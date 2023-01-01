大般若波羅蜜多經卷第三百八十五三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大般若波羅蜜多經卷第三百八十五三藏法師玄奘奉 詔譯

初分諸法平等品第六十九之三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初分諸法平等品第六十九之三

具壽善現白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，能學布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若、方便善巧、妙願、力、智波羅蜜多？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，能學布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若、方便善巧、妙願、力、智波羅蜜多？」

佛告善現：「若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，如實知布施波羅蜜多無增無減、無染無淨、無自性、不可得而能修習，如實知淨戒乃至智波羅蜜多無增無減、無染無淨、無自性、不可得而能修習。善現！是為菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，能學布施乃至智波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，如實知布施波羅蜜多無增無減、無染無淨、無自性、不可得而能修習，如實知淨戒乃至智波羅蜜多無增無減、無染無淨、無自性、不可得而能修習。善現！是為菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，能學布施乃至智波羅蜜多。」

具壽善現白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，能學極喜地、離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，能學極喜地、離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地？」

佛告善現：「若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，如實知極喜地無增無減、無染無淨、無自性、不可得而能修習，如實知離垢地乃至法雲地無增無減、無染無淨、無自性、不可得而能修習。善現！是為菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，能學極喜地乃至法雲地。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，如實知極喜地無增無減、無染無淨、無自性、不可得而能修習，如實知離垢地乃至法雲地無增無減、無染無淨、無自性、不可得而能修習。善現！是為菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，能學極喜地乃至法雲地。」

具壽善現白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，能學四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，能學四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支？」

佛告善現：「若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，如實知四念住無增無減、無染無淨、無自性、不可得而能修習，如實知四正斷乃至八聖道支無增無減、無染無淨、無自性、不可得而能修習。善現！是為菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，能學四念住乃至八聖道支。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，如實知四念住無增無減、無染無淨、無自性、不可得而能修習，如實知四正斷乃至八聖道支無增無減、無染無淨、無自性、不可得而能修習。善現！是為菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，能學四念住乃至八聖道支。」

具壽善現白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，能學四靜慮、四無量、四無色定？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，能學四靜慮、四無量、四無色定？」

佛告善現：「若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，如實知四靜慮無增無減、無染無淨、無自性、不可得而能修習，如實知四無量、四無色定無增無減、無染無淨、無自性、不可得而能修習。善現！是為菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，能學四靜慮、四無量、四無色定。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，如實知四靜慮無增無減、無染無淨、無自性、不可得而能修習，如實知四無量、四無色定無增無減、無染無淨、無自性、不可得而能修習。善現！是為菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，能學四靜慮、四無量、四無色定。」

具壽善現白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，能學八解脫、八勝處、九次第定、十遍處？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，能學八解脫、八勝處、九次第定、十遍處？」

佛告善現：「若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，如實知八解脫無增無減、無染無淨、無自性、不可得而能修習，如實知八勝處、九次第定、十遍處無增無減、無染無淨、無自性、不可得而能修習。善現！是為菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，能學八解脫、八勝處、九次第定、十遍處。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，如實知八解脫無增無減、無染無淨、無自性、不可得而能修習，如實知八勝處、九次第定、十遍處無增無減、無染無淨、無自性、不可得而能修習。善現！是為菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，能學八解脫、八勝處、九次第定、十遍處。」

具壽善現白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，能學一切陀羅尼門、一切三摩地門？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，能學一切陀羅尼門、一切三摩地門？」

佛告善現：「若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，如實知一切陀羅尼門無增無減、無染無淨、無自性、不可得而能修習，如實知一切三摩地門無增無減、無染無淨、無自性、不可得而能修習。善現！是為菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，能學一切陀羅尼門、一切三摩地門。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，如實知一切陀羅尼門無增無減、無染無淨、無自性、不可得而能修習，如實知一切三摩地門無增無減、無染無淨、無自性、不可得而能修習。善現！是為菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，能學一切陀羅尼門、一切三摩地門。」

具壽善現白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，能學五眼、六神通？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，能學五眼、六神通？」

佛告善現：「若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，如實知五眼無增無減、無染無淨、無自性、不可得而能修習，如實知六神通無增無減、無染無淨、無自性、不可得而能修習。善現！是為菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，能學五眼、六神通。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，如實知五眼無增無減、無染無淨、無自性、不可得而能修習，如實知六神通無增無減、無染無淨、無自性、不可得而能修習。善現！是為菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，能學五眼、六神通。」

具壽善現白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，能學如來十力、四無所畏、四無礙解、十八佛不共法？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，能學如來十力、四無所畏、四無礙解、十八佛不共法？」

佛告善現：「若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，如實知如來十力無增無減、無染無淨、無自性、不可得而能修習，如實知四無所畏、四無礙解、十八佛不共法無增無減、無染無淨、無自性、不可得而能修習。善現！是為菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，能學如來十力、四無所畏、四無礙解、十八佛不共法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，如實知如來十力無增無減、無染無淨、無自性、不可得而能修習，如實知四無所畏、四無礙解、十八佛不共法無增無減、無染無淨、無自性、不可得而能修習。善現！是為菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，能學如來十力、四無所畏、四無礙解、十八佛不共法。」

具壽善現白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，能學大慈、大悲、大喜、大捨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，能學大慈、大悲、大喜、大捨？」

佛告善現：「若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，如實知大慈無增無減、無染無淨、無自性、不可得而能修習，如實知大悲、大喜、大捨無增無減、無染無淨、無自性、不可得而能修習。善現！是為菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，能學大慈、大悲、大喜、大捨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，如實知大慈無增無減、無染無淨、無自性、不可得而能修習，如實知大悲、大喜、大捨無增無減、無染無淨、無自性、不可得而能修習。善現！是為菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，能學大慈、大悲、大喜、大捨。」

