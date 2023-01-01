大般若波羅蜜多經卷第三百七十五三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大般若波羅蜜多經卷第三百七十五三藏法師玄奘奉 詔譯

初分無相無得品第六十六之三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初分無相無得品第六十六之三

「善現！菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，為欲圓滿一切陀羅尼門故，即於一切陀羅尼門中，攝受一切布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多而修一切陀羅尼門，攝受一切四靜慮、四無量、四無色定而修一切陀羅尼門，攝受一切四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支而修一切陀羅尼門，攝受一切空、無相、無願解脫門而修一切陀羅尼門，攝受一切苦、集、滅、道聖諦而修一切陀羅尼門，攝受一切八解脫、八勝處、九次第定、十遍處而修一切陀羅尼門，攝受一切三摩地門、陀羅尼門而修一切陀羅尼門，攝受一切內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空而修一切陀羅尼門，攝受一切真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界而修一切陀羅尼門，攝受一切五眼、六神通而修一切陀羅尼門，攝受一切佛十力、四無所畏、四無礙解、十八佛不共法而修一切陀羅尼門，攝受一切大慈、大悲、大喜、大捨而修一切陀羅尼門，攝受一切無忘失法、恒住捨性而修一切陀羅尼門，攝受一切一切智、道相智、一切相智而修一切陀羅尼門，攝受一切三十二大士相、八十隨好而修一切陀羅尼門，由是因緣而無二想。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，為欲圓滿一切陀羅尼門故，即於一切陀羅尼門中，攝受一切布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多而修一切陀羅尼門，攝受一切四靜慮、四無量、四無色定而修一切陀羅尼門，攝受一切四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支而修一切陀羅尼門，攝受一切空、無相、無願解脫門而修一切陀羅尼門，攝受一切苦、集、滅、道聖諦而修一切陀羅尼門，攝受一切八解脫、八勝處、九次第定、十遍處而修一切陀羅尼門，攝受一切三摩地門、陀羅尼門而修一切陀羅尼門，攝受一切內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空而修一切陀羅尼門，攝受一切真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界而修一切陀羅尼門，攝受一切五眼、六神通而修一切陀羅尼門，攝受一切佛十力、四無所畏、四無礙解、十八佛不共法而修一切陀羅尼門，攝受一切大慈、大悲、大喜、大捨而修一切陀羅尼門，攝受一切無忘失法、恒住捨性而修一切陀羅尼門，攝受一切一切智、道相智、一切相智而修一切陀羅尼門，攝受一切三十二大士相、八十隨好而修一切陀羅尼門，由是因緣而無二想。

「善現！菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，為欲圓滿內空故，即於內空中，攝受一切布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多而住內空，攝受一切四靜慮、四無量、四無色定而住內空，攝受一切四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支而住內空，攝受一切空、無相、無願解脫門而住內空，攝受一切苦、集、滅、道聖諦而住內空，攝受一切八解脫、八勝處、九次第定、十遍處而住內空，攝受一切三摩地門、陀羅尼門而住內空，攝受一切內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空而住內空，攝受一切真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界而住內空，攝受一切五眼、六神通而住內空，攝受一切佛十力、四無所畏、四無礙解、十八佛不共法而住內空，攝受一切大慈、大悲、大喜、大捨而住內空，攝受一切無忘失法、恒住捨性而住內空，攝受一切一切智、道相智、一切相智而住內空，攝受一切三十二大士相、八十隨好而住內空，由是因緣而無二想。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，為欲圓滿內空故，即於內空中，攝受一切布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多而住內空，攝受一切四靜慮、四無量、四無色定而住內空，攝受一切四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支而住內空，攝受一切空、無相、無願解脫門而住內空，攝受一切苦、集、滅、道聖諦而住內空，攝受一切八解脫、八勝處、九次第定、十遍處而住內空，攝受一切三摩地門、陀羅尼門而住內空，攝受一切內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空而住內空，攝受一切真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界而住內空，攝受一切五眼、六神通而住內空，攝受一切佛十力、四無所畏、四無礙解、十八佛不共法而住內空，攝受一切大慈、大悲、大喜、大捨而住內空，攝受一切無忘失法、恒住捨性而住內空，攝受一切一切智、道相智、一切相智而住內空，攝受一切三十二大士相、八十隨好而住內空，由是因緣而無二想。

