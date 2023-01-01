大般若波羅蜜多經卷第三百七十二三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大般若波羅蜜多經卷第三百七十二三藏法師玄奘奉 詔譯

初分遍學道品第六十四之七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初分遍學道品第六十四之七

「善現！由此因緣，當知一切有二想者，定無布施波羅蜜多，亦無淨戒波羅蜜多，亦無安忍波羅蜜多，亦無精進波羅蜜多，亦無靜慮波羅蜜多，亦無般若波羅蜜多，無道、無果亦無現觀。下至順忍彼尚非有，況有色遍知！況有受、想、行、識遍知！況有眼處遍知！況有耳、鼻、舌、身、意處遍知！況有色處遍知！況有聲、香、味、觸、法處遍知！況有眼界遍知！況有耳、鼻、舌、身、意界遍知！況有色界遍知！況有聲、香、味、觸、法界遍知！況有眼識界遍知！況有耳、鼻、舌、身、意識界遍知！況有眼觸遍知！況有耳、鼻、舌、身、意觸遍知！況有眼觸為緣所生諸受遍知！況有耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受遍知！況有地界遍知！況有水、火、風、空、識界遍知！況有因緣遍知！況有等無間緣、所緣緣、增上緣遍知！況有無明遍知！況有行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱遍知！況有布施波羅蜜多遍知！況有淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多遍知！況有內空遍知！況有外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空遍知！況有四念住遍知！況有四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支遍知！況有苦聖諦遍知！況有集、滅、道聖諦遍知！況有四靜慮遍知！況有四無量、四無色定遍知！況有八解脫遍知！況有八勝處、九次第定、十遍處遍知！況有一切三摩地門遍知！況有一切陀羅尼門遍知！況有空解脫門遍知！況有無相、無願解脫門遍知！況有極喜地遍知！況有離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地遍知！況有五眼遍知！況有六神通遍知！況有佛十力遍知！況有四無所畏、四無礙解、十八佛不共法遍知！況有大慈遍知！況有大悲、大喜、大捨遍知！況有無忘失法遍知！況有恒住捨性遍知！況有一切智遍知！況有道相智、一切相智遍知！況有預流果遍知！況有一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提遍知！況有一切菩薩摩訶薩行遍知！況有諸佛無上正等菩提遍知！彼尚不能修諸聖道，況得預流、一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提！況復能得一切智智，及能永斷一切煩惱習氣相續！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！由此因緣，當知一切有二想者，定無布施波羅蜜多，亦無淨戒波羅蜜多，亦無安忍波羅蜜多，亦無精進波羅蜜多，亦無靜慮波羅蜜多，亦無般若波羅蜜多，無道、無果亦無現觀。下至順忍彼尚非有，況有色遍知！況有受、想、行、識遍知！況有眼處遍知！況有耳、鼻、舌、身、意處遍知！況有色處遍知！況有聲、香、味、觸、法處遍知！況有眼界遍知！況有耳、鼻、舌、身、意界遍知！況有色界遍知！況有聲、香、味、觸、法界遍知！況有眼識界遍知！況有耳、鼻、舌、身、意識界遍知！況有眼觸遍知！況有耳、鼻、舌、身、意觸遍知！況有眼觸為緣所生諸受遍知！況有耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受遍知！況有地界遍知！況有水、火、風、空、識界遍知！況有因緣遍知！況有等無間緣、所緣緣、增上緣遍知！況有無明遍知！況有行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱遍知！況有布施波羅蜜多遍知！況有淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多遍知！況有內空遍知！況有外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空遍知！況有四念住遍知！況有四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支遍知！況有苦聖諦遍知！況有集、滅、道聖諦遍知！況有四靜慮遍知！況有四無量、四無色定遍知！況有八解脫遍知！況有八勝處、九次第定、十遍處遍知！況有一切三摩地門遍知！況有一切陀羅尼門遍知！況有空解脫門遍知！況有無相、無願解脫門遍知！況有極喜地遍知！況有離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地遍知！況有五眼遍知！況有六神通遍知！況有佛十力遍知！況有四無所畏、四無礙解、十八佛不共法遍知！況有大慈遍知！況有大悲、大喜、大捨遍知！況有無忘失法遍知！況有恒住捨性遍知！況有一切智遍知！況有道相智、一切相智遍知！況有預流果遍知！況有一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提遍知！況有一切菩薩摩訶薩行遍知！況有諸佛無上正等菩提遍知！彼尚不能修諸聖道，況得預流、一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提！況復能得一切智智，及能永斷一切煩惱習氣相續！」

初分三漸次品第六十五之一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初分三漸次品第六十五之一

爾時，具壽善現白佛言：「世尊！住有想者，若無順忍，無道、無果亦無現觀，住無想者豈有順忍？若淨觀地、若種性地、若第八地、若見地、若薄地、若離欲地、若已辦地、若獨覺地、若菩薩地、若如來地，若修聖道因修聖道斷諸煩惱，或聲聞相應、或獨覺相應，由斯煩惱所覆障故，諸菩薩摩訶薩豈能入菩薩正性離生？若不能入菩薩正性離生，豈能證得一切相智？若不能證得一切相智，豈能永斷一切煩惱習氣相續？世尊！若一切法都無所有、無生、無滅、無染、無淨，如是諸法既都不生，豈能證得一切智智？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，具壽善現白佛言：「世尊！住有想者，若無順忍，無道、無果亦無現觀，住無想者豈有順忍？若淨觀地、若種性地、若第八地、若見地、若薄地、若離欲地、若已辦地、若獨覺地、若菩薩地、若如來地，若修聖道因修聖道斷諸煩惱，或聲聞相應、或獨覺相應，由斯煩惱所覆障故，諸菩薩摩訶薩豈能入菩薩正性離生？若不能入菩薩正性離生，豈能證得一切相智？若不能證得一切相智，豈能永斷一切煩惱習氣相續？世尊！若一切法都無所有、無生、無滅、無染、無淨，如是諸法既都不生，豈能證得一切智智？」

