大般若波羅蜜多經卷第三百八十七三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大般若波羅蜜多經卷第三百八十七三藏法師玄奘奉 詔譯

初分不可動品第七十之二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初分不可動品第七十之二

「復次，善現！是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，依本性空教授教誡諸有情類令勤精進，作是言：『善男子！汝於善法當勤精進，若修布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多時，於此諸法勿思惟二及不二相；若修四靜慮、四無量、四無色定時，於此諸法勿思惟二及不二相；若修四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支時，於此諸法勿思惟二及不二相；若修空、無相、無願解脫門時，於此諸法勿思惟二及不二相；若住內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空時，於此諸法勿思惟二及不二相；若住真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界時，於此諸法勿思惟二及不二相；若住苦、集、滅、道聖諦時，於此諸法勿思惟二及不二相；若修八解脫、八勝處、九次第定、十遍處時，於此諸法勿思惟二及不二相；若修一切陀羅尼門、三摩地門時，於此諸法勿思惟二及不二相；若修極喜地、離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地時，於此諸法勿思惟二及不二相；若修五眼、六神通時，於此諸法勿思惟二及不二相；若修佛十力、四無所畏、四無礙解、十八佛不共法時，於此諸法勿思惟二及不二相；若修大慈、大悲、大喜、大捨時，於此諸法勿思惟二及不二相；若修三十二大士相、八十隨好時，於此諸法勿思惟二及不二相；若修無忘失法、恒住捨性時，於此諸法勿思惟二及不二相；若修一切智、道相智、一切相智時，於此諸法勿思惟二及不二相；若修諸餘一切佛法時，於此諸法勿思惟二及不二相。何以故？善男子！如是諸法皆本性空，本性空理不應思惟二、不二故。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，依本性空教授教誡諸有情類令勤精進，作是言：『善男子！汝於善法當勤精進，若修布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多時，於此諸法勿思惟二及不二相；若修四靜慮、四無量、四無色定時，於此諸法勿思惟二及不二相；若修四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支時，於此諸法勿思惟二及不二相；若修空、無相、無願解脫門時，於此諸法勿思惟二及不二相；若住內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空時，於此諸法勿思惟二及不二相；若住真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界時，於此諸法勿思惟二及不二相；若住苦、集、滅、道聖諦時，於此諸法勿思惟二及不二相；若修八解脫、八勝處、九次第定、十遍處時，於此諸法勿思惟二及不二相；若修一切陀羅尼門、三摩地門時，於此諸法勿思惟二及不二相；若修極喜地、離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地時，於此諸法勿思惟二及不二相；若修五眼、六神通時，於此諸法勿思惟二及不二相；若修佛十力、四無所畏、四無礙解、十八佛不共法時，於此諸法勿思惟二及不二相；若修大慈、大悲、大喜、大捨時，於此諸法勿思惟二及不二相；若修三十二大士相、八十隨好時，於此諸法勿思惟二及不二相；若修無忘失法、恒住捨性時，於此諸法勿思惟二及不二相；若修一切智、道相智、一切相智時，於此諸法勿思惟二及不二相；若修諸餘一切佛法時，於此諸法勿思惟二及不二相。何以故？善男子！如是諸法皆本性空，本性空理不應思惟二、不二故。』

「如是，善現！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，方便善巧行菩薩行成熟有情，諸有情類既成熟已，隨其所應漸次安立，或令住預流果，或令住一來果，或令住不還果，或令住阿羅漢果，或令住獨覺菩提，或令住菩薩摩訶薩位，或令住無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是，善現！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，方便善巧行菩薩行成熟有情，諸有情類既成熟已，隨其所應漸次安立，或令住預流果，或令住一來果，或令住不還果，或令住阿羅漢果，或令住獨覺菩提，或令住菩薩摩訶薩位，或令住無上正等菩提。

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，從初發心成就如是方便善巧，由此方便善巧力故，見諸有情心多散動，於諸欲境不能寂靜，方便令入勝三摩地，謂作是言：『來！善男子！汝應修習勝三摩地，勿起散亂及等持想。何以故？善男子！是一切法皆本性空，本性空中無法可得、可名散亂或名一心。汝等若能住此勝定，所作善事皆速成滿，亦隨所欲住本性空。云何名為所作善事？謂起勝淨身、語、意業，若修布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，若修四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，若修空、無相、無願解脫門，若住內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空，若住真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界，若住苦、集、滅、道聖諦，若修四靜慮、四無量、四無色定，若修八解脫、八勝處、九次第定、十遍處，若修一切陀羅尼門、三摩地門，若趣菩薩正性離生，若修菩薩摩訶薩地，若修五眼、六神通，若修佛十力、四無所畏、四無礙解、十八佛不共法，若修大慈、大悲、大喜、大捨，若修三十二大士相、八十隨好，若修無忘失法、恒住捨性，若修一切智、道相智、一切相智，若修聲聞道、獨覺道、菩薩道、如來道，若修預流果、一來果、不還果、阿羅漢果、獨覺菩提及佛無上正等菩提，若成熟有情，若嚴淨佛土。如是一切勝淨善法，由勝定力皆速成辦，及隨所願住本性空。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，從初發心成就如是方便善巧，由此方便善巧力故，見諸有情心多散動，於諸欲境不能寂靜，方便令入勝三摩地，謂作是言：『來！善男子！汝應修習勝三摩地，勿起散亂及等持想。何以故？善男子！是一切法皆本性空，本性空中無法可得、可名散亂或名一心。汝等若能住此勝定，所作善事皆速成滿，亦隨所欲住本性空。云何名為所作善事？謂起勝淨身、語、意業，若修布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，若修四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，若修空、無相、無願解脫門，若住內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空，若住真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界，若住苦、集、滅、道聖諦，若修四靜慮、四無量、四無色定，若修八解脫、八勝處、九次第定、十遍處，若修一切陀羅尼門、三摩地門，若趣菩薩正性離生，若修菩薩摩訶薩地，若修五眼、六神通，若修佛十力、四無所畏、四無礙解、十八佛不共法，若修大慈、大悲、大喜、大捨，若修三十二大士相、八十隨好，若修無忘失法、恒住捨性，若修一切智、道相智、一切相智，若修聲聞道、獨覺道、菩薩道、如來道，若修預流果、一來果、不還果、阿羅漢果、獨覺菩提及佛無上正等菩提，若成熟有情，若嚴淨佛土。如是一切勝淨善法，由勝定力皆速成辦，及隨所願住本性空。』