具壽善現白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，能學無忘失法、恒住捨性？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，能學無忘失法、恒住捨性？」

佛告善現：「若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，如實知無忘失法無增無減、無染無淨、無自性、不可得而能修習，如實知恒住捨性無增無減、無染無淨、無自性、不可得而能修習。善現！是為菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，能學無忘失法、恒住捨性。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，如實知無忘失法無增無減、無染無淨、無自性、不可得而能修習，如實知恒住捨性無增無減、無染無淨、無自性、不可得而能修習。善現！是為菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，能學無忘失法、恒住捨性。」

具壽善現白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，能學一切智、道相智、一切相智？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，能學一切智、道相智、一切相智？」

佛告善現：「若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，如實知一切智無增無減、無染無淨、無自性、不可得而能修習，如實知道相智、一切相智無增無減、無染無淨、無自性、不可得而能修習。善現！是為菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，能學一切智、道相智、一切相智。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，如實知一切智無增無減、無染無淨、無自性、不可得而能修習，如實知道相智、一切相智無增無減、無染無淨、無自性、不可得而能修習。善現！是為菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，能學一切智、道相智、一切相智。」

具壽善現白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，能學嚴淨佛土、成熟有情？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，能學嚴淨佛土、成熟有情？」

佛告善現：「若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，如實知嚴淨佛土無增無減、無染無淨、無自性、不可得而能修習，如實知成熟有情無增無減、無染無淨、無自性、不可得而能修習。善現！是為菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，能學嚴淨佛土、成熟有情。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，如實知嚴淨佛土無增無減、無染無淨、無自性、不可得而能修習，如實知成熟有情無增無減、無染無淨、無自性、不可得而能修習。善現！是為菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，能學嚴淨佛土、成熟有情。」

具壽善現白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，能學諸餘無量無邊佛法？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，能學諸餘無量無邊佛法？」

佛告善現：「若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，如實知諸餘無量無邊佛法無增無減、無染無淨、無自性、不可得而能修習。善現！是為菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，能學諸餘無量無邊佛法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，如實知諸餘無量無邊佛法無增無減、無染無淨、無自性、不可得而能修習。善現！是為菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，能學諸餘無量無邊佛法。」

爾時，具壽善現白佛言：「世尊！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，如實了知五蘊等法展轉差別，豈不以色蘊壞法界，亦以受、想、行、識蘊壞法界耶？何以故？法界無二無差別故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，具壽善現白佛言：「世尊！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，如實了知五蘊等法展轉差別，豈不以色蘊壞法界，亦以受、想、行、識蘊壞法界耶？何以故？法界無二無差別故。

「豈不以眼處壞法界，亦以耳、鼻、舌、身、意處壞法界耶？何以故？法界無二無差別故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「豈不以眼處壞法界，亦以耳、鼻、舌、身、意處壞法界耶？何以故？法界無二無差別故。

「豈不以色處壞法界，亦以聲、香、味、觸、法處壞法界耶？何以故？法界無二無差別故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「豈不以色處壞法界，亦以聲、香、味、觸、法處壞法界耶？何以故？法界無二無差別故。

「豈不以眼界壞法界，亦以色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受壞法界耶？何以故？法界無二無差別故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「豈不以眼界壞法界，亦以色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受壞法界耶？何以故？法界無二無差別故。

「豈不以耳界壞法界，亦以聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受壞法界耶？何以故？法界無二無差別故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「豈不以耳界壞法界，亦以聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受壞法界耶？何以故？法界無二無差別故。

「豈不以鼻界壞法界，亦以香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受壞法界耶？何以故？法界無二無差別故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「豈不以鼻界壞法界，亦以香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受壞法界耶？何以故？法界無二無差別故。

「豈不以舌界壞法界，亦以味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受壞法界耶？何以故？法界無二無差別故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「豈不以舌界壞法界，亦以味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受壞法界耶？何以故？法界無二無差別故。

「豈不以身界壞法界，亦以觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受壞法界耶？何以故？法界無二無差別故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「豈不以身界壞法界，亦以觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受壞法界耶？何以故？法界無二無差別故。

「豈不以意界壞法界，亦以法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受壞法界耶？何以故？法界無二無差別故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「豈不以意界壞法界，亦以法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受壞法界耶？何以故？法界無二無差別故。

「豈不以地界壞法界，亦以水、火、風、空、識界壞法界耶？何以故？法界無二無差別故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「豈不以地界壞法界，亦以水、火、風、空、識界壞法界耶？何以故？法界無二無差別故。

「豈不以苦聖諦壞法界，亦以集、滅、道聖諦壞法界耶？何以故？法界無二無差別故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「豈不以苦聖諦壞法界，亦以集、滅、道聖諦壞法界耶？何以故？法界無二無差別故。

「豈不以因緣壞法界，亦以等無間緣、所緣緣、增上緣壞法界耶？何以故？法界無二無差別故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「豈不以因緣壞法界，亦以等無間緣、所緣緣、增上緣壞法界耶？何以故？法界無二無差別故。

「豈不以從諸緣所生種種法壞法界耶？何以故？法界無二無差別故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「豈不以從諸緣所生種種法壞法界耶？何以故？法界無二無差別故。

「豈不以無明壞法界，亦以行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱壞法界耶？何以故？法界無二無差別故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「豈不以無明壞法界，亦以行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱壞法界耶？何以故？法界無二無差別故。

