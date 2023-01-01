大般若波羅蜜多經
唐 玄奘譯600卷CBETA T0220大于一万字 780 h
向佛经 GPT 提问
第 381 卷
大般若波羅蜜多經卷第三百八十一三藏法師玄奘奉 詔譯
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初分諸功德相品第六十八之三
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「善現！云何名為四無所畏？善現！一切如來、應、正等覺，自稱我是正等覺者，設有沙門、若婆羅門、若天魔梵、若餘世間，依法立難或令憶念：『佛於是法非正等覺。』我於彼難正見無緣，以於彼難正見無緣，得安隱住無怖無畏，自稱我處大仙尊位，於大眾中正師子吼轉大梵輪，一切沙門、若婆羅門、若天魔梵、若餘世間，決定無能如法轉者，是為第一。一切如來、應、正等覺，自稱我已永盡諸漏，設有沙門、若婆羅門、若天魔梵、若餘世間，依法立難或令憶念：『佛於是漏未得永盡。』我於彼難正見無緣，以於彼難正見無緣，得安隱住無怖無畏，自稱我處大仙尊位，於大眾中正師子吼轉大梵輪，一切沙門、若婆羅門、若天魔梵、若餘世間，決定無能如法轉者，是為第二。一切如來、應、正等覺，自稱我為諸弟子眾，說能障法染必為障，設有沙門、若婆羅門、若天魔梵、若餘世間，依法立難或令憶念：『有染此法不能為障。』我於彼難正見無緣，以於彼難正見無緣，得安隱住無怖無畏，自稱我處大仙尊位，於大眾中正師子吼轉大梵輪，一切沙門、若婆羅門、若天魔梵、若餘世間，決定無能如法轉者，是為第三。一切如來、應、正等覺，自稱我為諸弟子眾說出離道，諸聖修習決定出離、決定通達、正盡眾苦、作苦邊際，設有沙門、若婆羅門、若天魔梵、若餘世間，依法立難或令憶念：『有修此道非正出離、非正通達、非正盡苦、非作苦邊。』我於彼難正見無緣，以於彼難正見無緣，得安隱住無怖無畏，自稱我處大仙尊位，於大眾中正師子吼轉大梵輪，一切沙門、若婆羅門、若天魔梵、若餘世間，決定無能如法轉者，是為第四。善現！是名四無所畏。
「善現！云何名為四無所畏？善現！一切如來、應、正等覺，自稱我是正等覺者，設有沙門、若婆羅門、若天魔梵、若餘世間，依法立難或令憶念：『佛於是法非正等覺。』我於彼難正見無緣，以於彼難正見無緣，得安隱住無怖無畏，自稱我處大仙尊位，於大眾中正師子吼轉大梵輪，一切沙門、若婆羅門、若天魔梵、若餘世間，決定無能如法轉者，是為第一。一切如來、應、正等覺，自稱我已永盡諸漏，設有沙門、若婆羅門、若天魔梵、若餘世間，依法立難或令憶念：『佛於是漏未得永盡。』我於彼難正見無緣，以於彼難正見無緣，得安隱住無怖無畏，自稱我處大仙尊位，於大眾中正師子吼轉大梵輪，一切沙門、若婆羅門、若天魔梵、若餘世間，決定無能如法轉者，是為第二。一切如來、應、正等覺，自稱我為諸弟子眾，說能障法染必為障，設有沙門、若婆羅門、若天魔梵、若餘世間，依法立難或令憶念：『有染此法不能為障。』我於彼難正見無緣，以於彼難正見無緣，得安隱住無怖無畏，自稱我處大仙尊位，於大眾中正師子吼轉大梵輪，一切沙門、若婆羅門、若天魔梵、若餘世間，決定無能如法轉者，是為第三。一切如來、應、正等覺，自稱我為諸弟子眾說出離道，諸聖修習決定出離、決定通達、正盡眾苦、作苦邊際，設有沙門、若婆羅門、若天魔梵、若餘世間，依法立難或令憶念：『有修此道非正出離、非正通達、非正盡苦、非作苦邊。』我於彼難正見無緣，以於彼難正見無緣，得安隱住無怖無畏，自稱我處大仙尊位，於大眾中正師子吼轉大梵輪，一切沙門、若婆羅門、若天魔梵、若餘世間，決定無能如法轉者，是為第四。善現！是名四無所畏。
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「善現！云何名為四無礙解？善現！義無礙解、法無礙解、詞無礙解、辯無礙解。善現！是名四無礙解。
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「善現！云何義無礙解？謂緣義無礙智。
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「善現！云何法無礙解？謂緣法無礙智。
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「善現！云何詞無礙解？謂緣詞無礙智。
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「善現！云何辯無礙解？謂緣辯無礙智。
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「善現！云何名為十八佛不共法？善現！一切如來、應、正等覺終無誤失，是為第一佛不共法。一切如來、應、正等覺無卒暴音，是為第二佛不共法。一切如來、應、正等覺無忘失念，是為第三佛不共法。一切如來、應、正等覺無不定心，是為第四佛不共法。一切如來、應、正等覺無種種想，是為第五佛不共法。一切如來、應、正等覺無不擇捨，是為第六佛不共法。一切如來、應、正等覺志欲無退，是為第七佛不共法。一切如來、應、正等覺精進無退，是為第八佛不共法。一切如來、應、正等覺憶念無退，是為第九佛不共法。一切如來、應、正等覺般若無退，是為第十佛不共法。一切如來、應、正等覺解脫無退，是第十一佛不共法。一切如來、應、正等覺解脫智見無退，是第十二佛不共法。一切如來、應、正等覺若智若見，於過去世無著無礙，是第十三佛不共法。一切如來、應、正等覺若智若見，於現在世無著無礙，是第十四佛不共法。一切如來、應、正等覺若智若見，於未來世無著無礙，是第十五佛不共法。一切如來、應、正等覺一切身業，智為前導隨智而轉，是第十六佛不共法。一切如來、應、正等覺一切語業，智為前導隨智而轉，是第十七佛不共法。一切如來、應、正等覺一切意業，智為前導隨智而轉，是第十八佛不共法。善現！是名十八佛不共法。
