大般若波羅蜜多經卷第三百八十一三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大般若波羅蜜多經卷第三百八十一三藏法師玄奘奉 詔譯

初分諸功德相品第六十八之三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初分諸功德相品第六十八之三

「善現！云何名為四無所畏？善現！一切如來、應、正等覺，自稱我是正等覺者，設有沙門、若婆羅門、若天魔梵、若餘世間，依法立難或令憶念：『佛於是法非正等覺。』我於彼難正見無緣，以於彼難正見無緣，得安隱住無怖無畏，自稱我處大仙尊位，於大眾中正師子吼轉大梵輪，一切沙門、若婆羅門、若天魔梵、若餘世間，決定無能如法轉者，是為第一。一切如來、應、正等覺，自稱我已永盡諸漏，設有沙門、若婆羅門、若天魔梵、若餘世間，依法立難或令憶念：『佛於是漏未得永盡。』我於彼難正見無緣，以於彼難正見無緣，得安隱住無怖無畏，自稱我處大仙尊位，於大眾中正師子吼轉大梵輪，一切沙門、若婆羅門、若天魔梵、若餘世間，決定無能如法轉者，是為第二。一切如來、應、正等覺，自稱我為諸弟子眾，說能障法染必為障，設有沙門、若婆羅門、若天魔梵、若餘世間，依法立難或令憶念：『有染此法不能為障。』我於彼難正見無緣，以於彼難正見無緣，得安隱住無怖無畏，自稱我處大仙尊位，於大眾中正師子吼轉大梵輪，一切沙門、若婆羅門、若天魔梵、若餘世間，決定無能如法轉者，是為第三。一切如來、應、正等覺，自稱我為諸弟子眾說出離道，諸聖修習決定出離、決定通達、正盡眾苦、作苦邊際，設有沙門、若婆羅門、若天魔梵、若餘世間，依法立難或令憶念：『有修此道非正出離、非正通達、非正盡苦、非作苦邊。』我於彼難正見無緣，以於彼難正見無緣，得安隱住無怖無畏，自稱我處大仙尊位，於大眾中正師子吼轉大梵輪，一切沙門、若婆羅門、若天魔梵、若餘世間，決定無能如法轉者，是為第四。善現！是名四無所畏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！云何名為四無所畏？善現！一切如來、應、正等覺，自稱我是正等覺者，設有沙門、若婆羅門、若天魔梵、若餘世間，依法立難或令憶念：『佛於是法非正等覺。』我於彼難正見無緣，以於彼難正見無緣，得安隱住無怖無畏，自稱我處大仙尊位，於大眾中正師子吼轉大梵輪，一切沙門、若婆羅門、若天魔梵、若餘世間，決定無能如法轉者，是為第一。一切如來、應、正等覺，自稱我已永盡諸漏，設有沙門、若婆羅門、若天魔梵、若餘世間，依法立難或令憶念：『佛於是漏未得永盡。』我於彼難正見無緣，以於彼難正見無緣，得安隱住無怖無畏，自稱我處大仙尊位，於大眾中正師子吼轉大梵輪，一切沙門、若婆羅門、若天魔梵、若餘世間，決定無能如法轉者，是為第二。一切如來、應、正等覺，自稱我為諸弟子眾，說能障法染必為障，設有沙門、若婆羅門、若天魔梵、若餘世間，依法立難或令憶念：『有染此法不能為障。』我於彼難正見無緣，以於彼難正見無緣，得安隱住無怖無畏，自稱我處大仙尊位，於大眾中正師子吼轉大梵輪，一切沙門、若婆羅門、若天魔梵、若餘世間，決定無能如法轉者，是為第三。一切如來、應、正等覺，自稱我為諸弟子眾說出離道，諸聖修習決定出離、決定通達、正盡眾苦、作苦邊際，設有沙門、若婆羅門、若天魔梵、若餘世間，依法立難或令憶念：『有修此道非正出離、非正通達、非正盡苦、非作苦邊。』我於彼難正見無緣，以於彼難正見無緣，得安隱住無怖無畏，自稱我處大仙尊位，於大眾中正師子吼轉大梵輪，一切沙門、若婆羅門、若天魔梵、若餘世間，決定無能如法轉者，是為第四。善現！是名四無所畏。

「善現！云何名為四無礙解？善現！義無礙解、法無礙解、詞無礙解、辯無礙解。善現！是名四無礙解。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！云何名為四無礙解？善現！義無礙解、法無礙解、詞無礙解、辯無礙解。善現！是名四無礙解。

「善現！云何義無礙解？謂緣義無礙智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！云何義無礙解？謂緣義無礙智。

「善現！云何法無礙解？謂緣法無礙智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！云何法無礙解？謂緣法無礙智。

「善現！云何詞無礙解？謂緣詞無礙智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！云何詞無礙解？謂緣詞無礙智。

「善現！云何辯無礙解？謂緣辯無礙智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！云何辯無礙解？謂緣辯無礙智。