「豈不以內空壞法界，亦以外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空壞法界耶？何以故？法界無二無差別故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「豈不以內空壞法界，亦以外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空壞法界耶？何以故？法界無二無差別故。

「豈不以真如壞法界，亦以法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界壞法界耶？何以故？法界無二無差別故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「豈不以真如壞法界，亦以法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界壞法界耶？何以故？法界無二無差別故。

「豈不以布施波羅蜜多壞法界，亦以淨戒、安忍、精進、靜慮、般若、方便善巧、妙願、力、智波羅蜜多壞法界耶？何以故？法界無二無差別故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「豈不以布施波羅蜜多壞法界，亦以淨戒、安忍、精進、靜慮、般若、方便善巧、妙願、力、智波羅蜜多壞法界耶？何以故？法界無二無差別故。

「豈不以極喜地壞法界，亦以離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地壞法界耶？何以故？法界無二無差別故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「豈不以極喜地壞法界，亦以離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地壞法界耶？何以故？法界無二無差別故。

「豈不以四念住壞法界，亦以四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支壞法界耶？何以故？法界無二無差別故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「豈不以四念住壞法界，亦以四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支壞法界耶？何以故？法界無二無差別故。

「豈不以四靜慮壞法界，亦以四無量、四無色定壞法界耶？何以故？法界無二無差別故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「豈不以四靜慮壞法界，亦以四無量、四無色定壞法界耶？何以故？法界無二無差別故。

「豈不以八解脫壞法界，亦以八勝處、九次第定、十遍處壞法界耶？何以故？法界無二無差別故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「豈不以八解脫壞法界，亦以八勝處、九次第定、十遍處壞法界耶？何以故？法界無二無差別故。

「豈不以一切陀羅尼門壞法界，亦以一切三摩地門壞法界耶？何以故？法界無二無差別故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「豈不以一切陀羅尼門壞法界，亦以一切三摩地門壞法界耶？何以故？法界無二無差別故。

「豈不以空解脫門壞法界，亦以無相、無願解脫門壞法界耶？何以故？法界無二無差別故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「豈不以空解脫門壞法界，亦以無相、無願解脫門壞法界耶？何以故？法界無二無差別故。

「豈不以五眼壞法界，亦以六神通壞法界耶？何以故？法界無二無差別故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「豈不以五眼壞法界，亦以六神通壞法界耶？何以故？法界無二無差別故。

「豈不以如來十力壞法界，亦以四無所畏、四無礙解、十八佛不共法壞法界耶？何以故？法界無二無差別故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「豈不以如來十力壞法界，亦以四無所畏、四無礙解、十八佛不共法壞法界耶？何以故？法界無二無差別故。

「豈不以大慈壞法界，亦以大悲、大喜、大捨壞法界耶？何以故？法界無二無差別故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「豈不以大慈壞法界，亦以大悲、大喜、大捨壞法界耶？何以故？法界無二無差別故。

「豈不以無忘失法壞法界，亦以恒住捨性壞法界耶？何以故？法界無二無差別故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「豈不以無忘失法壞法界，亦以恒住捨性壞法界耶？何以故？法界無二無差別故。

「豈不以一切智壞法界，亦以道相智、一切相智壞法界耶？何以故？法界無二無差別故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「豈不以一切智壞法界，亦以道相智、一切相智壞法界耶？何以故？法界無二無差別故。

「豈不以嚴淨佛土壞法界，亦以成熟有情壞法界耶？何以故？法界無二無差別故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「豈不以嚴淨佛土壞法界，亦以成熟有情壞法界耶？何以故？法界無二無差別故。

「豈不以諸餘無量無邊佛法壞法界耶？何以故？法界無二無差別故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「豈不以諸餘無量無邊佛法壞法界耶？何以故？法界無二無差別故。」

佛告善現：「若離法界餘法可得，可言彼法能壞法界；然離法界無法可得，故無餘法能壞法界。何以故？善現！一切如來應正等覺及諸菩薩、獨覺、聲聞，知離法界無法可得，既知無法離法界故，亦不為他施設宣說，是故法界無能壞者。如是，善現！菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，應學法界無二、無別、不可壞相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「若離法界餘法可得，可言彼法能壞法界；然離法界無法可得，故無餘法能壞法界。何以故？善現！一切如來應正等覺及諸菩薩、獨覺、聲聞，知離法界無法可得，既知無法離法界故，亦不為他施設宣說，是故法界無能壞者。如是，善現！菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，應學法界無二、無別、不可壞相。」

時，具壽善現白佛言：「世尊！若菩薩摩訶薩欲學法界，當於何學？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，具壽善現白佛言：「世尊！若菩薩摩訶薩欲學法界，當於何學？」

佛告善現：「若菩薩摩訶薩欲學法界，當於一切法學。何以故？善現！以一切法皆入法界故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「若菩薩摩訶薩欲學法界，當於一切法學。何以故？善現！以一切法皆入法界故。」

具壽善現復白佛言：「世尊！何因緣故，說一切法皆入法界？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「世尊！何因緣故，說一切法皆入法界？」

佛言：「善現！如來出世、若不出世，諸法法爾皆入法界無差別相，不由佛說。所以者何？善現！一切善法若非善法、若有記法若無記法、若有漏法若無漏法、若世間法若出世法、若有為法若無為法，無不皆入無相、無為、性空法界。是故，善現！菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，欲學法界當學一切法，若學一切法即學法界。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！如來出世、若不出世，諸法法爾皆入法界無差別相，不由佛說。所以者何？善現！一切善法若非善法、若有記法若無記法、若有漏法若無漏法、若世間法若出世法、若有為法若無為法，無不皆入無相、無為、性空法界。是故，善現！菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，欲學法界當學一切法，若學一切法即學法界。」