「善現！云何名為十八佛不共法？善現！一切如來、應、正等覺終無誤失，是為第一佛不共法。一切如來、應、正等覺無卒暴音，是為第二佛不共法。一切如來、應、正等覺無忘失念，是為第三佛不共法。一切如來、應、正等覺無不定心，是為第四佛不共法。一切如來、應、正等覺無種種想，是為第五佛不共法。一切如來、應、正等覺無不擇捨，是為第六佛不共法。一切如來、應、正等覺志欲無退，是為第七佛不共法。一切如來、應、正等覺精進無退，是為第八佛不共法。一切如來、應、正等覺憶念無退，是為第九佛不共法。一切如來、應、正等覺般若無退，是為第十佛不共法。一切如來、應、正等覺解脫無退，是第十一佛不共法。一切如來、應、正等覺解脫智見無退，是第十二佛不共法。一切如來、應、正等覺若智若見，於過去世無著無礙，是第十三佛不共法。一切如來、應、正等覺若智若見，於現在世無著無礙，是第十四佛不共法。一切如來、應、正等覺若智若見，於未來世無著無礙，是第十五佛不共法。一切如來、應、正等覺一切身業，智為前導隨智而轉，是第十六佛不共法。一切如來、應、正等覺一切語業，智為前導隨智而轉，是第十七佛不共法。一切如來、應、正等覺一切意業，智為前導隨智而轉，是第十八佛不共法。善現！是名十八佛不共法。
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「善現！云何如來、應、正等覺三十二大士相？善現！世尊足下有平滿相，妙善安住猶如奩底，地雖高下，隨足所蹈皆悉坦然無不等觸，是為第一。世尊足下千輻輪文，輞轂眾相無不圓滿，是為第二。世尊手足皆悉柔軟，如覩羅綿勝過一切，是為第三。世尊手足一一指間，猶如鴈王咸有鞔網，金色交絡文同綺畫，是為第四。世尊手足所有諸指，圓滿纖長甚可愛樂，是為第五。世尊足跟廣長圓滿，與趺相稱勝餘有情，是為第六。世尊足趺脩高充滿，柔軟妙好與跟相稱，是為第七。世尊雙腨漸次纖圓，如瑿泥耶仙鹿王腨，是為第八。世尊雙臂脩直𦟛圓，如象王鼻平立摩膝，是為第九。世尊陰相勢峯藏密，其猶龍馬亦如象王，是為第十。世尊毛孔各一毛生，柔潤紺青右旋宛轉，是第十一。世尊髮毛端皆上靡，右旋宛轉柔潤紺青，嚴金色身甚可愛樂，是第十二。世尊身皮細薄潤滑，塵垢水等皆所不住，是第十三。世尊身皮皆真金色，光潔晃曜如妙金臺，眾寶莊嚴眾所樂見，是第十四。世尊兩足、二手掌中、頸及雙肩七處充滿，是第十五。世尊肩項圓滿殊妙，是第十六。世尊髆腋悉皆充實，是第十七。世尊容儀圓滿端直，是第十八。世尊身相脩廣端嚴，是第十九。世尊體相縱廣量等，周匝圓滿如諾瞿陀，是第二十。世尊頷臆并身上半，威容廣大如師子王，是二十一。世尊常光面各一尋，是二十二。世尊齒相四十齊平，淨密根深白逾珂雪，是二十三。世尊四牙鮮白鋒利，是二十四。世尊常得味中上味，喉脈直故能引身中諸支節脈所有上味，風熱痰病不能為雜，由彼不雜脈離沈浮、延縮、壞損、擁曲等過，能正吞咽津液通流故，身心適悅常得上味，是二十五。世尊舌相薄淨廣長，能覆面輪至耳髮際，是二十六。世尊梵音詞韻弘雅，隨眾多少無不等聞，其聲洪震猶如天鼓，發言婉約如頻迦音，是二十七。世尊眼睫猶若牛王，紺青齊整不相雜亂，是二十八。世尊眼睛紺青鮮白，紅環間飾皎潔分明，是二十九。世尊面輪其猶滿月，眉相皎淨如天帝弓，是第三十。世尊眉間有白毫相，右旋柔軟如覩羅綿，鮮白光淨逾珂雪等，是三十一。世尊頂上烏瑟膩沙，高顯周圓猶如天蓋，是三十二。善現！是名三十二大士相。
「善現！云何如來、應、正等覺三十二大士相？善現！世尊足下有平滿相，妙善安住猶如奩底，地雖高下，隨足所蹈皆悉坦然無不等觸，是為第一。世尊足下千輻輪文，輞轂眾相無不圓滿，是為第二。世尊手足皆悉柔軟，如覩羅綿勝過一切，是為第三。世尊手足一一指間，猶如鴈王咸有鞔網，金色交絡文同綺畫，是為第四。世尊手足所有諸指，圓滿纖長甚可愛樂，是為第五。世尊足跟廣長圓滿，與趺相稱勝餘有情，是為第六。世尊足趺脩高充滿，柔軟妙好與跟相稱，是為第七。世尊雙腨漸次纖圓，如瑿泥耶仙鹿王腨，是為第八。世尊雙臂脩直𦟛圓，如象王鼻平立摩膝，是為第九。世尊陰相勢峯藏密，其猶龍馬亦如象王，是為第十。世尊毛孔各一毛生，柔潤紺青右旋宛轉，是第十一。世尊髮毛端皆上靡，右旋宛轉柔潤紺青，嚴金色身甚可愛樂，是第十二。世尊身皮細薄潤滑，塵垢水等皆所不住，是第十三。世尊身皮皆真金色，光潔晃曜如妙金臺，眾寶莊嚴眾所樂見，是第十四。世尊兩足、二手掌中、頸及雙肩七處充滿，是第十五。世尊肩項圓滿殊妙，是第十六。世尊髆腋悉皆充實，是第十七。世尊容儀圓滿端直，是第十八。世尊身相脩廣端嚴，是第十九。世尊體相縱廣量等，周匝圓滿如諾瞿陀，是第二十。世尊頷臆并身上半，威容廣大如師子王，是二十一。世尊常光面各一尋，是二十二。世尊齒相四十齊平，淨密根深白逾珂雪，是二十三。世尊四牙鮮白鋒利，是二十四。世尊常得味中上味，喉脈直故能引身中諸支節脈所有上味，風熱痰病不能為雜，由彼不雜脈離沈浮、延縮、壞損、擁曲等過，能正吞咽津液通流故，身心適悅常得上味，是二十五。世尊舌相薄淨廣長，能覆面輪至耳髮際，是二十六。世尊梵音詞韻弘雅，隨眾多少無不等聞，其聲洪震猶如天鼓，發言婉約如頻迦音，是二十七。世尊眼睫猶若牛王，紺青齊整不相雜亂，是二十八。世尊眼睛紺青鮮白，紅環間飾皎潔分明，是二十九。世尊面輪其猶滿月，眉相皎淨如天帝弓，是第三十。世尊眉間有白毫相，右旋柔軟如覩羅綿，鮮白光淨逾珂雪等，是三十一。世尊頂上烏瑟膩沙，高顯周圓猶如天蓋，是三十二。善現！是名三十二大士相。
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「善現！云何如來、應、正等覺八十隨好？善現！世尊指爪狹長薄潤，光潔鮮淨如花赤銅，是為第一。世尊手足指圓纖長，𦟛直柔軟節骨不現，是為第二。世尊手足各等無差，於諸指間悉皆充密，是為第三。世尊手足圓滿如意，軟淨光澤色如蓮華，是為第四。世尊筋脈盤結堅固深隱不現，是為第五。世尊兩踝俱隱不現，是為第六。世尊行步直進庠審如龍象王，是為第七。世尊行步威容齊肅如師子王，是為第八。世尊行步安平庠序，不過不減猶如牛王，是為第九。世尊行步進止儀雅猶如鵝王，是為第十。世尊迴顧必皆右旋，如龍象王舉身隨轉，是第十一。世尊支節漸次𦟛圓妙善安布，是第十二。世尊骨節交結無隙猶若龍盤，是第十三。世尊膝輪妙善安布堅固圓滿，是第十四。世尊隱處其文妙好，威勢具足圓滿清淨，是第十五。世尊身支潤滑柔軟，光悅鮮淨塵垢不著，是第十六。世尊身容敦肅無畏常不怯弱，是第十七。世尊身支堅固稠密善相屬著，是第十八。世尊身支安定敦重，曾不掉動圓滿無壞，是第十九。世尊身相猶如仙王，周匝端嚴光淨離翳，是第二十。世尊身有周匝圓光，於行等時恒自照曜，是二十一。世尊腹形方正無欠，柔軟不現眾相莊嚴，是二十二。世尊䐡深右旋，圓妙清淨光澤，是二十三。世尊䐡厚不窊不凸周匝妙好，是二十四。世尊皮膚遠離疥癬，亦無黶點、疣贅等過，是二十五。世尊手掌充滿柔軟，足下安平，是二十六。世尊手文深長明直潤澤不斷，是二十七。世尊脣色光潤丹暉，如頻婆果上下相稱，是二十八。世尊面門不長不短、不大不小如量端嚴，是二十九。世尊舌相軟薄廣長如赤銅色，是第三十。世尊發聲威震深遠，如象王吼明朗清徹，是三十一。世尊音韻美妙具足如深谷響，是三十二。世尊鼻高脩而且直，其孔不現，是三十三。世尊諸齒方整鮮白，是三十四。世尊諸牙圓白光潔漸次鋒利，是三十五。世尊眼淨青白分明，是三十六。世尊眼相脩廣，譬如青蓮華葉甚可愛樂，是三十七。世尊眼睫上下齊整稠密不白，是三十八。世尊雙眉長而不白緻而細軟，是三十九。世尊雙眉綺靡順次紺瑠璃色，是第四十。世尊雙眉高顯光潤形如初月，是四十一。世尊耳厚廣大脩長輪埵成就，是四十二。世尊兩耳綺麗齊平離眾過失，是四十三。世尊容儀能令見者無損無染皆生愛敬，是四十四。世尊額廣圓滿平正形相殊妙，是四十五。世尊身分上半圓滿，如師子王威嚴無對，是四十六。世尊首髮脩長紺青稠密不白，是四十七。世尊首髮香潔細軟潤澤旋轉，是四十八。世尊首髮齊整無亂亦不交雜，是四十九。世尊首髮堅固不斷