「如是，善現！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，方便善巧為欲饒益諸有情故，從初發心乃至究竟，求作善利常無間斷。為欲饒益諸有情故，從一佛土至一佛土，供養恭敬、尊重讚歎諸佛世尊，於諸佛所聽受正法，捨身受身經無數劫，乃至無上正等菩提，於其中間終不忘失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是，善現！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，方便善巧為欲饒益諸有情故，從初發心乃至究竟，求作善利常無間斷。為欲饒益諸有情故，從一佛土至一佛土，供養恭敬、尊重讚歎諸佛世尊，於諸佛所聽受正法，捨身受身經無數劫，乃至無上正等菩提，於其中間終不忘失。

「善現！是諸菩薩得陀羅尼，身、語、意根常無退減。何以故？是菩薩摩訶薩恒具善修一切智智，諸有所作能善思惟。由具善修一切智智，諸有所作能善思惟，於一切道悉能修習，謂聲聞道、若獨覺道、若菩薩道、若如來道、若勝天道、若勝人道、若諸菩薩勝神通道，諸菩薩摩訶薩由此殊勝神通道故，常作饒益曾無退失。是菩薩摩訶薩住此殊勝異熟神通，恒作有情勝利樂事，雖經諸趣生死輪迴，而勝神通常無退減。如是，善現！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，住本性空方便善巧，能善利樂諸有情類。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是諸菩薩得陀羅尼，身、語、意根常無退減。何以故？是菩薩摩訶薩恒具善修一切智智，諸有所作能善思惟。由具善修一切智智，諸有所作能善思惟，於一切道悉能修習，謂聲聞道、若獨覺道、若菩薩道、若如來道、若勝天道、若勝人道、若諸菩薩勝神通道，諸菩薩摩訶薩由此殊勝神通道故，常作饒益曾無退失。是菩薩摩訶薩住此殊勝異熟神通，恒作有情勝利樂事，雖經諸趣生死輪迴，而勝神通常無退減。如是，善現！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，住本性空方便善巧，能善利樂諸有情類。

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，從初發心成就如是方便善巧，由此方便善巧力故住本性空，見有情類智慧薄少，愚癡顛倒造諸惡業，方便引入勝智慧門，作是言：『善男子！應修般若波羅蜜多觀一切法本性空寂，汝等若能修此般若觀一切法本性皆空，諸所修行身、語、意業，皆趣甘露得甘露果，必以甘露而作後邊。諸善男子！是一切法皆本性空，本性空中有情及法雖不可得，而所修行亦無退失。何以故？善男子！本性空中無增減法、無增減者。所以者何？本性空理非有自性、非無自性，離諸分別絕諸戲論，故於此中無增無減，由斯所作終無退失。是故汝等應修般若波羅蜜多，觀本性空作所應作。』如是，善現！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，方便善巧教授教誡諸有情類，令修般若波羅蜜多觀本性空修諸善業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，從初發心成就如是方便善巧，由此方便善巧力故住本性空，見有情類智慧薄少，愚癡顛倒造諸惡業，方便引入勝智慧門，作是言：『善男子！應修般若波羅蜜多觀一切法本性空寂，汝等若能修此般若觀一切法本性皆空，諸所修行身、語、意業，皆趣甘露得甘露果，必以甘露而作後邊。諸善男子！是一切法皆本性空，本性空中有情及法雖不可得，而所修行亦無退失。何以故？善男子！本性空中無增減法、無增減者。所以者何？本性空理非有自性、非無自性，離諸分別絕諸戲論，故於此中無增無減，由斯所作終無退失。是故汝等應修般若波羅蜜多，觀本性空作所應作。』如是，善現！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，方便善巧教授教誡諸有情類，令修般若波羅蜜多觀本性空修諸善業。

