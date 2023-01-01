大般若波羅蜜多經卷第三百八十三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大般若波羅蜜多經卷第三百八十三藏法師玄奘奉 詔譯

初分諸功德相品第六十八之二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初分諸功德相品第六十八之二

時，具壽善現白佛言：「世尊！何等名為菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，所有甚奇希有之法，聲聞、獨覺皆所非有？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，具壽善現白佛言：「世尊！何等名為菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，所有甚奇希有之法，聲聞、獨覺皆所非有？」

佛告善現：「諦聽！諦聽！善思念之！吾當為汝分別解說菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，所有甚奇希有之法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「諦聽！諦聽！善思念之！吾當為汝分別解說菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，所有甚奇希有之法。

「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，住異熟生布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多、五妙神通、三十七種菩提分法、陀羅尼門、三摩地門、四靜慮、四無量、四無色定、四無礙解、八解脫、八勝處、九次第定、十遍處、空、無相、無願三摩地等無量功德往十方界，若諸有情應以布施而攝益者，則以布施而攝益之；應以淨戒而攝益者，則以淨戒而攝益之；應以安忍而攝益者，則以安忍而攝益之；應以精進而攝益者，則以精進而攝益之；應以靜慮而攝益者，則以靜慮而攝益之；應以般若而攝益者，則以般若而攝益之；應以初靜慮而攝益者，則以初靜慮而攝益之；應以第二、第三、第四靜慮而攝益者，則以第二、第三、第四靜慮而攝益之；應以空無邊處定而攝益者，則以空無邊處定而攝益之；應以識無邊處、無所有處、非想非非想處定而攝益者，則以識無邊處、無所有處、非想非非想處定而攝益之；應以慈無量而攝益者，則以慈無量而攝益之；應以悲、喜、捨無量而攝益者，則以悲、喜、捨無量而攝益之；應以四念住而攝益者，則以四念住而攝益之；應以四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支而攝益者，則以四正斷乃至八聖道支而攝益之；應以空三摩地而攝益者，則以空三摩地而攝益之；應以無相、無願三摩地而攝益者，則以無相、無願三摩地而攝益之；應以諸餘種種善法而攝益者，則以諸餘種種善法而攝益之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，住異熟生布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多、五妙神通、三十七種菩提分法、陀羅尼門、三摩地門、四靜慮、四無量、四無色定、四無礙解、八解脫、八勝處、九次第定、十遍處、空、無相、無願三摩地等無量功德往十方界，若諸有情應以布施而攝益者，則以布施而攝益之；應以淨戒而攝益者，則以淨戒而攝益之；應以安忍而攝益者，則以安忍而攝益之；應以精進而攝益者，則以精進而攝益之；應以靜慮而攝益者，則以靜慮而攝益之；應以般若而攝益者，則以般若而攝益之；應以初靜慮而攝益者，則以初靜慮而攝益之；應以第二、第三、第四靜慮而攝益者，則以第二、第三、第四靜慮而攝益之；應以空無邊處定而攝益者，則以空無邊處定而攝益之；應以識無邊處、無所有處、非想非非想處定而攝益者，則以識無邊處、無所有處、非想非非想處定而攝益之；應以慈無量而攝益者，則以慈無量而攝益之；應以悲、喜、捨無量而攝益者，則以悲、喜、捨無量而攝益之；應以四念住而攝益者，則以四念住而攝益之；應以四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支而攝益者，則以四正斷乃至八聖道支而攝益之；應以空三摩地而攝益者，則以空三摩地而攝益之；應以無相、無願三摩地而攝益者，則以無相、無願三摩地而攝益之；應以諸餘種種善法而攝益者，則以諸餘種種善法而攝益之。」

具壽善現白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，住異熟生布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多、五妙神通、三十七種菩提分法、陀羅尼門、三摩地門、四靜慮、四無量、四無色定、四無礙解、八解脫、八勝處、九次第定、十遍處、空、無相、無願三摩地等無量功德，以布施等攝益有情？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，住異熟生布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多、五妙神通、三十七種菩提分法、陀羅尼門、三摩地門、四靜慮、四無量、四無色定、四無礙解、八解脫、八勝處、九次第定、十遍處、空、無相、無願三摩地等無量功德，以布施等攝益有情？」

佛言：「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，施諸有情所須之物，須食與食，須飲與飲，須衣服與衣服，須車乘與車乘，須香花與香花，須幢幡蓋與幢幡蓋，須坐臥具與坐臥具，須瓔珞等諸莊嚴具與瓔珞等諸莊嚴具，須舍宅與舍宅，須燈明與燈明，須伎樂與伎樂，須醫藥與醫藥，隨諸所須種種資具，悉皆施與令無匱乏。如施如來、應、正等覺諸供養具，施諸獨覺亦復如是；如施獨覺諸供養具，施阿羅漢亦復如是；如施阿羅漢諸供養具，施諸不還亦復如是；如施不還諸供養具，施諸一來亦復如是；如施一來諸供養具，施諸預流亦復如是；如施預流諸供養具，施諸正至正行亦復如是；如施正至正行諸供養具，施持戒者亦復如是；如施持戒者諸供養具，施犯戒者亦復如是；如施犯戒者諸供養具，施諸外道亦復如是；如施外道諸供養具，施餘人趣亦復如是；如施人趣諸供養具，施諸非人亦復如是；如施非人諸供養具，施諸傍生亦復如是。於諸有情其心平等，無差別想而行布施，上從諸佛下至傍生，平等平等無所分別。何以故？諸菩薩摩訶薩了達諸法及諸有情自相皆空，都無差別，故無異想、無所分別而行布施。是菩薩摩訶薩由無異想、無所分別行布施故，當得無異、無分別果，謂得圓滿一切相智及餘無量諸佛功德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，施諸有情所須之物，須食與食，須飲與飲，須衣服與衣服，須車乘與車乘，須香花與香花，須幢幡蓋與幢幡蓋，須坐臥具與坐臥具，須瓔珞等諸莊嚴具與瓔珞等諸莊嚴具，須舍宅與舍宅，須燈明與燈明，須伎樂與伎樂，須醫藥與醫藥，隨諸所須種種資具，悉皆施與令無匱乏。如施如來、應、正等覺諸供養具，施諸獨覺亦復如是；如施獨覺諸供養具，施阿羅漢亦復如是；如施阿羅漢諸供養具，施諸不還亦復如是；如施不還諸供養具，施諸一來亦復如是；如施一來諸供養具，施諸預流亦復如是；如施預流諸供養具，施諸正至正行亦復如是；如施正至正行諸供養具，施持戒者亦復如是；如施持戒者諸供養具，施犯戒者亦復如是；如施犯戒者諸供養具，施諸外道亦復如是；如施外道諸供養具，施餘人趣亦復如是；如施人趣諸供養具，施諸非人亦復如是；如施非人諸供養具，施諸傍生亦復如是。於諸有情其心平等，無差別想而行布施，上從諸佛下至傍生，平等平等無所分別。何以故？諸菩薩摩訶薩了達諸法及諸有情自相皆空，都無差別，故無異想、無所分別而行布施。是菩薩摩訶薩由無異想、無所分別行布施故，當得無異、無分別果，謂得圓滿一切相智及餘無量諸佛功德。

