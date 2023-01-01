大般若波羅蜜多經卷第三百八十八三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大般若波羅蜜多經卷第三百八十八三藏法師玄奘奉 詔譯

初分不可動品第七十之三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初分不可動品第七十之三

「善現當知！此中無我可得，亦無有情、命者、生者、養者、士夫、補特伽羅、意生、儒童、作者、使作者、起者、使起者、受者、使受者、知者、見者可得；無色可得，亦無受、想、行、識可得；無眼處可得，亦無耳、鼻、舌、身、意處可得；無色處可得，亦無聲、香、味、觸、法處可得；無眼界可得，亦無耳、鼻、舌、身、意界可得；無色界可得，亦無聲、香、味、觸、法界可得；無眼識界可得，亦無耳、鼻、舌、身、意識界可得；無眼觸可得，亦無耳、鼻、舌、身、意觸可得；無眼觸為緣所生諸受可得，亦無耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受可得；無地界可得，亦無水、火、風、空、識界可得；無因緣可得，亦無等無間緣、所緣緣、增上緣可得；無從緣所生諸法可得；無無明可得，亦無行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱可得；無布施波羅蜜多可得，亦無淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多可得；無內空可得，亦無外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空可得；無四念住可得，亦無四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支可得；無苦聖諦可得，亦無集、滅、道聖諦可得；無四靜慮可得，亦無四無量、四無色定可得；無八解脫可得，亦無八勝處、九次第定、十遍處可得；無一切陀羅尼門可得，亦無一切三摩地門可得；無空解脫門可得，亦無無相、無願解脫門可得；無極喜地可得，亦無離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地可得；無五眼可得，亦無六神通可得；無佛十力可得，亦無四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法可得；無無忘失法可得，亦無恒住捨性可得；無一切智可得，亦無道相智、一切相智可得；無預流果可得，亦無一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提可得；無一切菩薩摩訶薩行可得，亦無諸佛無上正等菩提可得；無色非色法可得，亦無有見無見、有對無對、有漏無漏、有為無為法可得；無三十二大士相可得，亦無八十隨好可得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！此中無我可得，亦無有情、命者、生者、養者、士夫、補特伽羅、意生、儒童、作者、使作者、起者、使起者、受者、使受者、知者、見者可得；無色可得，亦無受、想、行、識可得；無眼處可得，亦無耳、鼻、舌、身、意處可得；無色處可得，亦無聲、香、味、觸、法處可得；無眼界可得，亦無耳、鼻、舌、身、意界可得；無色界可得，亦無聲、香、味、觸、法界可得；無眼識界可得，亦無耳、鼻、舌、身、意識界可得；無眼觸可得，亦無耳、鼻、舌、身、意觸可得；無眼觸為緣所生諸受可得，亦無耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受可得；無地界可得，亦無水、火、風、空、識界可得；無因緣可得，亦無等無間緣、所緣緣、增上緣可得；無從緣所生諸法可得；無無明可得，亦無行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱可得；無布施波羅蜜多可得，亦無淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多可得；無內空可得，亦無外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空可得；無四念住可得，亦無四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支可得；無苦聖諦可得，亦無集、滅、道聖諦可得；無四靜慮可得，亦無四無量、四無色定可得；無八解脫可得，亦無八勝處、九次第定、十遍處可得；無一切陀羅尼門可得，亦無一切三摩地門可得；無空解脫門可得，亦無無相、無願解脫門可得；無極喜地可得，亦無離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地可得；無五眼可得，亦無六神通可得；無佛十力可得，亦無四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法可得；無無忘失法可得，亦無恒住捨性可得；無一切智可得，亦無道相智、一切相智可得；無預流果可得，亦無一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提可得；無一切菩薩摩訶薩行可得，亦無諸佛無上正等菩提可得；無色非色法可得，亦無有見無見、有對無對、有漏無漏、有為無為法可得；無三十二大士相可得，亦無八十隨好可得。

「善現！諸菩薩摩訶薩不為無上正等菩提道故求趣無上正等菩提，唯為諸法本性空故求趣無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！諸菩薩摩訶薩不為無上正等菩提道故求趣無上正等菩提，唯為諸法本性空故求趣無上正等菩提。

「善現！是本性空前、後、中際常本性空，未曾不空。諸菩薩摩訶薩住本性空波羅蜜多，為欲解脫諸有情類執有情想及法想故行道相智。是菩薩摩訶薩行道相智時即行一切道，謂聲聞道、若獨覺道、若菩薩道、若如來道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是本性空前、後、中際常本性空，未曾不空。諸菩薩摩訶薩住本性空波羅蜜多，為欲解脫諸有情類執有情想及法想故行道相智。是菩薩摩訶薩行道相智時即行一切道，謂聲聞道、若獨覺道、若菩薩道、若如來道。

「善現！是菩薩摩訶薩於一切道得圓滿已，便能成熟所化有情，亦能嚴淨所求佛土，留諸壽行趣證無上正等菩提。既證無上正等菩提，能令佛眼常無斷壞。何謂佛眼？即本性空名為佛眼。善現！過去如來、應、正等覺，一切皆以本性空為佛眼；未來如來、應、正等覺，一切皆以本性空為佛眼；現在十方無邊世界所有如來、應、正等覺，一切皆以本性空為佛眼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩於一切道得圓滿已，便能成熟所化有情，亦能嚴淨所求佛土，留諸壽行趣證無上正等菩提。既證無上正等菩提，能令佛眼常無斷壞。何謂佛眼？即本性空名為佛眼。善現！過去如來、應、正等覺，一切皆以本性空為佛眼；未來如來、應、正等覺，一切皆以本性空為佛眼；現在十方無邊世界所有如來、應、正等覺，一切皆以本性空為佛眼。

