大般若波羅蜜多經卷第三百九十一三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大般若波羅蜜多經卷第三百九十一三藏法師玄奘奉 詔譯

初分成熟有情品第七十一之二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初分成熟有情品第七十一之二

「善現！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，方便善巧安住苦聖諦時，不得苦聖諦，不得能住，不得所住，不得所為，亦不遠離如是諸法而住苦聖諦，是菩薩摩訶薩則能圓滿修菩薩道。善現！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，方便善巧安住集、滅、道聖諦時，不得集、滅、道聖諦，不得能住，不得所住，不得所為，亦不遠離如是諸法而住集、滅、道聖諦，是菩薩摩訶薩則能圓滿修菩薩道。如是，善現！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，方便善巧修菩薩道令得圓滿，能證無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，方便善巧安住苦聖諦時，不得苦聖諦，不得能住，不得所住，不得所為，亦不遠離如是諸法而住苦聖諦，是菩薩摩訶薩則能圓滿修菩薩道。善現！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，方便善巧安住集、滅、道聖諦時，不得集、滅、道聖諦，不得能住，不得所住，不得所為，亦不遠離如是諸法而住集、滅、道聖諦，是菩薩摩訶薩則能圓滿修菩薩道。如是，善現！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，方便善巧修菩薩道令得圓滿，能證無上正等菩提。

「善現！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，方便善巧修行四靜慮時，不得四靜慮，不得能修，不得所修，不得所為，亦不遠離如是諸法而修四靜慮，是菩薩摩訶薩則能圓滿修菩薩道。善現！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，方便善巧修行四無量、四無色定時，不得四無量、四無色定，不得能修，不得所修，不得所為，亦不遠離如是諸法而修四無量、四無色定，是菩薩摩訶薩則能圓滿修菩薩道。如是，善現！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，方便善巧修菩薩道令得圓滿，能證無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，方便善巧修行四靜慮時，不得四靜慮，不得能修，不得所修，不得所為，亦不遠離如是諸法而修四靜慮，是菩薩摩訶薩則能圓滿修菩薩道。善現！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，方便善巧修行四無量、四無色定時，不得四無量、四無色定，不得能修，不得所修，不得所為，亦不遠離如是諸法而修四無量、四無色定，是菩薩摩訶薩則能圓滿修菩薩道。如是，善現！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，方便善巧修菩薩道令得圓滿，能證無上正等菩提。

「善現！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，方便善巧修行八解脫時，不得八解脫，不得能修，不得所修，不得所為，亦不遠離如是諸法而修八解脫，是菩薩摩訶薩則能圓滿修菩薩道。善現！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，方便善巧修行八勝處、九次第定、十遍處時，不得八勝處、九次第定、十遍處，不得能修，不得所修，不得所為，亦不遠離如是諸法而修八勝處、九次第定、十遍處，是菩薩摩訶薩則能圓滿修菩薩道。如是，善現！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，方便善巧修菩薩道令得圓滿，能證無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，方便善巧修行八解脫時，不得八解脫，不得能修，不得所修，不得所為，亦不遠離如是諸法而修八解脫，是菩薩摩訶薩則能圓滿修菩薩道。善現！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，方便善巧修行八勝處、九次第定、十遍處時，不得八勝處、九次第定、十遍處，不得能修，不得所修，不得所為，亦不遠離如是諸法而修八勝處、九次第定、十遍處，是菩薩摩訶薩則能圓滿修菩薩道。如是，善現！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，方便善巧修菩薩道令得圓滿，能證無上正等菩提。

「善現！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，方便善巧修行一切陀羅尼門時，不得一切陀羅尼門，不得能修，不得所修，不得所為，亦不遠離如是諸法而修一切陀羅尼門，是菩薩摩訶薩則能圓滿修菩薩道。善現！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，方便善巧修行一切三摩地門時，不得一切三摩地門，不得能修，不得所修，不得所為，亦不遠離如是諸法而修一切三摩地門，是菩薩摩訶薩則能圓滿修菩薩道。如是，善現！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，方便善巧修菩薩道令得圓滿，能證無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，方便善巧修行一切陀羅尼門時，不得一切陀羅尼門，不得能修，不得所修，不得所為，亦不遠離如是諸法而修一切陀羅尼門，是菩薩摩訶薩則能圓滿修菩薩道。善現！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，方便善巧修行一切三摩地門時，不得一切三摩地門，不得能修，不得所修，不得所為，亦不遠離如是諸法而修一切三摩地門，是菩薩摩訶薩則能圓滿修菩薩道。如是，善現！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，方便善巧修菩薩道令得圓滿，能證無上正等菩提。

「善現！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，方便善巧修行空解脫門時，不得空解脫門，不得能修，不得所修，不得所為，亦不遠離如是諸法而修空解脫門，是菩薩摩訶薩則能圓滿修菩薩道。善現！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，方便善巧修行無相、無願解脫門時，不得無相、無願解脫門，不得能修，不得所修，不得所為，亦不遠離如是諸法而修無相、無願解脫門，是菩薩摩訶薩則能圓滿修菩薩道。如是，善現！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，方便善巧修菩薩道令得圓滿，能證無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，方便善巧修行空解脫門時，不得空解脫門，不得能修，不得所修，不得所為，亦不遠離如是諸法而修空解脫門，是菩薩摩訶薩則能圓滿修菩薩道。善現！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，方便善巧修行無相、無願解脫門時，不得無相、無願解脫門，不得能修，不得所修，不得所為，亦不遠離如是諸法而修無相、無願解脫門，是菩薩摩訶薩則能圓滿修菩薩道。如是，善現！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，方便善巧修菩薩道令得圓滿，能證無上正等菩提。