「善現！是菩薩摩訶薩如是教授教誡有情修諸善業常無懈廢，所謂自常行十善業道，亦勸他常行十善業道；自常受持五戒，亦勸他常受持五戒；自常受持八戒，亦勸他常受持八戒；自常受持出家戒，亦勸他常受持出家戒；自常修四靜慮，亦勸他常修四靜慮；自常修四無量，亦勸他常修四無量；自常修四無色定，亦勸他常修四無色定；自常修四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，亦勸他常修四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；自常修空、無相、無願解脫門，亦勸他常修空、無相、無願解脫門；自常修布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若、方便善巧、妙願、力、智波羅蜜多，亦勸他常修布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若、方便善巧、妙願、力、智波羅蜜多；自常住內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空，亦勸他常住內空乃至無性自性空；自常住真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界，亦勸他常住真如乃至不思議界；自常住苦、集、滅、道聖諦，亦勸他常住苦、集、滅、道聖諦；自常修八解脫、八勝處、九次第定、十遍處，亦勸他常修八解脫、八勝處、九次第定、十遍處；自常修一切陀羅尼門、三摩地門，亦勸他常修一切陀羅尼門、三摩地門；自常修諸菩薩地，亦勸他常修諸菩薩地；自常學五眼、六神通，亦勸他常學五眼、六神通；自常學佛十力、四無所畏、四無礙解、十八佛不共法，亦勸他常學佛十力、四無所畏、四無礙解、十八佛不共法；自常學大慈、大悲、大喜、大捨，亦勸他常學大慈、大悲、大喜、大捨；自常學三十二大士相、八十隨好，亦勸他常學三十二大士相、八十隨好；自常學無忘失法、恒住捨性，亦勸他常學無忘失法、恒住捨性；自常學一切智、道相智、一切相智；亦勸他常學一切智、道相智、一切相智；自常起預流果智而不住其中，亦常勸他起預流果智或令安住；自常起一來、不還、阿羅漢果智而不住其中，亦常勸他起一來、不還、阿羅漢果智或令安住；自常起獨覺菩提智而不住其中，亦常勸他起獨覺菩提智或令安住；自常起無上正等菩提行道，亦勸他常起無上正等菩提行道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩如是教授教誡有情修諸善業常無懈廢，所謂自常行十善業道，亦勸他常行十善業道；自常受持五戒，亦勸他常受持五戒；自常受持八戒，亦勸他常受持八戒；自常受持出家戒，亦勸他常受持出家戒；自常修四靜慮，亦勸他常修四靜慮；自常修四無量，亦勸他常修四無量；自常修四無色定，亦勸他常修四無色定；自常修四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，亦勸他常修四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；自常修空、無相、無願解脫門，亦勸他常修空、無相、無願解脫門；自常修布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若、方便善巧、妙願、力、智波羅蜜多，亦勸他常修布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若、方便善巧、妙願、力、智波羅蜜多；自常住內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空，亦勸他常住內空乃至無性自性空；自常住真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界，亦勸他常住真如乃至不思議界；自常住苦、集、滅、道聖諦，亦勸他常住苦、集、滅、道聖諦；自常修八解脫、八勝處、九次第定、十遍處，亦勸他常修八解脫、八勝處、九次第定、十遍處；自常修一切陀羅尼門、三摩地門，亦勸他常修一切陀羅尼門、三摩地門；自常修諸菩薩地，亦勸他常修諸菩薩地；自常學五眼、六神通，亦勸他常學五眼、六神通；自常學佛十力、四無所畏、四無礙解、十八佛不共法，亦勸他常學佛十力、四無所畏、四無礙解、十八佛不共法；自常學大慈、大悲、大喜、大捨，亦勸他常學大慈、大悲、大喜、大捨；自常學三十二大士相、八十隨好，亦勸他常學三十二大士相、八十隨好；自常學無忘失法、恒住捨性，亦勸他常學無忘失法、恒住捨性；自常學一切智、道相智、一切相智；亦勸他常學一切智、道相智、一切相智；自常起預流果智而不住其中，亦常勸他起預流果智或令安住；自常起一來、不還、阿羅漢果智而不住其中，亦常勸他起一來、不還、阿羅漢果智或令安住；自常起獨覺菩提智而不住其中，亦常勸他起獨覺菩提智或令安住；自常起無上正等菩提行道，亦勸他常起無上正等菩提行道。

「如是，善現！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，方便善巧自修善業常無懈廢，教授教誡諸有情類令修善業常無懈廢。善現！是名諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時方便善巧。諸菩薩摩訶薩由此方便善巧力故，安立有情於實際中，而能不壞實際之相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是，善現！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，方便善巧自修善業常無懈廢，教授教誡諸有情類令修善業常無懈廢。善現！是名諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時方便善巧。諸菩薩摩訶薩由此方便善巧力故，安立有情於實際中，而能不壞實際之相。」

爾時，具壽善現白佛言：「世尊！若一切法皆本性空，本性空中有情及法俱不可得，由此於中亦無非法，云何菩薩摩訶薩為諸有情求證無上正等菩提常作饒益？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，具壽善現白佛言：「世尊！若一切法皆本性空，本性空中有情及法俱不可得，由此於中亦無非法，云何菩薩摩訶薩為諸有情求證無上正等菩提常作饒益？」

佛告善現：「如是！如是！如汝所說。諸所有法皆本性空，本性空中有情及法俱不可得，由此於中亦無非法。善現！若一切法本性不空，諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不應安住本性空理，修證無上正等菩提，為饒益有情說本性空法。善現！以一切法皆本性空，是故菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，住一切法本性空理，修證無上正等菩提，為饒益有情說本性空法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「如是！如是！如汝所說。諸所有法皆本性空，本性空中有情及法俱不可得，由此於中亦無非法。善現！若一切法本性不空，諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不應安住本性空理，修證無上正等菩提，為饒益有情說本性空法。善現！以一切法皆本性空，是故菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，住一切法本性空理，修證無上正等菩提，為饒益有情說本性空法。

