大般若波羅蜜多經卷第三百八十三三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大般若波羅蜜多經卷第三百八十三三藏法師玄奘奉 詔譯

初分諸功德相品第六十八之五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初分諸功德相品第六十八之五

爾時，具壽善現白佛言：「世尊！若真法界、真如、實際無轉越者，色與法界、真如、實際為有異不？受、想、行、識與法界、真如、實際為有異不？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，具壽善現白佛言：「世尊！若真法界、真如、實際無轉越者，色與法界、真如、實際為有異不？受、想、行、識與法界、真如、實際為有異不？

「世尊！眼處與法界、真如、實際為有異不？耳、鼻、舌、身、意處與法界、真如、實際為有異不？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！眼處與法界、真如、實際為有異不？耳、鼻、舌、身、意處與法界、真如、實際為有異不？

「世尊！色處與法界、真如、實際為有異不？聲、香、味、觸、法處與法界、真如、實際為有異不？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！色處與法界、真如、實際為有異不？聲、香、味、觸、法處與法界、真如、實際為有異不？

「世尊！眼界與法界、真如、實際為有異不？耳、鼻、舌、身、意界與法界、真如、實際為有異不？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！眼界與法界、真如、實際為有異不？耳、鼻、舌、身、意界與法界、真如、實際為有異不？

「世尊！色界與法界、真如、實際為有異不？聲、香、味、觸、法界與法界、真如、實際為有異不？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！色界與法界、真如、實際為有異不？聲、香、味、觸、法界與法界、真如、實際為有異不？

「世尊！眼識界與法界、真如、實際為有異不？耳、鼻、舌、身、意識界與法界、真如、實際為有異不？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！眼識界與法界、真如、實際為有異不？耳、鼻、舌、身、意識界與法界、真如、實際為有異不？

「世尊！眼觸與法界、真如、實際為有異不？耳、鼻、舌、身、意觸與法界、真如、實際為有異不？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！眼觸與法界、真如、實際為有異不？耳、鼻、舌、身、意觸與法界、真如、實際為有異不？

「世尊！眼觸為緣所生諸受與法界、真如、實際為有異不？耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受與法界、真如、實際為有異不？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！眼觸為緣所生諸受與法界、真如、實際為有異不？耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受與法界、真如、實際為有異不？

「世尊！地界與法界、真如、實際為有異不？水、火、風、空、識界與法界、真如、實際為有異不？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！地界與法界、真如、實際為有異不？水、火、風、空、識界與法界、真如、實際為有異不？

「世尊！因緣與法界、真如、實際為有異不？等無間緣、所緣緣、增上緣與法界、真如、實際為有異不？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！因緣與法界、真如、實際為有異不？等無間緣、所緣緣、增上緣與法界、真如、實際為有異不？

「世尊！從諸緣所生法與法界、真如、實際為有異不？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！從諸緣所生法與法界、真如、實際為有異不？

「世尊！無明與法界、真如、實際為有異不？行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱與法界、真如、實際為有異不？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！無明與法界、真如、實際為有異不？行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱與法界、真如、實際為有異不？

「世尊！布施波羅蜜多與法界、真如、實際為有異不？淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多與法界、真如、實際為有異不？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！布施波羅蜜多與法界、真如、實際為有異不？淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多與法界、真如、實際為有異不？

「世尊！四靜慮與法界、真如、實際為有異不？四無量、四無色定與法界、真如、實際為有異不？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！四靜慮與法界、真如、實際為有異不？四無量、四無色定與法界、真如、實際為有異不？

「世尊！四念住與法界、真如、實際為有異不？四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支與法界、真如、實際為有異不？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！四念住與法界、真如、實際為有異不？四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支與法界、真如、實際為有異不？

「世尊！空解脫門與法界、真如、實際為有異不？無相、無願解脫門與法界、真如、實際為有異不？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！空解脫門與法界、真如、實際為有異不？無相、無願解脫門與法界、真如、實際為有異不？

「世尊！內空與法界、真如、實際為有異不？外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空與法界、真如、實際為有異不？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！內空與法界、真如、實際為有異不？外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空與法界、真如、實際為有異不？

「世尊！苦聖諦與法界、真如、實際為有異不？集、滅、道聖諦與法界、真如、實際為有異不？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！苦聖諦與法界、真如、實際為有異不？集、滅、道聖諦與法界、真如、實際為有異不？

「世尊！八解脫與法界、真如、實際為有異不？八勝處、九次第定、十遍處與法界、真如、實際為有異不？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！八解脫與法界、真如、實際為有異不？八勝處、九次第定、十遍處與法界、真如、實際為有異不？

「世尊！一切陀羅尼門與法界、真如、實際為有異不？一切三摩地門與法界、真如、實際為有異不？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！一切陀羅尼門與法界、真如、實際為有異不？一切三摩地門與法界、真如、實際為有異不？

「世尊！極喜地與法界、真如、實際為有異不？離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地與法界、真如、實際為有異不？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！極喜地與法界、真如、實際為有異不？離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地與法界、真如、實際為有異不？

「世尊！五眼與法界、真如、實際為有異不？六神通與法界、真如、實際為有異不？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！五眼與法界、真如、實際為有異不？六神通與法界、真如、實際為有異不？

「世尊！佛十力與法界、真如、實際為有異不？四無所畏、四無礙解、十八佛不共法與法界、真如、實際為有異不？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！佛十力與法界、真如、實際為有異不？四無所畏、四無礙解、十八佛不共法與法界、真如、實際為有異不？

「世尊！大慈與法界、真如、實際為有異不？大悲、大喜、大捨與法界、真如、實際為有異不？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！大慈與法界、真如、實際為有異不？大悲、大喜、大捨與法界、真如、實際為有異不？

「世尊！無忘失法與法界、真如、實際為有異不？恒住捨性與法界、真如、實際為有異不？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！無忘失法與法界、真如、實際為有異不？恒住捨性與法界、真如、實際為有異不？

