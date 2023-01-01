大般若波羅蜜多經卷第三百七十七三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大般若波羅蜜多經卷第三百七十七三藏法師玄奘奉 詔譯

初分無相無得品第六十六之五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初分無相無得品第六十六之五

「復次，善現！云何菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，能於一切無相、無覺、無得、無影、無作法中，圓滿精進波羅蜜多？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！云何菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，能於一切無相、無覺、無得、無影、無作法中，圓滿精進波羅蜜多？

「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，能以離相無漏之心而修精進。是菩薩摩訶薩成就勇猛身心精進，由此能入初靜慮具足住，能入第二、第三、第四靜慮具足住，依第四靜慮起無量種神通變現，乃至以手摩捫日月，自在迴轉不以為難。成就勇猛身精進故，以神通力經須臾頃，能至他方無量百千諸佛世界，復以種種上妙飲食、衣服、臥具、醫藥、香花、幡蓋、燈明、珍財、伎樂，恭敬供養、尊重讚歎諸佛世尊，由此善根果報無盡，乃至漸次證得無上正等菩提。由此善根得菩提已，復為無量世間天、人、阿素洛等，以無量種上妙飲食、衣服、臥具、醫藥、香花、幡蓋、燈明、珍財、伎樂，恭敬供養、尊重讚歎。由此善根般涅槃後，自設利羅及諸弟子，猶為無量世間天、人、阿素洛等，供養恭敬、尊重讚歎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，能以離相無漏之心而修精進。是菩薩摩訶薩成就勇猛身心精進，由此能入初靜慮具足住，能入第二、第三、第四靜慮具足住，依第四靜慮起無量種神通變現，乃至以手摩捫日月，自在迴轉不以為難。成就勇猛身精進故，以神通力經須臾頃，能至他方無量百千諸佛世界，復以種種上妙飲食、衣服、臥具、醫藥、香花、幡蓋、燈明、珍財、伎樂，恭敬供養、尊重讚歎諸佛世尊，由此善根果報無盡，乃至漸次證得無上正等菩提。由此善根得菩提已，復為無量世間天、人、阿素洛等，以無量種上妙飲食、衣服、臥具、醫藥、香花、幡蓋、燈明、珍財、伎樂，恭敬供養、尊重讚歎。由此善根般涅槃後，自設利羅及諸弟子，猶為無量世間天、人、阿素洛等，供養恭敬、尊重讚歎。

「是菩薩摩訶薩復以神力，能至他方無量百千諸佛世界，於諸佛所聽聞正法，聞已受持終不忘失，乃至無上正等菩提。是菩薩摩訶薩復以神力，成熟有情、嚴淨佛土，精勤修學一切相智，一切相智得圓滿已，證得無上正等菩提，轉妙法輪度無量眾。如是，善現！是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，成就勇猛身精進故，能令精進波羅蜜多速得圓滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是菩薩摩訶薩復以神力，能至他方無量百千諸佛世界，於諸佛所聽聞正法，聞已受持終不忘失，乃至無上正等菩提。是菩薩摩訶薩復以神力，成熟有情、嚴淨佛土，精勤修學一切相智，一切相智得圓滿已，證得無上正等菩提，轉妙法輪度無量眾。如是，善現！是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，成就勇猛身精進故，能令精進波羅蜜多速得圓滿。

「善現！云何菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，成就勇猛心精進故，能令精進波羅蜜多速得圓滿？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！云何菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，成就勇猛心精進故，能令精進波羅蜜多速得圓滿？

「善現！是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，成就勇猛心精進故，速能圓滿諸聖無漏道及道支所攝精進波羅蜜多，由此能令一切不善身、語、意業無容得起。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，成就勇猛心精進故，速能圓滿諸聖無漏道及道支所攝精進波羅蜜多，由此能令一切不善身、語、意業無容得起。

「是菩薩摩訶薩終不取著色若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離，亦不取著受、想、行、識若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是菩薩摩訶薩終不取著色若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離，亦不取著受、想、行、識若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離。

「終不取著眼處若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離，亦不取著耳、鼻、舌、身、意處若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「終不取著眼處若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離，亦不取著耳、鼻、舌、身、意處若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離。

「終不取著色處若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離，亦不取著聲、香、味、觸、法處若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「終不取著色處若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離，亦不取著聲、香、味、觸、法處若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離。

「終不取著眼界若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離，亦不取著耳、鼻、舌、身、意界若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「終不取著眼界若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離，亦不取著耳、鼻、舌、身、意界若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離。

「終不取著色界若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離，亦不取著聲、香、味、觸、法界若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「終不取著色界若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離，亦不取著聲、香、味、觸、法界若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離。

