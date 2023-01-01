大般若波羅蜜多經卷第三百九十二三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大般若波羅蜜多經卷第三百九十二三藏法師玄奘奉 詔譯

初分成熟有情品第七十一之三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初分成熟有情品第七十一之三

具壽舍利子白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時方便善巧，由此方便善巧力故，雖觀諸法皆無自性、都非實有，而依世俗發趣無上正等菩提，為諸有情種種宣說，令得正解遠離顛倒？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽舍利子白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時方便善巧，由此方便善巧力故，雖觀諸法皆無自性、都非實有，而依世俗發趣無上正等菩提，為諸有情種種宣說，令得正解遠離顛倒？」

佛告舍利子：「諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時方便善巧者，謂都不見有少實法可於中住，由於中住而有罣礙，由罣礙故而有退沒，由退沒故心便劣弱，心劣弱故便生懈怠。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告舍利子：「諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時方便善巧者，謂都不見有少實法可於中住，由於中住而有罣礙，由罣礙故而有退沒，由退沒故心便劣弱，心劣弱故便生懈怠。

「舍利子！以一切法都無實事，無我、我所，皆以無性而為自性，本性空寂、自相空寂，唯有一切愚夫異生迷謬顛倒，執著色蘊，執著受、想、行、識蘊；執著眼處，執著耳、鼻、舌、身、意處；執著色處，執著聲、香、味、觸、法處；執著眼界，執著耳、鼻、舌、身、意界；執著色界，執著聲、香、味、觸、法界；執著眼識界，執著耳、鼻、舌、身、意識界；執著眼觸，執著耳、鼻、舌、身、意觸；執著眼觸為緣所生諸受，執著耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受；執著地界，執著水、火、風、空、識界；執著因緣，執著等無間緣、所緣緣、增上緣；執著從緣所生諸法；執著無明，執著行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱；執著布施波羅蜜多，執著淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多；執著內空，執著外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；執著四念住，執著四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；執著苦聖諦，執著集、滅、道聖諦；執著四靜慮，執著四無量、四無色定；執著八解脫，執著八勝處、九次第定、十遍處；執著陀羅尼門，執著三摩地門；執著空解脫門，執著無相、無願解脫門；執著極喜地，執著離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地；執著五眼，執著六神通；執著佛十力，執著四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法；執著三十二大士相，執著八十隨好；執著無忘失法，執著恒住捨性；執著一切智，執著道相智、一切相智；執著預流果，執著一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提；執著一切菩薩摩訶薩行，執著諸佛無上正等菩提；執著異生，執著預流、一來、不還、阿羅漢、獨覺、菩薩摩訶薩、如來應正等覺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！以一切法都無實事，無我、我所，皆以無性而為自性，本性空寂、自相空寂，唯有一切愚夫異生迷謬顛倒，執著色蘊，執著受、想、行、識蘊；執著眼處，執著耳、鼻、舌、身、意處；執著色處，執著聲、香、味、觸、法處；執著眼界，執著耳、鼻、舌、身、意界；執著色界，執著聲、香、味、觸、法界；執著眼識界，執著耳、鼻、舌、身、意識界；執著眼觸，執著耳、鼻、舌、身、意觸；執著眼觸為緣所生諸受，執著耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受；執著地界，執著水、火、風、空、識界；執著因緣，執著等無間緣、所緣緣、增上緣；執著從緣所生諸法；執著無明，執著行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱；執著布施波羅蜜多，執著淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多；執著內空，執著外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；執著四念住，執著四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；執著苦聖諦，執著集、滅、道聖諦；執著四靜慮，執著四無量、四無色定；執著八解脫，執著八勝處、九次第定、十遍處；執著陀羅尼門，執著三摩地門；執著空解脫門，執著無相、無願解脫門；執著極喜地，執著離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地；執著五眼，執著六神通；執著佛十力，執著四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法；執著三十二大士相，執著八十隨好；執著無忘失法，執著恒住捨性；執著一切智，執著道相智、一切相智；執著預流果，執著一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提；執著一切菩薩摩訶薩行，執著諸佛無上正等菩提；執著異生，執著預流、一來、不還、阿羅漢、獨覺、菩薩摩訶薩、如來應正等覺。

「舍利子！由是因緣，諸菩薩摩訶薩觀一切法都無實事，無我、我所，皆以無性而為自性，本性空寂、自相空寂，修行般若波羅蜜多，自立如幻師為有情說法，謂慳貪者為說布施，令修布施波羅蜜多；若破戒者為說淨戒，令修淨戒波羅蜜多；若瞋忿者為說安忍，令修安忍波羅蜜多；若懈怠者為說精進，令修精進波羅蜜多；若散亂者為說靜慮，令修靜慮波羅蜜多；若愚癡者為說般若，令修般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！由是因緣，諸菩薩摩訶薩觀一切法都無實事，無我、我所，皆以無性而為自性，本性空寂、自相空寂，修行般若波羅蜜多，自立如幻師為有情說法，謂慳貪者為說布施，令修布施波羅蜜多；若破戒者為說淨戒，令修淨戒波羅蜜多；若瞋忿者為說安忍，令修安忍波羅蜜多；若懈怠者為說精進，令修精進波羅蜜多；若散亂者為說靜慮，令修靜慮波羅蜜多；若愚癡者為說般若，令修般若波羅蜜多。

「舍利子！是菩薩摩訶薩安立有情，令住布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多已，復為宣說能出生死殊勝聖法。諸有情類依之修學，或得預流果，或得一來果，或得不還果，或得阿羅漢果，或得獨覺菩提，或入菩薩摩訶薩位，或得無上正等菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！是菩薩摩訶薩安立有情，令住布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多已，復為宣說能出生死殊勝聖法。諸有情類依之修學，或得預流果，或得一來果，或得不還果，或得阿羅漢果，或得獨覺菩提，或入菩薩摩訶薩位，或得無上正等菩提。」