「善現！定無如來、應、正等覺離本性空而出世者，諸佛出世無不皆說本性空義，所化有情要聞佛說本性空理，乃入聖道證聖道果，離本性空無別方便。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！定無如來、應、正等覺離本性空而出世者，諸佛出世無不皆說本性空義，所化有情要聞佛說本性空理，乃入聖道證聖道果，離本性空無別方便。

「是故，善現！諸菩薩摩訶薩欲證無上正等菩提，應正安住本性空理，修行般若波羅蜜多及餘菩薩摩訶薩行。若正安住本性空理，修行般若波羅蜜多及餘菩薩摩訶薩行，終不退失一切智智。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是故，善現！諸菩薩摩訶薩欲證無上正等菩提，應正安住本性空理，修行般若波羅蜜多及餘菩薩摩訶薩行。若正安住本性空理，修行般若波羅蜜多及餘菩薩摩訶薩行，終不退失一切智智。」

爾時，具壽善現白佛言：「世尊！諸菩薩摩訶薩甚為希有，雖行一切法皆本性空，而於本性空曾無失壞，謂不執色異本性空，亦不執受、想、行、識異本性空；不執眼處異本性空，亦不執耳、鼻、舌、身、意處異本性空；不執色處異本性空，亦不執聲、香、味、觸、法處異本性空；不執眼界異本性空，亦不執耳、鼻、舌、身、意界異本性空；不執色界異本性空，亦不執聲、香、味、觸、法界異本性空；不執眼識界異本性空，亦不執耳、鼻、舌、身、意識界異本性空；不執眼觸異本性空，亦不執耳、鼻、舌、身、意觸異本性空；不執眼觸為緣所生諸受異本性空，亦不執耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受異本性空；不執地界異本性空，亦不執水、火、風、空、識界異本性空；不執因緣異本性空，亦不執等無間緣、所緣緣、增上緣異本性空；不執從緣所生諸法異本性空；不執無明異本性空，亦不執行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱異本性空；不執布施波羅蜜多異本性空，亦不執淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多異本性空；不執內空異本性空，亦不執外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空異本性空；不執四念住異本性空，亦不執四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支異本性空；不執苦聖諦異本性空，亦不執集、滅、道聖諦異本性空；不執四靜慮異本性空，亦不執四無量、四無色定異本性空；不執八解脫異本性空，亦不執八勝處、九次第定、十遍處異本性空；不執一切陀羅尼門異本性空，亦不執一切三摩地門異本性空；不執空解脫門異本性空，亦不執無相、無願解脫門異本性空；不執極喜地異本性空，亦不執離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地異本性空；不執五眼異本性空，亦不執六神通異本性空；不執佛十力異本性空，亦不執四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法異本性空；不執三十二大士相異本性空，亦不執八十隨好異本性空；不執無忘失法異本性空，亦不執恒住捨性異本性空；不執一切智異本性空，亦不執道相智、一切相智異本性空；不執預流果異本性空，亦不執一來不還阿羅漢果、獨覺菩提異本性空；不執一切菩薩摩訶薩行異本性空，亦不執諸佛無上正等菩提異本性空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，具壽善現白佛言：「世尊！諸菩薩摩訶薩甚為希有，雖行一切法皆本性空，而於本性空曾無失壞，謂不執色異本性空，亦不執受、想、行、識異本性空；不執眼處異本性空，亦不執耳、鼻、舌、身、意處異本性空；不執色處異本性空，亦不執聲、香、味、觸、法處異本性空；不執眼界異本性空，亦不執耳、鼻、舌、身、意界異本性空；不執色界異本性空，亦不執聲、香、味、觸、法界異本性空；不執眼識界異本性空，亦不執耳、鼻、舌、身、意識界異本性空；不執眼觸異本性空，亦不執耳、鼻、舌、身、意觸異本性空；不執眼觸為緣所生諸受異本性空，亦不執耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受異本性空；不執地界異本性空，亦不執水、火、風、空、識界異本性空；不執因緣異本性空，亦不執等無間緣、所緣緣、增上緣異本性空；不執從緣所生諸法異本性空；不執無明異本性空，亦不執行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱異本性空；不執布施波羅蜜多異本性空，亦不執淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多異本性空；不執內空異本性空，亦不執外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空異本性空；不執四念住異本性空，亦不執四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支異本性空；不執苦聖諦異本性空，亦不執集、滅、道聖諦異本性空；不執四靜慮異本性空，亦不執四無量、四無色定異本性空；不執八解脫異本性空，亦不執八勝處、九次第定、十遍處異本性空；不執一切陀羅尼門異本性空，亦不執一切三摩地門異本性空；不執空解脫門異本性空，亦不執無相、無願解脫門異本性空；不執極喜地異本性空，亦不執離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地異本性空；不執五眼異本性空，亦不執六神通異本性空；不執佛十力異本性空，亦不執四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法異本性空；不執三十二大士相異本性空，亦不執八十隨好異本性空；不執無忘失法異本性空，亦不執恒住捨性異本性空；不執一切智異本性空，亦不執道相智、一切相智異本性空；不執預流果異本性空，亦不執一來不還阿羅漢果、獨覺菩提異本性空；不執一切菩薩摩訶薩行異本性空，亦不執諸佛無上正等菩提異本性空。