「終不取著眼識界若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離，亦不取著耳、鼻、舌、身、意識界若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「終不取著眼識界若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離，亦不取著耳、鼻、舌、身、意識界若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離

「終不取著眼觸若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離，亦不取著耳、鼻、舌、身、意觸若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「終不取著眼觸若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離，亦不取著耳、鼻、舌、身、意觸若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離。

「終不取著眼觸為緣所生諸受若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離，亦不取著耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「終不取著眼觸為緣所生諸受若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離，亦不取著耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離。

「終不取著地界若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離，亦不取著水、火、風、空、識界若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「終不取著地界若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離，亦不取著水、火、風、空、識界若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離。

「終不取著因緣若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離，亦不取著等無間緣、所緣緣、增上緣若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「終不取著因緣若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離，亦不取著等無間緣、所緣緣、增上緣若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離。

「終不取著無明若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離，亦不取著行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「終不取著無明若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離，亦不取著行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離。

「終不取著有為界若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離，亦不取著無為界若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「終不取著有為界若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離，亦不取著無為界若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離。

「終不取著欲界若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離，亦不取著色、無色界若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「終不取著欲界若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離，亦不取著色、無色界若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離。

「終不取著有漏界若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離，亦不取著無漏界若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「終不取著有漏界若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離，亦不取著無漏界若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離。

「終不取著初靜慮若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離，亦不取著第二、第三、第四靜慮若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「終不取著初靜慮若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離，亦不取著第二、第三、第四靜慮若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離。

「終不取著慈無量若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離，亦不取著悲、喜、捨無量若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「終不取著慈無量若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離，亦不取著悲、喜、捨無量若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離。

「終不取著空無邊處定若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離，亦不取著識無邊處、無所有處、非想非非想處定若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「終不取著空無邊處定若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離，亦不取著識無邊處、無所有處、非想非非想處定若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離。

「終不取著四念住若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離，亦不取著四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「終不取著四念住若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離，亦不取著四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離。

「終不取著空解脫門若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離，亦不取著無相、無願解脫門若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「終不取著空解脫門若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離，亦不取著無相、無願解脫門若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離。

「終不取著布施波羅蜜多若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離，亦不取著淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「終不取著布施波羅蜜多若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離，亦不取著淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離。

「終不取著內空若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離，亦不取著外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「終不取著內空若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離，亦不取著外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離。

「終不取著真如若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離，亦不取著法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「終不取著真如若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離，亦不取著法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離。

「終不取著苦聖諦若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離，亦不取著集、滅、道聖諦若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「終不取著苦聖諦若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離，亦不取著集、滅、道聖諦若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離。

「終不取著八解脫若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離，亦不取著八勝處、九次第定、十遍處若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「終不取著八解脫若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離，亦不取著八勝處、九次第定、十遍處若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離。

「終不取著一切三摩地門若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離，亦不取著一切陀羅尼門若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「終不取著一切三摩地門若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離，亦不取著一切陀羅尼門若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離。

「終不取著五眼若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離，亦不取著六神通若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「終不取著五眼若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離，亦不取著六神通若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離。

「終不取著佛十力若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離，亦不取著四無所畏、四無礙解、十八佛不共法若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「終不取著佛十力若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離，亦不取著四無所畏、四無礙解、十八佛不共法若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離。

「終不取著大慈若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離，亦不取著大悲、大喜、大捨若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「終不取著大慈若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離，亦不取著大悲、大喜、大捨若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離。

「終不取著無忘失法若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離，亦不取著恒住捨性若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「終不取著無忘失法若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離，亦不取著恒住捨性若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離。

「終不取著一切智若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離，亦不取著道相智、一切相智若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「終不取著一切智若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離，亦不取著道相智、一切相智若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離。

「終不取著預流果若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離，亦不取著一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「終不取著預流果若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離，亦不取著一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離。

「終不取著一切菩薩摩訶薩行若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離，亦不取著諸佛無上正等菩提若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「終不取著一切菩薩摩訶薩行若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離，亦不取著諸佛無上正等菩提若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離。

「是菩薩摩訶薩終不取著是預流者、是一來者、是不還者、是阿羅漢、是獨覺、是菩薩、是如來，亦不取著如是有情見具足故名預流者，如是有情下結薄故名一來者，如是有情下結盡故名不還者，如是有情上結盡故名阿羅漢，如是有情得獨覺道故名為獨覺，如是有情得道相智故名為菩薩，如是有情得一切相智故名為如來。何以故？所取著法及諸有情，皆無自性可取著故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是菩薩摩訶薩終不取著是預流者、是一來者、是不還者、是阿羅漢、是獨覺、是菩薩、是如來，亦不取著如是有情見具足故名預流者，如是有情下結薄故名一來者，如是有情下結盡故名不還者，如是有情上結盡故名阿羅漢，如是有情得獨覺道故名為獨覺，如是有情得道相智故名為菩薩，如是有情得一切相智故名為如來。何以故？所取著法及諸有情，皆無自性可取著故。

