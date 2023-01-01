大般若波羅蜜多經卷第三百九十三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大般若波羅蜜多經卷第三百九十三藏法師玄奘奉 詔譯

初分不可動品第七十之五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初分不可動品第七十之五

爾時，具壽善現白佛言：「世尊！若一切法皆本性空，本性空中都無差別，諸菩薩摩訶薩為何所住發起無上正等覺心，作是願言：『我當趣證廣大無上正等菩提。』？世尊！諸佛無上正等菩提無二行相，非二行相能證無上正等菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，具壽善現白佛言：「世尊！若一切法皆本性空，本性空中都無差別，諸菩薩摩訶薩為何所住發起無上正等覺心，作是願言：『我當趣證廣大無上正等菩提。』？世尊！諸佛無上正等菩提無二行相，非二行相能證無上正等菩提。」

佛告善現：「如是！如是！如汝所說。諸佛無上正等菩提無二行相，非二行相能證無上正等菩提。何以故？善現！菩提無二亦無分別，若於菩提行於二相有分別者必不能證。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「如是！如是！如汝所說。諸佛無上正等菩提無二行相，非二行相能證無上正等菩提。何以故？善現！菩提無二亦無分別，若於菩提行於二相有分別者必不能證。

「善現！諸菩薩摩訶薩不於菩提行於二相，亦不分別，都無所住，發起無上正等覺心。諸菩薩摩訶薩於一切法不行二相，亦不分別，都無所行，則能趣證廣大無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！諸菩薩摩訶薩不於菩提行於二相，亦不分別，都無所住，發起無上正等覺心。諸菩薩摩訶薩於一切法不行二相，亦不分別，都無所行，則能趣證廣大無上正等菩提。

「善現！諸菩薩摩訶薩所求無上正等菩提，非行二相而能證得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！諸菩薩摩訶薩所求無上正等菩提，非行二相而能證得。

「善現！諸菩薩摩訶薩所有菩提都無所行，謂不於色行，亦不於受、想、行、識行；不於眼處行，亦不於耳、鼻、舌、身、意處行；不於色處行，亦不於聲、香、味、觸、法處行；不於眼界行，亦不於耳、鼻、舌、身、意界行；不於色界行，亦不於聲、香、味、觸、法界行；不於眼識界行，亦不於耳、鼻、舌、身、意識界行；不於眼觸行，亦不於耳、鼻、舌、身、意觸行；不於眼觸為緣所生諸受行，亦不於耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受行；不於地界行，亦不於水、火、風、空、識界行；不於因緣行，亦不於等無間緣、所緣緣、增上緣行；不於從緣所生諸法行；不於無明行，亦不於行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱行；不於布施波羅蜜多行，亦不於淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多行；不於內空行，亦不於外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空行；不於四念住行，亦不於四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支行；不於苦聖諦行，亦不於集、滅、道聖諦行；不於四靜慮行，亦不於四無量、四無色定行；不於八解脫行，亦不於八勝處、九次第定、十遍處行；不於陀羅尼門行，亦不於三摩地門行；不於空解脫門行，亦不於無相、無願解脫門行；不於極喜地行，亦不於離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地行；不於五眼行，亦不於六神通行；不於佛十力行，亦不於四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法行；不於三十二大士相行，亦不於八十隨好行；不於無忘失法行，亦不於恒住捨性行；不於一切智行，亦不於道相智、一切相智行；不於預流果行，亦不於一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提行；不於一切菩薩摩訶薩行行，亦不於諸佛無上正等菩提行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！諸菩薩摩訶薩所有菩提都無所行，謂不於色行，亦不於受、想、行、識行；不於眼處行，亦不於耳、鼻、舌、身、意處行；不於色處行，亦不於聲、香、味、觸、法處行；不於眼界行，亦不於耳、鼻、舌、身、意界行；不於色界行，亦不於聲、香、味、觸、法界行；不於眼識界行，亦不於耳、鼻、舌、身、意識界行；不於眼觸行，亦不於耳、鼻、舌、身、意觸行；不於眼觸為緣所生諸受行，亦不於耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受行；不於地界行，亦不於水、火、風、空、識界行；不於因緣行，亦不於等無間緣、所緣緣、增上緣行；不於從緣所生諸法行；不於無明行，亦不於行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱行；不於布施波羅蜜多行，亦不於淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多行；不於內空行，亦不於外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空行；不於四念住行，亦不於四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支行；不於苦聖諦行，亦不於集、滅、道聖諦行；不於四靜慮行，亦不於四無量、四無色定行；不於八解脫行，亦不於八勝處、九次第定、十遍處行；不於陀羅尼門行，亦不於三摩地門行；不於空解脫門行，亦不於無相、無願解脫門行；不於極喜地行，亦不於離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地行；不於五眼行，亦不於六神通行；不於佛十力行，亦不於四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法行；不於三十二大士相行，亦不於八十隨好行；不於無忘失法行，亦不於恒住捨性行；不於一切智行，亦不於道相智、一切相智行；不於預流果行，亦不於一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提行；不於一切菩薩摩訶薩行行，亦不於諸佛無上正等菩提行。