「善現！何等諸法本性皆空，菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，如實了知本性空已，住本性空為他說法？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！何等諸法本性皆空，菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，如實了知本性空已，住本性空為他說法？

「善現！色本性空，受、想、行、識本性空。菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，如實了知如是諸蘊本性空已，住本性空為諸有情宣說如是本性空法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！色本性空，受、想、行、識本性空。菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，如實了知如是諸蘊本性空已，住本性空為諸有情宣說如是本性空法。

「善現！眼處本性空，耳、鼻、舌、身、意處本性空；色處本性空，聲、香、味、觸、法處本性空。菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，如實了知如是諸處本性空已，住本性空為諸有情宣說如是本性空法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！眼處本性空，耳、鼻、舌、身、意處本性空；色處本性空，聲、香、味、觸、法處本性空。菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，如實了知如是諸處本性空已，住本性空為諸有情宣說如是本性空法。

「善現！眼界本性空，耳、鼻、舌、身、意界本性空；色界本性空，聲、香、味、觸、法界本性空；眼識界本性空，耳、鼻、舌、身、意識界本性空；眼觸本性空，耳、鼻、舌、身、意觸本性空；眼觸為緣所生諸受本性空，耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受本性空；地界本性空，水、火、風、空、識界本性空。菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，如實了知如是諸界本性空已，住本性空為諸有情宣說如是本性空法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！眼界本性空，耳、鼻、舌、身、意界本性空；色界本性空，聲、香、味、觸、法界本性空；眼識界本性空，耳、鼻、舌、身、意識界本性空；眼觸本性空，耳、鼻、舌、身、意觸本性空；眼觸為緣所生諸受本性空，耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受本性空；地界本性空，水、火、風、空、識界本性空。菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，如實了知如是諸界本性空已，住本性空為諸有情宣說如是本性空法。

「善現！因緣本性空，等無間緣、所緣緣、增上緣本性空；從緣所生諸法本性空；無明本性空，行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱本性空。菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，如實了知如是緣起本性空已，住本性空為諸有情宣說如是本性空法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！因緣本性空，等無間緣、所緣緣、增上緣本性空；從緣所生諸法本性空；無明本性空，行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱本性空。菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，如實了知如是緣起本性空已，住本性空為諸有情宣說如是本性空法。

「善現！布施波羅蜜多本性空，淨戒、安忍、精進、靜慮、般若、方便善巧、妙願、力、智波羅蜜多本性空。菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，如實了知諸到彼岸本性空已，住本性空為諸有情宣說如是本性空法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！布施波羅蜜多本性空，淨戒、安忍、精進、靜慮、般若、方便善巧、妙願、力、智波羅蜜多本性空。菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，如實了知諸到彼岸本性空已，住本性空為諸有情宣說如是本性空法。

「善現！四靜慮本性空，四無量、四無色定本性空。菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，如實了知如是靜慮、無量、無色本性空已，住本性空為諸有情宣說如是本性空法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！四靜慮本性空，四無量、四無色定本性空。菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，如實了知如是靜慮、無量、無色本性空已，住本性空為諸有情宣說如是本性空法。

「善現！四念住本性空，四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支本性空。菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，如實了知四念住等菩提分法本性空已，住本性空為諸有情宣說如是本性空法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！四念住本性空，四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支本性空。菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，如實了知四念住等菩提分法本性空已，住本性空為諸有情宣說如是本性空法。

「善現！空解脫門本性空，無相、無願解脫門本性空。菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，如實了知諸解脫門本性空已，住本性空為諸有情宣說如是本性空法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！空解脫門本性空，無相、無願解脫門本性空。菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，如實了知諸解脫門本性空已，住本性空為諸有情宣說如是本性空法。

「善現！內空本性空，外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空本性空。菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，如實了知如是空性本性空已，住本性空為諸有情宣說如是本性空法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！內空本性空，外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空本性空。菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，如實了知如是空性本性空已，住本性空為諸有情宣說如是本性空法。

「善現！苦聖諦本性空，集、滅、道聖諦本性空。菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，如實了知如是聖諦本性空已，住本性空為諸有情宣說如是本性空法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！苦聖諦本性空，集、滅、道聖諦本性空。菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，如實了知如是聖諦本性空已，住本性空為諸有情宣說如是本性空法。

「善現！八解脫本性空，八勝處、九次第定、十遍處本性空。菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，如實了知解脫、勝處、諸定、遍處本性空已，住本性空為諸有情宣說如是本性空法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！八解脫本性空，八勝處、九次第定、十遍處本性空。菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，如實了知解脫、勝處、諸定、遍處本性空已，住本性空為諸有情宣說如是本性空法。

「善現！一切陀羅尼門本性空，一切三摩地門本性空。菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，如實了知陀羅尼門、三摩地門本性空已，住本性空為諸有情宣說如是本性空法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！一切陀羅尼門本性空，一切三摩地門本性空。菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，如實了知陀羅尼門、三摩地門本性空已，住本性空為諸有情宣說如是本性空法。