「善現！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，方便善巧修行極喜地時，不得極喜地，不得能修，不得所修，不得所為，亦不遠離如是諸法而修極喜地，是菩薩摩訶薩則能圓滿修菩薩道。善現！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，方便善巧修行離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地時，不得離垢地乃至法雲地，不得能修，不得所修，不得所為，亦不遠離如是諸法而修離垢地乃至法雲地，是菩薩摩訶薩則能圓滿修菩薩道。如是，善現！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，方便善巧修菩薩道令得圓滿，能證無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，方便善巧修行極喜地時，不得極喜地，不得能修，不得所修，不得所為，亦不遠離如是諸法而修極喜地，是菩薩摩訶薩則能圓滿修菩薩道。善現！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，方便善巧修行離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地時，不得離垢地乃至法雲地，不得能修，不得所修，不得所為，亦不遠離如是諸法而修離垢地乃至法雲地，是菩薩摩訶薩則能圓滿修菩薩道。如是，善現！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，方便善巧修菩薩道令得圓滿，能證無上正等菩提。

「善現！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，方便善巧修行五眼時，不得五眼，不得能修，不得所修，不得所為，亦不遠離如是諸法而修五眼，是菩薩摩訶薩則能圓滿修菩薩道。善現！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，方便善巧修行六神通時，不得六神通，不得能修，不得所修，不得所為，亦不遠離如是諸法而修六神通，是菩薩摩訶薩則能圓滿修菩薩道。如是，善現！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，方便善巧修菩薩道令得圓滿，能證無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，方便善巧修行五眼時，不得五眼，不得能修，不得所修，不得所為，亦不遠離如是諸法而修五眼，是菩薩摩訶薩則能圓滿修菩薩道。善現！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，方便善巧修行六神通時，不得六神通，不得能修，不得所修，不得所為，亦不遠離如是諸法而修六神通，是菩薩摩訶薩則能圓滿修菩薩道。如是，善現！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，方便善巧修菩薩道令得圓滿，能證無上正等菩提。

「善現！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，方便善巧修行佛十力時，不得佛十力，不得能修，不得所修，不得所為，亦不遠離如是諸法而修佛十力，是菩薩摩訶薩則能圓滿修菩薩道。善現！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，方便善巧修行四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法時，不得四無所畏乃至十八佛不共法，不得能修，不得所修，不得所為，亦不遠離如是諸法而修四無所畏乃至十八佛不共法，是菩薩摩訶薩則能圓滿修菩薩道。如是，善現！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，方便善巧修菩薩道令得圓滿，能證無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，方便善巧修行佛十力時，不得佛十力，不得能修，不得所修，不得所為，亦不遠離如是諸法而修佛十力，是菩薩摩訶薩則能圓滿修菩薩道。善現！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，方便善巧修行四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法時，不得四無所畏乃至十八佛不共法，不得能修，不得所修，不得所為，亦不遠離如是諸法而修四無所畏乃至十八佛不共法，是菩薩摩訶薩則能圓滿修菩薩道。如是，善現！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，方便善巧修菩薩道令得圓滿，能證無上正等菩提。

「善現！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，方便善巧修行三十二大士相時，不得三十二大士相，不得能修，不得所修，不得所為，亦不遠離如是諸法而修三十二大士相，是菩薩摩訶薩則能圓滿修菩薩道。善現！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，方便善巧修行八十隨好時，不得八十隨好，不得能修，不得所修，不得所為，亦不遠離如是諸法而修八十隨好，是菩薩摩訶薩則能圓滿修菩薩道。如是，善現！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，方便善巧修菩薩道令得圓滿，能證無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，方便善巧修行三十二大士相時，不得三十二大士相，不得能修，不得所修，不得所為，亦不遠離如是諸法而修三十二大士相，是菩薩摩訶薩則能圓滿修菩薩道。善現！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，方便善巧修行八十隨好時，不得八十隨好，不得能修，不得所修，不得所為，亦不遠離如是諸法而修八十隨好，是菩薩摩訶薩則能圓滿修菩薩道。如是，善現！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，方便善巧修菩薩道令得圓滿，能證無上正等菩提。

「善現！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，方便善巧修行無忘失法時，不得無忘失法，不得能修，不得所修，不得所為，亦不遠離如是諸法而修無忘失法，是菩薩摩訶薩則能圓滿修菩薩道。善現！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，方便善巧修行恒住捨性時，不得恒住捨性，不得能修，不得所修，不得所為，亦不遠離如是諸法而修恒住捨性，是菩薩摩訶薩則能圓滿修菩薩道。如是，善現！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，方便善巧修菩薩道令得圓滿，能證無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，方便善巧修行無忘失法時，不得無忘失法，不得能修，不得所修，不得所為，亦不遠離如是諸法而修無忘失法，是菩薩摩訶薩則能圓滿修菩薩道。善現！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，方便善巧修行恒住捨性時，不得恒住捨性，不得能修，不得所修，不得所為，亦不遠離如是諸法而修恒住捨性，是菩薩摩訶薩則能圓滿修菩薩道。如是，善現！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，方便善巧修菩薩道令得圓滿，能證無上正等菩提。