「善現！若菩薩摩訶薩見乞匃者，便起是心：『若是如來、應、正等覺是福田故，我應施與供養恭敬。若傍生等非福田故，不應施與所須資具。』是菩薩摩訶薩起如是心非菩薩法。所以者何？善現！諸菩薩摩訶薩發菩提心，求趣無上正等菩提，要淨自心福田方淨，見諸乞者不應念言：『如是有情我應布施為作饒益，如是有情我不應施不作饒益。』違本所發菩提心故，謂諸菩薩發菩提心：『我為有情當作依怙、洲渚、舍宅、救護之處。』見諸乞者應作念言：『今此有情貧窮孤露，我當以施而攝益之。彼由此緣，亦能轉施，少欲喜足，離斷生命，離不與取，離欲邪行，離虛誑語，離離間語，離麁惡語，離雜穢語，亦離貪欲、瞋恚、邪見。由此因緣生剎帝利大族、或婆羅門大族、或長者大族、或居士大族、或餘隨一富貴處生，豐饒財寶修諸善業。或由此施攝益因緣，漸依三乘而得度脫，謂令趣入聲聞、獨覺及無上乘三無餘依般涅槃界。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩見乞匃者，便起是心：『若是如來、應、正等覺是福田故，我應施與供養恭敬。若傍生等非福田故，不應施與所須資具。』是菩薩摩訶薩起如是心非菩薩法。所以者何？善現！諸菩薩摩訶薩發菩提心，求趣無上正等菩提，要淨自心福田方淨，見諸乞者不應念言：『如是有情我應布施為作饒益，如是有情我不應施不作饒益。』違本所發菩提心故，謂諸菩薩發菩提心：『我為有情當作依怙、洲渚、舍宅、救護之處。』見諸乞者應作念言：『今此有情貧窮孤露，我當以施而攝益之。彼由此緣，亦能轉施，少欲喜足，離斷生命，離不與取，離欲邪行，離虛誑語，離離間語，離麁惡語，離雜穢語，亦離貪欲、瞋恚、邪見。由此因緣生剎帝利大族、或婆羅門大族、或長者大族、或居士大族、或餘隨一富貴處生，豐饒財寶修諸善業。或由此施攝益因緣，漸依三乘而得度脫，謂令趣入聲聞、獨覺及無上乘三無餘依般涅槃界。』

「復次，善現！若菩薩摩訶薩有餘怨敵或諸有情來至其所，為損害故、或匱乏故有所求索，是菩薩摩訶薩終不發起分別異心：『此應施與，此不應施。』但常發起平等之心，隨所求索悉皆施與。所以者何？是菩薩摩訶薩普為利樂諸有情故，求趣無上正等菩提，若當發起分別異心：『此應施與，此不應施。』便為如來、應、正等覺及諸菩薩、獨覺、聲聞、世間天、人、阿素洛等共所呵責：『誰要請汝發菩提心，誓普利樂諸有情類，無歸依者為作歸依，無救護者為作救護，無室宅者為作室宅，無洲渚者為作洲渚，而今簡別有施、不施？』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！若菩薩摩訶薩有餘怨敵或諸有情來至其所，為損害故、或匱乏故有所求索，是菩薩摩訶薩終不發起分別異心：『此應施與，此不應施。』但常發起平等之心，隨所求索悉皆施與。所以者何？是菩薩摩訶薩普為利樂諸有情故，求趣無上正等菩提，若當發起分別異心：『此應施與，此不應施。』便為如來、應、正等覺及諸菩薩、獨覺、聲聞、世間天、人、阿素洛等共所呵責：『誰要請汝發菩提心，誓普利樂諸有情類，無歸依者為作歸依，無救護者為作救護，無室宅者為作室宅，無洲渚者為作洲渚，而今簡別有施、不施？』

「復次，善現！若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，有人非人來至其所，求索身分、手足、支節，是菩薩摩訶薩不起二心為施、不施，唯作是念：『隨所求索皆當施之。』何以故？是菩薩摩訶薩恒作是念：『我為利樂諸有情故而受此身，諸有來求定當施與不應不施。』故見乞者便起是心：『吾今此身本為他受，彼不來取尚應自送，況來求索而當不與！』作是念已歡喜踊躍，自解支節而授與之，復自慶言：『今獲大利。』善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時應如是學。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，有人非人來至其所，求索身分、手足、支節，是菩薩摩訶薩不起二心為施、不施，唯作是念：『隨所求索皆當施之。』何以故？是菩薩摩訶薩恒作是念：『我為利樂諸有情故而受此身，諸有來求定當施與不應不施。』故見乞者便起是心：『吾今此身本為他受，彼不來取尚應自送，況來求索而當不與！』作是念已歡喜踊躍，自解支節而授與之，復自慶言：『今獲大利。』善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時應如是學。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩見有乞者便作是念：『今於此中誰施？誰受？所施何物？由何而施？為何而施？云何而施？諸法自性皆不可得。所以者何？如是諸法皆畢竟空，非空法中有與有奪。』善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時應如是學諸法皆空，謂或由內空故空，或由外空故空，或由內外空故空，或由空空故空，或由大空故空，或由勝義空故空，或由有為空故空，或由無為空故空，或由畢竟空故空，或由無際空故空，或由散空故空，或由無變異空故空，或由本性空故空，或由自相空故空，或由共相空故空，或由一切法空故空，或由不可得空故空，或由無性空故空，或由自性空故空，或由無性自性空故空。是菩薩摩訶薩住此空中，而行布施恒時無間，圓滿布施波羅蜜多，由布施波羅蜜多得圓滿故，為他割截內外物時，其心都無瞋恨分別，但作是念：『有情及法一切皆空，誰割截我？誰受割截？誰復觀空？』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！若菩薩摩訶薩見有乞者便作是念：『今於此中誰施？誰受？所施何物？由何而施？為何而施？云何而施？諸法自性皆不可得。所以者何？如是諸法皆畢竟空，非空法中有與有奪。』善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時應如是學諸法皆空，謂或由內空故空，或由外空故空，或由內外空故空，或由空空故空，或由大空故空，或由勝義空故空，或由有為空故空，或由無為空故空，或由畢竟空故空，或由無際空故空，或由散空故空，或由無變異空故空，或由本性空故空，或由自相空故空，或由共相空故空，或由一切法空故空，或由不可得空故空，或由無性空故空，或由自性空故空，或由無性自性空故空。是菩薩摩訶薩住此空中，而行布施恒時無間，圓滿布施波羅蜜多，由布施波羅蜜多得圓滿故，為他割截內外物時，其心都無瞋恨分別，但作是念：『有情及法一切皆空，誰割截我？誰受割截？誰復觀空？』