「善現！云何如來、應、正等覺八十隨好？善現！世尊指爪狹長薄潤，光潔鮮淨如花赤銅，是為第一。世尊手足指圓纖長，𦟛直柔軟節骨不現，是為第二。世尊手足各等無差，於諸指間悉皆充密，是為第三。世尊手足圓滿如意，軟淨光澤色如蓮華，是為第四。世尊筋脈盤結堅固深隱不現，是為第五。世尊兩踝俱隱不現，是為第六。世尊行步直進庠審如龍象王，是為第七。世尊行步威容齊肅如師子王，是為第八。世尊行步安平庠序，不過不減猶如牛王，是為第九。世尊行步進止儀雅猶如鵝王，是為第十。世尊迴顧必皆右旋，如龍象王舉身隨轉，是第十一。世尊支節漸次𦟛圓妙善安布，是第十二。世尊骨節交結無隙猶若龍盤，是第十三。世尊膝輪妙善安布堅固圓滿，是第十四。世尊隱處其文妙好，威勢具足圓滿清淨，是第十五。世尊身支潤滑柔軟，光悅鮮淨塵垢不著，是第十六。世尊身容敦肅無畏常不怯弱，是第十七。世尊身支堅固稠密善相屬著，是第十八。世尊身支安定敦重，曾不掉動圓滿無壞，是第十九。世尊身相猶如仙王，周匝端嚴光淨離翳，是第二十。世尊身有周匝圓光，於行等時恒自照曜，是二十一。世尊腹形方正無欠，柔軟不現眾相莊嚴，是二十二。世尊䐡深右旋，圓妙清淨光澤，是二十三。世尊䐡厚不窊不凸周匝妙好，是二十四。世尊皮膚遠離疥癬，亦無黶點、疣贅等過，是二十五。世尊手掌充滿柔軟，足下安平，是二十六。世尊手文深長明直潤澤不斷，是二十七。世尊脣色光潤丹暉，如頻婆果上下相稱，是二十八。世尊面門不長不短、不大不小如量端嚴，是二十九。世尊舌相軟薄廣長如赤銅色，是第三十。世尊發聲威震深遠，如象王吼明朗清徹，是三十一。世尊音韻美妙具足如深谷響，是三十二。世尊鼻高脩而且直，其孔不現，是三十三。世尊諸齒方整鮮白，是三十四。世尊諸牙圓白光潔漸次鋒利，是三十五。世尊眼淨青白分明，是三十六。世尊眼相脩廣，譬如青蓮華葉甚可愛樂，是三十七。世尊眼睫上下齊整稠密不白，是三十八。世尊雙眉長而不白緻而細軟，是三十九。世尊雙眉綺靡順次紺瑠璃色，是第四十。世尊雙眉高顯光潤形如初月，是四十一。世尊耳厚廣大脩長輪埵成就，是四十二。世尊兩耳綺麗齊平離眾過失，是四十三。世尊容儀能令見者無損無染皆生愛敬，是四十四。世尊額廣圓滿平正形相殊妙，是四十五。世尊身分上半圓滿，如師子王威嚴無對，是四十六。世尊首髮脩長紺青稠密不白，是四十七。世尊首髮香潔細軟潤澤旋轉，是四十八。世尊首髮齊整無亂亦不交雜，是四十九。世尊首髮堅固不斷
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永無褫落，是第五十。世尊首髮光滑殊妙塵垢不著，是五十一。世尊身分堅固充實逾那羅延，是五十二。世尊身體長大端直，是五十三。世尊諸竅清淨圓好，是五十四。世尊身支勢力殊勝無與等者，是五十五。世尊身相眾所樂觀甞無厭足，是五十六。世尊面輪脩廣得所，皎潔光淨如秋滿月，是五十七。世尊顏貌舒泰光顯，含笑先言唯向不背，是五十八。世尊面貌光澤熙怡，遠離顰蹙青赤等過，是五十九。世尊身皮清淨無垢常無臭穢，是第六十。世尊所有諸毛孔中常出如意微妙之香，是六十一。世尊面門常出最上殊勝之香，是六十二。世尊首相周圓妙好，如末達那亦猶天蓋，是六十三。世尊身毛紺青光淨，如孔雀項紅暉綺飾色類赤銅，是六十四。世尊法音隨眾大小不增不減應理無差，是六十五。世尊頂相無能見者，是六十六。世尊手足指約分明，莊嚴妙好如赤銅色，是六十七。世尊行時其足去地如四指量而現印文，是六十八。世尊自持不待他衛，身無傾動亦不逶迤，是六十九。世尊威德遠震一切，惡心見喜恐怖見安，是第七十。世尊音聲不高不下，隨眾生意和悅與言，是七十一。世尊能隨諸有情類言音意樂而為說法，是七十二。世尊一音演說正法，隨有情類各令得解，是七十三。世尊說法咸依次第，必有因緣言無不善，是七十四。世尊等觀諸有情類，讚善毀惡而無愛憎，是七十五。世尊所為先觀後作，軌範具足令識善淨，是七十六。世尊相好，一切有情無能觀盡，是七十七。世尊頂骨堅實圓滿，是七十八。世尊顏容常少不老好巡舊處，是七十九。世尊手足及胸臆前俱有吉祥喜旋德相，文同綺畫色類朱丹，是第八十。善現！是名八十隨好。
永無褫落，是第五十。世尊首髮光滑殊妙塵垢不著，是五十一。世尊身分堅固充實逾那羅延，是五十二。世尊身體長大端直，是五十三。世尊諸竅清淨圓好，是五十四。世尊身支勢力殊勝無與等者，是五十五。世尊身相眾所樂觀甞無厭足，是五十六。世尊面輪脩廣得所，皎潔光淨如秋滿月，是五十七。世尊顏貌舒泰光顯，含笑先言唯向不背，是五十八。世尊面貌光澤熙怡，遠離顰蹙青赤等過，是五十九。世尊身皮清淨無垢常無臭穢，是第六十。世尊所有諸毛孔中常出如意微妙之香，是六十一。世尊面門常出最上殊勝之香，是六十二。世尊首相周圓妙好，如末達那亦猶天蓋，是六十三。世尊身毛紺青光淨，如孔雀項紅暉綺飾色類赤銅，是六十四。世尊法音隨眾大小不增不減應理無差，是六十五。世尊頂相無能見者，是六十六。世尊手足指約分明，莊嚴妙好如赤銅色，是六十七。世尊行時其足去地如四指量而現印文，是六十八。世尊自持不待他衛，身無傾動亦不逶迤，是六十九。世尊威德遠震一切，惡心見喜恐怖見安，是第七十。世尊音聲不高不下，隨眾生意和悅與言，是七十一。世尊能隨諸有情類言音意樂而為說法，是七十二。世尊一音演說正法，隨有情類各令得解，是七十三。世尊說法咸依次第，必有因緣言無不善，是七十四。世尊等觀諸有情類，讚善毀惡而無愛憎，是七十五。世尊所為先觀後作，軌範具足令識善淨，是七十六。世尊相好，一切有情無能觀盡，是七十七。世尊頂骨堅實圓滿，是七十八。世尊顏容常少不老好巡舊處，是七十九。世尊手足及胸臆前俱有吉祥喜旋德相，文同綺畫色類朱丹，是第八十。善現！是名八十隨好。