佛言：「善現！如是！如是！如汝所說，住無想者亦無順忍、無淨觀地、無種性地、無第八地、無見地、無薄地、無離欲地、無已辦地、無獨覺地、無菩薩地、無如來地，無修聖道因修聖道斷諸煩惱，或聲聞相應、或獨覺相應。由斯煩惱所覆障故，諸菩薩摩訶薩應不能入菩薩正性離生。若不能入菩薩正性離生，應不能證得一切相智。若不能證得一切相智，應不能永斷一切煩惱習氣相續。善現！若一切法都無所有、無生、無滅、無染、無淨，如是諸法既都不生，何能證得一切智智！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！如是！如是！如汝所說，住無想者亦無順忍、無淨觀地、無種性地、無第八地、無見地、無薄地、無離欲地、無已辦地、無獨覺地、無菩薩地、無如來地，無修聖道因修聖道斷諸煩惱，或聲聞相應、或獨覺相應。由斯煩惱所覆障故，諸菩薩摩訶薩應不能入菩薩正性離生。若不能入菩薩正性離生，應不能證得一切相智。若不能證得一切相智，應不能永斷一切煩惱習氣相續。善現！若一切法都無所有、無生、無滅、無染、無淨，如是諸法既都不生，何能證得一切智智！」

具壽善現白佛言：「世尊！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，為有有想，有無想不？為有色想，有受、想、行、識想不？為有眼處想，有耳、鼻、舌、身、意處想不？為有色處想，有聲、香、味、觸、法處想不？為有眼界想，有耳、鼻、舌、身、意界想不？為有色界想，有聲、香、味、觸、法界想不？為有眼識界想，有耳、鼻、舌、身、意識界想不？為有眼觸想，有耳、鼻、舌、身、意觸想不？為有眼觸為緣所生諸受想，有耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受想不？為有地界想，有水、火、風、空、識界想不？為有因緣想，有等無間緣、所緣緣、增上緣想不？為有貪想，有瞋、癡想不？為有無明想，有行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱想不？為有布施波羅蜜多想，有淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多想不？為有內空想，有外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空想不？為有四念住想，有四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支想不？為有苦聖諦想，有集、滅、道聖諦想不？為有四靜慮想，有四無量、四無色定想不？為有八解脫想，有八勝處、九次第定、十遍處想不？為有三摩地門想，有陀羅尼門想不？為有空解脫門想，有無相、無願解脫門想不？為有極喜地想，有離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地想不？為有五眼想，有六神通想不？為有佛十力想，有四無所畏、四無礙解、十八佛不共法想不？為有大慈想，有大悲、大喜、大捨想不？為有無忘失法想，有恒住捨性想不？為有一切智想，有道相智、一切相智想不？為有預流果想，有一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提想不？為有菩薩摩訶薩行想，有諸佛無上正等菩提想不？為有一切智智想不？為有永斷一切煩惱習氣相續想不？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現白佛言：「世尊！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，為有有想，有無想不？為有色想，有受、想、行、識想不？為有眼處想，有耳、鼻、舌、身、意處想不？為有色處想，有聲、香、味、觸、法處想不？為有眼界想，有耳、鼻、舌、身、意界想不？為有色界想，有聲、香、味、觸、法界想不？為有眼識界想，有耳、鼻、舌、身、意識界想不？為有眼觸想，有耳、鼻、舌、身、意觸想不？為有眼觸為緣所生諸受想，有耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受想不？為有地界想，有水、火、風、空、識界想不？為有因緣想，有等無間緣、所緣緣、增上緣想不？為有貪想，有瞋、癡想不？為有無明想，有行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱想不？為有布施波羅蜜多想，有淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多想不？為有內空想，有外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空想不？為有四念住想，有四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支想不？為有苦聖諦想，有集、滅、道聖諦想不？為有四靜慮想，有四無量、四無色定想不？為有八解脫想，有八勝處、九次第定、十遍處想不？為有三摩地門想，有陀羅尼門想不？為有空解脫門想，有無相、無願解脫門想不？為有極喜地想，有離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地想不？為有五眼想，有六神通想不？為有佛十力想，有四無所畏、四無礙解、十八佛不共法想不？為有大慈想，有大悲、大喜、大捨想不？為有無忘失法想，有恒住捨性想不？為有一切智想，有道相智、一切相智想不？為有預流果想，有一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提想不？為有菩薩摩訶薩行想，有諸佛無上正等菩提想不？為有一切智智想不？為有永斷一切煩惱習氣相續想不？