「善現！云何名為十八佛不共法？善現！一切如來、應、正等覺終無誤失，是為第一佛不共法。一切如來、應、正等覺無卒暴音，是為第二佛不共法。一切如來、應、正等覺無忘失念，是為第三佛不共法。一切如來、應、正等覺無不定心，是為第四佛不共法。一切如來、應、正等覺無種種想，是為第五佛不共法。一切如來、應、正等覺無不擇捨，是為第六佛不共法。一切如來、應、正等覺志欲無退，是為第七佛不共法。一切如來、應、正等覺精進無退，是為第八佛不共法。一切如來、應、正等覺憶念無退，是為第九佛不共法。一切如來、應、正等覺般若無退，是為第十佛不共法。一切如來、應、正等覺解脫無退，是第十一佛不共法。一切如來、應、正等覺解脫智見無退，是第十二佛不共法。一切如來、應、正等覺若智若見，於過去世無著無礙，是第十三佛不共法。一切如來、應、正等覺若智若見，於現在世無著無礙，是第十四佛不共法。一切如來、應、正等覺若智若見，於未來世無著無礙，是第十五佛不共法。一切如來、應、正等覺一切身業，智為前導隨智而轉，是第十六佛不共法。一切如來、應、正等覺一切語業，智為前導隨智而轉，是第十七佛不共法。一切如來、應、正等覺一切意業，智為前導隨智而轉，是第十八佛不共法。善現！是名十八佛不共法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！云何名為十八佛不共法？善現！一切如來、應、正等覺終無誤失，是為第一佛不共法。一切如來、應、正等覺無卒暴音，是為第二佛不共法。一切如來、應、正等覺無忘失念，是為第三佛不共法。一切如來、應、正等覺無不定心，是為第四佛不共法。一切如來、應、正等覺無種種想，是為第五佛不共法。一切如來、應、正等覺無不擇捨，是為第六佛不共法。一切如來、應、正等覺志欲無退，是為第七佛不共法。一切如來、應、正等覺精進無退，是為第八佛不共法。一切如來、應、正等覺憶念無退，是為第九佛不共法。一切如來、應、正等覺般若無退，是為第十佛不共法。一切如來、應、正等覺解脫無退，是第十一佛不共法。一切如來、應、正等覺解脫智見無退，是第十二佛不共法。一切如來、應、正等覺若智若見，於過去世無著無礙，是第十三佛不共法。一切如來、應、正等覺若智若見，於現在世無著無礙，是第十四佛不共法。一切如來、應、正等覺若智若見，於未來世無著無礙，是第十五佛不共法。一切如來、應、正等覺一切身業，智為前導隨智而轉，是第十六佛不共法。一切如來、應、正等覺一切語業，智為前導隨智而轉，是第十七佛不共法。一切如來、應、正等覺一切意業，智為前導隨智而轉，是第十八佛不共法。善現！是名十八佛不共法。

「善現！云何如來、應、正等覺三十二大士相？善現！世尊足下有平滿相，妙善安住猶如奩底，地雖高下，隨足所蹈皆悉坦然無不等觸，是為第一。世尊足下千輻輪文，輞轂眾相無不圓滿，是為第二。世尊手足皆悉柔軟，如覩羅綿勝過一切，是為第三。世尊手足一一指間，猶如鴈王咸有鞔網，金色交絡文同綺畫，是為第四。世尊手足所有諸指，圓滿纖長甚可愛樂，是為第五。世尊足跟廣長圓滿，與趺相稱勝餘有情，是為第六。世尊足趺脩高充滿，柔軟妙好與跟相稱，是為第七。世尊雙腨漸次纖圓，如瑿泥耶仙鹿王腨，是為第八。世尊雙臂脩直𦟛圓，如象王鼻平立摩膝，是為第九。世尊陰相勢峯藏密，其猶龍馬亦如象王，是為第十。世尊毛孔各一毛生，柔潤紺青右旋宛轉，是第十一。世尊髮毛端皆上靡，右旋宛轉柔潤紺青，嚴金色身甚可愛樂，是第十二。世尊身皮細薄潤滑，塵垢水等皆所不住，是第十三。世尊身皮皆真金色，光潔晃曜如妙金臺，眾寶莊嚴眾所樂見，是第十四。世尊兩足、二手掌中、頸及雙肩七處充滿，是第十五。世尊肩項圓滿殊妙，是第十六。世尊髆腋悉皆充實，是第十七。世尊容儀圓滿端直，是第十八。世尊身相脩廣端嚴，是第十九。世尊體相縱廣量等，周匝圓滿如諾瞿陀，是第二十。世尊頷臆并身上半，威容廣大如師子王，是二十一。世尊常光面各一尋，是二十二。世尊齒相四十齊平，淨密根深白逾珂雪，是二十三。世尊四牙鮮白鋒利，是二十四。世尊常得味中上味，喉脈直故能引身中諸支節脈所有上味，風熱痰病不能為雜，由彼不雜脈離沈浮、延縮、壞損、擁曲等過，能正吞咽津液通流故，身心適悅常得上味，是二十五。世尊舌相薄淨廣長，能覆面輪至耳髮際，是二十六。世尊梵音詞韻弘雅，隨眾多少無不等聞，其聲洪震猶如天鼓，發言婉約如頻迦音，是二十七。世尊眼睫猶若牛王，紺青齊整不相雜亂，是二十八。世尊眼睛紺青鮮白，紅環間飾皎潔分明，是二十九。世尊面輪其猶滿月，眉相皎淨如天帝弓，是第三十。世尊眉間有白毫相，右旋柔軟如覩羅綿，鮮白光淨逾珂雪等，是三十一。世尊頂上烏瑟膩沙，高顯周圓猶如天蓋，是三十二。善現！是名三十二大士相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！云何如來、應、正等覺三十二大士相？善現！世尊足下有平滿相，妙善安住猶如奩底，地雖高下，隨足所蹈皆悉坦然無不等觸，是為第一。世尊足下千輻輪文，輞轂眾相無不圓滿，是為第二。世尊手足皆悉柔軟，如覩羅綿勝過一切，是為第三。世尊手足一一指間，猶如鴈王咸有鞔網，金色交絡文同綺畫，是為第四。世尊手足所有諸指，圓滿纖長甚可愛樂，是為第五。世尊足跟廣長圓滿，與趺相稱勝餘有情，是為第六。世尊足趺脩高充滿，柔軟妙好與跟相稱，是為第七。世尊雙腨漸次纖圓，如瑿泥耶仙鹿王腨，是為第八。世尊雙臂脩直𦟛圓，如象王鼻平立摩膝，是為第九。世尊陰相勢峯藏密，其猶龍馬亦如象王，是為第十。世尊毛孔各一毛生，柔潤紺青右旋宛轉，是第十一。世尊髮毛端皆上靡，右旋宛轉柔潤紺青，嚴金色身甚可愛樂，是第十二。世尊身皮細薄潤滑，塵垢水等皆所不住，是第十三。世尊身皮皆真金色，光潔晃曜如妙金臺，眾寶莊嚴眾所樂見，是第十四。世尊兩足、二手掌中、頸及雙肩七處充滿，是第十五。世尊肩項圓滿殊妙，是第十六。世尊髆腋悉皆充實，是第十七。世尊容儀圓滿端直，是第十八。世尊身相脩廣端嚴，是第十九。世尊體相縱廣量等，周匝圓滿如諾瞿陀，是第二十。世尊頷臆并身上半，威容廣大如師子王，是二十一。世尊常光面各一尋，是二十二。世尊齒相四十齊平，淨密根深白逾珂雪，是二十三。世尊四牙鮮白鋒利，是二十四。世尊常得味中上味，喉脈直故能引身中諸支節脈所有上味，風熱痰病不能為雜，由彼不雜脈離沈浮、延縮、壞損、擁曲等過，能正吞咽津液通流故，身心適悅常得上味，是二十五。世尊舌相薄淨廣長，能覆面輪至耳髮際，是二十六。世尊梵音詞韻弘雅，隨眾多少無不等聞，其聲洪震猶如天鼓，發言婉約如頻迦音，是二十七。世尊眼睫猶若牛王，紺青齊整不相雜亂，是二十八。世尊眼睛紺青鮮白，紅環間飾皎潔分明，是二十九。世尊面輪其猶滿月，眉相皎淨如天帝弓，是第三十。世尊眉間有白毫相，右旋柔軟如覩羅綿，鮮白光淨逾珂雪等，是三十一。世尊頂上烏瑟膩沙，高顯周圓猶如天蓋，是三十二。善現！是名三十二大士相。

