提道，應已得菩提？』者，善現！諸菩薩摩訶薩修菩提道未得圓滿，云何可說已得菩提？

「善現！諸菩薩摩訶薩若已圓滿布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，若已圓滿內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空，若已圓滿四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，若已圓滿苦聖諦、集、滅、道聖諦，若已圓滿四靜慮、四無量、四無色定，若已圓滿八解脫、八勝處、九次第定、十遍處，若已圓滿陀羅尼門、三摩地門，若已圓滿空解脫門、無相、無願解脫門，若已圓滿極喜地、離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地，若已圓滿五眼、六神通，若已圓滿佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法，若已圓滿三十二大士相、八十隨好，若已圓滿無忘失法、恒住捨性，若已圓滿一切智、道相智、一切相智，若已圓滿一切菩薩摩訶薩行，若已圓滿順逆觀察十二緣起，若已圓滿一切菩薩自在神通，若已圓滿勝奢摩他、毘鉢舍那，若已圓滿一切福德智慧資糧，若已圓滿成熟有情、嚴淨佛土，若已圓滿無量無邊不可思議諸佛妙法，從此無間以一剎那金剛喻定相應妙慧，永斷一切煩惱所知二障麁重習氣相續，證得無上正等菩提，乃名如來、應、正等覺，於一切法得大自在，盡未來際利益安樂一切有情。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！諸菩薩摩訶薩若已圓滿布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，若已圓滿內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空，若已圓滿四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，若已圓滿苦聖諦、集、滅、道聖諦，若已圓滿四靜慮、四無量、四無色定，若已圓滿八解脫、八勝處、九次第定、十遍處，若已圓滿陀羅尼門、三摩地門，若已圓滿空解脫門、無相、無願解脫門，若已圓滿極喜地、離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地，若已圓滿五眼、六神通，若已圓滿佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法，若已圓滿三十二大士相、八十隨好，若已圓滿無忘失法、恒住捨性，若已圓滿一切智、道相智、一切相智，若已圓滿一切菩薩摩訶薩行，若已圓滿順逆觀察十二緣起，若已圓滿一切菩薩自在神通，若已圓滿勝奢摩他、毘鉢舍那，若已圓滿一切福德智慧資糧，若已圓滿成熟有情、嚴淨佛土，若已圓滿無量無邊不可思議諸佛妙法，從此無間以一剎那金剛喻定相應妙慧，永斷一切煩惱所知二障麁重習氣相續，證得無上正等菩提，乃名如來、應、正等覺，於一切法得大自在，盡未來際利益安樂一切有情。」

爾時，具壽善現白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩嚴淨佛土？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，具壽善現白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩嚴淨佛土？」

佛告善現：「若菩薩摩訶薩從初發心乃至究竟，常自清淨身麁重、語麁重、意麁重，亦清淨他身麁重、語麁重、意麁重，是菩薩摩訶薩清淨自他三麁重故，則能嚴淨所求佛土。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「若菩薩摩訶薩從初發心乃至究竟，常自清淨身麁重、語麁重、意麁重，亦清淨他身麁重、語麁重、意麁重，是菩薩摩訶薩清淨自他三麁重故，則能嚴淨所求佛土。」

具壽善現復白佛言：「世尊！何謂菩薩摩訶薩身、語、意麁重？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「世尊！何謂菩薩摩訶薩身、語、意麁重？」