「為有色想，有色斷想不？為有受、想、行、識想，有受、想、行、識斷想不？為有眼處想，有眼處斷想不？為有耳、鼻、舌、身、意處想，有耳、鼻、舌、身、意處斷想不？為有色處想，有色處斷想不？為有聲、香、味、觸、法處想，有聲、香、味、觸、法處斷想不？為有眼界想，有眼界斷想不？為有耳、鼻、舌、身、意界想，有耳、鼻、舌、身、意界斷想不？為有色界想，有色界斷想不？為有聲、香、味、觸、法界想，有聲、香、味、觸、法界斷想不？為有眼識界想，有眼識界斷想不？為有耳、鼻、舌、身、意識界想，有耳、鼻、舌、身、意識界斷想不？為有眼觸想，有眼觸斷想不？為有耳、鼻、舌、身、意觸想，有耳、鼻、舌、身、意觸斷想不？為有眼觸為緣所生諸受想，有眼觸為緣所生諸受斷想不？為有耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受想，有耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受斷想不？為有地界想，有地界斷想不？為有水、火、風、空、識界想，有水、火、風、空、識界斷想不？為有因緣想，有因緣斷想不？為有等無間緣、所緣緣、增上緣想，有等無間緣、所緣緣、增上緣斷想不？為有貪想，有貪斷想不？為有瞋、癡想，有瞋、癡斷想不？為有無明想，有無明斷想不？為有行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱想，有行乃至老死愁歎苦憂惱斷想不？為有布施波羅蜜多想，有布施波羅蜜多斷想不？為有淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多想，有淨戒乃至般若波羅蜜多斷想不？為有內空想，有內空斷想不？為有外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空想，有外空乃至無性自性空斷想不？為有四念住想，有四念住斷想不？為有四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支想，有四正斷乃至八聖道支斷想不？為有苦聖諦想，有苦聖諦斷想不？為有集、滅、道聖諦想，有集、滅、道聖諦斷想不？為有四靜慮想，有四靜慮斷想不？為有四無量、四無色定想，有四無量、四無色定斷想不？為有八解脫想，有八解脫斷想不？為有八勝處、九次第定、十遍處想，有八勝處、九次第定、十遍處斷想不？為有三摩地門想，有三摩地門斷想不？為有陀羅尼門想，有陀羅尼門斷想不？為有空解脫門想，有空解脫門斷想不？為有無相、無願解脫門想，有無相、無願解脫門斷想不？為有極喜地想，有極喜地斷想不？為有離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「為有色想，有色斷想不？為有受、想、行、識想，有受、想、行、識斷想不？為有眼處想，有眼處斷想不？為有耳、鼻、舌、身、意處想，有耳、鼻、舌、身、意處斷想不？為有色處想，有色處斷想不？為有聲、香、味、觸、法處想，有聲、香、味、觸、法處斷想不？為有眼界想，有眼界斷想不？為有耳、鼻、舌、身、意界想，有耳、鼻、舌、身、意界斷想不？為有色界想，有色界斷想不？為有聲、香、味、觸、法界想，有聲、香、味、觸、法界斷想不？為有眼識界想，有眼識界斷想不？為有耳、鼻、舌、身、意識界想，有耳、鼻、舌、身、意識界斷想不？為有眼觸想，有眼觸斷想不？為有耳、鼻、舌、身、意觸想，有耳、鼻、舌、身、意觸斷想不？為有眼觸為緣所生諸受想，有眼觸為緣所生諸受斷想不？為有耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受想，有耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受斷想不？為有地界想，有地界斷想不？為有水、火、風、空、識界想，有水、火、風、空、識界斷想不？為有因緣想，有因緣斷想不？為有等無間緣、所緣緣、增上緣想，有等無間緣、所緣緣、增上緣斷想不？為有貪想，有貪斷想不？為有瞋、癡想，有瞋、癡斷想不？為有無明想，有無明斷想不？為有行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱想，有行乃至老死愁歎苦憂惱斷想不？為有布施波羅蜜多想，有布施波羅蜜多斷想不？為有淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多想，有淨戒乃至般若波羅蜜多斷想不？為有內空想，有內空斷想不？為有外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空想，有外空乃至無性自性空斷想不？為有四念住想，有四念住斷想不？為有四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支想，有四正斷乃至八聖道支斷想不？為有苦聖諦想，有苦聖諦斷想不？為有集、滅、道聖諦想，有集、滅、道聖諦斷想不？為有四靜慮想，有四靜慮斷想不？為有四無量、四無色定想，有四無量、四無色定斷想不？為有八解脫想，有八解脫斷想不？為有八勝處、九次第定、十遍處想，有八勝處、九次第定、十遍處斷想不？為有三摩地門想，有三摩地門斷想不？為有陀羅尼門想，有陀羅尼門斷想不？為有空解脫門想，有空解脫門斷想不？為有無相、無願解脫門想，有無相、無願解脫門斷想不？為有極喜地想，有極喜地斷想不？為有離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地

、善慧地、法雲地想，有離垢地乃至法雲地斷想不？為有五眼想，有五眼斷想不？為有六神通想，有六神通斷想不？為有佛十力想，有佛十力斷想不？為有四無所畏、四無礙解、十八佛不共法想，有四無所畏、四無礙解、十八佛不共法斷想不？為有大慈想，有大慈斷想不？為有大悲、大喜、大捨想，有大悲、大喜、大捨斷想不？為有無忘失法想，有無忘失法斷想不？為有恒住捨性想，有恒住捨性斷想不？為有一切智想，有一切智斷想不？為有道相智、一切相智想，有道相智、一切相智斷想不？為有預流果想，有預流果斷想不？為有一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提想，有一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提斷想不？為有菩薩摩訶薩行想，有菩薩摩訶薩行斷想不？為有諸佛無上正等菩提想，有諸佛無上正等菩提斷想不？為有一切智智想，有一切智智斷想不？為有所斷一切煩惱習氣相續想，有所斷一切煩惱習氣相續斷想不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 、善慧地、法雲地想，有離垢地乃至法雲地斷想不？為有五眼想，有五眼斷想不？為有六神通想，有六神通斷想不？為有佛十力想，有佛十力斷想不？為有四無所畏、四無礙解、十八佛不共法想，有四無所畏、四無礙解、十八佛不共法斷想不？為有大慈想，有大慈斷想不？為有大悲、大喜、大捨想，有大悲、大喜、大捨斷想不？為有無忘失法想，有無忘失法斷想不？為有恒住捨性想，有恒住捨性斷想不？為有一切智想，有一切智斷想不？為有道相智、一切相智想，有道相智、一切相智斷想不？為有預流果想，有預流果斷想不？為有一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提想，有一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提斷想不？為有菩薩摩訶薩行想，有菩薩摩訶薩行斷想不？為有諸佛無上正等菩提想，有諸佛無上正等菩提斷想不？為有一切智智想，有一切智智斷想不？為有所斷一切煩惱習氣相續想，有所斷一切煩惱習氣相續斷想不？」

佛言：「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，於一切法皆無有想亦無無想。善現！若無有想亦無無想，當知即是菩薩順忍；若無有想亦無無想，即是修道；若無有想亦無無想，即是得果。善現當知！無性即是菩薩摩訶薩道，無性即是菩薩摩訶薩現觀。善現！由此因緣，應知一切法皆以無性為其自性。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，於一切法皆無有想亦無無想。善現！若無有想亦無無想，當知即是菩薩順忍；若無有想亦無無想，即是修道；若無有想亦無無想，即是得果。善現當知！無性即是菩薩摩訶薩道，無性即是菩薩摩訶薩現觀。善現！由此因緣，應知一切法皆以無性為其自性。」

具壽善現白佛言：「世尊！若一切法皆以無性為自性者，云何如來於一切法無性為性現等正覺，現等覺已，於一切法及諸境界皆得自在？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現白佛言：「世尊！若一切法皆以無性為自性者，云何如來於一切法無性為性現等正覺，現等覺已，於一切法及諸境界皆得自在？」