「善現！菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，為欲圓滿外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空故，即於外空乃至無性自性空中，攝受一切布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多而住外空乃至無性自性空，攝受一切四靜慮、四無量、四無色定而住外空乃至無性自性空，攝受一切四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支而住外空乃至無性自性空，攝受一切空、無相、無願解脫門而住外空乃至無性自性空，攝受一切苦、集、滅、道聖諦而住外空乃至無性自性空，攝受一切八解脫、八勝處、九次第定、十遍處而住外空乃至無性自性空，攝受一切三摩地門、陀羅尼門而住外空乃至無性自性空，攝受一切內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空而住外空乃至無性自性空，攝受一切真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界而住外空乃至無性自性空，攝受一切五眼、六神通而住外空乃至無性自性空，攝受一切佛十力、四無所畏、四無礙解、十八佛不共法而住外空乃至無性自性空，攝受一切大慈、大悲、大喜、大捨而住外空乃至無性自性空，攝受一切無忘失法、恒住捨性而住外空乃至無性自性空，攝受一切一切智、道相智、一切相智而住外空乃至無性自性空，攝受一切三十二大士相、八十隨好而住外空乃至無性自性空，由是因緣而無二想。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，為欲圓滿外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空故，即於外空乃至無性自性空中，攝受一切布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多而住外空乃至無性自性空，攝受一切四靜慮、四無量、四無色定而住外空乃至無性自性空，攝受一切四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支而住外空乃至無性自性空，攝受一切空、無相、無願解脫門而住外空乃至無性自性空，攝受一切苦、集、滅、道聖諦而住外空乃至無性自性空，攝受一切八解脫、八勝處、九次第定、十遍處而住外空乃至無性自性空，攝受一切三摩地門、陀羅尼門而住外空乃至無性自性空，攝受一切內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空而住外空乃至無性自性空，攝受一切真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界而住外空乃至無性自性空，攝受一切五眼、六神通而住外空乃至無性自性空，攝受一切佛十力、四無所畏、四無礙解、十八佛不共法而住外空乃至無性自性空，攝受一切大慈、大悲、大喜、大捨而住外空乃至無性自性空，攝受一切無忘失法、恒住捨性而住外空乃至無性自性空，攝受一切一切智、道相智、一切相智而住外空乃至無性自性空，攝受一切三十二大士相、八十隨好而住外空乃至無性自性空，由是因緣而無二想。

「善現！菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，為欲圓滿真如故，即於真如中，攝受一切布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多而住真如，攝受一切四靜慮、四無量、四無色定而住真如，攝受一切四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支而住真如，攝受一切空、無相、無願解脫門而住真如，攝受一切苦、集、滅、道聖諦而住真如，攝受一切八解脫、八勝處、九次第定、十遍處而住真如，攝受一切三摩地門、陀羅尼門而住真如，攝受一切內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空而住真如，攝受一切真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界而住真如，攝受一切五眼、六神通而住真如，攝受一切佛十力、四無所畏、四無礙解、十八佛不共法而住真如，攝受一切大慈、大悲、大喜、大捨而住真如，攝受一切無忘失法、恒住捨性而住真如，攝受一切一切智、道相智、一切相智而住真如，攝受一切三十二大士相、八十隨好而住真如，由是因緣而無二想。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，為欲圓滿真如故，即於真如中，攝受一切布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多而住真如，攝受一切四靜慮、四無量、四無色定而住真如，攝受一切四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支而住真如，攝受一切空、無相、無願解脫門而住真如，攝受一切苦、集、滅、道聖諦而住真如，攝受一切八解脫、八勝處、九次第定、十遍處而住真如，攝受一切三摩地門、陀羅尼門而住真如，攝受一切內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空而住真如，攝受一切真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界而住真如，攝受一切五眼、六神通而住真如，攝受一切佛十力、四無所畏、四無礙解、十八佛不共法而住真如，攝受一切大慈、大悲、大喜、大捨而住真如，攝受一切無忘失法、恒住捨性而住真如，攝受一切一切智、道相智、一切相智而住真如，攝受一切三十二大士相、八十隨好而住真如，由是因緣而無二想。