「世尊！一切智與法界、真如、實際為有異不？道相智、一切相智與法界、真如、實際為有異不？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！一切智與法界、真如、實際為有異不？道相智、一切相智與法界、真如、實際為有異不？

「世尊！三十二大士相與法界、真如、實際為有異不？八十隨好與法界、真如、實際為有異不？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！三十二大士相與法界、真如、實際為有異不？八十隨好與法界、真如、實際為有異不？

「世尊！預流果與法界、真如、實際為有異不？一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提與法界、真如、實際為有異不？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！預流果與法界、真如、實際為有異不？一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提與法界、真如、實際為有異不？

「世尊！一切菩薩摩訶薩行與法界、真如、實際為有異不？諸佛無上正等菩提與法界、真如、實際為有異不？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！一切菩薩摩訶薩行與法界、真如、實際為有異不？諸佛無上正等菩提與法界、真如、實際為有異不？

「世尊！世間法與法界、真如、實際為有異不？出世間法與法界、真如、實際為有異不？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！世間法與法界、真如、實際為有異不？出世間法與法界、真如、實際為有異不？

「世尊！有漏法與法界、真如、實際為有異不？無漏法與法界、真如、實際為有異不？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！有漏法與法界、真如、實際為有異不？無漏法與法界、真如、實際為有異不？

「世尊！有為法與法界、真如、實際為有異不？無為法與法界、真如、實際為有異不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！有為法與法界、真如、實際為有異不？無為法與法界、真如、實際為有異不？」

佛言：「不也！善現！色不異法界、真如、實際，受、想、行、識亦不異法界、真如、實際。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「不也！善現！色不異法界、真如、實際，受、想、行、識亦不異法界、真如、實際。

「善現！眼處不異法界、真如、實際，耳、鼻、舌、身、意處亦不異法界、真如、實際。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！眼處不異法界、真如、實際，耳、鼻、舌、身、意處亦不異法界、真如、實際。

「善現！色處不異法界、真如、實際，聲、香、味、觸、法處亦不異法界、真如、實際。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！色處不異法界、真如、實際，聲、香、味、觸、法處亦不異法界、真如、實際。

「善現！眼界不異法界、真如、實際，耳、鼻、舌、身、意界亦不異法界、真如、實際。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！眼界不異法界、真如、實際，耳、鼻、舌、身、意界亦不異法界、真如、實際。

「善現！色界不異法界、真如、實際，聲、香、味、觸、法界亦不異法界、真如、實際。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！色界不異法界、真如、實際，聲、香、味、觸、法界亦不異法界、真如、實際。

「善現！眼識界不異法界、真如、實際，耳、鼻、舌、身、意識界亦不異法界、真如、實際。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！眼識界不異法界、真如、實際，耳、鼻、舌、身、意識界亦不異法界、真如、實際。

「善現！眼觸不異法界、真如、實際，耳、鼻、舌、身、意觸亦不異法界、真如、實際。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！眼觸不異法界、真如、實際，耳、鼻、舌、身、意觸亦不異法界、真如、實際。

「善現！眼觸為緣所生諸受不異法界、真如、實際，耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受亦不異法界、真如、實際。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！眼觸為緣所生諸受不異法界、真如、實際，耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受亦不異法界、真如、實際。

「善現！地界不異法界、真如、實際，水、火、風、空、識界亦不異法界、真如、實際。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！地界不異法界、真如、實際，水、火、風、空、識界亦不異法界、真如、實際。

「善現！因緣不異法界、真如、實際，等無間緣、所緣緣、增上緣亦不異法界、真如、實際。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！因緣不異法界、真如、實際，等無間緣、所緣緣、增上緣亦不異法界、真如、實際。

「善現！從諸緣所生法不異法界、真如、實際。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！從諸緣所生法不異法界、真如、實際。

「善現！無明不異法界、真如、實際，行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱亦不異法界、真如、實際。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！無明不異法界、真如、實際，行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱亦不異法界、真如、實際。

「善現！布施波羅蜜多不異法界、真如、實際，淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多亦不異法界、真如、實際。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！布施波羅蜜多不異法界、真如、實際，淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多亦不異法界、真如、實際。

「善現！四靜慮不異法界、真如、實際，四無量、四無色定亦不異法界、真如、實際。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！四靜慮不異法界、真如、實際，四無量、四無色定亦不異法界、真如、實際。

「善現！四念住不異法界、真如、實際，四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支亦不異法界、真如、實際。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！四念住不異法界、真如、實際，四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支亦不異法界、真如、實際。

「善現！空解脫門不異法界、真如、實際，無相、無願解脫門亦不異法界、真如、實際。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！空解脫門不異法界、真如、實際，無相、無願解脫門亦不異法界、真如、實際。

「善現！內空不異法界、真如、實際，外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空亦不異法界、真如、實際。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！內空不異法界、真如、實際，外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空亦不異法界、真如、實際。

「善現！苦聖諦不異法界、真如、實際，集、滅、道聖諦亦不異法界、真如、實際。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！苦聖諦不異法界、真如、實際，集、滅、道聖諦亦不異法界、真如、實際。

「善現！八解脫不異法界、真如、實際，八勝處、九次第定、十遍處亦不異法界、真如、實際。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！八解脫不異法界、真如、實際，八勝處、九次第定、十遍處亦不異法界、真如、實際。

「善現！一切陀羅尼門不異法界、真如、實際，一切三摩地門亦不異法界、真如、實際。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！一切陀羅尼門不異法界、真如、實際，一切三摩地門亦不異法界、真如、實際。

「善現！極喜地不異法界、真如、實際，離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地亦不異法界、真如、實際。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！極喜地不異法界、真如、實際，離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地亦不異法界、真如、實際。

「善現！五眼不異法界、真如、實際，六神通亦不異法界、真如、實際。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！五眼不異法界、真如、實際，六神通亦不異法界、真如、實際。

「善現！佛十力不異法界、真如、實際，四無所畏、四無礙解、十八佛不共法亦不異法界、真如、實際。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！佛十力不異法界、真如、實際，四無所畏、四無礙解、十八佛不共法亦不異法界、真如、實際。