爾時，具壽善現白佛言：「世尊！若一切法皆入法界無二無別，云何菩薩摩訶薩當學般若波羅蜜多，亦學靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多？云何菩薩摩訶薩當學初靜慮，亦學第二、第三、第四靜慮？云何菩薩摩訶薩當學慈無量，亦學悲、喜、捨無量？云何菩薩摩訶薩當學空無邊處定，亦學識無邊處、無所有處、非想非非想處定？云何菩薩摩訶薩當學四念住，亦學四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支？云何菩薩摩訶薩當學空解脫門，亦學無相、無願解脫門？云何菩薩摩訶薩當學八解脫，亦學八勝處、九次第定、十遍處？云何菩薩摩訶薩當學一切陀羅尼門，亦學一切三摩地門？云何菩薩摩訶薩當學內空，亦學外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空？云何菩薩摩訶薩當學真如，亦學法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界？云何菩薩摩訶薩當學苦聖諦，亦學集、滅、道聖諦？云何菩薩摩訶薩當學五眼，亦學六神通？云何菩薩摩訶薩當學佛十力，亦學四無所畏、四無礙解、十八佛不共法？云何菩薩摩訶薩當學大慈，亦學大悲、大喜、大捨？云何菩薩摩訶薩當學無忘失法，亦學恒住捨性？云何菩薩摩訶薩當學一切智，亦學道相智、一切相智？云何菩薩摩訶薩當學圓滿三十二大士相，亦學圓滿八十隨好？云何菩薩摩訶薩當學生剎帝利大族、婆羅門大族、長者大族、居士大族？云何菩薩摩訶薩當學生四大王眾天、三十三天、夜摩天、覩史多天、樂變化天、他化自在天？云何菩薩摩訶薩當學生梵眾天、梵輔天、梵會天、大梵天？云何菩薩摩訶薩當學生光天、少光天、無量光天、極光淨天？云何菩薩摩訶薩當學生淨天、少淨天、無量淨天、遍淨天？云何菩薩摩訶薩當學生廣天、少廣天、無量廣天、廣果天？云何菩薩摩訶薩當學生無想有情天法而不樂生彼？云何菩薩摩訶薩當學生無繁天、無熱天、善現天、善見天、色究竟天法而不樂生彼？云何菩薩摩訶薩當學生空無邊處天、識無邊處天、無所有處天、非想非非想處天法而不樂生彼？云何菩薩摩訶薩當學初發菩提心，亦當學第二、第三、第四、第五、第六、第七、第八、第九、第十發菩提心？云何菩薩摩訶薩當學初菩薩地，亦學第二、第三、第四、第五、第六、第七、第八、第九、第十菩薩地？云何菩薩摩訶薩當學聲聞地而不作證，亦當學獨覺地而不作證？云何菩薩摩訶薩當學菩薩正性離生，亦 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，具壽善現白佛言：「世尊！若一切法皆入法界無二無別，云何菩薩摩訶薩當學般若波羅蜜多，亦學靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多？云何菩薩摩訶薩當學初靜慮，亦學第二、第三、第四靜慮？云何菩薩摩訶薩當學慈無量，亦學悲、喜、捨無量？云何菩薩摩訶薩當學空無邊處定，亦學識無邊處、無所有處、非想非非想處定？云何菩薩摩訶薩當學四念住，亦學四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支？云何菩薩摩訶薩當學空解脫門，亦學無相、無願解脫門？云何菩薩摩訶薩當學八解脫，亦學八勝處、九次第定、十遍處？云何菩薩摩訶薩當學一切陀羅尼門，亦學一切三摩地門？云何菩薩摩訶薩當學內空，亦學外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空？云何菩薩摩訶薩當學真如，亦學法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界？云何菩薩摩訶薩當學苦聖諦，亦學集、滅、道聖諦？云何菩薩摩訶薩當學五眼，亦學六神通？云何菩薩摩訶薩當學佛十力，亦學四無所畏、四無礙解、十八佛不共法？云何菩薩摩訶薩當學大慈，亦學大悲、大喜、大捨？云何菩薩摩訶薩當學無忘失法，亦學恒住捨性？云何菩薩摩訶薩當學一切智，亦學道相智、一切相智？云何菩薩摩訶薩當學圓滿三十二大士相，亦學圓滿八十隨好？云何菩薩摩訶薩當學生剎帝利大族、婆羅門大族、長者大族、居士大族？云何菩薩摩訶薩當學生四大王眾天、三十三天、夜摩天、覩史多天、樂變化天、他化自在天？云何菩薩摩訶薩當學生梵眾天、梵輔天、梵會天、大梵天？云何菩薩摩訶薩當學生光天、少光天、無量光天、極光淨天？云何菩薩摩訶薩當學生淨天、少淨天、無量淨天、遍淨天？云何菩薩摩訶薩當學生廣天、少廣天、無量廣天、廣果天？云何菩薩摩訶薩當學生無想有情天法而不樂生彼？云何菩薩摩訶薩當學生無繁天、無熱天、善現天、善見天、色究竟天法而不樂生彼？云何菩薩摩訶薩當學生空無邊處天、識無邊處天、無所有處天、非想非非想處天法而不樂生彼？云何菩薩摩訶薩當學初發菩提心，亦當學第二、第三、第四、第五、第六、第七、第八、第九、第十發菩提心？云何菩薩摩訶薩當學初菩薩地，亦學第二、第三、第四、第五、第六、第七、第八、第九、第十菩薩地？云何菩薩摩訶薩當學聲聞地而不作證，亦當學獨覺地而不作證？云何菩薩摩訶薩當學菩薩正性離生，亦