「是菩薩摩訶薩成就勇猛心精進故，雖作饒益諸有情事不顧身命，而於有情都無所得；雖能圓滿所修精進波羅蜜多，而於精進波羅蜜多都無所得；雖能圓滿一切佛法，而於佛法都無所得；雖能嚴淨一切佛土，而於佛土都無所得。是菩薩摩訶薩成就如是身心精進，雖能遠離一切惡法，亦能攝受一切善法而無取著。無取著故，從一佛土至一佛土，從一世界至一世界，為欲饒益諸有情故，所欲示現諸神通事，皆能自在示現無礙。謂或示現雨眾妙花，或復示現散眾名香，或復示現作諸伎樂，或復示現震動大地，或復示現眾妙七寶莊嚴世界。或復示現身放光明，盲冥眾生悉蒙開曉。或復示現身出妙香，諸臭穢者皆令香潔。或復示現設大祠祀，於中不惱諸有情類，因斯化導無邊有情，令入正道，離斷生命，離不與取，離欲邪行，離虛誑語，離離間語，離麁惡語，離雜穢語，離貪欲，離瞋恚，離邪見。或以布施攝諸有情，或以淨戒攝諸有情，或以安忍攝諸有情，或以精進攝諸有情，或以靜慮攝諸有情，或以般若攝諸有情。為欲饒益諸有情故，或捨財寶，或捨妻子，或捨王位，或捨支節，或捨身命。隨諸有情應以如是如是方便而得饒益，即以如是如是方便而饒益之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是菩薩摩訶薩成就勇猛心精進故，雖作饒益諸有情事不顧身命，而於有情都無所得；雖能圓滿所修精進波羅蜜多，而於精進波羅蜜多都無所得；雖能圓滿一切佛法，而於佛法都無所得；雖能嚴淨一切佛土，而於佛土都無所得。是菩薩摩訶薩成就如是身心精進，雖能遠離一切惡法，亦能攝受一切善法而無取著。無取著故，從一佛土至一佛土，從一世界至一世界，為欲饒益諸有情故，所欲示現諸神通事，皆能自在示現無礙。謂或示現雨眾妙花，或復示現散眾名香，或復示現作諸伎樂，或復示現震動大地，或復示現眾妙七寶莊嚴世界。或復示現身放光明，盲冥眾生悉蒙開曉。或復示現身出妙香，諸臭穢者皆令香潔。或復示現設大祠祀，於中不惱諸有情類，因斯化導無邊有情，令入正道，離斷生命，離不與取，離欲邪行，離虛誑語，離離間語，離麁惡語，離雜穢語，離貪欲，離瞋恚，離邪見。或以布施攝諸有情，或以淨戒攝諸有情，或以安忍攝諸有情，或以精進攝諸有情，或以靜慮攝諸有情，或以般若攝諸有情。為欲饒益諸有情故，或捨財寶，或捨妻子，或捨王位，或捨支節，或捨身命。隨諸有情應以如是如是方便而得饒益，即以如是如是方便而饒益之。

「如是，善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，由離諸相無漏心力，能於一切無相、無覺、無得、無影、無作法中，圓滿精進波羅蜜多，亦能圓滿諸餘功德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是，善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，由離諸相無漏心力，能於一切無相、無覺、無得、無影、無作法中，圓滿精進波羅蜜多，亦能圓滿諸餘功德。

「復次，善現！云何菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，能於一切無相、無覺、無得、無影、無作法中，圓滿靜慮波羅蜜多？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！云何菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，能於一切無相、無覺、無得、無影、無作法中，圓滿靜慮波羅蜜多？