「善現！云何如來、應、正等覺八十隨好？善現！世尊指爪狹長薄潤，光潔鮮淨如花赤銅，是為第一。世尊手足指圓纖長，𦟛直柔軟節骨不現，是為第二。世尊手足各等無差，於諸指間悉皆充密，是為第三。世尊手足圓滿如意，軟淨光澤色如蓮華，是為第四。世尊筋脈盤結堅固深隱不現，是為第五。世尊兩踝俱隱不現，是為第六。世尊行步直進庠審如龍象王，是為第七。世尊行步威容齊肅如師子王，是為第八。世尊行步安平庠序，不過不減猶如牛王，是為第九。世尊行步進止儀雅猶如鵝王，是為第十。世尊迴顧必皆右旋，如龍象王舉身隨轉，是第十一。世尊支節漸次𦟛圓妙善安布，是第十二。世尊骨節交結無隙猶若龍盤，是第十三。世尊膝輪妙善安布堅固圓滿，是第十四。世尊隱處其文妙好，威勢具足圓滿清淨，是第十五。世尊身支潤滑柔軟，光悅鮮淨塵垢不著，是第十六。世尊身容敦肅無畏常不怯弱，是第十七。世尊身支堅固稠密善相屬著，是第十八。世尊身支安定敦重，曾不掉動圓滿無壞，是第十九。世尊身相猶如仙王，周匝端嚴光淨離翳，是第二十。世尊身有周匝圓光，於行等時恒自照曜，是二十一。世尊腹形方正無欠，柔軟不現眾相莊嚴，是二十二。世尊䐡深右旋，圓妙清淨光澤，是二十三。世尊䐡厚不窊不凸周匝妙好，是二十四。世尊皮膚遠離疥癬，亦無黶點、疣贅等過，是二十五。世尊手掌充滿柔軟，足下安平，是二十六。世尊手文深長明直潤澤不斷，是二十七。世尊脣色光潤丹暉，如頻婆果上下相稱，是二十八。世尊面門不長不短、不大不小如量端嚴，是二十九。世尊舌相軟薄廣長如赤銅色，是第三十。世尊發聲威震深遠，如象王吼明朗清徹，是三十一。世尊音韻美妙具足如深谷響，是三十二。世尊鼻高脩而且直，其孔不現，是三十三。世尊諸齒方整鮮白，是三十四。世尊諸牙圓白光潔漸次鋒利，是三十五。世尊眼淨青白分明，是三十六。世尊眼相脩廣，譬如青蓮華葉甚可愛樂，是三十七。世尊眼睫上下齊整稠密不白，是三十八。世尊雙眉長而不白緻而細軟，是三十九。世尊雙眉綺靡順次紺瑠璃色，是第四十。世尊雙眉高顯光潤形如初月，是四十一。世尊耳厚廣大脩長輪埵成就，是四十二。世尊兩耳綺麗齊平離眾過失，是四十三。世尊容儀能令見者無損無染皆生愛敬，是四十四。世尊額廣圓滿平正形相殊妙，是四十五。世尊身分上半圓滿，如師子王威嚴無對，是四十六。世尊首髮脩長紺青稠密不白，是四十七。世尊首髮香潔細軟潤澤旋轉，是四十八。世尊首髮齊整無亂亦不交雜，是四十九。世尊首髮堅固不斷 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！云何如來、應、正等覺八十隨好？善現！世尊指爪狹長薄潤，光潔鮮淨如花赤銅，是為第一。世尊手足指圓纖長，𦟛直柔軟節骨不現，是為第二。世尊手足各等無差，於諸指間悉皆充密，是為第三。世尊手足圓滿如意，軟淨光澤色如蓮華，是為第四。世尊筋脈盤結堅固深隱不現，是為第五。世尊兩踝俱隱不現，是為第六。世尊行步直進庠審如龍象王，是為第七。世尊行步威容齊肅如師子王，是為第八。世尊行步安平庠序，不過不減猶如牛王，是為第九。世尊行步進止儀雅猶如鵝王，是為第十。世尊迴顧必皆右旋，如龍象王舉身隨轉，是第十一。世尊支節漸次𦟛圓妙善安布，是第十二。世尊骨節交結無隙猶若龍盤，是第十三。世尊膝輪妙善安布堅固圓滿，是第十四。世尊隱處其文妙好，威勢具足圓滿清淨，是第十五。世尊身支潤滑柔軟，光悅鮮淨塵垢不著，是第十六。世尊身容敦肅無畏常不怯弱，是第十七。世尊身支堅固稠密善相屬著，是第十八。世尊身支安定敦重，曾不掉動圓滿無壞，是第十九。世尊身相猶如仙王，周匝端嚴光淨離翳，是第二十。世尊身有周匝圓光，於行等時恒自照曜，是二十一。世尊腹形方正無欠，柔軟不現眾相莊嚴，是二十二。世尊䐡深右旋，圓妙清淨光澤，是二十三。世尊䐡厚不窊不凸周匝妙好，是二十四。世尊皮膚遠離疥癬，亦無黶點、疣贅等過，是二十五。世尊手掌充滿柔軟，足下安平，是二十六。世尊手文深長明直潤澤不斷，是二十七。世尊脣色光潤丹暉，如頻婆果上下相稱，是二十八。世尊面門不長不短、不大不小如量端嚴，是二十九。世尊舌相軟薄廣長如赤銅色，是第三十。世尊發聲威震深遠，如象王吼明朗清徹，是三十一。世尊音韻美妙具足如深谷響，是三十二。世尊鼻高脩而且直，其孔不現，是三十三。世尊諸齒方整鮮白，是三十四。世尊諸牙圓白光潔漸次鋒利，是三十五。世尊眼淨青白分明，是三十六。世尊眼相脩廣，譬如青蓮華葉甚可愛樂，是三十七。世尊眼睫上下齊整稠密不白，是三十八。世尊雙眉長而不白緻而細軟，是三十九。世尊雙眉綺靡順次紺瑠璃色，是第四十。世尊雙眉高顯光潤形如初月，是四十一。世尊耳厚廣大脩長輪埵成就，是四十二。世尊兩耳綺麗齊平離眾過失，是四十三。世尊容儀能令見者無損無染皆生愛敬，是四十四。世尊額廣圓滿平正形相殊妙，是四十五。世尊身分上半圓滿，如師子王威嚴無對，是四十六。世尊首髮脩長紺青稠密不白，是四十七。世尊首髮香潔細軟潤澤旋轉，是四十八。世尊首髮齊整無亂亦不交雜，是四十九。世尊首髮堅固不斷

