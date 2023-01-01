大般若波羅蜜多經卷第三百七十六三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大般若波羅蜜多經卷第三百七十六三藏法師玄奘奉 詔譯

初分無相無得品第六十六之四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初分無相無得品第六十六之四

「善現！是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多故，若住內空時，住無漏心而住內空；若住外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空時，住無漏心而住外空乃至無性自性空。是故，雖住內空乃至無性自性空而無二想。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多故，若住內空時，住無漏心而住內空；若住外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空時，住無漏心而住外空乃至無性自性空。是故，雖住內空乃至無性自性空而無二想。

「善現！是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多故，若住真如時，住無漏心而住真如；若住法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界時，住無漏心而住法界乃至不思議界。是故，雖住真如乃至不思議界而無二想。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多故，若住真如時，住無漏心而住真如；若住法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界時，住無漏心而住法界乃至不思議界。是故，雖住真如乃至不思議界而無二想。

「善現！是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多故，若修五眼時，住無漏心而修五眼；若修六神通時，住無漏心而修六神通。是故，雖修五眼、六神通而無二想。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多故，若修五眼時，住無漏心而修五眼；若修六神通時，住無漏心而修六神通。是故，雖修五眼、六神通而無二想。

「善現！是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多故，若修佛十力時，住無漏心而修佛十力；若修四無所畏、四無礙解、十八佛不共法時，住無漏心而修四無所畏、四無礙解、十八佛不共法。是故，雖修佛十力、四無所畏、四無礙解、十八佛不共法而無二想。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多故，若修佛十力時，住無漏心而修佛十力；若修四無所畏、四無礙解、十八佛不共法時，住無漏心而修四無所畏、四無礙解、十八佛不共法。是故，雖修佛十力、四無所畏、四無礙解、十八佛不共法而無二想。

「善現！是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多故，若修大慈時，住無漏心而修大慈；若修大悲、大喜、大捨時，住無漏心而修大悲、大喜、大捨。是故，雖修大慈、大悲、大喜、大捨而無二想。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多故，若修大慈時，住無漏心而修大慈；若修大悲、大喜、大捨時，住無漏心而修大悲、大喜、大捨。是故，雖修大慈、大悲、大喜、大捨而無二想。

「善現！是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多故，若修無忘失法時，住無漏心而修無忘失法；若修恒住捨性時，住無漏心而修恒住捨性。是故，雖修無忘失法、恒住捨性而無二想。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多故，若修無忘失法時，住無漏心而修無忘失法；若修恒住捨性時，住無漏心而修恒住捨性。是故，雖修無忘失法、恒住捨性而無二想。

「善現！是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多故，若修一切智時，住無漏心而修一切智；若修道相智、一切相智時，住無漏心而修道相智、一切相智。是故，雖修一切智、道相智、一切相智而無二想。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多故，若修一切智時，住無漏心而修一切智；若修道相智、一切相智時，住無漏心而修道相智、一切相智。是故，雖修一切智、道相智、一切相智而無二想。

「善現！是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多故，若引三十二大士相時，住無漏心而引三十二大士相；若引八十隨好時，住無漏心而引八十隨好。是故，雖引三十二大士相、八十隨好而無二想。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多故，若引三十二大士相時，住無漏心而引三十二大士相；若引八十隨好時，住無漏心而引八十隨好。是故，雖引三十二大士相、八十隨好而無二想。」

具壽善現白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多故，行布施波羅蜜多時，住無漏心而行布施波羅蜜多；行淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多時，住無漏心而行淨戒乃至般若波羅蜜多？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多故，行布施波羅蜜多時，住無漏心而行布施波羅蜜多；行淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多時，住無漏心而行淨戒乃至般若波羅蜜多？

「世尊！云何菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多故，修四靜慮時，住無漏心而修四靜慮；修四無量、四無色定時，住無漏心而修四無量、四無色定？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多故，修四靜慮時，住無漏心而修四靜慮；修四無量、四無色定時，住無漏心而修四無量、四無色定？

「世尊！云何菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多故，修四念住時，住無漏心而修四念住；修四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支時，住無漏心而修四正斷乃至八聖道支？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多故，修四念住時，住無漏心而修四念住；修四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支時，住無漏心而修四正斷乃至八聖道支？

「世尊！云何菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多故，修空解脫門時，住無漏心而修空解脫門；修無相、無願解脫門時，住無漏心而修無相、無願解脫門？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多故，修空解脫門時，住無漏心而修空解脫門；修無相、無願解脫門時，住無漏心而修無相、無願解脫門？

「世尊！云何菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多故，住苦聖諦時，住無漏心而住苦聖諦；住集、滅、道聖諦時，住無漏心而住集、滅、道聖諦？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多故，住苦聖諦時，住無漏心而住苦聖諦；住集、滅、道聖諦時，住無漏心而住集、滅、道聖諦？

「世尊！云何菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多故，修八解脫時，住無漏心而修八解脫；修八勝處、九次第定、十遍處時，住無漏心而修八勝處、九次第定、十遍處？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多故，修八解脫時，住無漏心而修八解脫；修八勝處、九次第定、十遍處時，住無漏心而修八勝處、九次第定、十遍處？

「世尊！云何菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多故，修一切三摩地門時，住無漏心而修一切三摩地門；修一切陀羅尼門時，住無漏心而修一切陀羅尼門？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多故，修一切三摩地門時，住無漏心而修一切三摩地門；修一切陀羅尼門時，住無漏心而修一切陀羅尼門？

「世尊！云何菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多故，住內空時，住無漏心而住內空；住外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空時，住無漏心而住外空乃至無性自性空？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多故，住內空時，住無漏心而住內空；住外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空時，住無漏心而住外空乃至無性自性空？