「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，能以離相無漏之心而修靜慮。是菩薩摩訶薩除如來定，於諸餘定皆能圓滿，是菩薩摩訶薩能離欲惡不善法，有尋有伺，離生喜樂，入初靜慮具足而住；尋伺寂靜，內等淨，心一趣性，無尋無伺，定生喜樂，入第二靜慮具足而住；離喜住捨，正念正知，身受樂，聖說應捨，入第三靜慮具足而住；斷樂斷苦，先喜憂沒，不苦不樂，捨念清淨，入第四靜慮具足而住。是菩薩摩訶薩以慈俱心普緣一方，乃至十方一切世間具足而住；以悲俱心普緣一方，乃至十方一切世間具足而住；以喜俱心普緣一方，乃至十方一切世間具足而住；以捨俱心普緣一方，乃至十方一切世間具足而住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，能以離相無漏之心而修靜慮。是菩薩摩訶薩除如來定，於諸餘定皆能圓滿，是菩薩摩訶薩能離欲惡不善法，有尋有伺，離生喜樂，入初靜慮具足而住；尋伺寂靜，內等淨，心一趣性，無尋無伺，定生喜樂，入第二靜慮具足而住；離喜住捨，正念正知，身受樂，聖說應捨，入第三靜慮具足而住；斷樂斷苦，先喜憂沒，不苦不樂，捨念清淨，入第四靜慮具足而住。是菩薩摩訶薩以慈俱心普緣一方，乃至十方一切世間具足而住；以悲俱心普緣一方，乃至十方一切世間具足而住；以喜俱心普緣一方，乃至十方一切世間具足而住；以捨俱心普緣一方，乃至十方一切世間具足而住。

「是菩薩摩訶薩超諸色想，滅有對想，不思惟種種想，入無邊空，空無邊處具足而住；超一切種空無邊處，入無邊識，識無邊處具足而住；超一切種識無邊處，入無所有，無所有處具足而住；超一切種無所有處，入非想非非想處具足而住。是菩薩摩訶薩安住靜慮波羅蜜多，於八解脫能順逆入具足而住，於八勝處能順逆入具足而住，於九次第定能順逆入具足而住，於十遍處能順逆入具足而住。是菩薩摩訶薩能入空三摩地具足而住，入無相三摩地具足而住，入無願三摩地具足而住，入無間三摩地具足而住，入如電三摩地具足而住，入聖正三摩地具足而住，入金剛喻三摩地具足而住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是菩薩摩訶薩超諸色想，滅有對想，不思惟種種想，入無邊空，空無邊處具足而住；超一切種空無邊處，入無邊識，識無邊處具足而住；超一切種識無邊處，入無所有，無所有處具足而住；超一切種無所有處，入非想非非想處具足而住。是菩薩摩訶薩安住靜慮波羅蜜多，於八解脫能順逆入具足而住，於八勝處能順逆入具足而住，於九次第定能順逆入具足而住，於十遍處能順逆入具足而住。是菩薩摩訶薩能入空三摩地具足而住，入無相三摩地具足而住，入無願三摩地具足而住，入無間三摩地具足而住，入如電三摩地具足而住，入聖正三摩地具足而住，入金剛喻三摩地具足而住。

「是菩薩摩訶薩安住靜慮波羅蜜多，修三十七菩提分法及道相智皆令圓滿。用道相智攝受一切三摩地已，漸次修超淨觀地、種性地、第八地、見地、薄地、離欲地、已辦地、獨覺地，證入菩薩正性離生，既入菩薩正性離生位已，修諸地行圓滿佛地。是菩薩摩訶薩雖於諸地漸次修超，而於中間不取果證，乃至未得一切相智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是菩薩摩訶薩安住靜慮波羅蜜多，修三十七菩提分法及道相智皆令圓滿。用道相智攝受一切三摩地已，漸次修超淨觀地、種性地、第八地、見地、薄地、離欲地、已辦地、獨覺地，證入菩薩正性離生，既入菩薩正性離生位已，修諸地行圓滿佛地。是菩薩摩訶薩雖於諸地漸次修超，而於中間不取果證，乃至未得一切相智。

「是菩薩摩訶薩安住靜慮波羅蜜多，從一佛土至一佛土，供養恭敬、尊重讚歎諸佛世尊，於諸佛所殖眾善本，成熟有情、嚴淨佛土。從一世界趣一世界，饒益有情身心無倦，或以布施攝諸有情，或以淨戒攝諸有情，或以安忍攝諸有情，或以精進攝諸有情，或以靜慮攝諸有情，或以般若攝諸有情，或以解脫攝諸有情，或以解脫智見攝諸有情，或教有情住預流果，或教有情住一來果，或教有情住不還果，或教有情住阿羅漢果，或教有情住獨覺菩提，或教有情安住菩薩摩訶薩位，或教有情安住無上正等菩提，隨諸有情善根勢力，善法增長種種方便令其安住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是菩薩摩訶薩安住靜慮波羅蜜多，從一佛土至一佛土，供養恭敬、尊重讚歎諸佛世尊，於諸佛所殖眾善本，成熟有情、嚴淨佛土。從一世界趣一世界，饒益有情身心無倦，或以布施攝諸有情，或以淨戒攝諸有情，或以安忍攝諸有情，或以精進攝諸有情，或以靜慮攝諸有情，或以般若攝諸有情，或以解脫攝諸有情，或以解脫智見攝諸有情，或教有情住預流果，或教有情住一來果，或教有情住不還果，或教有情住阿羅漢果，或教有情住獨覺菩提，或教有情安住菩薩摩訶薩位，或教有情安住無上正等菩提，隨諸有情善根勢力，善法增長種種方便令其安住。