爾時，舍利子白佛言：「世尊！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，云何不名有所得者？謂諸有情實無所有，而令安住布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，復為宣說能出生死殊勝聖法，或令得預流果，或令得一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提，或令入菩薩摩訶薩位，或令得無上正等菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，舍利子白佛言：「世尊！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，云何不名有所得者？謂諸有情實無所有，而令安住布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，復為宣說能出生死殊勝聖法，或令得預流果，或令得一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提，或令入菩薩摩訶薩位，或令得無上正等菩提。」

佛告舍利子：「諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，於諸有情非有所得。何以故？舍利子！是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不見有情少實可得，唯有世俗假說有情。舍利子！是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，安住二諦為諸有情宣說正法。何謂二諦？謂世俗諦及勝義諦。舍利子！雖二諦中有情不可得，有情施設亦不可得，而諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，方便善巧為諸有情宣說法要，諸有情類聞是法已，於現法中尚不得我，何況當得所求果證！如是，舍利子！菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，方便善巧雖為有情宣說正法，令修正行得所證果，而心於彼都無所得。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告舍利子：「諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，於諸有情非有所得。何以故？舍利子！是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不見有情少實可得，唯有世俗假說有情。舍利子！是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，安住二諦為諸有情宣說正法。何謂二諦？謂世俗諦及勝義諦。舍利子！雖二諦中有情不可得，有情施設亦不可得，而諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，方便善巧為諸有情宣說法要，諸有情類聞是法已，於現法中尚不得我，何況當得所求果證！如是，舍利子！菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，方便善巧雖為有情宣說正法，令修正行得所證果，而心於彼都無所得。」

具壽舍利子白佛言：「世尊！此諸菩薩摩訶薩是真菩薩摩訶薩，雖於諸法不得一性，不得異性，不得總性，不得別性，而擐如是大功德鎧。由擐如是大功德鎧，不現欲界，不現色界，不現無色界，不現有為界，不現無為界。雖化有情令脫三界，而於有情都無所得，亦復不得有情施設。有情施設不可得故無縛無解，無縛解故無染無淨，無染淨故諸趣差別不可了知，諸趣差別不可了知故無業無煩惱，無業煩惱故亦無異熟果，既無異熟果如何得有我及有情流轉諸趣現於三界種種差別？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽舍利子白佛言：「世尊！此諸菩薩摩訶薩是真菩薩摩訶薩，雖於諸法不得一性，不得異性，不得總性，不得別性，而擐如是大功德鎧。由擐如是大功德鎧，不現欲界，不現色界，不現無色界，不現有為界，不現無為界。雖化有情令脫三界，而於有情都無所得，亦復不得有情施設。有情施設不可得故無縛無解，無縛解故無染無淨，無染淨故諸趣差別不可了知，諸趣差別不可了知故無業無煩惱，無業煩惱故亦無異熟果，既無異熟果如何得有我及有情流轉諸趣現於三界種種差別？」

佛告舍利子：「如是！如是！如汝所說。舍利子！若有情類先有後無，菩薩、如來應有過失，若諸趣生死先有後無，則菩薩、如來亦有過失。先無後有理亦不然。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告舍利子：「如是！如是！如汝所說。舍利子！若有情類先有後無，菩薩、如來應有過失，若諸趣生死先有後無，則菩薩、如來亦有過失。先無後有理亦不然。

「是故，舍利子！如來出世、若不出世，法相常住終無改轉，以一切法法性、法界、法住、法定、真如、實際、不虛妄性、不變異性猶如虛空，此中尚無我、無有情、無命者、無生者、無養者、無士夫、無補特伽羅、無意生、無儒童、無作者、無使作者、無起者、無使起者、無受者、無使受者、無知者、無使知者、無見者、無使見者，況當有色，有受、想、行、識！有眼處，有耳、鼻、舌、身、意處！有色處，有聲、香、味、觸、法處！有眼界，有耳、鼻、舌、身、意界！有色界，有聲、香、味、觸、法界！有眼識界，有耳、鼻、舌、身、意識界！有眼觸，有耳、鼻、舌、身、意觸！有眼觸為緣所生諸受，有耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受！有地界，有水、火、風、空、識界！有諸緣起，有緣生法，有緣起支！既無如是所說諸法，云何當有諸趣生死？諸趣生死既不可得，云何當有成熟有情令其解脫？唯依世俗假說為有。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是故，舍利子！如來出世、若不出世，法相常住終無改轉，以一切法法性、法界、法住、法定、真如、實際、不虛妄性、不變異性猶如虛空，此中尚無我、無有情、無命者、無生者、無養者、無士夫、無補特伽羅、無意生、無儒童、無作者、無使作者、無起者、無使起者、無受者、無使受者、無知者、無使知者、無見者、無使見者，況當有色，有受、想、行、識！有眼處，有耳、鼻、舌、身、意處！有色處，有聲、香、味、觸、法處！有眼界，有耳、鼻、舌、身、意界！有色界，有聲、香、味、觸、法界！有眼識界，有耳、鼻、舌、身、意識界！有眼觸，有耳、鼻、舌、身、意觸！有眼觸為緣所生諸受，有耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受！有地界，有水、火、風、空、識界！有諸緣起，有緣生法，有緣起支！既無如是所說諸法，云何當有諸趣生死？諸趣生死既不可得，云何當有成熟有情令其解脫？唯依世俗假說為有。