「世尊！色即是本性空，本性空即是色；受、想、行、識即是本性空，本性空即是受、想、行、識。眼處即是本性空，本性空即是眼處；耳、鼻、舌、身、意處即是本性空，本性空即是耳、鼻、舌、身、意處。色處即是本性空，本性空即是色處；聲、香、味、觸、法處即是本性空，本性空即是聲、香、味、觸、法處。眼界即是本性空，本性空即是眼界；耳、鼻、舌、身、意界即是本性空，本性空即是耳、鼻、舌、身、意界。色界即是本性空，本性空即是色界；聲、香、味、觸、法界即是本性空，本性空即是聲、香、味、觸、法界。眼識界即是本性空，本性空即是眼識界；耳、鼻、舌、身、意識界即是本性空，本性空即是耳、鼻、舌、身、意識界。眼觸即是本性空，本性空即是眼觸；耳、鼻、舌、身、意觸即是本性空，本性空即是耳、鼻、舌、身、意觸。眼觸為緣所生諸受即是本性空，本性空即是眼觸為緣所生諸受；耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受即是本性空，本性空即是耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受。地界即是本性空，本性空即是地界；水、火、風、空、識界即是本性空，本性空即是水、火、風、空、識界。因緣即是本性空，本性空即是因緣；等無間緣、所緣緣、增上緣即是本性空，本性空即是等無間緣、所緣緣、增上緣。從緣所生諸法即是本性空，本性空即是從緣所生諸法。無明即是本性空，本性空即是無明；行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱即是本性空，本性空即是行乃至老死愁歎苦憂惱。布施波羅蜜多即是本性空，本性空即是布施波羅蜜多；淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多即是本性空，本性空即是淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多。內空即是本性空，本性空即是內空；外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空即是本性空，本性空即是外空乃至無性自性空。四念住即是本性空，本性空即是四念住；四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支即是本性空，本性空即是四正斷乃至八聖道支。苦聖諦即是本性空，本性空即是苦聖諦；集、滅、道聖諦即是本性空，本性空即是集、滅、道聖諦。四靜慮即是本性空，本性空即是四靜慮；四無量、四無色定即是本性空，本性空即是四無量、四無色定。八解脫即是本性空，本性空即是八解脫；八勝處、九次第定、十遍處即是本性空，本性空即是八勝處、九次第定、十遍處。一切陀羅尼門即是本性空，本性 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！色即是本性空，本性空即是色；受、想、行、識即是本性空，本性空即是受、想、行、識。眼處即是本性空，本性空即是眼處；耳、鼻、舌、身、意處即是本性空，本性空即是耳、鼻、舌、身、意處。色處即是本性空，本性空即是色處；聲、香、味、觸、法處即是本性空，本性空即是聲、香、味、觸、法處。眼界即是本性空，本性空即是眼界；耳、鼻、舌、身、意界即是本性空，本性空即是耳、鼻、舌、身、意界。色界即是本性空，本性空即是色界；聲、香、味、觸、法界即是本性空，本性空即是聲、香、味、觸、法界。眼識界即是本性空，本性空即是眼識界；耳、鼻、舌、身、意識界即是本性空，本性空即是耳、鼻、舌、身、意識界。眼觸即是本性空，本性空即是眼觸；耳、鼻、舌、身、意觸即是本性空，本性空即是耳、鼻、舌、身、意觸。眼觸為緣所生諸受即是本性空，本性空即是眼觸為緣所生諸受；耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受即是本性空，本性空即是耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受。地界即是本性空，本性空即是地界；水、火、風、空、識界即是本性空，本性空即是水、火、風、空、識界。因緣即是本性空，本性空即是因緣；等無間緣、所緣緣、增上緣即是本性空，本性空即是等無間緣、所緣緣、增上緣。從緣所生諸法即是本性空，本性空即是從緣所生諸法。無明即是本性空，本性空即是無明；行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱即是本性空，本性空即是行乃至老死愁歎苦憂惱。布施波羅蜜多即是本性空，本性空即是布施波羅蜜多；淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多即是本性空，本性空即是淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多。內空即是本性空，本性空即是內空；外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空即是本性空，本性空即是外空乃至無性自性空。四念住即是本性空，本性空即是四念住；四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支即是本性空，本性空即是四正斷乃至八聖道支。苦聖諦即是本性空，本性空即是苦聖諦；集、滅、道聖諦即是本性空，本性空即是集、滅、道聖諦。四靜慮即是本性空，本性空即是四靜慮；四無量、四無色定即是本性空，本性空即是四無量、四無色定。八解脫即是本性空，本性空即是八解脫；八勝處、九次第定、十遍處即是本性空，本性空即是八勝處、九次第定、十遍處。一切陀羅尼門即是本性空，本性

空即是一切陀羅尼門；一切三摩地門即是本性空，本性空即是一切三摩地門。空解脫門即是本性空，本性空即是空解脫門；無相、無願解脫門即是本性空，本性空即是無相、無願解脫門。極喜地即是本性空，本性空即是極喜地；離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地即是本性空，本性空即是離垢地乃至法雲地。五眼即是本性空，本性空即是五眼；六神通即是本性空，本性空即是六神通。佛十力即是本性空，本性空即是佛十力；四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法即是本性空，本性空即是四無所畏乃至十八佛不共法。三十二大士相即是本性空，本性空即是三十二大士相；八十隨好即是本性空，本性空即是八十隨好。無忘失法即是本性空，本性空即是無忘失法；恒住捨性即是本性空，本性空即是恒住捨性。一切智即是本性空，本性空即是一切智；道相智、一切相智即是本性空，本性空即是道相智、一切相智。預流果即是本性空，本性空即是預流果；一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提即是本性空，本性空即是一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提。一切菩薩摩訶薩行即是本性空，本性空即是一切菩薩摩訶薩行；諸佛無上正等菩提即是本性空，本性空即是諸佛無上正等菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 空即是一切陀羅尼門；一切三摩地門即是本性空，本性空即是一切三摩地門。空解脫門即是本性空，本性空即是空解脫門；無相、無願解脫門即是本性空，本性空即是無相、無願解脫門。極喜地即是本性空，本性空即是極喜地；離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地即是本性空，本性空即是離垢地乃至法雲地。五眼即是本性空，本性空即是五眼；六神通即是本性空，本性空即是六神通。佛十力即是本性空，本性空即是佛十力；四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法即是本性空，本性空即是四無所畏乃至十八佛不共法。三十二大士相即是本性空，本性空即是三十二大士相；八十隨好即是本性空，本性空即是八十隨好。無忘失法即是本性空，本性空即是無忘失法；恒住捨性即是本性空，本性空即是恒住捨性。一切智即是本性空，本性空即是一切智；道相智、一切相智即是本性空，本性空即是道相智、一切相智。預流果即是本性空，本性空即是預流果；一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提即是本性空，本性空即是一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提。一切菩薩摩訶薩行即是本性空，本性空即是一切菩薩摩訶薩行；諸佛無上正等菩提即是本性空，本性空即是諸佛無上正等菩提。」