「是菩薩摩訶薩安住靜慮波羅蜜多，能引一切三摩地門，能引一切陀羅尼門，能得殊勝四無礙解，能得殊勝異熟神通。是菩薩摩訶薩由得殊勝異熟神通，決定不復入於母胎，決定不復受婬欲樂，決定不復攝受生乘，亦復不為生過所染。何以故？是菩薩摩訶薩善見善達一切法性皆如幻化。雖知諸行皆如幻化，而乘悲願饒益有情。雖乘悲願饒益有情，而達有情及彼施設皆不可得。雖達有情及彼施設皆不可得，而能安立一切有情，令其安住不可得法，依世俗理不依勝義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是菩薩摩訶薩安住靜慮波羅蜜多，能引一切三摩地門，能引一切陀羅尼門，能得殊勝四無礙解，能得殊勝異熟神通。是菩薩摩訶薩由得殊勝異熟神通，決定不復入於母胎，決定不復受婬欲樂，決定不復攝受生乘，亦復不為生過所染。何以故？是菩薩摩訶薩善見善達一切法性皆如幻化。雖知諸行皆如幻化，而乘悲願饒益有情。雖乘悲願饒益有情，而達有情及彼施設皆不可得。雖達有情及彼施設皆不可得，而能安立一切有情，令其安住不可得法，依世俗理不依勝義。

「是菩薩摩訶薩安住靜慮波羅蜜多，修行一切靜慮、解脫、等持、等至，乃至圓滿所求無上正等菩提，常不捨離所修靜慮波羅蜜多。是菩薩摩訶薩行道相智，方便引發一切相智，安住其中永斷一切習氣相續。是菩薩摩訶薩能永斷一切習氣相續故，能正自利亦正利他。是菩薩摩訶薩能正自利正利他故，便與一切世間天、人、阿素洛等作淨福田，堪受一切世間天、人、阿素洛等供養恭敬。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是菩薩摩訶薩安住靜慮波羅蜜多，修行一切靜慮、解脫、等持、等至，乃至圓滿所求無上正等菩提，常不捨離所修靜慮波羅蜜多。是菩薩摩訶薩行道相智，方便引發一切相智，安住其中永斷一切習氣相續。是菩薩摩訶薩能永斷一切習氣相續故，能正自利亦正利他。是菩薩摩訶薩能正自利正利他故，便與一切世間天、人、阿素洛等作淨福田，堪受一切世間天、人、阿素洛等供養恭敬。

「如是，善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，由離諸相無漏心力，能於一切無相、無覺、無得、無影、無作法中，圓滿靜慮波羅蜜多，亦能圓滿諸餘功德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是，善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，由離諸相無漏心力，能於一切無相、無覺、無得、無影、無作法中，圓滿靜慮波羅蜜多，亦能圓滿諸餘功德。

「復次，善現！云何菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，能於一切無相、無覺、無得、無影、無作法中，圓滿般若波羅蜜多？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！云何菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，能於一切無相、無覺、無得、無影、無作法中，圓滿般若波羅蜜多？

「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，能以離相無漏之心而修般若，是菩薩摩訶薩不見少法實有成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，能以離相無漏之心而修般若，是菩薩摩訶薩不見少法實有成就。

「謂不見色實有成就，不見受、想、行、識實有成就；不見色生，不見受、想、行、識生；不見色滅，不見受、想、行、識滅；不見色是增益門，不見受、想、行、識是增益門；不見色是損減門，不見受、想、行、識是損減門；不見色有積集，不見受、想、行、識有積集；不見色有離散，不見受、想、行、識有離散。如實觀色是虛妄、不堅實、無自在，如實觀受、想、行、識是虛妄、不堅實、無自在。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「謂不見色實有成就，不見受、想、行、識實有成就；不見色生，不見受、想、行、識生；不見色滅，不見受、想、行、識滅；不見色是增益門，不見受、想、行、識是增益門；不見色是損減門，不見受、想、行、識是損減門；不見色有積集，不見受、想、行、識有積集；不見色有離散，不見受、想、行、識有離散。如實觀色是虛妄、不堅實、無自在，如實觀受、想、行、識是虛妄、不堅實、無自在。