「善現！大慈不異法界、真如、實際，大悲、大喜、大捨亦不異法界、真如、實際。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！大慈不異法界、真如、實際，大悲、大喜、大捨亦不異法界、真如、實際。

「善現！無忘失法不異法界、真如、實際，恒住捨性亦不異法界、真如、實際。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！無忘失法不異法界、真如、實際，恒住捨性亦不異法界、真如、實際。

「善現！一切智不異法界、真如、實際，道相智、一切相智亦不異法界、真如、實際。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！一切智不異法界、真如、實際，道相智、一切相智亦不異法界、真如、實際。

「善現！三十二大士相不異法界、真如、實際，八十隨好亦不異法界、真如、實際。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！三十二大士相不異法界、真如、實際，八十隨好亦不異法界、真如、實際。

「善現！預流果不異法界、真如、實際，一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提亦不異法界、真如、實際。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！預流果不異法界、真如、實際，一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提亦不異法界、真如、實際。

「善現！一切菩薩摩訶薩行不異法界、真如、實際，諸佛無上正等菩提亦不異法界、真如、實際。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！一切菩薩摩訶薩行不異法界、真如、實際，諸佛無上正等菩提亦不異法界、真如、實際。

「善現！世間法不異法界、真如、實際，出世間法亦不異法界、真如、實際。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！世間法不異法界、真如、實際，出世間法亦不異法界、真如、實際。

「善現！有漏法不異法界、真如、實際，無漏法亦不異法界、真如、實際。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！有漏法不異法界、真如、實際，無漏法亦不異法界、真如、實際。

「善現！有為法不異法界、真如、實際，無為法亦不異法界、真如、實際。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！有為法不異法界、真如、實際，無為法亦不異法界、真如、實際。」

時，具壽善現復白佛言：「世尊！若色不異法界、真如、實際，受、想、行、識亦不異法界、真如、實際；世尊！若眼處不異法界、真如、實際，耳、鼻、舌、身、意處亦不異法界、真如、實際；世尊！若色處不異法界、真如、實際，聲、香、味、觸、法處亦不異法界、真如、實際；世尊！若眼界不異法界、真如、實際，耳、鼻、舌、身、意界亦不異法界、真如、實際；世尊！若色界不異法界、真如、實際，聲、香、味、觸、法界亦不異法界、真如、實際；世尊！若眼識界不異法界、真如、實際，耳、鼻、舌、身、意識界亦不異法界、真如、實際；世尊！若眼觸不異法界、真如、實際，耳、鼻、舌、身、意觸亦不異法界、真如、實際；世尊！若眼觸為緣所生諸受不異法界、真如、實際，耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受亦不異法界、真如、實際；世尊！若地界不異法界、真如、實際，水、火、風、空、識界亦不異法界、真如、實際；世尊！若因緣不異法界、真如、實際，等無間緣、所緣緣、增上緣亦不異法界、真如、實際；世尊！若從諸緣所生法不異法界、真如、實際；世尊！若無明不異法界、真如、實際，行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱亦不異法界、真如、實際；世尊！若布施波羅蜜多不異法界、真如、實際，淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多亦不異法界、真如、實際；世尊！若四靜慮不異法界、真如、實際，四無量、四無色定亦不異法界、真如、實際；世尊！若四念住不異法界、真如、實際，四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支亦不異法界、真如、實際；世尊！若空解脫門不異法界、真如、實際，無相、無願解脫門亦不異法界、真如、實際；世尊！若內空不異法界、真如、實際，外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空亦不異法界、真如、實際；世尊！若苦聖諦不異法界、真如、實際，集、滅、道聖諦亦不異法界、真如、實際；世尊！若八解脫不異法界、真如、實際，八勝處、九次第定、十遍處亦不異法界、真如、實際；世尊！若一切陀羅尼門不異法界、真如、實際，一切三摩地門亦不異法界、真如、實際；世尊！若極喜地不異法界、真如、實際，離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地亦不異法界、真如、實際；世尊！若五眼不異法界、真如、實際，六神通亦不異法界、真如、實際；世尊！若佛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，具壽善現復白佛言：「世尊！若色不異法界、真如、實際，受、想、行、識亦不異法界、真如、實際；世尊！若眼處不異法界、真如、實際，耳、鼻、舌、身、意處亦不異法界、真如、實際；世尊！若色處不異法界、真如、實際，聲、香、味、觸、法處亦不異法界、真如、實際；世尊！若眼界不異法界、真如、實際，耳、鼻、舌、身、意界亦不異法界、真如、實際；世尊！若色界不異法界、真如、實際，聲、香、味、觸、法界亦不異法界、真如、實際；世尊！若眼識界不異法界、真如、實際，耳、鼻、舌、身、意識界亦不異法界、真如、實際；世尊！若眼觸不異法界、真如、實際，耳、鼻、舌、身、意觸亦不異法界、真如、實際；世尊！若眼觸為緣所生諸受不異法界、真如、實際，耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受亦不異法界、真如、實際；世尊！若地界不異法界、真如、實際，水、火、風、空、識界亦不異法界、真如、實際；世尊！若因緣不異法界、真如、實際，等無間緣、所緣緣、增上緣亦不異法界、真如、實際；世尊！若從諸緣所生法不異法界、真如、實際；世尊！若無明不異法界、真如、實際，行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱亦不異法界、真如、實際；世尊！若布施波羅蜜多不異法界、真如、實際，淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多亦不異法界、真如、實際；世尊！若四靜慮不異法界、真如、實際，四無量、四無色定亦不異法界、真如、實際；世尊！若四念住不異法界、真如、實際，四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支亦不異法界、真如、實際；世尊！若空解脫門不異法界、真如、實際，無相、無願解脫門亦不異法界、真如、實際；世尊！若內空不異法界、真如、實際，外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空亦不異法界、真如、實際；世尊！若苦聖諦不異法界、真如、實際，集、滅、道聖諦亦不異法界、真如、實際；世尊！若八解脫不異法界、真如、實際，八勝處、九次第定、十遍處亦不異法界、真如、實際；世尊！若一切陀羅尼門不異法界、真如、實際，一切三摩地門亦不異法界、真如、實際；世尊！若極喜地不異法界、真如、實際，離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地亦不異法界、真如、實際；世尊！若五眼不異法界、真如、實際，六神通亦不異法界、真如、實際；世尊！若佛