「善現！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，方便善巧修行一切智時，不得一切智，不得能修，不得所修，不得所為，亦不遠離如是諸法而修一切智，是菩薩摩訶薩則能圓滿修菩薩道。善現！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，方便善巧修行道相智、一切相智時，不得道相智、一切相智，不得能修，不得所修，不得所為，亦不遠離如是諸法而修道相智、一切相智，是菩薩摩訶薩則能圓滿修菩薩道。如是，善現！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，方便善巧修菩薩道令得圓滿，能證無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，方便善巧修行一切智時，不得一切智，不得能修，不得所修，不得所為，亦不遠離如是諸法而修一切智，是菩薩摩訶薩則能圓滿修菩薩道。善現！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，方便善巧修行道相智、一切相智時，不得道相智、一切相智，不得能修，不得所修，不得所為，亦不遠離如是諸法而修道相智、一切相智，是菩薩摩訶薩則能圓滿修菩薩道。如是，善現！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，方便善巧修菩薩道令得圓滿，能證無上正等菩提。

「善現！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，方便善巧修行一切菩薩摩訶薩行時，不得一切菩薩摩訶薩行，不得能修，不得所修，不得所為，亦不遠離如是諸法而修一切菩薩摩訶薩行，是菩薩摩訶薩則能圓滿修菩薩道。善現！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，方便善巧修行諸佛無上正等菩提時，不得無上正等菩提，不得能修，不得所修，不得所為，亦不遠離如是諸法而修諸佛無上正等菩提，是菩薩摩訶薩則能圓滿修菩薩道。如是，善現！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，方便善巧修菩薩道令得圓滿，能證無上正等菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，方便善巧修行一切菩薩摩訶薩行時，不得一切菩薩摩訶薩行，不得能修，不得所修，不得所為，亦不遠離如是諸法而修一切菩薩摩訶薩行，是菩薩摩訶薩則能圓滿修菩薩道。善現！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，方便善巧修行諸佛無上正等菩提時，不得無上正等菩提，不得能修，不得所修，不得所為，亦不遠離如是諸法而修諸佛無上正等菩提，是菩薩摩訶薩則能圓滿修菩薩道。如是，善現！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，方便善巧修菩薩道令得圓滿，能證無上正等菩提。」

爾時，具壽舍利子白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，勇猛正勤修菩提道？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，具壽舍利子白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，勇猛正勤修菩提道？」

佛言：「舍利子！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時方便善巧，不和合色，不離散色；不和合受、想、行、識，不離散受、想、行、識。何以故？如是諸法皆無自性可合、離故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「舍利子！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時方便善巧，不和合色，不離散色；不和合受、想、行、識，不離散受、想、行、識。何以故？如是諸法皆無自性可合、離故。

「舍利子！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時方便善巧，不和合眼處，不離散眼處；不和合耳、鼻、舌、身、意處，不離散耳、鼻、舌、身、意處。何以故？如是諸法皆無自性可合、離故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時方便善巧，不和合眼處，不離散眼處；不和合耳、鼻、舌、身、意處，不離散耳、鼻、舌、身、意處。何以故？如是諸法皆無自性可合、離故。

「舍利子！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時方便善巧，不和合色處，不離散色處；不和合聲、香、味、觸、法處，不離散聲、香、味、觸、法處。何以故？如是諸法皆無自性可合、離故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時方便善巧，不和合色處，不離散色處；不和合聲、香、味、觸、法處，不離散聲、香、味、觸、法處。何以故？如是諸法皆無自性可合、離故。

「舍利子！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時方便善巧，不和合眼界，不離散眼界；不和合耳、鼻、舌、身、意界，不離散耳、鼻、舌、身、意界。何以故？如是諸法皆無自性可合、離故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時方便善巧，不和合眼界，不離散眼界；不和合耳、鼻、舌、身、意界，不離散耳、鼻、舌、身、意界。何以故？如是諸法皆無自性可合、離故。

「舍利子！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時方便善巧，不和合色界，不離散色界；不和合聲、香、味、觸、法界，不離散聲、香、味、觸、法界。何以故？如是諸法皆無自性可合、離故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時方便善巧，不和合色界，不離散色界；不和合聲、香、味、觸、法界，不離散聲、香、味、觸、法界。何以故？如是諸法皆無自性可合、離故。

「舍利子！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時方便善巧，不和合眼識界，不離散眼識界；不和合耳、鼻、舌、身、意識界，不離散耳、鼻、舌、身、意識界。何以故？如是諸法皆無自性可合、離故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時方便善巧，不和合眼識界，不離散眼識界；不和合耳、鼻、舌、身、意識界，不離散耳、鼻、舌、身、意識界。何以故？如是諸法皆無自性可合、離故。

「舍利子！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時方便善巧，不和合眼觸，不離散眼觸；不和合耳、鼻、舌、身、意觸，不離散耳、鼻、舌、身、意觸。何以故？如是諸法皆無自性可合、離故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時方便善巧，不和合眼觸，不離散眼觸；不和合耳、鼻、舌、身、意觸，不離散耳、鼻、舌、身、意觸。何以故？如是諸法皆無自性可合、離故。

「舍利子！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時方便善巧，不和合眼觸為緣所生諸受，不離散眼觸為緣所生諸受；不和合耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受，不離散耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受。何以故？如是諸法皆無自性可合、離故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時方便善巧，不和合眼觸為緣所生諸受，不離散眼觸為緣所生諸受；不和合耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受，不離散耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受。何以故？如是諸法皆無自性可合、離故。

「舍利子！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時方便善巧，不和合地界，不離散地界；不和合水、火、風、空、識界，不離散水、火、風、空、識界。何以故？如是諸法皆無自性可合、離故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時方便善巧，不和合地界，不離散地界；不和合水、火、風、空、識界，不離散水、火、風、空、識界。何以故？如是諸法皆無自性可合、離故。