「善現！菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，為欲圓滿法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界故，即於法界乃至不思議界中，攝受一切布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多而住法界乃至不思議界，攝受一切四靜慮、四無量、四無色定而住法界乃至不思議界，攝受一切四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支而住法界乃至不思議界，攝受一切空、無相、無願解脫門而住法界乃至不思議界，攝受一切苦、集、滅、道聖諦而住法界乃至不思議界，攝受一切八解脫、八勝處、九次第定、十遍處而住法界乃至不思議界，攝受一切三摩地門、陀羅尼門而住法界乃至不思議界，攝受一切內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空而住法界乃至不思議界，攝受一切真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界而住法界乃至不思議界，攝受一切五眼、六神通而住法界乃至不思議界，攝受一切佛十力、四無所畏、四無礙解、十八佛不共法而住法界乃至不思議界，攝受一切大慈、大悲、大喜、大捨而住法界乃至不思議界，攝受一切無忘失法、恒住捨性而住法界乃至不思議界，攝受一切一切智、道相智、一切相智而住法界乃至不思議界，攝受一切三十二大士相、八十隨好而住法界乃至不思議界，由是因緣而無二想。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，為欲圓滿法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界故，即於法界乃至不思議界中，攝受一切布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多而住法界乃至不思議界，攝受一切四靜慮、四無量、四無色定而住法界乃至不思議界，攝受一切四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支而住法界乃至不思議界，攝受一切空、無相、無願解脫門而住法界乃至不思議界，攝受一切苦、集、滅、道聖諦而住法界乃至不思議界，攝受一切八解脫、八勝處、九次第定、十遍處而住法界乃至不思議界，攝受一切三摩地門、陀羅尼門而住法界乃至不思議界，攝受一切內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空而住法界乃至不思議界，攝受一切真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界而住法界乃至不思議界，攝受一切五眼、六神通而住法界乃至不思議界，攝受一切佛十力、四無所畏、四無礙解、十八佛不共法而住法界乃至不思議界，攝受一切大慈、大悲、大喜、大捨而住法界乃至不思議界，攝受一切無忘失法、恒住捨性而住法界乃至不思議界，攝受一切一切智、道相智、一切相智而住法界乃至不思議界，攝受一切三十二大士相、八十隨好而住法界乃至不思議界，由是因緣而無二想。

「善現！菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，為欲圓滿五眼故即於五眼中，攝受一切布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多而修五眼，攝受一切四靜慮、四無量、四無色定而修五眼，攝受一切四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支而修五眼，攝受一切空、無相、無願解脫門而修五眼，攝受一切苦、集、滅、道聖諦而修五眼，攝受一切八解脫、八勝處、九次第定、十遍處而修五眼，攝受一切三摩地門、陀羅尼門而修五眼，攝受一切內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空而修五眼，攝受一切真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界而修五眼，攝受一切五眼、六神通而修五眼，攝受一切佛十力、四無所畏、四無礙解、十八佛不共法而修五眼，攝受一切大慈、大悲、大喜、大捨而修五眼，攝受一切無忘失法、恒住捨性而修五眼，攝受一切一切智、道相智、一切相智而修五眼，攝受一切三十二大士相、八十隨好而修五眼，由是因緣而無二想。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，為欲圓滿五眼故即於五眼中，攝受一切布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多而修五眼，攝受一切四靜慮、四無量、四無色定而修五眼，攝受一切四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支而修五眼，攝受一切空、無相、無願解脫門而修五眼，攝受一切苦、集、滅、道聖諦而修五眼，攝受一切八解脫、八勝處、九次第定、十遍處而修五眼，攝受一切三摩地門、陀羅尼門而修五眼，攝受一切內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空而修五眼，攝受一切真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界而修五眼，攝受一切五眼、六神通而修五眼，攝受一切佛十力、四無所畏、四無礙解、十八佛不共法而修五眼，攝受一切大慈、大悲、大喜、大捨而修五眼，攝受一切無忘失法、恒住捨性而修五眼，攝受一切一切智、道相智、一切相智而修五眼，攝受一切三十二大士相、八十隨好而修五眼，由是因緣而無二想。