佛言：「善現！如是！如是！一切法皆以無性為自性，我本修學菩薩道時，無倒修行布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，離欲惡不善法，有尋有伺，離生喜樂，入初靜慮具足住；尋伺寂靜，內等淨，心一趣性，無尋無伺，定生喜樂，入第二靜慮具足住；離喜住捨，正念正知，身受樂聖說應捨，入第三靜慮具足住；斷樂斷苦，先喜憂沒，不苦不樂，捨念清淨，入第四靜慮具足住。我於爾時，於諸靜慮及靜慮支，雖善取相而無所執，於諸靜慮及靜慮支都無味著，於諸靜慮及靜慮支都無所得。我於爾時，於諸靜慮以清淨行相無所分別具足安住。我於爾時，於諸靜慮及靜慮支善淳熟已，令心發起神境智證通，亦令心發起天耳智證通，亦令心發起他心智證通，亦令心發起宿住隨念智證通，亦令心發起天眼智證通。我於爾時，於所發起諸智證通，雖善取相而無所執，於所發起諸智證通都無味著，於所發起諸智證通都無所得。我於爾時，於所發起諸智證通，以如虛空見無所分別具足安住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！如是！如是！一切法皆以無性為自性，我本修學菩薩道時，無倒修行布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，離欲惡不善法，有尋有伺，離生喜樂，入初靜慮具足住；尋伺寂靜，內等淨，心一趣性，無尋無伺，定生喜樂，入第二靜慮具足住；離喜住捨，正念正知，身受樂聖說應捨，入第三靜慮具足住；斷樂斷苦，先喜憂沒，不苦不樂，捨念清淨，入第四靜慮具足住。我於爾時，於諸靜慮及靜慮支，雖善取相而無所執，於諸靜慮及靜慮支都無味著，於諸靜慮及靜慮支都無所得。我於爾時，於諸靜慮以清淨行相無所分別具足安住。我於爾時，於諸靜慮及靜慮支善淳熟已，令心發起神境智證通，亦令心發起天耳智證通，亦令心發起他心智證通，亦令心發起宿住隨念智證通，亦令心發起天眼智證通。我於爾時，於所發起諸智證通，雖善取相而無所執，於所發起諸智證通都無味著，於所發起諸智證通都無所得。我於爾時，於所發起諸智證通，以如虛空見無所分別具足安住。

「善現！我於爾時，以一剎那相應妙慧，證得無上正等菩提，謂現等覺是苦聖諦，是集聖諦，是滅聖諦，是道聖諦，都無所有，成就十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法等無邊功德，安立三聚有情差別，隨其所應方便教導，令獲殊勝利益安樂。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！我於爾時，以一剎那相應妙慧，證得無上正等菩提，謂現等覺是苦聖諦，是集聖諦，是滅聖諦，是道聖諦，都無所有，成就十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法等無邊功德，安立三聚有情差別，隨其所應方便教導，令獲殊勝利益安樂。」

具壽善現白佛言：「世尊！云何如來、應、正等覺能起無性為自性，四靜慮能發無性為自性，五神通能證無性為自性，無上正等菩提能立無性為自性，有情作三聚已，隨其所應方便教導，令獲殊勝利益安樂？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現白佛言：「世尊！云何如來、應、正等覺能起無性為自性，四靜慮能發無性為自性，五神通能證無性為自性，無上正等菩提能立無性為自性，有情作三聚已，隨其所應方便教導，令獲殊勝利益安樂？」

佛言：「善現！若諸欲惡不善法等，有少自性或復他性為自性者，我本修行菩薩行時，不應通達一切欲惡不善法等，皆以無性為自性已，能入初靜慮具足住，能入第二、第三、第四靜慮具足住，以諸欲惡不善法等無自他性，但以無性為自性故。我本修行菩薩行時，通達欲惡不善法等，皆以無性為自性已，能離欲惡不善法，有尋有伺，離生喜樂，入初靜慮具足住；尋伺寂靜，內等淨，心一趣性，無尋無伺，定生喜樂，入第二靜慮具足住；離喜住捨，正念正知，身受樂聖說應捨，入第三靜慮具足住；斷樂斷苦，先喜憂沒，不苦不樂，捨念清淨，入第四靜慮具足住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！若諸欲惡不善法等，有少自性或復他性為自性者，我本修行菩薩行時，不應通達一切欲惡不善法等，皆以無性為自性已，能入初靜慮具足住，能入第二、第三、第四靜慮具足住，以諸欲惡不善法等無自他性，但以無性為自性故。我本修行菩薩行時，通達欲惡不善法等，皆以無性為自性已，能離欲惡不善法，有尋有伺，離生喜樂，入初靜慮具足住；尋伺寂靜，內等淨，心一趣性，無尋無伺，定生喜樂，入第二靜慮具足住；離喜住捨，正念正知，身受樂聖說應捨，入第三靜慮具足住；斷樂斷苦，先喜憂沒，不苦不樂，捨念清淨，入第四靜慮具足住。

「善現！若諸神通有少自性，或復他性為自性者，我本修行菩薩行時，不應通達一切神通，皆以無性為自性已，發起種種自在神通，以諸神通無自他性，但以無性為自性故。我本修行菩薩行時，通達神通皆以無性為自性已，能令心發起神境智證通，亦令心發起天耳、他心、宿住隨念、天眼智證通，於諸境界自在無礙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若諸神通有少自性，或復他性為自性者，我本修行菩薩行時，不應通達一切神通，皆以無性為自性已，發起種種自在神通，以諸神通無自他性，但以無性為自性故。我本修行菩薩行時，通達神通皆以無性為自性已，能令心發起神境智證通，亦令心發起天耳、他心、宿住隨念、天眼智證通，於諸境界自在無礙。

「善現！若佛無上正等菩提，有少自性或復他性為自性者，我本修行菩薩行時，不應通達諸佛無上正等菩提，皆以無性為自性已，證得無上正等菩提，以佛無上正等菩提無自他性，但以無性為自性故。我本修行菩薩行時，通達無上正等菩提，皆以無性為自性已，能用一念相應妙慧，證得無上正等菩提，如實覺知苦、集、滅、道聖諦都無所有，成就十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法等無邊功德。善現！若諸有情，有少自性或復他性為自性者，我成佛已不應通達一切有情皆以無性為自性已，安立三聚有情差別，以諸有情無自他性，但以無性為自性故。我成佛已通達有情，皆以無性為自性已，能立三聚有情差別，隨其所應方便教導，令獲殊勝利益安樂。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若佛無上正等菩提，有少自性或復他性為自性者，我本修行菩薩行時，不應通達諸佛無上正等菩提，皆以無性為自性已，證得無上正等菩提，以佛無上正等菩提無自他性，但以無性為自性故。我本修行菩薩行時，通達無上正等菩提，皆以無性為自性已，能用一念相應妙慧，證得無上正等菩提，如實覺知苦、集、滅、道聖諦都無所有，成就十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法等無邊功德。善現！若諸有情，有少自性或復他性為自性者，我成佛已不應通達一切有情皆以無性為自性已，安立三聚有情差別，以諸有情無自他性，但以無性為自性故。我成佛已通達有情，皆以無性為自性已，能立三聚有情差別，隨其所應方便教導，令獲殊勝利益安樂。」