「世尊！云何菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多故，住真如時，住無漏心而住真如；住法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界時，住無漏心而住法界乃至不思議界？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多故，住真如時，住無漏心而住真如；住法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界時，住無漏心而住法界乃至不思議界？

「世尊！云何菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多故，修五眼時，住無漏心而修五眼；修六神通時，住無漏心而修六神通？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多故，修五眼時，住無漏心而修五眼；修六神通時，住無漏心而修六神通？

「世尊！云何菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多故，修佛十力時，住無漏心而修佛十力；修四無所畏、四無礙解、十八佛不共法時，住無漏心而修四無所畏、四無礙解、十八佛不共法？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多故，修佛十力時，住無漏心而修佛十力；修四無所畏、四無礙解、十八佛不共法時，住無漏心而修四無所畏、四無礙解、十八佛不共法？

「世尊！云何菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多故，修大慈時，住無漏心而修大慈；修大悲、大喜、大捨時，住無漏心而修大悲、大喜、大捨？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多故，修大慈時，住無漏心而修大慈；修大悲、大喜、大捨時，住無漏心而修大悲、大喜、大捨？

「世尊！云何菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多故，修無忘失法時，住無漏心而修無忘失法；修恒住捨性時，住無漏心而修恒住捨性？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多故，修無忘失法時，住無漏心而修無忘失法；修恒住捨性時，住無漏心而修恒住捨性？

「世尊！云何菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多故，修一切智時，住無漏心而修一切智；修道相智、一切相智時，住無漏心而修道相智、一切相智？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多故，修一切智時，住無漏心而修一切智；修道相智、一切相智時，住無漏心而修道相智、一切相智？

「世尊！云何菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多故，引三十二大士相時，住無漏心而引三十二大士相；引八十隨好時，住無漏心而引八十隨好？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多故，引三十二大士相時，住無漏心而引三十二大士相；引八十隨好時，住無漏心而引八十隨好？」

佛告善現：「若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以離相心修行布施波羅蜜多，所謂不見我能行施、我能捨此、於此行施、由此故施、為此故施、如是行施。住是離相無漏心中，離愛、離慳而行布施波羅蜜多，爾時不見所行布施，亦復不見此無漏心，乃至不見一切佛法。如是菩薩摩訶薩住無漏心，而行布施波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以離相心修行布施波羅蜜多，所謂不見我能行施、我能捨此、於此行施、由此故施、為此故施、如是行施。住是離相無漏心中，離愛、離慳而行布施波羅蜜多，爾時不見所行布施，亦復不見此無漏心，乃至不見一切佛法。如是菩薩摩訶薩住無漏心，而行布施波羅蜜多。

「善現！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以離相心修行淨戒波羅蜜多，所謂不見我能持戒、我能捨此、於此持戒、由此持戒、為此持戒、如是持戒。住是離相無漏心中，無染、無著而行淨戒波羅蜜多，爾時不見所行淨戒，亦復不見此無漏心，乃至不見一切佛法。如是菩薩摩訶薩住無漏心，而行淨戒波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以離相心修行淨戒波羅蜜多，所謂不見我能持戒、我能捨此、於此持戒、由此持戒、為此持戒、如是持戒。住是離相無漏心中，無染、無著而行淨戒波羅蜜多，爾時不見所行淨戒，亦復不見此無漏心，乃至不見一切佛法。如是菩薩摩訶薩住無漏心，而行淨戒波羅蜜多。

「善現！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以離相心修行安忍波羅蜜多，所謂不見我能修忍、我能捨此、於此修忍、由此修忍、為此修忍、如是修忍。住是離相無漏心中，無染、無著而行安忍波羅蜜多，爾時不見所行安忍，亦復不見此無漏心，乃至不見一切佛法。如是菩薩摩訶薩住無漏心，而行安忍波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以離相心修行安忍波羅蜜多，所謂不見我能修忍、我能捨此、於此修忍、由此修忍、為此修忍、如是修忍。住是離相無漏心中，無染、無著而行安忍波羅蜜多，爾時不見所行安忍，亦復不見此無漏心，乃至不見一切佛法。如是菩薩摩訶薩住無漏心，而行安忍波羅蜜多。

「善現！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以離相心修行精進波羅蜜多，所謂不見我能精進、我能捨此、於此精進、由此精進、為此精進、如是精進。住是離相無漏心中，無染、無著而行精進波羅蜜多，爾時不見所行精進，亦復不見此無漏心，乃至不見一切佛法。如是菩薩摩訶薩住無漏心，而行精進波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以離相心修行精進波羅蜜多，所謂不見我能精進、我能捨此、於此精進、由此精進、為此精進、如是精進。住是離相無漏心中，無染、無著而行精進波羅蜜多，爾時不見所行精進，亦復不見此無漏心，乃至不見一切佛法。如是菩薩摩訶薩住無漏心，而行精進波羅蜜多。

「善現！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以離相心修行靜慮波羅蜜多，所謂不見我能修定、我能捨此、於此修定、由此修定、為此修定、如是修定。住是離相無漏心中，無染、無著而行靜慮波羅蜜多，爾時不見所行靜慮，亦復不見此無漏心，乃至不見一切佛法。如是菩薩摩訶薩住無漏心，而行靜慮波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以離相心修行靜慮波羅蜜多，所謂不見我能修定、我能捨此、於此修定、由此修定、為此修定、如是修定。住是離相無漏心中，無染、無著而行靜慮波羅蜜多，爾時不見所行靜慮，亦復不見此無漏心，乃至不見一切佛法。如是菩薩摩訶薩住無漏心，而行靜慮波羅蜜多。