「復次，善現！我以佛眼遍觀十方無量殑伽沙等世界，諸菩薩摩訶薩為欲利樂諸有情類，以故思願入大地獄，入已發起三種示導。何等為三？一者、神變示導。二者、記說示導。三者、教誡示導。是菩薩摩訶薩以神變示導滅除地獄湯、火、刀等種種苦具，以記說示導記彼有情心之所念而為說法，以教誡示導於彼發起大慈、大悲、大喜、大捨而為說法，令彼地獄諸有情類於菩薩所生淨信心，由此因緣從地獄出，得生天上或生人中，漸依三乘作苦邊際。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！我以佛眼遍觀十方無量殑伽沙等世界，諸菩薩摩訶薩為欲利樂諸有情類，以故思願入大地獄，入已發起三種示導。何等為三？一者、神變示導。二者、記說示導。三者、教誡示導。是菩薩摩訶薩以神變示導滅除地獄湯、火、刀等種種苦具，以記說示導記彼有情心之所念而為說法，以教誡示導於彼發起大慈、大悲、大喜、大捨而為說法，令彼地獄諸有情類於菩薩所生淨信心，由此因緣從地獄出，得生天上或生人中，漸依三乘作苦邊際。

「復次，善現！我以佛眼遍觀十方無量殑伽沙等世界，諸菩薩摩訶薩承事供養諸佛世尊。是菩薩摩訶薩承事供養佛世尊時，深心歡喜非不歡喜，深心愛樂非不愛樂，深心恭敬非不恭敬。是菩薩摩訶薩於諸如來、應、正等覺所說正法，恭敬聽聞、受持、讀誦，乃至無上正等菩提終不忘失，隨所聞法能為有情無倒解說，令獲殊勝利益安樂，乃至無上正等菩提常無懈廢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！我以佛眼遍觀十方無量殑伽沙等世界，諸菩薩摩訶薩承事供養諸佛世尊。是菩薩摩訶薩承事供養佛世尊時，深心歡喜非不歡喜，深心愛樂非不愛樂，深心恭敬非不恭敬。是菩薩摩訶薩於諸如來、應、正等覺所說正法，恭敬聽聞、受持、讀誦，乃至無上正等菩提終不忘失，隨所聞法能為有情無倒解說，令獲殊勝利益安樂，乃至無上正等菩提常無懈廢。

「復次，善現！我以佛眼遍觀十方無量殑伽沙等世界，諸菩薩摩訶薩為欲饒益傍生趣中諸有情故自捨身命。是菩薩摩訶薩見諸傍生饑火所逼欲相殘害，起慈愍心，自割身分斷諸支節，散擲十方恣令食噉。諸傍生類得此菩薩身肉食者，皆於菩薩深起愛敬慚愧之心，由此因緣脫傍生趣，得生天上或生人中，值遇如來、應、正等覺，聞說正法如理修行，漸依三乘而得度脫，謂隨證入聲聞、獨覺及無上乘三無餘依般涅槃界。如是，善現！諸菩薩摩訶薩能為世間作難作事多所饒益，謂為利樂諸有情故，自發無上正等覺心亦令他發，厭離生死求菩提心，自行種種如實正行亦令他行，漸入三乘般涅槃界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！我以佛眼遍觀十方無量殑伽沙等世界，諸菩薩摩訶薩為欲饒益傍生趣中諸有情故自捨身命。是菩薩摩訶薩見諸傍生饑火所逼欲相殘害，起慈愍心，自割身分斷諸支節，散擲十方恣令食噉。諸傍生類得此菩薩身肉食者，皆於菩薩深起愛敬慚愧之心，由此因緣脫傍生趣，得生天上或生人中，值遇如來、應、正等覺，聞說正法如理修行，漸依三乘而得度脫，謂隨證入聲聞、獨覺及無上乘三無餘依般涅槃界。如是，善現！諸菩薩摩訶薩能為世間作難作事多所饒益，謂為利樂諸有情故，自發無上正等覺心亦令他發，厭離生死求菩提心，自行種種如實正行亦令他行，漸入三乘般涅槃界。

「復次，善現！我以佛眼遍觀十方無量殑伽沙等世界，諸菩薩摩訶薩為欲饒益餓鬼界中諸有情類，以故思願往彼界中，方便息除饑渴等苦。彼諸餓鬼眾苦既息，於此菩薩深起愛敬慚愧之心，乘此善根脫餓鬼趣，得生天上或生人中，常遇如來、應、正等覺，恭敬供養聞正法音，漸次修行三乘正行，乃至得入三無餘依般涅槃界。如是，善現！諸菩薩摩訶薩於有情類安住大悲，發起無邊方便善巧，拔濟令入三乘涅槃畢竟安樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！我以佛眼遍觀十方無量殑伽沙等世界，諸菩薩摩訶薩為欲饒益餓鬼界中諸有情類，以故思願往彼界中，方便息除饑渴等苦。彼諸餓鬼眾苦既息，於此菩薩深起愛敬慚愧之心，乘此善根脫餓鬼趣，得生天上或生人中，常遇如來、應、正等覺，恭敬供養聞正法音，漸次修行三乘正行，乃至得入三無餘依般涅槃界。如是，善現！諸菩薩摩訶薩於有情類安住大悲，發起無邊方便善巧，拔濟令入三乘涅槃畢竟安樂。