爾時，具壽善現白佛言：「世尊！若菩薩摩訶薩依無性為自性法，起四靜慮，發五神通，證得無上正等菩提，安立三聚有情差別，隨其所應方便教導，令獲殊勝利樂事者，云何菩薩摩訶薩於無性為自性法中，有漸次業、漸次學、漸次行，由此漸次業、漸次學、漸次行故，證得無上正等菩提？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，具壽善現白佛言：「世尊！若菩薩摩訶薩依無性為自性法，起四靜慮，發五神通，證得無上正等菩提，安立三聚有情差別，隨其所應方便教導，令獲殊勝利樂事者，云何菩薩摩訶薩於無性為自性法中，有漸次業、漸次學、漸次行，由此漸次業、漸次學、漸次行故，證得無上正等菩提？」

佛言：「善現！諸菩薩摩訶薩最初從佛世尊所聞，若從已多供養諸佛菩薩摩訶薩所聞，若從獨覺所聞，若從阿羅漢所聞，若從不還、一來、預流所聞：『諸佛世尊以無性為自性，究竟證得以無性為自性法故名佛世尊。諸菩薩摩訶薩亦以無性為自性，漸次證得以無性為自性法故名菩薩摩訶薩。一切獨覺亦以無性為自性，漸次證得以無性為自性法故名為獨覺。諸阿羅漢亦以無性為自性，漸次證得以無性為自性法故名阿羅漢。一切不還、一來、預流亦以無性為自性，漸次證得以無性為自性法故名為不還、一來、預流。諸賢善士亦以無性為自性，決定信解以無性為自性法故名賢善士。諸餘有情、一切行、一切法皆以無性為自性，乃至無有如毛端量若行若法，實有自性而可得者。』是菩薩摩訶薩聞此事已，作是思惟：『若一切有情、一切行、一切法皆以無性為自性，證得信解以無性為自性法故名佛、菩薩、獨覺、聲聞、賢善士者，我於無上正等菩提，若當證得、若不證得，一切有情、一切行、一切法常以無性為自性故，我定應發趣無上正等菩提，得菩提已，若諸有情行有想者，方便安立令住無想。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！諸菩薩摩訶薩最初從佛世尊所聞，若從已多供養諸佛菩薩摩訶薩所聞，若從獨覺所聞，若從阿羅漢所聞，若從不還、一來、預流所聞：『諸佛世尊以無性為自性，究竟證得以無性為自性法故名佛世尊。諸菩薩摩訶薩亦以無性為自性，漸次證得以無性為自性法故名菩薩摩訶薩。一切獨覺亦以無性為自性，漸次證得以無性為自性法故名為獨覺。諸阿羅漢亦以無性為自性，漸次證得以無性為自性法故名阿羅漢。一切不還、一來、預流亦以無性為自性，漸次證得以無性為自性法故名為不還、一來、預流。諸賢善士亦以無性為自性，決定信解以無性為自性法故名賢善士。諸餘有情、一切行、一切法皆以無性為自性，乃至無有如毛端量若行若法，實有自性而可得者。』是菩薩摩訶薩聞此事已，作是思惟：『若一切有情、一切行、一切法皆以無性為自性，證得信解以無性為自性法故名佛、菩薩、獨覺、聲聞、賢善士者，我於無上正等菩提，若當證得、若不證得，一切有情、一切行、一切法常以無性為自性故，我定應發趣無上正等菩提，得菩提已，若諸有情行有想者，方便安立令住無想。』

「善現！是菩薩摩訶薩既思惟已，發趣無上正等菩提，為普救度諸有情故，作漸次業、修漸次學、行漸次行。如過去世諸菩薩摩訶薩發趣無上正等菩提，先修漸次業、學、行故，證得無上正等菩提，是菩薩摩訶薩亦復如是，先應修行布施波羅蜜多，次應修行淨戒波羅蜜多，次應修行安忍波羅蜜多，次應修行精進波羅蜜多，次應修行靜慮波羅蜜多，後應修行般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩既思惟已，發趣無上正等菩提，為普救度諸有情故，作漸次業、修漸次學、行漸次行。如過去世諸菩薩摩訶薩發趣無上正等菩提，先修漸次業、學、行故，證得無上正等菩提，是菩薩摩訶薩亦復如是，先應修行布施波羅蜜多，次應修行淨戒波羅蜜多，次應修行安忍波羅蜜多，次應修行精進波羅蜜多，次應修行靜慮波羅蜜多，後應修行般若波羅蜜多。

「善現！是菩薩摩訶薩從初發心修行布施波羅蜜多時，應自行布施波羅蜜多，亦勸他行布施波羅蜜多，稱揚顯示布施波羅蜜多功德，歡喜讚歎行布施波羅蜜多者。由此因緣布施圓滿，生天人中得大財位，常行布施離慳悋心，隨諸有情，須食施食，須飲施飲，須衣施衣，須乘施乘，須香華施香華，須瓔珞施瓔珞，須房舍施房舍，須臥具施臥具，須燈明施燈明，須財寶施財寶，須僮僕施僮僕，隨餘所須種種資具皆悉施與。是菩薩摩訶薩由布施故受持戒蘊，生天人中得大尊貴，由施、戒故復得定蘊，由施、戒、定故復得慧蘊，由施、戒、定、慧故復得解脫蘊，由施、戒、定、慧、解脫故復得解脫智見蘊，由施、戒、定、慧、解脫、解脫智見蘊圓滿故超諸聲聞及獨覺地，趣入菩薩正性離生；入菩薩正性離生位已，便能嚴淨佛土成熟有情；嚴淨佛土成熟有情得圓滿已，便能證得無上正等菩提；證得無上正等菩提已，便能轉正法輪，由轉正法輪故，安立有情於三乘法；有情安住三乘法已，解脫生死證得涅槃。善現！是菩薩摩訶薩由布施故，雖能如是作漸次業、修漸次學、行漸次行，而觀一切都不可得。何以故？以一切法自性無故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩從初發心修行布施波羅蜜多時，應自行布施波羅蜜多，亦勸他行布施波羅蜜多，稱揚顯示布施波羅蜜多功德，歡喜讚歎行布施波羅蜜多者。由此因緣布施圓滿，生天人中得大財位，常行布施離慳悋心，隨諸有情，須食施食，須飲施飲，須衣施衣，須乘施乘，須香華施香華，須瓔珞施瓔珞，須房舍施房舍，須臥具施臥具，須燈明施燈明，須財寶施財寶，須僮僕施僮僕，隨餘所須種種資具皆悉施與。是菩薩摩訶薩由布施故受持戒蘊，生天人中得大尊貴，由施、戒故復得定蘊，由施、戒、定故復得慧蘊，由施、戒、定、慧故復得解脫蘊，由施、戒、定、慧、解脫故復得解脫智見蘊，由施、戒、定、慧、解脫、解脫智見蘊圓滿故超諸聲聞及獨覺地，趣入菩薩正性離生；入菩薩正性離生位已，便能嚴淨佛土成熟有情；嚴淨佛土成熟有情得圓滿已，便能證得無上正等菩提；證得無上正等菩提已，便能轉正法輪，由轉正法輪故，安立有情於三乘法；有情安住三乘法已，解脫生死證得涅槃。善現！是菩薩摩訶薩由布施故，雖能如是作漸次業、修漸次學、行漸次行，而觀一切都不可得。何以故？以一切法自性無故。