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「善現！如來、應、正等覺成就如是諸相好故，身光任運能照三千大千世界無不遍滿，若作意時即能普照無量無邊無數世界，然為憐愍諸有情故，攝光常照面各一尋，若縱身光，即日月等所有光明皆常不現，諸有情類便不能知晝夜、半月、月時、歲數，所作事業有不得成。佛聲任運能遍三千大千世界，若作意時即能遍滿無量無邊無數世界，然為利樂諸有情故，聲隨眾量不減不增。善現！如是功德勝利，我先菩薩位修行般若波羅蜜多時已能成辦，故今相好圓滿莊嚴，一切有情見者歡喜皆獲殊勝利益安樂。如是，善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，能以財、法二種布施攝諸有情，是為甚奇希有之法。
「善現！如來、應、正等覺成就如是諸相好故，身光任運能照三千大千世界無不遍滿，若作意時即能普照無量無邊無數世界，然為憐愍諸有情故，攝光常照面各一尋，若縱身光，即日月等所有光明皆常不現，諸有情類便不能知晝夜、半月、月時、歲數，所作事業有不得成。佛聲任運能遍三千大千世界，若作意時即能遍滿無量無邊無數世界，然為利樂諸有情故，聲隨眾量不減不增。善現！如是功德勝利，我先菩薩位修行般若波羅蜜多時已能成辦，故今相好圓滿莊嚴，一切有情見者歡喜皆獲殊勝利益安樂。如是，善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，能以財、法二種布施攝諸有情，是為甚奇希有之法。
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「善現！云何菩薩摩訶薩能以愛語攝諸有情？善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，以柔軟音為有情類，先說布施波羅蜜多方便攝受，次說淨戒波羅蜜多方便攝受，次說安忍波羅蜜多方便攝受，次說精進波羅蜜多方便攝受，次說靜慮波羅蜜多方便攝受，後說般若波羅蜜多方便攝受。善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，以柔軟音多說此六波羅蜜多攝有情類。何以故？由此六種波羅蜜多普能攝受諸善法故。
「善現！云何菩薩摩訶薩能以愛語攝諸有情？善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，以柔軟音為有情類，先說布施波羅蜜多方便攝受，次說淨戒波羅蜜多方便攝受，次說安忍波羅蜜多方便攝受，次說精進波羅蜜多方便攝受，次說靜慮波羅蜜多方便攝受，後說般若波羅蜜多方便攝受。善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，以柔軟音多說此六波羅蜜多攝有情類。何以故？由此六種波羅蜜多普能攝受諸善法故。
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「善現！云何菩薩摩訶薩能以利行攝諸有情？善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，於長夜中種種方便，勸諸有情精勤修習布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，及餘種種殊勝善法常無懈廢。
「善現！云何菩薩摩訶薩能以利行攝諸有情？善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，於長夜中種種方便，勸諸有情精勤修習布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，及餘種種殊勝善法常無懈廢。
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「善現！云何菩薩摩訶薩能以同事攝諸有情？善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，以勝神通及大願力，現處地獄、傍生、鬼界、人、天等中，同彼事業方便攝受，令獲殊勝利益安樂。
「善現！云何菩薩摩訶薩能以同事攝諸有情？善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，以勝神通及大願力，現處地獄、傍生、鬼界、人、天等中，同彼事業方便攝受，令獲殊勝利益安樂。
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「善現！菩薩摩訶薩能以如是布施、愛語、利行、同事攝諸有情，是為甚奇希有之法。
「善現！菩薩摩訶薩能以如是布施、愛語、利行、同事攝諸有情，是為甚奇希有之法。
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「復次，善現！我以佛眼遍觀十方無量殑伽沙等世界，諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，教授教誡諸餘菩薩作是言：『善男子！汝應善學引發諸字陀羅尼門，謂應善學一字、二字、三字、四字、五字、六字、七字、八字、九字、十字，如是乃至二十、三十、四十、五十、六十、七十、八十、九十、若百、若千乃至無數，引發自在。又應善學一切語言皆入一字，或入二字、或入三字、或入四字、或入五字、或入六字、或入七字、或入八字、或入九字、或入十字，如是乃至或入二十、三十、四十、五十、六十、七十、八十、九十、百、千乃至無數，引發自在。又應善學於一字中攝一切字，一切字中攝於一字，引發自在。又應善學一字能攝四十二字，四十二字能攝一字。』善現！是菩薩摩訶薩應如是善學四十二字入於一字，一字亦入四十二字，如是學已，於諸字中引發善巧，於引發字得善巧已，復於無字引發善巧。如諸如來、應、正等覺，於法善巧，於字善巧，以於諸法、諸字善巧，於無字中亦得善巧，由善巧故能為有情說有字法、說無字法，為無字法說有字法。所以者何？善現！離字、無字無異佛法，過一切字名真佛法。何以故？善現！以一切法、一切有情皆畢竟空、無際空故。」