十力不異法界、真如、實際，四無所畏、四無礙解、十八佛不共法亦不異法界、真如、實際；世尊！若大慈不異法界、真如、實際，大悲、大喜、大捨亦不異法界、真如、實際；世尊！若無忘失法不異法界、真如、實際，恒住捨性亦不異法界、真如、實際；世尊！若一切智不異法界、真如、實際，道相智、一切相智亦不異法界、真如、實際；世尊！若三十二大士相不異法界、真如、實際，八十隨好亦不異法界、真如、實際；世尊！若預流果不異法界、真如、實際，一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提亦不異法界、真如、實際；世尊！若一切菩薩摩訶薩行不異法界、真如、實際，諸佛無上正等菩提亦不異法界、真如、實際；世尊！若世間法不異法界、真如、實際，出世間法亦不異法界、真如、實際；世尊！若有漏法不異法界、真如、實際，無漏法亦不異法界、真如、實際；世尊！若有為法不異法界、真如、實際，無為法亦不異法界、真如、實際者，云何世尊安立黑法感黑異熟，所謂地獄、傍生、鬼界？安立白法感白異熟，所謂人、天？安立黑白法感黑白異熟，所謂一分傍生、鬼界及一分人？安立非黑非白法感非黑非白異熟，所謂預流果、或一來果、或不還果、或阿羅漢果、或獨覺菩提、或復無上正等菩提？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十力不異法界、真如、實際，四無所畏、四無礙解、十八佛不共法亦不異法界、真如、實際；世尊！若大慈不異法界、真如、實際，大悲、大喜、大捨亦不異法界、真如、實際；世尊！若無忘失法不異法界、真如、實際，恒住捨性亦不異法界、真如、實際；世尊！若一切智不異法界、真如、實際，道相智、一切相智亦不異法界、真如、實際；世尊！若三十二大士相不異法界、真如、實際，八十隨好亦不異法界、真如、實際；世尊！若預流果不異法界、真如、實際，一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提亦不異法界、真如、實際；世尊！若一切菩薩摩訶薩行不異法界、真如、實際，諸佛無上正等菩提亦不異法界、真如、實際；世尊！若世間法不異法界、真如、實際，出世間法亦不異法界、真如、實際；世尊！若有漏法不異法界、真如、實際，無漏法亦不異法界、真如、實際；世尊！若有為法不異法界、真如、實際，無為法亦不異法界、真如、實際者，云何世尊安立黑法感黑異熟，所謂地獄、傍生、鬼界？安立白法感白異熟，所謂人、天？安立黑白法感黑白異熟，所謂一分傍生、鬼界及一分人？安立非黑非白法感非黑非白異熟，所謂預流果、或一來果、或不還果、或阿羅漢果、或獨覺菩提、或復無上正等菩提？」

佛言：「善現！依世俗諦，安立如是因果差別，不依勝義，勝義諦中不可說有因果差別。所以者何？善現！勝義諦中一切法性不可分別、無說無示，云何當有因果差別？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！依世俗諦，安立如是因果差別，不依勝義，勝義諦中不可說有因果差別。所以者何？善現！勝義諦中一切法性不可分別、無說無示，云何當有因果差別？

「善現！勝義諦中色無生無滅、無染無淨，受、想、行、識亦無生無滅、無染無淨，以畢竟空、無際空故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！勝義諦中色無生無滅、無染無淨，受、想、行、識亦無生無滅、無染無淨，以畢竟空、無際空故。

「善現！勝義諦中眼處無生無滅、無染無淨，耳、鼻、舌、身、意處亦無生無滅、無染無淨，以畢竟空、無際空故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！勝義諦中眼處無生無滅、無染無淨，耳、鼻、舌、身、意處亦無生無滅、無染無淨，以畢竟空、無際空故。

「善現！勝義諦中色處無生無滅、無染無淨，聲、香、味、觸、法處亦無生無滅、無染無淨，以畢竟空、無際空故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！勝義諦中色處無生無滅、無染無淨，聲、香、味、觸、法處亦無生無滅、無染無淨，以畢竟空、無際空故。

「善現！勝義諦中眼界無生無滅、無染無淨，耳、鼻、舌、身、意界亦無生無滅、無染無淨，以畢竟空、無際空故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！勝義諦中眼界無生無滅、無染無淨，耳、鼻、舌、身、意界亦無生無滅、無染無淨，以畢竟空、無際空故。

「善現！勝義諦中色界無生無滅、無染無淨，聲、香、味、觸、法界亦無生無滅、無染無淨，以畢竟空、無際空故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！勝義諦中色界無生無滅、無染無淨，聲、香、味、觸、法界亦無生無滅、無染無淨，以畢竟空、無際空故。

「善現！勝義諦中眼識界無生無滅、無染無淨，耳、鼻、舌、身、意識界亦無生無滅、無染無淨，以畢竟空、無際空故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！勝義諦中眼識界無生無滅、無染無淨，耳、鼻、舌、身、意識界亦無生無滅、無染無淨，以畢竟空、無際空故。

「善現！勝義諦中眼觸無生無滅、無染無淨，耳、鼻、舌、身、意觸亦無生無滅、無染無淨，以畢竟空、無際空故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！勝義諦中眼觸無生無滅、無染無淨，耳、鼻、舌、身、意觸亦無生無滅、無染無淨，以畢竟空、無際空故。

「善現！勝義諦中眼觸為緣所生諸受無生無滅、無染無淨，耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受亦無生無滅、無染無淨，以畢竟空、無際空故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！勝義諦中眼觸為緣所生諸受無生無滅、無染無淨，耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受亦無生無滅、無染無淨，以畢竟空、無際空故。