佛告善現：「若害生命、若不與取、若欲邪行，如是不善諸身惡行，是名菩薩摩訶薩身麁重。若虛誑語、若離間語、若麁惡語、若雜穢語，如是不善諸語惡行，是名菩薩摩訶薩語麁重。若貪欲、若瞋恚、若邪見，如是不善諸意惡行，是名菩薩摩訶薩意麁重。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「若害生命、若不與取、若欲邪行，如是不善諸身惡行，是名菩薩摩訶薩身麁重。若虛誑語、若離間語、若麁惡語、若雜穢語，如是不善諸語惡行，是名菩薩摩訶薩語麁重。若貪欲、若瞋恚、若邪見，如是不善諸意惡行，是名菩薩摩訶薩意麁重。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩戒蘊、定蘊、慧蘊、解脫蘊、解脫智見蘊皆不清淨，亦名麁重。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！若菩薩摩訶薩戒蘊、定蘊、慧蘊、解脫蘊、解脫智見蘊皆不清淨，亦名麁重。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩慳貪心、犯戒心、忿恚心、懈怠心、散亂心、惡慧心，亦名麁重。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！若菩薩摩訶薩慳貪心、犯戒心、忿恚心、懈怠心、散亂心、惡慧心，亦名麁重。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩遠離四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，亦名麁重。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！若菩薩摩訶薩遠離四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，亦名麁重。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩遠離內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空，亦名麁重。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！若菩薩摩訶薩遠離內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空，亦名麁重。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩遠離苦、集、滅、道聖諦，亦名麁重。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！若菩薩摩訶薩遠離苦、集、滅、道聖諦，亦名麁重。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩遠離四靜慮、四無量、四無色定，亦名麁重。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！若菩薩摩訶薩遠離四靜慮、四無量、四無色定，亦名麁重。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩遠離八解脫、八勝處、九次第定、十遍處，亦名麁重。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！若菩薩摩訶薩遠離八解脫、八勝處、九次第定、十遍處，亦名麁重。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩遠離陀羅尼門、三摩地門，亦名麁重。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！若菩薩摩訶薩遠離陀羅尼門、三摩地門，亦名麁重。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩遠離空、無相、無願解脫門，亦名麁重。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！若菩薩摩訶薩遠離空、無相、無願解脫門，亦名麁重。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩遠離菩薩摩訶薩地，亦名麁重。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！若菩薩摩訶薩遠離菩薩摩訶薩地，亦名麁重。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩遠離五眼、六神通，亦名麁重。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！若菩薩摩訶薩遠離五眼、六神通，亦名麁重。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩遠離佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法，亦名麁重。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！若菩薩摩訶薩遠離佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法，亦名麁重。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩遠離無忘失法、恒住捨性，亦名麁重。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！若菩薩摩訶薩遠離無忘失法、恒住捨性，亦名麁重。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩遠離一切智、道相智、一切相智，亦名麁重。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！若菩薩摩訶薩遠離一切智、道相智、一切相智，亦名麁重。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩遠離菩薩摩訶薩行、諸佛無上正等菩提，亦名麁重。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！若菩薩摩訶薩遠離菩薩摩訶薩行、諸佛無上正等菩提，亦名麁重。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩貪預流果證、或一來果證、或不還果證、或阿羅漢果證、或獨覺菩提證，亦名麁重。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！若菩薩摩訶薩貪預流果證、或一來果證、或不還果證、或阿羅漢果證、或獨覺菩提證，亦名麁重。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩起色想，起受、想、行、識想，亦名麁重；起眼處想，起耳、鼻、舌、身、意處想，亦名麁重；起色處想，起聲、香、味、觸、法處想，亦名麁重；起眼界想，起耳、鼻、舌、身、意界想，亦名麁重；起色界想，起聲、香、味、觸、法界想，亦名麁重；起眼識界想，起耳、鼻、舌、身、意識界想，亦名麁重；起眼觸想，起耳、鼻、舌、身、意觸想，亦名麁重；起眼觸為緣所生諸受想，起耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受想，亦名麁重；起地界想，起水、火、風、空、識界想，亦名麁重；起因緣想，起等無間緣、所緣緣、增上緣想，亦名麁重；起從緣所生諸法想，亦名麁重；起無明想，起行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱想，亦名麁重；起布施波羅蜜多想，起淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多想，亦名麁重；起內空想，起外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空想，亦名麁重；起四念住想，起四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支想，亦名麁重；起苦聖諦想，起集、滅、道聖諦想，亦名麁重；起四靜慮想，起四無量、四無色定想，亦名麁重；起八解脫想，起八勝處、九次第定、十遍處想，亦名麁重；起陀羅尼門想，起三摩地門想，亦名麁重；起空解脫門想，起無相、無願解脫門想，亦名麁重；起極喜地想，起離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地想，亦名麁重；起五眼想，起六神通想，亦名麁重；起佛十力想，起四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法想，亦名麁重；起三十二大士相想，起八十隨好想，亦名麁重；起無忘失法想，起恒住捨性想，亦名麁重；起一切智想，起道相智、一切相智想，亦名麁重；起預流果想，起一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提想，亦名麁重；起一切菩薩摩訶薩行想，起諸佛無上正等菩提想，亦名麁重；起異生想，起聲聞想、獨覺想、菩薩想、如來想，亦名麁重；起地獄想，起傍生想、鬼界想、天想、人想、男想、女想，亦名麁重；起欲界想、色界想、無色界想，起善想、不善想、無記想，起世間想、出世間想，起有漏想、無漏想，起有為想、無為想，亦名麁重。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！若菩薩摩訶薩起色想，起受、想、行、識想，亦名麁重；起眼處想，起耳、鼻、舌、身、意處想，亦名麁重；起色處想，起聲、香、味、觸、法處想，亦名麁重；起眼界想，起耳、鼻、舌、身、意界想，亦名麁重；起色界想，起聲、香、味、觸、法界想，亦名麁重；起眼識界想，起耳、鼻、舌、身、意識界想，亦名麁重；起眼觸想，起耳、鼻、舌、身、意觸想，亦名麁重；起眼觸為緣所生諸受想，起耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受想，亦名麁重；起地界想，起水、火、風、空、識界想，亦名麁重；起因緣想，起等無間緣、所緣緣、增上緣想，亦名麁重；起從緣所生諸法想，亦名麁重；起無明想，起行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱想，亦名麁重；起布施波羅蜜多想，起淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多想，亦名麁重；起內空想，起外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空想，亦名麁重；起四念住想，起四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支想，亦名麁重；起苦聖諦想，起集、滅、道聖諦想，亦名麁重；起四靜慮想，起四無量、四無色定想，亦名麁重；起八解脫想，起八勝處、九次第定、十遍處想，亦名麁重；起陀羅尼門想，起三摩地門想，亦名麁重；起空解脫門想，起無相、無願解脫門想，亦名麁重；起極喜地想，起離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地想，亦名麁重；起五眼想，起六神通想，亦名麁重；起佛十力想，起四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法想，亦名麁重；起三十二大士相想，起八十隨好想，亦名麁重；起無忘失法想，起恒住捨性想，亦名麁重；起一切智想，起道相智、一切相智想，亦名麁重；起預流果想，起一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提想，亦名麁重；起一切菩薩摩訶薩行想，起諸佛無上正等菩提想，亦名麁重；起異生想，起聲聞想、獨覺想、菩薩想、如來想，亦名麁重；起地獄想，起傍生想、鬼界想、天想、人想、男想、女想，亦名麁重；起欲界想、色界想、無色界想，起善想、不善想、無記想，起世間想、出世間想，起有漏想、無漏想，起有為想、無為想，亦名麁重。