永無褫落，是第五十。世尊首髮光滑殊妙塵垢不著，是五十一。世尊身分堅固充實逾那羅延，是五十二。世尊身體長大端直，是五十三。世尊諸竅清淨圓好，是五十四。世尊身支勢力殊勝無與等者，是五十五。世尊身相眾所樂觀甞無厭足，是五十六。世尊面輪脩廣得所，皎潔光淨如秋滿月，是五十七。世尊顏貌舒泰光顯，含笑先言唯向不背，是五十八。世尊面貌光澤熙怡，遠離顰蹙青赤等過，是五十九。世尊身皮清淨無垢常無臭穢，是第六十。世尊所有諸毛孔中常出如意微妙之香，是六十一。世尊面門常出最上殊勝之香，是六十二。世尊首相周圓妙好，如末達那亦猶天蓋，是六十三。世尊身毛紺青光淨，如孔雀項紅暉綺飾色類赤銅，是六十四。世尊法音隨眾大小不增不減應理無差，是六十五。世尊頂相無能見者，是六十六。世尊手足指約分明，莊嚴妙好如赤銅色，是六十七。世尊行時其足去地如四指量而現印文，是六十八。世尊自持不待他衛，身無傾動亦不逶迤，是六十九。世尊威德遠震一切，惡心見喜恐怖見安，是第七十。世尊音聲不高不下，隨眾生意和悅與言，是七十一。世尊能隨諸有情類言音意樂而為說法，是七十二。世尊一音演說正法，隨有情類各令得解，是七十三。世尊說法咸依次第，必有因緣言無不善，是七十四。世尊等觀諸有情類，讚善毀惡而無愛憎，是七十五。世尊所為先觀後作，軌範具足令識善淨，是七十六。世尊相好，一切有情無能觀盡，是七十七。世尊頂骨堅實圓滿，是七十八。世尊顏容常少不老好巡舊處，是七十九。世尊手足及胸臆前俱有吉祥喜旋德相，文同綺畫色類朱丹，是第八十。善現！是名八十隨好。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 永無褫落，是第五十。世尊首髮光滑殊妙塵垢不著，是五十一。世尊身分堅固充實逾那羅延，是五十二。世尊身體長大端直，是五十三。世尊諸竅清淨圓好，是五十四。世尊身支勢力殊勝無與等者，是五十五。世尊身相眾所樂觀甞無厭足，是五十六。世尊面輪脩廣得所，皎潔光淨如秋滿月，是五十七。世尊顏貌舒泰光顯，含笑先言唯向不背，是五十八。世尊面貌光澤熙怡，遠離顰蹙青赤等過，是五十九。世尊身皮清淨無垢常無臭穢，是第六十。世尊所有諸毛孔中常出如意微妙之香，是六十一。世尊面門常出最上殊勝之香，是六十二。世尊首相周圓妙好，如末達那亦猶天蓋，是六十三。世尊身毛紺青光淨，如孔雀項紅暉綺飾色類赤銅，是六十四。世尊法音隨眾大小不增不減應理無差，是六十五。世尊頂相無能見者，是六十六。世尊手足指約分明，莊嚴妙好如赤銅色，是六十七。世尊行時其足去地如四指量而現印文，是六十八。世尊自持不待他衛，身無傾動亦不逶迤，是六十九。世尊威德遠震一切，惡心見喜恐怖見安，是第七十。世尊音聲不高不下，隨眾生意和悅與言，是七十一。世尊能隨諸有情類言音意樂而為說法，是七十二。世尊一音演說正法，隨有情類各令得解，是七十三。世尊說法咸依次第，必有因緣言無不善，是七十四。世尊等觀諸有情類，讚善毀惡而無愛憎，是七十五。世尊所為先觀後作，軌範具足令識善淨，是七十六。世尊相好，一切有情無能觀盡，是七十七。世尊頂骨堅實圓滿，是七十八。世尊顏容常少不老好巡舊處，是七十九。世尊手足及胸臆前俱有吉祥喜旋德相，文同綺畫色類朱丹，是第八十。善現！是名八十隨好。