「善現！勝義諦中地界無生無滅、無染無淨，水、火、風、空、識界亦無生無滅、無染無淨，以畢竟空、無際空故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！勝義諦中地界無生無滅、無染無淨，水、火、風、空、識界亦無生無滅、無染無淨，以畢竟空、無際空故。

「善現！勝義諦中因緣無生無滅、無染無淨，等無間緣、所緣緣、增上緣亦無生無滅、無染無淨，以畢竟空、無際空故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！勝義諦中因緣無生無滅、無染無淨，等無間緣、所緣緣、增上緣亦無生無滅、無染無淨，以畢竟空、無際空故。

「善現！勝義諦中從諸緣所生法無生無滅、無染無淨，以畢竟空、無際空故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！勝義諦中從諸緣所生法無生無滅、無染無淨，以畢竟空、無際空故。

「善現！勝義諦中無明無生無滅、無染無淨，行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱亦無生無滅、無染無淨，以畢竟空、無際空故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！勝義諦中無明無生無滅、無染無淨，行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱亦無生無滅、無染無淨，以畢竟空、無際空故。

「善現！勝義諦中布施波羅蜜多無生無滅、無染無淨，淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多亦無生無滅、無染無淨，以畢竟空、無際空故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！勝義諦中布施波羅蜜多無生無滅、無染無淨，淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多亦無生無滅、無染無淨，以畢竟空、無際空故。

「善現！勝義諦中四靜慮無生無滅、無染無淨，四無量、四無色定亦無生無滅、無染無淨，以畢竟空、無際空故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！勝義諦中四靜慮無生無滅、無染無淨，四無量、四無色定亦無生無滅、無染無淨，以畢竟空、無際空故。

「善現！勝義諦中四念住無生無滅、無染無淨，四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支亦無生無滅、無染無淨，以畢竟空、無際空故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！勝義諦中四念住無生無滅、無染無淨，四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支亦無生無滅、無染無淨，以畢竟空、無際空故。

「善現！勝義諦中空解脫門無生無滅、無染無淨，無相、無願解脫門亦無生無滅、無染無淨，以畢竟空、無際空故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！勝義諦中空解脫門無生無滅、無染無淨，無相、無願解脫門亦無生無滅、無染無淨，以畢竟空、無際空故。

「善現！勝義諦中內空無生無滅、無染無淨，外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空亦無生無滅、無染無淨，以畢竟空、無際空故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！勝義諦中內空無生無滅、無染無淨，外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空亦無生無滅、無染無淨，以畢竟空、無際空故。

「善現！勝義諦中苦聖諦無生無滅、無染無淨，集、滅、道聖諦亦無生無滅、無染無淨，以畢竟空、無際空故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！勝義諦中苦聖諦無生無滅、無染無淨，集、滅、道聖諦亦無生無滅、無染無淨，以畢竟空、無際空故。

「善現！勝義諦中八解脫無生無滅、無染無淨，八勝處、九次第定、十遍處亦無生無滅、無染無淨，以畢竟空、無際空故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！勝義諦中八解脫無生無滅、無染無淨，八勝處、九次第定、十遍處亦無生無滅、無染無淨，以畢竟空、無際空故。

「善現！勝義諦中一切陀羅尼門無生無滅、無染無淨，一切三摩地門亦無生無滅、無染無淨，以畢竟空、無際空故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！勝義諦中一切陀羅尼門無生無滅、無染無淨，一切三摩地門亦無生無滅、無染無淨，以畢竟空、無際空故。

「善現！勝義諦中極喜地無生無滅、無染無淨，離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地亦無生無滅、無染無淨，以畢竟空、無際空故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！勝義諦中極喜地無生無滅、無染無淨，離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地亦無生無滅、無染無淨，以畢竟空、無際空故。

「善現！勝義諦中五眼無生無滅、無染無淨，六神通亦無生無滅、無染無淨，以畢竟空、無際空故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！勝義諦中五眼無生無滅、無染無淨，六神通亦無生無滅、無染無淨，以畢竟空、無際空故。

「善現！勝義諦中佛十力無生無滅、無染無淨，四無所畏、四無礙解、十八佛不共法亦無生無滅、無染無淨，以畢竟空、無際空故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！勝義諦中佛十力無生無滅、無染無淨，四無所畏、四無礙解、十八佛不共法亦無生無滅、無染無淨，以畢竟空、無際空故。

「善現！勝義諦中大慈無生無滅、無染無淨，大悲、大喜、大捨亦無生無滅、無染無淨，以畢竟空、無際空故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！勝義諦中大慈無生無滅、無染無淨，大悲、大喜、大捨亦無生無滅、無染無淨，以畢竟空、無際空故。

「善現！勝義諦中無忘失法無生無滅、無染無淨，恒住捨性亦無生無滅、無染無淨，以畢竟空、無際空故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！勝義諦中無忘失法無生無滅、無染無淨，恒住捨性亦無生無滅、無染無淨，以畢竟空、無際空故。

「善現！勝義諦中一切智無生無滅、無染無淨，道相智、一切相智亦無生無滅、無染無淨，以畢竟空、無際空故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！勝義諦中一切智無生無滅、無染無淨，道相智、一切相智亦無生無滅、無染無淨，以畢竟空、無際空故。

「善現！勝義諦中三十二大士相無生無滅、無染無淨，八十隨好亦無生無滅、無染無淨，以畢竟空、無際空故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！勝義諦中三十二大士相無生無滅、無染無淨，八十隨好亦無生無滅、無染無淨，以畢竟空、無際空故。

「善現！勝義諦中預流果無生無滅、無染無淨，一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提亦無生無滅、無染無淨，以畢竟空、無際空故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！勝義諦中預流果無生無滅、無染無淨，一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提亦無生無滅、無染無淨，以畢竟空、無際空故。

「善現！勝義諦中一切菩薩摩訶薩行無生無滅、無染無淨，諸佛無上正等菩提亦無生無滅、無染無淨，以畢竟空、無際空故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！勝義諦中一切菩薩摩訶薩行無生無滅、無染無淨，諸佛無上正等菩提亦無生無滅、無染無淨，以畢竟空、無際空故。