「舍利子！以如是法自性皆空，諸菩薩摩訶薩從過去佛如實聞已，為脫有情顛倒執著，發趣無上正等菩提，於發趣時不作是念：『我於此法已得當得，令彼有情已度當度所執著處生死眾苦。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！以如是法自性皆空，諸菩薩摩訶薩從過去佛如實聞已，為脫有情顛倒執著，發趣無上正等菩提，於發趣時不作是念：『我於此法已得當得，令彼有情已度當度所執著處生死眾苦。』

「舍利子！是菩薩摩訶薩為脫有情顛倒執著，擐功德鎧大誓莊嚴，勇猛正勤無所顧悋，不退無上正等菩提，常於菩提不起猶預，謂：『我當證、不當證耶？』恒作是思：『我必當證所求無上正等菩提，作諸有情真實饒益，謂令解脫迷謬顛倒諸趣往來受生死苦。』舍利子！是菩薩摩訶薩雖脫有情迷謬顛倒諸趣生死而無所得，但依世俗說有是事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！是菩薩摩訶薩為脫有情顛倒執著，擐功德鎧大誓莊嚴，勇猛正勤無所顧悋，不退無上正等菩提，常於菩提不起猶預，謂：『我當證、不當證耶？』恒作是思：『我必當證所求無上正等菩提，作諸有情真實饒益，謂令解脫迷謬顛倒諸趣往來受生死苦。』舍利子！是菩薩摩訶薩雖脫有情迷謬顛倒諸趣生死而無所得，但依世俗說有是事。

「舍利子！如巧幻師或彼弟子，用帝網術化作無量百千俱胝諸有情類，復化種種上妙飲食與化有情皆令飽滿，作是事已歡喜唱言：『我已獲得廣大福聚。』舍利子！於汝意云何？如是幻師或彼弟子，實令有情得飽滿不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！如巧幻師或彼弟子，用帝網術化作無量百千俱胝諸有情類，復化種種上妙飲食與化有情皆令飽滿，作是事已歡喜唱言：『我已獲得廣大福聚。』舍利子！於汝意云何？如是幻師或彼弟子，實令有情得飽滿不？」

舍利子言：「不也！世尊！不也！善逝！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「不也！世尊！不也！善逝！」

佛告舍利子：「菩薩摩訶薩亦復如是，從初發心為欲度脫諸有情故，修行布施波羅蜜多，修行淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多；安住內空，安住外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；修行四念住，修行四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；安住苦聖諦，安住集、滅、道聖諦；修行四靜慮，修行四無量、四無色定；修行八解脫，修行八勝處、九次第定、十遍處；修行陀羅尼門，修行三摩地門；修行空解脫門，修行無相、無願解脫門；修行極喜地，修行離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地；修行五眼，修行六神通；修行佛十力，修行四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法；修行三十二大士相，修行八十隨好；修行無忘失法，修行恒住捨性；修行一切智，修行道相智、一切相智；圓滿菩薩摩訶薩大菩提道，成熟有情、嚴淨佛土。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告舍利子：「菩薩摩訶薩亦復如是，從初發心為欲度脫諸有情故，修行布施波羅蜜多，修行淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多；安住內空，安住外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；修行四念住，修行四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；安住苦聖諦，安住集、滅、道聖諦；修行四靜慮，修行四無量、四無色定；修行八解脫，修行八勝處、九次第定、十遍處；修行陀羅尼門，修行三摩地門；修行空解脫門，修行無相、無願解脫門；修行極喜地，修行離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地；修行五眼，修行六神通；修行佛十力，修行四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法；修行三十二大士相，修行八十隨好；修行無忘失法，修行恒住捨性；修行一切智，修行道相智、一切相智；圓滿菩薩摩訶薩大菩提道，成熟有情、嚴淨佛土。

「舍利子！諸菩薩摩訶薩雖作是事，而於有情及一切法都無所得，不作是念：『我以此法調伏如是諸有情類。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！諸菩薩摩訶薩雖作是事，而於有情及一切法都無所得，不作是念：『我以此法調伏如是諸有情類。』」

爾時，具壽善現白佛言：「世尊！何謂菩薩摩訶薩大菩提道？諸菩薩摩訶薩修行此道，方便善巧成熟有情、嚴淨佛土？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，具壽善現白佛言：「世尊！何謂菩薩摩訶薩大菩提道？諸菩薩摩訶薩修行此道，方便善巧成熟有情、嚴淨佛土？」

佛告善現：「諸菩薩摩訶薩從初發心，所行布施波羅蜜多，所行淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多；所行內空，所行外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；所行四念住，所行四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；所行苦聖諦，所行集、滅、道聖諦；所行四靜慮，所行四無量、四無色定；所行八解脫，所行八勝處、九次第定、十遍處；所行陀羅尼門，所行三摩地門；所行空解脫門，所行無相、無願解脫門；所行極喜地，所行離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地；所行五眼，所行六神通；所行佛十力，所行四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法；所行無忘失法，所行恒住捨性；所行一切智，所行道相智、一切相智，及餘無量無邊佛法，皆是菩薩摩訶薩大菩提道。諸菩薩摩訶薩修行此道，方便善巧成熟有情、嚴淨佛土，而無有情、佛土等想。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「諸菩薩摩訶薩從初發心，所行布施波羅蜜多，所行淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多；所行內空，所行外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；所行四念住，所行四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；所行苦聖諦，所行集、滅、道聖諦；所行四靜慮，所行四無量、四無色定；所行八解脫，所行八勝處、九次第定、十遍處；所行陀羅尼門，所行三摩地門；所行空解脫門，所行無相、無願解脫門；所行極喜地，所行離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地；所行五眼，所行六神通；所行佛十力，所行四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法；所行無忘失法，所行恒住捨性；所行一切智，所行道相智、一切相智，及餘無量無邊佛法，皆是菩薩摩訶薩大菩提道。諸菩薩摩訶薩修行此道，方便善巧成熟有情、嚴淨佛土，而無有情、佛土等想。」