「復次，善現！我以佛眼遍觀十方無量殑伽沙等世界，諸菩薩摩訶薩或為四大王眾天宣說正法，或為三十三天宣說正法，或為夜摩天宣說正法，或為覩史多天宣說正法，或為樂變化天宣說正法，或為他化自在天宣說正法。是諸天眾於菩薩所聞正法已，漸依三乘勤修正行，隨應趣入三無餘依般涅槃界。善現！彼天眾中有諸天子，耽著天上五妙欲樂及所居止眾寶宮殿，是菩薩摩訶薩示現火起，燒其宮殿令生厭怖，因為說法作是言：『諸天子！應審觀察諸行無常、苦、空、非我不可保信，誰有智者於斯樂著？』時，諸天子聞此法音，皆於五欲深生厭離，自觀身命虛偽無常，猶如芭蕉、電光、陽焰，觀諸宮殿譬如牢獄，作是觀已漸依三乘，勤修正行而取滅度。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！我以佛眼遍觀十方無量殑伽沙等世界，諸菩薩摩訶薩或為四大王眾天宣說正法，或為三十三天宣說正法，或為夜摩天宣說正法，或為覩史多天宣說正法，或為樂變化天宣說正法，或為他化自在天宣說正法。是諸天眾於菩薩所聞正法已，漸依三乘勤修正行，隨應趣入三無餘依般涅槃界。善現！彼天眾中有諸天子，耽著天上五妙欲樂及所居止眾寶宮殿，是菩薩摩訶薩示現火起，燒其宮殿令生厭怖，因為說法作是言：『諸天子！應審觀察諸行無常、苦、空、非我不可保信，誰有智者於斯樂著？』時，諸天子聞此法音，皆於五欲深生厭離，自觀身命虛偽無常，猶如芭蕉、電光、陽焰，觀諸宮殿譬如牢獄，作是觀已漸依三乘，勤修正行而取滅度。

「復次，善現！我以無障清淨佛眼，遍觀十方無量殑伽沙等世界，諸菩薩摩訶薩見諸梵天著諸見趣，方便化導令其遠離，告言：『天仙！汝等云何於空、無相、虛妄、不實一切法中，發起如是諸惡見趣？當疾捨之，信受正法，令汝獲得無上甘露！』如是，善現！諸菩薩摩訶薩安住大悲，為諸有情宣說正法。善現！是為菩薩摩訶薩所有甚奇希有之法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！我以無障清淨佛眼，遍觀十方無量殑伽沙等世界，諸菩薩摩訶薩見諸梵天著諸見趣，方便化導令其遠離，告言：『天仙！汝等云何於空、無相、虛妄、不實一切法中，發起如是諸惡見趣？當疾捨之，信受正法，令汝獲得無上甘露！』如是，善現！諸菩薩摩訶薩安住大悲，為諸有情宣說正法。善現！是為菩薩摩訶薩所有甚奇希有之法。

「復次，善現！我以佛眼遍觀十方無量殑伽沙等世界，諸菩薩摩訶薩以四攝事攝諸有情。何等為四？一者、布施。二者、愛語。三者、利行。四者、同事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！我以佛眼遍觀十方無量殑伽沙等世界，諸菩薩摩訶薩以四攝事攝諸有情。何等為四？一者、布施。二者、愛語。三者、利行。四者、同事。

「善現！云何菩薩摩訶薩能以布施攝諸有情？善現！菩薩摩訶薩以二種施攝諸有情。何等為二？一者、財施。二者、法施。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！云何菩薩摩訶薩能以布施攝諸有情？善現！菩薩摩訶薩以二種施攝諸有情。何等為二？一者、財施。二者、法施。

「善現！云何菩薩摩訶薩能以財施攝諸有情？善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，能以種種金、銀、真珠、末尼、珊瑚、吠瑠璃寶、頗胝迦寶、珂貝、璧玉、帝青、大青、石藏、杵藏、紅蓮寶等生色可染施諸有情，或以種種衣服、飲食、殿閣、樓臺、房舍、臥具、車乘、香花、燈明、伎樂、寶幢、幡蓋及瓔珞等施諸有情，或以妻妾、男女、僮僕及侍衛者施諸有情，或以象、馬、牛、羊、驢等諸傍生類施諸有情，或以種種財物、庫藏、城邑、聚落及王位等施諸有情，或以身分、手足、支節、頭目、髓腦施諸有情。是菩薩摩訶薩以種種物置四衢道，昇高臺上唱如是言：『一切有情有所須者，恣意來取勿生疑難，如取己物莫作異想。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！云何菩薩摩訶薩能以財施攝諸有情？善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，能以種種金、銀、真珠、末尼、珊瑚、吠瑠璃寶、頗胝迦寶、珂貝、璧玉、帝青、大青、石藏、杵藏、紅蓮寶等生色可染施諸有情，或以種種衣服、飲食、殿閣、樓臺、房舍、臥具、車乘、香花、燈明、伎樂、寶幢、幡蓋及瓔珞等施諸有情，或以妻妾、男女、僮僕及侍衛者施諸有情，或以象、馬、牛、羊、驢等諸傍生類施諸有情，或以種種財物、庫藏、城邑、聚落及王位等施諸有情，或以身分、手足、支節、頭目、髓腦施諸有情。是菩薩摩訶薩以種種物置四衢道，昇高臺上唱如是言：『一切有情有所須者，恣意來取勿生疑難，如取己物莫作異想。』