「復次，善現！是菩薩摩訶薩從初發心修行淨戒波羅蜜多時，應自行淨戒波羅蜜多，亦勸他行淨戒波羅蜜多，稱揚顯示淨戒波羅蜜多功德，歡喜讚歎行淨戒波羅蜜多者。是菩薩摩訶薩由此因緣戒蘊清淨，生天人中得大尊貴，施貧窮者種種財物，既行施已，安住戒蘊、定蘊、慧蘊、解脫蘊、解脫智見蘊。由戒、定、慧、解脫、解脫智見蘊清淨故超諸聲聞及獨覺地，趣入菩薩正性離生；入菩薩正性離生位已，便能嚴淨佛土、成熟有情；嚴淨佛土、成熟有情得圓滿已，便能證得無上正等菩提；證得無上正等菩提已，便能轉正法輪；由轉正法輪故，安立有情於三乘法；有情安住三乘法已，解脫生死證得涅槃。善現！是菩薩摩訶薩由淨戒故，雖能如是作漸次業、修漸次學、行漸次行，而觀一切都不可得。何以故？以一切法自性無故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！是菩薩摩訶薩從初發心修行淨戒波羅蜜多時，應自行淨戒波羅蜜多，亦勸他行淨戒波羅蜜多，稱揚顯示淨戒波羅蜜多功德，歡喜讚歎行淨戒波羅蜜多者。是菩薩摩訶薩由此因緣戒蘊清淨，生天人中得大尊貴，施貧窮者種種財物，既行施已，安住戒蘊、定蘊、慧蘊、解脫蘊、解脫智見蘊。由戒、定、慧、解脫、解脫智見蘊清淨故超諸聲聞及獨覺地，趣入菩薩正性離生；入菩薩正性離生位已，便能嚴淨佛土、成熟有情；嚴淨佛土、成熟有情得圓滿已，便能證得無上正等菩提；證得無上正等菩提已，便能轉正法輪；由轉正法輪故，安立有情於三乘法；有情安住三乘法已，解脫生死證得涅槃。善現！是菩薩摩訶薩由淨戒故，雖能如是作漸次業、修漸次學、行漸次行，而觀一切都不可得。何以故？以一切法自性無故。

「復次，善現！是菩薩摩訶薩從初發心修行安忍波羅蜜多時，應自行安忍波羅蜜多，亦勸他行安忍波羅蜜多，稱揚顯示安忍波羅蜜多功德，歡喜讚歎行安忍波羅蜜多者。是菩薩摩訶薩行安忍時，能以財物施諸有情皆令滿足；既行施已，安住戒蘊，安住安忍，安住定蘊、慧蘊、解脫蘊、解脫智見蘊。由戒、定、慧、解脫、解脫智見蘊清淨故，超諸聲聞及獨覺地，趣入菩薩正性離生；入菩薩正性離生位已，便能嚴淨佛土、成熟有情；嚴淨佛土、成熟有情得圓滿已，便能證得無上正等菩提；證得無上正等菩提已，便能轉正法輪；由轉正法輪故，安立有情於三乘法；有情安住三乘法已，解脫生死證得涅槃。善現！是菩薩摩訶薩由安忍故，雖能如是作漸次業、修漸次學、行漸次行，而觀一切都不可得。何以故？以一切法自性無故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！是菩薩摩訶薩從初發心修行安忍波羅蜜多時，應自行安忍波羅蜜多，亦勸他行安忍波羅蜜多，稱揚顯示安忍波羅蜜多功德，歡喜讚歎行安忍波羅蜜多者。是菩薩摩訶薩行安忍時，能以財物施諸有情皆令滿足；既行施已，安住戒蘊，安住安忍，安住定蘊、慧蘊、解脫蘊、解脫智見蘊。由戒、定、慧、解脫、解脫智見蘊清淨故，超諸聲聞及獨覺地，趣入菩薩正性離生；入菩薩正性離生位已，便能嚴淨佛土、成熟有情；嚴淨佛土、成熟有情得圓滿已，便能證得無上正等菩提；證得無上正等菩提已，便能轉正法輪；由轉正法輪故，安立有情於三乘法；有情安住三乘法已，解脫生死證得涅槃。善現！是菩薩摩訶薩由安忍故，雖能如是作漸次業、修漸次學、行漸次行，而觀一切都不可得。何以故？以一切法自性無故。