「善現！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以離相心修行般若波羅蜜多，所謂不見我能修慧、我能捨此、於此修慧、由此修慧、為此修慧、如是修慧。住是離相無漏心中，無染、無著而行般若波羅蜜多，爾時不見所行般若，亦復不見此無漏心，乃至不見一切佛法。如是菩薩摩訶薩住無漏心，而行般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以離相心修行般若波羅蜜多，所謂不見我能修慧、我能捨此、於此修慧、由此修慧、為此修慧、如是修慧。住是離相無漏心中，無染、無著而行般若波羅蜜多，爾時不見所行般若，亦復不見此無漏心，乃至不見一切佛法。如是菩薩摩訶薩住無漏心，而行般若波羅蜜多。

「善現！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以離相心修行四靜慮、四無量、四無色定，所謂不見我能修四靜慮、四無量、四無色定；我能捨此、於此、由此、為此，如是修四靜慮、四無量、四無色定。住是離相無漏心中，無染、無著而修四靜慮、四無量、四無色定，爾時不見所修四靜慮、四無量、四無色定，亦復不見此無漏心，乃至不見一切佛法。如是菩薩摩訶薩住無漏心，而修四靜慮、四無量、四無色定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以離相心修行四靜慮、四無量、四無色定，所謂不見我能修四靜慮、四無量、四無色定；我能捨此、於此、由此、為此，如是修四靜慮、四無量、四無色定。住是離相無漏心中，無染、無著而修四靜慮、四無量、四無色定，爾時不見所修四靜慮、四無量、四無色定，亦復不見此無漏心，乃至不見一切佛法。如是菩薩摩訶薩住無漏心，而修四靜慮、四無量、四無色定。

「善現！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以離相心修行四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，所謂不見我能修四念住乃至八聖道支；我能捨此、於此、由此、為此，如是修四念住乃至八聖道支。住是離相無漏心中，無染、無著而修四念住乃至八聖道支，爾時不見所修四念住乃至八聖道支，亦復不見此無漏心，乃至不見一切佛法。如是菩薩摩訶薩住無漏心，而修四念住乃至八聖道支。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以離相心修行四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，所謂不見我能修四念住乃至八聖道支；我能捨此、於此、由此、為此，如是修四念住乃至八聖道支。住是離相無漏心中，無染、無著而修四念住乃至八聖道支，爾時不見所修四念住乃至八聖道支，亦復不見此無漏心，乃至不見一切佛法。如是菩薩摩訶薩住無漏心，而修四念住乃至八聖道支。

「善現！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以離相心修行空、無相、無願解脫門，所謂不見我能修空、無相、無願解脫門；我能捨此、於此、由此、為此，如是修空、無相、無願解脫門。住是離相無漏心中，無染、無著而修空、無相、無願解脫門，爾時不見所修空、無相、無願解脫門，亦復不見此無漏心，乃至不見一切佛法。如是菩薩摩訶薩住無漏心，而修空、無相、無願解脫門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以離相心修行空、無相、無願解脫門，所謂不見我能修空、無相、無願解脫門；我能捨此、於此、由此、為此，如是修空、無相、無願解脫門。住是離相無漏心中，無染、無著而修空、無相、無願解脫門，爾時不見所修空、無相、無願解脫門，亦復不見此無漏心，乃至不見一切佛法。如是菩薩摩訶薩住無漏心，而修空、無相、無願解脫門。

「善現！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以離相心住苦、集、滅、道聖諦，所謂不見我能住苦、集、滅、道聖諦；我能捨此、於此、由此、為此，如是住苦、集、滅、道聖諦。住是離相無漏心中，無染、無著而住苦、集、滅、道聖諦，爾時不見所住苦、集、滅、道聖諦，亦復不見此無漏心，乃至不見一切佛法。如是菩薩摩訶薩住無漏心，而住苦、集、滅、道聖諦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以離相心住苦、集、滅、道聖諦，所謂不見我能住苦、集、滅、道聖諦；我能捨此、於此、由此、為此，如是住苦、集、滅、道聖諦。住是離相無漏心中，無染、無著而住苦、集、滅、道聖諦，爾時不見所住苦、集、滅、道聖諦，亦復不見此無漏心，乃至不見一切佛法。如是菩薩摩訶薩住無漏心，而住苦、集、滅、道聖諦。

「善現！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以離相心修八解脫、八勝處、九次第定、十遍處，所謂不見我能修八解脫、八勝處、九次第定、十遍處；我能捨此、於此、由此、為此，如是修八解脫、八勝處、九次第定、十遍處。住是離相無漏心中，無染、無著而修八解脫、八勝處、九次第定、十遍處，爾時不見所修八解脫、八勝處、九次第定、十遍處，亦復不見此無漏心，乃至不見一切佛法。如是菩薩摩訶薩住無漏心，而修八解脫、八勝處、九次第定、十遍處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以離相心修八解脫、八勝處、九次第定、十遍處，所謂不見我能修八解脫、八勝處、九次第定、十遍處；我能捨此、於此、由此、為此，如是修八解脫、八勝處、九次第定、十遍處。住是離相無漏心中，無染、無著而修八解脫、八勝處、九次第定、十遍處，爾時不見所修八解脫、八勝處、九次第定、十遍處，亦復不見此無漏心，乃至不見一切佛法。如是菩薩摩訶薩住無漏心，而修八解脫、八勝處、九次第定、十遍處。

「善現！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以離相心修一切三摩地門、陀羅尼門，所謂不見我能修一切三摩地門、陀羅尼門；我能捨此、於此、由此、為此，如是修一切三摩地門、陀羅尼門。住是離相無漏心中，無染、無著而修一切三摩地門、陀羅尼門，爾時不見所修一切三摩地門、陀羅尼門，亦復不見此無漏心，乃至不見一切佛法。如是菩薩摩訶薩住無漏心，而修一切三摩地門、陀羅尼門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以離相心修一切三摩地門、陀羅尼門，所謂不見我能修一切三摩地門、陀羅尼門；我能捨此、於此、由此、為此，如是修一切三摩地門、陀羅尼門。住是離相無漏心中，無染、無著而修一切三摩地門、陀羅尼門，爾時不見所修一切三摩地門、陀羅尼門，亦復不見此無漏心，乃至不見一切佛法。如是菩薩摩訶薩住無漏心，而修一切三摩地門、陀羅尼門。

