大般若波羅蜜多經卷第三百七十三三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大般若波羅蜜多經卷第三百七十三三藏法師玄奘奉 詔譯

初分三漸次品第六十五之二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初分三漸次品第六十五之二

「善現！云何菩薩摩訶薩修法隨念？善現！是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不應思惟善法，不應思惟不善法，不應思惟無記法；不應思惟世間法，不應思惟出世間法；不應思惟有愛染法，不應思惟無愛染法；不應思惟有諍法，不應思惟無諍法；不應思惟聖法，不應思惟非聖法；不應思惟有漏法，不應思惟無漏法；不應思惟欲界繫法，不應思惟色界繫法，不應思惟無色界繫法；不應思惟有墮法，不應思惟無墮法；不應思惟有為法，不應思惟無為法。何以故？善現！如是諸法皆無自性，若法無自性則無所有，若無所有則不可念。所以者何？善現！若無念、無思惟是為法隨念。善現！菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，應如是修法隨念，若如是修法隨念，是為菩薩摩訶薩作漸次業、修漸次學、行漸次行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！云何菩薩摩訶薩修法隨念？善現！是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不應思惟善法，不應思惟不善法，不應思惟無記法；不應思惟世間法，不應思惟出世間法；不應思惟有愛染法，不應思惟無愛染法；不應思惟有諍法，不應思惟無諍法；不應思惟聖法，不應思惟非聖法；不應思惟有漏法，不應思惟無漏法；不應思惟欲界繫法，不應思惟色界繫法，不應思惟無色界繫法；不應思惟有墮法，不應思惟無墮法；不應思惟有為法，不應思惟無為法。何以故？善現！如是諸法皆無自性，若法無自性則無所有，若無所有則不可念。所以者何？善現！若無念、無思惟是為法隨念。善現！菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，應如是修法隨念，若如是修法隨念，是為菩薩摩訶薩作漸次業、修漸次學、行漸次行。

「善現！是菩薩摩訶薩如是作漸次業、修漸次學、行漸次行時，則能圓滿四念住，亦能圓滿四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；則能圓滿空解脫門，亦能圓滿無相、無願解脫門；則能圓滿四靜慮，亦能圓滿四無量、四無色定；則能圓滿八解脫，亦能圓滿八勝處、九次第定、十遍處；則能圓滿一切三摩地門，亦能圓滿一切陀羅尼門；則能圓滿布施波羅蜜多，亦能圓滿淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多；則能圓滿內空，亦能圓滿外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；則能圓滿真如，亦能圓滿法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界；則能圓滿五眼，亦能圓滿六神通；則能圓滿佛十力，亦能圓滿四無所畏、四無礙解、十八佛不共法；則能圓滿大慈，亦能圓滿大悲、大喜、大捨；則能圓滿無忘失法，亦能圓滿恒住捨性；則能圓滿一切智，亦能圓滿道相智、一切相智，由此證得一切智智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩如是作漸次業、修漸次學、行漸次行時，則能圓滿四念住，亦能圓滿四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；則能圓滿空解脫門，亦能圓滿無相、無願解脫門；則能圓滿四靜慮，亦能圓滿四無量、四無色定；則能圓滿八解脫，亦能圓滿八勝處、九次第定、十遍處；則能圓滿一切三摩地門，亦能圓滿一切陀羅尼門；則能圓滿布施波羅蜜多，亦能圓滿淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多；則能圓滿內空，亦能圓滿外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；則能圓滿真如，亦能圓滿法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界；則能圓滿五眼，亦能圓滿六神通；則能圓滿佛十力，亦能圓滿四無所畏、四無礙解、十八佛不共法；則能圓滿大慈，亦能圓滿大悲、大喜、大捨；則能圓滿無忘失法，亦能圓滿恒住捨性；則能圓滿一切智，亦能圓滿道相智、一切相智，由此證得一切智智。

「善現！是菩薩摩訶薩以無性為自性方便力故，覺一切法皆無自性，其中無有想亦復無無想。善現！菩薩摩訶薩應如是修法隨念，謂於其中尚無少念況有念法！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩以無性為自性方便力故，覺一切法皆無自性，其中無有想亦復無無想。善現！菩薩摩訶薩應如是修法隨念，謂於其中尚無少念況有念法！

「善現！云何菩薩摩訶薩修僧隨念？善現！是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，應作是念：『佛弟子眾具淨戒蘊、定蘊、慧蘊、解脫蘊、解脫智見蘊，四雙八隻補特伽羅，一切皆是無性所顯，皆以無性為其自性，由是因緣不應思惟。』何以故？善現！佛弟子眾皆無自性，若法無自性則無所有，若無所有則不可念。所以者何？善現！若無念、無思惟是為僧隨念。善現！菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，應如是修僧隨念，若如是修僧隨念，是為菩薩摩訶薩作漸次業、修漸次學、行漸次行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！云何菩薩摩訶薩修僧隨念？善現！是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，應作是念：『佛弟子眾具淨戒蘊、定蘊、慧蘊、解脫蘊、解脫智見蘊，四雙八隻補特伽羅，一切皆是無性所顯，皆以無性為其自性，由是因緣不應思惟。』何以故？善現！佛弟子眾皆無自性，若法無自性則無所有，若無所有則不可念。所以者何？善現！若無念、無思惟是為僧隨念。善現！菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，應如是修僧隨念，若如是修僧隨念，是為菩薩摩訶薩作漸次業、修漸次學、行漸次行。