「不見眼處實有成就，不見耳、鼻、舌、身、意處實有成就；不見眼處生，不見耳、鼻、舌、身、意處生；不見眼處滅，不見耳、鼻、舌、身、意處滅；不見眼處是增益門，不見耳、鼻、舌、身、意處是增益門；不見眼處是損減門，不見耳、鼻、舌、身、意處是損減門；不見眼處有積集，不見耳、鼻、舌、身、意處有積集；不見眼處有離散，不見耳、鼻、舌、身、意處有離散。如實觀眼處是虛妄、不堅實、無自在，如實觀耳、鼻、舌、身、意處是虛妄、不堅實、無自在。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不見眼處實有成就，不見耳、鼻、舌、身、意處實有成就；不見眼處生，不見耳、鼻、舌、身、意處生；不見眼處滅，不見耳、鼻、舌、身、意處滅；不見眼處是增益門，不見耳、鼻、舌、身、意處是增益門；不見眼處是損減門，不見耳、鼻、舌、身、意處是損減門；不見眼處有積集，不見耳、鼻、舌、身、意處有積集；不見眼處有離散，不見耳、鼻、舌、身、意處有離散。如實觀眼處是虛妄、不堅實、無自在，如實觀耳、鼻、舌、身、意處是虛妄、不堅實、無自在。

「不見色處實有成就，不見聲、香、味、觸、法處實有成就；不見色處生，不見聲、香、味、觸、法處生；不見色處滅，不見聲、香、味、觸、法處滅；不見色處是增益門，不見聲、香、味、觸、法處是增益門；不見色處是損減門，不見聲、香、味、觸、法處是損減門；不見色處有積集，不見聲、香、味、觸、法處有積集；不見色處有離散，不見聲、香、味、觸、法處有離散。如實觀色處是虛妄、不堅實、無自在，如實觀聲、香、味、觸、法處是虛妄、不堅實、無自在。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不見色處實有成就，不見聲、香、味、觸、法處實有成就；不見色處生，不見聲、香、味、觸、法處生；不見色處滅，不見聲、香、味、觸、法處滅；不見色處是增益門，不見聲、香、味、觸、法處是增益門；不見色處是損減門，不見聲、香、味、觸、法處是損減門；不見色處有積集，不見聲、香、味、觸、法處有積集；不見色處有離散，不見聲、香、味、觸、法處有離散。如實觀色處是虛妄、不堅實、無自在，如實觀聲、香、味、觸、法處是虛妄、不堅實、無自在。

「不見眼界實有成就，不見耳、鼻、舌、身、意界實有成就；不見眼界生，不見耳、鼻、舌、身、意界生；不見眼界滅，不見耳、鼻、舌、身、意界滅；不見眼界是增益門，不見耳、鼻、舌、身、意界是增益門；不見眼界是損減門，不見耳、鼻、舌、身、意界是損減門；不見眼界有積集，不見耳、鼻、舌、身、意界有積集；不見眼界有離散，不見耳、鼻、舌、身、意界有離散。如實觀眼界是虛妄、不堅實、無自在，如實觀耳、鼻、舌、身、意界是虛妄、不堅實、無自在。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不見眼界實有成就，不見耳、鼻、舌、身、意界實有成就；不見眼界生，不見耳、鼻、舌、身、意界生；不見眼界滅，不見耳、鼻、舌、身、意界滅；不見眼界是增益門，不見耳、鼻、舌、身、意界是增益門；不見眼界是損減門，不見耳、鼻、舌、身、意界是損減門；不見眼界有積集，不見耳、鼻、舌、身、意界有積集；不見眼界有離散，不見耳、鼻、舌、身、意界有離散。如實觀眼界是虛妄、不堅實、無自在，如實觀耳、鼻、舌、身、意界是虛妄、不堅實、無自在。

「不見色界實有成就，不見聲、香、味、觸、法界實有成就；不見色界生，不見聲、香、味、觸、法界生；不見色界滅，不見聲、香、味、觸、法界滅；不見色界是增益門，不見聲、香、味、觸、法界是增益門；不見色界是損減門，不見聲、香、味、觸、法界是損減門；不見色界有積集，不見聲、香、味、觸、法界有積集；不見色界有離散，不見聲、香、味、觸、法界有離散。如實觀色界是虛妄、不堅實、無自在，如實觀聲、香、味、觸、法界是虛妄、不堅實、無自在。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不見色界實有成就，不見聲、香、味、觸、法界實有成就；不見色界生，不見聲、香、味、觸、法界生；不見色界滅，不見聲、香、味、觸、法界滅；不見色界是增益門，不見聲、香、味、觸、法界是增益門；不見色界是損減門，不見聲、香、味、觸、法界是損減門；不見色界有積集，不見聲、香、味、觸、法界有積集；不見色界有離散，不見聲、香、味、觸、法界有離散。如實觀色界是虛妄、不堅實、無自在，如實觀聲、香、味、觸、法界是虛妄、不堅實、無自在。