具壽善現白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩修行布施波羅蜜多，方便善巧成熟有情？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩修行布施波羅蜜多，方便善巧成熟有情？」

佛告善現：「有菩薩摩訶薩修行布施波羅蜜多時方便善巧，自行布施亦勸他行布施，殷勤教授教誡彼言：『諸善男子！勿著布施，若著布施當更受身，若更受身由斯展轉，當受無量猛利大苦。諸善男子！勝義諦中都無布施，亦無施者，亦無受者，亦無施物，亦無施果，如是諸法皆本性空，本性空中無法可取，諸法空性亦不可取。』如是，善現！諸菩薩摩訶薩修行布施波羅蜜多時，雖於有情自行於施亦勸他施，而於布施、施者、受者、施物、施果皆無所得，如是布施波羅蜜多名無所得波羅蜜多。是菩薩摩訶薩於此諸法無所得時，方便善巧能化有情，得預流果、或一來果、或不還果、或阿羅漢果、或獨覺菩提，或趣無上正等菩提。如是，善現！諸菩薩摩訶薩修行布施波羅蜜多時，依布施法成熟有情令獲利樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「有菩薩摩訶薩修行布施波羅蜜多時方便善巧，自行布施亦勸他行布施，殷勤教授教誡彼言：『諸善男子！勿著布施，若著布施當更受身，若更受身由斯展轉，當受無量猛利大苦。諸善男子！勝義諦中都無布施，亦無施者，亦無受者，亦無施物，亦無施果，如是諸法皆本性空，本性空中無法可取，諸法空性亦不可取。』如是，善現！諸菩薩摩訶薩修行布施波羅蜜多時，雖於有情自行於施亦勸他施，而於布施、施者、受者、施物、施果皆無所得，如是布施波羅蜜多名無所得波羅蜜多。是菩薩摩訶薩於此諸法無所得時，方便善巧能化有情，得預流果、或一來果、或不還果、或阿羅漢果、或獨覺菩提，或趣無上正等菩提。如是，善現！諸菩薩摩訶薩修行布施波羅蜜多時，依布施法成熟有情令獲利樂。

「善現！是菩薩摩訶薩自行布施波羅蜜多，亦勸他行布施波羅蜜多，無倒稱揚行布施波羅蜜多法，歡喜讚歎行布施波羅蜜多者。善現！是菩薩摩訶薩修行如是大布施已，或生剎帝利大族眾同分中，或生婆羅門大族眾同分中，或生長者大族眾同分中，或生居士大族眾同分中，或作小王於小國土富貴自在，或作大王於大國土富貴自在，或作輪王於四洲界富貴自在。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩自行布施波羅蜜多，亦勸他行布施波羅蜜多，無倒稱揚行布施波羅蜜多法，歡喜讚歎行布施波羅蜜多者。善現！是菩薩摩訶薩修行如是大布施已，或生剎帝利大族眾同分中，或生婆羅門大族眾同分中，或生長者大族眾同分中，或生居士大族眾同分中，或作小王於小國土富貴自在，或作大王於大國土富貴自在，或作輪王於四洲界富貴自在。

「善現！是菩薩摩訶薩生如是等諸尊貴處，以四攝事攝諸有情。何等為四？一者、布施。二者、愛語。三者、利行。四者、同事。是菩薩摩訶薩以四攝事攝有情時，先教有情安住布施，由是漸次令住淨戒、安忍、精進、靜慮、般若，復令安住四靜慮、四無量、四無色定，復令安住四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，復令安住空三摩地、無相三摩地、無願三摩地。是菩薩摩訶薩令諸有情住如是等諸善法已，或令趣入正性離生，得預流果，得一來果，得不還果，得阿羅漢果；或令趣入正性離生，漸次證得獨覺菩提；或令趣入正性離生，漸次修學諸菩薩地，速趣無上正等菩提。復告彼言：『諸善男子！當發大願速趣無上正等菩提，作諸有情利益安樂。諸有情類所著諸法都無自性，但由顛倒虛妄分別謂之為有，是故汝等常當精勤，自斷顛倒亦應教他令斷顛倒，自脫生死亦應教他令脫生死，自獲大利亦應教他令獲大利。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩生如是等諸尊貴處，以四攝事攝諸有情。何等為四？一者、布施。二者、愛語。三者、利行。四者、同事。是菩薩摩訶薩以四攝事攝有情時，先教有情安住布施，由是漸次令住淨戒、安忍、精進、靜慮、般若，復令安住四靜慮、四無量、四無色定，復令安住四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，復令安住空三摩地、無相三摩地、無願三摩地。是菩薩摩訶薩令諸有情住如是等諸善法已，或令趣入正性離生，得預流果，得一來果，得不還果，得阿羅漢果；或令趣入正性離生，漸次證得獨覺菩提；或令趣入正性離生，漸次修學諸菩薩地，速趣無上正等菩提。復告彼言：『諸善男子！當發大願速趣無上正等菩提，作諸有情利益安樂。諸有情類所著諸法都無自性，但由顛倒虛妄分別謂之為有，是故汝等常當精勤，自斷顛倒亦應教他令斷顛倒，自脫生死亦應教他令脫生死，自獲大利亦應教他令獲大利。』