「善現！是菩薩摩訶薩如是作漸次業、修漸次學、行漸次行時，則能圓滿四念住，亦能圓滿四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；則能圓滿空解脫門，亦能圓滿無相、無願解脫門；則能圓滿四靜慮，亦能圓滿四無量、四無色定；則能圓滿八解脫，亦能圓滿八勝處、九次第定、十遍處；則能圓滿一切三摩地門，亦能圓滿一切陀羅尼門；則能圓滿布施波羅蜜多，亦能圓滿淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多；則能圓滿內空，亦能圓滿外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；則能圓滿真如，亦能圓滿法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界；則能圓滿五眼，亦能圓滿六神通；則能圓滿佛十力，亦能圓滿四無所畏、四無礙解、十八佛不共法；則能圓滿大慈，亦能圓滿大悲、大喜、大捨；則能圓滿無忘失法，亦能圓滿恒住捨性；則能圓滿一切智，亦能圓滿道相智、一切相智，由此證得一切智智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩如是作漸次業、修漸次學、行漸次行時，則能圓滿四念住，亦能圓滿四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；則能圓滿空解脫門，亦能圓滿無相、無願解脫門；則能圓滿四靜慮，亦能圓滿四無量、四無色定；則能圓滿八解脫，亦能圓滿八勝處、九次第定、十遍處；則能圓滿一切三摩地門，亦能圓滿一切陀羅尼門；則能圓滿布施波羅蜜多，亦能圓滿淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多；則能圓滿內空，亦能圓滿外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；則能圓滿真如，亦能圓滿法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界；則能圓滿五眼，亦能圓滿六神通；則能圓滿佛十力，亦能圓滿四無所畏、四無礙解、十八佛不共法；則能圓滿大慈，亦能圓滿大悲、大喜、大捨；則能圓滿無忘失法，亦能圓滿恒住捨性；則能圓滿一切智，亦能圓滿道相智、一切相智，由此證得一切智智。

「善現！是菩薩摩訶薩以無性為自性方便力故，覺一切法皆無自性，其中無有想亦復無無想。善現！菩薩摩訶薩應如是修僧隨念，謂於其中尚無少念況有念僧！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩以無性為自性方便力故，覺一切法皆無自性，其中無有想亦復無無想。善現！菩薩摩訶薩應如是修僧隨念，謂於其中尚無少念況有念僧！

「善現！云何菩薩摩訶薩修戒隨念？善現！是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，從初發心乃至安坐妙菩提座，恒住淨戒無缺無隙、無瑕無穢，無所取著，應受供養，智者所讚，妙善受持，妙善究竟，隨順勝定思惟此戒以無性為自性，由是因緣不應思惟。何以故？善現！如是淨戒都無自性，若法無自性則無所有，若無所有則不可念。所以者何？善現！若無念、無思惟是為戒隨念。善現！菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，應如是修戒隨念，若如是修戒隨念，是為菩薩摩訶薩作漸次業、修漸次學、行漸次行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！云何菩薩摩訶薩修戒隨念？善現！是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，從初發心乃至安坐妙菩提座，恒住淨戒無缺無隙、無瑕無穢，無所取著，應受供養，智者所讚，妙善受持，妙善究竟，隨順勝定思惟此戒以無性為自性，由是因緣不應思惟。何以故？善現！如是淨戒都無自性，若法無自性則無所有，若無所有則不可念。所以者何？善現！若無念、無思惟是為戒隨念。善現！菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，應如是修戒隨念，若如是修戒隨念，是為菩薩摩訶薩作漸次業、修漸次學、行漸次行。

「善現！是菩薩摩訶薩如是作漸次業、修漸次學、行漸次行時，則能圓滿四念住，亦能圓滿四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；則能圓滿空解脫門，亦能圓滿無相、無願解脫門；則能圓滿四靜慮，亦能圓滿四無量、四無色定；則能圓滿八解脫，亦能圓滿八勝處、九次第定、十遍處；則能圓滿一切三摩地門，亦能圓滿一切陀羅尼門；則能圓滿布施波羅蜜多，亦能圓滿淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多；則能圓滿內空，亦能圓滿外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；則能圓滿真如，亦能圓滿法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界；則能圓滿五眼，亦能圓滿六神通；則能圓滿佛十力，亦能圓滿四無所畏、四無礙解、十八佛不共法；則能圓滿大慈，亦能圓滿大悲、大喜、大捨；則能圓滿無忘失法，亦能圓滿恒住捨性；則能圓滿一切智，亦能圓滿道相智、一切相智，由此證得一切智智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩如是作漸次業、修漸次學、行漸次行時，則能圓滿四念住，亦能圓滿四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；則能圓滿空解脫門，亦能圓滿無相、無願解脫門；則能圓滿四靜慮，亦能圓滿四無量、四無色定；則能圓滿八解脫，亦能圓滿八勝處、九次第定、十遍處；則能圓滿一切三摩地門，亦能圓滿一切陀羅尼門；則能圓滿布施波羅蜜多，亦能圓滿淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多；則能圓滿內空，亦能圓滿外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；則能圓滿真如，亦能圓滿法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界；則能圓滿五眼，亦能圓滿六神通；則能圓滿佛十力，亦能圓滿四無所畏、四無礙解、十八佛不共法；則能圓滿大慈，亦能圓滿大悲、大喜、大捨；則能圓滿無忘失法，亦能圓滿恒住捨性；則能圓滿一切智，亦能圓滿道相智、一切相智，由此證得一切智智。

「善現！是菩薩摩訶薩以無性為自性方便力故，覺一切法皆無自性，其中無有想亦復無無想。善現！菩薩摩訶薩應如是修戒隨念，謂於其中尚無少念況有念戒！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩以無性為自性方便力故，覺一切法皆無自性，其中無有想亦復無無想。善現！菩薩摩訶薩應如是修戒隨念，謂於其中尚無少念況有念戒！