「是菩薩摩訶薩施諸有情所須物已，復勸歸依佛、法、僧寶，或勸受持近事五戒，或勸受持近住八戒，或勸受持十善業道；或勸修行初靜慮，或勸修行第二、第三、第四靜慮；或勸修行慈無量，或勸修行悲、喜、捨無量；或勸修行空無邊處定，或勸修行識無邊處、無所有處、非想非非想處定；或勸修行佛隨念，或勸修行法隨念、僧隨念、戒隨念、捨隨念、天隨念；或勸修行不淨觀，或勸修行持息念；或勸修行無常想，或勸修行無常苦想、苦無我想、不淨想、厭食想、一切世間不可樂想、死想、斷想、離想、滅想；或勸修行四念住，或勸修行四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；或勸修行空三摩地，或勸修行無相、無願三摩地；或勸修行空解脫門，或勸修行無相、無願解脫門；或勸修行八解脫，或勸修行八勝處、九次第定、十遍處；或勸修行布施波羅蜜多，或勸修行淨戒、安忍、精進、靜慮、般若、方便善巧、願力、智波羅蜜多；或勸安住苦聖諦，或勸安住集、滅、道聖諦；或勸安住內空，或勸安住外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；或勸安住真如，或勸安住法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界；或勸修行一切陀羅尼門，或勸修行一切三摩地門；或勸修行極喜地，或勸修行離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地；或勸修行五眼，或勸修行六神通；或勸修行如來十力，或勸修行四無所畏、四無礙解、十八佛不共法；或勸修行大慈，或勸修行大悲、大喜、大捨；或勸修行無忘失法，或勸修行恒住捨性；或勸修行一切智，或勸修行道相智、一切相智；或勸修行三十二大士相，或勸修行八十隨好；或勸修行預流果，或勸修行一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提；或勸修行一切菩薩摩訶薩行，或勸修行諸佛無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是菩薩摩訶薩施諸有情所須物已，復勸歸依佛、法、僧寶，或勸受持近事五戒，或勸受持近住八戒，或勸受持十善業道；或勸修行初靜慮，或勸修行第二、第三、第四靜慮；或勸修行慈無量，或勸修行悲、喜、捨無量；或勸修行空無邊處定，或勸修行識無邊處、無所有處、非想非非想處定；或勸修行佛隨念，或勸修行法隨念、僧隨念、戒隨念、捨隨念、天隨念；或勸修行不淨觀，或勸修行持息念；或勸修行無常想，或勸修行無常苦想、苦無我想、不淨想、厭食想、一切世間不可樂想、死想、斷想、離想、滅想；或勸修行四念住，或勸修行四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；或勸修行空三摩地，或勸修行無相、無願三摩地；或勸修行空解脫門，或勸修行無相、無願解脫門；或勸修行八解脫，或勸修行八勝處、九次第定、十遍處；或勸修行布施波羅蜜多，或勸修行淨戒、安忍、精進、靜慮、般若、方便善巧、願力、智波羅蜜多；或勸安住苦聖諦，或勸安住集、滅、道聖諦；或勸安住內空，或勸安住外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；或勸安住真如，或勸安住法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界；或勸修行一切陀羅尼門，或勸修行一切三摩地門；或勸修行極喜地，或勸修行離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地；或勸修行五眼，或勸修行六神通；或勸修行如來十力，或勸修行四無所畏、四無礙解、十八佛不共法；或勸修行大慈，或勸修行大悲、大喜、大捨；或勸修行無忘失法，或勸修行恒住捨性；或勸修行一切智，或勸修行道相智、一切相智；或勸修行三十二大士相，或勸修行八十隨好；或勸修行預流果，或勸修行一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提；或勸修行一切菩薩摩訶薩行，或勸修行諸佛無上正等菩提。

「如是，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多方便善巧，於諸有情行財施已，復善安立諸有情類，令住無上安隱法中，乃至令得一切智智。善現！是為菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多所有甚奇希有之法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多方便善巧，於諸有情行財施已，復善安立諸有情類，令住無上安隱法中，乃至令得一切智智。善現！是為菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多所有甚奇希有之法。

「善現！云何菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，能以法施攝諸有情？善現！菩薩摩訶薩法施有二種。何等為二？一者、世間法施。二者、出世法施。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！云何菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，能以法施攝諸有情？善現！菩薩摩訶薩法施有二種。何等為二？一者、世間法施。二者、出世法施。

「善現！云何名為菩薩摩訶薩世間法施？善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，為諸有情宣說、開示、分別、顯了世間諸法，謂不淨觀、若持息念、若四靜慮、若四梵住、若四無色定、若餘世間共異生法，如是名為世間法施。善現！是菩薩摩訶薩行世間法施已，種種方便化導有情，令其遠離世間諸法，種種方便化導有情，令住聖法及聖法果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！云何名為菩薩摩訶薩世間法施？善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，為諸有情宣說、開示、分別、顯了世間諸法，謂不淨觀、若持息念、若四靜慮、若四梵住、若四無色定、若餘世間共異生法，如是名為世間法施。善現！是菩薩摩訶薩行世間法施已，種種方便化導有情，令其遠離世間諸法，種種方便化導有情，令住聖法及聖法果。

「善現！云何聖法及聖法果？善現！聖法者，謂四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支、空、無相、無願解脫門、布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多、八解脫、九次第定、陀羅尼門、三摩地門、菩薩十地、五眼、六神通、如來十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法、無忘失法、恒住捨性、一切智、道相智、一切相智等諸無漏法。善現！聖法果者，謂預流果、一來果、不還果、阿羅漢果、獨覺菩提、諸佛無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！云何聖法及聖法果？善現！聖法者，謂四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支、空、無相、無願解脫門、布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多、八解脫、九次第定、陀羅尼門、三摩地門、菩薩十地、五眼、六神通、如來十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法、無忘失法、恒住捨性、一切智、道相智、一切相智等諸無漏法。善現！聖法果者，謂預流果、一來果、不還果、阿羅漢果、獨覺菩提、諸佛無上正等菩提。

「復次，善現！菩薩摩訶薩聖法者，謂預流果智、一來果智、不還果智、阿羅漢果智、獨覺菩提智、諸佛無上正等菩提智、四念住智、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支智、空解脫門智、無相、無願解脫門智、四靜慮智、四無量、四無色定智、八解脫智、八勝處、九次第定、十遍處智、布施波羅蜜多智、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多智、一切陀羅尼門智、一切三摩地門智、苦聖諦智、集、滅、道聖諦智、內空智、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空智、真如智、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界智、菩薩十地智、五眼、六神通智、如來十力智、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法智、無忘失法智、恒住捨性智、一切智智、道相智、一切相智智，及餘一切世間出世間法智、有漏無漏法智、有為無為法智，是名聖法。聖法果者，謂永斷一切煩惱習氣相續，是名聖法果。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！菩薩摩訶薩聖法者，謂預流果智、一來果智、不還果智、阿羅漢果智、獨覺菩提智、諸佛無上正等菩提智、四念住智、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支智、空解脫門智、無相、無願解脫門智、四靜慮智、四無量、四無色定智、八解脫智、八勝處、九次第定、十遍處智、布施波羅蜜多智、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多智、一切陀羅尼門智、一切三摩地門智、苦聖諦智、集、滅、道聖諦智、內空智、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空智、真如智、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界智、菩薩十地智、五眼、六神通智、如來十力智、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法智、無忘失法智、恒住捨性智、一切智智、道相智、一切相智智，及餘一切世間出世間法智、有漏無漏法智、有為無為法智，是名聖法。聖法果者，謂永斷一切煩惱習氣相續，是名聖法果。」