「善現！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以離相心住內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空，所謂不見我能住內空乃至無性自性空；我能捨此、於此、由此、為此，如是住內空乃至無性自性空。住是離相無漏心中，無染、無著而住內空乃至無性自性空，爾時不見所住內空乃至無性自性空，亦復不見此無漏心，乃至不見一切佛法。如是菩薩摩訶薩住無漏心，而住內空乃至無性自性空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以離相心住內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空，所謂不見我能住內空乃至無性自性空；我能捨此、於此、由此、為此，如是住內空乃至無性自性空。住是離相無漏心中，無染、無著而住內空乃至無性自性空，爾時不見所住內空乃至無性自性空，亦復不見此無漏心，乃至不見一切佛法。如是菩薩摩訶薩住無漏心，而住內空乃至無性自性空。

「善現！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以離相心住真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界，所謂不見我能住真如乃至不思議界；我能捨此、於此、由此、為此，如是住真如乃至不思議界。住是離相無漏心中，無染、無著而住真如乃至不思議界，爾時不見所住真如乃至不思議界，亦復不見此無漏心，乃至不見一切佛法。如是菩薩摩訶薩住無漏心，而住真如乃至不思議界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以離相心住真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界，所謂不見我能住真如乃至不思議界；我能捨此、於此、由此、為此，如是住真如乃至不思議界。住是離相無漏心中，無染、無著而住真如乃至不思議界，爾時不見所住真如乃至不思議界，亦復不見此無漏心，乃至不見一切佛法。如是菩薩摩訶薩住無漏心，而住真如乃至不思議界。

「善現！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以離相心修五眼、六神通，所謂不見我能修五眼、六神通；我能捨此、於此、由此、為此，如是修五眼、六神通。住是離相無漏心中，無染、無著而修五眼、六神通，爾時不見所修五眼、六神通，亦復不見此無漏心，乃至不見一切佛法。如是菩薩摩訶薩住無漏心，而修五眼、六神通。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以離相心修五眼、六神通，所謂不見我能修五眼、六神通；我能捨此、於此、由此、為此，如是修五眼、六神通。住是離相無漏心中，無染、無著而修五眼、六神通，爾時不見所修五眼、六神通，亦復不見此無漏心，乃至不見一切佛法。如是菩薩摩訶薩住無漏心，而修五眼、六神通。

「善現！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以離相心修佛十力、四無所畏、四無礙解、十八佛不共法，所謂不見我能修佛十力、四無所畏、四無礙解、十八佛不共法；我能捨此、於此、由此、為此，如是修佛十力、四無所畏、四無礙解、十八佛不共法。住是離相無漏心中，無染、無著而修佛十力、四無所畏、四無礙解、十八佛不共法，爾時不見所修佛十力、四無所畏、四無礙解、十八佛不共法，亦復不見此無漏心，乃至不見一切佛法。如是菩薩摩訶薩住無漏心，而修佛十力、四無所畏、四無礙解、十八佛不共法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以離相心修佛十力、四無所畏、四無礙解、十八佛不共法，所謂不見我能修佛十力、四無所畏、四無礙解、十八佛不共法；我能捨此、於此、由此、為此，如是修佛十力、四無所畏、四無礙解、十八佛不共法。住是離相無漏心中，無染、無著而修佛十力、四無所畏、四無礙解、十八佛不共法，爾時不見所修佛十力、四無所畏、四無礙解、十八佛不共法，亦復不見此無漏心，乃至不見一切佛法。如是菩薩摩訶薩住無漏心，而修佛十力、四無所畏、四無礙解、十八佛不共法。

「善現！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以離相心修大慈、大悲、大喜、大捨，所謂不見我能修大慈、大悲、大喜、大捨；我能捨此、於此、由此、為此，如是修大慈、大悲、大喜、大捨。住是離相無漏心中，無染、無著而修大慈、大悲、大喜、大捨，爾時不見所修大慈、大悲、大喜、大捨，亦復不見此無漏心，乃至不見一切佛法。如是菩薩摩訶薩住無漏心，而修大慈、大悲、大喜、大捨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以離相心修大慈、大悲、大喜、大捨，所謂不見我能修大慈、大悲、大喜、大捨；我能捨此、於此、由此、為此，如是修大慈、大悲、大喜、大捨。住是離相無漏心中，無染、無著而修大慈、大悲、大喜、大捨，爾時不見所修大慈、大悲、大喜、大捨，亦復不見此無漏心，乃至不見一切佛法。如是菩薩摩訶薩住無漏心，而修大慈、大悲、大喜、大捨。

「善現！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以離相心修無忘失法、恒住捨性，所謂不見我能修無忘失法、恒住捨性；我能捨此、於此、由此、為此，如是修無忘失法、恒住捨性。住是離相無漏心中，無染、無著而修無忘失法、恒住捨性，爾時不見所修無忘失法、恒住捨性，亦復不見此無漏心，乃至不見一切佛法。如是菩薩摩訶薩住無漏心，而修無忘失法、恒住捨性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以離相心修無忘失法、恒住捨性，所謂不見我能修無忘失法、恒住捨性；我能捨此、於此、由此、為此，如是修無忘失法、恒住捨性。住是離相無漏心中，無染、無著而修無忘失法、恒住捨性，爾時不見所修無忘失法、恒住捨性，亦復不見此無漏心，乃至不見一切佛法。如是菩薩摩訶薩住無漏心，而修無忘失法、恒住捨性。