「善現！云何菩薩摩訶薩修捨隨念？善現！是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以無性為自性方便力故，修捨隨念，若捨財、若捨法俱不起心：『我施、我不施，我捨、我不捨。』若捨所有身分支節亦不起心：『我施、我不施，我捨、我不捨。』亦不思惟所捨、所與及捨施福。何以故？善現！如是諸法皆無自性，若法無自性則無所有，若無所有則不可念。所以者何？善現！若無念、無思惟是為捨隨念。善現！菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，應如是修捨隨念，若如是修捨隨念，是為菩薩摩訶薩作漸次業、修漸次學、行漸次行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！云何菩薩摩訶薩修捨隨念？善現！是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以無性為自性方便力故，修捨隨念，若捨財、若捨法俱不起心：『我施、我不施，我捨、我不捨。』若捨所有身分支節亦不起心：『我施、我不施，我捨、我不捨。』亦不思惟所捨、所與及捨施福。何以故？善現！如是諸法皆無自性，若法無自性則無所有，若無所有則不可念。所以者何？善現！若無念、無思惟是為捨隨念。善現！菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，應如是修捨隨念，若如是修捨隨念，是為菩薩摩訶薩作漸次業、修漸次學、行漸次行。

「善現！是菩薩摩訶薩如是作漸次業、修漸次學、行漸次行時，則能圓滿四念住，亦能圓滿四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；則能圓滿空解脫門，亦能圓滿無相、無願解脫門；則能圓滿四靜慮，亦能圓滿四無量、四無色定；則能圓滿八解脫，亦能圓滿八勝處、九次第定、十遍處；則能圓滿一切三摩地門，亦能圓滿一切陀羅尼門；則能圓滿布施波羅蜜多，亦能圓滿淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多；則能圓滿內空，亦能圓滿外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；則能圓滿真如，亦能圓滿法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界；則能圓滿五眼，亦能圓滿六神通；則能圓滿佛十力，亦能圓滿四無所畏、四無礙解、十八佛不共法；則能圓滿大慈，亦能圓滿大悲、大喜、大捨；則能圓滿無忘失法，亦能圓滿恒住捨性；則能圓滿一切智，亦能圓滿道相智、一切相智，由此證得一切智智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩如是作漸次業、修漸次學、行漸次行時，則能圓滿四念住，亦能圓滿四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；則能圓滿空解脫門，亦能圓滿無相、無願解脫門；則能圓滿四靜慮，亦能圓滿四無量、四無色定；則能圓滿八解脫，亦能圓滿八勝處、九次第定、十遍處；則能圓滿一切三摩地門，亦能圓滿一切陀羅尼門；則能圓滿布施波羅蜜多，亦能圓滿淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多；則能圓滿內空，亦能圓滿外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；則能圓滿真如，亦能圓滿法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界；則能圓滿五眼，亦能圓滿六神通；則能圓滿佛十力，亦能圓滿四無所畏、四無礙解、十八佛不共法；則能圓滿大慈，亦能圓滿大悲、大喜、大捨；則能圓滿無忘失法，亦能圓滿恒住捨性；則能圓滿一切智，亦能圓滿道相智、一切相智，由此證得一切智智。

「善現！是菩薩摩訶薩以無性為自性方便力故，覺一切法皆無自性，其中無有想亦復無無想。善現！菩薩摩訶薩應如是修捨隨念，謂於其中尚無少念況有念捨！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩以無性為自性方便力故，覺一切法皆無自性，其中無有想亦復無無想。善現！菩薩摩訶薩應如是修捨隨念，謂於其中尚無少念況有念捨！

「善現！云何菩薩摩訶薩修天隨念？善現！是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以無性為自性方便力故，修天隨念。觀預流等，雖生四大王眾天、或三十三天、或夜摩天、或覩史多天、或樂變化天、或他化自在天，而不可得、不應思惟。觀不還等，雖生色界天或無色界天，而不可得、不應思惟。何以故？善現！如是諸天皆無自性，若法無自性則無所有，若無所有則不可念。所以者何？善現！若無念、無思惟是為天隨念。善現！菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，應如是修天隨念，若如是修天隨念，是為菩薩摩訶薩作漸次業、修漸次學、行漸次行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！云何菩薩摩訶薩修天隨念？善現！是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以無性為自性方便力故，修天隨念。觀預流等，雖生四大王眾天、或三十三天、或夜摩天、或覩史多天、或樂變化天、或他化自在天，而不可得、不應思惟。觀不還等，雖生色界天或無色界天，而不可得、不應思惟。何以故？善現！如是諸天皆無自性，若法無自性則無所有，若無所有則不可念。所以者何？善現！若無念、無思惟是為天隨念。善現！菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，應如是修天隨念，若如是修天隨念，是為菩薩摩訶薩作漸次業、修漸次學、行漸次行。