佛告善現：「如是！如是！如汝所說。諸菩薩摩訶薩甚為希有，雖行一切法皆本性空，而於本性空曾無失壞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「如是！如是！如汝所說。諸菩薩摩訶薩甚為希有，雖行一切法皆本性空，而於本性空曾無失壞。

「善現！色不異本性空，本性空不異色，色即是本性空，本性空即是色；受、想、行、識不異本性空，本性空不異受、想、行、識，受、想、行、識即是本性空，本性空即是受、想、行、識。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！色不異本性空，本性空不異色，色即是本性空，本性空即是色；受、想、行、識不異本性空，本性空不異受、想、行、識，受、想、行、識即是本性空，本性空即是受、想、行、識。

「善現！眼處不異本性空，本性空不異眼處，眼處即是本性空，本性空即是眼處；耳、鼻、舌、身、意處不異本性空，本性空不異耳、鼻、舌、身、意處，耳、鼻、舌、身、意處即是本性空，本性空即是耳、鼻、舌、身、意處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！眼處不異本性空，本性空不異眼處，眼處即是本性空，本性空即是眼處；耳、鼻、舌、身、意處不異本性空，本性空不異耳、鼻、舌、身、意處，耳、鼻、舌、身、意處即是本性空，本性空即是耳、鼻、舌、身、意處。

「善現！色處不異本性空，本性空不異色處，色處即是本性空，本性空即是色處；聲、香、味、觸、法處不異本性空，本性空不異聲、香、味、觸、法處，聲、香、味、觸、法處即是本性空，本性空即是聲、香、味、觸、法處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！色處不異本性空，本性空不異色處，色處即是本性空，本性空即是色處；聲、香、味、觸、法處不異本性空，本性空不異聲、香、味、觸、法處，聲、香、味、觸、法處即是本性空，本性空即是聲、香、味、觸、法處。

「善現！眼界不異本性空，本性空不異眼界，眼界即是本性空，本性空即是眼界；耳、鼻、舌、身、意界不異本性空，本性空不異耳、鼻、舌、身、意界，耳、鼻、舌、身、意界即是本性空，本性空即是耳、鼻、舌、身、意界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！眼界不異本性空，本性空不異眼界，眼界即是本性空，本性空即是眼界；耳、鼻、舌、身、意界不異本性空，本性空不異耳、鼻、舌、身、意界，耳、鼻、舌、身、意界即是本性空，本性空即是耳、鼻、舌、身、意界。

「善現！色界不異本性空，本性空不異色界，色界即是本性空，本性空即是色界；聲、香、味、觸、法界不異本性空，本性空不異聲、香、味、觸、法界，聲、香、味、觸、法界即是本性空，本性空即是聲、香、味、觸、法界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！色界不異本性空，本性空不異色界，色界即是本性空，本性空即是色界；聲、香、味、觸、法界不異本性空，本性空不異聲、香、味、觸、法界，聲、香、味、觸、法界即是本性空，本性空即是聲、香、味、觸、法界。

「善現！眼識界不異本性空，本性空不異眼識界，眼識界即是本性空，本性空即是眼識界；耳、鼻、舌、身、意識界不異本性空，本性空不異耳、鼻、舌、身、意識界，耳、鼻、舌、身、意識界即是本性空，本性空即是耳、鼻、舌、身、意識界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！眼識界不異本性空，本性空不異眼識界，眼識界即是本性空，本性空即是眼識界；耳、鼻、舌、身、意識界不異本性空，本性空不異耳、鼻、舌、身、意識界，耳、鼻、舌、身、意識界即是本性空，本性空即是耳、鼻、舌、身、意識界。

「善現！眼觸不異本性空，本性空不異眼觸，眼觸即是本性空，本性空即是眼觸；耳、鼻、舌、身、意觸不異本性空，本性空不異耳、鼻、舌、身、意觸，耳、鼻、舌、身、意觸即是本性空，本性空即是耳、鼻、舌、身、意觸。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！眼觸不異本性空，本性空不異眼觸，眼觸即是本性空，本性空即是眼觸；耳、鼻、舌、身、意觸不異本性空，本性空不異耳、鼻、舌、身、意觸，耳、鼻、舌、身、意觸即是本性空，本性空即是耳、鼻、舌、身、意觸。

「善現！眼觸為緣所生諸受不異本性空，本性空不異眼觸為緣所生諸受，眼觸為緣所生諸受即是本性空，本性空即是眼觸為緣所生諸受；耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受不異本性空，本性空不異耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受，耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受即是本性空，本性空即是耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！眼觸為緣所生諸受不異本性空，本性空不異眼觸為緣所生諸受，眼觸為緣所生諸受即是本性空，本性空即是眼觸為緣所生諸受；耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受不異本性空，本性空不異耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受，耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受即是本性空，本性空即是耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受。