「善現！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以離相心修一切智、道相智、一切相智，所謂不見我能修一切智、道相智、一切相智；我能捨此、於此、由此、為此，如是修一切智、道相智、一切相智。住是離相無漏心中，無染、無著而修一切智、道相智、一切相智，爾時不見所修一切智、道相智、一切相智，亦復不見此無漏心，乃至不見一切佛法。如是菩薩摩訶薩住無漏心，而修一切智、道相智、一切相智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以離相心修一切智、道相智、一切相智，所謂不見我能修一切智、道相智、一切相智；我能捨此、於此、由此、為此，如是修一切智、道相智、一切相智。住是離相無漏心中，無染、無著而修一切智、道相智、一切相智，爾時不見所修一切智、道相智、一切相智，亦復不見此無漏心，乃至不見一切佛法。如是菩薩摩訶薩住無漏心，而修一切智、道相智、一切相智。

「善現！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以離相心引三十二大士相、八十隨好，所謂不見我能引三十二大士相、八十隨好；我能捨此、於此、由此、為此，如是引三十二大士相、八十隨好。住是離相無漏心中，無染、無著而引三十二大士相、八十隨好，爾時不見所引三十二大士相、八十隨好，亦復不見此無漏心，乃至不見一切佛法。如是菩薩摩訶薩住無漏心，而引三十二大士相、八十隨好。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以離相心引三十二大士相、八十隨好，所謂不見我能引三十二大士相、八十隨好；我能捨此、於此、由此、為此，如是引三十二大士相、八十隨好。住是離相無漏心中，無染、無著而引三十二大士相、八十隨好，爾時不見所引三十二大士相、八十隨好，亦復不見此無漏心，乃至不見一切佛法。如是菩薩摩訶薩住無漏心，而引三十二大士相、八十隨好。」

爾時，具壽善現白佛言：「世尊！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，於一切無相、無覺、無得、無影、無作法中，云何能圓滿布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多？云何能圓滿四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支？云何能圓滿空、無相、無願解脫門？云何能圓滿內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空？云何能圓滿真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界？云何能圓滿苦、集、滅、道聖諦？云何能圓滿四靜慮、四無量、四無色定？云何能圓滿八解脫、八勝處、九次第定、十遍處？云何能圓滿一切三摩地門、陀羅尼門？云何能圓滿五眼、六神通？云何能圓滿佛十力、四無所畏、四無礙解、十八佛不共法？云何能圓滿大慈、大悲、大喜、大捨？云何能圓滿無忘失法、恒住捨性？云何能圓滿一切智、道相智、一切相智？云何能圓滿三十二大士相、八十隨好？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，具壽善現白佛言：「世尊！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，於一切無相、無覺、無得、無影、無作法中，云何能圓滿布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多？云何能圓滿四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支？云何能圓滿空、無相、無願解脫門？云何能圓滿內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空？云何能圓滿真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界？云何能圓滿苦、集、滅、道聖諦？云何能圓滿四靜慮、四無量、四無色定？云何能圓滿八解脫、八勝處、九次第定、十遍處？云何能圓滿一切三摩地門、陀羅尼門？云何能圓滿五眼、六神通？云何能圓滿佛十力、四無所畏、四無礙解、十八佛不共法？云何能圓滿大慈、大悲、大喜、大捨？云何能圓滿無忘失法、恒住捨性？云何能圓滿一切智、道相智、一切相智？云何能圓滿三十二大士相、八十隨好？」

佛告善現：「菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，能以離相無漏之心而行布施，若諸有情須食與食，須飲與飲，須衣服與衣服，須臥具與臥具，須車乘與車乘，須僮僕與僮僕，須珍寶與珍寶，須財穀與財穀，須香華與香華，須舍宅與舍宅，須莊嚴具與莊嚴具，乃至隨彼所須資具悉皆施與，若有須內頭目、髓腦、皮肉、支節、筋骨、身命亦皆施與，若有須外國城、妻子、所愛親屬、種種莊嚴歡喜施與。如是施時，設有人來現前訶毀：『咄哉！大士！何用行此無益施，為如是施者今世後世多諸苦惱！』是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多故，雖聞其言而不退屈，但作是念：『彼人雖來訶毀於我，而我不應心生憂悔，我當勇猛施諸有情所須財物，身心無倦。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，能以離相無漏之心而行布施，若諸有情須食與食，須飲與飲，須衣服與衣服，須臥具與臥具，須車乘與車乘，須僮僕與僮僕，須珍寶與珍寶，須財穀與財穀，須香華與香華，須舍宅與舍宅，須莊嚴具與莊嚴具，乃至隨彼所須資具悉皆施與，若有須內頭目、髓腦、皮肉、支節、筋骨、身命亦皆施與，若有須外國城、妻子、所愛親屬、種種莊嚴歡喜施與。如是施時，設有人來現前訶毀：『咄哉！大士！何用行此無益施，為如是施者今世後世多諸苦惱！』是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多故，雖聞其言而不退屈，但作是念：『彼人雖來訶毀於我，而我不應心生憂悔，我當勇猛施諸有情所須財物，身心無倦。』

「是菩薩摩訶薩持此施福，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提。如是布施及迴向時不見其相，所謂不見誰施、誰受、所施何物、於何而施、由何而施、為何故施、云何行施，亦復不見誰能迴向、何所迴向、於何迴向、由何迴向、為何迴向、云何迴向，於如是等一切事物皆悉不見。何以故？如是諸法，或由內空故空，或由外空故空，或由內外空故空，或由空空故空，或由大空故空，或由勝義空故空，或由有為空故空，或由無為空故空，或由畢竟空故空，或由無際空故空，或由散空故空，或由無變異空故空，或由本性空故空，或由自相空故空，或由共相空故空，或由一切法空故空，或由不可得空故空，或由無性空故空，或由自性空故空，或由無性自性空故空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是菩薩摩訶薩持此施福，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提。如是布施及迴向時不見其相，所謂不見誰施、誰受、所施何物、於何而施、由何而施、為何故施、云何行施，亦復不見誰能迴向、何所迴向、於何迴向、由何迴向、為何迴向、云何迴向，於如是等一切事物皆悉不見。何以故？如是諸法，或由內空故空，或由外空故空，或由內外空故空，或由空空故空，或由大空故空，或由勝義空故空，或由有為空故空，或由無為空故空，或由畢竟空故空，或由無際空故空，或由散空故空，或由無變異空故空，或由本性空故空，或由自相空故空，或由共相空故空，或由一切法空故空，或由不可得空故空，或由無性空故空，或由自性空故空，或由無性自性空故空。