「善現！是菩薩摩訶薩如是作漸次業、修漸次學、行漸次行時，則能圓滿四念住，亦能圓滿四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；則能圓滿空解脫門，亦能圓滿無相、無願解脫門；則能圓滿四靜慮，亦能圓滿四無量、四無色定；則能圓滿八解脫，亦能圓滿八勝處、九次第定、十遍處；則能圓滿一切三摩地門，亦能圓滿一切陀羅尼門；則能圓滿布施波羅蜜多，亦能圓滿淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多；則能圓滿內空，亦能圓滿外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；則能圓滿真如，亦能圓滿法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界；則能圓滿五眼，亦能圓滿六神通；則能圓滿佛十力，亦能圓滿四無所畏、四無礙解、十八佛不共法；則能圓滿大慈，亦能圓滿大悲、大喜、大捨；則能圓滿無忘失法，亦能圓滿恒住捨性；則能圓滿一切智，亦能圓滿道相智、一切相智，由此證得一切智智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩如是作漸次業、修漸次學、行漸次行時，則能圓滿四念住，亦能圓滿四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；則能圓滿空解脫門，亦能圓滿無相、無願解脫門；則能圓滿四靜慮，亦能圓滿四無量、四無色定；則能圓滿八解脫，亦能圓滿八勝處、九次第定、十遍處；則能圓滿一切三摩地門，亦能圓滿一切陀羅尼門；則能圓滿布施波羅蜜多，亦能圓滿淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多；則能圓滿內空，亦能圓滿外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；則能圓滿真如，亦能圓滿法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界；則能圓滿五眼，亦能圓滿六神通；則能圓滿佛十力，亦能圓滿四無所畏、四無礙解、十八佛不共法；則能圓滿大慈，亦能圓滿大悲、大喜、大捨；則能圓滿無忘失法，亦能圓滿恒住捨性；則能圓滿一切智，亦能圓滿道相智、一切相智，由此證得一切智智。

「善現！是菩薩摩訶薩以無性為自性方便力故，覺一切法皆無自性，其中無有想亦復無無想。善現！菩薩摩訶薩應如是修天隨念，謂於其中尚無少念況有念天！善現！是為菩薩摩訶薩依修六隨念作漸次業、修漸次學、行漸次行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩以無性為自性方便力故，覺一切法皆無自性，其中無有想亦復無無想。善現！菩薩摩訶薩應如是修天隨念，謂於其中尚無少念況有念天！善現！是為菩薩摩訶薩依修六隨念作漸次業、修漸次學、行漸次行。

「復次，善現！菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，為欲圓滿作漸次業、修漸次學、行漸次行，以無性為自性方便力故，應學內空，應學外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；以無性為自性方便力故，應學真如，應學法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界；以無性為自性方便力故，應學四念住，應學四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；以無性為自性方便力故，應學苦聖諦，應學集、滅、道聖諦；以無性為自性方便力故，應學四靜慮，應學四無量、四無色定；以無性為自性方便力故，應學八解脫、應學八勝處、九次第定、十遍處；以無性為自性方便力故，應學空解脫門，應學無相、無願解脫門；以無性為自性方便力故，應學布施波羅蜜多，應學淨戒、安忍、精進、靜慮、般若、方便善巧、願、力、智波羅蜜多；以無性為自性方便力故，應學極喜地，應學離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地；以無性為自性方便力故，應學五眼，應學六神通；以無性為自性方便力故，應學佛十力，應學四無所畏、四無礙解、十八佛不共法；以無性為自性方便力故，應學大慈，應學大悲、大喜、大捨；以無性為自性方便力故，應學無忘失法，應學恒住捨性；以無性為自性方便力故，應學一切智，應學道相智、一切相智；以無性為自性方便力故，應學一切三摩地門，應學一切陀羅尼門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，為欲圓滿作漸次業、修漸次學、行漸次行，以無性為自性方便力故，應學內空，應學外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；以無性為自性方便力故，應學真如，應學法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界；以無性為自性方便力故，應學四念住，應學四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；以無性為自性方便力故，應學苦聖諦，應學集、滅、道聖諦；以無性為自性方便力故，應學四靜慮，應學四無量、四無色定；以無性為自性方便力故，應學八解脫、應學八勝處、九次第定、十遍處；以無性為自性方便力故，應學空解脫門，應學無相、無願解脫門；以無性為自性方便力故，應學布施波羅蜜多，應學淨戒、安忍、精進、靜慮、般若、方便善巧、願、力、智波羅蜜多；以無性為自性方便力故，應學極喜地，應學離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地；以無性為自性方便力故，應學五眼，應學六神通；以無性為自性方便力故，應學佛十力，應學四無所畏、四無礙解、十八佛不共法；以無性為自性方便力故，應學大慈，應學大悲、大喜、大捨；以無性為自性方便力故，應學無忘失法，應學恒住捨性；以無性為自性方便力故，應學一切智，應學道相智、一切相智；以無性為自性方便力故，應學一切三摩地門，應學一切陀羅尼門。

「善現！是菩薩摩訶薩如是修學菩提道時，覺一切法皆以無性為其自性，於中尚無少念可得，況有念色，念受、想、行、識！況有念眼處，念耳、鼻、舌、身、意處！況有念色處，念聲、香、味、觸、法處！況有念眼界，念耳、鼻、舌、身、意界！況有念色界，念聲、香、味、觸、法界！況有念眼識界，念耳、鼻、舌、身、意識界！況有念眼觸，念耳、鼻、舌、身、意觸！況有念眼觸為緣所生諸受，念耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受！況有念地界，念水、火、風、空、識界！況有念因緣，念等無間緣、所緣緣、增上緣！況有念無明，念行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱！況有念布施波羅蜜多，念淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多！況有念內空，念外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空！況有念四念住，念四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支！況有念苦聖諦，念集、滅、道聖諦！況有念四靜慮，念四無量、四無色定！況有念八解脫，念八勝處、九次第定、十遍處！況有念一切三摩地門，念一切陀羅尼門！況有念空解脫門，念無相、無願解脫門！況有念極喜地，念離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地！況有念五眼，念六神通！況有念佛十力，念四無所畏、四無礙解、十八佛不共法！況有念大慈，念大悲、大喜、大捨！況有念無忘失法，念恒住捨性！況有念一切智，念道相智、一切相智！況有念預流果，念一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提！況有念一切菩薩摩訶薩行，念諸佛無上正等菩提！如是諸念及所念法，若少有實無有是處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩如是修學菩提道時，覺一切法皆以無性為其自性，於中尚無少念可得，況有念色，念受、想、行、識！況有念眼處，念耳、鼻、舌、身、意處！況有念色處，念聲、香、味、觸、法處！況有念眼界，念耳、鼻、舌、身、意界！況有念色界，念聲、香、味、觸、法界！況有念眼識界，念耳、鼻、舌、身、意識界！況有念眼觸，念耳、鼻、舌、身、意觸！況有念眼觸為緣所生諸受，念耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受！況有念地界，念水、火、風、空、識界！況有念因緣，念等無間緣、所緣緣、增上緣！況有念無明，念行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱！況有念布施波羅蜜多，念淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多！況有念內空，念外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空！況有念四念住，念四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支！況有念苦聖諦，念集、滅、道聖諦！況有念四靜慮，念四無量、四無色定！況有念八解脫，念八勝處、九次第定、十遍處！況有念一切三摩地門，念一切陀羅尼門！況有念空解脫門，念無相、無願解脫門！況有念極喜地，念離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地！況有念五眼，念六神通！況有念佛十力，念四無所畏、四無礙解、十八佛不共法！況有念大慈，念大悲、大喜、大捨！況有念無忘失法，念恒住捨性！況有念一切智，念道相智、一切相智！況有念預流果，念一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提！況有念一切菩薩摩訶薩行，念諸佛無上正等菩提！如是諸念及所念法，若少有實無有是處。