「不見眼識界實有成就，不見耳、鼻、舌、身、意識界實有成就；不見眼識界生，不見耳、鼻、舌、身、意識界生；不見眼識界滅，不見耳、鼻、舌、身、意識界滅；不見眼識界是增益門，不見耳、鼻、舌、身、意識界是增益門；不見眼識界是損減門，不見耳、鼻、舌、身、意識界是損減門；不見眼識界有積集，不見耳、鼻、舌、身、意識界有積集；不見眼識界有離散，不見耳、鼻、舌、身、意識界有離散。如實觀眼識界是虛妄、不堅實、無自在，如實觀耳、鼻、舌、身、意識界是虛妄、不堅實、無自在。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不見眼識界實有成就，不見耳、鼻、舌、身、意識界實有成就；不見眼識界生，不見耳、鼻、舌、身、意識界生；不見眼識界滅，不見耳、鼻、舌、身、意識界滅；不見眼識界是增益門，不見耳、鼻、舌、身、意識界是增益門；不見眼識界是損減門，不見耳、鼻、舌、身、意識界是損減門；不見眼識界有積集，不見耳、鼻、舌、身、意識界有積集；不見眼識界有離散，不見耳、鼻、舌、身、意識界有離散。如實觀眼識界是虛妄、不堅實、無自在，如實觀耳、鼻、舌、身、意識界是虛妄、不堅實、無自在。

「不見眼觸實有成就，不見耳、鼻、舌、身、意觸實有成就；不見眼觸生，不見耳、鼻、舌、身、意觸生；不見眼觸滅，不見耳、鼻、舌、身、意觸滅；不見眼觸是增益門，不見耳、鼻、舌、身、意觸是增益門；不見眼觸是損減門，不見耳、鼻、舌、身、意觸是損減門；不見眼觸有積集，不見耳、鼻、舌、身、意觸有積集；不見眼觸有離散，不見耳、鼻、舌、身、意觸有離散。如實觀眼觸是虛妄、不堅實、無自在，如實觀耳、鼻、舌、身、意觸是虛妄、不堅實、無自在。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不見眼觸實有成就，不見耳、鼻、舌、身、意觸實有成就；不見眼觸生，不見耳、鼻、舌、身、意觸生；不見眼觸滅，不見耳、鼻、舌、身、意觸滅；不見眼觸是增益門，不見耳、鼻、舌、身、意觸是增益門；不見眼觸是損減門，不見耳、鼻、舌、身、意觸是損減門；不見眼觸有積集，不見耳、鼻、舌、身、意觸有積集；不見眼觸有離散，不見耳、鼻、舌、身、意觸有離散。如實觀眼觸是虛妄、不堅實、無自在，如實觀耳、鼻、舌、身、意觸是虛妄、不堅實、無自在。

「不見眼觸為緣所生諸受實有成就，不見耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受實有成就；不見眼觸為緣所生諸受生，不見耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受生；不見眼觸為緣所生諸受滅，不見耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受滅；不見眼觸為緣所生諸受是增益門，不見耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受是增益門；不見眼觸為緣所生諸受是損減門，不見耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受是損減門；不見眼觸為緣所生諸受有積集，不見耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受有積集；不見眼觸為緣所生諸受有離散，不見耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受有離散。如實觀眼觸為緣所生諸受是虛妄、不堅實、無自在，如實觀耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受是虛妄、不堅實、無自在。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不見眼觸為緣所生諸受實有成就，不見耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受實有成就；不見眼觸為緣所生諸受生，不見耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受生；不見眼觸為緣所生諸受滅，不見耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受滅；不見眼觸為緣所生諸受是增益門，不見耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受是增益門；不見眼觸為緣所生諸受是損減門，不見耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受是損減門；不見眼觸為緣所生諸受有積集，不見耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受有積集；不見眼觸為緣所生諸受有離散，不見耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受有離散。如實觀眼觸為緣所生諸受是虛妄、不堅實、無自在，如實觀耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受是虛妄、不堅實、無自在。