時，具壽善現白佛言：「世尊！菩薩摩訶薩亦能得一切相智耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，具壽善現白佛言：「世尊！菩薩摩訶薩亦能得一切相智耶？」

佛言：「善現！如是！如是！菩薩摩訶薩亦能得一切相智。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！如是！如是！菩薩摩訶薩亦能得一切相智。」

善現白佛言：「世尊！若菩薩摩訶薩亦能得一切相智者，與諸如來、應、正等覺有何差別？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現白佛言：「世尊！若菩薩摩訶薩亦能得一切相智者，與諸如來、應、正等覺有何差別？」

佛言：「善現！菩薩摩訶薩名為隨得一切相智，一切如來、應、正等覺名為已得一切相智。所以者何？非諸菩薩摩訶薩心與諸如來、應、正等覺條然有異，謂諸菩薩摩訶薩眾與諸如來、應、正等覺俱住諸法無差別性，於諸法相求正遍知說為菩薩摩訶薩眾，若至究竟即名如來、應、正等覺。於一切法自相、共相照了無闇清淨具足，住因位時名為菩薩摩訶薩眾，若至果位即名如來、應、正等覺。是故菩薩摩訶薩與諸如來、應、正等覺，雖俱名得一切相智而有差別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！菩薩摩訶薩名為隨得一切相智，一切如來、應、正等覺名為已得一切相智。所以者何？非諸菩薩摩訶薩心與諸如來、應、正等覺條然有異，謂諸菩薩摩訶薩眾與諸如來、應、正等覺俱住諸法無差別性，於諸法相求正遍知說為菩薩摩訶薩眾，若至究竟即名如來、應、正等覺。於一切法自相、共相照了無闇清淨具足，住因位時名為菩薩摩訶薩眾，若至果位即名如來、應、正等覺。是故菩薩摩訶薩與諸如來、應、正等覺，雖俱名得一切相智而有差別。

「善現！是名菩薩摩訶薩世間法施，諸菩薩摩訶薩因依如是世間法施，復能修行出世法施，謂諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多方便善巧，先教有情世間善法，後令遠離世間善法，安住出世無漏聖法，乃至令得一切智智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是名菩薩摩訶薩世間法施，諸菩薩摩訶薩因依如是世間法施，復能修行出世法施，謂諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多方便善巧，先教有情世間善法，後令遠離世間善法，安住出世無漏聖法，乃至令得一切智智。

「善現！何等名為出世聖法，諸菩薩摩訶薩為諸有情宣說、開示、分別、顯了，說名法施？善現！一切不共異生善法，若正修習令諸有情超出世間安隱而住，故名出世，謂四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支、三解脫門、八解脫、九次第定、四聖諦智、波羅蜜多、諸空等智、菩薩十地、五眼、六神通、如來十力、四無所畏、四無礙解、十八佛不共法、大慈、大悲、大喜、大捨、三十二大士相、八十隨好、一切陀羅尼門、一切三摩地門，諸如是等無漏善法，一切皆名出世聖法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！何等名為出世聖法，諸菩薩摩訶薩為諸有情宣說、開示、分別、顯了，說名法施？善現！一切不共異生善法，若正修習令諸有情超出世間安隱而住，故名出世，謂四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支、三解脫門、八解脫、九次第定、四聖諦智、波羅蜜多、諸空等智、菩薩十地、五眼、六神通、如來十力、四無所畏、四無礙解、十八佛不共法、大慈、大悲、大喜、大捨、三十二大士相、八十隨好、一切陀羅尼門、一切三摩地門，諸如是等無漏善法，一切皆名出世聖法。

「善現！云何名四念住？善現！謂於內身住循身觀，於外身住循身觀，於內外身住循身觀，具足正勤、正知、正念，除世貪憂，住身集觀，住身滅觀，由彼於身住循身觀，住身集觀，住身滅觀，無所依止，於諸世間無所執受，是為第一。於內受住循受觀，於外受住循受觀，於內外受住循受觀，具足正勤、正知、正念，除世貪憂，住受集觀，住受滅觀，由彼於受住循受觀，住受集觀，住受滅觀，無所依止，於諸世間無所執受，是為第二。於內心住循心觀，於外心住循心觀，於內外心住循心觀，具足正勤、正知、正念，除世貪憂，住心集觀，住心滅觀，由彼於心住循心觀，住心集觀，住心滅觀，無所依止，於諸世間無所執受，是為第三。於內法住循法觀，於外法住循法觀，於內外法住循法觀，具足正勤、正知、正念，除世貪憂，住法集觀，住法滅觀，由彼於法住循法觀，住法集觀，住法滅觀，無所依止，於諸世間無所執受，是為第四。善現！是名四念住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！云何名四念住？善現！謂於內身住循身觀，於外身住循身觀，於內外身住循身觀，具足正勤、正知、正念，除世貪憂，住身集觀，住身滅觀，由彼於身住循身觀，住身集觀，住身滅觀，無所依止，於諸世間無所執受，是為第一。於內受住循受觀，於外受住循受觀，於內外受住循受觀，具足正勤、正知、正念，除世貪憂，住受集觀，住受滅觀，由彼於受住循受觀，住受集觀，住受滅觀，無所依止，於諸世間無所執受，是為第二。於內心住循心觀，於外心住循心觀，於內外心住循心觀，具足正勤、正知、正念，除世貪憂，住心集觀，住心滅觀，由彼於心住循心觀，住心集觀，住心滅觀，無所依止，於諸世間無所執受，是為第三。於內法住循法觀，於外法住循法觀，於內外法住循法觀，具足正勤、正知、正念，除世貪憂，住法集觀，住法滅觀，由彼於法住循法觀，住法集觀，住法滅觀，無所依止，於諸世間無所執受，是為第四。善現！是名四念住。