「善現！菩薩極喜地本性空，菩薩離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地本性空。菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，如實了知菩薩諸地本性空已，住本性空為諸有情宣說如是本性空法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩極喜地本性空，菩薩離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地本性空。菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，如實了知菩薩諸地本性空已，住本性空為諸有情宣說如是本性空法。

「善現！五眼本性空，六神通本性空。菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，如實了知諸眼、神通本性空已，住本性空為諸有情宣說如是本性空法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！五眼本性空，六神通本性空。菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，如實了知諸眼、神通本性空已，住本性空為諸有情宣說如是本性空法。

「善現！佛十力本性空，四無所畏、四無礙解、十八佛不共法本性空。菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，如實了知諸力、無畏、無礙解、不共法本性空已，住本性空為諸有情宣說如是本性空法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！佛十力本性空，四無所畏、四無礙解、十八佛不共法本性空。菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，如實了知諸力、無畏、無礙解、不共法本性空已，住本性空為諸有情宣說如是本性空法。

「善現！大慈本性空，大悲、大喜、大捨本性空。菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，如實了知諸大無量本性空已，住本性空為諸有情宣說如是本性空法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！大慈本性空，大悲、大喜、大捨本性空。菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，如實了知諸大無量本性空已，住本性空為諸有情宣說如是本性空法。

「善現！三十二大士相本性空，八十隨好本性空。菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，如實了知諸相、隨好本性空已，住本性空為諸有情宣說如是本性空法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！三十二大士相本性空，八十隨好本性空。菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，如實了知諸相、隨好本性空已，住本性空為諸有情宣說如是本性空法。

「善現！無忘失法本性空，恒住捨性本性空。菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，如實了知無忘失法、恒住捨性本性空已，住本性空為諸有情宣說如是本性空法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！無忘失法本性空，恒住捨性本性空。菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，如實了知無忘失法、恒住捨性本性空已，住本性空為諸有情宣說如是本性空法。

「善現！一切智本性空，道相智、一切相智本性空。菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，如實了知如是諸智本性空已，住本性空為諸有情宣說如是本性空法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！一切智本性空，道相智、一切相智本性空。菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，如實了知如是諸智本性空已，住本性空為諸有情宣說如是本性空法。

「善現！預流果本性空，一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提本性空。菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，如實了知聲聞乘果、獨覺菩提本性空已，住本性空為諸有情宣說如是本性空法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！預流果本性空，一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提本性空。菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，如實了知聲聞乘果、獨覺菩提本性空已，住本性空為諸有情宣說如是本性空法。

「善現！一切菩薩摩訶薩行本性空，諸佛無上正等菩提本性空，永斷一切煩惱習氣相續本性空。菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，如實了知諸菩薩行、菩提、涅槃本性空已，住本性空為諸有情宣說如是本性空法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！一切菩薩摩訶薩行本性空，諸佛無上正等菩提本性空，永斷一切煩惱習氣相續本性空。菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，如實了知諸菩薩行、菩提、涅槃本性空已，住本性空為諸有情宣說如是本性空法。

「復次，善現！若內空性本性不空，若外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空性亦本性不空者，則諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不應為諸有情說一切法皆本性空，若作是說壞本性空。然本性空理不可壞，非常非斷。所以者何？本性空理無方無處，無所從來亦無所去。如是空理亦名法住，是中無法、無聚無散、無減無增、無生無滅、無染無淨，是一切法本所住性，諸菩薩摩訶薩安住其中，求趣無上正等菩提，不見諸法有所發趣、無所發趣，以一切法都無所住故名法住。諸菩薩摩訶薩安住此中修行般若波羅蜜多，見一切法本性空已，定於無上正等菩提得不退轉。所以者何？是菩薩摩訶薩不見有法能為障礙，見一切法無障礙故，便於無上正等菩提不生疑惑，是故不退。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！若內空性本性不空，若外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空性亦本性不空者，則諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不應為諸有情說一切法皆本性空，若作是說壞本性空。然本性空理不可壞，非常非斷。所以者何？本性空理無方無處，無所從來亦無所去。如是空理亦名法住，是中無法、無聚無散、無減無增、無生無滅、無染無淨，是一切法本所住性，諸菩薩摩訶薩安住其中，求趣無上正等菩提，不見諸法有所發趣、無所發趣，以一切法都無所住故名法住。諸菩薩摩訶薩安住此中修行般若波羅蜜多，見一切法本性空已，定於無上正等菩提得不退轉。所以者何？是菩薩摩訶薩不見有法能為障礙，見一切法無障礙故，便於無上正等菩提不生疑惑，是故不退。

「復次，善現！本性空中我不可得，有情不可得，有情施設不可得，命者、生者、養者、士夫、補特伽羅、意生、儒童、作者、使作者、起者、使起者、受者、使受者、知者、見者亦不可得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！本性空中我不可得，有情不可得，有情施設不可得，命者、生者、養者、士夫、補特伽羅、意生、儒童、作者、使作者、起者、使起者、受者、使受者、知者、見者亦不可得。

「善現！本性空中色不可得，受、想、行、識亦不可得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！本性空中色不可得，受、想、行、識亦不可得。

「善現！本性空中眼處不可得，耳、鼻、舌、身、意處亦不可得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！本性空中眼處不可得，耳、鼻、舌、身、意處亦不可得。