「不見一切有漏法實有成就，不見一切無漏法實有成就；不見一切有漏法生，不見一切無漏法生；不見一切有漏法滅，不見一切無漏法滅；不見一切有漏法是增益門，不見一切無漏法是增益門；不見一切有漏法是損減門，不見一切無漏法是損減門；不見一切有漏法有積集，不見一切無漏法有積集；不見一切有漏法有離散，不見一切無漏法有離散。如實觀一切有漏法是虛妄、不堅實、無自在，如實觀一切無漏法是虛妄、不堅實、無自在。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不見一切有漏法實有成就，不見一切無漏法實有成就；不見一切有漏法生，不見一切無漏法生；不見一切有漏法滅，不見一切無漏法滅；不見一切有漏法是增益門，不見一切無漏法是增益門；不見一切有漏法是損減門，不見一切無漏法是損減門；不見一切有漏法有積集，不見一切無漏法有積集；不見一切有漏法有離散，不見一切無漏法有離散。如實觀一切有漏法是虛妄、不堅實、無自在，如實觀一切無漏法是虛妄、不堅實、無自在。

「是菩薩摩訶薩如是觀時，不得色自性，不得受、想、行、識自性；不得眼處自性，不得耳、鼻、舌、身、意處自性；不得色處自性，不得聲、香、味、觸、法處自性；不得眼界自性，不得耳、鼻、舌、身、意界自性；不得色界自性，不得聲、香、味、觸、法界自性；不得眼識界自性，不得耳、鼻、舌、身、意識界自性；不得眼觸自性，不得耳、鼻、舌、身、意觸自性；不得眼觸為緣所生諸受自性，不得耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受自性；不得一切有漏法自性，不得一切無漏法自性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是菩薩摩訶薩如是觀時，不得色自性，不得受、想、行、識自性；不得眼處自性，不得耳、鼻、舌、身、意處自性；不得色處自性，不得聲、香、味、觸、法處自性；不得眼界自性，不得耳、鼻、舌、身、意界自性；不得色界自性，不得聲、香、味、觸、法界自性；不得眼識界自性，不得耳、鼻、舌、身、意識界自性；不得眼觸自性，不得耳、鼻、舌、身、意觸自性；不得眼觸為緣所生諸受自性，不得耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受自性；不得一切有漏法自性，不得一切無漏法自性。

「是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，於一切法皆以無性而為自性深生信解。是菩薩摩訶薩於如是事生信解已，能行內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，於一切法皆以無性而為自性深生信解。是菩薩摩訶薩於如是事生信解已，能行內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空。

「是菩薩摩訶薩如是行時，於一切法都不執著，謂不執著色，不執著受、想、行、識；不執著眼處，不執著耳、鼻、舌、身、意處；不執著色處，不執著聲、香、味、觸、法處；不執著眼界，不執著耳、鼻、舌、身、意界；不執著色界，不執著聲、香、味、觸、法界；不執著眼識界，不執著耳、鼻、舌、身、意識界；不執著眼觸，不執著耳、鼻、舌、身、意觸；不執著眼觸為緣所生諸受，不執著耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受；不執著地界，不執著水、火、風、空、識界；不執著因緣，不執著等無間緣、所緣緣、增上緣；不執著無明，不執著行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱；不執著布施波羅蜜多，不執著淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多；不執著內空，不執著外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；不執著真如，不執著法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界；不執著四念住，不執著四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；不執著苦聖諦，不執著集、滅、道聖諦；不執著四靜慮，不執著四無量、四無色定；不執著八解脫，不執著八勝處、九次第定、十遍處；不執著一切三摩地門，不執著一切陀羅尼門；不執著空解脫門，不執著無相、無願解脫門；不執著五眼，不執著六神通；不執著佛十力，不執著四無所畏、四無礙解、十八佛不共法；不執著大慈，不執著大悲、大喜、大捨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是菩薩摩訶薩如是行時，於一切法都不執著，謂不執著色，不執著受、想、行、識；不執著眼處，不執著耳、鼻、舌、身、意處；不執著色處，不執著聲、香、味、觸、法處；不執著眼界，不執著耳、鼻、舌、身、意界；不執著色界，不執著聲、香、味、觸、法界；不執著眼識界，不執著耳、鼻、舌、身、意識界；不執著眼觸，不執著耳、鼻、舌、身、意觸；不執著眼觸為緣所生諸受，不執著耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受；不執著地界，不執著水、火、風、空、識界；不執著因緣，不執著等無間緣、所緣緣、增上緣；不執著無明，不執著行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱；不執著布施波羅蜜多，不執著淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多；不執著內空，不執著外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；不執著真如，不執著法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界；不執著四念住，不執著四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；不執著苦聖諦，不執著集、滅、道聖諦；不執著四靜慮，不執著四無量、四無色定；不執著八解脫，不執著八勝處、九次第定、十遍處；不執著一切三摩地門，不執著一切陀羅尼門；不執著空解脫門，不執著無相、無願解脫門；不執著五眼，不執著六神通；不執著佛十力，不執著四無所畏、四無礙解、十八佛不共法；不執著大慈，不執著大悲、大喜、大捨。