當學成熟有情、嚴淨佛土？云何菩薩摩訶薩當學陀羅尼無礙辯，亦學菩薩摩訶薩道諸佛無上正等菩提？如是學已得一切智智，知一切法一切種相？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當學成熟有情、嚴淨佛土？云何菩薩摩訶薩當學陀羅尼無礙辯，亦學菩薩摩訶薩道諸佛無上正等菩提？如是學已得一切智智，知一切法一切種相？

「世尊！非法界中有如是等種種分別。世尊！將無菩薩由此分別行於顛倒，無戲論中起諸戲論。何以故？世尊！真法界中都無分別戲論事故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！非法界中有如是等種種分別。世尊！將無菩薩由此分別行於顛倒，無戲論中起諸戲論。何以故？世尊！真法界中都無分別戲論事故。

「世尊！法界非色，亦不離色；法界非受、想、行、識，亦不離受、想、行、識。法界即色，色即法界；法界即受、想、行、識，受、想、行、識即法界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！法界非色，亦不離色；法界非受、想、行、識，亦不離受、想、行、識。法界即色，色即法界；法界即受、想、行、識，受、想、行、識即法界。

「世尊！法界非眼處，亦不離眼處；法界非耳、鼻、舌、身、意處，亦不離耳、鼻、舌、身、意處。法界即眼處，眼處即法界；法界即耳、鼻、舌、身、意處，耳、鼻、舌、身、意處即法界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！法界非眼處，亦不離眼處；法界非耳、鼻、舌、身、意處，亦不離耳、鼻、舌、身、意處。法界即眼處，眼處即法界；法界即耳、鼻、舌、身、意處，耳、鼻、舌、身、意處即法界。

「世尊！法界非色處，亦不離色處；法界非聲、香、味、觸、法處，亦不離聲、香、味、觸、法處。法界即色處，色處即法界；法界即聲、香、味、觸、法處，聲、香、味、觸、法處即法界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！法界非色處，亦不離色處；法界非聲、香、味、觸、法處，亦不離聲、香、味、觸、法處。法界即色處，色處即法界；法界即聲、香、味、觸、法處，聲、香、味、觸、法處即法界。

「世尊！法界非眼界，亦不離眼界；法界非耳、鼻、舌、身、意界，亦不離耳、鼻、舌、身、意界。法界即眼界，眼界即法界；法界即耳、鼻、舌、身、意界，耳、鼻、舌、身、意界即法界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！法界非眼界，亦不離眼界；法界非耳、鼻、舌、身、意界，亦不離耳、鼻、舌、身、意界。法界即眼界，眼界即法界；法界即耳、鼻、舌、身、意界，耳、鼻、舌、身、意界即法界。

「世尊！法界非色界，亦不離色界；法界非聲、香、味、觸、法界，亦不離聲、香、味、觸、法界。法界即色界，色界即法界；法界即聲、香、味、觸、法界，聲、香、味、觸、法界即法界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！法界非色界，亦不離色界；法界非聲、香、味、觸、法界，亦不離聲、香、味、觸、法界。法界即色界，色界即法界；法界即聲、香、味、觸、法界，聲、香、味、觸、法界即法界。

「世尊！法界非眼識界，亦不離眼識界；法界非耳、鼻、舌、身、意識界，亦不離耳、鼻、舌、身、意識界。法界即眼識界，眼識界即法界；法界即耳、鼻、舌、身、意識界，耳、鼻、舌、身、意識界即法界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！法界非眼識界，亦不離眼識界；法界非耳、鼻、舌、身、意識界，亦不離耳、鼻、舌、身、意識界。法界即眼識界，眼識界即法界；法界即耳、鼻、舌、身、意識界，耳、鼻、舌、身、意識界即法界。

「世尊！法界非眼觸，亦不離眼觸；法界非耳、鼻、舌、身、意觸，亦不離耳、鼻、舌、身、意觸。法界即眼觸，眼觸即法界；法界即耳、鼻、舌、身、意觸，耳、鼻、舌、身、意觸即法界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！法界非眼觸，亦不離眼觸；法界非耳、鼻、舌、身、意觸，亦不離耳、鼻、舌、身、意觸。法界即眼觸，眼觸即法界；法界即耳、鼻、舌、身、意觸，耳、鼻、舌、身、意觸即法界。

「世尊！法界非眼觸為緣所生諸受，亦不離眼觸為緣所生諸受；法界非耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受，亦不離耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受。法界即眼觸為緣所生諸受，眼觸為緣所生諸受即法界；法界即耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受，耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受即法界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！法界非眼觸為緣所生諸受，亦不離眼觸為緣所生諸受；法界非耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受，亦不離耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受。法界即眼觸為緣所生諸受，眼觸為緣所生諸受即法界；法界即耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受，耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受即法界。

「世尊！法界非地界，亦不離地界；法界非水、火、風、空、識界，亦不離水、火、風、空、識界。法界即地界，地界即法界；法界即水、火、風、空、識界，水、火、風、空、識界即法界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！法界非地界，亦不離地界；法界非水、火、風、空、識界，亦不離水、火、風、空、識界。法界即地界，地界即法界；法界即水、火、風、空、識界，水、火、風、空、識界即法界。

「世尊！法界非因緣，亦不離因緣；法界非等無間緣、所緣緣、增上緣，亦不離等無間緣、所緣緣、增上緣。法界即因緣，因緣即法界；法界即等無間緣、所緣緣、增上緣，等無間緣、所緣緣、增上緣即法界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！法界非因緣，亦不離因緣；法界非等無間緣、所緣緣、增上緣，亦不離等無間緣、所緣緣、增上緣。法界即因緣，因緣即法界；法界即等無間緣、所緣緣、增上緣，等無間緣、所緣緣、增上緣即法界。