「何以故？善現！諸菩薩摩訶薩所有菩提，不緣名聲執我、我所，謂不作是念：『我行於色，我行於受、想、行、識。』亦不作是念：『我行於眼處，我行於耳、鼻、舌、身、意處。』亦不作是念：『我行於色處，我行於聲、香、味、觸、法處。』亦不作是念：『我行於眼界，我行於耳、鼻、舌、身、意界。』亦不作是念：『我行於色界，我行於聲、香、味、觸、法界。』亦不作是念：『我行於眼識界，我行於耳、鼻、舌、身、意識界。』亦不作是念：『我行於眼觸，我行於耳、鼻、舌、身、意觸。』亦不作是念：『我行於眼觸為緣所生諸受，我行於耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受。』亦不作是念：『我行於地界，我行於水、火、風、空、識界。』亦不作是念：『我行於因緣，我行於等無間緣、所緣緣、增上緣。』亦不作是念：『我行於從緣所生諸法。』亦不作是念：『我行於無明，我行於行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱。』亦不作是念：『我行於布施波羅蜜多，我行於淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多。』亦不作是念：『我行於內空，我行於外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空。』亦不作是念：『我行於四念住，我行於四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支。』亦不作是念：『我行於苦聖諦，我行於集、滅、道聖諦。』亦不作是念：『我行於四靜慮，我行於四無量、四無色定。』亦不作是念：『我行於八解脫，我行於八勝處、九次第定、十遍處。』亦不作是念：『我行於陀羅尼門，我行於三摩地門。』亦不作是念：『我行於空解脫門，我行於無相、無願解脫門。』亦不作是念：『我行於極喜地，我行於離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地。』亦不作是念：『我行於五眼，我行於六神通。』亦不作是念：『我行於佛十力，我行於四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法。』亦不作是念：『我行於三十二大士相，我行於八十隨好。』亦不作是念：『我行於無忘失法，我行於恒住捨性。』亦不作是念：『我行於一切智，我行於道相智、一切相智。』亦不作是念：『我行於預流果，我行於一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提。』亦不作是念：『我行於一切菩薩摩訶薩行，我行於諸佛無上正等菩提。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何以故？善現！諸菩薩摩訶薩所有菩提，不緣名聲執我、我所，謂不作是念：『我行於色，我行於受、想、行、識。』亦不作是念：『我行於眼處，我行於耳、鼻、舌、身、意處。』亦不作是念：『我行於色處，我行於聲、香、味、觸、法處。』亦不作是念：『我行於眼界，我行於耳、鼻、舌、身、意界。』亦不作是念：『我行於色界，我行於聲、香、味、觸、法界。』亦不作是念：『我行於眼識界，我行於耳、鼻、舌、身、意識界。』亦不作是念：『我行於眼觸，我行於耳、鼻、舌、身、意觸。』亦不作是念：『我行於眼觸為緣所生諸受，我行於耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受。』亦不作是念：『我行於地界，我行於水、火、風、空、識界。』亦不作是念：『我行於因緣，我行於等無間緣、所緣緣、增上緣。』亦不作是念：『我行於從緣所生諸法。』亦不作是念：『我行於無明，我行於行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱。』亦不作是念：『我行於布施波羅蜜多，我行於淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多。』亦不作是念：『我行於內空，我行於外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空。』亦不作是念：『我行於四念住，我行於四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支。』亦不作是念：『我行於苦聖諦，我行於集、滅、道聖諦。』亦不作是念：『我行於四靜慮，我行於四無量、四無色定。』亦不作是念：『我行於八解脫，我行於八勝處、九次第定、十遍處。』亦不作是念：『我行於陀羅尼門，我行於三摩地門。』亦不作是念：『我行於空解脫門，我行於無相、無願解脫門。』亦不作是念：『我行於極喜地，我行於離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地。』亦不作是念：『我行於五眼，我行於六神通。』亦不作是念：『我行於佛十力，我行於四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法。』亦不作是念：『我行於三十二大士相，我行於八十隨好。』亦不作是念：『我行於無忘失法，我行於恒住捨性。』亦不作是念：『我行於一切智，我行於道相智、一切相智。』亦不作是念：『我行於預流果，我行於一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提。』亦不作是念：『我行於一切菩薩摩訶薩行，我行於諸佛無上正等菩提。』

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩所有菩提，非取故行，非捨故行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！諸菩薩摩訶薩所有菩提，非取故行，非捨故行。」

具壽善現白佛言：「世尊！若菩薩摩訶薩所有菩提，非取故行，非捨故行，諸菩薩摩訶薩所有菩提當何處行？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現白佛言：「世尊！若菩薩摩訶薩所有菩提，非取故行，非捨故行，諸菩薩摩訶薩所有菩提當何處行？」

佛告善現：「於意云何？諸佛化身所有菩提當何處行？為取故行？為捨故行？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「於意云何？諸佛化身所有菩提當何處行？為取故行？為捨故行？」

善現答言：「不也！世尊！不也！善逝！諸佛化身實無所有，如何可說所有菩提有所行處若取、若捨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現答言：「不也！世尊！不也！善逝！諸佛化身實無所有，如何可說所有菩提有所行處若取、若捨？」

佛告善現：「於意云何？諸阿羅漢夢中菩提當何處行？為取故行？為捨故行？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「於意云何？諸阿羅漢夢中菩提當何處行？為取故行？為捨故行？」