「善現！諸菩薩摩訶薩常應如是修行布施波羅蜜多，由此布施波羅蜜多，從初發心乃至究竟不墮惡趣，為欲饒益諸有情故，多生人趣作轉輪王。所以者何？隨種勢力獲如是果。謂彼菩薩作輪王時，見乞者來便作是念：『我為何事流轉生死作轉輪王，豈我不為利樂有情住生死中，受斯勝果不由餘事？』作是念已，告乞者言：『隨汝所須皆當施與，汝取物時如取己物勿作他想。所以者何？我為汝等得利樂故而受此身積集財物，故此財物是汝等有，隨汝自取，若自受用，若轉施他，莫有疑難。』是菩薩摩訶薩如是憐愍諸有情時，無緣大悲速得圓滿。由此大悲速圓滿故，雖常利樂無量有情，而於有情都無所得，亦復不得所獲勝果，能如實知：『但由假想世俗言說，施設利樂諸有情事。』又如實知：『所施設事皆如谷響，雖現似有而無真實。』由此於法都無所取。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！諸菩薩摩訶薩常應如是修行布施波羅蜜多，由此布施波羅蜜多，從初發心乃至究竟不墮惡趣，為欲饒益諸有情故，多生人趣作轉輪王。所以者何？隨種勢力獲如是果。謂彼菩薩作輪王時，見乞者來便作是念：『我為何事流轉生死作轉輪王，豈我不為利樂有情住生死中，受斯勝果不由餘事？』作是念已，告乞者言：『隨汝所須皆當施與，汝取物時如取己物勿作他想。所以者何？我為汝等得利樂故而受此身積集財物，故此財物是汝等有，隨汝自取，若自受用，若轉施他，莫有疑難。』是菩薩摩訶薩如是憐愍諸有情時，無緣大悲速得圓滿。由此大悲速圓滿故，雖常利樂無量有情，而於有情都無所得，亦復不得所獲勝果，能如實知：『但由假想世俗言說，施設利樂諸有情事。』又如實知：『所施設事皆如谷響，雖現似有而無真實。』由此於法都無所取。

「善現！諸菩薩摩訶薩常應如是修行布施波羅蜜多，謂於有情都無所悋，乃至能施自身骨肉，況不能捨諸外資具！謂諸資具攝受有情，令速解脫生老病死。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！諸菩薩摩訶薩常應如是修行布施波羅蜜多，謂於有情都無所悋，乃至能施自身骨肉，況不能捨諸外資具！謂諸資具攝受有情，令速解脫生老病死。」

時，具壽善現白佛言：「世尊！何等資具攝諸有情，令速解脫生老病死？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，具壽善現白佛言：「世尊！何等資具攝諸有情，令速解脫生老病死？」

佛告善現：「所謂布施波羅蜜多資具，若淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多資具；若內空資具，若外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空資具；若四念住資具，若四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支資具；若苦聖諦資具，若集、滅、道聖諦資具；若四靜慮資具，若四無量、四無色定資具；若八解脫資具，若八勝處、九次第定、十遍處資具；若陀羅尼門資具，若三摩地門資具；若空解脫門資具，若無相、無願解脫門資具；若極喜地資具，若離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地資具；若五眼資具，若六神通資具；若佛十力資具，若四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法資具；若無忘失法資具，若恒住捨性資具；若一切智資具，若道相智、一切相智資具；若預流果資具，若一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提資具；若一切菩薩摩訶薩行資具，若諸佛無上正等菩提資具。善現！如是資具攝諸有情，令速解脫生老病死，諸菩薩摩訶薩恒以如是種種資具攝諸有情，令得解脫生老病死獲大義利。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「所謂布施波羅蜜多資具，若淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多資具；若內空資具，若外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空資具；若四念住資具，若四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支資具；若苦聖諦資具，若集、滅、道聖諦資具；若四靜慮資具，若四無量、四無色定資具；若八解脫資具，若八勝處、九次第定、十遍處資具；若陀羅尼門資具，若三摩地門資具；若空解脫門資具，若無相、無願解脫門資具；若極喜地資具，若離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地資具；若五眼資具，若六神通資具；若佛十力資具，若四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法資具；若無忘失法資具，若恒住捨性資具；若一切智資具，若道相智、一切相智資具；若預流果資具，若一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提資具；若一切菩薩摩訶薩行資具，若諸佛無上正等菩提資具。善現！如是資具攝諸有情，令速解脫生老病死，諸菩薩摩訶薩恒以如是種種資具攝諸有情，令得解脫生老病死獲大義利。

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩安住布施波羅蜜多，自行布施，勸諸有情行布施已，見諸有情毀犯淨戒，深生憐愍而告彼言：『汝等皆應受持淨戒，我當供汝所須飲食、衣服、臥具、舍宅、車乘、末尼、真珠、吠琉璃寶、頗胝迦寶、帝青、大青、金銀、璧玉、螺貝、珊瑚及餘種種多價珍寶，香花、幡蓋、病緣醫藥乃至種種餘資生具，皆相給施令無所乏。汝等由乏諸資生具，毀犯淨戒作諸惡業，我當隨汝所乏資具，飲食乃至病緣醫藥，及餘所乏皆當供施。汝等安住律儀戒已，漸次當能作苦邊際，或依聲聞乘而得出離，或依獨覺乘而得出離，或依無上乘而得出離。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！諸菩薩摩訶薩安住布施波羅蜜多，自行布施，勸諸有情行布施已，見諸有情毀犯淨戒，深生憐愍而告彼言：『汝等皆應受持淨戒，我當供汝所須飲食、衣服、臥具、舍宅、車乘、末尼、真珠、吠琉璃寶、頗胝迦寶、帝青、大青、金銀、璧玉、螺貝、珊瑚及餘種種多價珍寶，香花、幡蓋、病緣醫藥乃至種種餘資生具，皆相給施令無所乏。汝等由乏諸資生具，毀犯淨戒作諸惡業，我當隨汝所乏資具，飲食乃至病緣醫藥，及餘所乏皆當供施。汝等安住律儀戒已，漸次當能作苦邊際，或依聲聞乘而得出離，或依獨覺乘而得出離，或依無上乘而得出離。』