「善現！如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，雖作漸次業、修漸次學、行漸次行，而於其中所有一切心所行業、心所行學、心所行行皆悉不轉，以一切法皆以無性為自性故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，雖作漸次業、修漸次學、行漸次行，而於其中所有一切心所行業、心所行學、心所行行皆悉不轉，以一切法皆以無性為自性故。」

爾時，具壽善現白佛言：「世尊！若一切法皆以無性為自性者，則應無色，亦無受、想、行、識；應無眼處，亦無耳、鼻、舌、身、意處；應無色處，亦無聲、香、味、觸、法處；應無眼界，亦無耳、鼻、舌、身、意界；應無色界，亦無聲、香、味、觸、法界；應無眼識界，亦無耳、鼻、舌、身、意識界；應無眼觸，亦無耳、鼻、舌、身、意觸；應無眼觸為緣所生諸受，亦無耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受；應無地界，亦無水、火、風、空、識界；應無因緣，亦無等無間緣、所緣緣、增上緣；應無無明，亦無行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱；應無布施波羅蜜多，亦無淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多；應無內空，亦無外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；應無四念住，亦無四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；應無苦聖諦，亦無集、滅、道聖諦；應無四靜慮，亦無四無量、四無色定；應無八解脫，亦無八勝處、九次第定、十遍處；應無一切三摩地門，亦無一切陀羅尼門；應無空解脫門，亦無無相、無願解脫門；應無極喜地，亦無離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地；應無五眼，亦無六神通；應無佛十力，亦無四無所畏、四無礙解、十八佛不共法；應無大慈，亦無大悲、大喜、大捨；應無無忘失法，亦無恒住捨性；應無一切智，亦無道相智、一切相智；應無預流果，亦無一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提；應無一切菩薩摩訶薩行，亦無諸佛無上正等菩提；應無佛，亦無法、僧；應無道，亦無果；應無雜染，亦無清淨；應無行，亦無得、無現觀，乃至一切法皆應是無。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，具壽善現白佛言：「世尊！若一切法皆以無性為自性者，則應無色，亦無受、想、行、識；應無眼處，亦無耳、鼻、舌、身、意處；應無色處，亦無聲、香、味、觸、法處；應無眼界，亦無耳、鼻、舌、身、意界；應無色界，亦無聲、香、味、觸、法界；應無眼識界，亦無耳、鼻、舌、身、意識界；應無眼觸，亦無耳、鼻、舌、身、意觸；應無眼觸為緣所生諸受，亦無耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受；應無地界，亦無水、火、風、空、識界；應無因緣，亦無等無間緣、所緣緣、增上緣；應無無明，亦無行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱；應無布施波羅蜜多，亦無淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多；應無內空，亦無外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；應無四念住，亦無四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；應無苦聖諦，亦無集、滅、道聖諦；應無四靜慮，亦無四無量、四無色定；應無八解脫，亦無八勝處、九次第定、十遍處；應無一切三摩地門，亦無一切陀羅尼門；應無空解脫門，亦無無相、無願解脫門；應無極喜地，亦無離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地；應無五眼，亦無六神通；應無佛十力，亦無四無所畏、四無礙解、十八佛不共法；應無大慈，亦無大悲、大喜、大捨；應無無忘失法，亦無恒住捨性；應無一切智，亦無道相智、一切相智；應無預流果，亦無一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提；應無一切菩薩摩訶薩行，亦無諸佛無上正等菩提；應無佛，亦無法、僧；應無道，亦無果；應無雜染，亦無清淨；應無行，亦無得、無現觀，乃至一切法皆應是無。」

佛言：「善現！於汝意云何？於一切法皆以無性為自性中，有性、無性為可得不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！於汝意云何？於一切法皆以無性為自性中，有性、無性為可得不？」

善現答言：「不也！世尊！不也！善逝！於一切法皆以無性為自性中，有性、無性俱不可得。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現答言：「不也！世尊！不也！善逝！於一切法皆以無性為自性中，有性、無性俱不可得。」