善現答言：「不也！世尊！不也！善逝！諸阿羅漢諸漏永盡，惛沈睡眠蓋纏俱滅，畢竟無夢，云何當有夢中菩提有所行處若取、若捨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現答言：「不也！世尊！不也！善逝！諸阿羅漢諸漏永盡，惛沈睡眠蓋纏俱滅，畢竟無夢，云何當有夢中菩提有所行處若取、若捨？」

佛言：「善現！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，所有菩提亦復如是，非取故行，非捨故行，都無行處，本性空故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，所有菩提亦復如是，非取故行，非捨故行，都無行處，本性空故。」

爾時，具壽善現白佛言：「世尊！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時所有菩提，非取故行，非捨故行，都無行處，謂不行於色，亦不行於受、想、行、識；不行於眼處，亦不行於耳、鼻、舌、身、意處；不行於色處，亦不行於聲、香、味、觸、法處；不行於眼界，亦不行於耳、鼻、舌、身、意界；不行於色界，亦不行於聲、香、味、觸、法界；不行於眼識界，亦不行於耳、鼻、舌、身、意識界；不行於眼觸，亦不行於耳、鼻、舌、身、意觸；不行於眼觸為緣所生諸受，亦不行於耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受；不行於因緣，亦不行於等無間緣、所緣緣、增上緣；不行於從緣所生諸法；不行於無明，亦不行於行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱；不行於布施波羅蜜多，亦不行於淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多；不行於內空，亦不行於外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；不行於四念住，亦不行於四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；不行於苦聖諦，亦不行於集、滅、道聖諦；不行於四靜慮，亦不行於四無量、四無色定；不行於八解脫，亦不行於八勝處、九次第定、十遍處；不行於陀羅尼門，亦不行於三摩地門；不行於空解脫門，亦不行於無相、無願解脫門；不行於極喜地，亦不行於離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地；不行於五眼，亦不行於六神通；不行於佛十力，亦不行於四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法；不行於三十二大士相，亦不行於八十隨好；不行於無忘失法，亦不行於恒住捨性；不行於一切智，亦不行於道相智、一切相智；不行於預流果，亦不行於一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提；不行於一切菩薩摩訶薩行，亦不行於諸佛無上正等菩提者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，具壽善現白佛言：「世尊！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時所有菩提，非取故行，非捨故行，都無行處，謂不行於色，亦不行於受、想、行、識；不行於眼處，亦不行於耳、鼻、舌、身、意處；不行於色處，亦不行於聲、香、味、觸、法處；不行於眼界，亦不行於耳、鼻、舌、身、意界；不行於色界，亦不行於聲、香、味、觸、法界；不行於眼識界，亦不行於耳、鼻、舌、身、意識界；不行於眼觸，亦不行於耳、鼻、舌、身、意觸；不行於眼觸為緣所生諸受，亦不行於耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受；不行於因緣，亦不行於等無間緣、所緣緣、增上緣；不行於從緣所生諸法；不行於無明，亦不行於行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱；不行於布施波羅蜜多，亦不行於淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多；不行於內空，亦不行於外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；不行於四念住，亦不行於四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；不行於苦聖諦，亦不行於集、滅、道聖諦；不行於四靜慮，亦不行於四無量、四無色定；不行於八解脫，亦不行於八勝處、九次第定、十遍處；不行於陀羅尼門，亦不行於三摩地門；不行於空解脫門，亦不行於無相、無願解脫門；不行於極喜地，亦不行於離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地；不行於五眼，亦不行於六神通；不行於佛十力，亦不行於四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法；不行於三十二大士相，亦不行於八十隨好；不行於無忘失法，亦不行於恒住捨性；不行於一切智，亦不行於道相智、一切相智；不行於預流果，亦不行於一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提；不行於一切菩薩摩訶薩行，亦不行於諸佛無上正等菩提者。

「世尊！豈不菩薩摩訶薩不行布施波羅蜜多，不行淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多；不行內空，不行外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；不行四念住，不行四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；不行苦聖諦，不行集、滅、道聖諦；不行四靜慮，不行四無量、四無色定；不行八解脫，不行八勝處、九次第定、十遍處；不行一切陀羅尼門，不行一切三摩地門；不行空解脫門，不行無相、無願解脫門；不入菩薩正性離生；不行極喜地，不行離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地；不行五眼，不行六神通；不行佛十力，不行四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法；不行三十二大士相，不行八十隨好；不行無忘失法，不行恒住捨性；不行一切智，不行道相智、一切相智；不住菩薩殊勝神通、成熟有情、嚴淨佛土，而得無上正等菩提？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！豈不菩薩摩訶薩不行布施波羅蜜多，不行淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多；不行內空，不行外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；不行四念住，不行四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；不行苦聖諦，不行集、滅、道聖諦；不行四靜慮，不行四無量、四無色定；不行八解脫，不行八勝處、九次第定、十遍處；不行一切陀羅尼門，不行一切三摩地門；不行空解脫門，不行無相、無願解脫門；不入菩薩正性離生；不行極喜地，不行離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地；不行五眼，不行六神通；不行佛十力，不行四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法；不行三十二大士相，不行八十隨好；不行無忘失法，不行恒住捨性；不行一切智，不行道相智、一切相智；不住菩薩殊勝神通、成熟有情、嚴淨佛土，而得無上正等菩提？」