「善現！是菩薩摩訶薩安住布施波羅蜜多，自受持淨戒，亦勸他受持淨戒，無倒稱揚受持淨戒法，歡喜讚歎受持淨戒者。如是，善現！諸菩薩摩訶薩修行布施波羅蜜多，勸諸有情安住淨戒，解脫生死得勝利樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩安住布施波羅蜜多，自受持淨戒，亦勸他受持淨戒，無倒稱揚受持淨戒法，歡喜讚歎受持淨戒者。如是，善現！諸菩薩摩訶薩修行布施波羅蜜多，勸諸有情安住淨戒，解脫生死得勝利樂。

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩安住布施波羅蜜多，見諸有情更相瞋忿，深生憐愍而告之言：『汝等何緣互起憤恚？汝等若為有所匱乏展轉相緣起斯惡者，應從我索，我當濟汝，隨汝所須飲食、衣服、臥具、宅舍、車乘、僮僕、珍寶、花香、病緣醫藥、伎樂、幡蓋、瓔珞、燈明，及餘種種所須資具，皆當施汝令無匱乏。汝等不應互相瞋忿，應修安忍共起慈心。』善現！是菩薩摩訶薩安住布施波羅蜜多，勸諸有情修安忍已，欲令堅固復告之言：『瞋忿因緣都無定實，皆從虛妄分別所生，以一切法本性空故。汝等何緣於無實事妄起憤恚互相罵辱，執刀杖等而相加害？汝等勿緣虛妄分別，橫生瞋忿造諸惡業，當墮地獄、傍生、鬼界及餘惡處受諸劇苦，其苦楚毒剛強猛利，逼切身心最極難忍。汝等勿執非實有事，妄起憤恚作斯罪業，因此罪業下劣人身尚難可得，況生佛世！汝等應知人身難得，佛世難值，生信復難。汝等今者既具斯事，勿由憤恚而失好時，若失此時則難救療，是故汝等於諸有情勿起忿恚，當修安忍。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！諸菩薩摩訶薩安住布施波羅蜜多，見諸有情更相瞋忿，深生憐愍而告之言：『汝等何緣互起憤恚？汝等若為有所匱乏展轉相緣起斯惡者，應從我索，我當濟汝，隨汝所須飲食、衣服、臥具、宅舍、車乘、僮僕、珍寶、花香、病緣醫藥、伎樂、幡蓋、瓔珞、燈明，及餘種種所須資具，皆當施汝令無匱乏。汝等不應互相瞋忿，應修安忍共起慈心。』善現！是菩薩摩訶薩安住布施波羅蜜多，勸諸有情修安忍已，欲令堅固復告之言：『瞋忿因緣都無定實，皆從虛妄分別所生，以一切法本性空故。汝等何緣於無實事妄起憤恚互相罵辱，執刀杖等而相加害？汝等勿緣虛妄分別，橫生瞋忿造諸惡業，當墮地獄、傍生、鬼界及餘惡處受諸劇苦，其苦楚毒剛強猛利，逼切身心最極難忍。汝等勿執非實有事，妄起憤恚作斯罪業，因此罪業下劣人身尚難可得，況生佛世！汝等應知人身難得，佛世難值，生信復難。汝等今者既具斯事，勿由憤恚而失好時，若失此時則難救療，是故汝等於諸有情勿起忿恚，當修安忍。』

「善現！是菩薩摩訶薩安住布施波羅蜜多，自行安忍，亦勸他行安忍，無倒稱揚行安忍法，歡喜讚歎行安忍者。如是，善現！諸菩薩摩訶薩安住布施波羅蜜多，勸諸有情修行安忍，諸有情類由斯展轉，漸依三乘而得解脫，謂或依聲聞乘而得解脫，或依獨覺乘而得解脫，或依大乘而得解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩安住布施波羅蜜多，自行安忍，亦勸他行安忍，無倒稱揚行安忍法，歡喜讚歎行安忍者。如是，善現！諸菩薩摩訶薩安住布施波羅蜜多，勸諸有情修行安忍，諸有情類由斯展轉，漸依三乘而得解脫，謂或依聲聞乘而得解脫，或依獨覺乘而得解脫，或依大乘而得解脫。

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩安住布施波羅蜜多，見諸有情身心懈怠，深生憐愍而告之言：『汝等何緣不勤精進修諸善法而生懈怠？』彼作是言：『我乏資具故，於善事不獲專修。』菩薩告言：『我能施汝所乏資具，汝應專修布施、淨戒、安忍等法。』時，諸有情得是菩薩所施資具無所乏少，便能發起身心精進，修諸善法速得圓滿。由諸善法得圓滿故，漸次引生諸無漏法，由無漏法或得預流、一來、不還、阿羅漢果，或有獲得獨覺菩提，或有趣入諸菩薩地，漸得無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！諸菩薩摩訶薩安住布施波羅蜜多，見諸有情身心懈怠，深生憐愍而告之言：『汝等何緣不勤精進修諸善法而生懈怠？』彼作是言：『我乏資具故，於善事不獲專修。』菩薩告言：『我能施汝所乏資具，汝應專修布施、淨戒、安忍等法。』時，諸有情得是菩薩所施資具無所乏少，便能發起身心精進，修諸善法速得圓滿。由諸善法得圓滿故，漸次引生諸無漏法，由無漏法或得預流、一來、不還、阿羅漢果，或有獲得獨覺菩提，或有趣入諸菩薩地，漸得無上正等菩提。