「善現！本性空中色處不可得，聲、香、味、觸、法處亦不可得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！本性空中色處不可得，聲、香、味、觸、法處亦不可得。

「善現！本性空中眼界不可得，耳、鼻、舌、身、意界亦不可得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！本性空中眼界不可得，耳、鼻、舌、身、意界亦不可得。

「善現！本性空中色界不可得，聲、香、味、觸、法界亦不可得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！本性空中色界不可得，聲、香、味、觸、法界亦不可得。

「善現！本性空中眼識界不可得，耳、鼻、舌、身、意識界亦不可得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！本性空中眼識界不可得，耳、鼻、舌、身、意識界亦不可得。

「善現！本性空中眼觸不可得，耳、鼻、舌、身、意觸亦不可得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！本性空中眼觸不可得，耳、鼻、舌、身、意觸亦不可得。

「善現！本性空中眼觸為緣所生諸受不可得，耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受亦不可得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！本性空中眼觸為緣所生諸受不可得，耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受亦不可得。

「善現！本性空中地界不可得，水、火、風、空、識界亦不可得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！本性空中地界不可得，水、火、風、空、識界亦不可得。

「善現！本性空中因緣不可得，等無間緣、所緣緣、增上緣亦不可得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！本性空中因緣不可得，等無間緣、所緣緣、增上緣亦不可得。

「善現！本性空中從緣所生諸法皆不可得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！本性空中從緣所生諸法皆不可得。

「善現！本性空中無明不可得，行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱亦不可得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！本性空中無明不可得，行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱亦不可得。

「善現！本性空中布施波羅蜜多不可得，淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多亦不可得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！本性空中布施波羅蜜多不可得，淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多亦不可得。

「善現！本性空中內空不可得，外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空亦不可得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！本性空中內空不可得，外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空亦不可得。

「善現！本性空中四念住不可得，四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支亦不可得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！本性空中四念住不可得，四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支亦不可得。

「善現！本性空中苦聖諦不可得，集、滅、道聖諦亦不可得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！本性空中苦聖諦不可得，集、滅、道聖諦亦不可得。

「善現！本性空中四靜慮不可得，四無量、四無色定亦不可得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！本性空中四靜慮不可得，四無量、四無色定亦不可得。

「善現！本性空中八解脫不可得，八勝處、九次第定、十遍處亦不可得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！本性空中八解脫不可得，八勝處、九次第定、十遍處亦不可得。

「善現！本性空中一切陀羅尼門不可得，一切三摩地門亦不可得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！本性空中一切陀羅尼門不可得，一切三摩地門亦不可得。

「善現！本性空中空解脫門不可得，無相、無願解脫門亦不可得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！本性空中空解脫門不可得，無相、無願解脫門亦不可得。

「善現！本性空中菩薩極喜地不可得，離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地亦不可得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！本性空中菩薩極喜地不可得，離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地亦不可得。

「善現！本性空中五眼不可得，六神通亦不可得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！本性空中五眼不可得，六神通亦不可得。

「善現！本性空中佛十力不可得，四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法亦不可得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！本性空中佛十力不可得，四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法亦不可得。

「善現！本性空中無忘失法不可得，恒住捨性亦不可得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！本性空中無忘失法不可得，恒住捨性亦不可得。

「善現！本性空中一切智不可得，道相智、一切相智亦不可得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！本性空中一切智不可得，道相智、一切相智亦不可得。

「善現！本性空中預流果不可得，一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提亦不可得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！本性空中預流果不可得，一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提亦不可得。

「善現！本性空中一切菩薩摩訶薩行不可得，諸佛無上正等菩提亦不可得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！本性空中一切菩薩摩訶薩行不可得，諸佛無上正等菩提亦不可得。

「善現！本性空中色非色法不可得，有見無見、有對無對、有漏無漏、有為無為法亦不可得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！本性空中色非色法不可得，有見無見、有對無對、有漏無漏、有為無為法亦不可得。

「善現！本性空中三十二大士相不可得，八十隨好亦不可得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！本性空中三十二大士相不可得，八十隨好亦不可得。

「善現！如佛化作四眾，所謂苾芻、苾芻尼、鄔波索迦、鄔波斯迦，假使化佛百千俱胝那庾多劫為彼四眾宣說法要，於意云何？如是化眾頗有能得預流果，或得一來果，或得不還果，或得阿羅漢果，或得獨覺菩提，或得無上正等菩提不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！如佛化作四眾，所謂苾芻、苾芻尼、鄔波索迦、鄔波斯迦，假使化佛百千俱胝那庾多劫為彼四眾宣說法要，於意云何？如是化眾頗有能得預流果，或得一來果，或得不還果，或得阿羅漢果，或得獨覺菩提，或得無上正等菩提不？」

善現答言：「不也！世尊！不也！善逝！何以故？是諸化眾都無實事，非無實法可有得果。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現答言：「不也！世尊！不也！善逝！何以故？是諸化眾都無實事，非無實法可有得果。」

佛言：「善現！諸法亦爾，皆本性空都無實事，於中何等菩薩摩訶薩為何等有情說何等法，可令得預流果、或一來果、或不還果、或阿羅漢果、或獨覺菩提、或復無上正等菩提？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！諸法亦爾，皆本性空都無實事，於中何等菩薩摩訶薩為何等有情說何等法，可令得預流果、或一來果、或不還果、或阿羅漢果、或獨覺菩提、或復無上正等菩提？