「復次，善現！是菩薩摩訶薩從初發心修行精進波羅蜜多時，應自於諸善法發勤精進波羅蜜多，亦勸他於諸善法，發勤精進波羅蜜多，稱揚顯示於諸善法，發勤精進波羅蜜多功德，歡喜讚歎於諸善法，發勤精進波羅蜜多者。是菩薩摩訶薩行精進時，能以財物施諸有情皆令滿足；既行施已，安住戒蘊，安住安忍，安住精進，安住定蘊、慧蘊、解脫蘊、解脫智見蘊。由戒、定、慧、解脫、解脫智見蘊清淨故，超諸聲聞及獨覺地，趣入菩薩正性離生；入菩薩正性離生位已，便能嚴淨佛土、成熟有情；嚴淨佛土、成熟有情得圓滿已，便能證得無上正等菩提；證得無上正等菩提已，便能轉正法輪；由轉正法輪故，安立有情於三乘法；有情安住三乘法已，解脫生死證得涅槃。善現！是菩薩摩訶薩由精進故，雖能如是作漸次業、修漸次學、行漸次行，而觀一切都不可得。何以故？以一切法自性無故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！是菩薩摩訶薩從初發心修行精進波羅蜜多時，應自於諸善法發勤精進波羅蜜多，亦勸他於諸善法，發勤精進波羅蜜多，稱揚顯示於諸善法，發勤精進波羅蜜多功德，歡喜讚歎於諸善法，發勤精進波羅蜜多者。是菩薩摩訶薩行精進時，能以財物施諸有情皆令滿足；既行施已，安住戒蘊，安住安忍，安住精進，安住定蘊、慧蘊、解脫蘊、解脫智見蘊。由戒、定、慧、解脫、解脫智見蘊清淨故，超諸聲聞及獨覺地，趣入菩薩正性離生；入菩薩正性離生位已，便能嚴淨佛土、成熟有情；嚴淨佛土、成熟有情得圓滿已，便能證得無上正等菩提；證得無上正等菩提已，便能轉正法輪；由轉正法輪故，安立有情於三乘法；有情安住三乘法已，解脫生死證得涅槃。善現！是菩薩摩訶薩由精進故，雖能如是作漸次業、修漸次學、行漸次行，而觀一切都不可得。何以故？以一切法自性無故。

「復次，善現！是菩薩摩訶薩從初發心修行靜慮波羅蜜多時，應自入四靜慮、四無量、四無色定，亦勸他入四靜慮、四無量、四無色定，稱揚顯示入四靜慮、四無量、四無色定功德，歡喜讚歎入四靜慮、四無量、四無色定者。是菩薩摩訶薩安住四靜慮、四無量、四無色定，能以財物施諸有情皆令滿足；既行施已，安住戒蘊，安住安忍，安住精進，安住定蘊、慧蘊、解脫蘊、解脫智見蘊。由戒、定、慧、解脫、解脫智見蘊清淨故，超諸聲聞及獨覺地，趣入菩薩正性離生；入菩薩正性離生位已，便能嚴淨佛土、成熟有情；嚴淨佛土、成熟有情得圓滿已，便能證得無上正等菩提；證得無上正等菩提已，便能轉正法輪；由轉正法輪故，安立有情於三乘法；有情安住三乘法已，解脫生死證得涅槃。善現！是菩薩摩訶薩由靜慮故，雖能如是作漸次業、修漸次學、行漸次行，而觀一切都不可得。何以故？以一切法自性無故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！是菩薩摩訶薩從初發心修行靜慮波羅蜜多時，應自入四靜慮、四無量、四無色定，亦勸他入四靜慮、四無量、四無色定，稱揚顯示入四靜慮、四無量、四無色定功德，歡喜讚歎入四靜慮、四無量、四無色定者。是菩薩摩訶薩安住四靜慮、四無量、四無色定，能以財物施諸有情皆令滿足；既行施已，安住戒蘊，安住安忍，安住精進，安住定蘊、慧蘊、解脫蘊、解脫智見蘊。由戒、定、慧、解脫、解脫智見蘊清淨故，超諸聲聞及獨覺地，趣入菩薩正性離生；入菩薩正性離生位已，便能嚴淨佛土、成熟有情；嚴淨佛土、成熟有情得圓滿已，便能證得無上正等菩提；證得無上正等菩提已，便能轉正法輪；由轉正法輪故，安立有情於三乘法；有情安住三乘法已，解脫生死證得涅槃。善現！是菩薩摩訶薩由靜慮故，雖能如是作漸次業、修漸次學、行漸次行，而觀一切都不可得。何以故？以一切法自性無故。

「復次，善現！是菩薩摩訶薩從初發心修行般若波羅蜜多時，施諸有情種種財物，安住戒蘊，安住安忍，安住精進，安住定蘊、慧蘊、解脫蘊、解脫智見蘊，自行布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，亦勸他行布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，稱揚顯示布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多功德，歡喜讚歎行布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多者。是菩薩摩訶薩由布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多方便善巧力故，超諸聲聞及獨覺地，趣入菩薩正性離生；入菩薩正性離生位已，便能嚴淨佛土、成熟有情；嚴淨佛土、成熟有情得圓滿已，便能證得無上正等菩提；證得無上正等菩提已，便能轉正法輪；由轉正法輪故，安立有情於三乘法；有情安住三乘法已，解脫生死證得涅槃。善現！是菩薩摩訶薩由般若故，雖能如是作漸次業、修漸次學、行漸次行，而觀一切都不可得。何以故？以一切法自性無故。善現！是為菩薩摩訶薩依行六種波羅蜜多作漸次業、修漸次學、行漸次行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！是菩薩摩訶薩從初發心修行般若波羅蜜多時，施諸有情種種財物，安住戒蘊，安住安忍，安住精進，安住定蘊、慧蘊、解脫蘊、解脫智見蘊，自行布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，亦勸他行布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，稱揚顯示布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多功德，歡喜讚歎行布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多者。是菩薩摩訶薩由布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多方便善巧力故，超諸聲聞及獨覺地，趣入菩薩正性離生；入菩薩正性離生位已，便能嚴淨佛土、成熟有情；嚴淨佛土、成熟有情得圓滿已，便能證得無上正等菩提；證得無上正等菩提已，便能轉正法輪；由轉正法輪故，安立有情於三乘法；有情安住三乘法已，解脫生死證得涅槃。善現！是菩薩摩訶薩由般若故，雖能如是作漸次業、修漸次學、行漸次行，而觀一切都不可得。何以故？以一切法自性無故。善現！是為菩薩摩訶薩依行六種波羅蜜多作漸次業、修漸次學、行漸次行。

「復次，善現！菩薩摩訶薩作漸次業、修漸次學、行漸次行時，從初發心以一切智智相應作意，信解諸法皆以無性為其自性，先應修佛隨念，次應修法隨念，次應修僧隨念，次應修戒隨念，次應修捨隨念，後應修天隨念。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！菩薩摩訶薩作漸次業、修漸次學、行漸次行時，從初發心以一切智智相應作意，信解諸法皆以無性為其自性，先應修佛隨念，次應修法隨念，次應修僧隨念，次應修戒隨念，次應修捨隨念，後應修天隨念。

「善現！云何菩薩摩訶薩修佛隨念？善現！是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不應以色思惟如來、應、正等覺，不應以受、想、行、識思惟如來、應、正等覺。何以故？善現！色無自性，受、想、行、識無自性；若法無自性則無所有，若無所有則不可念。所以者何？善現！若無念、無思惟是為佛隨念。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！云何菩薩摩訶薩修佛隨念？善現！是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不應以色思惟如來、應、正等覺，不應以受、想、行、識思惟如來、應、正等覺。何以故？善現！色無自性，受、想、行、識無自性；若法無自性則無所有，若無所有則不可念。所以者何？善現！若無念、無思惟是為佛隨念。