「舍利子！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時方便善巧，不和合因緣，不離散因緣；不和合等無間緣、所緣緣、增上緣，不離散等無間緣、所緣緣、增上緣。何以故？如是諸法皆無自性可合、離故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時方便善巧，不和合因緣，不離散因緣；不和合等無間緣、所緣緣、增上緣，不離散等無間緣、所緣緣、增上緣。何以故？如是諸法皆無自性可合、離故。

「舍利子！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時方便善巧，不和合從緣所生諸法，不離散從緣所生諸法。何以故？如是諸法皆無自性可合、離故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時方便善巧，不和合從緣所生諸法，不離散從緣所生諸法。何以故？如是諸法皆無自性可合、離故。

「舍利子！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時方便善巧，不和合無明，不離散無明；不和合行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱，不離散行乃至老死愁歎苦憂惱。何以故？如是諸法皆無自性可合、離故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時方便善巧，不和合無明，不離散無明；不和合行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱，不離散行乃至老死愁歎苦憂惱。何以故？如是諸法皆無自性可合、離故。

「舍利子！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時方便善巧，不和合布施波羅蜜多，不離散布施波羅蜜多；不和合淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，不離散淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多。何以故？如是諸法皆無自性可合、離故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時方便善巧，不和合布施波羅蜜多，不離散布施波羅蜜多；不和合淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，不離散淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多。何以故？如是諸法皆無自性可合、離故。

「舍利子！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時方便善巧，不和合內空，不離散內空；不和合外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空，不離散外空乃至無性自性空。何以故？如是諸法皆無自性可合、離故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時方便善巧，不和合內空，不離散內空；不和合外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空，不離散外空乃至無性自性空。何以故？如是諸法皆無自性可合、離故。

「舍利子！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時方便善巧，不和合四念住，不離散四念住；不和合四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，不離散四正斷乃至八聖道支。何以故？如是諸法皆無自性可合、離故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時方便善巧，不和合四念住，不離散四念住；不和合四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，不離散四正斷乃至八聖道支。何以故？如是諸法皆無自性可合、離故。

「舍利子！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時方便善巧，不和合苦聖諦，不離散苦聖諦；不和合集、滅、道聖諦，不離散集、滅、道聖諦。何以故？如是諸法皆無自性可合、離故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時方便善巧，不和合苦聖諦，不離散苦聖諦；不和合集、滅、道聖諦，不離散集、滅、道聖諦。何以故？如是諸法皆無自性可合、離故。

「舍利子！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時方便善巧，不和合四靜慮，不離散四靜慮；不和合四無量、四無色定，不離散四無量、四無色定。何以故？如是諸法皆無自性可合、離故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時方便善巧，不和合四靜慮，不離散四靜慮；不和合四無量、四無色定，不離散四無量、四無色定。何以故？如是諸法皆無自性可合、離故。

「舍利子！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時方便善巧，不和合八解脫，不離散八解脫；不和合八勝處、九次第定、十遍處，不離散八勝處、九次第定、十遍處。何以故？如是諸法皆無自性可合、離故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時方便善巧，不和合八解脫，不離散八解脫；不和合八勝處、九次第定、十遍處，不離散八勝處、九次第定、十遍處。何以故？如是諸法皆無自性可合、離故。

「舍利子！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時方便善巧，不和合陀羅尼門，不離散陀羅尼門；不和合三摩地門，不離散三摩地門。何以故？如是諸法皆無自性可合、離故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時方便善巧，不和合陀羅尼門，不離散陀羅尼門；不和合三摩地門，不離散三摩地門。何以故？如是諸法皆無自性可合、離故。

「舍利子！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時方便善巧，不和合空解脫門，不離散空解脫門；不和合無相、無願解脫門，不離散無相、無願解脫門。何以故？如是諸法皆無自性可合、離故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時方便善巧，不和合空解脫門，不離散空解脫門；不和合無相、無願解脫門，不離散無相、無願解脫門。何以故？如是諸法皆無自性可合、離故。

「舍利子！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時方便善巧，不和合極喜地，不離散極喜地；不和合離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地，不離散離垢地乃至法雲地。何以故？如是諸法皆無自性可合、離故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時方便善巧，不和合極喜地，不離散極喜地；不和合離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地，不離散離垢地乃至法雲地。何以故？如是諸法皆無自性可合、離故。

「舍利子！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時方便善巧，不和合五眼，不離散五眼；不和合六神通，不離散六神通。何以故？如是諸法皆無自性可合、離故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時方便善巧，不和合五眼，不離散五眼；不和合六神通，不離散六神通。何以故？如是諸法皆無自性可合、離故。

「舍利子！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時方便善巧，不和合佛十力，不離散佛十力；不和合四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法，不離散四無所畏乃至十八佛不共法。何以故？如是諸法皆無自性可合、離故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時方便善巧，不和合佛十力，不離散佛十力；不和合四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法，不離散四無所畏乃至十八佛不共法。何以故？如是諸法皆無自性可合、離故。

「舍利子！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時方便善巧，不和合三十二大士相，不離散三十二大士相；不和合八十隨好，不離散八十隨好。何以故？如是諸法皆無自性可合、離故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時方便善巧，不和合三十二大士相，不離散三十二大士相；不和合八十隨好，不離散八十隨好。何以故？如是諸法皆無自性可合、離故。

「舍利子！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時方便善巧，不和合無忘失法，不離散無忘失法；不和合恒住捨性，不離散恒住捨性。何以故？如是諸法皆無自性可合、離故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時方便善巧，不和合無忘失法，不離散無忘失法；不和合恒住捨性，不離散恒住捨性。何以故？如是諸法皆無自性可合、離故。