「復次，善現！我以佛眼遍觀十方無量殑伽沙等世界，諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，教授教誡諸餘菩薩作是言：『善男子！汝應善學引發諸字陀羅尼門，謂應善學一字、二字、三字、四字、五字、六字、七字、八字、九字、十字，如是乃至二十、三十、四十、五十、六十、七十、八十、九十、若百、若千乃至無數，引發自在。又應善學一切語言皆入一字，或入二字、或入三字、或入四字、或入五字、或入六字、或入七字、或入八字、或入九字、或入十字，如是乃至或入二十、三十、四十、五十、六十、七十、八十、九十、百、千乃至無數，引發自在。又應善學於一字中攝一切字，一切字中攝於一字，引發自在。又應善學一字能攝四十二字，四十二字能攝一字。』善現！是菩薩摩訶薩應如是善學四十二字入於一字，一字亦入四十二字，如是學已，於諸字中引發善巧，於引發字得善巧已，復於無字引發善巧。如諸如來、應、正等覺，於法善巧，於字善巧，以於諸法、諸字善巧，於無字中亦得善巧，由善巧故能為有情說有字法、說無字法，為無字法說有字法。所以者何？善現！離字、無字無異佛法，過一切字名真佛法。何以故？善現！以一切法、一切有情皆畢竟空、無際空故。」
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爾時，具壽善現白佛言：「世尊！若一切法、一切有情皆畢竟空、無際空故超諸字者，則一切法、一切有情自性畢竟皆不可得，云何菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，修行靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多？云何菩薩摩訶薩修行四靜慮，修行四無量、四無色定？云何菩薩摩訶薩修行四念住，修行四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支？云何菩薩摩訶薩修行空解脫門，修行無相、無願解脫門？云何菩薩摩訶薩安住內空，安住外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空？云何菩薩摩訶薩安住真如，安住法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界？云何菩薩摩訶薩安住苦聖諦，安住集、滅、道聖諦？云何菩薩摩訶薩修行八解脫，修行八勝處、九次第定、十遍處？云何菩薩摩訶薩修行一切陀羅尼門，修行一切三摩地門？云何菩薩摩訶薩修行極喜地，修行離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地？云何菩薩摩訶薩修行五眼，修行六神通？云何菩薩摩訶薩修行佛十力，修行四無所畏、四無礙解、十八佛不共法？云何菩薩摩訶薩修行大慈，修行大悲、大喜、大捨？云何菩薩摩訶薩修行無忘失法，修行恒住捨性？云何菩薩摩訶薩修行一切智，修行道相智、一切相智？云何菩薩摩訶薩修行三十二大士相，修行八十隨好？云何菩薩摩訶薩住異熟生六神通已，為諸有情宣說正法？
爾時，具壽善現白佛言：「世尊！若一切法、一切有情皆畢竟空、無際空故超諸字者，則一切法、一切有情自性畢竟皆不可得，云何菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，修行靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多？云何菩薩摩訶薩修行四靜慮，修行四無量、四無色定？云何菩薩摩訶薩修行四念住，修行四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支？云何菩薩摩訶薩修行空解脫門，修行無相、無願解脫門？云何菩薩摩訶薩安住內空，安住外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空？云何菩薩摩訶薩安住真如，安住法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界？云何菩薩摩訶薩安住苦聖諦，安住集、滅、道聖諦？云何菩薩摩訶薩修行八解脫，修行八勝處、九次第定、十遍處？云何菩薩摩訶薩修行一切陀羅尼門，修行一切三摩地門？云何菩薩摩訶薩修行極喜地，修行離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地？云何菩薩摩訶薩修行五眼，修行六神通？云何菩薩摩訶薩修行佛十力，修行四無所畏、四無礙解、十八佛不共法？云何菩薩摩訶薩修行大慈，修行大悲、大喜、大捨？云何菩薩摩訶薩修行無忘失法，修行恒住捨性？云何菩薩摩訶薩修行一切智，修行道相智、一切相智？云何菩薩摩訶薩修行三十二大士相，修行八十隨好？云何菩薩摩訶薩住異熟生六神通已，為諸有情宣說正法？
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「世尊！一切有情皆不可得，有情施設亦不可得。一切有情不可得故色不可得，受、想、行、識亦不可得；一切有情不可得故眼處不可得，耳、鼻、舌、身、意處亦不可得；一切有情不可得故色處不可得，聲、香、味、觸、法處亦不可得；一切有情不可得故眼界不可得，耳、鼻、舌、身、意界亦不可得；一切有情不可得故色界不可得，聲、香、味、觸、法界亦不可得；一切有情不可得故眼識界不可得，耳、鼻、舌、身、意識界亦不可得；一切有情不可得故眼觸不可得，耳、鼻、舌、身、意觸亦不可得；一切有情不可得故眼觸為緣所生諸受不可得，耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受亦不可得；一切有情不可得故地界不可得，水、火、風、空、識界亦不可得；一切有情不可得故因緣不可得，等無間緣、所緣緣、增上緣亦不可得；一切有情不可得故一切從緣所生之法皆不可得；一切有情不可得故無明不可得，行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱亦不可得；一切有情不可得故布施波羅蜜多不可得，淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多亦不可得；一切有情不可得故四靜慮不可得，四無量、四無色定亦不可得；一切有情不可得故四念住不可得，四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支亦不可得；一切有情不可得故空解脫門不可得，無相、無願解脫門亦不可得；一切有情不可得故內空不可得，外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空亦不可得；一切有情不可得故真如不可得，法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界亦不可得；一切有情不可得故苦聖諦不可得，集、滅、道聖諦亦不可得；一切有情不可得故八解脫不可得，八勝處、九次第定、十遍處亦不可得；一切有情不可得故一切陀羅尼門不可得，一切三摩地門亦不可得；一切有情不可得故極喜地不可得，離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地亦不可得；一切有情不可得故五眼不可得，六神通亦不可得；一切有情不可得故佛十力不可得，四無所畏、四無礙解、十八佛不共法亦不可得；一切有情不可得故大慈不可得，大悲、大喜、大捨亦不可得；一切有情不可得故無忘失法不可得，恒住捨性亦不可得；一切有情不可得故一切智不可得，道相智、一切相智亦不可得；一切有情不可得故預流果不可得，一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩
「世尊！一切有情皆不可得，有情施設亦不可得。一切有情不可得故色不可得，受、想、行、識亦不可得；一切有情不可得故眼處不可得，耳、鼻、舌、身、意處亦不可得；一切有情不可得故色處不可得，聲、香、味、觸、法處亦不可得；一切有情不可得故眼界不可得，耳、鼻、舌、身、意界亦不可得；一切有情不可得故色界不可得，聲、香、味、觸、法界亦不可得；一切有情不可得故眼識界不可得，耳、鼻、舌、身、意識界亦不可得；一切有情不可得故眼觸不可得，耳、鼻、舌、身、意觸亦不可得；一切有情不可得故眼觸為緣所生諸受不可得，耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受亦不可得；一切有情不可得故地界不可得，水、火、風、空、識界亦不可得；一切有情不可得故因緣不可得，等無間緣、所緣緣、增上緣亦不可得；一切有情不可得故一切從緣所生之法皆不可得；一切有情不可得故無明不可得，行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱亦不可得；一切有情不可得故布施波羅蜜多不可得，淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多亦不可得；一切有情不可得故四靜慮不可得，四無量、四無色定亦不可得；一切有情不可得故四念住不可得，四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支亦不可得；一切有情不可得故空解脫門不可得，無相、無願解脫門亦不可得；一切有情不可得故內空不可得，外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空亦不可得；一切有情不可得故真如不可得，法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界亦不可得；一切有情不可得故苦聖諦不可得，集、滅、道聖諦亦不可得；一切有情不可得故八解脫不可得，八勝處、九次第定、十遍處亦不可得；一切有情不可得故一切陀羅尼門不可得，一切三摩地門亦不可得；一切有情不可得故極喜地不可得，離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地亦不可得；一切有情不可得故五眼不可得，六神通亦不可得；一切有情不可得故佛十力不可得，四無所畏、四無礙解、十八佛不共法亦不可得；一切有情不可得故大慈不可得，大悲、大喜、大捨亦不可得；一切有情不可得故無忘失法不可得，恒住捨性亦不可得；一切有情不可得故一切智不可得，道相智、一切相智亦不可得；一切有情不可得故預流果不可得，一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩
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提亦不可得；一切有情不可得故一切菩薩摩訶薩行不可得，諸佛無上正等菩提亦不可得；一切有情不可得故三十二大士相不可得，八十隨好亦不可得。
提亦不可得；一切有情不可得故一切菩薩摩訶薩行不可得，諸佛無上正等菩提亦不可得；一切有情不可得故三十二大士相不可得，八十隨好亦不可得。
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「世尊！不可得中無有情，無有情施設。無色，無色施設；無受、想、行、識，無受、想、行、識施設。無眼處，無眼處施設；無耳、鼻、舌、身、意處，無耳、鼻、舌、身、意處施設。無色處，無色處施設；無聲、香、味、觸、法處，無聲、香、味、觸、法處施設。無眼界，無眼界施設；無耳、鼻、舌、身、意界，無耳、鼻、舌、身、意界施設。無色界，無色界施設；無聲、香、味、觸、法界，無聲、香、味、觸、法界施設。無眼識界，無眼識界施設；無耳、鼻、舌、身、意識界，無耳、鼻、舌、身、意識界施設。無眼觸，無眼觸施設；無耳、鼻、舌、身、意觸，無耳、鼻、舌、身、意觸施設。無眼觸為緣所生諸受，無眼觸為緣所生諸受施設；無耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受，無耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受施設。無地界，無地界施設；無水、火、風、空、識界，無水、火、風、空、識界施設。無因緣，無因緣施設；無等無間緣、所緣緣、增上緣，無等無間緣、所緣緣、增上緣施設。無從諸緣所生諸法，無從諸緣所生諸法施設。無無明，無無明施設；無行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱，無行乃至老死愁歎苦憂惱施設。無布施波羅蜜多，無布施波羅蜜多施設；無淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，無淨戒乃至般若波羅蜜多施設。無四靜慮，無四靜慮施設；無四無量、四無色定，無四無量、四無色定施設。無四念住，無四念住施設；無四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，無四正斷乃至八聖道支施設。無空解脫門，無空解脫門施設；無無相、無願解脫門，無無相、無願解脫門施設。無內空，無內空施設；無外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空，無外空乃至無性自性空施設。無真如，無真如施設；無法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界，無法界乃至不思議界施設。無苦聖諦，無苦聖諦施設；無集、滅、道聖諦，無集、滅、道聖諦施設。無八解脫，無八解脫施設；無八勝處、九次第定、十遍處，無八勝處、九次第定、十遍處施設。無陀羅尼門，無陀羅尼門施設；無三摩地門，無三摩地門施設。無極喜地，無極喜地施設；無離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地，無離垢地乃至法雲地施設。無五眼，無五眼施設；無六神通，無六神通施設