「善現！地界不異本性空，本性空不異地界，地界即是本性空，本性空即是地界；水、火、風、空、識界不異本性空，本性空不異水、火、風、空、識界，水、火、風、空、識界即是本性空，本性空即是水、火、風、空、識界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！地界不異本性空，本性空不異地界，地界即是本性空，本性空即是地界；水、火、風、空、識界不異本性空，本性空不異水、火、風、空、識界，水、火、風、空、識界即是本性空，本性空即是水、火、風、空、識界。

「善現！因緣不異本性空，本性空不異因緣，因緣即是本性空，本性空即是因緣；等無間緣、所緣緣、增上緣不異本性空，本性空不異等無間緣、所緣緣、增上緣，等無間緣、所緣緣、增上緣即是本性空，本性空即是等無間緣、所緣緣、增上緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！因緣不異本性空，本性空不異因緣，因緣即是本性空，本性空即是因緣；等無間緣、所緣緣、增上緣不異本性空，本性空不異等無間緣、所緣緣、增上緣，等無間緣、所緣緣、增上緣即是本性空，本性空即是等無間緣、所緣緣、增上緣。

「善現！從緣所生諸法不異本性空，本性空不異從緣所生諸法，從緣所生諸法即是本性空，本性空即是從緣所生諸法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！從緣所生諸法不異本性空，本性空不異從緣所生諸法，從緣所生諸法即是本性空，本性空即是從緣所生諸法。

「善現！無明不異本性空，本性空不異無明，無明即是本性空，本性空即是無明；行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱不異本性空，本性空不異行乃至老死愁歎苦憂惱，行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱即是本性空，本性空即是行乃至老死愁歎苦憂惱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！無明不異本性空，本性空不異無明，無明即是本性空，本性空即是無明；行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱不異本性空，本性空不異行乃至老死愁歎苦憂惱，行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱即是本性空，本性空即是行乃至老死愁歎苦憂惱。

「善現！布施波羅蜜多不異本性空，本性空不異布施波羅蜜多，布施波羅蜜多即是本性空，本性空即是布施波羅蜜多；淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多不異本性空，本性空不異淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多即是本性空，本性空即是淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！布施波羅蜜多不異本性空，本性空不異布施波羅蜜多，布施波羅蜜多即是本性空，本性空即是布施波羅蜜多；淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多不異本性空，本性空不異淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多即是本性空，本性空即是淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多。

「善現！內空不異本性空，本性空不異內空，內空即是本性空，本性空即是內空；外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空不異本性空，本性空不異外空乃至無性自性空，外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空即是本性空，本性空即是外空乃至無性自性空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！內空不異本性空，本性空不異內空，內空即是本性空，本性空即是內空；外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空不異本性空，本性空不異外空乃至無性自性空，外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空即是本性空，本性空即是外空乃至無性自性空。

「善現！四念住不異本性空，本性空不異四念住，四念住即是本性空，本性空即是四念住；四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支不異本性空，本性空不異四正斷乃至八聖道支，四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支即是本性空，本性空即是四正斷乃至八聖道支。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！四念住不異本性空，本性空不異四念住，四念住即是本性空，本性空即是四念住；四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支不異本性空，本性空不異四正斷乃至八聖道支，四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支即是本性空，本性空即是四正斷乃至八聖道支。

「善現！苦聖諦不異本性空，本性空不異苦聖諦，苦聖諦即是本性空，本性空即是苦聖諦；集、滅、道聖諦不異本性空，本性空不異集、滅、道聖諦，集、滅、道聖諦即是本性空，本性空即是集、滅、道聖諦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！苦聖諦不異本性空，本性空不異苦聖諦，苦聖諦即是本性空，本性空即是苦聖諦；集、滅、道聖諦不異本性空，本性空不異集、滅、道聖諦，集、滅、道聖諦即是本性空，本性空即是集、滅、道聖諦。

「善現！四靜慮不異本性空，本性空不異四靜慮，四靜慮即是本性空，本性空即是四靜慮；四無量、四無色定不異本性空，本性空不異四無量、四無色定，四無量、四無色定即是本性空，本性空即是四無量、四無色定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！四靜慮不異本性空，本性空不異四靜慮，四靜慮即是本性空，本性空即是四靜慮；四無量、四無色定不異本性空，本性空不異四無量、四無色定，四無量、四無色定即是本性空，本性空即是四無量、四無色定。

「善現！八解脫不異本性空，本性空不異八解脫，八解脫即是本性空，本性空即是八解脫；八勝處、九次第定、十遍處不異本性空，本性空不異八勝處、九次第定，十遍處，八勝處、九次第定、十遍處即是本性空，本性空即是八勝處、九次第定、十遍處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！八解脫不異本性空，本性空不異八解脫，八解脫即是本性空，本性空即是八解脫；八勝處、九次第定、十遍處不異本性空，本性空不異八勝處、九次第定，十遍處，八勝處、九次第定、十遍處即是本性空，本性空即是八勝處、九次第定、十遍處。

「善現！陀羅尼門不異本性空，本性空不異陀羅尼門，陀羅尼門即是本性空，本性空即是陀羅尼門；三摩地門不異本性空，本性空不異三摩地門，三摩地門即是本性空，本性空即是三摩地門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！陀羅尼門不異本性空，本性空不異陀羅尼門，陀羅尼門即是本性空，本性空即是陀羅尼門；三摩地門不異本性空，本性空不異三摩地門，三摩地門即是本性空，本性空即是三摩地門。

「善現！空解脫門不異本性空，本性空不異空解脫門，空解脫門即是本性空，本性空即是空解脫門；無相、無願解脫門不異本性空，本性空不異無相、無願解脫門，無相、無願解脫門即是本性空，本性空即是無相、無願解脫門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！空解脫門不異本性空，本性空不異空解脫門，空解脫門即是本性空，本性空即是空解脫門；無相、無願解脫門不異本性空，本性空不異無相、無願解脫門，無相、無願解脫門即是本性空，本性空即是無相、無願解脫門。