「善現！如來、應、正等覺成就如是諸相好故，身光任運能照三千大千世界無不遍滿，若作意時即能普照無量無邊無數世界，然為憐愍諸有情故，攝光常照面各一尋，若縱身光，即日月等所有光明皆常不現，諸有情類便不能知晝夜、半月、月時、歲數，所作事業有不得成。佛聲任運能遍三千大千世界，若作意時即能遍滿無量無邊無數世界，然為利樂諸有情故，聲隨眾量不減不增。善現！如是功德勝利，我先菩薩位修行般若波羅蜜多時已能成辦，故今相好圓滿莊嚴，一切有情見者歡喜皆獲殊勝利益安樂。如是，善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，能以財、法二種布施攝諸有情，是為甚奇希有之法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！如來、應、正等覺成就如是諸相好故，身光任運能照三千大千世界無不遍滿，若作意時即能普照無量無邊無數世界，然為憐愍諸有情故，攝光常照面各一尋，若縱身光，即日月等所有光明皆常不現，諸有情類便不能知晝夜、半月、月時、歲數，所作事業有不得成。佛聲任運能遍三千大千世界，若作意時即能遍滿無量無邊無數世界，然為利樂諸有情故，聲隨眾量不減不增。善現！如是功德勝利，我先菩薩位修行般若波羅蜜多時已能成辦，故今相好圓滿莊嚴，一切有情見者歡喜皆獲殊勝利益安樂。如是，善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，能以財、法二種布施攝諸有情，是為甚奇希有之法。

「善現！云何菩薩摩訶薩能以愛語攝諸有情？善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，以柔軟音為有情類，先說布施波羅蜜多方便攝受，次說淨戒波羅蜜多方便攝受，次說安忍波羅蜜多方便攝受，次說精進波羅蜜多方便攝受，次說靜慮波羅蜜多方便攝受，後說般若波羅蜜多方便攝受。善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，以柔軟音多說此六波羅蜜多攝有情類。何以故？由此六種波羅蜜多普能攝受諸善法故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！云何菩薩摩訶薩能以愛語攝諸有情？善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，以柔軟音為有情類，先說布施波羅蜜多方便攝受，次說淨戒波羅蜜多方便攝受，次說安忍波羅蜜多方便攝受，次說精進波羅蜜多方便攝受，次說靜慮波羅蜜多方便攝受，後說般若波羅蜜多方便攝受。善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，以柔軟音多說此六波羅蜜多攝有情類。何以故？由此六種波羅蜜多普能攝受諸善法故。

「善現！云何菩薩摩訶薩能以利行攝諸有情？善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，於長夜中種種方便，勸諸有情精勤修習布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，及餘種種殊勝善法常無懈廢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！云何菩薩摩訶薩能以利行攝諸有情？善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，於長夜中種種方便，勸諸有情精勤修習布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，及餘種種殊勝善法常無懈廢。

「善現！云何菩薩摩訶薩能以同事攝諸有情？善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，以勝神通及大願力，現處地獄、傍生、鬼界、人、天等中，同彼事業方便攝受，令獲殊勝利益安樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！云何菩薩摩訶薩能以同事攝諸有情？善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，以勝神通及大願力，現處地獄、傍生、鬼界、人、天等中，同彼事業方便攝受，令獲殊勝利益安樂。

「善現！菩薩摩訶薩能以如是布施、愛語、利行、同事攝諸有情，是為甚奇希有之法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩能以如是布施、愛語、利行、同事攝諸有情，是為甚奇希有之法。

「復次，善現！我以佛眼遍觀十方無量殑伽沙等世界，諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，教授教誡諸餘菩薩作是言：『善男子！汝應善學引發諸字陀羅尼門，謂應善學一字、二字、三字、四字、五字、六字、七字、八字、九字、十字，如是乃至二十、三十、四十、五十、六十、七十、八十、九十、若百、若千乃至無數，引發自在。又應善學一切語言皆入一字，或入二字、或入三字、或入四字、或入五字、或入六字、或入七字、或入八字、或入九字、或入十字，如是乃至或入二十、三十、四十、五十、六十、七十、八十、九十、百、千乃至無數，引發自在。又應善學於一字中攝一切字，一切字中攝於一字，引發自在。又應善學一字能攝四十二字，四十二字能攝一字。』善現！是菩薩摩訶薩應如是善學四十二字入於一字，一字亦入四十二字，如是學已，於諸字中引發善巧，於引發字得善巧已，復於無字引發善巧。如諸如來、應、正等覺，於法善巧，於字善巧，以於諸法、諸字善巧，於無字中亦得善巧，由善巧故能為有情說有字法、說無字法，為無字法說有字法。所以者何？善現！離字、無字無異佛法，過一切字名真佛法。何以故？善現！以一切法、一切有情皆畢竟空、無際空故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！我以佛眼遍觀十方無量殑伽沙等世界，諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，教授教誡諸餘菩薩作是言：『善男子！汝應善學引發諸字陀羅尼門，謂應善學一字、二字、三字、四字、五字、六字、七字、八字、九字、十字，如是乃至二十、三十、四十、五十、六十、七十、八十、九十、若百、若千乃至無數，引發自在。又應善學一切語言皆入一字，或入二字、或入三字、或入四字、或入五字、或入六字、或入七字、或入八字、或入九字、或入十字，如是乃至或入二十、三十、四十、五十、六十、七十、八十、九十、百、千乃至無數，引發自在。又應善學於一字中攝一切字，一切字中攝於一字，引發自在。又應善學一字能攝四十二字，四十二字能攝一字。』善現！是菩薩摩訶薩應如是善學四十二字入於一字，一字亦入四十二字，如是學已，於諸字中引發善巧，於引發字得善巧已，復於無字引發善巧。如諸如來、應、正等覺，於法善巧，於字善巧，以於諸法、諸字善巧，於無字中亦得善巧，由善巧故能為有情說有字法、說無字法，為無字法說有字法。所以者何？善現！離字、無字無異佛法，過一切字名真佛法。何以故？善現！以一切法、一切有情皆畢竟空、無際空故。」