「善現！諸菩薩摩訶薩雖為有情宣說種種本性空法，而諸有情實不可得，哀愍彼墮顛倒法故，拔濟令住無顛倒法。無顛倒者謂無分別，無分別者無顛倒故，若有分別則有顛倒，彼等流故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！諸菩薩摩訶薩雖為有情宣說種種本性空法，而諸有情實不可得，哀愍彼墮顛倒法故，拔濟令住無顛倒法。無顛倒者謂無分別，無分別者無顛倒故，若有分別則有顛倒，彼等流故。

「善現！諸無分別無顛倒中，無我，無有情、命者、生者、養者、士夫、補特伽羅、意生、儒童、作者、使作者、起者、使起者、受者、使受者、知者、見者；亦無色，無受、想、行、識；亦無眼處，無耳、鼻、舌、身、意處；亦無色處，無聲、香、味、觸、法處；亦無眼界、無耳、鼻、舌、身、意界；亦無色界，無聲、香、味、觸、法界；亦無眼識界，無耳、鼻、舌、身、意識界；亦無眼觸，無耳、鼻、舌、身、意觸；亦無眼觸為緣所生諸受，無耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受；亦無地界，無水、火、風、空、識界；亦無因緣，無等無間緣、所緣緣、增上緣；亦無從緣所生諸法；亦無無明，無行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱；亦無布施波羅蜜多，無淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多；亦無內空，無外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；亦無四念住，無四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；亦無苦聖諦，無集、滅、道聖諦；亦無四靜慮，無四無量、四無色定；亦無八解脫，無八勝處、九次第定、十遍處；亦無一切陀羅尼門，無一切三摩地門；亦無空解脫門，無無相、無願解脫門；亦無極喜地，無離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地；亦無五眼，無六神通；亦無佛十力，無四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法；亦無無忘失法，無恒住捨性；亦無一切智，無道相智、一切相智；亦無預流果，無一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提；亦無一切菩薩摩訶薩行，無諸佛無上正等菩提；亦無色非色法，無有見無見、有對無對、有漏無漏、有為無為法；亦無三十二大士相，無八十隨好。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！諸無分別無顛倒中，無我，無有情、命者、生者、養者、士夫、補特伽羅、意生、儒童、作者、使作者、起者、使起者、受者、使受者、知者、見者；亦無色，無受、想、行、識；亦無眼處，無耳、鼻、舌、身、意處；亦無色處，無聲、香、味、觸、法處；亦無眼界、無耳、鼻、舌、身、意界；亦無色界，無聲、香、味、觸、法界；亦無眼識界，無耳、鼻、舌、身、意識界；亦無眼觸，無耳、鼻、舌、身、意觸；亦無眼觸為緣所生諸受，無耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受；亦無地界，無水、火、風、空、識界；亦無因緣，無等無間緣、所緣緣、增上緣；亦無從緣所生諸法；亦無無明，無行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱；亦無布施波羅蜜多，無淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多；亦無內空，無外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；亦無四念住，無四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；亦無苦聖諦，無集、滅、道聖諦；亦無四靜慮，無四無量、四無色定；亦無八解脫，無八勝處、九次第定、十遍處；亦無一切陀羅尼門，無一切三摩地門；亦無空解脫門，無無相、無願解脫門；亦無極喜地，無離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地；亦無五眼，無六神通；亦無佛十力，無四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法；亦無無忘失法，無恒住捨性；亦無一切智，無道相智、一切相智；亦無預流果，無一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提；亦無一切菩薩摩訶薩行，無諸佛無上正等菩提；亦無色非色法，無有見無見、有對無對、有漏無漏、有為無為法；亦無三十二大士相，無八十隨好。