「善現！勝義諦中世間法無生無滅、無染無淨，出世間法亦無生無滅、無染無淨，以畢竟空、無際空故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！勝義諦中世間法無生無滅、無染無淨，出世間法亦無生無滅、無染無淨，以畢竟空、無際空故。

「善現！勝義諦中有漏法無生無滅、無染無淨，無漏法亦無生無滅、無染無淨，以畢竟空、無際空故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！勝義諦中有漏法無生無滅、無染無淨，無漏法亦無生無滅、無染無淨，以畢竟空、無際空故。

「善現！勝義諦中有為法無生無滅、無染無淨，無為法亦無生無滅、無染無淨，以畢竟空、無際空故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！勝義諦中有為法無生無滅、無染無淨，無為法亦無生無滅、無染無淨，以畢竟空、無際空故。」

時，具壽善現復白佛言：「世尊！若依世俗諦故，安立因果差別，不依勝義諦者，則一切愚夫異生皆應有預流果、或應有一來果、或應有不還果、或應有阿羅漢果、或應有獨覺菩提、或應有阿耨多羅三藐三菩提？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，具壽善現復白佛言：「世尊！若依世俗諦故，安立因果差別，不依勝義諦者，則一切愚夫異生皆應有預流果、或應有一來果、或應有不還果、或應有阿羅漢果、或應有獨覺菩提、或應有阿耨多羅三藐三菩提？」

佛告善現：「於汝意云何？一切愚夫異生為如實知世俗諦及勝義諦不？若如實知，彼應有預流果、或應有一來果、或應有不還果、或應有阿羅漢果、或應有獨覺菩提、或應有阿耨多羅三藐三菩提。然諸愚夫異生不如實知世俗諦及勝義諦，無聖道、無修聖道，彼云何有聖果差別？唯諸聖者能如實知世俗諦及勝義諦，有聖道、有修聖道，是故得有聖果差別。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「於汝意云何？一切愚夫異生為如實知世俗諦及勝義諦不？若如實知，彼應有預流果、或應有一來果、或應有不還果、或應有阿羅漢果、或應有獨覺菩提、或應有阿耨多羅三藐三菩提。然諸愚夫異生不如實知世俗諦及勝義諦，無聖道、無修聖道，彼云何有聖果差別？唯諸聖者能如實知世俗諦及勝義諦，有聖道、有修聖道，是故得有聖果差別。」

具壽善現白佛言：「世尊！若修聖道，得聖果不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現白佛言：「世尊！若修聖道，得聖果不？」

佛言：「不也！善現！非修聖道能得聖果，亦非不修聖道能得聖果，非離聖道能得聖果，亦非住聖道中能得聖果。何以故？善現！勝義諦中道及道果不可得故。如是，善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，雖為有情安立聖果種種差別，而不分別如是聖果在有為界或無為界安立差別。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「不也！善現！非修聖道能得聖果，亦非不修聖道能得聖果，非離聖道能得聖果，亦非住聖道中能得聖果。何以故？善現！勝義諦中道及道果不可得故。如是，善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，雖為有情安立聖果種種差別，而不分別如是聖果在有為界或無為界安立差別。」

爾時，具壽善現白佛言：「世尊！若不分別如是聖果在有為界或無為界安立差別，云何世尊說斷三結名預流果，薄欲貪、瞋名一來果，斷順下分五結永盡名不還果，斷順上分五結永盡名阿羅漢果，令所有集法皆成滅法名獨覺菩提，永斷一切習氣相續名為無上正等菩提？世尊！我云何知佛所說義，謂不分別如是聖果在有為界或無為界安立差別？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，具壽善現白佛言：「世尊！若不分別如是聖果在有為界或無為界安立差別，云何世尊說斷三結名預流果，薄欲貪、瞋名一來果，斷順下分五結永盡名不還果，斷順上分五結永盡名阿羅漢果，令所有集法皆成滅法名獨覺菩提，永斷一切習氣相續名為無上正等菩提？世尊！我云何知佛所說義，謂不分別如是聖果在有為界或無為界安立差別？」

佛告善現：「汝意云何？所說預流、一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提、諸佛無上正等菩提，如是聖果為是有為、為是無為？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「汝意云何？所說預流、一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提、諸佛無上正等菩提，如是聖果為是有為、為是無為？」

善現答言：「如是聖果皆是無為，非是有為。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現答言：「如是聖果皆是無為，非是有為。」

佛告善現：「無為法中有分別不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「無為法中有分別不？」

善現答言：「不也！世尊！不也！善逝！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現答言：「不也！世尊！不也！善逝！」

佛告善現：「汝意云何？若善男子、善女人等，通達一切有為、無為皆同一相，所謂無相，是善男子、善女人等當於爾時，頗於諸法有所分別此是有為或無為不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「汝意云何？若善男子、善女人等，通達一切有為、無為皆同一相，所謂無相，是善男子、善女人等當於爾時，頗於諸法有所分別此是有為或無為不？」

善現答言：「不也！世尊！不也！善逝！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現答言：「不也！世尊！不也！善逝！」

佛告善現：「菩薩摩訶薩亦復如是，行深般若波羅蜜多時，雖為有情宣說諸法，而不分別所說法相，謂內空故、或外空故、或內外空故、或空空故、或大空故、或勝義空故、或有為空故、或無為空故、或畢竟空故、或無際空故、或散空故、或無變異空故、或本性空故、或自相空故、或共相空故、或一切法空故、或不可得空故、或無性空故、或自性空故、或無性自性空故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「菩薩摩訶薩亦復如是，行深般若波羅蜜多時，雖為有情宣說諸法，而不分別所說法相，謂內空故、或外空故、或內外空故、或空空故、或大空故、或勝義空故、或有為空故、或無為空故、或畢竟空故、或無際空故、或散空故、或無變異空故、或本性空故、或自相空故、或共相空故、或一切法空故、或不可得空故、或無性空故、或自性空故、或無性自性空故。