「是菩薩摩訶薩觀一切法無不空已，復作是念：『誰能迴向？何所迴向？於何迴向？由何迴向？為何迴向？云何迴向？如是等法皆不可得。』是菩薩摩訶薩由如是觀及如是念所作迴向名善迴向、離毒迴向，亦名悟入法界迴向。由此復能嚴淨佛土、成熟有情，亦能圓滿布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，亦能圓滿四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，亦能圓滿空、無相、無願解脫門，亦能圓滿內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空，亦能圓滿真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界，亦能圓滿苦、集、滅、道聖諦，亦能圓滿四靜慮、四無量、四無色定，亦能圓滿八解脫、八勝處、九次第定、十遍處，亦能圓滿一切三摩地門、陀羅尼門，亦能圓滿五眼、六神通，亦能圓滿佛十力、四無所畏、四無礙解、十八佛不共法，亦能圓滿大慈、大悲、大喜、大捨，亦能圓滿無忘失法、恒住捨性，亦能圓滿一切智、道相智、一切相智，亦能圓滿三十二大士相、八十隨好。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是菩薩摩訶薩觀一切法無不空已，復作是念：『誰能迴向？何所迴向？於何迴向？由何迴向？為何迴向？云何迴向？如是等法皆不可得。』是菩薩摩訶薩由如是觀及如是念所作迴向名善迴向、離毒迴向，亦名悟入法界迴向。由此復能嚴淨佛土、成熟有情，亦能圓滿布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，亦能圓滿四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，亦能圓滿空、無相、無願解脫門，亦能圓滿內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空，亦能圓滿真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界，亦能圓滿苦、集、滅、道聖諦，亦能圓滿四靜慮、四無量、四無色定，亦能圓滿八解脫、八勝處、九次第定、十遍處，亦能圓滿一切三摩地門、陀羅尼門，亦能圓滿五眼、六神通，亦能圓滿佛十力、四無所畏、四無礙解、十八佛不共法，亦能圓滿大慈、大悲、大喜、大捨，亦能圓滿無忘失法、恒住捨性，亦能圓滿一切智、道相智、一切相智，亦能圓滿三十二大士相、八十隨好。

「是菩薩摩訶薩雖能如是圓滿布施波羅蜜多，而不攝受施異熟果，雖不攝受施異熟果，而由布施波羅蜜多善清淨故，隨意能辦一切財物。譬如他化自在諸天，一切所須隨意皆現，是菩薩摩訶薩亦復如是，諸有所須隨意能辦。由此布施增上勢力，能以種種上妙供具，供養恭敬、尊重讚歎諸佛世尊，亦能充足世間天、人、阿素洛等所欲資具。是菩薩摩訶薩由此布施波羅蜜多攝諸有情，方便善巧以三乘法而安立之，令隨所宜各得利樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是菩薩摩訶薩雖能如是圓滿布施波羅蜜多，而不攝受施異熟果，雖不攝受施異熟果，而由布施波羅蜜多善清淨故，隨意能辦一切財物。譬如他化自在諸天，一切所須隨意皆現，是菩薩摩訶薩亦復如是，諸有所須隨意能辦。由此布施增上勢力，能以種種上妙供具，供養恭敬、尊重讚歎諸佛世尊，亦能充足世間天、人、阿素洛等所欲資具。是菩薩摩訶薩由此布施波羅蜜多攝諸有情，方便善巧以三乘法而安立之，令隨所宜各得利樂。

「如是，善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，由離諸相無漏心力，能於一切無相、無覺、無得、無影、無作法中，圓滿布施波羅蜜多，亦能圓滿諸餘功德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是，善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，由離諸相無漏心力，能於一切無相、無覺、無得、無影、無作法中，圓滿布施波羅蜜多，亦能圓滿諸餘功德。

「復次，善現！云何菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，能於一切無相、無覺、無得、無影、無作法中，圓滿淨戒波羅蜜多？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！云何菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，能於一切無相、無覺、無得、無影、無作法中，圓滿淨戒波羅蜜多？

「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，能以離相無漏之心受持淨戒，謂聖無漏道支所攝法爾所得善清淨戒。如是淨戒無缺無隙、無瑕無穢、無所取著，應受供養，智者所讚，妙善受持，妙善究竟，隨順勝定不可屈伏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，能以離相無漏之心受持淨戒，謂聖無漏道支所攝法爾所得善清淨戒。如是淨戒無缺無隙、無瑕無穢、無所取著，應受供養，智者所讚，妙善受持，妙善究竟，隨順勝定不可屈伏。