「善現！極喜地不異本性空，本性空不異極喜地，極喜地即是本性空，本性空即是極喜地；離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地不異本性空，本性空不異離垢地乃至法雲地，離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地即是本性空，本性空即是離垢地乃至法雲地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！極喜地不異本性空，本性空不異極喜地，極喜地即是本性空，本性空即是極喜地；離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地不異本性空，本性空不異離垢地乃至法雲地，離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地即是本性空，本性空即是離垢地乃至法雲地。

「善現！五眼不異本性空，本性空不異五眼，五眼即是本性空，本性空即是五眼；六神通不異本性空，本性空不異六神通，六神通即是本性空，本性空即是六神通。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！五眼不異本性空，本性空不異五眼，五眼即是本性空，本性空即是五眼；六神通不異本性空，本性空不異六神通，六神通即是本性空，本性空即是六神通。

「善現！佛十力不異本性空，本性空不異佛十力，佛十力即是本性空，本性空即是佛十力；四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法不異本性空，本性空不異四無所畏乃至十八佛不共法，四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法即是本性空，本性空即是四無所畏乃至十八佛不共法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！佛十力不異本性空，本性空不異佛十力，佛十力即是本性空，本性空即是佛十力；四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法不異本性空，本性空不異四無所畏乃至十八佛不共法，四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法即是本性空，本性空即是四無所畏乃至十八佛不共法。

「善現！三十二大士相不異本性空，本性空不異三十二大士相，三十二大士相即是本性空，本性空即是三十二大士相；八十隨好不異本性空，本性空不異八十隨好，八十隨好即是本性空，本性空即是八十隨好。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！三十二大士相不異本性空，本性空不異三十二大士相，三十二大士相即是本性空，本性空即是三十二大士相；八十隨好不異本性空，本性空不異八十隨好，八十隨好即是本性空，本性空即是八十隨好。

「善現！無忘失法不異本性空，本性空不異無忘失法，無忘失法即是本性空，本性空即是無忘失法；恒住捨性不異本性空，本性空不異恒住捨性，恒住捨性即是本性空，本性空即是恒住捨性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！無忘失法不異本性空，本性空不異無忘失法，無忘失法即是本性空，本性空即是無忘失法；恒住捨性不異本性空，本性空不異恒住捨性，恒住捨性即是本性空，本性空即是恒住捨性。

「善現！一切智不異本性空，本性空不異一切智，一切智即是本性空，本性空即是一切智；道相智、一切相智不異本性空，本性空不異道相智、一切相智，道相智、一切相智即是本性空，本性空即是道相智、一切相智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！一切智不異本性空，本性空不異一切智，一切智即是本性空，本性空即是一切智；道相智、一切相智不異本性空，本性空不異道相智、一切相智，道相智、一切相智即是本性空，本性空即是道相智、一切相智。

「善現！預流果不異本性空，本性空不異預流果，預流果即是本性空，本性空即是預流果；一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提不異本性空，本性空不異一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提，一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提即是本性空，本性空即是一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！預流果不異本性空，本性空不異預流果，預流果即是本性空，本性空即是預流果；一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提不異本性空，本性空不異一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提，一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提即是本性空，本性空即是一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提。

「善現！一切菩薩摩訶薩行不異本性空，本性空不異一切菩薩摩訶薩行，一切菩薩摩訶薩行即是本性空，本性空即是一切菩薩摩訶薩行；諸佛無上正等菩提不異本性空，本性空不異諸佛無上正等菩提，諸佛無上正等菩提即是本性空，本性空即是諸佛無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！一切菩薩摩訶薩行不異本性空，本性空不異一切菩薩摩訶薩行，一切菩薩摩訶薩行即是本性空，本性空即是一切菩薩摩訶薩行；諸佛無上正等菩提不異本性空，本性空不異諸佛無上正等菩提，諸佛無上正等菩提即是本性空，本性空即是諸佛無上正等菩提。

「復次，善現！若色異本性空，本性空異色，色非本性空，本性空非色；受、想、行、識異本性空，本性空異受、想、行、識，受、想、行、識非本性空，本性空非受、想、行、識。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！若色異本性空，本性空異色，色非本性空，本性空非色；受、想、行、識異本性空，本性空異受、想、行、識，受、想、行、識非本性空，本性空非受、想、行、識。

「善現！若眼處異本性空，本性空異眼處，眼處非本性空，本性空非眼處；耳、鼻、舌、身、意處異本性空，本性空異耳、鼻、舌、身、意處，耳、鼻、舌、身、意處非本性空，本性空非耳、鼻、舌、身、意處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若眼處異本性空，本性空異眼處，眼處非本性空，本性空非眼處；耳、鼻、舌、身、意處異本性空，本性空異耳、鼻、舌、身、意處，耳、鼻、舌、身、意處非本性空，本性空非耳、鼻、舌、身、意處。

「善現！若色處異本性空，本性空異色處，色處非本性空，本性空非色處；聲、香、味、觸、法處異本性空，本性空異聲、香、味、觸、法處，聲、香、味、觸、法處非本性空，本性空非聲、香、味、觸、法處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若色處異本性空，本性空異色處，色處非本性空，本性空非色處；聲、香、味、觸、法處異本性空，本性空異聲、香、味、觸、法處，聲、香、味、觸、法處非本性空，本性空非聲、香、味、觸、法處。