「世尊！法界非從緣所生諸法，亦不離從緣所生諸法；法界即從緣所生諸法，從緣所生諸法即法界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！法界非從緣所生諸法，亦不離從緣所生諸法；法界即從緣所生諸法，從緣所生諸法即法界。

「世尊！法界非無明，亦不離無明；法界非行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱，亦不離行乃至老死愁歎苦憂惱。法界即無明，無明即法界；法界即行乃至老死愁歎苦憂惱，行乃至老死愁歎苦憂惱即法界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！法界非無明，亦不離無明；法界非行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱，亦不離行乃至老死愁歎苦憂惱。法界即無明，無明即法界；法界即行乃至老死愁歎苦憂惱，行乃至老死愁歎苦憂惱即法界。

「世尊！法界非布施波羅蜜多，亦不離布施波羅蜜多；法界非淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，亦不離淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多。法界即布施波羅蜜多，布施波羅蜜多即法界；法界即淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多即法界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！法界非布施波羅蜜多，亦不離布施波羅蜜多；法界非淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，亦不離淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多。法界即布施波羅蜜多，布施波羅蜜多即法界；法界即淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多即法界。

「世尊！法界非四靜慮，亦不離四靜慮；法界非四無量、四無色定，亦不離四無量、四無色定。法界即四靜慮，四靜慮即法界；法界即四無量、四無色定，四無量、四無色定即法界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！法界非四靜慮，亦不離四靜慮；法界非四無量、四無色定，亦不離四無量、四無色定。法界即四靜慮，四靜慮即法界；法界即四無量、四無色定，四無量、四無色定即法界。

「世尊！法界非四念住，亦不離四念住；法界非四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，亦不離四正斷乃至八聖道支。法界即四念住，四念住即法界；法界即四正斷乃至八聖道支，四正斷乃至八聖道支即法界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！法界非四念住，亦不離四念住；法界非四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，亦不離四正斷乃至八聖道支。法界即四念住，四念住即法界；法界即四正斷乃至八聖道支，四正斷乃至八聖道支即法界。

「世尊！法界非空解脫門，亦不離空解脫門；法界非無相、無願解脫門，亦不離無相、無願解脫門。法界即空解脫門，空解脫門即法界；法界即無相、無願解脫門，無相、無願解脫門即法界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！法界非空解脫門，亦不離空解脫門；法界非無相、無願解脫門，亦不離無相、無願解脫門。法界即空解脫門，空解脫門即法界；法界即無相、無願解脫門，無相、無願解脫門即法界。

「世尊！法界非內空，亦不離內空；法界非外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空，亦不離外空乃至無性自性空。法界即內空，內空即法界；法界即外空乃至無性自性空，外空乃至無性自性空即法界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！法界非內空，亦不離內空；法界非外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空，亦不離外空乃至無性自性空。法界即內空，內空即法界；法界即外空乃至無性自性空，外空乃至無性自性空即法界。

「世尊！法界非苦聖諦，亦不離苦聖諦；法界非集、滅、道聖諦，亦不離集、滅、道聖諦。法界即苦聖諦，苦聖諦即法界；法界即集、滅、道聖諦，集、滅、道聖諦即法界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！法界非苦聖諦，亦不離苦聖諦；法界非集、滅、道聖諦，亦不離集、滅、道聖諦。法界即苦聖諦，苦聖諦即法界；法界即集、滅、道聖諦，集、滅、道聖諦即法界。

「世尊！法界非八解脫，亦不離八解脫；法界非八勝處、九次第定、十遍處，亦不離八勝處、九次第定、十遍處。法界即八解脫，八解脫即法界；法界即八勝處、九次第定、十遍處，八勝處、九次第定、十遍處即法界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！法界非八解脫，亦不離八解脫；法界非八勝處、九次第定、十遍處，亦不離八勝處、九次第定、十遍處。法界即八解脫，八解脫即法界；法界即八勝處、九次第定、十遍處，八勝處、九次第定、十遍處即法界。

「世尊！法界非一切陀羅尼門，亦不離一切陀羅尼門；法界非一切三摩地門，亦不離一切三摩地門。法界即一切陀羅尼門，一切陀羅尼門即法界；法界即一切三摩地門，一切三摩地門即法界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！法界非一切陀羅尼門，亦不離一切陀羅尼門；法界非一切三摩地門，亦不離一切三摩地門。法界即一切陀羅尼門，一切陀羅尼門即法界；法界即一切三摩地門，一切三摩地門即法界。

「世尊！法界非極喜地，亦不離極喜地；法界非離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地，亦不離離垢地乃至法雲地。法界即極喜地，極喜地即法界；法界即離垢地乃至法雲地，離垢地乃至法雲地即法界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！法界非極喜地，亦不離極喜地；法界非離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地，亦不離離垢地乃至法雲地。法界即極喜地，極喜地即法界；法界即離垢地乃至法雲地，離垢地乃至法雲地即法界。

「世尊！法界非五眼，亦不離五眼；法界非六神通，亦不離六神通。法界即五眼，五眼即法界；法界即六神通，六神通即法界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！法界非五眼，亦不離五眼；法界非六神通，亦不離六神通。法界即五眼，五眼即法界；法界即六神通，六神通即法界。