「善現！是菩薩摩訶薩自於諸法無所執著，亦能教他於諸法中無所執著，謂於布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，若於四靜慮、四無量、四無色定，若於四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，若於內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空，若於真如乃至不思議界，若於苦、集、滅、道聖諦，若於空、無相、無願解脫門，若於八解脫、八勝處、九次第定、十遍處，若於一切陀羅尼門、三摩地門，若於菩薩十地，若於五眼、六神通，若於佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法，若於無忘失法、恒住捨性，若於一切智、道相智、一切相智等皆無執著，無執著故於一切處皆得無礙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩自於諸法無所執著，亦能教他於諸法中無所執著，謂於布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，若於四靜慮、四無量、四無色定，若於四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，若於內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空，若於真如乃至不思議界，若於苦、集、滅、道聖諦，若於空、無相、無願解脫門，若於八解脫、八勝處、九次第定、十遍處，若於一切陀羅尼門、三摩地門，若於菩薩十地，若於五眼、六神通，若於佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法，若於無忘失法、恒住捨性，若於一切智、道相智、一切相智等皆無執著，無執著故於一切處皆得無礙。

「如諸如來、應、正等覺所變化者，雖行布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，而於彼果不受不著，唯為有情般涅槃故；雖行四靜慮、四無量、四無色定，而於彼果不受不著，唯為有情般涅槃故；雖行四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，而於彼果不受不著，唯為有情般涅槃故；雖行內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空，而於彼果不受不著，唯為有情般涅槃故；雖行真如乃至不思議界，而於彼果不受不著，唯為有情般涅槃故；雖行苦、集、滅、道聖諦，而於彼果不受不著，唯為有情般涅槃故；雖行空、無相、無願解脫門，而於彼果不受不著，唯為有情般涅槃故；雖行八解脫、八勝處、九次第定、十遍處，而於彼果不受不著，唯為有情般涅槃故；雖行一切陀羅尼門、一切三摩地門，而於彼果不受不著，唯為有情般涅槃故；雖行菩薩十地，而於彼果不受不著，唯為有情般涅槃故；雖行五眼、六神通，而於彼果不受不著，唯為有情般涅槃故；雖行佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法，而於彼果不受不著，唯為有情般涅槃故；雖行無忘失法、恒住捨性，而於彼果不受不著，唯為有情般涅槃故；雖行一切智、道相智、一切相智等，而於彼果不受不著，唯為有情般涅槃故。善現！菩薩摩訶薩亦復如是，行深般若波羅蜜多時，於一切法若世間若出世間、若有漏若無漏、若有為若無為，皆無所住亦無所礙。何以故？善達諸法如實相故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如諸如來、應、正等覺所變化者，雖行布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，而於彼果不受不著，唯為有情般涅槃故；雖行四靜慮、四無量、四無色定，而於彼果不受不著，唯為有情般涅槃故；雖行四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，而於彼果不受不著，唯為有情般涅槃故；雖行內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空，而於彼果不受不著，唯為有情般涅槃故；雖行真如乃至不思議界，而於彼果不受不著，唯為有情般涅槃故；雖行苦、集、滅、道聖諦，而於彼果不受不著，唯為有情般涅槃故；雖行空、無相、無願解脫門，而於彼果不受不著，唯為有情般涅槃故；雖行八解脫、八勝處、九次第定、十遍處，而於彼果不受不著，唯為有情般涅槃故；雖行一切陀羅尼門、一切三摩地門，而於彼果不受不著，唯為有情般涅槃故；雖行菩薩十地，而於彼果不受不著，唯為有情般涅槃故；雖行五眼、六神通，而於彼果不受不著，唯為有情般涅槃故；雖行佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法，而於彼果不受不著，唯為有情般涅槃故；雖行無忘失法、恒住捨性，而於彼果不受不著，唯為有情般涅槃故；雖行一切智、道相智、一切相智等，而於彼果不受不著，唯為有情般涅槃故。善現！菩薩摩訶薩亦復如是，行深般若波羅蜜多時，於一切法若世間若出世間、若有漏若無漏、若有為若無為，皆無所住亦無所礙。何以故？善達諸法如實相故。」

初分諸法平等品第六十九之一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初分諸法平等品第六十九之一

爾時，具壽善現白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，於一切法善達實相？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，具壽善現白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，於一切法善達實相？」