「善現！諸如是等無量無邊執著諸法補特伽羅虛妄分別，及所等起身、語、意業，并彼種類無堪住性，皆名麁重。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！諸如是等無量無邊執著諸法補特伽羅虛妄分別，及所等起身、語、意業，并彼種類無堪住性，皆名麁重。

「善現！是菩薩摩訶薩遠離如是所說麁重，自行布施波羅蜜多，亦教他行布施波羅蜜多。若諸有情須食與食，須飲與飲，須衣服與衣服，須車乘與車乘，須舍宅與舍宅，須僮僕與僮僕，須侍衛與侍衛，須花香與花香，須嚴具與嚴具，須幢蓋與幢蓋，須伎樂與伎樂，須臥具與臥具，須燈明與燈明，須床座與床座，隨諸所須種種資具，隨時隨處皆悉施與，如自所行教他亦爾。如是施已，持此善根與諸有情平等共有，迴向所求嚴淨佛土，令速圓滿利樂有情。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩遠離如是所說麁重，自行布施波羅蜜多，亦教他行布施波羅蜜多。若諸有情須食與食，須飲與飲，須衣服與衣服，須車乘與車乘，須舍宅與舍宅，須僮僕與僮僕，須侍衛與侍衛，須花香與花香，須嚴具與嚴具，須幢蓋與幢蓋，須伎樂與伎樂，須臥具與臥具，須燈明與燈明，須床座與床座，隨諸所須種種資具，隨時隨處皆悉施與，如自所行教他亦爾。如是施已，持此善根與諸有情平等共有，迴向所求嚴淨佛土，令速圓滿利樂有情。

「善現！是菩薩摩訶薩自行淨戒波羅蜜多，亦教他行淨戒波羅蜜多；自行安忍波羅蜜多，亦教他行安忍波羅蜜多；自行精進波羅蜜多，亦教他行精進波羅蜜多；自行靜慮波羅蜜多，亦教他行靜慮波羅蜜多；自行般若波羅蜜多，亦教他行般若波羅蜜多。是菩薩摩訶薩作此事已，持是善根與諸有情平等共有，迴向所求嚴淨佛土，令速圓滿利樂有情。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩自行淨戒波羅蜜多，亦教他行淨戒波羅蜜多；自行安忍波羅蜜多，亦教他行安忍波羅蜜多；自行精進波羅蜜多，亦教他行精進波羅蜜多；自行靜慮波羅蜜多，亦教他行靜慮波羅蜜多；自行般若波羅蜜多，亦教他行般若波羅蜜多。是菩薩摩訶薩作此事已，持是善根與諸有情平等共有，迴向所求嚴淨佛土，令速圓滿利樂有情。