「世尊！法界非佛十力，亦不離佛十力；法界非四無所畏、四無礙解、十八佛不共法，亦不離四無所畏、四無礙解、十八佛不共法。法界即佛十力，佛十力即法界；法界即四無所畏、四無礙解、十八佛不共法，四無所畏、四無礙解、十八佛不共法即法界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！法界非佛十力，亦不離佛十力；法界非四無所畏、四無礙解、十八佛不共法，亦不離四無所畏、四無礙解、十八佛不共法。法界即佛十力，佛十力即法界；法界即四無所畏、四無礙解、十八佛不共法，四無所畏、四無礙解、十八佛不共法即法界。

「世尊！法界非大慈，亦不離大慈；法界非大悲、大喜、大捨，亦不離大悲、大喜、大捨。法界即大慈，大慈即法界；法界即大悲、大喜、大捨，大悲、大喜、大捨即法界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！法界非大慈，亦不離大慈；法界非大悲、大喜、大捨，亦不離大悲、大喜、大捨。法界即大慈，大慈即法界；法界即大悲、大喜、大捨，大悲、大喜、大捨即法界。

「世尊！法界非無忘失法，亦不離無忘失法；法界非恒住捨性，亦不離恒住捨性。法界即無忘失法，無忘失法即法界；法界即恒住捨性，恒住捨性即法界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！法界非無忘失法，亦不離無忘失法；法界非恒住捨性，亦不離恒住捨性。法界即無忘失法，無忘失法即法界；法界即恒住捨性，恒住捨性即法界。

「世尊！法界非一切智，亦非離一切智；法界非道相智、一切相智，亦不離道相智、一切相智。法界即一切智，一切智即法界；法界即道相智、一切相智，道相智、一切相智即法界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！法界非一切智，亦非離一切智；法界非道相智、一切相智，亦不離道相智、一切相智。法界即一切智，一切智即法界；法界即道相智、一切相智，道相智、一切相智即法界。

「世尊！法界非三十二大士相，亦不離三十二大士相；法界非八十隨好，亦不離八十隨好。法界即三十二大士相，三十二大士相即法界；法界即八十隨好，八十隨好即法界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！法界非三十二大士相，亦不離三十二大士相；法界非八十隨好，亦不離八十隨好。法界即三十二大士相，三十二大士相即法界；法界即八十隨好，八十隨好即法界。

「世尊！法界非預流果，亦不離預流果；法界非一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提，亦不離一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提。法界即預流果，預流果即法界；法界即一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提，一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提即法界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！法界非預流果，亦不離預流果；法界非一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提，亦不離一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提。法界即預流果，預流果即法界；法界即一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提，一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提即法界。

「世尊！法界非一切菩薩摩訶薩行，亦不離一切菩薩摩訶薩行；法界非諸佛無上正等菩提，亦不離諸佛無上正等菩提。法界即一切菩薩摩訶薩行，一切菩薩摩訶薩行即法界；法界即諸佛無上正等菩提，諸佛無上正等菩提即法界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！法界非一切菩薩摩訶薩行，亦不離一切菩薩摩訶薩行；法界非諸佛無上正等菩提，亦不離諸佛無上正等菩提。法界即一切菩薩摩訶薩行，一切菩薩摩訶薩行即法界；法界即諸佛無上正等菩提，諸佛無上正等菩提即法界。

「世尊！法界非世間法，亦不離世間法；法界非出世法，亦不離出世法。法界即世間法，世間法即法界；法界即出世法，出世法即法界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！法界非世間法，亦不離世間法；法界非出世法，亦不離出世法。法界即世間法，世間法即法界；法界即出世法，出世法即法界。

「世尊！法界非有漏法，亦不離有漏法；法界非無漏法，亦不離無漏法。法界即有漏法，有漏法即法界；法界即無漏法，無漏法即法界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！法界非有漏法，亦不離有漏法；法界非無漏法，亦不離無漏法。法界即有漏法，有漏法即法界；法界即無漏法，無漏法即法界。

「世尊！法界非有為法，亦不離有為法；法界非無為法，亦不離無為法。法界即有為法，有為法即法界；法界即無為法，無為法即法界。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！法界非有為法，亦不離有為法；法界非無為法，亦不離無為法。法界即有為法，有為法即法界；法界即無為法，無為法即法界。」

佛告善現：「如是！如是！如汝所說。真法界中無一切種分別戲論。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「如是！如是！如汝所說。真法界中無一切種分別戲論。

「善現！色非法界，亦不離色別有法界；受、想、行、識非法界，亦不離受、想、行、識別有法界。色即法界，法界即色；受、想、行、識即法界，法界即受、想、行、識。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！色非法界，亦不離色別有法界；受、想、行、識非法界，亦不離受、想、行、識別有法界。色即法界，法界即色；受、想、行、識即法界，法界即受、想、行、識。

「善現！眼處非法界，亦不離眼處別有法界；耳、鼻、舌、身、意處非法界，亦不離耳、鼻、舌、身、意處別有法界。眼處即法界，法界即眼處；耳、鼻、舌、身、意處即法界，法界即耳、鼻、舌、身、意處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！眼處非法界，亦不離眼處別有法界；耳、鼻、舌、身、意處非法界，亦不離耳、鼻、舌、身、意處別有法界。眼處即法界，法界即眼處；耳、鼻、舌、身、意處即法界，法界即耳、鼻、舌、身、意處。

「善現！色處非法界，亦不離色處別有法界；聲、香、味、觸、法處非法界，亦不離聲、香、味、觸、法處別有法界。色處即法界，法界即色處；聲、香、味、觸、法處即法界，法界即聲、香、味、觸、法處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！色處非法界，亦不離色處別有法界；聲、香、味、觸、法處非法界，亦不離聲、香、味、觸、法處別有法界。色處即法界，法界即色處；聲、香、味、觸、法處即法界，法界即聲、香、味、觸、法處。