「世尊！不可得中無有情，無有情施設。無色，無色施設；無受、想、行、識，無受、想、行、識施設。無眼處，無眼處施設；無耳、鼻、舌、身、意處，無耳、鼻、舌、身、意處施設。無色處，無色處施設；無聲、香、味、觸、法處，無聲、香、味、觸、法處施設。無眼界，無眼界施設；無耳、鼻、舌、身、意界，無耳、鼻、舌、身、意界施設。無色界，無色界施設；無聲、香、味、觸、法界，無聲、香、味、觸、法界施設。無眼識界，無眼識界施設；無耳、鼻、舌、身、意識界，無耳、鼻、舌、身、意識界施設。無眼觸，無眼觸施設；無耳、鼻、舌、身、意觸，無耳、鼻、舌、身、意觸施設。無眼觸為緣所生諸受，無眼觸為緣所生諸受施設；無耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受，無耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受施設。無地界，無地界施設；無水、火、風、空、識界，無水、火、風、空、識界施設。無因緣，無因緣施設；無等無間緣、所緣緣、增上緣，無等無間緣、所緣緣、增上緣施設。無從諸緣所生諸法，無從諸緣所生諸法施設。無無明，無無明施設；無行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱，無行乃至老死愁歎苦憂惱施設。無布施波羅蜜多，無布施波羅蜜多施設；無淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，無淨戒乃至般若波羅蜜多施設。無四靜慮，無四靜慮施設；無四無量、四無色定，無四無量、四無色定施設。無四念住，無四念住施設；無四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，無四正斷乃至八聖道支施設。無空解脫門，無空解脫門施設；無無相、無願解脫門，無無相、無願解脫門施設。無內空，無內空施設；無外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空，無外空乃至無性自性空施設。無真如，無真如施設；無法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界，無法界乃至不思議界施設。無苦聖諦，無苦聖諦施設；無集、滅、道聖諦，無集、滅、道聖諦施設。無八解脫，無八解脫施設；無八勝處、九次第定、十遍處，無八勝處、九次第定、十遍處施設。無陀羅尼門，無陀羅尼門施設；無三摩地門，無三摩地門施設。無極喜地，無極喜地施設；無離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地，無離垢地乃至法雲地施設。無五眼，無五眼施設；無六神通，無六神通施設
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。無佛十力，無佛十力施設；無四無所畏、四無礙解、十八佛不共法，無四無所畏、四無礙解、十八佛不共法施設。無大慈，無大慈施設；無大悲、大喜、大捨，無大悲、大喜、大捨施設。無無忘失法，無無忘失法施設；無恒住捨性，無恒住捨性施設。無一切智，無一切智施設；無道相智、一切相智，無道相智、一切相智施設。無預流果，無預流果施設；無一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提，無一來果乃至獨覺菩提施設。無一切菩薩摩訶薩行，無一切菩薩摩訶薩行施設；無諸佛無上正等菩提，無諸佛無上正等菩提施設。無三十二大士相，無三十二大士相施設；無八十隨好，無八十隨好施設。
。無佛十力，無佛十力施設；無四無所畏、四無礙解、十八佛不共法，無四無所畏、四無礙解、十八佛不共法施設。無大慈，無大慈施設；無大悲、大喜、大捨，無大悲、大喜、大捨施設。無無忘失法，無無忘失法施設；無恒住捨性，無恒住捨性施設。無一切智，無一切智施設；無道相智、一切相智，無道相智、一切相智施設。無預流果，無預流果施設；無一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提，無一來果乃至獨覺菩提施設。無一切菩薩摩訶薩行，無一切菩薩摩訶薩行施設；無諸佛無上正等菩提，無諸佛無上正等菩提施設。無三十二大士相，無三十二大士相施設；無八十隨好，無八十隨好施設。
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「世尊！一切有情法及施設，既不可得、都無所有，云何菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，為諸有情宣說諸法？世尊！勿諸菩薩摩訶薩自安住不正法，為諸有情說不正法，勸諸有情住不正法，以顛倒法安立有情。何以故？世尊！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，尚不得菩提，況有菩提分法而可得者！尚不得菩薩摩訶薩，況有菩薩摩訶薩法而可得者！」
「世尊！一切有情法及施設，既不可得、都無所有，云何菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，為諸有情宣說諸法？世尊！勿諸菩薩摩訶薩自安住不正法，為諸有情說不正法，勸諸有情住不正法，以顛倒法安立有情。何以故？世尊！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，尚不得菩提，況有菩提分法而可得者！尚不得菩薩摩訶薩，況有菩薩摩訶薩法而可得者！」