佛言：「善現！如諸如來、應、正等覺所變化者，不行於貪，不行於瞋，不行於癡；不行於色，亦不行於受、想、行、識；不行於眼處，亦不行於耳、鼻、舌、身、意處；不行於色處，亦不行於聲、香、味、觸、法處；不行於眼界，亦不行於耳、鼻、舌、身、意界；不行於眼識界，亦不行於耳、鼻、舌、身、意識界；不行於眼觸，亦不行於耳、鼻、舌、身、意觸；不行於眼觸為緣所生諸受，亦不行於耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受；不行於地界，亦不行於水、火、風、空、識界；不行於因緣，亦不行於等無間緣、所緣緣、增上緣；不行於從諸緣所生法；不行於無明，亦不行於行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱；不行於布施波羅蜜多，亦不行於淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多；不行於四靜慮，亦不行於四無量、四無色定；不行於四念住，亦不行於四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；不行於空解脫門，亦不行於無相、無願解脫門；不行於內空，亦不行於外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；不行真如乃至不思議界；不行於苦聖諦，亦不行於集、滅、道聖諦；不行於八解脫，亦不行於八勝處、九次第定、十遍處；不行於一切陀羅尼門，亦不行於一切三摩地門；不行於極喜地，亦不行於離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地；不行於五眼，亦不行於六神通；不行於佛十力，亦不行於四無所畏、四無礙解、十八佛不共法；不行於大慈，亦不行於大悲、大喜、大捨；不行於無忘失法，亦不行於恒住捨性；不行於一切智，亦不行於道相智、一切相智；不行於三十二大士相，亦不行於八十隨好；不行於預流果，亦不行於一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提；不行於一切菩薩摩訶薩行，亦不行於諸佛無上正等菩提；不行於內法，亦不行於外法；不行於隨眠，亦不行於纏；不行於世間法，亦不行於出世法；不行於有漏法，亦不行於無漏法；不行於有為法，亦不行於無為法；不行於道，亦不行於道果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！如諸如來、應、正等覺所變化者，不行於貪，不行於瞋，不行於癡；不行於色，亦不行於受、想、行、識；不行於眼處，亦不行於耳、鼻、舌、身、意處；不行於色處，亦不行於聲、香、味、觸、法處；不行於眼界，亦不行於耳、鼻、舌、身、意界；不行於眼識界，亦不行於耳、鼻、舌、身、意識界；不行於眼觸，亦不行於耳、鼻、舌、身、意觸；不行於眼觸為緣所生諸受，亦不行於耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受；不行於地界，亦不行於水、火、風、空、識界；不行於因緣，亦不行於等無間緣、所緣緣、增上緣；不行於從諸緣所生法；不行於無明，亦不行於行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱；不行於布施波羅蜜多，亦不行於淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多；不行於四靜慮，亦不行於四無量、四無色定；不行於四念住，亦不行於四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；不行於空解脫門，亦不行於無相、無願解脫門；不行於內空，亦不行於外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；不行真如乃至不思議界；不行於苦聖諦，亦不行於集、滅、道聖諦；不行於八解脫，亦不行於八勝處、九次第定、十遍處；不行於一切陀羅尼門，亦不行於一切三摩地門；不行於極喜地，亦不行於離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地；不行於五眼，亦不行於六神通；不行於佛十力，亦不行於四無所畏、四無礙解、十八佛不共法；不行於大慈，亦不行於大悲、大喜、大捨；不行於無忘失法，亦不行於恒住捨性；不行於一切智，亦不行於道相智、一切相智；不行於三十二大士相，亦不行於八十隨好；不行於預流果，亦不行於一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提；不行於一切菩薩摩訶薩行，亦不行於諸佛無上正等菩提；不行於內法，亦不行於外法；不行於隨眠，亦不行於纏；不行於世間法，亦不行於出世法；不行於有漏法，亦不行於無漏法；不行於有為法，亦不行於無為法；不行於道，亦不行於道果。

「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時亦復如是，於一切法都無所行，是為善達諸法實相，謂於法性無所分別。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時亦復如是，於一切法都無所行，是為善達諸法實相，謂於法性無所分別。」

時，具壽善現復白佛言：「世尊！云何如來、應、正等覺所變化者現修聖道？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，具壽善現復白佛言：「世尊！云何如來、應、正等覺所變化者現修聖道？」

佛告善現：「彼諸如來、應、正等覺所變化者，依修聖道不染不淨，亦不輪迴五趣生死。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「彼諸如來、應、正等覺所變化者，依修聖道不染不淨，亦不輪迴五趣生死。」

具壽善現復白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，通達諸法皆無實事？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，通達諸法皆無實事？」

佛告善現：「於意云何？彼諸如來、應、正等覺所變化者為有實事，依斯實事有染有淨，及有輪迴五趣事不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「於意云何？彼諸如來、應、正等覺所變化者為有實事，依斯實事有染有淨，及有輪迴五趣事不？」

善現答言：「不也！世尊！不也！善逝！非諸如來、應、正等覺所變化者有少實事，非依彼事有染有淨，亦無輪迴五趣生死。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現答言：「不也！世尊！不也！善逝！非諸如來、應、正等覺所變化者有少實事，非依彼事有染有淨，亦無輪迴五趣生死。」

佛言：「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，於一切法善達實相亦復如是，通達諸法都無實事。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，於一切法善達實相亦復如是，通達諸法都無實事。」

爾時，具壽善現白佛言：「世尊！為一切色皆如化不？一切受、想、行、識亦如化不？一切眼處皆如化不？一切耳、鼻、舌、身、意處亦如化不？一切色處皆如化不？一切聲、香、味、觸、法處亦如化不？一切眼界皆如化不？一切耳、鼻、舌、身、意界亦如化不？一切色界皆如化不？一切聲、香、味、觸、法界亦如化不？一切眼識界皆如化不？一切耳、鼻、舌、身、意識界亦如化不？一切眼觸皆如化不？一切耳、鼻、舌、身、意觸亦如化不？一切眼觸為緣所生諸受皆如化不？一切耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受亦如化不？一切地界皆如化不？一切水、火、風、空、識界亦如化不？一切因緣皆如化不？一切等無間緣、所緣緣、增上緣亦如化不？一切從緣所生諸法皆如化不？一切無明皆如化不？一切行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱亦如化不？如是乃至一切世間法皆如化不？一切出世法亦如化不？一切有漏法皆如化不？一切無漏法亦如化不？一切有為法皆如化不？一切無為法亦如化不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，具壽善現白佛言：「世尊！為一切色皆如化不？一切受、想、行、識亦如化不？一切眼處皆如化不？一切耳、鼻、舌、身、意處亦如化不？一切色處皆如化不？一切聲、香、味、觸、法處亦如化不？一切眼界皆如化不？一切耳、鼻、舌、身、意界亦如化不？一切色界皆如化不？一切聲、香、味、觸、法界亦如化不？一切眼識界皆如化不？一切耳、鼻、舌、身、意識界亦如化不？一切眼觸皆如化不？一切耳、鼻、舌、身、意觸亦如化不？一切眼觸為緣所生諸受皆如化不？一切耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受亦如化不？一切地界皆如化不？一切水、火、風、空、識界亦如化不？一切因緣皆如化不？一切等無間緣、所緣緣、增上緣亦如化不？一切從緣所生諸法皆如化不？一切無明皆如化不？一切行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱亦如化不？如是乃至一切世間法皆如化不？一切出世法亦如化不？一切有漏法皆如化不？一切無漏法亦如化不？一切有為法皆如化不？一切無為法亦如化不？」

佛告善現：「如是！如是！如汝所說。一切法皆如化。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「如是！如是！如汝所說。一切法皆如化。」