「善現！云何名四正斷？善現！為令未生惡不善法不生故，起欲發勤精進策心持心，是為第一。為令已生惡不善法斷故，起欲發勤精進策心持心，是為第二。為令未生善法生故，起欲發勤精進策心持心，是為第三。為令已生善法堅住不忘，修滿倍增廣大智作證故，起欲發勤精進策心持心，是為第四。善現！是名四正斷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！云何名四正斷？善現！為令未生惡不善法不生故，起欲發勤精進策心持心，是為第一。為令已生惡不善法斷故，起欲發勤精進策心持心，是為第二。為令未生善法生故，起欲發勤精進策心持心，是為第三。為令已生善法堅住不忘，修滿倍增廣大智作證故，起欲發勤精進策心持心，是為第四。善現！是名四正斷。

「善現！云何名四神足？善現！欲三摩地斷行成就修習神足，依止厭，依止離，依止滅，迴向於捨，是為第一。勤三摩地斷行成就修習神足，依止厭，依止離，依止滅，迴向於捨，是為第二。心三摩地斷行成就修習神足，依止厭，依止離，依止滅，迴向於捨，是為第三。觀三摩地斷行成就修習神足，依止厭，依止離，依止滅，迴向於捨，是為第四。善現！是名四神足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！云何名四神足？善現！欲三摩地斷行成就修習神足，依止厭，依止離，依止滅，迴向於捨，是為第一。勤三摩地斷行成就修習神足，依止厭，依止離，依止滅，迴向於捨，是為第二。心三摩地斷行成就修習神足，依止厭，依止離，依止滅，迴向於捨，是為第三。觀三摩地斷行成就修習神足，依止厭，依止離，依止滅，迴向於捨，是為第四。善現！是名四神足。

「善現！云何名五根？善現！信根、精進根、念根、定根、慧根。善現！是名五根。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！云何名五根？善現！信根、精進根、念根、定根、慧根。善現！是名五根。

「善現！云何名五力？善現！信力、精進力、念力、定力、慧力。善現！是名五力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！云何名五力？善現！信力、精進力、念力、定力、慧力。善現！是名五力。

「善現！云何名七等覺支？善現！念等覺支、擇法等覺支、精進等覺支、喜等覺支、輕安等覺支、定等覺支、捨等覺支。善現！是名七等覺支。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！云何名七等覺支？善現！念等覺支、擇法等覺支、精進等覺支、喜等覺支、輕安等覺支、定等覺支、捨等覺支。善現！是名七等覺支。

「善現！云何名八聖道支？善現！正見、正思惟、正語、正業、正命、正精進、正念、正定。善現！是名八聖道支。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！云何名八聖道支？善現！正見、正思惟、正語、正業、正命、正精進、正念、正定。善現！是名八聖道支。

「善現！云何名三解脫門？善現！空解脫門、無相解脫門、無願解脫門。善現！是名三解脫門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！云何名三解脫門？善現！空解脫門、無相解脫門、無願解脫門。善現！是名三解脫門。

「善現！云何名空解脫門？善現！若空行相、無我行相、虛偽行相、無自性行相，心一境性。善現！是名空解脫門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！云何名空解脫門？善現！若空行相、無我行相、虛偽行相、無自性行相，心一境性。善現！是名空解脫門。

「善現！云何名無相解脫門？善現！若滅行相、寂靜行相、遠離行相，心一境性。善現！是名無相解脫門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！云何名無相解脫門？善現！若滅行相、寂靜行相、遠離行相，心一境性。善現！是名無相解脫門。

「善現！云何名無願解脫門？善現！若苦行相、無常行相、顛倒行相，心一境性。善現！是名無願解脫門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！云何名無願解脫門？善現！若苦行相、無常行相、顛倒行相，心一境性。善現！是名無願解脫門。

「善現！云何名八解脫？善現！有色觀諸色，是為第一解脫。內無色想觀外諸色，是為第二解脫。淨勝解身作證，是為第三解脫。超一切色想，滅有對想，不思惟種種想，入無邊空，空無邊處定具足住，是為第四解脫。超一切空無邊處，入無邊識，識無邊處定具足住，是為第五解脫。超一切識無邊處，入無少所有，無所有處定具足住，是為第六解脫。超一切無所有處，入非想非非想處定具足住，是為第七解脫。超一切非想非非想處，入想受滅定具足住，是為第八解脫。善現！是名八解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！云何名八解脫？善現！有色觀諸色，是為第一解脫。內無色想觀外諸色，是為第二解脫。淨勝解身作證，是為第三解脫。超一切色想，滅有對想，不思惟種種想，入無邊空，空無邊處定具足住，是為第四解脫。超一切空無邊處，入無邊識，識無邊處定具足住，是為第五解脫。超一切識無邊處，入無少所有，無所有處定具足住，是為第六解脫。超一切無所有處，入非想非非想處定具足住，是為第七解脫。超一切非想非非想處，入想受滅定具足住，是為第八解脫。善現！是名八解脫。

「善現！云何名為九次第定？善現！謂有一類，離欲惡不善法，有尋有伺，離生喜樂，初靜慮具足住，是為第一。復有一類，尋伺寂靜，內等淨，心一趣性，無尋無伺，定生喜樂，第二靜慮具足住，是為第二。復有一類，離喜住捨，正念正知，身受樂，唯諸聖者能說應捨，具念樂住，第三靜慮具足住，是為第三。復有一類，斷樂斷苦，先喜憂沒，不苦不樂，捨念清淨，第四靜慮具足住，是為第四。復有一類，超一切色想，滅有對想，不思惟種種想，入無邊空，空無邊處定具足住，是為第五。復有一類，超一切空無邊處，入無邊識，識無邊處定具足住，是為第六。復有一類，超一切識無邊處，入無少所有無所有處定具足住，是為第七。復有一類，超一切無所有處，入非想非非想處定具足住，是為第八。復有一類，超一切非想非非想處，入想受滅定具足住，是為第九。善現！是名九次第定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！云何名為九次第定？善現！謂有一類，離欲惡不善法，有尋有伺，離生喜樂，初靜慮具足住，是為第一。復有一類，尋伺寂靜，內等淨，心一趣性，無尋無伺，定生喜樂，第二靜慮具足住，是為第二。復有一類，離喜住捨，正念正知，身受樂，唯諸聖者能說應捨，具念樂住，第三靜慮具足住，是為第三。復有一類，斷樂斷苦，先喜憂沒，不苦不樂，捨念清淨，第四靜慮具足住，是為第四。復有一類，超一切色想，滅有對想，不思惟種種想，入無邊空，空無邊處定具足住，是為第五。復有一類，超一切空無邊處，入無邊識，識無邊處定具足住，是為第六。復有一類，超一切識無邊處，入無少所有無所有處定具足住，是為第七。復有一類，超一切無所有處，入非想非非想處定具足住，是為第八。復有一類，超一切非想非非想處，入想受滅定具足住，是為第九。善現！是名九次第定。