爾時，具壽善現白佛言：「世尊！若一切法、一切有情皆畢竟空、無際空故超諸字者，則一切法、一切有情自性畢竟皆不可得，云何菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，修行靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多？云何菩薩摩訶薩修行四靜慮，修行四無量、四無色定？云何菩薩摩訶薩修行四念住，修行四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支？云何菩薩摩訶薩修行空解脫門，修行無相、無願解脫門？云何菩薩摩訶薩安住內空，安住外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空？云何菩薩摩訶薩安住真如，安住法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界？云何菩薩摩訶薩安住苦聖諦，安住集、滅、道聖諦？云何菩薩摩訶薩修行八解脫，修行八勝處、九次第定、十遍處？云何菩薩摩訶薩修行一切陀羅尼門，修行一切三摩地門？云何菩薩摩訶薩修行極喜地，修行離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地？云何菩薩摩訶薩修行五眼，修行六神通？云何菩薩摩訶薩修行佛十力，修行四無所畏、四無礙解、十八佛不共法？云何菩薩摩訶薩修行大慈，修行大悲、大喜、大捨？云何菩薩摩訶薩修行無忘失法，修行恒住捨性？云何菩薩摩訶薩修行一切智，修行道相智、一切相智？云何菩薩摩訶薩修行三十二大士相，修行八十隨好？云何菩薩摩訶薩住異熟生六神通已，為諸有情宣說正法？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，具壽善現白佛言：「世尊！若一切法、一切有情皆畢竟空、無際空故超諸字者，則一切法、一切有情自性畢竟皆不可得，云何菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，修行靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多？云何菩薩摩訶薩修行四靜慮，修行四無量、四無色定？云何菩薩摩訶薩修行四念住，修行四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支？云何菩薩摩訶薩修行空解脫門，修行無相、無願解脫門？云何菩薩摩訶薩安住內空，安住外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空？云何菩薩摩訶薩安住真如，安住法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界？云何菩薩摩訶薩安住苦聖諦，安住集、滅、道聖諦？云何菩薩摩訶薩修行八解脫，修行八勝處、九次第定、十遍處？云何菩薩摩訶薩修行一切陀羅尼門，修行一切三摩地門？云何菩薩摩訶薩修行極喜地，修行離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地？云何菩薩摩訶薩修行五眼，修行六神通？云何菩薩摩訶薩修行佛十力，修行四無所畏、四無礙解、十八佛不共法？云何菩薩摩訶薩修行大慈，修行大悲、大喜、大捨？云何菩薩摩訶薩修行無忘失法，修行恒住捨性？云何菩薩摩訶薩修行一切智，修行道相智、一切相智？云何菩薩摩訶薩修行三十二大士相，修行八十隨好？云何菩薩摩訶薩住異熟生六神通已，為諸有情宣說正法？

「世尊！一切有情皆不可得，有情施設亦不可得。一切有情不可得故色不可得，受、想、行、識亦不可得；一切有情不可得故眼處不可得，耳、鼻、舌、身、意處亦不可得；一切有情不可得故色處不可得，聲、香、味、觸、法處亦不可得；一切有情不可得故眼界不可得，耳、鼻、舌、身、意界亦不可得；一切有情不可得故色界不可得，聲、香、味、觸、法界亦不可得；一切有情不可得故眼識界不可得，耳、鼻、舌、身、意識界亦不可得；一切有情不可得故眼觸不可得，耳、鼻、舌、身、意觸亦不可得；一切有情不可得故眼觸為緣所生諸受不可得，耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受亦不可得；一切有情不可得故地界不可得，水、火、風、空、識界亦不可得；一切有情不可得故因緣不可得，等無間緣、所緣緣、增上緣亦不可得；一切有情不可得故一切從緣所生之法皆不可得；一切有情不可得故無明不可得，行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱亦不可得；一切有情不可得故布施波羅蜜多不可得，淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多亦不可得；一切有情不可得故四靜慮不可得，四無量、四無色定亦不可得；一切有情不可得故四念住不可得，四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支亦不可得；一切有情不可得故空解脫門不可得，無相、無願解脫門亦不可得；一切有情不可得故內空不可得，外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空亦不可得；一切有情不可得故真如不可得，法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界亦不可得；一切有情不可得故苦聖諦不可得，集、滅、道聖諦亦不可得；一切有情不可得故八解脫不可得，八勝處、九次第定、十遍處亦不可得；一切有情不可得故一切陀羅尼門不可得，一切三摩地門亦不可得；一切有情不可得故極喜地不可得，離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地亦不可得；一切有情不可得故五眼不可得，六神通亦不可得；一切有情不可得故佛十力不可得，四無所畏、四無礙解、十八佛不共法亦不可得；一切有情不可得故大慈不可得，大悲、大喜、大捨亦不可得；一切有情不可得故無忘失法不可得，恒住捨性亦不可得；一切有情不可得故一切智不可得，道相智、一切相智亦不可得；一切有情不可得故預流果不可得，一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！一切有情皆不可得，有情施設亦不可得。一切有情不可得故色不可得，受、想、行、識亦不可得；一切有情不可得故眼處不可得，耳、鼻、舌、身、意處亦不可得；一切有情不可得故色處不可得，聲、香、味、觸、法處亦不可得；一切有情不可得故眼界不可得，耳、鼻、舌、身、意界亦不可得；一切有情不可得故色界不可得，聲、香、味、觸、法界亦不可得；一切有情不可得故眼識界不可得，耳、鼻、舌、身、意識界亦不可得；一切有情不可得故眼觸不可得，耳、鼻、舌、身、意觸亦不可得；一切有情不可得故眼觸為緣所生諸受不可得，耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受亦不可得；一切有情不可得故地界不可得，水、火、風、空、識界亦不可得；一切有情不可得故因緣不可得，等無間緣、所緣緣、增上緣亦不可得；一切有情不可得故一切從緣所生之法皆不可得；一切有情不可得故無明不可得，行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱亦不可得；一切有情不可得故布施波羅蜜多不可得，淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多亦不可得；一切有情不可得故四靜慮不可得，四無量、四無色定亦不可得；一切有情不可得故四念住不可得，四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支亦不可得；一切有情不可得故空解脫門不可得，無相、無願解脫門亦不可得；一切有情不可得故內空不可得，外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空亦不可得；一切有情不可得故真如不可得，法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界亦不可得；一切有情不可得故苦聖諦不可得，集、滅、道聖諦亦不可得；一切有情不可得故八解脫不可得，八勝處、九次第定、十遍處亦不可得；一切有情不可得故一切陀羅尼門不可得，一切三摩地門亦不可得；一切有情不可得故極喜地不可得，離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地亦不可得；一切有情不可得故五眼不可得，六神通亦不可得；一切有情不可得故佛十力不可得，四無所畏、四無礙解、十八佛不共法亦不可得；一切有情不可得故大慈不可得，大悲、大喜、大捨亦不可得；一切有情不可得故無忘失法不可得，恒住捨性亦不可得；一切有情不可得故一切智不可得，道相智、一切相智亦不可得；一切有情不可得故預流果不可得，一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩

提亦不可得；一切有情不可得故一切菩薩摩訶薩行不可得，諸佛無上正等菩提亦不可得；一切有情不可得故三十二大士相不可得，八十隨好亦不可得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 提亦不可得；一切有情不可得故一切菩薩摩訶薩行不可得，諸佛無上正等菩提亦不可得；一切有情不可得故三十二大士相不可得，八十隨好亦不可得。

「世尊！不可得中無有情，無有情施設。無色，無色施設；無受、想、行、識，無受、想、行、識施設。無眼處，無眼處施設；無耳、鼻、舌、身、意處，無耳、鼻、舌、身、意處施設。無色處，無色處施設；無聲、香、味、觸、法處，無聲、香、味、觸、法處施設。無眼界，無眼界施設；無耳、鼻、舌、身、意界，無耳、鼻、舌、身、意界施設。無色界，無色界施設；無聲、香、味、觸、法界，無聲、香、味、觸、法界施設。無眼識界，無眼識界施設；無耳、鼻、舌、身、意識界，無耳、鼻、舌、身、意識界施設。無眼觸，無眼觸施設；無耳、鼻、舌、身、意觸，無耳、鼻、舌、身、意觸施設。無眼觸為緣所生諸受，無眼觸為緣所生諸受施設；無耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受，無耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受施設。無地界，無地界施設；無水、火、風、空、識界，無水、火、風、空、識界施設。無因緣，無因緣施設；無等無間緣、所緣緣、增上緣，無等無間緣、所緣緣、增上緣施設。無從諸緣所生諸法，無從諸緣所生諸法施設。無無明，無無明施設；無行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱，無行乃至老死愁歎苦憂惱施設。無布施波羅蜜多，無布施波羅蜜多施設；無淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，無淨戒乃至般若波羅蜜多施設。無四靜慮，無四靜慮施設；無四無量、四無色定，無四無量、四無色定施設。無四念住，無四念住施設；無四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，無四正斷乃至八聖道支施設。無空解脫門，無空解脫門施設；無無相、無願解脫門，無無相、無願解脫門施設。無內空，無內空施設；無外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空，無外空乃至無性自性空施設。無真如，無真如施設；無法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界，無法界乃至不思議界施設。無苦聖諦，無苦聖諦施設；無集、滅、道聖諦，無集、滅、道聖諦施設。無八解脫，無八解脫施設；無八勝處、九次第定、十遍處，無八勝處、九次第定、十遍處施設。無陀羅尼門，無陀羅尼門施設；無三摩地門，無三摩地門施設。無極喜地，無極喜地施設；無離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地，無離垢地乃至法雲地施設。無五眼，無五眼施設；無六神通，無六神通施設 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！不可得中無有情，無有情施設。無色，無色施設；無受、想、行、識，無受、想、行、識施設。無眼處，無眼處施設；無耳、鼻、舌、身、意處，無耳、鼻、舌、身、意處施設。無色處，無色處施設；無聲、香、味、觸、法處，無聲、香、味、觸、法處施設。無眼界，無眼界施設；無耳、鼻、舌、身、意界，無耳、鼻、舌、身、意界施設。無色界，無色界施設；無聲、香、味、觸、法界，無聲、香、味、觸、法界施設。無眼識界，無眼識界施設；無耳、鼻、舌、身、意識界，無耳、鼻、舌、身、意識界施設。無眼觸，無眼觸施設；無耳、鼻、舌、身、意觸，無耳、鼻、舌、身、意觸施設。無眼觸為緣所生諸受，無眼觸為緣所生諸受施設；無耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受，無耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受施設。無地界，無地界施設；無水、火、風、空、識界，無水、火、風、空、識界施設。無因緣，無因緣施設；無等無間緣、所緣緣、增上緣，無等無間緣、所緣緣、增上緣施設。無從諸緣所生諸法，無從諸緣所生諸法施設。無無明，無無明施設；無行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱，無行乃至老死愁歎苦憂惱施設。無布施波羅蜜多，無布施波羅蜜多施設；無淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，無淨戒乃至般若波羅蜜多施設。無四靜慮，無四靜慮施設；無四無量、四無色定，無四無量、四無色定施設。無四念住，無四念住施設；無四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，無四正斷乃至八聖道支施設。無空解脫門，無空解脫門施設；無無相、無願解脫門，無無相、無願解脫門施設。無內空，無內空施設；無外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空，無外空乃至無性自性空施設。無真如，無真如施設；無法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界，無法界乃至不思議界施設。無苦聖諦，無苦聖諦施設；無集、滅、道聖諦，無集、滅、道聖諦施設。無八解脫，無八解脫施設；無八勝處、九次第定、十遍處，無八勝處、九次第定、十遍處施設。無陀羅尼門，無陀羅尼門施設；無三摩地門，無三摩地門施設。無極喜地，無極喜地施設；無離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地，無離垢地乃至法雲地施設。無五眼，無五眼施設；無六神通，無六神通施設

。無佛十力，無佛十力施設；無四無所畏、四無礙解、十八佛不共法，無四無所畏、四無礙解、十八佛不共法施設。無大慈，無大慈施設；無大悲、大喜、大捨，無大悲、大喜、大捨施設。無無忘失法，無無忘失法施設；無恒住捨性，無恒住捨性施設。無一切智，無一切智施設；無道相智、一切相智，無道相智、一切相智施設。無預流果，無預流果施設；無一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提，無一來果乃至獨覺菩提施設。無一切菩薩摩訶薩行，無一切菩薩摩訶薩行施設；無諸佛無上正等菩提，無諸佛無上正等菩提施設。無三十二大士相，無三十二大士相施設；無八十隨好，無八十隨好施設。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 。無佛十力，無佛十力施設；無四無所畏、四無礙解、十八佛不共法，無四無所畏、四無礙解、十八佛不共法施設。無大慈，無大慈施設；無大悲、大喜、大捨，無大悲、大喜、大捨施設。無無忘失法，無無忘失法施設；無恒住捨性，無恒住捨性施設。無一切智，無一切智施設；無道相智、一切相智，無道相智、一切相智施設。無預流果，無預流果施設；無一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提，無一來果乃至獨覺菩提施設。無一切菩薩摩訶薩行，無一切菩薩摩訶薩行施設；無諸佛無上正等菩提，無諸佛無上正等菩提施設。無三十二大士相，無三十二大士相施設；無八十隨好，無八十隨好施設。