「由此淨戒於一切法無所取著，謂不取著色，亦不取著受、想、行、識；不取著眼處，亦不取著耳、鼻、舌、身、意處；不取著色處，亦不取著聲、香、味、觸、法處；不取著眼界，亦不取著耳、鼻、舌、身、意界；不取著色界，亦不取著聲、香、味、觸、法界；不取著眼識界，亦不取著耳、鼻、舌、身、意識界；不取著三十二大士相，亦不取著八十隨好；不取著剎帝利大族，亦不取著婆羅門大族、長者大族、居士大族；不取著四大王眾天，亦不取著三十三天、夜摩天、覩史多天、樂變化天、他化自在天；不取著梵眾天，亦不取著梵輔天、梵會天、大梵天；不取著光天，亦不取著少光天、無量光天、極光淨天；不取著淨天，亦不取著少淨天、無量淨天、遍淨天；不取著廣天，亦不取著少廣天、無量廣天、廣果天及無想天；不取著無繁天，亦不取著無熱天、善現天、善見天、色究竟天；不取著空無邊處天，亦不取著識無邊處天、無所有處天、非想非非想處天；不取著預流果，亦不取著一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提；不取著轉輪王位，亦不取著諸餘王位及諸宰官富貴自在。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「由此淨戒於一切法無所取著，謂不取著色，亦不取著受、想、行、識；不取著眼處，亦不取著耳、鼻、舌、身、意處；不取著色處，亦不取著聲、香、味、觸、法處；不取著眼界，亦不取著耳、鼻、舌、身、意界；不取著色界，亦不取著聲、香、味、觸、法界；不取著眼識界，亦不取著耳、鼻、舌、身、意識界；不取著三十二大士相，亦不取著八十隨好；不取著剎帝利大族，亦不取著婆羅門大族、長者大族、居士大族；不取著四大王眾天，亦不取著三十三天、夜摩天、覩史多天、樂變化天、他化自在天；不取著梵眾天，亦不取著梵輔天、梵會天、大梵天；不取著光天，亦不取著少光天、無量光天、極光淨天；不取著淨天，亦不取著少淨天、無量淨天、遍淨天；不取著廣天，亦不取著少廣天、無量廣天、廣果天及無想天；不取著無繁天，亦不取著無熱天、善現天、善見天、色究竟天；不取著空無邊處天，亦不取著識無邊處天、無所有處天、非想非非想處天；不取著預流果，亦不取著一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提；不取著轉輪王位，亦不取著諸餘王位及諸宰官富貴自在。

「但以如是所護淨戒，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提，以無相、無得、無二為方便而有迴向，非有相、有得、有二為方便，以世俗故而有迴向，非勝義故。由此因緣，一切佛法無不圓滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「但以如是所護淨戒，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提，以無相、無得、無二為方便而有迴向，非有相、有得、有二為方便，以世俗故而有迴向，非勝義故。由此因緣，一切佛法無不圓滿。

「是菩薩摩訶薩由此淨戒波羅蜜多圓滿清淨方便善巧，起四靜慮勝進分，無味著為方便故發諸神通。是菩薩摩訶薩用異熟生清淨天眼，恒見十方無邊世界，現在諸佛安隱住持，為諸有情宣說正法，見已乃至證得無上正等菩提能不忘失。是菩薩摩訶薩用超過人清淨天耳，恒聞十方諸佛說法，聞已乃至證得無上正等菩提能不忘失，隨所聞法能作自他諸利樂事無空過者。是菩薩摩訶薩用他心差別智，知十方佛及諸有情心、心所法，知已能起一切有情諸利樂事。是菩薩摩訶薩用宿住隨念智，知諸有情先所造業，由所造業不失壞故，生彼彼處受諸苦樂，知已為說本業因緣，令其憶知作饒益事。是菩薩摩訶薩用漏盡智安立有情，或令住預流果，或令住一來果，或令住不還果，或令住阿羅漢果，或令住獨覺菩提，或令住菩薩摩訶薩位，或令住阿耨多羅三藐三菩提。以要言之，是菩薩摩訶薩在在處處，隨諸有情堪能差別，方便善巧令其安住諸善法中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是菩薩摩訶薩由此淨戒波羅蜜多圓滿清淨方便善巧，起四靜慮勝進分，無味著為方便故發諸神通。是菩薩摩訶薩用異熟生清淨天眼，恒見十方無邊世界，現在諸佛安隱住持，為諸有情宣說正法，見已乃至證得無上正等菩提能不忘失。是菩薩摩訶薩用超過人清淨天耳，恒聞十方諸佛說法，聞已乃至證得無上正等菩提能不忘失，隨所聞法能作自他諸利樂事無空過者。是菩薩摩訶薩用他心差別智，知十方佛及諸有情心、心所法，知已能起一切有情諸利樂事。是菩薩摩訶薩用宿住隨念智，知諸有情先所造業，由所造業不失壞故，生彼彼處受諸苦樂，知已為說本業因緣，令其憶知作饒益事。是菩薩摩訶薩用漏盡智安立有情，或令住預流果，或令住一來果，或令住不還果，或令住阿羅漢果，或令住獨覺菩提，或令住菩薩摩訶薩位，或令住阿耨多羅三藐三菩提。以要言之，是菩薩摩訶薩在在處處，隨諸有情堪能差別，方便善巧令其安住諸善法中。

「如是，善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，由離諸相無漏心力，能於一切無相、無覺、無得、無影、無作法中，圓滿淨戒波羅蜜多，亦能圓滿諸餘功德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是，善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，由離諸相無漏心力，能於一切無相、無覺、無得、無影、無作法中，圓滿淨戒波羅蜜多，亦能圓滿諸餘功德。

「復次，善現！云何菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，能於一切無相、無覺、無得、無影、無作法中，圓滿安忍波羅蜜多？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！云何菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，能於一切無相、無覺、無得、無影、無作法中，圓滿安忍波羅蜜多？