佛言：「不也！善現！諸菩薩摩訶薩所有菩提雖無行處，而諸菩薩摩訶薩要行布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，要行內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空，要行四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，要行苦、集、滅、道聖諦，要行四靜慮、四無量、四無色定，要行八解脫、八勝處、九次第定、十遍處，要行一切陀羅尼門、一切三摩地門，要行空解脫門、無相、無願解脫門，要入菩薩正性離生，要行極喜地、離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地，要行五眼、六神通，要行佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法，要行三十二大士相、八十隨好，要行無忘失法、恒住捨性，要行一切智、道相智、一切相智，要住菩薩殊勝神通、成熟有情、嚴淨佛土，乃得無上正等菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「不也！善現！諸菩薩摩訶薩所有菩提雖無行處，而諸菩薩摩訶薩要行布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，要行內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空，要行四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，要行苦、集、滅、道聖諦，要行四靜慮、四無量、四無色定，要行八解脫、八勝處、九次第定、十遍處，要行一切陀羅尼門、一切三摩地門，要行空解脫門、無相、無願解脫門，要入菩薩正性離生，要行極喜地、離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地，要行五眼、六神通，要行佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法，要行三十二大士相、八十隨好，要行無忘失法、恒住捨性，要行一切智、道相智、一切相智，要住菩薩殊勝神通、成熟有情、嚴淨佛土，乃得無上正等菩提。」

時，具壽善現復白佛言：「世尊！諸菩薩摩訶薩所有菩提若無行處，將無菩薩摩訶薩不住布施波羅蜜多，不住淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多久修令滿；不住內空，不住外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空久修令滿；不住四念住，不住四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支久修令滿；不住苦聖諦，不住集、滅、道聖諦久修令滿；不住四靜慮，不住四無量、四無色定久修令滿；不住八解脫，不住八勝處、九次第定、十遍處久修令滿；不住一切陀羅尼門，不住一切三摩地門久修令滿；不住空解脫門，不住無相、無願解脫門久修令滿；不入菩薩正性離生，不住極喜地，不住離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地久修令滿；不住五眼，不住六神通久修令滿；不住佛十力，不住四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法久修令滿；不住三十二大士相，不住八十隨好久修令滿；不住無忘失法，不住恒住捨性久修令滿；不住一切智，不住道相智、一切相智久修令滿；不住菩薩殊勝神通、成熟有情、嚴淨佛土久修令滿，而得無上正等菩提？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，具壽善現復白佛言：「世尊！諸菩薩摩訶薩所有菩提若無行處，將無菩薩摩訶薩不住布施波羅蜜多，不住淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多久修令滿；不住內空，不住外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空久修令滿；不住四念住，不住四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支久修令滿；不住苦聖諦，不住集、滅、道聖諦久修令滿；不住四靜慮，不住四無量、四無色定久修令滿；不住八解脫，不住八勝處、九次第定、十遍處久修令滿；不住一切陀羅尼門，不住一切三摩地門久修令滿；不住空解脫門，不住無相、無願解脫門久修令滿；不入菩薩正性離生，不住極喜地，不住離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地久修令滿；不住五眼，不住六神通久修令滿；不住佛十力，不住四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法久修令滿；不住三十二大士相，不住八十隨好久修令滿；不住無忘失法，不住恒住捨性久修令滿；不住一切智，不住道相智、一切相智久修令滿；不住菩薩殊勝神通、成熟有情、嚴淨佛土久修令滿，而得無上正等菩提？」