「善現！若眼界異本性空，本性空異眼界，眼界非本性空，本性空非眼界；耳、鼻、舌、身、意界異本性空，本性空異耳、鼻、舌、身、意界，耳、鼻、舌、身、意界非本性空，本性空非耳、鼻、舌、身、意界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若眼界異本性空，本性空異眼界，眼界非本性空，本性空非眼界；耳、鼻、舌、身、意界異本性空，本性空異耳、鼻、舌、身、意界，耳、鼻、舌、身、意界非本性空，本性空非耳、鼻、舌、身、意界。

「善現！若色界異本性空，本性空異色界，色界非本性空，本性空非色界；聲、香、味、觸、法界異本性空，本性空異聲、香、味、觸、法界，聲、香、味、觸、法界非本性空，本性空非聲、香、味、觸、法界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若色界異本性空，本性空異色界，色界非本性空，本性空非色界；聲、香、味、觸、法界異本性空，本性空異聲、香、味、觸、法界，聲、香、味、觸、法界非本性空，本性空非聲、香、味、觸、法界。

「善現！若眼識界異本性空，本性空異眼識界，眼識界非本性空，本性空非眼識界；耳、鼻、舌、身、意識界異本性空，本性空異耳、鼻、舌、身、意識界，耳、鼻、舌、身、意識界非本性空，本性空非耳、鼻、舌、身、意識界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若眼識界異本性空，本性空異眼識界，眼識界非本性空，本性空非眼識界；耳、鼻、舌、身、意識界異本性空，本性空異耳、鼻、舌、身、意識界，耳、鼻、舌、身、意識界非本性空，本性空非耳、鼻、舌、身、意識界。

「善現！若眼觸異本性空，本性空異眼觸，眼觸非本性空，本性空非眼觸；耳、鼻、舌、身、意觸異本性空，本性空異耳、鼻、舌、身、意觸，耳、鼻、舌、身、意觸非本性空，本性空非耳、鼻、舌、身、意觸。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若眼觸異本性空，本性空異眼觸，眼觸非本性空，本性空非眼觸；耳、鼻、舌、身、意觸異本性空，本性空異耳、鼻、舌、身、意觸，耳、鼻、舌、身、意觸非本性空，本性空非耳、鼻、舌、身、意觸。

「善現！若眼觸為緣所生諸受異本性空，本性空異眼觸為緣所生諸受，眼觸為緣所生諸受非本性空，本性空非眼觸為緣所生諸受；耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受異本性空，本性空異耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受，耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受非本性空，本性空非耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若眼觸為緣所生諸受異本性空，本性空異眼觸為緣所生諸受，眼觸為緣所生諸受非本性空，本性空非眼觸為緣所生諸受；耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受異本性空，本性空異耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受，耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受非本性空，本性空非耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受。

「善現！若地界異本性空，本性空異地界，地界非本性空，本性空非地界；水、火、風、空、識界異本性空，本性空異水、火、風、空、識界，水、火、風、空、識界非本性空，本性空非水、火、風、空、識界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若地界異本性空，本性空異地界，地界非本性空，本性空非地界；水、火、風、空、識界異本性空，本性空異水、火、風、空、識界，水、火、風、空、識界非本性空，本性空非水、火、風、空、識界。

「善現！若因緣異本性空，本性空異因緣，因緣非本性空，本性空非因緣；等無間緣、所緣緣、增上緣異本性空，本性空異等無間緣、所緣緣、增上緣，等無間緣、所緣緣、增上緣非本性空，本性空非等無間緣、所緣緣、增上緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若因緣異本性空，本性空異因緣，因緣非本性空，本性空非因緣；等無間緣、所緣緣、增上緣異本性空，本性空異等無間緣、所緣緣、增上緣，等無間緣、所緣緣、增上緣非本性空，本性空非等無間緣、所緣緣、增上緣。

「善現！若從緣所生諸法異本性空，本性空異從緣所生諸法，從緣所生諸法非本性空，本性空非從緣所生諸法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若從緣所生諸法異本性空，本性空異從緣所生諸法，從緣所生諸法非本性空，本性空非從緣所生諸法。

「善現！若無明異本性空，本性空異無明，無明非本性空，本性空非無明；行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱異本性空，本性空異行乃至老死愁歎苦憂惱，行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱非本性空，本性空非行乃至老死愁歎苦憂惱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若無明異本性空，本性空異無明，無明非本性空，本性空非無明；行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱異本性空，本性空異行乃至老死愁歎苦憂惱，行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱非本性空，本性空非行乃至老死愁歎苦憂惱。

「善現！若布施波羅蜜多異本性空，本性空異布施波羅蜜多，布施波羅蜜多非本性空，本性空非布施波羅蜜多；淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多異本性空，本性空異淨戒乃至般若波羅蜜多，淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多非本性空，本性空非淨戒乃至般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若布施波羅蜜多異本性空，本性空異布施波羅蜜多，布施波羅蜜多非本性空，本性空非布施波羅蜜多；淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多異本性空，本性空異淨戒乃至般若波羅蜜多，淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多非本性空，本性空非淨戒乃至般若波羅蜜多。

「善現！若內空異本性空，本性空異內空，內空非本性空，本性空非內空；外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空異本性空，本性空異外空乃至無性自性空，外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空非本性空，本性空非外空乃至無性自性空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若內空異本性空，本性空異內空，內空非本性空，本性空非內空；外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空異本性空，本性空異外空乃至無性自性空，外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空非本性空，本性空非外空乃至無性自性空。

「善現！若四念住異本性空，本性空異四念住，四念住非本性空，本性空非四念住；四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支異本性空，本性空異四正斷乃至八聖道支，四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支非本性空，本性空非四正斷乃至八聖道支。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若四念住異本性空，本性空異四念住，四念住非本性空，本性空非四念住；四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支異本性空，本性空異四正斷乃至八聖道支，四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支非本性空，本性空非四正斷乃至八聖道支。