佛言：「善現！若一切法皆以無性為自性中，有性、無性俱不可得，云何汝今可為是問：若一切法皆以無性為自性者，則應無色，亦無受、想、行、識；應無眼處，亦無耳、鼻、舌、身、意處；應無色處，亦無聲、香、味、觸、法處；應無眼界，亦無耳、鼻、舌、身、意界；應無色界，亦無聲、香、味、觸、法界；應無眼識界，亦無耳、鼻、舌、身、意識界；應無眼觸，亦無耳、鼻、舌、身、意觸；應無眼觸為緣所生諸受，亦無耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受；應無地界，亦無水、火、風、空、識界；應無因緣，亦無等無間緣、所緣緣、增上緣；應無無明，亦無行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱；應無布施波羅蜜多，亦無淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多；應無內空，亦無外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；應無四念住，亦無四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；應無苦聖諦，亦無集、滅、道聖諦；應無四靜慮，亦無四無量、四無色定；應無八解脫，亦無八勝處、九次第定、十遍處；應無一切三摩地門，亦無一切陀羅尼門；應無空解脫門，亦無無相、無願解脫門；應無極喜地，亦無離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地；應無五眼，亦無六神通；應無佛十力，亦無四無所畏、四無礙解、十八佛不共法；應無大慈，亦無大悲、大喜、大捨；應無無忘失法，亦無恒住捨性；應無一切智，亦無道相智、一切相智；應無預流果，亦無一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提；應無一切菩薩摩訶薩行，亦無諸佛無上正等菩提；應無佛，亦無法、僧；應無道，亦無果；應無雜染，亦無清淨；應無行，亦無得、無現觀，乃至一切法皆應是無？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！若一切法皆以無性為自性中，有性、無性俱不可得，云何汝今可為是問：若一切法皆以無性為自性者，則應無色，亦無受、想、行、識；應無眼處，亦無耳、鼻、舌、身、意處；應無色處，亦無聲、香、味、觸、法處；應無眼界，亦無耳、鼻、舌、身、意界；應無色界，亦無聲、香、味、觸、法界；應無眼識界，亦無耳、鼻、舌、身、意識界；應無眼觸，亦無耳、鼻、舌、身、意觸；應無眼觸為緣所生諸受，亦無耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受；應無地界，亦無水、火、風、空、識界；應無因緣，亦無等無間緣、所緣緣、增上緣；應無無明，亦無行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱；應無布施波羅蜜多，亦無淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多；應無內空，亦無外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；應無四念住，亦無四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；應無苦聖諦，亦無集、滅、道聖諦；應無四靜慮，亦無四無量、四無色定；應無八解脫，亦無八勝處、九次第定、十遍處；應無一切三摩地門，亦無一切陀羅尼門；應無空解脫門，亦無無相、無願解脫門；應無極喜地，亦無離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地；應無五眼，亦無六神通；應無佛十力，亦無四無所畏、四無礙解、十八佛不共法；應無大慈，亦無大悲、大喜、大捨；應無無忘失法，亦無恒住捨性；應無一切智，亦無道相智、一切相智；應無預流果，亦無一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提；應無一切菩薩摩訶薩行，亦無諸佛無上正等菩提；應無佛，亦無法、僧；應無道，亦無果；應無雜染，亦無清淨；應無行，亦無得、無現觀，乃至一切法皆應是無？」

時，具壽善現白佛言：「世尊！我於是法無惑無疑，然當來世有苾芻等或求聲聞乘、或求獨覺乘、或求菩薩摩訶薩乘，彼作是說：『佛說一切法皆以無性為其自性，若一切法皆以無性為自性者，誰染？誰淨？誰縛？誰解？』彼於染、淨及於縛、解不了知故，破戒、破見、破威儀、破淨命，由破戒、見、威儀、淨命，當墮地獄、傍生、鬼界受諸劇苦，輪迴生死難得解脫。我觀未來當有如是可怖畏事，故問如來、應、正等覺如是深義，然我於此無惑無疑。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，具壽善現白佛言：「世尊！我於是法無惑無疑，然當來世有苾芻等或求聲聞乘、或求獨覺乘、或求菩薩摩訶薩乘，彼作是說：『佛說一切法皆以無性為其自性，若一切法皆以無性為自性者，誰染？誰淨？誰縛？誰解？』彼於染、淨及於縛、解不了知故，破戒、破見、破威儀、破淨命，由破戒、見、威儀、淨命，當墮地獄、傍生、鬼界受諸劇苦，輪迴生死難得解脫。我觀未來當有如是可怖畏事，故問如來、應、正等覺如是深義，然我於此無惑無疑。」

佛言：「善現！善哉！善哉！如是！如是！如汝所說。於一切法皆以無性為自性中，有性無性俱不可得，不應於此執有無性。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！善哉！善哉！如是！如是！如汝所說。於一切法皆以無性為自性中，有性無性俱不可得，不應於此執有無性。」

初分無相無得品第六十六之一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初分無相無得品第六十六之一

爾時，具壽善現白佛言：「世尊！若一切法皆以無性為自性者，菩薩摩訶薩見何等義，為欲利樂諸有情故，求趣無上正等菩提？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，具壽善現白佛言：「世尊！若一切法皆以無性為自性者，菩薩摩訶薩見何等義，為欲利樂諸有情故，求趣無上正等菩提？」

佛言：「善現！以一切法皆以無性為自性故，菩薩摩訶薩為欲利樂諸有情故，求趣無上正等菩提。何以故？善現！諸有情類具斷、常見，住有所得難可調伏，愚癡顛倒難可解脫。善現！住有所得者由有所得想，無得、無現觀，亦無無上正等菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！以一切法皆以無性為自性故，菩薩摩訶薩為欲利樂諸有情故，求趣無上正等菩提。何以故？善現！諸有情類具斷、常見，住有所得難可調伏，愚癡顛倒難可解脫。善現！住有所得者由有所得想，無得、無現觀，亦無無上正等菩提。」