佛言：「不也！善現！諸菩薩摩訶薩所有菩提雖無行處，而諸菩薩摩訶薩要住布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多久修令滿，要住內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空久修令滿，要住四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支久修令滿，要住苦、集、滅、道聖諦久修令滿，要住四靜慮、四無量、四無色定久修令滿，要住八解脫、八勝處、九次第定、十遍處久修令滿，要住一切陀羅尼門、一切三摩地門久修令滿，要住空解脫門、無相、無願解脫門久修令滿，要入菩薩正性離生，要住極喜地、離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地久修令滿，要住五眼、六神通久修令滿，要住佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法久修令滿，要住三十二大士相、八十隨好久修令滿，要住無忘失法、恒住捨性久修令滿，要住一切智、道相智、一切相智久修令滿，要住菩薩殊勝神通成熟有情、嚴淨佛土久修令滿，乃得無上正等菩提。善現！若菩薩摩訶薩修諸善根未極圓滿，終不能得所求無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「不也！善現！諸菩薩摩訶薩所有菩提雖無行處，而諸菩薩摩訶薩要住布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多久修令滿，要住內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空久修令滿，要住四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支久修令滿，要住苦、集、滅、道聖諦久修令滿，要住四靜慮、四無量、四無色定久修令滿，要住八解脫、八勝處、九次第定、十遍處久修令滿，要住一切陀羅尼門、一切三摩地門久修令滿，要住空解脫門、無相、無願解脫門久修令滿，要入菩薩正性離生，要住極喜地、離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地久修令滿，要住五眼、六神通久修令滿，要住佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法久修令滿，要住三十二大士相、八十隨好久修令滿，要住無忘失法、恒住捨性久修令滿，要住一切智、道相智、一切相智久修令滿，要住菩薩殊勝神通成熟有情、嚴淨佛土久修令滿，乃得無上正等菩提。善現！若菩薩摩訶薩修諸善根未極圓滿，終不能得所求無上正等菩提。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩欲得無上正等菩提，應住色本性空，應住受、想、行、識本性空；應住眼處本性空，應住耳、鼻、舌、身、意處本性空；應住色處本性空，應住聲、香、味、觸、法處本性空；應住眼界本性空，應住耳、鼻、舌、身、意界本性空；應住色界本性空，應住聲、香、味、觸、法界本性空；應住眼識界本性空，應住耳、鼻、舌、身、意識界本性空；應住眼觸本性空，應住耳、鼻、舌、身、意觸本性空；應住眼觸為緣所生諸受本性空，應住耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受本性空；應住地界本性空，應住水、火、風、空、識界本性空；應住因緣本性空，應住等無間緣、所緣緣、增上緣本性空；應住從緣所生諸法本性空；應住無明本性空，應住行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱本性空；應住布施波羅蜜多本性空，應住淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多本性空；應住內空本性空，應住外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空本性空；應住四念住本性空，應住四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支本性空；應住苦聖諦本性空，應住集、滅、道聖諦本性空；應住四靜慮本性空，應住四無量、四無色定本性空；應住八解脫本性空，應住八勝處、九次第定、十遍處本性空，應住陀羅尼門本性空，應住三摩地門本性空；應住空解脫門本性空，應住無相、無願解脫門本性空；應住極喜地本性空，應住離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地本性空；應住五眼本性空，應住六神通本性空；應住佛十力本性空，應住四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法本性空；應住三十二大士相本性空，應住八十隨好本性空；應住無忘失法本性空，應住恒住捨性本性空；應住一切智本性空，應住道相智、一切相智本性空；應住預流果本性空，應住一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提本性空；應住一切菩薩摩訶薩行本性空，應住諸佛無上正等菩提本性空；應住一切法本性空，應住一切有情本性空，修諸功德令圓滿已，便證無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！若菩薩摩訶薩欲得無上正等菩提，應住色本性空，應住受、想、行、識本性空；應住眼處本性空，應住耳、鼻、舌、身、意處本性空；應住色處本性空，應住聲、香、味、觸、法處本性空；應住眼界本性空，應住耳、鼻、舌、身、意界本性空；應住色界本性空，應住聲、香、味、觸、法界本性空；應住眼識界本性空，應住耳、鼻、舌、身、意識界本性空；應住眼觸本性空，應住耳、鼻、舌、身、意觸本性空；應住眼觸為緣所生諸受本性空，應住耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受本性空；應住地界本性空，應住水、火、風、空、識界本性空；應住因緣本性空，應住等無間緣、所緣緣、增上緣本性空；應住從緣所生諸法本性空；應住無明本性空，應住行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱本性空；應住布施波羅蜜多本性空，應住淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多本性空；應住內空本性空，應住外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空本性空；應住四念住本性空，應住四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支本性空；應住苦聖諦本性空，應住集、滅、道聖諦本性空；應住四靜慮本性空，應住四無量、四無色定本性空；應住八解脫本性空，應住八勝處、九次第定、十遍處本性空，應住陀羅尼門本性空，應住三摩地門本性空；應住空解脫門本性空，應住無相、無願解脫門本性空；應住極喜地本性空，應住離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地本性空；應住五眼本性空，應住六神通本性空；應住佛十力本性空，應住四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法本性空；應住三十二大士相本性空，應住八十隨好本性空；應住無忘失法本性空，應住恒住捨性本性空；應住一切智本性空，應住道相智、一切相智本性空；應住預流果本性空，應住一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提本性空；應住一切菩薩摩訶薩行本性空，應住諸佛無上正等菩提本性空；應住一切法本性空，應住一切有情本性空，修諸功德令圓滿已，便證無上正等菩提。

「善現！是諸法本性空及有情本性空，最極寂靜，無有少法能增能減、能生能滅、能斷能常、能染能淨、能得果能現觀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是諸法本性空及有情本性空，最極寂靜，無有少法能增能減、能生能滅、能斷能常、能染能淨、能得果能現觀。