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佛告善現：「如是！如是！如汝所說。一切有情皆不可得，一切有情施設亦不可得；一切法皆不可得，一切法施設亦不可得。由不可得、都無所有，無所有故，當知內空空，當知外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空空；當知真如空，當知法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界空；當知苦聖諦空，當知集、滅、道聖諦空；當知色空，當知受、想、行、識空；當知眼處空，當知耳、鼻、舌、身、意處空；當知色處空，當知聲、香、味、觸、法處空；當知眼界空，當知耳、鼻、舌、身、意界空；當知色界空，當知聲、香、味、觸、法界空；當知眼識界空，當知耳、鼻、舌、身、意識界空；當知眼觸空，當知耳、鼻、舌、身、意觸空；當知眼觸為緣所生諸受空，當知耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受空；當知地界空，當知水、火、風、空、識界空；當知因緣空，當知等無間緣、所緣緣、增上緣空；當知從緣所生諸法空；當知無明空，當知行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱空；當知我空，當知有情、命者、生者、養者、士夫、補特伽羅、意生、儒童、作者、使作者、起者、使起者、受者、使受者、知者、見者空；當知布施波羅蜜多空，當知淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多空；當知四靜慮空，當知四無量、四無色定空；當知四念住空，當知四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支空；當知空解脫門空，當知無相、無願解脫門空；當知八解脫空，當知八勝處、九次第定、十遍處空；當知一切陀羅尼門空，當知一切三摩地門空；當知極喜地空，當知離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地空；當知五眼空，當知六神通空；當知佛十力空，當知四無所畏、四無礙解、十八佛不共法空；當知大慈空，當知大悲、大喜、大捨空；當知無忘失法空，當知恒住捨性空；當知一切智空，當知道相智、一切相智空；當知預流果空，當知一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提空；當知菩薩摩訶薩正性離生空；當知一切菩薩摩訶薩行空；當知諸佛無上正等菩提空；當知一切佛土空，當知成熟有情空；當知三十二大士相空，當知八十隨好空。
佛告善現：「如是！如是！如汝所說。一切有情皆不可得，一切有情施設亦不可得；一切法皆不可得，一切法施設亦不可得。由不可得、都無所有，無所有故，當知內空空，當知外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空空；當知真如空，當知法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界空；當知苦聖諦空，當知集、滅、道聖諦空；當知色空，當知受、想、行、識空；當知眼處空，當知耳、鼻、舌、身、意處空；當知色處空，當知聲、香、味、觸、法處空；當知眼界空，當知耳、鼻、舌、身、意界空；當知色界空，當知聲、香、味、觸、法界空；當知眼識界空，當知耳、鼻、舌、身、意識界空；當知眼觸空，當知耳、鼻、舌、身、意觸空；當知眼觸為緣所生諸受空，當知耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受空；當知地界空，當知水、火、風、空、識界空；當知因緣空，當知等無間緣、所緣緣、增上緣空；當知從緣所生諸法空；當知無明空，當知行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱空；當知我空，當知有情、命者、生者、養者、士夫、補特伽羅、意生、儒童、作者、使作者、起者、使起者、受者、使受者、知者、見者空；當知布施波羅蜜多空，當知淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多空；當知四靜慮空，當知四無量、四無色定空；當知四念住空，當知四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支空；當知空解脫門空，當知無相、無願解脫門空；當知八解脫空，當知八勝處、九次第定、十遍處空；當知一切陀羅尼門空，當知一切三摩地門空；當知極喜地空，當知離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地空；當知五眼空，當知六神通空；當知佛十力空，當知四無所畏、四無礙解、十八佛不共法空；當知大慈空，當知大悲、大喜、大捨空；當知無忘失法空，當知恒住捨性空；當知一切智空，當知道相智、一切相智空；當知預流果空，當知一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提空；當知菩薩摩訶薩正性離生空；當知一切菩薩摩訶薩行空；當知諸佛無上正等菩提空；當知一切佛土空，當知成熟有情空；當知三十二大士相空，當知八十隨好空。
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「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，見一切法皆悉空已，為諸有情宣說諸法令離顛倒。雖為有情宣說諸法，而於有情都無所得，於一切法亦無所得，於諸空相不增不減、無取無捨，由是因緣雖說諸法而無所說。善現！是菩薩摩訶薩於一切法如是觀時，於一切法得無障智，由此智故不壞諸法無二分別，為諸有情如實宣說，令離妄想顛倒執著，隨其所應趣三乘果。
「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，見一切法皆悉空已，為諸有情宣說諸法令離顛倒。雖為有情宣說諸法，而於有情都無所得，於一切法亦無所得，於諸空相不增不減、無取無捨，由是因緣雖說諸法而無所說。善現！是菩薩摩訶薩於一切法如是觀時，於一切法得無障智，由此智故不壞諸法無二分別，為諸有情如實宣說，令離妄想顛倒執著，隨其所應趣三乘果。
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大般若波羅蜜多經卷第三百八十一
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