「復次，善現！菩薩摩訶薩不應以三十二大士相思惟如來、應、正等覺，不應以真金色身思惟如來、應、正等覺，不應以身有常光面各一尋思惟如來、應、正等覺，不應以八十隨好思惟如來、應、正等覺。何以故？善現！如是相好金光色身都無自性，若法無自性則無所有，若無所有則不可念。所以者何？善現！若無念、無思惟是為佛隨念。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！菩薩摩訶薩不應以三十二大士相思惟如來、應、正等覺，不應以真金色身思惟如來、應、正等覺，不應以身有常光面各一尋思惟如來、應、正等覺，不應以八十隨好思惟如來、應、正等覺。何以故？善現！如是相好金光色身都無自性，若法無自性則無所有，若無所有則不可念。所以者何？善現！若無念、無思惟是為佛隨念。

「復次，善現！菩薩摩訶薩不應以戒蘊思惟如來、應、正等覺，不應以定蘊、慧蘊、解脫蘊、解脫智見蘊思惟如來、應、正等覺。何以故？善現！如是諸蘊皆無自性，若法無自性則無所有，若無所有則不可念。所以者何？善現！若無念、無思惟是為佛隨念。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！菩薩摩訶薩不應以戒蘊思惟如來、應、正等覺，不應以定蘊、慧蘊、解脫蘊、解脫智見蘊思惟如來、應、正等覺。何以故？善現！如是諸蘊皆無自性，若法無自性則無所有，若無所有則不可念。所以者何？善現！若無念、無思惟是為佛隨念。

「復次，善現！菩薩摩訶薩不應以五眼、六神通思惟如來、應、正等覺，不應以佛十力四無所畏、四無礙解、十八佛不共法思惟如來、應、正等覺，不應以大慈、大悲、大喜、大捨思惟如來、應、正等覺，不應以無忘失法、恒住捨性思惟如來、應、正等覺，不應以一切智、道相智、一切相智思惟如來、應、正等覺。何以故？善現！如是諸法皆無自性，若法無自性則無所有，若無所有則不可念。所以者何？善現！若無念、無思惟是為佛隨念。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！菩薩摩訶薩不應以五眼、六神通思惟如來、應、正等覺，不應以佛十力四無所畏、四無礙解、十八佛不共法思惟如來、應、正等覺，不應以大慈、大悲、大喜、大捨思惟如來、應、正等覺，不應以無忘失法、恒住捨性思惟如來、應、正等覺，不應以一切智、道相智、一切相智思惟如來、應、正等覺。何以故？善現！如是諸法皆無自性，若法無自性則無所有，若無所有則不可念。所以者何？善現！若無念、無思惟是為佛隨念。

「復次，善現！菩薩摩訶薩不應以緣起之法思惟如來、應、正等覺。何以故？善現！緣起之法都無自性，若法無自性則無所有，若無所有則不可念。所以者何？善現！若無念、無思惟是為佛隨念。善現！菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，應如是修佛隨念，若如是修佛隨念，是為菩薩摩訶薩作漸次業、修漸次學、行漸次行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！菩薩摩訶薩不應以緣起之法思惟如來、應、正等覺。何以故？善現！緣起之法都無自性，若法無自性則無所有，若無所有則不可念。所以者何？善現！若無念、無思惟是為佛隨念。善現！菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，應如是修佛隨念，若如是修佛隨念，是為菩薩摩訶薩作漸次業、修漸次學、行漸次行。

「善現！是菩薩摩訶薩如是作漸次業、修漸次學、行漸次行時，則能圓滿四念住，亦能圓滿四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；則能圓滿空解脫門，亦能圓滿無相、無願解脫門；則能圓滿初靜慮，亦能圓滿第二、第三、第四靜慮；則能圓滿慈無量，亦能圓滿悲、喜、捨無量；則能圓滿空無邊處定，亦能圓滿識無邊處、無所有處、非想非非想處定；則能圓滿八解脫，亦能圓滿八勝處、九次第定、十遍處；則能圓滿一切三摩地門，亦能圓滿一切陀羅尼門；則能圓滿布施波羅蜜多，亦能圓滿淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多；則能圓滿內空，亦能圓滿外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；則能圓滿真如，亦能圓滿法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界；則能圓滿五眼，亦能圓滿六神通；則能圓滿佛十力，亦能圓滿四無所畏、四無礙解、十八佛不共法；則能圓滿大慈，亦能圓滿大悲、大喜、大捨；則能圓滿無忘失法，亦能圓滿恒住捨性；則能圓滿一切智，亦能圓滿道相智、一切相智，由此證得一切智智。善現！是菩薩摩訶薩以無性為自性方便力故，覺一切法皆無自性，其中無有想亦復無無想。善現！菩薩摩訶薩應如是修佛隨念，謂於其中尚無少念，況有念佛！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩如是作漸次業、修漸次學、行漸次行時，則能圓滿四念住，亦能圓滿四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；則能圓滿空解脫門，亦能圓滿無相、無願解脫門；則能圓滿初靜慮，亦能圓滿第二、第三、第四靜慮；則能圓滿慈無量，亦能圓滿悲、喜、捨無量；則能圓滿空無邊處定，亦能圓滿識無邊處、無所有處、非想非非想處定；則能圓滿八解脫，亦能圓滿八勝處、九次第定、十遍處；則能圓滿一切三摩地門，亦能圓滿一切陀羅尼門；則能圓滿布施波羅蜜多，亦能圓滿淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多；則能圓滿內空，亦能圓滿外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；則能圓滿真如，亦能圓滿法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界；則能圓滿五眼，亦能圓滿六神通；則能圓滿佛十力，亦能圓滿四無所畏、四無礙解、十八佛不共法；則能圓滿大慈，亦能圓滿大悲、大喜、大捨；則能圓滿無忘失法，亦能圓滿恒住捨性；則能圓滿一切智，亦能圓滿道相智、一切相智，由此證得一切智智。善現！是菩薩摩訶薩以無性為自性方便力故，覺一切法皆無自性，其中無有想亦復無無想。善現！菩薩摩訶薩應如是修佛隨念，謂於其中尚無少念，況有念佛！