「善現當知！菩薩摩訶薩依世俗言說施設法故，說修般若波羅蜜多，如實了知本性空已，證得無上正等菩提，非真勝義。何以故？真勝義中無色可得，亦無受、想、行、識可得；無眼處可得，亦無耳、鼻、舌、身、意處可得；無色處可得，亦無聲、香、味、觸、法處可得；無眼界可得，亦無耳、鼻、舌、身、意界可得；無色界可得，亦無聲、香、味、觸、法界可得；無眼識界可得，亦無耳、鼻、舌、身、意識界可得；無眼觸可得，亦無耳、鼻、舌、身、意觸可得；無眼觸為緣所生諸受可得，亦無耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受可得；無地界可得，亦無水、火、風、空、識界可得；無因緣可得，亦無等無間緣、所緣緣、增上緣可得；無從緣所生諸法可得；無無明可得，亦無行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱可得；無布施波羅蜜多可得，亦無淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多可得；無內空可得，亦無外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空可得；無四念住可得，亦無四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支可得；無苦聖諦可得，亦無集、滅、道聖諦可得；無四靜慮可得，亦無四無量、四無色定可得；無八解脫可得，亦無八勝處、九次第定、十遍處可得；無陀羅尼門可得，亦無三摩地門可得；無空解脫門可得，亦無無相、無願解脫門可得；無極喜地可得，亦無離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地可得；無五眼可得，亦無六神通可得；無佛十力可得，亦無四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法可得；無三十二大士相可得，亦無八十隨好可得；無無忘失法可得，亦無恒住捨性可得；無一切智可得，亦無道相智、一切相智可得；無預流果可得，亦無一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提可得；無一切菩薩摩訶薩行可得，亦無諸佛無上正等菩提可得；無行菩薩摩訶薩行者可得，亦無行無上正等菩提者可得。善現！如是諸法皆依世俗言說施設，不依勝義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！菩薩摩訶薩依世俗言說施設法故，說修般若波羅蜜多，如實了知本性空已，證得無上正等菩提，非真勝義。何以故？真勝義中無色可得，亦無受、想、行、識可得；無眼處可得，亦無耳、鼻、舌、身、意處可得；無色處可得，亦無聲、香、味、觸、法處可得；無眼界可得，亦無耳、鼻、舌、身、意界可得；無色界可得，亦無聲、香、味、觸、法界可得；無眼識界可得，亦無耳、鼻、舌、身、意識界可得；無眼觸可得，亦無耳、鼻、舌、身、意觸可得；無眼觸為緣所生諸受可得，亦無耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受可得；無地界可得，亦無水、火、風、空、識界可得；無因緣可得，亦無等無間緣、所緣緣、增上緣可得；無從緣所生諸法可得；無無明可得，亦無行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱可得；無布施波羅蜜多可得，亦無淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多可得；無內空可得，亦無外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空可得；無四念住可得，亦無四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支可得；無苦聖諦可得，亦無集、滅、道聖諦可得；無四靜慮可得，亦無四無量、四無色定可得；無八解脫可得，亦無八勝處、九次第定、十遍處可得；無陀羅尼門可得，亦無三摩地門可得；無空解脫門可得，亦無無相、無願解脫門可得；無極喜地可得，亦無離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地可得；無五眼可得，亦無六神通可得；無佛十力可得，亦無四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法可得；無三十二大士相可得，亦無八十隨好可得；無無忘失法可得，亦無恒住捨性可得；無一切智可得，亦無道相智、一切相智可得；無預流果可得，亦無一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提可得；無一切菩薩摩訶薩行可得，亦無諸佛無上正等菩提可得；無行菩薩摩訶薩行者可得，亦無行無上正等菩提者可得。善現！如是諸法皆依世俗言說施設，不依勝義。

「善現！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，從初發心雖極猛利為諸有情行菩提行，而於此心都無所得，於諸有情亦無所得，於大菩提亦無所得，於佛、菩薩亦無所得。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，從初發心雖極猛利為諸有情行菩提行，而於此心都無所得，於諸有情亦無所得，於大菩提亦無所得，於佛、菩薩亦無所得。」

爾時，具壽善現白佛言：「世尊！若一切法都無所有，皆不可得，云何菩薩摩訶薩行菩提行？云何能得無上菩提？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，具壽善現白佛言：「世尊！若一切法都無所有，皆不可得，云何菩薩摩訶薩行菩提行？云何能得無上菩提？」

佛告善現：「於意云何？汝於先時依止斷界，斷諸煩惱得無漏根，住無間定得預流果，若一來果、若不還果、若阿羅漢果，汝於彼時頗見有情若心、若道、若諸道果有可得不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「於意云何？汝於先時依止斷界，斷諸煩惱得無漏根，住無間定得預流果，若一來果、若不還果、若阿羅漢果，汝於彼時頗見有情若心、若道、若諸道果有可得不？」

善現答言：「不也！世尊！不也！善逝！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現答言：「不也！世尊！不也！善逝！」

佛言：「善現！若汝彼時都無所得，云何言得阿羅漢果？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！若汝彼時都無所得，云何言得阿羅漢果？」

善現答言：「依世俗說，不依勝義。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現答言：「依世俗說，不依勝義。」

佛告善現：「如是！如是！如汝所說。諸菩薩摩訶薩亦復如是，依世俗說行菩提行及得無上正等菩提，不依勝義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「如是！如是！如汝所說。諸菩薩摩訶薩亦復如是，依世俗說行菩提行及得無上正等菩提，不依勝義。