具壽善現白佛言：「世尊！無所得者為有得、有現觀、有無上正等菩提不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現白佛言：「世尊！無所得者為有得、有現觀、有無上正等菩提不？」

佛言：「善現！若無所得即是得、即是現觀、即是無上正等菩提，以不壞法界故。善現！若有於是無所得中欲有所得，欲得現觀，欲得無上正等菩提，當知彼為欲壞法界。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！若無所得即是得、即是現觀、即是無上正等菩提，以不壞法界故。善現！若有於是無所得中欲有所得，欲得現觀，欲得無上正等菩提，當知彼為欲壞法界。」

具壽善現復白佛言：「世尊！若無所得即是得、即是現觀、即是無上正等菩提，無所得中無得、無現觀，亦無無上正等菩提者，云何得有菩薩摩訶薩極喜地、離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地？云何得有菩薩摩訶薩無生法忍？云何得有異熟生神通？云何得有異熟生布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多？云何得有菩薩摩訶薩安住如是異熟生法，成熟有情、嚴淨佛土，於諸佛所恭敬供養上妙飲食、衣服、華鬘、塗散等香、車乘、瓔珞、寶幢、幡蓋、房舍、臥具、伎樂、燈明，及餘種種人天資具所獲善根，乃至無上正等菩提與果無盡，展轉乃至般涅槃後，自設利羅及諸弟子，猶得種種供養恭敬，善根勢力仍未滅盡？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「世尊！若無所得即是得、即是現觀、即是無上正等菩提，無所得中無得、無現觀，亦無無上正等菩提者，云何得有菩薩摩訶薩極喜地、離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地？云何得有菩薩摩訶薩無生法忍？云何得有異熟生神通？云何得有異熟生布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多？云何得有菩薩摩訶薩安住如是異熟生法，成熟有情、嚴淨佛土，於諸佛所恭敬供養上妙飲食、衣服、華鬘、塗散等香、車乘、瓔珞、寶幢、幡蓋、房舍、臥具、伎樂、燈明，及餘種種人天資具所獲善根，乃至無上正等菩提與果無盡，展轉乃至般涅槃後，自設利羅及諸弟子，猶得種種供養恭敬，善根勢力仍未滅盡？」

佛言：「善現！以一切法無所得故，得有菩薩摩訶薩極喜地、離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地，即由此故得有菩薩摩訶薩無生法忍，即由此故得有異熟生神通，即由此故得有異熟生布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多。即由此故得有菩薩摩訶薩安住如是異熟生法，成熟有情、嚴淨佛土，於諸佛所恭敬供養上妙飲食、衣服、華鬘、塗散等香、車乘、瓔珞、寶幢、幡蓋、房舍、臥具、伎樂、燈明，及餘種種人天資具，乃至無上正等菩提，所獲善根與果無盡，展轉乃至般涅槃後，自設利羅及諸弟子，猶得種種供養恭敬，善根勢力仍未滅盡。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！以一切法無所得故，得有菩薩摩訶薩極喜地、離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地，即由此故得有菩薩摩訶薩無生法忍，即由此故得有異熟生神通，即由此故得有異熟生布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多。即由此故得有菩薩摩訶薩安住如是異熟生法，成熟有情、嚴淨佛土，於諸佛所恭敬供養上妙飲食、衣服、華鬘、塗散等香、車乘、瓔珞、寶幢、幡蓋、房舍、臥具、伎樂、燈明，及餘種種人天資具，乃至無上正等菩提，所獲善根與果無盡，展轉乃至般涅槃後，自設利羅及諸弟子，猶得種種供養恭敬，善根勢力仍未滅盡。」

爾時，具壽善現白佛言：「世尊！若一切法皆無所得，布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多及諸神通有何差別？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，具壽善現白佛言：「世尊！若一切法皆無所得，布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多及諸神通有何差別？」

佛言：「善現！無所得者，布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多及諸神通皆無差別。為欲令彼有所得者離染著故，方便宣說布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多及諸神通有差別相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！無所得者，布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多及諸神通皆無差別。為欲令彼有所得者離染著故，方便宣說布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多及諸神通有差別相。」

具壽善現復白佛言：「世尊！何因緣故無所得者，布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多及諸神通皆無差別？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「世尊！何因緣故無所得者，布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多及諸神通皆無差別？」

佛言：「善現！菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不得布施，不得施者，不得受者，不得所施而行布施，不得淨戒而護淨戒，不得安忍而修安忍，不得精進而修精進，不得靜慮而修靜慮，不得般若而修般若，不得神通而修神通；不得四念住而修四念住，不得四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支而修四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；不得空解脫門而修空解脫門，不得無相、無願解脫門而修無相、無願解脫門；不得四靜慮而修四靜慮，不得四無量、四無色定而修四無量、四無色定；不得八解脫而修八解脫，不得八勝處、九次第定、十遍處而修八勝處、九次第定、十遍處；不得一切三摩地門而修一切三摩地門，不得一切陀羅尼門而修一切陀羅尼門；不得菩薩十地而修菩薩十地；不得五眼而修五眼；不得佛十力而修佛十力，不得四無所畏、四無礙解、十八佛不共法而修四無所畏、四無礙解、十八佛不共法；不得大慈而修大慈，不得大悲、大喜、大捨而修大悲、大喜、大捨；不得無忘失法而修無忘失法，不得恒住捨性而修恒住捨性；不得一切智而修一切智，不得道相智、一切相智而修道相智、一切相智；不得有情而成熟有情，不得佛土而嚴淨佛土；不得一切佛法而證無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不得布施，不得施者，不得受者，不得所施而行布施，不得淨戒而護淨戒，不得安忍而修安忍，不得精進而修精進，不得靜慮而修靜慮，不得般若而修般若，不得神通而修神通；不得四念住而修四念住，不得四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支而修四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；不得空解脫門而修空解脫門，不得無相、無願解脫門而修無相、無願解脫門；不得四靜慮而修四靜慮，不得四無量、四無色定而修四無量、四無色定；不得八解脫而修八解脫，不得八勝處、九次第定、十遍處而修八勝處、九次第定、十遍處；不得一切三摩地門而修一切三摩地門，不得一切陀羅尼門而修一切陀羅尼門；不得菩薩十地而修菩薩十地；不得五眼而修五眼；不得佛十力而修佛十力，不得四無所畏、四無礙解、十八佛不共法而修四無所畏、四無礙解、十八佛不共法；不得大慈而修大慈，不得大悲、大喜、大捨而修大悲、大喜、大捨；不得無忘失法而修無忘失法，不得恒住捨性而修恒住捨性；不得一切智而修一切智，不得道相智、一切相智而修道相智、一切相智；不得有情而成熟有情，不得佛土而嚴淨佛土；不得一切佛法而證無上正等菩提。