「舍利子！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時方便善巧，不和合一切智，不離散一切智；不和合道相智、一切相智，不離散道相智、一切相智。何以故？如是諸法皆無自性可合、離故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時方便善巧，不和合一切智，不離散一切智；不和合道相智、一切相智，不離散道相智、一切相智。何以故？如是諸法皆無自性可合、離故。

「舍利子！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時方便善巧，不和合預流果，不離散預流果；不和合一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提，不離散一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提。何以故？如是諸法皆無自性可合、離故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時方便善巧，不和合預流果，不離散預流果；不和合一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提，不離散一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提。何以故？如是諸法皆無自性可合、離故。

「舍利子！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時方便善巧，不和合一切菩薩摩訶薩行，不離散一切菩薩摩訶薩行；不和合諸佛無上正等菩提，不離散諸佛無上正等菩提。何以故？如是諸法皆無自性可合、離故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時方便善巧，不和合一切菩薩摩訶薩行，不離散一切菩薩摩訶薩行；不和合諸佛無上正等菩提，不離散諸佛無上正等菩提。何以故？如是諸法皆無自性可合、離故。

「如是，舍利子！菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，勇猛正勤修菩提道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是，舍利子！菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，勇猛正勤修菩提道。」

爾時，具壽舍利子復白佛言：「世尊！若一切法都無自性可合、離者，云何菩薩摩訶薩引發般若波羅蜜多，諸菩薩摩訶薩於中修學？世尊！若菩薩摩訶薩不學般若波羅蜜多，終不能得所求無上正等菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，具壽舍利子復白佛言：「世尊！若一切法都無自性可合、離者，云何菩薩摩訶薩引發般若波羅蜜多，諸菩薩摩訶薩於中修學？世尊！若菩薩摩訶薩不學般若波羅蜜多，終不能得所求無上正等菩提。」

佛告舍利子：「如是！如是！如汝所說。若菩薩摩訶薩不學般若波羅蜜多，終不能得所求無上正等菩提。舍利子！諸菩薩摩訶薩要學般若波羅蜜多，乃能證得所求無上正等菩提。舍利子！諸菩薩摩訶薩所求無上正等菩提，要有方便善巧乃能證得，非無方便善巧而可證得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告舍利子：「如是！如是！如汝所說。若菩薩摩訶薩不學般若波羅蜜多，終不能得所求無上正等菩提。舍利子！諸菩薩摩訶薩要學般若波羅蜜多，乃能證得所求無上正等菩提。舍利子！諸菩薩摩訶薩所求無上正等菩提，要有方便善巧乃能證得，非無方便善巧而可證得。

「舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，若見有法自性可得則應可取，不見有法自性可得當何所取？所謂不取此是般若波羅蜜多，此是靜慮波羅蜜多，此是精進波羅蜜多，此是安忍波羅蜜多，此是淨戒波羅蜜多，此是布施波羅蜜多；此是色，此是受、想、行、識；此是眼處，此是耳、鼻、舌、身、意處；此是色處，此是聲、香、味、觸、法處；此是眼界，此是耳、鼻、舌、身、意界；此是色界，此是聲、香、味、觸、法界；此是眼識界，此是耳、鼻、舌、身、意識界；此是眼觸，此是耳、鼻、舌、身、意觸；此是眼觸為緣所生諸受，此是耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受；此是地界，此是水、火、風、空、識界；此是因緣，此是等無間緣、所緣緣、增上緣；此是從緣所生諸法；此是無明，此是行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱；此是內空，此是外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；此是四念住，此是四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；此是苦聖諦，此是集、滅、道聖諦；此是四靜慮，此是四無量、四無色定；此是八解脫，此是八勝處、九次第定、十遍處；此是陀羅尼門，此是三摩地門；此是空解脫門，此是無相、無願解脫門；此是極喜地，此是離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地；此是五眼，此是六神通；此是佛十力，此是四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法；此是三十二大士相，此是八十隨好；此是無忘失法，此是恒住捨性；此是一切智，此是道相智、一切相智；此是預流果，此是一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提；此是一切菩薩摩訶薩行，此是諸佛無上正等菩提；此是異生，此是聲聞，此是獨覺，此是菩薩，此是如來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，若見有法自性可得則應可取，不見有法自性可得當何所取？所謂不取此是般若波羅蜜多，此是靜慮波羅蜜多，此是精進波羅蜜多，此是安忍波羅蜜多，此是淨戒波羅蜜多，此是布施波羅蜜多；此是色，此是受、想、行、識；此是眼處，此是耳、鼻、舌、身、意處；此是色處，此是聲、香、味、觸、法處；此是眼界，此是耳、鼻、舌、身、意界；此是色界，此是聲、香、味、觸、法界；此是眼識界，此是耳、鼻、舌、身、意識界；此是眼觸，此是耳、鼻、舌、身、意觸；此是眼觸為緣所生諸受，此是耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受；此是地界，此是水、火、風、空、識界；此是因緣，此是等無間緣、所緣緣、增上緣；此是從緣所生諸法；此是無明，此是行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱；此是內空，此是外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；此是四念住，此是四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；此是苦聖諦，此是集、滅、道聖諦；此是四靜慮，此是四無量、四無色定；此是八解脫，此是八勝處、九次第定、十遍處；此是陀羅尼門，此是三摩地門；此是空解脫門，此是無相、無願解脫門；此是極喜地，此是離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地；此是五眼，此是六神通；此是佛十力，此是四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法；此是三十二大士相，此是八十隨好；此是無忘失法，此是恒住捨性；此是一切智，此是道相智、一切相智；此是預流果，此是一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提；此是一切菩薩摩訶薩行，此是諸佛無上正等菩提；此是異生，此是聲聞，此是獨覺，此是菩薩，此是如來。