「善現！依世俗故，施設有色，施設有受、想、行、識；依世俗故，施設有眼處，施設有耳、鼻、舌、身、意處；依世俗故，施設有色處，施設有聲、香、味、觸、法處；依世俗故，施設有眼界，施設有耳、鼻、舌、身、意界；依世俗故，施設有色界，施設有聲、香、味、觸、法界；依世俗故，施設有眼識界，施設有耳、鼻、舌、身、意識界；依世俗故，施設有眼觸，施設有耳、鼻、舌、身、意觸；依世俗故，施設有眼觸為緣所生諸受，施設有耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受；依世俗故，施設有地界，施設有水、火、風、空、識界；依世俗故，施設有因緣，施設有等無間緣、所緣緣、增上緣；依世俗故，施設有從緣所生諸法；依世俗故，施設有無明，施設有行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱；依世俗故，施設有布施波羅蜜多，施設有淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多；依世俗故，施設有內空，施設有外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；依世俗故，施設有四念住，施設有四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；依世俗故，施設有苦聖諦，施設有集、滅、道聖諦；依世俗故，施設有四靜慮，施設有四無量、四無色定；依世俗故，施設有八解脫，施設有八勝處、九次第定、十遍處；依世俗故，施設有陀羅尼門，施設有三摩地門；依世俗故，施設有空解脫門，施設有無相、無願解脫門；依世俗故，施設有極喜地，施設有離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地；依世俗故，施設有五眼，施設有六神通；依世俗故，施設有佛十力，施設有四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法；依世俗故，施設有三十二大士相，施設有八十隨好；依世俗故，施設有無忘失法，施設有恒住捨性；依世俗故，施設有一切智，施設有道相智、一切相智；依世俗故，施設有預流果，施設有一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提；依世俗故，施設有一切菩薩摩訶薩行，施設有諸佛無上正等菩提；依世俗故，施設有有情，施設有菩薩、諸佛世尊，不依勝義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！依世俗故，施設有色，施設有受、想、行、識；依世俗故，施設有眼處，施設有耳、鼻、舌、身、意處；依世俗故，施設有色處，施設有聲、香、味、觸、法處；依世俗故，施設有眼界，施設有耳、鼻、舌、身、意界；依世俗故，施設有色界，施設有聲、香、味、觸、法界；依世俗故，施設有眼識界，施設有耳、鼻、舌、身、意識界；依世俗故，施設有眼觸，施設有耳、鼻、舌、身、意觸；依世俗故，施設有眼觸為緣所生諸受，施設有耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受；依世俗故，施設有地界，施設有水、火、風、空、識界；依世俗故，施設有因緣，施設有等無間緣、所緣緣、增上緣；依世俗故，施設有從緣所生諸法；依世俗故，施設有無明，施設有行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱；依世俗故，施設有布施波羅蜜多，施設有淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多；依世俗故，施設有內空，施設有外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；依世俗故，施設有四念住，施設有四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；依世俗故，施設有苦聖諦，施設有集、滅、道聖諦；依世俗故，施設有四靜慮，施設有四無量、四無色定；依世俗故，施設有八解脫，施設有八勝處、九次第定、十遍處；依世俗故，施設有陀羅尼門，施設有三摩地門；依世俗故，施設有空解脫門，施設有無相、無願解脫門；依世俗故，施設有極喜地，施設有離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地；依世俗故，施設有五眼，施設有六神通；依世俗故，施設有佛十力，施設有四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法；依世俗故，施設有三十二大士相，施設有八十隨好；依世俗故，施設有無忘失法，施設有恒住捨性；依世俗故，施設有一切智，施設有道相智、一切相智；依世俗故，施設有預流果，施設有一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提；依世俗故，施設有一切菩薩摩訶薩行，施設有諸佛無上正等菩提；依世俗故，施設有有情，施設有菩薩、諸佛世尊，不依勝義。

「善現！諸菩薩摩訶薩不見有法能於無上正等菩提有增有減、有益有損，以一切法本性空故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！諸菩薩摩訶薩不見有法能於無上正等菩提有增有減、有益有損，以一切法本性空故。

「善現！諸菩薩摩訶薩於一切法，觀本性空尚不可得，況初發心而有可得！況修布施波羅蜜多而有可得！況修淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多而有可得！況住內空而有可得！況住外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空而有可得！況修四念住而有可得！況修四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支而有可得！況住苦聖諦而有可得！況住集、滅、道聖諦而有可得！況修四靜慮而有可得！況修四無量、四無色定而有可得！況修八解脫而有可得！況修八勝處、九次第定、十遍處而有可得！況修陀羅尼門而有可得！況修三摩地門而有可得！況修空解脫門而有可得！況修無相、無願解脫門而有可得！況修極喜地而有可得！況修離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地而有可得！況修五眼而有可得！況修六神通而有可得！況修佛十力而有可得！況修四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法而有可得！況修三十二大士相而有可得！況修八十隨好而有可得！況修無忘失法而有可得！況修恒住捨性而有可得！況修一切智而有可得！況修道相智、一切相智而有可得！況修一切菩薩摩訶薩行而有可得！況修諸佛無上正等菩提而有可得！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！諸菩薩摩訶薩於一切法，觀本性空尚不可得，況初發心而有可得！況修布施波羅蜜多而有可得！況修淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多而有可得！況住內空而有可得！況住外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空而有可得！況修四念住而有可得！況修四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支而有可得！況住苦聖諦而有可得！況住集、滅、道聖諦而有可得！況修四靜慮而有可得！況修四無量、四無色定而有可得！況修八解脫而有可得！況修八勝處、九次第定、十遍處而有可得！況修陀羅尼門而有可得！況修三摩地門而有可得！況修空解脫門而有可得！況修無相、無願解脫門而有可得！況修極喜地而有可得！況修離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地而有可得！況修五眼而有可得！況修六神通而有可得！況修佛十力而有可得！況修四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法而有可得！況修三十二大士相而有可得！況修八十隨好而有可得！況修無忘失法而有可得！況修恒住捨性而有可得！況修一切智而有可得！況修道相智、一切相智而有可得！況修一切菩薩摩訶薩行而有可得！況修諸佛無上正等菩提而有可得！