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「善現！菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，為欲圓滿恒住捨性故，即於恒住捨性中，攝受一切布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多而修恒住捨性，攝受一切四靜慮、四無量、四無色定而修恒住捨性，攝受一切四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支而修恒住捨性，攝受一切空、無相、無願解脫門而修恒住捨性，攝受一切苦、集、滅、道聖諦而修恒住捨性，攝受一切八解脫、八勝處、九次第定、十遍處而修恒住捨性，攝受一切三摩地門、陀羅尼門而修恒住捨性，攝受一切內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空而修恒住捨性，攝受一切真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界而修恒住捨性，攝受一切五眼、六神通而修恒住捨性，攝受一切佛十力、四無所畏、四無礙解、十八佛不共法而修恒住捨性，攝受一切大慈、大悲、大喜、大捨而修恒住捨性，攝受一切無忘失法、恒住捨性而修恒住捨性，攝受一切一切智、道相智、一切相智而修恒住捨性，攝受一切三十二大士相、八十隨好而修恒住捨性，由是因緣而無二想。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，為欲圓滿恒住捨性故，即於恒住捨性中，攝受一切布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多而修恒住捨性，攝受一切四靜慮、四無量、四無色定而修恒住捨性，攝受一切四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支而修恒住捨性，攝受一切空、無相、無願解脫門而修恒住捨性，攝受一切苦、集、滅、道聖諦而修恒住捨性，攝受一切八解脫、八勝處、九次第定、十遍處而修恒住捨性，攝受一切三摩地門、陀羅尼門而修恒住捨性，攝受一切內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空而修恒住捨性，攝受一切真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界而修恒住捨性，攝受一切五眼、六神通而修恒住捨性，攝受一切佛十力、四無所畏、四無礙解、十八佛不共法而修恒住捨性，攝受一切大慈、大悲、大喜、大捨而修恒住捨性，攝受一切無忘失法、恒住捨性而修恒住捨性，攝受一切一切智、道相智、一切相智而修恒住捨性，攝受一切三十二大士相、八十隨好而修恒住捨性，由是因緣而無二想。

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「復次，善現！是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多故，若行布施波羅蜜多時，住無漏心而行布施波羅蜜多；若行淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多時，住無漏心而行淨戒乃至般若波羅蜜多。是故，雖行布施乃至般若波羅蜜多而無二想。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多故，若行布施波羅蜜多時，住無漏心而行布施波羅蜜多；若行淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多時，住無漏心而行淨戒乃至般若波羅蜜多。是故，雖行布施乃至般若波羅蜜多而無二想。

「善現！是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多故，若修四靜慮時，住無漏心而修四靜慮；若修四無量、四無色定時，住無漏心而修四無量、四無色定。是故，雖修四靜慮、四無量、四無色定而無二想。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多故，若修四靜慮時，住無漏心而修四靜慮；若修四無量、四無色定時，住無漏心而修四無量、四無色定。是故，雖修四靜慮、四無量、四無色定而無二想。

「善現！是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多故，若修四念住時，住無漏心而修四念住；若修四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支時，住無漏心而修四正斷乃至八聖道支。是故，雖修四念住乃至八聖道支而無二想。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多故，若修四念住時，住無漏心而修四念住；若修四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支時，住無漏心而修四正斷乃至八聖道支。是故，雖修四念住乃至八聖道支而無二想。

「善現！是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多故，若修空解脫門時，住無漏心而修空解脫門；若修無相、無願解脫門時，住無漏心而修無相、無願解脫門。是故，雖修空、無相、無願解脫門而無二想。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多故，若修空解脫門時，住無漏心而修空解脫門；若修無相、無願解脫門時，住無漏心而修無相、無願解脫門。是故，雖修空、無相、無願解脫門而無二想。

「善現！是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多故，若住苦聖諦時，住無漏心而住苦聖諦；若住集、滅、道聖諦時，住無漏心而住集、滅、道聖諦。是故，雖住苦、集、滅、道聖諦而無二想。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多故，若住苦聖諦時，住無漏心而住苦聖諦；若住集、滅、道聖諦時，住無漏心而住集、滅、道聖諦。是故，雖住苦、集、滅、道聖諦而無二想。

「善現！是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多故，若修八解脫時，住無漏心而修八解脫；若修八勝處、九次第定、十遍處時，住無漏心而修八勝處、九次第定、十遍處。是故，雖修八解脫、八勝處、九次第定、十遍處而無二想。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多故，若修八解脫時，住無漏心而修八解脫；若修八勝處、九次第定、十遍處時，住無漏心而修八勝處、九次第定、十遍處。是故，雖修八解脫、八勝處、九次第定、十遍處而無二想。

「善現！是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多故，若修一切三摩地門時，住無漏心而修一切三摩地門；若修一切陀羅尼門時，住無漏心而修一切陀羅尼門。是故，雖修一切三摩地門、陀羅尼門而無二想。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多故，若修一切三摩地門時，住無漏心而修一切三摩地門；若修一切陀羅尼門時，住無漏心而修一切陀羅尼門。是故，雖修一切三摩地門、陀羅尼門而無二想。