「舍利子！菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，如實了知一切法性皆不可取，所謂般若波羅蜜多不可取，靜慮波羅蜜多不可取，精進波羅蜜多不可取，安忍波羅蜜多不可取，淨戒波羅蜜多不可取，布施波羅蜜多不可取；色不可取，受、想、行、識不可取；眼處不可取，耳、鼻、舌、身、意處不可取；色處不可取，聲、香、味、觸、法處不可取；眼界不可取，耳、鼻、舌、身、意界不可取；色界不可取，聲、香、味、觸、法界不可取；眼識界不可取，耳、鼻、舌、身、意識界不可取；眼觸不可取，耳、鼻、舌、身、意觸不可取；眼觸為緣所生諸受不可取，耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受不可取；地界不可取，水、火、風、空、識界不可取；因緣不可取，等無間緣、所緣緣、增上緣不可取；從緣所生諸法不可取；無明不可取，行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱不可取；內空不可取，外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空不可取；四念住不可取，四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支不可取；苦聖諦不可取，集、滅、道聖諦不可取；四靜慮不可取，四無量、四無色定不可取；八解脫不可取，八勝處、九次第定、十遍處不可取；陀羅尼門不可取，三摩地門不可取；空解脫門不可取，無相、無願解脫門不可取；極喜地不可取，離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地不可取；五眼不可取，六神通不可取；佛十力不可取，四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法不可取；三十二大士相不可取，八十隨好不可取；無忘失法不可取，恒住捨性不可取；一切智不可取，道相智、一切相智不可取；預流果不可取，一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提不可取；一切菩薩摩訶薩行不可取，諸佛無上正等菩提不可取；一切異生不可取，一切聲聞不可取，一切獨覺不可取，一切菩薩摩訶薩不可取，一切如來不可取。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，如實了知一切法性皆不可取，所謂般若波羅蜜多不可取，靜慮波羅蜜多不可取，精進波羅蜜多不可取，安忍波羅蜜多不可取，淨戒波羅蜜多不可取，布施波羅蜜多不可取；色不可取，受、想、行、識不可取；眼處不可取，耳、鼻、舌、身、意處不可取；色處不可取，聲、香、味、觸、法處不可取；眼界不可取，耳、鼻、舌、身、意界不可取；色界不可取，聲、香、味、觸、法界不可取；眼識界不可取，耳、鼻、舌、身、意識界不可取；眼觸不可取，耳、鼻、舌、身、意觸不可取；眼觸為緣所生諸受不可取，耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受不可取；地界不可取，水、火、風、空、識界不可取；因緣不可取，等無間緣、所緣緣、增上緣不可取；從緣所生諸法不可取；無明不可取，行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱不可取；內空不可取，外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空不可取；四念住不可取，四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支不可取；苦聖諦不可取，集、滅、道聖諦不可取；四靜慮不可取，四無量、四無色定不可取；八解脫不可取，八勝處、九次第定、十遍處不可取；陀羅尼門不可取，三摩地門不可取；空解脫門不可取，無相、無願解脫門不可取；極喜地不可取，離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地不可取；五眼不可取，六神通不可取；佛十力不可取，四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法不可取；三十二大士相不可取，八十隨好不可取；無忘失法不可取，恒住捨性不可取；一切智不可取，道相智、一切相智不可取；預流果不可取，一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提不可取；一切菩薩摩訶薩行不可取，諸佛無上正等菩提不可取；一切異生不可取，一切聲聞不可取，一切獨覺不可取，一切菩薩摩訶薩不可取，一切如來不可取。

「舍利子！是不可取波羅蜜多即是無障波羅蜜多，如是無障波羅蜜多即是般若波羅蜜多，諸菩薩摩訶薩應於中學。舍利子！諸菩薩摩訶薩於中學時尚不得學，況得無上正等菩提！況得般若波羅蜜多！況得菩薩法！況得諸佛法！況得獨覺法！況得聲聞法！況得異生法！何以故？舍利子！無少法有自性，於如是無性為自性法中，何等是異生法？何等是預流法？何等是一來法？何等是不還法？何等是阿羅漢法？何等是獨覺法？何等是菩薩法？何等是如來法？舍利子！如是諸法既不可得，依何等法可施設有補特伽羅？補特伽羅既不可得，云何可說此是異生，此是預流，此是一來，此是不還，此是阿羅漢，此是獨覺，此是菩薩摩訶薩，此是如來、應、正等覺？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！是不可取波羅蜜多即是無障波羅蜜多，如是無障波羅蜜多即是般若波羅蜜多，諸菩薩摩訶薩應於中學。舍利子！諸菩薩摩訶薩於中學時尚不得學，況得無上正等菩提！況得般若波羅蜜多！況得菩薩法！況得諸佛法！況得獨覺法！況得聲聞法！況得異生法！何以故？舍利子！無少法有自性，於如是無性為自性法中，何等是異生法？何等是預流法？何等是一來法？何等是不還法？何等是阿羅漢法？何等是獨覺法？何等是菩薩法？何等是如來法？舍利子！如是諸法既不可得，依何等法可施設有補特伽羅？補特伽羅既不可得，云何可說此是異生，此是預流，此是一來，此是不還，此是阿羅漢，此是獨覺，此是菩薩摩訶薩，此是如來、應、正等覺？」