「善現！諸菩薩摩訶薩於所修住一切佛法若有所得，無有是處。如是，善現！諸菩薩摩訶薩修行無上正等菩提，證得無上正等菩提，饒益有情常無間斷。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！諸菩薩摩訶薩於所修住一切佛法若有所得，無有是處。如是，善現！諸菩薩摩訶薩修行無上正等菩提，證得無上正等菩提，饒益有情常無間斷。」

初分成熟有情品第七十一之一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初分成熟有情品第七十一之一

爾時，具壽善現白佛言：「世尊！若菩薩摩訶薩修行布施波羅蜜多，修行淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多；安住內空，安住外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；修行四念住，修行四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；安住苦聖諦，安住集、滅、道聖諦；修行四靜慮，修行四無量、四無色定；修行八解脫，修行八勝處、九次第定、十遍處；修行陀羅尼門，修行三摩地門；修行空解脫門，修行無相、無願解脫門；修行極喜地，修行離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地；修行五眼，修行六神通；修行佛十力，修行四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法；修行三十二大士相、八十隨好；修行無忘失法，修行恒住捨性；修行一切智，修行道相智、一切相智；修行一切菩薩摩訶薩行，修行諸佛無上正等菩提；修行菩薩道，若未圓滿，不能證得所求無上正等菩提。世尊！云何菩薩摩訶薩修菩薩道令得圓滿，能證無上正等菩提？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，具壽善現白佛言：「世尊！若菩薩摩訶薩修行布施波羅蜜多，修行淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多；安住內空，安住外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；修行四念住，修行四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；安住苦聖諦，安住集、滅、道聖諦；修行四靜慮，修行四無量、四無色定；修行八解脫，修行八勝處、九次第定、十遍處；修行陀羅尼門，修行三摩地門；修行空解脫門，修行無相、無願解脫門；修行極喜地，修行離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地；修行五眼，修行六神通；修行佛十力，修行四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法；修行三十二大士相、八十隨好；修行無忘失法，修行恒住捨性；修行一切智，修行道相智、一切相智；修行一切菩薩摩訶薩行，修行諸佛無上正等菩提；修行菩薩道，若未圓滿，不能證得所求無上正等菩提。世尊！云何菩薩摩訶薩修菩薩道令得圓滿，能證無上正等菩提？」

佛告善現：「若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，方便善巧修行布施波羅蜜多時，不得布施，不得能施，不得所施，不得所為，亦不遠離如是諸法而行布施波羅蜜多，是菩薩摩訶薩則能圓滿修菩薩道。善現！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，方便善巧修行淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多時，不得淨戒、安忍、精進、靜慮、般若，不得能修，不得所修，不得所為，亦不遠離如是諸法而行淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，是菩薩摩訶薩則能圓滿修菩薩道。如是，善現！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，方便善巧修菩薩道令得圓滿，能證無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，方便善巧修行布施波羅蜜多時，不得布施，不得能施，不得所施，不得所為，亦不遠離如是諸法而行布施波羅蜜多，是菩薩摩訶薩則能圓滿修菩薩道。善現！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，方便善巧修行淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多時，不得淨戒、安忍、精進、靜慮、般若，不得能修，不得所修，不得所為，亦不遠離如是諸法而行淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，是菩薩摩訶薩則能圓滿修菩薩道。如是，善現！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，方便善巧修菩薩道令得圓滿，能證無上正等菩提。

「善現！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，方便善巧安住內空時，不得內空，不得能住，不得所住，不得所為，亦不遠離如是諸法而住內空，是菩薩摩訶薩則能圓滿修菩薩道。善現！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，方便善巧安住外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空時，不得外空乃至無性自性空，不得能住，不得所住，不得所為，亦不遠離如是諸法而住外空乃至無性自性空，是菩薩摩訶薩則能圓滿修菩薩道。如是，善現！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，方便善巧修菩薩道令得圓滿，能證無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，方便善巧安住內空時，不得內空，不得能住，不得所住，不得所為，亦不遠離如是諸法而住內空，是菩薩摩訶薩則能圓滿修菩薩道。善現！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，方便善巧安住外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空時，不得外空乃至無性自性空，不得能住，不得所住，不得所為，亦不遠離如是諸法而住外空乃至無性自性空，是菩薩摩訶薩則能圓滿修菩薩道。如是，善現！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，方便善巧修菩薩道令得圓滿，能證無上正等菩提。

「善現！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，方便善巧修行四念住時，不得四念住，不得能修，不得所修，不得所為，亦不遠離如是諸法而修四念住，是菩薩摩訶薩則能圓滿修菩薩道。善現！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，方便善巧修行四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支時，不得四正斷乃至八聖道支，不得能修，不得所修，不得所為，亦不遠離如是諸法而修四正斷乃至八聖道支，是菩薩摩訶薩則能圓滿修菩薩道。如是，善現！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，方便善巧修菩薩道令得圓滿，能證無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，方便善巧修行四念住時，不得四念住，不得能修，不得所修，不得所為，亦不遠離如是諸法而修四念住，是菩薩摩訶薩則能圓滿修菩薩道。善現！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，方便善巧修行四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支時，不得四正斷乃至八聖道支，不得能修，不得所修，不得所為，亦不遠離如是諸法而修四正斷乃至八聖道支，是菩薩摩訶薩則能圓滿修菩薩道。如是，善現！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，方便善巧修菩薩道令得圓滿，能證無上正等菩提。