「善現！云何名為四聖諦智？善現！苦智、集智、滅智、道智。善現！是名四聖諦智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！云何名為四聖諦智？善現！苦智、集智、滅智、道智。善現！是名四聖諦智。

「善現！云何名為波羅蜜多？善現！布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若、方便善巧、妙願、力、智波羅蜜多。善現！是名波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！云何名為波羅蜜多？善現！布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若、方便善巧、妙願、力、智波羅蜜多。善現！是名波羅蜜多。

「善現！云何名為諸空等智？善現！內空智、外空智、內外空智、空空智、大空智、勝義空智、有為空智、無為空智、畢竟空智、無際空智、散空智、無變異空智、本性空智、自相空智、共相空智、一切法空智、不可得空智、無性空智、自性空智、無性自性空智，若真如智、法界智、法性智、不虛妄性智、不變異性智、平等性智、離生性智、法定智、法住智、實際智、虛空界智、不思議界智。善現！是名諸空等智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！云何名為諸空等智？善現！內空智、外空智、內外空智、空空智、大空智、勝義空智、有為空智、無為空智、畢竟空智、無際空智、散空智、無變異空智、本性空智、自相空智、共相空智、一切法空智、不可得空智、無性空智、自性空智、無性自性空智，若真如智、法界智、法性智、不虛妄性智、不變異性智、平等性智、離生性智、法定智、法住智、實際智、虛空界智、不思議界智。善現！是名諸空等智。

「善現！云何名為菩薩十地？善現！極喜地、離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地。善現！是名菩薩十地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！云何名為菩薩十地？善現！極喜地、離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地。善現！是名菩薩十地。

「善現！云何名五眼？善現！肉眼、天眼、聖慧眼、法眼、佛眼。善現！是名五眼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！云何名五眼？善現！肉眼、天眼、聖慧眼、法眼、佛眼。善現！是名五眼。

「善現！云何名六神通？善現！神境智證通、天眼智證通、天耳智證通、他心智證通、宿住隨念智證通、漏盡智證通。善現！是名六神通。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！云何名六神通？善現！神境智證通、天眼智證通、天耳智證通、他心智證通、宿住隨念智證通、漏盡智證通。善現！是名六神通。

「善現！云何名為如來十力？善現！一切如來、應、正等覺，是處如實知是處，非處如實知非處，是為第一。一切如來、應、正等覺，於諸有情過去、未來、現在諸業及諸法受處因異熟皆如實知，是為第二。一切如來、應、正等覺，於諸世間非一界種種界皆如實知，是為第三。一切如來、應、正等覺，於諸世間非一勝解種種勝解皆如實知，是為第四。一切如來、應、正等覺，於諸有情補特伽羅諸根勝劣皆如實知，是為第五。一切如來、應、正等覺，於一切遍趣行皆如實知，是為第六。一切如來、應、正等覺，於諸根、力、覺支、道支、靜慮、解脫、等持、等至、雜染、清淨皆如實知，是為第七。一切如來、應、正等覺，以淨天眼超過於人，見諸有情死時生時諸善惡事，如是有情因身、語、意三種惡行、因諸邪見、因謗賢聖墮諸惡趣，如是有情因身、語、意三種妙行、因諸正見、因讚賢聖昇諸善趣生諸天中；復以天眼清淨過人，見諸有情死時生時好色惡色，從此復生善趣惡趣，於諸有情隨業勢力生善惡趣皆如實知，是為第八。一切如來、應、正等覺，於諸有情過去無量諸宿住事，或一生、或百生、或千生、或百千生、或一俱胝生、或百俱胝生、或千俱胝生、或百千俱胝那庾多生、或一劫、或百劫、或千劫、或百千劫、或一俱胝劫、或百俱胝劫、或百千俱胝劫、或百千俱胝那庾多劫，乃至前際所有諸行諸說諸相皆如實知，是為第九。一切如來、應、正等覺，於諸漏盡無漏心解脫、無漏慧解脫皆如實知，於自漏盡真解脫法，自證通慧具足而住，如實覺受：『我生已盡，梵行已立，所作已辦，不受後有。』是為第十。善現！是名如來十力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！云何名為如來十力？善現！一切如來、應、正等覺，是處如實知是處，非處如實知非處，是為第一。一切如來、應、正等覺，於諸有情過去、未來、現在諸業及諸法受處因異熟皆如實知，是為第二。一切如來、應、正等覺，於諸世間非一界種種界皆如實知，是為第三。一切如來、應、正等覺，於諸世間非一勝解種種勝解皆如實知，是為第四。一切如來、應、正等覺，於諸有情補特伽羅諸根勝劣皆如實知，是為第五。一切如來、應、正等覺，於一切遍趣行皆如實知，是為第六。一切如來、應、正等覺，於諸根、力、覺支、道支、靜慮、解脫、等持、等至、雜染、清淨皆如實知，是為第七。一切如來、應、正等覺，以淨天眼超過於人，見諸有情死時生時諸善惡事，如是有情因身、語、意三種惡行、因諸邪見、因謗賢聖墮諸惡趣，如是有情因身、語、意三種妙行、因諸正見、因讚賢聖昇諸善趣生諸天中；復以天眼清淨過人，見諸有情死時生時好色惡色，從此復生善趣惡趣，於諸有情隨業勢力生善惡趣皆如實知，是為第八。一切如來、應、正等覺，於諸有情過去無量諸宿住事，或一生、或百生、或千生、或百千生、或一俱胝生、或百俱胝生、或千俱胝生、或百千俱胝那庾多生、或一劫、或百劫、或千劫、或百千劫、或一俱胝劫、或百俱胝劫、或百千俱胝劫、或百千俱胝那庾多劫，乃至前際所有諸行諸說諸相皆如實知，是為第九。一切如來、應、正等覺，於諸漏盡無漏心解脫、無漏慧解脫皆如實知，於自漏盡真解脫法，自證通慧具足而住，如實覺受：『我生已盡，梵行已立，所作已辦，不受後有。』是為第十。善現！是名如來十力。