時，舍利子白佛言：「世尊！若一切法皆無自性、都非實有，依何等事而可了知此是異生，此是異生法；此是預流，此是預流法；此是一來，此是一來法；此是不還，此是不還法；此是阿羅漢，此是阿羅漢法；此是獨覺，此是獨覺法；此是菩薩摩訶薩，此是菩薩摩訶薩法；此是如來、應、正等覺，此是如來、應、正等覺法？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，舍利子白佛言：「世尊！若一切法皆無自性、都非實有，依何等事而可了知此是異生，此是異生法；此是預流，此是預流法；此是一來，此是一來法；此是不還，此是不還法；此是阿羅漢，此是阿羅漢法；此是獨覺，此是獨覺法；此是菩薩摩訶薩，此是菩薩摩訶薩法；此是如來、應、正等覺，此是如來、應、正等覺法？」

佛告舍利子：「於汝意云何？為實有色，實有受、想、行、識，如諸愚夫異生執不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告舍利子：「於汝意云何？為實有色，實有受、想、行、識，如諸愚夫異生執不？」

舍利子言：「不也！世尊！不也！善逝！但由顛倒愚夫異生有如是執。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「不也！世尊！不也！善逝！但由顛倒愚夫異生有如是執。」

「舍利子！為實有眼處，實有耳、鼻、舌、身、意處，如諸愚夫異生執不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！為實有眼處，實有耳、鼻、舌、身、意處，如諸愚夫異生執不？」

「不也！世尊！不也！善逝！但由顛倒愚夫異生有如是執。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不也！世尊！不也！善逝！但由顛倒愚夫異生有如是執。」

「舍利子！為實有色處，實有聲、香、味、觸、法處，如諸愚夫異生執不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！為實有色處，實有聲、香、味、觸、法處，如諸愚夫異生執不？」

「不也！世尊！不也！善逝！但由顛倒愚夫異生有如是執。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不也！世尊！不也！善逝！但由顛倒愚夫異生有如是執。」

「舍利子！為實有眼界，實有耳、鼻、舌、身、意界，如諸愚夫異生執不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！為實有眼界，實有耳、鼻、舌、身、意界，如諸愚夫異生執不？」

「不也！世尊！不也！善逝！但由顛倒愚夫異生有如是執。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不也！世尊！不也！善逝！但由顛倒愚夫異生有如是執。」

「舍利子！為實有色界，實有聲、香、味、觸、法界，如諸愚夫異生執不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！為實有色界，實有聲、香、味、觸、法界，如諸愚夫異生執不？」

「不也！世尊！不也！善逝！但由顛倒愚夫異生有如是執。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不也！世尊！不也！善逝！但由顛倒愚夫異生有如是執。」

「舍利子！為實有眼識界，實有耳、鼻、舌、身、意識界，如諸愚夫異生執不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！為實有眼識界，實有耳、鼻、舌、身、意識界，如諸愚夫異生執不？」

「不也！世尊！不也！善逝！但由顛倒愚夫異生有如是執。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不也！世尊！不也！善逝！但由顛倒愚夫異生有如是執。」

「舍利子！為實有眼觸，實有耳、鼻、舌、身、意觸，如諸愚夫異生執不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！為實有眼觸，實有耳、鼻、舌、身、意觸，如諸愚夫異生執不？」

「不也！世尊！不也！善逝！但由顛倒愚夫異生有如是執。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不也！世尊！不也！善逝！但由顛倒愚夫異生有如是執。」

「舍利子！為實有眼觸為緣所生諸受，實有耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受，如諸愚夫異生執不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！為實有眼觸為緣所生諸受，實有耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受，如諸愚夫異生執不？」

「不也！世尊！不也！善逝！但由顛倒愚夫異生有如是執。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不也！世尊！不也！善逝！但由顛倒愚夫異生有如是執。」

「舍利子！為實有地界，實有水、火、風、空、識界，如諸愚夫異生執不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！為實有地界，實有水、火、風、空、識界，如諸愚夫異生執不？」

「不也！世尊！不也！善逝！但由顛倒愚夫異生有如是執。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不也！世尊！不也！善逝！但由顛倒愚夫異生有如是執。」

「舍利子！為實有因緣，實有等無間緣、所緣緣、增上緣，如諸愚夫異生執不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！為實有因緣，實有等無間緣、所緣緣、增上緣，如諸愚夫異生執不？」

「不也！世尊！不也！善逝！但由顛倒愚夫異生有如是執。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不也！世尊！不也！善逝！但由顛倒愚夫異生有如是執。」

「舍利子！為實有從緣所生諸法，如諸愚夫異生執不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！為實有從緣所生諸法，如諸愚夫異生執不？」

「不也！世尊！不也！善逝！但由顛倒愚夫異生有如是執。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不也！世尊！不也！善逝！但由顛倒愚夫異生有如是執。」

「舍利子！為實有無明，實有行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱，如諸愚夫異生執不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！為實有無明，實有行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱，如諸愚夫異生執不？」

「不也！世尊！不也！善逝！但由顛倒愚夫異生有如是執。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不也！世尊！不也！善逝！但由顛倒愚夫異生有如是執。」

「舍利子！為實有布施波羅蜜多，實有淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，如諸愚夫異生執不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！為實有布施波羅蜜多，實有淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，如諸愚夫異生執不？」

「不也！世尊！不也！善逝！但由顛倒愚夫異生有如是執。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不也！世尊！不也！善逝！但由顛倒愚夫異生有如是執。」

「舍利子！為實有內空，實有外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空，如諸愚夫異生執不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！為實有內空，實有外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空，如諸愚夫異生執不？」

「不也！世尊！不也！善逝！但由顛倒愚夫異生有如是執。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不也！世尊！不也！善逝！但由顛倒愚夫異生有如是執。」