「世尊！一切有情法及施設，既不可得、都無所有，云何菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，為諸有情宣說諸法？世尊！勿諸菩薩摩訶薩自安住不正法，為諸有情說不正法，勸諸有情住不正法，以顛倒法安立有情。何以故？世尊！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，尚不得菩提，況有菩提分法而可得者！尚不得菩薩摩訶薩，況有菩薩摩訶薩法而可得者！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！一切有情法及施設，既不可得、都無所有，云何菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，為諸有情宣說諸法？世尊！勿諸菩薩摩訶薩自安住不正法，為諸有情說不正法，勸諸有情住不正法，以顛倒法安立有情。何以故？世尊！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，尚不得菩提，況有菩提分法而可得者！尚不得菩薩摩訶薩，況有菩薩摩訶薩法而可得者！」

佛告善現：「如是！如是！如汝所說。一切有情皆不可得，一切有情施設亦不可得；一切法皆不可得，一切法施設亦不可得。由不可得、都無所有，無所有故，當知內空空，當知外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空空；當知真如空，當知法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界空；當知苦聖諦空，當知集、滅、道聖諦空；當知色空，當知受、想、行、識空；當知眼處空，當知耳、鼻、舌、身、意處空；當知色處空，當知聲、香、味、觸、法處空；當知眼界空，當知耳、鼻、舌、身、意界空；當知色界空，當知聲、香、味、觸、法界空；當知眼識界空，當知耳、鼻、舌、身、意識界空；當知眼觸空，當知耳、鼻、舌、身、意觸空；當知眼觸為緣所生諸受空，當知耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受空；當知地界空，當知水、火、風、空、識界空；當知因緣空，當知等無間緣、所緣緣、增上緣空；當知從緣所生諸法空；當知無明空，當知行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱空；當知我空，當知有情、命者、生者、養者、士夫、補特伽羅、意生、儒童、作者、使作者、起者、使起者、受者、使受者、知者、見者空；當知布施波羅蜜多空，當知淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多空；當知四靜慮空，當知四無量、四無色定空；當知四念住空，當知四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支空；當知空解脫門空，當知無相、無願解脫門空；當知八解脫空，當知八勝處、九次第定、十遍處空；當知一切陀羅尼門空，當知一切三摩地門空；當知極喜地空，當知離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地空；當知五眼空，當知六神通空；當知佛十力空，當知四無所畏、四無礙解、十八佛不共法空；當知大慈空，當知大悲、大喜、大捨空；當知無忘失法空，當知恒住捨性空；當知一切智空，當知道相智、一切相智空；當知預流果空，當知一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提空；當知菩薩摩訶薩正性離生空；當知一切菩薩摩訶薩行空；當知諸佛無上正等菩提空；當知一切佛土空，當知成熟有情空；當知三十二大士相空，當知八十隨好空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「如是！如是！如汝所說。一切有情皆不可得，一切有情施設亦不可得；一切法皆不可得，一切法施設亦不可得。由不可得、都無所有，無所有故，當知內空空，當知外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空空；當知真如空，當知法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界空；當知苦聖諦空，當知集、滅、道聖諦空；當知色空，當知受、想、行、識空；當知眼處空，當知耳、鼻、舌、身、意處空；當知色處空，當知聲、香、味、觸、法處空；當知眼界空，當知耳、鼻、舌、身、意界空；當知色界空，當知聲、香、味、觸、法界空；當知眼識界空，當知耳、鼻、舌、身、意識界空；當知眼觸空，當知耳、鼻、舌、身、意觸空；當知眼觸為緣所生諸受空，當知耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受空；當知地界空，當知水、火、風、空、識界空；當知因緣空，當知等無間緣、所緣緣、增上緣空；當知從緣所生諸法空；當知無明空，當知行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱空；當知我空，當知有情、命者、生者、養者、士夫、補特伽羅、意生、儒童、作者、使作者、起者、使起者、受者、使受者、知者、見者空；當知布施波羅蜜多空，當知淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多空；當知四靜慮空，當知四無量、四無色定空；當知四念住空，當知四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支空；當知空解脫門空，當知無相、無願解脫門空；當知八解脫空，當知八勝處、九次第定、十遍處空；當知一切陀羅尼門空，當知一切三摩地門空；當知極喜地空，當知離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地空；當知五眼空，當知六神通空；當知佛十力空，當知四無所畏、四無礙解、十八佛不共法空；當知大慈空，當知大悲、大喜、大捨空；當知無忘失法空，當知恒住捨性空；當知一切智空，當知道相智、一切相智空；當知預流果空，當知一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提空；當知菩薩摩訶薩正性離生空；當知一切菩薩摩訶薩行空；當知諸佛無上正等菩提空；當知一切佛土空，當知成熟有情空；當知三十二大士相空，當知八十隨好空。

「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，見一切法皆悉空已，為諸有情宣說諸法令離顛倒。雖為有情宣說諸法，而於有情都無所得，於一切法亦無所得，於諸空相不增不減、無取無捨，由是因緣雖說諸法而無所說。善現！是菩薩摩訶薩於一切法如是觀時，於一切法得無障智，由此智故不壞諸法無二分別，為諸有情如實宣說，令離妄想顛倒執著，隨其所應趣三乘果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，見一切法皆悉空已，為諸有情宣說諸法令離顛倒。雖為有情宣說諸法，而於有情都無所得，於一切法亦無所得，於諸空相不增不減、無取無捨，由是因緣雖說諸法而無所說。善現！是菩薩摩訶薩於一切法如是觀時，於一切法得無障智，由此智故不壞諸法無二分別，為諸有情如實宣說，令離妄想顛倒執著，隨其所應趣三乘果。