「善現！是菩薩摩訶薩安住布施波羅蜜多，自行精進，亦勸他行精進，無倒稱揚行精進法，歡喜讚歎行精進者。如是，善現！諸菩薩摩訶薩安住布施波羅蜜多，令諸有情遠離懈怠，勤修諸善速得解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩安住布施波羅蜜多，自行精進，亦勸他行精進，無倒稱揚行精進法，歡喜讚歎行精進者。如是，善現！諸菩薩摩訶薩安住布施波羅蜜多，令諸有情遠離懈怠，勤修諸善速得解脫。

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩安住布施波羅蜜多，見諸有情散亂失念，深生憐愍而告之言：『汝等何緣不修靜慮，散亂失念沈淪生死？』彼作是言：『我乏資具故，於靜慮不能修習。』菩薩告言：『我能施汝所乏資具，汝等從今不應復起虛妄尋伺，攀緣內外擾亂自心。』時，諸有情得是菩薩所施資具無所乏少，便能伏斷虛妄尋伺入初靜慮，漸次復入第二、第三、第四靜慮，依諸靜慮復能發起慈、悲、喜、捨四種梵住，靜慮、無量為所依止，復能漸入四無色定，靜慮、無量、無色調心令柔軟已，修四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支、空、無相、無願解脫門等種種善法，隨其所應得三乘果，謂或證得聲聞涅槃，或有證得獨覺涅槃，或證無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！諸菩薩摩訶薩安住布施波羅蜜多，見諸有情散亂失念，深生憐愍而告之言：『汝等何緣不修靜慮，散亂失念沈淪生死？』彼作是言：『我乏資具故，於靜慮不能修習。』菩薩告言：『我能施汝所乏資具，汝等從今不應復起虛妄尋伺，攀緣內外擾亂自心。』時，諸有情得是菩薩所施資具無所乏少，便能伏斷虛妄尋伺入初靜慮，漸次復入第二、第三、第四靜慮，依諸靜慮復能發起慈、悲、喜、捨四種梵住，靜慮、無量為所依止，復能漸入四無色定，靜慮、無量、無色調心令柔軟已，修四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支、空、無相、無願解脫門等種種善法，隨其所應得三乘果，謂或證得聲聞涅槃，或有證得獨覺涅槃，或證無上正等菩提。

「善現！是菩薩摩訶薩安住布施波羅蜜多，自修靜慮，亦勸他修靜慮，無倒稱揚修靜慮法，歡喜讚歎修靜慮者。如是，善現！諸菩薩摩訶薩安住布施波羅蜜多，勸諸有情遠離散亂，修諸靜慮作大饒益。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩安住布施波羅蜜多，自修靜慮，亦勸他修靜慮，無倒稱揚修靜慮法，歡喜讚歎修靜慮者。如是，善現！諸菩薩摩訶薩安住布施波羅蜜多，勸諸有情遠離散亂，修諸靜慮作大饒益。

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩安住布施波羅蜜多，見諸有情愚癡顛倒，深生憐愍而告之言：『汝等何緣不修般若，愚癡顛倒生死輪迴？』彼作是言：『我乏資具，於勝智慧不能修習。』菩薩告言：『我能施汝所乏資具，汝可受之。先修布施、淨戒、安忍、精進、靜慮得圓滿已，應審觀察諸法實相，修行般若波羅蜜多。謂於爾時應審觀察為有少法而可得不？謂若我，若有情、命者、生者、養者、士夫、補特伽羅、意生、儒童、作者、使作者、起者、使起者、受者、使受者、知者、使知者、見者、使見者，為可得不？若色，若受、想、行、識，為可得不？若眼處，若耳、鼻、舌、身、意處，為可得不？若色處，若聲、香、味、觸、法處，為可得不？若眼界，若耳、鼻、舌、身、意界，為可得不？若色界，若聲、香、味、觸、法界，為可得不？若眼識界，若耳、鼻、舌、身、意識界，為可得不？若眼觸，若耳、鼻、舌、身、意觸，為可得不？若眼觸為緣所生諸受，若耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受，為可得不？若地界，若水、火、風、空、識界，為可得不？若因緣，若等無間緣、所緣緣、增上緣，為可得不？若從緣所生諸法，為可得不？若無明，若行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱，為可得不？若欲界，若色、無色界，為可得不？若布施波羅蜜多，若淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，為可得不？若內空，若外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空，為可得不？若四念住，若四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，為可得不？若苦聖諦，若集、滅、道聖諦，為可得不？若四靜慮，若四無量、四無色定，為可得不？若八解脫，若八勝處、九次第定、十遍處，為可得不？若陀羅尼門，若三摩地門，為可得不？若空解脫門，若無相、無願解脫門，為可得不？若極喜地，若離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地，為可得不？若五眼，若六神通，為可得不？若佛十力，若四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法，為可得不？若無忘失法，若恒住捨性，為可得不？若一切智，若道相智、一切相智，為可得不？若預流果，若一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提，為可得不？若一切菩薩摩訶薩行，若諸佛無上正等菩提，為可得不？』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！諸菩薩摩訶薩安住布施波羅蜜多，見諸有情愚癡顛倒，深生憐愍而告之言：『汝等何緣不修般若，愚癡顛倒生死輪迴？』彼作是言：『我乏資具，於勝智慧不能修習。』菩薩告言：『我能施汝所乏資具，汝可受之。先修布施、淨戒、安忍、精進、靜慮得圓滿已，應審觀察諸法實相，修行般若波羅蜜多。謂於爾時應審觀察為有少法而可得不？謂若我，若有情、命者、生者、養者、士夫、補特伽羅、意生、儒童、作者、使作者、起者、使起者、受者、使受者、知者、使知者、見者、使見者，為可得不？若色，若受、想、行、識，為可得不？若眼處，若耳、鼻、舌、身、意處，為可得不？若色處，若聲、香、味、觸、法處，為可得不？若眼界，若耳、鼻、舌、身、意界，為可得不？若色界，若聲、香、味、觸、法界，為可得不？若眼識界，若耳、鼻、舌、身、意識界，為可得不？若眼觸，若耳、鼻、舌、身、意觸，為可得不？若眼觸為緣所生諸受，若耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受，為可得不？若地界，若水、火、風、空、識界，為可得不？若因緣，若等無間緣、所緣緣、增上緣，為可得不？若從緣所生諸法，為可得不？若無明，若行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱，為可得不？若欲界，若色、無色界，為可得不？若布施波羅蜜多，若淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，為可得不？若內空，若外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空，為可得不？若四念住，若四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，為可得不？若苦聖諦，若集、滅、道聖諦，為可得不？若四靜慮，若四無量、四無色定，為可得不？若八解脫，若八勝處、九次第定、十遍處，為可得不？若陀羅尼門，若三摩地門，為可得不？若空解脫門，若無相、無願解脫門，為可得不？若極喜地，若離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地，為可得不？若五眼，若六神通，為可得不？若佛十力，若四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法，為可得不？若無忘失法，若恒住捨性，為可得不？若一切智，若道相智、一切相智，為可得不？若預流果，若一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提，為可得不？若一切菩薩摩訶薩行，若諸佛無上正等菩提，為可得不？』