「舍利子！為實有四念住，實有四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，如諸愚夫異生執不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！為實有四念住，實有四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，如諸愚夫異生執不？」

「不也！世尊！不也！善逝！但由顛倒愚夫異生有如是執。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不也！世尊！不也！善逝！但由顛倒愚夫異生有如是執。」

「舍利子！為實有苦聖諦，實有集、滅、道聖諦，如諸愚夫異生執不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！為實有苦聖諦，實有集、滅、道聖諦，如諸愚夫異生執不？」

「不也！世尊！不也！善逝！但由顛倒愚夫異生有如是執。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不也！世尊！不也！善逝！但由顛倒愚夫異生有如是執。」

「舍利子！為實有四靜慮，實有四無量、四無色定，如諸愚夫異生執不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！為實有四靜慮，實有四無量、四無色定，如諸愚夫異生執不？」

「不也！世尊！不也！善逝！但由顛倒愚夫異生有如是執。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不也！世尊！不也！善逝！但由顛倒愚夫異生有如是執。」

「舍利子！為實有八解脫，實有八勝處、九次第定、十遍處，如諸愚夫異生執不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！為實有八解脫，實有八勝處、九次第定、十遍處，如諸愚夫異生執不？」

「不也！世尊！不也！善逝！但由顛倒愚夫異生有如是執。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不也！世尊！不也！善逝！但由顛倒愚夫異生有如是執。」

「舍利子！為實有陀羅尼門，實有三摩地門，如諸愚夫異生執不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！為實有陀羅尼門，實有三摩地門，如諸愚夫異生執不？」

「不也！世尊！不也！善逝！但由顛倒愚夫異生有如是執。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不也！世尊！不也！善逝！但由顛倒愚夫異生有如是執。」

「舍利子！為實有空解脫門，實有無相、無願解脫門，如諸愚夫異生執不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！為實有空解脫門，實有無相、無願解脫門，如諸愚夫異生執不？」

「不也！世尊！不也！善逝！但由顛倒愚夫異生有如是執。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不也！世尊！不也！善逝！但由顛倒愚夫異生有如是執。」

「舍利子！為實有極喜地，實有離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地，如諸愚夫異生執不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！為實有極喜地，實有離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地，如諸愚夫異生執不？」

「不也！世尊！不也！善逝！但由顛倒愚夫異生有如是執。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不也！世尊！不也！善逝！但由顛倒愚夫異生有如是執。」

「舍利子！為實有五眼，實有六神通，如諸愚夫異生執不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！為實有五眼，實有六神通，如諸愚夫異生執不？」

「不也！世尊！不也！善逝！但由顛倒愚夫異生有如是執。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不也！世尊！不也！善逝！但由顛倒愚夫異生有如是執。」

「舍利子！為實有佛十力，實有四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法，如諸愚夫異生執不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！為實有佛十力，實有四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法，如諸愚夫異生執不？」

「不也！世尊！不也！善逝！但由顛倒愚夫異生有如是執。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不也！世尊！不也！善逝！但由顛倒愚夫異生有如是執。」

「舍利子！為實有三十二大士相，實有八十隨好，如諸愚夫異生執不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！為實有三十二大士相，實有八十隨好，如諸愚夫異生執不？」

「不也！世尊！不也！善逝！但由顛倒愚夫異生有如是執。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不也！世尊！不也！善逝！但由顛倒愚夫異生有如是執。」

「舍利子！為實有無忘失法，實有恒住捨性，如諸愚夫異生執不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！為實有無忘失法，實有恒住捨性，如諸愚夫異生執不？」

「不也！世尊！不也！善逝！但由顛倒愚夫異生有如是執。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不也！世尊！不也！善逝！但由顛倒愚夫異生有如是執。」

「舍利子！為實有一切智，實有道相智、一切相智，如諸愚夫異生執不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！為實有一切智，實有道相智、一切相智，如諸愚夫異生執不？」

「不也！世尊！不也！善逝！但由顛倒愚夫異生有如是執。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不也！世尊！不也！善逝！但由顛倒愚夫異生有如是執。」

「舍利子！為實有預流果，實有一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提，如諸愚夫異生執不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！為實有預流果，實有一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提，如諸愚夫異生執不？」

「不也！世尊！不也！善逝！但由顛倒愚夫異生有如是執。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不也！世尊！不也！善逝！但由顛倒愚夫異生有如是執。」

「舍利子！為實有一切菩薩摩訶薩行，實有諸佛無上正等菩提，如諸愚夫異生執不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！為實有一切菩薩摩訶薩行，實有諸佛無上正等菩提，如諸愚夫異生執不？」

「不也！世尊！不也！善逝！但由顛倒愚夫異生有如是執。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不也！世尊！不也！善逝！但由顛倒愚夫異生有如是執。」

「舍利子！為實有異生，實有預流、一來、不還、阿羅漢、獨覺、菩薩摩訶薩、如來應正等覺，如諸愚夫異生執不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！為實有異生，實有預流、一來、不還、阿羅漢、獨覺、菩薩摩訶薩、如來應正等覺，如諸愚夫異生執不？」

「不也！世尊！不也！善逝！但由顛倒愚夫異生有如是執。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不也！世尊！不也！善逝！但由顛倒愚夫異生有如是執。」

佛言：「舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多方便善巧，雖觀諸法皆無自性、都非實有，而依世俗發趣無上正等菩提，為諸有情種種宣說，令得正解遠離顛倒。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多方便善巧，雖觀諸法皆無自性、都非實有，而依世俗發趣無上正等菩提，為諸有情種種宣說，令得正解遠離顛倒。」