「善現！菩薩摩訶薩應行如是無所得般若波羅蜜多。善現！若菩薩摩訶薩能行如是無所得般若波羅蜜多，一切惡魔及彼眷屬皆不能壞。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩應行如是無所得般若波羅蜜多。善現！若菩薩摩訶薩能行如是無所得般若波羅蜜多，一切惡魔及彼眷屬皆不能壞。」

爾時，具壽善現白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，一心具攝布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，亦能具攝四靜慮、四無量、四無色定，亦能具攝四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，亦能具攝空、無相、無願解脫門，亦能具攝苦、集、滅、道聖諦，亦能具攝八解脫、八勝處、九次第定、十遍處，亦能具攝一切三摩地門、一切陀羅尼門，亦能具攝內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空，亦能具攝真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界，亦能具攝五眼、六神通，亦能具攝佛十力、四無所畏、四無礙解、十八佛不共法，亦能具攝大慈、大悲、大喜、大捨，亦能具攝無忘失法、恒住捨性，亦能具攝一切智、道相智、一切相智，亦能具攝三十二大士相、八十隨好？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，具壽善現白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，一心具攝布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，亦能具攝四靜慮、四無量、四無色定，亦能具攝四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，亦能具攝空、無相、無願解脫門，亦能具攝苦、集、滅、道聖諦，亦能具攝八解脫、八勝處、九次第定、十遍處，亦能具攝一切三摩地門、一切陀羅尼門，亦能具攝內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空，亦能具攝真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界，亦能具攝五眼、六神通，亦能具攝佛十力、四無所畏、四無礙解、十八佛不共法，亦能具攝大慈、大悲、大喜、大捨，亦能具攝無忘失法、恒住捨性，亦能具攝一切智、道相智、一切相智，亦能具攝三十二大士相、八十隨好？」

佛告善現：「若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，所行布施波羅蜜多，不離般若波羅蜜多，皆為般若波羅蜜多之所攝受；所行淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，不離般若波羅蜜多，皆為般若波羅蜜多之所攝受。所修四靜慮，不離般若波羅蜜多，皆為般若波羅蜜多之所攝受；所修四無量、四無色定，不離般若波羅蜜多，皆為般若波羅蜜多之所攝受。所修四念住，不離般若波羅蜜多，皆為般若波羅蜜多之所攝受；所修四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，不離般若波羅蜜多，皆為般若波羅蜜多之所攝受。所修空解脫門，不離般若波羅蜜多，皆為般若波羅蜜多之所攝受；所修無相、無願解脫門，不離般若波羅蜜多，皆為般若波羅蜜多之所攝受。所住苦聖諦，不離般若波羅蜜多，皆為般若波羅蜜多之所攝受；所住集、滅、道聖諦，不離般若波羅蜜多，皆為般若波羅蜜多之所攝受。所修八解脫，不離般若波羅蜜多，皆為般若波羅蜜多之所攝受；所修八勝處、九次第定、十遍處，不離般若波羅蜜多，皆為般若波羅蜜多之所攝受。所修一切三摩地門，不離般若波羅蜜多，皆為般若波羅蜜多之所攝受；所修一切陀羅尼門，不離般若波羅蜜多，皆為般若波羅蜜多之所攝受。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，所行布施波羅蜜多，不離般若波羅蜜多，皆為般若波羅蜜多之所攝受；所行淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，不離般若波羅蜜多，皆為般若波羅蜜多之所攝受。所修四靜慮，不離般若波羅蜜多，皆為般若波羅蜜多之所攝受；所修四無量、四無色定，不離般若波羅蜜多，皆為般若波羅蜜多之所攝受。所修四念住，不離般若波羅蜜多，皆為般若波羅蜜多之所攝受；所修四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，不離般若波羅蜜多，皆為般若波羅蜜多之所攝受。所修空解脫門，不離般若波羅蜜多，皆為般若波羅蜜多之所攝受；所修無相、無願解脫門，不離般若波羅蜜多，皆為般若波羅蜜多之所攝受。所住苦聖諦，不離般若波羅蜜多，皆為般若波羅蜜多之所攝受；所住集、滅、道聖諦，不離般若波羅蜜多，皆為般若波羅蜜多之所攝受。所修八解脫，不離般若波羅蜜多，皆為般若波羅蜜多之所攝受；所修八勝處、九次第定、十遍處，不離般若波羅蜜多，皆為般若波羅蜜多之所攝受。所修一切三摩地門，不離般若波羅蜜多，皆為般若波羅蜜多之所攝受；所修一切陀羅尼門，不離般若波羅蜜多，皆為般若波羅蜜多之所攝受。