「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，能以離相無漏之心而修安忍。是菩薩摩訶薩從初發心，乃至安坐妙菩提座，其中假使一切有情各以種種瓦石、刀杖競來加害，是菩薩摩訶薩不起一念忿恨之心。爾時菩薩應修二忍，何等為二？一者、應受一切有情罵辱加害，不生忿恨，伏瞋恚忍。二者、應起無生法忍。是菩薩摩訶薩若被種種惡言罵辱，或被種種刀杖加害，應審思惟籌量觀察：『誰能罵辱？誰能加害？誰受罵辱？誰受加害？誰起忿恨？誰應忍受？』復應觀察一切法性皆畢竟空，法尚不可得，況當有法性！尚無法性，況有有情！如是觀時，若能罵辱、若所罵辱、若能加害、若所加害皆不見有，乃至分分割截身支，其心安忍都無異念，於諸法性如實觀察，復能證得無生法忍。云何名為無生法忍？謂令煩惱畢竟不生，及觀諸法畢竟不起，微妙智慧常無間斷，是故名為無生法忍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，能以離相無漏之心而修安忍。是菩薩摩訶薩從初發心，乃至安坐妙菩提座，其中假使一切有情各以種種瓦石、刀杖競來加害，是菩薩摩訶薩不起一念忿恨之心。爾時菩薩應修二忍，何等為二？一者、應受一切有情罵辱加害，不生忿恨，伏瞋恚忍。二者、應起無生法忍。是菩薩摩訶薩若被種種惡言罵辱，或被種種刀杖加害，應審思惟籌量觀察：『誰能罵辱？誰能加害？誰受罵辱？誰受加害？誰起忿恨？誰應忍受？』復應觀察一切法性皆畢竟空，法尚不可得，況當有法性！尚無法性，況有有情！如是觀時，若能罵辱、若所罵辱、若能加害、若所加害皆不見有，乃至分分割截身支，其心安忍都無異念，於諸法性如實觀察，復能證得無生法忍。云何名為無生法忍？謂令煩惱畢竟不生，及觀諸法畢竟不起，微妙智慧常無間斷，是故名為無生法忍。

「是菩薩摩訶薩安住如是二種忍中，速能圓滿布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，亦能圓滿四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，亦能圓滿空、無相、無願解脫門，亦能圓滿內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空，亦能圓滿真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界，亦能圓滿苦、集、滅、道聖諦，亦能圓滿四靜慮、四無量、四無色定，亦能圓滿八解脫、八勝處、九次第定、十遍處，亦能圓滿一切三摩地門、陀羅尼門，亦能圓滿五眼、六神通，亦能圓滿佛十力、四無所畏、四無礙解、十八佛不共法，亦能圓滿大慈、大悲、大喜、大捨，亦能圓滿無忘失法、恒住捨性，亦能圓滿一切智、道相智、一切相智，亦能圓滿三十二大士相、八十隨好。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是菩薩摩訶薩安住如是二種忍中，速能圓滿布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，亦能圓滿四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，亦能圓滿空、無相、無願解脫門，亦能圓滿內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空，亦能圓滿真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界，亦能圓滿苦、集、滅、道聖諦，亦能圓滿四靜慮、四無量、四無色定，亦能圓滿八解脫、八勝處、九次第定、十遍處，亦能圓滿一切三摩地門、陀羅尼門，亦能圓滿五眼、六神通，亦能圓滿佛十力、四無所畏、四無礙解、十八佛不共法，亦能圓滿大慈、大悲、大喜、大捨，亦能圓滿無忘失法、恒住捨性，亦能圓滿一切智、道相智、一切相智，亦能圓滿三十二大士相、八十隨好。

「是菩薩摩訶薩安住如是諸佛法已，於聖無漏、出世、不共一切聲聞、獨覺神通皆得自在。安住如是勝神通已，是菩薩摩訶薩以淨天眼，恒見十方無邊世界，現在諸佛安隱住持，為諸有情宣說正法，見已乃至證得無上正等菩提，起佛隨念常無間斷。是菩薩摩訶薩以淨天耳，恒聞十方諸佛說法，聞已受持常不忘失，為諸有情如實宣說。是菩薩摩訶薩以清淨他心智，能正測量十方諸佛心、心所法，亦能正知一切菩薩、獨覺、聲聞心、心所法，亦能正知一切有情心、心所法，隨其所應為說正法。是菩薩摩訶薩以宿住隨念智，知諸有情宿種善根種種差別，知已方便示現、勸導、讚勵、慶喜，令獲殊勝利益安樂。是菩薩摩訶薩以漏盡智，隨其所宜安立有情於三乘法。是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，善巧方便成熟有情、嚴淨佛土，速能具足一切相智，證得無上正等菩提，轉妙法輪度無量眾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是菩薩摩訶薩安住如是諸佛法已，於聖無漏、出世、不共一切聲聞、獨覺神通皆得自在。安住如是勝神通已，是菩薩摩訶薩以淨天眼，恒見十方無邊世界，現在諸佛安隱住持，為諸有情宣說正法，見已乃至證得無上正等菩提，起佛隨念常無間斷。是菩薩摩訶薩以淨天耳，恒聞十方諸佛說法，聞已受持常不忘失，為諸有情如實宣說。是菩薩摩訶薩以清淨他心智，能正測量十方諸佛心、心所法，亦能正知一切菩薩、獨覺、聲聞心、心所法，亦能正知一切有情心、心所法，隨其所應為說正法。是菩薩摩訶薩以宿住隨念智，知諸有情宿種善根種種差別，知已方便示現、勸導、讚勵、慶喜，令獲殊勝利益安樂。是菩薩摩訶薩以漏盡智，隨其所宜安立有情於三乘法。是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，善巧方便成熟有情、嚴淨佛土，速能具足一切相智，證得無上正等菩提，轉妙法輪度無量眾。

「如是，善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，由離諸相無漏心力，能於一切無相、無覺、無得、無影、無作法中，圓滿安忍波羅蜜多，亦能圓滿諸餘功德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是，善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，由離諸相無漏心力，能於一切無相、無覺、無得、無影、無作法中，圓滿安忍波羅蜜多，亦能圓滿諸餘功德。