「彼諸有情既得資具無所乏少，依菩薩語先修布施、淨戒、安忍、精進、靜慮，得圓滿已復審觀察諸法實相，修行般若波羅蜜多。審觀察時如先所說，諸法實性皆不可得，不可得故無所執著，不執著故不見少法有生有滅、有染有淨。彼於諸法無所得時，於一切處不起分別，謂不分別：此是地獄，此是傍生，此是鬼界，此是阿素洛，此是人，此是天；此是持戒，此是犯戒；此是異生，此是聖者；此是預流，此是一來，此是不還，此是阿羅漢，此是獨覺，此是菩薩，此是如來；此是有為法，此是無為法。彼由如是無分別故，隨其所應漸次證得三乘涅槃，謂聲聞乘、或獨覺乘、或無上乘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彼諸有情既得資具無所乏少，依菩薩語先修布施、淨戒、安忍、精進、靜慮，得圓滿已復審觀察諸法實相，修行般若波羅蜜多。審觀察時如先所說，諸法實性皆不可得，不可得故無所執著，不執著故不見少法有生有滅、有染有淨。彼於諸法無所得時，於一切處不起分別，謂不分別：此是地獄，此是傍生，此是鬼界，此是阿素洛，此是人，此是天；此是持戒，此是犯戒；此是異生，此是聖者；此是預流，此是一來，此是不還，此是阿羅漢，此是獨覺，此是菩薩，此是如來；此是有為法，此是無為法。彼由如是無分別故，隨其所應漸次證得三乘涅槃，謂聲聞乘、或獨覺乘、或無上乘。

「善現！是菩薩摩訶薩安住布施波羅蜜多，自修般若，亦勸他修般若，無倒稱揚修般若法，歡喜讚歎修般若者。如是，善現！諸菩薩摩訶薩安住布施波羅蜜多，勸諸有情修行般若，令獲殊勝利益安樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩安住布施波羅蜜多，自修般若，亦勸他修般若，無倒稱揚修般若法，歡喜讚歎修般若者。如是，善現！諸菩薩摩訶薩安住布施波羅蜜多，勸諸有情修行般若，令獲殊勝利益安樂。

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩安住布施波羅蜜多，自行布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，亦勸他行布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多已，復見有情輪迴諸趣，受無量苦未得解脫，欲令彼脫生死苦故，先以種種資具饒益，後以出世諸無漏法，方便善巧而攝受之。彼諸有情既得資具，無所乏少身心勇決，能住內空，外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空，亦能修四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，亦能住苦聖諦、集、滅、道聖諦，亦能修四靜慮、四無量、四無色定，亦能修八解脫、八勝處、九次第定、十遍處，亦能修陀羅尼門、三摩地門，亦能修空解脫門、無相、無願解脫門，亦能修極喜地、離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地，亦能修五眼、六神通，亦能修佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法，亦能修無忘失法、恒住捨性，亦能修一切智、道相智、一切相智。彼諸有情，由無漏法所攝受故解脫生死。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！諸菩薩摩訶薩安住布施波羅蜜多，自行布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，亦勸他行布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多已，復見有情輪迴諸趣，受無量苦未得解脫，欲令彼脫生死苦故，先以種種資具饒益，後以出世諸無漏法，方便善巧而攝受之。彼諸有情既得資具，無所乏少身心勇決，能住內空，外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空，亦能修四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，亦能住苦聖諦、集、滅、道聖諦，亦能修四靜慮、四無量、四無色定，亦能修八解脫、八勝處、九次第定、十遍處，亦能修陀羅尼門、三摩地門，亦能修空解脫門、無相、無願解脫門，亦能修極喜地、離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地，亦能修五眼、六神通，亦能修佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法，亦能修無忘失法、恒住捨性，亦能修一切智、道相智、一切相智。彼諸有情，由無漏法所攝受故解脫生死。

「善現！是菩薩摩訶薩安住布施波羅蜜多，自行種種勝無漏法，亦勸他行種種勝無漏法，無倒稱揚行種種勝無漏法，歡喜讚歎行種種勝無漏法者。如是，善現！諸菩薩摩訶薩安住布施波羅蜜多，以無漏法攝受有情，令脫生死獲勝利樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩安住布施波羅蜜多，自行種種勝無漏法，亦勸他行種種勝無漏法，無倒稱揚行種種勝無漏法，歡喜讚歎行種種勝無漏法者。如是，善現！諸菩薩摩訶薩安住布施波羅蜜多，以無漏法攝受有情，令脫生死獲勝利樂。