「善現！此無所有即本性空，諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，安住此中見諸有情墮顛倒想，方便善巧令得解脫，謂令解脫無我我想，無有情、命者、生者、養者、士夫、補特伽羅、意生、儒童、作者、使作者、起者、使起者、受者、使受者、知者、見者有情乃至見者想；亦令解脫無色色想，無受、想、行、識受、想、行、識想；亦令解脫無眼處眼處想，無耳、鼻、舌、身、意處耳、鼻、舌、身、意處想；亦令解脫無色處色處想，無聲、香、味、觸、法處聲、香、味、觸、法處想；亦令解脫無眼界眼界想，無耳、鼻、舌、身、意界耳、鼻、舌、身、意界想；亦令解脫無色界色界想，無聲、香、味、觸、法界聲、香、味、觸、法界想；亦令解脫無眼識界眼識界想，無耳、鼻、舌、身、意識界耳、鼻、舌、身、意識界想；亦令解脫無眼觸眼觸想，無耳、鼻、舌、身、意觸耳、鼻、舌、身、意觸想；亦令解脫無眼觸為緣所生諸受眼觸為緣所生諸受想；無耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受想；亦令解脫無地界地界想，無水、火、風、空、識界水、火、風、空、識界想；亦令解脫無因緣因緣想；無等無間緣、所緣緣、增上緣等無間緣、所緣緣、增上緣想；亦令解脫無從緣所生諸法從緣所生諸法想；亦令解脫無無明無明想，無行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱行乃至老死愁歎苦憂惱想；亦令解脫無布施波羅蜜多布施波羅蜜多想，無淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多淨戒乃至般若波羅蜜多想；亦令解脫無內空內空想，無外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空外空乃至無性自性空想；亦令解脫無四念住四念住想，無四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支四正斷乃至八聖道支想；亦令解脫無苦聖諦苦聖諦想，無集、滅、道聖諦集、滅、道聖諦想；亦令解脫無四靜慮四靜慮想，無四無量、四無色定四無量、四無色定想；亦令解脫無八解脫八解脫想，無八勝處、九次第定、十遍處八勝處、九次第定、十遍處想；亦令解脫無陀羅尼門陀羅尼門想，無三摩地門三摩地門想；亦令解脫無空解脫門空解脫門想，無無相、無願解脫門無相、無願解脫門想；亦令解脫無極喜地極喜地想，無離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地離垢地乃至法雲地想；亦令解脫無五眼五眼想，無六神通六神通想；亦令解脫 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！此無所有即本性空，諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，安住此中見諸有情墮顛倒想，方便善巧令得解脫，謂令解脫無我我想，無有情、命者、生者、養者、士夫、補特伽羅、意生、儒童、作者、使作者、起者、使起者、受者、使受者、知者、見者有情乃至見者想；亦令解脫無色色想，無受、想、行、識受、想、行、識想；亦令解脫無眼處眼處想，無耳、鼻、舌、身、意處耳、鼻、舌、身、意處想；亦令解脫無色處色處想，無聲、香、味、觸、法處聲、香、味、觸、法處想；亦令解脫無眼界眼界想，無耳、鼻、舌、身、意界耳、鼻、舌、身、意界想；亦令解脫無色界色界想，無聲、香、味、觸、法界聲、香、味、觸、法界想；亦令解脫無眼識界眼識界想，無耳、鼻、舌、身、意識界耳、鼻、舌、身、意識界想；亦令解脫無眼觸眼觸想，無耳、鼻、舌、身、意觸耳、鼻、舌、身、意觸想；亦令解脫無眼觸為緣所生諸受眼觸為緣所生諸受想；無耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受想；亦令解脫無地界地界想，無水、火、風、空、識界水、火、風、空、識界想；亦令解脫無因緣因緣想；無等無間緣、所緣緣、增上緣等無間緣、所緣緣、增上緣想；亦令解脫無從緣所生諸法從緣所生諸法想；亦令解脫無無明無明想，無行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱行乃至老死愁歎苦憂惱想；亦令解脫無布施波羅蜜多布施波羅蜜多想，無淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多淨戒乃至般若波羅蜜多想；亦令解脫無內空內空想，無外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空外空乃至無性自性空想；亦令解脫無四念住四念住想，無四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支四正斷乃至八聖道支想；亦令解脫無苦聖諦苦聖諦想，無集、滅、道聖諦集、滅、道聖諦想；亦令解脫無四靜慮四靜慮想，無四無量、四無色定四無量、四無色定想；亦令解脫無八解脫八解脫想，無八勝處、九次第定、十遍處八勝處、九次第定、十遍處想；亦令解脫無陀羅尼門陀羅尼門想，無三摩地門三摩地門想；亦令解脫無空解脫門空解脫門想，無無相、無願解脫門無相、無願解脫門想；亦令解脫無極喜地極喜地想，無離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地離垢地乃至法雲地想；亦令解脫無五眼五眼想，無六神通六神通想；亦令解脫

無佛十力佛十力想，無四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法四無所畏乃至十八佛不共法想；亦令解脫無無忘失法無忘失法想，無恒住捨性恒住捨性想；亦令解脫無一切智一切智想，無道相智、一切相智道相智、一切相智想；亦令解脫無預流果預流果想，無一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提想；亦令解脫無一切菩薩摩訶薩行一切菩薩摩訶薩行想，無諸佛無上正等菩提諸佛無上正等菩提想；亦令解脫無色非色法色非色法想，無有見無見、有對無對、有漏無漏、有為無為法有見無見乃至有為無為法想；亦令解脫無三十二大士相三十二大士相想，無八十隨好八十隨好想；亦令解脫五取蘊等諸有漏法，亦令解脫四念住等諸無漏法。何以故？善現！四念住等諸無漏法，亦非如勝義諦無生無滅、無相無為、無戲論無分別，亦應解脫，勝義諦者即本性空，此本性空即是諸佛所證無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無佛十力佛十力想，無四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法四無所畏乃至十八佛不共法想；亦令解脫無無忘失法無忘失法想，無恒住捨性恒住捨性想；亦令解脫無一切智一切智想，無道相智、一切相智道相智、一切相智想；亦令解脫無預流果預流果想，無一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提想；亦令解脫無一切菩薩摩訶薩行一切菩薩摩訶薩行想，無諸佛無上正等菩提諸佛無上正等菩提想；亦令解脫無色非色法色非色法想，無有見無見、有對無對、有漏無漏、有為無為法有見無見乃至有為無為法想；亦令解脫無三十二大士相三十二大士相想，無八十隨好八十隨好想；亦令解脫五取蘊等諸有漏法，亦令解脫四念住等諸無漏法。何以故？善現！四念住等諸無漏法，亦非如勝義諦無生無滅、無相無為、無戲論無分別，亦應解脫，勝義諦者即本性空，此本性空即是諸佛所證無上正等菩提。