「善現！若苦聖諦異本性空，本性空異苦聖諦，苦聖諦非本性空，本性空非苦聖諦；集、滅、道聖諦異本性空，本性空異集、滅、道聖諦，集、滅、道聖諦非本性空，本性空非集、滅、道聖諦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若苦聖諦異本性空，本性空異苦聖諦，苦聖諦非本性空，本性空非苦聖諦；集、滅、道聖諦異本性空，本性空異集、滅、道聖諦，集、滅、道聖諦非本性空，本性空非集、滅、道聖諦。

「善現！若四靜慮異本性空，本性空異四靜慮，四靜慮非本性空，本性空非四靜慮；四無量、四無色定異本性空，本性空異四無量、四無色定，四無量、四無色定非本性空，本性空非四無量、四無色定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若四靜慮異本性空，本性空異四靜慮，四靜慮非本性空，本性空非四靜慮；四無量、四無色定異本性空，本性空異四無量、四無色定，四無量、四無色定非本性空，本性空非四無量、四無色定。

「善現！若八解脫異本性空，本性空異八解脫，八解脫非本性空，本性空非八解脫；八勝處、九次第定、十遍處異本性空，本性空異八勝處、九次第定、十遍處，八勝處、九次第定、十遍處非本性空，本性空非八勝處、九次第定、十遍處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若八解脫異本性空，本性空異八解脫，八解脫非本性空，本性空非八解脫；八勝處、九次第定、十遍處異本性空，本性空異八勝處、九次第定、十遍處，八勝處、九次第定、十遍處非本性空，本性空非八勝處、九次第定、十遍處。

「善現！若陀羅尼門異本性空，本性空異陀羅尼門，陀羅尼門非本性空，本性空非陀羅尼門；三摩地門異本性空，本性空異三摩地門，三摩地門非本性空，本性空非三摩地門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若陀羅尼門異本性空，本性空異陀羅尼門，陀羅尼門非本性空，本性空非陀羅尼門；三摩地門異本性空，本性空異三摩地門，三摩地門非本性空，本性空非三摩地門。

「善現！若極喜地異本性空，本性空異極喜地，極喜地非本性空，本性空非極喜地；離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地異本性空，本性空異離垢地乃至法雲地，離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地非本性空，本性空非離垢地乃至法雲地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若極喜地異本性空，本性空異極喜地，極喜地非本性空，本性空非極喜地；離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地異本性空，本性空異離垢地乃至法雲地，離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地非本性空，本性空非離垢地乃至法雲地。

「善現！若五眼異本性空，本性空異五眼，五眼非本性空，本性空非五眼；六神通異本性空，本性空異六神通，六神通非本性空，本性空非六神通。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若五眼異本性空，本性空異五眼，五眼非本性空，本性空非五眼；六神通異本性空，本性空異六神通，六神通非本性空，本性空非六神通。

「善現！若佛十力異本性空，本性空異佛十力，佛十力非本性空，本性空非佛十力；四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法異本性空，本性空異四無所畏乃至十八佛不共法，四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法非本性空，本性空非四無所畏乃至十八佛不共法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若佛十力異本性空，本性空異佛十力，佛十力非本性空，本性空非佛十力；四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法異本性空，本性空異四無所畏乃至十八佛不共法，四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法非本性空，本性空非四無所畏乃至十八佛不共法。

「善現！若三十二大士相異本性空，本性空異三十二大士相，三十二大士相非本性空，本性空非三十二大士相；八十隨好異本性空，本性空異八十隨好，八十隨好非本性空，本性空非八十隨好。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若三十二大士相異本性空，本性空異三十二大士相，三十二大士相非本性空，本性空非三十二大士相；八十隨好異本性空，本性空異八十隨好，八十隨好非本性空，本性空非八十隨好。

「善現！若無忘失法異本性空，本性空異無忘失法，無忘失法非本性空，本性空非無忘失法；恒住捨性異本性空，本性空異恒住捨性，恒住捨性非本性空，本性空非恒住捨性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若無忘失法異本性空，本性空異無忘失法，無忘失法非本性空，本性空非無忘失法；恒住捨性異本性空，本性空異恒住捨性，恒住捨性非本性空，本性空非恒住捨性。

「善現！若一切智異本性空，本性空異一切智，一切智非本性空，本性空非一切智；道相智、一切相智異本性空，本性空異道相智、一切相智，道相智、一切相智非本性空，本性空非道相智、一切相智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若一切智異本性空，本性空異一切智，一切智非本性空，本性空非一切智；道相智、一切相智異本性空，本性空異道相智、一切相智，道相智、一切相智非本性空，本性空非道相智、一切相智。

「善現！若預流果異本性空，本性空異預流果，預流果非本性空，本性空非預流果；一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提異本性空，本性空異一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提，一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提非本性空，本性空非一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若預流果異本性空，本性空異預流果，預流果非本性空，本性空非預流果；一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提異本性空，本性空異一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提，一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提非本性空，本性空非一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提。

「善現！若一切菩薩摩訶薩行異本性空，本性空異一切菩薩摩訶薩行，一切菩薩摩訶薩行非本性空，本性空非一切菩薩摩訶薩行；諸佛無上正等菩提異本性空，本性空異諸佛無上正等菩提，諸佛無上正等菩提非本性空，本性空非諸佛無上正等菩提者，則諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不應觀一切法皆本性空，證得無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若一切菩薩摩訶薩行異本性空，本性空異一切菩薩摩訶薩行，一切菩薩摩訶薩行非本性空，本性空非一切菩薩摩訶薩行；諸佛無上正等菩提異本性空，本性空異諸佛無上正等菩提，諸佛無上正等菩提非本性空，本性空非諸佛無上正等菩提者，則諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不應觀一切法皆本性空，證得無上正等菩提。