「善現！眼界非法界，亦不離眼界別有法界；耳、鼻、舌、身、意界非法界，亦不離耳、鼻、舌、身、意界別有法界。眼界即法界，法界即眼界；耳、鼻、舌、身、意界即法界，法界即耳、鼻、舌、身、意界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！眼界非法界，亦不離眼界別有法界；耳、鼻、舌、身、意界非法界，亦不離耳、鼻、舌、身、意界別有法界。眼界即法界，法界即眼界；耳、鼻、舌、身、意界即法界，法界即耳、鼻、舌、身、意界。

「善現！色界非法界，亦不離色界別有法界；聲、香、味、觸、法界非法界，亦不離聲、香、味、觸、法界別有法界。色界即法界，法界即色界；聲、香、味、觸、法界即法界，法界即聲、香、味、觸、法界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！色界非法界，亦不離色界別有法界；聲、香、味、觸、法界非法界，亦不離聲、香、味、觸、法界別有法界。色界即法界，法界即色界；聲、香、味、觸、法界即法界，法界即聲、香、味、觸、法界。

「善現！眼識界非法界，亦不離眼識界別有法界；耳、鼻、舌、身、意識界非法界，亦不離耳、鼻、舌、身、意識界別有法界。眼識界即法界，法界即眼識界；耳、鼻、舌、身、意識界即法界，法界即耳、鼻、舌、身、意識界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！眼識界非法界，亦不離眼識界別有法界；耳、鼻、舌、身、意識界非法界，亦不離耳、鼻、舌、身、意識界別有法界。眼識界即法界，法界即眼識界；耳、鼻、舌、身、意識界即法界，法界即耳、鼻、舌、身、意識界。

「善現！眼觸非法界，亦不離眼觸別有法界；耳、鼻、舌、身、意觸非法界，亦不離耳、鼻、舌、身、意觸別有法界。眼觸即法界，法界即眼觸；耳、鼻、舌、身、意觸即法界，法界即耳、鼻、舌、身、意觸。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！眼觸非法界，亦不離眼觸別有法界；耳、鼻、舌、身、意觸非法界，亦不離耳、鼻、舌、身、意觸別有法界。眼觸即法界，法界即眼觸；耳、鼻、舌、身、意觸即法界，法界即耳、鼻、舌、身、意觸。

「善現！眼觸為緣所生諸受非法界，亦不離眼觸為緣所生諸受別有法界；耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受非法界，亦不離耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受別有法界。眼觸為緣所生諸受即法界，法界即眼觸為緣所生諸受；耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受即法界，法界即耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！眼觸為緣所生諸受非法界，亦不離眼觸為緣所生諸受別有法界；耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受非法界，亦不離耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受別有法界。眼觸為緣所生諸受即法界，法界即眼觸為緣所生諸受；耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受即法界，法界即耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受。

「善現！地界非法界，亦不離地界別有法界；水、火、風、空、識界非法界，亦不離水、火、風、空、識界別有法界。地界即法界，法界即地界；水、火、風、空、識界即法界，法界即水、火、風、空、識界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！地界非法界，亦不離地界別有法界；水、火、風、空、識界非法界，亦不離水、火、風、空、識界別有法界。地界即法界，法界即地界；水、火、風、空、識界即法界，法界即水、火、風、空、識界。

「善現！因緣非法界，亦不離因緣別有法界；等無間緣、所緣緣、增上緣非法界，亦不離等無間緣、所緣緣、增上緣別有法界。因緣即法界，法界即因緣；等無間緣、所緣緣、增上緣即法界，法界即等無間緣、所緣緣、增上緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！因緣非法界，亦不離因緣別有法界；等無間緣、所緣緣、增上緣非法界，亦不離等無間緣、所緣緣、增上緣別有法界。因緣即法界，法界即因緣；等無間緣、所緣緣、增上緣即法界，法界即等無間緣、所緣緣、增上緣。

「善現！從緣所生諸法非法界，亦不離從緣所生諸法別有法界；從緣所生諸法即法界，法界即從緣所生諸法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！從緣所生諸法非法界，亦不離從緣所生諸法別有法界；從緣所生諸法即法界，法界即從緣所生諸法。

「善現！無明非法界，亦不離無明別有法界；行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱非法界，亦不離行乃至老死愁歎苦憂惱別有法界。無明即法界，法界即無明；行乃至老死愁歎苦憂惱即法界，法界即行乃至老死愁歎苦憂惱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！無明非法界，亦不離無明別有法界；行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱非法界，亦不離行乃至老死愁歎苦憂惱別有法界。無明即法界，法界即無明；行乃至老死愁歎苦憂惱即法界，法界即行乃至老死愁歎苦憂惱。

「善現！布施波羅蜜多非法界，亦不離布施波羅蜜多別有法界；淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多非法界，亦不離淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多別有法界。布施波羅蜜多即法界，法界即布施波羅蜜多；淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多即法界，法界即淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！布施波羅蜜多非法界，亦不離布施波羅蜜多別有法界；淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多非法界，亦不離淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多別有法界。布施波羅蜜多即法界，法界即布施波羅蜜多；淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多即法界，法界即淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多。

「善現！四靜慮非法界，亦不離四靜慮別有法界；四無量、四無色定非法界，亦不離四無量、四無色定別有法界。四靜慮即法界，法界即四靜慮；四無量、四無色定即法界，法界即四無量、四無色定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！四靜慮非法界，亦不離四靜慮別有法界；四無量、四無色定非法界，亦不離四無量、四無色定別有法界。四靜慮即法界，法界即四靜慮；四無量、四無色定即法界，法界即四無量、四無色定。